จีคลับ สมัคร Royal Online V2 การยุติเรื่องอื้อฉาวโกงเงิน

จีคลับ ซึ่งเป็นเจ้าของ UltimateBet และ Absolute Poker กล่าวว่าเมื่อวานนี้ได้มีการตัดสินข้อเรียกร้องมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ต่ออดีตเจ้าของ UltimateBet, Excapsa Software แล้ว

ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการรับรองโดย Madame Justice Sarah E. Pepall จากศาลฎีกาออนตาริโอเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2008 และภายใต้ข้อตกลงนี้ Excapsa จะจ่ายเงิน 15 ล้านดอลลาร์ให้กับ Blast-Off Ltd. ซึ่งเป็น บริษัท ที่ควบคุมโดย Tokwiro ซึ่งซื้อมาครั้งแรก UltimateBet

Tokwiro กล่าวว่า“ การชำระเงินจะถูกใช้ทันทีเพื่อคืนเงินให้กับผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องอื้อฉาวการโกงที่ Tokwiro UltimateBetได้รับมาเมื่อซื้อธุรกิจจาก Excapsa”

“ เรายินดีที่ในที่สุดเราได้ตกลงที่จะยุติข้อตกลงกับเจ้าของ UltimateBet คนก่อนหน้านี้และเรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าการคืนเงินครั้งสุดท้ายให้กับผู้เล่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว” Paul Leggett ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Tokwiro กล่าว “ ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลของเรา Kahnawake Gaming Commission เราได้ต่อสู้มาอย่างยาวนานและยากที่จะจับผู้ที่รับผิดชอบต่อการฉ้อโกงคืนเงินผู้เล่นและเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก ตอนนี้ผู้กระทำความผิดหลักได้รับการตั้งชื่อแล้วการตั้งถิ่นฐานกับเจ้าของคนก่อนอยู่เบื้องหลังเราและผู้เล่นได้รับเงินคืนแล้วตอนนี้น่าจะเห็นได้ชัดว่า Tokwiro ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโกงนี้และเราได้ต่อสู้เพื่อแก้ไขด้วยเครื่องมือทุกอย่างที่ การกำจัดของเรา”

บริษัท กล่าวต่อไปว่า จีคลับ ยังคงสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายต่อไปอีกครั้งทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการขโมยจาก บริษัท และการคืนเงินให้กับผู้เล่นที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องอื้อฉาวจะเสร็จสิ้น

World Poker Tour Enterprises ซึ่งเป็น บริษัท ที่เสนอราคาโดย NASDAQ ซึ่งเป็นเจ้าของซีรีส์โทรทัศน์WPT มีรายได้ในไตรมาสที่สามของปี 2551 ลดลง 39% เป็น 2.7 ล้านดอลลาร์จาก 4.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2550

บริษัท กล่าวว่าการล่มสลายเป็นผลมาจากการลดลง ในค่าธรรมเนียมใบอนุญาตโทรทัศน์ในประเทศและโลโก้ WPTค่าธรรมเนียมการสนับสนุนในประเทศที่ต่ำกว่า

รายได้ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 ลดลง 22% เป็น 12.9 ล้านดอลลาร์จาก 16.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปี 2550 ผลขาดทุนสุทธิของ บริษัท ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 เพิ่มขึ้น 42% เป็น 11.1 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากขาดทุน 7.8 ล้านดอลลาร์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2550

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท กล่าวว่ากำลังปิดเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่มีตราสินค้าWPTแต่จะขยายไปสู่ตลาดจีนต่อไป นอกจากนี้ยังจะผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับฟ็อกซ์สปอร์ตเครือข่าย

Steve Lipscomb ประธานและซีอีโอของ WPTE กล่าวว่า บริษัท กำลังดำเนินธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง“ รูปแบบผู้สนับสนุนใหม่ของเราในการจัดจำหน่ายซีรีส์โทรทัศน์World Poker Tour … และWPT China”

“ ในทางกลับกัน” Lipscomb กล่าว“ เรากำลังจะยุติธุรกิจเกมออนไลน์ในเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากผลตอบแทนที่น่าผิดหวัง สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือความร่วมมือครั้งใหม่ของเรากับFox Sports Networkในการออกอากาศซีรีส์ทางโทรทัศน์เรื่องใหม่ความยาวหนึ่งชั่วโมง 13 ตอน

ทุกวันพฤหัสบดีผู้เล่นการ์ดจะนั่งลงพร้อมกับผู้ที่ดีที่สุดในเกมเพื่อหารือเกี่ยวกับมือสำคัญจากทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสัปดาห์นี้

Osmin “Oddie” Dardonเป็นหนึ่งในผู้เล่นเกมเงินสดที่ดีที่สุดของ LA และเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ปรากฏตัวเป็นที่รู้จักในสนามแข่งขันเช่นกัน ฤดูร้อนนี้ Dardon จบอันดับที่สามในหนึ่งในการแข่งขัน World Series of Poker แบบไม่ จำกัด จำนวนเงิน $ 1,500 โดยคิดเป็นเงิน $ 243,734 เมื่อเร็ว ๆ นี้ Dardon ไปในการทำงานผ่านทางหนึ่งของสนามที่ยากที่สุดของปีที่ Bellagio ของFesta อัล Lago ผลงานอันดับสามของเขาทำให้เขาได้รับอีก $ 506,245 ทำให้เขาอยู่ในอันดับที่ 40 ในการแข่งขันCard Player Player of the Year

เครื่องเล่นการ์ดพูดกับ Dardon เกี่ยวกับมือที่เกือบจะจับเขาไว้บนราว แต่เขากลับหลีกเลี่ยงหายนะและดีดตัวขึ้นเพื่อทำตารางสุดท้าย

Mike Wattelยกขึ้นถึง สมัคร Royal Online V2 ในตำแหน่งกลางและเรียกโดย Osmin“ Oddie” Dardon ในตำแหน่งสายและ Olav Prinz Von Sachsenในผ้าม่าน

ความล้มเหลวมา 1084และ Von Sachsen ตรวจสอบ Wattel เดิมพัน 50,000 และ Dardon คิดสักครู่ก่อนที่เขาจะเพิ่มเป็น 125,000 Von Sachsen แทงบอลเป็นเวลาหลายนาทีก่อนที่จะกดเพิ่มขึ้นเป็น 375,000

Wattel รีบพับและ Dardon ก็นับกองของเขา หลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาก็ถาม Von Sachsen ว่าเขาอยู่ข้างหลังมากแค่ไหน นับได้ประมาณ 270,000 และ Dardon ทำคณิตศาสตร์ เขามีทั้งการเพิ่มและจำนวนเงินที่อยู่เบื้องหลัง แต่มีบางอย่างรบกวนเขา หลังจากครุ่นคิดอีกประมาณหนึ่งนาที Dardon ก็โคลน 44หงายโต๊ะตะลึง

ในขณะที่เขาเดินไปที่ระเบียงที่มองเห็นน้ำพุ Bellagio อย่างช้าๆฟอนซัคเซนทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ยากด้วยการแสดง 10 10 ตัวที่โต๊ะ หลังจากรู้ตัวว่าตัดสินใจถูกแล้ว Dardon ก็ออกมาเฉลิมฉลองทันทีโดยให้กำปั้นปั๊มและกำปั้นที่ระเบียงเป็นเวลาหลายนาทีก่อนจะกลับไปนั่ง

หลังจากที่อยู่ในมือ สมัคร Royal Online V2 ก็เหลือชิป 825,000 ในขณะที่ Von Sachsen ขยับขึ้นเป็น 935,000