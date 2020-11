สมัครเว็บน้ำเต้าปูปลา สมัครเล่นสล็อตจีคลับ Asian Poker Tour

สมัครเว็บน้ำเต้าปูปลา โป๊กเกอร์ทัวร์เอเชียปราบดาภิเษกริชาร์ดโน่เป็นผู้ชนะการสรุปเมื่อเร็ว ๆAll-In ครบรอบ Series of Poker PHP 1000000 กิจกรรมหลักรับประกันจัดขึ้นตั้งแต่ 22-27 มิถุนายนที่ Waterfront Hotel และคาสิโนใน Lahug เซบูประเทศฟิลิปปินส์

“ เรามีความร่วมมือที่ดีกับ All-In Poker Sports Club ก่อนหน้านี้ด้วยการเปิดตัวทัวร์นาเมนต์APT Asian Series Cebu ของเราและมีความสุขมากที่ได้สานสัมพันธ์กับทีมงานมืออาชีพที่นั่น” เจฟฟ์แมนน์ซีอีโอของเอเชียกล่าว ทัวร์โป๊กเกอร์ . เขากล่าวเสริมว่า“ การมีกิจกรรมที่ได้รับการรับรองAPTช่วยให้เราสามารถมอบเงื่อนไขและมาตรฐานการแข่งขันที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นโป๊กเกอร์ในภูมิภาคนอกเหนือจากกิจกรรมเฉพาะของAPT ”

All-In เท็กสปอร์ตคลับครบรอบชุดที่เข้าร่วมการดำเนินการต่ำซื้ออินอีกครั้งรายการทุกวันและได้รับการรับรองAPTกฎระเบียบและข้อบังคับ แอ็คชั่นเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสองด้านคือWaterfront Heads-Up Challenge และ Monster Radio 3-Man Team

การท้าทาย Waterfront Heads-Up ต้องลดผู้เล่นที่กระตือรือร้นจำนวนมากเนื่องจากขายหมดทันที ชายคนสุดท้ายที่ยืนอยู่ในเหตุการณ์คือ Jay-R Mascunana ที่เอาชนะ Jonex Yabez ได้ด้วยการเดินทางหกครั้ง Mascunana ได้รับเงินรางวัล 12,460 PHP

ในการแข่งขัน สมัครเว็บน้ำเต้าปูปลา มี 19 ทีมเข้าสู่สังเวียน แต่ไม่มีใครสามารถโค่น“ The Good, The Bad, & The Ugly” ที่คว้าชัยชนะและรับเงินรางวัล 28,000 PHP ทีมประกอบด้วย Alquin Macias, Robert Browning และ Joseph Krawczyk หลังจากชนะการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Macias ก็ได้รับอีก13,800 PHPกลับบ้านสำหรับรางวัลที่หนึ่ง

PHP 1000000 กิจกรรมหลักที่เข้าร่วมในการซื้อของPHP 5,500 และในชีวิตประจำวัน re-entry ของราคาเดียวกันซึ่งมีผลใน 199 รายการ ซึ่งรวมถึงผู้เล่นที่มีชื่อเสียงเช่นแชมป์รายการหลักของ World Series of Pokerปี 1991 Brad Daugherty แชมป์APT Philippines 2011 Enrique del Prado Jr.

หลังจากเล่นไปหลายวันตารางสุดท้ายก็เริ่มขึ้นโดย Damon Shulenberger เป็นผู้นำกลุ่ม อย่างไรก็ตามความเป็นผู้นำของเขาจะไม่คงอยู่ในขณะที่เขาถูกกำจัดในอันดับที่เจ็ด เมื่อกาลิเลโอโรมาตกรอบเป็นอันดับสามการแข่งขันนัดแรกเกิดขึ้นระหว่าง Richard Tolentino และ Sonny Ugalde ในท้ายที่สุด Tolentino จะคว้าแชมป์ด้วยพ็อกเก็ตเอซเทียบกับ KJ ของ Ugalde Tolentino ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งและได้รับเงินรางวัลจำนวนมากถึง 313,600 PHP

ผู้เล่นออนไลน์ชาวฟินแลนด์ OmgoMgomGo ไม่คิดที่จะแพ้กับควอดคิงส์ไปยังควอดเอซในขณะที่เขาโดนแจ็คพอต Bad Beat ที่ 1,831,426 ดอลลาร์ (1,265,583 ยูโร) บนเครือข่ายโป๊กเกอร์ระหว่างประเทศโดยทำรายได้ถึง $ 640,696 จากการทำเช่นนั้น

ผู้ชนะในมือ 7Adelaida7 ได้รับรางวัล $ 320,391 ในขณะที่ผู้เล่นอีกเจ็ดคนในมือได้รับ $ 45,766 ต่อคนด้วยสถิติล่าสุดที่ 1.2 ล้านดอลลาร์ถูกทำลายจากหลายแสนแจ็คพอตใหม่ตอนนี้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งและอยู่ที่ 360,000 ดอลลาร์แล้ว

Cantor Gaming และ Shuffle Master, Inc. ได้ทำข้อตกลงการออกใบอนุญาตร่วมกันซึ่งจะเห็นว่า Cantor Gaming ได้รับใบอนุญาตเกมยอดนิยมจาก Shuffle Master สำหรับแพลตฟอร์มเกมมือถือและใบอนุญาต Shuffle Master เทคโนโลยีของ Cantor Gaming สำหรับการคำนวณราคาเดิมพัน

เกมที่ได้รับอนุญาตให้เล่น Cantor Gaming ได้แก่ Three Card Poker®, Ultimate Texas Hold ‘Em®, Mississippi Stud®, Crazy 4 Poker®และ Let It Ride®

Lee Amaitis ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cantor Gaming กล่าวว่า“ Cantor Gaming มีความภาคภูมิใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่และน่าตื่นเต้นสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเข้าร่วมกับ Shuffle Master เรานำเสนอเกมคาสิโนที่กว้างขึ้นและเทคโนโลยีล้ำสมัยยกระดับประสบการณ์การเล่นเกมบนมือถือสำหรับลูกค้าในโลกที่ทำงานหลายอย่างตามความต้องการในปัจจุบัน”

เมื่อเร็ว ๆ นี้Waikato Timesของนิวซีแลนด์ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการแข่งขันโป๊กเกอร์แบบสดที่มีการควบคุมและถ่ายทอดสดโดยเรียกร้องให้ SkyCity Hamilton เป็นศูนย์กลางด้านความบันเทิงเพื่อให้บริการเกม

ตามรายงานใน Waikato ผู้เล่นสามารถเล่นการแข่งขันโป๊กเกอร์ในผับได้ แต่รางวัลที่มอบให้คือบัตรกำนัลอาหารและสินค้าส่งเสริมการขาย หากผู้เล่นต้องการเล่นเป็นเงินสดที่อื่นกฎระเบียบจะเข้มงวดมากและเงินรางวัลจะต้องเก็บไว้สูงสุด $ 500

สิ่งนี้นำไปสู่เกมโป๊กเกอร์ใต้ดินที่มีการอ้างว่าคุณสามารถค้นหามืออาชีพในการตามล่าหาผู้เล่นมือสมัครเล่น การเรียกร้องให้มีการเล่นเกมสดเป็นประจำในคาสิโนท้องถิ่นเกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายกิจการภายในบุกเข้าไปในผับแห่งหนึ่งในแฮมิลตันเพื่อค้นหาเกมโป๊กเกอร์ที่ผิดกฎหมาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเกมที่ผิดกฎหมายจะกลายเป็นปัญหาในอดีต

ฟิล“ USCphildo” คอลลินส์แวะมาดูรายการThe ScoopทางCard Player TV ของสัปดาห์นี้ดูบทสัมภาษณ์ของเขากับDiego Cordovezและคุณจะได้ยินเขาพูดถึงการวิ่งลึกของเขาในการแข่งขันหลักของ World Series of Poker 2010ซึ่งส่งผลให้ได้รับความนิยมในวันที่ 9 พฤศจิกายน

คอลลินส์ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในฐานะเครื่องบดการแข่งขันออนไลน์ แต่เขากลับเข้าสู่กระแสหลักของโป๊กเกอร์ครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ คอลลินส์แวะที่ The Scoop เพื่อหารือเกี่ยวกับเส้นทางสู่วันที่ 9 พฤศจิกายน

ฤดูกาลที่ 5 ของ PokerStars Asia Pacific Poker Tourได้เปิดประตูสู่ธุรกิจอย่างเป็นทางการโดยเปิดตัวด้วย Crown Casino สุดหรูในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ได้ร่วมมือกับทัวร์โป๊กเกอร์ที่ร่ำรวยที่สุดในเอเชียสำหรับการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ซึ่งปัจจุบันมีจุดแวะพักอีกสองแห่งตามกำหนดการในควีนส์ทาวน์นิวซีแลนด์และมาเก๊าประเทศจีน

การจัดกิจกรรมหลักของAPPT Melbourneร่วมกับJoe Hachemเป็นเพื่อนร่วมทีม PokerStars มือโปรChris Moneymakerที่เสนอคำว่า“ สุ่มและจัดการ” เพื่อดำเนินการอย่างเป็นทางการ

$ 5,000 ซื้อในกิจกรรมหลักที่ดึงดูดรวม 260 วิ่งจาก 18 ประเทศที่แตกต่างกันการสร้างสระว่ายน้ำได้รับรางวัลทางตอนเหนือของAUD $ 1.2 ล้าน อันดับที่หนึ่งจะได้รับ330,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

Hachem ถูกกำจัดออกจากการแข่งขันกลางคันในวันแรก ขวานโดยเพื่อนชาวออสซี่และ PokerStars รอบคัดเลือก Liam Moffett Moneymaker เล่นหูเล่นตากับอันดับหนึ่งของกระดานผู้นำตลอดทั้งวัน แต่กลับลดลงไปที่กลางแพ็คก่อนที่จะบรรจุถุง 34,450 เพื่อให้เสร็จสิ้นวัน

มิทช์คาร์ลโปรชาวออสเตรเลียจากบริสเบนจบวันบนกระดานผู้นำด้วยชิป 187,900 ผู้รอดชีวิตคนอื่น ๆ ได้แก่ Van Marcus, David Steicke, Tony Hachem, James Obst, Stewart Scott และ Jonathan Karamalikisทัวร์นาเมนต์จะครองแชมป์ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคมและคุณสามารถกลับมาตรวจสอบได้ที่Card Playerในเวลานั้นเพื่อสรุปตารางสุดท้าย

วิคเตอร์แชนด์เลอร์โป๊กเกอร์เป็นเจ้าภาพจัดงานฟรีโรลผู้เล่นใหม่ที่ได้รับการการันตี€ 10,000ครั้งที่สองพร้อมรางวัลสูงถึง€ 20,000 สำหรับการคว้าในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม

โปรโมชั่นการลงทะเบียนนี้มอบความคุ้มค่าสูงสุดเนื่องจากมีผู้เล่นมากกว่า 100 คนที่ลงทะเบียนจนถึงตอนนี้ผู้เล่นที่สมัครบัญชีใหม่ที่ Victor Chandler Poker จะได้รับโบนัสเงินฝากครั้งแรก 100% สูงถึง€ 1,000เพียงฝากเงินครั้งแรก€ 10 กับ Victor Chandler Pokerโดยใช้รหัสโบนัส TILT1000 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมเพื่อรับข้อเสนอนี้

Andy Horne หัวหน้าฝ่ายโป๊กเกอร์ของ Victor Chandler กล่าวว่า“ ในฐานะที่เป็นโบนัสเพิ่มเติมผู้เล่นที่ได้รับเงินในฟรีโรลและจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเสริมจาก Freeroll Winnings มากถึง 100% ตามรายได้VIP Point ของคุณในช่วง ระยะเวลาการสมัครที่เกี่ยวข้อง [18 ถึง 31 กรกฎาคม]”

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคมนี้PaddyPowerPoker.comการันตีสามเข้าสู่เทศกาลฤดูหนาวของชาวไอริช ในเดือนตุลาคมการซื้อ 150 ยูโร + 12 ยูโรในซูเปอร์แซทเทิลไลท์จะจัดขึ้นในเวลา 20.00 น. ของทุกวันอาทิตย์และผู้เล่นที่ต้องการลุ้นรับที่นั่งในการแข่งขันจะได้รับโอกาสอีกครั้งในแต่ละวันจันทร์เวลา 20.00 น. ซื้อซ้ำ / add-on ดาวเทียมนี้รับประกันหนึ่งที่นั่ง

ผู้เล่นสามารถมีสิทธิ์รับดาวเทียมเหล่านี้ผ่านการแข่งขันป้อนรายวันในราคาเพียงไม่กี่ยูโรการซื้อ 1,000 ยูโร + € 100 ในเทศกาลฤดูหนาวของชาวไอริชPaddyPowerPoker.com จะจัดขึ้นในปีนี้ตั้งแต่วันที่ 28-31 ตุลาคมที่ Burlington Hotel Dublin และจะนำเสนอคำชมอีกครั้งสำหรับกิจกรรมด้านข้างพร้อมโปรโมชั่น Sole Survivor มูลค่า 20,000 ยูโร

อีกอย่างสำหรับผู้เล่นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหลักที่PaddyPowerPoker.comก่อนวันที่ 1 กันยายน 1 กันยายน บริษัท จะให้ผู้มีสิทธิ์เดิมพันกีฬาฟรี€ 100 กับ PaddyPower.com

Matt Giannettiโปรเกมเงินสดต้องพึ่งพาทัวร์นาเมนต์ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อยุติการลดลง โชคดีสำหรับชาวนิวยอร์กวัย 26 ปีทัวร์นาเมนต์นั้นเป็นรายการหลักของ World Series of Pokerประจำปี 2011 ซึ่งเขาจะแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนเพื่อชิงรางวัลอันดับหนึ่ง 8.7 ล้านดอลลาร์

“ ฉันใช้เวลาในฤดูร้อนนี้ทำงานหนัก แต่ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในแดนสนธยาในแง่ของจังหวะที่ไม่ดีที่ฉันต้องทนทุกข์ทรมานในเกมเงินสด” Giannetti ผู้ซึ่งเล่นกิจกรรมWSOPเพียงไม่กี่รายการกล่าว ปีนี้นำไปสู่กิจกรรมหลัก “ ไม่มีอะไรมาขวางทางฉันเลยจนกระทั่งวันที่ 9 พฤศจิกายน ในที่สุดก็จะมีคะแนนสูงสุดนี้บนเวทีที่ใหญ่ที่สุดของโป๊กเกอร์และการได้มีโอกาสที่สร้อยข้อมือที่เป็นความฝันของผู้เล่นโป๊กเกอร์ทุกคนนั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่จริง

Giannetti ผู้ซึ่งจะนั่งด้วยเงิน 24.75 ล้านซึ่งดีสำหรับตำแหน่งชิปที่สามกล่าวว่าความเป็นจริงของการทำตารางสุดท้ายของการแข่งขันที่มีชื่อเสียงที่สุดของโป๊กเกอร์ยังไม่จมลง Giannetti มีรายได้จากการแข่งขัน 550,000 ดอลลาร์และการปรากฏตัวในตารางสุดท้ายของWSOPสองครั้งก่อนที่จะทำการแข่งขันในวันที่ 9 พฤศจิกายน หลังจากใช้จ่ายฟองตารางสุดท้ายเป็นสแต็คสั้น ๆ Giannetti ก็กลับมาอีกครั้งและมีโอกาสมากที่จะเป็นหนึ่งในเกมที่มีรายได้สูงสุดตลอดกาล

Giannetti เดิมชื่อ“ hazards21” ออนไลน์เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสในออสตินก่อนที่จะเล่นเต็มเวลาในลาสเวกัส นับตั้งแต่เขาอายุ 21 ปีเขาได้รับตำแหน่งในเกมโฮลเอ็มแบบไม่ จำกัด เงินเดิมพันสูงและเกมโอมาฮาที่ จำกัด เงินกองกลางในเมือง เขากล่าวว่าระดับ $ 50- $ 100 นั้นดีสำหรับเขาในอาชีพการเล่นโป๊กเกอร์ของเขา แต่เขาไม่มีปัญหาในการเล่นเกมเล็ก ๆ หากพวกเขาดูเหมือนจะทำกำไรได้มากกว่า

อดีตนักกีฬาฮอกกี้และนักกอล์ฟที่แข่งขันได้ใช้ประสบการณ์หลายปีในเกมเหล่านั้นเพื่อลุยสนามโฮลเอ็มที่ไม่มีขีด จำกัด ที่ใหญ่เป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์และแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลจำนวนมหาศาล แม้จะมีความกดดันในการทำให้มันลึกลงไปในเหตุการณ์นี้ Giannetti ซึ่งขายชิ้นส่วนของตัวเองให้กับเพื่อนไม่กี่คนก็สามารถใช้ประสบการณ์นั้นเพื่ออดทนและมีสมาธิในการเล่นเกมที่ดีที่สุดของเขา

“ สนามกิจกรรมหลักนั้นน่ากลัวมากเมื่อคุณมองและดูว่ามีผู้เล่นกี่คน” เขากล่าว “ การสร้างตารางสุดท้ายนี้ใช้เพียงการโฟกัสไปทีละมือ มันยากมากที่จะคิดถึงตารางสุดท้ายในตอนเริ่มต้นเมื่อคุณเห็นทะเลของผู้เล่น คุณต้องคิดเกี่ยวกับก้าวของทารกและเล่นมือต่อไปให้ดี”

Card Playerติดต่อกับ November Niner เพื่อถามเขาเกี่ยวกับพื้นฐานเกมเงินสดของเขาเกมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและแผนการของเขาคืออะไรสำหรับช่วงพักเกือบสี่เดือน

Brian Pempus:คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางของคุณผ่านกิจกรรมหลักในฤดูร้อนนี้ได้หรือไม่? จำนวนชิปสิ้นวันของคุณเป็นอย่างไรตลอดทั้งสัปดาห์

Matt Giannetti:วันที่ 1 ฉันจบลงด้วยเงินประมาณ 26,500 ฉันมีความสุขที่กองนั้นเข้าสู่วันที่สองเนื่องจากฉันไม่ได้รับโอกาสมากมายในการสะสมชิปในวันแรกของการเล่น ฉันจบวันที่สองด้วยเงิน 79,000 ซึ่งฉันก็พอใจเช่นกัน วันที่สามเห็นว่าฉันจบลงด้วยเงิน 253,000 คนและในตอนท้ายของวันที่สี่ฉันพิการจริงๆ ฉันจบวันนั้นด้วยเงินเพียง 114,000 มู่ลี่ในวันรุ่งขึ้นเริ่มต้นที่ 5,000-10,000 อย่างไรก็ตามในตอนท้ายของวันที่ห้าฉันได้เงิน 1.9 ล้าน นั่นเป็นวันที่ยิ่งใหญ่สำหรับทัวร์นาเมนต์ของฉัน วันที่หกฉันจบลงด้วย 7.9 ล้านและยังคงอยู่ที่จุดสูงสุดของจำนวนชิปที่เคลื่อนไปสู่ตารางสุดท้าย

BP:คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับภูมิหลังของเกมเงินสดของคุณได้อย่างไรและมันช่วยให้คุณเป็นผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

MG:ฉันเริ่มเล่นโป๊กเกอร์กับเพื่อนสมัยเรียนมัธยมปลาย ฉันเริ่มเอาชนะเกม $ 10 และ $ 20 ได้อย่างต่อเนื่องและในที่สุดก็มีคนจากเกมเหล่านั้นเป็นหนี้ฉัน $ 40 และเพิ่งโอนมันให้ฉันบนเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ ฉันเริ่มเล่น $ 0.10 – $ 0.25 และหลังจากนั้นประมาณสามสัปดาห์ฉันก็เล่น $ 3- $ 6 ซึ่งมีเงินเดิมพันสูงในเวลานั้นบนไซต์ที่ฉันเล่น ฉันพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วและโชคดีที่ผู้เล่นไม่เก่งเท่าในตอนนั้น ฉันเริ่มต้นจากการเป็นผู้เล่นออนไลน์ แต่จริงๆแล้วเมื่อฉันอายุ 21 ปีฉันก็กลายเป็นผู้เล่นเกมเงินสดสดซึ่งในบางโอกาสจะเล่นออนไลน์ ฉันพบว่าการกระโดดไปมาระหว่างการถ่ายทอดสดและออนไลน์ทำให้ฉันรู้สึกแย่กับเกมนี้มาก เกมนี้เป็นสัตว์สองชนิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ฉันมีปัญหาในการทำทั้งสองอย่างเพราะฉันต้องอยู่ในโหมดเดียวจริงๆ

เวลาทั้งหมดที่ฉันเล่นสดใน สมัครเล่นสล็อตจีคลับ ช่วงที่ผ่านมาทำให้ฉันรู้สึกดีมาก คุณไม่สามารถรับทุกสิ่งได้ด้วยความรู้สึก แต่ถ้าคุณเลือกรูปแบบการเดิมพันและมันสอดคล้องกับสิ่งที่สัญชาตญาณของคุณบอกคุณมันจะทำให้การอ่านทั้งหมดของคุณแข็งแกร่งขึ้นมาก ชั่วโมงทั้งหมดที่ใช้ไปในช่วงหกปีที่ผ่านมาบดเกมเงินสดสดทำให้ฉันมีประสบการณ์มากมายในการเล่นเกม ฉันได้พัฒนาความรู้สึกที่ดีว่าควรมองหาอะไรในแง่ของการบอกเวลาและแนวโน้มของผู้เล่นบางคน ที่ตารางสุดท้ายในเดือนพฤศจิกายนยังเหลือการเล่นอีกมากในทัวร์นาเมนต์ ฉันจะกลับมาพร้อมกับบิ๊กบลายด์ประมาณ 50 ชิ้นและทุกคนก็มีชิปมากมาย มันจะไม่เป็นเทศกาลแบบครบวงจรและนั่นเป็นจุดแข็งของฉันในฐานะผู้เล่นโป๊กเกอร์

BP:ในความคิดของคุณเกมเงินสดแบบสดและออนไลน์ก่อนหน้านี้มีความยากขึ้นมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหรือไม่?

MG:ใช่มันยากกว่ามากที่จะผ่านการจัดอันดับในทุกวันนี้เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้เล่นที่เฉียบคมและเก่งอีกมากมายเพราะมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับวิธีการเล่น สำหรับเกมเงินสดสดตอนนี้การเลือกเกมและการสร้างเครือข่ายที่ดีนั้นสำคัญกว่าการเป็นผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ดีแค่ไหน ผู้เล่นเกมเงินสดที่ดีกว่าส่วนใหญ่ที่เล่นมาระยะหนึ่งอาจจะเห็นด้วยกับคำพูดนั้น การสร้างเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ได้ที่นั่งในเกมที่ดี หลายครั้งที่คลิกเหล่านี้พัฒนาขึ้นและคุณจะไม่ได้ที่นั่งในเกมโดยมีผู้ชายสี่หรือห้าคนที่ทุกคนอยากเล่นด้วยเว้นแต่คุณจะได้รับเชิญ เกมเงินสดกลายเป็นเกมที่ได้รับเชิญเท่านั้นอย่างไม่เป็นทางการโดยเฉพาะเกมเหย้าที่เล่นได้ดีกว่า

จากสิ่งที่พูดมาทั้งหมดและแม้ว่าฉันจะวิ่งได้อย่างน่าสยดสยองในช่วงซัมเมอร์นี้จนถึงงานหลัก แต่ฉันก็พอใจกับสิ่งที่ฉันเห็นกับเกมเงินสดที่กำลังดำเนินอยู่ ฉันเห็นการกระทำมากมายและโต๊ะจำนวนมากกำลังทำงานอยู่และฉันคิดว่าโป๊กเกอร์กำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องอีกครั้งหลังจากที่ค่อนข้างหดหู่ใจมาสองสามปี เกมนั้นแห้งและยากมาก ฉันคิดว่า Black Friday มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟื้นคืนชีพในเกมแอคชั่นเงินสดสด

ตอนที่ฉันยังเด็กฉันต้องการเล่นให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เพียงเพื่อประโยชน์ในการเล่นใหญ่ ตอนนี้ทุกอย่างเกี่ยวกับการเลือกเกม ฉันจะกลืนความภาคภูมิใจและเล่นเดิมพันเล็ก ๆ น้อย ๆ ถ้าฉันคิดว่าในระยะยาวการนั่งเล่นในเกมนั้นจะทำเงินให้ฉันได้มากที่สุด

BP:แผนของคุณในช่วงเดือน สมัครเล่นสล็อตจีคลับ พฤศจิกายนคืออะไร? คะแนนใหญ่นี้จะเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเกมเงินสดของคุณหรือไม่? คุณมีแผนระยะยาวอย่างไรสำหรับโป๊กเกอร์หากคุณชนะการแข่งขันหลัก?