สมัครสมาชิกบาคาร่า หัวก้อย มวลมาเก๊า

สมัครสมาชิกบาคาร่า ธุรกิจวีไอพียังคงมีความสำคัญต่อตลาดคาสิโนในมาเก๊าโดยรวม: แม้จะมีความนุ่มนวลในช่วงไตรมาสแรกของปี 2019 แต่กลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะกลับมาเติบโตในอนาคต ผู้บริหารระดับสูงของ Las Vegas Sands Corp. กล่าว

“เราเชื่อว่าตลาด [VIP] จะฟื้นคืนชีพ มันมีในอดีตและจะเกิดขึ้นในอนาคต” Robert Goldstein (ในภาพ) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Las Vegas Sands บริษัท แม่ของ Sands ผู้ดำเนินการเกมในมาเก๊ากล่าว China Ltd. Mr Goldstein ไม่ได้ให้ไทม์ไลน์ที่เป็นไปได้สำหรับการฟื้นตัวของการเล่นวีไอพีในตลาดมาเก๊า

เขาพูดในวันพุธระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์หลังจากการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัท นายโกลด์สตีนเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของหน่วยมาเก๊าLas

Vegas Sands รายงานกำไรสุทธิ 582 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนถึงวันที่ 31 มีนาคม ลดลง 60% เมื่อเทียบกับเกือบ 1.46 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว บริษัทกล่าวว่ารายรับสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 3.65 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของรายได้ในพอร์ตมาเก๊าโดยเฉพาะในกลุ่มตลาดมวลชน

“เรามีไตรมาสที่โดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาเก๊า” นายโกลด์สตีนกล่าว “การเติบโตของมวลฐานและมวลระดับพรีเมียม… ตัวเลขเหล่านี้ไม่ธรรมดาจริงๆ”ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดง

ให้เห็นว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมของคาสิโนมาเก๊าโดยรวม (GGR) ลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งถูกลากโดยการลดลงของกลุ่มวีไอพี

รายรับวีไอพีทั่วทั้งตลาดลดลง 13.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรก ชดเชยการเติบโต 16.1 เปอร์เซ็นต์สำหรับ GGR ในกลุ่มมวลชน แสดงข้อมูลที่ออกเมื่อวันอังคารโดยหน่วยงานกำกับดูแลเกมของเมือง

รายรับจากตลาดมวลชนเป็นสัดส่วนของ สมัครสมาชิกบาคาร่า คาสิโนทั้งหมดในช่วงสามเดือนแรกของปี 2019 อยู่ที่ 51.14% ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดมาเก๊าเป็นครั้งแรกมร.โกลด์สตีนกล่าวว่า: “ไตรมาสนี้ส่งสัญญาณถึงความสามารถของเราในการทำงานได้ดีเป็นพิเศษในมวลสารและมวลระดับพรีเมียม”

เขากล่าวถึงกรณีของ Parisian Macao ซึ่งบริษัทเพิ่งเสร็จสิ้นการแปลงห้องพัก 600 ห้องเป็นห้องสวีท 300 ห้อง: “กลายเป็นความคิดที่ดีมาก” นายโกลด์สตีนกล่าวเขาเสริมว่า: “ชาวปารีส [มาเก๊า] มีไตรมาสที่โดดเด่นโดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างมากในธุรกิจมวลชนระดับพรีเมียม และฉันคิดว่านั่นจะดำเนินต่อไป”

แผนสิงคโปร์อย่างไรก็ตาม นายโกลด์สตีนอธิบายช่วงเวลาการรายงานเป็น “ไตรมาสที่ท้าทาย” ในมาเก๊า “คอมพ์จากปี 2018 นั้นแข็งแกร่ง การห้ามสูบบุหรี่เริ่มขึ้นในไตรมาสนี้ ความกังวลในระดับมหภาคของจีนนั้นมีอยู่ และวีไอพีก็อ่อนตัวลง และด้วยฉากหลังนี้ เราได้ส่งมอบไตรมาสที่ดีที่สุดของเราตั้งแต่ปี 2014”

จนถึงสิ้นปี 2018 ห้องวีไอพีเป็นสถานที่แห่งเดียวในคาสิโนมาเก๊าที่ยังคงอนุญาตให้สูบบุหรี่ที่โต๊ะเล่นเกม กฎใหม่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะในมาเก๊า มีผลบังคับใช้ ในวันที่ 1

มกราคม 2018 แม้ว่าระยะเวลาผ่อนผันหนึ่งปีสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนจะอนุญาตให้ห้องวีไอพีสูบบุหรี่ที่โต๊ะเพื่อดำเนินต่อไปอีก 12 เดือน นักวิเคราะห์การลงทุนหลายคนได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ว่าใบสมัครฉบับเต็ม – โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – กฎการสูบบุหรี่ใหม่น่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจเกม

ผู้บริหารกล่าวว่าการเล่นที่ขับเคลื่อนด้วยขยะยังคงมีความสำคัญสำหรับตลาดมาเก๊า โดยเสริมว่าเขาคาดว่ากลุ่มวีไอพีจะกลับมาเติบโตในอนาคต“เราพร้อมที่จะรองรับกลุ่ม [VIP] เช่นกัน ด้วยความสัมพันธ์ของเรากับขยะ คุณภาพของห้องและห้องสวีทที่ดีขึ้น” ประธาน Las Vegas Sands กล่าว

เขากล่าวเสริมว่า: “เราจะลงทุนอย่างหนักหากต้องการได้รับส่วนแบ่งที่ยุติธรรมเพราะเราคิดว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้าร่วม เราคิดว่าผลิตภัณฑ์ของเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมัน และเราคิดว่าห้องวีไอพีใหม่ของเราและความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นของเรา จะเพิ่มความสามารถของเราในการได้รับส่วนแบ่งมากขึ้นเมื่อมันกลับมา”

ผู้บริหารยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการขยายแผนของบริษัท ในสิงคโปร์ด้วย กลุ่มนี้ลงทุนประมาณ 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำลังจะสร้างอาคารใหม่ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ส

“ด้วยการขยาย [ในสิงคโปร์] นี้ เรากำลังมุ่งเป้าไปที่ส่วน [มวลระดับพรีเมียม] นั้น เรากำลังสร้างห้องสวีทประมาณ 1,000 ห้อง … เรากำลังสร้างเวทีที่ใหญ่ที่สุดและเป็นพันธมิตรกับคนในวงการบันเทิงที่ฉลาดที่สุดในโลก เพื่อให้แน่ใจว่ามารีน่า เบย์ แซนด์สจะกลายเป็นแหล่งรวมความบันเทิง” นายโกลด์สตีนกล่าว

เขาเสริมว่า: “ตลาดมวลชนระดับพรีเมียมในสิงคโปร์อยู่ที่นั่น ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบ ต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในอนาคต”Sheldon Adelson ประธานและหัวหน้าผู้บริหารของ Las Vegas Sands ซึ่งได้รับการรักษา โรคมะเร็งรูปแบบหนึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ของบริษัทอีกครั้ง

“เชลดอนยังคงได้รับการรักษาพยาบาล ดังนั้นเขาจะไม่อยู่ในสายนี้กับเรา แต่เราหวังว่าจะฟื้นตัวได้ทันเวลา” นายโกลด์สตีนกล่าวเมื่อเริ่มการโทร Las Vegas Sands กำลังยื่นขอใบอนุญาตคาสิโนในญี่ปุ่น และนายโกลด์สตีนยืนยันในการโทรว่ากลุ่มนี้กำลังมองหาโอกาสในโอซาก้า

เขากล่าวเสริมว่า: “ผมคิดว่าคุณจะเห็นเราทำอะไรบางอย่างในแบบเดียวกับที่เราทำในมาเก๊าหรือสิงคโปร์… เรากำลังพิจารณาการลงทุนหลายทศวรรษด้วยการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์…

เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะอยู่ในโอซาก้า”บริษัทในเครือของนักลงทุนคาสิโน Melco Resorts and Entertainment Ltd กล่าวว่าได้ตั้งราคาเสนอหนี้ใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดเรียงใหม่ของการกู้ยืม

Melco Resorts Finance Ltd ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ออกแถลงการณ์เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันพุธ โดยระบุว่าได้ตั้งราคาไว้ที่ 100 เปอร์เซ็นต์ของการเสนอขายระหว่างประเทศที่ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 5.25% ของตั๋วเงินอาวุโสที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569

Melco Resorts Finance กล่าวว่าตั้งใจที่จะใช้เงินที่ได้รับสุทธิเพื่อชำระคืนในส่วนของเงินต้นที่คงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของวงเงินสินเชื่อที่แก้ไขและปรับปรุงใหม่ในปี 2558 โดย Melco Resorts (Macau) Ltd ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Melco Resorts Finance

Melco Resorts Finance กล่าวว่าบันทึกใหม่ได้รับการเสนอให้เป็นภาระหน้าที่อาวุโสของผู้ออกโดยจัดลำดับที่เท่าเทียมกันกับหนี้อาวุโสในปัจจุบันและในอนาคตทั้งหมด Melco Resorts and Entertainment – ​​ผู้ดำเนินการคาสิโนในมาเก๊าและฟิลิปปินส์ – เป็นเจ้าของ Melco Resorts Finance อย่างครบถ้วน แต่บริษัทแม่จะไม่เป็นผู้ค้ำประกัน

ความคิดของสิงคโปร์ในการ ขยายการผูกขาดของอุตสาหกรรมคาสิโนและการตัดสินใจของรัฐในเมืองที่จะเพิ่มระบบสองระดับสำหรับภาษีรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) อาจเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เป็นประโยชน์สำหรับมาเก๊า นักวิจารณ์อุตสาหกรรมหลายคนบอก จีกราเซีย.

นั่นอยู่บนพื้นฐานที่ว่ามาเก๊ากำลังเข้าใกล้ช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับใบอนุญาตคาสิโนของตัวเอง – หกในจำนวน – เมื่อหมดอายุ พร้อมกันในปี 2022ของสิทธิ์การเล่นเกมที่เปิดเผยต่อสาธารณะในปัจจุบัน

แต่มาเก๊าอาจต้องการย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามกับสิงคโปร์ในแง่ของภาษี GGR และทำให้ภาระดังกล่าวลดลงในอุตสาหกรรมนี้ นักวิจารณ์หลายคนกล่าว “ภาษี [การพนัน] คงที่ใน

มาเก๊านั้นเข้มงวดและอัตราก็สูงมากซึ่งอาจขัดขวางการแข่งขันของเมืองในตลาดเกมระดับภูมิภาคในอนาคต” Wang Changbin นักวิชาการที่ศูนย์การสอนและการวิจัยการเล่นเกมกล่าว

หน่วยของสถาบันโปลีเทคนิคมาเก๊า กล่าวถึง GGRAsia นักวิเคราะห์การลงทุนจำนวนหนึ่งได้สังเกตเห็นแนวโน้มล่าสุดที่ผู้เล่นชาวจีนที่มีมูลค่าสูงได้อพยพไปยังตลาดระดับภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากมาเก๊าสำหรับการเล่นคาสิโนของพวกเขา

การแข่งขันระดับภูมิภาคปัจจุบันมาเก๊ามีภาษีชั้นเดียวสำหรับ GGR ในอัตราที่มีผลร้อยละ 39 เมื่อมีส่วนร่วมกับความคิดริเริ่มของชุมชนหลายอย่างแล้ว เมื่อภาษี GGR ปัจจุบันของมาเก๊าถูกกำหนดขึ้นเมื่อหลายปีก่อน เมืองต้องเผชิญกับการแข่งขันระดับภูมิภาคที่น้อยกว่ามากในฐานะศูนย์กลางคาสิโน

ตั้งแต่นั้นมา แพของรีสอร์ทใหม่ได้เปิดในเขตอำนาจศาลเอเชียแปซิฟิกที่มีอัตราภาษี GGR ต่ำกว่ามาเก๊า ผู้สังเกตการณ์บางส่วนของภาคคาสิโนทั่วโลกได้ชี้ให้เห็นถึง GGRAsia อย่างไรก็ตามเขตอำนาจศาลคาสิโนหลายแห่งที่แข่งขันกับมาเก๊าก็มีภาษีการขายของผู้บริโภคเช่นกัน ที่พวกเขาแนะนำก็มีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว

มาเก๊าได้หลีกเลี่ยงการจัดเก็บภาษีผู้บริโภคในลักษณะของภาษีสินค้าและบริการของสิงคโปร์ ถึงแม้ว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊ากำลังศึกษาศักยภาพในการนำ ภาษีนักท่องเที่ยวมาใช้ ในเมือง

ตามการจัดการภาษีการเล่นเกมใหม่ของสิงคโปร์ ภาษี GGR สำหรับการเล่นในตลาดมวลชนจะเพิ่มขึ้นจากอัตราคงที่ 15 เปอร์เซ็นต์เป็น 18 เปอร์เซ็นต์สำหรับ GGR แรกมูลค่า 3.1 พันล้าน

ดอลลาร์สิงคโปร์ (2.29 พันล้านดอลลาร์) ที่รวบรวมโดยผู้ประกอบการคาสิโน GGR จำนวนมากที่เกิน 3.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์จะถูกเก็บภาษีในอัตรา 22 เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลประกาศ

ตลาดพรีเมียม – หรือ VIP – GGR ถูกเก็บภาษีในอัตราคงที่ 5% ในสิงคโปร์ ตามโมเดลแบบแบ่งชั้นใหม่ GGR ตลาดพรีเมียม 2.4 พันล้านดอลลาร์แรกจะถูกเก็บภาษีในอัตรา 8 เปอร์เซ็นต์

GGR พรีเมี่ยมจากตัวเลขนั้นจะถูกเก็บภาษีที่ 12 เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลของนครรัฐกล่าวว่าการจัดการภาษี GGR ภาษีใหม่ทั้งหมดจะได้รับการแก้ไขเป็นระยะเวลา 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022

ในเดือนมกราคม 2017 ผู้อำนวยการหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของมาเก๊า, สำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกม, หน่วยงานที่เรียกว่า DICJ, กล่าวว่าหน่วยงานท้องถิ่น เปิดให้อภิปราย – ก่อนหมดอายุสัมปทานการเล่นเกมปัจจุบันหกของมาเก๊า – การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในภาษีการเล่นเกม ประเมินค่า. เสียงในอุตสาหกรรมถามว่าอัตราที่แท้จริงลดลง

หัวข้อที่เกิดซ้ำในมาเก๊าเกี่ยวกับการรีเฟรชสิทธิการเล่นเกมหลังปี 2022 คือจำนวนผู้รับสัมปทานอาจเพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อเทียบกับหกรายในภาคส่วนในปัจจุบันโอกาส ‘ฮาร์ดรีเซ็ต’ สำหรับมาเก๊า

มาเก๊าควรใช้โอกาสของกระบวนการ rebid ที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับสิทธิ์ในการเล่นเกม “เพื่อทำการรีเซ็ต” ของตลาดเกมในท้องถิ่นและทำงานไปสู่เป้าหมายของการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างแท้จริง มากกว่าศูนย์กลางคาสิโนประเทศจีน, Daniel Cheng บอก GGRAsia .

ชาวสิงคโปร์เป็นอดีตรองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ – คาสิโนสำหรับเอเชียที่กลุ่ม Hard Rock International ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบริษัทที่กำลังยื่นขอใบอนุญาตเล่นเกมในญี่ปุ่น

หากมาเก๊าต้องการ “เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่คล้ายกับ ‘ลาสเวกัสแห่งตะวันออก’ อย่างแท้จริง” เมืองนี้ “อาจจะต้องทำอะไรที่รุนแรงกว่านี้ ซึ่งฉันเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ปักกิ่งกำลังมองหา” นายเฉิงกล่าว

นั่นอาจหมายถึง “บางทีอาจยกเลิกสัมปทานอย่างน้อยหนึ่งรายการและกำหนดกฎระเบียบเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนตลาดมวลชน และ [รับรอง] การพึ่งพาการเล่นเกมที่ต่ำกว่า; เท่าที่ทำได้” นายเฉิงกล่าว

ภาษีฉัตรสำหรับ หัวก้อย สำหรับมาเก๊า – แต่ในลักษณะที่ย้อนกลับไปยังสิงคโปร์ – “อาจจะน่าสนใจ” เขากล่าวเสริม “กำหนดภาษีที่สูงขึ้นสำหรับ GGR ขยะและภาษีที่ต่ำกว่าสำหรับการเล่นเกมจำนวนมาก” เขาแนะนำ

Luiz Lam ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมการเล่นเกมและความบันเทิงของมาเก๊า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนของภาคส่วนย่อยของเมือง สงสัยความสามารถของทางการมาเก๊าและจะดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างภาษีการเล่นเกมที่รุนแรง เขาไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าเกมขยะของเมืองควรเผชิญกับภาษี GGR ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับส่วนตลาดมวลชน

‘บริษัทขยะที่นี่ [ในมาเก๊า] แบกรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่สูงมาก เนื่องจากพวกเขาต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อให้บริการผู้อุปถัมภ์ – ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง การเข้าสังคม การรับของขวัญและการเข้าถึงกิจกรรม ตลอดจนขยาย [การพนัน] เครดิตพวกเขา” นายลำบอกกับเรา

นักวิเคราะห์การลงทุนกล่าวว่าอัตราภาษีการเล่นเกมสามารถมีอิทธิพลต่อจำนวนเงินที่คาสิโนและขยะสามารถจ่ายเงินให้ผู้เล่นวีไอพีในรูปแบบจูงใจ โดยทั่วไปแล้วการคืนเงินให้กับลูกกลิ้งสูงจะจ่ายเป็นเครดิตที่มอบให้หรือจากการสูญเสียของผู้เล่นแต่ละคน

“การเล่นแบบ Junket จะยังคงมีบทบาทในรายได้จากการเล่นเกมของเมืองในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ถึงแม้ว่าตลาดจะกลายเป็นผู้ขายน้อยรายของบริษัทขยะชั้นยอด” นาย Lam กล่าว

“มันไม่สมจริงที่จะทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อให้ตลาดเกมมาเก๊าเป็นศูนย์กลาง คุณต้องมีผู้อุปถัมภ์ [Mass-gaming] อีกกี่คนเพื่อไล่ตามปริมาณการเล่นเกมที่เราสามารถทำได้โดย VIP และการเล่นระดับพรีเมียม มาเก๊ามีความสามารถในการรับลูกค้าจำนวนมากเข้ามาหรือไม่?” ตัวแทนทหารผ่านศึกมาเก๊าเพิ่ม

เงินลงทุนตามประกาศของรัฐบาลสิงคโปร์เมื่อวันที่ 3 เมษายน หากผู้ประกอบการ duopoly ล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อผูกพันด้านการลงทุนในการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ – พวกเขาจะ

ต้องเผชิญกับอัตราภาษีคงที่ 12 เปอร์เซ็นต์สำหรับจำนวน GGR ทั้งหมดจากการเล่นเกมระดับพรีเมียมและแบน อัตราภาษี 22 เปอร์เซ็นต์ของจำนวน GGR ทั้งหมดจากการเล่นเกมจำนวนมาก

“การรักษาความมุ่งมั่นในการลงทุนเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการจะไม่เหมาะสมกับวิสัยทัศน์ของมาเก๊าเพราะผู้ประกอบการจะจ่ายและสร้างอะไรเพื่อขยายสัมปทานของพวกเขาตราบเท่าที่พวกเขายังคงรักษาสถานะที่เป็นอยู่” นายเฉิงกล่าวกับเรา

Ricardo Siu Chi Sen รองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มหาวิทยาลัยมาเก๊า คาดคะเนว่ามาเก๊าควรกำหนดเป้าหมายเกี่ยวกับการเล่นเกมและการพัฒนาที่ไม่ใช่เกมสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะใช้ภาษีลงโทษสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนหรือไม่ ภาระผูกพันการลงทุนใหม่ใด ๆ ที่อาจเรียกร้อง

หลังจาก “การลงทุนขนาดใหญ่” – จำนวน “มากกว่าความมุ่งมั่นของพวกเขาตามที่ตกลงกันในปี 2545” โดยผู้ประกอบการรีสอร์ทคาสิโนหกรายในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา – “การลงทุนใหม่ที่จำเป็นในมาเก๊าคืออะไร” นายซิ่วกล่าว

“จำนวนปีสำหรับสัมปทานคาสิโนใหม่จะเป็นเท่าใด? สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการยืนยันก่อนที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าบทลงโทษสำหรับการลงทุนที่ไม่ได้ผลนั้นมีความหมายในมาเก๊าหรือไม่” นายซิ่วกล่าวกับเรา

เพื่อผลักดันให้มีการลงทุนที่ไม่ใช่เกมมากขึ้นจากผู้ประกอบการคาสิโน นาย Lam ของภาคส่วนขยะแนะนำรัฐบาลมาเก๊าอาจพิจารณาแนะนำสิ่งจูงใจด้านภาษีการเล่นเกมสำหรับผู้ที่สามารถบรรลุเกณฑ์การลงทุนที่ไม่ใช่เกม

หัวก้อย “เราเคยเห็นบางกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนที่นี่เห็นการสูญเสียในโครงการที่ไม่ใช่เกม แม้จะมีความพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น ทำไมไม่ให้รางวัลพวกเขาถ้าพวกเขาเต็มใจทำมากกว่าในส่วนที่ไม่ใช่เกม” นายลำแนะนำ

รายละเอียดใน ข้อเสนอ เพื่อพัฒนาเหิงฉินเป็นเกาะท่องเที่ยว และเสริมความพยายามด้านการท่องเที่ยวของมาเก๊าที่อยู่ใกล้เคียง ได้รับการอนุมัติจากสภาแห่งรัฐของจีน คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของประเทศระบุในประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของมาเก๊าเมื่อวันพฤหัสบดี

ประกาศดังกล่าวลงวันที่ 9 เมษายน ส่งถึงรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง มณฑลจีนแผ่นดินใหญ่ถัดจากมาเก๊า และหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สภาแห่งรัฐหน่วยงานระดับชาติมองเห็น Hengqin เป็นปลายทางระหว่างประเทศเพื่อการพักผ่อนและการท่องเที่ยวผ่านสถานที่สำคัญไม่ใช่การเล่นเกม บางส่วนได้รับการพัฒนา เช่น สวนสนุก

Chimelong (ภาพในไฟล์รูปภาพ); บางส่วนกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา และบางส่วนยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนหรือการระดมทุน Hengqin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอาณาเขตของจีนแผ่นดินใหญ่ อยู่ติดกับมาเก๊า ทางหลวงและสะพานเชื่อมเกาะกับเขต Cotai ของมาเก๊า ซึ่งเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทเกมขนาดใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของมาเก๊า

ข้อเสนอของ Hengqin ระบุถึงเหตุการณ์สำคัญประจำปีหลายประการเกี่ยวกับการเปลี่ยนเกาะให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ตามประกาศที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่ง

ชาติ เอกสารระบุว่า ภายในปีหน้า เป้าหมายคือการปรับปรุงการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างเหิงฉิน มาเก๊า และฮ่องกง โดยมีเป้าหมายว่าธุรกิจการท่องเที่ยวและการพักผ่อนจะเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของเหิงฉิน

แต่มีแนวโน้มว่าจะเป็นปี 2025 ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงความสะดวกในการข้ามพรมแดนระหว่างมาเก๊าและเหิงฉินตามข้อเสนอ ซึ่งยังมองเห็นว่าเกาะแห่งนี้ร่วมมือกับ

มาเก๊าและฮ่องกงในการสร้างแพ็คเกจหลายปลายทาง การเดินทางสำหรับนักเดินทาง ช่วงของบริการที่อาจใช้ได้ผ่าน Hengqin จะรวมถึงการประชุม สิ่งจูงใจ การประชุมและนิทรรศการ

(MICE); “ดูแลรักษาทางการแพทย์”; และการท่องเที่ยวแบบล่องเรือ ภายในปี 2035 ธุรกิจการท่องเที่ยวและการพักผ่อนควรมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของ Hengqin ผ่านสิ่งที่กระดาษนี้เรียกว่าข้อเสนอการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น

ชุดของข้อเสนอยังกล่าวถึงเป้าหมายของ Hengqin ในการมีการเชื่อมต่อการขนส่งที่ “ราบรื่น” ระหว่างมันกับมาเก๊า และคุณค่าของการสำรวจตัวเลือกเพื่อให้โค้ชนักท่องเที่ยวมาเก๊าสามารถรับ

และส่งนักท่องเที่ยว – ผ่านชายแดน Hengqin – ที่ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ บนเกาะนั้น เอกสารดังกล่าวยังกล่าวถึงการสนับสนุนและคำแนะนำในภาษาต่างประเทศหลายภาษา เพื่อ

ช่วยเหลือผู้มาเยือนจากนอกภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่ทิศทางอื่นสำหรับ Hengqin ในการแสวงหาความร่วมมือกับมาเก๊าและฮ่องกงคือการสำรวจบริการเฮลิคอปเตอร์ “ข้ามพรมแดน” ข้อเสนอตั้งข้อสังเกต

Cheng Wai Tong รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊ากล่าวกับสื่อมาเก๊าเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาเชื่อว่าเป้าหมายของ Hengqin ในการพัฒนาเป็นเกาะท่องเที่ยวสามารถ

เสริมข้อเสนอการท่องเที่ยวของมาเก๊า ได้แก่ รีสอร์ทคาสิโนและแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ แต่นายเฉิงตั้งข้อสังเกตว่าการผ่อนคลายพิธีการวีซ่าระหว่างมาเก๊าและเหิงฉินอาจจะจำเป็นสำหรับเหิงฉินเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนจีนให้มากขึ้น

Francis Lui Yiu Tung รองประธานของผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า Galaxy Entertainment Group Ltd – ซึ่งวางแผนการลงทุนที่ไม่ใช่เกมขนาดใหญ่บน Hengqin – กล่าวถึงในคำ

ปราศรัยสำคัญต่อ Global Gaming Expo Asia 2017 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมคาสิโนและการประชุมที่จัดขึ้นใน มาเก๊า แนวคิดการเดินทางแบบ “ไร้พรมแดน” ระหว่างเหิงฉินและมาเก๊า

Fernando Chui Sai On หัวหน้าผู้บริหารของมาเก๊า (ในภาพ) กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องชะลอการเปิดตัวกระบวนการประกวดราคาสาธารณะที่สดใหม่สำหรับสิทธิ์ในการเล่นเกมก่อนที่จะหมด

อายุในปี 2022 ของสัมปทานปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการคาสิโนหกรายของเมือง แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุว่ากระบวนการดังกล่าวจะอยู่ในปีที่หมดอายุหรือไม่ โดยกล่าวว่ากรอบเวลาจะขึ้นอยู่กับงานเตรียมการที่เกี่ยวข้อง

“ฉันคิดว่ารัฐบาลมาเก๊าตอนนี้มีเงื่อนไขเพียงพอที่จะเปิดการประมูลสาธารณะ [สำหรับสัมปทานการเล่นเกม] และที่เกี่ยวข้องกับงานภายในและการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่” นาย Chui กล่าวเมื่อ

วันพฤหัสบดี เขากล่าวถึงงานหลักสองประการ: การแก้ไขกฎหมายกรอบการเล่นเกมของมาเก๊า – หรือที่เรียกว่ากฎหมายฉบับที่ 16/2001 – และการแก้ไขข้อบังคับทางปกครองฉบับที่ 26/2001 ซึ่งให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการประมูลสาธารณะที่จัดขึ้นเพื่อให้สัมปทานในการดำเนินงานคาสิโน ในมาเก๊า

หัวหน้าผู้บริหารกล่าวสุนทรพจน์ในเซสชั่นคำถามและคำตอบกับสมาชิกสภานิติบัญญัติมาเก๊า ซึ่งจัดขึ้นที่สภานิติบัญญัติในวันพฤหัสบดี Mr Chui กำลังตอบคำถามจากสมาชิกสภานิติบัญญัติ Leong Sun Iok จากกลุ่มแรงงานดั้งเดิมที่รู้จักกันในชื่อสหพันธ์สหภาพแรงงานมาเก๊า

กฎหมายการเล่นเกมของมาเก๊าระบุว่าใบอนุญาตของผู้ถือสิทธิ์การเล่นเกมที่มีอยู่สามารถขยายได้สูงสุดห้าปีจากระยะเวลา 20 ปีของสัมปทานดังกล่าวผ่านการตัดสินใจของหัวหน้าผู้บริหาร แต่เมื่อสัญญาสัมปทานการเล่นเกมหมดอายุ สัมปทานใหม่จะต้องได้รับผ่านการประมูลสาธารณะระหว่างประเทศ

Mr Chui กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่ารัฐบาลมาเก๊าได้เริ่มงานเตรียมการบางอย่างเกี่ยวกับการประมูลสาธารณะสำหรับสัมปทานการเล่นเกมใหม่ โดยสังเกตว่าทางการจะ “ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน” เกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว

“สำหรับว่าเราจะอนุญาตการขยายเวลา [ระยะสั้น] สำหรับผู้ให้บริการเกม [ปัจจุบัน] หรือไม่ ฉันคิดว่าตอนนี้เรามีเงื่อนไขเพียงพอแล้ว [เพื่อเปิดตัวการประมูลสาธารณะ]” เขากล่าว “ตัวอย่างเช่น เรามีเวลาเพียงพอในการแก้ไขกฎหมาย [ที่มีอยู่] และเวลาในการเตรียมการประกวดราคา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวเสริม

“ดังนั้น ในขณะนี้ ฉันไม่เห็นความจำเป็นใด ๆ ในการชะลอการประกวดราคา” เขากล่าวเพิ่มเติม โดยแนะนำว่ารัฐบาลไม่มีแนวโน้มที่จะขยายสัมปทานที่มีอยู่เกินกว่าปี 2022

Mr Chui บอกเป็นนัยว่าการประมูลเพื่อสิทธิในการเล่นเกมที่สดใหม่มีแนวโน้มที่จะมีเงื่อนไขแนบมา เช่น ผู้สมัครจะต้องให้คำมั่นที่จะเพิ่มองค์ประกอบที่ไม่ใช่เกมในตลาดเกมในมาเก๊า ว่า

พวกเขาควรปรับปรุงการป้องกันทางสังคมสำหรับพนักงาน และพวกเขาควรจะสามารถ เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมของมาเก๊าให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง

รัฐบาลมาเก๊าประกาศเมื่อเดือนที่แล้วว่าผู้ประกอบการหกรายของเมืองจะอยู่ในเส้นชัยเดียวกันสำหรับสัมปทานปัจจุบันของพวกเขา นั่นคือ 26 มิถุนายน 2022 หลังจากที่รัฐบาลอนุมัติคำขอให้

ขยายสัมปทานการเล่นเกมของ SJM Holdings Ltd และ MGM China Holdings Ltd ใบอนุญาตเหล่านั้นแตกต่างจากใบอนุญาตของผู้รับใบอนุญาตอีกสี่รายโดยได้รับเป็นระยะเวลา 18 ปีและมีกำหนดสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2020

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา นาย Chui กล่าวว่าการตัดสินใจขยายใบอนุญาตของ SJM Holdings และ MGM China เกิดขึ้น “หลังจากการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมและถูกกฎหมาย”

เขาเสริมว่า: “การปรับเงื่อนไขของสัมปทานการเล่นเกมทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมตัวสำหรับการประมูลสาธารณะ และนั่นจะช่วยรักษาความมั่นคงในเงื่อนไขทางสังคมและการจ้างงาน”

นักวิเคราะห์การลงทุนที่ครอบคลุมภาคการเล่นเกมของมาเก๊า – เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญบางคนเกี่ยวกับกฎหมายการเล่นเกมของมาเก๊า – คาดการณ์ว่าจะมีกระบวนการประกวดราคาสาธารณะ

ใหม่ใน “กลางทศวรรษหน้า” ภายใต้การบริหารของมาเก๊าที่แตกต่างจากปัจจุบัน ไทม์ไลน์สำหรับการประมูลสาธารณะดังกล่าวถือว่าการขยายเวลาไปสู่การมีอยู่ในตลาดมาเก๊าของผู้ประกอบการที่ดำรงตำแหน่งหกรายจะเกิดขึ้นหลังจากวันที่จะเป็นวันหมดอายุทั่วไปของปี 2022 สำหรับสิทธิ์ที่มีอยู่เท่านั้น

Asia Pioneer Entertainment Holdings Ltd เตือนนักลงทุนว่าคาดว่าจะขาดทุนในไตรมาสแรกของปี 2019 ซึ่งมากกว่าผลขาดทุนสุทธิ 1.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (216,619) ที่เกิดขึ้นเมื่อปีก่อน

Asia Pioneer Entertainment Holdings เป็นบริษัทขนาดเล็กในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Asia Pioneer Entertainment Holdings เป็นเจ้าของผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เล่นเกมในมาเก๊า Asia Pioneer Entertainment Ltd (APE) รายได้ส่วนใหญ่ของ APE มาจากการขายและการบริการเครื่องสล็อตแมชชีนและเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และการนำเครื่องสล็อตแมชชีนมาใกล้หมดอายุการใช้งานในมาเก๊าและขายที่อื่น

หลังจากดูผลลัพธ์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบครั้งแรก Asia Pioneer Entertainment Holdings บอกกับตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่าการสูญเสียที่คาดหวังสำหรับไตรมาสแรกนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่มากกว่าปีก่อนหน้า

บริษัท กล่าวว่ายังคาดว่ารายรับในไตรมาสแรกจะลดลง แต่บริษัทกล่าวว่ารายได้ที่คาดว่าจะลดลงนั้นถูกชดเชยด้วยต้นทุนขายและบริการที่ลดลง ซึ่งหมายความว่าบริษัทคาดการณ์ว่าจะมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสแรกเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าAsia Pioneer Entertainment Holdings กล่าวว่าคาดว่าจะประกาศผลไตรมาสแรกภายในวันที่ 10 พฤษภาคม

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา Asia Pioneer Entertainment Holdings รายงานผลขาดทุนสุทธิ 1.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงสำหรับไตรมาสแรกของปี 2561 โดยทำกำไรสุทธิรายไตรมาสจำนวน 505,556 ดอลลาร์ฮ่องกงในปีก่อนหน้า

ในเดือนมีนาคม Asia Pioneer Entertainment Holdings รายงานว่ากำไรสุทธิประจำปีเพิ่มขึ้นเป็น 20.70 ล้านเหรียญฮ่องกงในปี 2561 จากเพียง 4.49 ล้านเหรียญฮ่องกงในปีก่อน

หน้า โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงไม่ถึง 109.62 ล้านเหรียญฮ่องกงจากเพียงกว่า 86.06 ล้านเหรียญฮ่องกง . บริษัท กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนได้ควบคุมกำไรสุทธิAsia Pioneer Entertainment Holdings ลอยตัวหุ้นใน GEM ซึ่งเดิมเรียกว่า Growth Enterprise Market ที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในเดือนพฤศจิกายน 2017

การเล่นคาสิโนในตลาดมวลชนของมาเก๊าซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่ง ของ รายรับจากการเล่นเกมรวมในไตรมาสแรกของเมือง (GGR) ซึ่งเป็นสถิติที่สูงเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่มีการเก็บบันทึก – มี

แนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปได้ดี GGR น้อยกว่าจากการเล่นวีไอพี นั่นอาจส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อสัดส่วนของรายได้จากการเล่นเกมของมาเก๊าที่มาจากกลุ่มคนจำนวนมากเมื่อเทียบกับกลุ่มคนที่มีรายได้สูง

นี่เป็นมุมมองที่แสดงตามลำดับในรายงานของนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดมาเก๊า และผ่านการแสดงความคิดเห็นต่อ GGRAsia จากตัวแทนของแบรนด์นักลงทุนขยะในมาเก๊า

“ในขณะที่มวลชน [GGR] ดำเนินไปได้ดี… เราเห็นแถบต่ำที่ VIP จำเป็นต้องเกินเพื่อที่จะผลักดัน 2019 GGR ให้สูงกว่าความคาดหวังในการเติบโต 1 เปอร์เซ็นต์ถึง 2 เปอร์เซ็นต์” ธนาคาร

เพื่อการลงทุน Macquarie Capital Ltd เขียนในรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี เอกสารดังกล่าวออกหลังจากตัวเลข GGR ไตรมาสแรกซึ่งแบ่งตามส่วนออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนมาเก๊า สำนักตรวจสอบการเล่นเกมและประสานงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รู้จักโดยตัวย่อภาษาโปรตุเกส DICJ

ส่วนมวลพิเศษ – การอ้างอิงถึงผู้เล่นที่เดิมพันในทวีคูณสูง แต่เป็นเงินสดมากกว่าเครดิตที่ออกให้กับผู้เล่นวีไอพีแบบดั้งเดิม – คิดเป็น “50 เปอร์เซ็นต์” ของ GGR มวลของมาเก๊าในไตรมาสแรกแนะนำทีมวิจัยของ Macquarie โดย Edward Engel นักวิเคราะห์จากฮ่องกง

ความนุ่มนวลในเศรษฐกิจของจีนได้พิสูจน์แล้วว่า “ไม่เพียงพอที่จะทำให้ตกรางอย่างมีความหมาย” ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามวล “ฐาน” หรือประสิทธิภาพของมวลระดับพรีเมียมในช่วงไตรมาสดังกล่าว ทีมงานของ Macquarie ระบุ

รายงานเดือนมีนาคมจากนายหน้า Sanford C. Bernstein และ Co LLC เสนอว่า “ระบบขยะ” ในมาเก๊าได้กลายเป็น “แหล่งของสภาพคล่องสำหรับผู้เล่นระดับพรีเมียมบางคน”

แอนดรูว์ โล ไค บง หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของบริษัท Suncity Group บริษัทขยะในมาเก๊า ได้แสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับประสิทธิภาพ GGR การเล่นเกมวีไอพีของมาเก๊าในไตรมาส

ที่จะมาถึง บริษัทของเขา “มีความหวัง” ในการฟื้นตัวของปริมาณการเล่นเกมวีไอพีของมาเก๊า – การวัดประสิทธิภาพอีกครั้ง – แต่จากไตรมาสที่สี่ของปีนี้เท่านั้น นายโลตั้งข้อสังเกตกับ GGRAsia

จีนมาโครการสูบบุหรี่“จะต้องใช้เวลาสักระยะกว่าผลประโยชน์จากมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน ของจีน จะเปลี่ยนไปในการเล่นวีไอพีที่นี่” นายโลกล่าว เขากำลังพูดถึงการลดหย่อนภาษีของธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับสัดส่วนของเงินทุนที่ธนาคารของจีนต้องสำรองไว้เมื่อเทียบกับการปล่อยกู้ สูตรที่เรียกว่าอัตราส่วนความต้องการสำรอง

รายรับจากตลาดมวลชนของมาเก๊ารวมถึงสล็อตในไตรมาสแรกอยู่ที่ 38.94 พันล้าน MOP (4.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับ MOP33.55 พันล้านในปีก่อนหน้า รายได้จากตลาดมวลชนในช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นผู้นำในตลาดมาเก๊าเป็นครั้งแรก คิดเป็น 51.14% ของ GGR โดยรวมของเมือง

ในขณะเดียวกัน VIP baccarat เป็นตัวดึงประสิทธิภาพของ GGR คาสิโนของเมืองในไตรมาสแรก GGR ลูกกลิ้งสูงดังกล่าวลดลง 13.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 37.21 พันล้าน MOP

นักวิเคราะห์ของ Macquarie ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแจกแจง GGR ของมาเก๊าในไตรมาสแรกว่าการสิ้นสุดของการสูบบุหรี่ที่โต๊ะอาหารในพื้นที่วีไอพี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -หน้าที่ของ

ช่วงเวลาผ่อนผันสำหรับอุตสาหกรรมและการเคลื่อนไหวที่หมายถึงcสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ในกลุ่มมวล – อาจเป็น “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง” ในข้อมูล GGR ที่รายงานของผู้ควบคุมคาสิโน

ตั้งแต่ตุลาคม 2014 เมื่อการห้ามสูบบุหรี่ใด ๆ – รวมถึงการสูบบุหรี่ที่โต๊ะ – ในพื้นที่ตลาดมวลชนของคาสิโนได้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นในห้องรับรองสำหรับผู้สูบบุหรี่ที่ปิดล้อม “VIP GGR

แซงหน้า VIP ที่รายงานโดยผู้ดำเนินการในแต่ละปี โดยที่ส่วนต่างระหว่าง DICJ/โอเปอเรเตอร์ VIP มีมูลค่าถึง 3.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 เทียบกับน้อยกว่า 500 ล้านดอลลาร์ในปี 2556” Macquarie กล่าว

“ด้วยการห้ามสูบบุหรี่ [ข้างโต๊ะ] เป็นสากล เราเห็นแรงจูงใจน้อยลงสำหรับการเล่นแบบไม่ใช้ชิปในห้องวีไอพี หลังการแบน ผู้ประกอบการที่มีพื้นที่เล่นเกมจำนวนมากที่ ‘ปู่ย่าตายาย’ อยู่ในมาตรฐานวีไอพีได้สังเกตเห็นการเล่นเงินสดที่กระจัดกระจายไปทั่วคาสิโน และเราเชื่อว่านี่อาจเป็นกรณีสำหรับการเล่นชิปที่ไม่หมุนเวียนเช่นกัน” หมายเหตุกล่าวว่า

ในขณะนี้มีผลกระทบต่อ “การแบ่งส่วน DICJ” ของมาเก๊า GGR, มี “ไม่มีผลกระทบต่อการแบ่งส่วนผู้ปฏิบัติงาน”, นายหน้าเพิ่มทีม Macquarie แนะนำธุรกิจวีไอพีของมาเก๊า โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณขยะ ได้รับผลกระทบจากการแข่งขันในระดับภูมิภาคบ้าง สถาบันที่กล่าวถึงว่าเป็นแหล่งที่มาของการแข่งขันดังกล่าว

คอมเพล็กซ์รีสอร์ทคาสิโน NagaWorld ในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ดำเนินการโดย NagaCorp Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกง และ Okada Manila ในฟิลิปปินส์ ส่งเสริมโดย Tiger Resort, Leisure and Entertainment Ltd ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Universal Entertainment ของญี่ปุ่น คอร์ป

“จากคู่แข่งรายใหญ่สองรายในภูมิภาค (นากา[โลก] ในกัมพูชาและโอคาดะ [มะนิลา] ในฟิลิปปินส์) ปริมาณเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีรวมกันนั้นมีมูลค่าเพียง 4 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ หรือน้อยกว่าร้อยละ 3 ไตรมาส 2018 ปริมาณมาเก๊า. สมมติว่าปริมาณมาเก๊าทั่วทั้งอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 15 เป็นร้อยละ 20 ในไตรมาสแรกปี 2019 นากาและโอคา

ดะเป็นตัวแทนเพียงประมาณร้อยละ 15 ของการลดลงนั้น” นักวิเคราะห์ของ Macquarie เขียนทางการมาเก๊ารวบรวมรายได้จากอุตสาหกรรมการเล่นเกมมากกว่า MOP29.64 พันล้าน (3.67 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2019

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักบริการทางการเงินซึ่งระบุถึงสุขภาพทั่วไปของเงินกองทุนของรัฐบาล แสดงให้เห็นว่ารายได้จากภาษีทางตรงในภาคการเล่นเกมเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบกับ MOP27.94 พันล้านในช่วงเดียวกันของปีก่อน

การเพิ่มขึ้นมาแม้จะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีในรายได้รวมจากการเล่นเกมคาสิโนของมาเก๊า (GGR) ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2019 แต่ตัวเลขทั้งสองไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยตรง

ด้วยเหตุผลหลายประการ พวกเขารวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าโดยปกติมักจะมีความล่าช้าระหว่างจุดที่บันทึก GGR ในการดำเนินการคาสิโนของมาเก๊า และจุดที่รัฐบาลมาเก๊าลงทะเบียนภาษีเมื่อได้รับเงินจากการเล่นดังกล่าวข้อมูลล่าสุดระบุว่ารายได้จากการเล่นเกมที่รวบรวมได้จนถึงปีปฏิทินคิดเป็นร้อยละ 87.6 ของ MOP33.83 พันล้านที่รัฐบาลรวบรวมจากทุกแหล่ง

มาเก๊าเก็บภาษีรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) ของคาสิโนในอัตรา 35 เปอร์เซ็นต์ แต่การจัดเก็บภาษีอื่นๆ ในการเล่นเกมคาสิโนจะยกระดับอัตราที่มีประสิทธิภาพเป็น 39 เปอร์เซ็นต์

GGR สะสมทั่วทั้งตลาดสำหรับไตรมาสแรกของปี 2019 ในมาเก๊าลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์ในเงื่อนไขปีต่อปี สู่ MOP76.15 พันล้าน GGR คาสิโนในเดือนมกราคมลงทะเบียนการลดลงรายเดือนปีต่อปีครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2016 GGR รายเดือนบันทึกการลดลงอีกครั้ง – ตามที่วัดตามเงื่อนไขปีต่อปี – ในเดือนมีนาคม

รายได้จากภาษีทั้งหมดในภาคการเล่นเกมของมาเก๊ารวมถึงการจัดเก็บรายได้จากลอตเตอรี่จีนแบบดั้งเดิม การแข่งม้า ลอตเตอรี่ทันที และภาษีจากค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากผู้สนับสนุนการพนัน

ในงบประมาณปี 2019 รัฐบาลมาเก๊าได้ประมาณการว่าจะเก็บภาษีเงินได้โดยตรงจากการเล่นเกมประมาณ MOP98.23 พันล้านในปีปฏิทินนี้ในการคำนวณงบประมาณ ทางการมาเก๊ามีแนว

โน้มที่จะระมัดระวังในการประเมินจำนวนรายได้ที่ได้รับจากการเล่นเกมรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการเกินดุลการคลังกว่า 18.06 พันล้าน MOP ในปีนี้ ณ เดือนมีนาคม ส่วนเกินดังกล่าวอยู่ที่เกือบ 21.55 พันล้าน MOP ตามข้อมูลล่าสุด

อัตรารายวันเฉลี่ยของรายรับจากการเล่นเกมคาสิโนในมาเก๊า (GGR) สำหรับสัปดาห์ที่สามของเดือนเมษายนดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือนที่ 800 ล้าน MOP (99 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) “ส่วนหนึ่งจากการเข้าชมที่ไม่ใช่แผ่นดินใหญ่ในช่วงวันหยุดยาวอีสเตอร์” นั่นเป็นไปตามบันทึกวันอังคารจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Sanford C. Bernstein Ltd.

อย่างไรก็ตามสถาบันกล่าวว่าคาดว่า GGR ในเดือนเมษายนของมาเก๊าจะลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วง 12 เปอร์เซ็นต์ถึง 9 เปอร์เซ็นต์ หรือลดลงร้อยละ 11 เป็นร้อยละ 8 ตัดสินเดือนต่อเดือน

นักวิเคราะห์ Vitaly Umansky, Eunice Lee และ Kelsey Zhu กล่าวว่า “ด้านหนึ่งของการรักษาเสถียรภาพ GGR ระดับไฮเอนด์และความแข็งแกร่งใหม่อาจมาจากวงจรการฟื้นตัว

ของสินเชื่อในประเทศจีน ซึ่งอาจสนับสนุนการฟื้นตัวของ VIP ในช่วงครึ่งหลัง” ของปี 2019 กล่าวโดยนักวิเคราะห์ Vitaly Umansky, Eunice Lee และ Kelsey Zhu ในรายงานเดือนมีนาคมโดย Sanford Bernstein

นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของญี่ปุ่น Nomura กล่าวว่าคาดว่าในเดือนเมษายนโดยรวมจะส่งมอบ GGR ประมาณ 24 พันล้าน MOP เป็น 25 พันล้าน MOP ซึ่งกล่าวว่าจะลดลง 3% ถึง 8% เมื่อเทียบเป็นรายปีเมื่อเทียบกับการเปรียบเทียบที่ “ยาก” ในปีก่อน ระยะเวลา

โนมูระยังประเมิน GGR สัปดาห์อีสเตอร์ที่ 800 ล้าน MOP ซึ่งคำนวณได้เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ในสัปดาห์ก่อน แต่ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

“การตรวจสอบจากที่ปรึกษาล่าสุดของเราแนะนำให้ไปรับในการจราจรที่ไม่ใช่แผ่นดินใหญ่ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์” Harry Curtis นักวิเคราะห์ของ Nomura, Daniel Adam และ Brian Dobson เขียน

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับสองของมาเก๊าที่ตัดสินทุกปี – หลังจากผู้อยู่อาศัยในจีนแผ่นดินใหญ่ – มักจะเป็นผู้อยู่อาศัยในฮ่องกง ตามข้อมูลจากสำนักงานสถิติและสำมะโนของมาเก๊า

ในฮ่องกง อีสเตอร์เป็นวันหยุดยาวในวันหยุดซึ่งรวมถึงวันศุกร์ประเสริฐและวันจันทร์อีสเตอร์ วันเหล่านั้นไม่ใช่วันหยุดนักขัตฤกษ์ในจีนแผ่นดินใหญ่หรือไต้หวัน เกาะหลังนี้เป็นตลาดแหล่งการท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นอันดับสามของมาเก๊าทุกปี ตามข้อมูลจากรัฐบาลของเมือง

Sanford Bernstein กล่าวในบันทึกช่วยจำเมื่อวันอังคารว่าแม้ว่าประสิทธิภาพรายได้เฉลี่ยต่อวันที่ดีขึ้นสำหรับวันที่ 15 ถึง 21 เมษายน เมื่อเทียบกับช่วงต้นเดือน รายได้รายวันดังกล่าว

“ยังคงอ่อนแอกว่าในเดือนมีนาคม เนื่องจากอัตราการระงับ VIP คาดว่าจะกลับมาเป็นปกติจากระดับสูงสุด ถืออัตราเมื่อเดือนที่แล้ว”จำนวนผู้มาเยือนมาเก๊ามีจำนวนทั้งสิ้น 3.39 ล้านคนในเดือนมีนาคม 2019 เพิ่มขึ้น 24.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ลดลง 4.4% เมื่อพิจารณาแบบเดือนต่อเดือน

จำนวนผู้เข้าชมค้างคืนมีมากกว่า 1.58 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.1 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี แสดงข้อมูลจากสถิติและบริการสำมะโนของมาเก๊า ยอดรวมของผู้เยี่ยมชมในวันเดียวกันเกือบ 1.81 ล้านคน เพิ่มขึ้น 40.8%

นักวิเคราะห์การลงทุนจำนวนหนึ่งได้กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่าการเติบโตของการเดินทางไปมาเก๊าในวันเดียวกันนั้นได้รับแรงกระตุ้นจากการเปิดสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊าในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว

ค่าตั๋วโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางที่ใช้สะพานนั้นถูกกว่าเรือข้ามฟากความเร็วสูงที่เชื่อมมาเก๊าไปยังฮ่องกงตามลำดับและบางเมืองในมณฑลกวางตุ้งของจีนแผ่นดินใหญ่ กลุ่มทัวร์ที่คุ้ม

กันสามารถขนส่งไปยังมาเก๊าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยรถบัสมากกว่าโดยเรือข้ามฟาก ผู้สังเกตการณ์บางคนแนะนำนักวิเคราะห์การเล่นเกมได้ตั้งข้อสังเกตว่านักท่องเที่ยวระดับล่างที่ใช้บริการรถบัสเพื่อเข้าสู่มาเก๊าไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่จะเป็นลูกค้าคาสิโนรายใหญ่ในคาสิโนของเมือง

การเดินทางมาถึงโดยทางข้ามสะพานสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลมีส่วนทำให้มีผู้มาเยือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.4 ผ่านทางเส้นทางบกในช่วงเดือนมีนาคม จำนวนชาวโอเวอร์แลนเดอร์อยู่ที่ 2.50 ล้านคนในเดือนนั้น โดย 1.79 ล้านคนเข้าสู่มาเก๊าผ่านด่านพรมแดนกับจูไห่ เพิ่มขึ้น 33.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ 504,370 คนเดินทางผ่านสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า

ข้อมูลการมาถึงของนักท่องเที่ยวของสำนักสถิติในเดือนมีนาคมระบุระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยของผู้มาเยือนมาเก๊าซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 1.2 วัน ระยะเวลาการเยี่ยมชมสำหรับผู้เข้าชมค้างคืนและผู้เข้าชมวันเดียวกันไม่เปลี่ยนแปลงที่ 2.2 วันและ 0.2 วันตามลำดับ

ยอดรวมของนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ในเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 31.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 2.38 ล้านคน โดยผู้ที่เดินทางภายใต้โครงการรายบุคคล ซึ่งรวมกว่า 1.06 ล้านคน เพิ่มขึ้น 24.0%

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่มาจากกวางตุ้ง (เกือบ 899,000 คน) และมณฑลหูหนาน (ประมาณ 120,000 คน)จำนวนนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ (76,409) ฮ่องกง (601,344) และไต้หวัน (92,414) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 ร้อยละ 11.7 และร้อยละ 2.5 ตามลำดับเมื่อเทียบปีต่อปี

บริเวณอ่าวมหานคร รัฐบาลมาเก๊ายังได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้มาเยือนมาเก๊าจากเมืองต่างๆ ในโครงการกลุ่มเมืองของจีนที่รู้จักกันในชื่อว่าบริเวณอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า สถานที่เหล่านี้ ได้แก่ กวางโจว เซินเจิ้น จูไห่ ฝอซาน ตงกวน จงซาน เจียงเหมิน ฮุ่ยโจว และจ้าวชิง ทั้งหมดอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง และเขตปกครองพิเศษสองแห่งของจีน ฮ่องกง และมาเก๊า

สำนักสถิติกล่าวว่าในเดือนมีนาคม จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสถานที่ต่างๆ ในเขต Greater Bay Area เพิ่มขึ้น 16.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็นเกือบ 1.37 ล้านคน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 44.0 มาจากฮ่องกง ผู้ที่เดินทางมาจากจูไห่และกวางโจวมีจำนวนทั้งสิ้น 227,315 และ 55,093 ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 47.5% และ 11.0 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

การเพิ่มข้อมูลเดือนมีนาคมหมายความว่าในช่วงสามเดือนแรกของปี 2019 ผู้มาเยือนของมาเก๊ามีจำนวนเกือบ 10.36 ล้านคน เพิ่มขึ้น 21.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีผู้เข้าชมค้างคืนซึ่งมีจำนวนเกือบ 4.74 ล้านรายการและผู้เข้าชมในวันเดียวกันซึ่งรวมกว่า 5.62 ล้านคนเพิ่มขึ้น 9.3 เปอร์เซ็นต์และ 33.4 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ

ระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยของผู้เข้าชมในไตรมาสแรกสั้นลง 0.1 วันเมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 1.1 วันโดยเฉลี่ยสำหรับผู้มาเยือนค้างคืน (2.2 วัน) และผู้เข้าชมในวันเดียวกัน (0.2 วัน) ไม่เปลี่ยนแปลง

เมื่อวิเคราะห์ตามสถานที่ต้นทาง ผู้เข้าชมไตรมาสแรกจากจีนแผ่นดินใหญ่เกือบ 7.45 ล้านคน และฮ่องกงเพียง 1.79 ล้านคน มีการเติบโตตามลำดับที่ 23.5% และ 21.3% เมื่อเทียบเป็น

รายปี จำนวนผู้เข้าชมจากเกาหลีใต้ (262,051) และไต้หวัน (261,853) เพิ่มขึ้น 9.2 เปอร์เซ็นต์ และ 3.3 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ยอดรวมของผู้เข้าชมไตรมาสแรกจากสหรัฐอเมริกา (50,206), ออสเตรเลีย (23,965), แคนาดา (20,830) และสหราชอาณาจักร (13,860) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี

การเปิดเฟสแรกของ Novotown ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ไม่ใช่เกมในดินแดนจีนแผ่นดินใหญ่ถัดจากมาเก๊า และนั่นคือการที่จะมีสวนสนุกในธีมภาพยนตร์ฮอลลีวูด จะเริ่มตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้

นั่นเป็นไปตามการยื่นฟ้องเมื่อวันอังคารโดยบริษัท Lai Sun Development Co Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่ม Lai Sun ผู้นำผู้พัฒนาโครงการ Hengqin Island

“งานก่อสร้างเฟสแรกของโนโวทาวน์คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 โดยจะเปิดดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของปี 2562” Lai Sun Development กล่าว

การประกาศแถลงข่าวในเดือนธันวาคมในนามของโครงการธีมฮอลลีวูด – Lionsgate Entertainment World – ระบุว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของ Novotown และกล่าวว่า”ครึ่งแรกของปี 2019″เป็นวันเปิดเป้าหมายสำหรับโรงงานใน Lionsgate

รัฐบาลกลางของจีนต้องการเห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกมเฟื่องฟูบน Hengqin รัฐบาลมาเก๊ากล่าวว่าเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวเป็นส่วนเสริมของภาคการท่องเที่ยวคาสิโนรีสอร์ทของมาเก๊าและต้องการส่งเสริมวันหยุดสองศูนย์ที่พาผู้คนไปทั้งสองแห่ง ข้อเสนอ ในการพัฒนา Hengqin เป็นเกาะท่องเที่ยวได้รับการอนุมัติเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยสภาแห่งรัฐของจีน

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกม เช่น สวนสนุก Chimelong เปิดให้บริการบน Hengqin แล้ว อื่น ๆ – รวมถึง Lionsgate Entertainment World – กำลังได้รับการพัฒนา; และบางส่วนยัง อยู่ใน ขั้นตอนการวางแผนหรือการระดมทุน

แต่เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวของมาเก๊ากล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการผ่อนปรนระเบียบการขอวีซ่าระหว่างมาเก๊าและเหิงฉินอาจจะจำเป็นสำหรับเหิงฉินเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่คนจีนให้มากขึ้น การเดินทางไปเหิงฉินโดยชาวต่างชาติในปัจจุบันจำเป็นต้องมีกระบวนการยื่นขอวีซ่าแบบเดียวกับที่จำเป็นสำหรับการเยี่ยมชมส่วนอื่น ๆ ของประเทศจีนแผ่นดินใหญ่

Lai Sun Development ย้ำในการยื่นคำวิจารณ์ก่อนหน้านี้ว่าเฟสแรกของ Novotown มีพื้นที่รวม 4 ล้านตารางฟุต (371,612 ตารางเมตร) มันเสริมว่าต้นทุนการพัฒนาโดยรวมของระยะนั้นคาดว่าจะต่ำกว่า 5.45 พันล้านหยวน (811 ล้านเหรียญสหรัฐ)

สถานที่ท่องเที่ยวโนโวทาวน์เฟสที่หนึ่งของโนโวทาวน์เป็นเจ้าของ 80 เปอร์เซ็นต์โดย Lai Fung Group และ 20 เปอร์เซ็นต์เป็นเจ้าของโดย eSun Holdings Ltd ของฮ่องกง ส่วนหลัง

เชื่อมโยงกับโครงการคาสิโน Studio City ของมาเก๊าก่อนที่จะได้รับการพัฒนา แผนการดังกล่าวถูกควบคุมในภายหลังและรับรู้โดย Melco Resorts and Entertainment Ltd ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทานคาสิโนในมาเก๊าทั้ง Lai Fung Group และ eSun ถูกควบคุมโดย Lai Sun Development

เฟสหนึ่งของ Novotown บน Hengqin นั้นยังมีศูนย์ “สาระบันเทิงสำหรับครอบครัว” ที่เรียกว่า National Geographic Ultimate Explorer ภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาตกับ National Geographic Society

เฟสที่สองของโนโวทาวน์ – ซึ่งไม่มีการประกาศตารางเวลา – มีกำหนดรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เรียกว่าเรอัลมาดริดเวิลด์ภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาตกับสโมสรฟุตบอลอาชีพชั้นนำของสเปนเรอัลมาดริด Club de Fútbol

นอกจากนี้ ระยะที่สองยังมีกำหนดจะให้บริการสถานศึกษา 900 แห่งสำหรับเด็กอายุระหว่าง 7 ถึง 12 ปี ซึ่งเรียกว่า International Leadership Academy Hengqin ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือกับ Harrow International (China) Management Services Ltd และ ILA Holdings Ltd.

นอกจากนี้ ในระยะที่สองจะมีกำหนดเป็น Ducati Experience Center ภายใต้ข้อตกลงใบอนุญาตกับ Ducati Motor Holding SpA ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์สัญชาติอิตาลี“Lai Fung Group กำลังอยู่ระหว่างการสรุปแผนการจัดวางหลักสำหรับ Novotown ระยะที่ 2 กับรัฐบาลจีน” การยื่นเอกสารเมื่อวันอังคารระบุ

เอกสารดังกล่าวเสริมว่าในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานหนึ่งของ Kwoon Chung Bus Holdings Ltd เพื่อพัฒนาบริการรถโดยสารข้ามพรมแดนระหว่าง

ฮ่องกงและเหิงฉิน สถานีรถบัส “แต่เพียงผู้เดียวและพิเศษเฉพาะ” ของบริการใน Hengqin จะอยู่ที่ Novotown ฮ่องกงและสนามบินนานาชาติหลักเชื่อมกันด้วยถนนสู่เมืองจูไห่บนแผ่นดินใหญ่ของเหิงฉินและมาเก๊า ผ่านสะพานสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลซึ่งเปิดในเดือนตุลาคม

คนแรกและคนเดียวที่ประกาศเป็นผู้สมัครสำหรับกระบวนการในปีนี้เพื่อเลือกผู้บริหารระดับสูงคนต่อไปของมาเก๊าอาจได้รับประโยชน์ในสายตาของปักกิ่งจากการไม่มีการเชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมคาสิโนที่โดดเด่นของเมือง ตั้งข้อสังเกตผู้วิจารณ์ที่เข้าหาโดย GGRAsia

Ho Iat Seng (ในภาพ) ปัจจุบันเป็นประธานสภานิติบัญญัติของมาเก๊า ประกาศผู้สมัครรับตำแหน่งสูงสุดของเมืองในการแถลงข่าวของสื่อเมื่อวันที่ 18 เมษายน นาย Ho ไม่มีความสัมพันธ์กับ Edmund Ho Hau Wah ผู้บริหารระดับสูงคนแรกของมาเก๊า หรือของ สแตนลีย์ โฮ ฮุง ซัน อดีตผู้ผูกขาดธุรกิจคาสิโนมาเก๊า

การคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงคนต่อไปจะมีขึ้นในปลายปีนี้ มันไม่ได้ทำโดยการลงคะแนนโดยตรงในหมู่ประชากรผู้ใหญ่ แต่โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่แข็งแกร่ง 400 คนซึ่งรวมถึงตัวแทน

ของผลประโยชน์สาขาต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรม การพาณิชย์ การเงิน แรงงาน และการศึกษา ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ จะมีการสำรวจความคิดเห็นระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อเลือกผู้แทนของ

ตนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามประกาศเมื่อวันจันทร์จากรัฐบาลของเมืองนายโฮ วัย 61 ปี ทหารผ่านศึกจากฉากการเมืองในท้องถิ่น กล่าวในการแถลงข่าวเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งของเขาว่าเขายังไม่ได้คิดโครงการทางการเมืองของเขา

Larry So Man Yum นักวิจารณ์การเมืองและอดีตศาสตราจารย์ระดับอุดมศึกษาในมาเก๊าบอกกับ GGRAsia ว่า “ข้อดีที่ Ho [Iat Seng] มีก็คือเขามีภูมิหลังเป็นนักธุรกิจ แต่เขาไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ [ธุรกิจ] อุตสาหกรรมเกม ดังนั้นในสายตาของปักกิ่ง โฮอยู่ในตำแหน่งที่เป็นกลางที่จะเป็นผู้นำในกิจการเกมของเมือง”

Mr So ตั้งข้อสังเกต: “หนึ่งในงานที่ท้าทายที่สุดที่ผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ต้องเผชิญคือการเป็นผู้นำกระบวนการ rebid เกี่ยวกับสัมปทานการเล่นเกมของมาเก๊า และเพื่อตัดสินใจว่าเมืองควรรองรับสัมปทานใหม่หรือไม่”การกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

ผู้วิจารณ์กล่าวเสริม: “ผู้บริหารระดับสูงคนใหม่ยังต้องนำเมืองเพื่อเอาชนะความท้าทายจากข้อจำกัดด้านความจุด้านการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงสร้างตลาดการเล่นเกมและการท่องเที่ยวทั้งหมด”

หนึ่งในเป้าหมายของนโยบายของรัฐบาลกลางของจีน สะท้อนโดยความคิดริเริ่มของนโยบายสาธารณะในมาเก๊า คือการกระจายเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์กับการ

พึ่งพาการพนันคาสิโนที่มีเดิมพันสูงในปัจจุบัน นักวิเคราะห์การลงทุนมองว่ากลุ่ม VIP เป็นส่วนที่มีความผันผวนมากที่สุดในอุตสาหกรรมเกมของมาเก๊า ด้วยเหตุผลรวมถึงการเชื่อมโยงกับเงื่อนไขสินเชื่อผู้บริโภคในจีนแผ่นดินใหญ่ และความเป็นไปได้ของภาวะถดถอยทางธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการปราบปรามการทุจริตเป็นระยะๆ ของจีน

Fernando Chui Sai On ผู้บริหารระดับสูงของมาเก๊ากล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ไม่จำเป็นต้องชะลอ การเปิดตัวกระบวนการประกวดราคาสาธารณะที่สดใหม่สำหรับสิทธิ์การเล่นเกมก่อนที่จะหมดอายุในปี 2022 ของสัมปทานเกมหกเกมในปัจจุบันของเมือง แต่นายฉุยไม่ได้ระบุในขณะนั้นว่ากระบวนการดังกล่าวจะอยู่ในปีที่สิ้นสุดนั้นหรือไม่

นายโฮจะเป็นหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงของสภานิติบัญญัติตั้งแต่ตุลาคม 2013; ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติทางอ้อมซึ่งเป็นตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญด้าน

อุตสาหกรรมและการเงินของเมือง ภายใต้ระบบการเลือกตั้งแบบผสมของมาเก๊าสำหรับสภานิติบัญญัติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2552 เขาได้เป็นสมาชิกสภาบริหารของเมือง ซึ่งเป็น

หน่วยงานที่ปรึกษาที่สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารระดับสูงของเมืองคุณโฮยังเป็นกรรมการผู้จัดการของ Ho Tin Industries Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในมาเก๊าที่ก่อตั้งโดย Ho Tin พ่อของเขา

นายโฮ ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับโครงสร้างทางการเมืองในจีนแผ่นดินใหญ่ เขาดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ (NPC) มาตั้งแต่ปี 2543 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คณะกรรมการประจำได้อนุมัติคำขอของนายโฮที่จะลาออกจากตำแหน่ง NPC ซึ่งเป็นแนวทางที่ชัดเจนสำหรับผู้สมัครรับตำแหน่งสูงสุด งานมาเก๊า.

สัมปทานการเล่นเกม Carlos Eduardo Coelho ผู้ร่วมงานอาวุโสของกลุ่มกฎหมาย MdME Lawyers ของ Macau บอกกับ GGRAsia เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งหัวหน้าผู้บริหารระดับสูง:

“ฉันไม่คาดหวังว่าการขาดประสบการณ์ของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันได้รับการระบุว่าเป็นหนึ่งในข้อ จำกัด ที่สำคัญของเขาจะต้อง จะเป็นข้อเสียในการจัดการกับกระบวนการประกวดราคาสาธารณะของเกมที่คาดหวัง”

Mr Coelho กล่าวเสริมโดยอ้างถึงความสามารถของผู้สมัครในการจัดหาความเป็นผู้นำในประเด็นอุตสาหกรรมเกม: “หากว่าเขาสามารถรวบรวมทีมที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงอยู่ข้างๆ เขา – มีความสามารถพร้อมวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและยั่งยืนสำหรับอนาคตของมาเก๊า – ด้วยอำนาจความเป็นผู้นำ ฉันเชื่อมัน จะสามารถทำงานได้ดีในพื้นที่เฉพาะนี้”

นายโฮได้ตั้งข้อสังเกตในการบรรยายสรุปสื่อเมื่อวันที่ 18 เมษายนว่าผู้บริหารระดับสูงคนใหม่จะต้อง “แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิต” – มักจะอ้างอิงในมาเก๊าเพื่อสนับสนุนมาตรฐานและ

คุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น – ความพยายามเพิ่มเติมในการกระจายเศรษฐกิจในท้องถิ่นและ “บูรณาการ” เมืองในเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า อย่างหลังเป็นความคิดริเริ่มของรัฐบาลกลางในการดึงเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น ได้แก่ 9 เมืองในมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า

Sérgio de Almeida Correia ทนายความของมาเก๊าที่มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม ได้แสดงข้อกังวลบางประการเกี่ยวกับผู้สมัครที่ขาดการประกาศต่อสาธารณะเกี่ยวกับโครงการการเมือง

คุณ Correia บอกกับ GGRAsia ว่า: “ในแง่ของปัญหาการเล่นเกมคาสิโน เขา [Mr Ho] ก็ไม่มีประสบการณ์ใดๆ เช่นกัน และเป็นเรื่องที่เข้าใจยากยิ่งกว่านั้น ในช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆ

สำหรับอนาคตของมาเก๊า เขาไล่ออกจากสภานิติบัญญัติที่มีประสบการณ์มากที่สุด ที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับปัญหาการเล่นเกม คนเดียวที่เข้าร่วมตั้งแต่ช่วงแรกในการร่างกฎหมายการเล่นเกมคาสิโนทั้งหมดและปฏิบัติตามการประมูลระหว่างประเทศก่อนหน้านี้”

นั่นคือการอ้างอิงถึง Paulo Cabral Taipa เขาพร้อมกับเปาโล คาร์ดินัล ที่ปรึกษากฎหมายของสภานิติบัญญัติผู้มีประสบการณ์อีกคนหนึ่ง ได้รับแจ้งเมื่อปีที่แล้วว่าสัญญาการทำงานของพวกเขาไม่ได้รับการต่ออายุโดยมีผลตั้งแต่สิ้นปี 2561 หลังจากทำงานมาหลายทศวรรษในการประชุม

นาย Correia กล่าวอ้างถึงข้อมูลประจำตัวของผู้สมัครนาย Ho ว่าเคยทำหน้าที่ใน NPC ของจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาความเป็นผู้นำของจีน: “การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการประจำ

ของ NPC สามารถให้ประสบการณ์ส่วนตัวและความรู้เกี่ยวกับประชาชนแก่เขาได้ เช่นเดียวกับ ของระบอบการปกครอง ระบบการเมืองและกฎหมายของจีนและสถาบันต่างๆ แต่การปกครองของมาเก๊าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง”

สำนักงานสุขภาพของมาเก๊ากล่าวว่าคนสองคนที่บันทึกว่าทำงานที่คาสิโน MGM Macau ได้รับการยืนยันแล้วว่าติดโรคหัดเยอรมันซึ่งเป็นโรคที่รู้จักกันในชื่อหัดเยอรมัน MGM Macau (ในภาพ) เป็นคาสิโนแห่งที่สามของมาเก๊าในเดือนนี้ที่มีกรณีของโรคหัดเยอรมันได้รับการยืนยันจากทางการของเมือง อื่นๆ ได้แก่ City of Dreams และ StarWorld Hotel

MGM Macau ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมาเก๊า บริหารงานโดย MGM China Holdings Ltd.

City of Dreams ใน Cotai ดำเนินการโดย Melco Resorts and Entertainment Ltd. StarWorld Hotel บนคาบสมุทรมาเก๊า เป็นรีสอร์ทคาสิโนที่ดำเนินการโดย Galaxy Entertainment Group Ltd.

ตามข้อมูลจากสำนักงานสุขภาพของมาเก๊า ใน 24 วันแรกของเดือนนี้ มีคน 14 คนถูกบันทึกว่าทำงานที่รีสอร์ทคาสิโนของมาเก๊าได้รับการยืนยันว่าติดโรคหัดเยอรมันมาเก๊ามีผู้ป่วยโรคหัดเยอรมัน 24 รายที่รายงานทั่วเมืองจนถึงปีนี้

เมื่อต้นเดือนนี้ สำนักงานสาธารณสุขได้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เจ็ดคนจาก City of Dreams ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัดเยอรมัน นอกจากนี้ พนักงาน 5 คนที่ StarWorld ยังได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อหัดเยอรมัน

เจ้าหน้าที่คาสิโน MGM Macau สองคนที่เป็นโรคหัดเยอรมันแต่ละคนมีถิ่นที่อยู่ในมาเก๊า แต่ทั้งคู่เกิดในจีนแผ่นดินใหญ่และมี “ประวัติที่ไม่ชัดเจน” ของการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสนั้น สำนักระบุไว้ในการเปิดตัววันพุธ

องค์การอนามัยโลกระบุว่าโรคหัดเยอรมันเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ภาวะแทรกซ้อนที่เชื่อมโยงกับโรคนี้รวมถึงความเสี่ยงของการแท้งบุตรหรือความผิดปกติของทารกในครรภ์ในสตรีที่ทำสัญญาในระยะแรกของการตั้งครรภ์

สำนักงานสาธารณสุขกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสกัดตัวอย่างเลือดจากพนักงานที่ตั้งครรภ์ทั้งหมดที่ City of Dreams เพื่อตรวจสอบโปรไฟล์แอนติบอดีของพวกเขาเพื่อหาสัญญาณของภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเยอรมัน พนักงานที่ตั้งครรภ์ทั้งหมด 30 คน – จากทั้งหมด 32 คน – แสดงสัญญาณของภูมิคุ้มกันต่อไวรัส

การดำเนินการที่คล้ายกันนี้เคยเกิดขึ้นที่โรงแรมสตาร์เวิลด์เมื่อวันที่ 16 เมษายน กลุ่มนักกิจกรรมด้านการเล่นเกมของมาเก๊าได้ส่งจดหมายไปยังสำนักงานกิจการแรงงานของเมืองเพื่อ “สะท้อนความกังวล” เกี่ยวกับจำนวนกรณีการติดเชื้อหัดเยอรมันที่รายงานในเดือนนี้ในหมู่เจ้าหน้าที่คาสิโน