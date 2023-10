สมัครจีคลับ เริ่มต้นบทใหม่ด้วยการรีแบรนด์

สมัครจีคลับ Betpoint Groupได้ประกาศว่าจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็นPressEnter Groupเนื่องจากยืนยันว่ามีความทะเยอทะยานในการเป็น “ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และแบรนด์หนังสือกีฬาระดับหนึ่ง”

บริษัทกล่าวว่าการเปลี่ยนโฉมใหม่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่หลังจากการเติบโต “อย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา” ซึ่งได้เห็นบริษัทเปลี่ยนจากผู้ดำเนินการแบรนด์เดียวไปสู่การมีสินทรัพย์ igaming หกรายการ รวมถึงพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นสี่เท่า ปีที่ผ่านมา

PressEnter มุ่งมั่นที่จะสร้างบน “รากฐานที่แข็งแกร่งที่สร้างขึ้นโดย Betpoint Group” โดยมีเป้าหมายที่จะเปิดตัวแบรนด์เพิ่มเติม เข้าสู่ตลาดใหม่และขยายการนำเสนอผลิตภัณฑ์ไปสู่แนวดิ่งใหม่ โดยเริ่มจากสปอร์ตบุ๊คออนไลน์เล่มแรกที่จะเปิดตัวในไม่ช้า นอกจากนี้ยังวางแผนที่จะขับเคลื่อนการเติบโตผ่านกิจกรรมการควบรวมกิจการ

ชื่อเล่นใหม่นี้มาจากแนวคิดของการกดปุ่ม ‘Enter’ บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์และการดำเนินการที่มาพร้อมกับการทำเช่นนี้ ซึ่งบริษัทกล่าวว่าหมายถึงความเด็ดขาด ความกล้าหาญ และมักจะเป็นคนแรกที่ลงมือทำ

Lahcene Merzoug ซีอีโอของ PressEnter Groupให้ความเห็นว่า “ฉันมีความยินดีที่จะเปิดเผยอัตลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ของเรา ซึ่งสอดคล้องกับความทะเยอทะยานของเราในการเป็นผู้ดำเนินการระดับหนึ่งของแบรนด์คาสิโนออนไลน์และสปอร์ตบุ๊คในอุตสาหกรรม

“เรามองว่าธุรกิจที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนี้เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี ความบันเทิง และ igaming ซึ่งชื่อและแบรนด์ของ PressEnter รวบรวมไว้ มีความทันสมัย ​​ไดนามิก และคล่องตัว ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เราได้สร้างไว้ในวัฒนธรรมของเราและผลิตภัณฑ์ที่เราดำเนินการ

“นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ และสัญญาว่าจะเป็นการเดินทางที่เหลือเชื่อ หากต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่คุณต้องทำคือ PressEnter”

สโมสรฟุตบอลฟูแล่มชุดแชมป์ได้ประกาศความร่วมมือกับAsiabet33ซึ่งกำหนดให้กลุ่มนี้เป็นพันธมิตรการเดิมพันอย่างเป็นทางการของเอเชียในช่วงที่เหลือของฤดูกาล 2021/2022

ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬา Asiabet33 และบริษัทในเครือปัจจุบันมีการดำเนินงานในมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย และญี่ปุ่น โดยมีแผนการขยายไปยังส่วนที่เหลือของเอเชีย

“Asiabet33 รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลฟูแล่มเพื่อให้บริการในตลาดเอเชีย ความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราที่จะเติบโตจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็งในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเกมเอเชีย” Leo Li กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง Asiabet33ให้ ความเห็น

“การทำงานร่วมกับ Fulham ช่วยให้เรามีทรัพยากรที่จำเป็นในการฝึกฝนทักษะของสมาชิกในทีมของเรา และมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับลูกค้าของเรา”

ปัจจุบัน ฟูแล่มอยู่อันดับที่ 5 ของตารางแชมเปี้ยนชิพ โดยมี 20 แต้ม ห่างจากบอร์นมัธผู้นำตาราง 5 แต้ม โดยชนะ 6 เสมอ 2 และแพ้ 3 นัดจนถึงตอนนี้

ภายหลังช่วงพักเบรคทีมชาติ สโมสรจะกลับมาเปิดฤดูกาลอีกครั้งด้วยเกมเหย้า 2 เกม พบกับอันดับที่ 6 ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส และคาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ ซึ่งปัจจุบันอยู่เหนือโซนตกชั้นในอันดับที่ 20

Jon Don-Carolis ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Fulham FCกล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ Asiabet33 เข้าร่วมเป็นพันธมิตรการเดิมพันของเราในภูมิภาคเอเชีย และหวังว่าจะได้ร่วมงานกับพวกเขาต่อไปเพื่อพัฒนาฐานแฟนบอลทั่วโลกของเรา”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วKansspelautoriteitผู้ควบคุมดูแลชาวดัตช์ ยืนยันผู้เข้าร่วมสิบคนแรกที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเมื่อมีการเปิดตลาดการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายของประเทศที่รอคอยมานาน ซึ่งจัดขึ้นในเวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม

สิ่งนี้ทำให้ แบรนด์ Toto OnlineของNederlandse Loterij ; กลุ่มอาร์เคดดัตช์FPO เนเธอร์แลนด์ ; ฮอลแลนด์คาสิโน ; และNSUS Maltaซึ่งนับGGPokerเป็นส่วนหนึ่งของเสถียรภาพ ทั้งหมดได้รับการอนุมัติ

ผู้เข้ามาเพิ่มเติม ได้แก่Play North ของเอสโตเนีย ผู้ดำเนินการ แบรนด์ Rocket CasinoและPikakasinoผู้ดำเนินการบิงโกTombola , bet365 ; แบรนด์เบลเยียมBingoal , Betentของอิตาลี; และLiveScoreมอลตา

Evolutionยังคงเปิดตัวอย่างต่อเนื่องทั่วสหรัฐอเมริกา เนื่องจากผู้ให้บริการเนื้อหาคาสิโนสดเป็นพันธมิตรกับการ เดิมพันกีฬาที่เป็นเจ้าของ Super Groupและผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ Betway

สิ่งนี้จะทำให้แบรนด์ได้รับคาสิโนออนไลน์สดของ Evolution และเกมคาสิโนที่ใช้ RNG คนแรกในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียของสหรัฐอเมริกา

Betway ซึ่งเป็นลูกค้าเก่าแก่ของกลุ่ม Evolution เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาผ่านข้อตกลงลิขสิทธิ์แบรนด์แต่เพียงผู้เดียวกับDigital Gaming Corporation

Anthony Werkman ซีอีโอของ Betwayอธิบายว่า: “ด้วยข้อตกลงการสนับสนุนกีฬาใหม่ของสหรัฐฯ แบรนด์ Betway จะถูกพบเห็นริมสนามและลานสเก็ตในสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ

“ลูกค้า Betway ในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียจะสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ระดับโลกที่ขับเคลื่อนโดย Evolution ในบ้านและในขณะเดินทาง

“จากการทำงานร่วมกับ Evolution มาหลายปี เรามั่นใจว่าผู้เล่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียจะรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับเกมออนไลน์ที่เน้นสหรัฐอเมริกาของเราที่นำเสนอในสภาพแวดล้อมที่ยุติธรรม ปลอดภัย และมีความรับผิดชอบ”

ความร่วมมือที่ขยายออกไปนี้เป็นไปตามข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่ลงนามระหว่างผู้ให้บริการและแบรนด์ NetEnt ของ Evolution ซึ่งเห็นว่า Betway ได้รวมชุดสล็อตของซัพพลายเออร์ในทั้งสองรัฐที่กล่าวมาข้างต้น

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เกมคาสิโนออนไลน์สดของ Evolution และเกมคาสิโน RNG มุมมองบุคคลที่หนึ่งจะเปิดให้บริการสำหรับผู้เล่น Betway บนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟนในรัฐ Garden และ Keystone

ซึ่งครอบคลุม “เกมคาสิโนคลาสสิกที่หลากหลาย” ซึ่งจะนำเสนอทั้งแบบสดและออนไลน์ รวมถึงรูเล็ต แบล็คแจ็ค บาคาร่า และโป๊กเกอร์หลากหลายรูปแบบ

Jeff Millar ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Evolution ประจำอเมริกาเหนือให้ความเห็นว่า “การเปิดตัวในสหรัฐฯ ของเราดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่เราได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและใกล้ชิดอย่างยิ่งในตลาดอื่นๆ ด้วย

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้ Betway ประสบความสำเร็จครั้งใหญ่ในสองรัฐแรกนี้และในรัฐอื่น ๆ ในอนาคต”

Synot Games ได้รับอนุญาตจาก Malta Gaming Authority และ UK Gambling Commission โดยมีการรับรองเกมในเนเธอร์แลนด์เพิ่มไปยังเขตอำนาจศาลหลายแห่ง รวมถึงสเปนอิตาลี โปรตุเกส สวีเดน เดนมาร์ก ลัตเวีย ลิทัวเนีย สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย โรมาเนีย โครเอเชีย กรีซ สหราชอาณาจักร และมอลตา

“ นี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราในการส่งมอบเนื้อหาคุณภาพสูงสุดให้กับผู้ให้บริการในเนเธอร์แลนด์” Ivan Kodaj ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Synot Gamesกล่าวถึงการเข้าสู่ยุโรปครั้งล่าสุดของกลุ่ม

“มีความต้องการที่พิสูจน์แล้วสำหรับการพนันที่ถูกกฎหมาย และโดยการนำกฎหมายใหม่มาใช้ รัฐบาลเนเธอร์แลนด์แสดงความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด

“เราพร้อมมากกว่าที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นหากนั่นหมายความว่าเนื้อหาของเราจะเข้าถึงผู้เล่นที่กระตือรือร้น ฐานผู้เล่นชาวดัตช์มีความอุดมสมบูรณ์ในโลกคาสิโน และเราได้พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งว่าเราเป็นผู้ให้บริการที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ชมที่มีความต้องการมากที่สุด”Slotegratorได้กลายเป็นผู้จัดจำหน่ายผลงานสล็อตออนไลน์ของAmigo Gamingทั่วตลาดสเปน หลังจากที่ทั้งคู่ได้ลงนามในความร่วมมือครั้งใหม่

ด้วยข้อตกลงใหม่ Slotegrator จะทำให้ชื่อของ Amigo Gaming พร้อมใช้งานสำหรับพันธมิตรผ่านทาง “APIgrator”

Ayvar Gabidullinผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Slotegrator กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เพิ่มผู้ให้บริการรายใหม่ชื่อ Amigo ให้กับ APIgrator ของเรา! แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีความสดใหม่ แต่บริษัทก็ได้รับการสนับสนุนจากทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์มากในอุตสาหกรรมการพนัน ซึ่งไม่มีใครเหมือนใครที่รู้ความต้องการของตลาด

“ตั้งแต่เริ่มต้นความร่วมมือ ทีมงาน Amigo ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรม เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้นำเสนอเนื้อหาเกม Amigo แก่ลูกค้าปัจจุบันและใหม่ของเรา! ยินดีต้อนรับ!”

ปัจจุบัน Slotegrator ทำงานร่วมกับนักพัฒนาเกมที่ได้รับใบอนุญาตและนำเสนอเนื้อหาคาสิโนที่หลากหลาย: สล็อต เกมคาสิโนสด โป๊กเกอร์ กีฬาเสมือนจริง เกมบนโต๊ะ ลอตเตอรี่ เกมทั่วไป และฟีดข้อมูลสำหรับการเดิมพัน

นอกเหนือจากบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งใบอนุญาตการพนันและการรวมตัวกันทางธุรกิจ

“ ทีม Slotegratorเข้าใจถึงศักยภาพพอร์ตโฟลิโอสล็อตของเราในตลาดที่พวกเขาครอบคลุม” Igor Rus ตัวแทน Amigo Gaming กล่าวเสริม

“ทีมงาน Amigo ในทางกลับกัน มองว่าความร่วมมืออันทรงคุณค่านี้เป็นการส่งเสริมความคิดริเริ่มในการขายในลักษณะที่สล็อตออนไลน์จะเปิดให้บริการอย่างแพร่หลายสำหรับผู้เล่นทั่วโลก”

Blueprint Gamingได้เปิดตัวการขยายการแสดงตนในตลาดดัตช์ออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมใหม่ หลังจากเล่นเกมสดมากมายกับHolland Casino

สิ่งนี้ได้เห็นผลงานสล็อตของบริษัท “คุณสมบัติที่โดดเด่นในข้อเสนอออนไลน์ใหม่ของคาสิโนของรัฐบาล” ซึ่งมีชื่อแบรนด์เช่นThe Gooniesรวมถึงข้อเสนอ Megaways ที่หลากหลาย

นอกจากนี้ Holland Casino ยังพร้อมที่จะต้อนรับการเพิ่มเกม Jackpot King ของ Blueprint ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งใช้ระบบแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟของผู้พัฒนา

Jeroen Verkroost ผู้อำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ Holland Casinoกล่าวว่า “แบรนด์ Blueprint มีชื่อเสียงอันทรงเกียรติในอุตสาหกรรมค้าปลีกและออนไลน์ และเราไม่ลังเลเลยที่จะปรับใช้เกมสำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลของเรา

“นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ Holland Casino ด้วยเนื้อหา igaming ของ Blueprint ที่มีอยู่แล้ว เราจึงมั่นใจว่าจะดึงดูดผู้เล่นใหม่จำนวนมาก”

พิมพ์เขียวยืนยันว่าเนเธอร์แลนด์เป็นตัวแทนของ “ตลาดหลัก” สำหรับกลุ่ม เนื่องจากดูเหมือนว่าจะกลายเป็น “ผู้นำตลาดภายในภูมิภาค” ผ่านการเสนอเกม igaming ที่หลากหลาย

“Holland Casino มีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจในการให้บริการตลาดดัตช์ด้วยประสบการณ์คาสิโนที่สนุกสนานมานานหลายปี ดังนั้นการเปิดตัวเกมของเราด้วยข้อเสนอออนไลน์ใหม่ถือเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Blueprint Gaming” Ryan Collinge ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกลุ่มของ Blueprint Gamingอธิบาย.

“ด้วยการทำงานร่วมกับ Holland Casino เราอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งในการเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างและนำช่วงเวลาที่ไม่เหมือนใครมาสู่ความบันเทิงสล็อต เรากำลังรอคอยที่จะทำงานร่วมกับทีมที่ Holland Casino และมอบเนื้อหาใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่เพิ่มความตื่นเต้นให้กับฐานผู้เล่น”

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจาก Ksaผู้ควบคุมดูแลชาวดัตช์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วยืนยันผู้เข้าร่วมสิบคนแรกที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเมื่อมีการเปิดตลาดการพนันออนไลน์ที่ถูกกฎหมายของประเทศที่รอคอยมานาน ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม

Wazdanซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์ Igaming ได้เสริมความแข็งแกร่งใน เชิง พาณิชย์ในยุโรป เนื่องจากตกลงเป็นพันธมิตรกับOktagonBet

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง พันธมิตรผู้ให้บริการรายที่สองของบริษัทในตลาดเซอร์เบีย ลูกค้าของ OktagonBet จะสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เกมทั้งหมดของ Wazdan รวมถึง Power of Gods: Hades , Larry the Leprechaun และชุดเต็มของชื่อ Hold the Jackpot .

“คอลเลกชันเกมนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของ Wazdan โดดเด่นในตลาดผ่านทั้งกราฟิกและภูมิทัศน์ที่มีรายละเอียดรวมถึงกลไกและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่น่าดึงดูด” Marija Petrovic ผู้ช่วยผู้บริหารและคาสิโนออนไลน์ของOktagonBet กล่าว

“การมองหาการขยายข้อเสนอคาสิโนของเราก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเช่นกัน และเราหวังเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับศักยภาพของความร่วมมือครั้งนี้”

นอกจากนี้ Oktabet ยังรวมอยู่ในความร่วมมือนี้ด้วย โดยจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ Wazdan ที่เป็นเอกลักษณ์ของซัพพลายเออร์สล็อต รวมถึงระดับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น พร้อมด้วยโหมด Ultra Fast, โหมด Ultra Lite และโหมดหน้าจอขนาดใหญ่

Radka Bachevaหัวหน้าฝ่ายขายและการพัฒนาธุรกิจของ Balkan และ SE Europe ที่ Wazdanให้ความเห็นว่า: “การนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเรายังคงได้รับเสียงชื่นชม และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมของเราไปใช้งานจริงกับ OktagonBet

“การขยายตัวทั่วยุโรปถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา และนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าตื่นเต้นที่จะแสดงให้ผู้เล่นเห็นถึงพลังของกลไกของเราและคุณสมบัติเพิ่มเติมของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อการผจญภัยสล็อตที่ยอดเยี่ยม”

Wazdan ยกย่องข้อตกลงกับ Oktabet ว่าเป็น “อีกก้าวสำคัญ” สำหรับบริษัท ตามข้อตกลงที่คล้ายกันกับ MeridianBet, Elite24Bet และ Twin Casinos ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

Scientific Games ได้เพิ่มเครือข่ายข้อ ตกลงการจัดจำหน่ายสุดพิเศษในอเมริกาเหนือ โดยมีWhite Hat Studiosเดินตามรอยของ Design Works Gaming และHacksaw Gaming

ข้อตกลงการรวมเนื้อหาระยะเวลาสี่ปีกับ White Hat Studios ซึ่งเป็นแผนกการสร้างเกม igaming ของ White Hat Gaming ในสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมเพิ่มเติมให้กับแพลตฟอร์ม OpenGaming

ความร่วมมือดังกล่าวจะเห็นเนื้อหาของสตูดิโอที่เปิดให้บริการในรัฐมิชิแกน คอนเนตทิคัต นิวเจอร์ซีย์เพนซิลเวเนีย และเวสต์เวอร์จิเนีย โดยเริ่มต้นในปี 2565 โดยคาดว่าจะเปิดตัวในรัฐอื่นๆ มากขึ้นตามมาในขณะที่กฎหมาย igaming เร่งรัดในสหรัฐอเมริกา

“เมื่อเราคิดไอเดียในการก่อตั้ง White Hat Studios โดยเฉพาะเพื่อรองรับตลาดสหรัฐที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เรารู้ว่าการเลือกแพลตฟอร์มการรวมกลุ่มที่เหมาะสมจะมีความสำคัญต่อโอกาสในการสร้างผลกระทบในทันที” Andy Whitworth หัวหน้าฝ่ายการค้าอธิบาย เจ้าหน้าที่ที่ White Hat Gaming

“เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราไม่สามารถเลือกได้ดีไปกว่า OpenGaming เนื่องจากเครือข่ายการจัดจำหน่ายและความสามารถในการปรับขนาดที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในขณะที่ตลาดสหรัฐฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เราหวังว่าจะเป็นพันธมิตรที่ยาวนานและประสบความสำเร็จกับ Scientific Games และ OpenGaming”

ผ่าน OpenGaming ผู้ให้บริการจะสามารถเข้าถึงเกมต่างๆ เช่น Ted, Almighty Buffalo Megaways และ Eye of the Dead รวมถึงเนื้อหา igaming ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาคพื้นดินจาก Merkur Gaming และ Reel Time Gaming และ Lucksome

นอกจากนี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของเกมข้อตกลงที่มี Jackpot Royale ซึ่งเป็นระบบแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ จะมีให้บริการผ่านแพลตฟอร์มด้วย

“ทันทีที่เราได้ยินเกี่ยวกับการเปิดตัว White Hat Studios เรารู้ว่ามีโอกาสสำคัญสำหรับเราที่จะรวมพลังเข้าด้วยกัน” Steve Mayes ผู้อำนวยการฝ่ายหุ้นส่วนของ Scientific Gamesให้ ความเห็น

“นี่เป็นข้อตกลงครั้งสำคัญสำหรับทั้งสองฝ่าย และจะช่วยให้ผู้ให้บริการในสหรัฐอเมริกาของเราสามารถเข้าถึงชุดสล็อต เกมบนโต๊ะ และแจ็คพอตที่ยอดเยี่ยมได้ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวของเนื้อหา ขนาด และนวัตกรรม”

Aggregator GrooveGamingได้เพิ่มการแสดงตนในอุตสาหกรรม igaming โดยเป็นพันธมิตรกับIncentive Games ผู้ให้ บริการ เกม B2B ของสก็อตแลนด์

ตามข้อตกลงดังกล่าว ทั้งสองบริษัทมองเห็น “โอกาสมากมายร่วมกัน” โดยใช้แนวทางร่วมกัน และมุมมองว่าเทคโนโลยีจะยังคงขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในฐานะองค์ประกอบหลักในรูปแบบธุรกิจได้อย่างไร

“Incentive Games มีอยู่แล้วในห้าทวีป ดังนั้นเราจึงมาที่ GrooveGaming เพื่อการจัดจำหน่ายที่ดีขึ้น” John Gordon ซี อีโอของ Incentive Games อธิบาย

“โปรไฟล์ระดับโลกของพวกเขาคือสิ่งที่เราต้องการเข้าถึง และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการระบุว่าเป็นพันธมิตรกับหนึ่งในผู้รวบรวมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก”

Incentive Games นำเสนอผลิตภัณฑ์กีฬาเสมือนจริงทั้งแบบเล่นฟรีและแบบจ่ายเพื่อเล่น ซึ่งบริษัทในเอดินเบอระกล่าวว่ากำลัง “ก้าวไปสู่ดินแดนใหม่” สำหรับภาค igaming

นอกจากนี้ GrooveGaming ยังขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและการมีส่วนร่วม ปรับปรุงการรักษา ส่งเสริมการเล่นที่ยาวนาน และสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น

สังเกตได้ว่าเป็นสากลสำหรับผู้ให้บริการทั้งหมดที่บูรณาการผ่าน GrooveOne แพลตฟอร์มของ GrooveGaming นำเสนอแดชบอร์ดอัจฉริยะ ธุรกรรมการเล่นเกม การแสดงเกม การบริจาคแจ็คพอตที่คำนวณได้ ข้อมูลเมตาของเกม รีเพลย์เกม และประวัติ

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มของ Groove ยังนำเสนอรายงาน ROI โดย ละเอียดธุรกรรมทางการเงิน รายได้จากการเล่นเกม การเดิมพัน สถิติการเล่นเกม และการวิเคราะห์ RTP

Yahale Meltzerซีโอโอของ GrooveGamingกล่าวสรุปว่า “การได้เปรียบในธุรกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ทีมงานของเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำ Incentive Games มาร่วมงานด้วยข้อเสนอระดับโลกที่โดดเด่นและประสบความสำเร็จ

“ถูกต้องแล้ว Groove เป็นที่รู้จักกันดีในด้านเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยม แต่เราได้ดำเนินการอย่างเงียบ ๆ เกี่ยวกับการสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่ให้บริการที่ผู้ให้บริการและพันธมิตรของเราคาดหวัง

“ Simy Wolf ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Groove จะใช้เครือข่ายการติดต่อของเธอและการเปิดรับในอุตสาหกรรมในวงกว้างเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเราในการทำธุรกิจดังที่ความร่วมมือกับ Incentive Games แสดงให้เห็น”

Synot Games ยังคงก้าวต่อไปในกลยุทธ์ การขยายธุรกิจในยุโรป หลังจากที่ผู้พัฒนาเนื้อหาคาสิโนออนไลน์ร่วมมือกับAvento

กลุ่มผู้ให้บริการ igaming ในมอลตา ซึ่งปัจจุบันมีแบรนด์ห้าแบรนด์ ได้แก่Frank Casino, Mr Bit, Slot V, Aplay CasinoและDrift Casinoจะนำเสนอผลงานการเล่นเกมในตลาดมอลตา สวีเดน และโรมาเนีย

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกันในครั้งนี้ มันสอดคล้องกับกลยุทธ์ของเราในการให้บริการเนื้อหาที่ดีที่สุดแก่ผู้เล่นของเรา” David Kostap หัวหน้าฝ่ายการตลาดของ Aventoกล่าว

“สล็อตคุณภาพสูงที่หลากหลายของ Synot Games ได้รับความนิยมในตลาดอื่นๆ ดังนั้นเราจึงรอคอยการต้อนรับจากฐานผู้เล่นของเรา”

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง ได้มีการเพิ่มพอร์ตโฟลิโอของ Synot Games เช่น Joker 50 Deluxe, Fruit Awards และ Book of Secrets รวมถึงเกมล่าสุด