สมัครสมาชิกจีคลับ ทางเข้า GClub ลัทธิปฏิบัติ

สมัครสมาชิกจีคลับ Fitch Ratings Inc กล่าวว่าคาดว่าการรีเฟรชในที่สุดของสัมปทานการเล่นเกมที่มีอยู่ของมาเก๊าจะเป็น “กระบวนการในทางปฏิบัติ” กับพื้นหลังของการฟื้นตัวของรายได้จากการพนันสำหรับตลาดนั้น

สัมปทานของผู้ให้บริการมาเก๊าปัจจุบันหกรายจะหมดอายุในวันที่ต่างกันในปี 2020 หรือ 2022 โดยใบอนุญาตตามลำดับของ SJM Holdings Ltd และ MGM China Holdings Ltd จะหมดอายุในปี 2020

นักวิเคราะห์ของ Fitch Alex Bumazhny และ Colin Mansfield กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า “การต่ออายุสัมปทานที่กำลังจะเกิดขึ้น [The] จะเป็นกระบวนการในทาง

ปฏิบัติเนื่องจากรัฐบาล [มาเก๊า] ให้ความสำคัญกับเสถียรภาพในตลาดหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของมาเก๊ากล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่ารัฐบาลของเมืองมีแผนที่จะเปิดเผยรายละเอียด เกี่ยวกับการรีเฟรชสัมปทานการเล่นเกมในท้ายที่สุดในปลายปีนี้

“เรากำลังดำเนินการเตรียมการอย่างมาก” เปาโล มาร์ตินส์ ชาน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของมาเก๊ากล่าว “แต่มันยังไม่ถึงเวลาประกาศ”ความเห็นของนาย Chan เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ข้างงาน Global Gaming Expo (G2E) Asia 2018

Fitch กล่าวในการอัพเดทตลาดล่าสุดว่าอุตสาหกรรมคาสิโนของมาเก๊ายังคงอยู่ในสถานะที่มั่นคง คาดการณ์ว่า “การเติบโต 14 เปอร์เซ็นต์ในรายรับจากการเล่นเกมรวมของมาเก๊าสำหรับปี 2018 ซึ่งสะท้อนถึงสุขภาพที่ต่อเนื่องของส่วนวีไอพีและระดับพรีเมียมแม้ว่าจะมีการชะลอตัวลงบ้างจากปี 2017”

หน่วยงานจัดอันดับเสริม: “มุมมองเชิงบวกของ Fitch ในมาเก๊าได้รับการสนับสนุนโดยชนชั้นกลางที่กำลังขยายตัวในประเทศจีนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในและรอบ ๆ มาเก๊า”

ในการเปิดตัวเมื่อวันพฤหัสบดี สมัครสมาชิกจีคลับ ยังยืนยันผู้ให้บริการคาสิโนในมาเก๊า MGM China Holdings Ltd เกี่ยวกับสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวผู้ออกคะแนนเริ่มต้น (IDR) และการจัดอันดับอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันที่ “BB” หน่วยงานจัดอันดับกล่าวเสริมว่าแนวโน้มของบริษัทมีเสถียรภาพ

สถาบันวิจัยกล่าวว่าการจัดอันดับและแนวโน้มเดียวกันนี้มอบให้กับ MGM Resorts International ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ MGM China ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในสหรัฐฯ“MGM [ประเทศจีน] จะ

ได้รับส่วนแบ่งการตลาดหลังจากการเปิดตัวอสังหาริมทรัพย์ Cotai แห่งแรก” Fitch กล่าว MGM Cotai เปิดทำการเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ปีนี้หน่วยงานจัดอันดับคาดการณ์ MGM Cotai “จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ 350 ล้านเหรียญสหรัฐ” ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

Fitch กล่าวเพิ่มเติมว่า MGM Resorts มี “ช่องว่างสำหรับการระดมทุนของโครงการขนาดใหญ่อื่นหรือการชะลอตัวของการดำเนินงานในระดับปานกลางที่ระดับการจัดอันดับ ‘BB’ ใน

ปัจจุบันโดยพิจารณาจากสภาพคล่องของ MGM และการใช้ประโยชน์ในระดับปานกลาง” อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์กรณีพื้นฐานของสถาบันจัดอันดับไม่ได้รวมการพัฒนาเพิ่มเติมในเขตอำนาจศาลใหม่ๆ เช่น ญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมคาสิโนที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ของญี่ปุ่นกำลังเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นด้วยแนวทางที่เป็นไปได้ในปีนี้ของกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานแบบบูรณาการรีสอร์ท (IR) MGM Resorts ได้ประกาศตัวเป็นคู่แข่งสำหรับใบอนุญาตคาสิโนของญี่ปุ่น

ตัวแทนแรงงานการเล่นเกมของมาเก๊าหลายคนกำลังเรียกร้องให้ผู้ประกอบการคาสิโนหกรายของเมืองเข้าร่วมโครงการบำเหน็จบำนาญโดยสมัครใจสำหรับพนักงานท้องถิ่นที่ดำเนินการโดยรัฐบาลมาเก๊า พวกเขากล่าวว่าจะทำให้คนงานมีทางเลือกในการจัดหาเงินบำนาญมากขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้น

หนึ่งในตัวแทนแรงงานกล่าวว่ารัฐบาลของเมืองควรใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากความจริงที่ว่าสิทธิ์การเล่นเกมในปัจจุบันของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนจะหมดอายุในวันที่ต่างกันในปี 2020 หรือ 2022 และพวกเขาจะพยายามรีเฟรช

กลุ่มแรงงานที่รู้จักกันในชื่อ Power of the Macao Gaming Association; และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งมาเก๊า Leong Sun Iok ซึ่งมาจากกลุ่มแรงงานดั้งเดิมของ Macau Federation of Trade Unions ต้องการให้บริษัทคาสิโนในท้องถิ่นเลือกใช้โปรแกรมที่เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกลางที่ไม่บังคับ

“ผู้ประกอบการคาสิโนหกรายมีแผนการเงินบำนาญที่แตกต่างกัน … แต่มีแนวทางปฏิบัติที่… พนักงาน – เมื่อ ‘ถูกไล่ออกอย่างสมเหตุสมผล’ – จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากนายจ้างในโครงการบำเหน็จบำนาญแม้แต่สตางค์เดียว” Lei Iok Po ผู้อำนวยการ Power of Macao Gaming Association ในความคิดเห็นที่ GGRAsia

“ในแง่นั้น โครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของรัฐบาลดีกว่า เพราะลูกจ้างสามารถรับเงินสมทบจากนายจ้างได้ในทุกสถานการณ์ของการยุติสัญญาจ้างงาน” นาย Lei กล่าวเสริม แต่เขากล่าวเพิ่มเติมว่า: “ข้อเสียของโครงการของรัฐบาลคือคนงานสามารถถอนเงิน [เงินบำนาญ] ของพวกเขาได้เมื่ออายุ 65 ปีเท่านั้น”

กฎล่าสุดเกี่ยวกับโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่บังคับของรัฐบาลมาเก๊ามีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคมปีนี้ ตามกฎเกณฑ์ นายจ้างและลูกจ้างของบริษัทที่เข้าร่วมควรบริจาคร้อยละ 5 ของเงินเดือนขั้นพื้นฐานของพนักงานเข้ากองทุนตามลำดับ ทั้งสองฝ่ายสามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนในอัตราที่สูงขึ้นได้ตราบเท่าที่พวกเขาแจ้งให้หน่วยงานจัดการกองทุนทราบ

Un Hoi Cheng รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันสังคมกล่าวเมื่อวันพุธว่ารัฐบาลจะยังคงสื่อสารกับบริษัทอื่น ๆ รวมถึงบริษัทเกมด้วยหวังว่าจะได้เห็นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนมากขึ้นในการจัดหาที่ไม่ได้รับคำสั่ง โครงการ น.ส. Un กำลังพูดในเวทีสนทนาเกี่ยวกับโครงการนี้ ซึ่งจัดโดยกลุ่มหนึ่งในสังกัดสหพันธ์แรงงาน

“ข้อจำกัดในการถอนเงินสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่บังคับ [ที่อายุ 65 ปี] นั้นเป็นข้อเสียอย่างชัดเจน แต่เราได้เรียนรู้ว่าผู้ประกอบกิจการคาสิโนค่อนข้างเป็นบวกต่อโครงการกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพนี้ และพวกเขาได้จัดให้มีการอธิบายบางส่วนกับคนงานของพวกเขาเกี่ยวกับโครงการนี้มาก่อน” นายเหลียงแห่งสหพันธ์สหภาพการค้ากล่าวกับเราในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เขาได้เข้าร่วมฟอรั่มวันพุธด้วย

“เราหวังว่าผู้ประกอบการคาสิโนสามารถเข้าร่วมโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้คนงานมีทางเลือกมากขึ้นในการวางเงินของพวกเขาสำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญของพวกเขา และการกระทำของคาสิโนนั้นจะสร้างแรงบันดาลใจให้บริษัทอื่นปฏิบัติตาม” นายเหลียงกล่าวเสริม

ตามที่อธิบายไว้โดยคุณ Un เมื่อวันพุธ กองทุนประกันสังคมได้รับใบสมัครเกือบ 9,000 ฉบับเพื่อเข้าร่วมโครงการสำรองเลี้ยงชีพที่ไม่ได้รับคำสั่ง และอีก 44 ใบสมัครขององค์กรที่จะเข้าร่วม

“จริง ๆ แล้วเราคิดว่าอัตราการบริจาคที่ต้องการที่ 5 เปอร์เซ็นต์นั้นต่ำเกินไป – อาจสูงถึง 7 เปอร์เซ็นต์หรือ 8 เปอร์เซ็นต์ [สำหรับทั้งนายจ้างและลูกจ้าง] ซึ่งเป็นระดับที่เราคิดว่าคนงานไม่

สนใจที่จะจ่ายและสามารถชดเชยได้ดีกว่า คนงานสำหรับอัตราเงินเฟ้อที่เห็นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหรือประมาณนั้น” นาย Lei แห่ง Power of the Macao gaming กล่าวในความคิดเห็นของเขากับเรา

“เพื่อปกป้องสิทธิของคนงาน รัฐบาลมาเก๊าควรพูดมากกว่านี้ในข้อกำหนดว่าการบริจาคควรทำงานอย่างไรสำหรับโครงการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ…โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรากำลังพูดถึงความจริงที่ว่าสัมปทานการเล่นเกมของมาเก๊าจะได้รับการรีเฟรช” นาย Lei เพิ่ม

รายรับจากการเล่นเกมคาสิโน (GGR) ในมาเก๊าเพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนพฤษภาคม สู่เกือบ 25.49 พันล้าน MOP (3.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์โดยหน่วยงานกำกับดูแลของเมือง สำนักตรวจสอบการเล่นเกมและประสานงาน .

หมายความว่าการนับ GGR ของตลาดมาเก๊าในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2018 อยู่ที่เกือบ 127.73 พันล้าน MOP ซึ่งเป็นการขยายตัว 20.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ผลลัพธ์ของเมย์นั้นลดลงจากการขยายตัว27.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีที่พบในเดือนเมษายน

GGR คาสิโนในเดือนพฤษภาคมของมาเก๊า “พลาด” การประมาณการฉันทามติของการเติบโต 17% เมื่อเทียบเป็นรายปี “เนื่องจากโชคไม่ดีที่ VIP” กล่าวโดยนักวิเคราะห์ DS Kim และ Sean Zhuang จาก JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd.

หมายเหตุเมื่อวันศุกร์จากโบรกเกอร์ Sanford C. Bernstein Ltd กล่าวว่าผลลัพธ์ GGR ในเดือนพฤษภาคมนั้น “ต่ำกว่าฉันทามติ” และการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ของสถาบันจะเติบโต 16 เปอร์เซ็นต์ถึง 17 เปอร์เซ็นต์

นายหน้าเสริมว่า Macau GGR สำหรับเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมอาจเผชิญกับ “ลมแรง” จาก FIFA World Cup 2018 การแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม

แซนฟอร์ด เบิร์นสไตน์ ยังกล่าวอีกว่า อ้างถึงการแข่งขันฟุตบอล เหตุการณ์ที่จัดขึ้นทุกสี่ปี: “ในช่วงสองฟุตบอลโลก [เดือน] มิถุนายนลดลง 20 เปอร์เซ็นต์และ 16 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในปี 2010 และ 2014 ตามลำดับ ”

นายหน้า Deutsche Bank Securities Inc ได้ปรับลดการคาดการณ์รายได้สำหรับ Wynn Resorts Ltd ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ประกอบการคาสิโนมาเก๊า Wynn Macau Ltd

สำหรับไตรมาสที่สองของปีนี้ ด้วยประสิทธิภาพของกลุ่มเกมวีไอพีที่นุ่มนวลกว่าในมาเก๊า แต่นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตในบันทึกช่วยจำในวันจันทร์ว่าพวกเขา “ยังคงดูเรื่องราวที่น่าสนใจในระยะกลางและระยะยาว” ใน Wynn Resorts

การคาดการณ์ผลประกอบการไตรมาสสองก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับ Wynn Palace (ในภาพ) และ Wynn Macau ซึ่งเป็นทรัพย์สินสองแห่งของมาเก๊าตอนนี้ลดลงประมาณ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 4% ต่ำกว่าที่คาดการณ์โดยฉันทามติ

“เมื่อเทียบกับฉันทามติ การคาดการณ์ระดับทรัพย์สินในไตรมาสที่สองของเรา (522 ล้านเหรียญสหรัฐ) นั้นต่ำกว่าฉันทามติ Metrix ที่เป็นเอกฉันท์ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ (537 ล้าน

เหรียญสหรัฐ) เนื่องจากการประเมินระดับทรัพย์สินในมาเก๊าของเรานั้นต่ำกว่าฉันทามติประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์” นักวิเคราะห์ของ Deustche Bank Securities Carlo Santarelli และ Danny Valoy เขียนไว้ในบันทึกย่อวันจันทร์

ความเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์การแก้ไขของมาเก๊า นายหน้ากล่าวว่าคาดว่า “ความนุ่มนวลระดับวีไอพีบางส่วน” ในเดือนมิถุนายนเนื่องจากขยะของมาเก๊าจัดทริปสำหรับผู้อุปถัมภ์ของพวกเขาไปยัง 2018 FIFA World Cup ในรัสเซีย – แม้ว่านักวิเคราะห์เชื่อว่าผลกระทบดังกล่าวจะ “ไม่มีอะไรมากไปกว่าชั่วคราว ผลกระทบ”.

นายหน้ายังอ้างถึง “ปริมาณวีไอพีที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ Wynn Macau” และ “ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคู่แข่งที่ก้าวขึ้นมุ่งเน้นไปที่กลุ่มวีไอพี” ในมาเก๊าเป็นปัจจัยสำหรับการคาดการณ์ที่ถูกตัดออก

อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์จาก Deustche Bank Securities ได้ยืนยันอีกครั้งว่าสถานะการซื้อเป็นเรื่องระยะกลางถึงยาวสำหรับ Wynn Resorts “มุมมองของเราได้รับการบอกกล่าว

เมื่อได้รับส่วนแบ่งของมาเก๊าอย่างต่อเนื่อง ความแข็งแกร่งของรายรับจากการเล่นเกมรวมของตลาดมาเก๊า (GGR) ในระดับ VIP และระดับพรีเมียม ตำแหน่งที่แข็งแกร่งในลาสเวกัสซึ่งแนวโน้มระดับไฮเอนด์ยังคงดังอยู่

บริการนายหน้ายังเกี่ยวข้องกับการขยายพื้นที่การประชุมของ Wynn Resorts ในลาสเวกัสโครงการคาสิโน ของบริษัทใน บอสตันฮาร์เบอร์ในแมสซาชูเซตส์และ “ตัวเลือกกระแสเงินสดอิสระที่มีจำนวนมากซึ่งเกิดจากงบดุลของมาเก๊าที่ต่ำกว่า” เป็นปัจจัยสนับสนุนโอกาสระยะยาวกลับหัวกลับหาง .

“นอกจากนี้ เราจะสังเกตว่าการเปรียบเทียบในไตรมาสที่สามควรได้รับประโยชน์จากการเปรียบเทียบที่ง่ายที่เกิดจากผลกระทบในไตรมาสที่สามของปี 2017 ในมาเก๊าจากไต้ฝุ่นฮาโต (เรา

ประมาณการลาก EBITDA ทรัพย์สิน 10-12 ล้านเหรียญสหรัฐ) และค่าใช้จ่ายขององค์กรที่เพิ่มขึ้น (การบริจาคเพื่อบรรเทาทุกข์) นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Deustche Bank Securities เขียนไว้ในบันทึกวันจันทร์

การเติบโตของรายรับจากการเล่นเกมคาสิโนของมาเก๊าในเดือนพฤษภาคมอาจเพิ่มขึ้นเกือบสามเปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าความสำเร็จ 12.1% หากไม่ได้เป็นเพราะการพนันวีไอพีที่อ่อนแอโดยสถานที่เล่นเกมของเมืองกล่าวบันทึกจากนายหน้าญี่ปุ่น Nomura

“บนพื้นฐานที่ปรับไว้ เราประมาณการว่าการเติบโตของ VIP และ GGR โดยรวมจะใกล้เคียงกับ 18 เปอร์เซ็นต์และ 15 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ หรือประมาณ 300 คะแนนพื้นฐานที่สูงกว่าที่รายงานและสอดคล้องกับฉันทามติ” บันทึกจาก Harry Curtis กล่าว , แดเนียล อดัม และ ไบรอัน ด็อบสัน

นายหน้ากล่าวว่าได้พูดคุยกับผู้จัดการทรัพย์สินคาสิโนหลายคนในมาเก๊าโดยที่พวกเขาได้ “ยืนยันว่าการถือครองนั้นอ่อนแอทั้งในช่วงต้นหรือปลายเดือน ในบางกรณีก็เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าปกติ (2.85 เปอร์เซ็นต์)”

สถาบันคาดการณ์ว่าการเติบโตของ GGR ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบปีต่อปีจะอยู่ที่ 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20.1% ที่ทำได้อีกครั้งในช่วงห้าเดือนจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม

“สมมติว่า GGR ในเดือนมิถุนายนชะลอตัวลงตามลำดับกับค่ามัธยฐาน 6 ปีที่ผ่านมา หรือต่ำกว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม ค่าประมาณการ GGR ของเราสำหรับเดือนนี้จะอยู่ที่ประมาณ MOP25 พันล้าน [US$3.09 พันล้านดอลลาร์] ถึง MOP26 พันล้าน” ทีม Nomura กล่าวเสริม

นายหน้า Sanford C. Bernstein และธนาคารเพื่อการลงทุน Credit Suisse AG กล่าวถึงในวันศุกร์ว่า FIFA World Cup 2018 – การแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติที่จะจัดขึ้นในรัสเซียตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม – อาจสร้างความไม่แน่นอนให้กับ GGR คาสิโนในมาเก๊าในเดือนนั้น .

Deutsche Bank Securities Inc ระบุในบันทึกช่วยจำในวันจันทร์ว่าผู้เล่นระดับ VIP ของมาเก๊าบางส่วนนำผู้เล่นวีไอพีของพวกเขาไปแข่งขันฟุตบอลโลก – งานที่จัดขึ้นทุก ๆ สี่ปี – ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการลูกค้าของพวกเขา และด้วยเหตุนี้จึงอยู่ห่างจากตลาดการพนันในมาเก๊า

ผู้จัดจำหน่ายเกมและลอตเตอรี International Game Technology Plc (IGT) ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์สล็อตลิงค์ Hyper Hits “เมื่อเร็ว ๆ นี้” เปิดตัวในมาเก๊า ตอนนี้มีให้บริการที่คาสิโนรีสอร์ท MGM Cotai ซึ่งดำเนินการโดย MGM China Holdings Ltd, IGT กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเปิดตัวลิงค์ Hyper Hits กับลูกค้าของเราที่ MGM Cotai” Michael Cheers ผู้อำนวยการฝ่ายขาย IGT ประจำภูมิภาคเอเชียกล่าวในแถลงการณ์ที่มีอยู่ในข่าวเผยแพร่

เขาเสริมว่า: “เกมมอบประสบการณ์ที่น่าดึงดูดซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เล่นในภูมิภาค Hyper Hits เป็นหนึ่งในสามลิงก์ที่ IGT เพิ่งเปิดตัวสำหรับเอเชีย และเราได้รับการสนับสนุนโดยลูกค้ายอมรับและตอบรับเชิงบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้”

Hyper Hits ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ MGM Cotai ด้วยสองเกม: “Lotus Princess” และ “The Golden Bow” ลิงค์ Hyper Hits (ภาพในภาพประกอบของซัพพลายเออร์) เป็น

หนึ่งในไฮไลท์ของจุดยืนของ ทางเข้า GClub ที่ Global Gaming Expo (G2E) Asia 2018 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมที่จัดขึ้นที่มาเก๊าเมื่อเดือนที่แล้ว Hyper Hits เป็นโปรเกรสซีฟที่เชื่อมโยงกับกลไกที่ใช้ลูกบอลซึ่งให้รางวัลแจ็คพอตและรางวัลโบนัส IGT กล่าวว่ากลไกดังกล่าว “ช่วยเพิ่มความคาดหมายและความตื่นเต้นของผู้เล่น”

เกม cat-and-mouse ที่ยาวนานหลายปีระหว่างเจ้าหน้าที่ของมาเก๊าและโรงรับจำนำในเมืองเกี่ยวกับเงินทุนสำหรับการเล่นการพนันในคาสิโนมาเก๊าดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ โบรกเกอร์หลายแห่งกล่าวถึงการตรวจสอบภาคพื้นดิน

โรงรับจำนำได้รับการกล่าวโดยนักวิเคราะห์การลงทุนว่าเป็นเส้นทางที่เงินทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้ หลีกเลี่ยงกฎการส่งออกสกุลเงินปกติจากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการซื้อโดยทั่วไปผ่านบัตรธนาคารของ China UnionPay Ltd มีมูลค่าสูง สินค้ามูลค่าเช่นนาฬิกาหรือเครื่องประดับแล้วส่งคืนเพื่อคืนเงินเป็นเงินสด

มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารสองแห่ง – Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Ltd และ Bank of China Ltd Macau Branch

ได้สั่งให้ถอดอุปกรณ์ ณ จุดขายของ UnionPay ออกจากสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่า “โรงรับจำนำ” หรือ “ร้านอัญมณี” ที่ตั้งอยู่ในคาสิโนโคไททีมวิจัยจากโบรกเกอร์หลายแห่งในฮ่องกงจึงเดินทางไปมาเก๊าเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตนเอง

ฉันทามติของการค้นพบของพวกเขาในวงกว้างว่าเครื่อง UnionPay ถูกลบออกจากร้านค้าบางแห่งในคาสิโน Cotai พนักงานที่ร้าน Cotai บางแห่งมีรายละเอียดคลุมเครือในรายละเอียด แต่

ระบุกับนักวิจัยว่าพวกเขาได้รับแจ้งว่าเครื่องจักรถูกลบออกเพื่อ “อัปเกรด” ผู้ที่ถูกถามไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะเปลี่ยนเครื่องดังกล่าวเมื่อใดหรือหรือไม่เมื่อวันอังคารที่ GGRAsia ได้ติดต่อธนาคารกลางแห่งมาเก๊าเพื่อชี้แจงและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับเมื่อเรื่องราวนี้ออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Lui Che Woo ประธานของผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า Galaxy Entertainment Group Ltd ซึ่งดูแลรีสอร์ทคาสิโน Galaxy Macau บน Cotai ถูกถามเกี่ยวกับ

ปัญหา UnionPay นอกรอบของการประชุมประจำปีในฮ่องกงสำหรับธุรกิจมรดกของครอบครัวของเขา กลุ่มวัสดุของบริษัท K. Wah International Holdings Ltd. นาย Lui ถูกอ้าง

ทางเข้า GClub โดยทางอ้อมโดยสำนักข่าวภาษาจีน Sing Tao โดยกล่าวว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับรัฐบาลจีนที่ไม่ต้องการการเติบโตที่ไม่ถูกตรวจสอบในอุตสาหกรรมมาเก๊า เขาเสริมว่าบริษัทของเขาจะเคารพนโยบายหรือการตัดสินใจของรัฐบาลจีน

นักวิเคราะห์ DS Kim และ Sean Zhuang จาก JP Morgan Securities (Asia) Ltd กล่าวในการอัปเดตเมื่อวันพุธเกี่ยวกับสถานการณ์: “โรงรับจำนำและร้านขายเครื่องประดับภายใน

คาสิโน (ทั้ง Cotai และคาบสมุทร) จะไม่เสนอบริการคืนเงิน UnionPay อีกต่อไป เนื่องจากธนาคารในมาเก๊าถอนตัว เครื่องขายหน้าร้านของพวกเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดูเหมือนว่าร้านค้าส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าทำไมหรือเมื่อใด (หรือถ้า) ที่พวกเขาจะได้รับเครื่องปลายทางของ UnionPay กลับคืนมา”ร้านค้านอกคาสิโน ‘ไม่ได้รับผลกระทบ’

สถาบันเสริมว่าในมุมมองของ “แก๊งแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่ได้รับการควบคุมยังคงอาละวาดภายในคาสิโน” ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เจ้าหน้าที่ของมาเก๊ากล่าวว่าพวกเขาได้

ทำการปราบปรามกิจกรรมดังกล่าว ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับการเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียของวิดีโอที่อ้างว่าแสดงการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศใกล้กับคาสิโน Cotai ที่เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง

JP Morgan เพิ่มในหมายเหตุเมื่อวันพุธว่าโรงรับจำนำและร้านขายเครื่องประดับส่วนใหญ่นอกคาสิโน – เช่น ส่วนใหญ่ในคาบสมุทรมาเก๊า – ยังคงมีเครื่องขายหน้าร้าน“อย่างน้อยในตอนนี้ ผู้เล่นยังสามารถรับเงินสดผ่านบริการ UnionPay ได้ แม้ว่าจะไม่สะดวกกว่าเมื่อก่อนก็ตาม”

พวกเขาเพิ่มโดยอ้างถึงกลุ่มของลูกค้าการพนันที่เดิมพันในทวีคูณสูง แต่เป็นเงินสดมากกว่าเครดิตที่ขยายไปยังลูกกลิ้งสูงแบบเดิมในตลาดนั้น: “การตรวจสอบของเรากับโฮสต์จำนวนมาก ผู้ดำเนินการ และ junkets ระดับพรีเมียมไม่ได้บ่งชี้ว่ามีนัยสำคัญ ความต้องการลดลงเกินฤดูกาลปกติ แม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะประเมินแนวโน้ม”

แต่ JP Morgan เสริมว่าการเล่นจำนวนมากระดับพรีเมียม – ซึ่งประมาณว่าเป็นรายรับของผู้ดำเนินการมาเก๊า 24 เปอร์เซ็นต์และ 32% ของรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย – เป็น “ความเสี่ยงมากที่สุด” ที่จะได้รับผลกระทบจากการย้าย

นักวิเคราะห์ที่ Morgan Stanley Asia Ltd กล่าวในหมายเหตุเมื่อวันอังคารว่า “เราคิดว่ากฎระเบียบในอดีต (จำนวนไพ่ จำนวนการถอนเงินสด และการจดจำใบหน้า) ไม่ได้ทำให้รายรับจากการเล่นเกม [แนวโน้ม] ลดลง”

แต่นักวิเคราะห์ Praveen Choudhary และ Jeremy An ตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการในมาเก๊า ซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีแนวโน้มว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างขึ้นในประเทศจีนเพื่อปราบปรามการจัดหาเงินทุนที่ไม่สม่ำเสมอ

ตามรายงานของธนาคารกลางจีน ธนาคารกลางของจีนจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามสิ่งผิดปกติในด้านการเงินทางอินเทอร์เน็ต ธนาคารใต้ดิน และการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย

นายหน้า Sanford C. Bernstein Ltd กล่าวในบันทึกเมื่อวันอังคารว่า “การนำอุปกรณ์ ณ จุดขายออกอาจเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเพื่อปรับปรุงเทคโนโลยี KYC (รู้จักลูกค้าของคุณ)

เช่น การเพิ่มการจดจำใบหน้า สำหรับธุรกรรม UnionPay สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วกับตู้เอทีเอ็มทั้งหมดในมาเก๊า อย่างไรก็ตาม เรามองว่าการนำอุปกรณ์จุดขายออกจากคาสิโน Cotai เท่านั้นเป็นเรื่องแปลก”

นักวิเคราะห์ Vitaly Umansky และเพื่อนร่วมงานของเขา Zhen Gong, Cathy Huang และ Kelsey Zhu กล่าวว่า: “เมื่อตู้เอทีเอ็มของ [มาเก๊า] ได้รับคำสั่งให้ทำการเพิ่ประสิทธิภาพ

KYCกระบวนการได้รับการอธิบายอย่างดีและเป็นระเบียบ… โดยไม่มีผลกระทบต่อการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างแท้จริง ดังนั้นการย้าย [ล่าสุด] มีแนวโน้มที่จะกว้างขึ้นและพยายามทำให้ลูกค้าใช้

UnionPay ในลักษณะนี้โดยตรงในคาสิโนได้ยากขึ้น”บริษัทกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่า 99 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกในทีมมากกว่า 28,000 คนของ Sands China จะได้รับประโยชน์จากรางวัลนี้

ผู้ที่ทำงานต่อเนื่องอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนวันที่ 31 สิงหาคมปีนี้ จะได้รับโบนัสเทียบเท่าเงินเดือนหนึ่งเดือนจนถึงเพดาน MOP50,000 (6,186) พนักงานที่มีสิทธิ์ซึ่งให้บริการต่อเนื่องน้อยกว่า

หนึ่งปีจะได้รับรางวัลตามสัดส่วน เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับรูปแบบการชำระเงินดังกล่าว พนักงานต้องเข้าร่วมบริษัทก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2018 และยังคงต้องได้รับการว่าจ้างในวันที่ 31 สิงหาคมปีนี้การประกาศไม่ได้ชี้แจงจำนวนเงินทั้งหมดที่มุ่งมั่นที่จะจ่ายโบนัสพิเศษ

วิลเฟรด หว่อง ประธานของแซนด์ส ไชน่า กล่าวในแถลงการณ์ที่เตรียมไว้ซึ่งรวมอยู่ในการเปิดตัว และอ้างถึงบทบาทของบริษัทในฐานะหนึ่งในผู้ให้บริการคาสิโนที่ได้รับใบอนุญาตจำนวนหก

รายของมาเก๊า: “หลังจากเป็นคนแรกที่ประกาศการเพิ่มเงินเดือนและโบนัสในเดือนมกราคม – และตามมา การเพิ่มนโยบายการลาเพื่อคลอดบุตรห้าวันในเดือนกุมภาพันธ์และการเพิ่มระยะเวลาการลาคลอดของเมย์เป็น 70 วันในเดือนกุมภาพันธ์บริษัท ยินดีที่จะประกาศโบนัสการขอบคุณพิเศษครั้งเดียวสำหรับสมาชิกในทีมที่มีสิทธิ์”

เขากล่าวเสริมว่า: “เราภูมิใจในตัวสมาชิกในทีมของเรามากสำหรับการมีส่วนร่วมและการทำงานหนักของพวกเขา และตระหนักถึงผลกระทบของพวกเขาในการช่วยให้มั่นใจว่าบริษัทจะเดินหน้าต่อไปจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็ง”

ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนมาเก๊ารายอื่นมีขั้นตอนต่างๆ ในปีนี้ที่ประกาศการปรับปรุงเงื่อนไขการลาเพื่อความเป็นพ่อหรือการลาคลอดสำหรับพนักงานของพวกเขา เช่นเดียวกับการเพิ่มเงินเดือนประจำปี

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ผู้ถือหุ้นของ Sands China ได้อนุมัติอย่างท่วมท้นในการประชุมสามัญประจำปีให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน HKD1.00 (0.1274) ต่อหุ้น

ตามผลประกอบการไตรมาสที่สี่และทั้งปีของ Sands China ที่ยื่นในเดือนมกราคมในฮ่องกง Las Vegas Sands Corp ผู้ให้บริการคาสิโนในสหรัฐฯ ถือหุ้นประมาณ 70.07 เปอร์เซ็นต์ของทุนที่ออกโดย Sands China

ในความคิดเห็นที่การประชุมการลงทุนในนิวยอร์กซิตี้เมื่อปลายเดือนที่แล้ว โรเบิร์ต โกลด์สตีน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของลาสเวกัส แซนด์ส กล่าวว่า แม้จะมีความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ก็ยังคงต้องการ”ส่วนแบ่งที่ใหญ่กว่า”ของตลาดการพนันวีไอพีของมาเก๊า .

ธนาคารกลางมาเก๊ากล่าวเมื่อวันพุธว่า ไม่ได้ห้ามธนาคารของเมืองจากการติดตั้งเทอร์มินัล China UnionPay Ltd ใน “อุตสาหกรรมเฉพาะ”

การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนักวิเคราะห์การลงทุนหลายคนซึ่งครอบคลุมภาคเกมกล่าวว่าเมื่อวันอังคารว่าเครื่อง UnionPay ถูกลบออกจากร้านค้าบางแห่งในคาสิโน Cotai

มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารสองแห่ง – Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Ltd และ Bank of China Ltd Macau Branch – ได้สั่งให้ถอดอุปกรณ์ ณ จุดขาย UnionPay (POS) ออกจากสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่า “โรงรับจำนำ” หรือ “ร้านขายเครื่องประดับ” ที่ตั้งอยู่ในคาสิโนโคไท

นายหน้าอย่างน้อยหนึ่งราย – JP Morgan Securities (Asia) Ltd – ได้กล่าวว่าปัญหานี้ยังส่งผลกระทบต่อโรงรับจำนำและร้านขายเครื่องประดับภายในคาสิโนบนคาบสมุทรมาเก๊า

พนักงานที่ร้าน Cotai บางแห่งมีรายละเอียดคลุมเครือในรายละเอียด แต่ระบุกับนักวิจัยว่าพวกเขาได้รับแจ้งว่าเครื่องจักรถูกลบออกเพื่อ “อัปเกรด” ผู้ที่ถูกถามไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าจะเปลี่ยนเครื่องดังกล่าวเมื่อใดหรือหรือไม่

ในการเผยแพร่เมื่อวันพุธ ธนาคารกลางมาเก๊าไม่ได้กล่าวถึงการถอดอุปกรณ์ ณ จุดขายในโคไทโดยตรง โดยระบุว่า “ไม่ได้ห้ามไม่ให้ธนาคารสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ค้าในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง แต่กำหนดให้ธนาคารต้องจัดให้มีมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอ”

หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเมืองกล่าวเสริมว่า: “ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเพียงพอและติดตามผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการใช้เครื่อง POS ในทางที่ผิด [สำหรับ] กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”

นักวิเคราะห์การลงทุนกล่าวว่าโรงรับจำนำเป็นเส้นทางที่เงินทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่สามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนได้ หลีกเลี่ยงกฎการส่งออกสกุลเงินปกติจากแผ่นดินใหญ่ โดยการซื้อโดยปกติผ่านบัตรธนาคาร UnionPay สำหรับสินค้ามูลค่าสูง เช่น นาฬิกา หรือเครื่องประดับแล้วกลับมาเป็นเงินสดคืน

หน่วยงานด้านการเงินที่ระบุไว้ในการเผยแพร่เมื่อวันพุธ “เมื่อมีการระบุธุรกรรมที่ผิดปกติหรือผิดปกติ ธนาคารควรใช้การดำเนินการที่เหมาะสมตามมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับร้านค้า เพื่อป้องกันการมีส่วนร่วมในการกระทำที่ผิดกฎหมาย”

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวเสริมว่าขณะนี้มีเพียงธนาคาร สำนักงานออมทรัพย์ไปรษณีย์ ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรา และบริษัทโอนเงินเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินและโอนเงินในมาเก๊า

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา Lui Che Woo ประธานของผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า Galaxy Entertainment Group Ltd ซึ่งดูแลรีสอร์ทคาสิโน Galaxy Macau บน Cotai ถูกถามเกี่ยวกับปัญหา UnionPay นอกรอบของการประชุมประจำปีในฮ่องกงสำหรับธุรกิจมรดกของครอบครัวของเขา กลุ่มบริษัทวัสดุ K. Wah International Holdings Ltd.

นายหลุยถูกอ้างโดยทางอ้อมโดยสำนักข่าวภาษาจีน Sing Tao ว่าอาจเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนที่ไม่ต้องการการเติบโตที่ไม่ได้รับการตรวจสอบในอุตสาหกรรมมาเก๊า เขาเสริมว่าบริษัทของเขาจะเคารพนโยบายหรือการตัดสินใจของรัฐบาลจีน

Ambrose So Shu Fai (ภาพซ้าย) ผู้บริหารระดับสูงของ SJM Holdings Ltd ผู้ให้บริการคาสิโนในมาเก๊า ยืนยันเมื่อวันพุธว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะขอขยายเวลาสองปีสำหรับสัมปทานการเล่นเกมในมาเก๊าก่อนที่จะหมดอายุตามกำหนดในปี 2020

เขากล่าวว่าเหตุผลก็คือเพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันเพื่อสิทธิการเล่นเกมมาเก๊าที่สดใหม่ “ในระดับเดียวกัน” เนื่องจากผู้ให้บริการเกมอีกสี่รายในเมืองซึ่งเห็นว่าสิทธิ์ในปัจจุบันของพวกเขาหมดอายุในปี 2022 เขาเสริมว่าบริษัทไม่ได้ทำ ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลมาเก๊า

ไม่ชัดเจนจากความเห็นของ Mr So ว่านั่นจะหมายถึงการขยายเวลาสองปีสำหรับผู้ดำเนินการมาเก๊า MGM China Holdings Ltd. หรือไม่ สิทธิ์ในการเล่นเกมของมาเก๊าในทางเทคนิคนั้นเกิดจากสัมปทานย่อยแยกตัวออกจากสิทธิ์ของ SJM Holdings

Mr So ได้กล่าวสุนทรพจน์เมื่อวันพุธที่ข้างสนามของการเปิดตัว “Macau Gaming History Gallery” ซึ่งตั้งอยู่ที่ Lisboa-Crystal Palace ในโรงแรม Lisboa แกลเลอรีจัดแสดงอุปกรณ์เล่นเกมโบราณหลายแบบ ซึ่งบางรุ่นมีอายุตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เมื่อ STDM ซึ่งเป็นผู้ปกครองของ SJM Holdings ได้ผูกขาดใบอนุญาตภายใต้ผู้ก่อตั้งกลุ่มคือ สแตนลีย์ โฮ ฮุง ซัน

คุณโซตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับสัมปทานสมัยใหม่ว่า “…เป็นที่ชัดเจนว่าจะต้องมีกฎหมายใหม่ หากการต่ออายุใบอนุญาตของผู้รับสัมปทานที่มีอยู่นั้นเกินห้าปี [ในระยะเวลาหนึ่ง]

เขาเสริมโดยอ้างถึงผู้ควบคุมคาสิโนของเมือง: “นี่เป็นปัญหาที่สำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้”กฎหมายการเล่นเกมของมาเก๊าระบุว่าใบอนุญาตของผู้ถือที่มีอยู่

สามารถขยายได้สูงสุดห้าปีจากวันหมดอายุเดิม แต่เมื่อสัญญาสัมปทานการเล่นเกมหมดอายุ สัมปทานใหม่ใด ๆ จะต้องได้รับผ่านการประมูลสาธารณะ ในแง่นั้น นักกฎหมายการเล่นเกมที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ไม่มีสิ่งดังกล่าวในบริบทของมาเก๊าว่าเป็น “การต่ออายุสัมปทาน”

ผู้บริหารของ SJM Holdings กล่าวว่าการขยายเวลาสองปีจะเป็นข้อตกลงที่ “สมเหตุสมผล” รีสอร์ท Cotai แห่งแรกของ SJM Holdings คือ Grand Lisboa Palace มูลค่า 36 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (4.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ยังไม่มีกำหนดเปิดจนถึงครึ่งหลังของปี 2019

“เป็นความคิดปกติที่ทุกคนสามารถเสนอราคา [สำหรับสัมปทานเกม] ในอัตราที่เท่ากัน…สำหรับเรา แน่นอน เราอยากเห็นมัน [ขยายเวลาสองปี] เกิดขึ้น และเราสนใจมาก เพื่อเสนอราคา ด้วยการลงทุนมากมายในโครงการ Grand Lisboa Palace เราจึงต้องสามารถตอบผู้ถือหุ้นของเราว่าธุรกิจจะดำเนินต่อไปอย่างไรในอนาคต” นายโซกล่าว

“เราต้องการมีจำนวนคาสิโนดาวเทียม – นี่คือสิ่งที่เราได้รับมาจากอดีต” ผู้บริหาร SJM Holdings ตั้งข้อสังเกตเมื่อถูกถามถึงความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหลังปี 2020 กับข้อตกลงการบริการที่มีอยู่ของบริษัทกับโรงแรมคาสิโนหลายแห่งที่ควบคุมโดย บุคคลที่สามแต่ต้องอาศัยใบอนุญาตการเล่นเกมของบริษัทของเขา

“แต่แน่นอนว่าเงื่อนไข [สำหรับผู้ประกอบกิจการคาสิโนผ่านดาวเทียม] อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใหม่ [สัมปทานการเล่นเกม]” นายโซกล่าวแกรนด์ ลิสบัว พาเลซในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ นายโซยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะเห็นการเปิดตัวโครงการ Cotai Grand Lisboa Palace ใน “ครึ่งหลังของปี 2019”

“อย่างที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ในขณะนี้ – หลังจากประสบกับไฟและไต้ฝุ่น [ฮาโตะ] – เราได้พยายามอย่างเต็มที่ในการเร่งสร้างเป้าหมายการก่อสร้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้นเราจึงมี แล้วเงื่อนไขเพียงพอที่จะนำไปใช้กับรัฐบาลในการดำเนินโครงการ และอย่างที่คุณทราบ ขั้นตอนการสมัครนี้อาจใช้เวลาหลายเดือน” นายโซกล่าว

เมื่อถูกถามว่ามีแนวโน้มว่าโครงการ Grand Lisboa Palace จะเปิดเป็นช่วงๆ หรือไม่ นายโซตอบว่า “…เราควบคุมได้เฉพาะเมื่อเราจะทำโครงการให้เสร็จและมีเงื่อนไขในการสมัคร เราต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่สุดในการดำเนินธุรกิจ และเราไม่ได้ตัดขาดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างอาจไม่พร้อมในตอนนั้น”

ในบันทึกวันที่ 2 พฤษภาคม – ออกตามผลประกอบการไตรมาสแรก ของ SJM Holdings – นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Sanford C. Bernstein Ltd กล่าวว่าคาดว่าการเปิดโครงการ

Grand Lisboa Palace “จะล่าช้าไปในช่วงปลายปี 2019” สถาบันยังอ้างถึงบริษัทดังกล่าวว่าต้องการ “เปิดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุด” ในระยะแรก และได้ “เริ่มทำงานกับผู้ประกอบการขยะที่สนใจในทรัพย์สิน”

ในงานวันพุธ นาย So ยังได้กล่าวถึงการถอดอุปกรณ์จุดขายของ UnionPayออกจากสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่า “โรงรับจำนำ” หรือ “ร้านขายเครื่องประดับ” ที่ตั้งอยู่ในคาสิโน Cotai

“ผมไม่คิดว่านั่นจะทำให้เกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวง” นายโซกล่าว “สำหรับอุตสาหกรรมเกมทั้งหมด เคยมีกรณีและข่าวลือในอดีตที่มีการเปลี่ยนแปลง [แนะนำให้รู้จักกับเครื่องชำระเงิน] แต่ฉันไม่เห็นผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรม” นายโซกล่าวเสริม

การปราบปรามการใช้เครื่องขายหน้าร้าน (POS) ของ China UnionPay Ltd ในโรงรับจำนำหรือร้านขายเครื่องเพชรพลอยที่อยู่ภายในบริเวณคาสิโนของมาเก๊าอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมการพนันในตลาดมวลชนที่มากขึ้นเพื่อให้ตรงกับที่ใช้กับเงินเดิมพันสูง การเล่นวีไอพีบันทึกช่วยจำจากนายหน้าญี่ปุ่น Nomura กล่าว

“มีความขัดแย้งในหมู่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับความตั้งใจที่แท้จริงของรัฐบาล แต่เห็นได้ชัดว่ามาเก๊ากำลังก้าวร้าวมากขึ้นในกลุ่ม (มวล) ที่สามารถเป็นตัวแทนของสภาพคล่องประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ถึง 20 เปอร์เซ็นต์” นักวิเคราะห์ Harry Curtis, Daniel เขียน Adam และ Brian Dobson ในโน้ตวันพุธ

มีข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารสองแห่ง – Industrial and Commercial Bank of China (Macau) Ltd และ Bank of China Ltd Macau Branch – ได้สั่งให้ถอดอุปกรณ์ ณ จุดขายของ UnionPay ออกจากสิ่งที่นักวิเคราะห์เรียกว่า “โรงรับจำนำ” หรือ “ร้านอัญมณี” ที่ตั้งอยู่ในคาสิโนโคไท

นายหน้าอย่างน้อยหนึ่งราย – JP Morgan Securities (Asia) Ltd – ได้กล่าวว่าปัญหานี้ยังส่งผลกระทบต่อโรงรับจำนำและร้านขายเครื่องประดับภายในคาสิโนบนคาบสมุทรมาเก๊า

“ประมาณร้อยละ 25 ของมวลพรีเมี่ยมอาจพึ่งพา UnionPay” บันทึกช่วยจำในวันพฤหัสบดีจากนายหน้า Sanford C. Bernstein Ltd กล่าวถึงกลุ่มลูกค้าการพนันที่เดิมพันเป็นทวีคูณสูง แต่เป็นเงินสดมากกว่าเครดิตที่ขยายไปยังลูกกลิ้งสูงแบบดั้งเดิมใน ตลาดนั้น

JP Morgan ได้กล่าวในรอบวันพุธว่าการเล่นแบบพิเศษจำนวนมากอาจคิดเป็น 24% ของรายรับจากผู้ให้บริการในมาเก๊าและ 32% ของรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย และเป็นส่วนที่ “อ่อนไหวที่สุด” ต่อการได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ชัดเจน ย้าย.

ธนาคารกลางมาเก๊ากล่าวในแถลงการณ์เมื่อเย็นวันพุธว่า ไม่ได้ห้ามธนาคารของเมืองจากการติดตั้งเทอร์มินัล UnionPay ใน “อุตสาหกรรมเฉพาะ”แต่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเมือง

กล่าวเสริมว่า: “ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบสถานะอย่างเพียงพอและติดตามผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการใช้เครื่อง POS ในทางที่ผิด [สำหรับ] กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”

ปักกิ่ง ‘ข้อความ’“เราเชื่อว่าปักกิ่งได้ส่งข้อความไปยังรัฐบาลมาเก๊าว่าจำเป็นต้องปรับปรุง/บังคับใช้ระเบียบการโอนเงิน” โนมูระแนะนำในคำอธิบายที่ออกหลังจากคำชี้แจงของผู้กำกับดูแลด้านการเงิน

นักวิเคราะห์ของ JP Morgan DS Kim และ Sean Zhuang กล่าวในบันทึกติดตามผลเมื่อวันพุธ หลังจากการประกาศของหน่วยงานด้านการเงิน: “ด้วยภาษาที่คลุมเครือของการเผยแพร่ ก็

ยังไม่ชัดเจนว่าธนาคารจะคืนเครื่อง POS ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือไม่ จริง ๆ แล้วจะเพิ่มขึ้นอีก (เช่น เข้าไปในโรงรับจำนำและร้านขายเครื่องประดับนอกคาสิโน และ/หรือผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย)”

พวกเขาเสริมว่า: “แม้ว่าร้านค้าเหล่านั้นจะได้รับเครื่อง POS คืน แต่เราคิดว่า ‘กฎของการมีส่วนร่วม’ ของพวกเขาจะต้องเปลี่ยนแปลง อาจจะไม่เปิดเผยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อพูดถึงบริการคืนเงินของ UnionPay”

วิธีการที่ผู้บริโภคชาวจีนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่บอกว่าจะใช้บริการ UnionPay เพื่อแปลงกองทุนสกุลเงินหลักของพวกเขาเป็นดอลลาร์ฮ่องกง – สกุลเงินที่เดิมพันคาสิโนอย่างท่วมท้นในมาเก๊า

เป็นสกุลเงิน – นักวิเคราะห์กล่าวว่าจะแตกต่างกันไป หนึ่งคือการซื้อโดยปกติผ่านบัตรธนาคารที่เชื่อมโยงกับ UnionPay สำหรับสินค้ามูลค่าสูง เช่น นาฬิกาหรือเครื่องประดับ แล้วส่งคืนเพื่อ

ขอเงินคืนเป็นเงินสด อีกประการหนึ่งคือการเข้าถึงอุปกรณ์ ณ จุดขายที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเลียนแบบธุรกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมากกว่ามาเก๊า ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการทำธุรกรรมบนแผ่นดินใหญ่ผ่าน UnionPay มีรายงานว่าต่ำกว่าการทำธุรกรรมในมาเก๊า

แถลงการณ์ของหน่วยงานด้านการเงินของวันพุธ “หมายความว่าโรงรับจำนำไม่สามารถให้เงินสดล่วงหน้าได้ ซึ่งอาจขัดขวางรูปแบบธุรกิจของพวกเขา” โนมูระแนะนำ“คำถามคือว่ามีการยกระดับการปราบปรามเพื่อรวมเทอร์มินัล UnionPay ทั้งหมด (ทั้งในและนอกสถานที่) หรือไม่” เมสเซอร์ เคอร์ติส, อดัม และด็อบสัน กล่าวเสริม

แซนฟอร์ด เบิร์นสไตน์ เสนอแนะในหมายเหตุเมื่อวันพฤหัสบดีว่า “โรงรับจำนำมากกว่า 100 โรง” ได้เปิดดำเนินการในมาเก๊านายหน้ายังตั้งข้อสังเกตอีกว่าความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ “เพิ่มขึ้น” ในบริบทของภาคการพนันของมาเก๊าและตลาดป้อนหลักของจีนแผ่นดินใหญ่

Vitaly Umansky นักวิเคราะห์จาก Bernstein, Zhen Gong, Kelsey Zhu และ Cathy Huang กล่าวว่า “ความเสี่ยงที่สำคัญคือการดำเนินนโยบายของจีนมากขึ้นเพื่อควบคุมกระแสไหลออกของสกุลเงินที่มากขึ้นแต่โนมูระระบุในบันทึกเมื่อวันพุธว่านักพนันได้พิสูจน์แล้วว่าเมื่อเวลาผ่านไป “การเคลื่อนย้ายเงินอย่างมีทรัพยากรเข้าและออกจากแผ่นดินใหญ่”

“ในเดือนธันวาคม 2558 มีการกำหนดขั้นตอนใหม่ซึ่งกำหนดให้โรงรับจำนำ/ร้านค้าต้องตรวจสอบตัวตนของผู้ถือบัตร UnionPay [แผ่นดินใหญ่] ผ่านระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์และใน

เดือนธันวาคม 2559 ขีดจำกัดการถอน ATMลดลงครึ่งหนึ่งจาก 10,000 MOP ต่อวัน (สหรัฐฯ $1,250) ถึง MOP5,000 ต่อวัน (625 เหรียญสหรัฐ) มาตรการเหล่านี้ไม่มีผลเสียต่ออุปสงค์พื้นฐาน” นักวิเคราะห์ของโนมูระกล่าว

ผู้บริหารระดับสูงของผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า MGM China Holdings Ltd ได้บอกกับ GGRAsia ว่ากลุ่มจะ “มีความสุข” สำหรับโอกาสใด ๆ สำหรับการเจรจาเพื่อขอขยายเวลาสองปีเพื่อสิทธิการเล่นเกมมาเก๊าที่ถือโดยหน่วยปฏิบัติการของมาเก๊า

“เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาล [มาเก๊า] ในทุกโอกาสที่จะนำเราไปสู่การขยายเวลาสองปีหรือนานเท่าใดก็ได้ที่รัฐบาลเห็นว่าเหมาะสมและเหมาะสม” แกรนท์ โบวี (ในภาพ) ซีอีโอและผู้อำนวยการบริหาร ของ MGM China บอกเราเมื่อวันศุกร์

สิทธิ์ในคาสิโนมาเก๊าในปัจจุบันของ MGM China จะหมดอายุในปี 2020 ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ MGM China ได้เปิดรีสอร์ทคาสิโน MGM Cotai มูลค่า 27 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเมือง ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่าควรใช้เกินกว่าปี 2020 เพื่อให้บรรลุการคืนทุน

ใบอนุญาตการเล่นเกมมาเก๊าของ MGM China ในทางเทคนิคเกิดจากสัมปทานย่อยแยกตัวออกจากสิทธิ์ของผู้ให้บริการมาเก๊ารายอื่น SJM Holdings Ltd. สิทธิ์สัมปทานปัจจุบันเหล่านี้จะหมดอายุในปี 2020

ในวันพุธที่ Ambrose So Shu Fai ซีอีโอของ บริษัท หลังบอกกับสื่อว่าต้องการขยายเวลาสองปีสำหรับสัมปทานการเล่นเกมในมาเก๊าในปัจจุบันเพื่อวางไว้บนบรรทัดเริ่มต้นเดียวกันสำหรับ

กระบวนการประกวดราคาสัมปทานใหม่เช่นเดียวกับอีกสี่คน ผู้ประกอบการมาเก๊าที่เห็นสิทธิ์ในการเล่นเกมในปัจจุบันของพวกเขาจะหมดอายุในปี 2022 รีสอร์ท Cotai แห่งแรกของ SJM Holdings ที่ Grand Lisboa Palace มูลค่า 36 พันล้านฮ่องกงนั้นไม่คาดว่าจะเปิดจนถึงช่วงครึ่งหลังของปี 2019 ตามรายงานของ Mr So

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา GGRAsia ถาม Mr Bowie จาก MGM China ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายโดยอัตโนมัติหรือไม่ว่าหาก SJM Holdings ได้รับการขยายเวลามาเก๊า MGM China ก็จะได้รับเช่นกัน

เขาบอกเราเพียงว่า: “เราเชื่อว่าเรามีภาษาในสัมปทานของเราที่สอดคล้องกับสัมปทานอื่นๆ และผู้รับสัมปทานย่อย”นายโบวี่กล่าวเพิ่มเติมว่า: “เรายังคงทำงานร่วมกับรัฐบาลต่อไป และหวังว่าเราจะมีผลดีกับการขยายสัมปทานของเรา”

กฎหมายการเล่นเกมของมาเก๊าระบุว่าใบอนุญาตของผู้ถือที่มีอยู่สามารถขยายได้สูงสุดห้าปีจากวันหมดอายุเดิม แต่เมื่อสัญญาสัมปทานการเล่นเกมหมดอายุ สัมปทานใหม่ใด ๆ จะต้องได้รับผ่านการประมูลสาธารณะ ในแง่นั้น นักกฎหมายการเล่นเกมที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ไม่มีสิ่งดังกล่าวในบริบทของมาเก๊าว่าเป็น “การต่ออายุสัมปทาน”

เกี่ยวกับแบรนด์ MGM ในประเทศจีน นายโบวี่ยังบอกกับ GGRAsia เมื่อวันศุกร์ว่าเขาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ในจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อเปิดโรงแรมเบลลาจิโอเซี่ยงไฮ้ในคืนนั้นที่ตั้งอยู่บนทางสัญจรริมน้ำของเมืองเดอะบันด์ สถานที่ให้บริการที่ไม่ใช่เกมแห่งใหม่นี้ตั้งชื่อตามรีสอร์ทคาสิโน Bellagio Las Vegas

เวอร์ชันเซี่ยงไฮ้มีห้องพักและห้องสวีทหรูหรา 162 ห้องและเป็นผลิตภัณฑ์ของการร่วมทุนระหว่างบริษัทที่ดำเนินการของ Diaoyutai State Guesthouse – สถานที่ของกระทรวงการต่าง

ประเทศจีนสำหรับการเป็นเจ้าภาพประมุขแห่งรัฐ – และผู้ปกครองของ MGM China ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนของสหรัฐอเมริกา MGM Resorts International GGRAsia ถาม Mr

Bowie ว่าโรงแรมสามารถทำหน้าที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับรีสอร์ทของ MGM China ในมาเก๊าได้หรือไม่ Mr Bowie บอกกับเราว่า: “การร่วมทุน Diaoyutai MGM ถูกมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการนำแบรนด์ออกไป และให้โอกาสในการขยายการเข้าถึง”