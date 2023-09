สมัครพนันออนไลน์ Games สำหรับแอปเล่นฟรี

สมัครพนันออนไลน์ Jack Entertainmentได้เปิดตัวแอปเดิมพันกีฬาที่เล่นฟรีทั่วโอไฮโอโดยคาดว่าจะมีการเดิมพันด้วยเงินจริงทั่วรัฐ Buckeye

ข้อเสนอนี้มีชื่อว่าBetJackและวางจำหน่ายผ่าน Apple Store และ Google Play ได้เปิดตัวก่อนการมาถึงของการเดิมพันกีฬาค้าปลีกและออนไลน์ในโอไฮโอ ซึ่งมีกำหนดเส้นตายในเดือนมกราคม 2023 สำหรับการจัดตั้งกรอบการกำกับดูแล

ได้รับการพัฒนาร่วมกับShape GamesและKambiซึ่ง Jack ได้ก่อตั้งพันธมิตรหลายช่องทางในปี 2019 โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เล่นได้ลองใช้มือโดยไม่ต้องเสียเงินสักเล็กน้อย

“แพลตฟอร์มสปอร์ตบุ๊คที่ผ่านการทดลองและทดสอบของเรามีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างที่จำเป็นในการปรับให้เข้ากับกฎระเบียบของตลาดที่พัฒนาและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพันธมิตรโดยอำนวยความสะดวกในการบูรณาการของบุคคลที่สาม” Sarah Robertson รองประธานอาวุโสฝ่ายขายของKambiกล่าว

“เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ Shape Games อีกครั้ง และในขณะที่โอไฮโอเปลี่ยนไปสู่การเดิมพันกีฬาด้วยเงินจริง เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์นี้ในการช่วยเหลือผู้บริโภคชั้นนำและตลาดสำหรับการเสนอเงินจริงที่กำลังจะมาถึง”

แฟนกีฬาที่ใช้แอป BetJack จะได้รับโทเค็นรายวันเพื่อใช้ในการวางเดิมพัน ในขณะที่เรียนรู้เกี่ยวกับการเดิมพันกีฬา ผู้ใช้จะได้รับการสนับสนุนให้สำรวจทุกสิ่งที่แอปนำเสนอ และรับถ้วยรางวัลเสมือนจริงจากการชนะการเดิมพันเชิงกลยุทธ์และความท้าทายในแอป

“แจ็ครู้สึกตื่นเต้นที่ได้มอบแพลตฟอร์มที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมเพื่อช่วยให้แฟนกีฬาคุ้นเคยกับโลกแห่งการเดิมพันกีฬาในสภาพแวดล้อมที่เล่นฟรี” Brian Eby อธิบายของ Jack Entertainment อธิบาย

“เราต้องการมอบวิธีที่สนุกสนานให้กับแฟนกีฬาในการเรียนรู้และสบายใจกับการเดิมพันกีฬาก่อนที่การเดิมพันด้วยเงินจริงจะเริ่มถ่ายทอดสดในโอไฮโอ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Shape และKambi ”

เพิ่ม: “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้นำเสนอแพลตฟอร์มที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมในภูมิภาคเพื่อช่วยให้พวกเขาคุ้นเคยกับโลกแห่งการเดิมพันกีฬาในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง

“เรารู้สึกขอบคุณสำหรับความเชี่ยวชาญของพันธมิตรของเราที่ Shape และ Kambi เพื่อช่วยให้ผู้เล่นของเราได้รับประสบการณ์ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

Shape Games กำลังขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคส่วนหน้าและความภักดีของข้อเสนอ และให้ความสำคัญกับการได้มาและการรักษาลูกค้า ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในระยะยาวสำหรับผู้ใช้เมื่อพวกเขาเปลี่ยนจากการเล่นฟรีไปเป็นเงินจริง

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อเล่นฟรีนี้ โดยเสนอให้ชาวโอไฮโอได้เข้าสู่การเล่นเกมด้วยเงินจริงโดยปราศจากความเสี่ยงและเป็นมิตรกับผู้บริโภคในอนาคต” Morten Tonnesen ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Shape Gamesกล่าว

“เราประสบความสำเร็จอย่างมากกับแนวทางนี้ทั่วโลก โดยมีตลาดโป๊กเกอร์เป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว และเรารอคอยที่จะร่วมมือกับ Kambi เพื่อช่วยเป็นผู้นำในด้านการเดิมพันกีฬาผ่าน BetJack”

DraftKings จะรวมพนักงาน GNOG ทั่วทั้งธุรกิจ รวมถึงThomas Winterซึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นผู้จัดการทั่วไปของ iGaming อเมริกาเหนือ จากบทบาทก่อนหน้าของเขาในฐานะประธานของบริษัท

Games Globalเปิดตัวการดำเนินงานอย่างเป็นทางการหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อ ธุรกิจการจัดจำหน่าย, IP เกม, เครือข่ายแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟของ Microgamingและความสนใจในสตูดิโอเกมที่หลากหลาย

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง บริษัทได้รับความเป็นเจ้าของสิ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “แคตตาล็อกด้านหลังที่กว้างขวางของเนื้อหาเกมสุดพิเศษ” และยังได้รับเครือข่ายลูกค้าที่ดำเนินงานแบรนด์เกมระดับโลกมากกว่า 900 แบรนด์

Games Global ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 เป็นบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนเอกชน นำโดย CEO Walter Bugnoซึ่งเดิมคือ IGT และ Lottomatica และ CFO Tim Mickleyซึ่งก่อนหน้านี้คือ SafeCharge และ Playtech

ทีมผู้นำยังรวมถึงLeila Goelzประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและการเปลี่ยนแปลง; ธีโอ ไนเกอร์ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ; Kimberley Broadประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนด; Andrew Boothประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และJulie Allisonประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรพากร

คณะกรรมการพิเศษของ คณะกรรมการบริหาร ของ Bally ประกาศว่าบริษัทได้ยกเลิกข้อเสนอเทคโอเวอร์ มูลค่า 2.07 พันล้านดอลลาร์โดย Standard Generalซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนในนิวยอร์ก

บริษัทซึ่งมีหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งคือซู คิม ประธานของ Bally ในปัจจุบัน ได้เสนอซื้อหุ้นคงเหลือทั้งหมดที่บริษัทยังไม่ได้เป็นเจ้าของในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

แนวทางดังกล่าวจะทำให้หุ้นเหล่านี้เพิ่มขึ้นในราคา 38 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งมีมูลค่า 2.07 พันล้านดอลลาร์และคิดเป็นพรีเมี่ยม 30 เปอร์เซ็นต์ของราคาปิด ณ วันที่ 24 มกราคม 2022

สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ดำเนินการให้รายละเอียดผลการดำเนินงานตลอดไตรมาสแรกของปี โดยมีรายรับ 64.93 เปอร์เซ็นต์ล่วงหน้าเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 548.27 ล้านดอลลาร์ (2564: 192,26 ล้านดอลลาร์)

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันของเนเธอร์แลนด์ออกคำเตือนเพิ่มเติมแก่ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ภายในประเทศ โดยระบุว่าพวกเขา “ยังคงปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินไม่เพียงพอ”

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานรายงานว่าได้ดำเนินการสอบสวนการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์มีภายใต้พระราชบัญญัติการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (การป้องกัน) รวมถึงข้อมูลการให้คำปรึกษาจากหน่วยข่าวกรองทางการเงินของเนเธอร์แลนด์

เป็นผลให้ Ksa ระบุว่าการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ให้บริการการพนันออนไลน์เห็นเพียงเหตุผลในการตรวจสอบว่าแหล่งที่มาของเงินทุนเข้ากันได้กับรายได้ของผู้เล่นหรือไม่ เมื่อเงินฝากในบัญชีของผู้เล่นสูงกว่า 2,500 ยูโรมาก

นอกจากนี้หน่วยงานกำกับดูแลยังเสริมว่าจะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ถือใบอนุญาตสองรายเพื่อตอบสนองต่อการค้นพบนี้

มีการเสริมว่า “ปรากฏว่าผู้ให้บริการการพนันออนไลน์ไม่ได้รายงานธุรกรรมทั้งหมด” เช่นธุรกรรมที่มีมูลค่า 15,000 ยูโรใน 24 ชั่วโมงหรือธุรกรรมที่ผิดปกติอื่นๆ ไปยัง FIU-เนเธอร์แลนด์ ซึ่ง “พวกเขาจำเป็นต้องทำเช่นนั้น”

คณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการเล่นเกมของออนแทรีโอออกบทลงโทษทางการเงินจำนวน 78,000 ดอลลาร์ให้กับBetMGMและPointsBetสำหรับการละเมิดการโฆษณาและการจูงใจที่ถูกกล่าวหา

อดีตได้รับการลงโทษ 48,000 ดอลลาร์สำหรับทวีตสามชุดที่ AGCO ระบุว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 2.04 ซึ่งมีชื่อว่า ‘การตลาดรวมถึงการโฆษณาและการส่งเสริมการขายจะต้องเป็นความจริง จะไม่ทำให้ผู้เล่นเข้าใจผิดหรือบิดเบือนความจริงผลิตภัณฑ์’

นอกจากนี้ BetMGM ยังพบว่ามีการละเมิดมาตรฐาน 2.05 สำหรับทวีตที่ระบุว่า “ยิ่งคุณใส่เงินต่อการเดิมพันมากเท่าใด โอกาสในการชนะก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น”

สิ่งนี้ในมาตรฐานของนายทะเบียนสำหรับการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตกล่าวว่า ‘สื่อการโฆษณาและการตลาดที่สื่อสารสิ่งจูงใจการพนัน โบนัสและเครดิตเป็นสิ่งต้องห้าม ยกเว้นในเว็บไซต์เกมของผู้ให้บริการและผ่านการโฆษณาและการตลาดโดยตรง หลังจากได้รับความยินยอมจากผู้เล่นที่ใช้งานอยู่’

PointsBet Canada ถูกลงโทษ 30,000 ดอลลาร์สำหรับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐาน 2.05 หลังจากที่โปสเตอร์บนรถไฟ GO และสถานีสองแห่งซึ่งมีสิ่งจูงใจให้เล่นฟรีถูกพบเห็นในระหว่างวันที่ 4 เมษายนและ 17 เมษายน 2022

สภาการเดิมพันและการเล่นเกมย้ำเรียกร้องให้รัฐมนตรีใช้ “แนวทางตามหลักฐานอย่างแท้จริง” ในเอกสารไวท์เปเปอร์เกี่ยวกับการ ทบทวน พระราชบัญญัติการพนันปี 2548 ที่กำลังจะมีขึ้น ตามตัวเลข ล่าสุดของ คณะกรรมาธิการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร

ข้อมูลจาก UKGC ซึ่งเผยแพร่ในสัปดาห์นี้เปิดเผยว่าอัตราปัญหาการพนันลดลงเหลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ถึงเดือนมีนาคม 2565 ลดลงจาก 0.4 เปอร์เซ็นต์ในปีก่อนหน้าและลดลงจาก 0.3 เปอร์เซ็นต์ในการเผยแพร่ครั้งล่าสุด ตัวเลขรายปีในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้

เพื่อตอบสนองต่อผลลัพธ์เหล่านั้นMichael Dugher ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BGC ได้เรียกร้องให้รัฐบาลอีกครั้งว่าอย่า “หันไปใช้ล็อบบี้ต่อต้านการพนัน”

Playtechรายงานความคืบหน้าเชิงบวกเกี่ยวกับธุรกรรมสำคัญสามรายการเนื่องจากกลุ่มการพนันสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “การเริ่มต้นปีงบประมาณปัจจุบันที่ยอดเยี่ยม”

กล่าวกันว่า “ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาก” ได้รับการขับเคลื่อนโดยทั้งแผนกธุรกิจ B2B และ B2C โดยมี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสแรกของปี 2565 ว่ามีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านยูโร (ครึ่งแรกของปี 2564: 124.1 ล้านยูโร) มีการเสริมว่าอัตราการวิ่งเชิงบวกยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเดือนเมษายน

ที่อื่น “ความคืบหน้าเชิงบวก” ได้รับการรายงานในการหารือกับTTB Partnersเกี่ยวกับการเสนอราคาเทคโอเวอร์ที่เป็นไปได้สำหรับ Playtech ตามแนวทางเริ่มต้นเมื่อต้นปีที่เห็นMor Weizerประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Playtech เปิดเผยความตั้งใจของเขาที่จะช่วยการประมูล M&A แฟน.

นอกจากนี้ บริษัทร่วมกับCalienteกำลังสำรวจธุรกรรมที่เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทร่วมทุน Caliplay ของทั้งคู่เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้อย่างรวดเร็ว

ท้ายที่สุด การกำจัดFinaltoยังคงอยู่ในการดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงไตรมาสปัจจุบัน โดยได้รับสองในสี่รายการจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นแล้ว

LeoVegasกล่าวว่าได้เริ่มต้นปีปัจจุบัน “อย่างมั่นคง” หลังจากที่คณะกรรมการบริหารของกลุ่มมีมติเป็นเอกฉันท์แนะนำ ข้อเสนอ MGM Resorts มูลค่า 607 ล้านดอลลาร์ เพื่อเทคโอเวอร์ผู้ประกอบการ

บริษัทซึ่งอนุญาตให้กลุ่มบริษัทในสหรัฐฯ ดำเนินการตรวจสอบความรอบคอบที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอดังกล่าว กล่าวเสริมว่าบริษัทได้ “คำนึงถึงปัจจัยหลายประการ”

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานะเชิงกลยุทธ์และการเงินของบริษัทในปัจจุบัน และการพัฒนาศักยภาพในอนาคตที่คาดหวัง ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อกลุ่มรายงานรายรับเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต์ตลอดไตรมาสแรกของปีเป็น 98.51 ล้านยูโร (2564: 96.72 ล้านยูโร) โดยได้รับแรงหนุนจากกีฬา 44 เปอร์เซ็นต์ที่สอดคล้องกับแบรนด์Expekt หากไม่รวมเนเธอร์แลนด์ การเติบโตอยู่ที่ร้อยละเก้า

Mike Hunterจากแพลตฟอร์มตรวจสอบคาสิโนออนไลน์CasinosHunterและAyvar Gabidullinจากบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์Slotegratorแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญบางประการเกี่ยวกับการพนันคาสิโนออนไลน์ในปี 2022

CasinoBeats: อะไรคือความท้าทายหลักที่เกี่ยวข้องกับเกมคาสิโนสำหรับคาสิโนออนไลน์ที่แสวงหาความนิยมในหมู่ผู้เล่น?

Ayvar Gabidullin : เกมบางเกมได้รับความนิยมจากชุมชนการพนันในยุโรป และบางเกมก็ได้รับความนิยมจากผู้เล่นชาวเอเชีย พันธมิตรของ Slotegrator ประกอบด้วยผู้ให้บริการชั้นนำที่นำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ลูกค้าจะพบเกมที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์การพนันของเขาอย่างแน่นอน

นอกเหนือจากการบูรณาการเกมเข้ากับแพลตฟอร์มโดยใช้ โซลูชัน APIgratorแล้ว เรายังให้การสนับสนุนการให้คำปรึกษาและการวิเคราะห์เบื้องต้นของตลาดเป้าหมายอีกด้วย ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกมไม่ให้เกิดขึ้น

Mike Hunter : ความนิยมของสล็อตขึ้นอยู่กับตลาด เรามักจะเห็นสล็อตเดียวกันสามารถทะลุหลังคาซึ่งได้รับความนิยมในประเทศหนึ่งและอยู่อันดับล่างสุดของประเทศอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่น ในแคนาดา ผู้เล่นให้ความสนใจกับกลไกหรือฟีเจอร์ ในขณะที่ในเอเชีย บทบาทนำสามารถเล่นได้ด้วยกราฟิกและสไตล์ ทำให้ได้รับความนิยมแม้จะใช้กลไกทั่วไปก็ตาม

CB: อะไรคือความท้าทายหลักที่คาสิโนมักจะเผชิญ? อะไรที่ทำให้ลูกค้าชอบหรือไม่ชอบเว็บไซต์คาสิโนใหม่ และจะหลีกเลี่ยงได้อย่างไร?

AG : ลูกค้าที่เลือกโซลูชันแบบครบวงจรให้ความสำคัญกับเวลาเป็นพิเศษ ดังนั้นเราจึงในฐานะนักพัฒนาต้องตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแม้แต่ในขั้นตอนของการเจรจาเบื้องต้นก็ยังต้องหาแนวทางแก้ไข สิ่งนี้เรียกว่าแนวทางส่วนบุคคลที่ยืดหยุ่น

ประการแรกคือประเด็นของการปรับแพลตฟอร์มให้เข้ากับตลาดเป้าหมาย การกำหนดสถานที่ตั้งล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เล่นชาวยุโรปและเอเชียมีความคาดหวังที่แตกต่างกันว่าคาสิโนออนไลน์ควรมีลักษณะและความรู้สึกอย่างไร จากนี้ คุณจะต้องพัฒนาอินเทอร์เฟซ ใช้เครื่องมือการชำระเงิน เลือกเกม และอื่นๆ

ประการที่สองคือความสะดวกสบายในการเล่นเกม ในกระบวนการโต้ตอบกับผู้ใช้ใหม่ ผู้ดำเนินการสามารถเพิ่มโอกาสในการกลับมาของเขาผ่านการมีคาสิโนเวอร์ชันมือถือ อินเทอร์เฟซที่น่าพึงพอใจ คุณสมบัติที่รอบคอบ การตั้งค่าผู้ใช้ และการสนับสนุนที่รวดเร็วสำหรับผู้เล่น

และสุดท้าย แบ็คเอนด์ของระบบควรใช้งานง่ายและมีเพียงฟังก์ชันที่ผู้ปฏิบัติงานต้องการเท่านั้น เราพยายามทำให้กระบวนการอัตโนมัติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เช่น การชำระเงินอัตโนมัติ ฯลฯ

MH:จากมุมมองของผู้เล่นในฐานะลูกค้า ปัจจัยที่กำหนดอาจเป็นองค์ประกอบ UX หากนักพัฒนาตั้งค่าตำแหน่งที่ชัดเจนและสะดวกสบายขององค์ประกอบการนำทางหลักของอินเทอร์เฟซ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับแพลตฟอร์ม

สิ่งสำคัญคืออินเทอร์เฟซจะต้องสอดคล้องกับตลาดที่คาสิโนจะดำเนินการและสะดวกสำหรับผู้ใช้ในพื้นที่นี้โดยเฉพาะ

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดในแง่ของ UX เกิดขึ้นหลังจากที่คาสิโนขยายเวอร์ชันทางภูมิศาสตร์และภาษาของไซต์เมื่อเติบโตขึ้น โดยไม่ต้องเปลี่ยนอินเทอร์เฟซของเวอร์ชันภาษาเฉพาะให้กับผู้ใช้ปลายทาง

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่การแปลเว็บไซต์จากเวอร์ชันภาษาอังกฤษเป็นภาษาเปอร์เซีย (อารบิก) นั้นไม่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนทิศทางของข้อความ คุณยังคงต้องเปลี่ยนตำแหน่งขององค์ประกอบบางอย่างในการออกแบบอีกด้วย นี่อาจเป็นปัญหาหลักของแพลตฟอร์มคาสิโนขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่มีการออกแบบ UX ที่เป็นสากล

องค์ประกอบ UI (เนื้อหากราฟิก) ก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน แต่ที่นี่ประสบการณ์ส่วนตัวของการโต้ตอบของผู้ใช้กับไซต์เข้ามามีบทบาท เนื่องจากบางคนอาจชอบการออกแบบบางอย่างและบางอย่างอาจไม่ชอบ

CB: Slotegrator ช่วยเหลือคาสิโนในการระบุวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เล่นใช้ในการฝากและถอนเงิน มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ที่เว็บไซต์คาสิโนใหม่เผชิญในขั้นตอนนี้หรือไม่?

เอจี : คาสิโนใหม่หลายแห่งไม่คิดว่าการได้รับใบอนุญาตจะคุ้มค่า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพวกเขาจะประหยัดเงินค่าลิขสิทธิ์และค่าธรรมเนียมการสมัคร แต่พวกเขายังมั่นใจได้ว่าพวกเขาจะประสบปัญหากับการประมวลผลการชำระเงิน 99 เปอร์เซ็นต์ของผู้ให้บริการการชำระเงินจะไม่ให้ความร่วมมือกับการดำเนินการที่ไม่มีใบอนุญาต และเช่นเดียวกันกับสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร

จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเสนอวิธีการชำระเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดเป้าหมายของตน โซลูชัน Moneygrator ของ Slotegrator รวบรวมโซลูชันการชำระเงินมากกว่า 250 รายการ รองรับทั้ง fiat และ cryptocurrencies และรวมถึงตัวเลือกยอดนิยม เช่น e-wallets เช่นเดียวกับ go-tos แบบดั้งเดิม เช่น Visa และ Mastercard

MH : ฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับวิทยานิพนธ์ที่ว่าคาสิโนเล็ก ๆ ดูถูกดูแคลนประโยชน์ของการซื้อใบอนุญาต ดังนั้นพวกเขาจึงสูญเสียตัวเลือกในการครอบคลุมจำนวนลูกค้าสูงสุดเนื่องจากระบบการชำระเงินยอดนิยม

ไม่มีสถิติที่แน่นอนเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ฉันพร้อมที่จะสรุปว่าในกรณีนี้ คาสิโนอายุน้อยที่ไม่มีใบอนุญาตอาจสูญเสียลูกค้าได้มากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน และนี่คือผู้ใช้ที่มีศักยภาพทุกๆ คนที่ 3

ฉันจะเสริมว่าแม้แต่เราที่ CasinosHunter ก็ไม่ยอมรับการวางตำแหน่งคาสิโนออนไลน์ที่ไม่มีใบอนุญาต เพราะนอกเหนือจากระบบการชำระเงินแล้ว นี่เป็นสิ่งสำคัญมากในความน่าเชื่อถือของคาสิโน และรับประกันว่าผู้เล่นจะได้รับรางวัลในกรณีที่ชนะ

CB: นโยบาย เครื่องมือ หรือแนวทางใดที่สามารถทำให้การพนันออนไลน์เป็นสถานที่ความบันเทิงที่ปลอดภัยและโปร่งใสมากขึ้น

AG : ความมุ่งมั่นในการเล่นการพนันอย่างมีความรับผิดชอบเป็นผลดีต่อทั้งอุตสาหกรรม

คาสิโนสามารถปกป้องผู้เล่นของตนได้โดยการอนุญาตให้พวกเขา “แยกตัวออกจากกัน” หากพวกเขารู้สึกว่าพวกเขากำลังพัฒนาปัญหา พวกเขายังสามารถมีทีมสนับสนุนเฉพาะเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นได้หากต้องการ พวกเขาควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้เล่นสามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ก็ตามที่ต้องการได้ฟรีเพื่อความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม

คาสิโนยังสามารถใช้เทคโนโลยีเพิ่มเติมได้ ตัวอย่างเช่น กระเป๋าเงินที่ไร้รอยต่อช่วยให้ผู้เล่นกู้คืนความคืบหน้าได้อย่างสมบูรณ์ หากการเชื่อมต่อกับคาสิโนหลุดกลางเกม คุณสมบัติอื่นๆ ยังสามารถเร่งความเร็วและเพิ่มความปลอดภัยพิเศษให้กับกระบวนการ KYC ได้อีกด้วย

สิ่งสำคัญคือต้องรวมส่วนคำถามที่พบบ่อยไว้ในไซต์ด้วย ที่นี่คุณสามารถเสนอคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยที่สุดของผู้เล่นเกี่ยวกับด้านเทคนิค องค์กร และกฎหมายในเว็บไซต์ของคุณ

MH : คาสิโนออนไลน์จำเป็นต้องจัดเตรียมชุดเครื่องมือการพนันขั้นพื้นฐานที่มีความรับผิดชอบให้กับแพลตฟอร์มย่อย เนื่องจากจะช่วยให้ผู้เล่นระบุปัญหาและค้นหาวิธีแก้ไขได้

ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่จะมีหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่ของศูนย์การพนันที่รับผิดชอบในประเทศเฉพาะที่ผู้เล่นอาศัยอยู่ ดังนั้น คาสิโนจึงสามารถช่วยเหลือผู้เล่นในการหาวิธีแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุม ในกรณีที่พวกเขารู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือจากมืออาชีพ

Gaming Innovation Groupเข้าสู่ตลาดแอฟริกาครั้งแรกหลังจากร่วมมือกับFull Games ผู้ให้บริการชาวแองโกลา ผู้ให้บริการชาวแองโกลา เพื่อให้บริการการจัดการบัญชีกีฬาและบัญชีผู้เล่นในแองโกลา

นอกจากนี้ จะมีการเสนอการสนับสนุนผ่านชุดบริการที่มีการจัดการแบบครบวงจรเพื่อเสนอราคาให้ผู้ให้บริการเข้าถึงตลาดเกมออนไลน์ในแองโกลาได้อย่างรวดเร็ว สัญญานี้มีระยะเวลาห้าปี โดยคาดว่าจะเริ่มใช้งานจริงในช่วงไตรมาสที่สามของปี

ความร่วมมือครั้งนี้ยังถือเป็นครั้งแรกที่รวมข้อเสนอจากทั้ง GiG และSportnco Gamingหลังจากการซื้อผู้ให้บริการการพนันกีฬาและโซลูชั่น igaming ได้สรุปเมื่อเดือนที่แล้วด้วยธุรกรรม 51.37 ล้านยูโร

Full Games เป็นการร่วมทุนระหว่างGrupo Chamavo ซึ่งเป็นพันธมิตรในท้องถิ่น และบริษัทค้าปลีกสัญชาติสเปนGrupo Valisaซึ่งมีห้องเล่นเกม ห้องบิงโก และคาสิโนมากกว่า 100 แห่งในประเทศ

ฟรานซิสโก ซิเมา จูเนียร์ประธานของ Full Games กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะเปิดตัวข้อเสนอการเดิมพันและการเล่นเกมของเราในแองโกลาเร็ว ๆ นี้

“เราคิดว่า Sportnco และ GIG เหมาะสมอย่างยิ่งในการใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตการเล่นเกมของเรา และนำเสนอโซลูชั่นเกมที่น่าดึงดูดใจแก่นักพนันทุกคนจากแองโกลา”

นอกจากนี้ GiG ยังคาดหวังที่จะขับเคลื่อนการแสดงตนในตลาดเกิดใหม่แอฟริกาต่อไปในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หลังจากการซ้อมรบครั้งแรกภายในภูมิภาค

Hervé Schlosserกรรมการผู้จัดการของ Sportnco Gaming Group กล่าวว่า “ฉันดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Full Games โอกาสในการปรับใช้สปอร์ตบุ๊คและ PAM ของเราในแองโกลา ซึ่งเป็นตลาดที่สดใหม่และมีชีวิตชีวา ซึ่งเราเห็นศักยภาพมหาศาล เป็นข้อพิสูจน์ที่แท้จริงถึงชื่อเสียงของ Sportnco และความแข็งแกร่งของความร่วมมือ และข้อเสนอที่เรามีในการผสานรวมเทคโนโลยีของ Sportnco และ GiG ผู้คน และการนำเสนอบริการ

“ผมภูมิใจอย่างยิ่งที่เราเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มและเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับความร่วมมือจากที่นั่น เรารอคอยที่จะร่วมงานและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับ Full Games”

Fantasmaได้นำชุดเกมของตนไปใช้ในสหรัฐอเมริกาหลังจากให้รายละเอียดว่าพอร์ตโฟลิโอของมันจะเปิดตัวเฉพาะบน แพลตฟอร์ม BetMGM Casinoในรัฐมิชิแกนและเวสต์เวอร์จิเนีย

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง เกมแรกที่จะเปิดให้ผู้เล่นทั่วทั้งทั้งสองภูมิภาคคือ Wins of Nautilus Megaways และ Bounty Showdown พร้อมด้วยชื่อเพิ่มเติมที่จะตามมา

Fredrik Johanssonผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Fantasma Games อธิบายว่า “นี่เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับ Fantasma Games และสิ่งที่เราทำมาเกือบสามปีแล้ว ซึ่งถือเป็นการมาถึงที่คาดหวังอย่างถึงพริกถึงขิงของเราในตลาดสหรัฐที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

“เกมแต่ละเกมของเราได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากการพนัน และนี่คือความสำเร็จโดยการผสมผสานธีมที่น่าตื่นเต้นเข้ากับการเล่นเกมที่ขอบที่นั่งของคุณ

“การเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาในมิชิแกนและเวสต์เวอร์จิเนียกับ BetMGM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการพนันกีฬาและ igaming ชั้นนำเป็นข้อพิสูจน์ว่าเกมของเราสามารถดึงดูดความสนใจที่จำเป็นสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา นอกเหนือจากตลาดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทั้งหมดในยุโรป

“เราหวังว่าจะให้ผู้เล่นของ BetMGM เพลิดเพลินกับความตื่นเต้นและความบันเทิงระดับสูงที่สล็อตของเรามอบให้”

Wins of Nautilus Megawaysซึ่งปัจจุบันมีให้บริการในเวสต์เวอร์จิเนียและตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคมในมิชิแกน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ Twenty Thousand Leagues Under the Sea ของ Jules Verne และได้เห็นผู้เล่นเริ่มต้นการผจญภัยใต้น้ำ

ต่อจากนี้ Bounty Showdown ซึ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในรัฐมิชิแกน และจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคมในเวสต์เวอร์จิเนีย ขอเชิญผู้เล่นเข้าร่วมการประลอง Wild West

Oliver Bartlettผู้อำนวยการฝ่ายเกมของ BetMGM กล่าวว่า “BetMGM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ลงทุนอย่างต่อเนื่องในพอร์ตโฟลิโอเกมที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม

“เรามีความยินดีที่จะแนะนำผู้เล่นของเราให้รู้จักกับ Fantasma Games ซึ่งเริ่มต้นในมิชิแกนและเวสต์เวอร์จิเนียโดยเฉพาะ”

สล็อตทั้งหมดของ Fantasma จะถูกส่งไปยัง BetMGM ผ่านแพลตฟอร์มรวบรวมเนื้อหาของLight & Wonder พันธมิตรการจัด จำหน่าย ของสตูดิโอในสหรัฐฯ

Steve Mayesผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรของ Light & Wonder กล่าวเสริมว่า “Fantasma Games เป็นที่ตั้งของทีมงานสร้างสรรค์ที่ผลิตเกมที่ให้ความบันเทิงและดื่มด่ำสูงและได้สร้างชื่อเสียงอันแข็งแกร่งในหมู่พันธมิตรผู้ให้บริการ OpenGaming ของเราแล้ว

“การจัดหาสตูดิโอที่มีเส้นทางสู่ตลาดสำคัญเช่นในสหรัฐอเมริการ่วมกับแบรนด์ผู้ให้บริการที่แข็งแกร่งอย่าง BetMGM เป็นส่วนสำคัญของภารกิจของเรา และเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าผู้เล่นในมิชิแกนODDSworks ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับเซิร์ฟเวอร์เกม ระยะ ไกล BETguard หลังจากสร้างพันธมิตรกับGameArt

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง เกมจากชุดเกม igaming ของซัพพลายเออร์สล็อต เช่น Rosh Immortality Cube Megaways, Piggy Bjorn-Muspelheim’s Treasure, Wolf Hunt, Lucky Coins และ Fortune Tiger HyperWays จะสามารถเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มของ ODDSworks

ชริดาร์ โจชิซีอีโอของ ODDSworks อธิบายว่า “มีศักยภาพมหาศาลในตลาดที่รอการลงทุน และเราคาดว่าจะร่วมมือกับบริษัทที่น่าทึ่งอื่นๆ เช่น GameArt ที่ก้าวไปสู่อนาคต

“ODDSworks อยู่ในตำแหน่งที่จะเป็นสถานที่สำหรับเกมออนไลน์พิเศษและไม่เหมือนใคร”

นอกจากนี้ GameArt ยังพร้อมที่จะขยายการแสดงตนไปทั่วโลกเนื่องจากความร่วมมือจะได้เห็นการเปิดตัวบริษัทสล็อตในตลาด igaming ในอเมริกาเหนือที่เป็นที่ปรารถนาอย่างมาก

“ความร่วมมือของเรากับ ODDSworks ถือเป็นก้าวสำคัญสำหรับ GameArt เนื่องจากหมายความว่าเราสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือได้” Peter Mihelj กล่าวซีอีโอของ GameArt กล่าว

“GameArt ทุ่มเทให้กับการจัดหาเกมคาสิโนที่ดีที่สุดในโลกเกมออนไลน์ เกม GameArt มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและมีประวัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในคาสิโนออนไลน์และทางบก เราแทบรอไม่ไหวที่จะนำพวกเขาออนไลน์ไปยังอเมริกาเหนือด้วย ODDSworks”