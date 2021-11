น้ำเต้าปูปลา GClub สมัครจีคลับสล็อต Adventist

น้ำเต้าปูปลา GClub เบเทสดา, แมริแลนด์–(Marketwire – 28 กรกฎาคม 2010) – GetWellNetwork, Inc.ผู้นำด้านการดูแลผู้ป่วยแบบโต้ตอบต้อนรับลูกค้ารายใหม่ Adventist

Medical Center-Hanford ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแฮนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย โรงพยาบาลจะใช้โซลูชัน GetWellNetwork ทั่วทั้งโรงพยาบาลและเริ่มใช้งานจริงในฤดูใบไม้ร่วงนี้

Adventist Health/Central Valley Networkเป็นองค์กรแรกในภูมิภาคที่นำเสนอระบบการดูแลผู้ป่วยแบบโต้ตอบ GetWellNetwork แก่ผู้ป่วย โซลูชัน

GetWellNetwork ช่วยให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมีส่วนร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัวในกระบวนการดูแลมากขึ้นโดยใช้ทีวีข้างเตียงเพื่อให้ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับสภาพ การใช้ยา การรักษา และการจำหน่าย

“GetWellNetwork เป็นมากกว่าความบันเทิงของผู้ป่วย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการดูแล” Kristen Johnson, MHA,

BSN, RN รองประธานฝ่ายบริการดูแลผู้ป่วย Adventist Medical Center-Hanford กล่าว “โรงพยาบาลที่ใช้โซลูชัน GetWellNetwork ได้เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย ปรับปรุงความปลอดภัยและคุณภาพของผู้ป่วย และลดต้นทุนในโรงพยาบาล เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอระบบ GetWellNetwork ในโรงพยาบาลของเรา”

ในระยะแรก โรงพยาบาลจะให้บริการผู้ป่วย ช่องทีวีดาวเทียม ภาพยนตร์ HBO เกม 74 เกม ความสามารถในการท่องอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง ตลอดจนข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ ของโรงพยาบาล เช่น เวลาเยี่ยม เมนูโรงอาหาร แผนที่ บริการอนุศาสนาจารย์ โรงพยาบาล บริการและข้อมูลพนักงาน

GetWellNetwork, Inc. ใช้ทีวีข้างเตียงเพื่อสร้างความบันเทิง ให้ความรู้ และมอบอำนาจให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วยมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดูแลของพวกเขา

มากขึ้น แนวทางที่ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางนี้จะช่วยปรับปรุงทั้งความพึงพอใจและผลลัพธ์สำหรับผู้ป่วยและโรงพยาบาล GetWellNetwork เป็นผู้นำด้านโซลูชั่นการดูแลผู้ป่วย

แบบโต้ตอบและได้รับการรับรองโดย American Hospital Association ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GetWellNetwork สามารถพบได้ที่www.GetWellNetwork.com

เรดวูดซิตี้ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 28 กรกฎาคม 2010) – Host Analyticsผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันการจัดการประสิทธิภาพองค์กรแบบออนดีมานด์ (CPM)

แบบออนดีมานด์ ประกาศวันนี้เป็นไตรมาสที่สี่ติดต่อกันในการจอง โดยเพิ่มขึ้น 375% ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2010 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2009 ตลอดจนการเติบโตของ

ลูกค้าและพันธมิตรที่ไม่เคยมีมาก่อน ในช่วงไตรมาสที่สอง บริษัทเอกชนดังกล่าวยังได้ปิดการระดมทุน Series Cมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ซึ่งนำโดย Next World Capital ทำให้มีพนักงานเพิ่มขึ้นหนึ่งในสามปีต่อปี และขยายไปสู่สำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

Jon Kondo ซีอีโอของ น้ำเต้าปูปลา GClub กล่าวว่า “ด้วยความสำคัญของการรักษาประสิทธิภาพของบริษัทให้อยู่ในการตรวจสอบ ผู้บริหารจึงมีภาระหนักอยู่เสมอในเรื่องงบ

ประมาณและการเงิน” “ปล่อยให้เป็นไปตามวิธีการดั้งเดิมในการติดตามและสเปรดชีต การวางแผนที่ไม่ดีทำให้เกิดความว่างเปล่าที่สามารถกลืนกินบริษัทอย่างเงียบๆ จากภายใน

การเติบโตของเราในไตรมาสที่สองนี้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่าการแก้ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจต่างๆ เมื่อพวกเขาเริ่มต้น ขึ้นมาจากภาวะถดถอย ความ

ต้องการนั้นควบคู่ไปกับความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแอพพลิเคชั่นระดับองค์กรที่ทำงานบนคลาวด์เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตที่เป็นประวัติการณ์ของเรา สำหรับโซลูชั่นของเราในไตรมาสนี้”

องค์กรมากกว่า 200 แห่งทั่วโลกใช้ Host Analytics เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการปฏิบัติงานด้วยข้อมูลทางการเงิน Host Analytics เป็นบริษัทเดียวที่นำเสนอชุด

โซลูชันประสิทธิภาพทางการเงินSaaSแบบหลายผู้เช่าที่ครอบคลุม บริษัทได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ใน 100 อันดับแรกของ AlwaysOn OnDemand ในปี 2010 ซึ่งระบุบริษัทที่มี

แนวทางและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเกมซึ่งมีแนวโน้มที่จะขัดขวางตลาดที่มีอยู่และผู้เล่นที่ยึดมั่น นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์ชั้นนำใน Gartner

Research Magic Quadrant สำหรับ Corporate Performance Management Suites และได้รับการเสนอชื่อให้เป็น “ผู้ดำเนินการที่แข็งแกร่ง” ในรายงาน Forrester Waveจาก Forrester Research เกี่ยวกับ Business Performance Solutions

Host Analytics Decision Platform™ เปิดเผยความหมายทั้งหมดของการตัดสินใจ – ทั้งความเสี่ยงและผลตอบแทน ในฐานะที่เป็นครั้งแรกที่ความต้องการในการจัดการ

ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรอุตสาหกรรม (CPM) ชุดพิธีกร Analytics ช่วยเพิ่มงบประมาณการคาดการณ์การรวมทางการเงินdashboarding, สกอร์การ์ด , การ

รายงานและการวิเคราะห์ที่จะผลักดันการตัดสินใจตามความเป็นจริงสำหรับผู้บริหารด้านการเงิน Host Analytics ให้บริการลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น JP Morgan

Chase, Procter & Gamble, Otis Spunkmeyer, Pitney Bowes และ Red Roof Inn Host Analytics ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 และได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในกลุ่ม Hot 100 ของ JMP Securities: บริษัทซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลที่ดีที่สุด และ AlwaysOn OnDemand 100

LOUISVILLE, Ky., July 28, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Churchill Downs Incorporated, (“CDI”), (Nasdaq:CHDN) จะเปิดเผยผลประกอบการ

ไตรมาสสองของปี 2010 เวลา 16:30 น. ET ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2553 และจัดการประชุมทางโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์ในวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2553 เวลา 9.00 น. ET

นักลงทุนและผู้สนใจอื่นๆ สามารถรับฟังการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยเข้าไปที่เว็บคาสต์ออนไลน์แบบเรียลไทม์ได้ที่ www.ChurchillDownsIncorporated.comหรือโดยกด

หมายเลขโทรฟรี: 877-372-0878หรือหากโทรไปต่างประเทศโดยใช้หมายเลขโทร253-237-1169ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 10 นาที จำนวนการประชุม ID สำหรับสายนี้คือ83691891 รีเพลย์ออนไลน์จะพร้อมใช้งานภายใน 90 นาทีหลังจากสิ้นสุดการประชุมทางโทรศัพท์ และดำเนินต่อไปเป็นเวลาหนึ่งปี

สำเนาข่าวประชาสัมพันธ์ของ CDI ที่ประกาศผลประกอบการรายไตรมาสและข้อมูลทางการเงินและสถิติที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับช่วงเวลาดังกล่าวจะโพสต์ไว้ที่เว็บไซต์ CDI: www.ChurchillDownsIncorporated.com

Churchill Downs Incorporated, (CDI) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน Louisville, Ky. เป็นเจ้าของและดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกการแข่งม้าพันธุ์ดีที่มีชื่อเสียงระดับ

โลกสี่แห่ง: Arlington Park in Illinois, Calder Casino และ Race Course ใน Florida, Churchill Downs Racetrack ในรัฐเคนตักกี้ และ Fair

Grounds Race Course & Slots ในรัฐหลุยเซียนา CDI ดำเนินการสล็อตและการเล่นเกมในรัฐลุยเซียนาและฟลอริดา สนามแข่ง CDI เป็นสถานที่จัดการแข่งขันอันทรงเกียรติ

ที่สุดของอเมริกาเหนือ เช่น Arlington Million, Kentucky Derby และ Kentucky Oaks, Louisiana Derby และ Princess Rooney พร้อมกับเป็นเจ้าภาพการ

แข่งขัน Breeders’ Cup World Championships เป็นครั้งที่เจ็ดในวันที่ 5 พฤศจิกายน -6, 2010 และครั้งที่แปดในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2011 CDI ยังเป็นเจ้าของสิ่ง

อำนวยความสะดวกการเดิมพันนอกสนาม, TwinSpires.com, Youbet.com และผู้ให้บริการวางเดิมพันล่วงหน้าอื่นๆ, United Tote, การผลิตรายการโทรทัศน์, บริษัท

โทรคมนาคมและบริการแข่งรถ เช่น BRIS และดอกเบี้ยร้อยละ 50 ในเครือข่ายเคเบิลและดาวเทียมระดับประเทศอย่าง HorseRacing TV ซึ่งสนับสนุนเครือข่ายการจำลองและ

การแข่งรถของ CDI Churchill Downs Entertainment Group (CDE) ของ CDI ผลิต HullabaLOU Music Festival และ ‘Fork, Cork & Style’ ซื้อขาย CDI บน NASDAQ Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ CHDN และสามารถพบได้ที่www.ChurchillDownsIncorporated.com .

SHELL KNOB, มิสซูรี–(Marketwire – 28 กรกฎาคม 2010) – เฉลิมฉลองวันหยุดสุดสัปดาห์วันแรงงานกับคนที่คุณรักท่ามกลางความงามของธรรมชาติอันงดงามที่

Stonewater Cove Resort and Club ซึ่งเป็นรีสอร์ทชั้นนำของ Missouri ตั้งอยู่บน Table Rock Lake ในป่าสงวนแห่งชาติ Mark Twain ที่ซึ่งการผจญภัยในป่า ที่พักหรูหรา และแพ็คเกจพิเศษสามคืนสัญญาการผจญภัยที่ได้แรงบันดาลใจสำหรับทั้งครอบครัว

หลีกหนีจากเมืองที่พลุกพล่านไปในพื้นที่เปิดโล่งอันกว้างใหญ่และถิ่นทุรกันดารที่ล้อมรอบ Stonewater Cove Resort and Club แพ็คเกจวันแรงงานของรีสอร์ท ซึ่งนำเสนอ

จิตวิญญาณแห่งการผจญภัยของทุกวัยในช่วงวันหยุดยาวที่ผสมผสานความต้องการของนักเดินทางที่ชาญฉลาดสำหรับที่พักอันประณีตและการนัดหมายร่วมสมัยกับความปรารถนา

ของผู้รักธรรมชาติสำหรับสนามเด็กเล่นกลางแจ้งส่วนตัวขนาดเกือบ 500 เอเคอร์ที่มีความงดงามตามธรรมชาติให้เพลิดเพลินและสำรวจ ด้วยวิธีต่างๆ มากมาย แพ็คเกจนี้ประกอบด้วย

แขกของรีสอร์ทที่เหมาะสำหรับครอบครัวสามารถเข้าร่วมการผจญภัยพร้อมไกด์ เช่น ทัวร์เอทีวีสำหรับทุกเพศทุกวัย โหนสลิง ล่องเรือ และกีฬาทางน้ำ กิจกรรมที่ไม่มีไกด์รวมถึง

การว่ายน้ำ พายเรือแคนู พายเรือคายัค ขี่จักรยาน และตกปลาในท่าโดยใช้ไม้ค้ำและเหยื่อ กิจกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ การนวดในห้องพัก เวิร์กช็อปศิลปะ ชั้นเรียนทำอาหาร และการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นป่า

สิ้นสุดวันที่วุ่นวายในกิจกรรมกลางแจ้งที่ Stonewater Cove นำครอบครัวมารวมกันในยามเย็นอันเงียบสงบของสายสัมพันธ์กับกลุ่ม s’mores ที่ก่อกองไฟและการแสวงหาความ

บันเทิงแบบสบาย ๆ ซึ่งประกอบด้วยเกมไพ่และกระดาน สนทนาข้างกองไฟที่ The Lounge หรือเกม Wii และคืนภาพยนตร์ด้วยข้าวโพดคั่วในห้องสื่อ หลังจากความสนุกและ

เกมจบลง แขกจะได้พักผ่อนในห้องสวีทสองห้องนอนที่กว้างขวาง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 18 ห้องที่ออกแบบเฉพาะตัวของรีสอร์ท แต่ละแห่งผสมผสานความงามดั้งเดิมของโลกธรรมชาติ

ไว้ในพื้นที่อันเงียบสงบที่ประดับประดาด้วยฝ้าเพดานที่มีลวดลายสวยงาม พื้นไม้สีเข้มที่สวยงาม และเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ลอยตามสั่ง บริการจัดเตียงคืนให้แขกได้พักผ่อนและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการหลับใหลที่ยาวนาน มีบริการจัดเตียงพิเศษสำหรับทารกและเด็กเล็ก ซึ่งรวมถึงเครื่องดูดนม

อัตราสำหรับแพ็คเกจวันแรงงานมีผลตั้งแต่วันที่ 1-16 กันยายนคือ 5,374.03 ดอลลาร์สำหรับครอบครัวหรือกลุ่มสี่คน ผู้เข้าพักเพิ่มเติมคือ $906.72 รวมภาษีและค่าบริการแล้ว คืนพิเศษจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รวมอาหารทุกมื้อและกิจกรรมที่ไม่มีไกด์

Stonewater Cove ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐมิสซูรีบน James River Arm ของ Table Rock Lake อยู่ห่างจากแคนซัสซิตี้ประมาณสี่ชั่วโมง สี่ชั่วโมงครึ่งจาก

เซนต์หลุยส์ และ 6 ชั่วโมงจากดัลลาส สนามบินที่ใกล้ที่สุด 3 แห่งที่ไปรีสอร์ท ได้แก่ แบรนสัน (BKG), สปริงฟิลด์ (SGF) และนอร์ทเวสต์อาร์คันซอ (XNA) เจ้าหน้าที่

อำนวยความสะดวกของรีสอร์ทยินดีจัดบริการรับส่งสนามบินสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสโตนวอเตอร์โคฟ รีสอร์ท แอนด์ คลับ หรือสำรองห้องพัก กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่www.stonewatercove.comหรือโทร (800) 792-3956

ฮูสตัน, 29 กรกฎาคม 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Nevada Gold & Casinos, Inc. (NYSE Amex:UWN) ประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สี่และปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2010

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่และสิ้นปีงบประมาณของเราเมื่อมีการปรับสำหรับรายการที่ไม่เกิดซ้ำ เมื่อเทียบรายปี รายได้ประจำปีของเราเพิ่มขึ้น 275% เป็น

22 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นความสำเร็จที่สำคัญสำหรับบริษัท สถานที่ตั้งในวอชิงตันและโคโลราโดของเรา ทั้งคู่ยังคงทำผลงานได้ดี” Robert Sturges ซีอีโอของ Nevada Gold กล่าว “เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เราประสบความสำเร็จในการซื้อมินิคาสิโนวอชิงตันเพิ่มเติมอีก 6 แห่ง ทำให้เราเป็นเจ้าของมินิคาสิโนรายใหญ่ที่สุดในรัฐวอชิงตัน

โอกาสเฉพาะกลุ่มเช่นการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะยังคงเป็นจุดสนใจหลักของทีมผู้บริหารนี้ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมใน วอชิงตัน เราประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคาสิโนสิบแห่ง”

“เป็นประจำทุกปี ตอนนี้เราคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 55.0 ถึง 60.0 ล้านดอลลาร์จากมินิคาสิโนในวอชิงตันอีก 6 แห่ง นอกจากนี้ เรายังคาดว่า EBITDA ระดับ

อสังหาริมทรัพย์ของเราจะอยู่ที่ประมาณ 7.5 ถึง 8.0 ล้านดอลลาร์ต่อปี ซึ่งจะทำให้เรามี แพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเพื่อดำเนินการต่อในขณะที่เรายังคงอยู่ในการเจรจาเกี่ยวกับโอกาสในการเข้าซื้อกิจการคาสิโนอื่น ๆ จำนวนหนึ่ง “นายสเตอร์เกสสรุป

สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2553 รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 6.0 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 1.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2552 บริษัทไม่ได้บันทึกค่า

ธรรมเนียมการจัดการระหว่างไตรมาสที่สี่ของปี 2553 เทียบกับ 0.2 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2552 เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาการจัดการกับซันครูซ ค่าใช้จ่ายในการ

ดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 10.7 ล้านดอลลาร์จาก 3.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2552 การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของค่าความนิยมโคโลราโด

แกรนด์ ที่ 2.75 ล้านดอลลาร์ ค่าเผื่อการประเมินมูลค่า 1.6 ล้านดอลลาร์เทียบกับลูกหนี้การชำระหนี้ Route 66 และการเพิ่ม คาสิโนขนาดเล็กสามแห่งในวอชิงตันชดเชยด้วยการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

ขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2553 อยู่ที่ 3.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุนสุทธิ 1.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2552 ที่ปรับปรุงแล้ว

สำหรับรายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำ ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 0.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับผลขาดทุนสุทธิที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.2 ล้านดอลลาร์ต่อปี ที่ผ่านมา. ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นสามัญปรับ

ลดเท่ากับ 0.24 ดอลลาร์ เทียบกับขาดทุนสุทธิต่อหุ้นสามัญปรับลดที่ 0.10 ดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ปรับสำหรับรายการที่ไม่เกิดซ้ำ ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นสามัญปรับลดคือ 0.02 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2553

บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สี่ของปี 2553 วันนี้ เวลา 17.00 น. ET สามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์แบบสดทาง

โทรศัพท์โดยกด (888) 715-1394 หรือสำหรับการโทรระหว่างประเทศ (913) 312-1463 การเล่นซ้ำจะใช้งานได้หนึ่งชั่วโมงหลังจากการโทร และสามารถเข้าถึงได้โดยกด

(888) 203-1112 หรือ (719) 457-0820 สำหรับการโทรระหว่างประเทศ รหัสการประชุมคือ 4845391 การเล่นซ้ำจะสามารถใช้ได้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2010

การโทรจะมีการถ่ายทอดสดทางเว็บจากเว็บไซต์ของบริษัทที่www.NevadaGold.comในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ EBITDA เป็นการวัดผลของบริษัทเกมที่ใช้กันทั่วไป คำนี้ใช้เพื่อกำหนดรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย และค่าธรรมเนียมการจัดการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดด้านการคุ้มครองข้อมูลของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538

เราใช้คำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “คาดหวัง” “อนาคต” “ตั้งใจ” ,” “วางแผน” และสำนวนที่คล้ายคลึงกันเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วง

หน้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของเราในการเพิ่มกระแสรายได้ เพื่อเพิ่มรายได้และรายได้ และเพื่อให้ได้เกมอินเดียเพิ่มเติมและโครงการอื่นๆ ข้อความเหล่านี้เป็นเพียง

การคาดการณ์และอาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งระบุและอธิบายไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสาธารณะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Nevada Gold & Casinos, Inc. (NYSE Amex:UWN) ของเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้ดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมในโคโลราโดและ

วอชิงตัน คุณสมบัติต่อไปนี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Nevada Gold ทั้งหมด: Colorado Grande Casino ใน Cripple Creek, Colorado, Crazy Moose

Casinos ใน Pasco และ Mountlake Terrace, Washington, Coyote Bob’s Roadhouse Casino ใน Kennewick, Washington, Silver Dollar Casinos

ใน Seatac, Mill ครีกและเรนตัน วอชิงตัน คลับฮอลลีวูดที่ตั้งอยู่ในชอร์ไลน์ วอชิงตัน รอยัลคาสิโนที่ตั้งอยู่ในเอเวอเร็ตต์ วอชิงตัน และคาสิโนนักเก็ตทองคำที่ตั้งอยู่ในเมืองทัควิลา วอชิงตัน บริษัทมีความสนใจใน Buena Vista Development Company, LLC ซึ่งกำลังทำงานร่วมกับ Buena Vista Rancheria ของ Me-Wuk

Indian ในโครงการคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกันที่จะพัฒนาในเมือง Ione รัฐแคลิฟอร์เนีย บริษัทได้ลงนามข้อตกลงการจัดการซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคาสิโนและโรงแรมที่อยู่ติดกับ Las Vegas Motor Speedway ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.nevadagold.com .

SANTA CLARA, Calif., July 29, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Rovi Corporation (Nasdaq:ROVI) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทมีรายได้ในไตรมาสที่สอง 2553 ที่

134.8 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 119.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2552 ในไตรมาสที่สองของปี 2553 รายได้สุทธิของ GAAP อยู่ที่ 41.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุนสุทธิ 2.1 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2552

รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้วแบบ non-GAAP อยู่ที่ 57.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2553 เทียบกับ 39.0 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2552 รายได้

ต่อหุ้นสามัญที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2553 อยู่ที่ 0.55 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.38 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2552 รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงและ

รายได้ Pro Forma ต่อหุ้นสามัญที่ปรับปรุงแล้วมีการกำหนดไว้ด้านล่างในหัวข้อ Non-GAAP หรือข้อมูล Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้ว การกระทบยอดระหว่างผลลัพธ์ GAAP pro forma และ Adjusted Pro Forma จากการดำเนินการมีอยู่ในตารางด้านล่าง

Fred Amoroso ประธานและ CEO ของ Rovi กล่าวว่า “เราเสร็จสิ้นอีกหนึ่งไตรมาสที่ยอดเยี่ยม โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 13% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2010 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2

ปี 2009 และเพิ่มผลกำไรของเรามากยิ่งขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน” “นอกจากนี้ เราบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญหลายประการ รวมถึงการชนะธุรกิจเพิ่มเติมสำหรับ TotalGuide การขยายโปรแกรมการออกใบอนุญาตของเรา รายได้จากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น และการปลดหนี้อย่างต่อเนื่อง”

James Budge ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Rovi กล่าวว่า “ด้วยความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานของเราในช่วงครึ่งแรกของปี 2010 เรากำลังเพิ่มประมาณการสำหรับรายได้ต่อหุ้นสามัญที่ปรับปรุงแล้วต่อปีเป็นช่วง 1.90 ถึง 2.10 เหรียญสหรัฐ”

Rovi Corporation ให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ GAAP หรือ Adjusted Pro Forma การอ้างอิงถึงข้อมูล Adjusted Pro Forma เป็นการวัดแบบ non-GAAP pro forma บริษัทได้

จัดเตรียมข้อมูลทางการเงิน Adjusted Pro Forma เพื่อช่วยนักลงทุนในการประเมินการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตในลักษณะที่ฝ่ายบริหารประเมินการดำเนินงานดังกล่าว

รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้ว รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้ว และรายได้ Pro Forma ต่อหุ้นสามัญที่ปรับปรุงแล้ว เป็นการวัดผลเพิ่มเติมของผลการดำเนินงานของ

บริษัทที่ไม่จำเป็น และไม่ได้นำเสนอตาม GAAP ข้อมูล Adjusted Pro Forma ไม่ได้ใช้แทนการวัดประสิทธิภาพใดๆ ที่ได้รับตาม GAAP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล pro forma พื้นฐานของ GAAP

รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้ว หมายถึง รายได้ (ขาดทุน) เสมือนจากการดำเนินงานต่อเนื่อง สุทธิจากภาษี การบวกกลับรายการที่ไม่ใช่เงินสด เช่น การชดเชยตามส่วน

ของผู้ถือหุ้น ดอกเบี้ยเงินสดที่บันทึกในหนี้แปลงสภาพภายใต้มาตรฐานการบัญชีประมวลกฎหมาย (“ASC”) 470-20 (เดิมเรียกว่า FSP APB 14-1) การปรับมูลค่ายุติธรรมตาม

ราคาตลาดสำหรับการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและขีดสูงสุด และการกลับรายการแบบไม่ต่อเนื่อง รายการภาษีรวมทั้งเงินสำรอง รวมถึงรายการที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการ

เปรียบเทียบซึ่งจำเป็นต้องบันทึกภายใต้ GAAP แต่บริษัทเชื่อว่าไม่ได้บ่งบอกถึงผลการดำเนินงานหลัก เช่น ธุรกรรม ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงและการรวม ค่าปรับโครงสร้างและการ

ด้อยค่าของสินทรัพย์ การชำระเงินให้กับผู้ถือธนบัตรและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ก่อนกำหนด ค่าธรรมเนียมที่ศาลมอบให้ การสูญเสียจากการออกจากกิจการร่วมค้า

Guideworks และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้ค่าเสียหายล่วงหน้าของ Gemstar บางอย่างที่เกินกว่าเงินสำรองที่กำหนดไว้ในบัญชีการซื้อ แม้ว่าค่าเสื่อมราคาจะไม่ใช่รายการเงินสด แต่จะรวมอยู่ในรายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้วเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะที่สมเหตุสมผลสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน

ฝ่ายบริหารได้ใช้มาตรการ Adjusted Pro Forma นับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการ Gemstar-TV Guide International (“Gemstar”) ฝ่ายบริหารทำเช่นนั้น ส่วนหนึ่ง

เนื่องจากเชื่อว่าการรวมผลการดำเนินงานของ Gemstar เฉพาะสำหรับช่วงเวลานับตั้งแต่การเข้าซื้อกิจการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 จะทำให้มูลค่าเปรียบเทียบของผลลัพธ์

จากปีก่อนหน้าลดลง ข้อมูลทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วของ Pro Forma จะถือว่าการเข้าซื้อกิจการและการขายกิจการทั้งหมดก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2552 (รวมถึงการได้มาของ

Gemstar และซอฟต์แวร์ เกม eMeta นิตยสาร TV Guide เครือข่าย TVG เครือข่าย TV Guide และการขายกิจการ TV Guide Online) การหยุดดำเนินการและสายผลิตภัณฑ์มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 นอกจากนี้ เครือข่าย TVG

รายได้ Pro Forma ต่อหุ้นสามัญที่ปรับปรุงแล้วคำนวณโดยใช้รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้วและคำนึงถึงประโยชน์ของตัวเลือกการเรียกหนี้แปลงสภาพเมื่อช่วยให้บริษัทซื้อหุ้นในหุ้นของตนเองได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่ซื้อได้ ตลาดเปิด

ฝ่ายบริหารของบริษัทประเมินและตัดสินใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโดยพิจารณาจากรายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้ว รายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้ว และรายได้ Pro Forma ที่ปรับปรุงแล้วต่อหุ้นสามัญ ฝ่ายบริหารใช้ Adjusted Pro Forma Income และ Adjusted Pro Forma Income Per Common Share เป็นมาตรการที่ไม่รวมรายการ การจัดการไม่ถือเป็น “ต้นทุนหลัก” หรือ “รายได้หลัก” เมื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจ ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงนำเสนอมาตรการทางการเงิน Adjusted Pro Forma พร้อมกับมาตรการ GAAP สำหรับมาตรการทางการเงิน Adjusted Pro Forma แต่ละรายการ การปรับปรุงดังกล่าวจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทแก่ผู้บริหาร ซึ่งช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทในรอบระยะเวลาการรายงานต่างๆ ได้มีความหมายมากขึ้น ตัวอย่างเช่น, เนื่องจาก Rovi Corporation ไม่ได้ซื้อธุรกิจตามวัฏจักรที่คาดการณ์ได้ ฝ่ายบริหารจึงไม่รวมค่าตัดจำหน่ายของสิ่งที่จับต้องไม่ได้จากการได้มา ต้นทุนในการทำธุรกรรม และค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและการรวมกลุ่ม เพื่อให้การประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทมีความสอดคล้องและมีความหมายมากขึ้น ฝ่ายบริหารยังไม่รวมผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและค่าธรรมเนียมการด้อยค่าของทรัพย์สิน, การชำระราคาประกัน, การสูญเสียจากการชำระหนี้, ค่าธรรมเนียมที่ศาลมอบให้, การสูญเสียจากการออกจากกิจการร่วมค้า Guideworks, ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชดใช้ค่าเสียหายล่วงหน้าของ Gemstar บางส่วนที่เกินกว่าเงินสำรองที่กำหนดไว้ในการซื้อ การบัญชีและกำไรจากการขายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ด้วยเหตุผลเดียวกัน ฝ่ายบริหารไม่รวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกเนื่องจากเชื่อว่าการยกเว้นนี้มีความหมายสำหรับวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบเช่นเดียวกับการยกเว้นผลลัพธ์จากธุรกิจที่ตรงตามเกณฑ์ที่จะจัดเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกตาม GAAP ฝ่ายบริหารไม่รวมผลกระทบของค่าตอบแทนตามส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อช่วยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของงวดปัจจุบันกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของงวดก่อน ๆ และเพื่อขจัดผลกระทบของรายการที่ไม่ใช่เงินสดซึ่งเนื่องจากเป็นไปตามประมาณการในวันที่ให้ทุน มีความคล้ายคลึงเพียงเล็กน้อยกับมูลค่าที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิในอนาคต การหมดอายุ การเลิกจ้าง หรือการริบค่าตอบแทนตามส่วนของผู้ถือหุ้น และที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเลือกหุ้นและหุ้นแผนการซื้อหุ้น เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของ GAAP ที่จะประเมินภายใต้การประเมินมูลค่า โมเดล, รวมถึงรุ่น Black-Scholes ที่ใช้โดย Rovi Corporation ฝ่ายบริหารไม่รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ไม่ใช่เงินสดที่บันทึกในหนี้แปลงสภาพตาม ASC 470-20 การปรับมูลค่ายุติธรรมระหว่างราคาขายต่อตลาดสำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยและอัตราดอกเบี้ย และการกลับรายการภาษีที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงเงินสำรองเนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสดและไม่ใช่ ถือเป็น “ต้นทุนหลัก” หรือมีความหมายเมื่อผู้บริหารประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนิน

งานของบริษัท ฝ่ายบริหารจัดประเภทผลประโยชน์ของอัตราแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสำหรับงวดปัจจุบันใหม่จากรายได้หรือค่าใช้จ่ายอื่นเป็นดอกเบี้ยจ่าย เพื่อให้ดอกเบี้ยจ่าย

สะท้อนถึงอัตราสวอปที่บริษัทจ่ายให้ เนื่องจากตราสารเหล่านี้ถูกแปลงเป็นอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจ่ายจากคงที่ไปเป็นลอยตัว เกี่ยวกับหนี้ที่แปลงสภาพได้ ผู้บริหารรวมถึงประโยชน์ของตัวเลือกการเรียกหนี้แปลงสภาพ

ฝ่ายบริหารใช้มาตรการ Adjusted Pro Forma เหล่านี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านงบประมาณ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจที่ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน นอกจากนี้ ข้อมูลทางการเงิน Adjusted Pro Forma ยังช่วยให้ฝ่ายบริหารติดตามประสิทธิภาพจริงที่สัมพันธ์กับเป้าหมายทางการเงิน การแสดงข้อมูลทางการเงินที่ปรับปรุง Pro Forma ให้กับนักลงทุน นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินแบบ GAAP ยังอาจช่วยนักลงทุนเปรียบเทียบประสิทธิภาพของบริษัทกับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งอาจใช้มาตรการทางการเงินที่คล้ายคลึงกันเพื่อเสริมข้อมูลทางการเงิน GAAP ของพวกเขา

ฝ่ายบริหารตระหนักดีว่าการใช้มาตรการ Adjusted Pro Forma มีข้อจำกัด รวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าประเภทใดควรแยกออกจากข้อมูล

ทางการเงิน Adjusted Pro Forma เนื่องจากบริษัทอื่นๆ รวมถึงบริษัทที่คล้ายกับ Rovi Corporation อาจคำนวณมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่แตกต่างจากที่

บริษัทคำนวณการวัด Adjusted Pro Forma มาตรการ Adjusted Pro Forma เหล่านี้อาจมีประโยชน์จำกัดในการเปรียบเทียบบริษัท อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเชื่อว่าการให้

ข้อมูลทางการเงินที่ปรับปรุงแล้วใน Pro Forma นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงินแบบ GAAP จะอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพทางการเงินของบริษัทในช่วง

เวลาต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลทางการเงิน Adjusted Pro Forma แก่ชุมชนการลงทุน ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นข้อมูลเสริมที่สำคัญสำหรับข้อมูลทางการเงิน

ของ GAAP เพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินผลการดำเนินงานหลักของบริษัทได้ในลักษณะเดียวกับที่ฝ่ายจัดการทำ การกระทบยอดระหว่างผลการดำเนินงาน Pro forma และ Adjusted Pro Forma มีอยู่ในตารางด้านล่าง

Rovi Corporation จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เวลา 16:30 น. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 29 กรกฎาคม 2010 นักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสามารถโทร 877-941-0843 (หรือต่างประเทศ +1 480-629-9643) และอ้างอิงการโทร Rovi

การประชุมทางโทรศัพท์ยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านการถ่ายทอดสดทางเว็บที่www.rovicorp.comในวันที่ 29 กรกฎาคม 2010 เวลา 16:30 น. ตามเวลาตะวันออก เว็บคาสต์เสียงแบบออนดีมานด์ของการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อรายรับจะพร้อมใช้งานทันทีที่ทำได้หลังจากถ่ายทอดสดทางเว็บสิ้นสุดลง

การประชุมทางโทรศัพท์ย้อนหลังจะมีให้บริการจนถึง 2 สิงหาคม 2010 และสามารถเข้าถึงได้โดยโทร 800-406-7325 (หรือ +1 303-590-3030 ระหว่างประเทศ) และป้อน

รหัสผ่าน 4328723# การเล่นซ้ำของการออกอากาศทางเว็บแบบเสียงจะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ของ Rovi Corporation ประมาณ 1-2 ชั่วโมงหลังจากการถ่ายทอดสดทางเว็บสิ้นสุดลง และจะยังคงอยู่ในเว็บไซต์ของ Rovi Corporation จนกว่าจะมีการแจ้งรายได้ประจำไตรมาสครั้งถัดไป

Rovi Corporation มุ่งเน้นที่จะปฏิวัติวงการความบันเทิงดิจิทัลด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถค้นพบความบันเทิงใหม่ๆ จากแหล่งและสถานที่ตั้งมากมาย

บริษัทยังให้บริการโซลูชั่นการค้นหาความบันเทิงที่ครอบคลุมสำหรับโทรทัศน์ ภาพยนตร์ เพลง และภาพถ่ายแก่ลูกค้าในตลาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เคเบิลและ

ดาวเทียม ความบันเทิงและการจัดจำหน่ายออนไลน์ โซลูชั่นเหล่านี้เสริมด้วยคอลเลกชันข้อมูลความบันเทิงชั้นนำ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนและเทคโนโลยี และช่วยให้พวกเขาสามารถค้นพบและจัดการความบันเทิงในรูปแบบที่สนุกสนาน

Rovi Corporation ถือครองสิทธิบัตรและคำขอรับสิทธิบัตรที่ออกหรือรอดำเนินการมากกว่า 4,600 รายการทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซานตาคลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย

และมีสำนักงานหลายแห่งทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก รวมถึงญี่ปุ่น ฮ่องกง ลักเซมเบิร์ก และสหราชอาณาจักร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Rovi Corporation ได้ที่www.rovicorp.comครับ

ข้อความทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้ รวมทั้งข้อความอ้างอิงของนาย Amoroso และ Mr. Budge ซึ่งไม่ใช่ข้อความเกี่ยวกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความที่ใช้คำว่า “จะ”

“เชื่อ” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “คาดหวัง” , ” “ตั้งใจ” หรือ “มองไปยังอนาคต” หรือคำที่คล้ายกันที่อธิบายแผน วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในอนาคตของบริษัทหรือผู้

บริหารของบริษัท เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ Safe-Harbor ของภาคเอกชน กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ พ.ศ. 2538

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมาณการของบริษัทเกี่ยวกับรายได้และรายได้ในอนาคต กลยุทธ์ทางธุรกิจ และโอกาสในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์ ตลาด หรือการขยายลูกค้า

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทแตกต่างอย่าง

มากจากผลลัพธ์ในอดีต และ/หรือจากผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว . ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงความสามารถ

ของบริษัทในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และความต้องการของลูกค้าและการยอมรับของอุตสาหกรรมในเทคโนโลยีและโซลูชั่นแบบบูรณาการของบริษัท ปัจจัยดังกล่าวมีการระบุ

เพิ่มเติมในรายงานประจำไตรมาสของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-Q สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว (ดูได้ที่www.sec.gov). บริษัทไม่มีภาระผูกพัน ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันที่ของข่าวเผยแพร่นี้

เบอร์แบงก์, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 29 กรกฎาคม 2010) – หลังจากเสร็จสิ้นการทัวร์สนามกีฬาในยุโรปที่จำหน่ายหมดเกลี้ยง วงร็อกแพลตตินั่มอย่างGreen Dayจะ

ออกเดินทางในสัปดาห์หน้าสำหรับทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือหลายชุด รวมถึง 7 สิงหาคมTHตกค้างในปีนี้เทศกาล Lollapalooza ในชิคาโก นี่คือขาที่สองของวงทัวร์สหรัฐในการสนับสนุนของอัลบั้มรางวัลแกรมมี่21 เซนต์ ศตวรรษที่พังทลาย โปรดดูวันที่ทัวร์ทั้งหมดด้านล่าง

นักวิจารณ์ชื่นชมขาแรกของ21 เซนต์ พังทลายศตวรรษที่ท่องเที่ยวซึ่งเปิดตัวในทวีปอเมริกาเหนือในเดือนกรกฎาคมของปี 2009 ก่อนจะเดินต่อไปยังยุโรปในฤดูใบไม้ร่วง โรลลิงส

โตนกล่าวว่า “ราวกับว่าได้ปล่อยคลื่นพลังงานที่ก่อตัวขึ้นในช่วงที่ห่างหายจากการท่องเที่ยวไป 4 ปี กรีนเดย์ได้ทุ่มเททั้งหัวใจและจิตวิญญาณของพวกเขาลงในฉากอันทรงพลัง

เป็นเวลาสองชั่วโมง” โรลลิงสโตนกล่าว ขณะที่สปินกล่าวว่า “วงดนตรีของ ความสัมพันธ์กับผู้ชมนั้นเป็นความจริงที่น่าอดสู เป็นการให้และรับจากหลายชั่วอายุคน ที่พังค์พอๆ กับผู้เสแสร้งที่ Gilman Street ทุกวันนี้”

การปล่อยตัวจากการบรรเลงประวัติวันที่ 15 พฤษภาคมTH 2009 ศตวรรษที่ 21 พังทลายออกมาที่บ้านเลขที่ 1 บนบิลบอร์ด 200 แผนภูมิเช่นเดียวกับร็อคร็อคที่ใช้งานและ

แผนภูมิทางเลือก อัลบั้มนี้ได้สร้างซิงเกิ้ลฮิตสองเพลงคือ “Know Your Enemy” ซึ่งได้รับการรับรองทองคำและ “21 Guns” ที่ขายทองคำขาวซึ่งวิดีโอได้รับรางวัล MTV Video

Music Awards ประจำปี 2552 สามครั้งรวมถึง “Best Rock Video” วงดนตรีคว้ารางวัล American Music Award ครั้งที่สองสำหรับ “Favorite Alternative Music Artist” ในเดือนพฤศจิกายน Green Day Rock Bandได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Teen Choice Award สาขาวิดีโอเกมยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ การแสดงบรอดเวย์ยอดนิยมของ Green Day American Idiot ได้รับรางวัล Tony Awards ประจำปี 2010 สองครั้ง และยังคงสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชม

อย่างต่อเนื่องถึงแปดครั้งต่อสัปดาห์ที่โรงละคร The St. James ในนิวยอร์กซิตี้ สำหรับบัตรและข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: www.AmericanIdiotonBroadway.com

มองออกไปสำหรับกรีนเดย์ซึ่งเป็นนักร้องนักกีตาร์บิลลี่โจอาร์มสตรองเบสไมค์ Dirnt และกลองเทรคูล, การแสดงเดี่ยวใหม่ “ครั้งสุดท้ายของสาวอเมริกัน” ของพวกเขาในตอนดึกกับจิมมี่ฟอลลอนในศุกร์ 30 กรกฎาคมTH

ฟีนิกซ์, แอริโซนา–(Marketwire – 29 กรกฎาคม 2010) – แจ็กพอต Powerball โดยประมาณจะแตะ 85 ล้านดอลลาร์สำหรับการออกรางวัลในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคมนี้

ผู้ค้าปลีกสลากกินแบ่งรัฐแอริโซนาทั่วทั้งรัฐกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการไหลเข้าของผู้เล่น Powerball ที่ซื้อสลากของพวกเขาในเวลาสำหรับการจับฉลากของวันเสาร์ แจ็ก

พอต Powerball ปัจจุบันได้ทบไปแล้วห้าครั้งนับตั้งแต่กลับไปสู่แจ็กพอตเริ่มต้นที่ 20 ล้านดอลลาร์ในวันที่ 14 กรกฎาคม หลังจากที่มอบรางวัล Powerball มูลค่า 72 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ถือสลากเพียงคนเดียวในฟลอริดาจากการจับฉลากวันที่ 10 กรกฎาคม

“แจ็กพอต Powerball มูลค่า 85 ล้านดอลลาร์เป็นข่าวดีสำหรับผู้อยู่อาศัยในรัฐแอริโซนา” เจฟฟ์ แฮทช์-มิลเลอร์ กรรมการบริหารของลอตเตอรีแอริโซนากล่าว “มันไม่เพียงหมายถึงโอกาสที่จะชนะรางวัล 85 ล้านดอลลาร์เท่านั้น แต่การขายตั๋วยังจะสร้างเงินทุนเพิ่มขึ้นสำหรับโครงการของรัฐที่สำคัญอีกด้วย”

ตั๋ว Powerball สำหรับการจับรางวัล 85 ล้านดอลลาร์ของสัปดาห์นี้สามารถซื้อได้จนถึง 18:59 น. เย็นวันเสาร์ภาพวาดสำหรับ Powerball ออกอากาศวันพุธและวันเสาร์ในช่วงข่าว 22:00 น. ทางช่อง 15 (ABC) ในฟีนิกซ์และช่อง 13 (CBS) ในทูซอน

ผู้เล่นสามารถตรวจสอบหมายเลขของตนได้โดยเข้าสู่ระบบ ArizonaLottery.com หรือโทรไปยังหมายเลขที่ออกโดยสายด่วนที่ 480-829-PICK ในฟีนิกซ์ และ 1-800-499-3798 ในพื้นที่แอริโซนาอื่น ๆ ทั้งหมด ผู้เล่นสามารถเลือกรับข้อความแจ้งเตือนหมายเลขที่ชนะโดยส่งข้อความ “AZLOT” ไปที่ 411247

ผู้เล่นต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะซื้อหรือแลกตั๋วได้ อัตราต่อรองโดยรวมแตกต่างกันไปตามเกม ตามพระราชบัญญัติผู้ทุพพลภาพชาวอเมริกัน เอกสารเหล่านี้อาจมีให้ในรูปแบบอื่น ปัญหาการพนัน? โทร 1-800-ขั้นตอนต่อไป กรุณาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ ™

รีแอริโซนาดำเนินการทั้งหมดจากรายได้ที่สร้างผ่านการขายผลิตภัณฑ์ของตน ไม่ได้รับเงินกองทุนทั่วไปจากรัฐ รายได้จากการขายสลากลอตเตอรีเกือบ 3 ล้านดอลลาร์ต่อสัปดาห์

ให้ทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ของรัฐ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 ลอตเตอรีแอริโซนาได้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้เล่นมากกว่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิของรัฐ

มากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ และค่าคอมมิชชันเกือบ 500 ล้านดอลลาร์แก่ผู้ค้าปลีก เรียนรู้เพิ่มเติมที่www.ArizonaLottery.comโดยการเยี่ยมชมแอริโซนาสลากกินแบ่งแฟนเพจ Facebook ที่www.Facebook.com/ArizonaLotteryหรือโดยการดังต่อไปนี้หวยรัฐแอริโซนาบน Twitter ได้ที่www.Twitter.com/AZLottery

เซนต์. ปีเตอร์สเบิร์ก, ฟลอริดา–(Marketwire – 30 กรกฎาคม 2010) – Science Center of Pinellas County ได้ร่วมมือกับ Raytheon, SRI International และ St. Petersburg College เพื่อสร้างโปรแกรมการศึกษาด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่

เหตุผล:จากคำกล่าวของ Howard A. Schmidt หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของทำเนียบขาวที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อเร็ว ๆ นี้ “ในโลกดิจิทัลของเรา

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เราพึ่งพาอาศัยกันทุกวันทำให้เรามีโอกาสและอันตรายอย่างใหญ่หลวง – สำหรับความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ และความสามารถในการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจของเรา เช่นเดียวกับความเป็นส่วนตัวของเรา ชีวิตของเราได้รับการเติมเต็มในหลาย ๆ ด้านด้วยเทคโนโลยีที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา การพึ่งพา

เทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ยังคงเพิ่มขึ้นด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่นกัน ความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการปกป้องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของเรา ดังที่ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า ‘ภัยคุกคามทางไซเบอร์นี้เป็นหนึ่งในความท้าทายทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติที่ร้ายแรงที่สุดที่เราเผชิญในฐานะประเทศชาติ'”

เป้าหมายของเรา: เตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในการป้องกันประเทศ, การปกป้องเครือข่ายไซเบอร์ขององค์กรและพลเรือน, การศึกษา STEM (วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) — และการจัดตำแหน่งอาชีพที่ประสบความสำเร็จกับบริษัทที่ดีที่สุด

วิธีการเรียนรู้ “ในโลกแห่งความเป็นจริง” ของเรานั้นแตกต่างไม่เหมือนใครด้วยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ทางวิชาการและการปฏิบัติ รวมถึงการให้คำปรึกษาโดยผู้

เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม การศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับหลักการ STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์) และการใช้เครื่องมืออีเลิร์นนิงซึ่งรวมถึงการจำลองและการโจมตีภัยคุกคาม การเล่นเกมตอบโต้การโจมตี และส่วนประกอบเชิงปฏิบัติ โปรแกรมนี้จะช่วยให้นักศึกษามีพื้นฐานในการรักษาความปลอดภัยและจริยธรรมทางไซเบอร์

โปรโตคอล ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ การจัดการเครือข่าย ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย วิธีทำให้เครือข่ายแข็งแกร่งขึ้น และอีกมากมาย เป้าหมายของโครงการคือการเตรียม

ให้ประสบความสำเร็จในการทดสอบการรับรองอุตสาหกรรมต่างๆ โปรแกรมการศึกษาความยาวสิบห้าสัปดาห์จะวางจำหน่ายในวันที่ 11 ตุลาคม 2010 สำหรับผู้ใหญ่ที่

ต้องการทักษะใหม่ ๆ หรือการปรับปรุงการฝึกอบรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ โปรแกรมนี้จะเตรียมผู้สำเร็จการศึกษาสำหรับการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูงที่

สำคัญ นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เต็มรูปแบบจะมีสิทธิ์ได้รับหน่วยกิตในระดับสองหรือสี่ปีในความปลอดภัยเครือข่ายจาก

วิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก CIO ของศูนย์วิทยาศาสตร์ อดีตประธานแผนกที่ National Defense University และผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองอื่นๆ จะอำนวยความสะดวกใน

โครงการ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเหล่านี้จะให้คำปรึกษาแก่นักเรียนในด้านพื้นฐานของ STEM ในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานที่จำเป็น

อย่างยิ่งยวด หลักสูตรประกอบด้วยการอำนวยความสะดวกผู้สอน 60 ชั่วโมงและเนื้อหาหลักสูตรเพิ่มเติม 180 ชั่วโมง ได้รับการสนับสนุนด้วยเนื้อหาจากกระทรวงกลาโหมและสมาคมกองทัพอากาศ

การเป็นพันธมิตรกับ Career Technical Education Foundation (CTEF) และ Kelly Services® จะช่วยให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้รับการฝึกงานและการ

จัดหาอาชีพ โมเดลการจัดตำแหน่งที่เป็นนวัตกรรมและประสบความสำเร็จนี้ใช้กับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ และขณะนี้จะขยายไปสู่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

ผ่านการเป็นพันธมิตรกับศูนย์วิทยาศาสตร์ของ Pinellas Kelly IT Resources และ Kelly Engineering Resources บริการพิเศษของ Kelly Services จะช่วยในการสรรหานักศึกษาสำหรับโปรแกรมและบริการจัดหางานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร

“Kelly Services รู้สึกตื่นเต้นสำหรับโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับศูนย์วิทยาศาสตร์แห่ง Pinellas County และ CTEF เกี่ยวกับความจำเป็นระดับชาติที่สำคัญนี้” Melisa

Bockrath ผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้าผลิตภัณฑ์ไอทีของ Kelly Services กล่าว “ด้วยผู้นำทางธุรกิจด้านไอทีและวิศวกรรมที่ได้รับมอบหมาย Kelly สามารถช่วยในการส่งเสริมการศึกษา STEM และการให้คำปรึกษาในตลาดแทมปาเบย์ที่ใหญ่ขึ้นและการจัดหางานของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติทั่วสหรัฐอเมริกา”

หนึ่งในเป้าหมายของ Kelly Services ในการร่วมมือกับ CTEF และศูนย์วิทยาศาสตร์แห่ง Pinellas County คือการช่วยให้โปรแกรมนี้เติบโตไปสู่ระบบการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่ระดับชาติที่แต่ละคนสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และพัฒนาอาชีพของตนในสาขาที่ไม่หยุดนิ่งนี้

ผู้สนใจเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ หรือส่งเสริมการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันผ่านโปรแกรมนี้ ขอแนะนำให้ส่งข้อมูลติดต่อหรือประวัติการทำงานมาที่ cybersecurityeducationprogram@gmail.com

Science Center of Pinellas County : The Center เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับ K-12 โดยมีโปรแกรมที่เน้น STEM สถานที่เจ็ดเอเคอร์ของศูนย์แห่งนี้

ประกอบด้วยหอดูดาว ท้องฟ้าจำลอง ถังสัมผัสทางทะเล สถานีตรวจอากาศ พื้นที่ชุ่มน้ำ และห้องปฏิบัติการต่างๆ สำหรับการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ นิติเวช เคมี หุ่น

ยนต์ พลังงาน มาตรวิทยา และคอมพิวเตอร์ หลักสูตร Cyber ​​​​Security เป็นหนึ่งในหลาย ๆ โครงการที่สนับสนุนศูนย์มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน ศูนย์ตั้งอยู่ที่ 7701 22 ครั้งที่นอร์ทเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก, FL, 33710. www.sciencecenterofpinellas.org

Career Technical Education Foundation, Inc: CTEF เป็นมูลนิธิการศึกษาที่ไม่แสวงหากำไร 501 (c) (3) สร้างขึ้นเพื่อทำงานและมีอิทธิพลต่อระบบการศึกษาใน

ท้องถิ่นผ่านความร่วมมือในชุมชนและอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์ของเรา: “การเปลี่ยนโฉมหน้าของการศึกษาในวันนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของวันพรุ่งนี้” องค์กรมีพื้นฐานอยู่บน

แนวคิดที่ว่าอุตสาหกรรมควรขับเคลื่อนความพยายามในการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและอาชีพให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้พวกเขาเข้า

ร่วมโครงการฝึกงานและฝึกงานของบริษัทในท้องถิ่นโดยใช้ข้อตกลงพิเศษกับ Kelly Engineering Resources และ Kelly Services สำหรับบริษัทในท้องถิ่น โปรแกรมนี้

หมายถึงการเข้าถึงบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างดี และการเชื่อมต่อกับนักศึกษาที่มีแนวโน้มว่าจะผ่านโครงการฝึกงานและการฝึกงานwww.careertechedfoundation.org

บริการของ Kelly : บริการของ Kelly (NASDAQ: เคลยา) (NASDAQ: KELYB) เป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชั่นด้านแรงงาน Kelly นำเสนอบริการเอาท์ซอร์สและให้คำ

ปรึกษาที่ครอบคลุมตลอดจนพนักงานระดับโลกทั้งแบบชั่วคราว ชั่วคราวเพื่อจ้าง และแบบจ้างโดยตรง โดยให้บริการลูกค้าทั่วโลก Kelly จัดหางานให้กับพนักงาน 480,000 คนต่อปี รายรับในปี 2552 อยู่ที่ 4.3 พันล้านดอลลาร์ เยี่ยมชมwww.kellyservices.com

Kelly Engineering Resources (KER ) และKelly Information Technology Resources (KITR)เป็นบริการพิเศษของ Kelly Services KER

www.kellyengineering.comเติบโตขึ้นจนเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ให้บริการทรัพยากรด้านวิศวกรรมชั้นนำแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ เคมีภัณฑ์ การป้องกัน

ประเทศ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเภสัชกรรม KER ให้บริการในระดับโลก เช่นเดียวกับ KITR Kelly IT Resources, www.kellyit.comนำ

เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในขอบเขตของบริการที่ครอบคลุม รวมถึงการวิเคราะห์ความปลอดภัย วิศวกรรมเครือข่าย การวิเคราะห์ธุรกิจ การจัดการโครงการ การบริหารฐานข้อมูล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการสนับสนุนเดสก์ท็อป

เมืองคัลการี รัฐอัลเบอร์ตา วันที่ 30 กรกฎาคม 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Stock Report ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระเฉพาะกลุ่ม ได้เริ่มการรายงานข่าวเกี่ยวกับ Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) รายงานหุ้นเกิดใหม่กำลังเสนอการสมัครสมาชิกทดลองใช้ฟรีให้กับชุมชนการลงทุน

หากต้องการดูรายงานอย่างครบถ้วน โปรดไปที่: http://www.emergingstockreport.com หากต้องการรับการแจ้งเตือนล่วงหน้าของตลาด โปรดติดตามเราบน Twitter: http://twitter.com/EmergingStockRe

Emerging Stock Report เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการวิจัยการลงทุนอิสระสำหรับบริษัทในอเมริกาเหนือ บริการของเรารวมถึงการวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับบริษัทที่กำลัง

เติบโต การวิจัยเฉพาะกลุ่ม ข่าวตามเวลาจริงและข้อมูลทางการเงิน การวิจารณ์ตลาด และจดหมายข่าว ESR เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ Emerging Stock

Report ทุ่มเทในการจัดหาเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อช่วยในการตัดสินใจลงทุนที่สำคัญ หากต้องการดูรายงานการวิจัยของเราแบบทดลองใช้ฟรีและใช้ประโยชน์จาก

บริการอื่นๆ ของเรา โปรดไปที่http://www.emergingstockreport.comและคลิกที่ปุ่มสมัครทดลองใช้ฟรีบนหน้าแรกของเรา หรือไปที่หน้าลงทะเบียนของเราโดยตรงที่http://emergingstockreport.com/register.php

Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือและมีส่วนร่วมในเทคโนโลยีมือถือบรอดแบนด์ เกมมือถือ โทรทัศน์แบบโต้ตอบ (TV) แอพพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจมือถือ และแพลตฟอร์ม m-commerce

รายงานหุ้นเกิดใหม่ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน และไม่มีสิ่งใดในสื่อใดๆ ที่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ รายงานหุ้นเกิดใหม่ไม่ได้รับการ

ชดเชยจากบริษัทดังกล่าวข้างต้น โปรดอ่านรายงานของเราและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราhttp://www.EmergingStockReport.comสำหรับความเสี่ยงและการเปิดเผยทั้งหมด

ฟีนิกซ์, แอริโซนา–(Marketwire – 30 กรกฎาคม 2010) – ลอตเตอรีแอริโซนาทำให้ผู้เล่นมีเหตุผลที่จะตั้งตารอวันจันทร์ในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยการกลับมาของ Mega Mondays

ทุกวันจันทร์ในช่วงเดือนสิงหาคม ผู้เล่นลอตเตอรีของ Arizona ซื้อสลาก Quick Pick Mega Millions หนึ่งใบพร้อม Megaplier และสลาก Quick Pick Powerball หนึ่งใบพร้อม PowerPlay จะได้รับตั๋ว Quick Pick The Pick ฟรี 1 ดอลลาร์ ซึ่งมีมูลค่า 5 ดอลลาร์ในราคาเพียง 4 ดอลลาร์

“ Mega Mondays มอบโอกาสที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะลองเล่นเกมลอตเตอรีแอริโซนาที่หลากหลาย” เจฟฟ์ แฮทช์-มิลเลอร์ กรรมการบริหารของลอตเตอรีแอริโซนากล่าว “ฉัน

ขอสนับสนุนให้ผู้เล่นลอตเตอรีแอริโซนาทุกคนใช้ประโยชน์จากข้อตกลงอันยอดเยี่ยมนี้และช่วยเรามอบรางวัลใหญ่ให้กับผู้อยู่อาศัยในรัฐแอริโซนาให้ได้มากที่สุด”โปรโมชั่นแบบจำกัดเวลานี้จะมีจำหน่ายที่ร้านค้าปลีกสลากกินแบ่งรัฐแอริโซนาทุกวันจันทร์ในเดือนสิงหาคม

การออกรางวัล Mega Millions เกิดขึ้นทุกวันอังคารและวันศุกร์ และการออกรางวัลสำหรับ Powerball และ The Pick จะเกิดขึ้นทุกวันพุธและวันเสาร์ หมายเลขที่ชนะจะออกอากาศในช่วงข่าว 22:00 น. ทางช่อง 15 (ABC) ในฟีนิกซ์และช่อง 13 (CBS) ในทูซอน

ผู้เล่นต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปจึงจะซื้อหรือแลกตั๋วได้ อัตราต่อรองโดยรวมแตกต่างกันไปตามเกม ตามพระราชบัญญัติผู้ทุพพลภาพชาวอเมริกัน เอกสารเหล่านี้อาจมีให้ในรูปแบบอื่น ปัญหาการพนัน? โทร 1-800-ขั้นตอนต่อไป กรุณาเล่นอย่างมีความรับผิดชอบ ™

รีแอริโซนาดำเนินการทั้งหมดจากรายได้ที่สร้างผ่านการขายผลิตภัณฑ์ของตน ไม่ได้รับเงินกองทุนทั่วไปจากรัฐ รายได้จากการขายสลากลอตเตอรีเกือบ 3 ล้านดอลลาร์ต่อ

สัปดาห์ให้ทุนสนับสนุนโครงการต่างๆ ของรัฐ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 ลอตเตอรีแอริโซนาได้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้เล่นมากกว่า 3.9 พันล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิ

ของรัฐมากกว่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ และค่าคอมมิชชันเกือบ 500 ล้านดอลลาร์แก่ผู้ค้าปลีก เรียนรู้เพิ่มเติมที่www.ArizonaLottery.comโดยการเยี่ยมชมแอริโซนาสลากกินแบ่งแฟนเพจ Facebook ที่www.Facebook.com/ArizonaLotteryหรือโดยการดังต่อไปนี้หวยรัฐแอริโซนาบน Twitter ได้ที่www.Twitter.com/AZLottery

NORFOLK, Va., July 30, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Northrop Grumman (NYSE:NOC) ลำแรกที่สร้างเครื่องบิน E-2D Advanced Hawkeye เพื่อเข้าสู่กองเรือก

องทัพเรือสหรัฐฯ ได้รับการ “ต้อนรับกลับบ้าน” ในวันพฤหัสบดีในพิธีที่จัดขึ้นที่ Norfolk สถานีการบินนาวีในเวอร์จิเนียภาพถ่ายที่มาพร้อมกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้สามารถดูได้ที่ http://media.globenewswire.com/noc/mediagallery.html?pkgid=7800

ในฐานะผู้นำของกองทัพเรือสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่ของ Northrop Grumman และสมาชิกของชุมชน E-2 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้มองดู พลเรือเอก Gary Roughhead หัวหน้า

ฝ่ายปฏิบัติการกองทัพเรือ ยอมรับการส่งมอบเครื่องบินในนามของกองทัพเรือสหรัฐฯ “วันนี้เป็นก้าวสำคัญของการบินนาวิกโยธิน” Roughhead กล่าว “E-2D นั้นพร้อม ตรง

ประเด็น และมีความสามารถ มันจะเข้ามาพลิกเกมด้วยการครอบงำข้อมูลของกองทัพเรือสหรัฐฯ วันนี้ฉันยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับมอบ E-2D ลำแรกเพื่อเข้าสู่กองทัพเรือสหรัฐฯ”

ในฐานะที่เป็นระบบการเตือนล่วงหน้าทางอากาศของกองทัพเรือสหรัฐฯ และระบบควบคุมและสั่งการการรบ E-2D Advanced Hawkeye พร้อมเรดาร์ AN/APY-9 ที่พัฒนาขึ้นใหม่

ทำงานร่วมกับนักสู้พื้นผิวที่ติดตั้งระบบการต่อสู้ Aegis เพื่อตรวจจับ ติดตามและเอาชนะภัยคุกคามขีปนาวุธล่องเรือในระยะขยาย rotodome ใหม่มีความสามารถในการสแกนแบบ

360 องศาที่สำคัญอย่างต่อเนื่องและต่อเนื่อง ในขณะที่เพิ่มอาร์เรย์ที่สแกนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบนี้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถโฟกัสเรดาร์ไปยังพื้นที่ที่สนใจที่เลือกได้

ภายใต้สัญญามูลค่า 408 ล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับมอบในเดือนกรกฎาคม 2550 Northrop Grumman กำลังผลิตเครื่องบินนำร่องเพิ่มเติมอีก 2 ลำ ซึ่งพร้อมสำหรับการส่งมอบในปี 2553 การผลิตเครื่องบินสำหรับการผลิตขั้นต้นอัตราต่ำสี่ลำก็กำลังดำเนินไปด้วยดีเช่นกัน

“ชายและหญิงของ Northrop Grumman ไปทำงานในแต่ละวันโดยไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการสนับสนุนนักสู้” Gary Ervin รองประธานบริษัทและประธาน Northrop

Grumman Aerospace Systems กล่าว “ระบบของ E-2D แสดงถึงการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในหลายชั่วอายุคน มันถูกสร้างขึ้นเพื่อให้มีความเกี่ยวข้องมานานหลายทศวรรษ และจะช่วยอำนวยความสะดวกอย่างมากในวิธีที่กองทัพเรือจัดการพื้นที่รบที่ซับซ้อนและทันสมัย ​​และภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต”

ฝูงบินกองทัพเรือลำแรกที่ปฏิบัติการ E-2D Advanced Hawkeye คือฝูงบินเตือนล่วงหน้าทางอากาศ ONE TWO ZERO (VAW-120) ซึ่งตั้งอยู่ในนอร์ฟอล์ก ในฐานะกองบินทดแทนของกองทัพเรือ (FRS) “Greyhawks” ฝึกนักบินและเจ้าหน้าที่การบินของกองทัพเรือเพื่อบินเครื่องบินและใช้งานระบบก่อนมอบหมายให้กองบินปฏิบัติการ

Lockheed Martin Mission Systems and Sensors, Syracuse, NY ทำหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์ระบบเรดาร์หลักและร่วมมือกับ Northrop Grumman, Baltimore,

Md. และ Raytheon Company’s Space and Airborne Systems, El Segundo, Calif. BAE SYSTEMS, Greenlawn, NY, เป็นผู้รับผิดชอบระบบ IFF L-3

Communications Randtron เมือง Menlo Park รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้พัฒนาเสาอากาศอาเรย์แบบ rotodome และ UHF ที่สแกนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ Northrop

Grumman, Woodland Hills, Calif. ให้บริการห้องนักบินยุทธวิธีแบบบูรณาการใหม่ของ E-2D Rolls-Royce Corporation ในอินเดียแนโพลิส ให้บริการเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน T-56-A-427A

Northrop Grumman Corporation เป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยชั้นนำระดับโลกที่มีพนักงาน 120,000 คนให้บริการระบบ ผลิตภัณฑ์ และโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ใน

อุตสาหกรรมอากาศยาน อิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศ การต่อเรือ และบริการด้านเทคนิคแก่รัฐบาลและลูกค้าเชิงพาณิชย์ทั่วโลก กรุณาเยี่ยมชมwww.northropgrumman.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

พลาโน รัฐเท็กซัส–(Marketwire – 30 กรกฎาคม 2010) – นักกีฬาชั้นนำทั่วโลกกำลังพัฒนาเกมของพวกเขาด้วยการเสริมอาหารและสูตรด้วยผลิตภัณฑ์โภชนาการคุณภาพสูงของ Wellness International Network

ด้วยเรื่องราวความสำเร็จมากกว่า 18 ปี; นักกีฬาระดับแนวหน้าและมืออาชีพจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆใช้ผลิตภัณฑ์ของ Wellness International Network เพื่อความได้เปรียบในการเล่นกีฬา Wellness International Network มีผลิตภัณฑ์ครบวงจรที่มุ่งเพิ่มพลังงานความแข็งแกร่ง สมรรถภาพทางจิต และการฟื้นตัว

“เพราะเป้าหมายของฉันคือการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การปรับปรุงประสิทธิภาพจึงอยู่ในใจฉันอย่างมาก ฉันเลือกSure2Endure ™, WIN CoQ10™, Phyto-Vite ®

และomega-3 , WINomeg3complex™ และผลลัพธ์ที่ได้ก็น่าประหลาดใจ !” แชร์Arjen van der Kieftซึ่งเป็นตัวแทนของเนเธอร์แลนด์ในการแข่งขันสเก็ตความเร็วชายใน

โอลิมปิกฤดูหนาว 2010 หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ของ Wellness International Network และการฝึกอันหนักหน่วงเป็นเวลาหนึ่งปี เวลาของ Arjen ใน 10,000 เมตรก็ดีขึ้น 43 วินาที!

Germán Silva ผู้ชนะการแข่งขัน New York Marathon ถึง 2 สมัย ยังประสบความสำเร็จในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Wellness International Network “ครั้งแรกที่ฉัน

ได้ลองใช้ สมัครจีคลับสล็อต ™ ฉันไม่อยากจะเชื่อเลย” Germán กล่าว “หลังจากวิ่งมาอย่างยาวนาน มันยอดเยี่ยมมาก ฉันรู้สึกประหลาดใจที่Sure2Endure ™ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ฉันพัฒนาความอดทนมากขึ้น แต่ยังช่วยให้ฉันฟื้นตัวได้ดีขึ้นและเร็วขึ้นหลังการฝึก ตอนนี้ฉันใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและสร้างความแตกต่างอย่างมาก”

“ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้งานได้!” Cathy Carstens นักปั่นจักรยานชั้นนำจากแอฟริกาใต้ซึ่งเพิ่งได้รับรางวัล Western Province Cycling Champs โดยรวมที่แข่งขันกับนัก

ปั่นจักรยานที่มีอายุเพียงครึ่งเดียวของเธอ “ฉันรู้สึกประทับใจมากกับ Sure2Endure™ — รู้สึกเหมือนฉันสามารถขี่ได้ตลอดไป! Tranquility ™ เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่ฉันพบว่าน่า

ทึ่ง ฉันรู้สึกประทับใจมากกับวิธีที่มันลดผลกระทบของความตึงเครียด และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ฉันมี จิตใจแจ่มใสWIN CoQ10 ™ เป็นผู้ชนะอีกรายหนึ่งซึ่งช่วยเพิ่มพลังงานภายในของฉันได้อย่างแท้จริง”

ไทเลอร์ สมิธนักเล่นกระดานโต้คลื่นมืออาชีพจากสหรัฐอเมริกา ยังพบว่าประสบความสำเร็จด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Wellness International Network “ฉันมีแรงจูงใจมาก

จนเริ่มฝึกแบบครอสเทรนนิ่งเกินกว่ากำหนดการเล่นเซิร์ฟประจำวันตามปกติ ฉันสังเกตเห็นความแตกต่างในด้านความอดทน ความแข็งแกร่ง และความสามารถโดยรวม” เขากล่าว

ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬามืออาชีพหรือนักรบสุดสัปดาห์ ค้นพบประสิทธิภาพสูงสุดด้วยสายโภชนาการของ Wellness International Network คุณจะรู้สึกดีเมื่อรู้ว่าคุณได้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐาน GMP ที่เข้มงวด และผลิตภัณฑ์ของWellness International Networkจำนวนมากมีส่วนร่วมในระบบ Netherlands Security System Food Supplements Top Sport (NZVT)

สมัครจีคลับสล็อต องค์กรเอกชนที่ บริษัท ที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สุขภาพและโภชนาการถือสุขภาพเครือข่ายระหว่างประเทศ จำกัดมีสำนักงานใหญ่ในพลาโน, เท็กซัสกับพันธมิตรในยุโรป, WIN

ทั่วโลก BV ,ตั้งอยู่ในเมือง Hoofddorp ประเทศฮอลแลนด์ Wellness International Network SA (Pty) Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในแอฟริกาใต้ตั้งอยู่ในเมืองโจ

ฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ และ WIN Worldwide Mexico S. de RL de CV ตั้งอยู่ที่เมือง Nuevo León ประเทศเม็กซิโก และ WIN Worldwide Australia

Pty, Ltd. ตั้งอยู่ ในเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดย Ralph Oats และ Cathy ภรรยาของเขา ดำเนินงานในหลายประเทศทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป

แอฟริกา และออสเตรเลีย และเป็นผู้นำแถวหน้าในด้านการตลาดเครือข่ายทั่วโลก Management Team 500 Magazine เลือก Wellness International Network ให้เป็นบริษัท Top 500 สองปีซ้อน รายการโภชนาการที่สมบูรณ์ของ WIN ได้รับการระบุไว้ใน Physicians’ Desk Reference® (PDR®)

สำหรับยาและอาหารเสริมที่ไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ ในเนเธอร์แลนด์ ผลิตภัณฑ์ของ WIN อยู่ในรายการ Z-Index ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับร้านขายยาสาธารณะ ที่ใช้

โดยแพทย์ เภสัชกร ธุรกิจและภาครัฐ นักกีฬาที่จริงจังมีความยินดีที่ทราบว่า WIN Worldwide BV มีส่วนร่วมในระบบความปลอดภัยทางโภชนาการของเนเธอร์แลนด์ Top Elite Sports [NZVT]; ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ . เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ “จะจ่ายให้อยู่ดีกินดี” ที่winltd.com

ดัลลาส, 2 ส.ค. 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — MicroStockProfit.com ประกาศรายงานการลงทุนที่มี Melco Crown Entertainment Ltd. (Nasdaq:MPEL) รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางการเงิน การเปรียบเทียบและการลงทุน และข่าวล่าสุดของบริษัทที่คุณจำเป็นต้องรู้เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างมีการศึกษา

การแจ้งเตือนและแนวคิดด้านการค้าของเรามีให้ฟรีสำหรับนักลงทุน เพียงใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อสมัครสมาชิกกับhttp://www.microstockprofit.comเพื่อรับข้อมูลวงในเกี่ยวกับการแจ้งเตือนที่ร้อนแรงครั้งต่อไปของเรา

MPEL ค่อนข้างมีเสถียรภาพเมื่อเร็ว ๆ นี้ นี่คือหลักฐานจากความกว้างของโบลินเจอร์แบนด์ซึ่งแน่นกว่าปกติ นอกจากนี้ MPEL กำลังซื้อขายภายใน Bollinger Bands นี่เป็นเงื่อนไขปกติและแสดงให้เห็นว่าหุ้นไม่มีการซื้อเกินหรือขายเกินเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด

Melco Crown Entertainment Ltd. (MPEL) เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผ่านบริษัทในเครือ Melco Crown Gaming ผู้ให้บริการเกมคาสิโนและสถานบันเทิงที่เน้นตลาด

มาเก๊า Melco Crown Gaming เป็นหนึ่งในหกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต ผ่านสัมปทานหรือสัมปทานย่อย เพื่อดำเนินการคาสิโนในมาเก๊า บริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินการ

City of Dreams, Altira Macau, Mocha Clubs และ Taipa Square Casino โครงการอื่นๆ ได้แก่ City of Dreams เฟส 2, โครงการ Macau Studio

“สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2010 รายรับสุทธิอยู่ที่ 573.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 166% จาก 215.8 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับช่วงเปรียบเทียบสิ้นสุดวันที่ 30

มิถุนายน 2552 EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 73.4 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2553 เนื่องจาก เทียบกับการขาดทุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจำนวน 23.8

ล้านเหรียญสหรัฐ ในไตรมาสที่สองของปี 2552 รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นและ EBITDA ที่ปรับปรุงเมื่อเทียบปีต่อปี ส่วนใหญ่มาจากการเปิด City of Dreams ในเดือนมิถุนายน 2552 โดยมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้น เทียบปีก่อนหน้า

“ในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 MPEL รายงานรายรับสุทธิ 1.141 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 432.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปีเป็นผลมาจากการเปิดเมือง แห่งความฝันในเดือนมิถุนายน 2552”

MicroStockProfit.com ไม่ใช่ที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียน และไม่มีสิ่งใดในสื่อใดๆ ที่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ

MicroStockProfit.com เป็นเว็บไซต์ที่ BlueWave Advisors, LLC เป็นเจ้าของทั้งหมด ทั้ง MicroStockProfit.com และบริษัทในเครือไม่มีส่วนได้เสียในบริษัทดัง

กล่าว และไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ สำหรับบริษัทใด ๆ ที่ระบุไว้ในการสื่อสารนี้ โปรดอ่านรายงานของเราและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ MicroStockProfit.com สำหรับความเสี่ยงและการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด