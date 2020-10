สมัครรอยัลออนไลน์ เกมส์บาคาร่า Trail Q และ A – Jesper

สมัครรอยัลออนไลน์ Jesper HougaardJesper Hougaard ผู้ถือสร้อยข้อมือโป๊กเกอร์ World Series (ภาพซ้าย)ลุกขึ้นมาที่ด้านหน้าของฉากโป๊กเกอร์อย่างรวดเร็วและรุนแรง Hougaard เป็นพลังที่แข็งแกร่งที่ต้องคำนึงถึงในการถ่ายทอดสดหรือออนไลน์ แต่จะดีที่สุดเมื่อเล่น Omaha เขาพูดคุยกับCard Playerที่ Citywest Hotel ในดับลินประเทศไอร์แลนด์เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาที่Irish Openอุบัติเหตุล่าสุดของเขาและแผนการในอนาคต

Rebecca McAdam:บอกฉันเกี่ยวกับประสบการณ์ไอริชโอเพ่นของคุณ

Jesper Hougaard:ฉันมาที่Irish Openเป็นครั้งที่สองในปีนี้ ฉันสนุกกับมันมากเมื่อปีที่แล้ว สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับIrish Openคือมีเกมเงินสดดีๆมากมายที่ทำงานอยู่ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีหากคุณต้องการเล่นโป๊กเกอร์เป็นจำนวนมาก นั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฉันจับผู้เล่นสี่คนมาจับจองเพื่อมาเล่นที่นี่เพราะชาวไอริชชอบโป๊กเกอร์ของพวกเขาและมันก็วิ่งไปได้ไกลพอ ๆ กับเกมเงินสด แผนของฉันแค่เล่นในอีเวนต์หลักและปล่อยให้คนอื่นทำเงินให้ฉันในกิจกรรมข้างเคียงและเกมเงินสด แต่งานหลักของฉันจบลงก่อนเวลาอันควร

ฉันเริ่มต้นด้วย 10,000 และได้มากถึง 14,000 แต่เพิ่งมีไพ่เหลือเฟือและผู้คนก็หันมามองฉัน ฉันจัดการทำบลัฟหนึ่งอันซึ่งทำให้ฉันลดลงเหลือ 7,000 เมื่อมู่ลี่อยู่ที่ 150-300 ผู้ชายชื่อJani Vilmunen- คนที่ฉันคุยด้วยที่โต๊ะตลอดเวลาเขาเป็นผู้ชายที่ดีมาก – ทำให้ได้ 900 ฉันมีราชินีสองคนและโทรมาเห็นได้ชัดว่าพยายามดักจับผู้ชายคนนี้เขามีกองใหญ่ และเนื่องจากมีผู้เล่นออนไลน์วัยหนุ่มสาวชาวอเมริกันที่ได้รับการส่งต่อจำนวนมากอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นฉันกำลังพยายามดักจับพวกเขาทั้งสองจากคนตาบอดตัวเล็กและมันก็ออกมาสมบูรณ์แบบ เขา [อเมริกัน] ย้ายเข้ามา 5,000 คนเจนี่คิดอยู่นานและลงเอยด้วยการโทรหาคน 5,000 คนและฉันมีราชินี 7,000 และราชินีสองคน จริงๆแล้วฉันอยากให้เจนี่พับตอนที่เขาย้ายเข้ามาดังนั้นฉันจะได้ขึ้นหัวกับราชินีมันไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้น แต่ฉันตัดสินใจว่าฉันอยู่หน้าช่วงโป๊กเกอร์ได้ดีดังนั้นฉันจึงขยับ 7,000 ในและเจนี่พูดว่า“ โอ้คุณดักฉัน! โอ้นี่เป็นมือที่ไม่ดีสำหรับฉัน!” เขาโทรหาเด็กอเมริกันอายุหกขวบและเจนี่มี KQ

ฟลอปมีสโมสรเล็ก ๆ สามสโมสร สมัครรอยัลออนไลน์ ฉันมีราชินีแห่งสโมสรซึ่งเป็นสโมสรที่สูงที่สุดดังนั้นตอนนี้พวกเขาแทบจะตายยกเว้นราชาในเทิร์นซึ่งจบไอริชโอเพ่นของฉันดังนั้นมันจึงน่าผิดหวัง แต่นั่นเป็นวิธีที่ โป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์คือ พี่ชายของฉันในสี่ทัวร์นาเมนต์สำคัญล่าสุดที่เขาเล่นได้รับมันมาพร้อมกับเอซและราชาพรีฟล็อปและแพ้ทุกครั้งดังนั้นเราจึงเข้าใจว่าในเหตุการณ์เหล่านี้ต้องใช้โชคและจังหวะที่ดี

RM:คุณคิดยังไงกับสนาม?

JH:นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงมาซื้ออินที่น้อยกว่าปกติ สนามค่อนข้างนุ่มนวล แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะชาวไอริช แต่เนื่องจากมีไซต์จำนวนมากที่ทำคุณสมบัติออนไลน์สำหรับสิ่งนี้เครือข่ายจำนวนมากที่โดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีมาตรฐานผู้เล่นที่อ่อนแอจึงทำดาวเทียมสำหรับสิ่งนี้ ยิ่งมีเครื่องเล่นดาวเทียมมากเท่าไหร่ค่าตัวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ฉันจัดการทำตารางสุดท้ายในงานโอมาฮาในวันรุ่งขึ้น ฉันมีสี่มือและเราทุกคนก็สวยแม้จะเป็นชิปมีผู้ชายคนหนึ่งที่เตี้ยกว่านิดหน่อย เป็นฉันและลูกครึ่งฟินแลนด์สามคนที่รู้จักกันเป็นอย่างดีดังนั้นฉันจึงรู้ว่ามันคงค่อนข้างจะไม่สบายสำหรับฉันเพราะพวกเขาจะไม่สมรู้ร่วมคิดกัน แต่พวกเขาอาจจะเล่นกันเบา ๆ และพยายามตามฉันไปเพราะพวกเขารู้จักกัน ดังนั้นฉันจึงแนะนำข้อตกลงซึ่งมีสองข้อรวมทั้งJuha Helppiเห็นด้วย แต่สแต็คสั้น ๆ ไม่ต้องการทำซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารำคาญสำหรับฉันเพราะฉันจะได้ 27,000 ยูโรหรือ 28,000 ยูโรซึ่งน่าจะดี มันลงเอยด้วยการที่กองสั้นลดลงและจากนั้นเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของฉันและตอนนี้ฉันเป็นกองสั้นและฉันก็ได้อันดับที่สี่ในราคาประมาณ 10,000 ยูโร น่าผิดหวังเล็กน้อย แต่ก็เป็นไปตามนั้น ฉันสนุกกับการแข่งขันโอมาฮามากทีเดียว มันเป็นเกมหลักของฉันมันคือสิ่งที่ฉันเล่นได้ดีที่สุด ในเวกัสฤดูร้อนนี้ฉันจะเล่นทัวร์นาเมนต์ Omaha มากมายเพื่อดูว่าฉันจะชนะสร้อยข้อมืออื่นได้หรือไม่

RM:เมื่อเร็ว ๆ นี้คุณประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยและเจ็บไหล่ …

JH:ฉันมีร้านขายยาทั้งหมดอยู่ในกระเป๋า! ฉันมีพาราเซตามอลและมอร์ฟีนและอีกมากมาย … ไหล่ของฉันเจ็บปวดถ้าฉันไม่รับมัน

RM:เกิดอะไรขึ้น?

JH:ในวันที่สองฉันอยู่ในประเทศไทยกับเพื่อนบางคนเราตัดสินใจว่าจะเช่าสกูตเตอร์และขับออกไปที่ชายหาดส่วนตัวที่เพื่อนของฉันอาศัยอยู่ เป็นเวลานานแล้วที่ฉันใช้สกู๊ตเตอร์ดังนั้นฉันจึงไม่คุ้นเคยกับมัน เราขับรถออกไปได้ประมาณครึ่งทางและมีภูเขาทั้งหมดนี้และฉันก็หลุดออกจากสกู๊ตเตอร์ได้และฉันไม่ได้สวมหมวกกันน็อคซึ่งมันไร้สาระ หัวของฉันพุ่งไปที่ยางมะตอยและฉันก็มีความรู้สึกที่จะคิดว่า“ พระเจ้านี่จะเจ็บถ้าหัวฉันกระแทกยางมะตอย” ฉันจึงหันหน้าหนีและไหล่ของฉันก็เข้าไปในยางมะตอยและฉัน ไหล่หักฉันคิดว่ามันจะหายดีในสามสัปดาห์

RM:มันมีผลกับเกมของคุณหรือเปล่า?

JH:มันส่งผลกระทบต่อเกมออนไลน์ของฉันอย่างแน่นอนไม่ใช่ความจริงที่ว่าฉันเจ็บปวด แต่เป็นความจริงที่ฉันกินยาแก้ปวดเหล่านี้ นับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุฉันสูญเสียทางออนไลน์ไปประมาณ 300,000 ยูโรซึ่งถือว่าแย่มาก มันอาจจะเป็นการลดลงที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยมี เป็นเพราะเหตุผลที่ฉันกินยาแก้ปวดซึ่งหมายความว่าฉันไม่มีความสามารถในการพูดว่าหยุด โดยปกติถ้าฉันเสียเงินซื้อสองสามครั้งฉันมีความรู้สึกที่จะบอกว่าฉันจะทิ้งมันไว้อีกวันหนึ่ง แต่เนื่องจากยาแก้ปวดเหล่านี้เข้าครอบงำร่างกายของฉันฉันจะเป็นบ้าเอียงไปเลย (หัวเราะ)

RM:อะไรต่อไปสำหรับคุณ?

JH:ถัดไปคือซานเรโมจากนั้นอาจเป็นมอนติคาร์โล แต่ฉันไม่แน่ใจเพราะเราต้องเสียภาษีเราต้องจ่าย 60 เปอร์เซ็นต์สำหรับเงินรางวัลที่นั่น จากนั้นฉันจะไปเวนิสเพื่อWorld Poker Tourและจากนั้นหนึ่งเดือนครึ่งในเวกัส ที่จริงฉันแค่วางแผนจะจองห้องเพนต์เฮาส์สวีทขนาดใหญ่ที่น่ารักจริงๆกับ Michael Greco

RM:คุณจะกลับไปที่ เกมส์บาคาร่า หรือไม่?

JH:ฉันมักจะทำ ผู้สนับสนุนของฉันจ่ายเงินสำหรับสิ่งนี้ Bet365 และพวกเขากระตือรือร้นที่จะให้ฉันมาเล่นในอังกฤษและไอร์แลนด์และทัวร์นาเมนต์แบบนั้นดังนั้นหากพวกเขาจ่ายเงินฉันคิดว่าฉันจะมาและฉันคิดว่า แม้ว่าพวกเขาจะไม่มาก็ตาม ฉันชอบไอร์แลนด์มาก ผู้คนน่ารักเป็นกันเองและเล่นไม่ค่อยเก่ง (ยิ้ม) ฉันคิดว่าฉันจะกลับมา

Harrah’s Entertainment และWorld Series of Poker Europeประกาศในวันนี้ว่าWSOPEปี 2009 จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับสร้อยข้อมือสี่รายการตั้งแต่วันที่ 18 กันยายนถึงตุลาคม 1.

ซีรีส์เปิดตัวในปี 2550 มอบกำไลสามอันในขณะที่WSOPEปีที่แล้วยังมีทัวร์นาเมนต์สี่รายการ กำหนดการสำหรับWSOPEปี 2009 มีดังนี้:

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 : เหตุการณ์ที่ 1 (1,000 ปอนด์ + 60 ปอนด์) – การถือครองแบบไม่ จำกัด (กิจกรรมสามวัน / สองวันเริ่มต้น)

วันจันทร์ที่ผ่านมา 21 กันยายน 2552 : เหตุการณ์ที่ 2 (2,500 ปอนด์ + 150 ปอนด์) – โอมาฮา จำกัด หม้อ / ขีด จำกัด หม้อ (งานสามวัน)

วันพุธที่ 23 กันยายน 2552 : เหตุการณ์ที่ 3 (5,000 ปอนด์ + £ 250) – โอมาฮาขีด จำกัด หม้อ (งานสามวัน)

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552: อีเวนต์ที่ 4 (10,000 ปอนด์ + 350 ปอนด์) – อีเวนต์หลัก (อีเวนต์ห้าวัน / สองวันเริ่มต้น) อี

เวนต์ผสมโอมาฮาแบบ จำกัด พ็อต จำกัด เป็นแบบ เกมส์บาคาร่า ใหม่สำหรับปีนี้ WSOPE นำเสนอโดย Betfair จะใช้สถานที่คาสิโนที่เอ็มไพร์ในช่วงกลางของเลสเตอร์สแควร์ในกรุงลอนดอน “ World Series of Poker Europeได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอย่างรวดเร็วในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดนอกสหรัฐอเมริกา” นายเจฟฟรีย์พอลแล็คผู้บัญชาการWSOPกล่าว “ การได้รับสร้อยข้อมือทองคำได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นรางวัลสูงสุดในกีฬาและเราหวังว่าจะได้รับรางวัลกำไลอีกสี่วงในปี 2009 ที่ Casino at the Empire ในลอนดอน” เหตุการณ์หลักของWSOPE