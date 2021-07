สมัครคาสิโน GClub ยูฟ่าเบท รอยัลออนไลน์ Sa Gaming

สมัครคาสิโน GClub ยูฟ่าเบท ลาสเวกัส รัฐเนวาดา — (PRESS RELEASE) — Van Halen หนึ่งในวงดนตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดตลอดกาลจะกลับขึ้นแสดงบนเวทีที่ Mandalay Bay Events Center ในวันที่ 19 เมษายน 2008 วงดนตรีที่มี Eddie Van Halen, David Lee Roth, Alex Van Halen และ Wolfgang Van Halen จะแสดงคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tiger Jam XI งานระดมทุนที่นำเสนอโดย AT&T และจัดโดย Tiger Woods ตำนานกอล์ฟ รายได้สมทบทุนมูลนิธิไทเกอร์ วูดส์

Eddie, David, Alex และ Wolfgang กล่าวว่า “เราได้ยินมาว่าคุณคิดถึงเรา เรากลับมาแล้ว! เราเร่งเครื่องที่ Tiger Jam ในทัวร์ถัดไป”

คอนเสิร์ตเริ่มต้นอย่างมีสไตล์กับ Ryan Shaw นักร้อง/นักแต่งเพลง R&B ที่กำลังมาแรง เวลา 20.30 น. Van Halen มีกำหนดขึ้นแสดงเวลา 21.30 น.

ราคาตั๋วส่วนบุคคลเริ่มต้นที่ 125 ดอลลาร์และมีจำหน่ายที่สำนักงานกล่องมัณฑะเลย์เบย์อีเวนต์เซ็นเตอร์และที่สถานที่จำหน่ายตั๋วในลาสเวกัสทุกแห่ง (ศูนย์อาหารและยาของสมิธ ร้านค้าของ Macy และ Ritmo Latino) หากต้องการเรียกเก็บเงินทางโทรศัพท์ด้วยบัตรเครดิตรายใหญ่ โปรดติดต่อบ็อกซ์ออฟฟิศมัณฑะเลย์เบย์ที่ (702) 632-7580 หรือ Ticketmaster ที่ (702) 474-4000 สามารถซื้อตั๋วได้ที่ Mandalaybay.com หรือ Ticketmaster.com

Van Halen เป็นหนึ่งในวงดนตรีที่สำคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดตลอดกาล จากช่วงเวลาที่พวกเขาออกอัลบั้มเปิดตัวในปี 1978 ที่มีชื่อในตัวเอง Van Halen เขย่ารากฐานของร็อค ต้องขอบคุณการแสดงที่ไม่มีใครเทียบได้ของ David Lee Roth ความสามารถด้านกีตาร์ที่ปฏิวัติวงการของ Eddie Van Halen และความสามารถในการแต่งเพลงของพวกเขา สถิติความสำเร็จของวงนั้นยากที่จะไปถึงจุดสูงสุด นำเสนอด้วยสองรางวัล Diamond Award RIAA Certified Status’ (สำหรับยอดขายอัลบั้ม 10 ล้านหน่วยขึ้นไป) สำหรับอัลบั้มของพวกเขา “Van Halen” และ “1984” Van Halen เข้าร่วมรายชื่อผู้ได้รับรางวัล Diamond Award สองครั้งในประวัติศาสตร์ อุตสาหกรรมดนตรี.

วงดนตรียังอยู่ใน Guinness Book of World Records สำหรับการมีเพลงฮิตอันดับ 1 ในชาร์ต Mainstream Rock ของ Billboard มากกว่าวงอื่นในประวัติศาสตร์ Van Halen ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Rock ‘N’ Roll Hall of Fame ในปี 2550 ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Van Halen ได้ที่: Van-Halen.com

PRESS RELEASE) — Titan Pokerห้องโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่าย iPoker จะจัด Asian Poker Tour (APT) Manila Super Satellite Series ในฤดูใบไม้ผลินี้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ที่นั่งในการแข่งขันที่มะนิลา จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคมถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2551 นี่เป็นครั้งแรกที่ห้องโป๊กเกอร์ยอดนิยมจะส่งผู้เล่นไปแข่งขันสดในเอเชีย

ผู้ชนะ Super Satellites ซึ่งเริ่มในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม เวลา 20:00 GMT จะได้รับแพ็คเกจรางวัลมูลค่า $6,000 ซึ่งรวมถึงการซื้อเข้าร่วมงานหลักของ Asian Poker Tour และเงินสำหรับเที่ยวบินและการใช้จ่าย

Titan Poker มักจะจัดซีรีส์ทัวร์นาเมนต์โดยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เข้าร่วมการแข่งขันสดที่น่าตื่นเต้นทั่วโลก ปัจจุบันมีผู้เล่น 18 คนที่เป็นตัวแทนของ Titan Poker ที่ Irish Open ในดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ก่อนหน้านี้ ผู้ชนะได้รับที่นั่งในการแข่งขันที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แอฟริกาใต้; และเมืองต่างๆ ทั่วยุโรป

Titan Poker สนับสนุนการแข่งขัน Eurocity Poker Tour Madrid Open ในเดือนพฤษภาคมนี้ และจะส่งผู้เล่นเข้าร่วม World Poker Showdownในสาธารณรัฐโดมินิกันในปลายปีนี้ Titan Poker จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน European Championship of Online Poker II (ECOOP) ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่มีทักษะจะแข่งขันกันเพื่อชิงส่วนแบ่ง 3,600,000 เหรียญสหรัฐในช่วงสิบวันที่เต็มไปด้วยแอ็คชั่น

เลิฟแลนด์ โคโลราโด — (PRESS RELEASE) — หลังจากกว่าห้าสิบปีในฐานะสถานที่สำคัญทางตอนเหนือของโคโลราโด Cloverleaf Kennel Club ได้ดำเนินการแข่งครั้งสุดท้าย อสังหาริมทรัพย์จะถูกขายและพัฒนา ทุกอย่างตั้งแต่ทรายที่ใช้ในแทร็กจนถึงอ่างล้างจานจะอยู่ใน Auction Block เจ้าของจ้าง Rocky Mountain Estates Brokers Inc. เพื่อขายทุกอย่างที่สามารถทำได้ในการประมูลสาธารณะซึ่งมีกำหนดในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2551 เริ่มเวลา 10:10 น.

นี่จะไม่ใช่การประมูลทั่วไปของคุณเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกจะถูกรื้อถอน RMEB จะขายทุกอย่างที่เห็นว่าขายได้และถอดออกได้ รายการในการประมูลประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ อุปกรณ์ร้านอาหาร เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ และอื่นๆ RMEB ยังจะจำหน่ายสิ่งของสำหรับการรื้อถอนรวมถึงอาคารที่จะเคลื่อนย้าย ท่อ ลวด และแม้แต่ทรายเฉพาะที่ประกอบเป็นพื้นผิวของราง

ผู้ซื้อชอบคุณลักษณะการเสนอราคาทางอินเทอร์เน็ตของเรา เนื่องจากไม่ต้องเข้าร่วมการประมูลสดหากสนใจเพียงไม่กี่รายการเท่านั้น ผู้ขายชอบและสร้างกลุ่มผู้ซื้อที่มีอยู่มากขึ้น หลายคนจำได้ว่าเคยได้ยินคำว่า “มานี่ Whizmo” ก่อนเสียงระฆังเริ่มต้นแต่ละครั้ง มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าคนที่อยู่สูงเหนืออัฒจรรย์โดยใช้อุปกรณ์ที่ดูเป็นลางสังหรณ์ควบคุมกระต่ายกลไกที่มีชื่อเสียงนี้ การควบคุมกระต่ายโบราณขายในการประมูล ไฮไลท์อีกประการหนึ่งของการประมูลคือการขายเก้าอี้เปลือกไฟเบอร์กลาสแบบ Mid-Century Modern กว่า 200 ตัว เมื่อใหม่ เก้าอี้เหล่านี้มีประโยชน์ ตอนนี้พวกเขาชื่นชมการออกแบบของพวกเขา พวกเขาจะอยู่ในบล็อกการประมูลด้วย

ผู้คนจำนวนมากจะเข้าร่วมชมตัวอย่างการประมูลในบ่ายวันศุกร์เพื่อดูประวัติของ Front Range บางส่วนเป็นครั้งสุดท้าย การแสดงตัวอย่างการประมูลช่วยให้ผู้ซื้อที่มีศักยภาพมีเวลามากพอที่จะตรวจสอบสินค้าเพื่อขายก่อนการประมูลจริงในเช้าวันเสาร์ การประมูลสดเริ่มเวลา 10:10 น. ในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2551 แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลด้วยตนเองได้ คุณยังสามารถเสนอราคาได้ RMEB จะโพสต์รายการประมูลจำนวนมากบนเว็บไซต์ของ บริษัท whitleyauction.com ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อประมูลออนไลน์และออกจากการประมูลก่อนการประมูลหรือแม้แต่ประมูลสดจากคอมพิวเตอร์ของพวกเขาในหลายรายการระหว่างการประมูลสด

“ธุรกิจการประมูลได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงสิบปีที่ผ่านมา” David P. Whitley CAI CES หัวหน้าฝ่ายประมูลของ RMEB กล่าว “RMEB เป็นผู้นำในภูมิภาค Rocky Mountain ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ทุกคนในโลกสามารถประมูลในการประมูลสดของเรา เนื่องจากเราได้เสนอการประมูลทางอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าและแบบสด เราจึงขายสินค้าให้กับผู้คนจากทั้ง 50 รัฐและต่างประเทศหลายแห่ง .” Whitley กล่าวเสริมว่า “ผู้ซื้อชอบคุณลักษณะการเสนอราคาทางอินเทอร์เน็ตของเรา เนื่องจากพวกเขาไม่ต้องเข้าร่วมการประมูลสดหากพวกเขาสนใจเพียงไม่กี่รายการเท่านั้น ผู้ขายชอบมันและจะสร้างกลุ่มผู้ซื้อที่พร้อมใช้งานได้มากขึ้น”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดและการประมูลของ Cloverleaf Kennel Club โปรดติดต่อ David P. Whitley หรือเยี่ยมชม www.whitleyauction.com รายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงรายชื่อเบื้องต้นและรูปถ่ายของรายการที่รวมอยู่ในการประมูลมีอยู่ที่นั่น

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา — นักเล่นโป๊กเกอร์มืออาชีพ Andy Bloch สำเร็จการศึกษาระดับวิศวกรรม 2 องศาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ และปริญญาทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่แท้จริงของเขาเกิดขึ้นจากห้องเรียนหลายไมล์

Bloch วัย 38 ปี ชาว Summerlin ซึ่งประจำการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ ได้ร่วมมือกับเพื่อนร่วมชั้น MIT ของเขาหลายคนในช่วงทศวรรษ 1990 และเข้าเล่นคาสิโนในลาสเวกัสและทั่วประเทศด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์ผ่านการดำเนินการนับไพ่อย่างเป็นระบบ

การหาประโยชน์ของทีมมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือ “Bringing Down the House” ซึ่งเป็นหนังสือขายดีของ New York Times ในปี 2545 โดย Ben Mezrich เรื่องราวมาถึงหน้าจอขนาดใหญ่ในวันนี้ด้วยการเปิดตัว “21” ซึ่งอิงจากหนังสือและนำแสดงโดยเควิน สเปซีย์ ผู้ชนะรางวัลออสการ์สองครั้ง

โบลชไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์หรือหนังสือ เขาบอกผู้คนว่าตัวละครส่วนใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยคนหลาย ๆ คน

“คุณไม่สามารถเลือกฉันได้” เขากล่าว

ผ่านเพื่อนคนหนึ่ง โบลชสามารถเข้าร่วมรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ Planet Hollywood Resort เมื่อสองสัปดาห์ก่อน เขาเขียนบทวิจารณ์สำหรับเว็บไซต์ของเขา

“ฉันมีอารมณ์ผสมมากมายเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้” โบลชกล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์ที่เรดร็อครีสอร์ท ซึ่งบางส่วนของภาพยนตร์ถูกถ่ายทำ

“มันน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นบางสิ่งที่คุณเกี่ยวข้องเป็นเวลานานจนกลายเป็นภาพยนตร์สำคัญ” บลอคกล่าว “ในขณะเดียวกัน ฉันก็อยากมีส่วนร่วมมากขึ้น (กับภาพยนตร์เรื่องนี้) ฉันคิดว่าคนในทีมบางคนจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้”

Bloch กล่าวว่า “Bringing Down the House” มีองค์ประกอบของเรื่องราวที่ถูกต้อง แต่ต้องใช้เสรีภาพในจินตนาการหลายอย่าง เขากล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวสมมติของหนังสือเล่มนี้ เขากล่าวว่ามีความไม่ถูกต้องเล็กน้อยในภาพยนตร์ที่ผู้เล่นแบล็คแจ็คหรือนักศึกษา MIT เท่านั้นที่จะสังเกตเห็น

อย่างไรก็ตาม เขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่รหัสคำและสัญญาณมือบางส่วนที่สมาชิกทีมแบล็คแจ็คใช้ระหว่างกิจกรรมการนับไพ่ถูกเปิดเผยทั้งในหนังสือและภาพยนตร์

“ ฉันไม่ได้เล่นแบล็คแจ็คอีกต่อไป แต่มีบางคนจากทีมที่ยังคงทำเงินที่แบล็คแจ็ค” Bloch กล่าว

โบลชใช้เวลาหกปีในทีมแบล็คแจ็คของ MIT โดยเข้าร่วมหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย เขาได้พบกับหนึ่งในผู้สร้างทีมซึ่งนำเขาเข้าสู่ฝูงในเกมโป๊กเกอร์

“ไม่เหมือนกับกิจกรรมของนักเรียนส่วนใหญ่ มันเป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการของนักเรียน” บลอคกล่าว “คุณต้องมีอายุ 21 ปีจึงจะเข้าร่วมได้”

โบลชเก็บหนังสือของทีมไว้หลายปี โดยติดตามผลงานของผู้เล่นประมาณ 50 ถึง 100 คน เขากล่าวว่า “การประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม” แสดงให้เห็นว่าทีมชนะ 10 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาของเขา ทีมต่างๆ จะแยกกันและผู้เล่นจะมาและไป

“กลุ่มแกนหลักอาจมีผู้เล่นหลายสิบคนในแต่ละทีม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดหลายปีที่ผ่านมา” โบลชกล่าว “บางคนอาจเล่นหนึ่งสัปดาห์ทุกสองสามเดือนและบางคนอาจเล่นเป็นเวลาหนึ่งปีหรือสองปีแล้วก็หายไป”

ความสนุกสำหรับสมาชิกในทีมคือการปลอมตัวหรือปลอมตัว ครั้งหนึ่ง ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวกระบองในบิล็อกซี มิสซิส Bloch ซื้อหมวกเบสบอล Texas A&M และพยายามถอดเป็น “Aggie” ซึ่งเป็นความท้าทายที่ยากลำบากเนื่องจากสำเนียงชายฝั่งตะวันออกที่หนักหน่วงของเขา

Bloch ถูกจับกุมครั้งเดียวในข้อหานับไพ่ใน Monte Carlo “เทศบาลไม่ใช่คาสิโน” เขาถูกไล่ออกจากคาสิโนหลายแห่งเพื่อนับไพ่ สมาชิกคนอื่นๆ ในทีม “เกร็งนิดหน่อย”

หนึ่งในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ทำกำไรได้มากที่สุดของเขาที่แบล็คแจ็คเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 1996 ระหว่างการเปิดคาสิโน Mohegan Sun ในเมือง Uncasville, Conn. Bloch ซึ่งอยู่ในโรงเรียนกฎหมายปีแรกของเขาได้รับเงินมากเพียงพอในสุดสัปดาห์นั้นเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนที่ Harvard

เมื่อทีมเดินเข้าไปใน Mohegan Sun พวกเขาเห็นสมาชิกของทีมแบล็คแจ็คของ MIT ที่เป็นคู่แข่งกัน

“เรากังวลว่าพวกเขาจะฆ่า (คาสิโน) ก่อนที่เราจะมีโอกาสจริงๆ” Bloch กล่าว “แต่แล้วพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะออกไปและดู (นิวอิงแลนด์) แพทริออตส์เล่น นั่นเป็นสิ่งที่ดีเพราะพวกเขาปล่อยให้คาสิโนเปิดกว้างสำหรับเราและเราบดขยี้มัน”

ในฐานะมืออาชีพด้านโป๊กเกอร์ Bloch ได้รับรางวัลมากกว่า 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐในการเล่นทัวร์นาเมนต์ เขาเพิ่งจบอันดับที่สองใน National Heads-Up Poker Championship ที่ Caesars Palace ซึ่งถ่ายทำเพื่อออกอากาศในเดือนเมษายนโดย NBC บลอคชนะรางวัล $250,000 แพ้ในรอบชิงชนะเลิศให้กับคริส “พระเยซู” เฟอร์กูสันแชมป์โป๊กเกอร์เวิลด์ซีรีส์ 2000

ที่ World Series of Poker ในปี 2549 โบลชทำคะแนนสูงสุดให้กับโป๊กเกอร์ โดยชนะมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์จากการจบอันดับที่สองในการแข่งขันม้าแบบบายอินมูลค่า 50,000 ดอลลาร์ครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์ บลอคเผชิญหน้ากับแชมป์ชิปรีสในที่สุดเป็นเวลาเกือบแปดชั่วโมง

โป๊กเกอร์มีกำไรมากกว่าที่กระบองเขากล่าว

“ฉันไม่เล่นแบล็กแจ็กอีกต่อไปเพราะฉันไม่ต้องการมีปัญหาในการเล่นโป๊กเกอร์” โบลชกล่าว “ฉันจำได้ค่อนข้างง่าย ครั้งแรกที่ฉันไปที่ Wynn Las Vegas หลังจากเปิดคาสิโน ผู้จัดการคนหนึ่งเห็นฉันและพูดว่า ‘Andy ห้องโป๊กเกอร์เป็นแบบนั้น คุณสามารถเล่นที่นี่ได้ แค่ไม่ กระบอง.’ ”

TLANTIC CITY, New Jersey — (PRESS RELEASE) — UNITE HERE Local 54 สหภาพแรงงานคาสิโนในมหาสมุทรแอตแลนติกซิตี ประกาศการจัดตั้งคณะกรรมการคนงานจาก Atlantic City Tropicana Casino เพื่อเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของพนักงาน Tropicana ในฐานะการขาย กระบวนการสำหรับการดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวก

“พนักงานที่ Tropicana รู้สึกตื่นเต้นที่จะเปลี่ยนหน้าใหม่ และท้ายที่สุดเราทุกคนก็ตั้งตารอที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของคนใหม่” Bob McDevitt ประธาน Local 54 กล่าว “จากสิ่งที่พนักงานได้รับผ่านสถานที่ให้บริการแห่งนี้ เราคิดว่าสิ่งสำคัญสำหรับคนงานจะต้องมีเสียงของตัวเองในขณะที่กระบวนการนี้คลี่คลาย เราหวังว่าผู้เสนอราคาที่คาดหวังสำหรับ Tropicana จะรับรู้และเห็นคุณค่าในการแบ่งปันวิสัยทัศน์ของพวกเขาสำหรับอสังหาริมทรัพย์กับผู้ที่ทำงานที่นั่น”

คณะกรรมการจะประกอบด้วยพนักงานของ Tropicana 6 คน Bob McDevitt และ Chris Magoulas FLORIDA – ตามที่รายงานโดย Miami Herald: “คดีฟ้องร้องโดย Donald Trump กับนักพัฒนาและผู้สนับสนุนทางการเงินของคาสิโน Seminole Hard Rock ควรจะถูกไล่ออกเพราะทรัมป์รอนานเกินไปที่จะอ้างว่าเขาถูกตัดออกจากข้อตกลงทนาย สำหรับนักพัฒนาในวันพฤหัสบดีที่ห้องพิจารณาคดี Broward County

“ทรัมป์ยื่นฟ้องในปี 2547 ต่อ Richard Fields อดีตผู้ร่วมธุรกิจของเขาพร้อมกับโรงไฟฟ้าและ The Cordish Company โดยกล่าวว่า Fields โกงเขาจากข้อตกลงการพัฒนาที่ทำกำไรกับเผ่า Seminole เขากำลังแสวงหาความเสียหายที่ไม่ระบุรายละเอียด แต่การฟ้องร้องอาจเป็นได้ มูลค่านับล้านหากเขาได้รับส่วนแบ่งกำไรจากโครงการคาสิโน

“ผู้พิพากษาของ Broward Circuit เจฟฟรีย์ สตรีทเฟลด์กล่าวว่าเขาจะพิจารณาข้อโต้แย้ง แต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะออกคำวินิจฉัยเมื่อใด…” UNCASVILLE, Connecticut — ตามรายงานของวันคอนเนตทิคัต: “ชนเผ่า Mohegan กำลังคืนเงินมากกว่าครึ่งล้านดอลลาร์ในเงินทุนของรัฐบาลกลางให้กับสำนักกิจการอินเดียนด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือชนเผ่าที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการทางการเงินอย่างมาก ตามรายงานของ UNCASVILLE, Connecticut ที่ออกโดยชนเผ่า

“ชนเผ่าได้ประกาศเมื่อวันพุธ โดยระบุว่าจะส่งเงินคืน 105,680 ดอลลาร์ ซึ่งได้รับผ่านสัญญาระหว่างชนเผ่ากับ BIA ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการตัดสินใจด้วยตนเองและการช่วยเหลือด้านการศึกษา ชนเผ่ายังวางแผนที่จะส่งกลับอีก 518,440 ดอลลาร์ที่ มันยังไม่ได้รับจากสัญญาเดียวกัน

“ประธานเผ่า Bruce ‘Two Dogs’ Bozsum ขอให้แจกจ่ายเงินให้กับชนเผ่าที่ไม่ได้รับรายได้มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์จากการเล่นเกมหรือมีโครงการเกมจำนวนมากที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและผู้ที่ ‘ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและประสบปัญหาในปัจจุบัน หรือขาดเงินทุนในปีที่แล้ว’ ตามการเปิดเผย

“…ชนเผ่า Mohegan และ Mashantucket Pequot เป็นเจ้าของและดำเนินการคาสิโนสองแห่งของรัฐ — Mohegan Sun และ Foxwoods Resort Casino — และเป็นผลให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางการเงิน

“คาสิโนให้รัฐคอนเนตทิคัตรับ 25 เปอร์เซ็นต์จากสล็อตสุทธิของพวกเขาชนะและตามแผนกรายได้พิเศษของรัฐทั้งเผ่า Mashantucket Pequot และ Mohegan ได้บริจาคเงินให้กับรัฐมากกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์จากรายได้สล็อต ชนเผ่า Mashantucket มีส่วนสนับสนุนต่อรัฐตั้งแต่ Foxwoods ได้เพิ่มเครื่องสล็อตให้กับคาสิโนในเดือนมกราคม 1993 ชนเผ่า Mohegan ได้ให้การสนับสนุนแก่รัฐตั้งแต่ตุลาคม 1996…”

OROVILLE, California – ตามที่รายงานโดย Chico Enterprise-Record: “การต่อสู้ที่ยาวนานระหว่าง Butte County และผู้พัฒนาคาสิโนอินเดียที่เสนอใกล้สี่แยกทางหลวง 99 และ 149 กำลังเคลื่อนเข้าสู่ศาลของรัฐบาลกลาง

“สัปดาห์นี้ในช่วงปิดการประชุม คณะกรรมการผู้บังคับบัญชาของ Butte County ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ยื่นฟ้องในศาลแขวงสหรัฐในวอชิงตัน ดี.ซี. ในความพยายามที่จะปิดกั้นการอนุมัติของคาสิโน Mechoopda ที่เสนอ

“ในเดือนมกราคม สำนักงานคณะกรรมการการเล่นเกมแห่งชาติของอินเดีย ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ควบคุมสถานประกอบการการพนันของอินเดีย ได้ออกคำวินิจฉัยอนุมัติโครงการ นี่ไม่ใช่การอนุมัติขั้นสุดท้ายตาม Doug Elmets โฆษกของชนเผ่า แต่ก็ใกล้เคียง

“หากได้รับการอนุมัติโครงการจะเรียกร้องให้วางคาสิโนและสถานบันเทิงบนพื้นที่ 645 เอเคอร์ทางด้านเหนือของไฮเวย์ 149 เพียงไม่ถึงสองไมล์จากสี่แยกที่มี 99

“ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดย C. Brian Haddix หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของ Butte County อ้างว่า: ‘Butte County ยื่นฟ้องคดีนี้อย่างไม่เต็มใจ แต่น่าเสียดายที่ผู้พัฒนา Station Casinos, Inc. ซึ่งเป็นกลุ่มเกมขนาดใหญ่ในลาสเวกัสปฏิเสธที่จะทำงาน กับเคาน์ตีเพื่อแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ตั้งของคาสิโนที่เสนอ ด้วยเหตุนี้ เคาน์ตีจึงไม่มีการขอความช่วยเหลืออื่นใดนอกจากการดำเนินคดีนี้’…”

แคลิฟอร์เนีย — ตามที่รายงานโดยสื่อ-องค์กร: “น้อยกว่าสองเดือนหลังจากที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนียอนุมัติข้อตกลงการขยายการพนัน คาสิโนชนเผ่าในแผ่นดินได้ติดตั้งเครื่องสล็อตใหม่หลายพันเครื่องและกำลังเตรียมที่จะเพิ่มอีก

“ชาวแคลิฟอร์เนียลงคะแนนเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้คาสิโนอินเดียนแคลิฟอร์เนียตอนใต้สี่แห่งเพิ่มเครื่องสล็อตรวม 17,000 เครื่องเพื่อแลกกับการแบ่งปันรายได้บางส่วนกับรัฐ ชนเผ่าแต่ละเผ่าได้รับอนุญาตให้ใช้งานเครื่องสล็อต 2,000 เครื่องภายใต้ข้อตกลงก่อนหน้านี้

“ชนเผ่าเพิ่มเติม วง San Manuel Band of Mission Indian ได้รับอนุญาตเมื่อต้นปีนี้ให้เพิ่มเครื่องสล็อตใหม่ 5,500 เครื่องแต่ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ชนเผ่านี้กำลังโฆษณาว่ามีเครื่องอยู่ 3,500 เครื่อง เพิ่มขึ้นจาก 2,000 เครื่อง .

“… Pechanga Resort & Casino ใกล้ Temecula ก่อนหน้านี้มีเครื่องสูงสุด 2,000 เครื่องและเครื่องเล่นวิดีโอบิงโกเพิ่มเติมที่คล้ายกับเครื่องสล็อต

“…กลุ่ม Agua Caliente ของ Cahuilla Indian ซึ่งลงนามในข้อตกลงสำหรับเครื่องใหม่ 3,000 เครื่อง กำลังเพิ่มเครื่องในคาสิโนสองแห่งด้วย…”

CRESCENT CITY, California — (PRESS RELEASE) — เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2551 กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ สำนักงานกิจการอินเดียได้ยอมรับทรัพย์สิน Elk Valley Rancheria ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ Martin Ranch ของรัฐแคลิฟอร์เนียในความไว้วางใจสำหรับวัตถุประสงค์ในการเล่นเกม พื้นที่ 203.5 เอเคอร์จะเป็นที่ตั้งของ Elk Valley Resort and Casino

สถานที่ให้บริการ Martin Ranch ตั้งอยู่ห่างจากเขตแดน Rancheria ของ Tribe หนึ่ง (1) ไมล์

ประธาน Dale Miller กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับอนาคตทางเศรษฐกิจของเรา เราประสบความสำเร็จในกระบวนการที่ใช้เวลาเกือบเจ็ดปี เราพอใจกับการทบทวนด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดที่สุดและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในนโยบายของรัฐบาลกลาง เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ชุมชนท้องถิ่นและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของ Tribal Council และ Tribal Staff และที่ปรึกษา แน่นอนว่าเรายังมี General Counsel, Bradley Bledsoe-Downes และเขาเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของ Elk Valley Rancheria และได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ชนเผ่าอื่นไม่มี ได้สำเร็จ สินทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมอีกประการหนึ่งคือ David Zweig จาก Analytical Environmental Services (AES) ความสำเร็จของเราในกระบวนการนี้เร่งรัดและเสร็จสมบูรณ์เนื่องจากความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่น และความรู้ในสาขานี้”

รองประธาน John Green กล่าวว่า: “เรารอดพ้นจากการถูกเลิกจ้างและเกินความคาดหมายของผู้ไม่พูดหลายคน เราเป็นส่วนสำคัญของชุมชนและเราหวังว่าจะประสบความสำเร็จและร่วมมือกับชุมชนต่อไป”

Gerry Nailon ซีอีโอกล่าวว่า “นี่คือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูเศรษฐกิจใน Crescent City และ Del Norte County เราคาดหวังว่าความสำเร็จของ Tribe จะเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในวงกว้างของชุมชน”

SWIFT CURRENT, Saskatchewan – ตามที่รายงานโดย Prairie Post: “ในขณะที่ Swift Current เฝ้าดูLiving Sky Casinoขึ้นไปที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือ หลายอย่างก็เกิดขึ้นเบื้องหลังเช่นกัน

“ในเซสชั่นข้อมูลที่ศูนย์ผู้ประกอบการ 20 มีนาคม หน่วยงานการเล่นเกมอินเดียซัสแคตเชวันแจ้งประมาณ 100 คนเกี่ยวกับวิธีที่ธุรกิจสามารถให้บริการคาสิโนและประโยชน์ของการทำงานสิ่งอำนวยความสะดวก SIGA ใหม่ล่าสุด

“ทีมทรัพยากรบุคคลของ SIGA กำลังตั้งสำนักงานที่ Elmwood Centre ซึ่งจะเป็นสำนักงานใหญ่สำหรับการสรรหาบุคลากรในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้

“…พวกเขาวางแผนที่จะจ้างพนักงานแนวหน้าในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน เพื่อให้มีเวลามากมายในการฝึกอบรมพวกเขาก่อนประตูจะเปิดอย่างเป็นทางการ คาสิโนจะจ้างพนักงานประมาณ 250 คน…”

NEW ZEALAND — รายงานโดย New Zealand Herald: “ฝ่ายกิจการภายในกำลังตรวจสอบความไว้วางใจ Pokie ของโรโตรัวซึ่งมอบเงิน 3 ล้านดอลลาร์แก่อุตสาหกรรมการแข่งรถในช่วงครึ่งหลังของปีที่แล้วสำหรับสิ่งที่เรียกว่า ‘การตลาด’

“The First Sovereign Trust ซึ่งเปิดเครื่องโป๊กเกอร์ที่บาร์ 21 แห่งจากโอ๊คแลนด์ถึงไครสต์เชิร์ช มอบเงิน 3 ล้านดอลลาร์แก่สโมสรแข่งรถ และเพียง 1.6 ล้านดอลลาร์แก่กลุ่มอื่นๆ ในช่วงหกเดือนถึงธันวาคม

“ประธานของบริษัท Malcolm Tukino Short ได้รับการรายงานในหนังสือพิมพ์ Truth เมื่อวานนี้ว่า เงินช่วยเหลือในการแข่งคือ ‘แผนการตลาดเพื่อสร้างรายได้มากขึ้น’

“…ผู้อำนวยการด้านการปฏิบัติตามการพนันของกิจการภายใน Mike Hill กล่าวว่าเขาได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นเมื่อวานนี้จากมูลนิธิปัญหาการพนันและจะ ‘สอบสวนพวกเขาอย่างละเอียด’

“มาตรา 118 ของพระราชบัญญัติการพนันห้ามไม่ให้ผู้ประกอบการเล่นการพนันแสวงหาหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ในการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือ” เขากล่าว

“…Gambling Foundation ผู้จัดการระดับภูมิภาคทางเหนือของ Graham Aitken กล่าวว่า pokie trusts สามารถให้ทุนแก่สโมสรแข่งรถได้ แต่การคาดหวังผลประโยชน์ตอบแทนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย…”

GOA, อินเดีย – ตามที่รายงานโดย Economic Times: “การยอมให้มีการต่อต้านทางการเมืองกับคาสิโนนอกชายฝั่งในกัว รัฐบาลของรัฐได้เพิ่มภาษีความบันเทิงที่เรียกเก็บจากบ่อนการพนันเป็นสองเท่าเป็นสิบเปอร์เซ็นต์

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Dayanand Narvekar ขึ้นภาษีความบันเทิงในคาสิโนรวมถึงคาสิโนนอกชายฝั่งในงบประมาณของรัฐที่นำเสนอบนพื้นของบ้านเมื่อวานนี้

“การย้ายจะเพิ่มรายได้จากภาษีความบันเทิงที่เรียกเก็บจากคาสิโนเป็นสองเท่า Goa รวบรวมห้าสิบล้านรูปีเป็นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากคาสิโนนอกชายฝั่งทุกปี…”

MACAO, จีน – ตามที่รายงานโดย Macau Daily Times: ยูฟ่าเบท “จำนวนพนักงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมเกมของมาเก๊าลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีการสำรวจรายครึ่งปีในปี 2547 ตัวเลขเปิดเผยเมื่อวานนี้

“ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว มีพนักงาน 44,743 คนทำงานในเกมทุกรูปแบบ ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนในไตรมาสที่สองของปีเดียวกัน ตามสถิติและบริการสำมะโนประชากร

“การลดลงที่ใหญ่ที่สุดคือจำนวนคนงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเดิมพัน

“พนักงานขายทราย ซึ่งรวมถึงพนักงานขายเครื่องสล็อตการ์ด เจ้าของที่พัก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังลดลงมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ มาอยู่ที่ 5,832 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

“อย่างไรก็ตาม ประเภทการจ้างงานที่ใหญ่ที่สุด – เสมียน – คำที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่ตัวแทนจำหน่าย หัวหน้าหลุม และแคชเชียร์ในกรง ยังคงมีการเพิ่มขึ้น

David Green ผู้อำนวยการฝึกเล่นเกมของ PricewaterhouseCoopers Macau กล่าวว่า “… การลดลงส่วนใหญ่น่าจะเกิดจากโครงการที่สร้างขึ้นในสิงคโปร์ในปัจจุบัน

NEW ZEALAND — ตามที่รายงานโดย New Zealand Stuff: “ลอตเตอรีนิวซีแลนด์เปิดเผยว่าการขายสลากลอตเตอรีออนไลน์เป็นแผนสองขั้นตอนแรกที่สามารถเห็นได้ว่ามี “เกมผจญภัยมากกว่า” ทางอินเทอร์เน็ตภายในสองปี

“ผู้ค้าปลีกคาดหวังว่า NZ Lotteries จะเริ่มขายสลาก Saturday Lotto และ Big Wednesday ออกรางวัลทางออนไลน์ภายในสิ้นเดือนเมษายน แต่ John Goulter ประธาน NZ Lotteries บอกกับ MPs ว่าเป็นเพียงขั้นตอนแรกของแผนการที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ Lotto ที่หลากหลายขึ้น เว็บ

“..แต่นายโกลเตอร์ตั้งข้อสังเกตว่า ‘แพทั้งหมด’ ของผลิตภัณฑ์ล็อตโต้ถูกเสนอโดยคู่สัญญาของคณะกรรมาธิการในสหราชอาณาจักรและสแกนดิเนเวีย สิ่งเหล่านี้รวมถึงการที่เทียบเท่าออนไลน์ของ scratchies…”

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา — หากคุณพลาดการขาย New Frontier มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะคว้าที่ดินขนาด 27 เอเคอร์ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ซึ่งเป็นหนึ่งในสองพื้นที่หลักที่จดทะเบียนขาย .

แต่คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่าย – มาก

คุณจะได้ติดต่อกับนักพัฒนา Christopher Milam และบริษัทคาสิโนยักษ์ใหญ่ของออสเตรเลีย Crown Ltd. ซึ่งมีแผนจะสร้างรีสอร์ทสูง 1,064 ฟุตมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ที่นั่นเรียกว่า Crown Las Vegas

LVTI ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนที่เกี่ยวข้องกับ Milam, Crown, IDM Properties และ York Capital Management มีตัวเลือกที่จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสนุก Wet ‘n Wild เดิมในราคา 475 ล้านดอลลาร์ หรือ 17.6 ล้านดอลลาร์ ต่อเอเคอร์ ดังนั้นคุณสามารถคาดหวังที่จะจ่ายมากกว่านั้นสำหรับที่ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก LVTI จำเป็นต้องลงทุนคืนเป็นอย่างน้อยและหวังว่าจะทำกำไรได้

นั่นเป็นคำสั่งซื้อที่สูงในขณะนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากต้นทุนที่ดินที่เพิ่มขึ้นบนเดอะสตริป อย่างน้อยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้รับแรงหนุนจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายดายในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ตอนนี้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือความจริง และธนาคารวอลล์สตรีทที่ตอบสนองต่อวิกฤตการจำนองและเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ไม่เต็มใจที่จะให้เงินสนับสนุนโครงการสำคัญๆ ในลาสเวกัสและที่อื่นๆ

แล้วมีตลาดคอนโดที่ความต้องการและราคาได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากปีที่เฟื่องฟูและผู้ซื้อที่มีศักยภาพจะถูกระงับ เนื่องจากธนาคารอยู่ห่างจากโครงการคอนโดขนาดใหญ่ นักพัฒนาจึงไม่สามารถใช้การขายคอนโดเพื่อช่วยจัดหาเงินทุนให้กับรีสอร์ทได้อีกต่อไป

ไม่สามารถติดต่อ Milam, Crown และ Archon Corp. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อขอความคิดเห็น นายหน้า CB Richard Ellis ซึ่งทำการตลาดที่ดินปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

นี่ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการขายที่ดิน และถึงกระนั้น The Strip ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารที่เฟื่องฟูที่สุดในประวัติศาสตร์ลาสเวกัส ด้วยการพัฒนารีสอร์ทมูลค่ากว่า 35,000 ล้านเหรียญสหรัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ดูเหมือนว่าจะขัดต่อกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจ ลาส เวกัส บูเลอวาร์ดดึงดูดมากกว่านักเก็งกำไรและนักฝันเสมอมา

“สำหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในลาสเวกัสและยังคงต้องการวางไม้มุงหลังคาไว้ที่หน้าร้าน พวกเขาอาจมีโอกาสซื้อมากกว่าที่จะสร้าง” Andrew Zarnett นักวิเคราะห์พันธบัตรของ Deutsche Bank กล่าวในบันทึกการวิจัยถึงนักลงทุนเมื่อวันพฤหัสบดี

แต่มีนักพัฒนาและมีนักเก็งกำไร

นักลงทุนที่พลิกที่ดิน Strip เพื่อผลกำไรง่าย ๆ เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีโอกาสน้อยที่จะนั่งบนที่ดินในขณะนี้ ชำระเงินและไม่ได้รับรายได้ขณะรอให้ตลาดการเงินปรับปรุง

นักพัฒนาบางคนมีความยืดหยุ่นทางการเงินมากกว่าคนอื่นๆ เพื่อรอช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด อันที่จริง อาณาจักรเกมทั้งหมดถูกสร้างขึ้นจากข้อตกลงที่มีเวลาพอสมควร

Boyd Gaming Corp. กำลังก้าวไปข้างหน้าบนคอมเพล็กซ์รีสอร์ท Echelon มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทได้รับภาระผูกพันทางการเงินจากธนาคารในปีที่แล้ว ก่อนที่ตลาดจะเน่าเสีย เช่นเดียวกับรีสอร์ท Fontainebleau Las Vegas มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์แม้ว่าจะกำลังเพิ่มทุนเพิ่มเติม นักพัฒนา El Ad และ IDB Group ไม่มีภาระผูกพันที่จะจัดหาเงินทุนมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์เพื่อสร้างรีสอร์ทที่คล้ายกับ Plaza Hotel ที่มีชื่อเสียงของ El Ad ในนิวยอร์ก

นักพัฒนาที่สามารถรอได้จะได้รับรางวัลมากขึ้นสำหรับความอดทนของพวกเขา ผู้เชี่ยวชาญกล่าว

LVTI ซึ่งได้จ่ายเงินมัดจำไปแล้วมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ได้รับออปชั่นในเดือนมิถุนายน 2549 ได้ขยายระยะเวลาออปชั่นหลายครั้งและกำลังเผชิญกับการชำระเงินทางเลือกที่สูงขึ้น หากตัวเลือกสามารถขยายออกไปได้อีก นั่นหมายถึงเงินอีกหลายล้านดอลลาร์ที่จำเป็นต้องได้รับคืนจากการขายหรือการพัฒนา

มหาเศรษฐีชาวออสเตรเลียและเจ้าสัวด้านสื่อ เจมส์ แพคเกอร์ ซึ่งควบคุมการซื้อขายคราวน์ในที่สาธารณะ มีกระเป๋าที่ลึกพอที่จะรอให้ธนาคารเข้ามาหา แต่แม้แต่นักพัฒนาที่ร่ำรวยที่สุดในลาสเวกัสก็ยังไม่อยากใช้เงินของตัวเองไปกับการพนันครั้งใหญ่เช่นนี้ การเผชิญหน้ากับโรงแรมและคอนโดใหม่หลายหมื่นยูนิตเนื่องจากการท่องเที่ยวในลาสเวกัสชะลอตัวลงนั้นไม่เหมาะกับคนใจเสาะ

Packer’s Crown ทุ่มเงินกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อผู้ให้บริการคาสิโนในท้องถิ่น Cannery Casino Resorts และกำลังลงทุนในรีสอร์ท Fontainebleau มูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางใต้ของเว็บไซต์ Wet ‘n Wild

ที่กล่าวว่าสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดในเวกัสคือทรัพย์สิน Stripfront ซึ่งเป็นสินค้าที่ลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากรีสอร์ทหรูเข้ามาแทนที่โรงแรมที่ล้าสมัยและอาคารอื่น ๆ

ไม่ทราบว่า LVTI หรือใครก็ตามจะสามารถขายที่ดินได้ในราคาประมาณ 34 ล้านดอลลาร์ต่อเอเคอร์ ซึ่งเป็นราคาที่ El Ad และ IDB Group จ่ายสำหรับพื้นที่ New Frontier ขนาด 35 เอเคอร์เมื่อปีที่แล้ว การขาย 1.2 พันล้านดอลลาร์นั้นเป็นราคาที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาสเวกัสและมีนักพัฒนาที่น่าจับตามองเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่ดินในอนาคต

บางคนเรียกการตกต่ำของตลาดนี้ว่าเป็นการต้อนรับและการตรวจสอบความเป็นจริงอย่างมีเหตุผล

David Atwell นายหน้าในลาสเวกัสที่เกี่ยวข้องกับการขาย New Frontier กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะเห็นว่าราคาที่ El Ad จ่ายสำหรับ New Frontier จะแปลไปยังไซต์อื่นๆ เหล่านี้หรือไม่”

NEW HAMPSHIRE – ตามที่รายงานโดย Concord Monitor: “เมื่อวานนี้คณะกรรมการสลากกินแบ่งนิวแฮมป์เชียร์ได้ทำกรณีสำหรับการขยายการพนันในรัฐโดยบอกว่าเกมใหม่จะต้องได้รับการเสนอหากลอตเตอรีจะบรรลุเป้าหมายรายได้ที่กำหนดโดย Gov. John Lynch .

“ค่าคอมมิชชั่นไม่ได้สนับสนุนรูปแบบการพนันใด ๆ ในการแถลงข่าว แต่มันระบุช่วงที่นำมาใช้ในรัฐนิวอิงแลนด์อื่น ๆ รวมถึงคาสิโนของคอนเนตทิคัต ‘racinos’ ของ Maine – สล็อตแมชชีนที่สนามแข่ง – และ Keno ของ Rhode Island อย่างรวดเร็ว เกมที่มีองค์ประกอบของบิงโกและลอตเตอรี นิวแฮมป์เชียร์ก่อตั้งลอตเตอรีแห่งแรกของประเทศ คณะกรรมาธิการเขียน แต่รัฐอื่น ๆ ได้ผลักดันไปข้างหน้า

“…การประกาศเมื่อวานนี้เกิดขึ้นเมื่อวุฒิสภาของรัฐอภิปรายร่างกฎหมายที่จะสร้าง racinos และอนุญาตให้มีเครื่องลอตเตอรีวิดีโอที่โรงแรมใหญ่ ๆ ใน Coos County มาตรการดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและสปอนเซอร์ Sen. Lou D’Allesandro กล่าวว่าเขายังคงทำงานอยู่ รวบรวมคะแนนเสียง เมื่อวานนี้ D’Allesandro กล่าวว่าการประกาศของคณะกรรมการจะช่วยสนับสนุนกรณีของเขา

“… Richard Campbell ประธานคณะกรรมการลอตเตอรีกล่าวว่าคณะกรรมาธิการทราบถึงการอภิปรายของวุฒิสภา แต่การประกาศของพวกเขาถูกกระตุ้นโดยยอดขาย Powerball ที่น่าผิดหวังซึ่งเกือบจะรับประกันว่ารายได้ของพวกเขาจะสั้นสำหรับปี…”

คีโนอยู่ในรายชื่อสัตว์ใกล้สูญพันธุ์มาหลายพันปีแล้ว แต่พวกมันยังมีชีวิตอยู่และอยู่ในที่เดียว…SAM’S TOWN Tunica คนจีนมากับเกมเหมือนลอตเตอรีในปี 2000 ปีก่อนคริสตกาล จำไว้ และมันยังคงแข็งแกร่งที่ Sam’s Town แม้ว่าจะเป็นเวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วก็ตาม คาสิโนเพิ่งติดตั้งระบบที่อัปเกรดแล้วและมีฐานแฟน ๆ ที่แข็งแกร่งที่ทำให้เกมอยู่รอบ ๆ สิ่งที่เป็นบวก เลือกจุดที่เพียงพออย่างถูกต้องและคุณยังสามารถชนะ $100,000 ได้อีกด้วย ตรวจสอบห้องเล่นคีโนบนชั้นสองและบทความในฉบับนี้ที่หน้า 19

นอกจากเพลงบลูส์และการพนันแล้ว มิสซิสซิปปี้ยังเป็นที่รู้จักทั่วประเทศว่าเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับการเล่นกอล์ฟ และสถานการณ์นั้นกำลังจะได้รับการปรับปรุง GRAND CASINO RESORT TUNICA กำลังฉลองครบรอบ 10 ปีของฤดูกาลกอล์ฟด้วยการอัพเกรดครั้งสำคัญในสนาม COTTONWOODS ที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์กลับไปเป็นสนามกอล์ฟแบบลิงก์ตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก มีการเขียนขึ้นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันในแจ็คพอตฉบับนี้!

สถาปนิก STAN GENTY กำลังทำงานเกี่ยวกับแผนที่จะปรับปรุงสภาพสนามและประสบการณ์การเล่นกอล์ฟ ซึ่งกำลังพูดอะไรบางอย่างเพราะประสบการณ์นั้นยอดเยี่ยมเสมอ เมื่อการปรับปรุงเสร็จสิ้นในฤดูใบไม้ผลินี้ ต้นไม้ดั้งเดิมประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์จะอยู่ในกองไม้ที่ไหนสักแห่ง และจะเพิ่มหญ้าพื้นเมือง 60 เอเคอร์ หวังว่าคงไม่ใช่หญ้าแฝก ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองที่แข็งแรง กรีนจะถูกแปลงในเดือนมิถุนายนเป็นสนามหญ้าแชมเปี้ยนเบอร์มิวดาเพื่อเพิ่มระดับความซับซ้อนอีกระดับ การเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งที่เราทุกคนชอบ อย่างน้อยแฮ็กเกอร์ในหมู่พวกเราก็คือ หลุมที่ 15 ที่มีคลองแดงนั้นแบ่งแฟร์เวย์ซึ่งปกติแล้วการขับของคุณจะลงจอด จะถูกทำให้สั้นลง ทำให้คลองเลิกเล่น ไชโย! สอบถามราคาและแพ็คเกจโทร (877) 307-7529

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Tunica County มีสำนักงาน CONVENTION & VISITORS BUREAU ที่โดดเด่น แต่ถ้าคุณอยู่ในความมืดบนดาวอังคาร ตัวแทนนั้นก็ได้รับการยืนยันอีกครั้ง องค์กรที่นำโดยเว็บสเตอร์ แฟรงคลิน ได้รับรางวัล CVB แห่งปีจากรัฐในช่วงงบประมาณ 1,000, 000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ซ้ำจากปีที่แล้ว ความสำเร็จของแคมเปญ “Take Me Away to Tunica” ของ CVB ที่ดำเนินการในตลาดทั่วตะวันออกเฉียงใต้เป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือก เช่นเดียวกับการจัดการแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จขององค์กรของสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นของสาธารณะทั้งหมดในเขต ANN COGGINS เพื่อนเก่า ผู้จัดการฝ่ายขาย คว้ารางวัล MTA Member of the Year ATTABOY AWARD ที่ฉันปรารถนาจะมอบให้กับแก๊งทุกคนที่ CVB ในเดือนนี้ รวมถึง PR PRO ระดับแนวหน้าของพวกเขา CLAIRE PITTMAN

ที่ PEARL RIVER RESORT ฉันเพิ่งเล่นกอล์ฟและได้พบกับผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง REGGIE COLLIER ดาราสาวชาวใต้ ซึ่งเป็นกองหลังคนแรกที่วิ่งและจ่ายบอล 1,000 หลาในแต่ละฤดูกาล พิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังคงดึงดูดแฟน ๆ และผู้ศรัทธาประมาณ 400 คนมารวมตัวกันที่ Pearl River Resort เพื่อเป็นเกียรติแก่ชายของพวกเขาสำหรับการปฐมนิเทศ เข้าสู่หอเกียรติยศมิสภาคใต้ Collier ซึ่งเป็นชาวเมือง Biloxi ซึ่งเล่นใน USFL และ NFL ได้เข้าร่วมโดยผู้เล่นที่โดดเด่นคนอื่นๆ เช่น RAY GUY การเลือกตัวเตะรอบแรกสำหรับ Oakland Raiders ในดราฟต์ NFL และผลงานที่โดดเด่นที่ Southern Miss ตำนานกีฬาของ Moon’s Casino จัดแสดงโดยผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านกีฬาของ Southern Miss DICK VOGEL, JASON YORK ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Pear River Resort และ RUDY LARSON ผู้บริหารและพนักงานของพวกเขา รวมถึงงานเลี้ยงอาหารค่ำสุดสัปดาห์ แบล็คแจ็คและการแข่งขันกอล์ฟ เพิร์ล ริเวอร์ รีสอร์ท จัดงานบันเทิงสุดสัปดาห์กับดาราดัง ในวันที่ 3 เมษายน Al Green ผู้เป็นตำนานแห่งจิตวิญญาณและพระกิตติคุณผู้ยิ่งใหญ่ จะปรากฏตัวในวันที่ 3 เมษายนที่ Silver Star Convention Center และอีกหนึ่งคืนต่อมาคือวันที่ 5 เมษายน The Oak Ridge Boys จะแสดง

HARLOW’s ในกรีนวิลล์กำลังมอบ SMART CAR ให้ผู้อื่น คนฉลาดรู้ว่าฉันกำลังพูดถึงอะไร หากคุณฉลาด คุณจะได้อ่านเรื่องราวในฉบับนี้

SOUTHLAND จะแจกรถบรรทุก FORD- 150 ในวันที่ 12 เมษายน โดยผู้ชนะ 10 คนจากการจับฉลากทุกวันเสาร์จนกว่าจะถึงเวลานั้น จะได้ยิงใส่รถยอดนิยมคันนี้ หนึ่งจะเลือกกุญแจที่จะปลดล็อค นอกจากนี้ ที่เซาท์แลนด์ในวันเซนต์แพทริก การเดิมพันขั้นต่ำ 20 ดอลลาร์จะทำให้คุณได้รับเสื้อยืดฟรี ตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดในฉบับนี้

แบบบ้านรุ่นใหม่เปิดให้ผู้ซื้อบ้านที่ TUNICA NATIONAL COMMUNITY แล้ว การพัฒนาทางใต้ของ Tunica National Golf and Tennis Club ได้สร้างคอนโดเดี่ยวใน SOLEIL และบ้านตัวอย่างใน GALLERY WALK แวะที่สำนักงานขายที่ Founders House ที่ประตูหน้าเพื่อทัวร์หรือโทร (662) 363-9510 สำนักงานเปิดในวันหยุดสุดสัปดาห์เวลา 10.00 น. และในช่วงสัปดาห์ 9-5 น. นอกจากนี้คุณยังสามารถเยี่ยมชม TunicaNationalCommunity.com หยุดโดยและประทับใจ

ที่ BALLY’S รับเงินคืน 2 เท่าในวันอังคารของเดือนมีนาคม คุณต้องเล่นด้วยบัตร Destination Club ที่ถูกต้องเพื่อรับเงินคืน 2 เท่า ดังนั้นโปรดตรวจสอบกระเป๋าเงินของคุณเพื่อดู

HOLLYWOOD จะแจก Plasma TV ในวันเสาร์นี้ในวันเสาร์ แต่มองไปข้างหน้า คาสิโนจะแจก Garmin Street Pilots ในเดือนเมษายน รับรางวัลหนึ่งในวันเสาร์ของเดือนเมษายน และคุณจะไม่หลงทางอีกต่อไป! ฉันต้องการหนึ่ง

ยังมีเวลาวางแผนสำหรับงานใหญ่ที่ HORSESHOE วางแผนที่จะเอาชนะและลงทะเบียนสำหรับ 250,000 เหรียญ LEGENDARY BLACKJACK TOURNAMENT คุณสามารถเข้าร่วมได้โดยยอมจ่ายเงิน 1,000 ดอลลาร์ที่เคาน์เตอร์โปรโมชั่นของบลูส์วิลล์ และหากคุณลงทะเบียนล่วงหน้าในวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม คุณจะได้รับชิปคืน 100 ดอลลาร์ การลงทะเบียนปกติคือวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม เวลา 19.00 น. ถึง 21.00 น. และการดำเนินการเริ่มในวันเสาร์ เวลา 21.00 น. อันดับที่สองจะจ่ายเงินจำนวน 50,000 ดอลลาร์และอันดับที่สาม 25,000 ดอลลาร์ งานนี้จำกัดผู้เล่นเพียง 250 คน และผู้เล่น 45 อันดับแรกระหว่างรอบคัดเลือกสองรอบรวมกันจะได้รับ $500 และเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โทร (800) 371-7568 เพื่อสำรองที่นั่ง

และจำไว้ว่า ที่ HORSESHOE ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม เป็นช่วงที่แจ็กพอตสุ่มจะถูกสุ่มระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 19.00 น. หากคุณอยู่บนเครื่อง คุณสามารถชนะรางวัลสูงถึง $10,000

เลซเซ่ เลอ บอน เทมส์ โรลเลอร์

นอกจากจะเป็นบรรณาธิการที่ปรึกษาอาวุโสและคอลัมนิสต์ของ Jackpot แล้ว! นิตยสาร Rudi Schiffer เป็นเจ้าภาพของ GoodTimes Show ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 8:30 น.

ผู้ชนะที่โชคร้าย

ชายชราผู้อ่อนแอในวัย 90 ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจากตีหม้อ 10 ล้านดอลลาร์บนสล็อต Megabucks แต่ด้วยความห่วงใยจากครอบครัวและพยาบาลที่ทุ่มเทและใจดีของเขา เขาไม่เคยหาย

ตามที่ผู้ผลิตสล็อตระบุว่า 10 สล็อตเหล่านี้มีศักยภาพในการตีที่ระดับไฮเอนด์ 95%+

ฉันทบทวน 5 เวอร์ชันในส่วนที่ 1 และดำเนินการต่อกับอีก 5 เวอร์ชันในครั้งต่อไปที่เราพบกันใน Slots Playground

มาสำรวจกัน

1) ไวท์ออร์คิด:

รูปภาพของผีเสื้อ กบต้นไม้ ปลา นก และพืชเฉพาะคือธีมของสล็อต ‘แปลกใหม่’ นี้ ในขณะที่นี่คือเครื่อง 40 ไลน์ หากคุณเล่นเหรียญสูงสุด 20 เครดิต/บรรทัด คุณจะเปิดใช้งานวงล้อทั้งหมดเพื่อให้คุณชนะ 1024 ชุดค่าผสมที่เป็นไปได้

มีตัวเลือกในการวางเดิมพันข้างที่เปิดใช้งานคุณสมบัติ Bettor Chance ให้คุณเล่นได้สองวิธี คือ 40 ไลน์มาตรฐานบวกกับเกม MultiWay ที่เพิ่มความถี่ในการชนะของคุณ

ระหว่างโหมดหมุนฟรี หากสัญลักษณ์ที่กระตุ้นปรากฏขึ้นอีกครั้ง โหมดเกมฟรีจะเริ่มต้นอีกครั้ง ดูผีเสื้อและนกบินไปมาเพื่อรับเครดิตพิเศษ

2) ดาวินชี ไดมอนด์:

ตามที่คาดไว้ โมนาลิซ่าก็ปรากฏตัวพร้อมกับ Da Vinci Diamonds ที่ ‘พร่างพราย’ รวบรวม dazzlers เหล่านี้ 3 ตัวขึ้นไปและคุณได้เริ่มรอบโบนัสหมุนฟรีแล้ว เกมนี้รวมเอาคุณสมบัติสองอย่างคือ Tumbling Reels และคุณสมบัติ Cashfall

ด้วยชุดค่าผสมที่ชนะบนกริด สัญลักษณ์วงล้อที่ทริกเกอร์จะหายไป และสัญลักษณ์ใหม่จะหล่นลงมาจากด้านบนของหน้าจอจนกว่าพื้นที่ว่างทั้งหมดจะเต็ม

ฟีเจอร์ Cashfall จะทำงานในระหว่างรอบการหมุนฟรีซึ่งส่งผลให้ได้รับโบนัสเครดิต

3) บ้านแห่งความตาย:

แม้ว่าสล็อตนี้จะเป็น 3 รีลทั่วไป แต่การผสมผสานระหว่างสัญลักษณ์เสริมและสัญลักษณ์เสริมแปลเป็นรางวัลที่ทวีคูณ

ชุดค่าผสมพื้นฐานคือการจับคู่ตัวละครที่น่ากลัวบนทั้ง 3 วงล้อจากซ้ายไปขวาแล้วสร้างจากที่นั่น แม้ว่าความถี่ในการตีจะต่ำ แต่แจ็กพอตสูงสุดที่ 250,000 เหรียญ ไม่ได้ทำให้มัน ‘น่ากลัว’ ใช่ไหม

4) โชคลาภ:

สัญลักษณ์นำโชคสีสันสดใสในเกม 50 ไลน์นี้ ด้วยเพนนี คุณจะเรียก 2 บรรทัดสำหรับแต่ละเหรียญ และสัญลักษณ์เหรียญเป็นสัญลักษณ์เสริม เมื่อสัญลักษณ์ซองแดงปรากฏกระจัดกระจายในสามเพย์ไลน์แรก รอบหมุนฟรีจะเปิดใช้งานเมื่อสัญลักษณ์ 5 อัน ได้แก่ ฟีนิกซ์ สิงโต ปลา เต่า และผีเสื้อ เปลี่ยนเป็นสีทอง ดังนั้น สัญลักษณ์เสริมหนึ่งสัญลักษณ์จะเพิ่มขึ้นเป็นห้าครั้งในการหมุนครั้งสุดท้ายโดยสามารถหมุนซ้ำได้

ขอให้โชคดีมาถึงคุณในระหว่างการผจญภัยสล็อตนี้

5) ครึ่งเซ็นต์:

เกมนี้ได้รับการตั้งชื่ออย่างเหมาะสมว่าแต่ละเพนนีจ่ายสำหรับ 2 เพย์ไลน์ ดังนั้นสล็อตเพนนีครึ่งเพนนี เพียง 1 ไตรมาสเพื่อเปิดใช้งานช่องจ่ายเงินทั้งหมด มีความเสี่ยงเล็กน้อยในการเพิ่มเงินเดิมพัน/ไลน์ของคุณ

มีการคูณสัญลักษณ์เสริมที่สามารถสร้างรางวัลที่ดีร่วมกันได้

ตัวอย่าง: จัดเรียงชุดค่าผสมที่มีสัญลักษณ์เสริม 2X และ 5X; รางวัลจะคูณด้วย 10

ฟีเจอร์เกมฟรีให้ 10 ฟรีสปินที่เครดิตสองเท่าและสามารถเรียกซ้ำได้สูงสุด 60 ฟรีสปิน

ความรู้สึกที่ดีของคุณควรบอกคุณว่า ‘ครึ่งเซ็นต์’ คือทางไป สำหรับการปล่อยทันที

นักเขียนเกมที่ขายดีที่สุดของอเมริกา ไม่ยอมให้ใครกลับมามีชีวิตที่รอดตายจากอัตราต่อรอง!

ประสบการณ์ใกล้ตายของ Frank Scoblete ในปี 2550 เป็นการเปรียบเทียบที่เหมาะสมสำหรับชีวิตของเขา เพราะแม้หลังจากที่เขาได้รับ Last Rites เขาก็กลับมา ดีขึ้นกว่าเดิม!

และไม่น่าแปลกใจเลยที่ไม่มีใครแปลกใจที่ปรากฏการณ์การพนันเอาชนะอัตราต่อรองได้อีกครั้ง

ในไดอารี่โลดโผนของเขาThe Virgin Kiss and Other Adventures Scoblete ไตร่ตรองถึงชีวิตที่ดีทั้งในและนอกโลกแห่งเกม

นักมวย นักเขียนบทละคร นักแสดงละครเวที และครูที่เล่นครั้งเดียวถอดแว่นกันแดดที่มีกระจก เพื่อแสดงด้านพลิกของการใช้ชีวิตของนักเล่นเกมที่ประสบความสำเร็จ

Scoblete ย้อนอดีตไปในอดีตว่าอ้วนขึ้น จูบแรกของเขา Astral Traveling และเอาชนะคาสิโนมา 20 ปี

ความอัปยศของ New Yawk ของ Scoblete ยังสัมผัสได้ถึงการผจญภัยมากมายของเขาที่เติบโตขึ้นมาบนชายฝั่งตะวันออก หลายปีของเขาในฐานะครู และอาชีพของเขาในฐานะผู้เล่นที่ชนะมาได้อย่างไรเมื่อเขาถูกแบนจากทั้งรัฐ!

คู่มือชีวิตส่วนหนึ่ง คู่มือข้อมูลวงในส่วนหนึ่งThe Virgin Kissเป็นจดหมายรักของ Scoblete ที่เขียนถึงชีวิตที่ไม่ค่อยมีคนกล้าที่จะมีชีวิตอยู่ – ตลก มีเสน่ห์ และบางครั้งก็น่ากลัว!

สรรเสริญVirgin Kiss และการผจญภัยอื่นๆ

โดย Frank Scoblete ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมและเกมคาสิโนอันดับ 1 ของอเมริกา

“นักเขียนเกมขายดีอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัย”

BarnesandNoble.com

“แฟรงก์ สโคเบิลเตเป็นคนที่น่าทึ่ง และหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปนั่งรถไฟเหาะที่คุณจะไม่มีวันลืม … สิ่งที่ทำให้น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นก็คือมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมด” … Dominator นักเขียนขายดี

” … เต็มไปด้วยตัวละครและการผจญภัยที่น่าทึ่งที่สุดจากชีวิตที่ไม่ธรรมดาของชายคนหนึ่ง … นี่คือหนังสือที่ยอดเยี่ยมเล่มหนึ่ง!” … เฮนรี่ ทัมบุรินทร์ นักเขียนขายดี

เกี่ยวกับผู้เขียน

Frank Scobleteเป็นคนยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาที่แท้จริง เขาเขียนหนังสือมากกว่า 20 เล่ม บทละคร 2 เรื่อง บทความและคอลัมน์จำนวนนับไม่ถ้วนที่ตีพิมพ์ไปทั่วโลก เป็นที่ปรึกษาด้านสิทธิบัตรและเกม เป็นนักแสดงละครเวทีมา 12 ปี และเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาและเทศกาลต่างๆ หลายร้อยงาน

เขายังเขียนรายการโทรทัศน์หลายรายการสำหรับ A&E, Travel Channel และ The History Channel

นอกเหนือจากความสนใจอื่น ๆ ของเขาแล้ว เขายังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับ IGT, J. Berwin และ eGaming Review ในอังกฤษ, CNN, Discovery Channel, ABC, Walter Cronkite, TBS, Silicon Gaming, Mikohn Gaming, Cadallac Jack และ The Travel ช่อง.

เขาปรากฏตัวทางโทรทัศน์บ่อยครั้งรวมถึง History Channel, A&E, Travel Channel, CNN, TBS และ National Geographic Channel เป็นต้น

แฟรงค์จัดรายการวิทยุหลายร้อยรายการทั่วประเทศ และ “เคล็ดลับการเล่นเกม” ของเขาออกอากาศทาง KATY ในแคลิฟอร์เนีย

เขาอาศัยอยู่ในนิวยอร์กกับภรรยาของเขา Alene Paone Scoblete เขามีลูกชายสองคนที่โตแล้ว

ปกอ่อน | $ 17.95 + $ 5 สำหรับการขนส่งสินค้า = $ 22.95

ที่มีจำหน่ายจาก: Amazon.com หรือโทร 1-800-944-0406 สำหรับสั่งซื้อทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ที่ร้านขายหนังสือดีทุกที่