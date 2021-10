สมัครสมาชิก Royal Online เว็บบาคาร่า GClub บริษัทเกม

สมัครสมาชิก Royal Online นิวยอร์ก, Sept. 16, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Pando Networks ผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการ Content Delivery Cloud ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทเกมชั้นนำ

หลายแห่งได้ใช้บริการของ Pando ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา Turbine, Ndoors, Gala-Net, LevelUp และ Outspark เป็นบริษัทเกมชั้นนำรายล่าสุดที่ใช้บริการ Content Delivery Cloud ของ Pando เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดจำหน่ายเกมออนไลน์

Pando Content Delivery Cloud ผสานรวมกับการกำหนดค่า CDN ใดๆ ได้อย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งข้อมูลจากทั้งเซิร์ฟเวอร์ CDN และโหนดเพียร์ บริการ

Pando เร่งความเร็วในการดาวน์โหลดในขณะที่ลดต้นทุนการจัดส่งลงอย่างมาก Pando Content Delivery Cloud สามารถปรับขนาดได้มากกว่าบริการจัดส่ง CDN แบบ

สแตนด์อโลน เนื่องจากเมื่อความต้องการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น ความจุเครือข่าย Pando จะเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพก็ดีขึ้น นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจำหน่ายเกมออนไลน์ เนื่องจากเกมยอดนิยมออกใหม่มักส่งผลให้ความต้องการดาวน์โหลดเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพของ CDN และประสบการณ์ของผู้ใช้ลดลง

“เราภูมิใจที่ผู้นำในธุรกิจเกมออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เช่น Turbine, Ndoors, Gala-Net, LevelUp และ Outspark ได้เลือก Pando Networks เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบเกมยอดนิยมของพวกเขา” Robert Levitan ซีอีโอของ Pando Networks กล่าว

Chris Dyl, CTO ของ Turbine กล่าวว่า “การจัดจำหน่ายแบบดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การซื้อเกมออนไลน์ และ Turbine พยายามปรับปรุงประสบการณ์การ

ดาวน์โหลดสำหรับผู้เล่นของเราอยู่เสมอ “หลังจากทดสอบเทคโนโลยีของ Pando เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Turbine เราพอใจมากกับผลลัพธ์ที่ได้ ไม่เพียงแต่เราเห็นว่า

ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัตราการเสร็จสิ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่โปรแกรมดาวน์โหลด Pando ยังแสดงให้เห็นว่าจะช่วยลดต้นทุนการส่งเนื้อหาของ Turbine ได้อย่างมากโดยใช้สถานะ เทคโนโลยีการดาวน์โหลดแบบเพียร์ทูเพียร์”

Pando ยังให้ข้อมูลประสิทธิภาพโดยละเอียดแก่คู่ค้าซึ่งทำได้มากกว่าเมตริกการรายงานแบบเดิม Julio Vieitez กรรมการผู้จัดการของ Level Up! บราซิลกล่าวว่า “ตอนนี้

กำลังทำงานกับ สมัครสมาชิก Royal Online เราได้รับเมตริกธุรกิจรายวันที่ช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ของนักเล่นเกมในการดาวน์โหลดเกมของเราได้ดีขึ้น ตลอดจนความประหยัดในการได้มาซึ่งลูกค้าและการสนับสนุน"

Derek Marcial รองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ Outspark กล่าวว่า “Pando นำเสนอโซลูชั่นที่สวยงามและสวยงามในทางเทคนิค ซึ่งทำให้ผู้ใช้ของเราได้รับบริการระดับบนสุด

ที่เราต้องการ” Derek Marcial รองประธานฝ่ายวิศวกรรมของ Outspark กล่าว “ตั้งแต่เราเริ่มใช้บริการของพวกเขา เราพบว่าอัตราการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นดีขึ้นและ

ประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้น ที่สำคัญกว่านั้นคือ พวกเขาตอบสนองความต้องการของเราเสมอ และการตอบสนองต่อคำขอของเราอย่างรวดเร็วและคล่องตัวทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่เราต้องการ”

ตอนนี้ Pando Networks ได้เพิ่มประสิทธิภาพการจัดจำหน่ายแบบดิจิทัลของเกมออนไลน์ยอดนิยมบางเกม เช่น The Lord of the Rings Online(TM), Dungeons

and Dragons Online(TM), MapleStory, Grand Chase, Ragnarok, PerfectWorld, Fiesta, Luna Online, Rappelz, Flyff และ Atlantica ออนไลน์

Pando Networks เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งสื่อออนไลน์ เช่น เกม วิดีโอ และซอฟต์แวร์ Pando Content Delivery Cloud ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ CDN และโหนดเพียร์

ที่ประสานงานโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์อัจฉริยะและซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ Pando เร่งการส่งเนื้อหาในขณะที่ลดต้นทุนการจัดส่ง Pando ผสมผสานความน่าเชื่อถือและการควบคุมของ CDN

เข้ากับขนาดและความคุ้มค่าของเทคโนโลยี P2P Pando Networks เป็นประธานร่วมกับ Verizon Communications คณะทำงาน P4P ที่พัฒนาและปรับใช้โปรโตคอลเครือ

ข่ายขั้นสูงที่ช่วยให้ ISP และผู้ให้บริการ P2P สามารถกำหนดเส้นทางข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Pando ได้รับทุนจาก Intel Capital, BRM Capital และ Wheatley Partners

LAS VEGAS, Sept. 16, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Players Network (OTCBB:PNTV) โทรทัศน์ดิจิตอลและเครือข่ายสื่ออินเทอร์เน็ตชั้นนำที่อุทิศให้กับ Las

Vegas Entertainment และ Gaming Lifestyle ประกาศในวันนี้ว่าได้เปิดตัว Vegas on Demand, ช่องทางที่สองที่นำเสนอบน Hulu http://www.hulu.com/search?query=Vegas+On+Demand

“แบรนด์ Vegas on Demand ได้อนุญาตให้ Players Network ขยายข้อเสนอ Hulu ของพวกเขาเพื่อรวมกลุ่มความบันเทิงที่เน้นความสนุกและความตื่นเต้นของสิ่งที่ลาสเวกัสเป็นเมืองที่มีให้” Michael Berk ประธานฝ่ายโปรแกรม Players Networks และอดีต ผู้อำนวยการสร้างและผู้สร้างซีรีส์ยอดนิยม Baywatch

Players Network เริ่มถ่ายทอดสดด้วยช่อง Players Network ไลฟ์สไตล์การเล่นเกมเมื่อต้นปีนี้ และตอนนี้ได้เพิ่ม Vegas on Demand ซึ่งเป็นช่องไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับความ

บันเทิงในลาสเวกัส รวมถึงเบื้องหลังและบทสัมภาษณ์คนดัง บริษัทจะสร้างรายได้จากช่องผ่านการแยกโฆษณาที่เปิดตัวก่อนแต่ละโปรแกรม Vegas on Demand ยังสามารถรับชมได้ทาง DirecTV, Dish Network, AT&T และ Verizon cable และ Vegas on Comcast ในข้อเสนอแบบออนดีมานด์

Players Network เป็น บริษัท สื่อดิจิทัลที่มุ่งเน้นไปที่ Las Vegas และ Gaming Lifestyles ผลิตและแจกจ่ายเนื้อหาต้นฉบับสำหรับช่อง VOD ของตัวเองทางโทรทัศน์ใน

กว่า 22,000,000 ครัวเรือนผ่าน Comcast, DirecTV, AT&T, Verizon และ Dish Network และเครือข่ายบรอดแบนด์ของตัวเอง Hulu, Blinkx, Google,

YouTube และ Yahoo Video สำหรับดีวีดีโฮมวิดีโอ แพลตฟอร์มมือถือ และผ่านการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ทั่วโลก Players Network มีประวัติยาวนานกว่า 12 ปีในการจัดหาเนื้อหา

Gaming และ Las Vegas Lifestyle ที่มีคุณภาพแก่ผู้บริโภค ตลอดจนบริการพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในลาสเวกัส แอตแลนติกซิตี้ และทั่วทั้งอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่www.playersnetwork.info

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เรื่องที่อธิบายไว้ในที่นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบเป็นราย

บุคคลหรือร่วมกันในเรื่องที่อธิบายไว้ในที่นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความสามารถของบริษัทในการเพิ่ม รายได้ในอนาคตอันเนื่องมาจากตลาดที่กำลังพัฒนาและตลาดที่คาดเดา

ไม่ได้สำหรับผลิตภัณฑ์ของตน ความสามารถในการบรรลุกระแสเงินสดที่เป็นบวก ความสามารถในการรับคำสั่งซื้อหรือติดตั้งผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการได้ลูกค้าใหม่ และความสามารถในการทำการค้าผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์หรือรายได้ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่พิจารณาในข้อความเหล่านี้

บอสตัน, Sept. 16, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — Globalequityreport.com ประกาศรายงานการลงทุนที่มีบริษัทสื่อบันเทิง Blockbuster Inc. รายงานประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุน ฉันทามติของนักวิเคราะห์ และข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่คุณต้องรู้เพื่อให้ได้รับการศึกษา การตัดสินใจลงทุน

รายงานการลงทุนของบริษัท Blockbuster Inc. (NYSE:BBI) ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษสำหรับบริษัทสื่อบันเทิงอื่นๆ: Hastings Entertainment Inc.

(Nasdaq:HAST), Netflix, Inc. (Nasdaq:NFLX), Barnes & Noble, Inc. ( NYSE:BKS) และ Trans World Entertainment Corporation (Nasdaq:TWMC)

Blockbuster Inc. ร่วมกับบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจหลักและให้แฟรนไชส์ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง บริษัทนำเสนอภาพยนตร์และวิดีโอเกมสำหรับการเช่าในร้านค้า

การขายและการค้า รวมถึงการขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิงอื่นๆ นอกจากนี้ยังดำเนินการบริการออนไลน์ที่ให้บริการเช่าและขายภาพยนตร์ทางไปรษณีย์และการจัดส่งแบบดิจิทัลผ่าน blockbuster.com

นอกจากนี้ Blockbuster Inc. ยังเสนอการเข้าถึงสื่อความบันเทิงผ่านอีเมล ตู้จำหน่ายสินค้า ออนไลน์ และผ่านการดาวน์โหลดดิจิทัลตามสั่ง บริษัทดำเนินการร้านค้าภายใต้ชื่อ

แบรนด์ BLOCKBUSTER ในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ยังดำเนินการตำแหน่งเกมอิสระและจัดเก็บในร้านค้าภายใต้แบรนด์ GAME RUSH ในแคนาดา อิตาลี เม็กซิโก และเดนมาร์ก

ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2552 บริษัทได้ดำเนินการร้านค้าประมาณ 7,100 แห่งทั่วอเมริกา ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย Blockbuster Inc. ก่อตั้งขึ้นในปี 2525 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส

Globalequityreport.com เป็นเว็บไซต์หุ้นชั้นนำที่ให้การแจ้งเตือนฟรีเกี่ยวกับหุ้นที่กำลังทำกำไรมหาศาล รวมถึงจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของเราซึ่งเขียนโดย The Market

Timer Globalequityreport.com ยังติดตามหุ้นขนาดเล็กและเพนนีร้อนที่เราเชื่อว่าอยู่ในปากของ upside จำนวนมาก เราให้ขั้นตอนแรกที่ยอดเยี่ยมแก่นักลงทุนในการวิจัย

และการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะโดยเสนอแนวคิดการซื้อขายรายวัน และรวบรวมข้อมูลสาธารณะที่มีอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GlobalEquityReport โปรดเยี่ยมชมที่http://www.globalequityreport.com

Globalequityreport.com เป็นสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์อิสระที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือก Globalequityreport.com ไม่ใช่ที่

ปรึกษาการลงทุนหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลงทะเบียน บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ และพนักงานของ Globalequityreport.com อาจซื้อและขายหุ้นเพิ่มเติมใน

บริษัทใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ และอาจทำกำไรได้ในกรณีที่หุ้นเหล่านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โปรดทำ Due Diligence ของคุณเองก่อนที่จะลงทุนในหุ้นใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwire – 16 กันยายน 2009) – ผู้เล่นที่โชคดีที่ Chinook Winds Casino ในลินคอล์นซิตี โอเร ​​ได้พิสูจน์สโลแกนของคาสิโนว่า “ดีกว่าที่

ชายหาด” เมื่อเร็ว ๆ นี้ เธอกำลังเล่นสล็อตเพนนี FA FA FA Fortune King™ ของ Aristocrat Technologies และคว้าแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟ Hyperlink® ในราคา $166,807.96!

“FA FA FA” เป็นภาษาจีนแปลว่า “Richer, Richer, Richer” ซึ่งแน่นอนว่าเป็นกรณีสำหรับผู้เล่นที่โชคดี พนักงานเสิร์ฟวัย 28 ปีจากลินคอล์น ซิตี้ เล่นเพียง 40

ดอลลาร์เมื่อเธอถูกแจ็กพอตก้อนโต FA FA FA Fortune King เป็นหนึ่งในเกม GEN7™ ที่น่าตื่นเต้นของ Aristocrat และนำเสนอฟีเจอร์หน้าจอสัมผัสแบบโต้ตอบได้สูงแก่ผู้เล่นพร้อมโอกาสในการชนะรางวัลแจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟสี่เกมใดๆ ของเกม

แจ็กพอต FA FA FA Fortune King แบบก้าวหน้าอันดับต้นๆ ตอนนี้รีเซ็ตเป็น $150,000.00 ผู้เล่นสามารถค้นหา FA FA FA Fortune King ของ Aristocrat ได้ทั่วทั้งโอเรกอนและในคาสิโนจากชายฝั่งถึงชายฝั่ง

Aristocrat Technologies Inc. เป็นบริษัทในเครือของ Aristocrat Leisure Limited (ASX: ทั้งหมด) ผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมชั้นนำระดับโลกที่มีประสิทธิภาพเหนือ

กว่าคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลกว่าสองร้อยแห่ง และผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทมีจำหน่ายในกว่าเก้าสิบประเทศทั่วโลก Aristocrat นำ

เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึงเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทอร์มินัลวิดีโอแบบโต้ตอบ โต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการจัดการคาสิโน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่ www.aristocratgaming.com

LANGHORNE, Pa., Sept. 16, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — eGames, Inc. (Pink Sheets:EGAM) ผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมสำหรับพีซี เกมคอนโซล และอินเทอร์เน็ต วันนี้ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินสำหรับการจัดทำงบประมาณ ไตรมาสที่สี่และปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552

เจอร์รี ไคลน์ ประธานและซีอีโอของ eGames ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการปีงบประมาณ 2552 ว่า “ในขณะที่เราสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัด

จำหน่ายของเราได้มากมายในช่วงปีงบประมาณนี้ ยอดขายของเราได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะน้อยกว่า การเข้าชมร้านค้าปลีก การใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง

และยอดขายที่ลดลงในภาควิดีโอเกมโดยรวม ในขณะที่เราสามารถลดการขาดทุนสุทธิของเราให้เหลือน้อยที่สุดในช่วงไตรมาสปัจจุบันโดยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลง 261,000 เหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วและเน้นทรัพยากรของเราไปที่ที่แข็งแกร่งที่สุด โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์นี้ไม่ได้ชดเชย

ความยากลำบากที่เราประสบในการรวบรวมบัญชีลูกหนี้หรือการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขยายสายผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา”

“เรายังคงหวังว่าความสำเร็จของชื่อที่เราคาดว่าจะวางจำหน่ายในไม่ช้านี้ รวมถึง (The Dracula Files, 4 Elements, GHOST Chronicles, First Class Flurry และ

Mystery Legends: Sleepy Hollow) จะช่วยผลักดันรายได้ในไตรมาสที่จะมาถึงนี้ แต่ความท้าทายของเรา ยังคงผ่านช่วงเทศกาลการขายในช่วงวันหยุดยาวด้วยเงิน

ทุนหมุนเวียนที่เพียงพอสำหรับใช้เป็นเงินทุนในการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคงคลังให้กับลูกค้า” ไคลน์กล่าว “ด้วยนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมวิดีโอเกมคาดการณ์ว่ายอดขายวิดีโอ

จะฟื้นตัวในช่วง 12 เดือนข้างหน้า เป้าหมายหลักของเราในเวลานี้คือการบรรลุกระแสเงินสดเป็นบวกและรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากการพลิกฟื้นที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่เลิกกิจการ ภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมการค้าปลีก”

รายรับสุทธิลดลง 136,000 ดอลลาร์หรือ 14% เป็น 839,000 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เทียบกับ 975,000 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสบัญชีเปรียบเทียบของปีที่แล้ว

ขาดทุนสุทธิ 636,000 ดอลลาร์ หรือ 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 467,000 ดอลลาร์ หรือ 0.04

ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด สำหรับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว รวมอยู่ในผลขาดทุนสุทธิสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดสองรายการ:

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552 บริษัทมีเงินสดประมาณ 170,000 ดอลลาร์ เทียบกับ 344,000 ดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 874,000 ดอลลาร์ ณ วันที่ 30

มิถุนายน 2551 เมื่อพิจารณาผลขาดทุนสุทธิของบริษัทสำหรับไตรมาสล่าสุดในปีงบประมาณ 2552 และปีบัญชี 2551, 2550 และปี พ.ศ. 2549 และข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้ยัง

ไม่สามารถเข้าถึงวงเงินสินเชื่อได้ บริษัทยังคงประเมินทางเลือกของตนเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินงานในอนาคตตารางต่อไปนี้แสดงรายได้สุทธิของบริษัทตามช่องทางการจัดจำหน่ายสำหรับไตรมาสและปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 ตามลำดับ

eGames, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแลงฮอร์น รัฐเพนซิลเวเนีย พัฒนาและเผยแพร่เกมสำหรับพีซี เกมคอนโซล และอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงแบรนด์ eGames(TM), Cinemaware(R) และ Cinemaware Marquee(R) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eGames, Inc สามารถพบได้ที่http://www.egames.com

ผู้ถือหุ้นมีสามวิธีในการเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท: โดยไปที่หน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของบริษัทที่www.egames.comซึ่งจะมีรายงานประจำ

ปีงบประมาณ 2551 ของบริษัท และข่าวประชาสัมพันธ์ประจำปี 2552 ที่มีข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส , สามารถเข้าถึงได้; โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ Pink Sheets

ที่www.pinksheets.comและพิมพ์สัญลักษณ์ของบริษัท “EGAM” หรือโดยการขอสำเนาเอกสารข้อมูลทางการเงินโดยติดต่อบริษัททางไปรษณีย์ที่ eGames, Inc. 2000

Cabot Boulevard West, Suite 110, Langhorne, Pennsylvania 19047 เพื่อแจ้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้ถือหุ้นยังสามารถอยู่ในรายชื่อเพื่อรับข่าว

ประชาสัมพันธ์ทางอีเมลโดยไปที่ลิงก์ต่อไปนี้บนหน้าเว็บนักลงทุนสัมพันธ์ของ eGames: http://www.egamesonline.com/egames/investors/alert.asp .

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับ: ความคาดหวังของบริษัทที่จะเปิดเผยชื่อในเร็วๆ นี้ จะ

ช่วยเพิ่มรายได้ในไตรมาสที่จะมาถึง มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่ายสินค้าคงเหลือให้กับลูกค้าในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว เป้าหมายของบริษัทในการบรรลุ

กระแสเงินสดเป็นบวกและรับเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมวิดีโอเกม และความสามารถของบริษัทในการจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทเตือนผู้อ่านว่าความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การไม่สามารถหาเงิน

ทุนหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินงานในอนาคต ความล่าช้าในการพัฒนาชื่อในอนาคต ไม่สามารถให้ทุนในการพัฒนาตำแหน่งในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ปัญหาทาง

เทคนิคและปัญหาอื่น ๆ ที่อาจล่าช้าหรือหยุดการพัฒนาชื่อในอนาคต ความล้มเหลวของชื่อใหม่ที่จะขายดีหรือประสบความสำเร็จในการขายปลีก การที่เราไม่สามารถเข้าสู่และรักษาความสัมพันธ์ด้านการเผยแพร่ การออกใบอนุญาต และการจัดจำหน่ายที่ประสบความสำเร็จทางการค้า และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนที่กล่าวถึงในหัวข้อ “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในอนาคต” ในรายงานประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ตามที่โพสต์ในบริษัทwww.pinksheets.com .

ฮ่องกง 17 กันยายน 2552 (GLOBE NEWSWIRE) — Hong Kong Broadband Network Ltd. (“HKBN”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ City Telecom (HK) Limited

(HKSE:1137) (Nasdaq:CTEL) มีความยินดี เพื่อประกาศความสำเร็จในการเร่งการขยายธุรกิจค้าปลีก ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา HKBN ได้ขยายการค้าปลีกจาก “Fibre Shops” 3 แห่งเป็น 13 แห่งทั่วฮ่องกง โดยมีแผนจะเพิ่มร้านค้าต่างๆ เพื่อหาทำเลที่เหมาะสมในห้างสรรพสินค้ายอดนิยมในท้องถิ่น

แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะมองในแง่ร้าย แต่ HKBN ได้ลงทุนกว่า 7 ล้านเหรียญฮ่องกง (0.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) และได้คัดเลือกผู้มีความสามารถใหม่ 40 คนสำหรับการขยาย

ช่องทางนี้ ในส่วนของการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ที่ตั้งร้านค้าเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกอย่างมีกลยุทธ์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เรือธงของ HKBN ได้อย่างสะดวก “Fibre

Shops” ทั้งหมดได้รับการติดตั้งด้วยการเข้าถึงบรอดแบนด์ที่ล้ำสมัย 100Mbps และการสาธิตเกมออนไลน์ยอดนิยม ในฐานะบริษัทที่รับผิดชอบต่อสังคม HKBN มุ่งมั่นที่จะลงทุนในฮ่องกงเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของชุมชนและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่

Mr. William Yeung ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HKBN กล่าวว่า “เราเติบโตขึ้นอย่างมากด้วยแคมเปญแบรนด์ ‘All 18-Districts’ ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในปีที่

แล้ว ขณะที่เราขยายเครือข่ายไฟเบอร์ให้ครอบคลุมอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับเราที่จะมีส่วนร่วม ลูกค้าที่ไม่ใช่ HKBN และเสนอโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัส

กับบริการของเราโดยตรงที่ ‘Fibre Shops’ ของเรา ‘Fibre Shops’ ทั้ง 13 แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงฝ่ายบริการลูกค้าที่ล้าสมัย แต่เป็น ‘โซนประสบการณ์’ ระดับแนวหน้าของ HKBN ซึ่งออกแบบมาเพื่อขยายการมีส่วนร่วมของ HKBN โดยรวมในหมู่ประชากรผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วทั้งฮ่องกง”

สำหรับรายละเอียดของ 13 Fiber Stores ใหม่ โปรดไปที่: http://www.hkbn.net/97_others/0507_HKBN_retail_shop_banner/part_1/index.htm

City Telecom (HK) Limited (HKSE:1137) (Nasdaq:CTEL) ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 ให้บริการโทรคมนาคมแบบบูรณาการในฮ่องกง Hong Kong Broadband Network

Limited (HKBN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ City Telecom อยู่ในขั้นตอนการขยายเครือข่าย Next Generation จากประมาณ 1.55 ล้านเป็น 2.0 ล้านบ้าน HKBN บรรลุฐาน

บริการเสียง บรอดแบนด์ (สมมาตร 25Mbps สูงสุด 1Gbps) และฐานบริการทีวี IP-TV เกิน 872,000 การสมัครสมาชิก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ City Telecom สามารถพบได้ที่www.ctigroup.com.hk

เดส์ เพลนส์ อิลลินอยส์–(Marketwire – 17 กันยายน 2552) – Schhawk, Inc. (NYSE: SGK) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการจัดการจุดแบรนด์ที่ช่วยให้บริษัททุกขนาด

เชื่อมต่อแบรนด์ของตนกับผู้บริโภคเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในแบรนด์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ประกาศในวันนี้ว่ากำลังเปิดตัวแพ็คเกจการตรวจสอบซอฟต์แวร์ระดับยาสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

แพ็คเกจการตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมนี้ ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ BLUE™ ของ Schhawk ได้อย่างมีการควบคุม ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ตรงตามมาตรฐาน

การจัดการคุณภาพระดับสูงสุดภายในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวด Schhawk ได้ส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมและกำหนดค่าได้อย่างสมบูรณ์และ

โซลูชั่นบริการตรวจสอบความถูกต้องให้กับบริษัทยาและอุปกรณ์การแพทย์ 7 แห่งทั่วโลกตั้งแต่ปี 2002 เนื่องจาก Schhawk ได้ช่วยอุตสาหกรรมยาและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตลด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการติดฉลากที่ผิดพลาด เอกสารประกอบ และการตรวจสอบย้อนกลับ จึงช่วยได้ บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคลดความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของอาหารที่กำลังเติบโต

Alex Sarkisian ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการกล่าวว่า “ในระบบเศรษฐกิจโลกที่ส่วนผสมอาจมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและบรรจุในส่วนอื่นของ

โลก ความปลอดภัยของอาหารต้องพิจารณาผ่านปริซึมทั่วโลก ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั้งหมด บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทอาหารและเครื่องดื่ม จะมีภาระหน้าที่มากขึ้นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้น การตรวจสอบ และการตรวจสอบเพื่อติดตามแหล่งที่มาและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่มาหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่ง”

David A. Schhawk ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “ประสบการณ์ของ Schhawk ในการนำเสนอโซลูชั่นที่ผ่านการตรวจสอบแล้วแก่อุตสาหกรรมยาและ

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวด สามารถนำไปใช้โดยบริษัทอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้ก้าวล้ำหน้าด้านกฎหมาย แทนที่จะตอบสนองภายใต้แรงกดดัน มาตรการเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการตรวจสอบบ่อยครั้งขึ้นอันเป็นผลมาจากการผ่าน HR 2749 พระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยด้านอาหารปี 2552 ล่าสุด”

แพ็คเกจการตรวจสอบซอฟต์แวร์ของ Schhawk ได้รับการสนับสนุนโดยมาตรฐานการจัดการคุณภาพที่เข้มงวด Schhawk Digital Solutions ปฏิบัติตามขั้นตอน System

Implementation Life Cycle (SILC) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งอนุญาตให้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ BLUE ที่มีการควบคุม ขั้นตอน SILC แต่ละขั้นตอนจะกำหนดเป็นขั้นเป็นตอน ข้อกำหนดที่จำเป็นในการวางแผน ออกแบบ สร้าง ทดสอบ ฝึกอบรม และปรับใช้ระบบ BLUE และเชื่อมโยงผลลัพธ์และสิ่งที่ส่งมอบสำหรับแต่ละขั้นตอน

Stephen Kaufman หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี กล่าวว่า “แพ็คเกจการตรวจสอบความถูกต้องของ Schhawk ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดได้

อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ทำงานภายในขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานภายในของตน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภายในและข้อกำหนดด้านเอกสารคำแนะนำของ FDA หาก

บริษัทใช้ BLUE ของ Schhawk อยู่แล้ว ซอฟต์แวร์ก็เหมือนกับบริษัทอาหารและเครื่องดื่มหลายๆ แห่ง พวกเขานำหน้าเกมแล้ว เอกสารการจัดการคุณภาพของเราสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ทำให้สามารถเปลี่ยนไปใช้สภาพแวดล้อมที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับบริษัทส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย”

แพ็คเกจตรวจสอบความถูกต้องของ Schhawk ประกอบด้วยเทมเพลตรายละเอียดที่มีข้อมูล SILC ที่อาจใช้โดยบริษัทอาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดทำเอกสารที่กำหนดโดยสำนักงาน

คณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) เทมเพลตเหล่านี้สร้างขึ้นโดยเทียบกับแนวทางอุตสาหกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง และรวมถึงการวางแผนการตรวจสอบที่สำคัญและเอกสารการรายงาน เอกสารข้อกำหนดและการออกแบบ และโปรโตคอลคุณสมบัติ

การนำ BLUE ไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและผ่านการตรวจสอบแล้ว ยังช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถปฏิบัติตาม Title 21 CFR Part 11 ของ Code

of Federal Regulations ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์ของ US FDA เกี่ยวกับบันทึกอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในสหรัฐอเมริกา CFR ส่วนที่ 11 กำหนดเกณฑ์ภาย

ใต้การพิจารณาว่าบันทึกอิเล็กทรอนิกส์และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือ เชื่อถือได้ และเทียบเท่ากับบันทึกที่เป็นกระดาษ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ผลิตยา ผู้ผลิต

อุปกรณ์ทางการแพทย์ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ควบคุมโดย FDA ดำเนินการควบคุม รวมถึงการตรวจสอบ การตรวจสอบระบบ เส้นทางการตรวจสอบ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารสำหรับซอฟต์แวร์และระบบที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของ FDA

นอกจากนี้ Schhawk ยังคุ้นเคยกับการทำงานภายใต้กฎระเบียบที่กำหนดในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ cGMP (แนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตในปัจจุบัน) และเป็นซัพพลายเออร์

ที่ผ่านการรับรองสำหรับลูกค้าที่ทำงานในสภาพแวดล้อมนี้ การรับรองนี้มีให้สำหรับระบบที่รับประกันการออกแบบ การตรวจสอบ และการควบคุมกระบวนการผลิตและสิ่งอำนวยความ

สะดวกที่เหมาะสม เมื่อนำไปปฏิบัติอย่างเพียงพอ GMP จะช่วยป้องกันอินสแตนซ์ของการปนเปื้อน การปะปน การเบี่ยงเบน ความล้มเหลว และข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการติดฉลากผลิตภัณฑ์

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ FDA ผู้ตรวจสอบคุณภาพจึงใช้หลักเกณฑ์ของ FDA ในการผลิตเพื่อตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกของซัพพลายเอ

อร์ที่ผ่านการรับรอง ผู้ตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบกระบวนการของชอว์คที่เกี่ยวกับการบริโภค การสมัคร เอกสาร การจัดการการเปลี่ยนแปลง และการติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

การติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบเป็นประจำอย่างครอบคลุม จุดตรวจสอบบางส่วนที่ผู้ตรวจสอบเหล่านี้ตรวจสอบเกี่ยวข้องกับการทำให้แน่ใจว่าคำ

แนะนำในการติดฉลาก/บรรจุภัณฑ์นั้นอ่านง่าย คำแนะนำในการใช้ยาถูกต้อง เนื้อหาของผลิตภัณฑ์ตรงกับส่วนผสมบนฉลาก และขนาดของบรรจุภัณฑ์ถูกต้องตาม ปริมาณ.

BLUE เป็นซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์ระดับองค์กรที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Schhawk ที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์และสื่อส่งเสริมการ

ขายที่พัฒนาออกสู่ตลาด ส่งเสริม และมอบประสบการณ์แบรนด์ Schhawk เสริมเทคโนโลยีการจัดการแบรนด์ด้วยการให้คำปรึกษา การติดตั้ง การฝึกอบรม และการบำรุงรักษา

และสามารถจัดหากำลังคนในไซต์งานได้เมื่อจำเป็น BLUE ประกอบด้วยห้าโมดูลที่เข้าถึงได้ทางเว็บซึ่งครอบคลุมการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล การจัดการสำเนา การจัดการเวิร์กโฟลว์

การพิสูจน์อักษรออนไลน์ (ซึ่งรวมถึงเครื่องมือคำอธิบายประกอบและเครื่องมือเปรียบเทียบ) และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก หรือ KPI การรายงาน สิ่งเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันอย่าง

ราบรื่นและกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ทั่วทั้งบริษัท และสามารถตอบสนองต่อความซับซ้อนและข้อกำหนดเฉพาะที่ควบคุมบรรจุภัณฑ์ในลักษณะที่ระบบ ERP

แบบกว้างทำไม่ได้ BLUE เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอการจัดการจุดแบรนด์ของ Schhawk Schhawk ช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างประสบการณ์แบรนด์ที่น่าสนใจและสม่ำเสมอด้วยการให้บริการเชิงกลยุทธ์ สร้างสรรค์ และการดำเนินการแบบบูรณาการผ่านจุดสัมผัสของแบรนด์ทั้งที่บ้าน ขณะเดินทาง ที่ร้านค้าและบนชั้นวาง

Schhawk, Inc. เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการจัดการแบรนด์ ซึ่งช่วยให้บริษัททุกขนาดสามารถเชื่อมโยงแบรนด์ของตนกับผู้บริโภคเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในแบรนด์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ด้วยสำนักงาน 49 แห่งทั่วโลก Schhawk ช่วยให้บริษัทต่างๆ สร้างประสบการณ์แบรนด์ที่น่าสนใจและสม่ำเสมอโดยให้บริการเชิงกลยุทธ์ สร้างสรรค์และดำเนินการแบบบูรณาการ

ผ่านจุดติดต่อของแบรนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2496 Schhawk ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของโลกหลายแห่งเพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุความสอดคล้องของแบรนด์ระดับโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชอว์ค โปรดไปที่http://www.schhawk.com

ฟิลาเดลเฟีย, Sept. 17, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — ผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกมีกำหนดจะรวมตัวกันในกรุงวอชิงตันในเดือนตุลาคม เพื่อตรวจสอบคำถามสำคัญเกี่ยวกับบทบาทที่เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลในธุรกิจระดับโลก ในฐานะสมาชิกของWharton Fellowsซึ่งเป็นโครงการสำหรับผู้บริหารระดับสูงที่เสนอโดย Wharton School ที่

มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ผู้นำทางธุรกิจจะได้พบปะกับผู้ช่วยอาวุโสของรัฐสภา ผู้แทนจาก Department of Energy, FCC และผู้นำธุรกิจคนสำคัญจาก บริษัทต่างๆ เช่น Microsoft และ Pfizer

“มาสเตอร์คลาส” ในวอชิงตัน 25-27 ตุลาคม 2552 เป็นหนึ่งในสี่คลาสมาสเตอร์ที่จัดขึ้นสำหรับ Fellows ในแต่ละปี เพื่อช่วยให้ผู้นำธุรกิจชั้นนำได้เจาะลึกถึงประเด็นเชิงกล

ยุทธ์ที่สำคัญซึ่งธุรกิจกำลังเผชิญอยู่ ชั้นเรียน Washington นำโดยคณาจารย์ของ Wharton จะดึงดูดผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดจากรัฐบาลและนักคิด ตลอดจนตัวแทนในอุตสาหกรรมเพื่อเปิดเผยโอกาสและความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันในบทบาทของรัฐบาลในธุรกิจ

“แม้ในเวลาปกติ ผู้บริหารธุรกิจก็ยังเข้าใจวิธีการทำงานของวอชิงตันได้ยาก นี่ไม่ใช่เวลาปกติ และจำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงเกมของการพัฒนาในวอชิงตัน และสร้าง

สถานการณ์และกลยุทธ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้” ศาสตราจารย์เจอร์รีกล่าว Wind ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการ Wharton Fellows และ Lauder Professor of

Marketing ที่ Wharton School “เมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และท้าทายความคิดในปัจจุบันของพวกเขา Fellows จะสามารถกลับมาพร้อมกับ ‘กลยุทธ์ Washington’ สำหรับบริษัทของพวกเขา” Wind อธิบาย

ในปี 2000 Wharton ได้กำหนดหมวดหมู่ใหม่ของการศึกษาสำหรับผู้บริหารโดยแนะนำโปรแกรมที่ไม่มีใครเทียบได้ จับคู่การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ดีที่สุดในห้องเรียนกับการ

เยี่ยมชมองค์กรที่อ้างถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและความเป็นผู้นำทางความคิดในสาขาของตน โครงการ Wharton Fellows ท้าทายผู้นำให้คิดทบทวนแบบจำลองทางจิตที่มีอยู่

และปรับปรุงวิธีการพัฒนาความเป็นผู้นำล่าสุดขององค์กรที่ประสบความสำเร็จทั่วโลก เมื่อได้รับการยอมรับในโปรแกรม Wharton Fellows จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่: www.whartonfellows.com

Wharton School of the University of Pennsylvania – ก่อตั้งขึ้นในปี 1881 ในฐานะคณะวิชาธุรกิจระดับวิทยาลัยแห่งแรก – ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านความ

เป็นผู้นำทางปัญญาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในทุกสาขาวิชาที่สำคัญของการศึกษาด้านธุรกิจ แหล่งความรู้ทางธุรกิจที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก Wharton เชื่อมโยงการวิจัยและ

การปฏิบัติผ่านการมีส่วนร่วมในวงกว้างกับชุมชนธุรกิจทั่วโลก คณะวิชามีนักศึกษาระดับปริญญาตรี, MBA, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต และนักศึกษาปริญญาเอกมากกว่า 4,600 คน; ผู้เข้าร่วมโครงการการศึกษาสำหรับผู้บริหารมากกว่า 12,000 คนต่อปี และเครือข่ายศิษย์เก่ากว่า 85,000 บัณฑิต

ด้วยการวิจัยเชิงลึกเชิงวิชาการที่แปลกใหม่และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง โปรแกรม Wharton Executive Education สามารถขยายได้ตั้งแต่สองสามวันถึงหก

สัปดาห์หรือนานกว่านั้น โปรแกรมการศึกษาสำหรับผู้บริหารแต่ละโปรแกรมมีบริบทที่สนับสนุนและท้าทาย โดยที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับทักษะที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาผู้บริหารในระดับ

ต่อไป ผู้เข้าร่วมที่มาจาก Wharton จากหลากหลายอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมกับคณาจารย์ที่เป็นคณะที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดและได้รับการตีพิมพ์มากที่สุดในคณะวิชาธุรกิจระดับแนวหน้าทั้งหมด ด้วยอิทธิพลที่ลึกซึ้งต่อธุรกิจระดับโลก คณาจารย์ของ Wharton เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับความเชื่อถือจากองค์กรและรัฐบาลทั่วโลก

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา–(Marketwire – 17 กันยายน 2552) – สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์การเล่นเกม (AGEM) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเป็นพันธมิตรกับ

Gaming Business Media LLP (GBM) และสิ่งพิมพ์เรือธงของ GBM International Casino Review นิตยสาร (ICR) ให้สถานะพิเศษเฉพาะกับ ICR เป็น “พันธมิตรสื่อแห่งยุโรปอย่างเป็นทางการ” ของ AGEM

ความร่วมมือครั้งนี้เรียกร้องให้สมาชิก AGEM ได้รับส่วนลดค่าโฆษณาจำนวนมาก เพิ่มระดับการสนับสนุนด้านบรรณาธิการและสิทธิประโยชน์ในการสมัครรับข้อมูล ในขณะที่ขยายการ

เข้าถึงของ AGEM ไปสู่ตลาดต่างประเทศที่หลากหลาย ICR ที่ได้รับรางวัลซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2545 มีการจำหน่ายสิ่งพิมพ์และดิจิทัลรวมกัน 15,588 และกระจายไปทั่วเขตอำนาจศาลทั้งหมด 126 แห่งทั่วโลก

“AGEM ยินดีที่จะประกาศการเป็นพันธมิตรกับนิตยสาร International Casino Review และผู้จัดพิมพ์ John Sullivan และบรรณาธิการ Phil Martin และทีมงานที่

แข็งแกร่งของพวกเขา” Thomas Jingoli ประธาน AGEM กล่าว “ICR เป็นหนึ่งในสิ่งพิมพ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมระดับโลกของเราอย่างแน่นอน และเหมาะสมอย่างยิ่งเนื่องจาก

AGEM ยังคงเพิ่มสมาชิกระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องและขยายอิทธิพลของเรา สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือเราได้เพิ่มบริษัทซัพพลายเออร์หลายรายจากสหราชอาณาจักร บัลแกเรีย ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน กรีซ และออสเตรเลียในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมาขณะที่ AGEM ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการเล่นเกมทั่วโลก”

“สื่อธุรกิจเกมเป็นผู้เผยแพร่ B2B โดยเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดในภาคเกม การพนัน และความบันเทิง และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ AGEM ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่น่าเชื่อ

ถือและน่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรมเกมระดับโลกในปัจจุบัน เราแบ่งปัน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ AGEM และตั้งหน้าตั้งตารอในบทบาทของเราในฐานะพันธมิตรด้านสื่อของ

ยุโรปในการพาดหัวงานอันมีค่าที่ดำเนินการโดย AGEM และส่งเสริมให้ผู้ชมได้กว้างไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงพาณิชย์และภาครัฐ ฉันแน่ใจว่ามันจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผลงานที่ยาวนาน และความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างสององค์กรของเรา” John Sullivan ผู้จัดพิมพ์ GBM กล่าว

AGEM เป็นสมาคมการค้าระหว่างประเทศที่เป็นตัวแทนของผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ของอุปกรณ์เกมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ เกมบนโต๊ะ ส่วนประกอบหลัก และผลิตภัณฑ์และบริการ

สนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมเกม AGEM ทำงานเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของซัพพลายเออร์อุปกรณ์เล่นเกมทั่วโลก ผ่านการดำเนินการทางการเมือง ความร่วมมือในงานแสดงสินค้า

การเผยแพร่ข้อมูล และการเป็นพลเมืองที่ดี สมาชิกของ AGEM ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับทุกบริษัทภายในองค์กร AGEM ได้ช่วยเหลือค่าคอมมิชชั่นด้านกฎระเบียบ

และมีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สมาชิก AGEM สามารถประสบความสำเร็จได้ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนการศึกษาและการริเริ่มการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบในระดับที่แข็งแกร่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.AGEM.org

นิวอาร์ก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 21 กันยายน 2552) – SMART Modular Technologies (WWH), Inc. (“SMART” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: SMOD) ผู้ผลิต

โมดูลหน่วยความจำ โซลิดสเตตไดรฟ์ ระบบย่อยการประมวลผลแบบฝัง และผลิตภัณฑ์จอแสดงผล TFT-LCD อิสระชั้นนำ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทมีแผนที่จะเปิดเผยผล

ประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณ 2552 หลังจากตลาดปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ตุลาคม วันที่ 1 กันยายน 2552 บริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในเวลา 13:30 น. ตามเวลาแปซิฟิก (PT), 16:30 น. ตามเวลาตะวันออก (ET)

การประชุมทางโทรศัพท์จะจัดขึ้นโดย Iain MacKenzie ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Barry Zwarenstein รองประธานอาวุโสและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

การโทรนี้อาจเข้าถึงหมายเลขโทรฟรีในสหรัฐอเมริกาโดยโทร +1-877-941-4774 หรือโทรในสหรัฐอเมริกาโดยโทร +1-480-629-9760 โปรดเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อยสิบนาทีและใช้รหัสเข้าใช้ 4160955

SMART Modular Technologies เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์หน่วยความจำชั้นนำ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานและแบบกำหนดเองมากกว่า 500 รายการแก่ OEM ระดับบนสุด

ในภาคคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม เครือข่าย และโทรคมนาคม นำนวัตกรรมจากขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการผลิตและการส่งมอบ SMART ได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์หน่วยความ

จำที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึง DRAM, SRAM และ Flash ในรูปแบบต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Adtron นั้น SMART ยังนำเสนอไดรฟ์โซลิดสเตตความจุสูงประสิทธิภาพสูงสำหรับ

องค์กร การป้องกันประเทศ/การบินและอวกาศ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การแพทย์ และตลาดการขนส่ง SMART’s Display and Embedded Products Group ออกแบบ

และจำหน่ายโซลูชั่นจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง (TFT) ให้กับลูกค้าที่พัฒนาระบบเกมคาสิโน เช่นเดียวกับแอปพลิเคชันแบบฝัง เช่น ตู้ ATM

จุดบริการ และระบบควบคุมอุตสาหกรรม การมีอยู่ของ SMART ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกาช่วยให้ SMART สามารถให้บริการลูกค้าด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับ

การพิสูจน์แล้วในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMART ได้ที่www.smartm.com .

นิวยอร์ก นิวยอร์ก และเฮอร์ซเลีย อิสราเอล–(Marketwire – 21 กันยายน 2552) – วันนี้ MIND360 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงวิธีการออกกำลังกายของสมองโดยใช้

เกมเป็นหลัก วิธีการแบบบูรณาการของบริษัทผสมผสานองค์ประกอบหลักสามประการของการออกกำลังกายทางสมองได้แก่ กิจกรรมที่เน้นทักษะการเรียนรู้เฉพาะ กิจกรรมที่กระตุ้น

การทำซ้ำ และการฝึกสอนเฉพาะบุคคล เมื่อใช้งานอย่างเต็มที่ เกมของบริษัทควรเสริมความแข็งแกร่งทางจิตใจของผู้เล่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา เพิ่มศักยภาพโดยรวมให้สูงสุด และส่งเสริมความรู้สึกถึงความสำเร็จและความพึงพอใจ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในตลาด

เกมฝึกสมองของ MIND360 มุ่งเป้าไปที่ผู้ชมที่หลากหลายตั้งแต่อายุ 35 ถึง 60 ปี ตั้งแต่พ่อแม่ไปจนถึงเบบี้บูมเมอร์ไปจนถึงผู้สูงอายุ บริษัทตั้งเป้าที่จะให้เทคโนโลยีด้านการออกกำลังกายของสมองเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง เพื่อส่งเสริมสังคมที่มีสุขภาพดีขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนที่มีสุขภาพดีในท้ายที่สุด

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ MIND360 ได้เรียกร้องให้นักจิตวิทยาด้านความรู้ความเข้าใจชั้นนำและนักออกแบบเกมออนไลน์ระดับโลกสร้างวิธีการที่สนุกและได้รับการพิสูจน์ทาง

วิทยาศาสตร์แล้วในการส่งเสริมและรักษาสุขภาพจิต โซลูชันออนไลน์เชิงโต้ตอบของบริษัทนั้นคุ้มค่าและผสมผสานวิธีการฝึกอบรมด้านความรู้ความเข้าใจและกิจกรรมที่มีส่วนร่วม

บวกกับการฝึกสอนและความคิดเห็นส่วนตัว เพื่อให้การฝึกสมองสนุกยิ่งขึ้น บริษัทได้เชื่อมโยงผู้คนที่มีความสนใจและไลฟ์สไตล์ที่คล้ายคลึงกัน ผ่านการส่งข้อความ แชท และฟอรัม

“ด้วยโซลูชันเกมออนไลน์ของ MIND360 ผู้ใช้จะได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมส่วนบุคคลตามทักษะการเรียนรู้ของพวกเขา ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสามารถในการ

คิดสูงสุด” Danny Aboody ซีอีโอของ MIND360 กล่าว “ในขณะที่พวกเขาฝึกสมอง MIND360 จะสร้างโปรไฟล์การรับรู้ส่วนบุคคลที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อน เพื่อนบ้าน และเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายได้

“ผู้ใช้ เว็บบาคาร่า GClub กล่าวว่าพวกเขาสามารถจดจ่อกับเวลาได้ยาวนานขึ้นด้วยความตื่นตัวและการรับรู้ที่เพิ่มขึ้น” Aboody กล่าว “คนอื่นบอกว่าพวกเขาสามารถตัดสินใจได้เร็วและ

ฉลาดขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และจดจำชื่อและใบหน้าของผู้คนที่พวกเขาพบได้อย่างง่ายดาย ส่วนที่ดีที่สุดคือผู้ที่ใช้โซลูชันการฝึกสมองของ MIND360 จะรู้สึกดีขึ้น ตัวพวกเขาเอง.”

“การฝึกจิตอย่างครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ MIND360” ดร.อีราน ชาจุต หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ MIND360 กล่าว “โปรแกรมของเราเป็นวิทยาศาสตร์ โดยให้ผู้ใช้มี

กิจกรรมที่มุ่งเน้นสำหรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้เฉพาะ — แต่พวกเขาก็สนุกมากด้วย นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาเล่นต่อไป” MIND360 ยังมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยมด้วยการฝึกอบรมส่วนบุคคลที่ปรับแต่งได้ โปรแกรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่และอำนวยความสะดวกให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ”

เกมฝึกสมองที่น่าสนใจของ MIND360 ช่วยเสริมการทำงานขององค์ความรู้ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงความจำ ความสนใจ หน้าที่ของผู้บริหาร การคิดและการใช้เหตุผล และการรับรู้ด้วย

ภาพ และทั้งหมดนี้ในรูปแบบที่สนุกสนาน โซลูชันประกอบด้วยระบบการรายงานและการติดตามการวัดอย่างเป็นระบบ (SMRT) ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งให้ข้อเสนอแนะที่มีรายละเอียด

เกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์ความรู้ แต่ละโปรแกรมมาพร้อมกับโค้ชส่วนตัวเพื่อให้ข้อเสนอแนะส่วนบุคคล MIND360 เสนอฟอรัมออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจได้ง่าย รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ท้าทายสมาชิกคนอื่นๆ ในเกมฝึกสมอง

การตอบแทนสังคมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ MIND360 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้เริ่มดำเนินการรณรงค์เพื่อการกุศล Care to Share โดยเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเลือกองค์กรที่ไม่

แสวงหากำไรจากทั่วโลกที่ส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคล ความเป็นอยู่ที่ดี หรือการศึกษาอย่างแข็งขัน ซึ่ง MIND360 จะบริจาคเงินให้ องค์กรการกุศลที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ 10% ของผลกำไรของบริษัท สูงถึง $100,000 ต่อปี ทุกคนมีอิสระที่จะเสนอชื่อองค์กรการกุศลที่พวกเขาเลือกโดยโหวตชื่อองค์กรที่พวกเขาชื่นชอบ

MIND360.com เป็นผู้ให้บริการเกมฝึกสมองทางวิทยาศาสตร์ชั้นนำสำหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญของผู้ใช้ผ่านเทคนิคที่สนุกและมีประสิทธิภาพ ความสามารถทางปัญญา

ที่ได้รับการฝึกฝน ได้แก่ ความจำ ความสนใจ หน้าที่ของผู้บริหาร การคิดและการใช้เหตุผล และการรับรู้ด้วยภาพ ผู้ใช้เลือกโปรแกรมการฝึกอบรมส่วนบุคคลของตนเองซึ่งมา

เว็บบาคาร่า GClub พร้อมกับผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลและข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ MIND360 ที่: www.MIND360.com/

ALBUQUERQUE, NM, Sept. 21, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — AccessKey IP, Inc. (OTCBB:AKYI) ผู้พัฒนา นักออกแบบ และผู้ผลิตอุปกรณ์ความบันเทิงและการสื่อสารขั้นสูง มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าจะมีผลในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 บริษัทได้เริ่มซื้อขายบนกระดานข่าว OTC ภายใต้สัญลักษณ์ AKYI.OB

เรากำลังวางตำแหน่งตัวเองในลักษณะที่จะเพิ่มความเสี่ยงสูงสุดในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงของเรา ความสำเร็จบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืน แต่แน่นอนว่าโอกาสของเรามีมากกว่าความกระวนกระวายใจของเรา อีกครั้งฉันขอขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือบริษัทในการบรรลุเป้าหมายนี้”

AccessKey IP, Inc. เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีล้ำสมัยและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับโอกาสทางการตลาดที่เกิดจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของการสื่อสาร

ดิจิทัล บริการที่เกี่ยวข้องกับความบันเทิง และแพลตฟอร์มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคโดยเฉพาะ ผลิตภัณฑ์ AccessKey(TM) ของ AccessKey IP ซึ่งขับเคลื่อน

โดยเทคโนโลยีที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของบริษัท ทำให้สามารถเข้าถึงกล่องรับสัญญาณ “Triple Play” ที่เป็นที่ปรารถนา (เสียง วิดีโอ และข้อมูล) และกล่องรับสัญญาณ

“Quadruple Play” (เสียง วิดีโอ ข้อมูล และ ไร้สาย) ข้อเสนอของผู้ให้บริการเคเบิล โทรคมนาคม ดาวเทียม และบรอดแบนด์ AccessKey Home(TM) ของบริษัทและ

AccessKey PC(TM) ขนาดแฟลชไดรฟ์แบบพกพาช่วยให้สมาชิกสามารถ “ท่องช่อง” สตรีมเนื้อหาทางโทรทัศน์ (IPtv) “คุณภาพระดับ HD” (IPtv) นำทางอินเทอร์เน็ต ดู

ข้อเสนอ Video on Demand (VOD) เล่นวิดีโอหรือเกมบนอินเทอร์เน็ต ฟังเพลง โทรออก (VoIP) การประชุมทางวิดีโอ เรียกใช้แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์เต็มรูปแบบ จัดเก็บ

ข้อมูลอย่างปลอดภัยและอื่น ๆ อีกมากมายจากอุปกรณ์เครื่องเดียว และเครือข่ายผู้ให้บริการ บริษัท TeknoCreations ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดนั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้า

ร่วมในการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและความปลอดภัยทางธุรกิจ TeknoCreations ออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยราคา

ที่น่าดึงดูด เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่นชอบของผู้บริโภคและความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นขององค์กรในอเมริกา

บริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดนั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมในการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและความปลอดภัยทางธุรกิจ

TeknoCreations ออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยราคาที่น่าดึงดูด เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่นชอบของผู้บริโภคและความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นขององค์กรในอเมริกา บริษัท TeknoCreations ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดนั้นก่อตั้งขึ้นเพื่อเข้าร่วมในการเติบโตอย่างรวดเร็วของความต้องการด้านอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคและความปลอดภัยทางธุรกิจ TeknoCreations ออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยราคาที่น่าดึงดูด เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ชื่นชอบของผู้บริโภคและความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นขององค์กรในอเมริกา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความซึ่งอาจประกอบขึ้นเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 2476 และพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี

2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 ข้อความเหล่านั้นรวมถึงข้อความเกี่ยวกับ เจตนา ความเชื่อ หรือความคาดหวังในปัจจุบัน

ของ AccessKey IP, Inc. และสมาชิกฝ่ายบริหารตลอดจนข้อสมมติที่เป็นพื้นฐานของข้อความดังกล่าว นักลงทุนที่คาดหวังจะได้รับคำเตือนว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวไม่

ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่พิจารณาโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อสะท้อนสมมติฐานที่เปลี่ยนแปลง

MISSION VIEJO, Calif., Sept. 21, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — ลู่วิ่งโพลียูรีเทนอายุแปดขวบที่สนาม Saddleback College ของ Saddleback College

เสื่อมสภาพลง และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนต้องการทดแทนที่ทนทานต่อกาลเวลาและจัดหานักกีฬา ด้วยพื้นผิวที่ดีที่สุด การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ของพวกเขาคือเพลง Super X Performance ของ Mondo

“เราเลือก Mondo ทันทีโดยพิจารณาจากการแข่งขันบนสนาม Mondo ในสถานที่อื่นๆ และรู้โดยตรงถึงประสิทธิภาพสูงสุดที่เราได้รับ” Mark Blethen หัวหน้าผู้ฝึกสอนด้านกรีฑาและภาคสนามของ Saddleback College กล่าว

นักกีฬานักเรียนจาก Saddleback เริ่มใช้ลู่วิ่ง 8 เลนใหม่ในช่วงกลางเดือนมีนาคม และสถานที่เปิดอีกครั้งสำหรับสาธารณะและชุมชนในวันที่ 20 กรกฎาคม หลังจากการ

ปรับปรุงสนามกีฬาอื่นๆ เสร็จสิ้น “นักกีฬาของเราสังเกตเห็นความแตกต่างในสนาม Mondo ในทันที” Blethen กล่าว “เนื่องจากการตอบสนองของสนามแข่ง พวกเขาไม่ต้องออกแรงมากจนเห็นผล มันเร็วกว่าใต้ฝ่าเท้าของพวกเขา และพวกเขาไม่เคยได้รับบาดเจ็บที่แขนขาส่วนล่างที่เราเคยเห็นมาก่อน”

ความทนทานของแทร็กเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Saddleback College เลือก Mondo “ช่วงชีวิตที่ยาวนานของแทร็ก Mondo นั้นดึงดูดใจเราจริงๆ และเรารู้ว่ามันจะทำงานได้ดีในระยะเวลาหนึ่ง” เบลเธนกล่าว “Mondo มีชื่อเสียงในด้านการมีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม เพลง Super X เกือบจะขายตัวมันเองแล้ว”

ด้วยการเพิ่มแทร็กใหม่ Saddleback College กำลังวางแผนที่จะเพิ่มการมองเห็นโปรแกรมกีฬาในหมู่วิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย ในเดือนพฤษภาคม 2010 Saddleback

จะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกรีฑาระดับภูมิภาคและการแข่งขันระดับภูมิภาคของ California Community College Athletic Association (CCCAA) ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย “เราตั้งตารอการแข่งขันจริงๆ” เบลเธนกล่าว “เรารู้สึกว่าถ้าคุณต้องการจัดการประชุมใหญ่ คุณต้องมี Mondo เพราะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องการจะทำ”

Mondo Super X Performance เป็นแทร็กชั้นนำของโลกมากว่า 30 ปี ได้รับการติดตั้งในสถานที่จัดงานมากกว่า 1,100 แห่งทั่วโลก ได้รับการยอมรับว่าเป็นลู่วิ่งที่เร็วที่สุด

ทนทานที่สุด และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยถูกใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกทั้งแปดก่อนปี 2008 (Mondotrack ซึ่งเป็นสนามแข่งใหม่ล่าสุดของ Mondo เป็น

สนามอย่างเป็นทางการของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่งปี 2008) Super X Performance ได้รับการพัฒนาเพื่อ รักษาคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นตลอดอายุการใช้งาน ดังนั้นจึงให้ประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ

พื้นผิวยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ของแทร็กให้ความยืดหยุ่นสูงสุดและความทนทานที่ไม่มีใครเทียบ และพื้นผิวที่มีลายนูนทำให้ดูแลรักษาง่ายมากโดยไม่จำเป็นต้องทำพื้นผิวใหม่ ลู่วิ่งประสิทธิภาพสูงนี้ขึ้นชื่อเรื่องการดูดซับแรงกระแทกและการคืนพลังงานที่ดีที่สุด และการผสมผสานที่ลงตัวของความเร็วและความสบายช่วยลดการเกิดการบาดเจ็บ

Saddleback College ตั้งอยู่ในออเรนจ์เคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย มีนักศึกษาเต็มเวลา 9,000 คน และนักศึกษานอกเวลาและภาคค่ำ 16,000 คน ปีการศึกษา 2552-10 จะ

เป็นปีที่ 42 ของการแข่งขันกรีฑาระหว่างมหาวิทยาลัย และแซดเดิลแบ็คก็เป็นหนึ่งในกีฬาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวิทยาลัยชุมชนแคลิฟอร์เนีย โดยได้รับตำแหน่งการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละปี

Mondo เป็นผู้นำระดับโลกในตลาดพื้นกีฬา โดยผลิตพื้นผิวสำหรับกีฬาแทบทุกประเภท ตลอดระยะเวลา 60 ปีของบริษัท บริษัทได้ลงทุนอย่างหนักในการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิต

ผลิตภัณฑ์ล้ำสมัยที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุด มอบสมรรถนะด้านกีฬาที่เหมาะสมที่สุด มีความทนทาน ต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย และปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

มีการติดตั้งแทร็ก Mondo มากกว่า 1,100 แทร็กและสนามหญ้าเทียม Mondo 800 แห่งทั่วโลก ซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการของลู่กีฬาสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเก้าครั้ง

ที่ผ่านมา Mondo ยังเป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการหรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของสหพันธ์และสมาคมกีฬามากกว่า 100 แห่ง รวมถึง Collegiate Strength

and Conditioning Coaches Association, FIBA, IAAF, National Soccer Coaches Association of America , NIRSA, US Track Coaches Association และ YMCA

นอกจากนี้ บริษัทยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูพื้นในเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย และเป็นผู้ผลิตลูกบอลกีฬาและของเล่นรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีกำลังการผลิตเฉลี่ย 450,000 ชิ้นต่อวัน นอกจากนี้ ยังผลิตเรือยอทช์สุดหรูขนาดใหญ่ภายใต้แผนก Mondo Marine

Mondo เป็นธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2491 โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกว่า 196 ประเทศ สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของบริษัทตั้งอยู่ในอิตาลี และมีโรงงานผลิตในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondo สามารถใช้ได้ที่www.mondousa.com

HOUSTON, Sept. 21, 2009 (GLOBE NEWSWIRE) — The Ensemble Theatre เปิดฉากซีรีส์ ‘Theatre Speaks’ ด้วยฟอรัมสำหรับผู้ชาย วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552

เวลา 16:30 น. ฟอรัมจะใช้ธีมจากการแสดงของ Seven Guitars ภายในเดือนสิงหาคม วิลสันเพื่อหารือเกี่ยวกับมุมมองของผู้ชายเกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง

“เราต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนโดยใช้ศิลปะการแสดงเป็นวิธีสร้างบทสนทนาและจุดประกายการมีส่วนร่วมของพลเมือง” Eileen J. Morris ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของโรงละคร The Ensemble กล่าว

‘Theatre Speaks’ เป็นชุดของการอภิปรายและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่โรงละคร Ensemble จะนำเสนอในช่วงฤดูกาล 2552-2553 ซีรีส์นี้จะรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเสวนา ตลอดจนการอภิปรายในชุมชนที่กำหนดไว้สี่ครั้ง และการขับเคลื่อนอาหารโดยร่วมมือกับ SEARCH Homeless Services

“โรงละครสดถูกใช้เป็นวิธีการเล่าเรื่องที่สะท้อนความเป็นจริงในชีวิตประจำวันมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแก่ผู้ชมที่เป็นเชลย” มอร์ริสกล่าว “มันจะไม่บรรลุพันธกิจของเราในฐานะ

สถาบันถ้าเราไม่รับรู้ว่าโรงละครพูดกับผู้ชมในลักษณะที่ปลุกจิตสำนึกทางสังคม…บางครั้งโรงละครพูดผ่านการหัวเราะ บางครั้งโรงละครก็พูดผ่านช่วงเวลาที่ไตร่ตรองอย่างเงียบ ๆ แต่ส่วนใหญ่ โรงละครพูดดังและตรงไปยังหัวใจของเรา ”

Harlem Renaissance และ The Black Arts Movement เป็นส่วนสำคัญในการคิดทางสังคมที่ท้าทายในหมู่ศิลปินแอฟริกันอเมริกัน นักเขียน กวี และกลุ่มละครเป็นส่วนหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ที่เริ่มสำรวจสภาพของมนุษย์และประสบการณ์ชีวิตคนผิวดำในอเมริกาผ่านงานฝีมือของพวกเขา

Men’s Forum : วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2552 ต่อจากการแสดงรอบบ่ายของ ‘Seven Guitars’ โดย August Wilson การอภิปรายเกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนจากมุมมองของผู้ชาย

Music and Live Theatre Connect : วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 17:30 น. บทเรียนเกี่ยวกับอิทธิพลของรูปแบบดนตรีที่เป็นนวัตกรรมใหม่และวิธีที่พวกเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสดและการผลิตดนตรี

เป็นฤดูใบไม้ผลิปี 1948 ในยามเย็นที่อากาศเย็นสบายของเขต Pittsburgh’s Hill เสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นในอากาศ ไก่ขัน, บานประตูหน้าต่างกระแทก เสียงหัวเราะของเพื่อนๆ

ที่มารวมตัวกันเพื่อเล่นเกมไพ่ในสนามหลังบ้านดังขึ้นเหนือเสียงคร่ำครวญของแม่ที่สูญเสียลูกชายไป และเสียงเพลงบลูส์ก็ดังขึ้น… Seven Guitars ติดตามกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ

ที่รวมตัวกันหลังจากการตายอย่างไม่สมควรของ Floyd “Schoolboy” Barton นักกีตาร์บลูส์ท้องถิ่นที่ติดขอบดารา พวกเขาร่วมกันรำลึกถึงชีวิตอันแสนสั้นของเขาและค้นพบ

ความหลงใหลที่ไม่ได้พูดและวิญญาณอมตะที่อยู่ภายในแต่ละคน ธีมของละครคือการต่อสู้ของชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเพื่อมนุษยชาติ ความเข้าใจในตนเอง และการยอมรับตนเองเมื่อเผชิญกับความเจ็บป่วยส่วนตัวและในสังคม