รัฐบาลออนแทรีโอเพื่อสร้างตลาดเปิดสำหรับการพนันออนไลน์

ออนแทรีโอซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาในไม่ช้าอาจทำลายข้อตกลงการผูกขาดการเล่นเกมที่ดำเนินการโดยรัฐซึ่งมีมายาวนานของประเทศ ในขณะที่รัฐบาลก้าวหน้าที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่แนะนำกฎหมายเพื่อเปิดตลาดออนไลน์

ออนแทรีโอจะยุติการผูกขาดในการพนันออนไลน์ในการเสนอราคาเพื่อช่องทางผู้เล่นหลายล้านคนออกจากตลาดมืดและต่อผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตใหม่

ในงบประมาณปี 2019 ที่เผยแพร่ในเดือนเมษายน รัฐบาลประเมินว่ามีการเดิมพันออนไลน์มากถึง 500 ล้านดอลลาร์แคนาดาในแต่ละปี ซึ่งส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับบริษัทนอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมาย

ผลที่ตามมาคือผู้กำหนดนโยบายกล่าวว่าพวกเขาต้องการให้แน่ใจว่า “ผู้คนในออนแทรีโอสามารถเข้าถึงตัวเลือกการพนันที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย” โดยการสร้าง “ตลาดการแข่งขันสำหรับการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายซึ่งจะสะท้อนถึงทางเลือกของผู้บริโภคในขณะที่ปกป้องผู้บริโภคที่เล่นบนเว็บไซต์เหล่านี้”

ตลาดที่เพิ่งเปิดใหม่จะรวมการเดิมพันกีฬาและเกมสไตล์คาสิโน และติดตามสหรัฐอเมริกาในการทำให้การพนันกีฬารายการเดียวถูกกฎหมาย แต่รัฐบาลเสริมว่าขั้นตอนแรกคือการปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเพื่อหาวิธีกำหนดรูปแบบและพัฒนาตลาด

การพัฒนานี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแคนาดา ซึ่งรัฐบาลประจำจังหวัดทำหน้าที่เป็นผู้จำหน่ายเกมแต่เพียงผู้เดียว – แม้จะผูกขาดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ได้รับแรงผลักดันจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของออนแทรีโอ ดั๊ก ฟอร์ด ซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นที่ถกเถียงและมักสร้างแรงบันดาลใจให้มีการเปรียบเทียบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ

รัฐบาลอนุรักษ์นิยมที่ก้าวหน้าของฟอร์ดยังได้ประกาศแผนการที่จะคลายข้อจำกัดด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มงวดในอดีตสำหรับชาวออนแทรีโอ เช่น การอนุญาตให้บาร์ขายสุราตั้งแต่เวลา 9.00 น. และปล่อยให้ร้านค้าเอกชนขายเบียร์และไวน์

“การปฏิรูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ชาวออนแทรีโอปรารถนามานาน” แถลงการณ์ด้านงบประมาณอ่าน “รัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเคารพผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่โดยไว้วางใจให้พวกเขาตัดสินใจเลือกอย่างมีความรับผิดชอบที่เหมาะกับพวกเขา”

ตามที่ Danielle Bush ทนายความด้านเกมและหุ้นส่วนของ Miller Thompson ซึ่งตั้งอยู่ในโตรอนโต การขึ้นสู่อำนาจของ Ford นั้นไม่น่าเป็นไปได้เท่าที่จะทำให้เกิดความแตกแยก แต่แผนการของเขาสำหรับตลาดเกมออนไลน์จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐอย่างแน่นอน

ฟอร์ดเป็น “คนที่แตกต่างออกไปอย่างเห็นได้ชัด” บุชกล่าว “ซึ่งทำให้ผู้คนจำนวนมากในจังหวัดนี้ประหลาดใจโดยประการแรกได้รับเลือกให้เป็นผู้นำของพรรคอนุรักษ์นิยมก้าวหน้าประจำจังหวัด และอย่างที่สอง จากการได้รับเสียงข้างมากอย่างถล่มทลาย”

“เขาและน้องชายของเขา ร็อบ ฟอร์ด (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เป็นที่รู้จักกันดีทั้งในและนอกประเทศแคนาดาในเรื่องแนวทางการปกครองที่กล้าหาญ หากข้อเสนอดูเหมือนว่าจะสร้างรายได้ พวกเขาจะทำเช่นนั้นไม่ว่าจะมีอุปสรรคทางกฎหมายสำหรับความคิดริเริ่มนั้นหรือไม่ก็ตาม”

ทนายความของ Blake Cassels และ Graydon ตั้งข้อสังเกตว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งคือรัฐบาลกลาง “การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในระบบการเดิมพันกีฬาไม่สามารถดำเนินการโดยออนแทรีโอเพียงอย่างเดียว และจะต้องให้รัฐบาลกลางแก้ไขข้อ จำกัด ที่มีอยู่ในการเดิมพันกีฬารายการเดียวในประมวลกฎหมายอาญา” บริษัท กล่าว “งบประมาณปี 2019 ระบุว่ารัฐบาลออนแทรีโอจะยังคงล็อบบี้รัฐบาลกลางเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่จำเป็น”

อย่างไรก็ตาม บุชรู้สึกว่า “การต่อต้านที่เป็นไปได้เพียงอย่างเดียว” จะมาจากผู้ดำเนินการผูกขาดของรัฐ ลอตเตอรีออนแทรีโอและการเล่นเกม ซึ่งอาจประสบกับการสูญเสียงานจากการแข่งขันที่เปิดกว้าง

ปัจจุบันเว็บไซต์ PlayOLG เป็นสถานที่เดียวในการเล่นการพนันออนไลน์อย่างถูกกฎหมายในออนแทรีโอ แต่การประมาณการคร่าวๆ แนะนำว่าสามารถจับตลาดได้เพียงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนที่เหลืออยู่นอกชายฝั่ง “ในขณะที่ฉันไม่ได้ดูตัวเลข” บุชกล่าว “ฉันสามารถรับประกันคุณได้ว่ามันทำได้ไม่ดีนักเมื่อเปรียบเทียบกับเว็บไซต์เกมออนไลน์ส่วนตัวที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ”

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น NBA ได้ออกมาสนับสนุนข้อเสนอนี้ “ภายใต้มาตรการป้องกันที่เหมาะสม” อดัม ซิลเวอร์ กรรมาธิการของลีกกล่าว

ข้อเสนอของฟอร์ดจะสร้างกรอบการทำงานแบบเปิดเพียงแห่งเดียวสำหรับการพนันออนไลน์ในแคนาดา บางแห่งเช่นบริติชโคลัมเบียได้ช่องทางการเล่นไปสู่การผูกขาดโดยให้ผู้ให้บริการในยุโรปดำเนินการไซต์ของตน แต่ความสำเร็จของพวกเขานั้นมีจำกัด

สำหรับบุช ข้อเสนอที่รุนแรงของออนแทรีโอในการออกใบอนุญาต ควบคุมและเก็บภาษีการดำเนินการเล่นเกมออนไลน์ส่วนตัวนั้นเป็นที่นิยมมากกว่าพอร์ทัลเกมที่มีข้อจำกัดมากและควบคุมโดยรัฐบาล อย่างที่ใคร ๆ จะได้เห็นในคริสตศักราช “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการริเริ่มอื่นๆ ของฟอร์ด” เธอกล่าวเสริม “การเคลื่อนไหวนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก และหากก้าวไปข้างหน้า จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับจังหวัดอย่างแน่นอน”

เพื่อเป็นการยกย่องสถานะในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำของเนื้อหาคาสิโนออนไลน์Betsoft Gamingได้รับการคัดเลือกในสองประเภทหลักที่สำคัญในงาน EGR B2B Awards ประจำปี 2019: นวัตกรรมในซอฟต์แวร์คาสิโน RNG และซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์เกมมือถือ

รางวัล EGR B2B เป็นหนึ่งในรางวัลสูงสุดของอุตสาหกรรม iGaming โดยเป็นการเฉลิมฉลองสิ่งที่ดีที่สุดที่เกมออนไลน์มีให้ใน 40 หมวดหมู่ที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่แพลตฟอร์มการจัดการคาสิโนไปจนถึงศูนย์ข้อมูล โดยเน้นที่เกมสล็อต เกมมือถือ และเนื้อหาอื่น ๆ คณะกรรมการอิสระชุดใหม่จะรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารอบในแต่ละปี จากนั้นเลือกผู้ชนะโดยรวมที่ได้รับการเสนอชื่อในระหว่างการเลี้ยงรับรองแบบผูกเน็คไทสีดำอันมีเสน่ห์

ในปีนี้ รางวัลรอบสุดท้ายจะแจกในตอนเย็นของวันที่ 25 มิถุนายนที่หอคอยแห่งลอนดอน นับเป็นครั้งแรกที่บุคคลภายนอกจะทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบกระบวนการคัดเลือกในปี 2562 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ชนะสามารถแสดงให้เห็นถึงระดับของความคิดสร้างสรรค์และผลงานเชิงพาณิชย์ที่จำเป็นเพื่อคว้าเกียรติยศสูงสุดกลับบ้านได้อย่างง่ายดาย

การขึ้นสู่ตำแหน่งนวัตกรรมของ Betsoft ในรายการตัวเลือกซอฟต์แวร์คาสิโน RNG นั้นได้รับแรงหนุนจากผลงานเกมที่ขับเคลื่อนด้วยตัวละครที่น่าสนใจและรูปแบบใหม่บนสล็อตแบบดั้งเดิมซึ่งนั่งเคียงข้างนวัตกรรมใหม่ทั้งหมดเช่นประสบการณ์การเล่นตามบทบาทแบบผู้เล่นหลายคน Max Quest: Wrath of Ra Max Quest: Wrath of Raตั้งอยู่ในหลุมศพที่จมอยู่ใต้ผืนทรายของอียิปต์แทนที่วงล้อและสัญลักษณ์ด้วยระดับที่เหมือนเขาวงกต อาวุธพิเศษ และศัตรูเหนือธรรมชาติ การผสมผสานระหว่างเกมคอนโซลและโซเชียลที่ดีที่สุดMax Questจับคู่ผู้เล่นในปาร์ตี้สูงสุด 6 คน และส่งเสริมการผสมผสานระหว่างความร่วมมือและการแข่งขันที่เป็นเอกลักษณ์

จิตวิญญาณแห่งการประดิษฐ์ที่คล้ายคลึงกันยังเป็นรากฐานของตำแหน่งของ Betsoft บนโพเดียมในหมวดผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์เกมมือถือ ในช่วงตัดสิน Betsoft ได้เปิดตัวเกมมากกว่าสิบเกม ซึ่งทั้งหมดได้รับการออกแบบด้วยปรัชญาที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก และทั้งหมดสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการพัฒนาShift TM รุ่นที่สองของผู้ให้บริการ สภาพแวดล้อมแบบโค้ดเดียวที่ใช้ HTML5 ดั้งเดิม ปัจจุบัน Shift TM 2.0ได้รวมการปรับปรุงการสลับคุณภาพสินทรัพย์อัจฉริยะและการสตรีมที่รับประกันประสบการณ์ภาพและเสียงที่สมบูรณ์แบบบนอุปกรณ์เกือบทุกชนิด

“ในตลาดที่ต้องการเนื้อหา คุณภาพ นวัตกรรม และการเข้าถึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ประสบความสำเร็จซึ่งจะดึงดูดผู้เล่นสล็อตที่มีประสบการณ์และดึงดูดกลุ่มประชากรใหม่” Annamaria Anastasi ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Betsoft อธิบาย “ในปีนี้ เราได้สร้างเกมใหม่ที่มีความเสถียรที่ดีที่สุดจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ประสบการณ์ที่ลึกซึ้งและดื่มด่ำซึ่งนำเสนอโดยผู้เล่นที่มีความต้องการสูง ไปจนถึงเกมครอสโอเวอร์ที่ไม่เหมือนใครอย่างMax Quest ในเวลาเดียวกัน เราได้ลงทุนอย่างมากในการทำให้บัญชีรายชื่อทั้งหมดมีชีวิตบนมือถือโดยไม่มีการประนีประนอมใดๆ ทั้งสองเสาหลักของกลยุทธ์ด้านเนื้อหาของเราได้ช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับเกมเมอร์หน้าใหม่ และเพิ่มมูลค่าตลอดชีวิตของผู้เล่นปัจจุบันให้สูงสุด ฉันตื่นเต้นมากที่แนวทางนี้ประสบความสำเร็จมากพอที่จะได้รับการยอมรับโดยไม่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล EGR B2B Awards ไม่ใช่เพียงรางวัลเดียวแต่ถึงสองครั้ง”

OneTouch ผู้พัฒนาเกมบนโต๊ะบนมือถือระดับพรีเมี่ยมตกลงที่จะจัดหาผลงานสล็อตและเกมบนโต๊ะอย่างเต็มรูปแบบให้กับ CasinoEngine ของ EveryMatrix ในขณะที่ยังคงรุกเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ รวมถึงยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก

EveryMatrixเป็นผู้รวบรวมและจัดจำหน่ายที่ได้รับรางวัล โดยนำเสนอโซลูชั่นที่หลากหลายแก่ผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม มีแพลตฟอร์มบูรณาการ CasinoEngine iGaming ที่ล้ำสมัย เช่นเดียวกับเทคโนโลยีด้านกีฬา พันธมิตร และการชำระเงิน

สล็อต OneTouch ล่าสุดเปิดตัว Juicy 7 และ Sumo Showdown ซึ่งทั้งสองมีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทำให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์บนมือถือครั้งแรกอย่างแท้จริง เช่นเดียวกับเกมบนโต๊ะที่น่าทึ่งมากมายรวมถึง Baccarat, Blackjack, Hold’em Poker, Russian Poker และ Sic โบ.

Juicy 7 เป็นสล็อตนวัตกรรมบนมือถือที่มาพร้อมผลไม้คลาสสิก เพชร และเลขนำโชคเจ็ดสัญลักษณ์ สำรองด้วยคณิตศาสตร์ที่ชวนให้หลงใหล เกมดังกล่าวเป็นการย้อนกลับไปสู่การทำซ้ำสล็อตในช่วงแรก ๆ แต่มีความทันสมัยและสามารถเล่นได้ทั้งบนมือถือและเดสก์ท็อป

Ollie Castleman หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ OneTouch กล่าวว่า “เรามองหาการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ให้บริการเกม และความร่วมมือใหม่ที่น่าตื่นเต้นของเรากับ EveryMatrix จะช่วยให้เราเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์ของเราไปในวงกว้าง

“ผลงานเกมสล็อตและเกมบนโต๊ะของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้เกมคลาสสิกมีความทันสมัยในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นของแท้ และเรามั่นใจว่าพวกเขาจะได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่น”

Stian Hornsletten ผู้ร่วมก่อตั้ง EveryMatrix และ CEO CasinoEngine ให้ความเห็นว่า “ภารกิจของเราคือการเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ให้บริการที่ประสบความสำเร็จและผู้ให้บริการเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่

การบูรณาการล่าสุดของ OneTouch กับ CasinoEngine จะช่วยให้ผู้ให้บริการของเราสามารถรับสล็อตและเกมบนโต๊ะที่น่าตื่นเต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยภาพที่แยบยลและธีมที่สร้างสรรค์สูง”

ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ สร้างบริการที่มีมูลค่าเพิ่มรอบการรวมตัว และสร้างมูลค่าสูงสุดจากผู้เล่นแต่ละคน CasinoEngine เป็นแพลตฟอร์มบูรณาการคาสิโนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่ช่วยให้ผู้ให้บริการสร้างความแตกต่างผ่านตัวเลือกลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและการเสนอผลิตภัณฑ์

BetConstructจะเดินทางไปยังนิโคเซีย ประเทศไซปรัส เพื่อจัดแสดงในงานและนำเสนอผลิตภัณฑ์เกมและการพนันกีฬา

BetConstruct มีผลงานโซลูชั่นและบริการชั้นนำของตลาดมากมายเพื่อให้ผู้ประกอบการมีโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้ในการเปิดตัว เติบโต และสร้างรายได้จากธุรกิจของพวกเขา

ที่งาน Cyprus Gaming Show BetConstruct จะนำเสนอ สปอร์ตบุ๊คยุคใหม่พร้อมข้อมูลอัตราต่อรองที่รวบรวมภายในองค์กรและระบบการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม Gaming Suite ของบริษัทประกอบด้วยเกมออนไลน์ที่เน้นทักษะและความบันเทิงมากมาย สล็อตคาสิโน โป๊กเกอร์ คาสิโนสดหลายภาษาคีโน ฟาร์เคิลและเกมอื่น ๆ อีกมากมายจะช่วยเพิ่มคุณค่าและช่วยให้ผู้ให้บริการได้ผู้เล่นใหม่และรักษาผู้เล่นที่มีอยู่ไว้

พบกับ BetConstruct ที่บูธ N1009 ซึ่งทีมงานของเราจะนำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและเปิดเผยการอัปเดตล่าสุด

ระดับ 53 ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX การออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ ได้สร้างการออกแบบใหม่ล่าสุดสำหรับส่วน Lotto สำหรับหนึ่งในเจ้ามือรับแทงชั้นนำของสหราชอาณาจักรและ Betfred ลูกค้าระยะยาวของพวกเขา

การออกแบบ Betfred Lotto ใหม่มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด รวมถึงตัวเลือกการเดิมพันที่มากขึ้นสำหรับลูกค้าที่หลากหลาย Betfred Lotto สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงกลยุทธ์บนมือถือเป็นอันดับแรก และตอบสนองอย่างเต็มที่บนเว็บ แท็บเล็ต และมือถือ

Degree 53 ยกเครื่องส่วน Lotto ด้วยการสร้างรูปลักษณ์ใหม่ ออกแบบการเดินทางของผู้ใช้ใหม่ และอัปเดตฟังก์ชันการทำงาน ลูกค้าสามารถเดิมพันผลลอตเตอรี่นานาชาติที่หลากหลายได้ในวันและสัปดาห์ต่อๆ ไป พวกเขาสามารถเลือกได้มากถึงแปดหมายเลข เปลี่ยนการเดิมพัน หรือเลือก Lucky Dip ซึ่งมอบประสบการณ์การเดิมพันที่สนุกสนานยิ่งขึ้น การเดินทางของสลิปพนัน Lotto ใหม่ประกอบด้วยจุดขายต่อเนื่องที่แตกต่างกันสำหรับลูกค้า เช่น ตัวเลือกในการใช้หมายเลขเดียวกันเมื่อเดิมพันผลลอตเตอรี่อื่นๆ หรือเล่นเกมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเดิมพัน เช่น การชนะทันทีและบัตรขูด ซึ่งเพิ่มการมีส่วนร่วม และช่วยให้ผู้เล่นอยู่ในไซต์ได้นานขึ้น ทีมงานยังได้เพิ่มจุดข้อมูลมากมายทั่วทั้งผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้มือใหม่เข้าใจคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น

ทีมงานที่ระดับ 53 ให้บริการการพัฒนาที่ครอบคลุมสำหรับแบ็กเอนด์ของการออกแบบ Betfred Lotto ใหม่ อัปเดตฟังก์ชันการเดิมพัน ปรับปรุงตัวเลือกการจัดการเนื้อหา และปรับโครงสร้างการตอบสนองของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม แอพเนทีฟ iOS และ Android ได้รับการอัพเดตเป็นเว็บคอนเทนเนอร์ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติแอพเนทีฟล่าสุด เช่น Touch ID และ Face ID รวมถึงการเริ่มใช้งาน บทช่วยสอน และการแจ้งเตือนแบบพุช

Chris Young หัวหน้าฝ่าย Lotto, Virtual Sports & Esports ที่ Betfred ให้ความเห็นว่า “ฉันพอใจมากกับงานที่ทีมงาน Degree 53 ได้ส่งมอบไป นับตั้งแต่เปิดตัวใหม่ เราได้เห็นเซสชันที่บันทึกและการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น เสียงตอบรับเป็นบวกอย่างมาก และเราพบว่าลูกค้าจำนวนมากเริ่มใช้แอปใหม่แล้ว โดยรวมแล้ว การปรับปรุงที่ทีมทำทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม และฉันคาดหวังว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆ ด้วยความเชี่ยวชาญของทีม เราจะดำเนินการปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ ต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น”

Andrew Daniels กรรมการผู้จัดการที่ Degree 53 กล่าวว่า “ฉันดีใจที่ได้ยินการตอบรับเชิงบวกจากทีม Betfred และเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นการออกแบบ Lotto ใหม่แบบสดๆ การออกแบบใหม่นี้ถือเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของเรากับ Betfred เพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนต่อไปผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพ UX และปรับปรุงการออกแบบให้ทันสมัย การติดตามอุปสรรคใดๆ ในเส้นทางของผู้ใช้เป็นสิ่งสำคัญ และทำการปรับปรุงในส่วนเหล่านี้เพื่อเพิ่ม Conversion ความรู้ของเราเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมช่วยให้เราสามารถนำการออกแบบและแนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุดไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าของเราเพื่ออำนวยความสะดวกในสิ่งนั้น เรามีโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการร่วมกับ Betfred อยู่ในแผน และผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะเห็นโครงการเหล่านั้นเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้”

Degree 53 ทำงานร่วมกับ Betfred มานานกว่าห้าปี พวกเขาสร้าง Betfred Lotto เวอร์ชันก่อนหน้าและโปรเจ็กต์นี้เป็นขั้นตอนต่อไปในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย Betfred Lotto มีให้บริการสำหรับเดสก์ท็อปอุปกรณ์iOSและAndroidSG Gaming นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างหลังม่านใน London ExCel โดยนำเสนอเมนูเกมใหม่ที่ทันสมัยพร้อมกับเนื้อหา B3 ใหม่ที่น่าตื่นเต้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ ICE 2019 โดย Phil Horne ซีอีโอ อธิบายว่าผู้ผลิตได้จัดเตรียมลูกค้าอย่างไรสำหรับภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป .

SG Gaming ซึ่งเป็นแผนกเกมทางวิทยาศาสตร์ของสหราชอาณาจักรทำให้อุตสาหกรรมได้เห็นเมนูเกมใหม่แบบไดนามิกในงาน ICE expo ปีนี้ โดยบริษัทยังจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดในเนื้อหา B3

หลังจากการตัดสินใจของรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการตัดเงินเดิมพัน B2 เหลือ 2 ปอนด์ผู้ผลิตได้รับมอบหมายให้สร้างเนื้อหา B3 ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เล่น B2 แบบดั้งเดิม และเมื่อรวมกับเมนูเกมใหม่ของบริษัท Phil Horne ซีอีโอเชื่อว่า SG Gaming พร้อมอย่างมาก สำหรับการเปลี่ยนแปลง

“จากการตัดสินใจของ B2 เมื่อปีที่แล้ว เรารู้สึกตื่นเต้นมากกับข้อเสนอในตอนนี้ เราได้สร้างเนื้อหาสล็อตใหม่สำหรับลูกค้า LBO, AGC และบิงโกของเรา” Horne กล่าว “SG Gaming ยังได้แนะนำกลไกเมนูใหม่เพื่อให้เราสามารถนำเสนอเกมของเราในรูปแบบไดนามิกและซับซ้อนที่ผู้คนคุ้นเคยเมื่อค้นหาผ่านเนื้อหา ในทำนองเดียวกันกับที่ผู้บริโภคค้นหาเพลงที่ดีที่สุดใน Spotify หรือภาพยนตร์ที่ดีที่สุดใน Netflix เราได้แนะนำกลไกเหล่านั้นในเมนูใหม่ของเรา ลูกค้าของเราจะได้รับการผสมผสานระหว่างเนื้อหาสล็อตที่ขยายออกไป ซึ่งนำเสนอในเมนูใหม่ที่มีเกมมากกว่า 150 เกม และในขณะที่เมนูของเราพัฒนาตลอดปี 2019 เราจะก้าวไปสู่ประสบการณ์เมนูส่วนตัว ซึ่งเป็นข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นจริงๆ ”

เพื่อรักษาตำแหน่งในฐานะผู้ผลิตชั้นนำและผู้พัฒนาเนื้อหาSG Gamingยังคงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาตามกระแสของผู้เล่น สิ่งนี้ทำให้บริษัทสามารถใช้มาตรการเพื่อเปลี่ยนผู้เล่นไปทางสล็อตและห่างจากรูเล็ต เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินการเดิมพัน 2 ปอนด์ของเดือนนี้ สำหรับลูกค้า LBO จำนวนมาก ผู้เล่นสามในสี่กำลังเล่น B3 อยู่แล้ว โดยแบ่งรายได้ระหว่างรูเล็ต B2 และสล็อต ตอนนี้ B2 ได้ “หยุดดำรงอยู่ในทางปฏิบัติแล้ว” อย่างไรก็ตาม Horne ก็ไม่วิตกเกินไปว่าลูกค้าของ SG Gaming จะปรับตัวอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นของบริษัทต่อ B3 อันที่จริงเขาค่อนข้างตื่นเต้น

“ในขณะที่การตัดสินใจที่จะเดิมพัน 2 ปอนด์ในรูเล็ตนั้นเป็นเรื่องยากในเชิงพาณิชย์สำหรับ LBO เราได้สนับสนุนความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราต่อภาคส่วนนี้ ดังที่แสดงโดยข้อตกลงขยายเวลาเจ็ดปีล่าสุดกับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเรา Ladbrokes Coral ” ฮอร์นกล่าวต่อ “เราจะลงทุนเงินมากขึ้นในด้านเทคโนโลยี เงินมากขึ้นในเนื้อหา เงินมากขึ้นในการพัฒนาเมนูและแพลตฟอร์ม และนั่นจะทำให้มั่นใจได้ว่าแนวนวัตกรรมของเราจะยังคงดำเนินต่อไป สิ่งที่ประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะบอกเราก็คือ เมื่อภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบมีความท้าทายมากขึ้น สิ่งนี้จะกระตุ้นนวัตกรรม และนั่นคือสิ่งที่เรากำลังแสดงที่ ICE สำหรับ LBO, AGCs และผู้ดำเนินการบิงโก ฉันตั้งตารอการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่แปลกเพื่อดูว่าผู้บริโภคปลายทางจะตอบสนองอย่างไร”

อย่างไรก็ตาม SG Gaming ได้ดำเนินการสนทนากลุ่มผู้เล่นเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ของพวกเขาจะประสบความสำเร็จ Horne ให้รายละเอียดว่ากระแสตอบรับจนถึงขณะนี้เป็นไปในเชิงบวกมาก โดยกลุ่มต่างๆ ยังให้คำแนะนำที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทสามารถปรับปรุงเมนูเกมของตนผ่านการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณได้ แม้ว่าสิ่งนี้จะปรับปรุงวิวัฒนาการของเมนูตลอดปี 2019 ได้อย่างไม่ต้องสงสัย แต่เมื่อพูดถึงเนื้อหาเกม B3 จริง ๆ ก็ยากที่จะหาคลังเนื้อหาที่ดีและใหญ่กว่าของ SG Gamings

“ประสบการณ์ B3 นั้นเกี่ยวกับคุณภาพและปริมาณ และ SG มีประวัติที่ยอดเยี่ยมในการสร้างผลงานที่ประสบความสำเร็จมาก นั่นคือคุณภาพ ปริมาณมาจากประเภทของโมเดลหลายเกมที่เราดำเนินการในสหราชอาณาจักร ซึ่งต้องมีการรีเฟรชเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง” Horne อธิบาย “ที่ SG Gaming เราสามารถเข้าถึงไม่เพียงแต่โปรแกรมการพัฒนาเนื้อหาในแมนเชสเตอร์ของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเกม Scientific Games ทั่วโลกทั้งหมดด้วย ดังนั้นเราจึงนำแนวคิดเกมจากสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง นำพวกเขามาที่นี่และบรรจุใหม่ สู่รูปแบบสหราชอาณาจักรที่ประสบความสำเร็จ”

หนึ่งในเกมดังกล่าวที่ AGC และผู้ให้บริการบิงโกสามารถตั้งตารอได้คือ Michael Jackson B3 ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมในมหานครสล็อตของลาสเวกัส

พร้อมเสิร์ฟผู้เล่นด้วยการผสมผสานเมนูใหม่และเนื้อหาที่สดใหม่ SG Gaming ยังแสดงคุณสมบัติใหม่อย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ให้บริการที่งานแสดงสินค้าลอนดอน นี่คือพอร์ทัลลูกค้าใหม่ของบริษัท ซึ่งอนุญาตให้ผู้ให้บริการเข้าสู่ระบบและจัดการกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและการแข่งขันตลอดจนเรียกดูเนื้อหาล่าสุดจากทีมพัฒนาของ SG Gaming

แท้จริงแล้วได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีล่าสุด Horne เชื่อว่า SG Gaming อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากสำหรับทุกสิ่งที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยบริษัทมีความตั้งใจที่จะเป็นผู้นำการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมในอนาคตที่จะกำหนดรูปแบบอุตสาหกรรม

Greentubeแผนก NOVOMATIC Interactive มีความภูมิใจที่จะนำเสนอชุดเกมให้กับ Golden Palace หนึ่งในผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเบลเยียม

ขณะนี้ผู้เล่น Golden Palace กำลังเพลิดเพลินกับสล็อต NOVOMATIC ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่พวกเขารู้จักและชื่นชอบจากการดำเนินงานบนบก เช่น Sizzling HotTM deluxe และ Lucky Lady’s CharmTM deluxe

หลังจากการบูรณาการที่ประสบความสำเร็จผ่าน แพลตฟอร์ม Greentubeก็เห็นได้ชัดว่าเกมเช่น Always HotTM Cubes, ALMIGHTY REELS – Realm of Poseidon และ ALMIGHTY REELS – Garden of Persephone ก็เป็นเกมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดบนแพลตฟอร์มเช่นกัน

ขอบคุณ GREENTUBE ที่ทำให้ตอนนี้เราสามารถเสนอประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดียวกันระหว่างห้องเล่นเกมและเว็บไซต์ของเราได้ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังประทับใจกับเกมที่หลากหลาย รายละเอียดของการออกแบบ และความสร้างสรรค์ของสถานการณ์

Anne-Laure Bousseau หัวหน้าฝ่าย Online Golden Palace ให้ความเห็นว่า “ต้องขอบคุณ Greentube ที่ทำให้ตอนนี้เราสามารถเสนอประสบการณ์การเล่นเกมแบบเดียวกันระหว่างห้องเล่นเกมและเว็บไซต์ของเราได้ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังประทับใจกับเกมที่หลากหลาย รายละเอียดของการออกแบบ และความสร้างสรรค์ของสถานการณ์ การเพิ่ม Greentube ให้กับพอร์ตโฟลิโอของ Golden Palace ถือเป็นทรัพย์สินอย่างแน่นอน และเรารู้สึกตื่นเต้นมากกับความร่วมมือครั้งใหม่นี้”

Daniel Lechner หัวหน้าฝ่ายขายและ KAM ของ Greentubeกล่าวเสริมว่า “ในที่สุดเราก็มีความสุขมากที่ได้ส่งมอบเกมของเราให้กับ Golden Palace ซึ่งเป็นพันธมิตรคนสำคัญของเราในที่สุด เรากำลังรอคอยความร่วมมือที่แข็งแกร่งและเพื่อเพิ่มการแสดงตนในตลาดของเราในตลาดสำคัญนี้”

Golden Palace เป็นบริษัทเบลเยียมที่มีพนักงาน 350 คน ดำเนินการหนึ่งในเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเบลเยียม และดำเนินการห้องเล่นเกม 45 แห่งทั่วประเทศ www.goldenpalace.beนำเสนอการผสมผสานที่มีสีสันระหว่างเกมที่ผลิตในท้องถิ่นและเกมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ โดยสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพและปริมาณเพื่อมอบเกมคาสิโนให้ผู้เล่นมากกว่า 500 เกม Golden Palace เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และมรดกการเล่นเกมของเบลเยียม