สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันออนไลน์ สมัครเล่นพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนัน สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันที่ดีที่สุด เว็บพนันออนไลน์ เล่นพนันออนไลน์ เกมส์พนันออนไลน์ เว็บเดิมพันออนไลน์ เว็บเล่นพนันออนไลน์ กําหนดเวลายื่นเอกสาร — กฎหมาย Kuznicki PLLC ประกาศการดําเนินการชั้นเรียนในนามของผู้ถือหุ้นของ Natera, Inc. – NTRA

(PRNewsfoto/Kuznicki Law PLLC)

ข่าวโดย

กฎหมาย Kuznicki PLLCกําหนดเวลายื่โมดูล Vertex 670W ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบความน่าเชื่อถือของ PVEL Trina Solar ชนะ “Top Performer” เป็นครั้งที่แปดติดต่อกัน

ข่าวโดย

บริษัท ทริน่า โซล่าร์ จํากัด

18 พ.ค. 2022, 21:57 ET

แชร์บทความนี้

ฉางโจว, จีน, พฤษภาคม 19, 2022 /PRNewswire/ – Trina Solar ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Top Performer” อีกครั้งในปี 2022 ในหมู่ผู้ผลิตโมดูล PV ทั่วโลกโดย PV Evolution Labs (PVEL) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบความน่าเชื่อถืออิสระที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกหลังจากการทดสอบอย่างเข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือน นี่เป็นรางวัลที่แปดติดต่อกันทําให้ Trina Solar เป็น บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีรางวัลมากที่สุด ตอกย้ําความมุ่งมั่นของ Trina Solar ต่อความสม่ําเสมอของคุณภาพที่โดดเด่นความน่าเชื่อถือสูงและความปลอดภัยที่โดดเด่นของโมดูล ผลการทดสอบที่เผยแพร่โดย PVEL แสดงให้เห็นว่าโมดูลจุดยอด 210 มม. กําลังสูงพิเศษโดยเฉพาะ 670W มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในลําดับการทดสอบโปรแกรมคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (PQP)

ทุกปี PVEL จะทดสอบโมดูล PV กับพารามิเตอร์ความน่าเชื่อถือและคุณภาพที่เข้มงวดกว่ามาตรฐาน IEC อย่างมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ดัชนีชี้วัดความน่าเชื่อถือของโมดูล PV เป็นประจําทุกปีซึ่งให้ข้อมูลอิสระและสอดคล้องกันเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ

PQP รวมถึงลําดับการทดสอบสําหรับการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความร้อนชื้นความทนทานของแผ่นหลังและความเครียดเชิงกล ระยะเวลาของการทดสอบความชื้นความร้อนและรอบความร้อนสูงเป็นสองเท่าของข้อกําหนดของมาตรฐาน IEC หรือสูงกว่า ลําดับความเครียดเชิงกลใหม่ (MSS) รวมการทดสอบความเครียดเชิงกลแบบคงที่ 1,000 รอบของความเครียดเชิงกลแบบไดนามิก 50 รอบและการแช่แข็งในความชื้น 10 รอบ โมดูลที่ผ่านการทดสอบ PVEL PQP เป็นไปตามข้อกําหนดด้านความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง

หลังจากผลการทดสอบความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพการทํางานของ PVEL ในปีนี้โมดูล Vertex ของ Trina Solar ตั้งแต่ Vertex S 410W สําหรับอาคารที่อยู่อาศัยไปจนถึงโมดูลประสิทธิภาพสูงพิเศษ 600W + สําหรับระบบที่ติดตั้งบนพื้นดินขนาดใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือที่โดดเด่นในการทดสอบ PQP ที่เข้มงวดทั้งหมด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมดูลประสิทธิภาพสูงพิเศษ Vertex 670W มีประสิทธิภาพสูงสุดในลําดับ PQP สําหรับความร้อนชื้นวงจรความร้อนการเสื่อมสภาพที่อาจเกิดขึ้นความไว LeTID และ MSS ซึ่งหมายความว่าโมดูลมีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในสภาพอากาศที่รุนแรงที่มีอุณหภูมิสูงความชื้นสูงและความผันผวนของอุณหภูมิขนาดใหญ่

ผลการทดสอบ MSS แสดงให้เห็นว่าแทบจะไม่มี microcracks เกิดขึ้นใน BOMs ที่ผ่านการทดสอบของโมดูล bifacial 670W ของ Trina Solar และพลังงานลดลงน้อยกว่า 2% โดยสรุปโมดูลขนาดใหญ่ประสิทธิภาพสูงพิเศษของ Trina Solar เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพสูงสุดของ PVEL ให้ประสิทธิภาพสูงสุดและรับประกันความน่าเชื่อถือเชิงกล

“ในนามของทีม PVEL ทั้งหมด ผมขอแสดงความยินดีกับ Trina Solar ในผลการทดสอบที่ยอดเยี่ยมของโมดูล 210 มม. ของพวกเขาและได้รับการขนานนามว่า PVEL Scorecard Top Performer เป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน” Tristan Erion-Lorico รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ PVEL กล่าว “โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าสังเกตคือโมดูล Bifacial Vertex 600W + จาก Trina Solar ซึ่งได้รับสถานะผู้มีผลงานสูงสุดในการทดสอบความน่าเชื่อถือทั้งห้า นี่เป็นเพียงตัวอย่างล่าสุดของความสามารถล่าสุดของ Trina Solar ในการผลิตโมดูลที่เชื่อถือได้เป็นเวลาหลายปีที่จะมาถึง”

Helena Li ประธานธุรกิจเซลล์และโมดูลของ Trina Solar ให้ความเห็นว่า “PVEL เป็นห้องปฏิบัติการทดสอบความน่าเชื่อถือของโมดูล PV ชั้นนําของโลกที่ให้ข้อมูลประสิทธิภาพอิสระ เราภูมิใจที่ได้รับเลือกให้เป็น PVEL Top Performer ในดัชนีชี้วัดความน่าเชื่อถือของโมดูล PV เป็นปีที่แปดติดต่อกัน ประสิทธิภาพที่สม่ําเสมอและเป็นแบบอย่างของ Trina ในการทดสอบ PVEL อย่างเข้มงวดและเป็นอิสระได้รับการยอมรับจากตลาดว่าเป็นหลักฐานที่ชัดเจนของความมุ่งมั่นอันยาวนานของเราที่มีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เราเชื่อว่าผลการทดสอบนี้จาก PVEL นั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งสําหรับนักพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นักการเงินเจ้าของโรงงานและผู้ประกอบการทั่วโลก”นเอกสาร — กฎหมาย Kuznicki PLLC ประกาศการดําเนินการระดับในนามของผู้ถือหุ้นของ Oscar Health, Inc. – OSCR

(PRNewsfoto/Kuznicki Law PLLC)

ข่าวโดย

กฎหมาย Kuznicki PLLC

18 พ.ค. 2022, 22:00 ET

แชร์บทความนี้

CEDARHURST, N.Y., May 18, 2022 /PRNewswire/ — สํานักงานกฎหมายการดําเนินคดีหลักทรัพย์ของ Kuznicki Law PLLC ออกการแจ้งเตือนนี้ต่อผู้ถือหุ้นของ Oscar Health, Inc. (NYSE: OSCR) หากพวกเขาซื้อหรือซื้อหุ้นสามัญ Class A ของ บริษัท ตามและ / หรือตรวจสอบย้อนกลับไปยังการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2021 ของ บริษัท (“IPO”) ผู้ถือหุ้นมีเวลาถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เพื่อยื่นคําร้องโจทก์นําในคดีดําเนินคดีประเภทหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเราได้ที่ https://kclasslaw.com/cases/securities/nyse-oscr/ https://kclasslaw.com/cases/securities/nyse-hmlp/ โดยโทรฟรีที่เบอร์โทรฟรีที่เบอร์ 1-833-835-1495 หรือทางอีเมล (dk@kclasslaw.com)

Kuznicki Law PLLC มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่า บริษัท ต่างๆจะยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กร บริษัทแสวงหาการฟื้นตัวในนามของผู้ลงทุนที่เกิดความสูญเสียเมื่อข้อความเท็จและ / หรือทําให้เข้าใจผิดหรือการละเว้นข้อมูลวัสดุโดย บริษัท นําไปสู่อัตราเงินเฟ้อเทียมของหุ้นของ บริษัท โฆษณาทนาย ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไม่รับประกันผลลัพธ์ที่คล้ายกัน

18 พ.ค. 2022, 22:00 ET

แชร์บทความนี้

CEDARHURST, N.Y., May 18, 2022 /PRNewswire/ — สํานักงานกฎหมายการดําเนินคดีหลักทรัพย์ของ Kuznicki Law PLLC ออกการแจ้งเตือนนี้ต่อผู้ถือหุ้นของ Natera, Inc. (NasdaqGS: NTRA) หากพวกเขาซื้อหุ้นของ บริษัท ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 ถึง 19 เมษายน 2022 รวม (“ระยะเวลาเรียน”) ผู้ถือหุ้นมีเวลาถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เพื่อยื่นคําร้องโจทก์นําในการฟ้องร้องดําเนินคดีกับโจทก์ในคดีอาญาประเภทหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเราได้ที่ https://kclasslaw.com/cases/securities/nasdaqgs-ntra/ https://kclasslaw.com/cases/securities/nyse-hmlp/ โดยโทรฟรีที่เบอร์โทรฟรีที่เบอร์ 1-833-835-1495 หรือทางอีเมล (dk@kclasslaw.com)

Kuznicki Law PLLC มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่า บริษัท ต่างๆจะยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กร บริษัทแสวงหาการฟื้นตัวในนามของผู้ลงทุนที่เกิดความสูญเสียเมื่อข้อความเท็จและ / หรือทําให้เข้าใจผิดหรือการละเว้นข้อมูลวัสดุโดย บริษัท นําไปสู่อัตราเงินเฟ้อเทียมของหุ้นของ บริษัท โฆษณาทนาย ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้ไม่รับประกันผลลัพธ์ที่คล้ายกันโมดูล Vertex 670W ให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบความน่าเชื่อถือ PVEL และ Trina Solar ประสบความสําเร็จเป็น “Top Performer” ติดต่อกันเป็นครั้งที่แปด

ข่าวโดย

บริษัท ทริน่า โซล่าร์ จํากัด

18 พ.ค. 2022, 21:55 ET

แชร์บทความนี้

ฉางโจว, จีน, พฤษภาคม 18, 2022 /PRNewswire/ — Trina Solar ได้รับการจัดอันดับให้เป็น “Top Performer” อีกครั้งในปี 2022 ในหมู่ผู้ผลิตโมดูลโซลาร์เซลล์ทั่วโลกโดย PV Evolution Labs (PVEL) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบความน่าเชื่อถือของบุคคลที่สามที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลังจากการทดสอบอย่างเข้มงวดเป็นเวลาหลายเดือน นี่เป็นการยอมรับติดต่อกันเป็นครั้งที่แปดทําให้ Trina Solar เป็น บริษัท พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีชัยชนะมากที่สุด มันเน้นความมุ่งมั่นของ Trina Solar ต่อความสอดคล้องที่ยอดเยี่ยมของคุณภาพความน่าเชื่อถือสูงและความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยมของโมดูล ผลการทดสอบที่เผยแพร่โดย PVEL แสดงให้เห็นว่าโมดูล Vertex ของพลังงานสูงพิเศษ 210 มม. โดยเฉพาะ 670 W มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในลําดับการทดสอบของโปรแกรมคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ (PQP)

PVEL ประเมินโมดูลโซลาร์เซลล์ทุกปีด้วยพารามิเตอร์ความน่าเชื่อถือและคุณภาพที่เข้มงวดกว่ามาตรฐาน IEC อย่างมีนัยสําคัญ ห้องปฏิบัติการยังเผยแพร่ดัชนีชี้วัดความน่าเชื่อถือของโมดูล pv เป็นประจําทุกปีโดยให้อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์มีข้อมูลความน่าเชื่อถือที่เป็นอิสระและสม่ําเสมอและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

PQP รวมถึงลําดับการทดสอบสําหรับวงจรความร้อนความร้อนเปียกความทนทานของแผ่นหลังและความเครียดเชิงกล ระยะเวลาของการทดสอบความร้อนเปียกและรอบความร้อนเป็นสองเท่าของข้อกําหนด IEC มาตรฐานหรือมากกว่านั้น ลําดับความเครียดเชิงกลใหม่ (MSS) รวมการทดสอบโหลดเชิงกลแบบคงที่รอบโหลดเชิงกลแบบไดนามิก 1,000 รอบรอบความร้อน 50 รอบและรอบการแช่แข็งความชื้นสิบรอบ โมดูลที่ผ่านการทดสอบ PVEL-PQP เป็นไปตามข้อกําหนดด้านความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

จากผลการทดสอบความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพ PVEL ในปีนี้โมดูล Vertex ของ Trina Solar ตั้งแต่ Vertex S 410W สําหรับทิวทัศน์ที่อยู่อาศัยไปจนถึงโมดูลพลังงานสูงพิเศษ 600 W + สําหรับโรงงานขนาดใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมในการทดสอบ PQP ที่เข้มงวดทั้งหมด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมดูล Vertex 670W พลังงานสูงพิเศษมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในลําดับ PQP สําหรับความร้อนเปียกวงจรความร้อนการย่อยสลายที่อาจเกิดขึ้นความไว LeTID และ MSS ซึ่งหมายความว่าโมดูลมีความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในพื้นที่ภูมิอากาศที่รุนแรงที่มีอุณหภูมิสูงความชื้นสูงและความผันผวนของอุณหภูมิขนาดใหญ่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการทดสอบ MSS แสดงให้เห็นว่าแทบจะไม่มีไมโครแคร็กใน BOMs ที่ทดสอบโมดูล bifacial 670 W ของ Trina Solar และการเสื่อมสภาพของพลังงานน้อยกว่า 2% โดยสรุปโมดูลพลังงานสูงพิเศษของ Trina Solar ในรูปแบบขนาดใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพหลักที่กําหนดโดย PVEL รักษาประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและรับประกันความน่าเชื่อถือเชิงกลขนาดตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบเกียร์สําคัญที่จะเติบโต 492.79 ล้านเหรียญสหรัฐ| 47% ของการเติบโตของตลาดที่มีต้นกําเนิดมาจาก APAC| เทคนาวิโอ

Technavio (PRNewsfoto/Technavio)

ข่าวโดย

เทคนาวิโอ

18 พ.ค. 2022, 21:30 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, 18 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ – ขนาดตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบเกียร์รวมคาดว่าจะเติบโต 492.79 ล้านเหรียญสหรัฐจากปี 2021 ถึง 2026 นอกจากนี้โมเมนตัมการเติบโตของตลาดจะขยายตัวที่ CAGR ที่ 5.85% ในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์ การเติบโตนี้จะได้รับแรงหนุนจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ

ค้นหาไฮไลท์เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของตลาดรับรายงานตัวอย่าง

Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดที่มีชื่อว่าตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบเกียร์แบบครบวงจรตามการใช้งานและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026

Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดที่มีชื่อว่าตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบเกียร์แบบครบวงจรตามการใช้งานและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026

ตลาดคอมเพรสเซอร์แรงเหวี่ยงเกียร์สําคัญ: ไดรเวอร์

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซกําลังผลักดันการเติบโตของตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบครบวงจร บริษัท อุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซลดต้นทุนการดําเนินงานพร้อมกับอัตราการขุดเจาะเนื่องจากเป็นช่วงเวลาของราคาน้ํามันดิบที่ต่ํา หลาย บริษัท กําลังใช้ประโยชน์จากอัตราแท่นขุดเจาะต่ําและลดต้นทุนการบริการบ่อน้ํามัน นอกจากนี้การเริ่มต้นของโครงการที่หยุดชะงักจะกระตุ้นความต้องการคอมเพรสเซอร์แรงเหวี่ยงที่มีเกียร์สําคัญในกระบวนการต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ํา ดังนั้นด้วยจํานวนแท่นขุดเจาะที่ใช้งานที่เพิ่มขึ้นความต้องการคอมเพรสเซอร์จะเพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของความต้องการดังกล่าวจะผลักดันการเติบโตของตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบมีเกียร์ที่สําคัญในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดรเวอร์อื่น ๆ และผลกระทบต่อตลาดโปรดดูรายงานตัวอย่างของเรา

ตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบมีเกียร์สําคัญ: ความท้าทาย

ความคาดเดาไม่ได้ในราคาน้ํามันและก๊าซกําลังท้าทายการเติบโตของตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบครบวงจร บริษัทน้ํามันแบบครบวงจรที่มีการดําเนินงานทั้งในภาคต้นน้ําและปลายน้ําสามารถจัดการแรงกดดันทางการเงินบางอย่างได้ อย่างไรก็ตาม บริษัท ต้นน้ําที่บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญและถูกบังคับให้ปิดตัวลง เพื่อให้การขุดเจาะและการผลิตน้ํามันดิบเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจราคาน้ํามันดิบควรสูงพอสมควร อย่างไรก็ตามการสํารวจนอกชายฝั่งและน้ําลึกนั้นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากมีความเสี่ยงมากมาย เนื่องจากการลดลงของกําไรจากภาคต้นน้ํา, บริษัท ส่วนใหญ่ล้มเหลวในการลงทุนในการสํารวจต่อไป. สิ่งนี้ส่งผลให้ความต้องการคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบเกียร์รวมลดลง

เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของ Technavio ของเราตลอดชีวิต! สมัครสมาชิก “แผนพื้นฐาน” ของเราที่เรียกเก็บเงินเป็นรายปีที่ USD 5000

ตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบมีเกียร์สําคัญ: การวิเคราะห์การแบ่งส่วน

รายงานการวิจัยตลาดนี้แบ่งตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบเกียร์รวมตามการใช้งาน (น้ํามันและก๊าซก๊าซอุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมีการผลิตไฟฟ้าและอื่น ๆ ) และภูมิศาสตร์ (APAC, ยุโรป, อเมริกาเหนือ, ตะวันออกกลางและแอฟริกาและอเมริกาใต้)

โดยการประยุกต์ใช้, ส่วนน้ํามันและก๊าซจะมีการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดอย่างมีนัยสําคัญในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์. คอมเพรสเซอร์แบบเกียร์แบบครบวงจรถูกนํามาใช้สําหรับการใช้งานหลายอย่างเช่นการกลั่นน้ํามันการดําเนินงานกลางน้ําการแปรรูปก๊าซและการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในอุตสาหกรรมน้ํามันและก๊าซ คอมเพรสเซอร์มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจเลือกประสิทธิภาพและต้นทุนการดําเนินงานของแอปพลิเคชันเหล่านี้

ตามภูมิศาสตร์ APAC จะเป็นผู้นําตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบมีเกียร์ที่สําคัญในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์ การเติบโตจะขับเคลื่อนด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น การเติบโตของภาคน้ํามันและก๊าซ การเติบโตของตลาดในภูมิภาคนี้จะเร็วกว่าการเติบโตของตลาดในภูมิภาคอื่น ๆ จีนญี่ปุ่นและอินเดียเป็นประเทศสําคัญสําหรับตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบครบวงจรใน APAC

เรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของแต่ละส่วนของตลาด ขอรายงานตัวอย่าง

รายงานที่เกี่ยวข้อง

ตลาดอุปกรณ์ที่ปลอดภัยภายในโดยผู้ใช้ปลายทางและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026

ไมโครโปรแกรมลอจิกคอนโทรลเลอร์ (PLC) ตลาดตามผลิตภัณฑ์ผู้ใช้ปลายทางและภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026

ขอบเขตตลาดคอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงแบบมีเกียร์ที่สําคัญ

ความครอบคลุมของรายงาน

ราย ละเอียด

เลขหน้า

120

ปีฐาน

2021

รอบระยะเวลาการคาดการณ์

2022-2026

โมเมนตัมการเติบโต & CAGR

เร่งความเร็วที่ CAGR 5.85%

การเติบโตของตลาด 2022-2026

492.79 ล้านเหรียญสหรัฐ

โครงสร้างตลาด

กระจัดกระจาย

การเติบโตของ YoY (%)

5.55

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

APAC, ยุโรป, อเมริกาเหนือ, ตะวันออกกลางและแอฟริกา, และอเมริกาใต้

การมีส่วนร่วมของตลาด

APAC ที่ 47%

ประเทศผู้บริโภคที่สําคัญ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน ญี่ปุ่น อินเดีย และรัสเซีย

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

บริษัทชั้นนํา, กลยุทธ์การแข่งขัน, ขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

บริษัทหลักที่จัดทําโพรไฟล์

Atlas Copco AB, Cryostar, FS ELLIOTT Co. LLC, Fusheng Co. Ltd., Gardner Denver Inc., General Electric Co., Hanwha Corp., Hitachi Ltd., Howden Group Ltd., IHI Corp., Ingersoll Rand Inc., Kawasaki Heavy Industries Ltd., KNM Group Berhad, Kobe Steel Ltd., MAN Energy Solutions SE, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Siemens Energy AG และ Sundyne LLC

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดแม่, ตัวเหนี่ยวนําการเติบโตของตลาดและอุปสรรค, การวิเคราะห์เซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า, การวิเคราะห์ผลกระทบ COVID 19 และการฟื้นตัวและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต, การวิเคราะห์สภาพตลาดสําหรับรอบระยะเวลาการคาดการณ์

มุมมอง purview การกําหนดเอง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณกําลังมองหาคุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและรับกลุ่มที่กําหนดเอง

สารบัญ

1 บทสรุปผู้บริหาร

1.1 ภาพรวมตลาด

นิทรรศการ 01: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับภาพรวมตลาด

นิทรรศการ 02: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมตลาด

นิทรรศการ 03: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับลักษณะตลาดโลก

นิทรรศการ 04: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิตลาดตามภูมิศาสตร์

นิทรรศการ 05: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิการแบ่งส่วนตลาดตามการใช้งาน

นิทรรศการ 06: บทสรุปผู้บริหาร – สมัครพนันออนไลน์ แผนภูมิการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

นิทรรศการ 07: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

นิทรรศการ 08: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับการวางตําแหน่งตลาดผู้ขาย

2 ภูมิทัศน์ตลาด

2.1 ระบบนิเวศของตลาด

นิทรรศการ 09: ตลาดแม่

นิทรรศการ 10: ลักษณะของตลาด

3 ขนาดตลาด

3.1 คําจํากัดความของตลาด

นิทรรศการ 11: การเสนอขายของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด

3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด

นิทรรศการ 12: กลุ่มตลาด

3.3 ขนาดตลาด 2021

3.4 แนวโน้มตลาด: คาดการณ์ปี 2564-2569

นิทรรศการ 13: แผนภูมิเกี่ยวกับทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 14: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 15: แผนภูมิเกี่ยวกับตลาดโลก: การเติบโตของปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 16: ตารางข้อมูลในตลาดโลก: การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

4 การวิเคราะห์ห้ากองกําลัง

4.1 สรุปห้ากองกําลัง

นิทรรศการ 17: การวิเคราะห์ห้ากองกําลัง – การเปรียบเทียบระหว่างปี 2021 และ 2026

4.2 อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ

นิทรรศการ 18: แผนภูมิเกี่ยวกับอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญ 2021 และ 2026

4.3 อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์

นิทรรศการ 19: อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.4 ภัยคุกคามของผู้เข้าแข่งขันใหม่

นิทรรศการ 20: ภัยคุกคามของผู้เข้าแข่งขันรายใหม่ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.5 การคุกคามของสารทดแทน

นิทรรศการ 21: ภัยคุกคามของสารทดแทน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน

นิทรรศการ 22: ภัยคุกคามจากการแข่งขัน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.7 สภาพตลาด

นิทรรศการ 23: แผนภูมิเกี่ยวกับสภาวะตลาด – ห้ากองกําลัง 2021 และ 2026

5 การแบ่งส่วนตลาดตามการใช้งาน

5.1 กลุ่มตลาด

นิทรรศการ 24: แผนภูมิเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 25: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)

5.2 การเปรียบเทียบตามการใช้งาน

นิทรรศการ 26: แผนภูมิเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตามการใช้งาน

นิทรรศการที่ 27: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตามการใช้งาน

5.3 น้ํามันและก๊าซ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 28: แผนภูมิเกี่ยวกับน้ํามันและก๊าซ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 29: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับน้ํามันและก๊าซ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 30: แผนภูมิเกี่ยวกับน้ํามันและก๊าซ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 31: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับน้ํามันและก๊าซ – การเติบโตของปี 2021-2026 (%)

5.4 ก๊าซอุตสาหกรรม – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 32: แผนภูมิเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 33: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 34: แผนภูมิเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 35: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับก๊าซอุตสาหกรรม – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

5.5 เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 36: แผนภูมิเกี่ยวกับสารเคมีและปิโตรเคมี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 37: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและปิโตรเคมี – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 38: แผนภูมิเกี่ยวกับสารเคมีและปิโตรเคมี – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 39: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับเคมีและปิโตรเคมี – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

5.6 การผลิตไฟฟ้า – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 40: แผนภูมิเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 41: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 42: แผนภูมิเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 43: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้า – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

5.7 อื่น ๆ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 44: แผนภูมิเกี่ยวกับคนอื่น ๆ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 45: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่น ๆ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 46: แผนภูมิเกี่ยวกับผู้อื่น – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 47: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับผู้อื่น – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

5.8 โอกาสทางการตลาดตามการใช้งาน

นิทรรศการ 48: โอกาสทางการตลาดตามแอปพลิเคชัน ($ ล้าน)

6 ภูมิทัศน์ของลูกค้า

6.1 ภาพรวมภูมิทัศน์ของลูกค้า

นิทรรศการ 49: การวิเคราะห์ความไวของราคาวงจรชีวิตตะกร้าซื้อของลูกค้าอัตราการยอมรับและเกณฑ์การซื้อ

7 ภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์

7.1 การแบ่งส่วนทางภูมิศาสตร์

นิทรรศการ 50: แผนภูมิส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 51: ตารางข้อมูลส่วนแบ่งการตลาดตามภูมิศาสตร์ 2021-2026 (%)

7.2 การเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์

นิทรรศการ 52: แผนภูมิเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์

นิทรรศการ 53: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบทางภูมิศาสตร์

7.3 APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 54: แผนภูมิบน APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 55: ตารางข้อมูลบน APAC – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 56: แผนภูมิเกี่ยวกับ APAC – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 57: ตารางข้อมูลบน APAC – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.4 ยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 58: แผนภูมิในยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 59: ตารางข้อมูลในยุโรป – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 60: แผนภูมิเกี่ยวกับยุโรป – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 61: ตารางข้อมูลในยุโรป – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.5 อเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 62: แผนภูมิในอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 63: ตารางข้อมูลในอเมริกาเหนือ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 64: แผนภูมิในอเมริกาเหนือ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 65: ตารางข้อมูลในอเมริกาเหนือ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.6 ตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 66: แผนภูมิในตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 67: ตารางข้อมูลในตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 68: แผนภูมิเกี่ยวกับตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 69: ตารางข้อมูลในตะวันออกกลางและแอฟริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.7 อเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 70: แผนภูมิในอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 71: ตารางข้อมูลในอเมริกาใต้ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 72: แผนภูมิเกี่ยวกับอเมริกาใต้ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 73: ตารางข้อมูลในอเมริกาใต้ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.8 US – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 74: แผนภูมิในสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 75: ตารางข้อมูลในสหรัฐอเมริกา – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 76: แผนภูมิเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 77: ตารางข้อมูลในสหรัฐอเมริกา – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.9 จีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 78: แผนภูมิในประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 79: ตารางข้อมูลในประเทศจีน – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 80: แผนภูมิเกี่ยวกับประเทศจีน – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 81: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับจีน – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.10 รัสเซีย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 82: แผนภูมิเกี่ยวกับรัสเซีย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 83: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับรัสเซีย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 84: แผนภูมิเกี่ยวกับรัสเซีย – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 85: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับรัสเซีย – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.11 ญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 86: แผนภูมิในญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 87: ตารางข้อมูลในญี่ปุ่น – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 88: แผนภูมิญี่ปุ่น – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 89: ตารางข้อมูลในญี่ปุ่น – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

7.12 อินเดีย – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

CCELL จะจัดแสดงในงาน CannaTrade International Cannabis Expo ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

CCELL_Logo

ข่าวโดย

ซีเซล

18 พ.ค. 2022, 21:23 ET

แชร์บทความนี้

เซินเจิ้น, จีน, พฤษภาคม 19, 2022 /PRNewswire/ — CCELL® แบรนด์เทคโนโลยีชั้นนําของโลกที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์สูบไอที่ทันสมัยและเทคโนโลยีไอระเหยขั้นสูงประกาศในวันนี้ว่าจะจัดแสดงในงานแสดงสินค้ากัญชานานาชาติ CannaTrade ในกรุงเบิร์น 20-22 พฤษภาคม 2022 สวิตเซอร์แลนด์

CannaTrade International Cannabis Expo ประกอบด้วยผู้แสดงสินค้ามากกว่า 250 รายจากทั่วโลกที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว จุดมุ่งหมายของ CannaTrade คือการแจ้งเกี่ยวกับการใช้งานที่หลากหลายของพืชป่านและเพื่อนําเสนอผู้แสดงสินค้าในประเภทกัญชงต่างๆรวมถึง CBD เมล็ดพืชอาหารไอระเหยและยา

“เมื่อเดือนที่แล้วเราสามารถสนับสนุนงาน CBD Show ในลอนดอนและประสบความสําเร็จอย่างมากในการเข้าถึงลูกค้าและแบรนด์ในยุโรป” Brad Li ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ระดับโลกของ CCELL กล่าว “CannaTrade เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ดีในการขยายการเข้าถึงของเราและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั่วยุโรป”

โปรดไปที่ CCELL ที่บูธ # 263 หรือที่ https://www.ccell.com/ เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับประกาศในอนาคต

เกี่ยวกับซีซีเคลล์®

CCELL® เป็นแบรนด์เทคโนโลยีและนักประดิษฐ์ระดับโลกในด้านไอระเหยแบบพกพาที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยการแนะนําองค์ประกอบความร้อนเซรามิก CCELL® ก่อตั้งขึ้นที่สํานักงานใหญ่ของเซินเจิ้น Smoore เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมไอระเหย ด้วยทรัพยากร R&D ขั้นสูงเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรกําลังการผลิตที่กว้างขวางและระบบควบคุมคุณภาพที่เชื่อถือได้ CCELL® เป็นที่รู้จักในด้านเทคโนโลยีไอระเหยที่ยอดเยี่ยมและอุปกรณ์คุณภาพสูง

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1605411/CCELL_Logo.jpg