สมัครแทงบอลออนไลน์ สโบเบ็ต Gambling.com

สมัครแทงบอลออนไลน์ ได้ประกาศว่าการซื้อเครือข่ายการตลาดประสิทธิภาพมือถือเสร็จสมบูรณ์สำหรับ£ 3 m

นักพัฒนาที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ที่ได้มาใหม่คือ Sabin Brooks และ Mike Webb ได้ใช้เวลาสี่ปีในการพัฒนาเว็บไซต์และแอพมือถือที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหาการพนันสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในหลากหลายเขตอำนาจศาล

เครือข่ายมุ่งเน้นไปที่ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาเป็นหลักและสร้างรายได้จากสหราชอาณาจักรได้มากกว่าตลาดอื่น ๆ

นายชาร์ลกิลเลสปีหัวหน้ากลุ่มการพนันของ Gambling.com ให้ความเห็นว่า:“ ซาบินและไมค์เป็นนักพัฒนาที่มีความสามารถและได้สร้างธุรกิจที่น่าสนใจ สำหรับเรานี่เป็นโอกาสที่หาได้ยากที่จะได้มาซึ่งธุรกิจที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และกำหนดกลุ่มใหม่ของตลาด ฉันหวังว่าจะสร้างและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราควบคู่ไปกับ Sabin และ Mike”

ด้วยการซื้อกิจการครั้งนี้กลุ่ม Gambling.com จึงเปิดช่องทางใหม่และเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งจะทำให้ธุรกิจการตลาดของ บริษัท เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาซื้อเป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระล่วงหน้าจำนวน 3 ล้านปอนด์ซึ่งจะจ่ายเป็นการพิจารณาเงินสดร่วมกับการโอนสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีรายได้สูงสุด 4.5m ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการในช่วงระยะเวลาหนึ่งปี

เพื่อให้ได้รับ สมัครแทงบอลออนไลน์ เงินเต็มจำนวนผู้ขายจำเป็นต้องสร้างการเติบโตของกำไรในช่วงระยะเวลาของการรับมากกว่า 25% กลุ่ม Gambling.com อาจเลือกที่จะชำระส่วนหนึ่งส่วนใดของการจ่ายเงินที่ได้รับสูงกว่า 3 ล้านปอนด์ในหุ้นที่ออกใหม่ของ บริษัท

Svenska Spelเป็นผู้ดำเนินการด้านการพนันของประเทศสวีเดนกำลังค้นหาผู้นำคนใหม่หลังจากการลาออกจากตำแหน่งLennart Källในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การอัพเดทตลาดKällยืนยันว่าเขาจะยุติความเป็นผู้นำในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้โดยระบุว่าถึงเวลาที่ Svenska Spel จะได้รับคำแนะนำจากใบหน้าที่สดใส

Källดำรงตำแหน่ง CEO Svenska Spel ตั้งแต่ปี 2554ปรับโครงสร้างองค์กรของรัฐพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการการพนันใหม่ ๆ

“ ฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันร่วมกับผู้บริหารของฉันที่ Svenska Spel สำเร็จในช่วงเวลาที่ฉันดำรงตำแหน่งซีอีโอ เราได้ส่งมอบงานสาธารณะและแสดงให้เห็นว่าในฐานะ บริษัท เกมที่คุณสามารถผสมผสานความรับผิดชอบและการเติบโต Svenska Spel มีความพร้อมสำหรับตลาดเกมใหม่ของสวีเดน”

Källยืนยันว่าการจากไปของเขาเลือกที่จะไม่นำ Svenska Spel ไปสู่การพัฒนาองค์กรในระยะต่อไปเนื่องจากสวีเดนเตรียมที่จะควบคุมตลาดการพนันของตนอย่างเต็มที่

เมื่อปีพ. ศ. 2561 รัฐบาลสวีเดนได้ตีพิมพ์ร่างกฎหมายเริ่มต้นเพื่อควบคุมการพนันข้ามแนวดิ่งโดยกำหนดวันที่ดำเนินการตามเป้าหมายวันที่1 มกราคม 2019กรอบการพนันแห่งใหม่ของสวีเดนจะแทนที่บทบัญญัติที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติสลากกินแบ่ง 1994

Erik Strand ประธาน Svenska Spel ขอบคุณ Käll สำหรับความเป็นผู้นำเจ็ดปีของเขาและบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญ “ เราขอขอบคุณ Lennart สำหรับผลงานที่ดีที่เขาทำในช่วงเจ็ดปีที่เขาดำรงตำแหน่งซีอีโอ Svenska Spel บริษัท เกมของชาวสวีเดนเตรียมพร้อมสำหรับการปรับโครงสร้างตลาดหวังว่าจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายปี การสรรหาผู้สืบทอดของเลนนาร์ทได้เริ่มแล้วและจะแล้วเสร็จในฤดูใบไม้ผลิ”

ผู้ให้บริการของลิทัวเนียเกมสด BetGames.TV ได้ประกาศข้อตกลงที่เพิ่งเซ็นสัญญาที่จะให้ชุดเต็มของเกมที่นำเสนอถ่ายทอดสดไปยัง NovusBet

ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 โดยมีสำนักงานใหญ่ในยุโรปมอลตา , NovusBet เสนอโซลูชั่นในการประกอบการออนไลน์และที่ดินตามที่มีการเลือกที่กว้างขวางของการเดิมพันกีฬาเสมือนจริงและเกมคาสิโนให้บริการไปยังตลาดภาคตะวันออกและภาคใต้ของยุโรปเช่นเดียวกับในแอฟริกาและละตินอเมริกา

NovusBet สโบเบ็ต จะนำเสนอเกมหลากหลายช่องทางของ BetGames ซึ่งประกอบไปด้วย Bet on Poker, เดิมพันใน Baccarat, Dice, Dice Duel, Lucky5, Lucky6, Lucky6, Lucky7, War of Bets และ Wheel of Fortune สเปน, อังกฤษ, รัสเซีย, โรมาเนียและภาษาแอฟริกันจำนวนหนึ่งจะถูกเปิดใช้งานในส่วนติดต่อผู้ใช้และหน้าสนับสนุนสำหรับเกมทั้งหมดที่มีให้

Danilo Patella ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำยุโรปใต้ที่ BetGames.TV กล่าวว่า“ เรามีความยินดีที่จะเพิ่มเกมของเราในข้อเสนอของเกม Novusbet เรามีความมุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมสดที่ดีที่สุดและสนับสนุนการขยายตัวของ NovusBet ในทุกตลาดที่พวกเขาใช้งานได้จริง”

BetGames.TV ผู้อำนวยการฝ่ายขายประจำภูมิภาคแอฟริกา, Tayo Atoloye กล่าวเสริม:“ การรวมเกมของเราจะทำให้การบริการของ NovusBet ดีขึ้นอย่างแน่นอนแก่ลูกค้าและจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพอร์ต เราเชื่อมั่นว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าชาวยุโรปและแอฟริกาของพวกเขาจะเพลิดเพลินไปกับการเพิ่มใหม่ ”

สำหรับ BetGames.TV ข้อตกลงดังกล่าวนับเป็นการขยายกลุ่มสู่ตลาดใหม่อย่างต่อเนื่องรวมถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตลาดแอฟริกา เมื่อปีที่แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านเกมถ่ายทอดสดได้ตกลงทำข้อตกลงใบอนุญาตในการเผยแพร่ผลงานคอนเทนต์สดให้กับBestGoldBet ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม

Regulus Partnersที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่การพนันระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาที่สำคัญในอุตสาหกรรมการพนันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอลัมน์ ‘ชนะโพสต์’

เรา: การควบคุมการเดิมพันกีฬา – สแลมดังค์หรือ airball? ลักษณะของโอกาสการเดิมพันกีฬาของสหรัฐ ‘โพสต์ PASPA’ ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างด้วยจำนวนของรัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญในการพัฒนากีฬา ในขณะที่มันยังเร็วเกินไปที่จะเรียกรูปแบบให้ผลเพียงอย่างเดียว แต่ชุดรูปแบบที่สำคัญ (และคาดเดาได้) บางส่วนกำลังเกิดขึ้นแล้ว ประการแรกการให้ความสำคัญกับการอนุญาตเริ่มแรกนั้นน่าจะมีศูนย์กลางอยู่ที่คาสิโนที่มีเจ้าของที่ดินเป็นศูนย์กลาง ประการที่สองระบอบการคลังมีแนวโน้มที่จะยากและอาจไม่สามารถใช้งานได้เป็นหลัก ในที่สุดร่างกายกีฬาของสหรัฐน่าจะเป็นกลุ่มที่มีกำไรมากที่สุด

เมื่อพิจารณาถึงประวัติของ สโบเบ็ต การพนันออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาและอำนาจของล็อบบี้คาสิโนที่มีฐานอยู่นั้นก็ไม่ควรแปลกใจที่จุดสนใจหลักของการเตรียมการของรัฐส่วนใหญ่คือการให้คาสิโนที่ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อให้หนังสือกีฬาในสถานที่ , Rhode Island) โดยมีเพียงผู้ให้บริการรายเดียวที่ขยายขอบเขตออนไลน์ (เช่น Indiana, Michigan); ‘เพียง’ รัฐแคลิฟอร์เนียกำลังเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวเลือกไว้ (แม้ว่านี่จะเป็นรัฐทองคำในรูปแบบที่มากกว่าหนึ่ง) ดังนั้นในกรณีส่วนใหญ่ในขณะที่จะมีโอกาส B2B อย่างชัดเจนสำหรับผู้ให้บริการหนังสือกีฬาเหล่านี้อาจจะค่อนข้างแคบในขอบเขตและสนับสนุนผู้ถือใบอนุญาต / ลูกค้าอย่างมีนัยสำคัญ ธุรกิจในสหรัฐอเมริกาของ William Hill เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของโครงสร้างปัจจุบัน ควรสังเกตว่า William Hill สร้างมากกว่าครึ่งหนึ่งของมัน US $ 900m เนวาดาจัดการ (ที่อัตรากำไรขั้นต้นย่อย 6%) จากมือถือตอนนี้ – ในฐานะผู้ให้บริการ – และเกือบหนึ่งในสี่จากการเล่น ขอบเขตที่รูปแบบธุรกิจนี้จะได้รับอนุญาตในรัฐอื่น ๆ นั้นไม่แน่นอนที่สุด ธุรกิจค้าปลีก ‘ดั้งเดิม’ ของ WH สร้างเฉพาะค การจัดการ $ 440m (อีกครั้งอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้ดำเนินการ) และสั่งการเพียง 10% ส่วนแบ่งเนวาดา (บัญชีสำหรับ c. 1% ของรายได้กลุ่ม) กล่าวอีกนัยหนึ่งโอกาส B2B สำหรับการเดิมพันกีฬาค้าปลีกในคาสิโนไม่ควรเกินจริงในขณะที่องค์ประกอบออนไลน์นั้น