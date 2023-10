สมัครพนันออนไลน์ วิลเลียม ฮิลล์ ประกาศความร่วมมือ

สมัครพนันออนไลน์ วิลเลียม ฮิลล์บรรลุข้อตกลงกับสโมสรฟุตบอลแอสตัน วิลล่าเพื่อเป็นพันธมิตรการเดิมพันในสนามอย่างเป็นทางการสำหรับทีมพรีเมียร์ลีก

ข้อตกลงนี้จะครอบคลุมฟุตบอลสองฤดูกาลถัดไป โดยวิลเลียม ฮิลล์จะเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดิมพันภายในสนามกีฬาวิลล่า พาร์ค ในเบอร์มิงแฮม

Liam McKeeผู้อำนวยการฝ่าย Media & UK Creative กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Aston Villa และมอบประสบการณ์การเดิมพันค้าปลีกที่ไม่มีใครเทียบได้ พร้อมด้วยข้อเสนอและโอกาสที่น่าตื่นเต้นให้กับผู้สนับสนุน Villa

“คุณสามารถวางใจให้วิลล่า พาร์คสร้างบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ได้เสมอ และเราหวังว่าจะเพิ่มประสบการณ์การแข่งขันให้กับแฟนๆ ในอีกสองฤดูกาลข้างหน้า”

ความร่วมมือล่าสุดของผู้ให้บริการในสหราชอาณาจักรจะมอบ ‘โอกาสที่น่าตื่นเต้น’ ให้กับคนร้าย โดยผู้สนับสนุนสามารถใช้ข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษจาก William Hill รวมถึงการเข้าถึงตั๋วการแข่งขันและสินค้าของสโมสร

นิโคลา อิบเบ็ตสันประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ของสโมสรฟุตบอลแอสตัน วิลล่า กล่าวเสริมว่า “วิลเลียม ฮิลล์เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ดังนั้นเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับพวกเขาเข้าสู่วิลล่า พาร์ค ในฐานะหนึ่งในแบรนด์การพนันกีฬาชั้นนำของโลก ข้อเสนอการเดิมพันขายปลีกของพวกเขาได้รับการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การแข่งขันสำหรับแฟนวิลล่า”

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ William Hill ได้ประกาศความร่วมมือเพิ่มเติมกับCheckd Mediaเพื่อเปิดตัวThe Inside Trackซึ่งเป็นรายการแข่งม้าที่เน้นไปที่การนำขึ้นสู่ Cheltenham บนช่อง YouTube ของผู้ดำเนินการ

Vici Properties ได้ประกาศการเข้า ซื้อ คาสิโน Mississippi สองแห่งในขณะที่ทำสัญญาเช่ากับบริษัทในเครือของFoundation Gaming

สำหรับราคาซื้อรวมที่ชำระด้วยเงินสด 293.4 ล้านดอลลาร์ Vici ได้ซื้อทั้ง Fitz Casino & Hotel และ Waterview Casino & Hotel ซึ่งตั้งอยู่ใน Tunica และ Vicksburg ตามลำดับ

คาสิโน Hospitality State เหล่านี้จะได้รับการดูแลโดย Foundation Gaming หลังจากที่ทั้งสองหน่วยงานเข้าทำสัญญาเช่าหลักสามสุทธิหรือที่เรียกว่า Foundation Master Lease

Danny Valoyรองประธานฝ่ายการซื้อกิจการและการเงินของ Vici Properties ให้ความเห็นว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับทีมงานที่มีประสบการณ์ที่ Foundation Gaming เนื่องจากประวัติการสร้างมูลค่าในตลาดเกมระดับภูมิภาค

“มิสซิสซิปปี้ยังคงเป็นหนึ่งในตลาดเกมระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายพอร์ตโฟลิโอของเราไปสู่ตลาดวิกส์เบิร์กด้วยอัตรามูลค่าตัวพิมพ์ที่น่าดึงดูด

“ธุรกรรมครั้งนี้เน้นย้ำถึงความสามารถของ Vici ในการดำเนินการข้อตกลงที่เพิ่มขึ้นและปิดการขายได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของพันธมิตรของเรา ในขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา”

สัญญาเช่ามีระยะเวลาเริ่มต้น 15 ปี โดยค่าเช่าเริ่มต้นรวมต่อปีอยู่ที่ 24.25 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงอัตราการเข้าซื้อกิจการโดยนัยที่ร้อยละ 8.3 แม้ว่าข้อตกลงดังกล่าวจะมีตัวเลือกการต่ออายุผู้เช่าห้าปีสี่ตัวเลือก

Allan Solomonประธาน Foundation Gaming กล่าวเสริมว่า “ความพยายามพิเศษของทีมอสังหาริมทรัพย์ของเราทำให้เรามีโอกาสเป็นพันธมิตรกับ Vici ในคุณสมบัติทั้งสองแห่งในมิสซิสซิปปี้ของเรา และด้วยการทำเช่นนั้น เราได้วางตำแหน่งบริษัทของเราสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในการเล่นเกมระดับภูมิภาค ช่องว่าง.

“เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ Vici ในอนาคต และเรายังอยากจะขอบคุณทีมงานของ Credit Suisse ที่ให้ความช่วยเหลืออันล้ำค่ากับการทำธุรกรรมนี้”

การย้ายครั้งนี้ทำให้สัปดาห์ที่ยุ่งวุ่นวายสำหรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายนี้ ตามมาด้วยสัญญาเช่าล่าสุดเพื่อให้ฮาร์ด ร็อค อินเตอร์เนชั่นแนลควบคุมการดำเนินงานที่มิราจ ลาสเวกัส

Bally’s ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ “ความสำเร็จที่สำคัญ” และ “ก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่ง” หลังจากที่ผู้ให้บริการคาสิโนและความบันเทิงได้รับการสนับสนุนจากสภาเมืองที่สำคัญสำหรับโครงการในชิคาโก

สิ่งนี้ได้เห็นบริษัทยกย่อง “ชัยชนะครั้งสำคัญ” หลังจากที่สภาเมืองชิคาโกลงมติอนุมัติการแก้ไขแผนพัฒนาหมายเลข 1426 ซึ่งอนุญาตให้แบ่งเขตสำหรับการก่อสร้างคาสิโน Bally’s Chicago ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางหลักมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์

การสนับสนุนเกิดขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการแผนและคณะกรรมการแบ่งเขตแนะนำให้อนุมัติโครงการต่อสภาเมื่อต้นสัปดาห์นี้

ในระหว่างการลงคะแนน สมาชิกของทีมพัฒนาได้กล่าวถึงผลประโยชน์และทรัพยากรที่คาสิโนริมแม่น้ำคาดว่าจะนำมา เช่น การทำสัญญาของผู้ขาย การพัฒนาพนักงาน และโอกาสในการเป็นเจ้าของหุ้นสำหรับชนกลุ่มน้อยและสตรี

“นี่คือความสำเร็จครั้งสำคัญและอีกก้าวสำคัญในกระบวนการพัฒนา Bally’s Chicago” ซู คิมประธาน Bally กล่าว

“เรามั่นใจว่าคาสิโนจะนำผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเชิงบวกในระยะยาวมากมาย รวมถึงงานสหภาพแรงงานที่มีรายได้ดีมาสู่เมืองที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้”

โครงการมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์จะประกอบด้วยสล็อต 3,400 เกม โต๊ะเกม 170 เกม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10 แห่ง อาคารโรงแรม 500 ห้องพร้อมบาร์บนชั้นดาดฟ้า ศูนย์รวมความบันเทิง 3,000 ที่นั่ง นิทรรศการขนาด 20,000 ตารางฟุต สถานที่แสดงดนตรีกลางแจ้ง และพื้นที่สีเขียวกลางแจ้ง รวมถึงพื้นที่กว้างขวาง ทางเดินริมแม่น้ำสาธารณะพร้อมป้ายแท็กซี่น้ำ

นอกจากนี้ โครงการนี้ยังให้สิทธิพิเศษแก่ Bally’s ในการดำเนินการคาสิโนชั่วคราวเป็นเวลาสูงสุดสามปีในขณะที่มีการสร้างรีสอร์ทถาวร

รายได้จากการเล่นเกมโดยรวมจากการพนันของเดนมาร์กได้เห็นการเพิ่มขึ้นอีกปีต่อปีจนถึงเดือนตุลาคม โดยพื้นที่ igaming และการเดิมพันของประเทศนั้นสามารถรับมือกับการลดลงเล็กน้อยในที่อื่น ๆ

สิ่งนี้ได้เห็นระบบนิเวศการพนันของประเทศติดตามการเพิ่มขึ้นโดยรวมร้อยละ 16.14 ตลอดระยะเวลาการรายงาน 31 วัน โดยมีรายได้บันทึกเพิ่มขึ้นจาก DKK 508m (58.74 ล้านปอนด์) ในปีที่ผ่านมาเป็น DKK 590m (69.2 ล้านปอนด์) ในปีปัจจุบัน

คาสิโนออนไลน์ยังคงรักษาตำแหน่งที่ด้านบนสุดของต้นไม้โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 2.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น DKK 247m (2021: DKK 241m) ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 4.21 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนจาก DKK 237m ของเดือนกันยายน (£ 27.4ม.)

ที่อื่น ส่วนการเดิมพันของเดนมาร์กเพิ่มขึ้นอย่างมากร้อยละ 62.9 เป็น DKK 213m (2021: DKK 131m) โดยตัวเลขนี้ลดลงเล็กน้อยจาก DKK 214m ของเดือนก่อน (24.74 ล้านปอนด์)

เปอร์เซ็นต์ที่ลดลง YoY ที่ใหญ่ที่สุดมาจากแผนกการรายงานคาสิโนบนบก ซึ่งติดตามการลดลง 22.2 เปอร์เซ็นต์ตลอดทั้งเดือนเป็น DKK 29m (2021: DKK 38m) นอกจากนี้ยังลดลงร้อยละ 17.24 จาก DKK 34m ในเดือนกันยายน (3.93 ล้านปอนด์)

ที่อื่นแผนกเครื่องเกมของประเทศลดลง 12.4 เปอร์เซ็นต์เป็น DKK 101m (2021: DKK 116m) แต่สิ่งนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นจาก DKK 99m ของเดือนก่อน (11.44 ล้านปอนด์)

เมื่อเทียบเป็นรายปี ทั้งสองแผนกหลังนี้ติดตามการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการเปรียบเทียบ YoY เทียบกับช่วงที่มีการบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์จากโควิด โดยการเดิมพันเป็นเพียงส่วนเดียวที่รายงานการล่มสลาย

รายได้ตลอดสิบเดือนของปี 2565 ปิดที่ 5.54 พันล้านโครนเดนมาร์ก (640.64 ล้านปอนด์) ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.29 เปอร์เซ็นต์จาก 5.07 พันล้านโครนเดนมาร์ก (586.29 ล้านปอนด์) ที่รายงานเมื่อปีที่แล้ว

มันเป็นอีกครั้งที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุดของตัวเลขนี้อีกครั้งผ่านการเพิ่มขึ้น 1.9 เปอร์เซ็นต์เป็น DKK 2.37 พันล้าน (2021: DKK 2.33 พันล้าน) ในขณะที่การเดิมพันลดลง 1.7 เปอร์เซ็นต์ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2022 เพื่อจบที่ DKK 1.92 พันล้าน (2021: 1.95 พันล้านโครนเดนมาร์ก)

ที่อื่นๆ เครื่องเล่นเกมยิงขึ้นร้อยละ 56.9 ตลอดระยะเวลาสิบเดือนเป็น DKK 960m (2021: DKK 612m) ในขณะที่คาสิโนทางบกรายงานรายรับของ DKK 289m (33.41 ล้านปอนด์) เพิ่มขึ้น 67.3 เปอร์เซ็นต์ YOY จาก DKK 173m (£ 20ม.)

West Memphis, Southland Casino Hotelของอาร์คันซอกำลังเฉลิมฉลอง “เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลง” หลังจากเสร็จสิ้นการขยายมูลค่า 320 ล้านดอลลาร์ในการเสนอราคาเพื่อให้กลายเป็น “จุดหมายปลายทางคาสิโนสไตล์ลาสเวกัส”

โครงการระยะเวลาสามปีได้เสร็จสิ้นวิวัฒนาการของสนามแข่งเพียงครั้งเดียว ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเพิ่มเครื่องเกม 750 เครื่องเมื่อ 16 ปีที่แล้ว ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่เต็มเปี่ยม

การพัฒนาสถานที่เดลาแวร์นอร์ทประกอบด้วยโรงแรม 300 ห้อง 20 ชั้น คาสิโนคอมเพล็กซ์ขยาย 113,000 ตารางฟุตที่มีเครื่องสล็อตทั้งหมด 2,400 เครื่อง เกมโต๊ะถ่ายทอดสด 50 เกม การพนันกีฬา ร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย และโรงจอดรถในร่มแห่งใหม่พร้อม กว่า 1,400 ช่อง

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวได้เน้นย้ำถึงจุดมุ่งหมายในการต้อนรับแขกจำนวนมากจากพื้นที่โดยรอบ เช่น เมมฟิส ลิตเทิลร็อค แนชวิลล์ แอละแบมาตอนเหนือ และเซนต์หลุยส์

นอกจากนี้ Southland Casino Hotel ยังนำโดยประธานคนใหม่และผู้จัดการทั่วไปOsi Imomohซึ่งก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านอาหารและเครื่องดื่มของ Southland ก่อนหน้านี้ในอาชีพของเขา ก่อนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปคาสิโนต่อเนื่องกับ Delaware North รวมถึงที่ Wheeling Island Hotel คาสิโน-สนามแข่ง

ประสบการณ์ก่อนหน้านี้ยังได้รับที่ Isle of Capri Casinos, อดีต Jumer’s Casino & Hotel และ Delaware North’s Gaming Entertainment Management ในรัฐอิลลินอยส์

Lou Jacobsซีอีโอของ Delaware North กล่าวว่า “ความสำเร็จทำให้ Southland อยู่บนแผนที่ในฐานะจุดหมายปลายทางคาสิโนที่แท้จริงที่จะดึงดูดลูกค้าจากทั้งใกล้และไกล”

การเฉลิมฉลองการขยายพื้นที่เสร็จสมบูรณ์จะจบลงด้วยความร่วมมือกับเป๊ปซี่ในการแข่งขัน ‘ปีใหม่ การขับขี่ใหม่’ พร้อมเงินรางวัล 250,000 ดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงรางวัลใหญ่ของ Ford F-150 ใหม่เอี่ยมด้วย ในการเข้าร่วม ผู้เล่นจะต้องเป็นสมาชิกของ Lucky North Club ซึ่งเป็นโปรแกรมรางวัลที่ให้คะแนนแก่ผู้เล่นที่ Southland Casino Hotel

ฉากหลังทางเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายซึ่งส่งผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ คาสิโน Grosvenorได้รับการให้รายละเอียดว่าเป็น ความกระตือรือร้น ของกลุ่มอันดับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณค่อนข้างลดลง

รายงานการตรวจสอบประสิทธิภาพในช่วงห้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2022 กลุ่ม NGR ที่เหมือนกันนั้นเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยที่ Mecca, Enracha และออฟเซ็ตดิจิทัลโดยตัวเลขที่ลดลงทั่วสถานที่คาสิโนในสหราชอาณาจักร

แม้จะยอมรับว่า “มีการปรับปรุงบ้าง” ในการซื้อขายของ Grosvenor ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ระดับของไตรมาส 2 ก็ถูกรายงานว่า “อ่อนแอกว่าที่คาดไว้” NGR เฉลี่ยรายสัปดาห์ที่ 5.8 ล้านปอนด์กล่าวกันว่า “เหนือกว่าระดับที่เห็นในไตรมาสที่ 1 เท่านั้น”

เนื่องจากการใช้จ่ายของลูกค้าต่อการเยี่ยมชมลดลง การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่คาดหวังจนถึงไตรมาสที่ 2 และในช่วงครึ่งหลังของปีจึงไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับบริษัท

จำนวนนักท่องเที่ยวที่มักกะฮ์เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบรายปี และสอดคล้องกับไตรมาสที่ 1 อย่างไรก็ตาม “การอ่อนตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้” เป็นผลจากฟุตบอลโลกชาย สภาพอากาศที่หนาวเย็น และความกดดันด้านค่าครองชีพ

ในสเปน สถานที่ Enracha ของกลุ่มได้รับการกล่าวขานว่ามี “การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง” โดยมี NGR เพิ่มขึ้น 27 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการรายงานว่ายังคงให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

ที่อื่น NGR ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 11 เปอร์เซ็นต์ โดยในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์สอดคล้องกับความสำเร็จในการโยกย้าย Grosvenor ไปยังแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่ม โดยเพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์ในต่างประเทศ ลดลงจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน YoBingo และการเปิดตัว YoSports ในเดือนตุลาคม 2565

John O’Reillyประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Rank กล่าวว่า “ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอและแรงกดดันต่อรายได้ที่ใช้แล้วทิ้ง ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมการค้าขายที่เข้มงวดกว่าที่คาดไว้สำหรับธุรกิจสถานที่ในสหราชอาณาจักรของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Grosvenor ซึ่งเราเห็นลูกค้าใช้จ่ายน้อยลงต่อการเยี่ยมชม

“แม้ว่าเราคาดหวังว่าความท้าทายเหล่านี้จะยังคงส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเราในช่วงครึ่งหลังของปีการเงิน แต่เราได้ดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อประหยัดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและเพื่อขับเคลื่อนรายได้”

เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มในช่วงเวลาข้างหน้า Rank ยอมรับว่าการกลับมาเติบโตของ Grosvenor จะ “ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากฉากหลังของเศรษฐกิจมหภาคที่ท้าทายในปัจจุบัน”

คาดว่า Enracha จะยังคงแสดงผลงานได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป โดย “ลูกค้าชาวสเปนได้รับผลกระทบน้อยลงจากแรงกดดันด้านค่าครองชีพ” ในขณะที่แรงกดดันทางการเงินในสหราชอาณาจักรก็สร้างแรงกดดันให้กับการแสดงที่เมกกะทั้งปีเช่นกัน

ที่อื่น ธุรกิจดิจิทัลยังคงมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบแผนงานการปรับปรุงที่เน้นไปที่การมอบประสบการณ์การเล่นเกมคาสิโนสดที่สูงขึ้น และข้อเสนอบิงโกออนไลน์ที่เป็นส่วนตัวและมีส่วนร่วมมากขึ้น

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นที่ทราบทั้งหมดสำหรับปียังคงเป็นไปตามการคาดการณ์ของกลุ่มที่ประมาณ 50 ล้านปอนด์ ซึ่งได้แรงหนุนจากอัตราเงินเฟ้อด้านค่าจ้าง อัตราเงินเฟ้อด้านพลังงาน การเพิ่มขึ้นของราคาอื่นๆ และการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ที่ได้รับในปีงบประมาณ 2022

ต่อมาจัดอันดับคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานของกลุ่ม LFL สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จะอยู่ในช่วง 10 ล้านปอนด์ถึง 20 ล้านปอนด์ โดยตัวแปรหลักคือประสิทธิภาพของสถานที่ Grosvenor

เนื่องจากความสามารถในการดำเนินงานที่สูงภายใน Grosvenor และความสำคัญต่อกลุ่มโดยรวม Rank ตั้งข้อสังเกตว่าการเคลื่อนไหวใน NGR จะมี “ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ” ต่อกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี

“เรายังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามแผนงานของเราในการลงทุนในความคิดริเริ่มต่างๆ ที่จะรับประกันการฟื้นตัวในระยะยาวและความเจริญรุ่งเรืองของกลุ่ม” O’Reilly กล่าวเสริม

“สิ่งเหล่านี้รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ในสถานที่ในสหราชอาณาจักรของเรา การปรับปรุงการออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวกของคาสิโนบางแห่งของเรา และการอัพเกรดเป็นเกมบนโต๊ะและข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์

“ขณะนี้ทีมดิจิทัลของเรามุ่งเน้นอย่างเต็มที่ในการส่งมอบการปรับปรุงที่มีให้กับธุรกิจในสหราชอาณาจักรและสเปนของเรา หลังจากการย้ายแบรนด์ทั้งหมดของเราไปสู่แพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราประสบความสำเร็จ”

Parx Casinoได้ก่อตั้งพันธมิตรกับSightline PaymentsและLight & Wonderเพื่อเปิดตัวเกมไร้เงินสดทั่วทั้งคาสิโน

ด้วยการบูรณาการ Play+ของ Sightline ในเมืองเบนซาเลม รัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งมีเครื่องสล็อตมากกว่า 3,000 เครื่อง โต๊ะเกมประมาณ 200 โต๊ะ และห้องโป๊กเกอร์ 50 โต๊ะ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดแอพ Parx Wallet ซึ่งขับเคลื่อนโดย Light & Wonder บนสมาร์ทโฟนได้แล้ว

“Parx Wallet จะให้ผลประโยชน์มหาศาลแก่ฐานลูกค้าประจำของเรา เพิ่มความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย” Marc Oppenheimerประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Parx Casino กล่าว

“ความสามารถในการเล่นแบบไร้เงินสดผ่านเครื่องสล็อตมากกว่า 3,000 เครื่องของเราด้วย Parx Wallet และ Play+ จะช่วยให้ลูกค้าของเราเข้าถึงเงินทุนของพวกเขาได้อย่างง่ายดายทั้งในและนอกสถานที่”

Play+ ของ Sightline เป็นโซลูชั่นการระดมทุนสำหรับ Parx Wallet ใหม่ ช่วยให้เล่นแบบไร้เงินสดทั่วทั้งชั้น Parx Casino แอป Parx Wallet เชื่อมต่อกับระบบการจัดการคาสิโน Light & Wonder ที่ปรับใช้ทั่วทั้งสถานที่

โซลูชันการชำระเงิน Parx Play+ จะดำเนินการภายในคาสิโนออนไลน์และแพลตฟอร์มการเดิมพันกีฬาบนมือถือ BetPARX

เมื่อลงทะเบียนในโปรแกรมสะสมคะแนนคาสิโน X-Club ของ Parx แล้ว แขกสามารถตั้งค่าบัญชี Parx Play+ เพื่อเติมเงินในบัญชีเกมแบบไร้เงินสดผ่านหลายแหล่ง เช่น บัตรเดบิต

นอกจากนี้ ผู้อุปถัมภ์ Parx Play+ จะได้รับการ์ด Play+ Discover ที่มีตราสินค้า Parx ทางไปรษณีย์ ทำให้พวกเขาสามารถใช้เงินรางวัลได้ทุกที่ที่ยอมรับ Discover

“Light & Wonder มุ่งมั่นที่จะเกินความคาดหวังของผู้เล่น” Jon Wolfeรองประธานอาวุโสของ Light & Wonder ประธานฝ่าย Global Systems & Service of Gaming กล่าวเสริม

“การเปิดใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยการทำงานร่วมกับบริษัทต่างๆ เช่น Sightline เป็นหนทางหนึ่งสำหรับเราในการมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรม”

สิ่งอำนวยความสะดวกการเล่น เกมฮาร์ดร็อคชั่วคราวที่ตั้งอยู่ในเมืองบริสตอลเวอร์จิเนียมีรายรับเกินกว่า 12.5 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ห้าของการดำเนินงาน

สิ่งอำนวยความสะดวกแห่งแรกของรัฐชื่อบริสตอลคาสิโน – บ้านแห่งอนาคตของฮาร์ดร็อคและในที่สุดจะเปิดทางให้กับสถานที่ถาวร โดยให้รายละเอียดการแสดงในเดือนพฤศจิกายนที่มีมูลค่า 12.65 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงถึงการลดลงแบบเดือนต่อเดือนจาก 14.14 ล้านดอลลาร์ในเดือนตุลาคม .

สถานประกอบการซึ่งเป็นหนึ่งในสี่แห่งที่จะเปิดตัวเป็นครั้งแรกภายในเมืองได้รับการอนุมัติใบอนุญาตคาสิโนในเดือนเมษายนปี 2022 และเปิดตัวสถานที่ดังกล่าวในวันที่ 8 กรกฎาคม

รายได้จากการเล่นเกมที่ปรับแล้วทั้งหมดในสถานที่ซึ่งมี 870 สล็อต 21 โต๊ะ และหนังสือกีฬา ถูกสร้างขึ้นจาก 10.41 ล้านดอลลาร์ (ตุลาคม: 11.27 ล้านดอลลาร์) และ 2.24 ล้านดอลลาร์ (ตุลาคม: 2.87 ล้านดอลลาร์) จากสองอดีตตามลำดับ

ตามตัวเลขที่ออกโดย Virginia Lottery ภาษีซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18 สร้างรายได้ 2.27 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะจ่ายให้กับ Gaming Proceeds Fund ในช่วงเดือนแรกของการดำเนินการ

ของภาษีของรัฐใน AGR กฎหมายระบุการแจกจ่ายให้กับกองทุนการรักษาและสนับสนุนการพนันที่มีปัญหา ซึ่งได้รับร้อยละ 0.8 ของภาษีทั้งหมดที่ 18,216 ดอลลาร์ กองทุน Family and Children’s Trust ซึ่งได้รับ 4,554 ดอลลาร์หรือ 0.2 เปอร์เซ็นต์ของภาษี และ โฮสต์ท้องถิ่น