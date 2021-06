ไลน์รอยัลคาสิโน ไลน์ GClub รายได้หนังสือกีฬา

ไลน์รอยัลคาสิโน รายรับจากการเดิมพันกีฬาในไอโอวาเพิ่มขึ้น 55.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 1.2 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคม แม้จะปิดกีฬาเกือบทั้งหมดเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในช่วงกลางเดือน

จับรวม แต่เป็นดีกว่าเดือนก่อนหน้านี้ที่ $ 19.6m ลดลง 66.5% ในเดือนกุมภาพันธ์กระแสรายได้หนังสือกีฬาอย่างต่อเนื่องของรัฐเป็นผลมาจากการเดิมพันออนไลน์ซึ่งทำเงินได้ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 9.4% ตัวเลขนี้อยู่ที่ 13.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 64.8%

การเดิมพันรายย่อยในขณะเดียวกันก็ขาดทุน $69,933 แม้ว่าจะเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่ภาคการค้าปลีกขาดทุน แต่ก็ลดลงมากจากที่ขาดทุน 614,574 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ส่งผลให้การเติบโตโดยรวมเดือนต่อเดือนโดยรวมเพิ่มขึ้นผู้ว่าการรัฐเวอร์จิเนีย ราล์ฟ นอร์แธม ได้เสนอข้อแก้ไขหลายประการในร่างกฎหมายที่จะทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายในรัฐ

House Bill 896 ซึ่งกำหนดแผนการที่จะอนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาออนไลน์และมือถือผ่านบ้านเมื่อเดือนที่แล้วด้วยคะแนนเสียง 59-35 หลังจากเคลียร์วุฒิสภาเมื่อวันที่ 7 มีนาคมด้วยคะแนน 33-5

ท่ามกลางการแก้ไขทางเทคนิคที่แนะนำโดย Northam รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายสำหรับใบอนุญาตการพนันกีฬา ค่าธรรมเนียมนี้กำหนดไว้ที่ค่าธรรมเนียมคงที่ 250,000 ดอลลาร์ แต่ตอนนี้สามารถเปลี่ยนเป็น 50,000 ดอลลาร์สำหรับการตรวจสอบเงินต้นแต่ละรายการในธุรกิจ

ค่าธรรมเนียมนี้อาจเพิ่มขึ้นได้หากค่าใช้จ่ายในการสอบสวนด้านกฎระเบียบว่าผู้ประกอบการมีความเหมาะสมสำหรับใบอนุญาตหรือไม่เกินกว่าค่าธรรมเนียมการสมัครครั้งแรก Lottoland ผู้ดำเนินการเดิมพันลอตเตอรีได้เปิดตัวเกมล็อตโต้ออนไลน์ใหม่ตามรายการเกมทางโทรทัศน์ยอดนิยมของสหราชอาณาจักร ‘ดีลหรือไม่มีข้อตกลง’

‘Deal or No Deal Lotto’ ท้าให้ผู้เล่นเลือกหกหมายเลขจาก 1 ถึง 49 และจับคู่ให้ได้มากที่สุดผ่านการลุ้นรางวัลทันทีของ Lottoland หากผู้เล่นจับคู่หมายเลขใด ๆ พวกเขาจะเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งพวกเขาจะมีโอกาสทวีคูณชัยชนะด้วยการเล่นกับ ‘เจ้ามือ’ เช่นผู้เข้าแข่งขันในรายการโทรทัศน์

“Deal or No Deal เป็นเกมโชว์ที่โดดเด่นซึ่งนำเสนอโดย Noel Edmonds ในตำนาน และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะสามารถนำเสนอสิ่งนี้ให้เป็นเกมล็อตโต้แบรนด์ทีวีล่าสุดของเรา” หัวหน้าผู้บริหาร Lottoland Nigel Birrell กล่าว

“เราพยายามหาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในภาคส่วนนี้อยู่เสมอและนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้ามากขึ้น เราวางแผนที่จะสนุกกับเกมล็อตโต้นี้และหวังว่าจะได้เห็นว่าลูกค้าของเราจะรับมืออย่างไรเมื่อพยายามเอาชนะเจ้ามือ ตัวเอง”

เพชรสามเม็ดและเชอร์รี่คลาสสิก ไลน์รอยัลคาสิโน เป็นทริปย้อนอดีตอย่างแท้จริง!ด้วยรูปลักษณ์และความรู้สึกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตู้เพลงในปี 1950 เกมนี้จะนำคุณไปสู่ความรุ่งเรืองของนักทานชาวอเมริกันและรถยนต์คลาสสิกที่มีโครเมียมและปีก ทำไมไม่ลองล่องเรือไปที่ร้านอาหารเพื่อทานแพนเค้กและมิลค์เชคดูล่ะ?

สมาคมธุรกิจการพนันในลิทัวเนียและสมาคมธุรกิจการพนันและเกมแห่งชาติได้ขอให้สมาชิกหยุดโฆษณาการพนันออนไลน์ในช่วงล็อกดาวน์ของประเทศที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสาย

พันธุ์ใหม่ (โควิด-19)หน่วยงานด้านการพนันของลิทัวเนียกล่าวว่าสมาคมผู้ประกอบการได้ดำเนินการหลังจากที่สมาชิกไม่ได้ดำเนินการเพื่อจำกัดการโฆษณาตามที่แนะนำในระหว่างการล็อกดาวน์

หน่วยงานกำกับดูแลอธิบายว่าได้ส่งจดหมายถึงผู้ประกอบการเมื่อวันที่ 1 เมษายน รวมถึงคำแนะนำที่จัดทำโดย European Gambling and Betting Association (EGBA)และมุ่งส่งเสริมการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบ

“ผู้มีอำนาจในการเล่นเกมชี้ให้เห็นว่าการโฆษณาเป็นหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องการพนัน” ผู้มีอำนาจกล่าว “การโฆษณาสามารถกระตุ้นให้คนเหล่านี้เล่นการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกักตัว”อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวว่าคำแนะนำเหล่านี้ไม่ได้นำมาพิจารณา แทนที่จะสังเกตว่าโฆษณาการพนันออนไลน์ใช้พื้นที่บนหน้าเว็บมากกว่าเมื่อก่อน

ในบรรดาไซต์ที่พบว่ามีคุณสมบัติในการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ เว็บไซต์ข่าวบาสเก็ตบอล Basketnews.lt ซึ่งรวมถึงโฆษณาสำหรับ OlyBet ของ Olympic Entertainment Group และ krepsinis.net ซึ่งรวมถึงโฆษณาสำหรับแบรนด์ Betsafe ของ Betsson

แม้ว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะพยายามติดต่อผู้ที่เพิ่มระดับการโฆษณาของพวกเขา แต่สมาคมธุรกิจการพนันในลิทัวเนียและสมาคมธุรกิจการพนันและเกมแห่งชาติต่างก็เลือกวันที่ 8 เมษายนเพื่อระงับการโฆษณาการพนันทางไกลทั้งหมด

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ลัตเวียเพื่อนบ้านของลิทัวเนียสั่งห้ามการพนันออนไลน์ทั้งหมดในระหว่างการล็อคตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายฉุกเฉินของ coronavirus (Covid-19) ของประเทศ

การเรียกเก็บเงิน – ลงนามโดยประธานาธิบดีของประเทศ Egils Levits เมื่อวันที่ 22 มีนาคม – ในขั้นต้นทำให้สถานะของการพนันออนไลน์ไม่ชัดเจนแต่ในวันที่ 6 เมษายน ผู้ควบคุมการพนันของประเทศได้รับการชี้แจงว่าใบอนุญาตออนไลน์ทั้งหมดจะถูกระงับ

ถัดไปจากเกม ไลน์ GClub ที่มีนวัตกรรมใหม่เสมอคือสล็อตวิดีโอ 5 × 3, 25 เพย์ไลน์ที่นำความมหัศจรรย์ของป่าไม้มาสู่ชีวิตใน Wizard of the Wood ผู้เล่นมีส่วนร่วมกับพลังอันน่าหลงใหลของพ่อมดหนุ่ม ที่ช่วยเพิ่มโชคของพวกเขาด้วยเวทมนตร์ของเขาและมอบโชคมหาศาล!

British Horseracing Association (BHA) จะประชุมกันในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเกี่ยวกับเวลาที่การแข่งขันจะกลับมาแข่งขันอีกครั้ง แม้ว่าสหราชอาณาจักรจะยังล็อกดาวน์อยู่เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่กำลังดำเนินอยู่

การแข่งรถถูกระงับตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมและจะไม่มีกำหนดการให้กลับมาแข่งขันได้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนอย่างเร็วที่สุด ในขั้นต้น BHA กล่าวว่าจะจัดแข่งม้าหลังปิดประตูก่อนที่จะประกาศระบบกันสะเทือนแบบเต็มรูปแบบ

รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศล็อกดาวน์ทั่วประเทศในวันที่ 23 มีนาคม และแม้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อวานนี้ (13 เมษายน) แต่ข้อจำกัดยังคงมีอยู่ รัฐบาลจะตัดสินใจในปลายสัปดาห์นี้ว่าจะ

ขยายหรือผ่อนปรนมาตรการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาตรการปัจจุบันรวมถึงการห้ามการชุมนุมในที่สาธารณะที่มีคนมากกว่า 2 คน ในขณะที่รัฐบาลยังกล่าวด้วยว่าจะยุติการสนับสนุนบริการฉุกเฉินทั้งหมดสำหรับการชุมนุมจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นใหม่ของ Racing Group ของกลุ่มอุตสาหกรรมการแข่งรถ Covid-19 ได้ทำงานร่วมกับคนขี่ม้า สนามแข่งม้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในแผนการที่จะกลับมาแข่งแบบปิดประตูโดยเร็วที่สุด

กลุ่มได้มุ่งเน้นไปที่กรอบการทำงานที่จะช่วยให้การแข่งขันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันโดยแบ่งเป็นระยะและควบคุม ซึ่งจะรวมถึงการแข่งม้าภายใต้เงื่อนไขที่ควบคุมอย่างเข้มงวดในสถานที่ที่ตรงตามเกณฑ์บางอย่าง แต่จะไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ BHA และรัฐบาล

“เราได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลตลอดช่วงวิกฤตนี้” Richard Wayman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ BHA กล่าว “เมื่อพวกเขากล่าวว่ายังคงปลอดภัยที่จะชุมนุมต่อไป เราก็พูด

ต่อ เมื่อพวกเขากล่าวว่าบริการฉุกเฉินไม่สามารถรองรับการชุมนุมได้อีกต่อไป เราก็หยุด “ตอนนี้ดูเหมือนชัดเจนว่า – เช่นเดียวกับกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมทางธุรกิจอื่นๆ – กีฬาจะต้องได้รับการสนับสนุนและอนุมัติจากรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อแม้ว่าจะปิดประตูก็ตาม

“งานที่ได้ทำเพื่อพัฒนาแผนการเริ่มต้นใหม่นั้นยอดเยี่ยม และได้แสดงให้เห็นว่าการแข่งรถจะพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่เมื่อเป็นไปได้” Wayman กล่าวเสริม “เรากำลังประสานงานกับรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแผนประสานงานที่รับผิดชอบในการกลับมาของกีฬาเมื่อเราได้รับแจ้งว่าสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างปลอดภัย”

ไลน์ GClub สหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นเพียงตลาดการแข่งม้าที่จะได้รับผลกระทบโดย coronavirus กับไอร์แลนด์ , ฝรั่งเศส และนิวซีแลนด์ระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่มียังหยุดการแข่งรถ

ในช่วงการระบาดของโรค Big Time Gaming นำเสนอความแปลกใหม่ในกลไก Megaways™ ยอดนิยมกับ Survivor เรากำลังเพิ่มความตื่นเต้นเป็นสองเท่าด้วยวงล้อหลักที่แบ่งออกเป็นสองวงโดย Dual

Reaction™ Extra Reel การสร้างเกม Megaways™ ที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาดสล็อต ผู้รอดชีวิตใช้ประโยชน์จากความตื่นเต้นของแฟรนไชส์โทรทัศน์ระดับนานาชาติและเป็นหนึ่งในทีวีเรียลลิตี้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่เคยสร้างมาเพื่อทำให้ผู้เล่นหลงใหล

รายได้และผลกำไรของ Holland Casino ผู้ดำเนินการทางที่ดินซึ่งเป็นเจ้าของโดยรัฐเนเธอร์แลนด์เติบโตขึ้นในปี 2019 หนึ่งปีเต็มก่อนตลาดการพนันออนไลน์ของประเทศจะเปิดขึ้น

Holland Casino สร้างรายได้ 728.9 ล้านยูโรในปี 2019 เพิ่มขึ้น 11.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยมีผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 6.2 ล้านคนมาที่สถานที่ตลอดปี เกมสล็อตคิดเป็นส่วนใหญ่ของผลรวมนี้ที่ 383.5 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 12.8% ในขณะที่เกมบนโต๊ะสร้างรายได้ 288.9 ล้าน เพิ่มขึ้น 8.7%

ผู้ดำเนินการทำเงินเพิ่มอีก 7.2 ล้านยูโรผ่านการระงับข้อพิพาททางกฎหมายกับเจ้าของ Ven Complex เหนือสถานที่ตั้ง Casino Amsterdam West-Sloterdijk ของผู้ดำเนินการซึ่งอยู่ในคอมเพล็กซ์

ผู้ประกอบการจ่ายภาษีการพนัน 202.4 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 11.0% สำหรับรายได้สุทธิ 526.5 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 11.1% ผู้ประกอบการรายนี้ทำเงินได้อีก 7.2 ล้านยูโรผ่านการระงับข้อพิพาท ลดลง 36.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ Holland Casino อยู่ที่ 442.5 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 9.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี จากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ €260.8m เป็นค่าบุคลากร เพิ่มขึ้น 7.9% สำหรับ

พนักงาน 4,033 คนของ Holland Casino ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นอีก 127.6 ล้านยูโรในค่าใช้จ่าย ลดลง 1.2% รายได้ของ Holland Casino ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ 145.3 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 26.5%

ค่าเสื่อมราคาของผู้ให้บริการเพิ่มขึ้น 65.4% เป็น 54.1 ล้านยูโร ส่งผลให้มีกำไรจากการดำเนินงานรวม 91.2 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 10.9% ผู้ประกอบการรายนี้จ่ายค่าใช้จ่ายทางการเงิน 1.8 ล้านยูโร ลดลงจากกำไร 400,000 ยูโรในปี 2561 นอกจากนี้ ยังทำเงินได้ 200,000 ดอลลาร์จากการลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีกำไรก่อนหักภาษี 89.6 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 8.3%

Holland Casino จ่ายภาษีนิติบุคคล 22.0 ล้านยูโรสำหรับกำไรสุทธิทั้งปีที่ 67.6 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 13.6% “ฉันภูมิใจกับตัวเลขของเราสำหรับปีการเงินที่ผ่านมา” Erwin van Lambaart หัวหน้าผู้บริหารของ Holland Casino กล่าว “มันเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่เราทำได้”

วันที่ 1 กรกฎาคมปี 2020 ตลาดออนไลน์ของเนเธอร์แลนด์จะเปิดขึ้นหลังจากที่ล่าช้าจากวันเปิดตัวครั้งแรกวันที่ 1 มกราคมและฮอลแลนด์คาสิโนจะเปิดตัวออนไลน์ที่มีการเสนอขาย Playtech ขับเคลื่อน Ruud Bergervoet หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Holland Casino กล่าวว่าความล่าช้าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดำเนินการ ซึ่งจะทำให้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัว igaming

“เวลาพิเศษที่เรามีเนื่องจากการเลื่อนออกไป เรามองว่ามันเป็นโอกาสเพราะตอนนี้เราสามารถใช้ครึ่งปีพิเศษนั้นเพื่อเตรียมตัวให้ดียิ่งขึ้นไปอีก” แบร์เกอร์โวเอต์กล่าว Van Lambaart กล่าวว่า Holland Casino จะไม่ถูกแปรรูปในอนาคตอันใกล้นี้ แทนที่จะถูกควบคุมโดยรัฐในขณะนี้

“ในระหว่างการหารือของวุฒิสภาเกี่ยวกับการแปรรูปที่ตั้งใจไว้ เป็นที่ชัดเจนว่าผู้คนพอใจกับวิธีที่เราดำเนินการในฐานะบริษัทของรัฐ และวิธีที่เรากำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการเล่นที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ เรายังต้องการที่จะเป็นผู้นำในด้านนี้ต่อไปหากเรานำเสนอการพนันออนไลน์ในอนาคต

รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม Sander Dekker ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2019 ว่าเขาจะถอนร่างกฎหมาย Casino Gaming Modernization ซึ่งจะเห็น 10 แห่งจาก 14 คาสิโนของ Holland Casino ขายได้

เกมวิทยาศาสตร์ได้ลงนามในข้อตกลงขยายกับ Connecticut Lottery Corporation เพื่อเป็นผู้ให้บริการเกมโต้ตอบแบบทันทีหลักข้อตกลงระยะเวลาห้าปีขยายการเป็นหุ้นส่วนเกมโต้ตอบแบบทันทีที่มีอยู่ของซัพพลายเออร์กับลอตเตอรี เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของเกมในพอร์ตลอตเตอรี

เกมทางวิทยาศาสตร์ได้จัดหาเกมทันใจให้กับลอตเตอรีคอนเนตทิคัตมานานกว่า 40 ปีและปัจจุบันทำหน้าที่เป็นระบบและผู้ให้บริการเทคโนโลยีค้าปลีกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใหม่ บริษัทจะให้บริการด้านการตลาด การวิจัยและการวิเคราะห์เพื่อช่วยขยายยอดขายเกมทันใจของลอตเตอรีในเครือข่ายร้านค้าปลีก 2,800 แห่ง

ผู้ว่าการรัฐคอนเนตทิคัต Ned Lamont ได้ปฏิเสธคำขอที่จะให้คาสิโนสองเผ่าของรัฐ Foxwoods และ Mohegan Sun การอนุมัติชั่วคราวในการเปิดตัวเกมออนไลน์ในช่วงการปิดตัวที่บังคับใช้อันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของ coronavirus (Covid-19)

มาตรการดังกล่าวได้รับการร้องขอจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสมาชิกเทศบาล 22 คนของสภารัฐบาล Southeastern Connecticut (SCCOG)

SCCOG ร้องขอผู้ว่าการ Lamont ออกคำสั่งผู้บริหารเพื่ออนุญาตให้ Foxwoods ที่เป็นเจ้าของ Mashantucket Pequot Tribal Nation และ Mohegan Sun ของ Mohegan Tribe

เปิดตัว igaming ในระหว่างการปิดตัวซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 17 มีนาคม “เป็นที่ชัดเจนว่าเราอยู่ในดินแดนที่ไม่คุ้นเคยจากการระบาดใหญ่ที่รัฐและประเทศของเรากำลังเผชิญ” มาร์ก นิคเคอร์สัน ประธาน SCCOG เขียน

“ผู้คนและธุรกิจหลายล้านคนกำลังทุกข์ทรมาน และเราไม่รู้ว่าวิกฤตสุขภาพครั้งนี้จะสิ้นสุดเมื่อใด ในภูมิภาคของเรา นายจ้างรายใหญ่ที่สุดของเราสองคนคือ Foxwoods และ Mohegan Sun Casinos ได้ปิดตัวลงเพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของ COVID-19 พวกเขายังได้บริจาคอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อช่วยเหลือสิ่งที่ดีกว่า

Nickerson อธิบายว่า Foxwoods และ Mohegan Sun เป็นพันธมิตรในชุมชนที่เข้มแข็ง ซึ่งการดำเนินการของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไป “ในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” จากเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

“แหล่งรายได้นี้จะช่วยให้พวกเขาชดเชยความสูญเสียที่พวกเขาเผชิญได้ทันที” เขากล่าว “มันจะช่วยให้ผู้คนกลับมาทำงานได้เร็วขึ้นเมื่อการระบาดใหญ่สิ้นสุดลง จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเทศบาลหลายแห่งที่ขึ้นอยู่กับรายได้จากกองทุน Pequot จะได้รับเงินทุนที่จำเป็นมากนี้ต่อไป”

SBTech ผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมออนไลน์ได้ขยายพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาด้วยการเพิ่มเกมและบริการใหม่จาก BetGames.TV และ Pin Projekt ภายใต้ข้อตกลงกับ Pin Projekt ผู้จัดหา

ลอตเตอรีสด SBTech จะรับช่วงต่อเกมการพนันสดทั้งหมดซึ่งรวมถึงบริการถ่ายทอดสดที่มีการจับรางวัลมากกว่า 2,000 ครั้งต่อวันจากสตูดิโอ 4 แห่งและเกมเดิมพันกว่า 20 เกมที่พร้อมใช้งานบนเดสก์ท็อป มือถือ และร้านค้าปลีก

SBTech จะมีสิทธิ์เข้าถึง Lotto Instant Win ซึ่งเป็นแบรนด์ Pin Projekt ที่การจับรางวัลอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นผ่านการสตรีมสดที่ต่อเนื่องและต่อเนื่องซึ่งโฮสต์โดยดีลเลอร์สด

Andrew Cochrane หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาของ SBTech กล่าวว่า “SBTech มุ่งมั่นที่จะเพิ่มเนื้อหาคุณภาพสูงบนแพลตฟอร์มของเราที่สร้างรายได้ และการเป็นพันธมิตรครั้งล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ”

Ivan Grković หัวหน้าเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ของ Pin Projekt กล่าวเสริมว่า: “SBTech เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มชั้นนำในอุตสาหกรรมเกมอย่างไม่ต้องสงสัย และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะ

เข้าสู่ลีกใหญ่กับพวกเขา ในขณะที่ SBTech ตระหนักถึงคุณภาพที่เหนือกว่าและเอกลักษณ์ของบริการที่เป็นนวัตกรรมและบูรณาการของเรา”ในขณะเดียวกัน ข้อตกลงกับ BetGames.TV จะทำให้ SBTech ได้เพิ่มเกมเดิมพันดีลเลอร์สดของผู้ให้บริการลงในข้อเสนอ

พอร์ตโฟลิโอของ BetGames.TV ประกอบด้วยเกมไพ่ เช่น Speedy 7 และ War of Bets ตลอดจนตัวเลือกสำหรับผู้เล่นในการวางเดิมพันบาคาร่า โป๊กเกอร์ เกมลูกเต๋า และการออกรางวัลลอตเตอรีที่หลากหลาย

เกมดังกล่าวซึ่งนำเสนอคุณลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้เล่นที่เป็นกรรมสิทธิ์ในเบื้องต้น จะพร้อมใช้งานสำหรับพันธมิตรแพลตฟอร์มของ SBTech ที่ได้รับอนุญาตในสหราชอาณาจักร มอลตา คูราเซา และแอฟริกาใต้ ในระยะหลัง ผลิตภัณฑ์ของ BetGames.TV ได้เผยแพร่แล้วกับ Bet.co.za ผ่านข้อตกลงที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

เลติเซีย แองเจโล ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรทางการค้าของ SBTech กล่าวว่า “BetGames.TV เป็นผู้บุกเบิกด้านเกมเจ้ามือสดและการนำเสนอที่หลากหลายดึงดูดกลุ่มประชากรของผู้เล่นที่หลากหลาย การผสานรวมล่าสุดนี้ถือเป็นส่วนเสริมอันล้ำค่าของแพลตฟอร์ม SBTech”

Richard Hogg หัวหน้าเจ้าหน้าที่การค้าของ BetGames.TV กล่าวเสริมว่า: “การเป็นพันธมิตรกับ SBTech เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเรา เนื่องจากจะช่วยให้เราเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างผ่านเครือข่ายผู้ให้บริการเกมระดับพรีเมียมที่กว้างขวาง

“ในสภาพอากาศปัจจุบันของการแข่งขันกีฬาที่ถูกยกเลิกทั่วโลก พอร์ตโฟลิโอของเราให้โอกาสผู้เล่นในการเดิมพันที่ไม่เหมือนใครพร้อมโอกาสในการชนะที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่เราเสนอกิจกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตลอด 24/7”

iGB ร่วมมือกับ Abelson Info ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลกีฬา จัดทำรายการการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นทุกวันธรรมดาตลอดช่วงการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)เพื่อให้แน่ใจว่าผู้อ่านของเรามีรายชื่อการแข่งขันกีฬาที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นประจำ รูปแบบได้รับการปรับแต่ง โดยมีตารางการทำงานของวันเต็มที่ด้านล่างของหน้า

เบสบอลวันนี้ เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รอบนี้เริ่มต้น เราเริ่มต้นด้วยเบสบอล เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากลีกเบสบอลอาชีพของจีนเริ่มฤดูกาลในวันที่ 11 เมษายน เกือบหนึ่งเดือนหลังจากกำหนดเริ่มฤดูกาลตามเดิม วันนี้ทีมสำรองของลีกก็เล่นด้วย

DartsThe Icons of Darts Live League ยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้ ควบคู่ไปกับ A Night at the Darts ลีกสำรองของฟุตบอลเบลารุสยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้ ในขณะที่พรีเมียร์ลีกและลีกเยาวชนของนิการากัวกลับมา

กอล์ฟการดำเนินการในรัฐแอริโซนายังคงดำเนินต่อไป โดยมี Arrowhead Classic และ Outlaw Tour ของ Outlaw Tour ที่ Union Hills เข้าสู่รอบที่สาม Greyhoundsนอกเหนือจากการแข่งที่ Naple Fort Myers ในรัฐฟลอริดาแล้ว การแข่งทั้งวันยังจัดขึ้นที่ออสเตรเลีย

การแข่งม้า การแข่งม้าในวันนี้ (15 เมษายน) จะจัดขึ้นทั่วออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฮ่องกง และ สวีเดนเทเบิลเทนนิสวันนี้เรามีการแข่งขันใน Liga Pro ของรัสเซีย ในขณะที่ Setka และ Win Cup ของยูเครนยังคงดำเนินต่อไปเทนนิสวันพุธจบลงด้วยเทนนิสอีกครั้ง กับการแข่งขันใน Liga Pro ของรัสเซียเกมทางวิทยาศาสตร์ได้กล่าวว่าคาดว่าจะประหยัดเงินได้มากกว่า $ 100m (£ 80.0m / €91.5m) จากมาตรการประหยัดต้นทุนที่เปิดตัวเพื่อช่วยลดผลกระทบของ coronavirus

นวนิยาย (Covid-19) ต่อธุรกิจเมื่อเดือนที่แล้ว Scientific Games ได้ออกมาตรการต่างๆมากมาย โดยกล่าวว่าจะรักษางานและปกป้องการดำเนินงานของบริษัทในช่วงการระบาดใหญ่ที่กำลังดำเนินอยู่

ซึ่งรวมถึงแรงงานที่มีชั่วโมงทำงานและค่าจ้างลดลง ขณะที่คนงานในบทบาทสนับสนุนถูกพักงาน นอกจากนี้ ความเป็นผู้นำของผู้บริหารได้ลดเงินเดือนลง 50% โดยสมัครใจ โดย Barry Cottle ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ต้องจ่ายเงินเดือน

นี่เป็นผลกระทบของมาตรการที่ Scientific Games กล่าวว่าได้ลดต้นทุนมากกว่า 100 ล้านเหรียญในไตรมาสที่สอง การลดต้นทุนด้านแรงงานคาดว่าจะส่งผลให้ประหยัดได้มากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายจ่ายฝ่ายทุนในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะต่ำกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ 50 ล้านดอลลาร์

ลอตเตอรีเดลาแวร์ได้รายงานรายได้การพนันออนไลน์เพิ่มขึ้นอีกปีต่อปีในเดือนมีนาคม โดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตสร้างรายได้ทั้งหมด 514,959 ดอลลาร์ (411,493/€ 471,147) ในช่วงเดือนนั้น

เดือนที่ผ่านมาเป็น 78.3% สูงกว่า $ 288,745 รายงานในเดือนมีนาคม 2019ในขณะที่ตัวเลขยังเป็น 58.5% สูงกว่า $ 324,958 โพสต์ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ การใช้จ่ายของผู้เล่นเพิ่มขึ้น 12.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 16.4 ล้านดอลลาร์

เกมลอตเตอรีวิดีโอสร้างรายได้รวม 319,597 ดอลลาร์ในเดือนมีนาคม ขณะที่เกมบนโต๊ะออนไลน์สร้างรายได้รวม 137,673 ดอลลาร์ ลอตเตอรีเดลาแวร์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่ามีการเก็บเงิน 57,690 ดอลลาร์ผ่านเรคและค่าธรรมเนียมโป๊กเกอร์ออนไลน์

Dover Downs แซงหน้า Delaware Park ให้เป็นผู้นำตลาดในเดือนมีนาคม โดยทำรายได้ 213,188 ดอลลาร์จากเกม igaming โดยลูกค้าใช้เงิน 8.2 ล้านดอลลาร์ในกระบวนการนี้

American Gaming Association (AGA) อธิบายแนวทางที่แก้ไขแล้วซึ่งอนุญาตให้ธุรกิจจำนวนมากขึ้นเข้าร่วมในโครงการป้องกัน Paycheck Protection (PPP) เนื่องจากยังคง “สั้นลงอย่างมาก” ในการช่วยเหลือธุรกิจเกมขนาดเล็กให้อยู่รอดจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

PPP ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายว่าด้วยการช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (CARES) ของ Coronavirus มีเป้าหมายที่จะให้เงินกู้ยืมจำนวน 349 พันล้านดอลลาร์แก่ธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

อย่างไรก็ตาม ถ้อยคำของข้อบังคับที่ควบคุม PPP โดย Small Business Administration (SBA) ในขั้นต้นระบุว่าธุรกิจ “มีรายได้รวมประจำปีมากกว่าหนึ่งในสามจากกิจกรรมการพนันทางกฎหมาย” ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ตอนนี้ได้รับการอัปเดตแล้วเพื่อระบุว่าธุรกิจจะไม่สูญเสียสิทธิ์ในการสมัครสินเชื่อ PPP โดยอัตโนมัติหากได้รับรายได้จากการเล่นเกมตามกฎหมายโดยมีเงื่อนไขสองประการที่พอใจธุรกิจสามารถอ้างสิทธิ์ใน PPP หากรายรับจากการเล่นเกมน้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 และประกอบด้วยรายได้รวมน้อยกว่า 50% ในปีนั้น

SBA กล่าวว่าเชื่อว่าการทดสอบนี้ “ปรับสมดุลเหตุผลด้านนโยบายที่มีมายาวนานอย่างเหมาะสมสำหรับการจำกัดการให้กู้ยืมแก่ธุรกิจเป็นหลักและมีส่วนร่วมอย่างมากในกิจกรรมการเล่นเกม” โดยมีเป้าหมายด้านนโยบายในการทำให้เงินกู้มีให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

อย่างไรก็ตาม AGA กล่าวว่าแนวทางที่แก้ไขแล้วแสดงถึงกระบวนการบางอย่าง พวกเขา “ขาดการกล่าวถึงนโยบายการเลือกปฏิบัติที่ล้าสมัยและล้าสมัย ซึ่งจนถึงปัจจุบัน จำกัด บริษัท เกม

ขนาดเล็กจากการเข้าถึงการสนับสนุนสินเชื่อที่สำคัญซึ่งมีให้ผ่านพระราชบัญญัติ CARES” รายรับสำหรับ 888 Holdings เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 560.3 ล้านดอลลาร์ในปี 2019 แต่กำไรลดลงเนื่องจากภาษีการเล่นเกมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบการรายรับ 560.3 ล้านดอลลาร์ (447.6 ล้านปอนด์/512.5 ยูโร) เพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี 888 กล่าวว่ารายรับจากตลาดที่มีการควบคุมและเก็บภาษีทำสถิติสูงสุด 414.6 ล้านเหรียญสหรัฐจากยอดรวมนี้ในปี 2019

รายได้ส่วนใหญ่ – 530.5 ล้านเหรียญสหรัฐ – มาจากการดำเนินงานแบบ B2C เนื่องจากผู้ให้บริการลงทะเบียนลูกค้าใหม่มากกว่า 1 ล้านรายในระหว่างปี

ส่วนที่เหลืออีก 29.8 ล้านเหรียญมาจากโซลูชัน B2B ลดลง 41.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี การลดลงส่วนใหญ่นี้เกิดจากการที่เกมใน Costa Bingo ถูกนับเป็นรายได้แบบ B2B ในปี 2018 แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของรายได้แบบ B2C หลังจากที่ 888 เข้าซื้อธุรกิจในมัณฑะเลย์ของ JPJ Groupรวมถึงแบรนด์ Costa Bingo ด้วยราคา 18 ล้านปอนด์ (20.6 ล้านยูโร/ 23.3 ยูโร) ม.) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จากรายได้ $530.5m ใน B2C คาสิโนเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดโดยบริจาค $359.3m เพิ่มขึ้น 13.1% กีฬาตามมาด้วย 90.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.2% ในขณะที่รายรับจากโป๊กเกอร์ลดลง 12.9% เป็น 42.7 ล้านดอลลาร์ รายได้ของบิงโกจากการเข้าซื้อกิจการของ Costa เพิ่มขึ้น 18.8% เป็น 38.5 ล้านดอลลาร์ แม้ว่ารายรับในแนวดิ่งนี้จะลดลง 3% จากโปรฟอร์ม หากไม่นับการมีส่วนร่วมของธุรกิจที่ได้มา

สหราชอาณาจักรเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของรายได้ โดยอยู่ที่ 204.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.4% สเปนสร้างรายได้ 60.9 ล้านดอลลาร์ ลดลง 10.3% ส่วนที่เหลือของยุโรปทำรายได้ 231.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.0% ในขณะที่อเมริกาทำรายได้ 51.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.0% รายได้จากตลาดอื่นๆ ทั่วโลกลดลง 12.9% สู่ระดับ 12.4 ล้านดอลลาร์

888 ตั้งข้อสังเกตว่า “การเติบโตที่โดดเด่น” ในอิตาลี รวมถึงรายได้โป๊กเกอร์เพิ่มขึ้น 181% จากตลาด ในสหราชอาณาจักร รายรับด้านกีฬาเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่การเข้าซื้อกิจการของลูกค้าเพิ่มขึ้น 41% ในโรมาเนียและ 15% ในเดนมาร์ก

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ 888 อยู่ที่ 147.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7.0% 888 กล่าวว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการสตรีมสำหรับกีฬาและข้อกำหนดด้านกฎระเบียบใหม่ในการคัดกรองลูกค้า แม้ว่าจะกล่าวว่าค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลลดลง ชดเชยการเพิ่มขึ้นบางส่วนนี้

ภาษีและอากรการเล่นเกมเพิ่มขึ้น 36.4% เป็น 95.5 ล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นใน Remote Gaming Dutyในสหราชอาณาจักร จาก 15% เป็น 21% จากเดือนเมษายน 2019 คิดเป็น 15.3 ล้านดอลลาร์ของการเพิ่มขึ้นนี้

ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดเพิ่มขึ้น 4.4% เป็น 161.8 ล้านดอลลาร์ แม้ว่า 888 ระบุว่าต้นทุนต่อการซื้อกิจการลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 8.5% เป็น

35.6 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อแพลตฟอร์ม BetBright Sport ในเดือนมีนาคม ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 25.6% เป็น 34.3 ล้านดอลลาร์ส่งผลให้กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 85.6 ล้านดอลลาร์ ลดลง 20.1%

“แม้จะมีภาระหน้าที่การเล่นเกมที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและสภาวะที่ท้าทายในตลาดโลกบางแห่งของเรา 888 ได้ส่งมอบประสิทธิภาพทางการเงินที่ยืดหยุ่นในช่วงปี 2019 ซึ่งสะท้อนถึงความ

แข็งแกร่งของการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของเทคโนโลยี การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการกระจายความเสี่ยงในตลาดที่มีการควบคุม” 888 หัวหน้าผู้บริหาร Itai Pazner กล่าว.

หลังจากปรับส่วนต่างของการรายงานเนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) 16 แล้ว EBITDA อยู่ที่ 92.1 ล้านดอลลาร์ ลดลง 14.0% ผู้ประกอบการรายนี้มีค่า

ธรรมเนียมค่าเสื่อมราคา 12.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 137.7% ค่าตัดจำหน่าย 19.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30.1% และอีก 6.7 ล้านดอลลาร์จากต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้กำไรหลังหักภาษีอยู่ที่ 53.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 38.7%

หลังจากจ่ายผลประโยชน์หุ้น 5.4 ล้านดอลลาร์ ลดลง 39.4% และปรับขาดทุน 2.3 ดอลลาร์ในรายการพิเศษ และคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 10.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2561 และกำไร 9.3 ล้านดอลลาร์ในปีเดียวกันจากการวัดดอกเบี้ย 888 ใหม่ในการร่วมทุนส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 45.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 58.3%

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 888 ได้ออกการอัปเดตเกี่ยวกับผลกระทบของ coronavirus นวนิยาย (Covid-19) ต่อรายได้ในปี 2020 โดยสังเกตว่ามีกิจกรรมของลูกค้าเพิ่มขึ้นทั่วทั้งบริการคาสิโนและโป๊กเกอร์ แต่เตือนว่าธุรกิจการพนันกีฬา มีแนวโน้มที่จะประสบกับเหตุการณ์ที่ถูกยกเลิกทั่วโลก

ผู้ประกอบการกล่าวว่ารายรับเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 18% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ธุรกิจคาสิโนและกีฬามีรายได้เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 24% จากปีที่แล้ว การได้ลูกค้าใหม่จากธุรกิจ B2C ของกลุ่มเพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่เงินฝากรายวันเฉลี่ยของ B2C เพิ่มขึ้น 32%

“เราเข้าสู่ปี 2020 ด้วยจำนวนลูกค้าที่เป็นประวัติการณ์ และแนวโน้มที่รายงานในการอัปเดตของเราเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2020 ได้ดำเนินต่อไปในปีจนถึงปัจจุบัน” Pazner กล่าว “คณะกรรมการกำลังติดตามผลกระทบของ COVID-19 ต่อ 888 และลูกค้าอย่างใกล้ชิด

“เรายังคงตระหนักดีว่าการที่ผู้คนใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นและด้วยระดับความเครียดและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ 888 ในการป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันมีความสำคัญมากกว่าที่เคย เรากำลังติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเชิงรุกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนในกรณีที่จำเป็น”

หน่วยงานมาตรฐานการโฆษณาของสหราชอาณาจักร (ASA) ได้ยืนกรานการร้องเรียนเกี่ยวกับโฆษณาสองรายการสำหรับ TVBet ที่แสดงระหว่างการแสดงสินค้าเดิมพันกีฬาเมื่อปีที่แล้ว

โฆษณาชิ้นแรกปรากฏบนหน้าจอสื่อระหว่างงานและมีข้อความว่า “The Biggest Jackpots” โฆษณาชิ้นที่สองปรากฏใน iGaming Times และ Gambling Insider ฉบับเดือนกันยายน 2019 และรวมถึงการอ้างสิทธิ์ “#1 World’s Live-Games Provider”

BetGames.tv บ่นเกี่ยวกับโฆษณาแต่ละรายการ โดยอ้างว่าคำยืนยันนั้นทำให้เข้าใจผิด ไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงเป็นการฝ่าฝืนรหัส CAP ซึ่งกำหนดให้ต้องตรวจสอบการเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่สามารถระบุตัวตนได้

TVBet กล่าวว่าคำกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เข้าใจผิด อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก TVBet ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งในด้านขนาดแจ็คพอตและโดยรวมแล้วดีที่สุดในบรรดารายชื่อผู้ให้บริการเกมสดบน Logincasino.org อย่างไรก็ตาม มันเสริมว่าจะไม่ใช้การอ้างสิทธิ์เหล่านี้อีกในโฆษณาในอนาคต

ASA ยืนกรานการร้องเรียน โดยสังเกตว่ารายชื่อของ Logincasino รวมผู้ให้บริการเพียงห้าราย “โดยไม่มีคำอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงได้รับเลือก ตัวเลขมาจากอะไร หรือแหล่งที่มาของผู้ให้บริการเหล่านี้” ด้วยเหตุนี้ การอ้างสิทธิ์ใน “แจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุด” จึงถูกพิจารณาว่าไม่มีมูล และดังนั้นจึงเป็นการละเมิดโค้ดของผู้โฆษณา

สำหรับการอ้างสิทธิ์ “ผู้ให้บริการเกมถ่ายทอดสดอันดับ 1 ของโลก” ASA กล่าวว่าหากไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม “ธุรกิจจะเข้าใจข้อเรียกร้องอย่างเป็นกลางเพื่อหมายความว่าการเสนอเกมสดของ TVBet นั้นขายดีที่สุดในตลาด” เนื่องจากไม่ใช่กรณีนี้ การร้องเรียนต่อการเรียกร้องครั้งที่สองก็ยังคงอยู่

“โฆษณาไม่ได้ชี้นำธุรกิจไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบและอธิบายพื้นฐานสำหรับการอ้างสิทธิ์” ASA กล่าว TVBet บอกกับ iGB ว่าการสื่อสารควรระบุว่าเป็นผู้นำ และเสนอแจ็คพอตที่ใหญ่ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องของเกมทีวี ก่อนคู่แข่ง BetGames.TV

“ในแง่ของความพร้อมใช้งานของแจ็คพอตที่มีให้ รหัสโปรโมชั่น เกมจำนวนมากในพอร์ต เช่นเดียวกับบริการเพิ่มเติมสองรายการ TVBet ครองตำแหน่งที่หนึ่งในช่องของเกมทีวี” ซัพพลายเออร์อธิบาย“เราขอขอบคุณผู้เข้าร่วมทั้งหมดในกระบวนการสำหรับเวลาที่ใช้ไป เช่นเดียวกับ BetgamesTV คู่แข่งที่เคารพของเรา ที่ช่วยเราระบุตำแหน่งทางการตลาดของเราโดยเฉพาะ”

โฆษณาถูกห้ามไม่ให้ปรากฏอีกครั้งในรูปแบบที่ดึงดูดการร้องเรียน นอกจากนี้ ASA บอกกับ ASTOK บริษัทแม่ของ TVBet ว่าเมื่อทำการอ้างสิทธิ์แบบเปรียบเทียบในอนาคต พวกเขาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถยืนยันด้วยหลักฐานที่เป็นเอกสาร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำกล่าวอ้างนั้นสามารถตรวจสอบได้

TVBet กล่าวว่าเคารพคำตัดสินของ ASA และให้คำมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎการโฆษณา“ก้าวไปข้างหน้า เราให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามการตัดสินใจของ ASA อย่างเคร่งครัด และรู้สึกขอบคุณที่ชี้ให้เห็นความผิดพลาดของเรา” รายงานระบุ

ในขณะที่ปฏิกิริยาของตลาดในช่วงเริ่มต้นต่อการหยุดชะงักของการระบาดใหญ่นั้นไม่เลือกปฏิบัติ ดัชนีที่ลดลง 29% ในช่วงจนถึงวันที่ 3 เมษายน ยังสะท้อนถึงการกลับมาของการพิจารณาที่

ละเอียดยิ่งขึ้นในส่วนของนักลงทุน Paul Leyland เขียนการระบาดของโควิด-19 และการตอบโต้ของรัฐบาลได้ครอบงำชีวิต ธุรกิจ และตลาดหุ้น เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนว่าไวรัสดังกล่าวเป็นโรคระบาดระดับโลก

ดังนั้น เราจะพิจารณาดัชนีนี้ตลอดช่วงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 3 เมษายน กล่าวคือ ก่อนหน้าปฏิกิริยาสำคัญๆ ทั่วโลกต่อวิกฤตการณ์ แทนที่จะใช้มุมมองเดือนตามปฏิทินตามอำเภอใจ

มากขึ้น (ในสถานการณ์)ด้วยธรรมชาติที่ไม่เลือกปฏิบัติของไวรัสและปฏิกิริยาจากทั่วโลกต่อไวรัส เราจะไม่ให้ความสำคัญกับสต็อก แต่จะพิจารณาการตอบสนองขององค์ประกอบหลักแทน

ก่อนที่เราจะดูตัวเลข เราขอขอบคุณบริษัทการพนันและบุคคลที่ทำสิ่งที่ถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ของพวกเขา และก้าวขึ้นมาช่วยเหลือชุมชนของพวกเขาในช่วงเวลาแห่งความคลาดเคลื่อนและความไม่แน่นอนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนนี้

ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินหรือการจัดหาอาหารและอุปกรณ์ที่จำเป็น อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ทั่วโลกได้แสดงให้เห็นถึงระดับของความเห็นอกเห็นใจและจิตวิญญาณของชุมชนที่เหนือกว่าสิ่งที่ใคร ๆ คาดหวังหรือคาดการณ์ได้ ด้วยจิตวิญญาณนี้เองที่อุตสาหกรรมจะสร้างบทบาทใหม่ในสังคมเมื่อเราพบกันอีกครั้ง

ดัชนีซึ่งมีการถ่วงน้ำหนักผลงานของบริษัทที่เป็นส่วนประกอบแต่ละรายตามส่วนแบ่งรายได้ที่ได้รับจาก igaming ลดลง 29% ในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐาน NASDAQ ห้าเปอร์เซ็นต์

ผลงานที่ต่ำกว่านี้ไม่น่าแปลกใจเนื่องจาก 18 บริษัทมีการดำเนินการขายปลีกและ 24 บริษัท ได้สัมผัสกับกีฬาระดับโลกผ่านการเดิมพัน (B2B หรือ B2C) ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อที่ใหญ่ที่สุดรวมลักษณะเหล่านี้เข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้วจะมีหนี้สินด้วย และรวมถึง William Hill (-64%), IGT (-65%), เกมวิทยาศาสตร์ (-75%) และ

Playtech (-49%) ที่น่าสนใจคือ การลดลงเหล่านี้คล้ายกับธุรกิจที่ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการขายปลีกที่ตอนนี้ปิดตัวลง เช่น Boyd (-67%), Caesars (-57%) และ Rank (-61%)

ในขั้นต้นปฏิกิริยาของตลาดค่อนข้างไม่เลือกปฏิบัติ ตามปกติของการขายออกใดๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อตลาดฟื้นความสงบแล้ว การผสมผสานระหว่างสามัญสำนึกและการรายงานขององค์กรทำให้นักลงทุนเริ่มคิดเกี่ยวกับการพิจารณาที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น การเล่นเกมออนไลน์อาจมีความยืดหยุ่นสูงต่อวิกฤต หากเป็นระยะสั้นเพียงพอ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการใช้จ่ายของลูกค้า และมีแนวโน้มที่จะได้ประโยชน์จากการทดแทนด้วย

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์จำเป็นต้องให้เกมออนไลน์มีให้ใช้งานได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการทดแทนผลประโยชน์สำหรับบริษัทที่ได้รับการควบคุมและ/หรือบริษัทจดทะเบียน สำหรับส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย นี่คือความสบายที่เย็นยะเยือก

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของสิ่งต่าง ๆ ได้สะท้อนให้เห็นสิ่งนี้ เมื่อเทียบกับระดับต่ำสุด NASDAQ เพิ่มขึ้นมากกว่า 7% และสะท้อนให้เห็นในหุ้นที่เปิดเผยเกมออนไลน์: 888 อาจลดลง 14% ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่เพิ่มขึ้น 37% จากระดับต่ำสุดในเดือนมีนาคม สิ่งนี้เป็นจริงสำหรับ Aspire Global, Bet-at-Home, Kindred, GiG และ NetEnt

ลักษณะที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วของวิกฤตทำให้เป็นเรื่องยากมากสำหรับบริษัทต่างๆ ที่จะแจ้งให้ตลาดทราบ แท้จริงแล้วบางตลาดได้แนะนำว่าบริษัทต่างๆจังหวะเวลาของผลกระทบก็ยุ่ง

ยากเช่นกัน โดยจะส่งผลกระทบต่อส่วนท้ายของ Q1 เป็นหลัก (ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของ Q1 ค่อนข้างไร้ความหมาย) และจะมีความไม่แน่นอนแต่มีผลกระทบอย่างมากต่อ Q2 อย่างแน่นอน (ซึ่งปกติเราจะไม่ได้รับคำแนะนำจนถึงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม) .

จนถึงตอนนี้ จากมุมมองออนไลน์ มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสูญเสียกีฬาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นแง่ลบที่ชัดเจนที่สุดมีการคำนวณที่ค่อนข้างง่ายของจำนวนสัปดาห์ที่กีฬากระแสหลักยังคงหยุดชะงักอยู่ (น่าจะนานกว่ามาตรการล็อกดาวน์ที่เฉพาะเจาะจง: วิมเบิลดันและยูโร 2020 ถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไปแล้ว เป็นต้น) และการสูญเสียรายได้โดยนัย

ยิ่งวิกฤตยาวนานขึ้นเท่าใด ต้นทุนก็จะยิ่งลดลง (หน้าที่และเนื้อหาสามารถเกิดขึ้นได้ในทันที สามารถหลีกเลี่ยงการตลาดได้ และพนักงานสามารถถูกพักงานได้หากทำได้) เรายังไม่มีคำแนะนำ

มากนักเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่มองเห็นได้จากการเล่นเกมออนไลน์ ซึ่งส่วนใหญ่จำเป็นต้องจัดการกับปัญหาการเว้นระยะห่างทางสังคมกับพนักงาน แทนที่จะต้องรับมือกับปัญหาด้านอุปทานอย่างลึกซึ้ง เช่น การสูญหายของผลิตภัณฑ์หรือการปิดสถานที่

Kindred เป็นผู้ดำเนินการเดิมพันที่นำโดยการเล่นเกมและรายงานผลกระทบของ ‘เพียง’ 10% จากการยกเลิกการแข่งขันแสดงให้เห็นว่าการทดแทนการเดิมพันกีฬาที่แปลกใหม่ เสมือนจริง และการเล่นเกมนั้นแข็งแกร่งมาก

พลังของการช่วยเหลือตนเองและการบรรเทาผลกระทบเทียบกับผลกระทบในขั้นต้นนั้นสามารถเห็นได้จาก GVC (แม้ว่าจะรวมถึงปัญหาการค้าปลีกเป็นจำนวนมาก) โดยคำแนะนำเกี่ยวกับผลกระทบ EBITDA รายเดือนลดลงครึ่งหนึ่งจาก 100 ล้านปอนด์เป็น 50 ล้านปอนด์

การปรับตัวที่จำเป็นอย่างหนึ่งโดยภาคส่วนในการล็อกดาวน์ทั่วโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในขณะนี้ทำให้เสียในงบดุลจะเป็นระดับหนี้ที่เหมาะสม เขียนสกอตต์ลองลีย์รายละเอียดของหนี้ของบริษัทอาจเป็นคำจำกัดความของหัวข้อที่แห้งเหมือนฝุ่น จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่นักข่าวจะให้ความสนใจมากเฉพาะในช่วงวิกฤตเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และการปิดเมืองทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน สอดคล้องกับคำอธิบายของความสับสนวุ่นวายทางเศรษฐกิจที่สามารถทิ้งขยะลงในงบดุลได้อย่างชัดเจน

ครั้งสุดท้ายที่ทุกคนให้ความสนใจอย่างมากกับเงื่อนไขข้อตกลงและอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA คือช่วงที่เกิดวิกฤตการเงินโลกเมื่อผู้ประกอบการคาสิโนในสหรัฐฯ ที่เป็นหนี้บุญคุณอย่างหนักซึ่งให้ความสำคัญกับภาคการพนัน

คราวนี้ เนื่องจากการแข่งขันกีฬาระดับโลกนอกวาระอย่างน้อยสองเดือนข้างหน้าและอาจนานกว่านี้ ภาคธุรกิจที่จดทะเบียนในยุโรปกำลังมีคำถามเกี่ยวกับระดับของ headroom ที่เขียนในข้อตกลงพันธบัตรต่างๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้กู้ยืมระยะสั้น

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าธุรกิจต้องเผชิญในขอบเขตที่กว้างใหญ่เพียงใด การอัปเดตล่าสุดจาก GVCเมื่อวันที่ 6 เมษายนเผยให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดจากปฏิทินการแข่งขันกีฬาที่ทำลายล้างทั่วทั้งบริษัท

จริงอยู่ มันสามารถปรับปรุงคำแนะนำก่อนหน้านี้ได้ตั้งแต่เกือบสองสัปดาห์ก่อนที่วิกฤตจะทำให้ EBITDA ลดลงประมาณ 100 ล้านปอนด์สำหรับทุกเดือนที่กีฬาชื่อดังไม่ได้อยู่ในวาระ

ตัวเลขดังกล่าวตอนนี้ลดลงเหลือ 50 ล้านปอนด์หลังจากที่บริษัทได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบหลายประการ รวมถึงตามรายงานการระงับค่าเช่าพื้นที่ร้านค้าของบริษัท แต่กระแสเงินสดที่ไหลออกมา 15 ล้านปอนด์ต่อเดือนหมายความว่าบริษัทต้องระงับการจ่ายเงินปันผล

ในขณะเดียวกัน Flutter Entertainment ได้ตั้งข้อสังเกตในการอัปเดตเมื่อปลายเดือนมีนาคมเกี่ยวกับความคืบหน้าของการควบรวมกิจการกับ Stars Group ซึ่งรวมถึงวงเงินสินเชื่อใหม่ 1.3 พันล้านปอนด์

บริษัท กล่าวว่าการหยุดชะงักของ Covid-19 น่าจะหมายถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 3.5 เท่า (เทียบกับช่วงเป้าหมาย 1 ถึง 2 เท่า) และในการรับรู้ถึงความต้องการเงินสด

บริษัท กล่าวว่า ” รอบคอบ” งดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีนี้ขึ้นภูเขาแล้วมีวิลเลียมฮิลล์ เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมงาน William Hill ได้ระงับการจ่ายเงินปันผล แต่มีข้อสงสัยว่านี่จะไม่ใช่จุดจบของความเจ็บปวดสำหรับบริษัท

แน่นอนว่า ราคาหุ้นที่ตกลงมาโดย William Hill ในช่วงเวลาที่ตลาดพังทลายนั้นรุนแรงกว่า โดยราคาหุ้นตกลงไปต่ำกว่า 30p ณ จุดหนึ่งซึ่งประเมินมูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ 300 ล้าน

ปอนด์ เมื่อเทียบกับมูลค่าของบริษัทในช่วงเปลี่ยนปีที่เพียงแค่ ต่ำกว่า 200p ในช่วงวิกฤตนี้ การซื้อขายหุ้นที่ 30p บอกเล่าเรื่องราวของตัวเอง “ผู้คนต้องคิดจริง ๆ ว่ามันจะพัง” แหล่งข่าวกล่าวเสริม

สิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นข้อโต้แย้งที่น่าหัวเราะในเวลาอื่น ๆ ทันใดนั้นก็ดูสมเหตุสมผลในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติและการโต้แย้งว่าวิลเลียม ฮิลล์ไม่มีคุณค่าในตอนนี้ แม้แต่ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุด ก็ถือว่าไม่สมเหตุสมผล

แต่บริษัทถูกขยายออกไปตามการวิเคราะห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากบริษัทจัดอันดับ Moody’s ที่ชี้ให้เห็น ในการปรับลดระดับหนี้ของ William Hill จาก Ba1 เป็น Ba3 – เช่น จากขยะไปเป็นขยะที่แย่กว่านั้น นักวิเคราะห์ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าพวกเขาเชื่อว่าแนวโน้มที่แย่ลงจาก Covid-19 นั้นทำให้ William Hill อ่อนแอ

มูดี้ส์กล่าวว่า “สภาพคล่องแย่ลง โดยจะมีอายุพันธบัตร 203 ล้านปอนด์ที่กำลังจะถึงในเดือนมิถุนายน และมีการเผาเงินสดในระดับสูงนับตั้งแต่การยกเลิกการแข่งขันกีฬาและการปิด LBO เริ่มต้นขึ้น” มูดี้ส์กล่าว

William Hill ประมาณการในการประเมินเบื้องต้นว่าการหยุดการแข่งขันกีฬาจะทำให้ EBITDA ได้รับผลกระทบ 100 ล้านปอนด์ในปีนี้ โดยจะส่งผลกระทบเพิ่มอีก 25-30 ล้านปอนด์สำหรับทุกเดือนที่ร้านค้าปิดทำการ

สำหรับการอ้างอิง อสังหาริมทรัพย์ของร้านค้ามีส่วนทำให้กำไรจากการดำเนินงาน 83 ล้านปอนด์ในปี 2019 หรือมากกว่าผลกำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วทั้งหมดครึ่งหนึ่งอยู่ที่ 147 ล้านปอนด์

คำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเริ่มต้นของการล็อกดาวน์ และบริษัทยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติม Moody’s ชี้ให้เห็นว่าในแต่ละเดือนที่การแข่งขันกีฬาที่สำคัญจะถูกยกเลิกและร้านค้าต่างๆ ยังคงปิดทำการ บริษัทจะ “เผาผลาญเงินสดจำนวนมาก”

ไม่ได้หมายความว่า William Hill มีแนวโน้มที่จะเลิกกิจการ แต่ในขณะที่ Paul Leyland หุ้นส่วนของ Regulus Partners ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมการพนัน ชี้ให้เห็นเมื่อวิกฤตคลี่คลายลง บริษัทต่างๆ จะมองหากองหนี้ที่ใหญ่ขึ้น

“จะมีความยืดหยุ่น แต่มันจะเป็นตัวแปร” เขากล่าวเสริม “มันเป็นเรื่องของเวลาทั้งหมด หากเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ไม่เกินสองสามเดือน ทุกคนก็ไม่เป็นไรหากเวลาผ่านไปหลายเดือน นั่นเป็นข้อเสนอที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีค่าเช่าเพิ่มขึ้น”

ตามที่เขาแนะนำ วิกฤตเงินสดย่อมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “และเรารู้ว่ามันเป็นอย่างไร” ณ จุดนั้น การวางตำแหน่งรอบ ๆ สภาพคล่องนั้น “ง่ายอย่างอันตราย“ปัญหาคือเมื่อผู้คนตื่นตระหนกและผู้คนหัวแข็ง” เขากล่าวเสริม “มันเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ และไม่เกี่ยวกับสัญญา (สิ่งที่เขียน)”

ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจเมื่อเราทั้งหมดออกจากการล็อกดาวน์จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากและภาคการพนันจะต้องปรับภาคส่วนทั้งหมดพบว่าตัวเองอยู่ในน่านน้ำที่ไม่คุ้นเคยเนื่องจากเศรษฐกิจทั้งหมดเข้าสู่ช่วงเวลาของการแช่แข็งอย่างล้ำลึกและภาคการพนันเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น

การปรับค่าหนึ่งจะเป็นระดับหนี้ที่เหมาะสม ผลกระทบในภาคคาสิโนของสหรัฐจากวิกฤตการเงินโลก – รวมถึงการล้มละลายอันน่าทึ่งของซีซาร์ – เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ยังคงทำงานผ่านระบบในปัจจุบัน

ผลกระทบที่เกิดจาก Covid-19 มีแนวโน้มที่จะเป็นการปฏิวัติมากยิ่งขึ้นScott Longleyเป็นนักข่าวตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 2000 ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเงินส่วนบุคคล กีฬา และการพนัน เขา

เคยทำงานให้กับสิ่งพิมพ์หลายฉบับรวมถึง Investment Week, Bloomberg Money, Football First., eGaming Review และ Gambling Compliance ตอนนี้สกอตต์ดำเนินการที่ปรึกษาด้านบรรณาธิการของเขาเอง Clear Concise Media และเขียนหนังสือออนไลน์และสิ่งพิมพ์จำนวนหนึ่ง