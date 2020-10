ฮอลิเดย์พาเลซ สมัครเว็บพนัน ESPN The Magazine

ฮอลิเดย์พาเลซ “ Yikes” เจนนิเฟอร์ฮาร์แมนกล่าวเมื่อเธอได้รับการเตือนว่าESPN The Magazine’s Body Issue มียอดขายตามแผงหนังสือในวันนี้

Harman ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้ชีวิตโดยปกปิดอารมณ์ของเธอที่โต๊ะโป๊กเกอร์ได้เปิดเผยตัวเองไม่น้อยเมื่อเธอและผู้เชี่ยวชาญด้านโป๊กเกอร์อีกสามคนเข้าร่วมในนิตยสารกีฬายอดนิยมฉบับพิเศษ ( ดูภาพด้านล่างของบทความนี้ )

Harman ร่วมกับDaniel Negreanu , Phil HellmuthและScotty Nguyenแล้ว Harman ก็สลัดเสื้อผ้าของเธอเพื่อเข้าร่วมในESPN the Magazine’s Body Issue

“ เรามุ่งมั่นที่จะแสดงให้แฟน ๆ เห็นอีกด้านที่แตกต่างของกีฬาและนักกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ” Gary Belsky หัวหน้าบรรณาธิการของESPN The Magazineกล่าว “ ปัญหานี้ตั้งแต่ภาพถ่ายที่น่าทึ่งไปจนถึงการสื่อสารมวลชนที่สร้างสรรค์เป็นเพียงความพยายามล่าสุดของเราที่จะทำเช่นนั้น เราพอใจกับผลลัพธ์มาก”

คู่แข่งเกือบ 80 คนเข้าร่วมในการถ่ายภาพที่หลากหลายซึ่งนำคู่แข่งจากแทบทุกมุมของโลกกีฬาตั้งแต่กีฬากระแสหลักไปจนถึงการขี่วัวไปจนถึงนาสคาร์ไปจนถึงมวยปล้ำซูโม่ไปจนถึงการเล่นกระดานโต้คลื่นใช่แม้แต่โป๊กเกอร์

คู่แข่งถูกขอให้ถอดเสื้อผ้าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดออกเพื่อโพสต์รูปภาพที่มีเนื้อหาโดดเด่น อย่างไรก็ตามนิตยสารของดิสนีย์ได้ระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการเปิดเผยในภาพใด ๆ มากเกินไปเนื่องจากมีมุมกล้องที่มีทักษะและอุปกรณ์ประกอบฉากที่ชาญฉลาดการเลือกผู้แทนชุมชนโป๊กเกอร์ได้รับงานง่ายสำหรับอีเอสพี“เรากำลังมองหาชื่อขนาดใหญ่และคุณไม่สามารถจริงๆได้รับชื่อที่ใหญ่กว่านั้น” Belsky บอกผู้เล่นการ์ด

Harman ยอมรับว่าเธอรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเมื่อได้รับแนวคิดครั้งแรก“ ฉันได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนคนหนึ่งของฉันที่ESPN ” Harman กล่าว “ เขาบอกว่ามันจะเป็นช็อตที่ดีและมันจะต้องทำในชั้นเรียนมากมาย”

ดังนั้น Harman จึงยอมรับ เช่นเดียวกับ Kid Poker, Poker Brat และ Prince of Poker Negreanu ยอมรับว่าเขาปฏิเสธสองครั้งก่อนที่จะตกลงถ่ายภาพในที่สุด แต่เมื่อเขารู้ว่าใครเป็นใคร – และใครไม่ได้เข้าร่วมในการถ่ายทำเขาก็ขึ้นเครื่อง

“ มันไม่เหมือนกับว่าพวกเขาจะมี Patrik Antonius หรือ Gus (Hansen) ที่นั่น” Negreaun กล่าว “ ฉันบอกว่า ‘ฉันสามารถเข้ากับกลุ่มนี้ได้’”ความสำคัญของการมีบรรณาธิการร่วมถ่ายภาพสำหรับนิตยสารนั้นไม่แพ้บรรณาธิการของESPN

“ นี่เป็นการถ่ายภาพร่วมเพียงครั้งเดียวที่เราทำให้กับนิตยสารซึ่งมันใหญ่มาก” Sarah Turcotte บรรณาธิการทั่วไปของESPNซึ่งทำงานเกี่ยวกับการถ่ายภาพนั้น ๆ กล่าว “ การไม่เปลือยกายต่อหน้าคู่แข่งนั่นเป็นเรื่องยาก… แต่ผู้เล่นคนอื่น ๆ ก็ให้ความเคารพอย่างมากกับเจนนิเฟอร์ที่เข้าร่วมแข่งขันกับเธอในเกมโป๊กเกอร์ที่มีเดิมพันสูงแล้ว”

การถ่ายภาพทั้งหมดใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงตามข้อมูลของ Turcotte “ บรรยากาศค่อนข้างผ่อนคลายเป็นไปอย่างง่ายดายและมีเสียงหัวเราะมากมาย” Harman กล่าว “ ฉันรู้สึกสบายใจ ฉันรู้จักพวกนี้มาตลอด”

ผู้เล่นเกมเงินสดเดิมพันสูงกล่าวว่าการรวมโป๊กเกอร์ไว้ในนิตยสารเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าเกมมาไกลแค่ไหนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในขณะที่ Harman รู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับภาพถ่าย แต่เธอบอกว่าเธอไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับการเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เข้าร่วมการถ่ายทำร่วมกับนิตยสาร

“ ฉันไม่ได้ให้มันมากนักเพราะโป๊กเกอร์เป็นกีฬาที่ใช้ร่วมกัน ไม่ใช่เรื่องเพศ “Harman กล่าว “ ผู้หญิงและผู้ชายสามารถเล่นโป๊กเกอร์ด้วยความสามารถเดียวกัน ฉันไม่ได้พยายามที่จะเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์ผู้หญิงที่เก่งที่สุดในโลก ฉันพยายามเอาชนะผู้ชายและผู้หญิง”

สำหรับ Negreanu เขากล่าวว่าประสบการณ์จริงนั้นไม่เลวเลย “ ฉันออกกำลังกาย (ล่วงหน้า) ฉันผิวสีแทนดี” เนเกรอานูกล่าว “ ฉันดูดพุงแล้วฉันก็สบายดี” The Body Issue ของESPN The Magazine วางจำหน่ายตามแผงหนังสือแล้ววันนี้

ในขณะที่ฉันค้นหาคำเพื่ออธิบายความสำเร็จอันน่าทึ่งที่ Shulmans ประสบความสำเร็จในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามันไม่น่าแปลกใจเลยที่คำที่อยู่ในใจนั้นน่าทึ่งน่าทึ่งและไม่น่าเชื่อแม้แต่น้อย

การทำตารางสุดท้ายในการแข่งขัน World Series of Poker ถือเป็นสิ่งพิเศษ แต่จะทำให้ตารางสุดท้ายในเหตุการณ์หลัก ดีที่ยอดเยี่ยมเพียง มันทำให้คุณกลายเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมที่ใคร ๆ ก็อยากอยู่ และในสโมสรชั้นยอดแห่งนี้เจฟฟ์ชูลแมนผู้มากความสามารถพบว่าตัวเองอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่พระอาทิตย์ตกดินเพียงไม่กี่ดวง เป็นเดือนที่แชมป์ใหม่จะได้รับการสวมมงกุฎ

ตอนนี้เป็นเรื่องยุติธรรมที่จะกล่าวว่าความสำเร็จนี้เพียงอย่างเดียวจะนำความภาคภูมิใจมาสู่ครอบครัวใด ๆ มันจะช่วยให้คุณหยั่งรากหาเนื้อเยื่อและนำก้อนเนื้อเข้าไปในลำคอ คุณสามารถจินตนาการได้ไหมว่าชูลแมนต้องรู้สึกอย่างไรหลังจากที่สมาชิกในครอบครัวคนอื่น (แบร์รี่) เดินทางข้ามสระน้ำเพื่อจัดการงานที่ดีที่สุดของยุโรปในงานหลักของWSOPE Europe ในลอนดอนและชนะด้วยความพยายามอย่างกล้าหาญ

พวกเขาก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส แต่แน่ใจว่าทำไมหยุดที่นั่น ท้ายที่สุดถ้าคุณจะทำคุณก็สามารถทำได้อย่างมีสไตล์” และนั่นคือสิ่งที่ Barry Shulman ชายร่างใหญ่ทำ เพื่อให้ได้สร้อยข้อมือของเขาเขาต้องหลบหลีกผ่านโต๊ะสุดท้ายที่ซ้อนกันอย่างแน่นอนเพื่อพบว่าตัวเองต้องเผชิญหน้ากับหนึ่งในห้าผู้เล่นที่ดีที่สุดในเกมวันนี้ (Daniel Negreanu) และจะเอาชนะเขาเอาล่ะ … พาฉันไปเดี๋ยวนี้ฉันเห็นมันทั้งหมดแล้ว ไม่ได้มีสไตล์มากไปกว่าเพื่อนของฉัน

สำหรับพ่อและลูกชายที่จะทำตารางสุดท้ายในกิจกรรมหลักของWSOPในปีเดียวกันในทวีปต่าง ๆ แทบจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน และด้วยเหตุนี้เองที่คุณสามารถโยนคำวิเศษลงไปในส่วนผสมได้เช่นกัน หากเจฟฟ์สามารถชนะได้ในเดือนพฤศจิกายนและเชื่อฉันว่าเขาดีพอที่จะทำมันได้ผู้คนจะเขียนเพลงและเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเขาทั้งคู่

ฉันจะทิ้งสิ่งนี้ไว้เป็นบันทึกสุดท้าย เราต้องตะโกนถึง" คิงเจมส์" Akenhead สำหรับความสำเร็จที่น่าทึ่งของเขาในการทำให้เป็นสองตารางสุดท้ายเดียวกัน ทำได้ดีมากลูกชายของฉัน

Check Raise Management ประกาศในวันนี้ว่าได้ลงทะเบียน World Series of Poker Player of the Year Jeff Lisandro ข้อตกลงที่หลงหลังจากเช็คยกออกจดหมายเปิด Lisandro ในการเสนอขายเดือนสิงหาคมถึงเป็นตัวแทนของเขา

Nick Ferro จาก บริษัท บริหารของสหราชอาณาจักรกล่าวว่า“ เจฟฟ์เป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่เขาไม่ค่อยเล่นทัวร์นาเมนต์อาจจะแปดปีต่อปี แต่คุณจะเห็นชื่อของเขาในตารางสุดท้ายเป็นประจำ Lisandro เป็นหนึ่งในคนที่ฉันอยากทำงานด้วยเมื่อเริ่มต้นในอุตสาหกรรมโป๊กเกอร์

" ฉันตื่นเต้นกับอีกสิบสองเดือนข้างหน้า เจฟฟ์เริ่มต้นก่อนที่โป๊กเกอร์จะเฟื่องฟูเขาเป็นพลังในเวลานั้นและอีกยี่สิบปีต่อมาเขาก็ยังคงเป็นเช่นนั้นมีไม่กี่คนที่พูดแบบนั้น Lisandro กล่าวว่า" ฉันได้เข้าร่วมกับเอเจนซี่ที่ฉันสามารถไว้วางใจในการสนับสนุนอาชีพการเล่นโป๊กเกอร์ของฉันการตรวจสอบเพิ่มเป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับฉัน"

ปีก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลสามเหตุการณ์สร้อยข้อมือที่World Series of Poker