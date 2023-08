สมัครบอลออนไลน์ มองไปป์ไลน์ที่ ‘ยุ่งเป็นพิเศษ’

สมัครบอลออนไลน์ Gaming Corpsกำลังมองหาที่จะยกระดับผลงานเกมของตนไปสู่อีกระดับหนึ่ง หลังจากที่ผู้พัฒนาชาวสวีเดนได้ยืนยันการจ้างConnor Blinmanให้เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิต

การแต่งตั้งซึ่งกลุ่มตั้งข้อสังเกตว่ากลายเป็นส่วนเสริมล่าสุดของ “ทีมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว” ทำให้ Blinman เข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเกม

ในบทบาทนี้ เขาจะให้ความสำคัญกับการทำให้แน่ใจว่ากลุ่มมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนเบื้องหลังการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเกมทั้งหมด ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการผลิตสล็อต

“Blinman มีประวัติที่แข็งแกร่งในการผลิตชื่อชั้นนำตลอดจนการดำเนินการตามกระบวนการและกลยุทธ์เกมเพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบเกม” Gaming Corps กล่าวในสื่อเผยแพร่

Blinman เข้าร่วมกลุ่มจาก Play’n Go หลังจากทำงานมาเกือบห้าปีและมีความก้าวหน้าผ่านตำแหน่ง Junior Game Designer และ Game Designer ก่อนที่จะมาเป็นหัวหน้าทีมออกแบบเกมในที่สุด

“ผลงานที่หลากหลายของเกมของฉัน ตัวคูณ สล็อตและเกมบนโต๊ะที่ Gaming Corps จะต้องน่าตื่นเต้นที่สุดในอุตสาหกรรมในขณะนี้” Blinman กล่าวถึงตำแหน่งนี้

“ไปป์ไลน์ของเนื้อหามียุ่งมากเป็นพิเศษ ดังนั้นความหลากหลายจึงช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมโดยรวมของทีมในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์

“กลยุทธ์ของฉันในปีที่กำลังจะมาถึงคือการสร้างทีมที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงคุณภาพของเกมที่กำลังจะมาถึง

“เราจะขยายการผลิตให้เกินความคาดหวังของลูกค้าเชิงพาณิชย์ของเรา และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เล่นของพวกเขา ฉันต้องการรักษาความหลากหลายนั้นและขับเคลื่อนความรู้สึกแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นต่อไป”

ในแต่ละสัปดาห์ CasinoBeats จะแจกแจงตัวเลขเบื้องหลังเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดในอุตสาหกรรม สัปดาห์นี้ MGM บริจาคเงินให้กับโครงการจัดหางาน NFT Madness ในจอร์เจีย และการอัปเดตทางการเงินในไตรมาสที่สาม

1

MGM Resorts Internationalร่วมมือกับGrant a Gift Autism Foundation-Ackerman Centerในโครงการจัดหางานสายอาชีพมูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ภายใต้เงื่อนไขของโครงการริเริ่มนี้ บริษัทจะจัดให้มีโครงการจัดหางานสายอาชีพ การฝึกอบรม และโอกาสในการจ้างงานของ MGM แก่บุคคลออทิสติก คำมั่นสัญญามูลค่า 1 ล้านดอลลาร์จะจัดทำขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขยายระยะเวลา 5 ปี

ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือ GGAF จะจัดเตรียมโปรแกรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ 12 สัปดาห์ให้กับลูกค้า โดยหวังว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้ “ทักษะวิชาชีพที่สำคัญ และสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปกครองและบริการครอบครัวอื่น ๆ”

หลังจากเสร็จสิ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีโอกาสสมัครตำแหน่ง MGM Resorts ที่เปิดอยู่ ซึ่งตรงตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับโปรแกรม

เมื่อได้รับการจ้างงาน พนักงานใหม่เหล่านี้จะมีโอกาสขอการฝึกสอนนอกสถานที่ผ่าน GGAF เพื่อให้แน่ใจว่ามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบทบาทใหม่ของพวกเขาที่เหนือกว่าและเหนือกว่าการเตรียมความพร้อมของพนักงานแบบเดิมๆ

10,000

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐในแอละแบมา เคนตักกี้ นิวเจอร์ซีย์ และเท็กซัส ได้ยื่นฟ้องพร้อมกันเพื่อระงับการขาย NFT จากหน่วยงานออนไลน์ที่ดำเนินงานจากประเทศจอร์เจีย

ทั้งสี่คนอ้างว่ากลุ่มชื่อSlotieได้เสนอหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบของโทเค็นที่ไม่สามารถเข้ากันได้ซึ่งเชื่อมโยงกับเกมสล็อตออนไลน์และ metaverse ข้อกล่าวหาระบุว่า Slotie ได้ออก NFT จำนวน 10,000 รายการ ซึ่งคล้ายคลึงกับหุ้นและหุ้นอื่นๆ

คำสั่งหยุดและเลิกใช้ฉุกเฉินยื่นโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แอละแบมากรมสถาบันการเงินของรัฐเคนตักกี้ สำนักงานหลักทรัพย์นิวเจอร์ซีย์และคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสหลักทรัพย์

“เนื่องจากความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตขึ้น น่าเสียดายที่โอกาสสำหรับผู้หลอกลวงก็เช่นกัน” Matthew Platkinอัยการสูงสุดของรัฐนิวเจอร์ซีย์กล่าว“เนื่องจากความสนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลเติบโตขึ้น น่าเสียดายที่โอกาสสำหรับ ผู้

“เรากำลังติดตามการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ทางออนไลน์อย่างระมัดระวัง เพื่อระบุและหยุดยั้งแผนการฉ้อโกงที่มีเป้าหมายเป็นนักลงทุนที่กระตือรือร้นที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ที่กำลังมาแรง”

3.8

กลุ่มเครือญาติเพิ่มขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาส โดยมีผลการปรับปรุงหลังจากการแทรกแซงลดลงมากกว่าสองเปอร์เซ็นต์ในช่วงเดียวกัน

ต่อมาบริษัทรับทราบว่า “การบรรลุเป้าหมายภายในสิ้นไตรมาสที่สี่ของปีหน้าถือเป็นเรื่องท้าทาย” แต่บริษัท “ยังคงทุ่มเทอย่างเต็มที่” เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้

อดีตปิดไตรมาสที่ 3 ที่ร้อยละ 3.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ที่ร้อยละ 3.3 แต่ลดลงจากไตรมาสปิดของปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละสี่

บริษัทยังเปิดเผยด้วยว่าผลกระทบในการปรับปรุงหลังการแทรกแซงลดลงเหลือ 82.6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มขึ้นสองครั้งติดต่อกัน จาก 79.2 เปอร์เซ็นต์ของไตรมาสที่ 4 เป็น 83.1 เปอร์เซ็นต์ และ 84.7 เปอร์เซ็นต์จนถึงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2565

200.3

Betssonรายงานบันทึกเกี่ยวกับรายได้และผลกำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งบริษัทอ้างว่าได้รับแรงหนุนจากคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬา

ด้วยรายรับที่เพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาส 2 เป็น 200.3 ล้านยูโร (2564: 170 ล้านยูโร) Betsson ยังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั่วละตินอเมริกา ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก และภูมิภาคเอเชียกลาง

กำไรขั้นต้นสำหรับปีเพิ่มขึ้น 22 เปอร์เซ็นต์เป็น 1,133.8 ล้านยูโร (2564: 109.9 ล้านยูโร) โดยเพิ่มขึ้น 16 เปอร์เซ็นต์และ 19 เปอร์เซ็นต์ยังระบุถึงรายได้สุทธิและ EBITDA ซึ่งปิดช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ 32.6 ล้านยูโร (2021: 28.2 ยูโร) และ 48.6 ล้านยูโร (2021: 41 ล้านยูโร) ลูกค้าที่ใช้งานอยู่เพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็น 1.05 ล้านคน (2021: 986,429)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2022 รายได้ยังคงมีแนวโน้มนี้โดยติดตามการเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์เป็น 556.7 ล้านยูโร (2021: 500.2 ล้านยูโร) โดยมีกำไรขั้นต้นสูงถึง 359.6 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์จาก€ 328ม.

21

ตาม รายงานของสภา การเดิมพันและการเล่นเกมสัปดาห์การพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นได้รับการกล่าวขานว่ามี “ทำลายสถิติโซเชียลมีเดียก่อนหน้านี้” หลังจากข้อมูลเปิดเผยเพิ่มขึ้น 21 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปี 2021 โดยมีการแสดงผลเกือบ 30 ล้านครั้งบนTwitter , FacebookและInstagram

มีรายงานด้วยว่ามีการรายงาน “การเข้าชมนับหมื่นครั้ง” ไปยังเว็บไซต์ SGW ซึ่งผู้คนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนและข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

Michael Dugherประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BGC ให้ความเห็นว่า “แคมเปญดังกล่าวได้สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นอีกครั้ง และได้จัดแสดงเครื่องมือการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น การหมดเวลาและการจำกัดเงินฝาก ซึ่งมีเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุมเท่านั้น

“ที่สำคัญ เราได้ติดป้ายบอกทางบริการช่วยเหลือและสนับสนุนระดับมืออาชีพทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากอุตสาหกรรม ซึ่งพร้อมให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการมัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้คนหลายล้านคนที่สนุกกับการกระพือปีกเป็นประจำจะยังคงทำเช่นนั้นอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ สิ่งแวดล้อม.

“แต่ความมุ่งมั่นของอุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุมในการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ได้เป็นเพียงหนึ่งสัปดาห์ของปีเท่านั้น มันเป็นภารกิจของเราในทุกสัปดาห์ของปี

“ผู้คนหลายล้านเพลิดเพลินกับการเดิมพันอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ และอัตราปัญหาการพนันที่ลดลงและต่ำแสดงให้เห็นว่างานที่เราทำที่ BGC เพื่อส่งเสริมการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นกำลังส่งผลกระทบ”

310.4

Evolutionระบุว่าตลาดคาสิโนออนไลน์ทั่วโลกคาดว่าจะยังคงเป็นกลุ่มเกมที่เติบโตเร็วที่สุดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

การเผยแพร่รายงานระหว่างกาลสำหรับเดือนมกราคมถึงกันยายน 2565 รายรับของคาสิโนสดในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นเป็น 310.4 ล้านยูโรจาก 214.5 ล้านยูโรในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ทำเครื่องหมายการเติบโตร้อยละ 45 เมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับผลิตภัณฑ์คาสิโนสด สิ่งนี้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาสนับตั้งแต่ไตรมาสที่สามในปี 2564

จากข้อมูลของ Evolution การพัฒนารายได้เชิงบวกภายในคาสิโนสดส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าปัจจุบันและจากลูกค้าใหม่ในระดับหนึ่ง

“ความต้องการเกมคาสิโนออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปิดตัวอย่างต่อเนื่องของ “เกมใหม่ที่ประสบความสำเร็จและรูปแบบต่างๆ ของเกมแบบดั้งเดิม” กลุ่มสรุป

277.8

เครือญาติตั้งข้อสังเกตในรายงานระหว่างกาลว่ารายรับรวมของบริษัทอยู่ที่ 277.8 ล้านปอนด์ โดย GWR ของบริษัทลดลงร้อยละ 9 เหลือ 271.9 ล้านปอนด์ (2021: 298.4 ล้านปอนด์)

อย่างไรก็ตาม เมื่อ Kindred แยกการดำเนินงานของเนเธอร์แลนด์ออกจากบัญชี รายได้รวมของบริษัทก็เพิ่มขึ้นถึงแปดเปอร์เซ็นต์ในช่วงไตรมาสที่สาม

นอกจากนี้ ไตรมาสที่ 3 ยังเห็นว่า EBITDA พื้นฐานของบริษัทดิ่งลงอย่างรวดเร็ว โดยลดลง 52 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 40.3 ล้านปอนด์ เทียบกับ 84.8 ล้านปอนด์

เมื่อพิจารณาถึงการดำเนินงานของ Kindred ที่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้ รายได้รวมของบริษัทต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ 763.2 ล้านปอนด์ (2564: 1,104.7 พันล้านปอนด์)

รวมถึงเนเธอร์แลนด์ GWR ของบริษัทในช่วงเวลานี้ยังพบว่าลดลง 26 เปอร์เซ็นต์เป็น 747.8 ล้านปอนด์ (2021: 1,014.7 พันล้านปอนด์) โดย EBITDA พื้นฐานก็ลดลง 70 เปอร์เซ็นต์เป็น 90 ล้านปอนด์ (304.5 ล้านปอนด์)

“ฉันอยากจะแสดงความเคารพต่อ Damian Collins MP ซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่พ้นจากตำแหน่งซึ่งได้รับความเคารพอย่างกว้างขวางซึ่งเป็นผู้นำในการทบทวน สำหรับความเต็มใจของเขาที่จะมีส่วนร่วมกับอุตสาหกรรมและเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมที่เราทำกับเศรษฐกิจ”

เจ้าหน้าที่รัฐบาลอนุรักษ์นิยมมายาวนาน Sunak ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีของกระทรวงการคลังภายใต้ Boris Johnson ตลอดระยะเวลาการทบทวน ตอนนี้อยู่ในที่นั่งคนขับหมายเลข 10 และปลัดกระทรวงคนใหม่ใน DCMS การทบทวนพระราชบัญญัติ Gamlbing อาจกลับมาอีกครั้งอีกครั้ง ในการติดตาม.

เอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับการทบทวนนี้ เดิมมีกำหนดตีพิมพ์ในฤดูใบไม้ผลิ แต่กลับถูกเลื่อนออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนื่องจากการปะทะกันในประเด็นสำคัญ พัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และเรื่องอื้อฉาวที่เขย่าขวัญรัฐบาล

ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ของ Liz Truss ในฐานะนายกรัฐมนตรี มีการคาดเดากันว่าการทบทวนจะถูกระงับโดยสิ้นเชิงเนื่องจากขาดความสนใจจาก Downing Street หรือไม่ เสถียรภาพของรัฐบาลและเศรษฐกิจที่เห็นได้ชัดภายใต้ Sunak อาจช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมและผู้สนับสนุนการปฏิรูป .HM Revenue and Customsเปิดเผยว่าการพนันในสหราชอาณาจักรติดตามรายรับภาษีได้ 1.61 พันล้านปอนด์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ (เมษายนถึงกันยายน) ซึ่งเพิ่มขึ้นสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์จาก 1.45 พันล้านปอนด์ที่รวบรวมหนึ่งปีก่อนหน้านี้

ในผลลัพธ์ชั่วคราวล่าสุดเหล่านี้ HMRC ตั้งข้อสังเกตว่า “ส่วนใหญ่” ของรายรับจากภาคนี้มาจากลอตเตอรี (ร้อยละ 30) และหน้าที่การเล่นเกมระยะไกล (ร้อยละ 28) อย่างไรก็ตาม มีการเสริมว่าแต่ละพื้นที่เหล่านี้มีการติดตามการลดลง

การยอมรับว่า RGB “เป็นหน้าที่ที่ใหญ่ที่สุดในสี่หน้าที่การเล่นเกม” ใบเสร็จรับเงินภาษีจำนวน 461 ล้านปอนด์คิดเป็นการลดลงแปดเปอร์เซ็นต์ (40 ล้านปอนด์) เมื่อเทียบเป็นรายปี

“ในช่วงสามปีที่ผ่านมาทางการเงิน RGD ได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี อาจเนื่องมาจากนักพนันที่ใช้บริการออนไลน์ในการล็อคดาวน์มากกว่าที่พวกเขาจะทำได้หากร้านเดิมพัน ห้องบิงโก และสถานที่เล่นการพนันอื่น ๆ เปิดตามปกติ” รายงานกล่าว

ผลลัพธ์ชั่วคราวยังเน้นย้ำว่าหน้าที่การเล่นเกมของเครื่องสร้างรายได้ภาษี 267 ล้านปอนด์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 150 เปอร์เซ็นต์ (160 ล้านปอนด์) เมื่อเทียบเป็นรายปี และกล่าวกันว่า “กลับมาสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับสองไตรมาสแรกของปี 2562 ถึง 2563 ทางการเงิน ปี”.

หน้าที่การเล่นเกมที่เรียกเก็บจากคาสิโนบนบกอยู่ที่ 76 ล้านปอนด์ ซึ่งสูงกว่าอย่างมาก (629 เปอร์เซ็นต์) ที่ 11 ล้านปอนด์ที่รวบรวมในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ยังคงล่าช้ากว่าผลก่อนการปิดล็อค

ใบเสร็จรับเงินภาษีลอตเตอรีชั่วคราวเดือนเมษายนถึงกันยายนอยู่ที่ 490 ล้านปอนด์ ซึ่งเป็นผลงานที่ต่ำกว่าปีต่อปีหนึ่งเปอร์เซ็นต์

“ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2021 ถึง 2022 ใบเสร็จรับเงินอากรลอตเตอรีค่อนข้างคงที่ โดยมีความผันผวนค่อนข้างมากในช่วงสองปีการเงินก่อนหน้า ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการล็อกดาวน์ด้วยไวรัสโคโรนา” กล่าวเสริม

ในขณะเดียวกันหน้าที่การเดิมพันที่สร้างจากการเดิมพันอัตราต่อรองคงที่และการเดิมพันพูลอยู่ที่ 313 ล้านปอนด์ ลดลงหกเปอร์เซ็นต์ (20 ล้านปอนด์) จากรายได้ภาษีที่สร้างขึ้นเมื่อปีที่แล้ว

รายงานภายใต้หมวดหมู่หน้าที่การเดิมพันทั่วไป การเดิมพันอัตราต่อรองคงที่ (ขายปลีกและระยะไกล) สร้างรายได้ต่อปีถึง 309 ล้านปอนด์ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงช่วงเดือนเมษายนและกรกฎาคม 2022 ที่อ่อนลง ซึ่งตรงกับการเปรียบเทียบจุดสูงสุดในปี 2021 ที่มีการเดิมพันเป็นประวัติการณ์ในการซื้อขาย Cheltenham Festival และยูฟ่ายูโร 2022

นอกจากนี้ ตัวเลขชั่วคราวยังแสดงให้เห็นว่าใบเสร็จรับเงินภาษีบิงโกอยู่ที่ 11 ล้านปอนด์ ซึ่งสูงกว่าที่รายงานในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 ถึง 92 เปอร์เซ็นต์ (5 ล้านปอนด์)

“รายรับในหน้าที่เกมเครื่องหน้าที่เล่นเกมและหน้าที่บิงโกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2564 ถึง 2565 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสะท้อนถึงสถานที่เดิมพันที่เปิดขึ้นซึ่งถูกปิดเนื่องจากการล็อคโคโรนาไวรัส ในขณะที่ใบเสร็จรับเงินสำหรับหน้าที่เหล่านี้โดยทั่วไปยังคงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับไม่กี่ปีก่อนช่วงโควิด” รายงานกล่าวต่อ

ที่อื่น HMRC ยังอ้างถึงการลดลงของหนี้สินที่มีอัตราสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีการวางวงเงินการเดิมพันที่ลดลง 2 ปอนด์บนเครื่อง FOBT นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ มีการเพิ่มว่าลดลงจาก 433 ล้านปอนด์ในปี 2018/19 เป็น 31 ล้านปอนด์ในปีการเงิน 2019/20 และน้อยกว่า 1 ล้านปอนด์ในปีต่อ ๆ ไป

“โดยพื้นฐานแล้ว ช่องที่เน้นไปที่วันหยุดที่เฉพาะเจาะจงนั้นเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ประกอบการในการทำตลาด มันเรียกตรงไปยังช่วงเวลาและเหมาะกับโปรโมชั่นหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ผู้ให้บริการอาจทำ”

นั่นคือคำพูดของJoey Hurtadoกรรมการผู้จัดการของ Wizard Gamesผู้ซึ่งร่วมกับAndrew Crosbyประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ Kalamba Games และ Nicola Longmuirประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AvatarUXกลับมาอีกครั้งในส่วนที่สองของซีรีส์โต๊ะกลมฮาโลวีนของ CasinoBeats ซึ่ง เจาะลึกการแสดงของพวกเขาในภูมิภาคต่างๆ โอกาสที่เกิดขึ้นจากสล็อตเฉพาะช่วงวันหยุด และวันฮาโลวีนแตกต่างจากกิจกรรมตามฤดูกาลอื่นๆ อย่างไร

โอกาสใดบ้างที่เกิดขึ้นจากการสร้างช่องโดยเน้นไปที่ช่วงวันหยุดที่เฉพาะเจาะจง?

Andrew Crosby ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของ Kalamba Games

เครื่องปรับอากาศ:เราคาดว่าผู้เล่นจะมีปฏิสัมพันธ์กับเกมแนวสยองขวัญมากขึ้นในช่วงวันฮาโลวีน แน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้เราสามารถเข้าถึงผู้เล่นใหม่ๆ ที่อาจไม่เคยเล่นเกม Kalamba Games มาก่อน และทำให้พวกเขาได้เห็นสล็อตคุณภาพสูงที่นำเสนอผ่านพอร์ตโฟลิโอเกมมากมายของเรา

สิ่งนี้รวมถึงเกมตามฤดูกาลอื่น ๆ ด้วย เช่น คริสต์มาสหรืออีสเตอร์ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มอบโอกาสเพิ่มเติมให้กับเราเป็นพิเศษในการแข่งขันฟุตบอลโลกกาตาร์ที่กำลังจะมาถึง เราจะปล่อย Football Blast ให้ตรงกับการเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์ และเหมือนกับ Joker Lanterns Hit ‘n’ Roll เราคาดหวังว่าผู้เล่นใหม่ที่อาจไม่เคยเล่นเกม Kalamba มาก่อนจะสนุกกับเกมนี้และแฟน ๆ ที่มีประสบการณ์มากขึ้นจะได้เพลิดเพลิน ช่องที่ตั้งไว้รอบสิ่งที่เรามั่นใจว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์กีฬาที่น่าตื่นเต้น

NL:คาสิโนยังคงเสนอโปรโมชั่นตามธีมและมักจะมองหาเกมประเภทดังกล่าว หากเกมใดเกมหนึ่งของเรา ‘เหมาะกับช่วงสั้นๆ’ เกมนั้นจะมีความโดดเด่นมากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับการเข้าถึงผู้เล่นใหม่ อย่างไรก็ตาม นี่คือสิ่งที่กำลังค่อยๆ ยุติลง และผู้ปฏิบัติงานให้ความสำคัญกับคุณภาพโดยรวมของเกมที่พวกเขานำเสนอมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ใช่แค่ธีมตามฤดูกาล

การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงที่มีองค์ประกอบคุณภาพ เช่น คณิตศาสตร์และกลไกที่เป็นนวัตกรรม ฟีเจอร์ที่น่าสนใจ และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมนั้นสำคัญกว่ามาก Zombie aPOPalypse เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมสำหรับสิ่งนี้ โดยนำเสนอชุดฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมและกลไกใหม่ล่าสุดที่น่าตื่นเต้น – Multipop ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการชนะ

JH:โดยพื้นฐานแล้ว ช่องที่เน้นไปที่วันหยุดที่เฉพาะเจาะจงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับผู้ประกอบการในการทำตลาด โดยเรียกตรงไปยังช่วงเวลาและเหมาะกับโปรโมชันหรือกิจกรรมใดๆ ที่ผู้ให้บริการอาจทำอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถนำกลับมาใหม่ได้ทุกปีเกือบจะสดใหม่ในขณะที่เกมที่เล่นตลอดทั้งปีอาจมีความน่าดึงดูดน้อยกว่า

ตลาดบางแห่ง เช่น อเมริกาเหนือ เฉลิมฉลองวันฮาโลวีนด้วยความกระตือรือร้นมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ สิ่งนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณว่าจะพัฒนาเกมวันฮาโลวีนหรือไม่?

เนล:ไม่เลย ตามที่ระบุไว้ข้างต้น ฉันเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าผู้เล่นทุกคนต้องการเล่นเกมที่ดีและมีคุณภาพโดยไม่คำนึงถึงธีมตามฤดูกาล หากคุณมีเกมที่ตรงตามเกณฑ์และมีธีมที่น่าดึงดูดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปี ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมาก

Nicola Longmuir ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AvatarUX

ผู้เล่นยังชอบโปรโมชั่นและเกมที่มีธีมที่เหมาะกับสิ่งเหล่านี้จะถูกนำเสนอ เนื่องจากการรวมซัพพลายเออร์ไว้ในโปรโมชั่นตามฤดูกาลจะขยายการเข้าถึงผู้เล่นของเราและแนะนำผู้เล่นให้รู้จักกับประสบการณ์การเล่นเกมใหม่

JH:ไม่ใช่เฉพาะวันฮาโลวีน แต่โดยทั่วไปแล้ว หากตลาดหลักที่กำลังเติบโตมีกิจกรรมหรือวันหยุดที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ก็เป็นเรื่องปกติที่สตูดิโอจะสร้างเกมที่จะดึงดูดใจที่นั่น ฉันคาดหวังว่าเราจะได้เห็นการกำหนดเป้าหมายกิจกรรมตามฤดูกาลและวันหยุดจากสตูดิโอมากขึ้นในช่วงหลายปีข้างหน้า

AC:ในขณะที่มีส่วนร่วมในเกมและเส้นทางที่เราพัฒนาและสำรวจ เราต้องการสร้างสล็อตที่ท้าทายทีมนักออกแบบของเรา และมอบเหตุผลให้พวกเขามีความกระตือรือร้นและได้รับแรงบันดาลใจเป็นลำดับความสำคัญ การรับฟังตลาดและการสร้างเกมที่ยอดเยี่ยมในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาของเรา แต่ก็ไม่เคยเป็นสิ่งที่ทำให้เราสร้างเนื้อหาที่น่าดึงดูดและสนุกสนาน

เราอาศัยอยู่ในออนแทรีโอ ตลาดลาตินอเมริกาหลายแห่ง และมิชิแกน ซึ่งเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนด้วยความกระตือรือร้นมากกว่าในยุโรป แต่ความนิยมของ igaming ในยุโรป และรูปแบบการเล่นที่น่าตื่นเต้นที่นำเสนอโดย Joker Lanterns Hit ‘n’ Roll หมายความว่าเกมนี้จะมีผู้เล่นที่แข็งแกร่ง ทั่วโลกไม่ว่าจะเฉลิมฉลองวันหยุดอย่างเปิดเผยเพียงใด

ด้วยวันหยุดอื่นๆ อีกมากมายตลอดทั้งปี เช่น อีสเตอร์และคริสต์มาส การสร้างเกมที่เน้นวันฮาโลวีนแตกต่างจากวันหยุดเหล่านี้อย่างไร

Joey Hurtado กรรมการผู้จัดการของ Wizard Games

เอซี:ฉันคิดว่าวันหยุดวันฮาโลวีนทำให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านการออกแบบและกลไก ชื่อคริสต์มาสส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ซานต้าหรือกวางเรนเดียร์ ในขณะที่โดยทั่วไปแล้วอีสเตอร์จะเน้นไปที่ไข่หรือกระต่าย วันฮาโลวีนเป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมในการขยายความยืดหยุ่นของทีมออกแบบที่มีพรสวรรค์ของเรา และท้าทายตัวเองเพื่อสร้างสล็อตที่หลีกเลี่ยงความคาดหวังของผู้เล่น

ความสยองขวัญเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่เหมือนใคร และการนำองค์ประกอบบางอย่างเหล่านี้มาใส่ในสล็อตถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำลายประเพณีที่วันหยุดอื่นๆ ไม่สามารถทำได้

JH : คริสต์มาสและอีสเตอร์ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องข้อความและจินตภาพ ฯลฯ แม้ว่าคุณจะเบี่ยงเบนไปเล็กน้อย แต่ขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์ก็มีจำกัด วันฮาโลวีนมีโครงสร้างน้อยกว่ามากและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้พัฒนาไปสู่ธีมที่หลากหลายมากขึ้น

ในบางแง่ คริสต์มาสและอีสเตอร์ทำให้งาน/สรุปง่ายขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากธีมหลักของคุณมีความชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างเกมในช่วงวันหยุดเหล่านี้ที่จะดึงดูดใจตลอดทั้งปี

NL:ฉันไม่คิดว่ามันแตกต่างไปจากการพัฒนาเกมอื่นๆ แต่อย่างใด เป้าหมายของสตูดิโอทุกแห่งคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้ความบันเทิงและน่าดึงดูด โดยไม่คำนึงถึงช่วงเวลาที่สร้างและเปิดตัว ดังนั้นจากมุมมองของเรา สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นไปที่เกมที่ดีและมีคุณภาพที่นำเสนอประสบการณ์ผู้เล่นที่สร้างสรรค์และน่าตื่นเต้น

Live 5ได้เรียกการเชื่อมโยงกับ888casinoว่าเป็น “ความร่วมมือครั้งสำคัญ” ที่จะเห็นแค็ตตาล็อกของนักพัฒนามากมายที่เปิดตัวบนแพลตฟอร์มของบริษัทในเครือ 888 Holdings

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง เป็นครั้งแรกที่มีการเลือกผลงาน ของ Live 5 เช่น Cleopatra Queen of the Desert, Wild Gods of Egypt, Wolf 81, Minotaur, Fruit and Nut, Lucky Golden Clover, Roco Loco, Gems of แม่น้ำไนล์ ชีบา เส้นสายฟ้าเสือ และหนังสือสามเล่มของข่าน

ตัลยา เบญญามีนีรองประธาน B2C Casino ที่ 888 อธิบายว่า “การเพิ่มเกมสล็อตแบบไดนามิกและน่าตื่นเต้น เช่นเดียวกับเกมที่สร้างโดย Live 5 ให้กับพอร์ตโฟลิโอเกมคุณภาพสูงที่มีอยู่ของเราเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และเนื้อหาของเราที่ 888

“เราเชื่อว่าเกมเหล่านี้ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการออกแบบและเสียงจะยกระดับข้อเสนอของเราและสนับสนุนภารกิจของเราในการสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้เล่นของเรา เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับทีม Live 5 ในขณะที่เรารวมเนื้อหาเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

ยิ่งไปกว่านั้น ข้อตกลงระหว่างทั้งสองยังจะได้เห็นกลไกและนวัตกรรมของ Live 5 เช่น Lightning Lines, 3 Books และ ReelzUp ซึ่งรวมอยู่ในสล็อตล่าสุดของผู้พัฒนา The Game With No Name และ Instapots

“นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเราและเป็นเครื่องหมายการมาถึงของเราในฐานะผู้ให้บริการรายใหญ่ของเนื้อหาคาสิโนออนไลน์ระดับพรีเมียมแก่ผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในธุรกิจ” Lloyd Butler อธิบายซีอีโอของ Live 5 อธิบาย

“888casino เป็นหนึ่งในแบรนด์คาสิโนออนไลน์ชั้นนำของโลก มีชื่อเสียงในการใช้เทคโนโลยี AI ที่ซับซ้อนเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมและการเดิมพันที่สนุกสนาน ยุติธรรม และปลอดภัยสำหรับผู้เล่น เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่เกมของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มของ 888casino ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่สำหรับทีม Live 5 ทั้งหมด

“สล็อตแต่ละอันของเราได้รับการออกแบบเพื่อดึงดูดจินตนาการของผู้เล่นผ่านการออกแบบที่โดดเด่นและเสียงที่ทรงพลัง ซึ่งเราผสมผสานกับการเล่นเกมที่น่าดึงดูดและคุณสมบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น Lightning Lines และ ReelzUp”

สุดท้ายนี้ ความร่วมมือระหว่าง Live 5 และ 888casino จะเป็นสักขีพยานในชื่อในอนาคตจากการเปิดตัวของนักพัฒนาโดยตรงบนแพลตฟอร์มหลัง

ใช้งานSOFTSWISSจะสามารถแปลงยอดคงเหลือ crypto ของตนเป็นสกุลเงินคำสั่งที่แตกต่างกันเก้าสกุล หลังจากการประกาศในสัปดาห์นี้ว่าผู้ให้บริการได้ดำเนินการอัปเดตหลายชุด

SOFTSWISS อธิบายว่าเป็น “คุณสมบัติที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด” ภายในแพลตฟอร์มคาสิโน จะเพิ่มความสามารถในการแปลงสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสเป็นดอลลาร์ออสเตรเลีย บราซิลเรียล ดอลลาร์แคนาดา ยูโร เยนญี่ปุ่น โครนนอร์เวย์ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และดอลลาร์สหรัฐ

ดาร์ยา อาฟทูโควิชหัวหน้าของSOFTSWISSให้ความเห็นว่า “ก่อนการอัปเดต ผู้เล่นสามารถแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ช่วงของเกมที่มีอยู่ถูกจำกัดด้วยสกุลเงิน

“อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของเกมนำมาซึ่งอารมณ์และประสบการณ์ที่หลากหลาย ดังนั้น ในครั้งนี้ เราได้ดำเนินการสนับสนุนหลายสกุลเงิน ตอนนี้ผู้เล่นสามารถแปลง cryptos ให้เป็นสกุลเงิน fiat ได้มากขึ้น และเพลิดเพลินกับเกมที่หลากหลายมากขึ้น”

SOFTSWISS เชื่อว่าการอัปเดตฟีเจอร์การแปลงสกุลเงินในเกมจะช่วยให้พันธมิตรสามารถ “ปลดล็อกโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ”

นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์แบบน็อคออนสำหรับผู้เล่นด้วย โดยผู้ให้บริการสามารถนำเสนอเกมเพิ่มเติมภายในพอร์ตโฟลิโอเกมของ SOFTSWISS