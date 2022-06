บอลเสมือนจริง SBO ยังห่างไกลอุปสรรคมากมาย

บอลเสมือนจริง SBO ลาสเวกัส (AP) – Mark Davis เจ้าของ Raiders ให้คำมั่นในสัปดาห์นี้ว่าจะย้ายทีม NFL ของเขาจาก Oakland ไปยัง Las Vegas หากมีการเสนอสร้างสนามกีฬาโดมขนาด 65,000 ที่นั่งมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ แต่การย้ายยังห่างไกลจากข้อตกลง นี่คืออุปสรรคบางประการที่ข้อเสนอจะต้องข้ามก่อนที่จะเป็นจริง

การรักษาความปลอดภัยเงินทุน

กองทุนสาธารณะจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโครงการจำนวน 750 ล้านดอลลาร์ตามข้อเสนอจากบริษัทคาสิโนในลาสเวกัสแซนด์สและมาเจสติก เรียลตี้ ซึ่งกำลังร่วมมือกันพัฒนาและดำเนินการสนามกีฬา การเรียกเก็บเงินดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินในระยะเวลา 30 ปีผ่านการชำระเงินรายปี 50 ล้านดอลลาร์ซึ่งน่าจะมาจากภาษีห้องพักของโรงแรม

ห้องพักในและรอบ ๆ ลาสเวกัสต้องเผชิญกับภาษีที่พัก 12% ซึ่งให้ผลตอบแทนมากกว่า 600 ล้านดอลลาร์ในแต่ละปี รายได้ประมาณ 40% ไปที่ Las Vegas Convention and Visitors Authority เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวมากขึ้น ในขณะที่ส่วนที่เหลือจะถูกแบ่งระหว่างโรงเรียน เคาน์ตี รัฐ และโครงการด้านการขนส่ง

เงินทุนสำหรับการก่อสร้างสนามกีฬาอาจมาโดยการเพิ่มภาษี บางทีอาจเพิ่มขึ้นเพียงเศษเสี้ยวของจุดร้อยละ 1 การเพิ่มภาษีห้องพักมีแนวโน้มที่จะน่าพึงพอใจทางการเมืองมากกว่าการขึ้นภาษีประเภทอื่น เพราะโดยทั่วไปแล้วนักท่องเที่ยวจะเป็นผู้จ่ายเอง ไม่ใช่คนในท้องถิ่น

ส่วนที่เหลืออีก 650 ล้านดอลลาร์จะมาจากแหล่งเอกชน Davis กล่าวว่า Raiders ยินดีที่จะทุ่มเงิน 500 ล้านดอลลาร์ให้กับโครงการนี้ รวมถึงเงินกู้ 200 ล้านดอลลาร์จาก NFL

Majestic และ Sands อาจต้องจ่ายเงิน 150 ล้านดอลลาร์ที่เหลือ แต่พวกเขากำลังเสนอ “พื้นที่เพิ่มภาษี” ที่สามารถช่วยให้พวกเขาชดใช้ค่าใช้จ่ายและให้ทุนในการบำรุงรักษาสนามกีฬาอย่างต่อเนื่อง Guy Hobbs ผู้ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงินของโครงการกล่าว

นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการสนามกีฬาจะเก็บรายได้จากภาษีที่เกิดขึ้นในธุรกิจใกล้กับสนามกีฬา ผู้ประกอบการมักจะเก็บรายได้อื่นๆ เช่น เงินจากสิทธิ์ในการตั้งชื่อ

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ผู้ประกอบการจะต้องรับความเสี่ยงจากการสูญเสียจากการดำเนินงานหรือต้นทุนการก่อสร้างที่สูงเกินจริง

ชัยชนะเหนือแผง

ผู้เสนอสนามกีฬายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวเซาเทิร์นเนวาดา ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลรีพับลิกัน Brian Sandoval เพื่อประเมินโครงการที่จะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของลาสเวกัสสามารถแข่งขันได้

แผงซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งและตัวแทนของบริษัทคาสิโน ถูกตั้งข้อหาตรวจสอบและจัดลำดับความสำคัญของโครงการและแผนการจัดหาเงินทุนของพวกเขา พวกเขาต้องส่งคำแนะนำไปยัง Sandoval ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม

กลุ่มต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นจากผู้สนับสนุนสนามกีฬาเกี่ยวกับแผนการจัดหาเงินทุนของพวกเขา และจะดำเนินการวิเคราะห์ของตนเองเพื่อกำหนดขนาดของการบริจาคสาธารณะที่จะเป็นผลดีต่อสาธารณะ ประธานสตีฟ ฮิลล์ แห่งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจของผู้ว่าการกล่าว

สมาชิกคณะกรรมการพยายามสร้างสมดุลระหว่างข้อเสนอสนามกีฬากับโครงการอื่นที่อาจใช้เงินดอลลาร์ภาษีห้อง – การอัพเกรดและการขยายศูนย์การประชุมลาสเวกัสที่ผู้เสนอกล่าวว่าจำเป็นเพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมการประชุมที่ร่ำรวยของลาสเวกัสย้ายไปอยู่ที่อื่น

ผู้สนับสนุนสนามกีฬาต้องเกลี้ยกล่อมเจ้าหน้าที่ที่เคยดูข้อเสนอที่คล้ายคลึงกันล้มเหลวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับการให้เงินสนับสนุนแก่สาธารณชน

ผ่านสภานิติบัญญัติ

หาก Sandoval ชอบข้อเสนอที่ออกมาจากคณะกรรมการการท่องเที่ยว เขาสามารถเรียกสภานิติบัญญัติเนวาดาเข้าสู่ช่วงพิเศษได้ ฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องลงนามในการเพิ่มภาษีห้องพักโรงแรมหรือการสร้างพื้นที่เพิ่มภาษี

พวกเขาจะต้องดำเนินการเพื่อสร้างหน่วยงานสนามกีฬาของคลาร์กเคาน์ตี้ที่เสนอซึ่งเป็นหน่วยงานในร่มที่จะประสานงานโครงการและประกันพันธบัตร

ผู้เสนอสนามกีฬาต้องการให้ฝ่ายนิติบัญญัติทำข้อตกลงในเซสชั่นพิเศษในเดือนสิงหาคมเพื่อให้เจ้าของ NFL สามารถพิจารณาการย้ายทีมเมื่อพวกเขาพบกันในเดือนธันวาคม

ผู้สนับสนุนกล่าวว่าสนามกีฬาจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายรับภาษีรวม 2.7 พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 30 ปี และช่วยให้ลาสเวกัสรองรับกิจกรรมที่ใหญ่เกินไปสำหรับสถานที่ที่มีอยู่

ฝ่ายนิติบัญญัติต้องตัดสินใจว่าควรจัดสรรเงินสาธารณะให้กับโครงการที่นำโดยแซนด์สซึ่งเป็นเจ้าของโดยมหาเศรษฐี Sheldon Adelson หนึ่งในชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในเวลาที่โรงเรียนและบริการสังคมของรัฐเรียกร้องเงินสาธารณะเช่นกัน

ชักชวนเอ็นเอฟแอล

แม้ว่าโครงการสนามกีฬาจะข้ามอุปสรรคเหล่านั้น แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าลาสเวกัสจะเข้าสู่แฟรนไชส์ ​​NFL เจ้าของทีมจาก 32 ทีมในลีกจำนวนยี่สิบสี่รายจะต้องลงนามในการย้ายถิ่นฐานที่เสนอโดย Raiders – การโหวตที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อเจ้าของทีมพบกันในเดือนธันวาคม

ตอนนี้ทีม Raiders ลงเล่นที่ O.co Coliseum ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อครึ่งศตวรรษก่อนและไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยของสนามกีฬา NFL ส่วนใหญ่ Marc Badain ประธาน Raiders กล่าว

แต่เอ็นเอฟแอลได้ตัดขาดลาสเวกัสในฐานะทีมเหย้ามานานแล้วเพราะเป็นที่ตั้งของการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย

ผู้สนับสนุนโครงการหวังว่าเจ้าของรุ่นใหม่จะไม่สนใจการต่อต้านลาสเวกัส

ถ้าเป็นเช่นนั้น Raiders หวังว่าจะได้เล่นอีกสองสามฤดูกาลในโอ๊คแลนด์และย้ายไปที่ลาสเวกัสในปี 2020

CEYENNE, Wyo. (AP) – หนึ่งในสองบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเครื่องแข่งม้าประวัติศาสตร์ในไวโอมิงได้ปิดสถานที่ครึ่งหนึ่งและลดชั่วโมงที่บริษัทอื่นๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

Wyoming Downs ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานที่แข่งรถประวัติศาสตร์แปดแห่งทั่วรัฐ

Wyoming Downs และ Wyoming Horse Racing ทั้งคู่ถูกบังคับให้ปิดกิจการเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หลังจากที่พบว่าเครื่องแข่งทันทีของพวกเขาละเมิดกฎหมายการพนันของรัฐ ผู้ประกอบการทั้งสองได้ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่เป็นไปตามกฎหมายของรัฐ

แต่ริก คุก ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Wyoming Downs บอกกับ Wyoming Tribune Eagle (http://bit.ly/1TAnmYj) ว่าเครื่องจักรใหม่ของบริษัทยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าประสบความสำเร็จ ส่งผลให้ต้องปิดโรงงานใน Gillette, Evansville, Cheyenne และ Laramie

Cook กล่าวว่า Wyoming Downs ต้องการติดตั้งเกมต่างๆ

บอสตัน (AP) – คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้พ้นผิดชายสามคนที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามซ่อนสัดส่วนการถือหุ้นของผู้กระทำผิดที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในที่ดิน Wynn Resorts ต้องการที่จะพัฒนาเป็นคาสิโนในแมสซาชูเซตส์

Charles Lightbody และ codefendants สองคน – Anthony Gattineri และ Dustin DeNunzio – พ้นผิดจากการฉ้อโกงทางสายและข้อหาสมรู้ร่วมคิดในวันศุกร์

อัยการกล่าวหาว่าพวกเขาพยายามปกปิดสัดส่วนการถือหุ้นของไลท์บอดี้ในที่ดินริมน้ำขนาด 33 เอเคอร์ในเอเวอเร็ตต์ด้วยการปลอมแปลงทรัพย์สินและบันทึกธนาคารเพื่อให้ดูเหมือนไลท์บอดี้ซึ่งเป็นกลุ่มคนร้ายและอาชญากรที่มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นเจ้าของร่วมอีกต่อไป

กฎหมายคาสิโนของรัฐห้ามมิให้อาชญากรแสวงหาผลกำไรจากการดำเนินการเล่นการพนัน

Wynn เจรจาต่อรองการขายที่ดินใหม่จาก 75 ล้านดอลลาร์เป็น 35 ล้านดอลลาร์หลังจากบทบาทของไลท์บอดี้ถูกเปิดเผย

โฆษกหญิงของอัยการสหรัฐฯ Carmen Ortiz ไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นในทันที

ลิขสิทธิ์ 2016 The Associated Press.

(บลูมเบิร์ก) — สามสิบรัฐและหลายร้อยเมืองอาจถูกห้ามไม่ให้จัดกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดในกีฬาวิทยาลัยหลังจากซีเอประกาศในสัปดาห์นี้ว่าจะไม่จัดรอบตัดเชือกและการแข่งขันชิงแชมป์ในเมืองและรัฐโดยไม่มีการคุ้มครองสิทธิพลเมืองสำหรับเกย์และคนข้ามเพศ .

ซึ่งอาจรวมถึงการย้ายทีมบาสเกตบอลชายรอบชิงชนะเลิศปี 2017 จากเกลนเดล รัฐแอริโซนา และการแข่งขันซอฟต์บอลระดับวิทยาลัยในปีนี้จากโอคลาโฮมาซิตี นอกจากนี้ยังวางในบริเวณขอบรกเช่นเมมฟิสและแนชวิลล์เทนเนสซี บอยซี ไอดาโฮ; และกรีนส์โบโรและชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ซึ่งมีกำหนดจัดการแข่งขันบาสเก็ตบอลชายในปี 2560 หรือ 2561

หลังจากการโต้เถียงระดับชาติเกี่ยวกับกฎหมายในนอร์ทแคโรไลนาที่จำกัดการคุ้มครองสำหรับเกย์ เลสเบี้ยน และคนข้ามเพศ สมาคมกีฬาวิทยาลัยแห่งชาติกล่าวเมื่อวันพุธว่า จะต้องมีเมืองและเมืองที่ต้องการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับวิทยาลัยและการประชุมบริหารขององค์กรเพื่อ “แสดงให้เห็นว่า พวกเขาจะจัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และปราศจากการเลือกปฏิบัติ พร้อมปกป้องศักดิ์ศรีของทุกคนที่เกี่ยวข้องในงานนี้”

จะเป็นอย่างไรนั้นยังคงเปิดให้อภิปราย การเปลี่ยนแปลงนโยบายมีผลบังคับใช้กับสถานที่ที่ได้รับรางวัลเกมแล้วและสถานที่ที่จะเสนอราคาสำหรับรอบตัดเชือกในอนาคต โฆษกหญิงของ NCAA Stacey Osburn กล่าว แต่สำนักงานระดับชาติขององค์กรยังคงต้องตัดสินใจว่าไซต์มาตรฐานใดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

รัฐจำนวนหนึ่งมีกฎหมายที่ได้รับการอธิบายว่าเป็นศัตรูกับสมชายชาตรีอย่างเปิดเผย อื่น ๆ รวมถึงแอริโซนาเสนอการคุ้มครองในบางกรณี แต่ไม่ใช่ทุกกรณี ยังมีอีกมากที่ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น Glendale อยู่ในขั้นตอนของการร่างกฎหมายที่มีภาษาต่อต้านการเลือกปฏิบัติซึ่งจะรวมถึงการคุ้มครอง LGBT

“แอริโซนาตั้งตารอที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเอรอบชิงชนะเลิศในปีหน้า” แอนนี่ ด็อคเคนดอร์ฟ โฆษกสำนักงานผู้ว่าการรัฐกล่าว พร้อมเสริมว่าผู้ว่าการดั๊ก ดูซี “ยืนกรานว่าไม่มีที่ว่างสำหรับการเลือกปฏิบัติในรัฐของเรา”

มีเพียง 18 รัฐเท่านั้นที่มีกฎหมายกว้างๆ ที่ปกป้องผู้คนตามรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศโดยเฉพาะในที่พักหรือสถานที่เล่นกีฬา ตามรายงานของ Human Rights Campaign Fund ซึ่งเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนในวอชิงตัน

Cathryn Oakley ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโสของ HRC และผู้เขียนดัชนีความเท่าเทียมกันของ LGBT ระดับเมืองกล่าวว่า “หากผู้คนมีความสามารถในการหันหลังให้คุณออกจากร้านฮอทดอกเพราะรูปลักษณ์ของคุณ นั่นเป็นปัญหาใหญ่ “มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วย เพราะคนข้ามเพศมาดูทีมโปรดของพวกเขา ไม่ต้องกังวลว่าจะไปห้องน้ำที่ไหนหลังจากดื่มเบียร์ไปสองสามแก้วแล้ว”

ฟุตบอลรอบตัดเชือก

เคิร์ก ชูลซ์ ประธานคณะกรรมการ NCAA และประธานมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันกล่าวในแถลงการณ์ว่า “ชุมชนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นกลุ่มคนหลากหลายจากภูมิหลังทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ศาสนา และรสนิยมทางเพศที่แตกต่างกัน “เป็นสิ่งสำคัญที่เรารับรองว่าชุมชน – รวมถึงนักเรียนนักกีฬาและแฟน ๆ ของเรา – จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การแข่งขันและการรับชมการแข่งขัน NCAA โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ”

NCAA เป็นองค์กรด้านกีฬาที่ใหญ่ที่สุดที่กล่าวว่าจะนำธุรกิจของตนไปที่อื่น สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติซึ่งมีกำหนดจะเล่นเกม All-Star 2017 ในเมืองชาร์ลอตต์และมีแฟรนไชส์อยู่ที่นั่น และ NASCAR ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในชาร์ลอตต์ได้วิจารณ์กฎหมายล่าสุดของมลรัฐนอร์ทแคโรไลนา ผู้บริหารจากทั้งสององค์กรกล่าวว่าพวกเขาจะพิจารณาย้ายงานหรือธุรกิจออกจากรัฐ

เกมชั้นนำในฟุตบอลวิทยาลัย Division I ยังได้รับการยกเว้นจากนโยบายใหม่ของ NCAA College Football Playoff ซึ่งเข้าแข่งขันรอบรองชนะเลิศและการแข่งขันระดับประเทศ แทนที่ Bowl Championship Series ในปี 2014 และ Bill Hancock กรรมการบริหาร กล่าวในเดือนมีนาคมว่า “ปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีสิทธิเลือกตั้งแก้ปัญหาเรื่องนโยบายสาธารณะได้ดีกว่า” บริษัทเอกชนแห่งนี้กำลังจะหมดลงจากเมืองเออร์วิง รัฐเท็กซัส ซึ่งมีประชากรประมาณ 215,000 คน โดยไม่มีการคุ้มครองการต่อต้านการเลือกปฏิบัติสำหรับชาว LGBT

อิทธิพลของซีเอ

Victor Matheson ศาสตราจารย์เศรษฐศาสตร์ที่ College of the Holy Cross กล่าวว่าผลกระทบของกฎของ NCAA อาจเป็นเรื่องทางจิตวิทยามากกว่าเศรษฐกิจ หลังจากรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันบาสเก็ตบอลชาย การแข่งขันชิงแชมป์ NCAA สร้างรายได้เพียงเล็กน้อยให้กับเจ้าภาพ สำหรับชาร์ลอตต์ การสูญเสียเกม NBA All-Star ซึ่งนำนักท่องเที่ยวที่ร่ำรวยมาจากทั่วประเทศ จะเป็นการสูญเสียทางการเงินที่ใหญ่กว่าวันหยุดสุดสัปดาห์บาสเกตบอลของ NCAA

การแข่งขันรอบตัดเชือกของวิทยาลัยอาจไม่ทำให้เมืองร่ำรวย แต่องค์ประกอบเช่นพวกเขา Matheson ผู้ตัดสินฟุตบอลของ NCAA กล่าว

“เงินดอลลาร์ไม่ใช่สิ่งที่มีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด” เขากล่าว แรงกดดันทางการเมืองอาจมาจาก “แฟน ๆ ของ Duke หรือ North Carolina จำนวนมากที่ไม่ได้ไปดูเกมในบ้านในช่วงแรกของการแข่งขัน NCAA”

NCAA ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและนโยบายมาก่อน ในปี 2550 โอเรกอนหยุดให้บริการการพนันกีฬาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของลอตเตอรีของรัฐ ซึ่งเป็นข้อกำหนดของ NCAA สำหรับรัฐในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันประชันในอนาคต (เดลาแวร์ เนวาดา และมอนทานายังคงเสนอการพนันกีฬาต่อไป)

และหลังจากที่องค์กรห้ามไม่ให้โรงเรียนที่มีมาสคอตชาวอเมริกันพื้นเมืองเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันชิงตำแหน่ง หรือแสดงชื่อหรือรูปภาพมาสคอตในการแข่งขันชิงแชมป์ NCAA ใดๆ โรงเรียนต่างๆ รวมทั้งรัฐนอร์ทดาโคตาและรัฐอาร์คันซอได้ทำการเปลี่ยนแปลง

นโยบายท้องถิ่น

ในขณะเดียวกัน เมืองและรัฐเจ้าภาพบางแห่งมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ความเหมาะสมภายใต้กฎใหม่ของ NCAA แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับหนังสือก็ตาม Kim Larson โฆษกหญิงของ Glendale กล่าวว่าเมืองได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการเผยแพร่ในหัวข้อนี้ในที่สาธารณะในปีที่แล้ว และในเดือนธันวาคม 2014 สภาเทศบาลเมืองให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนการปฏิบัติต่อบุคคล LGBT อย่างเท่าเทียมกันในด้านที่พักและการต้อนรับ

“เมืองเกลนเดลตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการรวมกลุ่มสำหรับชุมชนของเรา และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการเจรจาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญเหล่านี้” ลาร์สันกล่าว

ฌอน เบรสต์ โฆษกของนายกเทศมนตรีเมืองแนชวิลล์ เมแกน แบร์รี เปิดเผยว่า แนชวิลล์มีนโยบายไม่เลือกปฏิบัติในท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเทนเนสซีก็มีกฎเกณฑ์ของตนเองที่ปกป้องชาว LGBT ด้วย กฎหมายของรัฐเทนเนสซีป้องกันไม่ให้เมืองขยายการคุ้มครองอื่น ๆ ให้กับคน LGBT นอกเหนือจากที่สภานิติบัญญัติแห่งรัฐกำหนด

“แนชวิลล์ยินดีที่จะทำงานร่วมกับ NCAA เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมืองของเรา ประกอบกับธุรกิจและสถานที่สาธารณะมากมาย มุ่งมั่นที่จะเปิดกว้าง ความหลากหลาย และความยุติธรรม” Braisted กล่าว

หากต้องการติดต่อนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้: Jeff Green ใน Southfield, Michigan ที่ jgreen16@bloomberg.net ;Eben Novy-Williams ในนิวยอร์กที่ enovywilliam@bloomberg.net หากต้องการติดต่อบรรณาธิการที่รับผิดชอบเรื่องนี้: Janet Paskin ที่ jpaskin@bloomberg net ;Lisa Kassenaar ที่ lkassenaar@bloomberg.net Mark Schoifet

MONTGOMERY, Ala. (AP) – อัยการสูงสุดของอลาบามากล่าวว่าไซต์การพนันกีฬาแฟนตาซีออนไลน์แต่ละแห่งได้เข้าสู่ข้อตกลงเพื่อยุติการดำเนินงานในรัฐในอีกไม่กี่วัน

อัยการสูงสุด ลูเธอร์ สเตรนจ์ กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ว่า DraftKings และ FanDuel จะหยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม สเตรนจ์กล่าวว่าสำนักงานของเขาได้ออกจดหมายหยุดและยุติให้ทั้งคู่ในต้นเดือนเมษายน

Strange กล่าวว่า DraftKings และ FanDuel ตกลงที่จะบล็อกการเข้าถึงจากที่อยู่ IP ของ Alabama ไปยังเว็บไซต์การแข่งขันของพวกเขา นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่าทั้งสองบริษัทต้องดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้จากที่อยู่ IP ของรัฐเพื่อถอนยอดคงเหลือในบัญชีของตนภายในเจ็ดวันทำการหลังจากได้รับคำขอดังกล่าว

Strange กล่าวว่า Alabama และอีก 11 รัฐอื่น ๆ ได้ประกาศว่าการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีรายวันที่จ่ายไปนั้นผิดกฎหมาย

ลอนดอน (AP) – นักพนันที่มองหาการเดิมพันที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วอาจเข้าไปในร้านพนันในอังกฤษและเสี่ยงเงินสดเล็กน้อยจากข้อเสนอที่ว่าเอลวิส เพรสลีย์จะยังมีชีวิตอยู่และสบายดี

บอลเสมือนจริง SBO หรือพวกเขาอาจนำเงินของพวกเขาไปเสี่ยงโชคอย่างแท้จริง: ความคิดที่น่าหัวเราะที่ว่า สโมสรฟุตบอล เลสเตอร์ซิตี้ ที่ต่ำต้อย จะพุ่งขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษระดับโลก

เอลวิสมีสุขภาพที่ดีคือ 2,000-1 นัด; สุนัขจิ้งจอกที่ครองตำแหน่งสูงสุดได้รับการจัดอันดับที่ไม่น่าเป็นไปได้มากขึ้นที่ 5,000-1

ราชาแห่งร็อกแอนด์โรลยังคงถูกฝังอยู่ในพื้นที่เกรซแลนด์อันเป็นที่รักของเขา แต่สุนัขจิ้งจอกกำลังใกล้จะถึงความผิดหวังครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กีฬาสมัยใหม่ อุตสาหกรรมการพนันของสหราชอาณาจักรสัมผัสได้ถึงผลกระทบของการวิ่งที่น่าอัศจรรย์นี้แล้ว ในขณะที่ทีมเข้าใกล้จุดสูงสุด ซึ่งพวกเขาสามารถตัดสินใจได้เร็วที่สุดในวันอาทิตย์ด้วยชัยชนะเหนืออดีตมหาอำนาจแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

Joe Crilly โฆษกของเครือข่ายการเดิมพัน William Hill กล่าวว่า บริษัท จะไม่เสนอราคาสูงเช่นนี้โดยไม่ได้ตั้งใจอีกต่อไปเมื่อเผชิญกับการสูญเสียอุตสาหกรรม 10 ล้านปอนด์ (14.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่คาดว่าจะได้รับในสุดสัปดาห์นี้หรือปีหน้าหากเป็นไปตามที่คาดไว้ สุนัขจิ้งจอกจบในครั้งแรก

“มันเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ แต่มันจะไม่ทำให้เราล้มละลายได้ ต้องขอบคุณ” เขากล่าว “ยังคงมีการยิง 5,000-1 ครั้งในบางครั้ง แต่เราจะระมัดระวังมากขึ้นอย่างแน่นอนหากเสนอราคานั้น บริษัทของเราเพียงแห่งเดียวจะจ่ายเงิน 3 ล้านปอนด์ให้กับเลสเตอร์ ซิตี้”

การสูญเสียนั้นจะถูกชดเชยเล็กน้อยด้วยผลกำไรจากการเดิมพันในสโมสรอื่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่จะชนะ รวมถึงขุมพลังที่ยืนต้นอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีที่ตกต่ำในช่วงที่ยากลำบาก

แต่ยังคง. ความเป็นจริงของการจ่าย 100,000 ปอนด์ (146,000 ดอลลาร์) ต่อคนจำนวนหนึ่งที่คิดว่าจะวางเงิน 20 ปอนด์ (29 ดอลลาร์) ให้กับสุนัขจิ้งจอกกำลังลุกลามไปที่เคาน์เตอร์ถั่วของบริษัท คริลลี่กล่าว

“ความพินาศ? อาจจะไม่” เขากล่าว “แต่แน่นอนว่ามีเพียงไม่กี่คนที่รู้สึกไม่สบายเกี่ยวกับเรื่องนี้”

เครือข่าย Paddy Power กล่าวว่าต้องเผชิญกับการจ่ายเงินในพรีเมียร์ลีกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา

“เมื่อมองย้อนกลับไป เราเป็นคนงี่เง่าที่เสนอราคาต่อรอง 5,000-1” บริษัทกล่าวในแถลงการณ์ ในทางตรงกันข้าม การเดิมพันที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามาจะยอมรับว่าการลงจอดบนดวงจันทร์นั้นเป็นของปลอม ซึ่งบริษัทมองว่ามีความเป็นไปได้มากกว่า 10 เท่า

บริษัทพนันกล่าวว่าบางคนกำลังเดิมพัน 20 ปอนด์กับเลสเตอร์ซิตี้ โดยมีรายงานว่าบางคนอาจมีตั๋ว 50 ปอนด์ที่จะจ่าย 250,000 ปอนด์ ($365,300) นักแสดงเจ้าของรางวัลออสการ์ ทอม แฮงค์ส เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าเขาได้ทุ่ม 100 ปอนด์ให้กับสุนัขจิ้งจอก (ผลตอบแทนจะอยู่ที่ครึ่งล้านปอนด์) แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมคิดว่าเขาล้อเล่น ไม่มีใครรายงานการได้ยินการเดิมพันที่มากขนาดนั้น

คนหนึ่งที่เตะตัวเองคือจอห์น มิกเคิลธเวต แฟนบอลเลสเตอร์ ซิตี้ ที่รู้จักกันมานาน บรรณาธิการบริหารของบลูมเบิร์กนิวส์ ซึ่งใช้เวลาเกือบ 20 ปีวางเดิมพัน 20 ปอนด์ให้จิ้งจอกสยามเพื่อจบลีกสูงสุด หลังจากย้ายจากลอนดอนไปนิวยอร์ก เขาข้ามการเดิมพันในปีนี้ โดยพลาดสิ่งที่คาดว่าจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด

ในคอลัมน์ rueful เขาชี้ให้เห็นว่าบริษัทพนันวางโอกาสให้เลสเตอร์ซิตี้ชนะพรีเมียร์ลีก เท่ากับโอกาสที่โบโน่กองหน้า U2 จะกลายเป็นโป๊ป

ช่างไม้ Leigh Herbert โชคดีกว่าในการเดิมพันของเขา

เขาวางเดิมพัน 5 ปอนด์กับเลสเตอร์ซิตี้ก่อนเริ่มฤดูกาลและได้รวบรวมส่วนหนึ่งของแป้งแล้ว (ประมาณ 5,680 ปอนด์หรือ 8,300 ดอลลาร์) เมื่อบริษัทต่างๆ เริ่มพยายามลดความสูญเสียโดยเสนอการจ่ายเงินบางส่วน เขารับเงินเดิมพัน 2 ปอนด์

เขายืนเก็บเงินเต็มจำนวน (15,000 ปอนด์หรือ 21,900 ดอลลาร์) จากเงินเดิมพัน 3 ปอนด์สุดท้ายของเขา

“ผมเป็นแฟนบอล ผมต้องการให้เลสเตอร์คว้าแชมป์ลีก แต่ผมไม่คิดว่าพวกเขาจะทำได้ในความฝันอันสุดแสนจะฝัน” เขากล่าว “มันเป็นรถไฟเหาะ ตอนนี้ฉันตื่นเต้น ตื่นเต้นมาก”

____

รุ่นนี้แก้ไขสไตล์ของเลสเตอร์ซิตี้และจิ้งจอกและวันที่ 5,000-1 อัตรา

MONTGOMERY, Ala. (AP) – ฝ่ายนิติบัญญัติกลับมาที่มอนต์โกเมอรี่ในวันอังคารเป็นเวลาสองวันของการประชุมสภานิติบัญญัติปี 2016

สมาชิกสภานิติบัญญัติมีร่างกฎหมายระดับสูงจำนวนหนึ่งเหลือให้พิจารณาก่อนที่ไซน์จะตาย แต่ร่างกฎหมายที่น่าสังเกตจำนวนมากได้ผ่านเกณฑ์การสับแล้ว ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญบางประเด็นที่ไม่สามารถไปถึงข้อสุดท้ายได้

___

การพนัน:

แม้ว่ารัฐบาล Robert Bentley ในเดือนมีนาคมกล่าวว่าเขาคิดว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในอลาบามาจะอนุมัติลอตเตอรีของรัฐอย่างท่วมท้นหากได้รับโอกาส กฎหมายลอตเตอรีและการพนันที่หลากหลายไม่สามารถดึงในช่วงเซสชั่นปี 2559 การเรียกเก็บเงินที่อนุญาตให้อลาบามาเข้าร่วมเกมลอตเตอรีหลายรัฐเช่น Powerball ล้มเหลวในการออกจากคณะกรรมการ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะกรรมการการท่องเที่ยวและการตลาดของวุฒิสภาได้ผ่านการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไม่เต็มใจเพื่อจัดตั้งลอตเตอรีของรัฐ แต่กฎของวุฒิสภาทำให้ผ่านร่างกฎหมายที่มีการโต้เถียงได้ยากในวันสุดท้ายของการประชุม การเรียกเก็บเงินจนตรอกภายใต้การผสมผสานของความขัดแย้งกับการพนัน, ความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับวิธีการใช้รายได้จากลอตเตอรีของรัฐและการผลักดันให้รวมการพนันคาสิโน

___

ภาษีน้ำมันเบนซิน:

ข้อเสนอในการขึ้นภาษีน้ำมันของรัฐเพื่อจ่ายสำหรับการก่อสร้างถนนและสะพานล้มเหลวในการออกจากสภา ร่างกฎหมายพยายามขึ้นภาษีน้ำมัน 6 เซนต์ต่อแกลลอนเพื่อให้แอละแบมาสอดคล้องกับรัฐเพื่อนบ้าน ภาษีจะได้รับการปรับทุก ๆ สี่ปีเพื่อให้เท่ากับภาษีเฉลี่ยในรัฐชายแดนทั้งสี่ของอลาบามา

___

เครดิตภาษีประวัติศาสตร์:

การลดหย่อนภาษีของรัฐที่ให้เครดิตภาษี 20 ล้านดอลลาร์สำหรับการปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์จะหมดอายุในเดือนหน้า หลังจากที่ร่างกฎหมายขยายเวลาสินเชื่อเป็นเวลาเจ็ดปีล้มเหลวในการส่งให้คณะกรรมการ บางคนกล่าวว่าโครงการระยะเวลา 3 ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติครั้งแรกในปี 2556 ได้จุดประกายให้เกิดการฟื้นฟูในย่านใจกลางเมืองเบอร์มิงแฮมและที่อื่นๆ ประธานวุฒิสภาชั่วคราวและงบประมาณกล่าวว่าพวกเขากังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของโครงการ

___

พระราชบัญญัติการเตรียมการ:

วุฒิสภาชั่วคราวระงับพระราชบัญญัติ PREP ของเขาหลังจากที่สมาคมการศึกษาของรัฐหลายแห่งคัดค้านอย่างแข็งขันในการผูกคะแนนการทดสอบของนักเรียนกับการประเมินครู ร่างกฎหมายดังกล่าวยังพยายามขยายเวลาที่ครูรอเพื่อดำรงตำแหน่งจากสามปีเป็นห้าปี นอกเหนือจากการให้สิ่งจูงใจแก่ครูที่ทำงานในพื้นที่ยากจน

___

ห้ามกล่อง:

การเรียกเก็บเงินเพื่อลบคำถามประวัติอาชญากรรมเกี่ยวกับการสมัครงานเสียชีวิตในวุฒิสภา ข้อเสนอ “แบนกล่อง” จะห้ามไม่ให้นายจ้างพิจารณาประวัติความเชื่อมั่นของผู้สมัครจนกว่าผู้สมัครจะได้รับข้อเสนองานแบบมีเงื่อนไข ผู้เสนอกฎหมายกล่าวว่าการที่อดีตผู้ต้องขังต้องจัดทำประวัติอาชญากรรมก่อนที่จะพบนายจ้างนั้นไม่ยุติธรรมและเป็นอันตรายต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

___

การทำแท้ง:

การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอจะมีผลห้ามการทำแท้งในรัฐหากผ่านโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน การแก้ไข “บุคลิกภาพ” พยายามให้ชาวอลาบาเมียลงคะแนนเสียงว่าจะให้คำจำกัดความของทารกในครรภ์เป็นบุคคลตั้งแต่ช่วงปฏิสนธิหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้การคุมกำเนิดบางรูปแบบและการปฏิสนธินอกร่างกายผิดกฎหมาย บิลเสียชีวิตในบ้านหลังจากฝ่ายค้านประชาธิปไตย

___

อาชญากรรมที่เกลียดชัง:

การเสนอราคาเพื่อขยายกฎหมายเกี่ยวกับความเกลียดชังอาชญากรรมของรัฐให้รวมถึงรสนิยมทางเพศหรืออัตลักษณ์ทางเพศเสียชีวิตในสภา กฎหมายปัจจุบันของแอละแบมากำหนดโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับอาชญากรรมที่เกิดจากเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา ชาติกำเนิด ชาติพันธุ์ หรือความทุพพลภาพ

(บลูมเบิร์ก) — รายรับจากคาสิโนของมาเก๊าในเดือนเมษายนลดลงน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้เพื่อเป็นสัญญาณของการรักษาเสถียรภาพเนื่องจากคาสิโนเปลี่ยนการมุ่งเน้นเพื่อดึงดูดนักพนันและนักท่องเที่ยวทั่วไป

รายรับจากการเล่นเกมรวมลดลง 9.5% เป็น 17.3 พันล้าน patacas (2.2 พันล้านดอลลาร์) ตามข้อมูลจากสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของมาเก๊าซึ่งทำเครื่องหมาย 23 เดือนติดต่อกันของการลดลง ซึ่งเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานที่ลดลง 13.5% โดยนักวิเคราะห์เจ็ดคนในการสำรวจของ Bloomberg และลดลง 16.3 เปอร์เซ็นต์ในเดือนมีนาคม

คาสิโนมาเก๊าอยู่ในช่วงตกต่ำตั้งแต่กลางปี ​​2014 เนื่องจากการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตของจีนและเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ลูกกลิ้งสูงของประเทศอยู่ห่างจากศูนย์กลางการพนันที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม รายได้จากตลาดมวลชนของอุตสาหกรรมเริ่มลดลงตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยรายได้ที่ลดลงลดลง ผู้ประกอบการเช่น Galaxy Entertainment Group Ltd., Wynn Macau Ltd. และ Melco Crown Entertainment Ltd. มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ทำกำไรได้มากกว่าและนักพนันเพื่อการพักผ่อนด้วยรีสอร์ทใหม่

“คาสิโนสร้างประสิทธิภาพรายรับรายเดือนที่สมเหตุสมผลในเดือนไหล่ที่ช้าลงตามฤดูกาล” Tim Craighead นักวิเคราะห์ของ Bloomberg Intelligence กล่าวในอีเมลหลังจากรายงาน “เรายังคงมองว่าธุรกิจมีเสถียรภาพและตัวเร่งปฏิกิริยาใหญ่ต่อไปที่น่าจับตามองคือฤดูท่องเที่ยวฤดูร้อนและรีสอร์ทใหม่จาก Wynn Macau และ Sands China”

แถบ Cotai ในมาเก๊าเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทคาสิโนประมาณสิบแห่ง รัฐบาลมาเก๊าได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการคาสิโนกระจายธุรกิจของพวกเขาและคาดการณ์ว่าจะเพิ่มสัดส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่เกมของคาสิโนเป็น 9 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2020 จาก 6.6% ในปี 2014 Teledifusão de Macau รายงานเมื่อวันอังคารโดยอ้างถึงแผนพัฒนาห้าปีของเมือง .

ผู้ประกอบการคาสิโนรายอื่นกำลังมองหาแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อกระจายธุรกิจของตนจากการพนันระดับไฮเอนด์ Wynn Palace มูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์จะให้บริการกระเช้าลอยฟ้าปรับอากาศ และโรงแรม Parisian ของ Sands China Ltd. จะนำเสนอหอไอเฟลจำลองขนาดครึ่งหนึ่งเมื่อเปิดให้บริการในปลายปีนี้

ดัชนี Bloomberg Intelligence ของหุ้นเกมในมาเก๊าเพิ่มขึ้น 16% ในไตรมาสแรกหลังจากมูลค่าตลาดประมาณ 46 พันล้านดอลลาร์ถูกกวาดล้างเมื่อปีที่แล้วจากบ้านเล่นการพนันหกแห่งของเมือง พอล ชาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Invesco Ltd. ประจำภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น กล่าวว่า การชุมนุมอาจไม่ยั่งยืน ดัชนีลดลง 3% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ในขณะที่ตลาดมวลชนได้เห็นสัญญาณการฟื้นตัวผู้ประกอบการคาสิโนมาเก๊ายังคงเผชิญกับผู้สนับสนุนการเล่นเกมที่มีหนี้สินซึ่งให้ยืมแก่นักพนันที่เดิมพันสูงในขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นยังคงเข้มงวดกฎระเบียบในอุตสาหกรรมตามที่ฮ่องกง – Jamie Soo นักวิเคราะห์จาก Daiwa Junkets ยังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญโดยมีหนี้เสียอย่างน้อย 30 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกงที่ยังคงโดดเด่นตามการประมาณการที่ระมัดระวัง เขาเขียน

แม้ว่าลาสเวกัสจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งความบันเทิงของโลก แต่ก็เป็นจุดหมายปลายทางของงานแสดงสินค้าชั้นนำมาเกือบหนึ่งในสี่ของศตวรรษ

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือข่าย Tradeshow News ได้ยกให้ลาสเวกัสเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับงานแสดงสินค้าและการประชุม โดยพิจารณาจากพื้นที่จัดงานทั้งหมดและจำนวนผู้เข้าร่วม

ราเชล วิมเบอร์ลี ประธาน TSNN เปิดเผยว่า “ไม่น่าแปลกใจเลยที่ลาสเวกัสได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองหมายเลข 1 ในรายการงานแสดงสินค้า 250 อันดับแรกของ TSNN ประจำปี 2558 อีกครั้ง โดยมีการแสดงที่ใหญ่ที่สุด 54 รายการที่นั่น” “การผสมผสานของรีสอร์ทระดับโลก สถานที่จัดการประชุมและการประชุม ร้านอาหาร และสถานบันเทิงทำให้ลาสเวกัสเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าปรารถนาอย่างยิ่ง”

นอกจากนี้ การช่วยเหลือลาสเวกัสยังมีโรงแรมและรีสอร์ทระดับสี่ดาวและห้าดาวจำนวนมากซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าพักในระหว่างสัปดาห์ ลาสเวกัสสตริปและถนนฟรีมอนต์อยู่ห่างจากโรงแรมของผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เพียงไม่กี่ก้าว จึงมีสถานบันเทิง ร้านอาหาร และร้านดื่มที่หลากหลายในระยะที่สามารถเดินถึงได้หรือนั่งแท็กซี่ไปไม่ไกล

เมื่อเปรียบเทียบแล้ว ออร์แลนโดและศูนย์การประชุมออเรนจ์เคาน์ตี้เป็นหนึ่งในศูนย์การประชุมชั้นนำของประเทศและเป็นคู่แข่งกับลาสเวกัสในด้านความนิยม ทว่าตั้งอยู่ในพื้นที่เปลี่ยวห่างจากสถานบันเทิงและสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหลายไมล์

ศูนย์การประชุมออเรนจ์เคาน์ตี้ยังขาดโรงแรมชั้นนำมากมายในบริเวณใกล้เคียง มีบ้างแต่เกือบเท่าลาสเวกัส

งานแสดงสินค้า การประชุม และนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่งจัดขึ้นทุกปีในลาสเวกัส รวมถึงงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคระดับนานาชาติ CES

งาน International CES 2015 ของปีที่แล้วใช้พื้นที่จัดแสดงประมาณ 2.2 ล้านตารางฟุตในศูนย์การประชุมหลายแห่งในลาสเวกัส และมีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 3,600 รายและผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ 170,000 รายตาม LVCVA

เมืองนี้มีความตั้งใจที่จะรักษาตำแหน่งสูงสุดไว้ ซึ่งเมืองนี้เป็นเจ้าของมานานกว่าสองทศวรรษแล้ว

Rossi Ralenkotter ประธานและ CEO ของ LVCVA กล่าวว่า “ลาสเวกัสมอบประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพและสร้างสรรค์ที่สุดให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง และภูมิใจที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสถานที่จัดงานแสดงสินค้าอันดับ 1 เป็นปีที่ 22 [ติดต่อกัน]

Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) กำลังดำเนินการปรับปรุง Las Vegas Convention Center เป็นเวลา 10 ปีมูลค่า 2.3 พันล้านดอลลาร์ เพื่อรักษาอันดับสูงสุดและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มาเยือนจากต่างประเทศ

Ralenkotter กล่าวในการแถลงข่าวว่า “เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมอบประสบการณ์ที่เป็นมืออาชีพและมีประสิทธิภาพมากที่สุดแก่ผู้ร่วมประชุมของเรา” “เราจำเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการประชุมของเราต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ”

ปีที่แล้ว ผู้แทนการประชุม 5,891,151 คนเป็นหนึ่งในผู้เยี่ยมชมมากกว่า 42 ล้านคนของเมือง และเข้าร่วมการประชุม 21,306 แห่ง ตามรายงานของ LVCVA จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในปี 2558 สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2550 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 6,209,253 คนเข้าร่วมการประชุม 23,847 ครั้งในลาสเวกัส

LVCVA ประมาณการว่าการประชุมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วม 100,000 คนขึ้นไปทำให้อัตราค่าห้องพักในลาสเวกัสสตริปมีอัตราเพิ่มขึ้นสามถึงห้าเท่าของอัตราในวันธรรมดาที่ห้องพักโรงแรมเกือบ 150,000 ห้องของเมือง การประชุมทำให้โรงแรมในลาสเวกัสสตริปมีค่าเฉลี่ยเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ในปี 2558

LVCVA ในปี 2555 ประมาณการว่าการประชุมและการประชุมสนับสนุนงานโดยตรง 33,100 ตำแหน่ง ซึ่งจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน 1.3 พันล้านดอลลาร์ เมื่อรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจทางอ้อม อุตสาหกรรมดังกล่าวสนับสนุนงาน 56,800 ตำแหน่ง และค่าจ้างและเงินเดือน 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และสร้างรายได้มากกว่า 6.7 พันล้านดอลลาร์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ลาสเวกัสมีศูนย์การประชุมขนาดใหญ่ที่มีการจัดการเป็นอย่างดีหลายแห่ง รวมถึงลาสเวกัส อ่าวมัณฑะเลย์ และศูนย์นิทรรศการและการประชุมแซนด์

มีสถานที่จัดการประชุมและกิจกรรมอื่น ๆ อีกหลายแห่งตาม Las Vegas Strip บนถนน Fremont และในรีสอร์ทนอกแถบ แม้แต่เวิลด์มาร์เก็ตเซ็นเตอร์ใกล้ตัวเมืองลาสเวกัสยังจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ประจำปีที่ดึงดูดผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคน

ลาสเวกัสยังมีบริษัทจัดงานอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในโลก 2 แห่ง ได้แก่ Freeman และ GES ซึ่งเป็นผู้รับเหมาทั่วไปสำหรับงานใหญ่ๆ หลายแห่งที่ศูนย์การประชุมลาสเวกัส

การจัดหาแรงงานจำนวนมากสำหรับงานอีเวนต์ที่ศูนย์การประชุมลาสเวกัสคือ Teamsters Local 631 ซึ่งรับรองว่าพนักงานจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ติดตั้งและทำลายการจัดแสดง

ด้วยโรงแรมที่ยอดเยี่ยม โครงสร้างพื้นฐานระดับโลก ผู้รับเหมาทั่วไปที่มีประสบการณ์ และงานแสดงสินค้าและการประชุมแรงงานที่มีทักษะในลาสเวกัส เมืองนี้น่าจะยังคงได้รับการจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของโลกในด้านการประชุม งานแสดงสินค้า และกิจกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง

ลาสเวกัส (AP) – การต่อสู้เดิมพันสูงเกี่ยวกับภาษีธุรกิจใหม่ที่ผ่านปีที่แล้วโดยสภานิติบัญญัติเนวาดากำลังมุ่งหน้าไปที่ศาลฎีกาเนวาดาในวันจันทร์

ผู้พิพากษาจะพิจารณาชะตากรรมของมาตรการลงคะแนนเสียงที่เสนอให้ยกเลิกภาษีการค้า ซึ่งใช้กับธุรกิจที่มีรายได้มากกว่า 4 ล้านดอลลาร์ต่อปีในเนวาดา ผู้พิพากษาของคาร์สัน ซิตี้ ตัดสินเมื่อไม่กี่เดือนก่อนว่าคำร้องผ่านการรวบรวมทางกฎหมาย เปิดโอกาสให้ผู้สนับสนุนรวบรวมลายเซ็นมากกว่า 55,000 รายชื่อที่พวกเขาจะต้องมีคุณสมบัติสำหรับการลงคะแนนในเดือนพฤศจิกายน

“ผมคิดว่าเราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยสีสัน” รอน เน็คท์ ผู้ควบคุมของรัฐเนวาดา ซึ่งเป็นพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นผู้นำในการฟ้องร้องภาษีกล่าว

แต่ในขณะที่เขาเชื่อมั่นในโอกาสของคำร้องที่จะรอดจากการอุทธรณ์ของศาล ความพยายามรวบรวมลายเซ็นของอาสาสมัครทุกคนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อใกล้ถึงเส้นตายวันที่ 21 มิถุนายน Knecht กล่าวว่าคำร้อง “RIP Commerce Tax” มีลายเซ็นประมาณ 20,000 ลายเซ็น และคาดว่าลายเซ็นบางส่วนจะไม่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ

ในขณะที่ความพยายามดังกล่าวได้รับแรงฉุดลากในเขตชนบท Knecht กล่าวว่ากำลังมีปัญหามากขึ้นในเขตเมือง นั่นอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับคำร้องเพราะต้องรวบรวมลายเซ็นมากกว่า 13,000 รายชื่อจากแต่ละเขตของรัฐสภาสี่เขต ซึ่งสองแห่งนั้นถูกเก็บไว้ทั้งหมดภายในเขตเมืองคลาร์ก

“เราทำได้ดีอย่างยอดเยี่ยมในอีก 15 มณฑล” Knecht กล่าว “เรามีองค์กรบางแห่งในวาโชและคลาร์ก เรากำลังมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นผู้นำในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า”

Knecht โต้แย้งว่าสภานิติบัญญัติที่นำโดยพรรครีพับลิกันขัดต่อเจตจำนงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่ออนุมัติแพคเกจภาษีมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์เมื่อฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว ซึ่งน้อยกว่าหนึ่งปีหลังจากที่ Nevadans ปฏิเสธมาตรการลงคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นซึ่งเรียกเก็บภาษีส่วนต่าง แต่ผู้ว่าการ Brian Sandoval และผู้บริหารคาสิโนที่คัดค้านภาษีในการลงคะแนนเสียงสนับสนุนภาษีการค้าระหว่างช่วงการออกกฎหมายโดยกล่าวว่ามีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเล็กกว่าภาษีส่วนต่างมาก

Sandoval นำเสนอแพ็คเกจภาษีเพื่อเป็นทุนในการปรับปรุงเป้าหมายให้กับระบบโรงเรียนของรัฐที่มีอันดับต่ำต้อย เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจให้การว่าธุรกิจต่างๆ ที่ดึงดูดใจให้เนวาดาไม่ย้ายไปอยู่ที่รัฐเพราะโรงเรียนของรัฐ

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราในวันนี้ จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเนวาดา” แซนโดวัลกล่าว “นั่นเป็นสาเหตุที่สภานิติบัญญัติที่ยิ่งใหญ่และฉันได้ลงทุนรุ่นต่อรุ่นในลูกหลานของเนวาดา”

ภาษีการค้านำมาประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ต่อปีเมื่อมีการนับออฟเซ็ต เป็นส่วนที่เล็กที่สุดของแพ็คเกจภาษีแบบสามง่าม ซึ่งรวมถึงการเคลื่อนไหวที่ทำกำไรได้มากกว่า เช่น การเพิ่มอัตราภาษีเงินเดือนและการขยายภาษีชั่วคราวอย่างถาวร

Knecht กล่าวว่ารัฐจะไม่พลาดเงินหากภาษีหายไป แซนโดวัลกล่าวว่าโรงเรียนต่างๆ ต่างพึ่งพาเงินจำนวนมหาศาลแล้ว และการเลิกใช้อาจหักล้างความคิดริเริ่มใหม่ๆ ซึ่งรวมถึงการบำบัดโรคออทิสติก การขยายชั้นอนุบาลตลอดทั้งวัน และโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพ

“ถึงเวลาแล้วที่ผู้ควบคุมจะมองตาเด็กหรือผู้ปกครอง และให้เหตุผลกับการทำลายล้างโรงเรียนในเนวาดาที่เขาพยายามดำเนินการผ่านคำร้องของเขา” ผู้ว่าราชการกล่าว

ความพยายามในการรักษาภาษีนั้นมีอำนาจทางการเงินมากกว่า โดยรายงานมากกว่า 242,000 ดอลลาร์เมื่อปลายปีที่แล้ว ผู้ให้ทุนรวมถึงคาสิโนรายใหญ่ที่ต้องเสียภาษีการค้า แต่เห็นว่าเป็นภาษีที่น่าพึงพอใจมากกว่าทางเลือกอื่น

RIP Commerce Tax รายงานการระดมทุนประมาณ 13,000 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว รวมถึงการบริจาคจากบุคคลทั่วไป 5,000 ดอลลาร์จาก “Domain.com” ในโบลเดอร์ซิตี้ และเงินกู้ 5,000 ดอลลาร์จาก Bob Beers สมาชิกสภาเมืองลาสเวกัสผู้อนุรักษ์นิยม Knecht ประมาณการว่าการระดมทุนตอนนี้อยู่ใน “ตัวเลขสูง 5 อันดับแรก” แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะจ้างผู้รวบรวมลายเซ็นที่อาจเร่งกระบวนการได้

กลุ่มที่คัดค้านความพยายามในการยกเลิกรวมถึง Elko Area Chamber ในขณะที่หอการค้า Las Vegas Metro รับรองผู้ร่างกฎหมายของพรรครีพับลิกันซึ่งดำรงตำแหน่งซึ่งสนับสนุนภาษีและขณะนี้กำลังเผชิญกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ยากลำบากจากผู้สมัครที่ต่อต้านภาษี

สมาคมผู้เสียภาษีเนวาดาที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดก็คัดค้านมาตรการลงคะแนนเสียงที่เสนอ แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้รับตำแหน่งในข้อดีของภาษีการค้าก็ตาม ทางกลุ่มมีความกังวลเกี่ยวกับมาตรการในการลงคะแนนเสียง เพราะหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งบอกว่าไม่ต้องการยกเลิกภาษี ก็จะถูกล็อคไว้ในกฎเกณฑ์ตามที่เป็นอยู่ สมาชิกสภานิติบัญญัติไม่สามารถเข้าถึงได้ และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากไม่มีคำถามเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนทั่วทั้งรัฐ .

“โดยทั่วไป การออกกฎหมายโดยการลงประชามติเป็นความคิดที่ไม่ดี” แอนนา ธอร์นลีย์ นายกสมาคมกล่าว “มีคนจำนวนมากที่ทำงานสนับสนุนนโยบายที่สมเหตุสมผลและสมเหตุสมผล”