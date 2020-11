สมัครจีคลับรอยัล เล่น Royal Online V2 ต้องมีเลดี้กาก้า

สมัครจีคลับรอยัล ในปีนี้World Series of Poker ยุโรปสั้นและหวาน: ห้าเหตุการณ์ล้านปอนด์ในสระว่ายน้ำได้รับรางวัลและตารางซ้อนกับตัวแทนของชนชั้นโป๊กเกอร์ระดับโลกทั้งสดและออนไลน์ ไลน์อัพรวมถึงชื่อในครัวเรือนเช่น Howard Lederer, Chris Ferguson, Mike Matusow, Gus Hansen และ Phil Ivey ควบคู่ไปกับความรู้สึกออนไลน์ Viktor“ ฉันไม่ใช่ Isildur1” Blom, Annette ‘Annette_15’ Obrestad และ Tom ‘durrrr’ Dwan ให้การดำเนินการที่เพียงพอ เพื่อตอบสนองความต้องการของแฟน ๆ และผู้สื่อข่าว

พวกเขายังจัดเตรียมช่วงเวลา“ ฉันเคยเห็นผู้ชายคนนั้นในทีวี” มากพอเพื่อให้ผู้ชมที่เดินเข้ามาในคาสิโนเอ็มไพร์ใจกลางกรุงลอนดอนที่พลุกพล่านมีความสุขตลอดเส้นทางเพื่อชัยชนะของเจมส์บอร์ดในกิจกรรมหลักซึ่งปัดเศษซีรีส์ ด้วยการจลาจลใกล้

เมื่อพูดถึงความบันเทิงแก่สาธารณชนทางเข้าปลายอีกแห่งของ Phil Hellmuth ดึงดูดฝูงชนในจัตุรัสด้านนอกเช่นกระดาษฟลายอิงธีมเลดี้กาก้า วงโยธวาทิตเต็มรูปแบบมาพร้อมกับ “Poker Brat” ที่ประตูของ Empire Cinema ที่อยู่ถัดไปจากนั้นรอในขณะที่เขาแก้ไขพิกัดของเขาและมุ่งหน้าไปยังที่นั่งของเขาในคาสิโน

เขาอาจใช้เวลาไม่นานเกินไปในงานหลัก แต่ความจริงแล้วปรากฏการณ์ของเขาเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิกเฉยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าการส่งเสริมตัวเองมีความสำคัญในอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมนี้ในฐานะผลลัพธ์ (ซึ่งเขามีดีไม่กี่อย่าง ) และการรายงานข่าวโดยเพื่อนและกดเหมือนกัน สื่อแห่งหนึ่งรวบรวมวิดีโอถามผู้คนภายนอกว่าพวกเขารู้หรือไม่ว่าฟิลเฮลมัทคือใครและความสับสนของพวกเขาก็เข้าใจได้ การคาดเดาของ“ นักปีนเขา” คือภาพจินตนาการในความมืด

การทำให้รูปลักษณ์ของพวกเขา สมัครจีคลับรอยัล เหมือนแล็ปด็อกเทคโนโลยีในกระเป๋าถือแบบมัลติทาสก์เป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยหลายอย่างเช่นไอแพด Priyan de Mel, Toby Lewis และ Dan Shak เป็นเพียงผู้เล่นตัวเล็ก ๆ ที่มีการดาวน์โหลดรวมกันทำให้สื่อหยุดนิ่งและบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นความลับ

วันของหนังสือหรือลูกบาศก์รูบิกซ์หรือการส่งข้อความอย่างละเอียดที่โต๊ะดูเหมือนจะถูกแทนที่ด้วยความจำเป็นในการตรวจสอบคะแนนในเกมใหญ่ที่มีการเดิมพันอย่างหนัก (เข้าใจได้) อัปเดตกลุ่มผู้ติดตาม Twitter ของทุกคนที่เหมือนกัน ความคิดที่ลอยเข้ามาในหัวแล้วดูว่ามีใครทวีตกลับ @it หรือดูทีวีเครื่องเล็ก ๆ

สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การเบี่ยงเบนความสนใจด้วยตัวเองเพียงอย่างเดียวจากNo-Limit Hold’em Six Max มูลค่า 2,500 ปอนด์ (ชนะโดย Phil Laak) 1,000 ปอนด์ No Limit Hold’em (ชนะโดย Scott Shelley) 5,000 ปอนด์โอมาฮา (ได้รับรางวัล โดยนักสะสมสร้อยข้อมือ Jeffrey Lisandro) งาน Heads Up 10,000 ปอนด์หรือกิจกรรมหลัก 10,000 ปอนด์

Phil Ivey ได้รับรางวัล“ การขาดความสนใจอย่างมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์การซื้อในครั้งใหญ่” จากการแบ่งกลุ่มความสนใจของเขาในเกมโอมาฮาแบบ จำกัด หม้อขณะที่กัสแฮนเซนเข้าร่วมกับเขาที่โต๊ะข้างเขาดึงเก้าอี้ของเจ้ามือขึ้นมาเล่น โป๊กเกอร์จีนหลังพักรับประทานอาหารค่ำในวันแรก

แฟน ๆ ของ Ivey ที่กำลังมองหาลายเซ็นที่อยู่เบื้องหลังวงล้อมอาจจะรู้สึกสับสนกับโอกาสเช่นนี้ แต่มีกฎข้อหนึ่งสำหรับพวกเขาและอีกข้อสำหรับ “Great Dane” เมื่อพูดถึงขอบเขตของเรลเบิร์ด

สองคนนี้จะได้พบกันอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นาน; ในขณะที่ไอวี่ย์ตกออกมาจากโอมาฮาและเงินสดใน 19 ในกิจกรรมหลักแฮนเซนก็จะชนะสร้อยข้อมือครั้งแรกของเขาในหัวลูกกลิ้งสูงขึ้นเหตุการณ์

เขาลดเงิน 288,409 ปอนด์หลังจากการแข่งขันนัดสุดท้ายกับจิมคอลโลปีซึ่งเป็นการต่อสู้ที่หนักหน่วงมากจนต้องแบ่งตรงกลางผูกกันเพื่อให้ทั้งคู่เข้าร่วมในกิจกรรมหลัก แฮนเซนอธิบายการเล่นแบบหัวขึ้นว่า“ ทรหดจริง ๆ ” แต่เมื่อเริ่มออกแสวงหาทองคำWSOPเมื่อ 15 ปีก่อนเขารู้สึกยินดีที่ได้รับรางวัลนี้ในที่สุดหลังจากโค่นนีลแชนนิ่งแอนดรูเฟลด์แมนและฟิลไอวี่ย์ในการแข่งขันที่เร้าใจ ซึ่งแฮนเซนตีสามรอบนอกเพื่ออยู่ในและเริ่มวิ่งอย่างราบรื่นเพื่อหาเงินและอื่น ๆ

ผู้ชนะสามมงกุฎโรแลนด์เดอวูล์ฟเป็นหนึ่งในผู้เล่นหลายคนที่เล่นเฉพาะรายการหลักและในวันที่สี่กลับมาในฐานะสแต็กสั้น ๆ โดยยึดมันมาตลอดจนถึงอันดับที่สี่ในตารางสุดท้าย

ทั้งสแต็คบนและล่างอย่างผิดปกติในช่วงเริ่มต้นของวันก่อนหน้าทำให้เก้าคนสุดท้าย⎯ในอีกด้านหนึ่งเป็นโรนัลด์ลีที่เริ่มต้นด้วยการจับคู่ของ Marc Inizan และ Brian Powell จากนั้นก็ปิดชิปเริ่มต้นวันใหม่ ผู้นำ Dan Fleyshman ในอันดับที่ 7 ก่อนที่จะกำจัด Danny Steinberg เช่นกัน

การกวาดล้างโต๊ะของเขายังคงดำเนินต่อไปในขณะที่เขาจับ Nicolas Levi ในอันดับที่ห้าด้วยเช่นกัน แต่จากการที่เขาเห็นครึ่งตารางสุดท้ายฟอร์มของเขาก็ตกต่ำลงเนื่องจากผู้เล่นที่เงียบกว่าในระดับก่อนหน้านี้ฟาบริซิโอบัลดาสซารีและเจมส์บอร์ดพลิกกลับและเริ่มต้น ที่จะกัดออกจากกองใหญ่ต้น ๆ

Bord หลังจากการดับเบิ้ลอัพครั้งแรกซึ่งดูเหมือนจะดึงสวิตช์ไปที่รางเริ่มต้นการสวดมนต์อย่างต่อเนื่องว่า“ บอร์ดี้! บอร์ดี้! บอร์ดี้!” ติดตามผู้นำคนใหม่และ Baldassari ผู้กำจัดอันดับสามโดยถือพรีฟล็อปสำหรับการแข่งขันในช่วงปลายอีกคู่ด้วย AK ของเขากับ Q-8 ซึ่งสามารถปิดผนึกข้อตกลงในทางอื่นสำหรับอิตาลี

มันเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าผู้สนับสนุน Bord ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ไขว้เขว บาร์เป็นตัวอักษรเท้าข้างหนึ่งอยู่ห่างจากด้านหลังของฝูงชนและคุณรู้ว่าเมื่อผู้คนเริ่มร้องเพลง“เดินตามแนวร้องเพลงSONGเดินใน Bordy Wonderland!” แป้นหมุนปรับระดับเสียงจะหมุนไปทางเดียวเท่านั้นเมื่อเวลากลางคืนดำเนินไป

เพื่อไม่ให้เกินเลยในมุมของ Baldassari นั้นเป็นรางเล็ก ๆ แต่มีเสียงร้องและแฟนสาวสวยที่มอบจูบที่ขโมยซีนให้เขาเมื่อหม้อใบใหญ่มาทางเขาเช่นกัน

ในที่สุดบอร์ดก็ลุกขึ้นสู่ชัยชนะด้วยคลื่นแห่งอารมณ์ทางรถไฟโดยกระโดดออกจากเก้าอี้ของเขาเหมือนพื้นถูกไฟฟ้าและกอดกลุ่มผู้สนับสนุนที่จะรีบวิ่งขึ้นเวทีหากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่ได้ขัดขวางสิ่งกีดขวาง

โดยปกติแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเงินสดแบบผสม (เล่นที่เดิมพันสูงเช่น Baldassari) Bord ยอมรับว่าเขาจำเป็นต้องปรับตัวและพบว่าประสบการณ์ในช่วงฤดูร้อนที่เวกัสของเขาเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเล็กน้อยและเกือบจะเอาชนะได้ด้วยความประหลาดใจและความยินดีที่ได้โค่นครั้งแรกของเขา สร้อยข้อมือและ 830,401 ปอนด์

เห็นได้ชัดว่าเขาได้รับเคล็ดลับการแข่งขันจาก Sam Trickett และได้รับการสนับสนุนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจากแฟน ๆ ที่เฝ้าดูรายการโทรทัศน์จะไม่สามารถเพิกเฉยได้ คุณไม่สามารถซื้อสิ่งต่อไปนี้ด้วยรถบัสสองชั้นที่เต็มไปด้วย Lady Gagas ‘

อุตสาหกรรมเกมของอังกฤษมารวมตัวกันในคืนวันพฤหัสบดีเพื่อระดมทุนสำหรับหน่วยโรคหัวใจที่สำคัญของโรงพยาบาล Great Ormond Street และเมื่อเช้าวันศุกร์ได้เพิ่มขึ้น 270,000 ปอนด์ – เพียงครึ่งทางสู่เป้าหมาย 500,000 ปอนด์

หนึ่งในกิจกรรมหาทุนที่ Les Ambassadeurs ในลอนดอนคือการเรียนทำอาหารกับเชฟชื่อดัง Antonio Carluccio ชาวอิตาลีซึ่งประมูลได้ในราคา 14,000 ปอนด์ในขณะที่ Warren Lush จาก PartyGaming และผู้จัดรายการโทรทัศน์ Tony Kendall ได้ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันโป๊กเกอร์แบบน็อคเอาท์ที่ “Tikay” เคนดอลชนะบทเรียนโป๊กเกอร์ด้วยตัวเอง!

Richard Glynn ผู้บริหารระดับสูงและประธาน บริษัท Raising the Stakes กล่าวว่า“ นี่เป็นความคิดริเริ่มที่น่าทึ่ง โดยส่วนตัวฉันภูมิใจมากที่ได้สนับสนุนการกุศลสำหรับเด็กของโรงพยาบาล Great Ormond Street การเพิ่มเงินเดิมพันเป็นอุตสาหกรรมเกมอันดับแรก มันบ่งบอกทัศนคติและแนวทางของอุตสาหกรรมนี้”

Charles Denton ประธานฝ่ายระดมทุนที่ Great Ormond Street Children’s Charity กล่าวว่า“ ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่อุตสาหกรรมเกมได้ออกมาเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล Great Ormond Street อ่าวสี่เตียงใหม่ที่พวกเขากำลังช่วยเหลือในการหาทุนจะช่วยให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยหนักตลอด 24 ชั่วโมงที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยอายุน้อยโดยใช้ห้องผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจของโรงพยาบาล”

ผู้เล่น 24 คนสุดท้ายกลับมาในตอนเที่ยงของวันอาทิตย์สำหรับวันที่ 4 ที่การแข่งขัน PokerStars European Poker Tourในปี 2010 ที่ลอนดอน 10,250 ปอนด์แบบไม่ จำกัด จำนวนผู้เล่น ในช่วงวันสั้น ๆ ของการเล่นสนามลดลงจากสามโต๊ะสุดท้ายเหลือเพียงหนึ่งในแปดโต๊ะสุดท้าย ตารางสุดท้ายที่จะได้รับการถ่ายทอดในวันพรุ่งนี้เริ่มต้นที่เวลาท้องถิ่นเที่

ดังที่คุณจะเห็นในรายการผลการแข่งขัน เล่น Royal Online V2 ด้านล่างวันที่สี่ของทัวร์นาเมนต์นั้นค่อนข้างหยาบสำหรับผู้เล่นชื่อใหญ่บางคนในสนาม ทีม PokerStars โปรแช้ดบราวน์เป็นครั้งแรกที่จะเริ่มต้นโปรแนวโน้มและเขาก็ทำตามได้อย่างรวดเร็วเพื่อรถไฟโดยMasaaki คากาวะ หนุ่มมืออาชีพชาวอเมริกันKeven Stammen , Allen BariและChance Kornuthเป็นเหยื่อรายต่อไปจากนั้น John O’Shea จากไอร์แลนด์ก็ชนราวด้วยมือผู้โชคร้าย เขาจัดจอบสูทJ จอบสูทกับคลับสูท5 จอบสูทของArtur Wasek กระดานล้ม J คลับสูท5 คลับสูท4 คลับสูท3 คลับสูททำให้ Wasek ฟลัช แม่น้ำที่ไร้ประโยชน์ลดลง 3ชุดเพชร และสุดท้ายชาวไอริชชนราว

อดีตแชมป์โลกเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่คือผู้ที่จะตกชั้นต่อไป ทีม PokerStars pro Joe Hachemถูกจับหลังจากได้ที่นั่งใหม่ในสองตารางสุดท้ายในอันดับที่ 15 ของเขา A-5 วิ่งเข้าไปในอลาสกาของจอห์น Juanda ทีมสุดท้าย PokerStars pro เหลืออยู่ในสนามThomas Bichonถูกจับในอันดับที่ 14

อีกครั้งผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังการกำจัดคือ Juanda ผู้ซึ่งเพิ่มสแต็คของเขาเป็น 2 ล้านเมื่อถึงเวลาที่สนามถึงสองตารางสุดท้ายและเมื่อสิ้นสุดการเล่นเขาได้เพิ่มสแต็คของเขาเป็น 7,075,000 (ตำแหน่งชิปที่สอง) เขาเข้าร่วมกับผู้ท้าชิงดาวรุ่งและผู้เล่นการ์ดยอดเยี่ยมแห่งปีThomas Marcheseที่ตารางสุดท้าย (ตำแหน่งชิปที่ห้า)

ปัจจุบัน Marchese อยู่ที่ 810 คะแนนตามหลังผู้นำคนปัจจุบันDwyte Pilgrimและเขาสามารถปิดช่องว่างและเป็นผู้นำด้วยการจบอันดับที่สี่หรือดีกว่าในวันพรุ่งนี้ หาก Marchese ได้อันดับที่ 5 ในวันพรุ่งนี้มีเพียง 10 คะแนนเท่านั้นที่จะแยกทั้งสองเป็นผู้นำPOYทำให้การแข่งขันในช่วงเดือนสุดท้ายของปี

ใบหน้าที่คุ้นเคยอื่น ๆ ในตารางสุดท้าย ได้แก่ เล่น Royal Online V2 จากสหรัฐอเมริกาและPer Ummer (ตำแหน่งชิปอันดับที่เจ็ด) จากสวีเดน น่าจะดีในวันพรุ่งนี้เมื่อการเล่นเริ่มขึ้นในเวลาเที่ยงวันตามเวลาท้องถิ่น ( 04.00น. PST ) กลับมาตรวจสอบการปรับปรุงเพิ่มเติมสดนับชิปภาพถ่ายและวิดีโอจากCardPlayer ทีวี นอกจากนี้คุณยังสามารถดูการกระทำสดบนEPTสด ฟีดวิดีโอ