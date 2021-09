สมัครสล็อต เล่นรูเล็ตออนไลน์ ฟีฟ่าจับมือสำนักงานอาชญากรรม

สมัครสล็อต ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการรายงานที่เป็นความลับของฟีฟ่า และสนับสนุนให้ผู้เล่น โค้ช และเจ้าหน้าที่รับรู้ ต่อต้าน และรายงานการแก้ไขแมตช์

องค์กรต่างๆ สนับสนุนให้ทุกคนที่ได้รับการติดต่อจากผู้ต้องสงสัยจับคู่จับคู่ให้รายงานการทุจริตต่อฟีฟ่าผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล หรือแอปความสมบูรณ์

ฟีฟ่ากล่าวว่าฉากหลังของการระบาดใหญ่ของ coronavirus (Covid-19) และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความซื่อสัตย์ที่สูงขึ้นสำหรับผู้เล่นและสโมสรทั่วโลก

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลในปีนี้มีเป้าหมายเพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการ “ฟื้นตัวด้วยความซื่อสัตย์” และแคมเปญนี้มีข้อความจากบุคคลสำคัญต่างๆ ในฟีฟ่า เช่น ผู้เล่นหญิงแห่งศตวรรษ ซุน เหวิน อิวาน คอร์โดบา กองหลังชาวโคลอมเบียที่เกษียณอายุแล้ว และผู้ตัดสินชาวเยอรมัน Bibiana Steinhaus เป็นต้น

ฟีฟ่าลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ UNODC ในเดือนกันยายน เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสององค์กรในการจัดการกับภัยคุกคามที่เกิดจากอาชญากรรมในวงการกีฬา นอกจากการจัดการกับอันตรายของการจับคู่แล้ว MoU ยังได้กำหนดความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กและนักกีฬารุ่นเยาว์จะปลอดภัยจากความรุนแรงและการแสวงประโยชน์ ผ่านโปรแกรมต่างๆ เช่น Fifa Guardians

จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่ากล่าวถึงแคมเปญนี้ว่าเป็น “ข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับความมุ่งมั่นและความมุ่งมั่นของเราในการกำจัดการแก้ไขแมตช์และการทุจริตในฟุตบอล

“ในช่วงเวลาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 เราต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรเช่น UNODC เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่น โค้ช และเจ้าหน้าที่มีความมั่นใจที่จะพูดต่อต้านการแก้ไขแมตช์ เช่นเดียวกับคนอื่น ๆ ปัญหาความสมบูรณ์” เขากล่าว

Ghada Waly ผู้อำนวยการบริหาร UNODC กล่าวเสริมว่า: “กีฬาและการแข่งขันกีฬามีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรา และมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้สังคมและเศรษฐกิจฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ นั่นคือเหตุผลที่เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่ากีฬาจะฟื้นตัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

“UNODC ได้ร่วมมือกับ FIFA เพื่อสนับสนุนความพยายามในการป้องกัน ตรวจจับ รายงาน และลงโทษการแก้ไขแมตช์ และการทุจริตในรูปแบบอื่นๆ ในวงการกีฬา การทำงานร่วมกับรัฐบาล องค์กรด้านกีฬา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เราสามารถสร้างอนุสัญญาต่อต้านการทุจริตของ UN เพื่อแก้ไขปัญหาการจับคู่และรักษาความยุติธรรมด้านกีฬาสำหรับทุกคน”

ระบบตรวจสอบสลากกินแบ่งโลก (GLMS) ระบุว่ามีกิจกรรมการเดิมพันที่น่าสงสัยเพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสที่สามของปี 2020 โดยมีการแจ้งเตือนมากกว่า 450 รายการที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

ซึ่งแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 116.3% ในการแจ้งเตือนเมื่อเทียบเป็นรายปี การแจ้งเตือนเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นที่แพร่หลายมากที่สุด โดย 370 เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว 259 แห่งถูกสร้างขึ้นในยุโรป 55 แห่งในเอเชีย 17 แห่งในอเมริกาเหนือ 9 แห่งในแอฟริกาและ 4 แห่งในโอเชียเนีย

ผู้ลงคะแนน 99.96% ในการประชุมวิสามัญของ GVC สนับสนุนข้อเสนอ โดยมีเพียง 0.04% ที่คัดค้านการเปลี่ยนชื่อ

การรีแบรนด์ได้รับการเสนอเมื่อเดือนที่แล้ว โดย GVC สมัครสล็อต ในขณะนั้นกล่าวว่าชื่อใหม่จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในธุรกิจและอุตสาหกรรมในวงกว้าง

การเปลี่ยนชื่อเป็นหนึ่งในหลายมาตรการที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนใหม่ของ GVC ซึ่งรวมถึงความมุ่งมั่นในการสร้างรายได้ 100% จากตลาดที่ควบคุมในท้องถิ่นภายในสิ้นปี 2566

GVC จะมุ่งเพิ่มความปลอดภัยและการป้องกันผู้เล่นด้วยการเปิดตัวโปรแกรม Advanced Responsibility & Care (ARC) ในขณะที่ปีหน้า GVC จะรวมตัวชี้วัดการพนันที่มีความรับผิดชอบไว้ในเงื่อนไขโบนัสประจำปีของกลุ่ม

ในแง่ของการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการ GVC กล่าวว่าคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาจะยังคงมุ่งมั่นที่จะนำความหลากหลายมากขึ้นมาสู่กลุ่ม

นอกจากนี้ GVC จะยังคงสรรหา รักษา และหล่อเลี้ยงผู้มีความสามารถจากทั่วทั้งอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นที่ความหลากหลายอย่างต่อเนื่อง

ภายใต้ข้อตกลงนี้ Genius จะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรด้านข้อมูลการเดิมพันและวิดีโออย่างเป็นทางการของ BSWW ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่กำกับดูแลฟุตบอลระดับโลก FIFA ในฐานะหน่วยงานหลักที่อยู่เบื้องหลังฟุตบอลชายหาด

Genius จะได้รับสิทธิพิเศษในการเผยแพร่ข้อมูลสดและการถ่ายทอดสดเกม GSWW มากกว่า 500 เกมต่อปีไปยังเครือข่ายพันธมิตรหนังสือกีฬากว่า 150 แห่งทั่วโลก

ซึ่งจะรวมถึงการแข่งขันจาก Mundialito de Clubes, Euro Winners Cup และ Beach Soccer Intercontinental Cup

“ด้วยการเป็นพันธมิตรกันนี้ ฟุตบอลชายหาดได้เข้าสู่ยุคใหม่ ซึ่งข้อมูลและสถิติของเรามีคุณค่าอย่างมากต่อการเพิ่มประสบการณ์ฟุตบอลชายหาดที่มอบให้กับแฟน ๆ ในขณะนั้นทำให้ Genius Sports มีโอกาสค้นพบความแปลกใหม่ กีฬา” Joan Cusco ประธาน BSWW กล่าว

Sean Conroy ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Genius กล่าวเสริมว่า: “ในฐานะธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลก เราภาคภูมิใจในการจัดหาพันธมิตรด้านกีฬาและการเดิมพันของเราด้วยโซลูชั่นที่มีคุณค่าและเนื้อหาตลอด 24 ชั่วโมง

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกของเราในฟุตบอลชายหาด และหวังว่าจะมีบทบาทสำคัญในการขยายตัวของ BSWW”

Genius ได้ลงนามในข้อตกลงที่คล้ายกันจำนวนหนึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา รวมถึงAmerican Hockey League (AHL)ซึ่งเป็นลีกการพัฒนาหลักสำหรับ National Hockey League (NHL)

หลังจากที่รัฐบาลประกาศว่าจะเพิ่มข้อกำหนดอายุลอตเตอรีแห่งชาติโดยอ้างถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นเกมด้วยการเติบโตของเกมออนไลน์และชนะทันทีที่เพิ่มขึ้น Camelot กล่าวว่าสนับสนุนการตัดสินใจ

การประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นควบคู่ไปกับการตรวจสอบพระราชบัญญัติการพนันซึ่งประกาศเมื่อวานนี้ (8 ธันวาคม) การทบทวนจะถามคำถามเกี่ยวกับผลกระทบของขีดจำกัดเงินเดิมพันและขีดจำกัดการฝากเงินสากล ในขณะเดียวกัน คำถามเกี่ยวกับการโฆษณาและโบนัสชี้ให้เห็นถึงการสั่งห้ามช่องทางการเข้าซื้อกิจการหลักที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์

“เราพูดมาตลอดว่าเราจะสนับสนุนการตัดสินใจของรัฐบาลอย่างเต็มที่ในการเพิ่มอายุขั้นต่ำในการเล่น” โฆษกของ Camelot กล่าว “ตอนนี้เราได้ตัดสินใจเพิ่มอายุเป็น 18 ปีภายในเดือนตุลาคม 2564 เราจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อนำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่จำเป็นไปใช้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกันก็รักษามาตรฐานที่สูงมาก เรียกร้องสลากกินแบ่งรัฐบาล

การเปลี่ยนแปลงอายุจะดำเนินการภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 หลังจากการปรึกษาหารือ อย่างไรก็ตาม Camelot กล่าวว่ามีแผนที่จะใช้การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นทั้งหมดอย่างมีนัยสำคัญก่อนวันที่นี้

“เราได้เริ่มงานนี้ในการเตรียมการแล้ว และภายใต้การได้รับใบอนุญาตที่เหมาะสมและการสละสิทธิ์จากคณะกรรมาธิการการพนัน เรากำลังตั้งเป้าที่จะทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่จำเป็นในช่องออนไลน์ของเราภายในต้นเดือนเมษายน 2021 และใน ช่องทางการค้าปลีกของเราในช่วงฤดูร้อน – ล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย” โฆษกกล่าว

ในเดือนสิงหาคม Gambling Commission ได้เริ่มกระบวนการเพื่อมอบรางวัลลอตเตอรีแห่งชาติครั้งที่สี่โดย Camelot ชนะสามรางวัลก่อนหน้านี้

ในขณะที่Sazka Groupยักษ์ใหญ่ด้านเกมของเช็กและผู้ให้บริการลอตเตอรีและผู้ให้บริการเทคโนโลยีSugal & Damani ต่างก็ประกาศว่าพวกเขาจะประมูล แต่ Camelot ได้ยืนยันเพียงว่าได้เสร็จสิ้นแบบสอบถามการคัดเลือกของ Gambling Commissionและยังไม่ได้ประกาศการประมูลอย่างเป็นทางการ

ในขณะเดียวกันผู้ดำเนินการเดิมพันชั้นนำ Flutter Entertainment และ William Hill ต่างก็ยินดีกับการทบทวนโดยอาศัยการสนับสนุนที่สภาการเดิมพันและการเล่นเกมเป็นผู้ดำเนินการ

ผู้บริหารระดับสูงของ William Hill Ulrik Bengtsson กล่าวว่าผู้ประกอบการรายใหญ่มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานและเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อให้การพนันปลอดภัย

“William Hill ยินดีต้อนรับการทบทวนการพนันที่รัฐบาลได้เปิดตัวในวันนี้” Bengtsson กล่าว “อุตสาหกรรมของเรามีความมุ่งมั่นมากกว่าที่เคยในการรักษาการพนันให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเรายังคงเดินหน้ายกระดับมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีและกลุ่มเสี่ยงจะไม่ได้รับโฆษณาการพนันหรือระบุผู้เล่นที่มีความเสี่ยงผ่านเทคโนโลยี เรากำลังขับเคลื่อนมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการพนันยังคงเป็นการแสวงหาที่ปลอดภัยและสนุกสนานสำหรับผู้คนนับล้านในสหราชอาณาจักร

“เราตั้งตารอที่จะได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลตลอดการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ากฎระเบียบใหม่ ๆ จะทำงานควบคู่ไปกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมของเรา และให้ความชัดเจนและแน่นอนแก่ลูกค้า ผู้ปฏิบัติงาน และทุกคนที่ทำงานในภาคส่วนนี้”

Bengtsson กล่าวเสริมว่าเขาหวังว่าจะเห็นการทบทวนที่มีหลักฐานซึ่งจะสร้างสมดุลระหว่างการคุ้มครองผู้บริโภคสำหรับนักพนันที่มีความเสี่ยงกับระดับความเป็นอิสระที่สมเหตุสมผลสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่

“มันเป็นสิ่งสำคัญที่การตรวจสอบจะต้องนำโดยหลักฐาน ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการปกป้องผู้อ่อนแอและความเพลิดเพลินอย่างต่อเนื่องของคนหลายสิบล้านที่มีความสุขในการเดิมพันเป็นครั้งคราว เช่นเดียวกับการพิจารณาความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของ ตลาดมืดที่ไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภค” เขากล่าว

Peter Jackson ผู้บริหารระดับสูงของ Flutter ยังสนับสนุนการตรวจสอบและกล่าวว่าเขาหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้น

“การทบทวนพระราชบัญญัติการพนันต้องเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสหราชอาณาจักร” แจ็คสันกล่าว “ทุกอย่างควรอยู่บนโต๊ะ ประเมินตามหลักฐานที่มีสาระสำคัญ เราต้องคว้าโอกาสนี้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลประโยชน์ของผู้ที่ต้องการเห็นอนาคตที่ปลอดภัยและเป็นนักพนันสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการพนัน”

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Sportradar จะทำงานร่วมกับ NBL เพื่อปรับปรุงทั้งการจัดจำหน่ายและการครอบคลุมสิทธิ์สื่อในการออกอากาศและแพลตฟอร์มออนไลน์

ข้อตกลงซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล 2021 จะเห็น Sportradar ขับเคลื่อนแพลตฟอร์มที่เหนือกว่าของ NBL โดยมีแผนที่จะรวมเกม NBL1 บนแพลตฟอร์มเป็นครั้งแรก

Sportradar จะกลายเป็นพันธมิตรด้านความซื่อสัตย์อย่างเป็นทางการของ NBL และให้บริการตรวจสอบอัตราต่อรองในการแข่งขันชายและหญิงชั้นนำของออสเตรเลียรวมถึง NBL, NBL1 และ Big V เพื่อตรวจจับความผิดปกติในการเดิมพัน

ผู้ให้บริการจะใช้ระบบตรวจจับการฉ้อโกงเพื่อตรวจสอบการแข่งขัน 1,781 แมตช์ในบาสเก็ตบอลมืออาชีพและกึ่งอาชีพในประเทศ

“ด้วยการผสมผสานของชื่อเสียงในตลาดท้องถิ่นของ NBL และฐานแฟน ๆ ที่เพิ่มขึ้น และการมุ่งเน้นของ Sportradar ในด้านความสมบูรณ์และความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในตลาดโลก เรารู้สึกมั่นใจว่าเราสามารถขยายขอบเขตอิทธิพลของ NBL ไปด้วยกัน และฉันหวังว่าจะได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น” แบรด จอยน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ NBL กล่าว

David Edwards ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อกีฬาและพันธมิตรทางธุรกิจในโอเชียเนียของ Sportradar กล่าวเสริมว่า: “Sportradar ตั้งตารอที่จะขยายรอยเท้าทั่วโลกของ NBL ผ่านแนวทางการกระจายสิทธิ์ที่อิงตามเทคโนโลยีและข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของเรา และช่วยให้ลีกปลดล็อกพันธมิตรทางการค้าและโอกาสใหม่ๆ จากการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นนั้น”

Sportradar ได้ลงนามข้อตกลงจำนวนหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปีนี้ รวมถึงเมื่อเดือนที่แล้วที่ขยายความร่วมมือกับการแข่งขันฟุตบอลระดับสโมสรอินเดียนซูเปอร์ลีก

เมื่อต้นปี Sportradar ยังได้ลงนามในการขยายระยะเวลาการเป็นพันธมิตรกับTennis Australiaเพื่อนำเสนอเนื้อหาข้อมูล เทคโนโลยีการเข้ารหัส และบริการด้านความสมบูรณ์แก่นักเทนนิสของออสเตรเลีย

Rocher ยอมรับวางเดิมพัน 11 รายการในการแข่งขันระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม 2019 และยังพบว่ามีความผิดในการไม่ให้ความร่วมมือกับการสอบสวน แม้จะโต้แย้งข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ได้ยินการต่อต้านการทุจริต Ian Mill QC พบว่า Rocher มีความผิด

พบว่าผู้ตัดสินชี้ขาดในหมวด ง.1.a ของโปรแกรมป้องกันการทุจริตของเทนนิส (TACP) ซึ่งระบุว่า “ไม่มีผู้ที่ได้รับความคุ้มครองไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จะเดิมพันผลลัพธ์หรือแง่มุมอื่นใดของเหตุการณ์ใด ๆ หรือใด ๆ การแข่งขันเทนนิสอื่นๆ”.

นอกจากนี้ เขายังพบว่ามีการละเมิดมาตรา F.1.b ซึ่งระบุว่า “F.2.b: “บุคคลที่ได้รับความคุ้มครองทั้งหมดต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนที่ดำเนินการโดย TIU”

Rocher จะถูกแบนเป็นเวลาหกเดือนสำหรับความผิดเกี่ยวกับการเดิมพันและ 18 เดือน – โดยสี่รายการจะถูกระงับ – เนื่องจากความล้มเหลวในการให้ความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแบนสามารถดำเนินไปพร้อมกันได้ ระยะเวลารวมของการแบนคือ 18 เดือน โดยมีการระงับสี่ครั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2020 โรเชอร์อาจเข้าร่วมในกิจกรรมเทนนิสที่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลกีฬาเช่น ATP, WTA และ ITF ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2022 เขาถูกปรับ 5,000 ดอลลาร์เช่นกัน โดยถูกระงับ 4,000 ดอลลาร์

Rocher เป็นรายชื่อล่าสุดที่ถูกแบนโดย TIU ในช่วงห้าสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างแรก สองพี่น้องชาวบัลแกเรีย นักเตะอาชีพชาวกะเหรี่ยงและยูริ คาชาตรีถูกแบน 10 ปีตลอดชีวิตและ 10 ปีตามลำดับหลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในการแก้ไขแมตช์ห้ากรณี เก้าคดีชักชวนผู้เล่นอื่นไม่ให้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการร่วมมือด้วย การสอบสวนของ TIU

จากนั้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน ผู้เล่นชาวบัลแกเรียอีกคนหนึ่งคือ Aleksandrina Naydenova ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเข้าร่วมกิจกรรมแก้ไขแมตช์หลายครั้งระหว่างปี 2015 ถึง 2019 และถูกแบนตลอดชีวิต

สัปดาห์ที่แล้ว (1 ธันวาคม) ผู้เล่นชาวสเปน Enrique López Pérez ที่ติดอันดับโลกเดี่ยว ATP สูงในอาชีพการงานในปี 2018 และอันดับคู่ที่ 135 ถูกแบนแปดปีและปรับ 25,000 ดอลลาร์หลังจากการแข่งขันเทนนิส Integrity Unit พบว่าเขามีความผิดในเหตุการณ์แก้ไขการจับคู่สามเหตุการณ์ในปี 2560

ในที่สุด หน่วยงานประกาศในสัปดาห์นี้ว่าได้สั่งห้ามผู้เล่นชาวยูเครน สตานิสลาฟ ปอปลาฟสกี ผู้เล่นชาวยูเครนตลอดชีวิต ฐานแก้ไขปัญหาแมตช์และ “การเกี้ยวพาราสี” ในขณะเดียวกันก็ปรับและสั่งห้ามจอร์จ เคนเนดีจากสหราชอาณาจักรเป็นเวลารวมเจ็ดเดือน

TIU จะเปลี่ยนโฉมเป็น International Tennis Integrity Agency (ITIA) ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 สำหรับปีนั้น จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้ความสมบูรณ์ของการพนันในเทนนิสในปี พ.ศ. 2564 ก่อนที่จะเพิ่มการต่อต้านยาสลบภายใต้การส่งเงินจากปี พ.ศ. 2565

XLMedia จะจ่ายเงินสดเริ่มต้น 12.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (9.0 ล้านยูโร/9.9 ล้านยูโร) และออกหุ้นใหม่ 7,954,546 หุ้น มูลค่ารวม 3.5 ล้านดอลลาร์ เพื่อเข้าครอบครอง CBWG

ข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงการพิจารณาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสูงถึง 9.5 ล้านดอลลาร์ โดยพิจารณาจากรายได้สุทธิของธุรกิจที่ได้มา ซึ่งชำระเป็นเวลาสามปีจนถึงสิ้นปี 2566

CBWG ก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปีนี้ผ่านการผสมผสานระหว่าง CB Sports และ Warwick Gaming โดยเป็นกลุ่มผู้เผยแพร่สื่อดิจิทัลที่เน้นไปที่กีฬาระดับมืออาชีพและวิทยาลัย การเล่นเกมกีฬา และการพนันกีฬา

CBWG จดทะเบียนเป็นบริษัทในเครือเกมกีฬาในหกรัฐ รวมทั้งนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนีย และเป็นเจ้าของและดำเนินการสินทรัพย์ด้านกีฬาและเกมรวมถึง CrossingBroad.com, PASportsBooks.com, BetNewJersey.com, EliteSportsNY.com, PromoCodeKings.com และ ActionRush.com .

Tipico จะเสนอโบนัสการลงทะเบียนและข้อเสนอเงินสดจำนวนหนึ่งให้กับลูกค้าใหม่ ตลอดจนดำเนินการแพลตฟอร์มแบรนด์และแคมเปญโฆษณากับหน่วยงาน Öpinionated เพื่อโปรโมตแอปใหม่

การเปิดตัวเกิดขึ้นหลังจาก Tipico เล่นรูเล็ตออนไลน์ ในเดือนกันยายนได้รับการรับรองจากแผนกบังคับใช้การเล่นเกมแห่งนิวเจอร์ซีย์ (DGE) เพื่อเปิดตัวข้อเสนอการเดิมพันกีฬาในรัฐ

Tipico ได้กล่าวไว้แล้วว่าจะใช้เทคโนโลยีของตัวเองเพื่อขับเคลื่อนแอพใหม่

“Tipico เป็นประสบการณ์การเดิมพันที่ไม่เหมือนใคร และเรามั่นใจว่าเมื่อเราขยายการเข้าถึงในสหรัฐอเมริกา ผู้ใช้จะชอบฟีเจอร์ใหม่ที่เราใช้เพิ่มในแอปเป็นประจำ” Adrian Vella กรรมการผู้จัดการของ Tipico US กล่าว

“นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่เราภูมิใจที่ได้โทรหานิวเจอร์ซีย์ว่าเป็นบ้านของเรา และเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นการตอบรับเชิงบวกจากนักพนันกีฬาทั่วทั้งรัฐ”

การสิ้นสุดของปี 2020 ถือเป็นการสิ้นสุดปีที่วุ่นวายที่สุดในประวัติศาสตร์เกมยุคใหม่ และเรากำลังจะเข้าสู่ปีแห่งความวุ่นวายเช่นกัน แต่ในแนวทางที่แตกต่างออกไป พร้อมโอกาสใหม่ๆ สำหรับผู้ที่มองการณ์ไกลและเครื่องมือในการ ยึดพวกเขา

กองกำลังระดับมหภาคหลายแห่งได้รับการปลดปล่อยหรือได้รับแรงผลักดันในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้หลอมรวมกันเพื่อสร้างกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ค้ำจุนตนเอง สิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นพลังที่มนุษย์สร้างขึ้น ในขณะที่กองกำลังหนึ่งสามารถถือได้ว่ามาจากไวรัส พวกเขารวมถึง:

ผู้ให้บริการกล่าวว่าโครงสร้างใหม่นี้จะช่วยพัฒนาธุรกิจการพนันทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น เช่นเดียวกับการขยายธุรกิจความบันเทิงด้านกีฬา การขยายพอร์ตโฟลิโอเนื้อหาเกมและการพนัน และการพัฒนาบริการด้านความซื่อสัตย์

นับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม Carsten Koerl จะยังคงดูแลธุรกิจนี้ต่อไปในฐานะผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนจาก CEO ระดับภูมิภาคสามคนทั่วโลก

Arne Rees จะทำหน้าที่เป็น CEO ของอเมริกาเหนือ ในขณะที่ Werner Becher ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นกรรมการผู้จัดการของการเดิมพันในสหรัฐฯ จะดูแลการดำเนินงานในสหราชอาณาจักร EMEA และละตินอเมริกาของ Sportradar ในฐานะ CEO ในภูมิภาคเหล่านี้

Eduard Blonk จะดำรงตำแหน่งซีอีโอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยได้รับการสนับสนุนจาก Michael Maerz ในตำแหน่งรอง Blonk ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของธุรกิจอีกด้วย

“ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีกีฬาและธุรกิจนวัตกรรมด้านการพนันกีฬาและความบันเทิงด้านกีฬา Sportradar มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบให้กับลูกค้าและพันธมิตรของเรา” Koerl กล่าว

“โครงสร้างที่ปรับปรุงใหม่ของเราจะเพิ่มระดับความใกล้ชิดกับลูกค้า ความคล่องตัว และการตอบสนองโดยรวม ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากขนาดระดับโลกที่มหาศาลของเรา”

นอกจากซีอีโอระดับภูมิภาคแล้ว เจ้าหน้าที่อาวุโสที่ทำหน้าที่อื่นๆ จะรายงานต่อ Koerl ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างใหม่

ซึ่งรวมถึง Warren Murphy ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้จัดการด้านการพนันและการเล่นเกม แต่ตอนนี้จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์สำหรับการเดิมพันและการเล่นเกม

Rainer Geier ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้จัดการของแพลตฟอร์มภาพและเสียงดิจิทัลและโซลูชั่นการโฆษณา จะรับหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ด้านความบันเทิงด้านกีฬาและรายงานต่อ Koerl

เช่นเดียวกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี Ben Burdsall, หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน Alex Gersh และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ Ulrich Harmuth

“การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่นี้เป็นก้าวที่สำคัญสำหรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต และเราจะยังคงตั้งมาตรฐานในอุตสาหกรรมนี้อย่างทะเยอทะยาน” Koerl กล่าว

Entain เป็นพันธมิตรของ Trident Leagues สามลีก ได้แก่ Isthmian, Northern Premier และ Southern Leagues ซึ่งร่วมกับผู้ดำเนินการในวันนี้ได้ร่วมกันประกาศเปิดตัว Trident Community Foundation (TCF) เพื่อช่วยเหลือกองทุนโครงการชุมชนผ่านขั้นตอนการสมัครทุนสำหรับ 228 สโมสรในลีก

“Pitching In” ซึ่งเป็นโปรแกรมการลงทุนด้านกีฬาระดับรากหญ้าที่เพิ่งเปิดตัวของ Entainเป็นหุ้นส่วนผู้ก่อตั้ง TCF และได้บริจาคเงิน 150,000 ปอนด์เพื่อจัดตั้งกองทุน TCF ซึ่งจะแจกจ่ายตลอดฤดูกาล 2020/21

เป้าหมายของ TCF คือการสนับสนุน พัฒนา และปรับปรุงการส่งมอบโปรแกรมชุมชนที่สโมสรฟุตบอล และช่วยเหลือกองทุนโครงการขนาดเล็กและขนาดกลาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นโปรแกรมชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยสโมสรพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ส่งเสริมฟุตบอลนอกลีกสู่ผู้ชมในวงกว้าง และดึงดูดอาสาสมัครให้เข้าร่วมสโมสร Trident League

ในปีแรก เงินช่วยเหลือสูงสุดจะจำกัดไว้ที่ 5,000 ปอนด์ อย่างไรก็ตาม อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตหากกองทุนเพิ่มขึ้น Entain กล่าว

ประกาศ Pitching In เมื่อวันที่ 3 กันยายน ในฐานะพันธมิตรของ Trident Leagues ทั้งสามลีก และการเปิดตัว TCF ในวันนี้เป็นช่วงล่าสุดของโปรแกรมการลงทุนด้านกีฬาระดับรากหญ้า Pitching In

ถึงเวลาที่สโมสรฟุตบอลและองค์กรกีฬาทั่วสหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับผลกระทบด้านการเงินอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) Entain กล่าว

มูลนิธิจะมี David Emery บรรณาธิการของ Non-League Paper เป็นประธาน และคณะกรรมการประกอบด้วยประธานของลีก Isthmian และ Northern Premier และรองประธานของ Southern League รวมถึงตัวแทนสองคนของ Entain Group เป็นผู้ก่อตั้ง พันธมิตร

Shay Segev ผู้บริหารระดับสูงของ Entain กล่าวว่า “การเป็นหุ้นส่วนที่ไม่เหมือนใครและน่าตื่นเต้นนี้จะให้การสนับสนุนระดับรากหญ้าในที่ที่จำเป็นที่สุดเพื่อประโยชน์ของสโมสรฟุตบอลในชุมชน และผู้คนหลายพันคนที่เล่นให้กับพวกเขา ทำงานให้กับพวกเขา เป็นอาสาสมัคร พวกเขาและสนับสนุนพวกเขา ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่เราเพิ่งกำหนดเมื่อเปิดตัวกฎบัตรความยั่งยืนของเรา ”

สจวร์ต เพียร์ซ ผู้จัดการทีมฟุตบอลและอดีตผู้เล่นมืออาชีพ ซึ่งเป็นทูตของ Pitching In อย่างเป็นทางการ กล่าวว่าเขารู้โดยตรงถึงความแตกต่างที่เงินช่วยเหลือจะมอบให้กับสโมสรฟุตบอลชุมชนที่เล่นในระดับนอกลีก

“ฟุตบอลชุมชนกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เนื่องจากการระบาดของ COVID-19” เขากล่าว “ดังนั้นการก่อตั้งมูลนิธินี้จึงน่ายินดีมากขึ้นสำหรับเรื่องนั้น”

แถลงการณ์ร่วมจาก Trident Leagues ทั้งสามกล่าวว่าสโมสรเป็นหัวใจของชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา และกองทุน TCF จะจัดหาหนทางในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในชุมชนแก่พวกเขา

เพื่อให้สอดคล้องกับการตัดสินใจของ Entain ในปี 2019 ที่จะถอนตัวจากการเป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลในสหราชอาณาจักรการเป็นพันธมิตรกับ Pitching จะไม่ส่งเสริมแบรนด์การพนันหรือเกมของกลุ่มใด ๆ และจะไม่มีการใช้แบรนด์ใด ๆ ในพื้นที่ของลีก

ผู้ประกอบการรายงานรายได้เกมสุทธิเพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2020 เนื่องจากการเติบโตที่แข็งแกร่งจากธุรกิจออฟไลน์ชดเชยประสิทธิภาพที่อ่อนแอลงจากการดำเนินงานค้าปลีก

ในการอัปเดตการซื้อขายสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน บริษัทกล่าวว่ารายรับจากการเล่นเกมออนไลน์เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อน หรือ 28% สำหรับธุรกิจสกุลเงินคงที่

Entain เปลี่ยนชื่อจาก GVC วันนี้หลังจากการลงคะแนนเสียง 99.96% ในที่ประชุมวิสามัญวิสามัญอนุมัติการเปลี่ยนแปลง ผู้ดำเนินการกล่าวว่าการเปลี่ยนชื่อ – เสนอเมื่อเดือนที่แล้ว – สะท้อนถึงเป้าหมายของความยั่งยืน

บัญชีดำจะได้รับการอัปเดตเป็นประจำ โดยเน้นที่โดเมนที่ ESBK หรือ Comlot ดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในสวิตเซอร์แลนด์

บัญชีดำ ESBK รุ่นล่าสุดมีโดเมนเพิ่มเติม 31 โดเมน รวมถึง Betmaster.io, Cashmashi.com, Casinoin.io, Cleopatracasino.com, Enzocasino.com, Gslot.com, Megaslot.com และ Wildblaster.com

บัญชีดำที่อัปเดตของ ESBK ยังรวมถึงสองโดเมนที่ใช้ชื่อ Betadonis สามโดเมนที่ลงทะเบียนเป็น Bet-at-home สองโดเมนใน Playamo และอีกสองโดเมนในชื่อ Wonclub

บัญชีดำล่าสุดของ Comlot มีการเพิ่มใหม่ 13 รายการ โดยสามรายการมีรายชื่ออยู่ในรายการ ESBK ใหม่ใน Bahigo42.com, Betmaster.io และ Bettilt.com

การเพิ่มใหม่อื่น ๆ ในบัญชีดำ Comlot ได้แก่ Cbet.gg, Lottery.com, Olimpwin.com และ Slottica.com

ขณะนี้มีเว็บไซต์มากกว่า 180 แห่งถูกบล็อกไม่ให้ทำงานในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ระบบบัญชีดำเปิดตัวเมื่อปีที่แล้ว

ก่อนหน้านี้ชิวเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มการเงิน Hong Leong Financial Group ในมาเลเซีย ก่อนที่จะลาออกเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อเข้าร่วมกับ Guoco ซึ่งถือหุ้นส่วนใหญ่ใน Rank โดยรวมแล้วเขาทำงานในภาคการธนาคารมากว่า 30 ปี

“ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Seong Aun เข้าสู่บอร์ดอันดับ” Alex Thursby ประธานอันดับกล่าว “ซอง อานนำประสบการณ์ทางการเงินและการค้ามาสู่คณะกรรมการ และจะสามารถยกระดับการสื่อสารที่ดีระหว่างอันดับและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท”

Chew เข้ามาแทนที่ Tang Hong Cheong ซึ่งกำลังจะเกษียณ Tang ยังเป็นผู้บริหารระดับสูงของ Guoco และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารในคณะกรรมการของ Rank มาตั้งแต่ปี 2010

“ในนามของ Rank ฉันอยากจะขอบคุณ Hong Cheong สำหรับผลงานอันมีค่าของเขาในฐานะผู้อำนวยการตลอดสองปีที่ผ่านมา และขอให้เขาโชคดีในการเกษียณอายุ” Thursby กล่าว

เมื่อเดือนที่แล้ว Rank ประกาศว่าประสบความสำเร็จในการระดมทุน 70.0 ล้านปอนด์ผ่านการแชร์ตำแหน่งและการสมัครสมาชิกรายย่อย วาง 76,736,762 หุ้นราคา 90 เพนนีต่อหุ้น

นอกจากนี้ ยังเปิดเผยอีกด้วยว่ารายรับจากการเล่นเกมที่คล้ายคลึงกันของกลุ่มลดลง 52% และรายรับจากการเล่นเกมสุทธิทั้งหมดลดลง 47% สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

ผ่านข้อตกลงนี้ Genius ได้รับสิทธิพิเศษในการจับภาพและแจกจ่ายข้อมูลสดและเนื้อหาวิดีโอจากกิจกรรม DTB เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดิมพัน หวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยปรับปรุงโปรไฟล์และเชื่อมต่อกับแฟนเทนนิสทั่วโลก

ในทางกลับกัน การเป็นหุ้นส่วนจะช่วยให้ DTB ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 1.4 ล้านคนเข้าถึงแฟน ๆ ได้มากขึ้นผ่านหนังสือกีฬาของพันธมิตรกว่า 150 แห่งของ Genius

PlaySight แพลตฟอร์มวิดีโอ การวิเคราะห์ และสตรีมสดจะจัดเตรียมการผลิตอัตโนมัติ สตรีมสด และไฮไลท์สำหรับกิจกรรม DTB ทั้งหมดที่ครอบคลุมภายใต้ความร่วมมือนี้

Jonny Katanchian หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรทางการค้าของ EMEA ที่ Genius Sports กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรกับ DTB นี้เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านเทนนิสที่ใหญ่ที่สุดของเราจนถึงปัจจุบัน โดยมอบเนื้อหาระดับพรีเมียมให้กับคู่ค้าหนังสือกีฬาของเราในช่วงนอกช่วงพีคสำหรับฤดูกาลทั่วโลก “DTB มุ่งมั่นที่จะเพิ่มการเข้าถึง การมองเห็น และรายละเอียดของกิจกรรม และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโลกนี้”

เดิร์ค ฮอร์ดอร์ฟ รองประธาน DTB สอนเทนนิสและการศึกษาระดับสูงของ DTB อธิบายว่าการเป็นหุ้นส่วนนี้จะนำความเป็นไปได้ของการติดตามการแข่งขัน German Tennis Championships รวมถึงบุนเดสลีกามาสู่แฟน ๆ ชาวเยอรมันและชาวต่างชาติหลายล้านคนได้อย่างไร การแข่งขันทั้งสองรายการมีพรสวรรค์ระดับนานาชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการเล่นกีฬา เขากล่าว

Rodney Rapson กรรมการผู้จัดการประจำยุโรปและสหราชอาณาจักรของ PlaySight กล่าวเสริมว่า: “บุนเดสลีกาเป็นหนึ่งในลีกที่ดีที่สุดในโลกเมื่อพูดถึงระดับของผู้เล่นที่แข่งขันกัน ตอนนี้แฟน ๆ ทั่วโลกจะสามารถรับชมเนื้อหานี้ได้ทั้งแบบสดและวิดีโอไฮไลท์ตามต้องการ”

“เทคโนโลยีของเราที่ PlaySight จะช่วยให้ DTB นำการผลิตของพวกเขามาใช้ในบ้าน ทำให้พวกเขาควบคุมเนื้อหาได้อย่างสมบูรณ์และมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับการเผยแพร่”

กีฬา Genius ยังคงขยายตัวทั่วโลกตลอดปี 2020 เป็นความวุ่นวายของกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมเห็นมันลงนามในข้อเสนอข้อมูลใหม่กับอาร์เจนตินาสมาคมฟุตบอล , เม็กซิโกลีกา MXที่บาสเกตบอลลีกโปแลนด์และสมาคมบาสเกตบอลโปแลนด์ , ฮอกกี้ลีกอเมริกันและหาด Soccer Worldwideทั้งหมดภายในหนึ่งเดือน

ข้อตกลงนี้นับเป็นครั้งแรกที่รายการคืนวันเสาร์ของช่องทั้งสามได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์เดียว โดยนำทั้ง The National Lottery และ ITV ไปสู่ดินแดนใหม่ Camelot กล่าว

การสนับสนุนเริ่มต้นในวันที่ 19 ธันวาคม และจะดำเนินการทุกสุดสัปดาห์เป็นเวลาสามเดือน ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนทางอากาศ การเปิดใช้งานหลายแพลตฟอร์ม และแพ็คเกจการออกใบอนุญาตตามความต้องการ

โดยจะมี “ตัวตนที่น่าขบขันและใหญ่กว่าชีวิต” จำนวนมากที่สร้างโดย Aardman สตูดิโอของ Wallace และ Gromit และรวมถึงการมองเห็นบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ITV Hub ของ ITV, แอป The Voice UK เวอร์ชันจำกัดอายุ และ The National Lottery’s และ ช่องของไอทีวีเอง

ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการเจรจาและจะจัดการโดยเอเจนซี่สื่อ Vizeum ด้วยกลยุทธ์และแนวทางที่สร้างสรรค์ซึ่งนำโดย Adam & Eve ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการสื่อสาร ITV Creative เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตและบูรณาการข้อตกลงอย่างสร้างสรรค์

Keith Moor หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดของ Camelot กล่าวว่า “การจับสลากแห่งชาติทำให้คืนวันเสาร์มีความบันเทิงมากขึ้นตลอด 26 ปีที่ผ่านมา โดยสลากทุกใบให้ช่วงเวลาแห่งการรอคอย ในขณะเดียวกันก็ช่วยหาเงินรางวัลลอตเตอรีแห่งชาติได้ประมาณ 30 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์ ทุนสาเหตุที่ดี.

“นี่คือรายการบันเทิงระดับเรือธงของ ITV ที่มีผู้ชมมากที่สุด ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งระหว่างสองแบรนด์ที่เป็นหุ้นส่วนนี้ และมันจะช่วยให้ผู้คนเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างจุดประสงค์และการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ The National Lottery มากขึ้นเท่านั้น”

มาร์ค ทรินเดอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายเชิงพาณิชย์และพันธมิตรทางธุรกิจของ ITV ให้การต้อนรับคาเมล็อตในฐานะสปอนเซอร์รายใหม่ ในขณะที่เฉลิมฉลองการกลับมาของ 3 รายการที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ ITV

ในเดือนมิถุนายน Camelot ได้ลงนามในการขยายสัญญาเพื่อดำเนินการลอตเตอรีแห่งชาติของสหราชอาณาจักรต่อไปอีกหกเดือนจนถึงเดือนกรกฎาคม 2023 หลังจากกระบวนการประกวดราคาสำหรับใบอนุญาตครั้งต่อไปล่าช้าไปสามเดือน

การประกวดราคาเปิดตัวโดย Gambling Commission ในเดือนสิงหาคมโดยผู้สมัครที่ต้องการจะได้รับการประกาศในเดือนกันยายน 2021

ในเดือนตุลาคม คาเมล็อตเสร็จสิ้นขั้นตอนแรกของกระบวนการประกวดราคาสลากกินแบ่งแห่งชาติ โดยกรอกแบบสอบถามการคัดเลือกของคณะกรรมการการพนัน มันเป็นธุรกิจที่สามที่จะยืนยันได้เสร็จสิ้นแบบสอบถามหลังจากเช็กการเล่นเกมยักษ์ใหญ่กลุ่ม Sazkaและอินเดียประกอบการจับสลากและเทคโนโลยีผู้จัดจำหน่าย, Sugal & Damani

ในเดือนพฤศจิกายน ผลลัพธ์ที่เผยแพร่โดย Camelot แสดงให้เห็นว่ายอดขายลดลง 1.7% เป็น 3.85 พันล้านปอนด์ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2020/21 เนื่องจากการเติบโตของอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยชดเชยการขายปลีกที่ลดลงจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) การระบาดใหญ่.

หลังจากการทบทวนกฎหมายการพนันของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ประกาศเมื่อต้นสัปดาห์นี้ Camelot ได้สนับสนุนข้อเสนอให้เพิ่มอายุขั้นต่ำในการเล่นลอตเตอรีแห่งชาติจาก 16 เป็น 18 โดยกล่าวว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงภายในเดือนเมษายนก่อนกฎหมาย มีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม

พันธมิตรด้านข้อมูลหลักของ iGB เพิ่งเสร็จสิ้นการขยายการคาดการณ์ทั้งหมดจนถึงปี 2025

H2 ยังได้ปรับการคาดการณ์ในปี 2020 เพื่อสะท้อนผลกระทบสะสมของการระบาดของ Covid-19 ที่แผ่ขยายไปทั่วตลาดทั่วโลก

กราฟด้านล่างแสดงให้เห็นว่าการชนะโดยรวมของการพนันทั่วโลกสำหรับ igaming จะพัฒนาไปอย่างไรระหว่างตอนนี้และปี 2025 ในขณะที่รายละเอียดทางภูมิศาสตร์ให้ภาพรวมของระดับรายได้สำหรับภูมิภาคสำคัญๆ ทั่วโลก

สแกนคีย์ด้านล่างแผนภูมิเพื่อเน้นว่าแต่ละภูมิภาคและกลุ่มผลิตภัณฑ์สร้างได้มากเพียงใด

พันธมิตรข้อมูลหลักของ iGB ในขณะนี้ยังให้การแบ่งก่อนการแข่งขันเทียบกับระหว่างการแข่งขันสำหรับ GGR การเดิมพันกีฬาทั่วโลก

คำว่า “ตลาดสีขาว” ใช้เพื่ออธิบายตลาดที่ต้องเสียภาษีหรือถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงสหราชอาณาจักรและตลาดอื่นๆ ที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

H2 Gambling Capital เป็นที่ปรึกษาชั้นนำของอุตสาหกรรมการพนัน, ข้อมูลตลาดและทีมข้อมูล บริษัทมีประวัติยาวนานถึง 15 ปีที่มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมการพนันทั่วโลก การคาดการณ์ของบริษัทมีอิทธิพลต่อการกำหนดมุมมองของสมาชิกสภานิติบัญญัติและนักลงทุนเกี่ยวกับภาคการพนันทั่วโลก

ยักษ์ใหญ่ของเสิร์ชเอ็นจิ้นกล่าวว่าการควบคุมใหม่ – ซึ่งมีการจำกัดการโฆษณาแอลกอฮอล์ – ได้รับการแนะนำเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอแนะที่บางคนต้องการ จำกัด โฆษณาในหมวดหมู่ที่ละเอียดอ่อนบางประเภท

Google ชี้ให้เห็นว่ามีคุณลักษณะมานานแล้ว เช่น ‘ซ่อนโฆษณานี้’ ทำให้ผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าไม่ต้องการเห็นโฆษณาใด นอกจากนี้ Google มีนโยบายของตนเองซึ่งกำหนดเวลาและสถานที่ที่อาจใช้โฆษณาการพนันและแอลกอฮอล์เพื่อจำกัดการเปิดเผยต่อกลุ่มเสี่ยง

อย่างไรก็ตาม ภายใต้คุณลักษณะใหม่นี้ ผู้ใช้อาจเลือกดูโฆษณาการพนันและแอลกอฮอล์น้อยลงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวในการตั้งค่าโฆษณา สิ่งนี้สามารถย้อนกลับได้หากพวกเขาเลือก

ฟีเจอร์นี้จะทยอยเปิดตัวโดยเริ่มจากโฆษณา YouTube ในสหรัฐอเมริกา โดยมีเป้าหมายที่จะแนะนำฟีเจอร์นี้สำหรับ Google Ads และ YouTube ทั่วโลกในช่วงต้นปี 2021

“เราเชื่อว่าคุณลักษณะใหม่นี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการเลือกและควบคุมผู้ใช้” Google กล่าว “เราจะปรับปรุงการควบคุมของเราต่อไป และในขณะที่ผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของผู้คนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีวิวัฒนาการขึ้น ฟีเจอร์ต่างๆ ที่เราจัดเตรียมไว้จะพร้อมใช้งานเพื่อปรับแต่งประสบการณ์โฆษณาในแบบของคุณ”

ประเทศที่มีข้อจำกัดทางกฎหมายเกี่ยวกับการพนันหรือการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในนโยบายของตน Google กล่าว

ในการพัฒนาคุณลักษณะนี้ Google ได้ทำงานร่วมกับ International Alliance for Responsible Drinking (IARD) และสมาชิก โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของพวกเขาในมาตรฐานสำหรับการโฆษณาและการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ

“ในฐานะโปรดิวเซอร์และสมาชิกของ IARD เรามุ่งมั่นที่จะกำหนดและส่งมอบมาตรฐานความรับผิดชอบทางการตลาดใหม่ที่แข็งแกร่ง” Albert Baladi ประธาน IARD กล่าว “คุณลักษณะใหม่ที่สำคัญนี้เป็นการพัฒนาที่สำคัญมากสำหรับภาคส่วนของเรา และจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้คนทั่วโลกเมื่อมีการเปิดตัวในแพลตฟอร์มของ Google”

การอัปเดตมาในช่วงเวลาที่การโฆษณาการพนันกำลังถูกโจมตีมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบในสเปนเพิ่งแบนการโฆษณาการพนันทั้งหมดนอกเวลา 01:00 น. และ 05:00 น. รวมถึงบน YouTube

ในตลาดเกมการพนันที่มีการควบคุมใหม่ของเยอรมนี การตลาดคาสิโนเป็นสิ่งต้องห้ามโดยสิ้นเชิง การทบทวนพระราชบัญญัติการพนันของรัฐบาลสหราชอาณาจักรจะเห็นโฆษณาการพนันอยู่ภายใต้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสำรวจอันตรายหรือประโยชน์ของการให้โบนัส การสนับสนุนด้านกีฬา และการโฆษณาโดยทั่วไป

หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเปิดตัวกระบวนการออกใบอนุญาตผู้จำหน่ายเกมออนไลน์ในเดือนพฤษภาคมและได้ออกใบอนุญาตชั่วคราวก่อนการเปิดตัวที่คาดการณ์ของตลาดในต้นปีหน้า

ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ แผนกเดิมพันอเมริกันของ William Hill, GAN, Golden Nugget, NYX Digital Gaming arm ของ Scientific Games, Parx Interactive และ FanDuel ของ Flutter

Penn National Gaming ยังได้รับใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ Penn Sports Interactive ในขณะที่ PointsBet, Rush Street Interactive, Sports Information Services (SIS) และแบรนด์ DraftKings Crown Gaming ก็ได้รับการอนุมัติเช่นกัน

ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จรายอื่นๆ ได้แก่ แผนก TwinSpires ของ Churchill Downs, แบรนด์ Fox Bet ของ The Stars Group, Wynn Sports และ BetMGM ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุน Roar Digital ระหว่าง Entain – เดิมคือ GVC – และ MGM Resorts International

ในตอนล่าสุดของพอดแคสต์ Gambling Reviewของ iGB ซึ่งสืบเนื่องมาจากการเปิดตัวการทบทวนกฎหมายการพนันของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่ประกาศเมื่อวันอังคาร (8 ธันวาคม) Zarb-Cousin (ในภาพ) กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่อุตสาหกรรมนี้จะต้องไม่เพียงแค่ยอมรับในที่สาธารณะเท่านั้น มีทัศนคติเชิงลบต่อการพนัน เขาเสริมว่ายังต้องยอมรับด้วยว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาพื้นฐานของอุตสาหกรรมมากกว่าปัญหาการประชาสัมพันธ์

MATT ZARB-ลูกพี่ลูกน้อง

“อุตสาหกรรมนี้ต้องการความกลมกล่อมเล็กน้อย” เขากล่าวกับแดเนียล บลิส ผู้ดำเนินรายการ “พวกเขาต้องยอมรับว่าประชาชนไม่ได้อยู่ข้างพวกเขาและยอมรับว่ามีปัญหา – ไม่ใช่แค่ปัญหาการประชาสัมพันธ์ แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานของอุตสาหกรรมและปัญหาพื้นฐาน – และนำรัฐบาลและสาธารณะไปใช้ การเดินทางเพื่อแก้ปัญหานั้น

“แต่นั่นเริ่มด้วยการยอมรับว่ามีปัญหาและจนถึงขณะนี้อุตสาหกรรมยังไม่ได้ทำอย่างนั้น จนถึงตอนนี้ ‘เราไม่คิดว่านี่เป็นปัญหา แต่เราจะพยายามจัดการกับมัน’ คุณต้องยอมรับว่ามีปัญหา”

Zarb-Cousin ชี้ไปที่การสำรวจที่จัดทำโดย Survation และได้รับมอบหมายจาก Clean Up Gamblingได้พิสูจน์สิ่งนี้โดยแสดงการสนับสนุนสำหรับเงินเดิมพันสากลที่ต่ำมากและการจำกัดเงินฝากและระดับการสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการห้ามการพนันออนไลน์ทั้งหมด

“ในฉบับเดือนกรกฎาคม ผู้คนจำนวนมากขึ้นจะสนับสนุนการห้ามเล่นการพนันออนไลน์อย่างสมบูรณ์มากกว่าที่คัดค้าน” เขากล่าว “ฉันไม่สนับสนุนสิ่งนั้น แต่ความจริงที่ว่าผู้คนจำนวนมากทำสิ่งนี้ควรเป็นข้อกังวลของอุตสาหกรรมและเป็นสิ่งที่ทุกคนกังวล

“ฉันคิดว่านักปฏิรูปเป็นผู้ที่ห้ามปรามน้อยกว่าประชาชน ฉันคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ห้ามน้อยกว่าประชาชน”

นักรณรงค์ – ที่เข้าสู่โลกของการปฏิรูปการพนันหลังจากต่อสู้กับปัญหาการพนันด้วยตัวเอง – กล่าวเสริมว่าจนถึงตอนนี้ อุตสาหกรรมยังไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับสิ่งที่เขาพิจารณาว่าเป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผล เช่น การฝากเงินที่เสนอโดยมูลนิธิตลาดโซเชียล ในรายงานฤดูร้อนนี้

“เรามาพูดถึงเรื่องความสามารถในการจ่ายกันดีกว่า” เขากล่าว “อุตสาหกรรมนี้เผยแพร่ไปแล้ว พวกเขาจะพูดว่า ‘เรามีข้อมูลออนไลน์แล้ว ไม่จำเป็นต้องจำกัดเงินเดิมพัน’ แต่เมื่อรูปแบบความสามารถในการจ่ายได้จริงถูกนำเสนอโดยมูลนิธิตลาดเพื่อสังคม ซึ่งรวมถึง soft cap ของเงินฝาก อุตสาหกรรมจึงเรียกสิ่งนี้ว่า ‘พี่เลี้ยงสถิติ’ ถ้าคุณคิดว่านั่นคือสถิติพี่เลี้ยง ให้ดูว่าประชาชนคิดอย่างไร

“อุตสาหกรรมนี้น่าจะชอบที่จะมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับข้อเสนอ เช่น เงินฝากแบบอ่อน หากคุณสามารถจ่ายได้ คุณยังสามารถเดิมพันได้มากกว่านั้น ประชาชนได้สนับสนุนหมวกสากล ไม่ว่าคุณจะสามารถจ่ายได้ก็ตาม”

Zarb-Cousin มีบทบาทสำคัญในการรณรงค์ลดเงินเดิมพันคงที่สูงสุด (FOBT) ลงเหลือ 2 ปอนด์ เขากล่าวว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งลุ่มน้ำเนื่องจากเป็นการเปิดการอภิปรายว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างมีอันตรายมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นหรือไม่ ตอนนี้เขาบอกว่าเขาหวังว่าจะนำการตรวจสอบแบบเดียวกันนั้นมาใช้กับผลิตภัณฑ์ออนไลน์บางอย่างเช่นสล็อต

“ย้อนกลับไปเมื่อเราเริ่มรณรงค์เกี่ยวกับขั้วการเดิมพันอัตราต่อรองคงที่ มีความรู้สึกว่าปัญหาการพนัน อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์” เขากล่าว “บรรทัดแรกคือในขณะที่นักพนันคนหนึ่งมีปัญหากับนักพนันที่มีปัญหามากเกินไป แต่ก็ไม่มีการเชื่อมโยงเชิงสาเหตุระหว่างผลิตภัณฑ์และอันตราย นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ใช้พวกเขาจะพูด”

“แต่ตอนนี้ เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการพนันตามกิจกรรม เรารู้ว่ามีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอันตรายมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ พวกเขาพบว่า 40% ของผู้ใช้ FOBT เป็นนักพนันที่มีปัญหา”

รายการซักรีดของ Zarb-Cousin สำหรับการปฏิรูปไม่เพียงแต่รวมมาตรการความสามารถในการจ่ายที่มากขึ้นและการจำกัดเงินเดิมพันและความเร็วของสล็อตออนไลน์ แต่ยังรวมถึงการทบทวนเงินทุนการวิจัย การศึกษาและการรักษา และการตรวจสอบของคณะกรรมการการพนัน ซึ่งเขาต้องการเห็นจะได้รับทรัพยากรมากขึ้น ทั้งหมดเหล่านี้ได้รับการรวมอยู่ในรัฐบาลแง่สำหรับความคิดเห็นของพระราชบัญญัติ

“ผมคิดว่าปัญหาของหน่วยงานกำกับดูแลมาจากคำสั่งนี้จากรัฐบาลที่ต่อเนื่องมาเพื่อขยายอุตสาหกรรม เพื่อจัดลำดับความสำคัญของการเติบโต” เขากล่าว “หากคุณมีอุตสาหกรรมที่ – ตามสภาขุนนาง – 60% ของผลกำไรมาจาก 5% ที่มีแนวโน้มสูงสุดที่จะเสี่ยงต่ออันตราย – หากคุณเติบโตอุตสาหกรรม คุณจะไม่สามารถลดอันตรายได้ เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแท้จริงกับรูปแบบธุรกิจนี้

“ทัศนคตินั้นเปลี่ยนไปโดยเริ่มจาก Sarah Harrison และต่อมาภายใต้ Neil McArthur แต่นั่นคือร๊อคของพวกเขา พวกเขาต้องจัดลำดับความสำคัญของการเติบโต นั่นคือต้นตอของปัญหามากมาย

“แต่วิธีแก้ปัญหาดูค่อนข้างชัดเจน ให้เงินพวกเขามากขึ้น ให้ทรัพยากรแก่พวกเขามากขึ้น”

ในที่สุด Zarb-Cousin กล่าวเสริมว่าเขามั่นใจว่าการปฏิรูปเหล่านี้จะปรับปรุงสังคมและอุตสาหกรรมอย่างมาก และเสริมว่ายังมีเวลาสำหรับอุตสาหกรรมที่จะมีส่วนร่วมกับนักรณรงค์ในลักษณะที่เป็นประโยชน์

“ผมเชื่อว่าการปฏิรูปเหล่านี้จะสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอันตรายและส่งผลดีต่อประเทศ” เขากล่าว “ผมมองในแง่ดีว่ารัฐบาลก็จะเห็นเช่นกัน

“มีฉันทามติใหม่เกิดขึ้นในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มต่างๆ มากมาย และนั่นจะช่วยกำหนดผลลัพธ์ แต่ยังไม่สายเกินไปสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการพนันบางรายและตัวแทนของพวกเขาที่จะรับรู้ถึงความจำเป็น นักปฏิรูปไม่ใช่ผู้ต้องห้าม และคุณสามารถมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับเราได้ ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน”

ฟังตอนที่ออกอากาศสด ที่นี่และติดตามตอนก่อนหน้ากับMichael Dugherผู้บริหารระดับสูงของ Betting and Gaming Council กลุ่มรัฐสภาของ All Party เกี่ยวกับการพนันที่เกี่ยวข้องกับการพนันเก้าอี้ Carolyn Harris MPและ Peers for Gambling Reform ประธานLord Don Foster of Bath

คาสิโนจะต้องปิดและหยุดกิจกรรมการเล่นเกมทั้งหมดภายในเวลา 00:01 น. ของวันที่ 12 ธันวาคม โดยมีคำแนะนำที่เข้มงวดที่จะไม่เปิดอีกครั้งจนถึง 8.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม

คำสั่งจะใช้กับคาสิโนทั้ง 12 แห่งทั่วเพนซิลเวเนีย แม้ว่าริเวอร์ส คาสิโน ฟิลาเดลเฟียจะปิดตัวไปแล้วในวันที่ 20 พฤศจิกายน ตามคำสั่งที่ออกโดยเมืองฟิลาเดลเฟีย

“ด้วยมาตรการเหล่านี้ เราหวังว่าจะบรรลุเป้าหมายสามประการ: หยุดการแพร่กระจายทำลายล้างของ Covid-19 ในเครือจักรภพ ป้องกันไม่ให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของเราถูกครอบงำ และช่วยให้ชาวเพนซิลเวเนียผ่านช่วงเทศกาลวันหยุด – และใกล้ชิดกับ วัคซีนที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย – อย่างปลอดภัยที่สุด” วูล์ฟกล่าว

ประกาศปิดให้บริการจะครอบคลุมสถานบันเทิงในร่มอื่น ๆ ทั้งหมด รวมถึงการรับประทานอาหารแบบตัวต่อตัวที่ร้านอาหาร บาร์ โรงยิม และฟิตเนส ในขณะที่จะมีการจำกัดความจุใหม่สำหรับกิจกรรมทั้งในร่มและกลางแจ้ง

เป็นส่วนหนึ่งของระยะไกลการพนันใหม่ของประเทศพระราชบัญญัติซึ่งเป็นชุดที่จะออกมาบังคับในวันที่ 1 เดือนมีนาคมปีถัดไปหลังจากที่จำนวนของความล่าช้าที่เกิดจากการ coronavirus นวนิยาย (Covid-19) การแพร่ระบาด

การทดสอบระบบเบื้องต้นเริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วโดยมีผู้ปฏิบัติงานจำนวนจำกัด หลังจากประกาศรายละเอียดของระบบในเดือนตุลาคม

KSA จะขยายขอบเขตนี้จาก 14 ธันวาคมไปยังผู้ประกอบการภาคพื้นดินและ igaming ที่สนใจทั้งหมด รวมถึงซัพพลายเออร์ที่มีศักยภาพของพวกเขา

ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตการพนันออนไลน์ใหม่ในเนเธอร์แลนด์จะต้องรวมเข้ากับ Cruks เมื่อตลาดเปิดในวันที่ 1 กันยายนปีหน้า

เมื่อรวมเข้าด้วยกันแล้ว ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบว่าผู้เล่นได้ลงทะเบียนกับ Cruks หรือไม่ก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนและเล่นเกมออนไลน์

ในเดือนตุลาคม KSA ยังได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขอใบอนุญาตภายใต้กฎหมาย Remote Gambling Act ซึ่งรวมถึงการรายงานนโยบายต่างๆ ของผู้ยื่นคำร้องและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบังคับใช้ข้อกำหนด “การลดหย่อนภาษี”

ในเดือนตุลาคม รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ได้ตีพิมพ์กฎข้อบังคับที่อธิบายรายละเอียดว่า Cruks ทำงานอย่างไร เมื่อผู้เล่นลงทะเบียนกับผู้ให้บริการออนไลน์เป็นครั้งแรก หรือหากผู้เล่นต้องการเข้าถึงคาสิโนบนบก ให้ป้อนรหัสบริการสาธารณะ (BSN) ซึ่งนำไปสู่การสร้างรหัส Cruks รหัสนี้จะถูกเปรียบเทียบกับรายการรหัสสำหรับผู้เล่นที่ไม่รวมตัวเอง และหากตรงกัน ผู้เล่นจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนหรือป้อน

รุ่นทดสอบเริ่มต้นของ Cruksถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ที่ดิน 13 กรกฏาคม

เมื่อเดือนที่แล้ว KSA ได้เผยแพร่มาตรฐานสำหรับการตรวจสอบภายใต้กฎหมาย Remote Gambling Actซึ่งรวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตที่คาดหวังนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบระบบการเล่นเกมของตนเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาต

เดิมกฎหมาย กำหนดให้มีผลบังคับใช้ ในเดือนกรกฎาคม 2020 แต่ถูก เลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 มกราคมในเดือนพฤศจิกายน 2019 ก่อนที่จะ ประกาศเลื่อนอีกครั้งเมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ได้ผลักดันให้วันที่กลับไปเป็นวันที่ 1 มีนาคม

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เกม Scientific Games จะจัดหาเกม e-instant ผ่านการผนวกรวม Open Gaming System รวมถึงบัตรขูดลอตเตอรีทันที และเทอร์มินัลร้านค้าปลีกลอตเตอรี WAVE รุ่นล่าสุด

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 SISAL ได้รับสัญญา 10 ปีเพื่อดำเนินการลอตเตอรีแห่งชาติโมร็อกโก ซึ่งเปิดตัวในเดือนมกราคม 2019

เกมวิทยาศาสตร์ ซึ่งสนับสนุน SISAL ด้วยการเตรียมพร้อมสำหรับการประมูลลอตเตอรีที่ประสบความสำเร็จ ได้ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการในอิตาลีตั้งแต่ปี 1997 ทั้งสองฝ่ายขยายความสัมพันธ์ในปี 2560 โดยเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์

Marco Caccavale กรรมการผู้จัดการฝ่ายลอตเตอรีและธุรกิจระหว่างประเทศของ SISAL กล่าวว่าข้อตกลงใหม่นี้จะช่วยขยายความร่วมมือในการทำงานครั้งนี้

“ล่าสุด เราประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดด้วยรางวัลสัมปทานในการเล่นเกม pari-mutuel ในอิตาลี และชนะการประมูลเพื่อดำเนินการลอตเตอรีแห่งชาติในตุรกีกับ Şans Dijital ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Demirören Holding หนึ่งใน บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี” Caccavale กล่าว

“สำหรับโอกาสสำคัญทั้งหมดเหล่านี้ Scientific Games นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้องสำหรับกลุ่มธุรกิจที่เติบโตหลายกลุ่มของเรา”

Pat McHugh หัวหน้าผู้บริหารกลุ่มลอตเตอรีของ Scientific Games กล่าวเสริมว่า: “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องที่ SISAL มอบให้ในความสามารถของเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมูลค่าเพิ่มที่หลากหลาย ซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก การดำเนินงานลอตเตอรี

“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษกับการสนับสนุนลอตเตอรีแห่งชาติในโมร็อกโกและนำเกมและเทคโนโลยีของเราไปใช้ในตลาดแอฟริกา”

มีตั๋วให้ซื้อ 172 ล้านใบ ประกอบด้วย 172 ‘series’ จาก 100,000 หมายเลขตั๋ว โดยแต่ละตั๋วแบ่งออกเป็นสิบส่วนเพื่อขาย

หนึ่งในสิบของตั๋วขายได้ในราคา 20 ยูโร ซึ่งหมายความว่ายอดขายทั้งหมดจะเท่ากับ 3.44 พันล้านยูโร โดย 70% จะจ่ายเป็นรางวัล

รางวัลที่หนึ่งหรือที่รู้จักกันแพร่หลายในชื่อ ‘El Gordo’ มีมูลค่า 400,000 ยูโรต่อหนึ่งในสิบของตั๋ว รางวัลที่สองมีมูลค่า 125,000 ยูโร และรางวัลที่สามจะมีมูลค่ารวม 50,000 ยูโรต่อสิบ

สำหรับชุดค่าผสมที่ชนะแต่ละชุด รางวัลจะจ่ายให้กับผู้ถือสลากที่เกี่ยวข้องในซีรีส์ 172 แต่ละชุด นั่นหมายความว่ารางวัล ‘El Gordo’ อันดับต้น ๆ มีแนวโน้มที่จะจ่าย €688m ในทุกซีรีย์

Jesús Huerta Almendro ประธาน SELAE กล่าวว่า “แม้ว่าคริสต์มาสนี้จะแตกต่างกัน แต่ก็มีองค์ประกอบและประเพณีที่ยังคงอยู่ หนึ่งในนั้นคือลอตเตอรีคริสต์มาสของเรา หนึ่งในประเพณีที่หยั่งรากลึกที่สุดของเราซึ่งติดตามเรารุ่นแล้วรุ่นเล่ามานานกว่าสองศตวรรษและทำให้เรามีความหวังที่จำเป็นมากในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้”

เขาเน้นว่า SELAE ซึ่งเป็นบริษัทไม่แสวงหาผลกำไรที่คืนรายได้ให้กับสังคมสเปน “ไม่ได้ต่างจากสถานการณ์ที่เราอาศัยอยู่ เพราะมันส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงชัดเจนมากว่าเราต้องทวงคุณค่าร่วมกันที่ Loterías แบ่งปันกับพลเมือง ดังนั้นการรณรงค์ในปีนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ด้านบวกที่ต้องกำจัดในช่วงเวลาที่ยากลำบาก”

แคมเปญของลอตเตอรีเริ่มต้นขึ้นในวันนี้ และจะออกอากาศทางสื่อในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าด้วยสโลแกน ‘แบ่งปันเหมือนเคย แบ่งปันอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน’

SELAE ยังได้ประกาศว่าการออกรางวัลลอตเตอรีจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ และจะเกิดขึ้นโดยไม่ปรากฏต่อสาธารณชนเหมือนในปีก่อนๆ

ผู้ดำเนินการกล่าวว่าได้ทำงานร่วมกับ Royal Theatre ของกรุงมาดริดมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วซึ่งจะมีการจับฉลากและโรงเรียน San Ildefonso ซึ่งนักเรียนเข้าร่วมในการจับรางวัลในแต่ละปีเพื่อพัฒนาโปรโตคอลความปลอดภัยด้านสุขภาพเพื่อปกป้องเด็กที่เข้าร่วมการจับสลาก คนงานและสื่อ

มาตรการที่ตกลงกันโดยสถาบันต่างๆ รวมถึงการสวมหน้ากากบังคับสำหรับทุกคน เฉพาะเด็กที่จะประกาศหมายเลขที่ชนะในระหว่างการประกาศเท่านั้นที่จะถอดออก โดยในระหว่างนั้นพวกเขาจะรักษาระยะห่างทางสังคมที่ปลอดภัยสองเมตร

นอกจากนี้ยังมีฉากกั้นเพื่อป้องกันคนงานลอตเตอรี และโต๊ะประธานาธิบดีซึ่งปกติจะนั่งได้ 5 คน จะนั่ง 4 คนแทนเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเว้นระยะห่างทางสังคม

การจับฉลากจะเกิดขึ้นโดยไม่ปรากฏต่อสาธารณะ และจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสูงสุดที่ได้รับอนุญาตจะลดลง 50%

ผลลัพธ์ที่เผยแพร่ในเดือนนี้แสดงให้เห็นว่ารายรับจากการเล่นเกมรวมของสเปน (GGR) ลดลง 50% เมื่อเทียบเป็นรายปีระหว่างเดือนมกราคมและตุลาคม เนื่องจากผู้ประกอบการลอตเตอรีของรัฐ SELAE และ ONCE มีรายได้เพียง 1.9 พันล้านยูโร ลดลง 58.6% เมื่อเทียบกับ 4.59 ยูโร พันล้านในปี 2019

ร้านค้าประมาณ 400 แห่ง ครึ่งหนึ่งของร้านพนันในสกอตแลนด์ ถูกปิดนานกว่าสามสัปดาห์เนื่องจากมาตรการโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่ภายใต้ข้อจำกัดระดับสี่ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรการในระบบห้าระดับของสกอตแลนด์ โดยมีเพียงร้านค้าปลีกที่จำเป็นเท่านั้นที่สามารถเปิดได้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสก็อตแลนด์ในวันนี้ (11 ธันวาคม) ประกาศว่าพื้นที่ 11 แห่งก่อนหน้านี้ในระดับที่สี่จะถูกปรับลดรุ่นเป็นระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าร้านค้าปลีกที่ไม่จำเป็นทั้งหมด – รวมถึงร้านพนัน – สามารถเปิดได้อีกครั้ง

พื้นที่ที่ย้ายไปอยู่ที่ระดับสาม ได้แก่ East Ayrshire, East Dunbartonshire, East Renfrewshire, เมืองกลาสโกว์, North Lanarkshire, Renfrewshire, South Ayrshire, South Lanarkshire, Sitrling, West Dunbartonshire และ West Lothian

BGC ยินดีกับการตัดสินใจที่จะอนุญาตให้ร้านพนันเปิดใหม่ แต่เรียกร้องให้รัฐบาลก้าวต่อไปอีกขั้นและยังอนุญาตให้คาสิโนที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคระดับสามกลับมาดำเนินการได้

ข้อ จำกัด ในปัจจุบันในระดับที่สามห้ามไม่ให้คาสิโนเปิด แต่ Michael Dugher ผู้บริหารระดับสูงของ BGC กล่าวว่าคาสิโนได้ใช้มาตรการป้องกันเช่นเดียวกับร้านเดิมพันและควรได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้ง

“มันเป็นข่าวดีสำหรับพนักงานและลูกค้าที่ร้านค้าเดิมพันสามารถเปิดประตูได้อีกครั้ง” Dugher กล่าว “พวกเขาได้แนะนำมาตรการต่อต้านโควิดมากมาย รวมถึงหน้าจอ Perspex เจลล้างมือ และกฎการเว้นระยะห่างทางสังคมที่เข้มงวด ดังนั้นจึงเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนในการทำงานและเพลิดเพลินกับการเดิมพัน

“แต่ก็มีคาสิโน ดังนั้นพวกเขาควรจะสามารถเปิดประตูได้อย่างปลอดภัยอีกครั้งเช่นกัน

“ร้านเดิมพันสนับสนุนทางเศรษฐกิจ – และคาสิโน – ทำในแง่ของภาษีที่จ่ายให้กับกระทรวงการคลัง เช่นเดียวกับงานที่พวกเขาให้ จะมีความสำคัญในขณะที่สหราชอาณาจักรฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคระบาด”

ก่อนหน้านี้ BGC เตือนถึงอันตรายของการวางข้อจำกัดในคาสิโนในสกอตแลนด์ โดยกล่าวว่าการจำกัดเวลาเปิดจะเป็น“การระเบิดครั้งใหญ่”ต่อสถานที่ โดยจะเปิดอีกครั้งในเดือนสิงหาคมหลังจากปิดในเดือนมีนาคม

Cole จะยังคงดำรงตำแหน่งประธาน Football Index แต่ก้าวออกจากการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน โดยมี Mike Bohan ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดรับตำแหน่ง CEO

Bohan จะได้รับการสนับสนุนในบทบาทนี้โดย Ciaran Rowan ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

“ปีนี้เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับพวกเราทุกคน ซึ่งเราได้เห็นผลกระทบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในชีวิตของเรา” โคลกล่าว

“มันสอนเราทุกคนให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเราใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดและมองไปยังปี 2021 ด้วยความหวัง ฉันรู้สึกว่ามันสำคัญที่จะต้องไตร่ตรองว่าเรามาจากไหนและเมื่อเราก้าวเข้าสู่ปีที่หก ให้พิจารณาว่าเราจะมุ่งหน้าไปที่ใดต่อไป

“หลังจากห้าปีของการเฝ้าดูแพลตฟอร์มเติบโต ฉันดีใจที่ได้มอบสายบังเหียนให้กับไมค์และเซียแรน และหวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่บทใหม่นี้มีไว้สำหรับ Football Index”

Football Index ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ให้ผู้ใช้ซื้อขายความสำเร็จในอนาคตของนักฟุตบอลผ่านระบบที่เหมือนตลาดหุ้น

“การรีเซ็ตนี้จะสำเร็จได้เท่าที่เราทำได้ และการรับฟังเทรดเดอร์ของเรามีความสำคัญมากกว่าที่เคยในขั้นตอนนี้” Bohan กล่าว

“เราทราบดีว่าผู้ค้าจำนวนมากได้พูดถึงความสำคัญของผู้ให้บริการสภาพคล่อง และในฐานะผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจทั้งจากมุมมองของการซื้อขายและการพนันฟุตบอล เราได้รับความสนใจจากทั้งสองภาคส่วน

“ในขณะนี้ เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้ความสัมพันธ์เหล่านี้อยู่ในที่ที่ดี

“ด้วยการมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการตัดสินใจซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกลยุทธ์อัจฉริยะและความชื่นชมในการทำงานของผลิตภัณฑ์ เราตั้งตารอที่จะนำแพลตฟอร์มนี้ไปสู่ระดับใหม่ในปี 2564”

ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัว DraftKings Sportsbookในรัฐเทนเนสซีซึ่งเป็นบ้านเกิดของ Predators

ข้อตกลงระยะเวลาหลายปีนี้จะเป็นการสนับสนุนการแข่งขัน Bridgestone Arena ของทีม ซึ่งรวมถึงกระดานแดชเชอร์แบบคงที่และป้ายเสมือนจริงที่มองเห็นได้ทางทีวีสำหรับเกม Predators ที่ออกอากาศในระดับภูมิภาคทั้งหมด ป้ายสำหรับ DraftKings จะรวมอยู่ในหน้าจอ LED ของ Lexus Lounge ของสนามกีฬาสำหรับเกมเหย้า Predators ปกติและฤดูทั้งหมด

ผู้ดำเนินการกล่าวว่าการเป็นหุ้นส่วนจะช่วยให้ Predators นำแฟน ๆ เข้าใกล้เกมฮอกกี้มากขึ้น

“ทันทีที่พระราชบัญญัติการเล่นเกมกีฬาของรัฐเทนเนสซีได้รับการอนุมัติในเดือนเมษายน เราเริ่มค้นหาพันธมิตรการเดิมพันกีฬาที่มีประสบการณ์ทันที” Chris Junghans รองประธานบริหารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของ Nashville Predators กล่าว

“ด้วยการพนันกีฬาอย่างถูกกฎหมายตอนนี้มีอยู่ในเทนเนสซี เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของเรากับ DraftKings ชั้นนำของอุตสาหกรรม ด้วยข้อตกลงหลายปีนี้ แฟน ๆ ของ Predators ทั่วทั้งรัฐจะสามารถเข้าถึงมาตรฐานทองคำของเทคโนโลยีสารสนเทศการพนันกีฬา ซึ่งให้แพลตฟอร์มการแข่งขัน เชื่อถือได้ และมีความรับผิดชอบ”

อ่านเรื่องเต็มได้ที่ iGB North America

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Evolution ประกาศว่าได้เริ่มรวม NetEntเข้ากับข้อตกลง 19.60 พันล้านโครนสวีเดน (1.72bn/€1.91bn/$2.30bn)สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสล็อต ซึ่งตกลงกันในเดือนมิถุนายน ซึ่งจะทำให้มาตรการลดต้นทุน 30 ล้านยูโร รวมถึงการเลิกจ้าง 324 คนในมอลตา

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้ สหภาพแรงงานทั่วไป ซึ่งเป็นสหภาพการค้าที่ใหญ่ที่สุดของมอลตาและเป็นตัวแทนของพนักงานส่วนใหญ่ของ NetEnt ในมอลตา ได้ประกาศข้อพิพาททางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างและคุกคามการดำเนินการทางอุตสาหกรรม บริษัทกล่าวว่าธุรกิจต่างๆ ล้มเหลวในการรับทราบว่าเป็นตัวแทนพนักงานสำหรับการเลิกจ้างตามแผน

สิ่งนี้กล่าวว่าจะเป็นการละเมิดกฎระเบียบซ้ำซ้อน (การคุ้มครองการจ้างงาน) ของมอลตาซึ่งระบุว่า “นายจ้างที่เสนอให้ประกาศความซ้ำซ้อนร่วมกันมีหน้าที่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรถึงตัวแทนของพนักงาน” – และการโอนธุรกิจ (การคุ้มครองการจ้างงาน) ข้อบังคับซึ่งให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับการเลิกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ

แทนที่จะปรึกษากับสหภาพแรงงาน GWU กล่าวว่าธุรกิจได้แต่งตั้ง “ตัวแทนพนักงาน” ของตัวเอง GWU กล่าวว่าตัวแทนนี้ “เพิกเฉยต่อคำร้องของพนักงาน”

สหภาพแรงงานกล่าวเสริมว่าเชื่อว่าความล้มเหลวในการปรึกษาหารือเป็นการดำเนินการโดยเจตนาเพื่อจำกัดความสามารถของพนักงานในการใช้สิทธิของตนในขณะที่ต้องเผชิญกับความซ้ำซ้อน

“GWU ประณามกลยุทธ์ต่อต้านสหภาพของ NetEnt และ Evolution Gaming ซึ่งเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการปรึกษาหารืออย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานในช่วงเวลาที่สำคัญเมื่อพวกเขาต้องเผชิญกับความซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นก่อนวันคริสต์มาส” กล่าว

GWU เสริมว่า พนักงานได้รับแจ้งเรื่องการเลิกจ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเท่านั้น และบางคนกล่าวว่าพวกเขา “ถูกเจ้าของใหม่พาออกจากที่ทำงานในวันเดียวกันนั้น”

ศาลเข้าข้างคำขอของ GWU ในการออกคำสั่งห้าม ซึ่งหมายความว่าอย่างน้อยการเลิกจ้างจะถูกระงับไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาคดีในวันที่ 17 ธันวาคม

“ต้องขอบคุณการแทรกแซงของศาลตามคำขอเร่งด่วนของเรา ขณะนี้มีการเลิกจ้างที่ผิดกฎหมาย 324 ครั้ง” ตัวแทนของ GWU กล่าว “เราจะยังคงยืนยันว่า NetEnt และ Evolution Gaming ปฏิบัติตามภาระหน้าที่การปรึกษาหารืออย่างเต็มที่ และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่างานจะได้รับการบันทึก และหากเป็นไปไม่ได้ ค่าตอบแทนที่เหมาะสมจะได้รับการจ่าย”

คำแถลงของ Skarplöth เป็นการตอบสนองต่อความคิดเห็นของ Gustaf Hoffstedt ผู้บริหารระดับสูงของ BOS ในหนังสือพิมพ์ Svenska Dagbladet ของสวีเดนในเดือนตุลาคม

“ธุรกิจที่ถูกควบคุมโดยรัฐหรือเป็นเจ้าของนั้นได้รับการปฏิบัติอย่างผ่อนปรนมากกว่าอุตสาหกรรมเกมส่วนตัว” เขากล่าว

Skarplöth (ในภาพ) กล่าวว่าความคิดเห็นคือ “บางสิ่งที่ [เขา] ต้องการ[เอ็ด] ให้พยายามพูดถึงก่อนสิ้นปีนี้”

HASSE LORD SKARPLÖTH

เขากล่าวว่าความเป็นเจ้าของไม่ใช่ปัจจัยตัดสินว่าผู้ประกอบการรายใดประสบความสำเร็จมากที่สุด เขากล่าวว่าความสำเร็จในตลาดเกมแบบเปิดนั้นพิจารณาจากคุณภาพของข้อเสนอ

“ลูกค้าจะไม่เลือกผู้ให้บริการเกมโดยพิจารณาจากว่าใครเป็นเจ้าของบริษัท” เขากล่าว “พวกเขาจะเลือกบริษัทที่มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกที่สุด ออกแบบอย่างสวยงามที่สุด น่าตื่นเต้นที่สุด และในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการลูกค้าเป็นอย่างดี บางคนก็อยากจะเล่นบนม้า บางคนก็เล่นในคาสิโนและกีฬา บางคนก็เล่นกัน ดังนั้นบางทีชีวิตก็ไม่ยุติธรรมเลย”

นอกจากนี้ เขายังตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของ Hoffstedt เกี่ยวกับความจริงที่ว่าขีดจำกัดเงินฝากที่ขัดแย้งกันของสวีเดนSEK5,000ใช้กับคาสิโนออนไลน์เท่านั้น ก่อนหน้าหมวกได้หมายความว่าจะนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์การพนันทั้งหมดแต่ต่อไปนี้การต่อต้านจาก ATG , การพนันกีฬาและแนวดิ่งที่ไม่ใช่คาสิโนอื่น ๆ ที่ถูกทำให้ได้รับการยกเว้น

ตั้งแต่นั้นมา ATG ได้รับ ในวงกว้างสนับสนุน ของหมวกในขณะที่อื่น ๆ อีกมากมาย – รวมทั้ง BOS – ได้ รับเสียงในการต่อสู้ของพวกเขา

Skarplöthกล่าวว่าควรชัดเจนว่าการเดิมพันไม่ก่อให้เกิดอันตรายเท่ากับคาสิโนออนไลน์

“เราควรตกลงด้วยว่าการพนันบนม้าทำให้เกิดปัญหากับการพนันในระดับที่น้อยกว่ามากคือสิ่งที่คาสิโนออนไลน์ทำ เว้นแต่จะมีการวิจัยและสถิติที่พิสูจน์ได้ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างมากว่านี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมการพนันบนม้าจึงได้รับการยกเว้นจากข้อจำกัดบางประการ ไม่ ‘เข้าใจยาก’ อย่างที่กุสตาฟต้องการอ้างเลย”

ในสัปดาห์นี้ Spelinspektionen หน่วยงานกำกับดูแลของสวีเดน ได้ปรับ ATG ฐานฝ่าฝืนกฎเกณฑ์การฝากเงิน พบว่าในขณะที่ผู้เล่นไม่สามารถเล่นเกมคาสิโนได้หากพวกเขากำหนดขีดจำกัดการฝากเงินมากกว่า SEK5,000 ผู้เล่นสามารถเพิ่มและลดขีดจำกัดของพวกเขาได้อย่างง่ายดายเพื่อรับข้อกำหนดและเล่นเกมคาสิโนด้วยเงินฝากรายสัปดาห์สูงถึง SEK50,000 .

ในที่สุด Skarplöthกล่าวว่าความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับ ATG จะไม่ทำอะไรเพื่อช่วยผู้ประกอบการการพนันส่วนตัวที่เป็นสมาชิกของ BOS

“เครดิตทั้งหมดของคุณสำหรับการปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกของคุณ แต่การใส่ร้าย ATG และเกมม้าจะไม่ทำให้สมาชิกของคุณดีขึ้น”

ในขณะเดียวกัน Hoffstedt ปฏิเสธความคิดเห็นของ Skarplöth ที่ว่าผู้ปฏิบัติงานที่ดีที่สุดจะชนะเสมอ เขากล่าวว่าผู้ที่ต้องเผชิญกับกฎระเบียบของรัฐบาลที่เข้มงวดที่สุดจะเสียเปรียบอย่างมาก

“ฉันเตือนนักการเมือง ผู้ประกอบธุรกิจการพนัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เสมอว่าเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจว่าเธอต้องการจะวางเดิมพัน ณ ที่ใดในท้ายที่สุดแล้ว ไม่ใช่ผู้ควบคุมหรือผู้ประกอบธุรกิจการพนันใดๆ” เขากล่าว ฉันเห็นด้วยกับ Hans Skarplöth ในระดับนั้นว่าเป็นประสบการณ์ของลูกค้าในเรื่องความตื่นเต้น การพนันที่ไม่ยุ่งยาก และปลอดภัย ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งที่จะเล่นการพนัน แต่ฉันไม่เห็นด้วย – หรืออย่างน้อยก็เชื่อว่า Hans Skarplöth ประเมินต่ำไปอย่างจริงจัง – ผลกระทบของข้อจำกัดของรัฐบาลในเรื่องประสบการณ์ของลูกค้าและตำแหน่งที่จะวางเดิมพันของคุณ”

เขากล่าวว่าการแทรกแซงของรัฐบาลนี้โดยปกติในความโปรดปรานของ ATG และส่งผลเสียต่อภาคส่วนอื่น ๆ

“มันไม่ได้ดูหมิ่นอย่างที่ Skarplöth กล่าว เพื่อเน้นว่ารัฐบาลได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการการพนันที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาล ในกรณีของ ATG กับประธานและคณะกรรมการส่วนใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาล” Hoffstedt กล่าว “วิธีการดำเนินการเป็นหลักเพื่อแยกผลิตภัณฑ์การพนันหลักของบริษัทเหล่านั้นออกจากข้อจำกัดเพิ่มเติม นี่เป็นความจริงที่ชัดเจนที่ทุกคนสามารถสังเกตได้”

“ในขณะที่ RSI ยังคงขยายการดำเนินงานเกมเชิงโต้ตอบของเราต่อไปในหลายรัฐ เราหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจแบบเดียวกันกับที่เราได้รับจากผู้เล่นทั่วประเทศ” Richard Schwartz ประธาน Rush Street Interactive กล่าว .

Schwartz ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของ Rush Street Interactive ในรัฐเพนซิลเวเนียเพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถนำเสนอข้อเสนอที่แข็งแกร่งให้กับเวสต์เวอร์จิเนีย

ลีกและค่าคอมมิชชั่นไม่ได้เปิดเผยแนวทางปฏิบัติฉบับเต็ม แต่ผู้ดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่รวมการชักชวนให้เดิมพันในข้อความของพวกเขา “การพนันโฆษณาในบางช่วงของการแข่งขัน” ยังไม่ได้รับอนุญาต แต่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการเดิมพันที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีใบอนุญาตของเบลเยี่ยมไม่สามารถอุปถัมภ์สโมสรได้ และต้องรายงานผู้อุปถัมภ์ทั้งหมดไปยัง Cmmisison

“แต่ละความร่วมมือใหม่จะได้รับการประกาศไปยังคณะกรรมการการเล่นเกม” ลีกและผู้ควบคุมกล่าวว่า “เมื่อผู้ดำเนินการกระทำการละเมิดหรือสูญเสียใบอนุญาต คณะกรรมการการเล่นเกมจะรายงานสิ่งนี้ไปยัง Pro League และสโมสรเพื่อดำเนินการต่อไป”

คณะกรรมการความซื่อสัตย์อิสระจะถูกสร้างขึ้น ซึ่งรวมถึงตัวแทนจากโลกวิชาการและการกีฬา คณะกรรมการชุดนี้จะตรวจสอบนโยบายของสโมสรและจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริมความสมบูรณ์ของกีฬา

ลีกและคอมมิชชันกล่าวว่ารู้สึกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้เหนือกว่าข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อปกป้องลูกค้า

“จุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการสื่อสารและการตลาดเกี่ยวกับเกมแห่งโอกาสและการเดิมพันคือการปกป้องผู้บริโภค” พวกเขากล่าว “มันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะป้องกันการพนันที่มากเกินไปให้มากที่สุด นั่นคือเหตุผลที่ Gaming Commission และ Pro League ต้องการไปไกลกว่าที่กฎหมายกำหนดในวันนี้”