เว็บแทงไฮโล สมัครสมาชิก GClub GambleAware

เว็บแทงไฮโล องค์กรการกุศลด้านการพนันของอังกฤษ GambleAware ได้เปิดตัวชุดแผนที่แบบโต้ตอบใหม่เพื่อช่วยระบุความต้องการและรายงานความต้องการการรักษาและบริการสนับสนุนสำหรับอันตรายจากการพนันทั่วสหราชอาณาจักรแผนที่ระบุพื้นที่ที่มีการรักษาและการสนับสนุนการพนันที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับภูมิภาคที่มีการรายงานความต้องการหรือการรับรู้ถึงบริการดังกล่าวมากขึ้น

ในพื้นที่ที่มีการรายงานความต้องการการรักษาการพนันที่สูงขึ้น องค์กรการกุศลสนับสนุนให้หน่วยงานท้องถิ่นดำเนินการมากขึ้นเพื่อส่งเสริมความช่วยเหลือที่มีอยู่ผ่านบริการบำบัดการพนันแห่งชาติ

GambleAware ตั้งข้อสังเกตว่าแผนที่ใช้ข้อมูลชุดเดียวและไม่สามารถให้ผลลัพธ์ที่แน่นอนได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้หน่วยงานท้องถิ่นใช้แผนที่ร่วมกับข้อมูลในท้องถิ่นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอันตรายจากการพนัน

“เราต้องการช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นและบริการในการส่งมอบการรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และสนับสนุนอันตรายจากการพนันในพื้นที่ของพวกเขา” Alison Clare ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ข้อมูล และความรู้ของ GambleAware กล่าว

“แผนที่เชิงโต้ตอบใหม่เหล่านี้สามารถใช้เพื่อระบุข้อบกพร่องระหว่างการรักษาและการบริการสนับสนุน และความชุกของการมีส่วนร่วมและอันตรายในการพนัน ซึ่งสามารถใช้เพื่อแจ้งการตอบสนองในท้องถิ่น “การสนับสนุนที่มีอยู่ผ่านบริการบำบัดการพนันแห่งชาติสามารถใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้”

การเปิดตัวแผนที่เกิดขึ้นหลังจากการสำรวจการรักษาและการสนับสนุนประจำปีของ GambleAware ทำให้เกิดภาพรวมที่เป็นตัวแทนระดับประเทศของความต้องการที่รายงานและการใช้การรักษาและการสนับสนุน

การสำรวจ GB Treatment & Support ที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม ชี้ว่าเปอร์เซ็นต์ของนักพนันที่มีปัญหาที่ต้องการการรักษาเพิ่มขึ้น ข้อมูลจากการสำรวจถูกนำมาใช้เพื่อช่วยสร้างแผนที่ใหม่

การสำรวจจัดกลุ่มผู้ใหญ่ 2.4% เป็น ‘นักพนันที่มีปัญหา’ ซึ่งหมายถึง “นักพนันที่เล่นการพนันโดยมีผลเสียและสูญเสียการควบคุม” ซึ่งเป็นตัวเลขที่คล้ายคลึงกันกับการสำรวจครั้งแรก นอกจากนี้ยังพบว่านักพนันเหล่านี้ขอความช่วยเหลือมากกว่าในฉบับที่แล้ว

สำนักงานความซื่อสัตย์เทนนิสระหว่างประเทศ เว็บแทงไฮโล ได้ระงับผู้เล่นชาวอาร์เจนติน่าNicolás Arreche ชั่วคราวระหว่างรอผลการสอบสวนเรื่องการทุจริตที่ถูกกล่าวหานักเทนนิสไนจีเรีย 2 คน ถูกแบนจากการแข่งขันตลอดชีวิต Arreche จะถูกห้ามไม่ให้แข่งขันในหรือเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานกำกับดูแลของกีฬา การระงับมีผลทันที

ITIA ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้ แต่บอกว่าการสอบสวนการละเมิดโครงการต่อต้านการทุจริตเทนนิส (TACP) ที่กล่าวหาว่ายังคงดำเนินอยู่ส่วน F.3 ของ TACP 2021 ระบุว่าผู้เล่นสามารถถูกระงับชั่วคราวได้ในขณะที่มีการสอบสวน

ปัจจุบัน Arreche อยู่ในอันดับที่ 612 ในการจัดอันดับโลกของสมาคมนักเทนนิสมืออาชีพ (ATP) การระงับชั่วคราวเกิดขึ้นหลังจาก ITIA เมื่อต้นเดือนนี้สั่งห้ามRoman Khassanovของคาซัคสถานเป็นเวลา 10 ปีหลังจากที่เขายอมรับการแก้ไขการแข่งขันหลายครั้ง กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างปี 2014 ถึง 2018 และถือเป็นการละเมิด TACP

Gaming Realms ผู้พัฒนาเนื้อหาได้รับใบอนุญาตในการเปิดตัวโซลูชันและผลิตภัณฑ์ igaming ในรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐอเมริกาออกโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนีย ใบอนุญาตผู้ผลิตเกมแบบโต้ตอบจะอนุญาตให้ Gaming Realms เผยแพร่เนื้อหาในรัฐ

ใบอนุญาตถือเป็นการอนุมัติครั้งที่สามของ Gaming Realms ในสหรัฐอเมริกาโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังมีใบอนุญาตที่คล้ายกันในรัฐนิวเจอร์ซีย์และมิชิแกน Michael Buckley ประธานกรรมการบริหารของ Gaming Realms กล่าวว่ามีแผนที่จะขยายการแสดงตนในสหรัฐฯ ต่อไป โดยตอนนี้ผู้พัฒนากำลังมองหาใบอนุญาตในรัฐอื่นๆ

“ตอนนี้เราได้รับอนุญาตในสามรัฐที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการเล่นเกมและหวังว่าจะมีรัฐอื่น ๆ ที่ควบคุมในอนาคต” บัคลีย์กล่าว“เราได้ลงนามในข้อตกลงหลายรัฐและข้อตกลงการรวมกลุ่มโดยตรงกับผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ทำให้มีโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของตลาดเกมเกมที่น่าตื่นเต้นของสหรัฐ”

Bet365 และ Play’n Go เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการและผู้จัดหาตามลำดับจาก Hellenic Gaming Commission (EEEP) ภายใต้ระเบียบข้อบังคับใหม่ของกรีก

Bet365 เข้าร่วมBetssonเพื่อรับใบอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศ หลังจากที่ซัพพลายเออร์ชาวสวีเดนประกาศอนุมัติให้เสนอทั้งการเดิมพันและการเล่นเกมเมื่อวานนี้ในขณะเดียวกัน Play’n Go เป็นซัพพลายเออร์รายแรกที่ประกาศว่าได้รับอนุญาตภายใต้ระบบการกำกับดูแลใหม่

อย่างไรก็ตามภายใต้ระบบนี้ผู้ปฏิบัติงานและซัพพลายเออร์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการปฏิบัติงานที่เข้มงวดหลายประการ สล็อตออนไลน์ – ซึ่งร่างข้อบังคับก่อนหน้านี้ได้พยายามห้าม – ถูกจำกัดไว้ที่ 2 ยูโรต่อการหมุน โดยมีการหมุนขั้นต่ำสามวินาทีและชนะสูงสุด 70,000 ยูโรต่อรอบผู้ถือใบอนุญาตปฏิบัติการจะต้องจ่ายอัตราภาษีรายได้จากการเล่นเกมรวม 35%

“การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบเป็นสิ่งที่คงที่ในอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก และเรายินดีรับความชัดเจนใหม่จากคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของกรีกในกรอบการทำงานล่าสุดของพวกเขา” แมกนัส โอลส์สัน หัวหน้าฝ่ายขายและการจัดการบัญชีของ Play’n Go กล่าว

“ตอนนี้เราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรของเราเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานในกรีกของพวกเขาสอดคล้องกับกฎระเบียบใหม่” Olson เสริมว่าเขารู้สึกว่าความสามารถของซัพพลายเออร์ในการปรับแต่งเกมให้เข้ากับระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นจะช่วยให้เกมนี้โดดเด่นในตลาด“เราภาคภูมิใจอย่างมากในเกมของเรา” เขากล่าว “แต่เราก็ชอบที่จะนำเสนอมากขึ้นเช่นกัน

“ความเข้มงวดในแนวทางของเราทั้งในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการพัฒนาเกมทำให้มั่นใจได้ว่าพันธมิตรของเราสามารถไว้วางใจให้เรานำเสนอเนื้อหาความบันเทิงที่พร้อมให้ผู้เล่นทุกคนได้เพลิดเพลินตั้งแต่วันแรกของการเปิดตัวทั่วโลกในตลาดต่างๆ

“แต่การจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมอย่างแท้จริง ผู้เล่นจะต้องรู้สึกปลอดภัย และนั่นเป็นเหตุผลที่เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะปรับแต่งชื่อของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามกฎท้องถิ่นทั้งหมดในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก”ระบบการออกใบอนุญาตของกรีกเปิดในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หลังจากที่รัฐสภาของประเทศผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปการพนันในปี 2019

WatchandWager บริษัทในเครือของ Webis Holdings ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสำหรับการเดิมพันเงินฝากขั้นสูง (ADW) ได้รับการอนุมัติใบอนุญาต ADW หนึ่งปีจาก West Virginia Racing Commission

ใบอนุญาต ADW จะอนุญาตให้ WatchandWager ยอมรับการเดิมพันแบบ pari-mutuel ในเวสต์เวอร์จิเนีย และจะสามารถต่ออายุได้ทุกปีเวสต์เวอร์จิเนียเป็นที่ตั้งของการแข่งขัน Charlestown Races, Mountaineer Racetrack for Thoroughbreds, Tri-State Mardi Gras และ Wheeling Island greyhound

Bally’s Corporation ได้ประกาศเปิดตัวหนังสือกีฬาบนมือถือ BallyBet ซึ่งจะเผยแพร่ในโคโลราโดเมื่อวานนี้ (24 พฤษภาคม) Bally’s เปิดตัวหนังสือกีฬา BallyBet ในโคโลราโด

การเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งสัญญาณการโจมตีล่าสุดของ Bally สู่ตลาดการเดิมพันกีฬา หลังจากการ เปิดหนังสือกีฬาในเครือ FanDuel ในแอตแลนติกซิตีในเดือนมีนาคม แต่นับเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของตนเองครั้งแรก

พัฒนาโดย Bet.Works – แพลตฟอร์มเทคโนโลยีหนังสือกีฬาที่กำลังถูก ซื้อกิจการโดย Bally’s – BallyBet จะมีตัวเลือกการเดิมพันสำหรับกีฬาหลัก คุณสมบัติทางสังคม และเกมพาร์เลย์ในแอป

Gambling with Lives องค์กรการกุศลของอังกฤษได้เสนอแนวทางการรักษาแบบใหม่สำหรับผู้ที่ประสบอันตรายจากการพนัน

โครงการดังกล่าวจะนำผู้ที่ได้รับอันตรายจากการพนันและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมารวมกัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ระบบการรักษาและสนับสนุนผู้ที่มีปัญหาด้านการพนันและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน

การพนันกับ Lives กล่าวว่าบริการนี้จะทำงานร่วมกับ National Health Service (NHS) ในสหราชอาณาจักรและเสริมระบบการรักษาและการสนับสนุนที่มีอยู่

องค์กรการกุศลได้ยื่นขอเงินสนับสนุนการระงับข้อพิพาทด้านกฎระเบียบจาก Gambling Commission เพื่อสนับสนุนโครงการ โดยมีแนวคิดในการดำเนินโครงการนำร่องกับพันธมิตรในมหานครแมนเชสเตอร์

ข้อมูลเชิงลึกจากกระบวนการนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานของระบบการรักษาและการดูแลการพนันในระดับประเทศ รวมถึงการเสนอรูปแบบสำหรับการรักษาและดูแลการพนันที่เป็นอันตรายต่อระบบการดูแลแบบบูรณาการของ NHS

Liz Ritchie ผู้ร่วมก่อตั้งการพนันกับ Lives กล่าวว่า “จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่ได้รับอันตรายจากการพนันจะต้องเป็นแนวหน้าของการออกแบบการดูแลและการรักษาความผิดปกติของการพนัน “เราทราบดีว่ามีเพียงไม่กี่คนที่เข้าถึงการรักษา มีเพียงไม่กี่คนที่รู้สึกว่าได้รับความช่วยเหลือ และการออกแบบสำหรับเส้นทางการดูแลและการรักษานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหานี้”

ในแง่ของวิธีการพัฒนารูปแบบใหม่ Gambling with Lives กล่าวว่าได้จัดกลุ่มโฟกัสกับคนที่มีประสบการณ์ในปัญหาการพนันตลอดจนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยข้อมูลจากผู้ประกอบการการพนัน บริการสนับสนุนอื่น ๆ แพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากประสบการณ์ กลุ่มเพื่อช่วยกำหนดรูปแบบการทำงานของระบบ

การกำหนดจุดมุ่งหมายหลักของเส้นทางในข้อเสนอ องค์กรการกุศลกล่าวว่าเป้าหมายที่ครอบคลุมคือการอนุญาตให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเข้าถึงความช่วยเหลือและการรักษา โดยเสริมว่าการระบุปัญหาการพนันในช่วงต้นจะเป็นกุญแจสำคัญ

องค์กรการกุศลยังกระตือรือร้นที่จะทำให้แน่ใจว่าผู้คนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างง่ายดายและบรรลุสิ่งที่พวกเขาต้องการจากการสนับสนุนนี้ เช่นเดียวกับการป้องกันการฆ่าตัวตายที่เชื่อมโยงกับปัญหาการพนัน

การพนันกับ Lives กล่าวว่าโครงการนี้จะฝังอยู่ในข้อกำหนดด้านสุขภาพ การดูแล และบริการสาธารณะที่มีอยู่ โดยผู้เชี่ยวชาญในแนวหน้าจะต้องตระหนักถึงเส้นทางดังกล่าว เพื่อให้สามารถส่งต่อผู้คนให้เข้าร่วมโครงการได้หากจำเป็น

การพนันกับ Lives ยังกำหนดวิธีดำเนินการของโปรแกรม ซึ่งรวมถึงระยะเริ่มต้นของการส่งเสริมและดำเนินโปรแกรมการศึกษาเพื่อให้ผู้คนรับรู้ ตลอดจนดำเนินโครงการขยายงานอย่างมืออาชีพและคัดกรองเพื่อระบุบุคคลที่เหมาะสมกับโครงการ

จากนั้นโปรแกรมจะระบุแหล่งที่มาของการดำเนินการต่อไป รวมถึงข้อมูลและการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพนัน ความช่วยเหลือและคำแนะนำตั้งแต่เนิ่นๆ การสัมภาษณ์ที่สร้างแรงบันดาลใจ

การสนับสนุนจากเพื่อนฝูง และการบำบัดรักษา ซึ่งจะเป็นกรณีนี้เช่นกันสำหรับผู้ที่ติดต่อโปรแกรมในนามของผู้อื่น พร้อมคำแนะนำและความช่วยเหลือที่จะพร้อมให้บริการหลังจากการรักษาเกิดขึ้น โปรแกรมจะติดตามผลกับผู้เข้าร่วมทั้งหมดเพื่อดูความคืบหน้าและประเมินว่าจำเป็นต้องมีการสนับสนุนและการรักษาเพิ่มเติมหรือไม่

การพนันด้วย Lives กล่าวว่าจะมีเป้าหมายสุดท้ายจำนวนมากสำหรับโครงการนี้ รวมถึงผู้คนที่เลิกเล่นการพนันโดยสิ้นเชิง ปรับปรุงสุขภาพจิตของพวกเขา รู้สึกว่าพวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีความรู้สึกได้รับอำนาจมากขึ้นและเข้าใจถึงผลกระทบของนิสัยการพนันของพวกเขา ชีวิตของตัวเองและคนรอบข้าง

ศาสตราจารย์ Henrietta Bowden-Jones ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ National Problem Gambling Clinic ยินดีกับข้อเสนอนี้ โดยกล่าวว่าการรวมเข้ากับเครือข่าย NHS ที่กว้างขึ้นจะช่วยให้ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากอันตรายจากการพนัน

“จำเป็นอย่างยิ่งที่บริการตามหลักฐานจะต้องนำโดย NHS เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานทางคลินิกที่มีคุณภาพ” Bowden-Jones กล่าว “ฉันยินดีต้อนรับโครงการนี้และงานของผู้ที่ได้รับอันตรายจากการพนันในการช่วยให้เรามั่นใจว่าบริการต่างๆ จะถูกรวมเข้ากับเส้นทาง NHS ที่มีอยู่และตอบสนองความต้องการของประชากรของเราอย่างแท้จริง”

ลอร์ด ฟอสเตอร์ ออฟ บาธ ประธานของเพื่อนร่วมงานเพื่อการปฏิรูปการพนัน กล่าวเสริมว่า: “ในขณะที่สมาชิกรัฐสภาทำงานเพื่อปรับปรุงกฎหมายการพนันเพื่อจัดการกับอันตรายจากการพนัน เป็นเรื่องดีที่จะเห็นผู้คนที่ได้รับอันตรายจากการพนันเป็นแนวหน้าของการผลักดันเพื่อให้สามารถเข้าถึงหลักฐานได้มากขึ้น การรักษาตาม

“คำแนะนำของเราสำหรับการแนะนำการจัดเก็บภาษีอัจฉริยะควรช่วยให้เงินทุนสำหรับการรักษาดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอิทธิพลจากอุตสาหกรรม และนำโดย NHS เรายินดีรับงาน

สร้างสรรค์ของ Gambling with Lives ในพื้นที่นี้ซึ่งมีรากฐานมาจากความต้องการของครอบครัว”ข้อเสนอใหม่นี้เกิดขึ้นหลังจาก Gambling with Lives เมื่อต้นเดือนนี้ได้ประกาศเปิดตัวแคมเปญBig Stepซึ่งเรียกร้องให้ยุติการส่งเสริมการพนันทั้งหมดในฟุตบอล

ได้รับการสนับสนุนจากทีมลีกอังกฤษสองทีม Forest Green Rovers แคมเปญนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อดูการสิ้นสุดของการสนับสนุนการพนันและการโฆษณาทั้งหมดในฟุตบอล ซึ่งขณะนี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้สนับสนุนการพนันที่แตกต่างกัน 55 แห่งหรือข้อตกลงหุ้นส่วนกับ 44 สโมสรฟุตบอลในสองดิวิชั่นชั้นนำใน อังกฤษ.

William Hill ผู้ประกอบธุรกิจการพนันได้ใช้ชีวิตในโคลอมเบียหลังจากเข้าซื้อหุ้นใหญ่ใน Alfabet ในประเทศเมื่อปลายปีที่แล้ว William Hill ถือครองส่วนใหญ่ใน Alfabetในเดือนธันวาคมและตอนนี้ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์หนังสือกีฬา BetAlfa.co ที่มีอยู่เป็น WilliamHill.co เพื่อสร้างการแสดงตนในโคลัมเบีย

แบรนด์ WilliamHill.co ใหม่จะดำเนินการผ่านใบอนุญาตที่มีอยู่ของ Alfabet ในประเทศ ซึ่งครอบคลุมการเล่นเกมออนไลน์และการพนันกีฬาการเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของ William Hill ในตลาดละตินอเมริกา

“การเปิดตัวครั้งนี้รวมถึงการบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบของทีม Alfabet เข้ากับศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศของเราในมอลตา และถือเป็นการเข้าสู่รัฐละตินอเมริกาครั้งแรกของเรา” Ulrik Bengtsson ผู้บริหารระดับสูงของ William Hill กล่าว

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทีม Alfabet เข้าร่วมทีมต่างประเทศของเรา และตื่นเต้นกับโอกาสในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันสูงและประสบการณ์ผู้เล่นที่ปลอดภัยภายใต้แบรนด์ William Hill ในโคลอมเบีย”

เมื่อประกาศข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการ William Hill ยังเปิดเผยว่าได้เป็นนายหน้าใหม่ในการเป็นหุ้นส่วนกับโคลอมเบียกับ Btobet ผู้ให้บริการเทคโนโลยีหนังสือกีฬาที่Aspire Global เข้าซื้อกิจการในเดือนตุลาคมปีที่แล้วข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า Btobet จะจัดหาแพลตฟอร์มการจัดการบัญชีผู้เล่นและซอฟต์แวร์หนังสือกีฬาให้กับ William Hill ในตลาดโคลอมเบีย

เมื่อเดือนที่แล้วCaesars บันเทิงสรุปการซื้อกิจการของวิลเลียมฮิลล์ ซีซาร์ก่อนหน้านี้ว่าเป้าหมายของข้อตกลงคือธุรกิจและเทคโนโลยีการพนันในสหรัฐอเมริกาของ William Hill โดยทรัพย์สินที่เหลือของผู้ดำเนินการรวมถึงแขนในสหราชอาณาจักรจะถูกขาย

Cirsa ผู้ให้บริการออนไลน์และทางบกประกาศว่า บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 28.6 ล้านยูโร (23.2 ล้านปอนด์/ 32.8 ล้านยูโร) ในไตรมาสแรกของปี 2564 ในขณะที่รายรับสุทธิลดลง 23.8 ล้านยูโร เมื่อเทียบเป็นรายปี

รายได้จากการดำเนินงานของ สมัครสมาชิก GClub เดิมอยู่ที่ 189.7 ล้านยูโร แต่ลดลงเหลือ 156.4 ล้านยูโร หลังจากคิดค่าเช่าผันแปรที่ 33.3 ล้านยูโรรายได้จากการดำเนินงานลดลง 56.0% เมื่อเทียบกับ 355.7 ล้านยูโรที่สร้างขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2020

ค่าใช้จ่ายทำให้รายได้จากการดำเนินงานลดลงอีก ต้นทุนขายอยู่ที่ 8.7 ล้านยูโร ลดลง 41.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ค่าใช้จ่ายภาษีบุคลากรและการเล่นเกมที่ 42.6 ล้านยูโร และ 34.3

ล้านยูโร ลดลง 27.9 ล้านยูโร และ 83.3 ล้านยูโรตามลำดับ อุปกรณ์และบริการภายนอกมีมูลค่า 42.0 ยูโร ลดลง 32.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2020 ในขณะที่ค่าเสื่อม

ราคา ค่าตัดจำหน่าย และการด้อยค่าลดลงเล็กน้อยเป็น 76.2 ล้านยูโร จาก 82.2 ดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทำให้ Cirsa ขาดทุนสุทธิ 47.6 ล้านยูโร ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 54.2 ล้านยูโรเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2020 กำไรจากการดำเนินงานของ€ 26.8m ลดลง 67.7% เมื่อเทียบกับกำไรของ€ 88.8m ในที่ไตรมาสแรกของปี 2020

ผลประกอบการทางการเงินมูลค่า 37.6 ล้านยูโร และผลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 18.0 ล้านยูโร ส่งผลให้ขาดทุน 103.3 ล้านยูโร ผลลัพธ์จากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนซึ่งสร้างรายได้ 1.6 ล้านยูโร ทำให้กำไรสุดท้ายก่อนภาษีเงินได้ลดลงเหลือ 101.7 ล้านยูโร

อย่างไรก็ตาม สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้และส่วนได้เสียส่วนน้อยช่วยลดความสูญเสียเหล่านี้ได้ 23.5 ล้านยูโร และ 3.2 ล้านยูโร ตามลำดับ รวมผลขาดทุนสุทธิที่ 74.9 ล้านยูโร ซึ่งมากกว่าปี 2020 ที่ 24.8 ล้านยูโร

กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 28.6 ล้านยูโร EBITDA ผู้ดำเนินการอธิบายว่ากำไรและรายได้ที่ลดลงอาจเนื่องมาจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ coronavirus (Covid-19) ในตลาดทั้งหมดของ Cirsa

“ผลลัพธ์เหล่านี้ตอบสนองต่อการปิดและข้อจำกัดอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับตารางเวลาและความสามารถที่ได้รับจากการระบาดใหญ่ ซึ่งยังคงส่งผลกระทบต่อตลาดและธุรกิจทั้งหมดที่บริษัทอยู่ในช่วงมกราคม กุมภาพันธ์ และจนถึงกลางเดือนมีนาคม” รายงานระบุ

ใบเรียกเก็บเงินการเดิมพันกีฬาของรัฐลุยเซียนาซึ่งกำหนดอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และข้อกำหนดการเดิมพันกีฬาอื่นๆ ภายในรัฐได้รับการอนุมัติจากวุฒิสภา ซึ่งหมายความว่าบ้านทั้งสองได้ผ่านการเรียกเก็บเงินแล้วบิลหลุยเซียน่าผ่านวุฒิสภา House Bill 697 เปิดตัวครั้งแรกในเดือนเมษายนและได้ รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อต้นเดือนนี้

นอกเหนือจากการเก็บภาษีเดิมพันขายปลีกและเดิมพันออนไลน์ที่ 10% และ 18% ตามลำดับ การเรียกเก็บเงินยังเสนอค่าธรรมเนียมการสมัคร 250,000 ดอลลาร์สำหรับใบอนุญาตดำเนินการและค่าธรรมเนียม 500,000 ดอลลาร์เมื่อได้รับใบอนุญาตด้วย

British Columbia Lottery Corporation (BCLC) ได้เรียกร้องให้วุฒิสภาจัดลำดับความสำคัญของการเรียกเก็บเงินที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายการพนันกีฬาเหตุการณ์เดียวในแคนาดา

สมัครสมาชิก GClub บิล C-218 ยังเป็นที่รู้จักกันในนามพระราชบัญญัติการเดิมพันกีฬาที่ปลอดภัยและควบคุม โดยสภาผู้แทนราษฎร ในการอ่านครั้งที่สามเมื่อวันที่ 22 เมษายนและกำลังรอการอนุมัติจากวุฒิสภาก่อนที่จะสามารถเข้าสู่ขั้นต่อไปได้รัฐสภาของแคนาดาผ่านร่างกฎหมายนี้ หลังจากการ อ่านครั้งที่สอง ในเดือนกุมภาพันธ์

ชุดของการปฏิรูปกฎระเบียบการพนันที่เสนอโดยกลุ่ม House of Lords สามารถลดผลกำไรของอุตสาหกรรมได้มากถึง 974 ล้านปอนด์ แต่นำไปสู่การเพิ่มรายได้ภาษีและเงินทุนสำหรับการวิจัย การศึกษา และการรักษาอย่างมีนัยสำคัญ

รัฐสภา

การคิดต้นทุนถูกกำหนดไว้ในรายงานที่รวบรวมสำหรับ Peers for Gambling Reform ซึ่งดำเนินการโดย Nera Economic Consulting ประมาณการว่าผลกระทบทางการเงินของการปฏิรูปที่กำหนดไว้ในรายงานGambling Harm – Time for Actionประจำเดือนกรกฎาคม 2020 ของกลุ่มจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรของอุตสาหกรรมระหว่าง 696 ล้านถึง 974 ล้านปอนด์ต่อปี

รายงานระบุว่าผลกำไรหลังหักภาษีสำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สุด ได้แก่ Entain, Flutter, Bet365, William Hill และ Camelot ผู้ดำเนินการลอตเตอรีแห่งชาติเพียงลำพังรวม 697 ล้านปอนด์ที่ด้านล่างสุดของผลกระทบโดยประมาณรายงาน 2020เรียกร้องให้ยกเครื่องรากและสาขาของการควบคุมการเล่นการพนันของอังกฤษกลางรอบห้าเป้าหมายหลัก

เรียกร้องให้มีการจำกัดการเดิมพันสำหรับผลิตภัณฑ์ igaming และมาตรฐานของความเร็วในการเล่นในผลิตภัณฑ์ทางกายภาพและดิจิทัลตลอดจนการแนะนำการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นไม่ได้เล่นการพนันเกินความสามารถ

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้มีการจัดเก็บภาษีภาคบังคับที่ “ฉลาด” ในอุตสาหกรรมเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการวิจัย การศึกษา และการรักษาอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน โดยผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายที่สุดมีอัตราที่สูงขึ้น ในที่สุด เพื่อนร่วมงานแนะนำให้ห้ามผู้สนับสนุนกีฬาโดยตรงโดยผู้ให้บริการการพนัน และจัดประเภทกล่องของขวัญจากวิดีโอเกมเป็นรูปแบบการพนัน

รายงานติดตามผลที่ Nera จัดทำขึ้นนั้นมุ่งที่จะหาปริมาณผลกระทบของการปฏิรูปเหล่านี้ที่มีต่ออุตสาหกรรมผลกระทบของการจำกัดเงินเดิมพันและความเร็วในการหมุนรายงานเกี่ยวกับการเดิมพันสล็อตก่อน สมมติว่าขีดสูงสุดของเงินเดิมพันจะถูกตั้งไว้ที่ระหว่าง 5 ถึง 1 ปอนด์

Nera ประมาณการว่าจากการวิเคราะห์การเดิมพันสล็อตในปี 2560 ลูกค้าวางเดิมพัน 1.38 พันล้านปอนด์บนเครื่องเสมือน หากมีการใช้วงเงิน 5 ปอนด์ จำนวนเงินเดิมพันจะลดลง 14% เหลือ 1.19 พันล้านปอนด์

ในขณะเดียวกัน วงเงิน 2 ปอนด์จะขยายการลดลงเป็น 23% ลดเงินเดิมพันเป็น 1.06 พันล้านปอนด์ ในขณะที่วงเงินเดิมพัน 1 ปอนด์จะใช้เงินสล็อตต่ำกว่า 1 พันล้านปอนด์ โดยลดจำนวนเงินเดิมพันลง 36% เป็น 891 ล้านปอนด์

อย่างไรก็ตาม รายงานระบุว่า ไม่ได้พิจารณาหาปริมาณการเปลี่ยนตัวใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ลูกค้าที่เล่นนานขึ้น หรือเพิ่มเดิมพันที่ต่ำกว่าจนถึงขีดจำกัดบังคับ และไม่ได้ประเมินผลกระทบของการจำกัดความเร็วการหมุน คณะกรรมการการพนันกำหนดขีดจำกัด 2.5 วินาทีและจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมปีนี้ ขณะที่การปฏิรูป Peers for Gambling เสนอขีดจำกัดห้าวินาที

อย่างไรก็ตาม สำหรับเกมบนโต๊ะ นักวิจัยได้พิจารณาผลกระทบของการจำกัดเวลาในเกมบนโต๊ะ นั่นคือ รูเล็ต โดยการตั้งค่าระยะเวลาการหมุนขั้นต่ำที่ 88.6 วินาที ผู้เล่นจะเพิ่มจำนวนเงินเดิมพัน แต่วางเดิมพันน้อยลงต่อเซสชัน

Nera กล่าวว่าสิ่งนี้จะลดจำนวนเงินเดิมพันลงประมาณ 52% โดยอิงจากความเร็วในการหมุน 21 วินาทีและมากถึง 76% หากใช้ความเร็วการหมุนนานกว่าหนึ่งนาทีผลกระทบของการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายได้

สำหรับการตรวจสอบความสามารถในการจ่าย รายงานได้วิเคราะห์ผลกระทบของการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะที่ได้รับการปรับปรุงในหลายสถานการณ์ สันนิษฐานว่าบุคคลจะได้รับอนุญาตให้ฝากเงินได้มากถึง 100 ปอนด์หรือ 10%, 15% หรือ 20% ของรายได้ทิ้งต่อเดือนแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

โดยอิงตามเกณฑ์ที่การตรวจสอบความสามารถในการจ่ายจะถูกเรียกใช้จากรายได้เฉลี่ยต่อปีโดยประมาณของสำนักงานสถิติแห่งชาติสำหรับสหราชอาณาจักรที่ 29,000 ปอนด์ และค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 36,900 ปอนด์ จากนั้นได้มีการคาดการณ์เพื่อสร้างสมดุลของจำนวนคนที่ตกอยู่ ต่ำกว่าหรือสูงกว่าวงเล็บนี้ กับจำนวนผู้เล่นออนไลน์ในประเทศที่จะต้องได้รับการตรวจสอบใหม่

พบว่าจากการตรวจสอบที่ถูกกระตุ้นโดยผู้คนที่ใช้จ่ายเงินมากกว่า 20% ของรายได้ ผลตอบแทนการเล่นเกมรวมสำหรับคาสิโนออนไลน์จะลดลง 32% หรือ 1.00 พันล้านปอนด์ การลดลงมี

ขนาดเล็กลงสำหรับการเดิมพันกีฬา ซึ่งรายรับคาดว่าจะลดลง 22% (505 ล้านปอนด์) สำหรับเช็คที่เกิดจากการใช้จ่ายมากกว่า 15% ของรายได้ ผลตอบแทนคาสิโนออนไลน์จะลดลง 38% (1.20 พันล้านปอนด์) และการพนันออนไลน์ 26% (604 ล้านปอนด์)

การลดลงที่ใหญ่ที่สุดจะเกิดจากการตรวจสอบความสามารถในการจ่ายเมื่อลูกค้ามองหาการใช้จ่ายมากกว่า 10% ของรายได้ โดยให้ผลตอบแทนจากคาสิโนลดลง 45% (1.44 พันล้านปอนด์) และผลตอบแทนการเดิมพันลดลง 31% โดย 727 ล้านปอนด์

การจัดเก็บภาษีบังคับการจัดเก็บภาษีบังคับสำหรับการพนันเพื่อเป็นทุนสำหรับการวิจัย การศึกษา และการรักษา (RET) ในขณะเดียวกัน คาดว่าจะตั้งไว้ที่ 1% ของผลกำไรในอุตสาหกรรม หรือประมาณ 150 ล้านปอนด์

ตามรายงานของ Responsible Gambling Strategy Board (RGSB) เงินทุนรายปี “ถ้ามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริง” ในอันตรายจากการพนันจะประกอบด้วยอย่างน้อย 4.5 ล้านปอนด์สำหรับการวิจัย 12 ล้านปอนด์สำหรับการศึกษาและ “มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ” กว่า 6 ล้านปอนด์ที่ใช้ไปกับการรักษาในปัจจุบัน

แม้ว่าเงินทุนที่เหมาะสมอาจสูงถึง 106.5 ล้านปอนด์ แต่โปรแกรมการรักษาที่มีประสิทธิภาพคล้ายกับบริการยาและแอลกอฮอล์ที่มีราคาประมาณ 90 ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตาม รายงานดังกล่าวระบุว่า แม้แต่เวอร์ชันที่ลดขนาดลงก็ยังเป็น “การเพิ่มขึ้นอย่างมาก” ในการระดมทุน RET ในปัจจุบันของอุตสาหกรรมที่ 19 ล้านปอนด์

นอกจากนี้ อย่างน้อย 20 ล้านปอนด์จะต้องสนับสนุนผู้ตรวจการแผ่นดินการพนัน สิ่งอื่นที่แนะนำในรายงาน Peers for Gambling Reform อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลสำหรับบุคคลที่ได้รับอันตรายจากการพนัน โดยประมาณระหว่าง 270 ถึง 1.17 พันล้านปอนด์

Loot Boxes เป็นการพนันอย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นจากความต้องการที่คณะกรรมการการพนันต้องดูแลกล่องของขวัญ สิ่งนี้จะทำให้หน่วยงานกำกับดูแลต้องจ้างพนักงานใหม่

และพัฒนาความเชี่ยวชาญที่สำคัญ รายงานระบุ โดยรวมแล้วประมาณการค่าใช้จ่ายในการควบคุมกล่องของขวัญที่ 20 ล้านปอนด์ต่อปี แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงหากกลไกวิดีโอเกมไม่ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในเกมคอนโซล

“คล้ายกับค่าธรรมเนียมที่ผู้ประกอบการการพนันจ่ายเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการควบคุมการพนันของคณะกรรมการการพนัน เราคิดว่าบริษัทวิดีโอเกมที่มีเนื้อหากล่องของขวัญจะได้รับการประเมินค่าธรรมเนียมที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการการพนันในการควบคุมกล่องของขวัญ” มันเพิ่ม

ห้ามสปอนเซอร์กีฬา

หนึ่งในองค์ประกอบที่ขัดแย้งกันมากขึ้นในรายงานของ Peers คือข้อเสนอที่จะห้ามการเป็นสปอนเซอร์โดยตรงของกีฬาโดยผู้ประกอบธุรกิจการพนัน

Nera ประมาณการว่าข้อตกลงการเป็นสปอนเซอร์หน้าเสื้อกับธุรกิจการพนันมีแนวโน้มที่จะเป็นสองเท่าของสปอนเซอร์ที่ไม่ใช่การพนัน ในขณะที่การเป็นสปอนเซอร์ EFL ของ Sky Bet ทำได้ 40 ล้านปอนด์ต่อปี นี่หมายความว่าจำนวนรายได้ทั้งหมดที่สูญเสียไปในการแข่งขัน EFL Championship, League One และ League Two จะรวมเป็นเงิน 26 ล้านปอนด์ – แยกเป็นผู้สนับสนุนทดแทน – หรือ 2.4% ของรายได้ลีกประจำปี

การลดลงที่ใหญ่ที่สุดคือการแข่งขันชิงแชมป์ซึ่งสูญเสียรายได้ประมาณ 2.6% หรือ 21 ล้านปอนด์ต่อปี เทียบกับ 4 ล้านปอนด์สำหรับลีกวันและ 2 ล้านปอนด์สำหรับลีกทู ในทั้งสองกรณี 1.9% ของรายได้ดิวิชั่น

Rugby Football League ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Betfred อาจสูญเสียรายได้ต่อปีระหว่าง 500,000 ถึง 950,000 ปอนด์ เพื่อชดเชยสิ่งนี้ รายงานแนะนำค่าธรรมเนียมเพื่อแลกกับสิทธิ์ในการนำเสนอการเดิมพันในการแข่งขัน รวมถึงการกระจายรายได้ที่ดีขึ้นที่ได้รับในระดับสูงสุดของกีฬาเช่นพรีเมียร์ลีก

สำหรับระดับสูงสุดนั้น รายงานระบุว่ามีเพียงสองสโมสร – ฟูแล่มที่เพิ่งตกชั้นและเวสต์แฮมยูไนเต็ด – ได้รับการสนับสนุนจากเจ้ามือรับแทงชาวอังกฤษ สโมสรอื่นๆ ที่มีสปอนเซอร์การพนัน ได้กล่าวถึงธุรกิจป้ายขาวบนเสื้อของพวกเขา ซึ่งไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าชาวอังกฤษ และดังนั้นจึงได้รับการยกเว้นจากการแบน

ผลกระทบต่อภาคความบันเทิงและการบริการอื่นๆรายงาน Peers for Gambling Reform อ้างว่ารายได้ที่ถูกเบี่ยงเบนไปจากการพนันจะถูกโอนไปยังภาคอื่น ๆ สันนิษฐานว่า 100% ของผลตอบแทนรวมที่ไม่ได้เล่นการพนันอีกต่อไปจะไปขายปลีกแทน อาหารและเครื่องดื่ม; กิจกรรมสร้างสรรค์ ศิลปะและความบันเทิง กีฬา ความบันเทิงและนันทนาการ

สิ่งนี้เสริมอาจเป็นการประมาณค่าสูงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้เล่นใช้การพนันอย่างไม่ยั่งยืน พวกเขาอาจโอนรายได้บางส่วนไปเป็นกิจกรรมการพนันอื่น ๆ ที่ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย Nera ตั้งข้อสังเกต

สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ที่เกิดจากรูปแบบการพักผ่อนหย่อนใจและความสดชื่นที่ไม่ใช่การพนัน ซึ่งในทางกลับกันอาจเพิ่มรายได้ เงินเดือนพนักงาน และภาษี เพื่อชดเชยรายได้จากภาษีการพนันที่ลดลง

Nera ประมาณการว่าในที่สุดสิ่งนี้อาจนำไปสู่การสร้างงานใหม่มากถึง 30,000 ตำแหน่งและรายได้ของพนักงาน 400 ล้านปอนด์โดยการโอนการใช้จ่ายไปยังอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานมากขึ้น

“รายงานนี้ระบุอย่างชัดเจนถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการปฏิรูปอุตสาหกรรมการพนันด้วยรายรับจากภาษีที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น งานที่สามารถสร้างได้และการเพิ่มเงินทุนสำหรับการวิจัย การศึกษา และการรักษา” ลอร์ดฟอสเตอร์แห่งบาธ ประธานคณะผู้บริหารระดับสูงกล่าว . “ฐานหลักฐานและกรณีเศรษฐกิจเพื่อการปฏิรูปได้เกิดขึ้นแล้ว

“รัฐบาลนี้ต้องการการแก้ไขเพื่อดำเนินการต่อไป”หนึ่งในรองประธานกลุ่ม บิชอปแห่งเซนต์อัลบันส์ กล่าวว่ารายงานดังกล่าวได้ชี้แจงถึง “ลักษณะความรับผิดชอบทางการเงิน” ของคำแนะนำเดิม“ด้วยการปฏิรูปและเร่งรัดการออกกฎหมาย เรามีโอกาสที่จะช่วยชีวิตผู้คนนับพันที่ถูกทำลายจากอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันในแต่ละปี”

Playtech ได้ทำข้อตกลงในการขายแผนกการค้าทางการเงิน Finalto ให้กับกลุ่มที่นำโดย Barinboim Group และได้รับการสนับสนุนโดย Leumi Partners และ Menora Mivtachim Insurance ในข้อตกลงมูลค่าสูงถึง 210 ล้านดอลลาร์ (148 ล้านปอนด์/171 ยูโร)

ข้อตกลงนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกคนสำคัญของทีมผู้บริหาร Finalto ด้วย ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 210 ล้านดอลลาร์ (148 ล้านยูโร/171 ล้านยูโร) และรวมถึงการชำระเงินล่วงหน้าขั้นต้นที่ 185 ล้านดอลลาร์ โดยจะเลื่อนออกไปอีก 15 ล้านดอลลาร์เป็นเวลาไม่เกินสองปี .

เงินอีก 25 ล้านดอลลาร์จะต้องชำระโดยขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดหรือเกณฑ์อื่นๆ ที่ธุรกิจจะต้องปฏิบัติตามหลังจากข้อตกลงเสร็จสิ้น

Playtech ในเดือนมีนาคมประกาศแผนการที่จะกำจัดสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักและทำให้การดำเนินธุรกิจง่ายขึ้นโดยมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการพนันหลัก สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากเห็นรายได้ลดลง 25.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 1.08 พันล้านยูโรในปีการเงิน 2020

ซัพพลายเออร์ได้ประเมินทางเลือกของตนในธุรกิจ Finalto ซึ่งเดิมเรียกว่า TradeTech มาระยะหนึ่งแล้ว โดยได้รับการติดต่อจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขายในปีที่แล้ว สิ่งนี้นำไปสู่ ​​Playtech ในเดือนสิงหาคม 2020 ประกาศว่าจะเปิดขายธุรกิจ

ในเดือนมกราคมของปีนี้ Playtech เปิดเผยว่ากำลังหารือกับกลุ่มพันธมิตรเกี่ยวกับการขายที่เป็นไปได้ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายและคณะกรรมการ Playtech แนะนำให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่ออนุมัติการขาย

หากการขายเสร็จสิ้นในสภาพแวดล้อมการซื้อขายปัจจุบัน ซึ่งยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากการระบาดใหญ่ Playtech จะเก็บรายได้ใดๆ ไว้จนกว่าจะมี “ความชัดเจน” ของตลาดมากขึ้น สิ่งนี้กล่าวว่าจะช่วยลดหนี้สุทธิจนกว่าข้อตกลงจะปิดลง

อย่างไรก็ตาม หากข้อตกลงดำเนินไปในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ตามที่คาดไว้ และด้วยสมมติฐานว่ามีความชัดเจนมากขึ้นในตลาด ซัพพลายเออร์กล่าวว่ามีความมุ่งมั่นที่จะคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมพร้อมทั้งปรับสมดุล โอกาสในการลงทุนในธุรกิจ

ก่อนที่จะระบาดส่วนที่ได้พยายาม แต่มันก็กลายเป็นคนขับรายได้หลักของซัพพลายเออร์ในปี 2020 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกของปี

“Playtech มีกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อลดความซับซ้อนของกลุ่ม และการประกาศในวันนี้เป็นบทสรุปของกระบวนการสองปีที่ Playtech ได้สำรวจทุกเส้นทางเพื่อเพิ่มมูลค่าและความมั่นใจสูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นจาก Finalto” Mor Weizer ผู้บริหารระดับสูงของ Playtech กล่าว

“การขายยังให้ผลลัพธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในธุรกิจ Finalto โดยให้ความแน่นอนแก่เพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และคู่ค้าทางการค้า สมาคมมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจ Finalto และตลาดที่ดำเนินการ และเราขอให้เพื่อนร่วมงานของเราประสบความสำเร็จในอนาคต

“มองไปข้างหน้า Playtech จะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่นำเสนอในการพนันแบบ B2B และ B2C โดยได้รับแรงหนุนจากความเชี่ยวชาญออนไลน์ของเราและสนับสนุนโดยงบดุลที่แข็งแกร่ง เราได้สร้างแรงผลักดันในธุรกิจของเรา โดยเน้นที่ความก้าวหน้าของเราในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาในตลาดสำคัญๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ละตินอเมริกา และยุโรป

“ข้อตกลงที่เราได้เซ็นสัญญากับลูกค้าใหม่ในช่วงเวลานี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำและแสดงให้เห็นถึงประเภทของโอกาสที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนในอนาคต”

การยืนยันข้อตกลงเกิดขึ้นในขณะที่ Playtech ได้เผยแพร่การอัปเดตการซื้อขายในช่วงสี่เดือนจนถึงวันที่ 30 เมษายน โดยในระหว่างนั้น บริษัทกล่าวว่ายังคงมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน รวมถึงในตลาดเป้าหมายหลักของสหรัฐฯ ละตินอเมริกา และยุโรป

ซึ่งรวมถึงการทำข้อตกลงใหม่กับบริษัท Greenwood ในสหรัฐอเมริกาและHolland Casinoในเนเธอร์แลนด์ ในขณะที่ Caliente และการดำเนินงานอื่นๆ ในละตินอเมริกายังสังเกตเห็นประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งอีกด้วย

Playtech กล่าวว่าการเติบโตทางออนไลน์ยังคง “แข็งแกร่งมาก” ในช่วงเวลาทั้งใน B2B และ Snaitech และเป็นผลให้สามารถเพิ่มกำไรที่ปรับแล้วทั้งปีก่อนคาดการณ์ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA)

แม้ว่าธุรกิจค้าปลีกจะยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ในช่วงสี่เดือนก็ตาม ขณะนี้การค้าปลีกได้เปิดขึ้นอีกครั้งในสหราชอาณาจักร แต่การปิดในอิตาลียังคงดำเนินต่อไปนานกว่าที่คาด โดยไซต์ในประเทศไม่คาดว่าจะเปิดจนกว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเป็นอย่างน้อย

Playtech กล่าวว่าภายในกลุ่มธุรกิจ B2B หลักนั้น ธุรกิจออนไลน์ทำงานได้ดี แม้ว่าส่วนที่เน้นการค้าปลีกของธุรกิจจะได้รับผลกระทบจากการปิดตลาดส่วนใหญ่ในตลาดสำคัญๆ โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรและกรีซ

ความคืบหน้าเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาผ่านข้อตกลงหลายรัฐและหลายผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์กับผู้ให้บริการคาสิโน Parx บริษัท Greenwood สิ่งนี้ได้เห็นการเปิดตัวเนื้อหาในมิชิแกนแล้ว โดยจะมีการเปิดตัวเพิ่มเติมสำหรับปี 2021 และ 2022

ในละตินอเมริกา Playtech กล่าวว่า Caliente สามารถสร้างจุดยืนในเม็กซิโกได้ ในขณะที่ WPlay ในโคลอมเบียได้รับแรงผลักดันเพิ่มเติม Playtech ยังระบุด้วยว่าข้อตกลงที่มีโครงสร้างอื่นๆ ในกัวเตมาลา คอสตาริกา และปานามานั้นดำเนินไปได้ด้วยดี และถูกกำหนดให้กลายเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

เปลี่ยนไปใช้ B2C หลัก ในขณะที่กลุ่มนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการปิดร้านค้าปลีกของ Snaitech ในอิตาลีอันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ ธุรกิจออนไลน์ของ Snaitech ยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2020 จนถึงปี 2021 ในเอเชีย Playtech กล่าวว่าธุรกิจในภูมิภาคนี้มีเสถียรภาพ สอดคล้องกับระดับที่ทำได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2020

การพัฒนาที่สำคัญอื่น ๆ ในระยะเวลารวมถึงไบรอัน Mattingley ได้รับการแต่งตั้งประธานกรรมการกำหนด Mattingley มีกำหนดเข้ารับตำแหน่งต่อจาก Claire Milne ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานชั่วคราวในวันที่ 1 มิถุนายนนอกจากนี้ Playtech ยังได้ตัดสินใจย้ายถิ่นที่อยู่ด้านภาษีไปยังสหราชอาณาจักร และตอนนี้ก็มีผลบังคับใช้แล้ว

“ผมรู้สึกยินดีกับประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งของ Playtech จนถึงตอนนี้ในปี 2021 แม้ว่าจะมีความท้าทายอย่างต่อเนื่องจากการระบาดใหญ่” Weizer กล่าว “การขาย Finalto เป็นไปตามกลยุทธ์ของเราในการทำให้บริษัทง่ายขึ้น

“เราเชื่อว่าเนื่องจากการทำงานหนักและการอุทิศตนของพนักงานของเรา Playtech จะออกจากการแพร่ระบาดอย่างแข็งแกร่งกว่าที่เคย เมื่อมองไปข้างหน้า เรามั่นใจว่ากลุ่มที่เรียบง่ายและโอกาสการเติบโตที่น่าตื่นเต้นในอนาคตจะส่งมอบคุณค่าที่สำคัญให้กับผู้ถือหุ้น”

ใบเรียกเก็บเงินที่จะทำให้การพนันกีฬาเหตุการณ์เดียวในแคนาดาถูกต้องตามกฎหมายได้ผ่านการอ่านครั้งที่สองในวุฒิสภาและตอนนี้จะเข้าสู่คณะกรรมการวุฒิสภาด้านการธนาคารการค้าและการพาณิชย์

Bill C-218 หรือที่รู้จักในชื่อ Safe and Regulated Sports Betting Act ได้รับการ อนุมัติจากสภา หลังจากการอ่านครั้งที่สามในเดือนเมษายนและรอการอนุมัติจากวุฒิสภาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หากผ่านโดยคณะกรรมการ ใบเรียกเก็บเงินจะได้รับ Royal Assent และกลายเป็นกฎหมาย อนุญาตให้ผู้ประกอบการเสนอการเดิมพันในการแข่งขันกีฬาแต่ละรายการ แทนที่จะให้เฉพาะทวีคูณเท่านั้น

ลอตเตอรีนิวแฮมป์เชียร์รายงานรายรับจากการพนันกีฬาเพิ่มขึ้น 1,158.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2.3 ล้านยูโร/2.7 ล้านยูโร) ในเดือนเมษายน ขณะที่รัฐสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1,129.0% เป็น 46.7 ล้านดอลลาร์ในเดือนเดียวกันรายได้สำหรับเดือนนี้เพิ่มขึ้นจาก $262,393 ในเดือนเมษายน 2020 แม้ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

มาตรการระดับรัฐหมายความว่าหนังสือกีฬาขายปลีกทั้งหมดถูกปิดในเดือนเมษายนปีที่แล้ว ในขณะที่การแข่งขันกีฬาเกือบทั้งหมดทั่วโลกถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปเนื่องจากข้อจำกัดของ Covid-19 ดังนั้นจึงจำกัดตัวเลือกการเดิมพันอย่างรุนแรงสำหรับผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ยอดรวมในเดือนเมษายนก็ลดลง 23.3% จาก 4.3 ล้านดอลลาร์ที่โพสต์ใน เดือนมีนาคมของปีนี้รายได้ทั้งหมด 2.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนมาจากการพนันกีฬาบนมือถือ ในขณะที่อีก 1.0 ล้านดอลลาร์มาจากหนังสือกีฬาขายปลีก

หันมารับมือและในขณะที่เพิ่มขึ้น 1,129.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 46.7 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน แต่ลดลง 16.3% จาก 55.8 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม และเป็นยอดรวมรายเดือนต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 เกมวิทยาศาสตร์ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการของ SportCast ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมของผู้เล่น ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ BetBuilder ตัวแรก

SportCast มีเครื่องมือที่มีส่วนร่วมต่างๆ แต่ได้กลายเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดสำหรับ BetBuilder ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นที่จะเดิมพันในหลายตลาดภายในเกมเดียวกันที่สร้างขึ้นในปี 2017 เกมทางวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าทวีคูณเกมเดียวเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วอเมริกาเหนือเนื่องจากการพนันทางกฎหมายได้แพร่กระจายไปทั่วประเทศ

Keith O’Loughlin รองประธานบริหารฝ่ายกีฬาของ Scientific Games กล่าวว่า “สำหรับแฟนกีฬา ความสามารถในการกำหนดเรื่องราวของเกม เดิมพันและดูมันแบบสดได้กลายเป็นวิธีที่น่าตื่นเต้นในการเข้าร่วมการแข่งขัน” “เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของ SportCast จะช่วยให้เราขับเคลื่อนคลื่นลูกต่อไปของการขยายกีฬาระดับโลกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของเรา

“ผลิตภัณฑ์ BetBuilder ที่ได้รับรางวัลเป็นเพียงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชิ้นแรกๆ ที่สามารถขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มพื้นฐานเพื่อประโยชน์ของลูกค้าของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถเปิดตัวสิ่งเหล่านี้ได้”

Novomatic ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการเล่นเกมได้แต่งตั้ง Thomas Komnacky เป็นรองประธานฝ่ายปฏิบัติการระดับโลกคนใหม่ของบริษัท Novomatic แต่งตั้ง Komnacky เป็นฝ่ายปฏิบัติการระดับโลก vp

การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่องของ Novomatic สำหรับแผนกขายและโลจิสติกส์สำหรับการผลิตทั่วโลก แผนกและพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของร้านค้าของ Novomatic รวมถึงการเช่าอุปกรณ์เล่นเกม จะถูกนำมาอยู่ภายใต้แผนกใหม่ของ Komnacky

Komnacky ซึ่งทำงานกับ Novomatic มาตั้งแต่ปี 2014 เคยทำงานด้านการวิเคราะห์ตลาด การพัฒนากลยุทธ์ และการพัฒนาธุรกิจภายในบริษัท ตลอดระยะเวลาที่เขาดำรงตำแหน่ง เขามีบทบาทสำคัญในการเข้าสู่ตลาดและการเข้าซื้อกิจการบริษัท ตลอดจนทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อยสองแห่ง

Ryszard Presch สมาชิกคณะกรรมการของ Novomatic กล่าวว่า “จุดเน้นที่ชัดเจนของการปรับโครงสร้างครั้งนี้คือการสร้างหน่วยงานข้ามสายงานแบบรวมกลุ่มที่รับการสนับสนุน ควบคุม และประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และบริษัทสาขาที่ดำเนินงานในต่างประเทศ

“กับโธมัส คอมนัคกี้ ผู้จัดการของโนโวมาติกที่มีประสบการณ์เข้ามารับช่วงต่อการจัดการพื้นที่ส่วนกลางนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่รู้จักกลุ่มนี้เป็นอย่างดี แต่ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทระดับประเทศด้วย”

Komnacky กล่าวเสริมว่า: “เป้าหมายของฉันคือการมีส่วนสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของบริษัทผ่านการสร้างเครือข่ายที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับบริษัทในเครือ ตลอดจนคำแนะนำและการสนับสนุนจากสำนักงานใหญ่ตามเป้าหมาย”

ผลลัพธ์ที่ตีพิมพ์โดยลอตเตอรีการศึกษาเทนเนสซีแสดงให้เห็นว่าตลาดการพนันกีฬาของรัฐเห็นผู้เล่นเดิมพัน 172.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ทำให้การจัดการเดิมพันกีฬาทั้งหมดในรัฐมีมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัวตลาดในเดือนพฤศจิกายนรายได้ Q1 ของ GAN พุ่งสูงขึ้นหลังจากเพิ่ม Coolbet

การจัดการของเดือนเมษายนลดลง 16.3% จากตัวเลขในเดือนมีนาคมที่ 205.9 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขการเดิมพันสูงสุดอันดับสองในรัฐหลังเดือนมกราคมการจัดการการเดิมพันทั้งหมดในรัฐตอนนี้อยู่ที่ 1.08 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ตลาดเปิดตัวในเดือนพฤศจิกายนดูแลโดย Tennessee Education Lottery

สภาการพนันและการเล่นเกมได้ประณามรายงาน Peers for Gambling Reform ที่เผยแพร่ในวันนี้ โดย Michael Dugher ผู้บริหารระดับสูงให้เหตุผลว่าการประเมินนั้น “โง่เขลาทางเศรษฐกิจ” และงานของ “ผู้ห้าม”

BGC โจมตีข้อเสนอการปฏิรูปการพนันของขุนนางรายงานนี้ทำหน้าที่เป็นการติดตามผลGambling Harm – Time for Action ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2020 ซึ่งเพื่อนร่วมงานเสนอการ

เปลี่ยนแปลง เช่น การจำกัดเงินเดิมพันและการแบนผู้สนับสนุนการพนันกีฬา เอกสารใหม่ – ผ่านการวิจัยโดย Nera Economic Consulting – พยายามหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปฏิรูปเหล่านั้น

ตามรายงานของวันนี้ การปฏิรูปกฎระเบียบที่เสนอจะเห็นผลกำไรของอุตสาหกรรมเกมลดลงมากถึง 974 ล้านปอนด์แต่จะเห็นว่าเงินถูกโอนไปยังภาคอื่น ๆ ซึ่งรายงานระบุว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจมากกว่าการใช้จ่ายการพนัน

Michael Dugher ผู้บริหารระดับสูงของ BGC กล่าวว่า: “เรายินดีต้อนรับการตรวจสอบการพนันของรัฐบาลและเรามั่นใจว่ารัฐมนตรีจะทำการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลสำหรับอนาคตโดยอิงจากหลักฐานที่จริงจัง มากกว่าตัวเลขในรายงานนี้

“ความฝันของการห้ามต่อต้านการพนันคือการบังคับให้ผู้คนไม่เล่นการพนันหรือเล่นการพนันน้อยลง เพียงเพราะพวกเขาไม่ชอบการพนัน เพื่อนร่วมงานส่วนน้อยอาจดูถูกคนทำงานหลายล้านคน

ที่ชอบเดิมพัน แต่ความจริงก็คือคนส่วนใหญ่ทำอย่างนั้นได้อย่างปลอดภัยอย่างสมบูรณ์“และความคิดที่ว่าการจำกัดการเดิมพันจะสร้างงานมากขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่งี่เง่าทางเศรษฐกิจและตรงไปตรงมาสำหรับนก”

ข้อเสนออื่น ๆ ในรายงานรวมถึงการห้ามผู้สนับสนุนโดยตรงของผู้ให้บริการการพนันในกีฬา – ซึ่ง Dugher อ้างว่าจะ “ผลักดันผู้คนสู่ตลาดมืด” เท่านั้น – จำแนกกล่องของขวัญเป็นการพนัน และกำหนดการจัดเก็บภาษีที่จำเป็นสำหรับการวิจัย การศึกษา และการรักษา

แม้ว่ารายงานดังกล่าวจะวิพากษ์วิจารณ์ แต่ Dugher กล่าวว่า BGC ยังคงเปิดกว้างสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม และกล่าวว่าเขาหวังว่าเอกสารดังกล่าวจะนำไปสู่การปฏิรูปเชิง

สร้างสรรค์“เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลง 100 เปอร์เซ็นต์ และเราหวังว่าเอกสารไวท์เปเปอร์จะนำไปสู่แพ็คเกจของการปฏิรูปที่ดำเนินการปรับปรุงที่สำคัญเมื่อเร็วๆ นี้ในการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

“นอกจากนี้ สมาชิกของเรากำลังใช้จ่ายเงิน 100 ล้านปอนด์สำหรับการวิจัย การศึกษา และการรักษาปัญหาการพนัน เช่นเดียวกับ 10 ล้านปอนด์ในโครงการป้องกันอันตรายจากการพนันของคนหนุ่มสาว”

การเดิมพันกีฬาและผู้ให้บริการกีฬาแฟนตาซีรายวัน FanDuel Group ได้ทำข้อตกลงเพื่อเป็นผู้ให้บริการอัตราต่อรองกีฬาแต่เพียงผู้เดียวแก่สำนักข่าว Associated Press (AP) ที่ไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้ข้อตกลงนี้ อัตราต่อรองหนังสือกีฬาของ FanDuel จะปรากฏในรายการเดิมพันกีฬารายวันของ AP ตัวอย่างเกม และเรื่องราวกีฬาอื่นๆ ที่มีการกล่าวถึงอัตราต่อรอง

AP จะคงการควบคุมด้านบรรณาธิการของเนื้อหาทั้งหมดที่เผยแพร่ด้วยอัตราต่อรองของ FanDuelวิดเจ็ต FanDuel จะถูกรวมเข้ากับหน้ากีฬาของ APNews.com ในขณะที่เนื้อหา FanDuel ที่เลือกจะกระจายไปทั่วสาย AP

“ในขณะที่การเดิมพันกีฬากลายเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น ลูกค้าของเราก็ขอข้อมูลประเภทนี้มากขึ้นเรื่อยๆ” Barry Bedlan ผู้อำนวยการระดับโลกของ AP ด้านข้อความและผลิตภัณฑ์การตลาดใหม่กล่าว

“การทำงานร่วมกับเจ้ามือรับพนันกีฬาที่มีชื่อเสียงรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผล เพื่อให้มีจุดอ้างอิงที่น่าเชื่อถือและสม่ำเสมอสำหรับ AP และลูกค้าของบริษัท”

รายได้จากการพนันกีฬาในโคโลราโดมีมูลค่า 147.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (£104.2m/€120.3m) ในช่วงปีแรกของกฎระเบียบในรัฐสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เล่นเดิมพันรวม 2.34 พันล้านดอลลาร์โคโลราโดเปิดตลาดการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2020โดยมีตัวเลือกการเดิมพันออนไลน์และขายปลีกสำหรับผู้เล่นทั่วทั้งรัฐ

ในช่วงเดือนเมษายนเดือนสุดท้ายของปีแรกของการควบคุมรายได้จำนวน $ 17.6m ลดลง 13.7% จาก $ 20.4m ใน เดือนมีนาคม และวิธีการบางอย่างสั้น ๆ ของการบันทึกรายเดือน $

23.1m ประสบความสำเร็จใน มกราคมการเดิมพันออนไลน์คิดเป็น 17.4 ล้านเหรียญสหรัฐของรายรับจากการเล่นเกมทั้งหมดในเดือนเม.ย. เทียบกับเพียง 186,291 ดอลลาร์จากกิจกรรมค้าปลีก

การใช้จ่ายของผู้เล่นในเดือนเมษายนและการจัดการของรัฐสูงถึง 244.4 ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าการเดิมพัน 301.0 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม 18.8% และ 25.2% ตามสถิติรายเดือน

326.9 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคมในเดือนเมษายน 241.9 ล้านดอลลาร์ถูกใช้ไปกับหนังสือกีฬาออนไลน์ ขณะที่ส่วนที่เหลืออีก 2.5 ล้านดอลลาร์ถูกนำไปวางเดิมพันที่ร้านค้าปลีกทั่วรัฐ

SkillOnNet ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะเปิดตัวแบรนด์ PlayOjo ในสหรัฐอเมริกาหลังจากบรรลุข้อตกลงการเข้าถึงตลาดกับ Caesars Entertainment ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ ภายใต้การ

อนุมัติด้านกฎระเบียบ ข้อตกลงดังกล่าวจะอนุญาตให้ SkillOnNet เปิดตัวแบรนด์ PlayOjo บนซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองในรัฐ SkillOnNet กล่าวว่ามีแผนที่จะจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในสหรัฐฯ เพื่อรองรับการเปิดตัวและแผนการขยายในอนาคตในประเทศ

ส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ SkillOnNet กล่าวว่าทีมการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีจะมุ่งเน้นที่การรักษาความปลอดภัยให้กับพันธมิตรด้านการเข้าถึงตลาดเพิ่มเติม รวมถึงข้อตกลงเกี่ยวกับเกมและสื่อทั่วสหรัฐอเมริกา

“นี่เป็นโอกาสครั้งสำคัญสำหรับ SkillOnNet; เราได้เห็นการเติบโตอย่างมากในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และการเปิดตัว igaming ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในรัฐอื่นๆ ของสหรัฐฯ” Maor Nutkevitch หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กรของ SkillOnNet กล่าว

วุฒิสภาของรัฐคอนเนตทิคัตได้อนุมัติ House Bill 6451 ซึ่งจะรับรองการพนันกีฬาออนไลน์ กีฬาแฟนตาซี และรูปแบบอื่น ๆ ของ igaming ในรัฐผ่านผู้ให้บริการชนเผ่าสองคนของรัฐ

คอนเนตทิคัตได้รับความสนใจในใบอนุญาตการพนันกีฬา

ร่างกฎหมายนี้ซึ่งนำเสนอโดยตัวแทน Brian Smith ได้รับการอนุมัติ 28 โหวตต่อ 6 เมื่อวานนี้ (25 พฤษภาคม) และตอนนี้ไปที่สำนักงานของผู้ว่าการ Ned Lamont เพื่อขออนุมัติหลังจากนั้นอาจลงนามในกฎหมาย

มันพยายามที่จะทำข้อตกลงอย่างเป็นทางการที่ทำโดยผู้ว่าราชการกับชนเผ่าMashantucketและMoheganของรัฐในเดือนมีนาคมและจะอนุญาตให้ชนเผ่าเสนอการเดิมพันกีฬาออนไลน์และที่

หนังสือกีฬาทางบกภายในคาสิโนที่พวกเขาดำเนินการนอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาเกมและแฟนตาซีภายใต้ร่างกฎหมายนี้ แต่ละเผ่าจะได้รับอนุญาตให้ใช้สกินหนึ่งสกินสำหรับการเดิมพันกีฬาออนไลน์และอีกสกินสำหรับการเล่นเกม

ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอนุญาตให้ Connecticut Lottery Corporation ดำเนินการหนึ่งสกินสำหรับการเดิมพันกีฬานอกดินแดนของชนเผ่า เช่นเดียวกับการวางเดิมพันขายปลีกที่ 15 แห่งทั่วรัฐ โดยมีเงื่อนไขว่าอยู่ห่างจากการจองของชนเผ่าอย่างน้อย 25 ไมล์

คาสิโนออนไลน์และหนังสือกีฬา Bovada ได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนจะไม่อนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวยอร์กใช้บริการอีกต่อไปและจะออกจากตลาดของรัฐนิวยอร์กคำแถลงจาก

Bovada ซึ่งตั้งอยู่ในคอสตาริกาประกาศว่า “สภาพอากาศในอนาคต” ของสภาพแวดล้อมการพนันออนไลน์ของนิวยอร์กซึ่งอ้างถึงการแนะนำกฎระเบียบใหม่ในรัฐทำให้ Bovada ตัดสินใจห้ามผู้อยู่อาศัย

กฎระเบียบใหม่เหล่านี้มาพร้อมกับแผนของรัฐสำหรับ การเดิมพันออนไลน์อย่างถูกกฎหมายซึ่งรวมอยู่ในงบประมาณปี 2022 ที่ ลงนามโดยผู้ว่าการแอนดรูว์ คูโอโม เมื่อเดือนที่แล้ว ใน

บรรดามาตรการที่กำหนดไว้ภายใต้การเรียกเก็บเงินงบประมาณคือคณะกรรมาธิการการเล่นเกมแห่งรัฐนิวยอร์กจะออกคำขอสำหรับข้อเสนอในการเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอย่างน้อยสอง

รายเพื่อดำเนินการเดิมพันกีฬา โดยจะได้รับใบอนุญาตและเสนอสกินเดิมพันอย่างน้อยสี่รายการEsports Entertainment Group ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรหลายปีกับสมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ (NBA) ซึ่งเป็นแฟรนไชส์ของ Cleveland Cavaliers

ภายใต้ข้อตกลงนี้ Esports Entertainment จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการแข่งขัน esports อย่างเป็นทางการของทีมและดำเนินการแข่งขัน esports ที่มีแบรนด์ร่วมสามรายการในแต่ละปีสำหรับ Cavaliers โดยใช้แพลตฟอร์ม Esports Gaming League (EGL)

Esports Entertainment จะใช้ความพยายามทางการตลาดดิจิทัลของทีมในช่องทางโซเชียล อีเมล มือถือ และออนไลน์เพื่อโปรโมตการแข่งขันแบรนด์ร่วมด้านอื่น ๆ ของข้อตกลงรวมถึงป้ายไฟ LED ข้างสนามในเกมเหย้าของ Cavaliers ทุกเกมในช่วงฤดูกาล 2021-22 และเป็นหุ้นส่วนที่นำเสนอของค่ำคืนที่มีธีม esports ในแต่ละฤดูกาลของข้อตกลง

การเป็นพันธมิตรยังครอบคลุมถึงพันธมิตร Esports ของ Cavs Legion GC NBA 2K League ของทีมด้วยการเปิดเผยแบรนด์บนเสื้อจริงของผู้เล่นและแทบในเกม“เรามีความยินดีที่จะ

ประกาศให้ Cavs เป็นพันธมิตรทีม NBA ครั้งแรกของเรา แพลตฟอร์มการแข่งขันที่แข็งแกร่งของเราจะช่วยให้ Cavs กระชับความสัมพันธ์กับแฟน ๆ ของพวกเขาในขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางใหม่สำหรับการมีส่วนร่วม” Grant Johnson ผู้บริหารระดับสูงของ Esports Entertainment กล่าว