สมัครหวยจับยี่กี ไลน์คาสิโน ไตรมาสสองที่เป็นบวก

สมัครหวยจับยี่กี บัลติมอร์, 16 ส.ค. 2548 (PRIMEZONE) — View Systems, Inc. (OTCBB:VYST) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการป้องกันประเทศที่ล้ำสมัย ประกาศผลในเชิงบวกสำหรับช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548

ตามที่รายงานในรายงานของ View Systems ที่เพิ่งยื่นเมื่อ 10-Q รายได้ของเราในช่วงหกเดือนแรกอยู่ที่ $481,556 เทียบกับ $192,394 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 150 เปอร์เซ็นต์ กำไรขั้นต้นของเราอยู่ที่ 252,046 ดอลลาร์เทียบกับ 86,196 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 192 เปอร์เซ็นต์

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลดลง 55 เปอร์เซ็นต์สำหรับช่วงเปรียบเทียบปี 2548 และ 2547 ที่เปรียบเทียบกัน

ขาดทุนสุทธิของเราอยู่ที่ 184,377 ดอลลาร์ เทียบกับ 645,177 ดอลลาร์ ในช่วงหกเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินคือ 137,000 ดอลลาร์ เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับงวดหกเดือนเปรียบเทียบปี 2547 อยู่ที่ 538,685 ดอลลาร์ ลดการพึ่งพาการจัดหาเงินทุนมากกว่า 400,000 ดอลลาร์

ในเดือนสิงหาคม 2548 เราทำสัญญากับ Inter-Connect Electronics, Inc. (บริษัทในรัฐแมรี่แลนด์) เพื่อผลิตและประกอบหน่วย Visual First Responder ของเรา เรายังได้ทำสัญญากับ Sports Field Specialties, LLC (ผู้ผลิตในรัฐนิวยอร์ก) เพื่อสร้างสายผลิตภัณฑ์ SecureScan ข้อตกลงการผลิตเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถเคลียร์งานในมือปัจจุบันสำหรับสายผลิตภัณฑ์ของเราได้ งานในมือของเรา ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 มีคำสั่งซื้อและสัญญาเกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ

ในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมา เราได้ทำสัญญากับมหาวิทยาลัยนอร์เทิร์นฟลอริดาเพื่อพัฒนาแผงเซ็นเซอร์ใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ SecureScan ซึ่งทำให้เราสามารถลดต้นทุนของเซ็นเซอร์ได้สี่เท่า

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา การวิจัยตลาดได้แสดงให้เห็นว่าตลาดหลักของเราสำหรับ SecureScans ได้แก่ ระบบขนส่งมวลชน ราชทัณฑ์ ศาล สนามกีฬา และโรงเรียนขนาดใหญ่ ความจำเป็นในการส่งผ่านข้อมูลที่ปลอดภัยและรวดเร็วในสถานที่เล่นกีฬา เช่น ฟุตบอลอาชีพ เบสบอล และบาสเก็ตบอลเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ข้อดีของการถ่ายภาพแบบ “ไม่สัมผัส” อัตราการรับส่งข้อมูลที่พิสูจน์แล้ว และการจัดเก็บรูปภาพถาวรของบุคคลทั้งหมดที่สแกนให้โซลูชัน “ดีกว่า เร็วกว่า ถูกกว่า และปลอดภัยกว่า” สำหรับการคัดกรองบุคคล

โดยรวมแล้ว ยอดขายที่ต่อเนื่องจะได้รับแรงหนุนจากเงินจำนวน 3.6 พันล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะใช้ไปกับความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในงบประมาณปีงบประมาณ 2549 ซึ่งเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกนำไปใช้กับการรักษาความปลอดภัยในระดับรัฐและระดับท้องถิ่น ฝ่ายบริหารเชื่อว่าความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อการก่อการร้าย ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยอื่นๆ และการใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐฯ ในเรื่องความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะยังคงขับเคลื่อนการเติบโตในตลาดผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย

Gunther Than ซีอีโอของ View Systems กล่าวว่า “เรากำลังลดการพึ่งพาการเงินลงอย่างมาก เรารู้สึกว่า View Systems กำลังเข้ามาใกล้และสร้างธุรกิจในแบบเก่าด้วยการสร้างรายได้” “ไตรมาสที่ 2 ของเราสนับสนุนแนวโน้มของยอดขายที่เพิ่มขึ้นและการลดต้นทุนซึ่งทำให้เราสามารถทำกำไรได้ รายได้ที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนที่ลดลงคือแนวทางที่ถูกต้อง”

เกี่ยวกับ View Systems, Inc.

View Systems, Inc. นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทหาร หน่วยงานรัฐบาล สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา โรงแรม สถานที่จัดกิจกรรมและกีฬา และธุรกิจเชิงพาณิชย์ View Systems มีเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย ผู้ได้รับใบอนุญาต และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่กว้างขวาง

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าบางประการ นักลงทุนควรระมัดระวังว่าข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เมืองเอสโป ประเทศฟินแลนด์ – สมัครหวยจับยี่กี Asphalt: Urban GT(TM) 2 บนแพลตฟอร์ม N-Gage ซึ่งเป็นภาคต่อของซีรีส์ Gameloft ที่ทุกคนรอคอย จะพาเหล่าเกมเมอร์เข้าสู่โลกแห่งการแข่งรถในฝันสุดมันส์ พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง การขับขี่ที่ดียิ่งขึ้น ประสบการณ์และเอฟเฟกต์การชนที่น่าทึ่ง Asphalt: Urban GT 2 มีเพลงลิขสิทธิ์จาก Moby และนำเสนอภาพของ Pussycat Dolls สุดเซ็กซี่ในลาสเวกัส

มีรถยนต์และมอเตอร์ไซค์สี่สิบห้าคัน ตั้งแต่ Aston Martin ถึง Triumph เกมดังกล่าวดึงดูดผู้เล่นเข้าสู่การแข่งขันที่รวดเร็วและน่าตื่นเต้น และการไล่ล่าของตำรวจในสถานที่สิบสี่แห่ง เช่น ลอนดอน ซานฟรานซิสโก และโตเกียว Asphalt: Urban GT 2 บนแพลตฟอร์ม N-Gage รองรับผู้เล่นหลายคนพร้อมกันสูงสุดสี่คนผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth รวมถึงการแข่งในเงามืดและการจัดอันดับออนไลน์ใน N-Gage Arena

“Asphalt: Urban GT 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ของจริง แทร็กจริง ดนตรีจริง และความสนุกมากมาย!” Gregg Sauter ผู้อำนวยการ Games Publishing ของ Nokia กล่าว “คุณสามารถแข่งกับเพื่อนในสถานที่จริงด้วยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ในฝันของคุณ และทำลายสิ่งของและรถยนต์ระหว่างทาง”

“Asphalt Urban GT พร้อมด้วยรถในฝัน สถานที่ที่น่าตื่นเต้น และกราฟิก 3D ที่ยอดเยี่ยมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชน N-Gage” Julien Fournials รองประธานฝ่ายการผลิต Gameloft กล่าว “ในภาคต่อนี้ เรายกระดับมาตรฐานขึ้นจริงๆ การขับรถในฝันในลอสแองเจลิสขณะที่ถูกเฮลิคอปเตอร์ตำรวจไล่ตามคือประสบการณ์ที่ผู้เล่น N-Gage จะไม่มีวันลืม!”

ประสิทธิภาพขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งภาพที่ได้รับการปรับปรุงจะนำเกมของคุณไปสู่อีกระดับด้วยตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเช่นชุดเทอร์โบ ชุดตัวถัง ไวนิลด้านข้าง และนีออน แฟนการแข่งขันยังมีโอกาสสะสมโบนัสในรูปแบบของรถถังไนโตรและเงินเพื่อเร่งความเร็วให้เร็วขึ้นและหลอกยานพาหนะของพวกเขาให้มากยิ่งขึ้น!

นักเล่นเกมสามารถตรวจสอบ Asphalt: Urban GT 2 ที่ Leipzig Games Convention ในสัปดาห์นี้

เกี่ยวกับ N-Gage

สำรับเกม N-Gage เป็นอุปกรณ์มือถือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งกำลังสร้างตลาดใหม่ทั้งหมดสำหรับอุตสาหกรรมเกม แพลตฟอร์ม N-Gage สร้างขึ้นสำหรับนักเล่นเกมที่กระตือรือร้น เป็นเด็คเกมมือถือและเชื่อมต่อเครื่องแรกที่นำเสนอการเล่นเกมออนไลน์แบบผู้เล่นหลายคน 3 มิติคุณภาพสูงผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth และ GPRS อุปกรณ์ N-Gage ยังนำเสนอบริการ

เกมออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงแคตตาล็อกเกมที่ครอบคลุมและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากผู้เผยแพร่เกมชั้นนำ Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ Nokia และ N-Gage เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

เกี่ยวกับ Gameloft

Gameloft เป็นผู้จัดพิมพ์และผู้พัฒนาวิดีโอเกมชั้นนำระดับโลกสำหรับโทรศัพท์มือถือ ก่อตั้งขึ้นในปี 2542 และกลายเป็นหนึ่งในนักนวัตกรรมชั้นนำในสาขานี้ บริษัทสร้างเกมสำหรับโทรศัพท์มือถือที่มีเทคโนโลยี Java, Brew หรือ Symbian จำนวนโทรศัพท์มือถือทั้งหมดที่ใช้เทคโนโลยีนี้คาดว่าจะเกินหนึ่งพันล้านเครื่องในปี 2550 ข้อตกลงความร่วมมือกับผู้อนุญาต

ชั้นนำและบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านกีฬา เช่น Ubisoft Entertainment, Universal Pictures, Paramount Studios, Dreamworks, Vans, Vijay Singh และ Geoff Rowley ทำให้ Gameloft สามารถ สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับแบรนด์ต่างประเทศ นอกเหนือจากการเป็นพันธมิตรแล้ว Gameloft ยังเป็นเจ้าของและดำเนินการเกมต่างๆ เช่น Block Breaker Deluxe, Asphalt: Urban GT และ Siberian Strike ผ่านข้อตกลงกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายรายใหญ่ ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ ผู้จัดจำหน่ายเฉพาะทางและร้านค้า

ออนไลน์ Gameloft มีเครือข่ายการจัดจำหน่ายในกว่า 65 ประเทศ Gameloft มีสำนักงานทั่วโลกในนิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก มอนทรีออล ปารีส ลอนดอน ดุสเซลดอร์ฟ มิลาน บาร์เซโลนา ปักกิ่ง โตเกียว และฮ่องกง Gameloft จดทะเบียนใน Euronext Paris (ISIN: FR0000079600, Bloomberg: GFT FP, Reuters: GFT.PA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.gameloft.com

ลอสแองเจลิส, 17 ส.ค. 2548 (PRIMEZONE) — New Century Companies, Inc. (OTCBB:NCNC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตใหม่ชั้นนำของโรงกลึงคว้านแนวตั้งและเครื่องกลึงขนาดใหญ่ ประกาศในวันนี้ว่าขณะนี้บริษัทกำลังผลิต Quilite(r) โมดูลดูดซับเสียงน้ำหนักเบาสำหรับการขนส่งและการใช้งานอื่นๆ

การผลิต Quilite ซึ่ง New Century ประกอบบล็อก Quilite เป็นโมดูลสำหรับการขนส่งไปยังไซต์งาน ใช้กำลังการผลิตสำรองที่มีอยู่ที่โรงงานในแคลิฟอร์เนียของบริษัท และไม่ต้องการเงินทุนภายนอกเพิ่มเติม คาดว่าจะเพิ่มกำไรสุทธิเพิ่มเติมประมาณ 0.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 2548 ให้กับบริษัท Quilite คาดว่าจะสร้างรายได้ขั้นต่ำ 10 ล้านดอลลาร์ในปี 2549 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณ 30%

Quilite ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดย Quilite International ในลอสแองเจลิส เป็นวัสดุที่เบากว่าคอนกรีต ทนต่อการขีดเขียน และเร็วกว่าในการติดตั้งในรูปแบบผนังถึง 10 เท่า พร้อมการป้องกันเสียงที่เหนือกว่า มีการใช้ Quilite ในการใช้งานป้องกันเสียงรบกวนหลายแบบ รวมถึงผนังกันเสียงบนทางด่วนและกำแพงเสียงรอบๆ แหล่งกำเนิดเสียงอื่นๆ ตั้งแต่สนามกีฬาไปจนถึงหม้อแปลงไฟฟ้า

จนถึงปีนี้ Quilite มีรายได้เกือบ 2 ล้านดอลลาร์สำหรับหลายโครงการ ที่ใหญ่ที่สุดคือกำแพงเสียงบนถนนในลาสเวกัส ซึ่งทำรายได้ถึง 600,000 ดอลลาร์ มีการเพิ่มรายได้จำนวนเท่ากันในโครงการขนาดเล็ก โครงการที่กำลังจะมีขึ้นที่ใช้ Quilite มีกำหนดการที่แคลิฟอร์เนีย วอชิงตัน และแคนาดา

New Century CEO เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสายผลิตภัณฑ์ทั้งสอง

David Duquette ซีอีโอของ New Century กล่าวว่า “เรายินดีที่ได้เห็นข้อตกลงด้านการผลิตฉบับใหม่ของเรากับ Quilite International ทำให้กำไรสุทธิเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตรากำไรสูง “การผลิต Quilite ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นวิธีที่เหมาะที่สุดในการใช้ประโยชน์จากการลงทุนที่มีอยู่ของเราในโรงงานและอุปกรณ์ ในขณะที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจหลักของเราในการผลิตเครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ขึ้นใหม่”

Duquette กล่าวเสริมว่า “กลุ่มผลิตภัณฑ์ Quilite และเครื่องมือกลทั้งสองสายนี้มีความเหมาะสมในเวลานี้ พระราชบัญญัติการขนส่งพื้นผิวของรัฐบาลกลางฉบับใหม่มูลค่า 286.4 พันล้านดอลลาร์ควรก่อให้เกิดกระแสของทางหลวงใหม่และการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการ สำหรับ Quilite ผลิตภัณฑ์ผนังกันเสียงที่เหนือชั้น

โอกาสของ Quilite ยังได้รับการปรับปรุงด้วยราคาคอนกรีตที่พุ่งสูงขึ้น Quilite ผนังกันเสียงนั้นติดตั้งได้เร็วกว่าที่ทำมาจากบล็อกคอนกรีตมาก ตอนนี้เริ่มที่จะตีคอนกรีตบน ส่วนหน้าราคาวัสดุเช่นเดียวกับต้นทุนแรงงาน

“ในขณะเดียวกัน เราคาดว่าร่างกฎหมายพลังงานของรัฐบาลกลางฉบับใหม่จะมีผลเช่นเดียวกันกับตลาดสำหรับเครื่องจักรของเรา ซึ่งถูกใช้โดยผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า เช่น กังหัน” นายดูเคตต์สรุป

เกี่ยวกับบริษัท นิว เซ็นจูรี่ อิงค์

New Century ภายใต้ชื่อแบรนด์ Century Turn ไลน์คาสิโน เชี่ยวชาญด้านการผลิต การผลิตซ้ำ และการปรับแต่งเครื่องจักรใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกัดคว้านแนวตั้งและเครื่องกลึงขนาดใหญ่ ด้วยการนำเสนอโรงกลึงคว้านแนวตั้งที่นำกลับมาผลิตใหม่ บริษัทสามารถประหยัดหรือประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้หลายล้านดอลลาร์ต่อปีโดยการนำการหล่อที่สำคัญของแต่ละโรงสีกลับมาใช้

ใหม่ การประหยัดเหล่านี้ โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 40% ถึง 60% ทำให้ New Century เป็นผู้ผลิตเครื่องคว้านแนวตั้งที่แข่งขันกับราคาได้มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา การประหยัดต้นทุนเหล่านี้จะส่งต่อไปยังลูกค้าของ New Century และให้โอกาสพวกเขาในการผลิตแบบหมุนเวียน ส่วนประกอบกังหันสำหรับผลิตไฟฟ้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า เครื่องจักรของ New Century ยังถูกใช้โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไอพ่น ชิ้นส่วนเกียร์ลงจอดบนเครื่องบิน และส่วนประกอบน้ำมันและก๊าซ เป็นต้นwww.newcenturyinc.com

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า: ยกเว้นข้อมูลในอดีต ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความเหล่านั้น ความเสี่ยงและความ

ไม่แน่นอนเหล่านั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ยื่นต่อทุกไตรมาสของบริษัท แบบฟอร์มข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ด้วยความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและสมมติฐานเหล่านี้ เหตุการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจไม่เกิดขึ้น

แวนคูเวอร์, วอชิงตัน, 17 ส.ค. 2548 (PRIMEZONE) — Automotive Specialty Concepts (Pink Sheets:AMVS) ประกาศในวันนี้ว่ากำลังจัดตั้งบริษัทในเครือแห่งใหม่ภายใต้กลุ่ม AMVS

เด็กซ์เตอร์ มอร์ริสันจะเป็นประธาน ภารกิจคือการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโครงการระดมทุนสำหรับเยาวชนของประเทศ

“เราจะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ฝาครอบสวิตช์ไฟ เสื้อยืด และของที่ระลึกอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมโปรแกรมการตระหนักรู้เกี่ยวกับยาเสพติดด้วยข้อความเชิงบวก และจะให้โอกาสองค์กรในการหาเงินผ่านการขายโปรแกรมเสริมเหล่านี้” กล่าว คุณมอร์ริสัน.

“ในกระบวนการนี้ เราจะสร้างแบรนด์ AMVS ของเราต่อไป และคาดว่าจะสร้างยอดขายของผลิตภัณฑ์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง”

ปัจจุบัน กฎหมายกดดันให้ลดการใช้สารเสพติดของนักกีฬาของประเทศ สภาคองเกรสกำลังกดดันให้สำนักงานปราบปรามยาเสพติด ( http://www.usdoj.gov/dea/ ) และคณะกรรมการโรงเรียนหาวิธีหยุดการใช้สเตียรอยด์ที่รุนแรง หลายรัฐได้จัดตั้งการทดสอบยาแบบสุ่ม แต่อีกหลายรัฐกำลังบ่น

บริษัทได้ส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาซึ่งกำลังตัดสินใจและติดต่อกับพวกเขาเกี่ยวกับโครงการของเรา นอกจากนี้ โรงเรียนหลายแห่งในเท็กซัสได้สั่งซื้อแล้ว รวมทั้งโรงเรียนมัธยม Crawford และอีกหลายแห่งในรัฐวอชิงตัน

รายการได้รับความสนใจอย่างมากจากความช่วยเหลือของผู้มีชื่อเสียง Mel Renfro, Dallas Cowboy Hall-of-Famer คุณ Renfro สนใจที่จะต่อสู้กับปัญหาสเตียรอยด์และสนับสนุนเป้าหมายการระดมทุนของแต่ละองค์กร คุณเรนโฟรมีมูลนิธิช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่แล้ว http://www.starfishfoundation.com

Automotive Specialty Concepts, Inc. เป็นผู้ให้บริการทางเลือกทางการตลาดสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เชี่ยวชาญด้านของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาและงานศิลปะที่สะสมได้สำหรับเจ้าของรถ โดยเฉพาะโลโก้ที่ปรับแต่งสำหรับมหาวิทยาลัย และลีกและทีมกีฬาที่จัดตั้งขึ้น บริษัทมีการคุ้มครองสิทธิบัตรสำหรับกระบวนการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัทยังเชี่ยวชาญด้านการระดมทุนและโครงการสร้างจิตสำนึกเรื่องยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ข้อความดังกล่าวอิงตามการคาดการณ์ในปัจจุบันของผู้บริหาร และขึ้นอยู่กับปัจจัย ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ เหตุการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก

จากสิ่งที่อ้างถึงหรือบอกเป็นนัยในข้อความดังกล่าว นอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่แท้จริงในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของเราในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของเรา จัดการการเติบโตของเรา ปกป้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ดึงดูดลูกค้าใหม่และทั่วไป ภาวะเศรษฐกิจที่ส่งผลกระ

ทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะการเมืองโลก เช่น การก่อการร้าย และความขัดแย้งกับอิรัก ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งกล่าว ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น บริษัทไม่ได้ตั้งใจที่จะปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ หลังจากวันที่ของข่าวเผยแพร่นี้ เพื่อให้ข้อความเหล่านี้สอดคล้องกับผลลัพธ์จริงหรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

ไตรมาสที่สองเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาในแง่ของยอดขายซึ่งมีมูลค่า 22.5 ล้านโครนสวีเดน (9.0) และเพิ่มขึ้น 150% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

Net Insight ได้รับคำสั่งซื้อที่ใหญ่ที่สุดสองรายการในช่วงไตรมาสที่สอง ขั้นแรก ชนะสัญญาภายในกลุ่ม DTT (โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน) จาก Broadcast Service Danmark สำหรับการสร้างเครือข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของเดนมาร์ก ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านโครนสวีเดน เครือข่ายจะถูกสร้างขึ้นด้วยแพลตฟอร์ม Nimbra ของ Net Insight และเผยแพร่ทีวีไปยังประชากรเดนมาร์ก แพลตฟอร์ม Nimbra ใช้เพื่อนำสัญญาณทีวีจากผู้แพร่ภาพกระจายเสียงในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ผ่านใยแก้วนำแสงและลิงก์ไมโครเวฟ ไปยังเสาส่งสัญญาณที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศเดนมาร์ก

ประการที่สอง Net Insight ได้รับคำสั่งอ้างอิงที่ยอดเยี่ยมภายในกลุ่มเมโทร/คอร์ที่สำคัญด้วยคำสั่งซื้อจาก SAVVIS ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบบูรณาการ สำหรับการสร้างเครือข่ายหลักใหม่ในสหรัฐอเมริกา คำสั่งซื้อมีมูลค่าประมาณ 35 ล้านโครนสวีเดน เครือข่ายจะขนส่งเสียง ข้อมูล และวิดีโอทั้งหมด และจะถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มรุ่นต่อไปของ Net Insight (Nimbra 688) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครือข่ายที่มีความจุสูง อุปกรณ์จะจัดส่งให้ในปี พ.ศ. 2549

Net Insight ยังคงขยายรายชื่อลูกค้าระดับโลกอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของยุโรปยังเลือกแพลตฟอร์ม Nimbra ของ Net Insight เพื่อปรับใช้เครือข่ายสื่อระดับชาติใหม่ เครือข่ายจะเชื่อมต่อสนามกีฬาหลักสำหรับการสนับสนุนวิดีโอกีฬาสด รวมถึงการส่งข้อมูลและเสียง มีการส่งมอบและติดตั้งเครือข่ายในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2548

Net Insight ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับเครือข่ายสื่อที่ล้ำสมัยสำหรับ VCC Perfect Pictures (VCC) บริษัทหลังการผลิตของเยอรมัน เครือข่ายดังกล่าวเชื่อมต่อบริษัทในเครือของ VCC ในเยอรมนี และช่วยให้มีโซลูชันการขนส่งที่รวดเร็วและคุ้มค่าใช้จ่ายสำหรับวิดีโอระดับมืออาชีพผ่าน SDI และอีเทอร์เน็ต VCC ผลิตสปอตโฆษณาทางทีวี โฆษณา และสื่อวิดีโออื่นๆ ด้วยเครือข่าย การใช้แพลตฟอร์ม Nimbra ของ Net Insight ทำให้ VCC และลูกค้าสามารถรับชม พูดคุย และแก้ไขเนื้อหาเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ โดยทำงานในสถานที่ต่างๆ

บริษัทโทรคมนาคมของแคนาดา VDN เลือก Net Insight สำหรับการสร้างเครือข่ายสื่อของแคนาดา ทางเครือข่ายจะจัดจำหน่ายเคเบิลทีวีและให้บริการสื่ออย่างมืออาชีพ ซึ่งช่วยให้ VDN สามารถขนส่งโปรแกรม CATV ในปัจจุบัน รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายสู่ตลาดบริการสื่อระดับมืออาชีพ

Net Insight ยังได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมหลายรายการเกี่ยวกับโหนด Nimbra เพิ่มเติมจากผู้ให้บริการสื่อหลายรายเกี่ยวกับความจุที่เพิ่มขึ้นในเครือข่ายของพวกเขา

การติดตั้งและการตรวจสอบทางเทคนิค

Net Insight นำเสนอระบบการจัดการเครือข่าย Nimbra Vision รุ่นปรับปรุงที่ออกแบบมาสำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและบริษัทสื่อมืออาชีพที่งาน NAB 2005 ในลาสเวกัสในเดือนเมษายน การใช้หน้าจอสัมผัสเพียงจอเดียว การเปิดใช้งานเหตุการณ์ตามกำหนดการช่วยให้มั่นใจถึงการจัดเตรียมบริการตามเวลา เส้นทาง และความจุที่กำหนดทั่วทั้งเครือข่าย ระบบการจัดการหน้าจอสัมผัสแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใครผสานรวมซอฟต์แวร์การตั้งเวลาจาก Dimetis GmBH เข้ากับระบบการจัดการเครือข่าย Nimbra Vision

ที่ Supercomm2005 ในชิคาโก Net Insight ได้เปิดตัวสวิตช์หลายบริการรุ่นถัดไปของ Nimbra 600 ซึ่งสามารถส่งมอบความจุสวิตช์ได้มากถึง 1 เทราบิตต่อวินาทีต่อแร็ค Nimbra 600 series ใช้ NG SDH/SONET และสถาปัตยกรรมสวิตชิ่งที่ล้ำสมัยของ Net Insight เพื่อให้การสวิตชิ่งแบบ cost-per-bit ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรมโดยไม่มีการสูญหายของแพ็กเก็ต ด้วยประสิทธิภาพระดับผู้ให้บริการรวมกับต้นทุนที่ลดลงอย่างมาก ซีรีส์ Nimbra 600 มีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการคุณภาพบริการที่เข้มงวด 100% ของเครือข่าย Triple-play และเครือข่ายสื่อ ตลอดจนเปิดโอกาสในการให้บริการที่สร้างรายได้ใหม่บนเครือข่ายในเมืองใหญ่และเครือข่ายหลัก . Nimbra 600 ซีรีส์ในปัจจุบันประกอบด้วยสวิตช์หลายบริการสองตัวคือ Nimbra 680 ซึ่งเป็นสวิตช์บริการหลายตัว 80 Gbps สำหรับเมโทรคอร์, การเล่นสามเท่า,

ห้างหุ้นส่วน

Net Insight ได้ลงนามในข้อตกลงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Charles Industries ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำในสหรัฐฯ ด้านเทคโนโลยีการเข้าถึงและส่งสัญญาณโทรคมนาคม พันธมิตรดังกล่าวจะยกระดับ Net Insight และตำแหน่งของ Charles Industries ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นการเข้าถึงบรอดแบนด์แบบ end-to-end ชั้นนำสำหรับผู้ให้บริการและผู้ให้บริการไร้สาย และผู้รวมระบบ ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Charles Industries และ Net Insight จะทำงานร่วมกันเพื่อเติมเต็มโอกาสในการขายและการตลาดของโซลูชันวิดีโอและ Triple Play แก่ผู้ให้บริการ Telco ในสหรัฐอเมริกา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

Net Insight ยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ Net Insight จะมีศักยภาพมากขึ้นในการเข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวกับเซ็กเมนต์และลูกค้า แพลตฟอร์มดังกล่าวยังเหมาะสำหรับเครือข่ายที่มีความจุสูงในกลุ่มปัจจุบัน และยังสามารถเพิ่มศักยภาพการขายในกลุ่มเครือข่ายหลักได้อีกด้วย ผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปจะพร้อมสำหรับการจัดส่งในปลายปี 2548

ปัญหาสิทธิ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม มีการประกาศว่าคณะกรรมการ Net Insight ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นสิทธิพิเศษที่มีหลักประกันโดยสมบูรณ์ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 98.5 ล้านโครนสวีเดน ภายใต้เงื่อนไขของการอนุมัติจากการประชุมวิสามัญ การเพิ่มทุนจะใช้สำหรับการจัดหาเงินทุนเพื่อการเติบโตของยอดขายและกิจกรรมทางการตลาด

มีมติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2548 อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ในการออกหุ้นบุริมสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุกช่วงของหุ้นที่มีอยู่สี่ (4) หุ้น โดยไม่คำนึงถึงกลุ่ม จะให้สิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นประเภท B ใหม่หนึ่ง (1) หุ้น ในราคาเสนอขาย 1.35 โครนสวีเดนต่อหุ้น Net Insight ได้ออกหุ้นคลาส B ใหม่ 72,927,315 หุ้นร่วมกับการสมัครสมาชิกเต็มรูปแบบสำหรับปัญหานี้ซึ่งรับประกันได้

ที่ประชุมใหญ่ยังได้ลงมติในสิ่งที่เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการตัดสินใจของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกหุ้นใหม่ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ว่าข้อบังคับของ บริษัท ควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้ (i) ทุนเรือนหุ้นประกอบด้วยขั้นต่ำ 10,000,000 โครนสวีเดนและสูงสุด SEK 40,000,000 และ (ii) สูงสุด 400,000,000 หุ้นคลาส A และ 1,000,000,000 คลาส B สามารถออกได้ ปัญหาด้านสิทธิ์ถูกจองเกินจำนวนอย่างมากโดยไม่ต้องใช้การค้ำประกัน

นิทรรศการและกิจกรรม

Net Insight เข้าร่วมอย่างประสบความสำเร็จอย่างมากในงานแสดงสื่อ NAB 2005 สมาคมผู้แพร่ภาพกระจายเสียงแห่งชาติ ที่ลาสเวกัสในเดือนเมษายน ซึ่งมีบริษัทประมาณ 1,200 แห่งในอุตสาหกรรมสื่อมืออาชีพจัดแสดงอยู่

นอกจากนี้ Net Insight ยังได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมผู้แพร่ภาพกระจายเสียงแห่งอเมริกาเหนือ (NABA) ในเดือนพฤษภาคมที่โตรอนโต ประเทศแคนาดา NABA เป็นสหภาพขององค์กรกระจายเสียงทั่วอเมริกาเหนือ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้แพร่ภาพกระจายเสียงในอเมริกาเหนือและต่างประเทศ NABA เป็นตัวแทนของผู้แพร่ภาพกระจายเสียงที่ประสบความสำเร็จและทรงอิทธิพลที่สุดหลายแห่งในอเมริกาเหนือ

Net Insight มีบูธร่วมกับชาร์ลส์ อินดัสตรีส์ พาร์ทเนอร์สามรายรายใหม่ที่ Supercomm 2005 ในเมืองชิคาโกเมื่อเดือนมิถุนายน ซึ่งได้มีการสาธิตโซลูชันวิดีโอ Nimbra / STEP DSL ที่รวมกัน Supercomm คืองานนิทรรศการและการประชุมประจำปีสำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารและผู้จัดการเครือข่ายส่วนตัว

Net Insight ได้รับคำสั่งเสริมจากผู้ให้บริการเครือข่ายในยุโรปสำหรับการสร้างเครือข่ายสื่อที่ใหญ่ขึ้น ความจุของเครือข่ายจะได้รับการอัปเกรด เมืองและลูกค้าจะเชื่อมต่อกันมากขึ้น

นอกจากนี้ ลูกค้ารายหนึ่งของ Net Insight ในอุตสาหกรรมสื่อมืออาชีพได้สั่งซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับการขยายเครือข่ายสื่อระหว่างประเทศ

องค์กร

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม Net Insight ได้ว่าจ้าง Mahmud Noormohamed เป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจสำหรับอเมริกาเหนือ Mahmud มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในภาคไอที ล่าสุดเขาเป็นรองประธานฝ่ายโซลูชันที่ British Telecom North America ซึ่งเขาได้พัฒนาบัญชีลูกค้าใหม่ และพัฒนาและจัดการพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

แนวโน้มตลาดและแนวโน้มในอนาคต

ยอดขายสำหรับไตรมาสที่สองมีมูลค่า 22.5 ล้านโครนสวีเดน ซึ่งสูงกว่ายอดขายในไตรมาสแรกเล็กน้อย ยอดขายของ Net Insight มีมูลค่ารวม 43.5 ล้านโครนสวีเดน (22.1) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2548 การเติบโตส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมสื่อระดับมืออาชีพและกลุ่มย่อย DTT (โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2548 บริษัทได้รับคำสั่งซื้อเชิงกลยุทธ์และสำคัญจากลูกค้า เช่น Broadwing และ Broadcast Services Denmark ในตลาดสื่อระดับมืออาชีพ รวมทั้งจาก SAVVIS ในตลาดหลัก/เมืองใหญ่ ซึ่งวางตำแหน่ง Net Insight ให้ดีเพื่อดำเนินการต่อ โมเมนตัมในปี 2549

แนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และบริษัทคาดว่าความต้องการจะยังคงพัฒนาต่อไปในเกณฑ์ดี เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่พิสูจน์แล้วและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่ แนวโน้มยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปียังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ เนื่องจากการออกหุ้นใหม่ บริษัทจะเสริมความแข็งแกร่งทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

หารายได้

ยอดขายรวมเป็น 43.5 ล้านโครนสวีเดน (22.1) สำหรับงวด เพิ่มขึ้น 97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขาดทุนจากการดำเนินงานมีจำนวน -35.4 ล้านโครนสวีเดน (-41.2) และขาดทุนหลังรายการทางการเงินมีจำนวน -35.0 ล้านโครนสวีเดน (-40.3) สุทธิทางการเงินมีจำนวน 0.4 ล้านโครนสวีเดน (0.9)

พนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ สิ้นงวดคือ 70 (69) ซึ่งบริษัทย่อยในอเมริกามีพนักงาน 5 (5) คน

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีจำนวน 62.4 ล้านโครนสวีเดน (55.0) การเพิ่มขึ้นของต้นทุนส่วนใหญ่หมายถึงการใช้จ่ายในการพัฒนาที่สูงขึ้นเนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนโดยลูกค้า

สภาพคล่อง

ตามที่ระบุไว้ในรายงานก่อนหน้านี้ บริษัทประสบความสำเร็จในการระดมทุน SEK 98.5 ล้าน (ก่อนที่จะออกค่าใช้จ่าย) ในเรื่องสิทธิจองซื้ออย่างเต็มที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ลูกหนี้สุทธิจำนวน 90.1 ล้านโครนสวีเดนที่เกี่ยวข้องกับการออกสิทธิได้บันทึกอยู่ภายใต้ลูกหนี้อื่น

ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant 6b) ให้กับนิติบุคคลและบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งค้ำประกันการออกหุ้นดังกล่าว ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดได้รับการไถ่ถอนแล้ว และจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดมาที่บริษัทจำนวน 6.6 ล้านโครนสวีเดน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไถ่ถอนจำนวน 4.4 ล้านโครนสวีเดนได้บันทึกภายใต้ลูกหนี้อื่น

เงินลงทุน เงิน

ลงทุนในเครื่องมือ อุปกรณ์และส่วนปรับปรุงสถานที่มีจำนวน 0.3 ล้านโครนสวีเดน (0) ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของบริษัท 14.4 ล้านโครนสวีเดน (6.3) ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด สิ่งเหล่านี้ถือเป็นสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตน

บริษัทแม่

มูลค่าการซื้อขายสุทธิของบริษัทแม่อยู่ที่ 62.4 ล้านโครนสวีเดน (22.1) การขาดดุลหลังรายการทางการเงินมีจำนวน -30.9 ล้านโครนสวีเดน (-43.4) กองทุนสภาพคล่องมีจำนวน 15.9 ล้านโครนสวีเดน (105.1) การขาดดุลภาษีสะสมที่คำนวณได้สำหรับธุรกิจในบริษัทแม่อยู่ที่ประมาณ 1,021 ล้านโครนสวีเดน ไม่มียอดขาดภาษีสะสมในบริษัทย่อย

การปรับ IFRS

ยอดคงเหลือต้นงวดได้รับการปรับตาม IFRS ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2548 บริษัทปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และงบกำไรขาดทุนและงบดุลต่อไปนี้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านี้ รายงานประจำไตรมาสนี้เป็นไปตาม IAS 34 เช่นกัน การเปลี่ยนไปใช้การบัญชีตามกฎ IFRS ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีของบริษัทดังนี้

ค่าความนิยมที่รายงานของบริษัทจะไม่ถือเป็นสินทรัพย์ที่คิดค่าเสื่อมราคาอีกต่อไป แต่จะต้องได้รับการประเมินมูลค่าทุกครั้งตาม IFRS 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าที่แท้จริงว่าเป็นสินทรัพย์อย่างถูกต้อง ในการคำนวณยอดคงเหลือปี 2547 ใหม่ ค่าเสื่อมราคาของค่าความนิยมจำนวน 653,000 โครนสวีเดนได้รับการแก้ไขและลดการขาดดุลสะสม

แผนตัวเลือกหุ้นพนักงานดีเด่นของบริษัทสองแผนได้รับการพิจารณาตาม IFRS 2 โปรแกรมที่โดดเด่นรายการที่สามได้รับการจัดสรรก่อนวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 และไม่ได้รับผลกระทบจากกฎใหม่ ผลกระทบหลังการคำนวณใหม่ตาม IFRS 2 คือการเพิ่มขึ้นของการขาดดุลสะสมจำนวน SEK 258,000 รายได้สุทธิสำหรับงวดรวมถึงต้นทุน 129,000 โครนสวีเดนสำหรับ

โปรแกรมตัวเลือกหุ้นของพนักงาน แผนตัวเลือกสต็อคสต็อคพนักงานที่ออกในปี 2547 ยังไม่ได้รับการจัดสรร ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2548 โปรแกรมนี้เกี่ยวข้องกับตัวเลือกพนักงานที่เสนอโอกาสในการได้รับหุ้นชุดบีสูงสุด 6,700,000 หุ้น สิ่งเหล่านี้มีระยะเวลารวมสี่ปี ซึ่งในระหว่างนั้น ค่าใช้จ่ายของโปรแกรมจะได้รับการจัดการตาม IFRS 2 กล่าวคือ เป็นมูลค่าของตัวเลือก ณ เวลาที่จัดสรร

ผลกระทบดังกล่าวเป็นเพียงผลกระทบเดียวที่บริษัททราบในขณะนี้และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทในช่วงปลายปี 2548 อย่างไรก็ตาม IFRS อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการติดตามโดยบริษัท และจะส่งผลให้ การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี หากมี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนและงบดุลของบริษัท โปรดดูหมายเหตุ 1

เอสโป ประเทศฟินแลนด์ – Nokia, Games Workshop และ THQ Wireless ประกาศเปิดตัวแฟรนไชส์ ​​Warhammer 40,000 ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงบนแพลตฟอร์ม N-Gage ด้วย Warhammer 40,000: Glory in Death เกมกลยุทธ์บนโต๊ะสุดคลาสสิกที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจาก Games Workshop ได้รับการผลิตและพัฒนาขึ้นสำหรับแพลตฟอร์ม N-Gage สำหรับแฟน ๆ Warhammer 40,000 คน เพื่อรวมตัวกันและเริ่มเล่นเกมสงครามแบบผู้เล่นหลายคนผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth และ N-Gage Arena ซึ่งเป็นชุมชนเกมออนไลน์บนมือถือทั่วโลกของ Nokia

Gregg Sauter ผู้อำนวยการ Games Publishing ของ Nokia กล่าวว่า “Warhammer 40,000 เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจรักกลยุทธ์แนวไซไฟทั่วโลก โดยมีการขายตัวละครจิ๋วกว่า 100 ล้านตัวต่อปีผ่าน Games Workshop” Sauter กล่าวต่อว่า “พัฒนาโดย Razorback เวอร์ชันของเรารักษาระบบและการเล่นเกมที่ออกแบบมาอย่างดีของต้นฉบับและมอบ

ประสบการณ์ Warhammer 40,000 ที่แท้จริงให้กับแฟน ๆ ผสมผสานประสบการณ์ที่ดื่มด่ำอย่างมากซึ่งนักเล่นเกมสามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลาและความสามารถของ Warhammer 40,000: ให้แฟนๆ ของ Glory in Death แข่งขันกับแฟนๆ คนอื่นๆ ผ่าน N-Gage Arena และเราคิดว่าเกมเมอร์จะต้องตื่นเต้นอย่างแน่นอน”

เนื้อเรื่องในอนาคตอันใกล้ Warhammer 40,000: Glory in Death บนแพลตฟอร์ม N-Gage ประกอบไปด้วยประสบการณ์ Warhammer 40,000 ทั้งหมดที่ผู้เล่นควบคุมหนึ่งในสี่เผ่าพันธุ์: Orks, Space Marines, Eldar และ Chaos Marines ซึ่งแต่ละเผ่ามีประวัติและเกมของตัวเอง รูปแบบที่จะเชี่ยวชาญและควบคุมในสี่แคมเปญในเรื่องราวที่เชื่อมต่อกัน Warhammer 40,000: Glory in Death สร้างประสบการณ์ที่สมจริงขึ้นใหม่สำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าในโหมดแคมเปญผู้เล่นคนเดียวหรือ Hotseat ผู้เล่นสองคนพร้อมสำรับเกม N-Gage หนึ่งสำรับ หรือผู้เล่นสองคนผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth หรือ N-Gage Arena

อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาภาพที่ยอดเยี่ยม Warhammer 40,000: Glory in Death ใช้รูปแบบภาพที่แตกต่างเพื่อทำให้จักรวาล Warhammer 40,000 มีชีวิตบนแพลตฟอร์ม N-Gage สิ่งนี้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากอาร์ตเวิร์กตัวละครในเกมที่ออกแบบโดย Mike McMahon หนึ่งในศิลปินการ์ตูนยอดนิยมของ 2000AD ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับ WatchTower และ Fat City

รูปลักษณ์แรกของเกมจะมอบให้กับสื่อที่ได้รับการคัดเลือกที่ GenCon ในอินเดียแนโพลิส สหรัฐอเมริกา และ Leipzig Games Convention ในเยอรมนี Warhammer 40,000 บนสำรับเกม N-Gage คาดว่าจะครอบครองโลกของเกมเมอร์ N-Gage ในช่วงฤดูหนาวปี 2549

เกี่ยวกับ N-Gage

สำรับเกม N-Gage เป็นอุปกรณ์มือถือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งกำลังสร้างตลาดใหม่ทั้งหมดสำหรับอุตสาหกรรมเกม แพลตฟอร์ม N-Gage สร้างขึ้นสำหรับนักเล่นเกมที่กระตือรือร้น เป็นเด็คเกมมือถือและเชื่อมต่อเครื่องแรกที่มีการเล่นเกม 3 มิติคุณภาพสูงแบบออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth และ GPRS อุปกรณ์ N-Gage ยังนำเสนอบริการเกมออนไลน์ที่ไม่เหมือนใคร รวมถึงแคตตาล็อกเกมที่ครอบคลุมและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากผู้เผยแพร่เกมชั้นนำ Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ Nokia และ N-Gage เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation

เกี่ยวกับ Games Workshop

Games Workshop Group PLC เป็นบริษัทเกมบนโต๊ะที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทตั้งอยู่ในเมืองนอตทิงแฮม สหราชอาณาจักร ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายเกม Warhammer และ Warhammer 40,000 เกม โมเดลทหาร นวนิยาย ผ่านศูนย์งานอดิเรกมากกว่า 320 แห่ง สั่งซื้อทางไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต และร้านค้าปลีกอิสระมากกว่า 4,000 แห่งในกว่า 50 แห่ง

ประเทศทั่วโลก มันยังพัฒนาเกมไพ่รวบและเกมเล่นตามบทบาท Games Workshop, Warhammer, Warhammer 40,000, Warhammer 40,000: Glory in Death และรูปภาพ เผ่าพันธุ์ และตัวละครทั้งหมดจากจักรวาล Warhammer 40,000 เป็น ®, TM และ/หรือ © Games Workshop Ltd 2000-2005 ซึ่งจดทะเบียนต่างกันในสหราชอาณาจักรและอื่น ๆ ประเทศต่างๆ ทั่วโลก สงวนลิขสิทธิ์.

เกี่ยวกับ THQ Wireless

THQ Wireless Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ THQ Inc. (NASDAQ: THQI) เป็นผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงบนมือถือ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ไร้สายที่หลากหลาย รวมถึงเกม ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคล บริการข้อมูล และการส่งข้อความตามใบอนุญาตชั้นนำ เช่น WWETM, Star Wars, ยอดนิยม

คุณสมบัติของตู้เพลงและลีกกีฬาอาชีพรวมถึง NFL, NBA, NHL, MLB และ NHRA นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เพื่อความบันเทิงแบบไร้สายแล้ว ความสนใจในการควบคุมของ THQ Wireless ใน MINICK ยังช่วยให้บริษัทสามารถเข้าถึงเครือข่ายการรับส่งข้อความระดับพรีเมียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำเสนอ

บริการที่หลากหลายตั้งแต่การกระจายเนื้อหาไปจนถึงแคมเปญการตลาดบนมือถือ และทำให้บริษัทอยู่ในระดับแนวหน้าของตลาดการรับส่งข้อความที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ THQ Wireless มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองกาลาบาซัส รัฐแคลิฟอร์เนีย มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก นอกเหนือจากข้อตกลงการจัดจำหน่ายผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายทั่วโลก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thqwireless.com

เกี่ยวกับ THQ

THQ Inc. (NASDAQ: THQI) เป็นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบชั้นนำระดับโลก บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเกมยอดนิยม คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ไร้สาย THQ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแองเจลีสเคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน

เครือข่ายสำนักงานทั่วโลกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี สเปน เกาหลี และออสเตรเลีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ THQ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ที่ www.thq.com และ www.thqwireless.com THQ, THQ Wireless และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือจดทะเบียน

MONTCLAIR, NJ, 18 ส.ค. 2548 (PRIMEZONE) — Headliners Entertainment Group Inc. (OTCBB:HLEG) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงใบอนุญาตกับ XM Satellite Radio (Nasdaq:XMSR) เพื่อออกอากาศห้องสมุด Rascals Comedy Classics และ ใหม่ Rascals Comedy Hour ถูกบันทึกเทปไว้ที่สถานที่ต่างๆ ของ Rascals club

ห้องสมุด Rascals Comedy Classics นำเสนอเรื่องราวตลกขบขันทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ตลกคลาสสิกกว่า 200 ชั่วโมงกับคนดังเช่น Ray Romano, Drew Carey, Tim Allen, Sinbad, Rosie O’Donnell, Brett Butler, Dennis Leary, Dice Clay, Jackie Martling, Rich Jeni, Jeff Foxworthy, Joy Behar, Darrell Hammond, Rich Vos, Wanda Sykes, ดาราดังทุกคน!

Ed Rodriguez ประธานและซีอีโอของ HLEG กล่าวว่า “เราเชื่อว่าข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับ XM Satellite Radio จะช่วยเพิ่มแหล่งรายได้และเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ที่สำคัญสำหรับ Rascals Comedy Classics ของเรา ซึ่งจะทำให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกมีความสุขในการฟัง”

เกี่ยวกับ Headliners Entertainment Group Inc. (HLEG)

Headliners เป็นบริษัทจัดการด้านความบันเทิงที่เป็นเจ้าของและดำเนินการ Comedy Clubs สามแห่งและ Dance Clubs 5 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทยังมีคลังแสดงสแตนด์อัพคอมเมดี้ประจำกว่า 200 ชั่วโมงที่บรรเลงโดยผู้ให้ความบันเทิงชั้นนำในปัจจุบัน และได้เริ่มบันทึกเทปรายการ Rascals Comedy Hour ใหม่ด้วย Headliners ยังได้ทำสัญญากับ:

XM เป็นบริการวิทยุดาวเทียมอันดับหนึ่งของอเมริกาที่มีสมาชิกมากกว่า 4.4 ล้านคน ถ่ายทอดสดทุกวันจากสตูดิโอในวอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์กซิตี้ และแนชวิลล์ที่ Country Music Hall of Fame รายการผลิตภัณฑ์ของปี 2548 ของ XM ประกอบด้วยช่องดิจิตอลมากกว่า 150 ช่องให้เลือกตั้งแต่ชายฝั่งถึงชายฝั่ง: ช่องเพลงปลอดโฆษณามากที่สุด รวมถึงกีฬาชั้นนำ

, พูดคุย, ตลก, รายการสำหรับเด็กและความบันเทิงและ 21 ช่องข้อมูลการจราจรและสภาพอากาศที่ทันสมัยที่สุด XM ได้รับรางวัล Best Radio Service จากงาน Billboard Digital Entertainment Awards ปี 2004

XM ผู้นำด้านความบันเทิงและบริการข้อมูลผ่านดาวเทียมสำหรับตลาดรถยนต์ผ่านการเป็นพันธมิตรกับเจนเนอรัล มอเตอร์ส, ฮอนด้า, โตโยต้า, ฮุนได, นิสสัน และโฟล์คสวาเกน/ออดี้ มีจำหน่ายในรถยนต์รุ่นต่างๆ มากกว่า 120 รุ่นในปี 2548 สินค้ามีจำหน่ายที่ร้านค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ XM การเขียนโปรแกรม และพันธมิตร โปรดไปที่http://www.xmradio.com

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 เราใช้คำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “คาดหวัง” “อนาคต” “ตั้งใจ” ,” “วางแผน” และสำนวนที่คล้ายคลึงกันเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ความสามารถของเราในการเพิ่มกระแสรายได้ เพื่อเพิ่มรายได้และรายได้ และเพื่อให้ได้เกมอินเดียเพิ่มเติมและโครงการอื่นๆ ข้อความเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์และอาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งระบุและอธิบายไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสาธารณะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บัลติมอร์, 18 ส.ค. 2548 (PRIMEZONE) — สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้สั่งซื้อระบบตรวจจับอาวุธปกปิด SecureScan เพิ่มเติมจาก AccuTech Systems, Inc. ผู้รวมระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของ View Systems (OTCBB:VYST) SecureScan เริ่มแรกได้รับคำสั่งและติดตั้งที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ SEC ในกรุงวอชิงตัน ดีซี

AccuTech ได้สาธิต SecureScan ที่งาน Government Security Expo & Conference (GOVSEC) ในปี 2547 GOVSEC เป็นเวทีสำหรับผู้ที่รับผิดชอบในการปกป้องทางกายภาพ ข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรัฐบาลในระดับรัฐบาลกลาง รัฐ และระดับท้องถิ่น งานเอ็กซ์โปดำเนินไปพร้อมกับการประชุมกฎหมายของสหรัฐอเมริกาและ READY!, การประชุมและนิทรรศการการเตรียมพร้อมและรับมือเหตุฉุกเฉิน

“SecureScan ได้รับเลือกเนื่องจากความสามารถในการปฏิบัติงานขั้นสูง การเลือกปฏิบัติและปริมาณงานสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเทคโนโลยีการตรวจจับโลหะในปัจจุบันที่ใช้ที่ทางเข้าอาคารของรัฐบาลส่วนใหญ่” Robert Romps ผู้จัดการฝ่ายขายของ AccuTech Systems, Inc. กล่าว

“เรามีความยินดีที่คณะกรรมการความปลอดภัยและการแลกเปลี่ยนพิจารณาให้ SecureScan เป็นทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยของตัวเองอีกครั้ง” Gunther Than ซีอีโอของ View Systems กล่าว “ฝ่ายบริหารบริการทั่วไป (GSA) ระบุว่า ‘รัฐบาลกลางครอบครองอาคารมากกว่า 8,900 แห่งในเขตเมืองหลวงแห่งชาติ’ GSA เป็นเจ้าของบ้านสำหรับรัฐบาลกลางที่มีพนักงานของรัฐบาลกลางมากกว่าหนึ่งล้านคนในกว่า 2,000 ชุมชน ( www.gsa .gov )”

เกี่ยวกับ AccuTech Systems, Inc.

AccuTech Systems มอบประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางในการออกแบบ ติดตั้ง และสนับสนุนระบบที่ครอบคลุม ลูกค้าที่โดดเด่นของ AccuTech Systems ได้แก่ บริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500, โรงงานอุตสาหกรรม, โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย และอื่นๆ ซึ่งหลายแห่งถือเป็นสถาบันของรัฐบาล ที่อยู่อาศัย การผลิต บริการด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพที่สำคัญระดับประเทศและระดับนานาชาติ

เกี่ยวกับ View Systems, Inc.

View Systems, Inc. นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ทหาร หน่วยงานรัฐบาล สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา โรงแรม สถานที่จัดกิจกรรมและกีฬา และธุรกิจเชิงพาณิชย์ View Systems มีเครือข่ายผู้จัดจำหน่าย ผู้ได้รับใบอนุญาต และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่กว้างขวาง

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าบางประการ นักลงทุนควรระมัดระวังว่าข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงความเสี่ยงบางประการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ลอสแองเจลิส, 22 ส.ค. 2548 (PRIMEZONE) — New Century Companies, Inc. (OTCBB:NCNC) ผู้ผลิตชั้นนำและผู้ผลิตซ้ำของโรงกัดคว้านแนวตั้งและเครื่องกลึงขนาดใหญ่ ประกาศในวันนี้ว่า “โปรไฟล์นักลงทุน” จะ กระจายไปยังผู้ลงทุนรายใหม่ที่มีอยู่และในอนาคตของบริษัทได้ตั้งแต่วันนี้ โปรไฟล์อธิบายถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเครื่องมือกลและแนวโน้มของ New Century สำหรับการเติบโตอย่างมากในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนั้น

ตลาดเครื่องมือเครื่องจักรกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วหลังจากการตกต่ำอย่างรุนแรงในช่วงต้นทศวรรษ 2000 และ New Century Companies, Inc. (NCNC) อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะที่จะทำกำไรจากแนวโน้มนี้

New Century ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ ภายใต้ชื่อแบรนด์ Century Turn เป็นผู้นำการผลิตซ้ำของศูนย์กลึงขนาดใหญ่ที่มีความแม่นยำสูง – โรงสีคว้านอัตโนมัติที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรสำหรับอากาศยาน การป้องกันประเทศ พลังงาน การต่อเรือ การแพทย์ การขนส่ง เหมืองแร่ และอื่นๆ อุตสาหกรรม รายชื่อลูกค้าของบริษัทคือผู้ผลิตสินค้าคงทน ได้แก่ General Electric, General Dynamics, Siemens และ BF Goodrich

ในกระบวนการผลิตซ้ำ New Century ถอดเครื่องจักรเก่าลงไปที่โครงหล่อ และสร้างใหม่ให้เป็นเครื่องจักรที่ล้ำสมัยที่สามารถจับคู่หรือเหนือกว่าประสิทธิภาพการทำงานใหม่ๆ ในตลาดได้ นอกจากนี้ โครงขนาดใหญ่ของเครื่องจักรรุ่นเก่าที่มีน้ำหนักมากถึง 150,000 ปอนด์ ทำให้ตัวคว้านที่ผลิตขึ้นใหม่มีความทนทานมากกว่าเครื่องจักรน้ำหนักเบารุ่นใหม่กว่า

New Century มีความได้เปรียบด้านต้นทุนอย่างชัดเจนเหนือคู่แข่งเครื่องจักรใหม่ เนื่องจากเครื่องจักรที่ผลิตซ้ำมีต้นทุนในการผลิตน้อยกว่ามาก โดยทั่วไป น้อยกว่าเครื่องใหม่ 40% ถึง 60% พวกเขายังดำเนินการรับประกันสองปีในอุตสาหกรรมที่มีหนึ่งปีเป็นมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์หลักที่ผลิตใหม่ ได้แก่ หัวกัดคว้านแนวนอน (HBM) หัวกัดคว้านแนวตั้ง (VBM) และเครื่องกลึงแนวนอน VBM ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ทนทานที่สุดของเครื่องจักรเหล่านี้ สามารถตัดเฉือนวงกลมจริงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 14 ฟุตได้อย่างแม่นยำด้วยความแม่นยำที่ 10,000 ในหนึ่งนิ้ว – หนึ่งในสามสิบของความกว้างของเส้นผมมนุษย์ การผลิตซ้ำคิดเป็น 70% ของยอดขายเครื่องมือกลของ New Century

รายได้เครื่องมือเครื่องจักรที่เหลืออีก 30% มาจากเครื่องจักรใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องกลึงแนวนอนขนาดใหญ่ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรเหล่านี้สามารถผลิตวงแหวนโลหะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดหกฟุตได้จนถึงข้อกำหนดที่แม่นยำอย่างยิ่ง สิ่งเหล่านี้ใช้การตั้งค่าที่มีความแม่นยำสูง เช่น เครื่องยนต์ไอพ่นและเกียร์ลงจอด

เกี่ยวกับตลาด

อุตสาหกรรมการตัดเฉือนกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งจากภาวะถดถอยครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี 1997 ถึง 2003 ในช่วงเวลานั้น มูลค่าการใช้เครื่องมือกลในสหรัฐฯ ลดลงจากเกือบ 5.6 พันล้านดอลลาร์เหลือน้อยกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ตามตัวเลขจาก American Machine Tool สมาคมผู้จัดจำหน่าย (AMTDA) และสมาคมเทคโนโลยีการผลิต (AMT) อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่นั้นมา อุตสาหกรรมก็เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง แม้ว่าการบริโภครายเดือนจะมีความผันผวนสูง แต่การใช้เครื่องจักรโดยเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ในเดือนพฤษภาคม 2548 AMTDA และ AMT รายงานว่ายอดขายเครื่องมือกลสำหรับเดือนนี้ต่ำกว่า 250 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22.7% จากเดือนพฤษภาคม 2547 ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2548 ยอดขายรวม 1.2 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17.9% จากปี 2547

การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น การดูดซับกำลังการผลิตส่วนเกิน และราคาที่สูงขึ้น New Century ซึ่งประสบปัญหาอย่างหนักพร้อมกับบริษัทเครื่องจักรขนาดเล็กอื่นๆ ในช่วงตกต่ำ กำลังทำกำไรจากแนวโน้มเหล่านี้และยืนหยัดเพื่อผลกำไรมากขึ้นอย่างมาก ในไตรมาสที่รายงานล่าสุดซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2548 มียอดขายเพิ่มขึ้น 46% (เป็น 1.43 ล้านดอลลาร์) จากไตรมาสแรกของปี 2547 และกลับสู่ความสามารถในการทำกำไรที่ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดทั้งหมด โดยแกว่งตัวที่ 0.13 ดอลลาร์จาก ขาดทุน 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีก่อนหน้า (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการเงินและ Outlook ด้านล่าง)

ตัวบ่งชี้สำคัญอีกประการหนึ่ง – คำสั่งซื้อสินค้าคงทน – ยืนยันแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมและแนะนำอย่างยิ่งว่ายังไม่จบ ตัวเลขล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2548 แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดที่ 1.4% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 6.4% ในเดือนพฤษภาคม (เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบสามปี) คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสำหรับสินค้าที่ออกแบบมาให้มีอายุการใช้งานนานกว่าสามปี เป็นตัววัดความต้องการทางธุรกิจที่สำคัญสำหรับสินค้าทุน ซึ่งรวมถึงเครื่องมือกล ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 3.7%

ข้อมูลระยะยาวยังแนะนำว่าการกู้คืนเครื่องมือกลมีขา ประการแรก ยอดขายในอุตสาหกรรมยังคงดำเนินอยู่เพียงประมาณครึ่งหนึ่งของอัตราประจำปีที่เห็นในช่วงสูงสุดของวัฏจักรครั้งสุดท้ายในปี 1997 ประการที่สอง วัฏจักรเครื่องมือกลมีแนวโน้มจะยาวนาน – ในอดีตประมาณ 20 ปี – สะท้อนถึงช่วงเวลาการทดแทนโดยทั่วไปสำหรับทุน อุปกรณ์ประเภทนี้ หากรูปแบบที่ผ่านมายังคงมีอยู่ ตลาดหลักของ New Century เพิ่งจะเริ่มต้นการขยายตัวที่สามารถคงอยู่ต่อไปได้ดีในช่วงปี 2010

ตลาดมูลค่า 600 ล้านดอลลาร์สำหรับเครื่องจักรแห่งศตวรรษใหม่

ข่าวเศรษฐกิจดีทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่า New Century สามารถเติบโตได้ แต่จะมากขนาดไหน? มากมายที่จะตัดสินจากขนาดของตลาดและกำลังการผลิต หลังเพียงพอสำหรับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเป็นเวลาหลายปี ต้องขอบคุณการขยายครั้งใหญ่ที่บริษัททำให้เสร็จในปี 2545 เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสามเท่า ช่วงเวลาของการลงทุนนั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้า มันเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 9/11 แทบจะปิดอาคารเครื่องบิน ซึ่งเป็นแหล่งลูกค้าสำคัญสำหรับ New Century แต่ขณะนี้บริษัทมีโรงงานแห่งใหม่ที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่จะขยายการผลิตในธุรกิจเครื่องมือกลหลักเท่านั้น แต่ยังเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจทำกำไรได้ บล็อกแบรนด์ Quilite(r) ที่ใช้สำหรับกำแพงกันเสียงบนทางด่วนและเสียงอื่นๆ โครงสร้างการดูดซับ

สำหรับตลาด การสำรวจการใช้จ่ายทุนล่าสุด (2005) จากหน่วยงานด้านโลหะการ Gardner Publications คาดการณ์การใช้จ่ายโดยรวมของสหรัฐฯ สำหรับเครื่องจักรตัดโลหะในปีนี้ที่ 5.8 พันล้านดอลลาร์ จากจำนวนนั้น คาดว่าจะใช้เงิน 1.66 พันล้านดอลลาร์สำหรับเครื่องจักรที่ใช้แล้วและสร้างใหม่ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษของ New Century การ์ดเนอร์ยังแบ่งประเภทการตัดโลหะออกเป็นส่วนๆ ตามประเภทเครื่องจักร ขนาด และฟังก์ชัน เช่น การเจาะ การเจียร การตัดเฉือน การเลื่อย การกลึง แนวนอน หรือแนวตั้ง เป็นต้น ภาคที่ New Century จำหน่ายผลิตภัณฑ์คิดเป็น 37% ของ หมวดหมู่ สำหรับเครื่องจักรที่ใช้แล้วและสร้างใหม่ ส่วนแบ่งนี้มีมูลค่า 621 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 100 เท่าของยอดขายเครื่องมือกลของ New Century ในปี 2548 หาก New Century สามารถครองตลาดได้เพียง 2% ก็สามารถคาดหวังว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากระดับปัจจุบัน

พื้นที่เครื่องมือเครื่องจักรของ New Century มีการแข่งขันสูง โดยมีบริษัทหลายแห่งที่ดำเนินงานทั่วโลกจากญี่ปุ่น ยุโรป แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ในอดีต เงินดอลลาร์ที่แข็งค่าได้หนุนคู่แข่งในต่างประเทศ (เช่น Toshiba และ OE ในญี่ปุ่น) โดยถือหุ้น ลดราคาสินค้าสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและลดความได้เปรียบด้านต้นทุนในตัวของเครื่องจักรที่ผลิตซ้ำของ New Century การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับเงินยูโรและเงินเยนทำให้ผลิตภัณฑ์ของ New Century ได้เปรียบด้านราคามากขึ้น ผลกระทบเชิงบวกของแนวโน้มค่าเงินนี้ได้รวมเข้ากับความต้องการเครื่องมือกลที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา เพื่อให้แนวโน้มของ New Century เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

บูมเงียบในความคืบหน้า

เครื่องมือกลประกอบขึ้นเป็นองค์ประกอบเดียว แม้ว่าจะเป็นส่วนสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตของ New Century ด้วยการใช้กำลังการผลิตสำรองที่เพียงพอ บริษัทได้ทำข้อตกลงกับ Quilite International ซึ่งตั้งอยู่ในลอสแองเจลิส เพื่อผลิตบล็อกดูดซับเสียงพลาสติกน้ำหนักเบาของบริษัทดังกล่าว มีการใช้ Quilite ในการใช้งานป้องกันเสียงรบกวนหลายแบบ รวมถึงผนังกันเสียงบนทางด่วนและกำแพงเสียงรอบๆ แหล่งกำเนิดเสียงอื่นๆ ตั้งแต่สนามกีฬาไปจนถึงหม้อแปลงไฟฟ้า

Quilite เป็นวัสดุโพลีคาร์บอเนตที่มีน้ำหนักเบากว่าคอนกรีตมาก โดยสามารถติดตั้งในรูปแบบผนังได้เร็วกว่าถึง 5 เท่า พร้อมกันเสียงที่เหนือกว่า นอกจากนี้ยังทนต่อกราฟฟิตี้ ปัจจุบัน New Century มีแผนจะขายบล็อก Quilite ประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ทำให้รายรับโดยรวมอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านดอลลาร์

ตลาดโดยรวมของ Quilite นั้นมีความชัดเจนน้อยกว่าตลาดเครื่องมือเครื่องจักร เนื่องจากการเติบโตส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการค้นหาการใช้วัสดุใหม่ๆ ตลาดที่พัฒนาแล้วมากที่สุดคือกำแพงกันเสียงบนทางด่วนนั้นอยู่ในขอบเขตทั่วโลกและมีการเติบโตเหลือเฟือ การคาดการณ์ฉบับหนึ่งซึ่งเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2546 โดย Freedonia Group กล่าวว่าความต้องการใช้แผงกันเสียงภายนอกอาคารในสหรัฐฯ เพียงแห่งเดียวจะสูงถึง 160 ล้านดอลลาร์ในปี 2550 แม้ว่าคอนกรีตยังคงเป็นวัสดุหลัก แต่วัสดุที่เบากว่าและใช้แรงงานน้อย เช่น Quilite ก็เป็นไปตามคาด ให้มีบทบาทมากขึ้น เหนือสิ่งอื่นใด ความได้เปรียบด้านน้ำหนักของ Quilite ทำให้เป็นตัวเลือกหลักสำหรับผนังบนสะพานลอยและโครงสร้างอื่นๆ ที่ผนังคอนกรีตอาจหนักเกินไป และตลาดสหรัฐสำหรับการป้องกันเสียงรบกวนภายนอกอาคารเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความต้องการทั่วโลกที่อาจเกิดขึ้น

การเงินและแนวโน้ม

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น New Century กลับสู่ความสามารถในการทำกำไรในไตรมาสที่รายงานล่าสุด ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2548 ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การฟื้นตัวของรายได้สุทธิและจากการดำเนินงาน (มากกว่า 600,000 ดอลลาร์ในทั้งสองกรณี) ไม่เพียงเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการลดต้นทุนด้วย ค่าใช้จ่ายในการให้คำปรึกษาลดลง 73% ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารลดลง 48%

อุปสรรคที่สำคัญที่สุดที่บริษัทกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือการขาดเงินทุนหมุนเวียนซึ่งมีมูลค่ารวม 2.87 ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2548 ซึ่งเป็นปัญหาด้านสภาพคล่องที่ร้ายแรง แต่บริษัทกำลังย้ายไประดมทุน เคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง และลดต้นทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเงินสดให้เพียงพอ และทำให้เกิดส่วนเกินทุนหมุนเวียน เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2548 New Century ได้ประกาศว่าได้รับสัญญาเงินกู้ระยะยาวจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐจากกลุ่มนักลงทุนเอกชน เงื่อนไขของสัญญาประกอบด้วยดอกเบี้ย 15 ปีเท่านั้น โดยชำระเงินต้นหลังจากนั้น และถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท

ในการพัฒนาเชิงบวกอีกประการหนึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ New Century กล่าวเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2548 ว่าได้รับธุรกิจใหม่ 1.8 ล้านดอลลาร์ ทำให้ยอดสั่งซื้อทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็น 4.85 ล้านดอลลาร์

ขั้นตอนเหล่านี้ร่วมกัน – การจัดหาเงินทุนจากภายนอกและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ – แนะนำว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูงบดุลให้แข็งแรง สมมติว่าเป็นเช่นนั้น แนวโน้มการขายของบริษัทนั้นสดใสมาก ปัจจุบันมียอดขายเครื่องมือเครื่องจักรประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ (เพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านดอลลาร์ในปี 2547) โดย Quilite เพิ่มอีก 4 ล้านดอลลาร์ ยอดขายของ Quilite ในปี 2547 ภายใต้ข้อตกลงด้านการผลิตซึ่งไม่รวม New Century อยู่ที่ประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ตามรูปแบบจริง ยอดขายของ Quilite ได้รับการปฏิบัติราวกับว่าพวกเขาถูกจองโดย New Century ในทั้งสองปี รายได้โดยรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 67% ในปี 2548 เป็น 10 ล้านดอลลาร์จาก 6 ล้านดอลลาร์ ในปี 2549 บริษัทคาดการณ์ว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 20 ล้านดอลลาร์ โดยแบ่งระหว่างเครื่องมือกลและ Quilite อย่างเท่าเทียมกัน

เกี่ยวกับบริษัท นิว เซ็นจูรี่ อิงค์

New Century ภายใต้ชื่อแบรนด์ Century Turn เชี่ยวชาญด้านการผลิต การผลิตซ้ำ และการปรับแต่งเครื่องจักรใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกัดคว้านแนวตั้งและเครื่องกลึงขนาดใหญ่ ด้วยการนำเสนอโรงกลึงคว้านแนวตั้งที่นำกลับมาผลิตใหม่ บริษัทสามารถประหยัดหรือประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้หลายล้านดอลลาร์ต่อปีโดยการนำการหล่อที่สำคัญของแต่ละโรงสีกลับมาใช้ใหม่ การประหยัดเหล่านี้ โดยทั่วไปอยู่ในช่วง 40% ถึง 60% ทำให้ New Century เป็นผู้ผลิตเครื่องคว้านแนวตั้งที่แข่งขันกับราคาได้มากที่สุดในสหรัฐอเมริกา การประหยัดต้นทุนเหล่านี้จะส่งต่อไปยังลูกค้าของ New Century และให้โอกาสพวกเขาในการผลิตแบบหมุนเวียน ส่วนประกอบกังหันสำหรับผลิตไฟฟ้าด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า เครื่องจักรของ New Century ยังถูกใช้โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไอพ่น ชิ้นส่วนเกียร์ลงจอดบนเครื่องบิน และส่วนประกอบน้ำมันและก๊าซ เป็นต้นwww.newcenturyinc.com

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า: ยกเว้นข้อมูลในอดีต ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังในปัจจุบันของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความเหล่านั้น ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านั้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ยื่นต่อทุกไตรมาสของบริษัท แบบฟอร์มข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น ด้วยความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและสมมติฐานเหล่านี้ เหตุการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจไม่เกิดขึ้น