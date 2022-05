สมัครรอยัลสล็อต ใน Europa League

สมัครรอยัลสล็อต ตัวแทนชาวกรีกสองคนในยูฟ่ายูโรปาคัพมีการจับฉลากที่ยากลำบากในรอบแบ่งกลุ่มของการแข่งขัน

PAOK ถูกจับในกลุ่ม L กับยักษ์ใหญ่จากอังกฤษอย่าง Chelsea, BATE Borisov และ Vidi FC ซึ่งตกรอบจาก AEK

Olympiacos ในกลุ่ม F จะพบกับ AC Milan, Real Betis และ Dudelange ซึ่งเป็นทีมแรกจากลักเซมเบิร์กเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในยุโรป

ในวันพฤหัสบดีที่ AEK แชมเปี้ยนชาวกรีกถูกดึงดูดให้เล่นกับบาเยิร์นมิวนิค, เบนฟิก้าและอาแจ็กซ์ในกลุ่ม E ในแชมเปี้ยนส์ลีกปี 2018-2019

ออสเตรียเรียกร้องให้กองทัพสหภาพยุโรปปกป้องพรมแดนของยุโรปจากการไหลบ่าของผู้อพยพ

Philip Chrysopoulos – 31 สิงหาคม 2018 0

Mario Kunasek รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของออสเตรียเสนอให้ส่งทหารจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อสนับสนุน Frontex ในการปกป้องพรมแดนยุโรปจาก ผู้อพยพ

คูนาเสกพูดในที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยุโรปในกรุงเวียนนาว่า เจ้าหน้าที่ทหารจะอยู่ภายใต้การควบคุมของตำรวจ และกล่าวว่ามี “การอภิปรายเชิงบวก” เกี่ยวกับแนวคิดนี้

รัฐมนตรีออสเตรียกล่าวว่าประเทศของเขาได้ลองใช้แผนดังกล่าวที่พรมแดนของตนเองแล้วและแผนนี้ก็ได้ผล ออสเตรียจัดซ้อมรบภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีฝ่ายขวาสุดในเดือนมิถุนายน การฝึกซ้อมซึ่งรวมถึงทหารและเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ก จำลองการหลั่งไหลของผู้อพยพหลายร้อยคนที่ชายแดนของประเทศ

ออสเตรียไม่ได้อยู่คนเดียวในการบังคับใช้การควบคุมชายแดนที่เข้มงวดยิ่งขึ้น รัฐบาลอิตาลีและฮังการีได้แสดงแรงกดดันต่อมาตรการที่เข้มงวดยิ่งขึ้น สิ่งนี้ได้รับการเน้นในการประชุมของรัฐมนตรีมหาดไทยอิตาลีฝ่ายขวาของอิตาลี Matteo Salvini กับนายกรัฐมนตรี Viktor Orban ชาตินิยมของฮังการีในมิลานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

รัฐบาลอิตาลีสร้างความปั่นป่วนเมื่อปิดท่าเรือรับผู้อพยพย้ายถิ่นและขู่ว่าจะไม่จ่ายเงินสมทบงบประมาณของสหภาพยุโรป ขณะที่ฮังการีปฏิเสธการแจกจ่ายผู้ลี้ภัยในกลุ่มประเทศสมาชิกและตั้งรั้วกั้นพรมแดน

อย่างไรก็ตาม บางประเทศ รวมทั้งเยอรมนีและเอสโตเนีย คัดค้านการใช้กองทัพในการจัดการการย้ายถิ่นฐาน “หากไม่นับกรณีความขัดแย้งทางทหาร ปัญหาอื่น ๆ ทั้งหมดสามารถจัดการได้โดยตำรวจ” ยูริ ลุค รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเอสโตเนียกล่าว

ในเวลาเดียวกัน คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนเป็น 10,000 นายจากที่มีอยู่เพียงไม่กี่ร้อยนายในปัจจุบัน

โบสถ์ออร์โธดอกซ์ประกาศชื่อนักบุญใหม่

นิค คัมปูริส – 31 สิงหาคม 2018 0

Amphilochios Makris เจ้าอาวาสของอารามประวัติศาสตร์ของ Saint John the Theologian เป็นนักบุญคนใหม่ของโบสถ์ Christian OrthodoxตามประกาศของPatriarchate ทั่วโลกแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวในการแต่งตั้งนักบุญใหม่สำหรับศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ .

สังฆราชแห่งคอนสแตนติโนเปิล, บาร์โธโลมิวที่ 1

เอ็ลเดอร์แอมฟิโลจิโอส มาคริสเกิดในปี 2432 และรับใช้เป็นพระภิกษุของอารามเซนต์จอห์นนักศาสนศาสตร์บนเกาะปัทมอส ที่ซึ่งนักบุญยอห์นผู้เผยแพร่ศาสนาได้รับวิวรณ์จากสวรรค์ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหนังสือวิวรณ์ก่อนที่จะมาเป็นเจ้าอาวาส

หลังจากใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์มาหลายทศวรรษ พระองค์ทรงพักฟื้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2513

Tsipras ของกรีซสาบานที่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

ทาซอส กอกคินิดิส – 31 สิงหาคม 2018 0

ครม.ชุดใหม่ตั้งขึ้นหลังปรับรัฐบาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการควบคุมตลาดแรงงานและเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ นายกรัฐมนตรีอเล็กซิส ซีปราส กล่าวเมื่อวันศุกร์ โดยกล่าวถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่ตั้งขึ้นหลังการปรับรัฐบาลครั้งล่าสุด

นี่เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกที่จัดขึ้นหลังจากสิ้นสุดโปรแกรมการปรับและกรีซออกจากบันทึกข้อตกลงแล้ว Tsipras กล่าวและให้การต้อนรับรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าร่วมคณะรัฐมนตรี

“เราได้เข้าสู่ช่วงใหม่ และเรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่” เขากล่าวเสริม

“การออกจากกรีซทำให้ชาวกรีกมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผลในการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ บรรเทาภาระของความเข้มงวด การรักษาปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เหนือสิ่งอื่นใด ด้วยความคาดหวังที่จะดำเนินการตามแผน ” นายกรัฐมนตรีกล่าว

ทั้งหมดนี้เขากล่าวว่า “เพื่อที่ประเทศจะไม่หวนกลับไปสู่การผจญภัยที่ผิดกฎเกณฑ์ แต่ยังใช้ประโยชน์จากศักยภาพอันยิ่งใหญ่และที่ยังไม่ได้ใช้ของสถานที่แห่งนี้”

“เราถูกเรียกให้จินตนาการ ออกแบบ และดำเนินการตามโอกาสที่มีแนวโน้มใหม่สำหรับกรีซหลังบันทึกข้อตกลง” เขากล่าว

“วัฏจักรของบันทึกข้อตกลงได้ปิดลงแล้ว ดังนั้นวัฏจักรของการปรับปรุงทางการเงิน วัฏจักรของการดูแลตลอดจนวงจรของการตัด ถึงเวลาเปิดวงจรของการบรรเทาทุกข์ นโยบายสนับสนุนทางสังคม วงกลมคุณธรรมของการเติบโตอย่างเท่าเทียม แน่นอนด้วยความระมัดระวังและสติปัญญาเสมอโดยไม่ทำซ้ำความผิดพลาดในอดีตที่นำประเทศไปสู่บันทึกและความเสื่อมโทรม” เขากล่าว

Tsipras ยังกล่าวถึงความจำเป็นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับนักลงทุนซึ่งจะดึงดูดการลงทุน

ที่มา: AMNA

หลานชายฟรอยด์ไปบรรยายที่เอเธนส์

นิค คัมปูริส – 31 สิงหาคม 2018 0

โจเซฟ น็อบเบล ฟรอยด์

โจเซฟ น็อบเบล ฟรอยด์ หลานชายที่ยิ่งใหญ่ของนักประสาทวิทยาที่มีชื่อเสียงและเป็นบิดาแห่งจิตวิเคราะห์ ซิกมันด์ ฟรอยด์ จะอยู่ที่เอเธนส์ในเดือนกันยายนนี้ สำหรับการบรรยายที่สำคัญซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในศูนย์จิตวิญญาณของเทศบาลกรุงเอเธนส์ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน

หัวข้อหลักของงานคือวัยรุ่นและเหตุผลที่ว่าทำไมช่วงเวลานี้ในชีวิตของเราจึงถือเป็นช่วงที่ท้าทายที่สุด

ซิกมุนด์ ฟรอยด์ กับหลานชาย

โจเซฟ น็อบเบล ฟรอยด์จะอภิปรายอย่างเปิดเผยกับมิสเตอร์ดิมิทริส โซเกียลิดิส และชายทั้งสองจะพยายามให้คำตอบภายใต้มุมมองทางจิตวิเคราะห์สำหรับคำถามมากมายเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมของวัยรุ่น

การมาเยือนของโจเซฟ น็อบเบล ฟรอยด์ในกรีซจะเกิดขึ้นภายใต้โครงการ ”Athens 2018 – World Capital of Book” และทุกคนจะเข้าชมได้ฟรี

การอภิปรายจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษและจะมีการแปลเป็นภาษากรีกพร้อมกัน

โจเซฟ น็อบเบล ฟรอยด์อาศัยอยู่ในสเปนและ “ความสนใจอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและการทำงานเกี่ยวกับจิตใจของเด็กและวัยรุ่นในที่สุดทำให้เขาได้พบกับ Escuela de Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes ในบาร์เซโลนา ซึ่งเขาได้สอนและควบคุมดูแลมานานกว่า 20 ปี ”

เครื่องบินที่หนักที่สุดที่เคยสร้างที่ดินที่สนามบินเอเธนส์ (ภาพถ่าย)

ทาซอส กอกคินิดิส – 31 สิงหาคม 2018 0

Antonov 225 ซึ่งเป็นเครื่องบินที่หนักที่สุดที่เคยสร้างมา ได้ลงจอดที่สนามบินนานาชาติของเอเธนส์เมื่อวันพฤหัสบดี

สนามบินเอเธนส์ใช้ Twitter เพื่อโพสต์รูปถ่ายของการมาถึงที่น่าตื่นเต้น

มัน เกิดขึ้นแล้ว#สนามบินเอเธนส์ ! # ANTONOV225 #AVGEEKS PIC.TWITTER.COM/DBEU2IHVQW

– สนามบินเอเธนส์ (@ATH_AIRPORT) วันที่ 30 สิงหาคม 2018

#ATHENSINTERNATIONALAIRPORT AIRBUS A380-800 พบกับ ANTONOV ANT 225 MRIYA ที่#ATHENSAIRPORT PIC.TWITTER.COM/OZZKPIAUK5

– แท่นบูชา (@ARISPATRIKAKOS) วันที่ 31 สิงหาคม 2018

เครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดยักษ์ได้รับการออกแบบโดยสำนักออกแบบโทนอฟในยูเครน SSR ภายในสหภาพโซเวียตในช่วงทศวรรษ 1980

ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน 6 ตัว และเป็นเครื่องบินที่หนักที่สุดที่เคยสร้างมา โดยมีน้ำหนักบินขึ้นสูงสุด 640 ตัน (710 ตันสั้น 630 ตันยาว)

นอกจากนี้ยังมีปีกที่ใหญ่ที่สุดของเครื่องบินในการปฏิบัติงาน

ผู้ขนส่งทางอากาศมีสถิติโลกที่แน่นอนสำหรับน้ำหนักบรรทุกสินค้าเดี่ยวที่ขนส่งทางอากาศที่ 189,980 กิโลกรัม (418,830 ปอนด์) และน้ำหนักบรรทุกรวม 253,820 กิโลกรัม (559,580 ปอนด์)

นอกจากนี้ยังขนส่งน้ำหนักบรรทุก 247,000 กก. (545,000 ปอนด์) ในเที่ยวบินเชิงพาณิชย์

ผู้หญิงชาวกรีกสองคนสามารถปีนยอดเขาที่สูงที่สุดของโอเชียเนียได้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันSeven Summits Challenge

Vanessa Archontidou และ Christina Flambouri ได้ปีนขึ้นไปบนภูเขาที่สูงที่สุดของโอเชียเนีย นั่นคือ Cartensz Pyramid ที่สูง 4,888 เมตร ในเมืองปาปัว ประเทศอินโดนีเซีย

ผู้หญิงสองคนเข้าร่วมการแข่งขัน Seven Summits Challenge ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Greek National Tourism Organization

ภายใต้สภาพอากาศที่ยากลำบากซึ่งมีทัศนวิสัยต่ำมากและฝนตกหนัก ผู้หญิงชาวกรีกสองคนสามารถบรรลุเป้าหมายอันดับที่ห้าของการแข่งขัน Seven Summit Challenge ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายในการปีนเขาที่ยากที่สุดในโลก

Archontidou และ Flambouri ได้พิชิตยอดเขาสูงสุดสี่แห่งในอเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ และแอฟริกาแล้ว

ก่อนไปปฏิบัติภารกิจที่อินโดนีเซีย อาร์คอนทิดู คุณแม่ลูกสองซึ่งทำงานเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดในบริษัทข้ามชาติ บอกกับ Greek Reporter ว่า “เราพยายามฝึกสี่ครั้งต่อสัปดาห์ ทั้งในร่มหรือกลางแจ้ง

“เราพยายามไป Parnitha หรือ Hymettus [ภูเขา] สัปดาห์ละครั้ง ใกล้กับ Attica ที่เราอาศัยอยู่ ดังนั้นก่อนจะไปที่สำนักงานเราจะไปที่ Parnitha ซึ่งมีทางขึ้น 600 เมตรที่เรียกว่าบันไดน้อย”

Archontidou และ Flambouri ผสมผสานการฝึกปีนเขากับการออกกำลังกายที่จำเป็นต่อการบรรทุกกระเป๋าเป้และรถเลื่อน 35 กิโลกรัม

ทั้งสองกล่าวว่าการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญ ในสิ่งที่มักถูกมองว่าเป็นกีฬาแห่งประวัติส่วนตัวและความสำเร็จส่วนบุคคล

“สำหรับเรา ความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเรารู้ว่าการปีนเขาเป็นกีฬาที่บางคนมองว่ามีการแข่งขันสูง” อาร์คอนติดู กล่าว “ความคิดของทีมมีความสำคัญต่อเราเพียงใดในการสำรวจครั้งล่าสุด [ไปยังอลาสก้า]”

“เราไปที่เดนาลี และอยู่ใต้ยอดเขาไม่กี่เมตร เราตัดสินใจจับมือกันและก้าวขึ้นไปบนยอดเขาด้วยกัน”

Tom Hanks และ Rita Wilson ซื้อบ้านฤดูร้อนแห่งที่สองในกรีซ

Philip Chrysopoulos – กันยายน 3, 2018 0

Tom Hanks และ Rita Wilson ซื้อบ้านฤดูร้อนหลังที่สองในกรีซและโดยเฉพาะบนเกาะ Patmos ตามรายงานของนิตยสาร Greek Loipon

เป็นที่ทราบกันดีว่าTom HanksและRita Wilsonรักกรีซ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาจะไปเยี่ยมเยียนทุกฤดูร้อน ท้าย ที่สุด วิลสันมีเชื้อสายกรีกดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เมื่อทั้งคู่ลงจอดบนอันตีปารอสในฤดูร้อนปี 2542 มันจะเป็นรักแรกพบ

หลังจากสามปีผ่านไป และต้องขอบคุณเพื่อนของพวกเขา Marianna Latsi พวกเขาจึงเลือกกรีซและอันติปารอสอีกครั้งในช่วงวันหยุดพักร้อนสองสามวัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2547 พวกเขาตัดสินใจสร้างบ้านหลังที่สอง ดังนั้นพวกเขาจึงซื้อที่ดินระหว่างกลีฟาและโครา ซึ่งพวกเขาสร้างบ้านฤดูร้อนตามรูปแบบสถาปัตยกรรมของเกาะ

ตั้งแต่นั้นมา ทั้งคู่ก็ไปเที่ยวทะเลที่กรีซทุกฤดูร้อน แสงแดดและการพักผ่อน

ตามรายงานของนิตยสาร แฮงค์และวิลสันตกหลุมรักเกาะอื่นในกรีซ ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา พวกเขาได้ไปเยือนแพตมอสในหมู่เกาะโดเดคานีส และในปีนี้พวกเขาตัดสินใจซื้อบ้านพักตากอากาศบนเกาะ โดยเฉพาะในพื้นที่สกาลา

เป็นอาคารหินซึ่งตั้งอยู่บนสถาปัตยกรรมแบบโดเดคานีสอีกครั้ง โดยมีระเบียงขนาดใหญ่ที่มองเห็นทะเล นิตยสารกล่าวว่าทั้งคู่หลงใหลในมุมมอง

ตามรายงาน หนึ่งในข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ของวิลล่าริมทะเล ซึ่งเป็นปัจจัยชี้ขาดในการซื้อคือ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากไม่มีสนามบินบนเกาะ และวิธีการขนส่งทางอากาศเพียงอย่างเดียวคือทางเฮลิคอปเตอร์

Patriarchate ทั่วโลกอนุญาตให้มีการแต่งงานครั้งที่สองสำหรับนักบวชชาวกรีกออร์โธดอกซ์

Philip Chrysopoulos – กันยายน 3, 2018 0

เว็บไซต์ข่าวศาสนา Romfea.gr รายงานว่า Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate ได้ตัดสินใจที่จะอนุญาตให้มีการแต่งงานครั้งที่สองสำหรับนักบวชชาวกรีกออร์โธดอกซ์ในกรณีที่พวกเขาเป็นม่ายหรือถูกทอดทิ้งโดยภรรยาของพวกเขา

การตัดสินใจซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ในโบสถ์ออร์โธดอกซ์ระบุว่าจะไม่อนุญาตให้มีการแต่งงานครั้งที่สอง หากนักบวชประสงค์จะทิ้งภรรยาและแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น

มีการขีดเส้นใต้ว่าแต่ละกรณีจะได้รับการตรวจสอบแยกกัน และอธิการของตำบลของนักบวชจะส่งรายละเอียดไปเพื่อตัดสินโดยสภาเถรแห่งสังฆราชเอคิวเมนิคัล

นอกจากนี้ พิธีแต่งงานครั้งที่สองของพระสงฆ์จะแตกต่างออกไป โดยเฉพาะจะเป็นด้วยการสวดอ้อนวอนเรียบง่ายในแวดวงครอบครัวที่ใกล้ชิด

ภายในไม่กี่วันข้างหน้า จดหมายอย่างเป็นทางการพร้อมรายละเอียดและทิศทางทั้งหมดจะถูกส่งไปยังผู้มีอำนาจทุกฝ่ายโดยสังฆราชบาร์โธโลมิว

นิทรรศการต่อต้านซากปรักหักพังกรีกเปิดขึ้นในเมลเบิร์น

ทาซอส กอกคินิดิส – กันยายน 3, 2018 0

พิพิธภัณฑ์ Hellenic ในเมลเบิร์นเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสบดีเพื่อยกย่องช่างภาพ Nelly หนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุด ของ กรีซ

ภาพถ่ายโดย Nelly’s ท่ามกลางซากปรักหักพัง เป็นคอลเล็กชั่นจากคลังภาพถ่ายของพิพิธภัณฑ์ Benaki

แบ่งออกเป็นสามพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและธีมที่เกี่ยวข้อง (Dancing on the Acropolis, The Delphic Festivals และ La Mode Grècque) ภาพที่เลือกสำรวจการใช้โบราณสถานโบราณเป็นฉากหลัง แต่ที่สำคัญที่สุดคือเป็นแหล่งแรงบันดาลใจสำหรับผลงานการถ่ายภาพของเธอ ตลอดระยะเวลาระหว่างสงคราม

Elli Sougioultzoglou หรือที่รู้จักในชื่อ Nelly’s เดินทางถึงกรุงเอเธนส์ในปลายปี พ.ศ. 2467 หลังจากสำเร็จการศึกษาด้านการถ่ายภาพในเยอรมนี (พ.ศ. 2464-2466) เกิดในฐานะสมาชิกของชุมชนชาวกรีกในเมือง Aydin ในช่วงปลายของ Ottoman Asia Minor เธอไม่เคยเดินทางไปกรีซมาก่อน

ภาพแรกของเธอในกรีกโบราณถูกสร้างขึ้นในจินตนาการของเธอผ่านเรื่องราวของพ่อของเธอที่ส่งต่อความกระตือรือร้นและความชื่นชมในอารยธรรมกรีกโบราณให้เธอ

“เมื่อมาถึงกรีซ ฉันตรงไปที่อะโครโพลิส” เธอเขียนไว้ในเรื่องราวเกี่ยวกับอัตชีวประวัติของเธอ

เมื่ออายุได้ 25 ปี เธอไม่ต้องเสียเวลาไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดี ถ่ายภาพอนุสาวรีย์ และจัดแสดงผลงานของเธอ

ภาพหายากของเนลลีกำลังถ่ายรูปที่อะโครโพลิส

การอุทิศตนอุทิศตนเพื่อบันทึกโบราณวัตถุ ดูเหมือนจะเติมเต็มความต้องการของเธอแล้ว ในการทำความรู้จักกับรากเหง้าของบรรพบุรุษให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อย้อนเวลากลับไปสู่อดีต พร้อมนำเสนอความท้าทายในการเผชิญหน้ากับผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด อนุสรณ์สถานตลอดกาล

ความชื่นชมและความโรแมนติกของเธอในโลกยุคโบราณนี้ทำให้เธอสร้างผลงานที่นำเสนอในนิทรรศการ

09/02/2018: ผลการแข่งขัน Greek Super League ล่าสุดพร้อมวิดีโอ

ก. มาคริส – กันยายน 2, 2018 0

Panathinaikos – Lamia 3 – 1 (วิดีโอ)

Asteras Tripolis – AEK เอเธนส์0 – 1 (วิดีโอ)

Atromitos – Xanthi 0 – 0 (วิดีโอ)

Aris – Larissa 2 – 0 (วิดีโอ)

Panionios – PAOK 0 – 1 (วิดีโอ)

Olympiakos Piraeus –

อันดับ PAS Giannina

1. Olympiakos Piraeus 6

2. Aris 6

3. AEK เอเธนส์ 6

4. PAOK 4

5. Atromitos 4

6. Larissa 3

7. OFI 1

8. Panionios 1

9. Xanthi 1

10. Panathinaikos 0

11. Panaitolikos 0

12. Apollon Smirnis 0

13. Levadiakos 0

14. Asteras Tripolis 0

15. Lamia 0

16. PAS Giannina 0

ไซปรัส: นักประดาน้ำที่แก่ที่สุดในโลกทำลายสถิติตัวเองด้วยวัย 95 ปี

Kerry Kolasa-Sikiaridi – กันยายน 2, 2018 0

สมัครรอยัลสล็อต เรย์ วูลลีย์ ทหารผ่านศึกชาวอังกฤษวัย 95 ปีจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำลายสถิติของตัวเองเมื่อวันเสาร์ และกลายเป็นนักประดาน้ำ ที่แก่ที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่ง

Woolley ซึ่งเพิ่งฉลองวันเกิดปีที่ 95 ของเขาเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ตัดสินใจกระโดดลงไปสำรวจซากเรืออับปางนอกชายฝั่งไซปรัส

การดำน้ำของเขาใช้เวลา 44 นาทีและลึกถึง 40.6 เมตร

ปีที่แล้วเมื่อวูลลีย์อายุ 94 ปี เขาดำน้ำเสร็จเป็นเวลา 41 นาที 38.1 เมตร ซึ่งเป็นสถิติที่เขาทำลายเมื่อวันเสาร์

เขายังมีสถิติโลกในการเป็นนักดำน้ำที่อายุมากที่สุดในโลก และเขาไม่มีแผนที่จะหยุดในเร็วๆ นี้

“เราทำได้แล้ว…ฉันรู้สึกดีมาก มันเยี่ยมมากที่ทำลายสถิติของฉันอีกครั้ง และฉันหวังว่าถ้าฉันสามารถฟิตร่างกายได้ ฉันจะทำลายมันอีกครั้งในปีหน้าพร้อมกับพวกคุณทุกคน” เขากล่าวในขณะที่เขาดำน้ำเสร็จ

Naxos สร้างสถิติกินเนสส์สำหรับเฟรนช์ฟรายส่วนใหญ่ – น้ำหนัก 625 กิโลกรัม! (วิดีโอ)

Kerry Kolasa-Sikiaridi – กันยายน 2, 2018 0

สมาคมสหกรณ์การเกษตรNaxosสามารถทำลายสถิติของตนเองได้ภายในเวลาไม่ถึง 8 ชั่วโมง – สำหรับเฟรนช์ฟรายที่ใหญ่ที่สุด!

พวกเขาต้องหั่นและหั่นมันฝรั่ง 2.5 ตันน้ำมันมะกอก 800 กิโลกรัม และหม้อ 24 ใบเพื่อสร้างสถิติกินเนสส์

จานสำเร็จรูปมีน้ำหนัก 625 กิโลกรัม ทำลายสถิติเดิมที่ 554 กิโลกรัม

มันฝรั่งถูกเสิร์ฟเป็นชิ้นใหญ่สำหรับแขกที่งาน Naxos Potato Festival ครั้งที่ 9

การขุดค้นทางโบราณคดีเผยให้เห็นหลุมศพมิโนอันโบราณบนเกาะครีต

Kerry Kolasa-Sikiaridi – กันยายน 2, 2018 0

พบการฝังศพสองครั้งที่มีสินค้ามากมายจากหลุมศพในหลุมจากยุคกลางของมิโนอัน IA (2100-2000 ปีก่อนคริสตกาล) ใน Siteia, NE Creteระหว่างการขุดสุสานที่เกี่ยวข้องกับพระราชวัง

การขุดค้นเกิดขึ้นเป็นเวลา 14 ปีภายใต้การนำของผู้อำนวยการ Emerita ของกระทรวงวัฒนธรรม Metaxia Tsipopoulou ที่สุสานของ Petras ในพื้นที่ Siteia ซึ่งมีอายุระหว่าง 2,800-1,700 ปีก่อนคริสตกาล (ยุคก่อนและยุคโบราณ)

ในหลุมแรก การฝังศพเบื้องต้นหรือดั้งเดิมของมนุษย์นั้นรวมถึงอาวุธชิ้นแรกที่พบในเมืองเปตราส ซึ่งเป็นดาบสั้นสีบรอนซ์ ซิโปปูลูกล่าวในแถลงการณ์ การฝังศพครั้งแรกยังรวมถึง “การฝังศพสตรีรองด้วยลูกปัดทองคำจำนวนมากด้วยฝีมือประณีตมาก” และลูกปัดเงิน คริสตัล คาร์เนเลียน และแจสเปอร์

การฝังศพครั้งที่สองซึ่งเป็นการฝังศพครั้งแรกเกิดขึ้นในยุค Proto-Minoan II (2600-2300 ปีก่อนคริสตกาล) และรวมถึง “ลูกปัดทองคำหลายสิบเม็ดที่มีการประดับเกลียวอย่างวิจิตรบรรจง รวมทั้งลูกปัดทองคำหรือเงินอีกหลายร้อยเม็ด มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ซึ่งดูเหมือนจะถูกเย็บเข้ากับเสื้อผ้า”

การฝังศพครั้งที่สามนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับ Petras และประกอบด้วยหลุมฝังศพที่ทำจากแผ่นหิน schist ตั้งฉากสร้างโครงสร้างเหมือนกล่อง ประกอบด้วยการฝังศพเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี 2 ศพ และกำไลทองคำ 2 อันจากแผ่นทองคำบางๆ

สำหรับยุคนั้น สุสาน Petras ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าใหญ่ที่สุดบนเกาะครีต มันเป็นของสมาชิกในครอบครัวชั้นยอดที่เกี่ยวข้องกับวังในพื้นที่ จนถึงปัจจุบัน โรงศพ 26 หลัง ขนาดพื้นที่ 45 ถึง 150 ตร.ม. ได้มีการขุดค้นพร้อมกับหลุมฝังศพห้าหลุมที่มีหินไม่เรียบหรือผนังเตี้ย

ตามรายงานของ Tsipopoulou สุสานมีอาคารงานศพอย่างน้อยสี่หรือห้าแห่งที่บันทึกไว้ในปี 2018 แต่ยังไม่ได้ขุดค้นจนเสร็จ นอกจากนี้ยังรวมถึงพื้นที่กว้างขวางสองแห่งสำหรับพิธีกรรม ซึ่งมีอายุระหว่าง 1900 ถึง 1700 ปีก่อนคริสตกาล (Middle Minoan IB-IIB) และ periboloi สองแห่งหรือสิ่งปลูกสร้างเตี้ย ๆ ทางตะวันออกและตะวันตก

ในสมัยโบราณ เปตราสมีท่าเรือขนาดใหญ่และทำหน้าที่เป็นประตูเข้าสู่เกาะครีตตะวันออกในช่วงพรีและโปรโต-พาลาเทียลสำหรับการค้าวัตถุดิบ วัตถุ และแนวคิดจากซีเรียและอียิปต์ที่เข้ามา

พระราชวังตามสถานที่ขุดค้นอย่างเป็นทางการ (https://www.petras-excavations.gr/el) สร้างขึ้นในสมัยมิโนอันกลาง (พ.ศ. 19001800 ก่อนคริสต์ศักราช) เล็กน้อยหลังจากคอมเพล็กซ์อันโอ่อ่าขนาดใหญ่ของเกาะครีตตอนกลาง ส่วนที่อนุรักษ์ไว้ครอบคลุม 2,500 ตร.ม. แต่ไม่สามารถคำนวณขนาดเดิมได้ เนื่องจากทางตอนใต้ถูกทำลายทั้งหมด

ในศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาล (ช่วงปลายมิโนอัน IIIA) หลังจากการทำลายพระราชวัง มีกิจกรรมการก่อสร้างในสุสานที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการเคารพบรรพบุรุษ กิจกรรมนี้ดำเนินไปจนถึงศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสต์ศักราช

ในช่วงฤดูกาลของปีนี้ เจ้าหน้าที่ขุดค้นประกอบด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาเอก 19 คนจากมหาวิทยาลัยเอเธนส์ ครีต เทสซาโลนิกิ คาลามาตา มาดริด ฮาร์วาร์ด โรดส์ และโตรอนโต รถขุดอาวุโส ได้แก่ ศาสตราจารย์ David Rupp, Miriam Clinton และ Sevi Triantafyllou, Dr. Maria Relaki และคนงานเก้าคนจาก Siteia

กลุ่มศึกษาประกอบด้วยนักโบราณคดี 26 คนจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา การขุดค้น การรักษาเสถียรภาพของลักษณะทางสถาปัตยกรรม การอนุรักษ์สิ่งที่ค้นพบ และการศึกษาวิจัยได้รับทุนสนับสนุนจาก INSTAP ซึ่งเป็นสถาบันเพื่อประวัติศาสตร์ Aegean ซึ่งก่อตั้งขึ้นเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรในสหรัฐอเมริกาในปี 1982

(ที่มา: ANA-MPA)สหภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ POSDEP กำลังให้สิ่งที่พวกเขาเรียกร้องให้มีการเตือนโดยหยุดงานประท้วงในวันจันทร์และวันอังคาร ซึ่งเป็นสองวันแรกของช่วงสอบเดือนกันยายน ของ กรีซ

พวกเขากล่าวว่าการหยุดงานประท้วงเป็นการเตือนเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Euclid Tsakalotos โดยไม่สนใจข้อเรียกร้องซ้ำ ๆ ของสหภาพเพื่อทบทวนและขึ้นเงินเดือน

อาจมีการประท้วงเพิ่มขึ้นในภาคการศึกษานี้หากข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้รับการแก้ไข

“โชคไม่ดีที่รัฐมนตรีไม่ได้เปิดช่องทางการสื่อสารใดๆ กับ POSDEP และไม่ได้ดำเนินการใดๆ ที่บ่งชี้ว่าเขามีความตั้งใจที่จะตรวจสอบปัญหา” Stathis Efstathopoulos หัวหน้าของ POSDEP กล่าว

Dijsselbloem: ประเทศในยูโรโซนถูกถามมากเกินไปจากกรีซ

Kerry Kolasa-Sikiaridi – กันยายน 2, 2018 0

ในระหว่างการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรายการโทรทัศน์ของเนเธอร์แลนด์ Nieuwsuur เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาJeroen Dijsselbloem อดีตหัวหน้ากลุ่ม Eurogroup กล่าวว่ากลุ่มประเทศในยูโรโซนได้เรียกร้องมากเกินไปจากกรีซเกี่ยวกับโครงการเงินช่วยเหลือและการปฏิรูปที่ประเทศดำเนินมาตั้งแต่ปี 2010

“ในการปฏิรูป เรามี ถามมากจากชาวกรีกมากเกินไป” Dijsselbloem กล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์

“การปฏิรูปนั้นยากพอที่จะทำให้สำเร็จในสังคมที่มีรัฐบาลที่ทำงานได้ดี แต่เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่กรณีในกรีซ”

เพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 288 พันล้านยูโรตั้งแต่เริ่มต้นวิกฤตในปี 2010 ประชาชนในกรีซได้เห็นค่าแรงและเงินบำนาญ ของพวกเขาแล้วถูกฟันเฉือนอย่างรุนแรง ทำให้ประชากรหนึ่งในสามกลายเป็นความยากจน ในขณะที่หลายพันคนที่เห็นโอกาสที่จะออกจากกรีซและไปอาศัยอยู่ต่างประเทศ ได้หลบหนีออกนอกประเทศ

แม้ว่ากรีซจะสิ้นสุดโครงการช่วยเหลือเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ Dijsselbloem ก็ยังไม่แน่ใจในความสำเร็จของโครงการนี้

“เห็นได้ชัดว่ากรีซไม่ใช่เรื่องราวแห่งความสำเร็จ” Dijsselbloem กล่าวเสริมว่า “วิกฤตการณ์ของพวกเขามีความลึกมาก จนคุณไม่สามารถเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จ”

รัฐมนตรีต่างประเทศ กรีซนิกอส กอตเซียส ได้เปิดพิธีเปิดอาคารสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐเฮลเลนิกในอิซเมียร์ของตุรกีเมื่อวันอังคาร

Mevlut Cavusoglu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี เข้าร่วมพิธีด้วย

นอกเหนือจากความสำคัญเชิงสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์สำหรับลัทธิกรีกแล้ว อาคารกงสุลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้คาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับการบริการของสถานกงสุลสำหรับพลเมืองกรีกและตุรกี

สถานกงสุลกรีซในอิซเมียร์ได้รับการประกาศไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานและปิดในปี 2546 เพื่อทำการปรับปรุงใหม่ด้วยเงินทุนจากรัฐกรีก

อาคารหลังนี้เป็นบ้านของ Emmanuel Kapetanakis หรือ Apergis ซึ่งเป็นหนึ่งในบ้านกรีกไม่กี่หลังที่ตั้งอยู่ริมน้ำของ Izmir ที่รอดชีวิตจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี 1922 ระหว่างการกดขี่ชาวกรีก

อาคารนี้เป็นตัวอย่างทั่วไปของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นและบริจาคให้กับรัฐกรีกในปี 2491 โดยพ่อค้าชาวกรีก Emmanuel Apergis หรือ Kapetanakis

US Classified Cable กล่าวว่า FYROM ต้องการชื่อ ‘มาซิโดเนียเหนือ’ ตั้งแต่ปี 2008

ทาซอส กอกคินิดิส – กันยายน 3, 2018 0

สายเคเบิลของกระทรวงการต่างประเทศที่เคยเปิดเผยซึ่งเผยแพร่โดยWikileaksระบุว่ารัฐบาลในสโกเปียพร้อมที่จะยอมรับคำว่า “เหนือ” หรือ “มาซิโดเนียตอนเหนือ” ย้อนหลังไปถึงปี 2008

สายเคเบิลนี้เขียนขึ้นโดยเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำ FYROM Gillian Milovanovic หลังจากเป็นความลับ หารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศ รวมทั้งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น นิโคลา กรูฟสกี้

สายเคเบิลแสดงให้เห็นชัดเจนว่า “บรรทัดล่างคือมาซิโดเนียต้องการการรับรองว่าภาษา สัญชาติ ฯลฯ ของพวกเขาจะยังคงถูกเรียกว่ามาซิโดเนีย ไม่ใช่มาซิโดเนียเหนือ”

นักวิจารณ์ในกรีซกล่าวว่าเอกสารนี้พิสูจน์ว่าผู้นำ FYROM ในปัจจุบันไม่ได้ให้สัมปทานกับฝ่ายกรีกอย่างแท้จริงในการบรรลุข้อตกลง Prespes ที่ยุติข้อพิพาทเรื่องชื่อ

ในความเป็นจริง พวกเขาโต้แย้งว่า สโกเปียบรรลุสิ่งที่ต้องการบรรลุเมื่อสิบปีก่อน

สายเคเบิลที่เขียนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2008 อ่านว่า:

สถานเอกอัครราชทูตสโกเปียประเมินว่าในบริบทของข้อตกลงที่เคลียร์ทางสำหรับการเป็นสมาชิก NATO และการเริ่มต้นการเจรจาการเข้าเป็นภาคีของสหภาพยุโรป รัฐบาลมาซิโดเนียในท้ายที่สุดจะยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้:

— ชื่อ: สาธารณรัฐ มาซิโดเนียเหนือ (หรือ: สาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ)

— ขอบเขต: ในองค์กรระหว่างประเทศทั้งหมด รวมทั้งทวิภาคีโดยประเทศใด ๆ ที่ไม่ต้องการใช้ชื่อรัฐธรรมนูญ (แม้ว่าเราจะไม่ได้พูดคุยกันอย่างชัดเจนในเรื่องนี้ แต่สันนิษฐานว่าข้อตกลงระหว่างประเทศจะเป็นไปตามรูปแบบเดียวกัน โดยข้อตกลงพหุภาคีที่ใช้ชื่อใหม่และชื่อทวิภาคีที่มีตัวเลือก) มาซิโดเนียจะใช้ชื่อตามรัฐธรรมนูญเพื่ออ้างถึงตัวเอง บนหนังสือเดินทาง ฉลากผลิตภัณฑ์ ในสื่อ ฯลฯ

— อัตลักษณ์: ภาษาและสัญชาติจะเรียกว่ามาซิโดเนีย แต่สิ่งนี้สามารถจัดการได้โดยปริยาย บางทีอาจเป็นภาคผนวกที่ตามมาของ UNSCR หรือในเอกสารภายในของสหประชาชาติอื่นๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การทบทวน/อนุมัติของกรีก สิ่งสำคัญที่สุดคือมาซิโดเนียต้องการการรับรองว่าภาษา สัญชาติ ฯลฯ ของพวกเขาจะยังคงถูกเรียกว่ามาซิโดเนีย ไม่ใช่มาซิโดเนียเหนือDiachronic Museum of Larissa คว้าอันดับ ที่1 สำหรับวิดีโอ “Tracing the Footsteps of Human Society” ที่ 5th European Museums in Short

การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติสำหรับวิดีโอสั้นที่ดีที่สุดที่ถ่ายโดย สำหรับ และกับพิพิธภัณฑ์

พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่เมือง Piran ของสโลวีเนีย มีพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด 49 แห่งจาก 20 ประเทศในยุโรปเข้าร่วม และผู้เข้ารอบสุดท้าย 12 คนได้รับการคัดเลือกในสามประเภท: การส่งเสริมการขาย การจัดแสดง และการเล่าเรื่อง

พิพิธภัณฑ์ของเกาะ Kythera เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมในเรื่อง “I Am the Lion of Kythera”

ลูกเรือชาวกรีกยังคงโจมตีต่อเนื่องหลายพันคนในวันอังคารนี้

ทาซอส กอกคินิดิส – กันยายน 3, 2018 0

ผู้โดยสารหลายพันคนจะยังคงติดอยู่บนเกาะอีเจียนและไอโอเนียน หลังจากที่สหพันธ์ชาวเรือชาวกรีก (สหภาพ PNO) ตัดสินใจขยายเวลาการหยุดงานเป็นวันอังคาร

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา PNO ได้ปฏิเสธข้อเสนอของนายจ้างที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อขอขึ้นเงินเดือน 2% โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561

รายงานระบุว่าสหภาพแรงงานลูกเรือเรียกร้องให้ขึ้นเงินเดือนร้อยละ 5

“สังคมทราบดีว่านายจ้างต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับสถานการณ์นี้ โดยยืนกรานในตำแหน่งการเจรจาต่อรองที่แห้งแล้ง และปฏิเสธที่จะให้เงินเดือนลูกเรือเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน ส่งผลให้เราต้องตัดสินใจดำเนินการนัดหยุดงานโดยมีโอกาส ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก” PNO กล่าวในแถลงการณ์

บริษัทเรือข้ามฟากประณามการตัดสินใจดังกล่าว และกล่าวว่า ตามการประมาณการของพวกเขา นักเดินทาง มาก ถึง 300,000 คนจะติดอยู่ในท่าเรือทั่วกรีซ

พวกเขายังเตือนด้วยว่างานในมือของผู้โดยสารและสินค้าจะใช้เวลาหลายวันกว่าจะเคลียร์ได้เมื่อลูกเรือหยุดงานประท้วง