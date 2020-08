สมัครเล่นไพ่ป๊อกเด้ง สมัครหวยฮานอย William Hill เพิ่มเงินสด

สมัครเล่นไพ่ป๊อกเด้ง ได้รับการประกาศในวันนี้ว่า บริษัท เกม Be Be Houseกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Cash In Roulette ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมกับWilliam Hillเนื่องจากดูเหมือนว่าจะมีชีวิตที่กลับมาเหมือนเดิมในคาสิโน รูเล็ต 1003120_1280เงินสดในรูเล็ตนำเสนอการเดิมพันมากกว่าการหมุนติดต่อกันของวงล้อรูเล็ตนอกเหนือจากรูเล็ตสปินแบบดั้งเดิมสิ่งนี้ทำให้ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันกับผลลัพธ์เช่นหมายเลขหนึ่งในแปดใน 10 สปินถัดไปหรือ 14 ตัวเลขสีดำใน 20 ถัดไป

William Hill กำลังวางแผนที่จะเสนอหนี้สินสูงถึง£ 1m ต่อบรรทัดซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของรูเล็ตแบบดั้งเดิม เงินสดในรูเล็ตดึงดูดผู้เล่นที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินสูงขึ้นควบคุมความผันผวนได้มากขึ้นและความสามารถในการถอนเงินออกระหว่างการเดิมพันแบบมัลติสปินประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับรวมถึงความสามารถในการดึงดูดผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่รูเล็ตใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นสำหรับการขายข้ามและช่วงการเล่นนานขึ้น

Be The House มีสิทธิบัตรที่รอการอนุมัติสำหรับคาสิโนที่สะสมในเกมบนโต๊ะทั้งหมดและจะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Seth Freedman ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Be The Houseกล่าวว่า“ คาสิโนออนไลน์ในแนวดิ่งนั้นขาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่างแท้จริงมาระยะหนึ่งแล้วและเราเชื่อมั่นว่า Cash In Roulette เป็นเกมเปลี่ยนสำหรับผู้ประกอบการและผู้เล่นเหมือนกัน .

“ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัวกับวิลเลียมฮิลล์ซึ่งความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ามันน่าตื่นเต้นและสดชื่น เรามั่นใจว่าผู้เล่นของพวกเขาจะเพลิดเพลินไปกับการควบคุมและความยืดหยุ่นที่มีให้และมันจะช่วยยกระดับประสบการณ์โดยรวมของเกม ”

วิลเลียม Mathieson , สมัครเล่นไพ่ป๊อกเด้ง หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาเกมที่วิลเลียมฮิลล์กล่าวเสริมว่า“นี้เป็นผลิตภัณฑ์รูเล็ตครั้งแรกของนวัตกรรมอย่างแท้จริงและมีส่วนร่วมที่ผมเคยเห็นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มันมีความหลากหลายของการเดิมพันที่นำเสนอทำให้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้เล่นรูเล็ตและไม่รูเล็ตเหมือนกัน

“ เมื่อรวมกับอัตรากำไรที่ดีขึ้นสำหรับผู้ประกอบการนี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับ William Hill ที่จะทำงานร่วมกับ ‘Be the house’ และเราหวังว่าจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้” ด้วยการเป็นหุ้นส่วนในตำแหน่งนี้ William Hill กลายเป็นผู้ประกอบการชั้นหนึ่งในการเปิดตัว Cash In Roulette หลังจาก Betfair เป็นคนแรกที่สะบัดสวิตช์กลับในเดือนตุลาคม

Bet365 ออกมาด้านบนของเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมเมื่อคืนเพื่อรับ SBC Bookmaker แห่งปีรางวัลสำหรับปีที่สามทำงาน ชุดจากสโต๊คเอาชนะUnibet, Sky Bet, Pinnacleและ10bet เพื่อรับรางวัลสนับสนุนโดย Oddslife ซึ่งได้รับการโหวตจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

Bet365 ยังหยิบฆ้องสำหรับผลิตภัณฑ์เดิมพันสดที่ดีที่สุดในคืนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากสำหรับเจ้ามือรับแทง

Sky Bet สมัครหวยฮานอย ในเมืองยอร์กเชียร์ยังมีช่วงเย็นที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล Best Bookmaker Bookmaker ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างสูงในอีกสองประเภทและเห็นOddscheckerแบรนด์น้องสาวยังคงเป็น Affiliate of the Year Award

ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 400 คนเข้าร่วมรับรางวัลที่ไนท์คลับอันเดอร์เดอะบริดจ์ที่สะพานสแตมฟอร์ดและได้รับการต้อนรับคริสมาสต์ด้วยหิมะไวน์บดและพายสับ ภายในความบันเทิงมาในรูปแบบของการแข่งขันเซลฟี่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก138.comรายการที่สามารถเห็นได้ที่นี่และคาสิโนSlots ล้าน VR

ช่วงเย็นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากOPTIMAจัดโดย Hayley McQueen ผู้นำเสนอ Sky Sports News ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจาก BetOnBrazil ผู้ประกาศผู้ชนะและได้รับการยกย่องอย่างสูงในประเภทรางวัลนวัตกรรมเจ็ดประเภทและเจ็ดหมวดรางวัลโดยรวม

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ 30 ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ของผู้ที่เป็นซีอีโอชั้นนำในธุรกิจในขณะที่ได้รับโดยรวมได้รับการโหวตให้คนที่เข้าร่วมของ SBC สองการประชุมเป็นเดิมพันฟุตบอลและการพนันกีฬาหรือผู้ที่ได้รับ ประกาศการเดิมพันรายวันจาก SBC News

ตอนเย็นก็เห็นการเปิดตัว SBC Sports Betting Hall of Fame โดย Howard Chisholmแห่ง Chisholm Bookmakers, Carsten Koerl จาก Sportradar และประธานเทคโนโลยี FSB Mark Blandford แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกครั้งแรก

คืนนี้จบลงด้วยชุดจาก Kellie Acreman ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในดีเจที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกที่ได้รับการสนับสนุนจาก EnergyBet

Andrew McCarron กรรมการผู้จัดการ SBC กล่าวว่า:“ ขอแสดงความยินดีกับ Bet365 ในการชนะรางวัล Best Bookmaker อีกครั้งและผู้ชนะทั้งหมดของเรา ขอบคุณทุกคนที่ทำพิธีมอบรางวัลของเรามีความแตกต่าง และขอขอบคุณเป็นพิเศษกับสปอนเซอร์ของเรา OPTIMA, LeoVegas, Ganapati plc, Oddslife, ข้อมูลกีฬา InPlay, BetBrain, เชื้อเพลิงดิจิตอล, SlotsMillion, Sportito, BetonBrazil, BetConstruct, เวอร์มอนต์, 138.com, SBTech, Sportradar, Energybet, Mr Green และ Golden Race ”

Game Lounge ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Game Gaming ได้ยืนยันการเปิดตัวเว็บไซต์ในเครือของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก JapaneseCasino.com ( www.japanesecasino.com )

เปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเนื้อหาและข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับผู้บริโภคการพนันออนไลน์ของญี่ปุ่น ฝ่ายบริหารของ Game Lounge ระบุว่าได้ใช้เวลาหลายเดือนทำการวิจัยตลาดเพื่อปรับผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าดิจิทัลของญี่ปุ่น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวของ สมัครหวยฮานอย JapaneseCasino.com Jonas Cederholm CEO ของแผนก Game Lounge ระบุ “ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาดญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดเนื่องจากเป็นตลาดที่แตกต่างจากตลาดยุโรปทั้งหมด โครงการนี้จึงถูกจัดการโดยนักการตลาดชาวญี่ปุ่นผู้ออกแบบและนักเขียนเนื้อหาที่มีประสบการณ์สูงซึ่งทุกคนมีประสบการณ์มากในอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์ เราภูมิใจที่จะกล่าวว่า Game Lounge เป็น บริษัท ในเครือยุโรปแห่งแรกที่เข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นอย่างมืออาชีพ เรามีความคาดหวังสูงว่าเราจะสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วในตลาดนี้”