จีคลับสล็อตออนไลน์ กลุ่มดาราดัง SBOBET แทงบอลออนไลน์

จีคลับสล็อตออนไลน์ DIRECTV เซเลบริตี้ โบวเลอร์ส ถึง ไลเซซ เล บ็อง เทมส์ รูเลซ!

งาน Celebrity Beach Bowl ประจำปีครั้งที่ 7 ของ DIRECTV นำเสนอเหล่าคนดัง นักกีฬาชื่อดัง และการแสดงของ Superstar Pitbull ระดับนานาชาติในอีเวนต์ที่ต้องไปให้ได้ของ SuperBowl Weekend

15 มกราคม 2556 12:39 น. เวลามาตรฐานตะวันออก

เอล เซกุนโด, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2558 และนักกีฬาชื่อดังจะมารวมตัวกันที่นิวออร์ลีนส์ บ้านของซูเปอร์โบวล์ XLVII เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน DIRECTV Celebrity Beach Bowl ประจำปีครั้งที่ 7 ในวันเสาร์ที่ 2 ก.พ. การเล่นเกมจะจัดขึ้นที่ DTV SuperFan Stadium (ที่ Mardi Gras World ของ Blaine Kern) บนชายหาดในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ประกอบด้วยทรายที่เทลงไปใหม่กว่าล้านปอนด์

DIRECTV Celebrity Beach Bowl ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีและเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม ได้กลายเป็นงานที่ต้องไปให้ได้ในช่วงสุดสัปดาห์ของ Super Bowl ซึ่งดึงดูดผู้ชมหลายพันคนที่มางานนี้ทุกปีเพื่อชมดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูดแข่งขันกับอดีตผู้ยิ่งใหญ่ของ NFL ในป่า ธงเกมฟุตบอลที่อะไรก็เกิดขึ้นได้

สำหรับผู้ที่รับชมที่บ้าน การแสดงก่อนเกม เกม และการแสดงดนตรีหลังเกมจะเริ่มออกอากาศสดในเวลาเที่ยงวัน CST บน Audience Network ของ DIRECTV, NBC Sports Network, เครือข่ายกีฬาภูมิภาคของ DIRECTV ทั้งหมด (Root Sports Northwest, Rocky Mountain และ Pittsburgh ) รวมทั้งในต่างประเทศที่ร้าน Pan Americana ของ DIRECTV และ DIRECTV Puerto Rico

คนดังและนักกีฬาที่มีกำหนดจะเข้าร่วมในเกม ได้แก่ แร็ปเปอร์ Snoop Dogg (หรือที่รู้จักในชื่อ Snoop Lion) , Chace Crawford ( Gossip Girl), Josh Hutcherson ( The Hunger Games), Nina Dobrev ( Vampire Diaries), Maria Menounos (โฮสต์ของEXTRAและ New ผู้เขียนหนังสือขายดีของ York Times เรื่อง “The EveryGirls Guide to Life” ), Scott Porter ( Hart of Dixie),ชุดว่ายน้ำ Sports Illustrated นางแบบ Chrissy Teigen และ Hannah Davis, Kevin Frazier ( omg! Insider anchor), Rocsi Diaz ( Entertainment Tonight), Ian Somerholder ( แวมไพร์ไดอารี่),นักแสดง นักเขียน และพิธีกรรายการทอล์คโชว์ Jenny McCarthy, Matt Bomer ( White Collar), Jesse Williams ( Grey’s Anatomy), นักแสดงตลก Artie Lange ( The Artie Lange Show), NFL Hall of Famers Deion Sanders และ Warren Moon, อดีต NY Giants Jesse Palmer และ Amani Toomer ผู้ชนะรางวัล Heisman Trophy และ Eddie George ผู้ยิ่งใหญ่ของ NFL พร้อมประกาศเพิ่มเติมในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ความสนุกเริ่มต้นที่ Noon CST เมื่อ Dan Patrick และอดีต New York Giant Michael Strahan เป็นเจ้าภาพการแสดงก่อนเกมที่นำเสนอโดย SHOWTIME® จากนั้นเวลา 13.00 น. CST ดาราและนักกีฬาจะเข้าสู่สนาม แมตช์นี้ซึ่งเล่นกันในช่วง 10 นาที 4 ควอเตอร์ จะถูกเรียกโดยแพทริคและแดริล “มูส” จอห์นสตัน นักข่าวบันเทิง เอริน แอนดรูว์ และโทนี่ ซิรากูซา นักข่าวข้างสนาม ทันทีหลังจากการนำเสนอเกมและถ้วยรางวัล แฟน ๆ จะเติมเต็มชายหาดเพื่อชมคอนเสิร์ตโดย Pitbull ซูเปอร์สตาร์ระดับนานาชาติ

การเฉลิมฉลองตลอดทั้งวันของ DIRECTV เริ่มต้นเวลา 9.00 น. ด้วยงาน “Tailgate” ใน Mardi Gras World Studios ของ Blaine Kern และ Mardi Gras Plaza แฟนๆ จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟมากมาย รวมถึงคอนเสิร์ตสดที่ Great American Country Stage โดย Chris Young ศิลปินเพลงคันทรี กิจกรรมผู้สนับสนุนงาน เกม DIRECTV/ESPN Social Media Lounge และอีกมากมาย การเข้าชมประตูท้ายรถฟรี แต่การเข้าถึง DTV SuperFan Stadium เป็นแบบมาก่อนได้ (ประตูสนามกีฬาเปิดเวลา 11:45 น. CST) อย่างเคร่งครัด

ในระหว่างงาน Reebok จะแต่งกายให้กับผู้เล่น โค้ช และกัปตันทีมด้วยเครื่องแต่งกาย รองเท้าและอุปกรณ์เสริมอย่างเป็นทางการ และ Lexus จะจัดหารถยนต์สำหรับนักกีฬาและคนดังที่เล่นในเกม ผู้สนับสนุนเพิ่มเติม MillerCoors, ESPN, Starz Entertainment, The Weather Channel, Exede Internet Service ที่ให้บริการโดย ViaSat, SNICKERS และ Scripps Networks Interactive จะพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: www.directv.com/beachbowl หากต้องการเข้าร่วมการสนทนาและรับข้อมูลอัปเดต โปรดใช้ #BeachBowl

เกี่ยวกับ DIRECTV :Guggenheim Partners เปิดตัว Guggenheim Digital Media;

แต่งตั้ง Ross Levinsohn ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทใหม่เพื่อขยายธุรกิจสื่อและสถานบันเทิง

15 มกราคม 2556 10:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก

นิวยอร์กและลอสแองเจลิส–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. Guggenheim Partners (“Guggenheim”) ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการทางการเงินที่มีความหลากหลายระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ก่อตั้ง Guggenheim Digital Media (“GDM”) และแต่งตั้ง Ross Levinsohn เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะส่วนหนึ่งของการลงทุนใน GDM กุกเกนไฮม์คาดว่าจะจัดสรรเงินทุนจำนวนมากเพื่อซื้อและลงทุนในบริษัทสื่อใหม่และอสังหาริมทรัพย์ที่จะขยายพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันอย่างมีความหมาย

“GDM จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลงานสื่อและความบันเทิงที่มีอยู่เดิมของเรา เช่นเดียวกับการระบุการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนใหม่ๆ ที่แปลกใหม่ในด้านดนตรี สื่อ เทคโนโลยี และพื้นที่ความบันเทิงดิจิทัล”

นอกจากนี้ Guggenheim Digital Media จะดูแลและดำเนินการทรัพย์สิน Prometheus Global Media ที่มีอยู่ซึ่ง Guggenheim ควบคุม ซึ่งรวมถึงแบรนด์ที่โดดเด่นของ Billboard, Adweek และ The Hollywood Reporter GDM จะยังคงลงทุนทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัลของคุณสมบัติเหล่านี้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม จะยังคงจัดการ The Film Expo Group และ CLIO Awards ต่อไป และร่วมมือกับทรัพย์สินเพิ่มเติมของ Guggenheim เพื่อพัฒนากลยุทธ์สื่อดิจิทัลของพวกเขาต่อไป ซึ่งรวมถึง Dick Clark Productions

“GDM จะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผลงานสื่อและความบันเทิงที่มีอยู่เดิมของเรา เช่นเดียวกับการระบุการลงทุนและการเป็นหุ้นส่วนใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำในด้านดนตรี สื่อ เทคโนโลยี และพื้นที่ความบันเทิงดิจิทัล” Todd Boehly ประธาน Guggenheim กล่าว พันธมิตร “ความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในอุตสาหกรรมของ Ross และผลงานที่น่าประทับใจในการดำเนินการกลยุทธ์สื่อดิจิทัลทำให้เขาเป็นบุคคลในอุดมคติที่จะเป็นผู้นำในความพยายามครั้งใหม่นี้”

“ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Guggenheim ที่มีพลวัตร” Ross Levinsohn ให้ความเห็น “GDM มีพอร์ตโฟลิโอสื่อที่โดดเด่นและสามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน และฉันตั้งตารอที่จะระบุโอกาสใหม่ๆ สำหรับการเติบโตในขณะที่อุตสาหกรรมสื่อและเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว”

ก่อนร่วมงานกับ Guggenheim คุณ Levinsohn ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารชั่วคราวของ Yahoo! ก่อนหน้านี้ เขาดำรงตำแหน่ง EVP และหัวหน้าฝ่าย Global Media ของ Yahoo! ซึ่งเขารับผิดชอบด้านธุรกิจสื่อดิจิทัลของ Yahoo! ในทุกแง่มุม รวมถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ พันธมิตรทางธุรกิจ วิศวกรรม และการสร้างเนื้อหาสำหรับคุณสมบัติปะรำ และประสบการณ์เนื้อหาทั่วโลก เขาเข้าร่วม Yahoo! ในปี 2553 ในตำแหน่ง EVP ประจำภูมิภาคอเมริกา ดูแลธุรกิจระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด

นอกจากนี้ Guggenheim ประกาศว่าได้เข้าซื้อหุ้นที่เหลือใน Prometheus Global Media จาก Pluribus Capital ซึ่งก่อตั้งโดย Jimmy Finkelstein ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานของ Prometheus Global Media

“เรามีความสุขกับการลงทุนที่ประสบความสำเร็จและให้ผลกำไรกับ Prometheus และตอนนี้ Guggenheim มีรันเวย์แบบไดนามิกเพื่อความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเข้าซื้อกิจการล่าสุดในอุตสาหกรรมสื่อ” นาย Finkelstein กล่าว

Mr. Boehly กล่าวต่อว่า “ความร่วมมือระหว่าง Guggenheim และ Pluribus ได้ก่อให้เกิดแบรนด์ที่มีพลวัตและกำลังเติบโต เราให้เครดิตจิมมี่สำหรับความเป็นผู้นำของเขาและขอให้เขาโชคดีกับกิจการในอนาคตของเขา”

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

(1) Ross Levinsohn ใช้เวลามากกว่าหกปีที่ News Corporation ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของ Fox Interactive Media ของ News Corporation ซึ่งเขารับผิดชอบการดำเนินงานประจำวัน กลยุทธ์ และการเข้าซื้อกิจการที่ช่วยเปลี่ยนบริษัทให้เป็นผู้นำ ในสื่อดิจิทัล นอกจากนี้ เขายังดูแล Fox Sports Interactive Media และดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสของ News Digital Media ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธาน นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงกับ AltaVista ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในการค้นหา CBS Sportsline ซึ่งเขาดูแลเนื้อหาและการพัฒนาทั้งหมดสำหรับไซต์กีฬายอดนิยม และ HBO ซึ่งเขาเปิดตัวและดูแลหน่วยที่พัฒนารายการและรายได้ใหม่ ลำธาร คุณเลวินซอห์นยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการของฟิวส์ แคปิตอล บริษัทการลงทุนและการจัดการหุ้นเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนและสร้างบริษัทสื่อดิจิทัลและการสื่อสาร Mr. Levinsohn เป็นกรรมการของบริษัท Tribune, Zefr, Inc. และเว็บไซต์ท่องเที่ยวเพื่อสังคม Minitime รวมถึงโครงการวิจัยมะเร็งในเด็กของ Bogart และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการของ Freedom Communication and Napster เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน และเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของ Freedom Communication และ Napster เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน และเคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการของ Freedom Communication และ Napster เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอเมริกัน

(2) นับตั้งแต่ถูกซื้อกิจการโดย Prometheus Global Media สิ่งพิมพ์ที่เป็นสัญลักษณ์ เช่น Billboard และ The Hollywood Reporter ได้ผ่านการขยายระบบดิจิทัลครั้งใหญ่ The Hollywood Reporter ที่ได้รับรางวัลได้กลายเป็นผู้นำในฮอลลีวูด และทั้งบริษัทและ Adweek ได้รับการออกแบบใหม่ครั้งสำคัญ นอกจากนี้ บิลบอร์ดยังเปิดตัวรางวัลบิลบอร์ดและขยายการดำเนินงานไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง รางวัล CLIO Awards ได้ตอกย้ำบทบาทของตนในฐานะรางวัลโฆษณาอันทรงเกียรติที่สุด โดยขยายด้วยการเปิดตัว CLIO Healthcare และการเพิ่มหมวดหมู่รางวัลใหม่ที่สำคัญ และ Film Expo Group ซึ่งผลิตงานกิจกรรมชั้นนำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ Guggenheim Partnersแวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2019 Hothead Games ได้เปิดตัววิดีโอชุดที่สองในซีรีส์ “เบื้องหลัง” สำหรับเกมมือถือล่าสุดอย่างBig Win Basketball

“จนถึงตอนนี้ผลลัพธ์เกินความคาดหมายของเรา!”

ในวิดีโอที่ 2 Dennis Rodman ผู้เล่นดาวเด่นคนใหม่ของ Hothead Games แสดงให้เห็นว่าการทำงานในสำนักงานอาจยุ่งยากเล็กน้อย การพิสูจน์ว่านิสัยเดิมๆ นั้นตายยาก เราจึงเห็นว่าทักษะการเด้งกลับของร็อดแมนไม่ได้สงวนไว้สำหรับสนามโดยเฉพาะ

นอกเหนือจากเรื่องอื้อฉาวในสำนักงานแล้ว วิดีโอดังกล่าวยังนำเสนอฟุตเทจการเล่นเกมสำหรับBig Win Basketballและนำเสนอ Bob Silk ซีอีโอของ Big Win Sports ที่พูดตรงไปตรงมา Silk รู้สึกตื่นเต้นกับความเร่งรีบของทีมและการมีส่วนร่วมของร็อดแมนกับ โปรเจ็กต์ Big Win Basketballว่า:

"จนถึงตอนนี้ผลลัพธ์เกินความคาดหมายของเรา!"

หากต้องการดูวิดีโอชุดที่สองใน ซีรี่ส์ Big Win Basketballโปรดไปที่: http://www.youtube.com/watch?v=62w7KFet7WE&feature=youtu.be

หากต้องการดาวน์โหลดวิดีโอและเนื้อหาอื่นๆ โปรดไปที่ (ลิงก์สำหรับสื่อมวลชนเท่านั้น) : http://bhimpact.gamespress.com/product_page.asp?i=1358

Big Win Basketball จีคลับสล็อตออนไลน์ เปิดให้เล่นฟรีบนอุปกรณ์ iOS และ Android แล้วนำเกมบาสเก็ตบอลข้างสนามที่สนุกสุดเหวี่ยงมาสู่โลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมหรือดาวน์โหลดฟรี โปรดไปที่:

iTunes App Store

https://itunes.apple.com/us/app/big-win-basketball/id491594445?mt=8

Google Play Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hotheadgames.google.free.bigwinbasketball

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตามรายชื่อด้านล่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เซ็นสัญญาเป็นสปอนเซอร์กับ Wahaha ในประเทศจีน

การสนับสนุนครั้งแรกกับบริษัทเครื่องดื่มของจีนมอบโอกาสอันน่าตื่นเต้นให้กับผู้ติดตามสโมสร 108 ล้านคนในประเทศจีน

15 มกราคม 2556 17:30 น. เวลามาตรฐานตะวันออก

แมนเชสเตอร์ อังกฤษ–( บิสิเนส ไวร์ )–(NYSE: มานู) แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศการเป็นสปอนเซอร์ใหม่กับ Wahaha ผู้ผลิตน้ำอัดลมของจีน

ข้อตกลงใหม่เป็นเวลาสามปีจะทำให้แบรนด์เครื่องดื่มยอดนิยมกลายเป็นพันธมิตรเครื่องดื่มอัดลมอย่างเป็นทางการรายแรกของคลับในประเทศจีน

Wahaha เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดในประเทศจีนตลอด 11 ปีที่ผ่านมา โดยมีผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆ ได้แก่ เครื่องดื่มนม น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่มบรรจุขวด ชาขวด น้ำผลไม้ โจ๊ก และเครื่องดื่มโยเกิร์ต

ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 คุณ Zong Qinghou ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัท เป็นผู้นำในการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีของ Wahaha ในเมืองหางโจว ในการเปิดห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของกลุ่มบริษัท เพียงหนึ่งปีหลังจากที่ United Manager เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสันได้ฉลองครบรอบ 25 ปีของตัวเองที่ หางเสือของสโมสร

ด้วยผู้ติดตาม 108 ล้านคนในประเทศจีน ความร่วมมือทางการค้าล่าสุดของสโมสรที่จะประกาศในฤดูกาลนี้ จะช่วยให้สโมสรสามารถมีส่วนร่วมกับฐานแฟนๆ ที่กำลังเติบโตของประเทศ

Richard Arnold ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Manchester United กล่าวว่า:

“นี่เป็นการสนับสนุนครั้งแรกของสโมสรในประเทศจีน และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่ทุ่มเทให้กับนวัตกรรมและความเป็นผู้นำในสาขาของตน เช่น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด” Wahaha เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุดในประเทศจีน และเป็นแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังขับเคลื่อนและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีนยุคใหม่ จะมีวิธีใดที่จะสนับสนุนเรื่องราวความสำเร็จในยุคปัจจุบันได้ดีไปกว่าการเป็นพันธมิตรกับสโมสรอันดับหนึ่งในกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

‘แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีสัมพันธ์อันยาวนานกับจีน โดยไปเยือน 11 ครั้งเพื่อลงเล่นกระชับมิตร’ ครั้งแรกคือในปี พ.ศ. 2518 และครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เซอร์ อเล็กซ์และทีมของเขารู้สึกท่วมท้นกับการต้อนรับที่พวกเขาได้รับจากแฟนๆ ที่อัดแน่นอยู่ในสนามในเซี่ยงไฮ้ ความร่วมมือครั้งใหม่ระหว่าง United และ Wahaha จะทำให้เราสามารถมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามในพื้นที่ของเราได้ตลอดทั้งปีผ่านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม”

Zong Qinghou CEO ของ Wahaha กล่าวว่า:

‘ความร่วมมือระหว่างบริษัทเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดของจีนกับสโมสรฟุตบอลอังกฤษชั้นนำของโลก ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาที่ยิ่งใหญ่สำหรับ Wahaha ปีนี้เป็นปีแห่งความสำเร็จของบริษัท การประกาศการเป็นพันธมิตรกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถือเป็นการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบในบทต่อไปของประวัติศาสตร์ของเรา เราจะยังคงให้บริการเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคุณภาพสูงสำหรับทุกคนต่อไป และเพื่อเติมเต็มความมุ่งมั่นของเราในการ ‘Win Happy Health, Wahaha’ จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอ’

เกี่ยวกับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งในทีมกีฬาที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก โดยเล่นกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลก ด้วยมรดกที่ยาวนานกว่า 135 ปีของเรา เราได้รับรางวัล 60 ถ้วยรางวัล ทำให้เราสามารถพัฒนาแบรนด์กีฬาชั้นนำของโลกและชุมชนผู้ติดตาม 659 ล้านคนทั่วโลก ชุมชนขนาดใหญ่และกระตือรือร้นของเราได้มอบแพลตฟอร์มทั่วโลกแก่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เพื่อสร้างรายได้มหาศาลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงสปอนเซอร์ การขายสินค้า การออกใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ สื่อใหม่และมือถือ การออกอากาศและวันแข่งขัน

เกี่ยวกับ Wahaha

Wahaha ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 โดย Zong Qinghou ภายใต้การนำของ Mr. Zong ในปี 2011 รายได้จากการดำเนินงานของ Wahaha สูงถึง 67.9 พันล้านหยวน โดยมีกำลังการผลิตเครื่องดื่มมากกว่า 280 ล้านขวดต่อปี และภาษี 12.3 พันล้านหยวน Wahaha อยู่ในอันดับที่ 69 จาก 500 บริษัทผู้ผลิตชั้นนำของจีน และอันดับที่ 12 ในบริษัทเอกชนของจีนในแง่ของรายได้จากการดำเนินงาน ในทุก ๆ แปดขวดที่บริโภคเครื่องดื่มในประเทศที่มีประชากร 13 ล้านคน หนึ่งในขวดเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์ Wahaha Wahaha เป็นเจ้าของศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งมีห้องปฏิบัติการผ่าน CNAS (China National Accreditation Service) บริษัทยังเป็นเจ้าของศูนย์การศึกษาหลังปริญญาเอกและห้องปฏิบัติการหลักของเจ้อเจียงด้านวิศวกรรมอาหารและชีวภาพ Wahaha ได้รับรางวัล “องค์กรจีนที่น่านับถือที่สุด” ติดต่อกันถึงห้าครั้ง และได้รับความน่าเชื่อถือระดับ AAA จากระบบการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งชาติหลายครั้ง

Wahaha มีสาขามากกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ การจัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ Wahaha มีมูลค่าถึง 35 พันล้านหยวน ซึ่งส่งผลให้มีการจ้างงานแรงงานในชนบท 1.3 ล้านคน

Wahaha ใช้จ่ายในกิจกรรมสวัสดิการสังคมถึง 360 ล้านหยวน วาฮาฮา “อายุ 25 ปี” อาศัยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาเพื่อเขียนประวัติศาสตร์ของตัวเอง

Guggenheim Partners เป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการทางการเงินระดับโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 160,000 ล้านดอลลาร์ บริษัทให้บริการการจัดการสินทรัพย์ วาณิชธนกิจและตลาดทุน ประกันภัย การเงินสถาบัน และโซลูชั่นที่ปรึกษาการลงทุนแก่สถาบัน รัฐบาลและหน่วยงาน บริษัท ที่ปรึกษาการลงทุน สำนักงานครอบครัว และบุคคลทั่วไป Guggenheim Partners มีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กและชิคาโก และให้บริการลูกค้าทั่วโลกจากสำนักงานมากกว่า 25 แห่งในแปดประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Guggenheim Partners โปรดไปที่ guggenheimpartners.com

DIRECTV (NASDAQ:DTV) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการความบันเทิงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลชั้นนำของโลก โดยมอบประสบการณ์วิดีโอระดับพรีเมียมผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย การเขียนโปรแกรมที่ไม่มีใครเทียบได้ และการบริการลูกค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมแก่ลูกค้ากว่า 34 ล้านรายในสหรัฐอเมริกาและ ละตินอเมริกา. ใน

สหรัฐอเมริกา DIRECTV ให้ลูกค้า 19.9 ล้านคนเข้าถึงช่อง HD มากกว่า 185 ช่อง และเสียงคุณภาพระดับโรงภาพยนตร์ Dolby-Digital® 5.1 เข้าถึงรายการกีฬาสุดพิเศษ เช่น NFL SUNDAY TICKET™ เทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล Emmy และความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงกว่า บริษัทเคเบิล Exleading 11 ปีShelby American เดินเล่นใน “ด้านกว้าง” ขณะทำซ้ำประวัติศาสตร์ที่ North American International Auto Show

Shelby American ฟื้น “Pocket Rocket” ในตำนานและเพิ่มเกม Muscle Carซ้อน DIRECTV ละตินอเมริกา ผ่านบริษัทในเครือและบริษัทในเครือในบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา เวเนซุเอลา โคลอมเบีย และประเทศในละตินอเมริกาอื่นๆ เป็นผู้นำในหมวดโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกในด้านเทคโนโลยี

การเขียนโปรแกรม และบริการ โดยมอบประสบการณ์โทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับลูกค้ากว่า 14.5 ล้านคน คุณสมบัติด้านกีฬาและความบันเทิงของ DIRECTV ประกอบด้วยเครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาคสามแห่ง (ตะวันตกเฉียงเหนือ ร็อคกี้เมาน์เทน และพิตต์สเบิร์ก) และความสนใจในเครือข่าย

Game Show Network ร้อยละ 60 สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ DIRECTV กรุณาเยี่ยมชม Rocky Mountain และ Pittsburgh) รวมถึงความสนใจ 60 เปอร์เซ็นต์ใน Game Show Network สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ DIRECTV กรุณาเยี่ยมชม Rocky Mountain และ Pittsburgh) รวมถึงความสนใจ 60 เปอร์เซ็นต์ใน Game Show Network สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ DIRECTV กรุณาเยี่ยมชม www.directv.com .

ดีทรอยต์ –( บิสิเนส ไวร์ )– 25 ค.ศ. 2013 Shelby American , Inc. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ Carroll Shelby International (Pink Sheets: CSBI) เปิดตัว Shelby GT500 Super Snake รุ่น “Wide Body” รุ่นใหม่ 850 แรงม้า พร้อมการปรับแต่งสมรรถนะใหม่ Shelby Focus ST ที่งานNorth American International Auto Show รถทั้งสองคันเป็นตัวแทนของ bookends ในกลุ่มรถยนต์สมรรถนะสูงที่มีจำหน่ายจาก Shelby American

“แพ็คเกจเสริม ‘Wide Body’ ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนเครื่องสำอางเท่านั้น ตอนนี้มันทำให้ Super Snake มีแรงฉุดมากขึ้นและทำให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ Shelby ผ่านการแข่งขัน”

จอห์น ลุฟต์ ประธานของเชลบี อเมริกัน กล่าวว่า “จิตวิญญาณแห่งฮ็อต ร็อดเดอร์แห่งนวัตกรรมและก้าวร้าวของแครอล เชลบี้ยังคงอยู่ที่เชลบี อเมริกันในปัจจุบัน “งูเห่าของเขากำหนดประเภทรถสปอร์ตขึ้นมาใหม่ จากนั้นเชลบี้ก็เปลี่ยนสิ่งที่บางคนเรียกว่า ‘รถของเลขา’ มัสแตง ให้กลายเป็น GT350 พ่นไฟได้ ไม่กี่ปีต่อมา Shelby ได้ประดิษฐ์ ‘Pocket Rocket’ ของอเมริกาโดยใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าแบบเทอร์โบชาร์จสี่สูบ Shelby GLH ในปีนี้ เรากำลังหวนคืนสู่รากเหง้าของเราด้วยรถยนต์คู่หนึ่งที่จะพลิกโฉมวงการซึ่งจะเขียนกฎเกณฑ์สำหรับการแสดงของอเมริกาใหม่”

Shelby Americanใช้สต็อก 662 แรงม้า 2013 GT500 และเพิ่มประสิทธิภาพเป็น 850 แรงม้าที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยยังคงรักษาระดับการปล่อยมลพิษ 50 รัฐและปรับแก๊สปั๊มออกเทน 91 การเพิ่มตัวเลือก “Wide Body” ใหม่ของ Shelby ทำให้พลังทั้งหมดนั้นอยู่บนทางเท้า และที่เหลือก็คือประวัติศาสตร์

Gary Davis รองประธานฝ่ายการผลิตของ Shelby American กล่าวว่า “ตอนนี้ล้อหลังขนาด 13 นิ้วและล้อหน้าขนาด 10 นิ้วหุ้มด้วยยางแบบจริงจัง รถจะเปิดออกและจับได้เหมือนซุปเปอร์คาร์” “แพ็คเกจเสริม ‘Wide Body’ ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนเครื่องสำอางเท่านั้น ตอนนี้มันทำให้ Super Snake มีแรงฉุดมากขึ้นและทำให้ง่ายต่อการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ Shelby ผ่านการแข่งขัน”

ลูกค้าสามารถเลือกลายระหว่าง Satin Black, Gloss White, Silver, Blue และ Red stripes เสนอตอนนี้เป็นครั้งแรก ตัวเลือกล้อรวมถึงแพ็คเกจ “Wide Body” ทั้งด้านหลังหรือด้านหน้าและด้านหลัง

แม้ว่าซูเปอร์สเนค “ลำตัวกว้าง” ตัวใหม่จะมีความสามารถที่จะเป็นผู้นำแพ็คของมัสเซิล คาร์ แต่เป็นการกลับมาของ “พ็อกเก็ต ร็อคเก็ต” อันเป็นที่รักของแคร์โรล เชลบี้ ที่อาจเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดในดีทรอยต์

Gary Pattersonรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ/การขายของ Shelby American กล่าวว่า “Carroll Shelby เพิกเฉยต่อนักวิจารณ์ที่กล่าวว่า Omni ไม่สามารถเป็นรถสมรรถนะสูงราคาประหยัดได้ในช่วงทศวรรษ 1980 “เขาพิสูจน์แล้วว่าผิดด้วยเครื่องยนต์สี่สูบน้ำหนักเบาที่น่าประทับใจ Focus ST ใหม่ของ Ford Motor Company เป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเกิดใหม่ของ Shelby สี่สูบเทอร์โบขับเคลื่อนล้อหน้า มันเป็นรถที่ Carroll ต้องการสร้างก่อนที่เขาจากไปและเป็นผู้สืบทอดที่คู่ควรกับ ‘Pocket Rocket’ GLH ของเขา”

ได้รับการออกแบบใน Shelby skunkworks และผ่านการทดสอบอย่างกว้างขวางที่ Las Vegas Motor Speedway ระบบขับเคลื่อนล้อหน้า Shelby Focus ST เป็นผลงานชิ้นเอกของประสิทธิภาพที่เน้นคนขับด้วยราคาที่คำนึงถึงงบประมาณ

ชิ้นส่วนระบบกันสะเทือนของ Ford Racing ใหม่ลดระดับรถลง ขณะที่ล้อและยางช่วยยึดเกาะถนนและยึดเกาะถนนได้ดีขึ้น เบรกข้อมูลจำเพาะของ Shelby ที่ใหญ่ขึ้นพร้อมโรเตอร์แบบเจาะช่วยเพิ่มพลังในการหยุด ขณะที่เสียงท่อไอเสียของ Shelby/Borla ทำให้ Shelby มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายในรถมีการตกแต่งภายในแบบคัสตอมแบรนด์ Shelby แบบสมบูรณ์ ตัวเปลี่ยน Shelby และปิดท้ายด้วยตรา Shelby CSM อันเป็นเอกลักษณ์ ภายนอก Shelby สังเกตได้ง่ายจากช่องระบายอากาศที่ฝากระโปรงหน้า กระจังหน้าแบบไฮโดรคาร์บอนและด้านหลัง ตัวอักษร Shelby และสปอยเลอร์หลังแบบไฮโดรคาร์บอน มีแพ็คเกจกราฟิกภาพสามแพ็คเกจให้เลือก ตั้งแต่แถบลาย “ดั้งเดิม” ของ Shelby ไปจนถึงการสาดธงลายหมากรุกของ Shelby หรือกราฟิกการแข่งขัน ภายใต้ประทุน,

แพ็คเกจหลังชื่อเรื่องสำหรับ 2013 Shelby GT500 Super Snake เริ่มต้นที่ $28,995 (662 hp) และ $39,995 (850 hp) ตัวเลือก “Wide Body” เพิ่มอีก 17,995 เหรียญสหรัฐ ไม่รวม GT500 ฐาน 2013 Shelby Focus ST post-title package เริ่มต้นที่ 14,995 ดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่รวม Ford Focus ST และจะจำกัดอยู่ที่ 500 ดอลลาร์ต่อรุ่นต่อปี

Shelby American เปิดรับคำสั่งซื้อรถยนต์รุ่นพิเศษจำนวนจำกัด ผู้สนใจติดต่อทีมขายได้ที่ (702) 942-7325 หรือเยี่ยมชม www.shelbyamerican.com

เกี่ยวกับเชลบี อเมริกัน อิงค์

Shelby American ผลิตและจำหน่ายรถยนต์สมรรถนะสูงและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จีคลับสล็อตออนไลน์ บริษัทได้สร้าง Cobras ที่ต่อเนื่องอย่างแท้จริง ซึ่งรวมถึง 427 S/C, 289 FIA และ 289 ส่วนประกอบยานยนต์บนถนน Shelby American มีแพ็คเกจ Shelby 1000, GT350, GT500 Super Snake และ GTS post-title สำหรับ Ford Mustang รุ่นปัจจุบัน รวมถึง 2013 Shelby Focus ST สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.shelbyamerican.com