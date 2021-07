เว็บรอยัล สมัครเล่นไพ่บาคาร่า รัฐบาลมาเก๊า

เว็บรอยัล รัฐบาลมาเก๊าต้องการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่ที่มาเยือนเมือง รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคมและวัฒนธรรม Alexis Tam Chon Weng ประกาศนายทัม กล่าวว่า นักท่องเที่ยว

ได้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่บางส่วนของเมืองแล้ว ซึ่งส่งผลเสียต่อชีวิตประจำวันของประชากรการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากความแออัดยัดเยียดที่ชายแดนของมาเก๊าและสถานที่ท่องเที่ยวหลักในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเริ่มในวันที่ 19 กุมภาพันธ์

นาย Tam กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลมาเก๊ามีแผนจะหารือเรื่องนี้กับรัฐบาลกลางของแผ่นดินใหญ่ในไม่ช้า เขากล่าวว่ายังไม่มีการกำหนดวงเงินสูงสุดและขีดจำกัดดังกล่าวอาจแตกต่างกันไป

ในแต่ละฤดูกาลของปี นาย Tam กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาหวังว่าจะสามารถเปิดตัวหมวกได้ในปีนี้มาเก๊าต้อนรับผู้เยี่ยมชม 31.5 ล้านคนในปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็นกว่าสองในสามของจำนวนทั้งหมด

การแนะนำการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่ที่มายังมาเก๊ามีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความท้าทายที่เพิ่มขึ้นต่ออุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมือง เนื่องจากมีแนวโน้มว่าจะจำกัดศักยภาพในการเติบโตในตลาดมวลชน

คาสิโนของมาเก๊ามีรายรับจากการเล่นเกมลดลงติดต่อกันแปดเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ซึ่งนักวิเคราะห์ได้ตำหนิการรวมกันของปัจจัยด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขด้านสภาพคล่องที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ออกเครดิต การลดจำนวนวีซ่าเปลี่ยนผ่านที่มีให้สำหรับลูกกลิ้งระดับสูง และการปราบปรามการทุจริตในจีนแผ่นดินใหญ่

ผู้ให้บริการคาสิโนทั้งหกรายของมาเก๊ากำลังลงทุนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐในโครงการใหม่โดยมุ่งเน้นที่ตลาดมวลชน มาเก๊าสองปี 2015 เปิดเป็น Galaxy Entertainment Group Ltd ของกาแล็กซี่มาเก๊าระยะที่ 2และว่าสำหรับ Melco Crown Entertainment จำกัด ของส่วนใหญ่เป็นเจ้าของสตูดิโอซิตี้

การเรียกร้องให้แนะนำการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหม่ในมาเก๊า แต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลได้โต้แย้งว่าเมืองนี้ยังคงสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น ทางการจำเป็นต้องบริหารจัดการการไหลเข้าของนักท่องเที่ยวให้ดีขึ้นโดยการนำผู้มาเยือนไปยังส่วนต่างๆ ที่ไม่ค่อยมีผู้เยี่ยมชมของเมือง

คำใบ้แรกว่ามีบางสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในปี 2556 เมื่อสำนักงานวิจัยนโยบายของรัฐบาลประกาศว่าจะเปิดตัวการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของแผนการเยี่ยมชมรายบุคคลในมาเก๊า กล่าวในขณะนั้นว่าเป้าหมายคือช่วยพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนและเป็นจุดหมายปลายทางที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น

แผนการเยี่ยมชมแต่ละครั้งอนุญาตให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสิทธิ์ของแผ่นดินใหญ่สามารถยื่นขอใบอนุญาตการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมมาเก๊าเป็นรายบุคคล แทนที่จะต้องเป็นส่วน

หนึ่งของกลุ่มทัวร์ ปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่จำนวน 9.6 ล้านคนมาเยี่ยมชมมาเก๊าภายใต้โครงการเยือนแบบรายบุคคล พวกเขาคิดเป็นร้อยละ 45 ของผู้เข้าชมแผ่นดินใหญ่

ทั้งหมดที่เดินทางมาถึงมาเก๊าในปี 2014 นักวิเคราะห์การลงทุนกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เยี่ยมชมมาเก๊าในวันแรกของปีใหม่จีนทำให้พื้นคาสิโนจำนวนมากไม่ว่าง แต่การเล่นวีไอพีดูเหมือนจะยังคงอ่อนแอ

วันแรกของวันตรุษจีนคือวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ ตามข้อมูลจากตำรวจความมั่นคงสาธารณะของเมือง จำนวนผู้เดินทางถึงมาเก๊าทั้งหมด – ไม่รวมชาวมาเก๊า – ในช่วงสามวันแรกของตรุษจีนเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ถึง 434,549.

ตัวเลขที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า แสดงให้เห็นว่าชาวจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็น 70.9% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังรวมถึงการมาถึงเมืองอื่นๆ เช่น คนงานนำเข้ามาเก๊าและนักศึกษาต่างชาติ

“นี่เป็นครั้งแรกในมุมมองของเราที่ชั้นคาสิโนมวลและระดับพรีเมียมรู้สึกไม่ว่างตั้งแต่สัปดาห์ทองของเดือนตุลาคม” Grant Govertsen และ Felicity Chiang นักวิเคราะห์ที่ Union Gaming Macau Research Ltd เขียนในบันทึกย่อเมื่อวันอาทิตย์

“ไม่เพียงแต่คาสิโนจะรู้สึกไม่ว่าง (โต๊ะว่างน้อยมาก) แต่เราสังเกตเห็นโดยทั่วไป – แม้ว่าจะปิดเสียง – การเพิ่มมวลและการเดิมพันขั้นต่ำมวลแบบพรีเมียม” พวกเขากล่าวเสริมทีมงาน

Union Gaming กล่าวว่าการตรวจสอบของพวกเขาแนะนำว่า “การเพิ่มขึ้นของเนื้อหาในตลาด GGR [รายรับจากการเล่นเกมทั้งหมด] เป็นรายสัปดาห์ตามลำดับ”“ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มตามฤดูกาลแบบดั้งเดิมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะมีความต้องการทั่วไปที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง” Govertsen และ Ms Chiang กล่าวเสริม

“ด้วยแนวโน้มตามฤดูกาลของตลาดมวลชนที่ยังไม่เสียหาย เราคิดว่าฤดูกาลของวีไอพีควรคงอยู่เหมือนเดิม ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มขึ้นของการเล่นวีไอพีควรมาในช่วงสัปดาห์หลังตรุษจีน

(เช่น สัปดาห์ที่จะถึงนี้)” ยูเนี่ยนเกมมิ่งกล่าว “เมื่อรวมกับแนวโน้มมวลชนที่เราเห็น เราคิดว่า 10 วันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ควรบอกเล่าเรื่องราว GGR ที่มีความหมาย”นักวิเคราะห์ที่ Credit Suisse AG เชื่อว่าทราฟฟิกที่ “เหมาะสม” ในวันแรกของช่วงวันหยุดจะไม่เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้รายรับจากคาสิโนลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนนี้

“VIP และ premium mass ค่อนข้างอ่อนแอ: สิ่งนี้สอดคล้องกับการค้นพบก่อนหน้านี้ของเราว่าการจองขั้นสูงสำหรับ junkets นั้นอ่อนแอและเงินทุนที่คับแคบและความเสี่ยงต่ำในการต่ออายุเงินได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์” พวกเขากล่าวเสริม

นักวิเคราะห์ได้ตำหนิการลดลงใน GGR ของมาเก๊าเพื่อเงื่อนไขสภาพคล่องที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับ Junkets ที่ออกเครดิต การลดจำนวนวีซ่าการเดินทางผ่านสำหรับลูกกลิ้งที่สูงและการปราบ

ปรามการทุจริตในจีนแผ่นดินใหญ่ กุมภาพันธ์ 2015 ยังนำเสนอความยากลำบากเมื่อพยายามเปรียบเทียบปีต่อปี เนื่องจากรายรับจากการเล่นเกมของมาเก๊าเพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 ซึ่งเป็นสถิติการเติบโตรายเดือนในปีปฏิทินนั้น

“ขณะนี้เราคาดว่ารายรับจากการเล่นเกมในเดือนกุมภาพันธ์จะลดลง 45% [ปีต่อปี]” นักวิเคราะห์ของ Credit Suisse กล่าวเสริมว่ารายรับจากคาสิโนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว “อ่อนแอกว่าเล็กน้อย” กว่าสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์และ “ตรุษจีน” รายได้ก็น่าผิดหวังเช่นกัน”

ในบันทึกของวันจันทร์ ทีมงาน Credit Suisse กล่าวว่าการรวมกลุ่มระหว่างกลุ่มขยะ “มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป” หลังจากช่วงวันหยุดและ “เฉพาะกลุ่มที่มีงบดุลที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะคงอยู่” “เราคาดว่าเดือนมี.ค.อาจจะอ่อนแรงลงเมื่อมีขยะใกล้เข้ามามากขึ้น” คุณฟงและคุณหว่องกล่าว

ผู้บริหารระดับสูงของผู้ให้บริการคาสิโนในมาเก๊า SJM Holdings Ltd, Ambrose So Shu Fai (ในภาพ) คัดค้านแนวคิดในการเพิ่มจำนวนใบอนุญาตคาสิโนในมาเก๊านั่นจะไม่ช่วยพัฒนา

อุตสาหกรรมเกมของเมืองให้ดีขึ้น นายโซกล่าวกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับงานกาล่าดินเนอร์วันตรุษจีนซึ่งจัดโดย SJM Holdingsเมื่อต้นเดือนนี้ David Chow Kam Fai ประธานร่วมและหัวหน้าผู้บริหารของบริษัทผู้ให้บริการคาสิโน Macau Legend Development Ltd ได้เรียกร้องให้รัฐบาลมาเก๊าเปิดตลาดเกม

สำหรับนักลงทุนรายใหม่ นาย Chow กล่าวว่าการตรวจสอบสัมปทานคาสิโนก่อนกระบวนการต่ออายุควรนำไปสู่ใบอนุญาตการเล่นเกมที่มากขึ้นสำหรับบริษัทในท้องถิ่น Macau Legend ดำเนินการคาสิโนสองแห่งในมาเก๊าภายใต้ใบอนุญาตการเล่นเกมของ SJM Holdings

รัฐบาลของเมืองได้กล่าวถึงปี 2558 และ 2559 เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการต่ออายุสัมปทานเกมหกรายการที่มีอยู่ การอนุญาตปัจจุบันของพวกเขาจะหมดอายุในปี 2020 และ 2022 ในเดือนมกราคม เลขานุการเศรษฐกิจและการเงินของมาเก๊า Lionel Leong Vai Tac กล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการ“ทบทวนระยะกลาง” ของอุตสาหกรรมเกมในปีนี้

ในขณะเดียวกัน Mr So กล่าวว่าเขา “ไม่กังวล” เกี่ยวกับการตกต่ำอย่างต่อเนื่องของรายรับจากการเล่นเกมคาสิโนในมาเก๊า เขาระบุว่าตลาดอยู่ระหว่าง “ช่วงการปรับ” และคาดการณ์ว่าการ

เติบโตจะกลับมาในช่วงครึ่งหลังของปี 2015 ระหว่างงานกาล่าดินเนอร์ของ SJM Holdings มีการแสดงวิดีโอแบบปากต่อปากโดยประธานบริษัทสแตนลีย์ โฮ ฮุง ซัน โดยผู้ที่ไม่ฝักใฝ่

ฝ่ายใดกล่าวถึงปีแพะบริษัทผู้ให้บริการคาสิโน Macau Legend Development Ltd และ Dynam Japan Holdings Co Ltd ได้ยุติการเจรจาเกี่ยวกับความร่วมมือที่เป็นไปได้ในการดำเนินการด้านเกม

บันทึกความเข้าใจที่ไม่มีผลผูกพัน “ในแง่ของโอกาสสำหรับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างทั้งสองกลุ่ม” หมดอายุในวันจันทร์และไม่ได้ขยายออกไป Macau Legend กล่าวในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันอังคารบริษัทกล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งสองบริษัทไม่สามารถสรุปหรือทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายก่อนสิ้นสุดบันทึกข้อตกลงได้

“แม้ว่าบันทึกความเข้าใจจะหมดอายุลงแล้ว แต่บริษัทจะยังคงพิจารณาความร่วมมือทางธุรกิจใดๆ ระหว่างทั้งสองกลุ่ม” Macau Legend ซึ่งดำเนินการคาสิโนสองแห่งในมาเก๊าภายใต้ใบอนุญาตการเล่นเกมของ SJM Holdings Ltd.

Macau Legend และ Dynam ที่จดทะเบียนในฮ่องกงได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจที่ไม่มีผลผูกพันในเดือนสิงหาคม 2013 ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงได้รับการขยายสองครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และสิงหาคมปีที่แล้วตามลำดับ

Dynam – ผู้ดำเนินการห้องปาจิงโกะในญี่ปุ่น – ได้ลงทุนอย่างน้อยประมาณ 85 ล้านเหรียญสหรัฐใน Macau Legend รวมถึงการซื้อหุ้นครั้งแรกมูลค่า 35 ล้านเหรียญสหรัฐหลังจากการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนทั่วโลกในฮ่องกงในเดือนกรกฎาคม 2013

ตามรายงานระหว่างกาลของ สมัครเล่นไพ่บาคาร่า ในปี 2014 ตามบันทึกความเข้าใจ Dynam คาดว่าจะสร้างและใช้งานเครื่องปาจิงโกะอย่างน้อย 100 เครื่องและเกมอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่

สถานที่ริมน้ำของ Macau Legend Macau Fisherman’s Wharf (ภาพในการเรนเดอร์ของศิลปิน) กำลังดำเนินการอยู่ การพัฒนาขื้นใหม่ ทั้งสองบริษัทจะแบ่งปันรายได้สุทธิจากการดำเนินงาน

บันทึกข้อตกลงยังระบุด้วยว่าทั้งสองบริษัทจะเข้าสู่การร่วมทุนทางการตลาด ซึ่ง Dynam จะทำการตลาดโรงแรมและคาสิโนของ Macau Legend ให้กับลูกค้าจำนวนมากและระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้การจำกัดจำนวนผู้เข้าชมแผ่นดินใหญ่ที่ไปมาเก๊าจะส่งผลต่อทั้งจำนวนผู้เล่นวีไอพีและคาสิโนจำนวนมาก Nomura นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชาวญี่ปุ่นกล่าว

นักวิเคราะห์ Stella Xing, Wendy Liu และ Harry Curtis เขียนว่า “ข้อเสนอสูงสุดยืนยันมุมมองของเราว่าจะมีการออกนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น” นักวิเคราะห์ Stella Xing, Wendy Liu และ Harry Curtis เขียนไว้ในบันทึกย่อที่ออกเมื่อวันอังคาร “เรายังคงระมัดระวังและเชื่อว่าภาค [คาสิโนมาเก๊า] ยังไม่ถึงจุดต่ำสุด” พวกเขากล่าวเสริม

อเล็กซิส ตัม ชอน เวิง รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคมและวัฒนธรรมของมาเก๊า ประกาศว่ารัฐบาลต้องการจำกัด จำนวนนักท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่ที่มาเยือนมาเก๊าความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอนี้ นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo Securities LLC ทั้งสามคนนำโดยคาเมรอน แมคไนท์ ชี้ให้เห็นว่าขีดจำกัดดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง

นาย Tam กล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า เร็วๆ นี้รัฐบาลท้องถิ่นจะหารือเรื่องนี้กับรัฐบาลกลางของแผ่นดินใหญ่ เขากล่าวว่ายังไม่มีการกำหนดวงเงินสูงสุดและขีดจำกัดดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาลของปี นาย Tam กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาหวังว่าจะสามารถเปิดตัวหมวกได้ในปีนี้

ทีม Nomura กล่าวว่า: “ปักกิ่งได้ชี้แจงว่าต้องการให้มาเก๊ามีความหลากหลายโดยพึ่งพาการเล่นเกมน้อยลง ดังนั้น เราเชื่อว่านโยบายการขอวีซ่าควร: ควบคุมจำนวนผู้เล่นที่เล่นบ่อย; อำนวย

ความสะดวกแก่ผู้มาเยือนทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของมาเก๊าและชีวิตของพลเมืองมาเก๊า”มาเก๊าต้อนรับผู้เยี่ยมชม 31.5 ล้านคนในปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็นกว่าสองในสามของจำนวนทั้งหมด

นักวิเคราะห์ของ Nomura กล่าวเสริมว่า: “หากข้อเสนอนี้ผ่าน มีแนวโน้มว่ามาเก๊าจะจำกัดจำนวนผู้เยี่ยมชมภายใต้โควตารายบุคคล (IVS) สำหรับผู้เข้าชมชาวจีนแผ่นดินใหญ่ จำนวนการเยี่ยมชมภายใต้ IVS ในช่วงฤดูท่องเที่ยวเช่นปีใหม่จีนและสัปดาห์ทองของเดือนตุลาคมมีแนวโน้มลดลง”

IVS อนุญาตให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสิทธิ์ของแผ่นดินใหญ่เพื่อยื่นขอใบอนุญาตการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมมาเก๊าทีละคน แทนที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทัวร์ ปีที่แล้ว มีนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่ 9.6 ล้านคนมาเยี่ยมชมมาเก๊าภายใต้โครงการนี้ พวกเขาคิดเป็นร้อยละ 45 ของผู้เข้าชมแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมาถึงมาเก๊าในปี 2014

สมัครเล่นไพ่บาคาร่า “น่าสนใจ นายทัมไม่ได้พูดถึงการจำกัดวีซ่าประเภทกลุ่ม ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 47 ของนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหมดในปี 2557 โดยมีนักพนันเพียงไม่กี่คนที่เลือกทำสิ่งนี้” นักวิเคราะห์ของโนมูระตั้งข้อสังเกต

ผู้เยี่ยมชมมาเก๊าใช้จ่าย MOP61.8 พันล้าน (US 7.7 พันล้านดอลลาร์) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการเล่นเกมสำหรับทั้งปี 2014 เพิ่มขึ้น 3.7 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้าข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดง

ให้เห็น การใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่ใช่เกมของผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว แม้ว่าจะลดลง 13.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสสุดท้ายของปี 2014 มาอยู่ที่ 14.1 พันล้าน MOP แสดงข้อมูลจากสถิติและบริการสำมะโนของเมือง

การใช้จ่ายที่ไม่ใช่การเล่นเกมโดยรวมของผู้เยี่ยมชมเพิ่มขึ้นและจำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมก็เพิ่มขึ้นในปีที่แล้ว แต่รายรับจากการเล่นเกมรวมของคาสิโน (GGR) ลดลง 2.6%เมื่อเทียบกับปี 2013 ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลชุดใหม่ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายต่อผู้เยี่ยมชมที่ไม่ใช่เกมต่อหัวลดลง 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 1,959 MOP ตลอดปี 2014 มาเก๊าต้อนรับผู้มาเยือน 31.5 ล้านคนในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 7.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็นกว่าร้อยละ 67 ของทั้งหมด

ชาวจีนแผ่นดินใหญ่เป็นผู้เยี่ยมชมที่มีการใช้จ่ายมากที่สุดเมื่อปีที่แล้วโดยมีค่าใช้จ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ใช่เกม 2,354 MOP ต่อคน ลดลง 8.2% จากปี 2013 การช็อปปิ้งคิดเป็นการใช้จ่ายทั้งหมดส่วนใหญ่ตามข้อมูลของวันอังคาร

อเล็กซิส ตัม ชอน เวิง รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคมและวัฒนธรรมของมาเก๊า กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า รัฐบาลต้องการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่ที่มาเยือนเมืองนี้เพื่อบรรเทา

ความแออัดยัดเยียด การย้ายอาจส่งผลกระทบ ทั้งจำนวนผู้เล่นวีไอพีและคาสิโนจำนวนมากที่เยี่ยมชมเมือง นักวิเคราะห์จากบริษัทการเงินของญี่ปุ่น Nomura กล่าวในหมายเหตุเมื่อวันอังคาร

นักวิเคราะห์หลายคนกล่าวว่ารายรับจากการเล่นเกมคาสิโน (GGR) ในมาเก๊าในช่วงวันหยุดปีใหม่ของจีนนั้นน่าผิดหวัง โบรกเกอร์อย่างน้อยห้าแห่งคาดว่า GGR รายเดือนจะลดลงต่ำกว่า MOP20 พันล้าน (2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นครั้งแรกในรอบสี่ปี

“ตามการตรวจสอบช่องของเรา GGR เฉพาะโต๊ะในเดือนกุมภาพันธ์ของมาเก๊ามีมูลค่า 13.3 พันล้าน MOP จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์” David Bain นักวิเคราะห์ของ Sterne Agee เขียนในบันทึกย่อเมื่อวันอังคาร “เมื่อรวมสมมติฐานเกี่ยวกับสล็อตแล้ว อัตราการเรียกใช้ GGR ในเดือนกุมภาพันธ์บ่งชี้ถึง -56 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี หรือคิดเป็น 17.2 พันล้าน MOP” เขากล่าวเสริม

นาย Bain ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า “GGR รายวันโดยเฉลี่ยลดลง 6% ในช่วงวันหยุดตรุษจีน เทียบกับเจ็ดวันก่อนหน้าก่อนหน้านั้น ซึ่งสถานะการตรวจสอบบางอย่างเกิดจากการรับรู้ของผู้เล่นสำหรับแผ่นดินใหญ่ที่เพิ่มขึ้น [เจ้าหน้าที่ของจีน] การพิจารณาที่สูงขึ้น – ยุติกิจกรรมการใช้จ่ายในช่วงเวลา (และปัจจัยที่ทำให้แย่ลงเช่นข้อ จำกัด การสูบบุหรี่)”

วันแรกของวันตรุษจีนคือวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ ตามข้อมูลจากตำรวจความมั่นคงสาธารณะของเมือง จำนวนผู้เดินทางถึงมาเก๊าทั้งหมด – ไม่รวมชาวมาเก๊า – ในช่วง 5 วันแรกของตรุษจีนเพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็นเกือบ 781,000

ตัวเลขที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า แสดงให้เห็นว่าชาวจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็น 73.9% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้น 5.7%

เมื่อเทียบเป็นรายปี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังรวมถึงการมาถึงเมืองอื่นๆ เช่น คนงานที่นำเข้าจากมาเก๊าและนักศึกษาต่างชาติบริษัทโบรกเกอร์ญี่ปุ่น Nomura ยืนยันการลดลงใน GGR รายวันของมาเก๊าในช่วงวันที่ 16 ถึง 23 กุมภาพันธ์

“เราผิดหวังกับผลลัพธ์ที่อ่อนแอ เนื่องจากข้อมูลรวมถึงผลลัพธ์ในช่วง 5 วันแรกของวันตรุษจีน ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นช่วงที่คึกคักที่สุดของวันหยุด” นักวิเคราะห์ของ Nomura ทั้งสามคนนำโดย Harry Curtis กล่าวในบันทึกเมื่อวันอังคาร .

พวกเขาเพิ่ม: “ในขณะที่ปริมาณการใช้คาสิโนและการเข้าพักในโรงแรมยังคงดี แต่ธุรกิจสำหรับขยะที่ไม่ใช่ระดับหนึ่งได้แห้งไปโดยพื้นฐานเนื่องจากปัญหาด้านกฎระเบียบและสภาพคล่องที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างดี… เราไม่คาดหวังการฟื้นตัวที่มีความหมายสำหรับส่วนที่เหลือของจีน ปีใหม่หรือหลังตรุษจีน”

ต่ำกว่าคาดนักวิเคราะห์อาวุโสของ Wells Fargo Securities LLC คาเมรอน แมคไนท์ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่ากังวล โดยสังเกตว่าการตรวจสอบชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มรายได้ทั้งในกลุ่มวีไอพีและกลุ่มมวลชนนั้น “อ่อนตัว”

นักวิเคราะห์ในสหรัฐฯ กล่าวเสริมว่า “โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีตารางมวลชนจำนวนหนึ่งว่างในวันที่สามและสี่ของวันตรุษจีน การจราจรถูกอธิบายว่า ‘ไม่แน่นอน’ แม้ว่าจะมีการนำตารางขีด

จำกัดต่ำจำนวนหนึ่ง (300 ดอลลาร์ฮ่องกง/39 ดอลลาร์สหรัฐ) กลับมาใช้ใหม่”นักวิเคราะห์ แอนโธนี่ หว่อง และแองกัส ชาน จาก UBS Securities Asia Ltd ยังกล่าวด้วยว่า แนวโน้มความต้องการในช่วงตรุษจีนนั้น “น่าผิดหวัง”

“ตอนนี้เราคาดการณ์ว่ารายรับในเดือนกุมภาพันธ์จะลดลงประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์เป็น 55 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี และมกราคม-กุมภาพันธ์รวมกันลดลง 36 เปอร์เซ็นต์เป็น 39 เปอร์เซ็นต์; อ่อนแอกว่า -30 เปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคม 2014” นักวิเคราะห์ของ UBS เขียนในหมายเหตุเมื่อวันอังคาร

“ในขณะที่คาดการณ์ไว้อย่างดีว่าจะมีการลดลงในเชิงลบอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ ความคาดหวังเริ่มต้นของตลาดนั้นใกล้เคียงกับ 35 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์” นายหว่องและนายชานกล่าวเสริม

Credit Suisse AG ชี้ให้เห็นว่า GGR ในมาเก๊า “กำลังอ่อนตัวลงตามลำดับโดยไม่มีวี่แววของจุดต่ำสุด” โดยไตรมาสแรกของปี 2015 มีแนวโน้มลดลง 16 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส นั่นทำให้นักวิเคราะห์ Kenneth Fong และ Isis Wong ปรับลดการคาดการณ์ GGR ของมาเก๊าอีกครั้งสำหรับปี 2558 จากการลดลง 6% เหลือ 21%

ผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า Sands China Ltd ประกาศเมื่อวันพุธที่อธิบายว่าเป็น “หุ้นส่วนพิเศษ” กับรีสอร์ทที่ไม่ใช่เกมรายใหญ่บนเกาะ Hengqin ที่อยู่ใกล้เคียงในจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อเสนอแพ็คเกจวันหยุดสองศูนย์

การจัดการกับ Hengqin Chimelong International Ocean Resort (ในภาพ) ซึ่งใช้เวลาขับรถเพียงไม่กี่นาทีจากสถานที่ให้บริการ Cotai Strip ของ Sands China ผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง Lotus Bridge จะวางตลาดโดย Sands China ในชื่อ ‘Macao Hengqin Experience Package’

แพ็คเกจสองแบบแต่ละแบบจะจัดหาที่พักหนึ่งคืนในมาเก๊าสำหรับสองคนและหนึ่งคืนในโรงแรม Hengqin Chimelong Bay ทุกแพ็คเกจจะรวมตั๋วเข้าชมสำหรับสองคนที่สวนสนุก Ocean Kingdom ที่ Hengqin Chimelong International Ocean Resort

Sands China กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ร่วมมือกับรีสอร์ทในเมืองอื่น ความร่วมมือนี้ขัดกับภูมิหลังของตลาดโดยรวมของรายได้จากการเล่นเกมที่ลดลงในมาเก๊า และความต้องการของรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกมของมาเก๊า

นักวิเคราะห์ได้ระบุก่อนหน้านี้ว่าในขณะที่ส่วนต่างของราคาระหว่างที่พักในมาเก๊าและเหิงฉินมีขนาดเล็กกว่าที่พวกเขาคาดไว้ในตอนแรก พวกเขาคาดว่าเหิงฉินฉีเหม่หลงจะดึงดูดครอบครัวและผู้ไม่เล่นการพนันมากขึ้น

การผูกมัดมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม ทั้ง Venetian Macao ของ Sands China หรือโรงแรม Holiday Inn Macao จะจัดหาที่พักในมาเก๊า ขึ้นอยู่กับการเลือกแพ็คเกจของลูกค้า

Brendon Elliott หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาดรีสอร์ทที่ Sands China กล่าวว่าบริษัท “รู้สึกตื่นเต้นที่จะสร้างความร่วมมือพิเศษนี้” กับ Hengqin Chimelong “เราหวังว่าความร่วมมือระหว่างสองจุดหมายปลายทางนี้จะเป็นครั้งแรกในหลาย ๆ แห่ง เนื่องจากจะมอบประสบการณ์ที่หลากหลายและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา” เขากล่าวเสริมในแถลงการณ์ที่เตรียมไว้

สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊าเริ่มทำการตลาดทัวร์สองศูนย์ที่มีมาเก๊าและเกาะเหิงฉิน – เริ่มแรกให้กับลูกค้าจากไต้หวัน – ในต้นปี 2014 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน รัฐบาลมาเก๊าประกาศว่าจุดตรวจสะพานโลตัสจะเริ่มดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคมของปีนั้น

SJM Holdings Ltd ในวันพุธกล่าวว่าผลกำไรประจำปีของผู้ถือหุ้นลดลงเกือบ 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2557 ผลกำไรดังกล่าวลดลง 12.7% สู่ระดับ 6.73 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกง (867.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จากระดับ 7.71 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงในปีก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม บริษัทแนะนำเงินปันผลขั้นสุดท้ายจำนวน 0.62 เหรียญฮ่องกงต่อหุ้น เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.22 ดอลลาร์ฮ่องกงที่จ่ายในเดือนกันยายน นักลงทุนจะได้รับเงินปันผลสำหรับปี 2557 เท่ากับ 0.84 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น SJM Holdings กล่าว มันเสริมว่าเท่ากับ 70.4% ของกำไรต่อหุ้นปรับลด

รายรับจากการเล่นเกมสำหรับทั้งปี 2014 ลดลง 8.8% มาอยู่ที่ประมาณ HKD79.27 พันล้าน จาก HKD86.96 พันล้านในปี 2013 บริษัทกล่าว รายรับจากการเล่นเกมวีไอพีลดลง 17.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2557 ในขณะที่รายรับจากกลุ่มตลาดมวลชนเพิ่มขึ้น 8.9% บริษัทกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม SJM Holdings มีโต๊ะเล่นเกมวีไอพี 567 โต๊ะและโต๊ะเกมในตลาดมวลชน 1,214 โต๊ะกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี

2557 ที่ปรับปรุงแล้วลดลง 10.5% เหลือเพียง 7.76 หมื่นล้านดอลลาร์ฮ่องกงในระหว่างปี SJM Holdings อ้างว่ามีส่วนแบ่งตลาดเกมโดยรวม – ตามรายรับจากการเล่นเกมรวม – ที่ 23.2 เปอร์เซ็นต์

Casino Grand Lisboa (ในภาพ) มีส่วนสนับสนุนรายได้จากการเล่นเกมประมาณ 29.59 พันล้าน HKD สำหรับปี บริษัทกล่าว; ลดลงร้อยละ 8.3 จากปีก่อนหน้า EBITDA ทรัพย์สินที่ปรับปรุงแล้วของสถานที่นั้นอยู่ที่ 4.27 พันล้านฮ่องกงดอลลาร์ ลดลง 8.2% จากปีก่อนหน้า

อัตราการเข้าพักของ Grand Lisboa Hotel ลดลง 3.2 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 93.2 เปอร์เซ็นต์ตลอดทั้งปี ในขณะที่อัตราห้องพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.0 เปอร์เซ็นต์ เป็น 2,325 ดอลลาร์ฮ่องกง

รายได้โรงแรม การจัดเลี้ยง และอื่นๆ ลดลง 22.4% สู่ 971 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง บริษัทกล่าวว่าสะท้อนให้เห็นถึงกำไรครั้งเดียวของ HKD149 ล้านที่เห็นในปี 2013 จากการลงทุนของกลุ่ม

ในบริษัทผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า Macau Legend Development Ltd; และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่ลดลงจำนวน 140 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในปี 2557 กลุ่มรักษาสิ่งที่อธิบายว่าเป็นงบดุลที่ “แข็งแกร่ง” โดยมีเงินสดและยอดคงเหลือในธนาคารรวมประมาณ 24.42 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2014

SJM Holdings กล่าวในการประกาศผลว่าโครงการ Cotai Lisboa Palace “อยู่ในเส้นทางที่จะเปิดตัวในปี 2560” ในการยื่นฟ้องเมื่อต้นเดือนนี้ ได้อ้างถึงเฉพาะโครงการที่ “ แล้วเสร็จในไตรมาสที่สี่ของปี 2560”

Ambrose So Shu Fai ผู้บริหารระดับสูงของ SJM Holdings กล่าวในแถลงการณ์ที่มาพร้อมกับผลประกอบการประจำปี: “2014 พิสูจน์แล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมเกม

ของมาเก๊า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลัง อย่างไรก็ตาม ความพยายามของทีมงานของเราและการดึงดูดใจในผลิตภัณฑ์ของเราทำให้ SJM สามารถรักษาตำแหน่งอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมของเราได้ เช่นเดียวกับการสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญในการก่อสร้างพระราชวัง Lisboa บน Cotai”

หัวหน้าหน่วยงานการท่องเที่ยวมาเก๊ากล่าวว่ารัฐบาลมาเก๊ายังไม่ได้กำหนดการเจรจากับรัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับขีด จำกัด ที่อาจเกิดขึ้นกับจำนวนผู้มาเยือนจากแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางมายังเมืองมาเรีย เฮเลนา เด เซนนา เฟอร์นันเดส (ในภาพ) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า กล่าวกับผู้สื่อข่าวท้องถิ่นเมื่อวันพุธ

“เราควรให้ความสำคัญกับการคิด [วิธีจัดการกับ] นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่เข้ามาในเมืองในช่วงวันหยุด… สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวของเรา และลดผลกระทบต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น” นาง Senna Fernandes กล่าว โดยหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ Macau Post Daily

เธอเสริมว่า: “ผู้มาเยี่ยมมาเก๊าต้องการการเดินทางที่สะดวกสบาย… พวกเขาไม่ต้องการเห็นผู้คนจำนวนมาก พวกเขาต้องการที่จะเดินทางอย่างผ่อนคลาย”นาง Senna Fernandes กล่าวว่าก่อนที่จะมีการแนะนำหมวกใด ๆ รัฐบาลจะดำเนินการปรึกษาหารือสาธารณะและหารือเกี่ยวกับปัญหากับตัวแทนจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมือง

อเล็กซิส ตัม ชอน เวิง รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคมและวัฒนธรรมของมาเก๊า ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัฐบาลต้องการจำกัด จำนวนนักท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่ที่มาเยือนมาเก๊าการประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากความแออัดยัดเยียดที่ชายแดนของมาเก๊าและสถานที่ท่องเที่ยวหลักในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเริ่มในวันที่ 19 กุมภาพันธ์

นายแทมกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลมาเก๊าวางแผนที่จะหารือเกี่ยวกับประเด็นนี้กับรัฐบาลกลางของจีนในไม่ช้า เขากล่าวว่ายังไม่มีการกำหนดวงเงินสูงสุดและขีดจำกัดดังกล่าวอาจแตกต่างกัน

ไปในแต่ละฤดูกาลของปี นาย Tam กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาหวังว่าจะสามารถแนะนำหมวกได้ในปีนี้มาเก๊ามีผู้เข้าชม 31.5 ล้านคนในปีที่แล้ว นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็นกว่าสองในสามของจำนวนทั้งหมด

ตามข้อมูลจากตำรวจความมั่นคงสาธารณะของเมือง จำนวนผู้เดินทางถึงมาเก๊าทั้งหมด – ไม่รวมชาวมาเก๊า – ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ถึง 24 กุมภาพันธ์ ลดลง 2.4% เมื่อเทียบเป็น

รายปีสู่ระดับเกือบ 1.03 ล้านคนตัวเลขที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า แสดงให้เห็นว่าชาวจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็นร้อยละ 74 ของผู้มาเยือนทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว ลดลงร้อยละ

2.0 เมื่อเทียบปีต่อปี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังรวมถึงการมาถึงเมืองอื่นๆ เช่น คนงานที่นำเข้าจากมาเก๊าและนักศึกษาต่างชาติการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมจากแผ่นดินใหญ่ที่เข้าสู่มาเก๊าจะส่งผลต่อ ทั้งจำนวนนักพนันวีไอพีและจำนวนผู้เล่นคาสิโนจำนวนมาก โบรกเกอร์ญี่ปุ่น Nomura เตือนเมื่อต้นสัปดาห์นี้

อเล็กซิส ตัม ชอน เวิง รัฐมนตรีกระทรวงกิจการสังคมและวัฒนธรรมของมาเก๊า (ในภาพ) กล่าวว่ารัฐบาลมาเก๊าไม่ต้องการลดจำนวนผู้มาเยือนมาเก๊าจากแผ่นดินใหญ่ พวกเขาต้องการ

“ปรับปรุง” การออกวีซ่าให้กับนักเดินทางอิสระจากจีนแผ่นดินใหญ่ภายใต้โครงการเข้าเยี่ยมบุคคล (IVS) ของแผ่นดินใหญ่ตามคำแถลงจากสำนักข้อมูลรัฐบาลของมาเก๊านาย Tam ในวันพฤหัสบดีกล่าวว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะติดต่อรัฐบาลกลางในกรุงปักกิ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีควบคุมการออกวีซ่าภายใต้นโยบาย IVS

ระบบ IVS ช่วยให้ชาวจีนแผ่นดินใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีสิทธิ์ของแผ่นดินใหญ่สามารถยื่นขอใบอนุญาตการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมมาเก๊าทีละคน แทนที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทัวร์ ปีที่แล้ว มีนักท่องเที่ยวจากแผ่นดินใหญ่ 9.6 ล้านคนมาเยี่ยมชมมาเก๊าภายใต้โครงการนี้ ผู้เดินทางอิสระคิดเป็นร้อยละ 45 ของจำนวนผู้มาเยือนมาเก๊าทั้งหมดในปี 2014

เลขาธิการ Tam ในวันพฤหัสบดีให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดของรัฐบาลมาเก๊าในขณะที่พูดกับผู้สื่อข่าวในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว เขาได้กล่าวถึงความคิดของรัฐบาลเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากรายงานความแออัดยัดเยียดที่ชายแดนมาเก๊าและสถานที่ท่องเที่ยวหลักในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์

นาย Tam ยอมรับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแผนของรัฐบาล แต่กล่าวว่าผู้เยี่ยมชมมากกว่า 31 ล้านคนที่มามาเก๊าในปี 2014 นั้นมากเกินพอช่องรายการภาษาโปรตุเกสของ Radio Macau อ้างคำพูดของนาย Tam ว่านโยบายใหม่จะต้องได้รับการแนะนำ “ทีละน้อย” เขาเสริมว่าในมุมมองของเขา ขีดจำกัดของผู้เข้าชมปัจจุบัน

ประมาณ 31 ล้านคนต่อปี “คงไม่แย่” Radio Macau รายงานการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมจากแผ่นดินใหญ่ที่เข้าสู่มาเก๊าจะส่งผลต่อทั้งจำนวนนักพนันวีไอพีและจำนวนผู้เล่นคาสิโนจำนวนมาก โบรกเกอร์ญี่ปุ่น Nomura เตือนเมื่อต้นสัปดาห์นี้

เลขาธิการนโยบายกล่าวว่าจำนวนผู้มาเยือนเมืองที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญได้ส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรและการดำรงชีวิตของชาวมาเก๊าซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องการจะแก้ไข

นายทัม กล่าวว่า รัฐบาลยังวางแผนที่จะเน้นย้ำให้ทางการแผ่นดินใหญ่ทราบถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนเส้นทางนักท่องเที่ยวชาวจีนไปยังจุดผ่านแดนอื่นๆ รวมถึงที่เกาะเหิงฉิน ซึ่งเริ่มดำเนิน

การตลอดเวลาในเดือนธันวาคมเขากล่าวว่ารัฐบาลจะเข้าหาปักกิ่งด้วยเพื่อหารือเกี่ยวกับวิธีการให้นักท่องเที่ยวแผ่นดินใหญ่ไปมาเก๊าในฤดูกาลต่างๆ ของปี โดยเปลี่ยนเส้นทางจากช่วงตรุษจีน

ตามข้อมูลจากตำรวจความมั่นคงสาธารณะของเมือง จำนวนผู้มาถึงมาเก๊าทั้งหมด – ไม่รวมชาวมาเก๊า – ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ถึง 24 กุมภาพันธ์ ลดลง 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับเกือบ 1.03 ล้านคน

ตัวเลขซึ่งรวมถึงผู้มาถึงเมืองอื่นๆ เช่น คนงานนำเข้ามาเก๊าและนักศึกษาต่างชาติ แสดงให้เห็นว่าชาวจีนแผ่นดินใหญ่คิดเป็นร้อยละ 74 ของผู้เดินทางมาถึงทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว ลดลงร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบปีต่อปีข้อมูลชุดอื่นที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้เยี่ยมชมมาเก๊าลดลง 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 2.47 ล้านคนในเดือนมกราคม

จำนวนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 1.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนม.ค. จากข้อมูลของสำนักงานสถิติและสำมะโนของเมือง ผู้เยี่ยมชมแผ่นดินใหญ่ที่เดินทางภายใต้ IVS คิดเป็น 31% ของผู้เยี่ยมชมมาเก๊าทั้งหมดเมื่อเดือนที่แล้ว แต่จำนวนลดลง 8.1 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้าเป็น 765,323 คน

ปี 2015 มีแนวโน้มที่จะ “ขาด ๆ หาย ๆ” สำหรับภาคการเล่นเกมของมาเก๊าและสหรัฐอเมริกา Fitch Ratings Inc กล่าว โดยกล่าวถึง “การเปรียบเทียบที่ยากของมาเก๊าในครึ่งแรก” และ “ค่าใช้จ่ายในการรวมซัพพลายเออร์” ในธุรกิจเทคโนโลยีคาสิโน ท่ามกลางปัจจัยอื่นๆ

ในรายงานล่าสุดเกี่ยวกับตลาดเกมทั้งสองที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี หน่วยงานจัดอันดับยังคงเป็นตลาดกระทิงในมาเก๊า – ในระยะยาว“ในขณะที่ความปั่นป่วนในการดำเนินงานล่าสุดในมาเก๊ามีความเกี่ยวข้อง ปัจจัยพื้นฐานระยะยาวสำหรับธุรกิจมวลสารที่มีอัตรากำไรสูงและความผันผวนต่ำยังคงไม่เปลี่ยนแปลง” Fitch กล่าว

มันเพิ่ม: “มาเก๊าและตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงถูกเจาะและเราคาดว่าการเติบโตของรายได้จากการเล่นเกมจะได้รับแรงหนุนจากอุปทานใหม่และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่ชะลอตัวลงแต่ยังคงแข็งแกร่งในจีน (6.8% ในปี 2558 และ 6.5 เปอร์เซ็นต์ในปี 2559) จะยังคงตรึงความต้องการของตลาดมวลชน”

ในอีกด้านหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก “ความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้นสำหรับภาคการเล่นเกมของสหรัฐยังคงอยู่และอุตสาหกรรมนี้ดูน่ารับประทานน้อยลง” ตาม Fitch “เรายังคงถือได้ว่าการ

เล่นเกมในภูมิภาค [US] นั้นกำลังตกต่ำทางโลกอย่างช้าๆ อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 การเปิดการแข่งขันใหม่จะไม่เป็นพิษเป็นภัย ภาพเศรษฐกิจสดใสขึ้น และการเปรียบเทียบกับปี 2557 น่าจะเป็นเรื่องง่าย ซึ่งจะช่วยบรรเทาได้บ้าง”

การวิเคราะห์ส่วนย่อยของซัพพลายเออร์ หน่วยงานจัดอันดับชี้ว่า “โปรไฟล์เลเวอเรจของซัพพลายเออร์กำลังเข้าสู่อาณาเขตที่ไม่คุ้นเคยหลังจากการควบรวมกิจการครั้งล่าสุด”กล่าวเพิ่มเติมว่า: “หลังจากการควบรวมและเข้าซื้อกิจการรอบล่าสุด ภาคย่อยของซัพพลายเออร์มีหนี้สินจำนวนมาก”

ฟิทช์ยอมรับว่ามี “ผลประโยชน์ที่โดดเด่น” สำหรับซัพพลายเออร์ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ ซึ่งรวมถึง “การประสานต้นทุนและการกระจายความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น” แต่ “ความสามารถของภาคย่อยในการรับภาระหนี้จำนวนมากถูกขัดขวางโดยต้นทุนคงที่ที่มีนัยสำคัญอยู่แล้ว” รวมถึงการลงทุนดำเนินงานที่เกิดซ้ำ และการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจัดอันดับกล่าวว่าซัพพลายเออร์สามารถคาดหวัง “จุดสว่าง” ในแง่ของยอดขายและรายได้ รวมถึงลาสเวกัสสตริปและมาเก๊า “แม้จะมีจุดอ่อนล่าสุดของฝ่ายหลังก็ตาม”

“อย่างน้อยหนึ่ง” ของผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊าสองคนที่ก่อนหน้านี้ห้ามการเดิมพันทางโทรศัพท์ “เพิ่งเริ่มที่จะอนุญาตให้มีกิจกรรมนี้ในสถานที่” อ้างสิทธิ์บันทึกที่ออกเมื่อวันพฤหัสบดีโดย Daiwa Securities Inc.

“ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2014 เราได้เห็นการเคลื่อนไหวของส่วนแบ่งการตลาดระดับวีไอพีที่เปลี่ยนไปจากผู้ประกอบการที่ห้ามกิจกรรมนี้ การเริ่มต้นใหม่อาจมีอิทธิพลเหนือส่วนแบ่งตลาดวีไอพีในเดือนต่อ ๆ ไป” บันทึกจาก Jamie Soo และ Adrian Chan กล่าว

พวกเขาประมาณการว่าการเดิมพันทางโทรศัพท์คิดเป็นร้อยละ 8 ของการเดิมพันวีไอพีประจำปีในมาเก๊าในช่วงที่ผ่านมา ผู้เล่นที่ต้องการใช้บริการดังกล่าวในคาสิโนมาเก๊าจำเป็นต้อง “ทำเงินขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง [129,000 ดอลลาร์ฮ่องกง] เป็น 3 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในทุนการเล่นเกม” เพิ่มคู่หู

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม GGRAsia ได้แจ้งข่าวว่า Sands China Ltd ได้ตัดสินใจที่จะห้ามผู้ประกอบการค้าขยะจากการเล่นการพนันทางโทรศัพท์ในห้องวีไอพีในทรัพย์สินของมาเก๊า ต่อมา GGRAsia ได้ยินจากแหล่งอุตสาหกรรมว่าผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊ารายอื่นอย่างน้อยหนึ่งรายได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

Sands China กล่าวในแถลงการณ์ทางอีเมลเมื่อวันศุกร์ว่า: “นโยบายของ Sands China เกี่ยวกับการจำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่โต๊ะเกมยังคงอยู่”หมายเหตุเมื่อวันพฤหัสบดีของ

Daiwa กล่าวถึง Wynn Macau Ltd ว่าเป็นผู้ให้บริการรายอื่นในมาเก๊าที่ทราบว่าได้สั่งห้ามการพนันทางโทรศัพท์ GGRAsia ยังติดต่อ Wynn Macau เพื่อดูว่ามีความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับบันทึกของ Daiwa หรือไม่ แต่ไม่ได้รับการตอบกลับในเวลาที่เรื่องราวนี้ออนไลน์

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมบอก GGRAsia ว่าข้อกังวลประการหนึ่งเกี่ยวกับการเดิมพันทางโทรศัพท์ – ซึ่งในบริบทของมาเก๊าเกิดขึ้นในห้องวีไอพีและเกี่ยวข้องกับตัวแทนของ Junket ที่รับ

พนันทางโทรศัพท์ในนามของผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในห้อง – คือมันอาจแตกหัก โปรโตคอล “รู้จักลูกค้าของคุณ” โปรโตคอลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนภายใต้แนวปฏิบัติระดับสากลที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาการฟอกเงิน

ทนายความด้านการเล่นเกมสองคนบอก GGRAsia แยกกันว่าภายใต้กฎหมายของมาเก๊า 16/2001 มีข้อห้ามในการเล่นเกมแบบโต้ตอบ คำจำกัดความของกิจกรรมดังกล่าว – “การเข้าและเข้าร่วมในเกมโดยใช้อุปกรณ์โทรคมนาคม” – เปิดให้ตีความที่อนุญาตในพื้นที่ เนื่องจากลูกค้าที่อยู่ท้ายโทรศัพท์ไม่ได้มีส่วนร่วมในเกม

แหล่งข่าวใกล้ชิดกับ Sands China ได้อธิบายการตัดสินใจในฤดูใบไม้ร่วงปี 2014 ที่จะสั่งยุติการเดิมพันทางโทรศัพท์ในมาเก๊าว่า “ความต่อเนื่องของ Las Vegas Sands [Corp] และ [บริษัทย่อย] Sands China ขยายบทบาทความเป็นผู้นำของพวกเขาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎโดยทั่วไป ”

คุณลักษณะกำไรพื้นฐานของ Neptune Group Ltd ที่มีต่อผู้ถือหุ้นลดลง 25.4% ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม กำไรดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 130.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (16.9

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เทียบกับ 175.5 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 กำไรต่อหุ้นอ้างอิงสำหรับช่วงครึ่งปีคือ 0.0284 ดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่อยู่ที่ 0.0380 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น

บริษัทอธิบายตัวเองในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเมื่อวันศุกร์ในฐานะบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับห้องเล่นการพนันวีไอพีของมาเก๊า ตลาดการพนันวีไอพีของมาเก๊าประสบกับปริมาณการเล่นที่ลดลงโดยทั่วไปตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยได้รับแรงกดดันจากการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในจีนแผ่นดินใหญ่และสภาวะสินเชื่อที่เข้มงวดในเศรษฐกิจจีน

ดาวเนปจูนกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ามูลค่าการซื้อขายระหว่างกาลลดลง 19.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 283.91 ฮ่องกงฮ่องกง เทียบกับ 351.26 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบริษัทกล่าวว่า “ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้เฉลี่ยต่อวันที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในห้องวีไอพีทั้งหมดของเราสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันในตลาดที่รุนแรงและอัตราการวิ่งที่อ่อนแอ”

ดาวเนปจูนเตือนในผลลัพธ์เมื่อวันศุกร์ว่าหากสภาพการซื้อขายที่อ่อนแอยังคงดำเนินต่อไปในกลุ่มวีไอพี ก็คาดว่า “การควบรวมและควบรวมกิจการ” จะเกิดขึ้นในภาค“ข้อจำกัดของวีซ่าเข้มงวดขึ้น การปราบปรามการทุจริตในประเทศจีนได้ชะลอการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งสูงจากแผ่นดินใหญ่ไปยังมาเก๊าอย่างมาก” บริษัทกล่าวเสริม

แต่บริษัทชี้ให้เห็นว่ารายการหลักของกระแสเงินสดที่ไหลออกสำหรับงวดนั้นเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมภายใต้กระแสการแบ่งปันผลกำไร และมีมูลค่าถึง 260.0 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง

ห้องวีไอพีของมาเก๊าบางห้องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเนปจูนในรายงานนักวิเคราะห์การลงทุน จริง ๆ แล้วมีตราสินค้าว่าเป็นสถานที่ของกลุ่มกวางตุ้ง Guangdong Group ไม่ได้ระบุชื่อในการยื่นคำร้องเมื่อวันศุกร์โดย Neptune

รายงานในเดือนมกราคมจาก Daiwa Securities Group Inc ระบุว่า Guangdong Group เป็นผู้ดำเนินการขยะรายใหญ่อันดับสองของมาเก๊าโดยการเพิ่มปริมาณชิป โดยเพิ่มการควบคุม

228 ตารางในขณะที่ทำการวิจัยของ Daiwa Daiwa กล่าวว่า Guangdong Group มีโต๊ะ 203 โต๊ะใน 10 คาสิโนใหญ่ และอีก 25 แห่งในสถานที่จัดงานดาวเทียมของ SJM Holdings

จำนวนห้องพักโรงแรมในมาเก๊าจะเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลมาเก๊าระบุว่ามีโครงการโรงแรม 25 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและ 28

โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเมื่อปลายปีที่แล้ว พวกเขาจะร่วมกันจัดหาห้องพักโรงแรมใหม่เกือบ 25,900 ห้องให้กับมาเก๊า ข้อมูลไม่ได้ระบุวันที่เสร็จสมบูรณ์โดยประมาณสำหรับโครงการโรงแรมใหม่

มาเก๊ามีห้องพักโรงแรมประมาณ 27,900 ห้องเมื่อปลายปีที่แล้วอุปทานใหม่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ใน Cotai ซึ่งผู้ให้บริการคาสิโนหกรายของเมืองกำลังพัฒนารีสอร์ทคาสิโนขนาดใหญ่แห่งใหม่ซึ่งมีโรงแรมซึ่งมีห้องพักหลายร้อยห้อง

ผู้บริหารในอุตสาหกรรมเกมมักระบุว่ามาเก๊าไม่มีห้องพักในโรงแรมเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการจากผู้อุปถัมภ์คาสิโน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสุดสัปดาห์และช่วงพีค ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวยังชี้ให้เห็นซ้ำๆ ว่าเมืองนี้ไม่มีที่พักราคาประหยัดเพียงพอสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

อัตราค่าห้องพักในโรงแรมทั่วเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 ในปี 2557 ตามข้อมูลของสมาคมโรงแรมมาเก๊า อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี มาอยู่ที่ 90.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงตามมาตรฐานสากล

ประมาณสองในสามของรายการห้องพักในโรงแรมปัจจุบันของมาเก๊าตั้งอยู่ในโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 1,890 ดอลลาร์สหรัฐฯ (237 ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อคืนในปี 2557

ข้อมูลล่าสุด อย่างไรก็ตาม บอกเป็นนัยว่าภาคโรงแรมได้รับผลกระทบจากการตกต่ำที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคาสิโนมาเก๊าตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด

ตามข้อมูลที่จัดทำโดยอุตสาหกรรมโรงแรมให้กับสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า ในช่วงวันหยุดปีใหม่ทางจันทรคติที่ยาวนานเจ็ดวัน อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับสามถึงห้าดาวในมาเก๊าอยู่ที่ร้อยละ 87.5 ลดลงร้อยละ 6.9 คะแนนในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยลดลง 15.4% สู่ MOP2,019

Wynn Resorts Ltd ผู้พัฒนาคาสิโนตอนนี้กำลังอ้างถึง Wynn Palace ซึ่งเป็นรีสอร์ทคาสิโนแห่งใหม่ในมาเก๊าใน Cotai เป็นโครงการ “4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ” มันกล่าวเช่นนั้นในการยื่นมอบฉันทะต่อ Nasdaq ในนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์โดยสรุปประเด็นสำหรับการอภิปรายในการประชุมสามัญประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน

ก่อนหน้านี้ บริษัทเคยกล่าวว่าต้นทุนของ Wynn Palace (ในภาพ) อยู่ที่ 4 พันล้านดอลลาร์ “ทั้งหมด” ดังนั้นตัวเลขที่เสนอใหม่นี้จึงเพิ่มขึ้น 2.5% การยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์กล่าวว่าบริษัทคาดว่าจะเปิดอสังหาริมทรัพย์ “ในช่วงครึ่งแรกของปี 2559”

ผู้ประกอบกิจการคาสิโนได้ตั้งค่าสถานะให้กับนักลงทุนแล้ว – ในไตรมาสที่สี่ของการเรียกรายได้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ – ว่ารีสอร์ทไม่น่าจะพร้อมโดยประธานบริษัท Steve Wynn กำหนด

เส้นตายที่ต้องการของตรุษจีนปี 2559 ซึ่งปีนั้นจะตกในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ Daiwa Securities Group Inc กล่าวในหมายเหตุเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ปีนี้ว่าความล่าช้านั้นเกิดจาก “การอนุมัติแรงงานของรัฐบาล [มาเก๊า] ช้ากว่าที่คาดไว้”

Wells Fargo Securities LLC กล่าวในหมายเหตุในวันเดียวกับที่ Wynn Everett – โครงการคาสิโนที่วางแผนโดย Wynn Resorts ใกล้บอสตัน, แมสซาชูเซตส์ในสหรัฐอเมริกา – “คาดว่าจะมีค่าใช้จ่าย 1.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ระบุไว้ในตอนแรก 1.5 พันล้านดอลลาร์”

บริษัท Louis XIII Holdings Ltd ที่จดทะเบียนในฮ่องกงในฮ่องกง ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าบริษัทจะจ่ายเงินตามที่เรียกกันว่าเป็น “โบนัสตรุษจีน” ให้กับพนักงานทุกคน โบนัสเทียบเท่ากับเงินเดือนสูงสุดสองเดือน บริษัทกล่าว

บริษัทกำลังพัฒนาคาสิโนบูติกที่เรียกว่า Casino Louis XIII (ในภาพ) ริมเขต Cotai ของมาเก๊า สถานที่ให้บริการยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและตั้งเป้าที่จะเปิด “ในช่วงฤดูร้อนปี 2559” Louis XIII Holdings กล่าว

การปล่อยตัวในวันจันทร์ไม่ได้ระบุจำนวนพนักงานที่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงิน หรือจำนวนเงินรวมที่เกี่ยวข้อง บริษัทกล่าวว่าการประกาศโบนัสเป็น “ในการรับรู้ถึงความพยายามของทีมและมีส่วนร่วมในการพัฒนา” ของทรัพย์สินคาสิโนใหม่

Walt Power ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Louis XIII Holdings กล่าวว่า “ความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรชั้นนำทุกแห่งนั้นขึ้นอยู่กับการสรรหาสมาชิกในทีมที่มีคุณภาพสูงสุด และ

การลงทุนในบุคคลเหล่านั้นผ่านการฝึกอบรมระดับโลกอย่างต่อเนื่อง”“ด้วยการเดินทางของประสบการณ์ที่หายากและน่าทึ่ง เราตั้งตารอที่จะแบ่งปันความสำเร็จนี้กับทีมของเรา” เขากล่าวเสริม

Casino Louis XIII จะดำเนินการ 66 ตารางการเล่นเกม (50 มวลพรีเมี่ยมและ 16 VIP) ตามเอกสารที่ยื่นต่อกฎระเบียบก่อนหน้านี้ ผู้พัฒนาได้กล่าวว่ามีแผนที่จะใช้ใบอนุญาตการเล่นเกมของผู้ดำเนินการมาเก๊าที่มีอยู่ แต่ยังไม่ได้บอกว่าอันไหน