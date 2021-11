รูเล็ต GClub ยิงปลาออนไลน์ โรงเรียน

รูเล็ต GClub KING OF PRUSSIA, PA–(Marketwire – 20 กันยายน 2010) – Play for Tomorrow’s Ultimate Block Partyกำลังจะมาถึง และ The Goddard School

หวังว่าจะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณเกี่ยวกับการเล่นตลอดไป ในงานระดับประเทศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ย่าน Bandshell ของ Central Park ของนครนิวยอร์ก และใน Mini Block Parties ที่ Goddard Schools ทั่วประเทศในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ทีมผู้จัดงาน Play for Tomorrow จะร่วมมือกับ The Goddard School และผู้ที่

ไม่ใช่ องค์กรผลกำไร หน่วยงานของรัฐ และองค์กรขนาดใหญ่เพื่อเริ่มต้นการเคลื่อนไหวใหม่ที่ทรงพลังระดับโลก ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การยอมรับและเฉลิมฉลองพลังของการเล่นเพื่อการเรียนรู้

“การเรียนรู้ที่สนุกสนานเป็นหัวใจของหลักสูตรที่ The Goddard School มาโดยตลอด” Sue Adair ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและการประกันคุณภาพของ Goddard

Systems, Inc. กล่าว “เราชัดเจนมาตลอดว่าเด็กๆ จะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีทักษะใหม่ๆ นำเสนอแก่พวกเขาด้วยวิธีที่สนุกสนานและมีส่วนร่วม และตอนนี้ก็มีงานวิจัยมากมายที่จะช่วยสนับสนุนเรา”

Play for Tomorrowเป็นสมาคมที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหว “การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน” Ultimate Block Party เป็นงานระดับแนวหน้าในขบวนการศึกษาระดับชาติ ก่อ

ตั้งโดย รูเล็ต GClub ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่ Temple University ในฟิลาเดลเฟีย ซึ่งเชื่อว่าการเล่นในวัยเด็กช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการเรียน

และ รูปร่างหน้าตาที่เราเป็นผู้ใหญ่ “ปัจจุบันแรงงานในปี 2040 อยู่ในโรงเรียนอนุบาลของเรา” ดร.เฮิร์ช-ปาเสกกล่าว “และเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าในฐานะประเทศชาติ เรา

มีความพร้อมที่จะเติบโตในเศรษฐกิจโลกของเรา” Play for Tomorrow ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้างพื้นที่สาธารณะสำหรับความสำคัญของการเล่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการศึกษา

“โรงเรียนก็อดดาร์ดได้รับเลือกให้เป็นผู้สนับสนุนเด็กก่อนวัยเรียนระดับชาติของUltimate Block Partyเนื่องจากความมุ่งมั่นอย่างยาวนานต่อความสำคัญของการเล่นในการศึกษา

ปฐมวัย” Adair กล่าว ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมที่งาน Central Park และใน Mini Block Parties ตั้งแต่วันเดียวถึงหนึ่งสัปดาห์เต็มในแต่ละโรงเรียน Goddard จะเชิญเด็กและครอบครัวเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานและสนุกสนานที่ออกแบบมาเพื่อให้การเรียนรู้มีส่วนร่วม และประสบการณ์ตรง

ในส่วนของการสิ้นสุดของกิจกรรมที่นำไปสู่ ​​Ultimate Block Party หลักใน Central Park ในวันที่ 1 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น เด็ก ๆ โรงเรียน

Goddard ทุกคนจะเข้าร่วมการแข่งขัน “Simon Says” ทั่วประเทศแล้วร่วมร้องเพลง เพลง Goddard School Play Along ที่เขียนขึ้นเพื่อ The Goddard School

เท่านั้น คอรัสสุดท้ายของเพลงสรุปจิตวิญญาณของขบวนการ Play for Tomorrow: ” พลังแห่งการเล่นของ Goddard ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก และเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น”

พ่อแม่จะขอให้ลูก ๆ ทำตาม “Play Pledge” ที่ระบุว่า “เราเชื่อในพลังแห่งการเล่น ครอบครัวของเราให้คำมั่นที่จะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เราตระหนักดีว่าการเล่น

ช่วยให้เด็กๆ ได้สำรวจและค้นพบ และเป็นรากฐานของความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจ การเรียนรู้.” เริ่มต้นที่ 2 กันยายนครอบครัวนอกจากนี้ยังสามารถใช้ “เล่นจำนำ” ใน

โรงเรียนก็อดดาร์ด Facebook, และดาวน์โหลดเล่นก็อดดาร์ดของโรงเรียนพร้อมเพลงและเคล็ดลับการเล่นที่เป็นประโยชน์โดยการเยี่ยม

ชมwww.goddardschool.com/blockparty Adair กล่าวว่า “ทักษะชีวิตที่สำคัญหลายอย่างที่นำไปสู่ความสำเร็จในที่ทำงานนั้น แท้จริงแล้วได้รับการพัฒนาในสนามเด็กเล่นและในห้องเด็กเล่น” “เวลาเล่นช่วยให้เด็กๆ

พัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์และแก้ปัญหา กระตุ้นให้พวกเขาทำงานร่วมกันและสร้างความมั่นใจในตนเอง นี่คือทักษะที่เราต้องการในรัฐบาลและผู้นำทางธุรกิจของเราในอนาคต”ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่สนุกสนานและก็อดดาร์ดโรงเรียนครอบครัวมีกำลังใจที่จะเยี่ยมชมwww.goddardschool.com/blockparty

เพิ่งได้รับการจัดอันดับ #1 แฟรนไชส์การดูแลเด็กในสหรัฐอเมริกา โดยนิตยสารผู้ประกอบการ เป็นปีที่แปดติดต่อกัน (มกราคม 2010) และเป็นหนึ่งใน 200 ระบบแฟรนไชส์ยอด

นิยม (ในยอดขายทั่วโลก) โดย Franchise Times เป็นปีที่สองติดต่อกัน (ตุลาคม 2551); Goddard Systems, Inc. (GSI) กำลังขยายเครือข่าย The Goddard School® ไปทั่วสหรัฐอเมริกา สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ King of Prussia รัฐเพนซิลเวเนีย ปัจจุบัน GSI ให้ใบอนุญาตโรงเรียนแฟรนไชส์กว่า 360 แห่งพร้อม

นักเรียนมากกว่า 43,000 คนใน 34 รัฐ ด้วยระบบที่ประสบความสำเร็จและแฟรนไชส์ที่ทุ่มเท GSI เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับในด้านการดูแลเด็กแบบแฟรนไชส์และผู้ให้บริการดูแลเด็กชั้นนำในสหรัฐอเมริกา

ในปี 2552 นักการศึกษา ผู้นำทางธุรกิจ นักเขียน และนักวิจัยกลุ่มเล็กๆ ได้ก่อตั้ง Play for Tomorrow ขึ้นเพื่อสนับสนุนความสำคัญของการเล่นในชีวิตของเด็ก คิดว่าการ

เคลื่อนไหวทางสังคมหลายฉัตรจุดมุ่งหมายความคิดริเริ่มที่ก้าวล้ำเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนจะได้รับบริการที่มีทักษะในการแข่งขันที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จใน 21 เซนต์

เศรษฐกิจโลกในศตวรรษหน้า ตลอดจนสร้างบทสนทนาสาธารณะเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเล่นในการส่งเสริมความสำเร็จตลอดชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม อารมณ์

และร่างกาย Play for Tomorrow มุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างผลกระทบต่อนโยบายและการส่งมอบการศึกษา และเอาชนะความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับการเรียนรู้กับวิธี

ที่เราสอน ภารกิจขององค์กรคือการเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างสนุกสนานระหว่างครอบครัว นักการศึกษา ผู้ให้บริการดูแลเด็ก กุมารแพทย์ และผู้กำหนดนโยบาย

SAN JOSE, Calif., Sept. 21, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Arasan Chip Systems, Inc. (“Arasan”) ผู้ให้บริการชั้นนำของ Total Semiconductor IP

Solutions ประกาศว่าได้เข้าร่วมใน SD Interoperability Session ซึ่งโฮสต์โดย สมาคม SD (SDA) เซสชั่นนี้จัดโดยคณะกรรมการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ SDA และจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 กันยายน 2010 ในเมืองคาวาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยการใช้อินเทอร์เฟซSD TM 3.0 ที่เพิ่มขึ้นในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์มือถือ การจัดหาหน่วยความจำ SD 3.0 คุณภาพสูงและการ์ด I/O ที่มี

เสถียรภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของอินเทอร์เฟซหน่วยความจำใหม่นี้ คณะกรรมการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ SD Association ได้ริเริ่มเพื่อให้ผู้ออกแบบและผู้ผลิตโฮสต์และการ์ด SD 3.0 สร้างความเข้ากันได้อย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในเซสชั่นการทำงานร่วมกันนี้

ผลจากการออกแบบ IP ที่เข้มงวดและวิธีการตรวจสอบของเรา Arasan เป็นตัวเลือกที่ต้องการสำหรับคอร์ SD / SDIO 3.0 IP การเข้าร่วมในเซสชั่นการทำงานร่วมกันนี้ช่วยส่ง

เสริมความมุ่งมั่นของเราในการทำให้การนำมาตรฐาน SD 3.0 มาใช้ ในระหว่างเซสชั่นนี้ Arasan จะตรวจสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันของ SD 3.0 IP กับผู้ผลิต

การ์ดหน่วยความจำในวงกว้าง ผ่านการกำหนดค่าและพารามิเตอร์ประสิทธิภาพที่หลากหลาย คอร์ SD 3.0 IP คุณภาพสูงของ Arasan รองรับการทำงานทั้งหมดและความเร็วอินเทอร์เฟซสูงสุดของมาตรฐานนี้

การนำเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพา, DSC, สมาร์ทโฟน, เน็ตบุ๊ก และเกมคอนโซลมาใช้อย่างรวดเร็ว ได้นำไปสู่การเพิ่มจำนวนการ์ดหน่วยความจำที่ไม่ลบเลือนที่ใช้งานง่าย ถอด

ออกได้ ทั้งในการจัดเก็บและแจกจ่ายเนื้อหา ข้อมูลจำเพาะ SD 3.0 ใหม่กำหนดการ์ดที่มีความจุหน่วยความจำสูงสุด 2TB และความเร็วอินเทอร์เฟซสูงสุดที่ 104 เมกะไบต์ต่อวินาทีใน SD 3.0 (UHS-I)

“ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้าน SD / SDIO IP cores Arasan มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับระบบนิเวศ SD 3.0 เพื่อเร่งการนำไปใช้” Somnath Viswanath ผู้อำนวยการฝ่ายการ

ตลาดของ Arasan กล่าว “เรากระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมในเซสชั่นการทำงานร่วมกันล่าสุดของ SD Association ซึ่งตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการจัดหา IP ที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับมาตรฐานหน่วยความจำและอินเทอร์เฟซ I/O ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้”

Arasan มีพอร์ต SD / SDIO 3.0 IP คอร์ที่ครอบคลุมซึ่งครอบคลุมโฮสต์คอนโทรลเลอร์, PHYs, หน่วยความจำ และฟังก์ชัน I/O Arasan ตระหนักถึงความสำคัญของนักออกแบบ SoC ในการเป็นผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าของการ์ดหน่วยความจำ Arasan มีแกน IP ของตัวอ่านการ์ดหลายรูปแบบที่สมบูรณ์เช่นกัน

Arasan นำเสนอโซลูชัน Total IP เพื่อให้สามารถรวมอินเทอร์เฟซหน่วยความจำ SD 3.0 เข้ากับโปรเซสเซอร์แอปพลิเคชันและชิปเซ็ตได้อย่างรวดเร็ว โซลูชันนี้ประกอบด้วย

แกน IP สำหรับตัวควบคุม, PHY IP, IP การตรวจสอบ, สแต็คซอฟต์แวร์แบบพกพา, แพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์สำหรับการพัฒนาและการตรวจสอบ – ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายสนับสนุนลูกค้าระดับโลกของเรา

Arasan Chip Systems ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโลกด้านโซลูชั่นทรัพย์สินทางปัญญา SoC โดยมีประวัติการ

ทำงานที่ประสบความสำเร็จ 15 ปี Arasan นำเสนอ IP ชั้นนำด้านเทคโนโลยีที่เน้นไปที่ Bus Interfaces เช่น MIPI, SDIO, USB, PCIe, Ethernet และ Flash

Storage Solutions ของ NAND, eMMC, SD, CF+, UFS และอื่นๆ ไปยังตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก Total Solution Approach ของ Arasan เริ่มต้นด้วยการให้คำปรึกษาด้าน

เทคโนโลยีโดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านโดเมนของเรา และรวมถึงส่วนประกอบทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการนำเทคโนโลยีมาใช้ – RTL IP cores, Analog Mixed Signal IP

Cores, Verification IP, Portable Software Drivers / Stacks, Protocol Test & Analyzers, HDK’s และ บริการออกแบบที่เกี่ยวข้อง Arasan Total IP Solution ช่วยให้การนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่มาใช้อย่างรวดเร็วช่วยลดลูกค้าของเรา’

พาโลอัลโต แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 กันยายน 2010) – IMVU ชุมชนออนไลน์ที่สมาชิกใช้อวาตาร์ 3 มิติเพื่อพบปะผู้คนใหม่ๆ สนทนา สร้างและเล่นเกมกับเพื่อน ๆ ของพวกเขา ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทกำลังขยายไปสู่ความบันเทิงทางสังคม โดยนำเสนอเกมทั่วไปและเกมโซเชียลบนแพลตฟอร์มโซเชียลยอดนิยม

IMVU กำลังขยายคุณสมบัติด้านความบันเทิงโดยนำเกมไปสู่ชุมชนที่กำลังเติบโตซึ่งมีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 50 ล้านคนโดยร่วมมือกับผู้พัฒนาเกมชั้นนำอย่าง Viximo,

Heyzap และ OMGPOP ด้วยการเป็นพันธมิตรเหล่านี้ IMVU ได้บุกเข้าสู่ตลาดเกมโซเชียลและไม่เป็นทางการที่ร่ำรวยเป็นครั้งแรก และใช้แพลตฟอร์มโซเชียลยอดนิยมนอกเหนือจากการแชท เล่น และแต่งตัว 3 มิติหลักเพื่อมอบประสบการณ์ความบันเทิงทางสังคมที่กว้างขึ้น

Cary Rosenzweig ซีอีโอของ IMVU กล่าวว่า “IMVU มอบคุณค่าความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมด้วยการเพิ่มเกมลงในประสบการณ์โซเชียล 3 มิติของเรา “จากมุมมองทางธุรกิจ เกมที่ผสมผสานกับเครือข่ายสังคมออนไลน์และเศรษฐกิจสินค้าเสมือนเป็นทิศทางธรรมชาติที่จะนำ IMVU ไปสู่การเติบโตในระดับต่อไป”

สมาชิกชุมชน IMVU สามารถเข้าสู่ระบบ IMVU 3D Chat หรือเว็บไซต์เพื่อเลือกจากเกมโซเชียลและเกมทั่วไปที่หลากหลาย ที่นี่ สมาชิกสามารถพบกับเกมแคชชวลและโซเชียลต่างๆ มากกว่า 75 เกมที่เสนอวิธีสนุก ๆ ในการพบปะผู้คนใหม่ๆ และมีส่วนร่วมกับเพื่อน ๆ ใน IMVU อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมถึงความสามารถในการ

Dale Strang ซีอีโอของ Viximo กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ IMVU เพื่อแนะนำเกมโซเชียลที่ช่วยให้สมาชิกชุมชน IMVU สามารถมีส่วนร่วมกันอย่างที่ไม่เคย

มีมาก่อน” “เกมของเราหลายเกม เช่น Top Modelz ที่มีแบรนด์ IMVU ผสานรวมกับสินค้าเสมือนจริงของ IMVU ได้อย่างราบรื่น ทำให้สมาชิกชุมชน IMVU หลายล้านคนสามารถปรับเปลี่ยนความสนุกในเกมของเราได้”

IMVU, Inc. ( www.imvu.com ) เป็นชุมชนออนไลน์ที่สมาชิกใช้อวาตาร์สามมิติเพื่อพบปะผู้คนใหม่ๆ สนทนา สร้างและเล่นเกมกับเพื่อน ๆ IMVU มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วถึง

50 ล้านคน ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำมากกว่า 10 ล้านคนต่อเดือน และอัตราการดำเนินการรายรับต่อปีมากกว่า 40 ล้านเหรียญสหรัฐ IMVU มีแค็ตตาล็อกสินค้าเสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีสินค้ามากกว่า 4 ล้านรายการ ซึ่งเกือบทั้งหมดสร้างขึ้นโดยสมาชิกของตัวเอง IMVU ก่อตั้งขึ้นในปี 2547 โดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนร่วมทุน Menlo

Ventures, Allegis Capital, Bridgescale Partners และ Best Buy Capital และตั้งอยู่ในเมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย IMVU การจ้างงานสำหรับตำแหน่งจำนวนมากเข้าสู่http: // www.imvu.com/jobsสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ปารีส, Sept. 21, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — ผู้ค้าปลีกของเล่น Picwic ได้เลือกโซลูชันการจัดการคลังสินค้า , Supply Chain Intelligence (SCI)

และSlotting OptimizationจากManhattan Associates (Nasdaq:MANH) เพื่อสร้างแพลตฟอร์มเทคโนโลยีซัพพลายเชนที่จะเสริม ระบบ ERP ของ Picwic จาก SAP โซลูชันดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ที่ศูนย์กระจายสินค้า (DC) แห่งใหม่ขนาด 215,000 ตารางฟุตของ Picwic ในเมือง Houplines ประเทศฝรั่งเศส

Picwic เป็นผู้ค้าปลีกของเล่นชั้นนำในฝรั่งเศส ด้วยร้านค้า 20 แห่งที่ตั้งอยู่ในปารีสและทางตอนเหนือของฝรั่งเศส บริษัทมีสินค้าราคาที่แข่งขันได้ 30,000 รายการตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึงมัลติมีเดีย ปาร์ตี้ ความคิดสร้างสรรค์ และของเล่นอื่นๆ รวมถึงเกมกลางแจ้ง

ตลาดของเล่นมีลักษณะตามฤดูกาลที่แข็งแกร่งมากและก่อให้เกิดความท้าทายในการจัดจำหน่ายเฉพาะสำหรับผู้ค้าปลีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อน ระหว่าง และทันทีหลังคริสต์มาส

ในช่วงเวลาสูงสุดนี้ Picwic จะต้องเพิ่มพนักงานคลังสินค้าจาก 40 เป็น 150 คน เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น นอกจากความต้องการตามฤดูกาลแล้ว Picwic ยังต้อง

จัดการการปฏิบัติด้านลอจิสติกส์ที่แตกต่างกัน รวมถึงการขนถ่ายวัสดุ (การขนถ่ายวัสดุจากรถบรรทุกขาเข้าไปยังรถบรรทุกขาออก รถพ่วง หรือรถรางที่มีการจัดเก็บน้อยหรือไม่มีเลยในระหว่างนั้น) และการจัดเก็บ (โดยที่ปริมาณเต็มกล่องจะถูกแยกย่อยเพื่อจัดเก็บกล่องระดับ)

“ฤดูกาลและคำสั่งซื้อประเภทต่างๆ เป็นตัวแทนของความท้าทายหลักสองประการในห่วงโซ่อุปทานที่เรากำลังเผชิญ” นายเซเมลิน ผู้อำนวยการด้านไอทีของ Picwic ให้ความ

เห็น “เราต้องการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีซัพพลายเชนเพื่อเสริมระบบ ERP ของเราเพื่อรองรับปริมาณที่ผันผวน เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ และปรับปรุงการมองเห็นห่วงโซ่

อุปทาน เราต้องการปรับปรุงกระบวนการหยิบสินค้าอย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มความคล่องตัวของกิจกรรมด้านลอจิสติกส์ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะนำเสนอ บริการที่สูงเป็นพิเศษบนพื้นฐานความสม่ำเสมอของร้านค้าและลูกค้าของเรา”หากต้องการอ่านส่วนที่เหลือของการเปิดตัว โปรดไปที่ http://www.manh.com/1413

แมนฮัตตัน แอสโซซิเอทส์ ยังคงเดินหน้าส่งมอบมรดก 20 ปีในการจัดหาความเป็นเลิศด้านซัพพลายเชนระดับโลกให้กับลูกค้ากว่า 1,200 รายทั่วโลก โดยคำนึงถึงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานหลักในการเป็นผู้นำตลาดเชิงกลยุทธ์ นวัตกรรมด้านซัพพลายเชนของบริษัทประกอบด้วย: Manhattan SCOPE®กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และ

เทคโนโลยีที่ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มกระบวนการซัพพลายเชน เพื่อช่วยให้องค์กรเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของตนตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ Manhattan

SCALE™กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการการจัดจำหน่ายและการจัดการการขนส่งที่สร้างขึ้นบนเทคโนโลยี Microsoft .NET; และแมนฮัตตัน แคเรียร์™ซึ่งเป็นชุดโซลูชั่นซัพพลายเชนที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการขนส่งทางรถยนต์โดยเฉพาะ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.manh.com .

ซานโฮเซ, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 กันยายน 2010) – Universal Robotics, Inc.ประกาศเปิดตัว Spatial Vision Logitech Bundle ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จับคู่ซอฟต์แวร์ Spatial Vision ของ Universal กับกล้อง USB Logitech® Webcam Pro 9000 สองตัวและ แว่นตา 3 มิติ ชุดรวมนี้มีเทคโนโลยี

ทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้ทุกคนสามารถติดตั้งระบบวิชันซิสเต็ม 3 มิติได้อย่างง่ายดาย ใช้งานง่ายและคุ้มค่า Spatial Vision Logitech Bundle นำเสนอภาพ 3 มิติและการจัดตำแหน่งให้กับแอปพลิเคชันมากมาย ตั้งแต่วิศวกรรมศาสตร์ การสร้างภาพยนตร์ ไปจนถึงการพัฒนาวิดีโอเกม

Tim Leehane ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับเว็บแคมของ Logitech กล่าวว่า “Spatial Vision Logitech Bundle รวมเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่

ทำให้ 3D เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง” “เรารู้สึกประทับใจกับโซลูชันล้ำสมัยที่ Universal Robotics นำเสนอ และรู้สึกตื่นเต้นที่พวกเขาใช้ประโยชน์จากเว็บแคม Logitech HD ของเราเพื่อนำโซลูชันที่ติดตั้งง่ายและคุ้มค่าออกสู่ตลาด”

เดิมทีออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลตำแหน่ง 3 มิติแก่หุ่นยนต์Spatial Visionเป็นซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนเว็บแคมคู่หนึ่งให้เป็นระบบการมองเห็น 3 มิติที่คุ้มค่า ง่ายต่อการปรับเทียบและ

ติดตั้ง เว็บแคม Logitech Pro 9000 USB ถูกใช้โดย Universal Robotics ในการพัฒนา Spatial Vision กล้องที่ไว้วางใจได้และใช้งานง่ายมีความละเอียดและเลนส์

ออโต้โฟกัสที่มีความละเอียดสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบการมองเห็น 3D ของ Spatial Vision ที่ช่วยให้ผู้ใช้สร้างและวัดตำแหน่ง 3D ของจุดในอวกาศได้อย่างแม่นยำในระดับมิลลิเมตร

Spatial Vision Logitech Bundle สามารถใช้ได้กับแอปพลิเคชันในโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนที่หลากหลาย ด้วยคุณสมบัติการจับภาพและบันทึกวิดีโอในตัวที่สร้าง

วิดีโอและภาพ 3 มิติได้ทันที จึงสามารถบันทึกวิดีโอ 3 มิติได้ด้วยตัวเองหรือช่วยสร้างภาพยนตร์ 3 มิติคุณภาพระดับมืออาชีพ ส่วนประกอบของชุดรวมสามารถช่วยผู้สร้าง

ภาพยนตร์ในการจัดวางกล้องสำหรับการถ่ายทำ 3D ได้ ประหยัดการตั้งค่าที่ลำบากและการถ่ายทำใหม่ที่มีต้นทุนสูง ไฟล์การปรับเทียบที่สร้างโดย Spatial Vision จะแก้ไขภาพด้วยสายตาในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อปรับการรับชม 3D ให้เหมาะสมที่สุด

Spatial Vision Logitech Bundle ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาเกมอวาตาร์ 3 มิติ หลังจากจับการเคลื่อนไหวในโลกแห่งความเป็นจริงด้วย Spatial Vision นักพัฒนาสามารถรวมการเคลื่อนไหว 3D ที่แก้ไขด้วยสายตาเข้ากับการพัฒนาเกมเพื่อการเคลื่อนไหวอวาตาร์ที่สมจริง

การผสมผสานระหว่างความแม่นยำและความสามารถในการจ่ายได้ทำให้ Spatial Vision Logitech Bundle เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องปฏิบัติการทางเทคนิคและวิศวกรรม

และแอปพลิเคชันการวิจัยทางวิชาการด้วย ซอฟต์แวร์ Spatial Vision ของ Universal และเว็บแคม Logitech สามารถระบุจุด 3D เฉพาะและคำนวณระยะทางในอวกาศได้อย่างรวดเร็วซึ่งยากต่อการวัดด้วยวิธีอื่น

Hob Wubbena ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Universal Robotics กล่าวว่า “ด้วย Spatial Vision Logitech Bundle เราขอเสนอวิธีง่ายๆ สำหรับทุกคนในการรับ

เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบวิชันซิสเต็ม 3 มิติ” “Spatial Vision ปรับปรุงคุณภาพของภาพจากเลนส์ Carl Zeiss คุณภาพสูงของ Logitech Webcam Pro 9000, ระบบ

โฟกัสอัตโนมัติระดับพรีเมียม และเซ็นเซอร์ HD ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล ผู้ที่ใช้ชุดอุปกรณ์นี้จะได้รับประโยชน์จากความแม่นยำ ประสิทธิภาพ และความสะดวกของมิลลิเมตรในระดับเดียวกัน ใช้ที่เรามีประสบการณ์ในห้องปฏิบัติการของเรา”

Spatial Vision Bundle ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ Spatial Vision, กล้อง Logitech Webcam Pro 9000 USB สองตัว และแว่นตา 3D หนึ่งคู่ ราคาที่ $ 599 มัดสามารถใช้ได้ผ่านทางยูนิเวอร์แซหุ่นยนต์เว็บไซต์

Spatial Vision ถูกสร้างขึ้นในระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของ Universal นั่นคือ Neocortex™ ซึ่งเป็นรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ประสาทสัมผัสมอเตอร์ ซึ่งช่วยให้เครื่องจักรเคลื่อนที่เรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขาและทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรือยากสำหรับมนุษย์

Universal Robotics จะเปิดตัวที่งาน Emerging Companies Summit ของ NVIDIA ในเมืองซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 22 และ 23 กันยายน เพื่อหารือเกี่ยวกับ

Spatial Vision Logitech Bundle รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ก้าวล้ำอื่นๆ สามารถพบบริษัทได้ที่บูธ #88/90 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตระกูลเชิงพื้นที่วิสัยทัศน์ไปwww.universalrobotics.com/spatialvision.htmlหรือติดต่อสากลหุ่นยนต์ที่ (615) 366-7245 หรือinfo@universalrobotics.com

Universal Robotics สร้างซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เครื่องจักรเรียนรู้จากประสบการณ์ ตอบสนองและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม และดำเนินงานที่มีราคาแพง อันตราย หรือยาก

สำหรับมนุษย์ Neocortex ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท ซึ่งได้รับการพัฒนามานานกว่าเจ็ดปีที่ NASA และ Vanderbilt University จะเพิ่มประสิทธิภาพ

และความปลอดภัยของคนงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ในการใช้งานต่างๆ เช่น คลังสินค้า เหมืองแร่ การจัดการของเสียอันตราย และยานยนต์อัตโนมัติ เช่น รถยก www.universalrobotics.com

โตรอนโต–(Marketwire – 21 กันยายน 2010) – รายงานสองฉบับที่เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้โดย Storage Strategies NOW Deni Connor นักวิเคราะห์หลักสรุปว่าพอร์ต

โฟลิโอ Recovery as a Service (RaaS) ที่พิสูจน์แล้วของ Geminare “กำหนดตลาด RaaS และอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะครองตลาด .” รายงานแรกGeminare เป้าหมาย

cloud-based การกู้คืนเป็น Service , ไฮไลท์วิธี Geminare ช่วย MSP, VAR และพันธมิตร OEM ได้อย่างรวดเร็วส่งมอบมูลค่าสูงอัตโนมัติ failoverบริการต่อเนื่องทางธุรกิจให้กับลูกค้าของพวกเขาผ่านการกู้คืนระบบคลาวด์และการจัดเก็บเมฆเสนอของพวกเขา รายงานที่สองGeminare เสนอการกู้คืนแอปพลิเคชันตามความต้องการ

ของลูกค้าที่เชื่อถือได้ใน Cloudแสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถรับบริการกู้คืนความเสียหายระดับองค์กรที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและคุ้มค่า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถือว่าแพงและซับซ้อนเกินไปสำหรับตลาด SMB/SME ได้อย่างไร

ในการประเมินความต้องการของตลาดสำหรับ RaaS Connor เขียนว่า “ธุรกิจจำนวนมากถูกป้องกันไม่ให้ปรับใช้บริการกู้คืนความเสียหายระดับองค์กร เนื่องจากเป็นต้นทุนที่จำกัด

และจัดการได้ยาก แต่เช่นเดียวกับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง พวกเขาต้องการ เพื่อให้สามารถให้บริการแอปพลิเคชันและข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องความอยู่รอดของธุรกิจของพวกเขา”

ชั้นนำในตลาดผลงาน raas Geminare รวมทั้งระบบคลาวด์ การกู้คืน 2.0 องค์กรและการจัดเก็บเมฆประกันชีวิต (CSA) 2.0 เอ็นเตอร์ไพรส์,สามารถใช้งานในวันแทนเดือน

เทคโนโลยีช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย ความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของข้อมูลและแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญต่อภารกิจ เช่น Microsoft Exchange, SharePoint,

SQL Server, Dynamics, BlackBerry และอื่นๆ โดยการจำลองสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าในแบบเรียลไทม์ไปยังโซลูชันเฟลโอเวอร์ในคลาวด์ โดยใช้ ผู้ขายคลาวด์

ที่เลือกได้ สภาพแวดล้อมที่จำลองแบบมีส่วนร่วมอย่างราบรื่นระหว่างการหยุดชะงักของระบบหรือความล้มเหลว และรวมถึงความล้มเหลวโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นความสามารถที่สงวนไว้สำหรับ Fortune 500 elite

Connor สรุปว่า “Geminare อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะครองตลาด RaaS สำหรับ SMEs การมุ่งเน้นเฉพาะช่องทางช่วยให้ MSP, VAR และ OEM สามารถนำเสนอความสามารถในการกู้คืนจากภัยพิบัติโดยไม่ต้องลงทุนจำนวนมาก กลยุทธ์ White label ของ Geminare ช่วยให้พันธมิตรใช้ประโยชน์จากชื่อแบรนด์ของตนเองได้ ด้วยข้อเสนอของ

Geminare ลูกค้าและคู่ค้าไม่จำเป็นต้องลงทุนในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือบุคลากร นอกจากนี้ บริการตามการสมัครรับข้อมูลและการปรับใช้ที่ง่ายดาย – น้อยกว่า 24 ชั่วโมง – ทำให้เป็นประโยชน์สำหรับ MSP, VAR และ OEM .”

Joshua Geist ซีอีโอของ Geminare กล่าวว่า “รายงานเหล่านี้ตรวจสอบสิ่งที่พาร์ทเนอร์ช่องทางขายบอกเราอยู่เสมอ ลูกค้าของพวกเขาไม่สามารถปกป้องข้อมูลได้อย่างเพียง

พอ” Joshua Geist ซีอีโอของ Geminare กล่าว “ด้วยงบประมาณที่จำกัดซึ่งธุรกิจทุกขนาดต้องเผชิญในปัจจุบัน และความซับซ้อนในการสร้างและจัดการโซลูชันการปกป้องข้อมูลแบบครบวงจรภายในองค์กรหรือแบบกำหนดเองข้อเสนอ RaaS ที่เปิดใช้งานบนคลาวด์ของเราจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ SMB/SME ตลาด.”

“ข้อเสนอ Cloud Recovery ที่ไม่ซ้ำใครของ Geminare คือความสามารถในการล้มเหลวอย่างราบรื่นและง่ายดายจากเซิร์ฟเวอร์ Cloud Recovery ไปยังสภาพแวดล้อมการ

ผลิตเมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว… โดยทั่วไปจะมีให้เฉพาะในตลาด Enterprise เท่านั้น [นี่] เป็นความแตกต่างอย่างมาก ปัจจัย… สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากผู้จำหน่าย DR ที่ ‘สร้างภาพ’ ที่ดูเหมือน และทำให้ความสามารถในการป้องกันของ SME เทียบเท่ากับคู่ค้าระดับองค์กร”

“Geminare มีโปรแกรม MSP, VAR และ OEM ที่ครอบคลุมซึ่ง… เสนอบริการคลาวด์แบบ white-label ช่องทางเดียวเท่านั้นที่พวกเขาสามารถรีแบรนด์และเสนอให้กับฐานลูกค้าของพวกเขา ประโยชน์หลัก… รวมถึงการสร้างความสนใจในตัวสินค้า การรับรอง เครื่องมือการขาย , การประเมินทางเทคนิคและการสนับสนุนตลอด 24/7/365”

“เทคโนโลยีของ Geminare เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า และมอบโซลูชัน MSP, VAR หรือ OEM ที่ไม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ใบอนุญาต การบำรุงรักษา

การฝึกอบรม หรือการสนับสนุนเพิ่มเติม พันธมิตรสามารถนำเสนอโซลูชันการกู้คืนความเสียหายแบบเบ็ดเสร็จแบบเบ็ดเสร็จแบบเบ็ดเสร็จแก่ลูกค้าของตนได้ .. และเพิ่มรายได้ต่อเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์ [ในคลาวด์ของพวกเขา]”

Storage Strategies NOW (SSG-NOW) ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์อุตสาหกรรม ให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมการจัดเก็บ ความเห็นและความเห็นเกี่ยวกับตลาด การวิเคราะห์ผู้ขาย

ที่จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ และการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต SSG-NOW ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 โดย Deni Connor ผู้สังเกตการณ์การจัดเก็บข้อมูลที่มีชื่อเสียง โดย

มุ่งเน้นที่โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลที่สมจริงสำหรับศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันและไคลเอนต์อาวุธด้วยการวิเคราะห์ที่ทันท่วงทีและเชิงลึก เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล ลูกค้าแต่ละรายของ SSG-NOW รับประกันความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของตนอย่างมีข้อมูล เป็นอิสระ และเป็นกลาง

Geminare เป็นผู้บุกเบิกในการนำเสนอโซลูชั่น Recovery as a Service (RaaS) ให้กับตลาดการประมวลผลแบบคลาวด์ ทุ่มเทให้กับการสร้างเทคโนโลยีคลาวด์ที่

เปลี่ยนแปลงเกม ซึ่งรวมถึงโซลูชันการกู้คืนระบบคลาวด์และที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ บริษัท Geminare นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายของพันธมิตรช่องทางจำหน่ายทั่วโลก ปัจจุบันในตลาดที่มีการจำลองแบบเซิร์ฟเวอร์ Geminare นับเป็นหนึ่งในพันธมิตรของบริษัท Qwest Communications, Hosting.com, Bell Canada, CA

Technologies Inc., Ingram Micro และองค์กรชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย Geminare ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา โดยมีฝ่ายปฏิบัติการและพันธมิตรในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป

ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 กันยายน 2010) – Unity Technologies ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการพัฒนา Unity สำหรับเนื้อหา 3D แบบโต้ตอบสูงบนเว็บ, iPhone, iPad, PC, Mac, Android, Wii™, Xbox 360 และ PlayStation ®3 ประกาศเปิดตัวความร่วมมือทางเทคนิคและพันธมิตรทางธุรกิจกับ

Allegorithmic ในวันนี้ Unity Technologies และ Allegorithmic จะทำงานร่วมกันเพื่อทำให้การผสานรวม Substance Engine ของ Allegorithmic เข้ากับ Unity Engine และ Editor ได้ใกล้เคียงที่สุด ซึ่งจะพร้อมให้ผู้ใช้ Unity 3 ทุกคนใช้งานได้ฟรีในปลายปีนี้

Nicholas Francis หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของ Unity Technologies กล่าวว่า “ฉันชอบเครื่องมือของ Allegorithmic และความยืดหยุ่นที่มีให้ ความสามารถ

ในการทั้งสองมีขนาดการกระจายพื้นผิวที่เล็กและพารามิเตอร์ระดับสูงสำหรับการปรับแต่งแบบไดนามิกเป็นคำสั่งผสมที่สมบูรณ์แบบ” “นักพัฒนาที่ช่ำชองจะชอบความสามารถในการสตรีมระดับมหาศาลด้วยพื้นผิวที่ใช้พื้นที่เพียงไม่กี่ Kb ในขณะที่ผู้มาใหม่สามารถใช้เครื่องมือปรับแต่งระดับสูงและสารที่ทำไว้ล่วงหน้าเพื่อเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว”

“Unity Technologies เห็นได้ชัดว่าเป็นเอ็นจิ้นเกมอันดับหนึ่งเมื่อพูดถึงการจัดจำหน่ายออนไลน์และบนมือถือ และด้วยวิธีการนั้น สิ่งเหล่านี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับเรา” ดร.

เซบาสเตียน เดกาย ซีอีโอของ Allegorithmic กล่าว “การเข้าสู่การรุกอย่างมหาศาลของ Unity หมายความว่าเทคโนโลยีของเราอยู่ในทางที่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ

อุตสาหกรรมเกม เรากำลังตั้งตารอที่จะได้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีความเชื่อมโยงกันที่ยอดเยี่ยมเพียงใด ตอนนี้ทีมพัฒนาทั้งสองของเรามุ่งมั่นที่จะ ทำให้มันไม่ใช่แค่เกิดขึ้นแต่ต้องยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง”

คุณลักษณะทั้งหมดของ Substance จะถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากภายในสภาพแวดล้อมการเขียนของ Unity Editor โดยมีการผสานรวมอย่างแน่นหนาในพื้นผิวที่มีอยู่และ

เวิร์กโฟลว์การสร้างโลก นอกจากนี้ จะมีสารพิเศษเฉพาะของ Unity มากมาย เช่นเดียวกับข้อเสนอพิเศษสำหรับห้องสมุดสำเร็จรูปที่พร้อมสำหรับการผลิตและยาแก้ปวดเวิร์กโฟลว์

ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 และตั้งอยู่ที่เมืองแกลร์มง-แฟร์รองด์ ประเทศฝรั่งเศส Allegorithmic เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเอฟเฟกต์สามมิติกับลูกค้า ได้แก่ Intel, Autodesk,

NVIDIA, NCsoft, Funcom และ The9 บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการสร้างซอฟต์แวร์การเขียนขั้นสูงและมิดเดิลแวร์ที่ออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการสร้างและ

แจกจ่ายพื้นผิวคุณภาพสูงสำหรับนักพัฒนาเนื้อหารุ่นต่อไป กลุ่มผลิตภัณฑ์เรือธงของบริษัทคือสสาร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว Allegorithmic และผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุณาเยี่ยมชมwww.allegorithmic.com

Unity Technologies กำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเกม โดยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทเกมชั้นนำ 5 อันดับแรกของปี 2552 โดย Gamasutra หลังจากออกสู่ตลาดได้เพียง 4

ปี และได้รับรางวัล Grand Prix และ Technical Innovation Awards ของนิตยสาร Develop ในปี 2010 ปัจจุบัน Unity Technologies มีมากกว่า ผู้ใช้ที่ลง

ทะเบียนมากกว่า 200,000 รายทั่วโลก – รวมถึง Bigpoint, Cartoon Network, Coca-Cola, Disney, Electronic Arts, LEGO, Microsoft, NASA,

Ubisoft, Warner Bros., สตูดิโอขนาดใหญ่และขนาดเล็ก, มืออาชีพอิสระ, นักเรียนและมือสมัครเล่น – โดยใช้ Unity แพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาเนื้อหา 3D เชิงโต้ตอบ

คุณภาพสูงสำหรับเว็บ มือถือ และคอนโซล Unity Technologies เป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ที่เติบโตเร็วที่สุดและกำลังสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างจริงจังเพื่อขยายการใช้งาน

พลัง และการเข้าถึงแพลตฟอร์มเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ในการทำให้เทคโนโลยี 3D เชิงโต้ตอบเป็นประชาธิปไตย Unity Technologies มีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโกและมีสำนักงานพัฒนาทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://unity3d.com/

PHOENIX, Sept. 21, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Lynda Mohring แนะนำ Rhea Lana’s Children’s Consignment (www.nwphoenix.rhealana.com )

ไปยังพื้นที่ NW Phoenix/Anthem ในสัปดาห์นี้ที่ The Shops at Norterra วันที่คืนสินค้าในการขายจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 กันยายน และวันพุธที่ 22 กันยายน

ครอบครัวที่ต้องการฝากขายสินค้าหรือซื้อสินค้าจากการขาย สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือออนไลน์ของงาน วันที่คืนสินค้า และวันที่ขายได้ที่ (www.nwphoenix.rhealana.com ) การขายจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปในวันศุกร์ที่ 24 กันยายนและปิดในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน

“งานของเรานำเสนอการช้อปปิ้งแบบครบวงจรและสินค้าชั้นยอดสำหรับคุณแม่ คุณยาย และคุณแม่ที่ต้องต่อรองราคา” Rhea Lana Riner ผู้ก่อตั้ง Rhea Lana’s

Children’s Consignment ( www.RheaLana.com ) กล่าว “เรามีผู้ขนส่งสินค้าหลายร้อยราย และคาดหวังให้นักช็อปหลายพันคนได้พบกับข้อเสนอที่เหลือเชื่อสำหรับครอบครัวของพวกเขาพร้อมๆ กับที่พวกเขาประหยัดเงินได้”

Rhea Lana’s Children’s Consignment ก่อตั้งขึ้นที่เมืองคอนเวย์ รัฐอาร์คันซอ ในปี 1997 ได้จัดกิจกรรมครึ่งปีทั่วทั้งสหรัฐอเมริกามานานกว่า 13 ปี ยอดขายดึงดูดนักช้อปและผู้ขนส่งสินค้าหลายพันคนที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการซื้อและขายเสื้อผ้าเด็กมือสองคุณภาพสูง

Mohring อธิบายว่า “สิ่งหนึ่งที่เราทำได้มากที่สุดหลังจบงานแต่ละงานคือการบริจาคสิ่งของสำหรับเด็กที่น่ารักหลายร้อยชิ้นให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น ศูนย์วิกฤตเด็ก ซึ่งมอบให้โดยตรงต่อครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ” Mohring อธิบาย “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำ Rhea Lana’s Children’s Consignment มาที่ NW

Phoenix/Anthem area Rhea Lana’s เป็นงานชุมชนที่ช่วยให้ครอบครัวใช้งบประมาณได้เต็มที่ ในขณะที่ทำให้พวกเขาได้ซื้อสินค้าที่ยอดเยี่ยมสำหรับครอบครัว ที่ Rhea Lana’s เราเป็นแม่ที่รัก ช่วยแม่”

Rhea Lana’s Children’s Consignment ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองคอนเวย์ รัฐอาร์คันซอ มีการขายครึ่งปีผ่านการดำเนินงานแฟรนไชส์ ​​29 แห่งใน 12 รัฐ งานครึ่งปี

ดึงดูดผู้ซื้อและผู้ค้าส่งหลายพันคนที่มองหาการประหยัดต้นทุนในการซื้อและขายเสื้อผ้าเด็กมือสองคุณภาพสูง เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น และสินค้าสำหรับเด็ก บริษัทเป็นการขายฝาก

ขายรายแรกในประเทศที่นำเสนอการจัดการออนไลน์และการติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ผ่านระบบสินค้าคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน Children’s

Consignment ของ Rhea Lana กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่http://www.rhealana.com . สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการทำแฟรนไชส์กับ Rhea Lana’s กรุณาเยี่ยมชม http://www.rhealana.com/franchise-opportunities.html

เรคยาวิก, ไอซ์แลนด์–(Marketwire – 21 กันยายน 2010) – CCPหนึ่งในผู้พัฒนาเกมอิสระชั้นนำของโลก ได้ประกาศส่วนเสริมใหม่สำหรับสมาชิกและผู้ทดลองใช้EVE

Online ทุกคนซึ่งจะวางจำหน่ายในเดือนพฤศจิกายน 2010 EVE Online® : Incursionจะแสดงการโจมตีที่ทวีความรุนแรงขึ้นของประเทศ Sansha’s Nation ซึ่งมุ่งสร้าง

ยูโทเปียของตัวเองและแก้แค้นนักบินที่ขวางทาง นักบินสามารถเข้าร่วมกองยานสาธารณะและร่วมมือกันเพื่อทำลายการรุกรานของ Sansha และทำให้จักรวาลกลับสู่สภาวะปกติ รับเงินรางวัลมากมาย รับรางวัลความภักดี และคำชมเชยอย่างสูง

EVE Online®: Incursionจะรวมถึงการปรับปรุงหลายอย่างตามคำแนะนำของCouncil of Stellar Managementเช่นเดียวกับการอัปเกรดฮาร์ดแวร์ การปรับปรุงซอฟต์แวร์ และส่วนประกอบคลัสเตอร์ใหม่ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเกมและการต่อสู้อย่างรวดเร็วให้สูงขึ้น

การปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ การอัปเดตผู้สร้างตัวละครด้วยเทคโนโลยีตัวละคร Carbon ของ CCP สำหรับภาพนักบินที่สดใหม่, Sansha Mothership และเครื่องบินทิ้งระเบิด,

เรือกู้ภัย Noctis, การปรับปรุง NPC และ AI, ของรางวัลและรางวัลที่โลภใหม่, กิจกรรมเนื้อเรื่อง, ภาพใหม่ที่น่าทึ่งและอีกมากมาย ระบบไดนามิกและเรียบง่ายสำหรับการโต้ตอบของดาวเคราะห์

EVEGateซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายโซเชียลบนเว็บสำหรับนักบิน เห็นการปรับปรุงและเพิ่มเติม เช่น ฟอรัมใหม่ที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของเครื่องมือองค์กรและการสื่อสารในโลก

เสมือนจริง ส่วนขยายดังกล่าวช่วยเสริมพลังของตัวเลือกแต่ละบุคคลในบริบทของความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้เล่นรายอื่น – จุดแข็งที่แท้จริงของ EVE – ดังที่เน้นไว้ในตัวอย่าง ” Causality ” และตัวอย่าง ” Butterfly Effect ” สุดคลาสสิก

“การบุกรุกถือเป็นจุดที่ประสบการณ์ PVE ของเราเคลื่อนไปสู่รากฐานของความร่วมมือของ EVE และการเปิดตัวแพลตฟอร์ม Carbon Technology ที่ใหญ่ที่สุดของเราจนถึงปัจจุบัน ผู้เล่นและนักพัฒนาจำนวนมากไม่เคยมีส่วนสนับสนุนจักรวาลของ EVE มาก่อน” ผู้ผลิตอาวุโส Arnar กล่าว กิลฟาสัน.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ EVE Online: การบุกรุกจะสามารถใช้ได้ในเดือนที่ผ่านมาที่http://www.eveonline.com/incursionบนเป็นทางการของเราที่ FacebookและTwitterฟีดและพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราผ่านทางบล็อก

กำหนดอนาคตหลายหมื่นปีEVE Onlineคือการเดินทางสู่ดวงดาวอันน่าทึ่ง สู่ประสบการณ์ที่เต็มอิ่มกับการผจญภัย ความร่ำรวย อันตราย และรัศมีภาพ ด้วยสมาชิกกว่าสามแสนคน

ทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในจักรวาลเสมือนจริงเดียวกัน EVE นำเสนอเศรษฐกิจที่ดำเนินกิจการโดยผู้เล่นมากมาย โดยสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือยานอวกาศ ซึ่งออกแบบมาเพื่อ

ตอบสนองความต้องการ ทักษะ และความทะเยอทะยานเฉพาะของคุณ EVE นำเสนออาชีพต่างๆ ตั้งแต่ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์ไปจนถึงทหารรับจ้าง ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ไป

จนถึงโจรสลัด วิศวกรเหมืองแร่ ไปจนถึงผู้บัญชาการกองเรือรบ หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้และอีกมากมาย ตั้งแต่การทำข้อตกลงทางธุรกิจไปจนถึงการทำสงคราม คุณจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือและอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนหลากหลายเพื่อสร้างโชคชะตาของคุณเองใน EVE เรียนรู้เพิ่มเติมที่www.eveonline.com

EVE Online รวมถึงบุคคลที่ชำระค่าสมัครหรือมีรหัสเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (ETC) ที่ใช้งานอยู่เพื่อเล่น EVE Online รวมถึงผู้ที่ซื้อเกมและอยู่ในระยะเวลาที่เข้าถึงได้ฟรี คำจำกัดความข้างต้นไม่รวมผู้เล่นทุกคนภายใต้การสมัครสมาชิกส่งเสริมการขายฟรี การสมัครสมาชิกที่หมดอายุหรือถูกยกเลิก และ ETC ที่หมดอายุ

CCPได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้บุกเบิกชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านสถาปัตยกรรมจักรวาลถาวรแบบเซิร์ฟเวอร์เดียวในฐานะผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่ EVE Online เกม

ออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนในนิยายวิทยาศาสตร์ (MMOG) ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก การใช้แนวทางข้ามสายงานผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยและความเป็นเลิศทางศิลปะ CCP

มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวาและน่าสนใจซึ่งอยู่เหนือขอบเขตของ MMO ทั่วไปและอำนวยความสะดวกในเครือข่ายสังคมผ่านโลกเสมือนจริง CCP ก่อตั้งและก่อตั้งโดย

เอกชนในเมืองเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ ในปี 1997 ปัจจุบัน CCP มีสำนักงานในระดับสากลและมีสำนักงานในแอตแลนต้า เซี่ยงไฮ้ และนิวคาสเซิล รวมถึงฐานปฏิบัติการในลอนดอน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CCP ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทwww.ccpgames.com

คาร์บอนกรอบเป็นรากฐานซึ่ง CCP ของโลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นและเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์การพัฒนา ประกอบด้วยเอ็นจิ้นกราฟิก Trinity ของ CCP พร้อมกับ

การทำคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์และเทคโนโลยีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การผสมผสานของฟังก์ชันที่ล้ำสมัยนี้ช่วยให้นักพัฒนา CCP หลุดพ้นจากเอนจิ้นและแพลตฟอร์มเกมรุ่นเก่าๆ เพื่อใช้เทคโนโลยีพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ลดช่วงการเรียนรู้ลงอย่างมาก และช่วยให้ทีมไหลได้อย่างง่ายดาย ระหว่างโครงการ

บอสตัน, แมสซาชูเซตส์–(Marketwire – 22 กันยายน 2010) – การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกยังคงดำเนินต่อไปแต่มีความไม่เท่าเทียมกันอย่างมาก และโอกาสสำหรับแต่ละ

บริษัทแตกต่างกันไปอย่างมาก รายงานใหม่จาก The Boston Consulting Group (BCG) ระบุว่า ปัจจัยสำคัญที่สามารถแยกผู้ชนะออกจากผู้แพ้ในสภาพแวดล้อมนี้คือเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงาน ” IT Advantage: Fall 2010″จะออกวันนี้

รายงานดังกล่าวจะกล่าวถึงวิธีการต่างๆ ที่ฝ่ายไอทีสามารถสนับสนุนหรือแม้แต่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของบริษัทได้ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างว่าองค์กรไอทีสามารถปรับความสามารถ

ของตนเองให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มของไอทีได้อย่างไร รายงานดังกล่าวนำไปสู่การสัมภาษณ์กับ Eric Baudson หัวหน้าฝ่ายไอทีและการดำเนินงานระดับโลกที่ Crédit

Agricole Corporate and Investment Bank Baudson อภิปรายถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเขาในการเพิ่มมูลค่าไอทีให้กับบริษัท ตลอดจนความท้าทายด้านไอทีใน

การจัดการช่วงตกต่ำ นอกจากนี้ เขายังเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในฝ่ายไอที และบทบาทของ CIO ที่มีแนวโน้มว่าจะพัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอย่างไร

รายงานยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับจุดสนใจหลักของบริษัทหลายแห่งในปัจจุบัน นั่นคือ นวัตกรรม และบทบาทสำคัญที่เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถมีบทบาทในการแสวงหา ไอที

สามารถเปิดใช้งานและขับเคลื่อนประสบการณ์ลูกค้าที่ได้รับการปรับปรุง ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ดีขึ้น แม้กระทั่งรูปแบบธุรกิจใหม่ทั้งหมด กุญแจสำคัญคือการรู้วิธีใช้ประโยชน์จากมัน บทความนี้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการทำงาน

“ข้อได้เปรียบด้านไอที: ฤดูใบไม้ร่วง 2010″ครอบคลุมหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มมูลค่าไอทีให้กับธุรกิจสูงสุดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไอที หัวข้อที่รายงานกล่าวถึงมีดังต่อไปนี้:

“การประมวลผลแบบคลาวด์ในองค์กรขนาดใหญ่” การประมวลผลแบบคลาวด์กำลังได้รับการประกาศจากหลาย ๆ คนว่าเป็นผู้เปลี่ยนเกมสำหรับแนวทางปฏิบัติด้านไอที บทความนี้

สรุปว่า “คลาวด์” อาจเปลี่ยนแปลงการจัดการไอทีในระยะยาว เปลี่ยนวิธีที่องค์กรใช้ทรัพยากรการประมวลผล ร่วมมือกับบุคคลภายนอก และสร้างธุรกิจใหม่ แต่บริษัทส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ใกล้จุดนั้น

” ‘มาตรฐานทองคำ’ สำหรับการจัดการไอทีเพื่อมูลค่าทางธุรกิจ .” ที่เพิ่งเปิดตัว IT Capability Maturity Framework ของ Innovation Value Institute เป็น

เครื่องมือล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถด้านไอทีของตนและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของ IT ให้สูงสุด บทความนี้กล่าวถึงกรอบงานและการใช้งาน

“การปรับปรุงประสิทธิภาพไอทีในภาครัฐ ” รัฐบาลออสเตรเลียจัดการยกเครื่องระบบไอทีขั้นพื้นฐาน โดยลดค่าใช้จ่าย 1 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียโดยไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อการให้บริการของรัฐบาล บทความนี้ให้รายละเอียด เป็นบทเรียนสำหรับทั้งภาครัฐและเอกชน

“การปรับสถาปัตยกรรมไอทีให้เหมาะสมในอุตสาหกรรมประกันภัย ” สถาปัตยกรรมไอทีที่มีความคล่องตัวและปรับให้เหมาะสมสามารถแปลงเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับ

บริษัทประกันภัย บทความนี้นำเสนอพิมพ์เขียวสำหรับบริษัทประกันเพื่อรับมือกับความท้าทาย ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ไปจนถึงการรับรองทักษะด้านไอทีที่เหมาะสมพร้อมสำหรับการใช้งาน

“ไอทีสามารถเป็นอาวุธแข่งขันที่ทรงพลังในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปัจจุบัน” โวล์ฟกัง ธีล ผู้นำระดับโลกด้านแนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบีซีจี และ

หนึ่งในผู้เขียนร่วมของรายงานกล่าว “แต่ส่วนใหญ่ก็ยังถูกใช้งานน้อยเกินไป บริษัทต่างๆ ควรจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างแข็งขันมากขึ้น การทำเช่นนั้นอาจเป็นความแตกต่าง

ระหว่างความสำเร็จและความซบเซา”ที่จะได้รับสำเนาของรายงานหรือนัดสัมภาษณ์กับหนึ่งในผู้เขียนกรุณาติดต่อเอริค Gregoire ที่ +1 617 850 3783 หรือgregoire.eric@bcg.com

Boston Consulting Group (BCG) เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลกและเป็นที่ปรึกษาชั้นนำของโลกด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ เราร่วมมือกับลูกค้าในทุกภาคส่วน

และภูมิภาคเพื่อระบุโอกาสที่มีมูลค่าสูงสุด จัดการกับความท้าทายที่สำคัญที่สุด และเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขา แนวทางที่กำหนดเองของเรารวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงของบริษัทและตลาดด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในทุกระดับขององค์กรลูกค้า สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของเราจะได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน สร้างองค์กรที่มี

ความสามารถมากขึ้น และได้รับผลลัพธ์ที่ยั่งยืน BCG ก่อตั้งขึ้นในปี 2506 เป็นบริษัทเอกชนที่มีสำนักงาน 69 แห่งใน 40 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.bcg.com

ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 22 กันยายน 2010) – Phizzle แพลตฟอร์มอัจฉริยะสำหรับโซลูชันการตลาดบนมือถือ ประกาศใน

วันนี้ว่า Madison Square Garden ได้เลือก Phizzle เป็นผู้จำหน่ายทางเลือกในการจัดหาอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่แข็งแกร่งและปรับปรุงให้ดีขึ้น แคมเปญการตลาดสำหรับ New

York Knicks, New York Rangers, New York Liberty, เครือข่ายโทรทัศน์ระดับภูมิภาค MSG และ MSG Plus และฐานข้อมูลการตลาดดิจิทัลของบริษัท MSG Insider

การนำเสนอแพลตฟอร์มการสื่อสารที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และประสบการณ์ของแฟน ๆ ที่น่าสนใจ PhizzleMobile™ แพลตฟอร์มบนเว็บของ Phizzle ช่วยให้แบรนด์ของ MSG นำเสนอการโต้ตอบทางมือถือแบบเรียลไทม์เพื่อดึงดูดผู้ชมทั้งในและนอกเวที

แคมเปญการส่งข้อความที่หลากหลายจะถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนาน น่าตื่นเต้น และมีส่วนร่วม รวมถึงการโปรโมต Text-2-Win, โพล

และแบบสำรวจ ยิงปลาออนไลน์ และ Text-2-Screen เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ชมผ่านอุปกรณ์มือถือ (ก่อน ระหว่าง หลังงาน) Phizzle จะจัดเตรียมชุดเครื่องมือทางการตลาดผ่านมือถือและ SMS ให้กับผงชูรส เพื่อสร้างโปรแกรมการตลาดบนมือถือแบบบูรณาการหลายช่องทางสำหรับแฟน ๆ ผู้สนับสนุนงานและ ผู้โฆษณาในท้องถิ่น

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เป็นที่รู้จักอย่างดี Phizzle จะทำงานร่วมกับผงชูรสเพื่อดึงดูด ‘ระบบนิเวศ’ ของอุปกรณ์พกพาทั้งหมดเพื่อสร้างบทสนทนา’ แบบเรียลไทม์’กับผู้ชมที่เกม คอนเสิร์ต และระหว่างการถ่ายทอดสด

Ben Davis ซีอีโอของ Phizzle กล่าวว่า “เราโชคดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมมือกับแบรนด์ในตำนานดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการของทีมกีฬามืออาชีพของ MSG และ

เครือข่ายโทรทัศน์เพื่อสร้างส่วนผสมที่โดดเด่นของความภักดีของลูกค้าอย่างลึกซึ้งและรายได้ที่เพิ่มขึ้น” Ben Davis ซีอีโอของ Phizzle กล่าว “ผงชูรสมุ่งมั่นที่จะนำเสนอ

กลยุทธ์มือถือที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเริ่มต้นการสนทนาแบบตัวต่อตัวกับฐานแฟน ๆ ของพวกเขาและ Phizzle รู้สึกตื่นเต้นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อให้เทคโนโลยีของเรามอบประสบการณ์สุดยอดของแฟน ๆ ”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Phizzle เพื่อปรับปรุงประสบการณ์มือถือของเราสำหรับแฟนนิกส์ เรนเจอร์และลิเบอร์ตี้ ผู้ชม MSG และ MSG Plus และผู้เข้าร่วมงานทุกคน

Phizzle มีแพลตฟอร์ม 360 องศาแบบบูรณาการอย่างสมบูรณ์และความคิดสร้างสรรค์ในการมีส่วนร่วม แฟนๆ ของเรา สร้างฐานข้อมูลของเรา และช่วยสร้างโอกาสเพิ่มเติมในการบูรณาการพันธมิตรทางการตลาดของเรา” สกอตต์ ริชแมน รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ MSG Interactive กล่าว

Phizzle ( www.phizzle.com .)) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตลาดบนมือถือซึ่งให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของผู้ชมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่ม

ยิงปลาออนไลน์ ความภักดีของแฟน ๆ และตราสินค้า เราปรับใช้โซลูชัน SaaS ที่ครอบคลุมโดยอิงจากแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้และมีประสิทธิภาพของเรา เพื่อดำเนินการแคมเปญเชิงโต้ตอบที่

สร้างระบบนิเวศในท้องถิ่นรอบๆ ทีม สถานที่ และแบรนด์ต่างๆ Phizzle นำเสนอเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อมอบประสบการณ์การมีส่วนร่วมของแฟนๆ และการมีส่วนร่วมของผู้

บริโภคที่ไม่เหมือนใคร เพื่อเพิ่มคุณค่าของแบรนด์และกระตุ้นยอดขายให้กับพันธมิตรทางการตลาดและผู้สนับสนุนของคุณ ข้อเสนอเหล่านี้รวมถึงระบบการจัดการแคมเปญการตลาด

บนมือถือ แพลตฟอร์มโฆษณาบนมือถือ ตัวสร้างสถานะอินเทอร์เน็ตบนมือถือ และส่วนประกอบการผสานรวมที่พร้อมออกอากาศคุณภาพสูง มีเพียง Phizzle เท่านั้นที่นำแพลตฟอร์มการตลาดบนมือถือแบบครบวงจรนี้มาสู่ลูกค้า

ลูกค้าแบรนด์พรีเมียมของ Phizzle ได้แก่ Madison Square Garden, Cleveland Cavaliers, San Jose Sharks, Fox Sports, Comcast-Spectacor,

DirecTV Sports Networks, Philadelphia 76ers, Nashville Predators และอื่นๆ บริษัทเอกชนนี้มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย

Madison Square Garden, Inc. เป็นธุรกิจด้านกีฬา ความบันเทิง และสื่อแบบครบวงจร บริษัทประกอบด้วยสามกลุ่มธุรกิจ: MSG Sports, MSG Entertainment และ

MSG Media ซึ่งสอดคล้องกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโดยรวมของ MSG ซึ่งสร้างขึ้นจากรากฐานของสถานที่ที่โดดเด่นและเนื้อหาที่น่าสนใจที่ MSG สร้าง ผลิต

นำเสนอ และ/หรือเผยแพร่ผ่านเครือข่ายการเขียนโปรแกรมและทรัพย์สินสื่ออื่นๆ MSG Sports ประกอบด้วยการเป็นเจ้าของและดำเนินกิจการแฟรนไชส์กีฬา ได้แก่ New York

Knicks (NBA), New York Rangers (NHL), New York Liberty (WNBA) และ Hartford Wolf Pack (AHL) MSG Sports ยังมีคุณสมบัติด้านกีฬาอื่น ๆ รวมถึง

การนำเสนอการแข่งขันกีฬาสดที่หลากหลายรวมถึงการชกมวยอาชีพ บาสเก็ตบอลวิทยาลัย ลู่และลาน และเทนนิส MSG Entertainment เป็นหนึ่งในผู้นำด้านความบันเทิงสด

ของประเทศ MSG Entertainment สร้าง ผลิต และ/หรือนำเสนอการแสดงสดที่หลากหลาย รวมถึง Radio City Christmas Spectacular ที่มี Radio City

Rockettes ทั่วประเทศ MSG Entertainment ยังนำเสนอหรือจัดกิจกรรมความบันเทิงสดอื่นๆ เช่น คอนเสิร์ต การแสดงของครอบครัว และกิจกรรมพิเศษในสถานที่ต่างๆ ของ

MSG สถานที่เหล่านี้รวมถึงเมดิสันสแควร์การ์เด้น, เรดิโอซิตี้มิวสิคฮอลล์, โรงละครที่เมดิสันสแควร์การ์เดน, โรงละครบีคอน, โรงละครชิคาโกและโรงละครวัง MSG Media เป็น

ผู้นำด้านการผลิตและการพัฒนาเนื้อหาสำหรับแพลตฟอร์มการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย รวมถึงเนื้อหาที่มาจากสถานที่ของผงชูรส MSG Media ประกอบด้วย MSG Networks

(MSG, MSG Plus, เครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาคของ MSG HD และ MSG Plus HD และ Fuse Networks (Fuse and Fuse HD) ซึ่งเป็นเครือข่ายโทรทัศน์ระดับประเทศที่เน้นด้านดนตรีโดยเฉพาะ ผงชูรสมีเดียยังรับผิดชอบในการจัดการความคิดริเริ่มเชิงโต้ตอบในทุกกลุ่มธุรกิจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.msg.com .

ซานโฮเซ รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 22 กันยายน 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — Magma® Design Automation Inc. (Nasdaq:LAVA) ประกาศในวันนี้ว่ายอดรวม 9.97

ล้านดอลลาร์ของ Convertible Senior Notes 6.0% ที่ครบกำหนดชำระในปี 2014 ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญ ในธุรกรรมที่เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2010 ส่งผลให้หนี้แปลงสภาพคงค้างทั้งหมดของ Magma ลดลงเหลือประมาณ 3.3 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2014

Peter S. Teshima ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Magma กล่าวว่า “ธุรกรรมนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดในชุดการพัฒนาที่ลดหนี้แปลงสภาพคงค้างของ Magma ให้เหลือใน

ระดับที่ถือว่าเล็กน้อยมาก ลดลงจากเกือบ 50 ล้านดอลลาร์เมื่อประมาณ 1 ปีที่แล้ว “ภาระดอกเบี้ยในอนาคตของเราลดลงอย่างเห็นได้ชัด และเราเชื่อว่างบดุลของเราดีขึ้นอย่างมากอันเป็นผลมาจากการดำเนินการในปีที่ผ่านมา”

ซอฟต์แวร์การออกแบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ (EDA) ของ Magma มอบ “เส้นทางสู่ซิลิคอนที่เร็วที่สุด”™ และทำให้บริษัทชิปชั้นนำของโลกสร้างวงจรรวม (IC) ประสิทธิภาพ

สูงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เกมอิเล็กทรอนิกส์ WiFi เครื่องเล่น MP3 วิดีโอดิจิทัล เครือข่าย และการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ผลิตภัณฑ์แม็กม่าถูกนำมาใช้ในการใช้งาน IC,

การออกแบบแอนะล็อก/สัญญาณผสม, การวิเคราะห์, การตรวจสอบทางกายภาพ, การจำลองวงจร และการกำหนดลักษณะเฉพาะ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในซานโฮเซ่

แคลิฟอร์เนีย และมีสำนักงานทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป ญี่ปุ่น เอเชีย และอินเดีย หุ้นของแม็กม่าซื้อขายในตลาด Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ LAVA ติดตามแม็กม่าบน

Twitter ได้ที่www.Twitter.com/MagmaEDAและบน Facebook ที่www.Facebook.com/Magmawww.magma-da.comครับ Magma เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ “เส้นทางที่เร็วที่สุดสู่ซิลิคอน” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Magma Design Automation Inc.

KIRKLAND, Wash., Sept. 22, 2010 (GLOBE NEWSWIRE) — AISystems, Inc. (OTCBB:ASYI) (“AISystems” หรือ “บริษัท”) ผู้สร้าง jetEngine ™ซึ่งเป็น

ระบบซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มธุรกิจชั้นนำสำหรับสายการบิน อุตสาหกรรม มีความยินดีที่จะประกาศการแต่งตั้ง Andrae J. Marrocco ดำรงตำแหน่งรองประธานและที่ปรึกษาทั่วไป

นาย Marrocco จะดูแลงานด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดของบริษัท และจะให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์แก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เขาจะรายงานตรงต่อสตีเฟน ซี. จอห์นสตัน ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

“Andrae นำประสบการณ์มากกว่า 10 ปีมาสู่ AISystems โดยให้คำปรึกษาแก่บริษัทเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายและธุรกรรมการเงินข้ามพรมแดนที่ซับซ้อน” นายจอห์นสตัน

กล่าว “เราเชื่อว่าประวัติที่โดดเด่นของเขาในการจัดโครงสร้าง การเจรจาต่อรอง และการบันทึกธุรกรรมทางการเงินที่มีรายละเอียดสูงและซับซ้อน และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ

กฎหมาย สื่อ และนโยบายทำให้เขาเป็นส่วนเสริมในอุดมคติสำหรับทีมผู้บริหารของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเงินองค์กรและการค้าของเขา ความเชี่ยวชาญด้านสัญญาจะเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับการเติบโตของบริษัท” นายจอห์นสตันสรุป

“เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับบริษัทที่อยู่ในจุดเปลี่ยนในการพัฒนา ประสบการณ์ของผมทั้งในด้านการเงินและกฎหมายจะช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งได้ดำเนิน

การไปแล้ว” นายมาร์รอคโคกล่าว “AISystems มีเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและเปลี่ยนเกมด้วย jetEngine™ และเป้าหมายของฉันคือการช่วยให้บริษัทใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโอกาสทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

คุณ Marrocco มีประสบการณ์ด้านกฎหมายอย่างกว้างขวางในด้านการธนาคารและการเงิน ล่าสุด Mr. Marrocco ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาวุโสของ Clayton Utz ในซิดนีย์

ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเขาให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างๆ และสถาบันการเงินระดับโลกและระดับประเทศเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เขายังเป็นที่ปรึกษาในประเด็นเชิงกลยุทธ์ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการการเงินเพื่อการค้า การปรับโครงสร้างหนี้ และการจัดการด้านความปลอดภัย ก่อนหน้านั้น เขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับแผนก Treasury and Debt

Markets ของ Macquarie Bank และ Macquarie Capital เกี่ยวกับการเงินองค์กรและธุรกรรมวาณิชธนกิจที่มีความซับซ้อนจำนวนหนึ่ง การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ โปรแกรมพันธบัตรทั่วโลกและในประเทศ และสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

คุณมาร์รอคโคสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ (การเงินองค์กร) และปริญญาตรีสาขาสังคมศาสตร์ (จิตวิทยา/การเมือง) จากมหาวิทยาลัยแอดิเลด

AISystems ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มธุรกิจที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมสายการบินที่เรียกว่า jetEngine™ ซึ่งประกอบด้วยระบบและอัลกอริธึมทาง

คณิตศาสตร์ที่สามารถสร้างการปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญผ่านความสามารถในการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ การจัดตารางทรัพยากร การจัดการรายได้ และการดำเนินงานแบบบูรณาการ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AISystems ได้ที่www.aisystems.org .

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของบทบัญญัติ “ท่าเรือปลอดภัย” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538

แถลงการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง ของบริษัทให้แตกต่างไปจากผลลัพธ์ที่แสดงหรือ

บอกเป็นนัยในข้อความดังกล่าว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจากระดับการขายที่คาดการณ์ไว้ สภาวะทางเศรษฐกิจและการแข่งขันและกฎระเบียบระดับชาติหรือระดับภูมิภาคในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์กับลูกค้า การเข้าถึงเงินทุน ปัญหาในการพัฒนาและการตลาด ผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ การยอมรับของลูกค้าของผลิตภัณฑ์ที่มี

อยู่และใหม่ และปัจจัยอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงสามารถพบได้ในบริษัท รายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K และในรายงานล่าสุดของแบบฟอร์ม 8-K ของบริษัทที่

ยื่นต่อ SEC ดังนั้น แม้ว่าบริษัทจะเชื่อว่าการคาดการณ์ที่ปรากฏในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้