สมัครบาคาร่าออนไลน์ สมัครน้ำเต้าปูปลา Gaming

สมัครบาคาร่าออนไลน์ Yggdrasil Gamingได้ลงนามเป็นหุ้นส่วนกับ Casino Room ซึ่งเป็นคาสิโนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งผู้เล่นทุกคนหมุนวนไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อแสวงหาคะแนนตราสัญลักษณ์และฟรีสปิน

Casino Room ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยEllmount Gaming Limitedจะได้รับผลงานเกมคาสิโนทั้งหมดของ Yggdrasil และ Infinite API สำหรับการเล่นเกม

Fredrik Elmqvistซีอีโอของ Yggdrasil Gaming กล่าวว่า“ Gamification เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในตลาดคาสิโนออนไลน์ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจำเป็นต้องพาลูกค้าของพวกเขาไปในการเดินทางเพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมและเทคโนโลยีไม่ควรขัดขวางความคิดสร้างสรรค์เมื่อพูดถึงการส่งเสริมการขายของผู้เล่น

“ Infinite API สำหรับการเล่นเกมของเราเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการเสนอสิ่งที่แตกต่างให้กับลูกค้า ห้องคาสิโนสร้างกระแสในพื้นที่นี้แล้วและเรารอคอยที่จะช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น”

Kristian Svensson ผู้อำนวยการนอร์ดิกแห่งห้องคาสิโนกล่าวว่า“ ตามคำขวัญของเราแนะนำ – ‘ภารกิจ เพื่อน รางวัล. – เรามีความกระตือรือร้นที่จะมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่ผู้เล่นในเว็บไซต์คาสิโนอื่น ๆ

“ เราทำสิ่งนี้โดยเสนอการ สมัครบาคาร่าออนไลน์ ผจญภัยและให้รางวัลแก่ลูกค้าของเราสำหรับความภักดีของพวกเขาไม่เพียง แต่เงินเท่านั้น แต่ยังให้โอกาสพวกเขาในการปรับปรุงสถานะของพวกเขาในฐานะผู้เล่นและรับถ้วยรางวัลสำหรับภารกิจที่เสร็จสมบูรณ์ เราไม่ได้เป็นเพียงคาสิโน faceless อีกและเราต้องการให้ผู้เล่นของเรามีประสบการณ์ที่แตกต่างกับสิ่งที่มีอยู่ในตลาด

อดีตเล่นเมโทรกรรมการผู้จัดการเจมี่วอลเตอร์สเปิดเผยแผนการสำหรับการเปิดตัวของช่องใหม่เน้น iGaming แบรนด์การเล่นเกมเป็นเอกภาพ ร่วมกับอดีตหัวหน้าฝ่าย Gamesys ของ James Newman, Tau Gaming จะเปิดตัวใน Dragonfish igaming platfom ในต้นปี 2558

ผู้ให้บริการจะนำเสนอเกมคาสิโนมากกว่า 250 เกมจากพอร์ตโฟลิโอกรรมสิทธิ์ของ Dragonfish รวมถึงเกมบุคคลที่สามที่รวมเข้ากับแพลตฟอร์มแล้ว

เว็บไซต์ที่มุ่งเน้นในสหราชอาณาจักรมีการกำหนดเป้าหมายไปที่ผู้ที่ชื่นชอบสล็อตด้วยช่องทางมือถือและโซเชียลที่ถูกใช้เพื่อผลักดันการได้มาและการเติบโตของผู้เล่น

Tau Gaming จะเปิดตัวเว็บไซต์บิงโกโดยใช้เครือข่ายบิงโก Dragonfish ในช่วงต้นปี 2015 และจะเปิดเผยชื่อแบรนด์ที่ใกล้เคียงกับวันที่เผยแพร่สดมากขึ้น

“ เราต้องการที่จะทำงานร่วมกับสิ่งที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเพื่อให้เราสามารถส่งมอบเป้าหมายที่ทะเยอทะยานของเราและเราได้ทำเช่นนั้นกับข้อตกลงนี้” เจมี่วอลเตอร์ผู้ร่วมก่อตั้ง Tau Gaming กล่าว “ ตอนนี้เราสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างสล็อตที่ดีที่สุดและผลิตภัณฑ์บิงโกในตลาดด้วยความมั่นใจโดยรวม”

“ เรารอคอยที่จะประสบความสำเร็จในการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวกับ Tau ในขณะที่เราเปิดตัวแบรนด์ใหม่ของพวกเขาในคาสิโน Dragonfish และแพลตฟอร์มบิงโก” Yaniv Schwartz หัวหน้า Dragonfish กล่าว

การเดิมพันกีฬาของสหราชอาณาจักรผู้มาใหม่ 666Bet ถูกตั้งค่าเพื่อรับการตรวจสอบสินค้าคงคลังของเกมการพนันและการวางเดิมพันกีฬา

แหล่งข่าวอุตสาหกรรมEGR Magazin e เปิดเผยว่าผู้ประกอบการถูกตั้งค่าให้โยกย้ายผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาไปยังแพลตฟอร์มBetConstruct การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

นั้นผู้ประกอบการจะเพิ่มสินค้าคงคลังด้วยรูปแบบหนังสือกีฬาใหม่เสนอผลิตภัณฑ์มือถือและบริการประมวลผลการชำระเงินใหม่เพื่อรองรับการโยกย้ายแพลตฟอร์ม 666Bet ได้รับการตั้งค่าให้ออกแบบเว็บไซต์ซึ่งจะเปิดตัวอีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคม

666Bet หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Barry Martinได้ยืนยันกับนิตยสาร EGR ว่าได้ทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการกลุ่มฟุตบอลยักษ์ใหญ่ Colossus Betsผู้ชนะล่าสุดของรางวัล EGR iGaming Raising Star

มาร์ตินยกย่องผลิตภัณฑ์ Colossus Bets โดยระบุว่านำสิ่งใหม่เข้าสู่ตลาดการเดิมพันกีฬาและผู้ประกอบการจะมองหาโปรโมตแจ็คพอตฟุตบอลมูลค่า 10 ล้านปอนด์

ผู้ประกอบการประกาศเพิ่มเติมว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ได้มาแบรนด์คาสิโนออนไลน์ Metro Play ได้รับการออกแบบเว็บไซต์ คาสิโนออนไลน์ได้รวมโซลูชัน EveryMatrix CMSใหม่เข้าด้วยกัน

666Bet จะเพิ่มคลังผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมลงในผลิตภัณฑ์ Metro Play เนื่องจากจะเปิดให้บริการห้องเล่นบิงโกออนไลน์ของ Metro Play ในต้นปี 2558 ผู้ประกอบการกำลังศึกษาถึงการเปิดตัวห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์สำหรับแบรนด์ 666Bet และ Metro Playรางวัลผู้ประกอบการ eGaming Review ประจำปีครั้งที่ 10 เกิดขึ้นที่ Roundhouse ในกรุงลอนดอนในเย็นวันจันทร์

วิลเลียมฮิลล์มีความสุขในคืนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเนื่องจากเจ้ามือรับแทงม้ากลับบ้านไม่น้อยกว่าสี่รางวัล สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าพวกเขานั้นมีประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนกลางคืนแม้ว่าพวกเขาจะ สมัครน้ำเต้าปูปลา ถูกตามมาด้วยSky Betting & Gaming ซึ่งได้รับรางวัลผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือผลิตภัณฑ์กีฬามือถือและรางวัลโปรแกรมพันธมิตรตามลำดับ

ชัยชนะของวิลเลียมฮิลล์มีความหลากหลายมากขึ้นทั่วกระดานอย่างไรก็ตามในขณะที่พวกเขาเป็นคนแรกในหมวดหมู่ของผู้ประกอบการแห่งปีและผู้ประกอบการคาสิโนแห่งปี รางวัลหลังได้รับเนื่องจากการเติบโตที่น่าประทับใจของผลิตภัณฑ์เกมของ บริษัท ในเวกัสและการแสดงบนช่องทางมือถือ

ผู้พิพากษาก็ประทับใจกับการตลาดแบบหลายช่องทางของ บริษัท ในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกและพวกเขาเพิ่งได้รับรางวัลCoral to the Marketing Campaign Award วิลเลียมฮิลล์ผู้ชนะรางวัลโอเปอเรเตอร์แห่งปีในปี 2554 จะดีใจที่การฟื้นคืนชีพของพวกเขาได้รับการรับรอง

ที่อื่น ๆ ในความพยายามของแพทริคเคนเนดี้แพดดี้พาวเวอร์เนื่องจากบทบาทของเขาในฐานะซีอีโอในปีหน้าได้รับการยอมรับเนื่องจากเขาได้รับรางวัลดีเด่นประจำบ้านอย่างถูกต้อง PokerStars ชนะทั้งผู้ให้บริการโป๊กเกอร์แห่งปีและผลิตภัณฑ์โป๊กเกอร์มือถือในขณะที่Colossus Betsจะมีความสุขที่พวกเขาได้รับรางวัล R ising Star รางวัลน้อยกว่าหนึ่งปีหลังการเปิดตัว

Oddscheckerยังต่อยอดออกไป สมัครน้ำเต้าปูปลา ตอนเย็นอย่างมากกับสองรางวัลเป็นผู้พิพากษาประกาศว่าพวกเขาต้องการชนะffiliate ของปีและการพนันกีฬาพันธมิตร การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเกมโซเชียลนั้นได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีและ Playtika อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะได้รับประโยชน์เนื่องจากได้รับรางวัลทั้งคาสิโนโซเชียลและ Social Operator of the Year

รายชื่อผู้ชนะรางวัล eGR 2014 ทั้งหมด

ผู้ประกอบการแห่งปี

วิลเลียมฮิลล์

ผู้ให้บริการมือถือ

Sky Betting & Gaming

ยกย่องอย่างสูง: BetVictor

โปรแกรมพันธมิตร

Sky Betting & Gaming

ผู้ประกอบการบริการลูกค้า

กลุ่มเบ็ตสัน

ยกย่องอย่างสูง: ทอมโบลา

ผลิตภัณฑ์บิงโกทางสังคม

Playtika

ผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อสังคม

paf

ยกย่องอย่างสูง: ทอมโบลา

ผลิตภัณฑ์คาสิโนมือถือ

LeoVegas.com

ผู้ประกอบการเดิมพันไบนารี

24option

ผลิตภัณฑ์คาสิโนโซเชียล

เกมสูง 5 เกม

พันธมิตรเกม