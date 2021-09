สมัครเกมส์บาคาร่า แทงไฮโลมือถือ ข้อตกลงลอตเตอรี

สมัครเกมส์บาคาร่า Scientific Games ขยายความร่วมมือกับ Lotto Thüringen ลอตเตอรีรัฐของเยอรมนีเพื่อมอบชื่อที่ชนะทันทีจากปี 2021

Scientific Games ทำงานร่วมกับ Lotto Thüringen มานานกว่าสองทศวรรษ และปัจจุบันให้บริการลอตเตอรี่ของรัฐทั้งหมด 16 แห่งในเยอรมนี

สัญญาสามปีซึ่งครอบคลุมการชนะรางวัลทันทีแบบดิจิทัล มีตัวเลือกการขยายเวลาหนึ่งปี

“นี่เป็นหนึ่งในตลาดลอตเตอรีไม่กี่แห่งในเยอรมนีที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของเราส่วนใหญ่ได้รับแรงผลักดันจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ดังนั้นเราจึงวางแผนที่จะพัฒนาพอร์ตโฟลิโอเกมโต้ตอบแบบทันทีที่จำหน่ายในร้านค้าปลีก ตลอดจนเสนอให้ผู้เล่นของเราเล่นเกมทันใจแบบดิจิทัลได้ที่บ้านและผ่านมือถือ” Jochen Staschewski หัวหน้าผู้บริหารของ Lotto Thüringen กล่าว

John Schulz รองประธานอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ Scientific Games กล่าวเสริมว่า: “เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เกม Lotto Thüringen ทันทีพร้อมการเพิ่มมูลค่า ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มรายได้ให้กับลูกค้าลอตเตอรีของเราทั่วโลกอย่างมีความรับผิดชอบ

“ศักยภาพของเกมโต้ตอบแบบทันทีซึ่งขายทั้งที่ร้านค้าปลีกและออนไลน์/มือถือนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างเต็มที่ในยุโรป แต่เป็นหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ลอตเตอรีที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาและยังคงเติบโต”

เมื่อเดือนที่แล้ว Scientific Games ยังได้ลงนามในสัญญาขยายเวลาสี่ปีในสัญญาด้านเทคโนโลยีกับStaatliche Lotterieverwaltung ซึ่งเป็นหุ้นส่วนระยะยาว(Lotto Bayern)ซึ่งเป็นสลากกินแบ่งของรัฐบาวาเรียของเยอรมนี

เกมทางวิทยาศาสตร์ในสัปดาห์นี้เปิดเผยว่ารายรับลดลง 13.0%สู่ 725 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก ขณะที่ขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็น 159 ล้านดอลลาร์เนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) กระทบธุรกิจในแง่ของรายได้ที่ลดลงและต้นทุนการด้อยค่าที่สูงขึ้น

iGB ร่วมกับ Bayes Esports Solutions มีความภูมิใจที่จะนำเสนอรายการการแข่งขันเป็นประจำสำหรับการแข่งขัน esports ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายสู่ตลาด esports ในขณะที่ปฏิทินกีฬาแบบดั้งเดิมลดลงอย่างมาก

สัปดาห์นี้ Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) แข่งขันกับลีกอเมริกาเหนือของ ESEA Premier Division ที่จัดอยู่ในอันดับต้นๆ ในแง่ของการแข่งขัน โดยจะมีการแข่งขัน 54 รายการในสัปดาห์หน้า ฤดูกาลที่ 34 เริ่มต้นในปลายเดือนเมษายน และดำเนินไปจนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม โดย Triumph ชนะการแข่งขันในปีที่แล้ว

รองลงมาคือการแข่งขัน CS:GO อีกรายการหนึ่งคือ Svenska Elitserien โดยมีฤดูกาลปกติประจำฤดูใบไม้ผลิปี 2020 ที่สิ้นสุดในวันที่ 21 พ.ค.

ถัดไปใน DPL CDA Professional League 2020 ที่เน้น Dota 2 ซีซั่น 1 ดำเนินการโดย China Dota 2 Professional Associaiton (CDA) มีการแข่งขัน 17 รายการในการแข่งขันนั้นและจะดำเนินไปจนถึง 24 พฤษภาคม อีเวนต์ Dota 2 อีกรายการซึ่งมีการแข่งขัน 17 รายการคือ ESL One 2020 เบอร์มิงแฮมลีกออนไลน์ระดับภูมิภาค เดิมทีนี้ตั้งใจให้เป็นอีเวนต์สด เริ่มในวันที่ 26 พฤษภาคมและจะมีขึ้นในช่วงห้าวัน แต่ถูกยกเลิกอันเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) และนำมาใช้ใหม่เป็นชุดลีกออนไลน์

ด้วยฤดูกาลที่นำโดย League of Legends สมัครเกมส์บาคาร่า จำนวนหนึ่งซึ่งได้ข้อสรุปในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา กำหนดการสำหรับชื่อนั้นจึงลดลงอย่างมาก การแข่งขันเพียงครั้งเดียวเกิดขึ้นใน BRCC 2020 Summer ซึ่งเป็นงานในประเทศบราซิลซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 16 พฤษภาคม

ผู้ดำเนินการเดิมพัน Esports Esports Entertainment Group ได้รับใบอนุญาตบริการเกมจาก Malta Gaming Authority (MGA)

ใบอนุญาตจะใช้งานเป็นเวลา 10 ปีและอนุญาตให้ Esports Entertainment เสนอการเดิมพันพูลออนไลน์ให้กับผู้เล่น

Grant Johnson ผู้บริหารระดับสูงของ Esports Entertainment กล่าวว่าใบอนุญาตใหม่จะเป็นส่วนสำคัญของแผนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผู้ดำเนินการ

“การได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมของมอลตาเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับ Esports Entertainment” จอห์นสันกล่าว “จากการประกาศหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะเข้าซื้อกิจการ Argyll Entertainment ใหม่ ตอนนี้เราอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการดำเนินการตามแผนการเติบโตเชิงรุกที่พิจารณาถึงกลยุทธ์การเติบโตแบบออร์แกนิกและการเข้าซื้อกิจการตลอดปี 2020”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Esports Entertainment ได้ทำข้อตกลงชั่วคราวเพื่อเข้าซื้อกิจการ LHE Enterprisesซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของ Argyll ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการพนันออนไลน์และเกม

ในขณะที่เงื่อนไขของข้อตกลงยังไม่ได้รับการเปิดเผย จอห์นสันกล่าวในขณะที่ Argyll สร้างรายได้ต่อปีประมาณ 12.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (9.8 ล้านปอนด์ / 11.1 ล้านยูโร) การเข้าซื้อกิจการจะมี “ผลกระทบเชิงบวกที่สำคัญ” ต่อธุรกิจ

ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ปัจจุบัน Argyll มี 2 แบรนด์ ได้แก่ SportNation.bet และ RedZone ที่เน้นด้านกีฬาในสหรัฐอเมริกา

ก่อนหน้านี้ Argyll ยังเป็นผู้ดำเนินการ BetOnBrazil ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีพื้นฐานมาจากอดีตนักฟุตบอลและนักวิทยุชื่อดัง Alan Brazil ซึ่งถูกแทนที่ด้วย SportNation เช่นเดียวกับ GiveMeBet ซึ่งเป็นไวท์เลเบลที่ดำเนินการสำหรับพอร์ทัลสื่อกีฬาและ GiveMeSport บริษัทในเครือ Bragg Gaming ที่กำลังจะเป็นอดีตในไม่ช้า

GiveMeBet จะหยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน โดยขณะนี้ผู้เล่นไม่สามารถวางเดิมพันได้ เว็บไซต์มีข้อความที่แนะนำให้ผู้ใช้ลงทะเบียนกับ SportNation

วันที่สามของ ICE North America Digital มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมอิฐและปูน นั่นคือเส้นทางกลับสู่ธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมที่ถูกปิดตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมโดย coronavirus นวนิยาย (Covid-19)

วันนั้นเปิดขึ้นพร้อมกับวิทยากรพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการเปิดคาสิโนอีกครั้งอย่างปลอดภัย

Michael Soll ประธานกลุ่มนวัตกรรม เริ่มต้นด้วยการอธิบายว่าสถานที่และกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับการเว้นระยะห่างทางสังคมจะกำหนดว่าสถานที่จะเด้งกลับอย่างไร การรวมกันของกฎระเบียบด้านความปลอดภัย เศรษฐกิจ และความรู้สึกของลูกค้าจะส่งผลต่อสถานที่ให้บริการที่พร้อมจะส่งคืนหรือไม่ Soll กล่าว

Kelley Tucky จาก Ithos Strategic Communications กล่าวว่าความปลอดภัยของพนักงานมีความสำคัญสูงสุด ไม่ใช่เพียงเพราะความสำคัญของความปลอดภัยของพนักงาน แต่ยังเป็นเพราะผลกระทบด้านการประชาสัมพันธ์ในเชิงลบจากการเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานด้วย

“ต้องเป็นพนักงานเป็นศูนย์กลาง” ทัคกี้กล่าว “คุณต้องให้พนักงานของคุณมาก่อน แขกมองว่าคุณปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไร และหากพวกเขาคิดว่าคุณปฏิบัติต่อพวกเขาไม่ดี พวกเขาก็จะไม่ติดต่อกับคุณ”

Katherine Spilde แห่งมหาวิทยาลัยซานดิเอโกกล่าวเสริมว่าการสื่อสารกับพนักงานเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าผู้ปฏิบัติงานจะยังคงดำเนินการตามแผนอยู่ก็ตาม

“อย่าเงียบไป คุณต้องให้คุณเป็นพนักงานรู้ว่าคุณมีแผนแม้ว่าคุณจะยังคงดำเนินการอยู่” เธอกล่าว “การมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัว แม้จะเป็นเพียงการโทรศัพท์จากหัวหน้างานก็ตาม ก็ยังไปได้ไกล”

Wynn Resorts Ellen Whittemore (ภาพซ้าย) สนับสนุนการประเมินนี้ โดยอธิบายว่าผู้ดำเนินการได้กำหนดแผนการเปิดใหม่ด้วยข้อมูลจากพนักงาน

“เราได้ทำงานจากล่างขึ้นบน ไม่ใช่จากบนลงล่าง” Whittemore กล่าว “เราได้พูดคุยกับผู้จัดการสล็อตเพื่อถามว่าเราจะกำหนดค่าพื้นสล็อตของเราได้อย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนอยู่ห่างกัน”

การเปลี่ยนแปลงองค์กร

ถัดมาคือ Corey Padveen แห่ง t2 Marketing International และ Brian Edwards ของ Edwards Technologies (ภาพด้านล่าง) พูดคุยถึงวิธีที่คาสิโนเข้าถึงลูกค้าในเวลาที่พวกเขาไม่สามารถเข้าถึงที่พักได้ ทั้งคู่เห็นพ้องกันว่าสิ่งนี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แขกปลอดภัย มีความสุข และจัดการความคาดหวังของพวกเขาสำหรับประสบการณ์รูปแบบใหม่

“เราไม่เพียงต้องสื่อสารกับแขกเท่านั้น แต่ยังต้องสื่อสารกับพนักงานด้วย” เอ็ดเวิร์ดส์อธิบาย

เขายอมรับว่าไม่มีความหวังที่สวิตช์จะพลิกกลับและธุรกิจกลับสู่ภาวะปกติ ด้วยเหตุนี้จึงสนับสนุนการวางแผนสถานการณ์ ซึ่งสถานที่ต่างๆ จะกำหนดสถานการณ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ เอ็ดเวิร์ดส์กล่าวเสริมว่า จำเป็นต้องมีการประสานงานอย่างรอบคอบระหว่างทีมการตลาดและเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเตรียมพร้อมสำหรับทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้

Padveen เสริมว่าข้อความทางการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐาน: “ข้อความไม่ใช่ ‘เรามีบุฟเฟ่ต์ที่ดีที่สุด’ อีกต่อไป แต่เป็น ‘เรามีนโยบายด้านสุขอนามัยที่ปลอดภัยที่สุด’

เทคโนโลยีที่พวกเขาตกลงกันจะช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารข้อความเหล่านี้ให้กับลูกค้า สมาร์ทโฟนของผู้อุปถัมภ์เข้ามาแทนที่ป้ายดิจิทัลในสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเห็นกระบวนการลอจิสติกส์ใหม่สำหรับการเช็คอิน ระบบคีย์การ์ดใหม่ และโทรทัศน์ในห้องพักกลายเป็นแดชบอร์ดสำหรับแขกในการประสานงานกิจกรรมและการดำเนินการของพวกเขา

สิ่งนี้จะเปลี่ยนไปสู่การนำระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น ความสามารถในการทำให้จิตใจสบายใจด้วยการส่งข้อความอย่างต่อเนื่องและข้อมูลที่มีพร้อมจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของประสบการณ์คาสิโนในอนาคต Padveen กล่าวเสริม

นอกเหนือจากพื้นคาสิโน

แล้ว การสนทนาก็หันไปหาผลกระทบของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมเพื่อดึงลูกค้ากลับมาที่คาสิโน

Cynthia Kiser Murphy ผู้บริหารในอุตสาหกรรมกล่าวว่า การโต้ตอบกลางแจ้งนั้นดูปลอดภัยกว่าในอาคาร ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องพิจารณาวิธีใหม่ๆ ในการใช้พื้นที่กลางแจ้ง

Lana Kotur รองประธานฝ่ายความสำเร็จของลูกค้าที่ VizExplorer กล่าวเสริมว่า แม้ว่าความปลอดภัยจะมีความสำคัญ แต่ก็ยังมีแง่มุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดึงดูดลูกค้า

“ลูกค้าและผู้เล่นยังคงมองหาประสบการณ์” แม้ว่าคุณต้องการให้สิ่งต่าง ๆ ปลอดภัยและสะอาด แต่ก็ยังต้องการความบันเทิงรูปแบบหนึ่งสำหรับผู้เล่น

เมอร์ฟีกล่าวว่าการประชุมและกิจกรรมต่างๆ จะต้องได้รับการแก้ไข และกิจกรรมที่เป็นลูกผสมระหว่างบุคคลและดิจิทัลอาจเป็นเรื่องปกติ

“ขณะนี้มีงานจำนวนมากที่ต้องทำในธุรกิจการประชุมและการประชุมเกี่ยวกับการสร้างการประชุมแบบไฮบริด ซึ่งบางคนสามารถเข้าร่วมด้วยตนเองและคนอื่นๆ โทรมาได้” เธอกล่าว

อย่างไรก็ตาม Bobby Soper จาก Sun Gaming และ Hospitality เตือนว่าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ใช่เกมอาจช้ากว่าที่จะกลับไปสู่สิ่งที่ใกล้ถึงปกติมากกว่าการเล่นเกม เนื่องจากการแตกสาขาทางเศรษฐกิจในระยะยาวของการระบาดใหญ่

“ในวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 ต้องใช้เวลาถึง 10 ปี จริงๆ กว่าที่ตัวชี้วัดที่สำคัญบางอย่าง เช่น การว่างงานจะกลับมาอยู่ที่เดิมก่อนที่จะเกิดความผิดพลาด” Soper กล่าว “เราต้องหวังว่าเราจะไม่ทำเช่นนั้นอีก และเราต้องวางแผนสำหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจในระยะยาวที่อาจเกิดขึ้น”

มุมมองของชนเผ่า

วันนี้ปิดท้ายด้วย Ewa Bakun แห่ง Clarion Gaming (ภาพด้านล่าง) สัมภาษณ์ Ernie Stevens ประธานสมาคมเกมแห่งชาติอินเดีย เมื่อพูดถึงผลกระทบของการระบาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเกมชนเผ่า สตีเวนส์กล่าวว่า เหนือสิ่งอื่นใดคือสถานการณ์ที่น่าเศร้าอย่างยิ่ง

เขากล่าวว่าการปิดตัวลงอย่างมีประสิทธิภาพทำให้อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ถึง 40,000 ล้านดอลลาร์และสนับสนุนงานโดยตรง 300,000 ตำแหน่ง ทำให้เป็นนายจ้างสูงสุดอันดับที่ 11 ในสหรัฐอเมริกาที่ถูกระงับ

“มันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชุมชนของเรา สำหรับเรา สำหรับบริการที่เราให้” เขากล่าว “เงินจากการเล่นเกมของอินเดียส่งตรงไปยังการดูแลชุมชนของเรา มันเป็นความท้าทายที่ยากที่สุดในโลก”

อย่างไรก็ตาม เขายอมรับว่าการฟื้นคืนชีพเหมือนก่อนโควิด-19 เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องสร้าง “ความปกติใหม่” NIGA มีคณะอนุกรรมการที่กำลังทำงานเพื่อกำหนดกลยุทธ์สำหรับการเปิดใหม่ แต่ประธานสตีเวนส์กล่าวว่าสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจะไม่เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของชุมชนชนเผ่า

“มันไม่สำคัญว่าเราเป็นใคร เราทุกคนอยู่ด้วยกัน” เขากล่าว

Bakun ถามประธาน Stevens เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของชนเผ่าที่ยอมรับการเล่นเกมออนไลน์เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมในอนาคต และเขายอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจ

อย่างไรก็ตาม เขากล่าวเสริมว่า สิ่งนี้ไม่สามารถจำลองประสบการณ์ทางสังคมของการอยู่ที่อิฐและปูนได้

“[ผมคิดว่าเกมออนไลน์จะมีคุณค่ามาก แต่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่เราสามารถโต้ตอบในฐานะมนุษย์ได้ ผมตั้งตารอสิ่งนั้น” เขากล่าว

อ่านบทสรุปของ iGB North America ของวันที่ 1และวันที่ 2ของ ICE North America Digital และจำไว้ว่า เซสชั่นจะพร้อมให้บริการตามต้องการหากคุณพลาด

หากคุณต้องการสำรวจหัวข้อเหล่านี้และอื่นๆ ร่วมกับเพื่อนร่วมงานและโฮสต์ของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ เข้าร่วมกับเราสำหรับ ICE North America Digital วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนฟรีที่นี่

Lotto New Zealand ได้ประกาศว่าจะเปิดร้านขายของเพิ่มขึ้นทั่วประเทศอีกครั้ง หลังจากที่รัฐบาลได้ผ่อนปรนมาตรการ Social Distancing ที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

นิวซีแลนด์เมื่อวานนี้ (13 พ.ค.) ได้ย้ายไปยัง Alert ระดับ 2 ของระบบแจ้งเตือน coronavirus ทำให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาเปิดให้บริการต่อสาธารณชนได้มากขึ้น หากพวกเขาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ด้วยเหตุนี้ Lotto NZ กล่าวว่าจะใช้แนวทางปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้นทั่วทุกเคาน์เตอร์ รวมทั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานและลูกค้าปฏิบัติตามกฎการเว้นระยะห่างทางสังคม

เคาน์เตอร์เขียนตั๋วจะยังคงปิดอยู่ ในขณะที่ลูกค้าจะไม่สามารถขูดตั๋วกีวีทันทีภายในร้านได้ ผู้เล่นจะต้องใช้ตัวตรวจสอบตั๋วเพื่อดูว่าพวกเขาได้รับรางวัลหรือไม่ โดยผู้ค้าปลีกจะตรวจสอบเฉพาะตั๋วที่ชนะเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม Lotto NZ ตั้งข้อสังเกตว่าในขณะที่เคาน์เตอร์ส่วนใหญ่จะเปิดอีกครั้งอันเป็นผลมาจากการย้ายไปที่ Alert Level 2 แต่บางแห่งจะยังคงปิดอยู่ รวมถึงร้านใน Relay และร้านค้าอิสระบางแห่ง

Chris Lyman ผู้บริหารระดับสูงของ Lotto NZ กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะรักษาทั้งผู้ค้าปลีกและลูกค้าให้ปลอดภัย ในขณะที่ยังคงอนุญาตให้ผู้คนซื้อตั๋วได้ “เรายังได้เพิ่มมาตรการป้องกันความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับการทำธุรกรรม – ดังนั้นสิ่งเหล่านี้อาจใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อย เราขอให้ผู้คนมีความอดทนและมีน้ำใจ

“เราเห็นลูกค้าที่ซื้อตั๋วออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงล็อกดาวน์ ซึ่งยอดเยี่ยมมาก แต่ยอดขายในช่วงล็อกดาวน์ลดลงเหลือประมาณ 60% ของสิ่งที่เรามักจะเห็นในระดับแจ็คพอตที่เทียบเคียงได้

“ท้ายที่สุด นี่หมายถึงการระดมทุนของชุมชนน้อยลง ดังนั้นเราจึงยินดีที่ได้ส่วนการค้าปลีกของธุรกิจของเรากลับมาทำงานอีกครั้ง ทำให้ลูกค้าของเรามีทางเลือกในการซื้อตั๋วในร้านค้าแบบเปิดหากต้องการ”

Lotto NZ จัดหาเงินทุนให้กับชุมชนชาวนิวซีแลนด์ โดยกำไร 100% จะมอบให้กับมูลนิธิดีๆ มากกว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศในแต่ละปี Lotto NZ ยังเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนที่สำคัญสำหรับ Sport New Zealand, New Zealand Film Commission และ Creative New Zealand

Lyman กล่าวว่า “ด้วยร้านค้าปลีกที่สามารถกลับมาเปิดได้ในสัปดาห์นี้ เรายังคงสามารถระดมทุนให้กับชุมชนในนิวซีแลนด์ได้ ซึ่งหลายๆ แห่งจำเป็นต้องใช้มันมากกว่าที่เคย”

Lyman กล่าวเสริมว่าผู้เล่นที่ไม่ต้องการเยี่ยมชมร้านค้ายังสามารถเล่นออนไลน์ได้ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถรอรับรางวัลจากตั๋วจริงได้จนกว่าจะถึงวันต่อมาเมื่อระดับการแจ้งเตือนลดลงอีกครั้ง

“สิ่งสำคัญที่สุดคือเรารักษาทุกคนให้ปลอดภัยในช่วงเวลานี้ ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลเกี่ยวกับโควิด-19 ไม่เคยมีช่วงเวลาสำคัญสำหรับชาวกีวีในการช่วยเหลือชาวกีวีคนอื่นๆ มาก่อน” เขากล่าว

Lotto NZ ระงับการขายปลีกทั้งหมดเมื่อประเทศเข้าสู่ล็อกดาวน์เมื่อปลายเดือนมีนาคม โดยปิดเคาน์เตอร์ในร้านขายยา โรงรีดนม สถานีบริการน้ำมัน และซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นการชั่วคราว แม้ว่าลูกค้าจะยังสามารถซื้อตั๋วออนไลน์ได้

อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นเดือนเมษายนLotto NZ ได้เปิดเคาน์เตอร์ในร้านขายนมและร้านสะดวกซื้ออีกครั้งหลังจากที่รัฐบาลย้ายไปที่ Alert Level 3 ในขณะนั้น เคาน์เตอร์ในสถานที่อื่นไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดอีกครั้งจนกว่า Alert Level 2 จะมีผลบังคับใช้

การปรับลดรุ่นเป็น Alert Level 2 อาจอนุญาตให้ภาคอื่น ๆ ของตลาดการพนันสามารถเริ่มกิจกรรมบางอย่างได้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม หน่วยงานเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการแข่งรถของนิวซีแลนด์ (RITA) ได้ยืนยันปฏิทินการเปลี่ยนผ่านสำหรับช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลแข่งม้าปี 2019-20

การแข่งขัน Harness racing ในนิวซีแลนด์มีกำหนดกลับมาแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 29 พฤษภาคม โดยจะมีการแข่งพันธุ์แท้ในวันที่ 3 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ปฏิทินที่แก้ไขแล้วจะมีการแข่งในสนามแข่งที่ลดจำนวนลงเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันดำเนินไปโดยสอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่ออกแบบมาเพื่อหยุดการแพร่กระจายของ coronavirus

ในสัปดาห์นี้ RITA ยินดีรับแพ็คเกจสนับสนุนมูลค่า NZD$72.5m (£35.5m/€40.1m/US$43.2m)จากรัฐบาลของประเทศ แพ็คเกจประกอบด้วยเงินช่วยเหลือ $50m บวกกับสูงถึง $20m บนสนามแข่งสังเคราะห์ใหม่สองสนาม โดยที่ $2.5m กันไว้สำหรับ Department of Internal Affairs เพื่อแจกจ่ายจากชุมชนและสมาคมกีฬาที่มักจะได้รับส่วนหนึ่งของรายได้จากการพนัน

ศาลรัฐธรรมนูญแห่งลัตเวียได้ริเริ่มสองกรณีทางกฎหมายจากผู้ประกอบการที่ท้าทายการระงับใบอนุญาตการพนันทั้งหมดของประเทศ

การพนันออนไลน์ถูกห้ามในลัตเวียในเดือนเมษายน หลังจากการชี้แจงเกี่ยวกับร่างกฎหมาย coronavirus ฉุกเฉิน (Covid-19) ของประเทศที่ผ่านใน Saeima ของสาธารณรัฐ

การเรียกเก็บเงิน – ลงนามโดยประธานาธิบดีของประเทศ Egils Levits, วันที่ 22 มีนาคม – เรียกร้องให้ปิดทุกสถานที่จัดที่ดินตาม แต่แรกซ้ายสถานะของการพนันออนไลน์ไม่ชัดเจน มันเรียกร้องให้ห้ามการพนันและลอตเตอรี “ยกเว้นการพนันแบบโต้ตอบ ลอตเตอรี่ตัวเลข และลอตเตอรี่ทันที”

ทว่าในบทความถัดไปของใบเรียกเก็บเงิน มันกล่าวว่าลอตเตอรีและหน่วยงานกำกับดูแลการพนัน “จะระงับใบอนุญาตการพนันทั้งหมดสำหรับสถานที่เล่นการพนันทางกายภาพ […] สื่อเชิงโต้ตอบและ/หรือผ่านบริการการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์”

แต่เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ห้องแรกของศาลรัฐธรรมนูญแห่งลัตเวียได้ริเริ่มคดีจาก Enlabs ผู้ดำเนินการ Optibet ซึ่งศาลกล่าวว่า “ถูกลิดรอนสิทธิ์ในการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ – เพื่อจัดระเบียบการพนันในสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบ – และเพื่อรับรายได้ จากมัน.”

ผู้ดำเนินการกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติฉุกเฉินละเมิดมาตรา 105 ของ Satversme (รัฐธรรมนูญ) ของสาธารณรัฐลัตเวียซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในทรัพย์สิน

“ทุกคนมีสิทธิในทรัพย์สิน” มาตรา 105 อ่าน “ทรัพย์สินไม่สามารถใช้ขัดต่อประโยชน์สาธารณะ สิทธิในทรัพย์สินอาจถูกจำกัดได้ตามกฎหมายเท่านั้น

“บังคับเวนคืนทรัพย์สินตามความต้องการของประชาชนจะได้รับอนุญาตเฉพาะในกรณีพิเศษบนพื้นฐานของกฎหมายแยกต่างหากที่ต่อต้านการชดเชยที่เป็นธรรม”

Enlabs กล่าวว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินใน Satversme รวมถึงสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจ ผู้ดำเนินการกล่าวเสริมว่าการจำกัดความสามารถในการดำเนินธุรกิจนั้น “ไม่สมส่วนกับเป้าหมายที่ถูกต้องตามกฎหมายในการยับยั้งสังคมจากการใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์”

นอกจากนี้ Enlabs กล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวละเมิดมาตรา 49 ของสนธิสัญญาว่าด้วยการทำงานของสหภาพยุโรป (TFEU)

“การจำกัดเสรีภาพในการจัดตั้งคนชาติของรัฐสมาชิกในอาณาเขตของประเทศสมาชิกอื่นเป็นสิ่งต้องห้าม” มาตรา 49 อ่าน “ข้อจำกัดในการเปิดหน่วยงาน สาขา หรือบริษัทสาขาโดยคนชาติของประเทศสมาชิกที่ได้จัดตั้งกิจการในประเทศสมาชิกหนึ่งๆ ก็เป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน

“เสรีภาพในการจัดตั้งรวมถึงสิทธิในการดำเนินกิจกรรมในฐานะผู้ประกอบอาชีพอิสระและการจัดตั้งและจัดการกิจการต่างๆ โดยเฉพาะบริษัท”

สี่วันต่อมา ความท้าทายที่สองเริ่มต้นขึ้น คราวนี้จากห้องเล่นเกมที่ Novomatic เป็นเจ้าของและ Alfor Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ ซึ่งดำเนินการ Admirāļu Klubs

Alfor คัดค้านการระงับตามมาตรา 105 ของ Satversme เช่นเดียวกับบทความเปิดซึ่งประกาศให้ลัตเวียเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยที่เป็นอิสระและมาตรา 91 ซึ่งกล่าวว่า “ทุกคนในลัตเวียเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายและศาล”

นอกจากการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินแล้ว อัลฟอร์ยังกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวละเมิด “ความคาดหวังโดยชอบด้วยกฎหมาย” จากมาตรา 1 และหลักการของความเท่าเทียมกันในมาตรา 91

Saeima แห่งสาธารณรัฐลัตเวียได้รับเชิญให้ส่งคำตอบสำหรับคดีของ Enlabs ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม และของ Alfor ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม กำหนดเวลาในการจัดเตรียมคดีมาสามเดือนหลังจากวันที่เหล่านี้

หน่วยงานการเล่นเกมของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้รายงานรายได้จากการพนันที่ลดลง 5.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับไตรมาสแรกของปี 2020 วันหลังจากเปิดเผยว่าการปิดภาคพื้นดินไม่ได้นำไปสู่การเพิ่มในการเล่นออนไลน์

รายได้รวมทั้งทางบกและทางอินเทอร์เน็ตลดลงเหลือ 1.53 พันล้านรูเปียห์ (£182.1m/€205.7m/$222.0m) และในขณะที่การมีส่วนร่วมของคาสิโนออนไลน์ของ DKK555.1m นั้นใหญ่เป็นอันดับสองของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งลดลง 1.1% จากไตรมาสที่ 1 2019.

รายได้คาสิโนออนไลน์ส่วนใหญ่มาจากสล็อตออนไลน์ซึ่งคิดเป็น DKK410.5m (74.0%) ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2.5% อย่างไรก็ตาม รูเล็ตมีรายได้ลดลง 11.1% สู่ DKK50.3m ในขณะที่การมีส่วนร่วมของแบล็คแจ็คลดลงเหลือ DKK39.5m

การลดลงนี้ยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสที่ 2 หรือไม่โดย Spillemyndigheden รายงานรายได้คาสิโนออนไลน์รายสัปดาห์เพิ่มขึ้น 2%สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่ 9 มีนาคมถึง 3 พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานกำกับดูแลแนะนำว่า นี่อาจเป็นเพียงแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับการล็อกดาวน์ โดยสังเกตว่าเพิ่มขึ้นจากส่วนต่างที่ใหญ่ขึ้นจากปี 2018 ถึง 2019

ในความเป็นจริงการเดิมพันกีฬาแม้จะได้รับผลกระทบจากการระงับการแข่งขันกีฬาที่สำคัญทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมอันเป็นผลมาจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) เป็นเพียงประเภทเดียวที่จะรายงานการเติบโต รายได้เพิ่มขึ้น 2.6% เป็น DKK635.1m ในไตรมาสที่ 1

นี่คือการเติบโตของอุปกรณ์พกพา โดยรายได้สำหรับช่องเพิ่มขึ้น 9.6% เป็น DKK329.6m รายได้จากการเดิมพันผ่านไซต์เดสก์ท็อปลดลง 15.0% ในขณะที่รายรับจากการเดิมพันทางบกเพิ่มขึ้น 2.0% เป็น DKK209.0m

เนื่องจากเดนมาร์กเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม ช่องทางบกได้รับผลกระทบจากรายได้ที่ลดลงมากที่สุดในไตรมาสที่ 1

รายรับจากเครื่องเล่นเกมลดลง 20.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีที่ DKK277.7m ของอุปกรณ์ที่ตั้งอยู่ในห้องเล่นเกมมีส่วนทำให้ DKK217.2m โดยที่ DKK60.6m ที่เหลือมาจากเครื่องที่โฮสต์ในร้านอาหาร

Greentube แผนกโต้ตอบของ Novomatic ได้ตกลงข้อตกลงในการเปิดตัวเนื้อหาคาสิโนออนไลน์กับ Playtech ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีการพนัน

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Playtech จะเปิดตัวเกมต่างๆ เช่น Book of Ra deluxe และ Lucky Lady’s Charm ซึ่งทั้งสองเกมได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นเกมขายปลีกก่อนจะนำไปดัดแปลงออนไลน์

ในขั้นต้น Playtech จะเปิดตัวเนื้อหา Greentube ในโปแลนด์ สเปน และสหราชอาณาจักร รวมถึงในเม็กซิโก เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์การเติบโตในตลาดละตินอเมริกาที่กว้างขึ้น

“เกมเหล่านี้จะเป็นส่วนเสริมที่มีค่าสำหรับผลงานของเรา โดยให้พันธมิตรของเรามีชื่อที่ดึงดูดผู้ชมตั้งแต่ผู้เล่นบนบกแบบดั้งเดิมไปจนถึงแฟนสล็อตออนไลน์ใหม่” Shimon Akad หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Playtech กล่าว

“ขนาดและการจัดจำหน่ายของ Playtech แทงไฮโลมือถือ เป็นข้อเสนอที่ทรงพลังสำหรับพันธมิตรที่มีศักยภาพ และนี่เป็นตัวอย่างที่ดีของความมุ่งมั่นของเราในการเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมสู่ตลาดใหม่และที่กำลังเติบโต”

Michael Bauer หัวหน้าเจ้าหน้าที่เกมของ Greentube กล่าวเสริมว่า: “การเข้าร่วม Games Marketplace ของ Playtech ทำให้เกิดข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับธุรกิจทั้งสองของเรา ลูกค้าของ Playtech จะสามารถเข้าถึงเกมที่ผู้เล่นชื่นชอบซึ่งพิสูจน์แล้วว่าให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ในขณะที่เราจะเร่งการเข้าถึงกลยุทธ์หลักของเราให้เร็วขึ้น ตลาด

“เราเชื่อว่าขั้นตอนนี้มาในเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอน เนื่องจากเขตอำนาจศาลของยุโรปมีการควบคุมมากขึ้นเรื่อยๆ และอเมริกาให้คำมั่นสัญญาว่าจะเติบโตได้อีกมาก”

Trannel International บริษัทในเครือของ Kindred Group ห้ามมิให้ดำเนินการในนอร์เวย์ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการลอตเตอรีของประเทศ (Lotterinemda) และผู้ดำเนินการต้องหยุดให้บริการการพนันออนไลน์แก่ลูกค้าชาวนอร์เวย์

Lotterinemda องค์กรอิสระที่ตัดสินการร้องเรียนและดำเนินการภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม ปฏิเสธคำอุทธรณ์ของ Kindred ต่อการพิจารณาคดีโดย Lotteri-og Stiftelsestilsynet (Lotteritilsynet) ที่ออกในเดือนเมษายน 2019

ที่เห็น Kindred ได้รับคำสั่งให้ หยุดดำเนินการในนอร์เวย์หลังจากที่ผู้ประกอบการถูกกล่าวหาว่ากำหนดเป้าหมายผู้เล่นชาวนอร์เวย์อย่างผิดกฎหมายด้วยแบรนด์ต่างๆ เช่น Unibet, Maria Casino, Storspiller และ BingoLottstift การสั่งห้ามโดยเด็ดขาดนี้เกิดขึ้นหลังจาก Lotteritilsynet ได้กำหนดคำสั่งห้าม การชำระเงินบนไซต์ Kindred และผู้ให้บริการรายอื่นอีกหกราย

หน่วยงานกำกับดูแลตั้งข้อสังเกตว่าเว็บไซต์สามารถดูได้ในภาษานอร์เวย์ โดยมีเงินฝากและโบนัสเป็นสกุลเงินนอร์เวย์ และชี้ให้เห็นว่า Kindred ให้การสนับสนุนลูกค้าในภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ บริษัทยังทำการตลาดผ่านโฆษณาทางทีวีที่ออกอากาศในนอร์เวย์ – แต่ออกอากาศทางช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศอื่นๆ – และใช้เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ บริการแถลงข่าวของนอร์เวย์ และช่องโซเชียลมีเดียของนอร์เวย์

หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวในขณะนั้นว่า Kindred จะต้องลบบริการและภาพภาษานอร์เวย์ทั้งหมดออกจากไซต์ หากจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังได้รับคำสั่งให้หยุดดำเนินการฝากและถอนเงินใน Norweigan Krone หยุดโฆษณาในสื่อท้องถิ่น และใช้บุคคลสาธารณะในท้องถิ่นเป็นทูต สุดท้ายนี้ Kindred จะต้องไม่ใช้โซลูชันการชำระเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดนอร์เวย์

Lotteritilsynet ชี้ให้เห็นว่า Kindred ได้ดำเนินการไซต์อื่น ๆ อีกหลายแห่งที่ผู้เล่นในท้องถิ่นใช้ แต่มีความเห็นว่าผู้ให้บริการได้กำหนดเป้าหมายผู้เล่นชาวนอร์เวย์อย่างแข็งขันผ่าน Unibet, Maria Casino, Storspiller และ BingoLottstift

Kindred กล่าวในขณะนั้นว่าจะอุทธรณ์คำตัดสินของทั้งกระทรวงวัฒนธรรมและ Lotterinemda

ในการตอบสนอง Kindred แย้งว่า Lotteritilsynet ไม่สอดคล้องกันไม่ว่าจะหมายถึงการพนันที่มุ่งไปที่ “นอร์เวย์” หรือการพนันที่เกิดขึ้น “ในนอร์เวย์” หน่วยงานกำกับดูแลไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับเกมที่เสนอจากมอลตา Kindred อ้างว่าโดยไม่รบกวนอธิปไตยของประเทศอื่น

นอกจากนี้ Kindred ยังโต้แย้งว่าสิทธิพิเศษของ Norsk Tipping ในการนำเสนอเกมและลอตเตอรี่บางรายการเป็นการจำกัดการเคลื่อนย้ายบริการฟรี

ในที่สุด Lotterinemnda ได้ปกครอง Lotteritilsynet โดยอ้างถึงคำแนะนำจาก Datakrimutvalget คณะกรรมการรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมถึงการพนันออนไลน์

“ในกรณีปกติที่เว็บไซต์ถูกสร้างขึ้นโดยชาวต่างชาติในต่างประเทศและเผยแพร่บนเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ สิ่งนี้จะอยู่นอกเขตอำนาจศาลของนอร์เวย์” คณะกรรมการเขียนในปี 2550 “ข้อยกเว้นสำหรับหลักการนี้สามารถพิจารณาได้หากมีเว็บไซต์ที่ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อใช้ในนอร์เวย์และผลกระทบด้านลบส่วนใหญ่หรือเฉพาะแสดงอยู่ที่นี่

“ตัวอย่างคือเว็บไซต์ที่มีบริการเกมที่ทำการตลาดโดยตรงไปยังตลาดนอร์เวย์ ตัวอย่างเช่น โดยเว็บไซต์ที่มีข้อความภาษานอร์เวย์ นี่อาจถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมที่กระทำในต่างประเทศ แต่มีผลในนอร์เวย์และจะต้องได้รับโทษที่นี่เมื่อเกิดผลกระทบ”

Lotterinemda กล่าวว่าหากเขตอำนาจศาลในต่างประเทศนี้บังคับใช้กับการบังคับใช้กฎหมาย ก็ควรนำไปใช้กับหน่วยงานกำกับดูแลด้วย

ข้อโต้แย้งของ Kindred ที่ว่าการตัดสินใจที่แทรกแซงอำนาจอธิปไตยของมอลตาก็ถูกปฏิเสธเช่นกัน โดย Lotterinemda บอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน

“Lotterinemda ยังไม่เชื่อว่าการตัดสินใจของ Lotteritilsynet ขัดขวางอำนาจอธิปไตยของรัฐอื่น” รายงานระบุ “เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะยังคงมีอยู่และอาจยังคงมุ่งไปที่ลูกค้าในประเทศอื่น ๆ ที่อนุญาตให้มีกิจกรรมการเล่นเกมดังกล่าว”

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกล่าวว่า ได้ตัดสินเกี่ยวกับรูปแบบสิทธิพิเศษของ Norsk Tipping ในอดีต และกล่าวว่า “ไม่สามารถเห็นได้ว่ามีสถานการณ์ที่รับประกันการประเมินที่แตกต่างกันในวันนี้”

คำอุทธรณ์ของ Kindred ถูกปฏิเสธโดยกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2020

Trude Felde ที่ปรึกษาอาวุโสของ Lotteritilsynet กล่าวว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะถาม Kindred ว่าตั้งใจที่จะปฏิบัติตามคำตัดสินหรือไม่

Felde เสริมว่าการพิจารณาคดียืนยันว่าการดำเนินการบังคับใช้กับผู้ให้บริการนอกชายฝั่งควรกำหนดเป้าหมายไปยังผู้ที่ปรับเปลี่ยนข้อเสนอของตนอย่างชัดเจนเพื่อกำหนดเป้าหมายลูกค้าชาวนอร์เวย์

Gambling Capital ได้ปรับลดความคาดหวังของปีงบประมาณสำหรับภาคส่วนนี้ลงเหลือ 21.5% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า

ความคาดหวัง ‘กรณีที่ดีที่สุด’ ของพันธมิตรข้อมูลหลักของ iGB ในการชนะการพนันขั้นต้นที่ 371.6 พันล้านดอลลาร์ขณะนี้มากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์ต่ำกว่า 472.6 พันล้านดอลลาร์ที่คาดการณ์ไว้ก่อนการระบาดของ coronavirus นวนิยาย (Covid-19) เริ่มส่งผลกระทบต่อภาคตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ (ดูแผนภูมิ 1 ด้านล่าง)

จากมุมมองของภูมิภาค ขณะนี้เอเชีย/โอเชียเนียอยู่ในเกณฑ์ที่จะพลาดการคาดการณ์ก่อนการระบาด 22.8%, ยุโรป 22.7% และอเมริกาเหนือ 18.5% (แผนภูมิ 3, 4, 5)

H2 กล่าวว่าขณะนี้คาดว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นในช่วงเริ่มต้นเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกและการแข่งขันกีฬาเริ่มกลับมาออนไลน์อีกครั้ง แต่ยังมีเวลาสั้น ๆ เนื่องจากข้อ จำกัด การเดินทางและประสบการณ์ของความสามารถที่ลดลง ระยะห่างทางสังคมและตำแหน่งการเล่นเกมที่ จำกัด ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เหมาะสม ลูกค้าบางส่วน.

เมื่อมองไปไกลกว่านั้น บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีการควบรวมภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น เนื่องจากภาวะถดถอยครั้งใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงที่ผ่านมาได้ทำลายการใช้จ่ายด้านดุลยพินิจและความสามารถของสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ “ในการดำเนินงานอย่างมีกำไรด้วยความสามารถที่ลดลง”

H2 กล่าวว่ายังคาดว่า igaming เมื่อได้รับอนุญาตจะ “เร่งอัตราความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพิ่มเติมเช่น esports/virtuals และนวัตกรรมเพิ่มเติมจะช่วยบรรเทาการหยุดชะงักในอนาคต”

ออนไลน์ได้เพิ่มส่วนแบ่งโดยประมาณของการชนะรวมในปี 2020 จาก 13.2% เป็น 16.6% ในช่วงการระบาดใหญ่ ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบที่ค่อนข้างมากขึ้นของข้อจำกัดการเคลื่อนไหวในภาคส่วนภาคพื้นดิน แม้ว่าการโต้ตอบจะยังคงลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีเนื่องจาก ผลกระทบของการยกเลิกและข้อจำกัดด้านกีฬาในตลาดยุโรปบางแห่ง (ภาพที่ 6)

H2 ในสัปดาห์นี้เผยแพร่การคาดการณ์ที่แก้ไขแล้วสำหรับตลาดการพนันของอังกฤษบน iGB เท่านั้น

วิลเลียม ฮิลล์รายงานว่ารายรับสุทธิลดลง 57% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเจ็ดสัปดาห์จนถึง 28 เมษายน เนื่องจากธุรกิจของเจ้ามือรับแทงเกือบทั้งหมดได้รับผลกระทบในทางลบจากการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้ลดจำนวนขาออกลงอย่างมากและใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนจากรัฐบาล และตอนนี้คาดว่าผลกระทบต่อรายได้จะลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้น

สำหรับระยะเวลา 17 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 28 เมษายน รายได้ลดลง 27% จากปีก่อนหน้า รายรับออนไลน์ในสหราชอาณาจักรลดลง 11% โดยรายรับออนไลน์ระหว่างประเทศ ส่วนใหญ่เกิดจากการเข้าซื้อกิจการของ MRG Group เพิ่มขึ้น 21% รายรับจากการค้าปลีกลดลง 35% โดยสหรัฐอเมริการายงานว่าลดลง 16% โอเปอเรเตอร์ไม่ได้ให้ตัวเลขที่แน่นอนในการอัพเดท

เจ้ามือรับแทงแบ่งการอัปเดตการซื้อขายออกเป็นสองส่วน 10 สัปดาห์จนถึง 11 มีนาคม ครอบคลุมช่วงเวลาที่นำไปสู่การระบาดของ coronavirus ในวงกว้าง และช่วงเจ็ดสัปดาห์ต่อมา

เมื่อดูช่วงก่อนการระบาดหลักของ coronavirus – 10 สัปดาห์ถึง 10 มีนาคม – และ William Hill กล่าวว่ารายรับโดยรวมลดลง 5% โดยรายรับจากการเล่นเกมลดลง 24% และการเดิมพันกีฬายังคงทรงตัวเมื่อเทียบเป็นรายปี

ธุรกิจออนไลน์ของเจ้ามือรับแทงทำผลงานได้ดีในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 16% โดยได้รับแรงหนุนจากรายรับจากการเล่นเกมที่เพิ่มขึ้น 9% แต่ยังถูกขัดขวางจากการเดิมพันกีฬาออนไลน์ที่ลดลง 6% รายรับออนไลน์ในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น 7% ในขณะที่รายรับออนไลน์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 35%

รายได้จากการขายปลีกที่เหมือนกันลดลง 3% เนื่องจากรายรับจากการเล่นเกมลดลง 30% แต่จำนวนเงินที่เดิมพันในหนังสือกีฬาทางกายภาพเพิ่มขึ้น 17%

นอกจากนี้ วิลเลียม ฮิลล์ ยังรายงานการเติบโตที่สำคัญในธุรกิจสหรัฐในช่วงต้นปี โดยรายรับโดยรวมเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยได้รับความช่วยเหลือจากจำนวนเงินเดิมพันที่เดิมพันกีฬาในประเทศเพิ่มขึ้น 26%

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเจ็ดสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 28 เมษายน นอกเหนือจากรายได้ที่ลดลงโดยรวมแล้ว รายรับสุทธิจากการเล่นเกมลดลง 33% ในขณะที่จำนวนเงินเดิมพันในหนังสือกีฬาออนไลน์และขายปลีกลดลง 70% เมื่อเทียบเป็นรายปี

รายได้ออนไลน์โดยรวมลดลง 21% โดยรายรับออนไลน์ของสหราชอาณาจักรลดลง 33% แม้ว่าจะถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายรับออนไลน์ระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 5%

ในขณะที่รายรับจากการเล่นเกมในช่วงเวลานั้นเพิ่มขึ้น 6% การหยุดชะงักของกีฬาส่งผลให้จำนวนเงินเดิมพันในกีฬาลดลง 56%

การค้าปลีกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยรายได้ที่ใกล้เคียงกันโดยรวมสำหรับธุรกิจนี้ลดลง 85% เนื่องจากร้านค้าต่างๆ ถูกบังคับให้ปิดในตลาดหลายแห่งเนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม รายรับจากการเล่นเกมขายปลีกลดลง 82% ในขณะที่การเดิมพันกีฬาลดลง 83%

มองไปที่สหรัฐอเมริกาและรายรับลดลง 90% เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่เดิมพันที่เจ้ามือรับแทงกีฬาลดลง 86%

แม้จะมีการหยุดชะงักที่เกิดจากการระบาดใหญ่ แต่ William Hill ตั้งข้อสังเกตว่าได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ ซึ่งรวมถึงการให้พนักงานในร้านทั้งหมดต้องลาออก และการใช้ประโยชน์จากแผนการของรัฐบาลในการช่วยจ่ายเงินให้พนักงาน เจ้ามือรับแทงเพิ่มค่าจ้างเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับค่าจ้าง 100% ตลอดระยะเวลาพักงาน

การดำเนินการอื่นๆ รวมถึงการลดต้นทุนพนักงานโดยการเลื่อนการรับสมัครยกเลิกการขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส และแผนจูงใจสำหรับปี 2020การตัดค่าใช้จ่ายทางการตลาด และการเปลี่ยนแปลงในการจัดการซัพพลายเออร์ รวมถึงการเลื่อนและลดต้นทุน

William Hill กล่าวว่าจากการกระทำเหล่านี้ ทำให้สามารถลดกระแสเงินสดออกรายเดือนลงเหลือประมาณ 15 ล้านปอนด์ (16.9 ล้านยูโร 18.3 ล้านยูโร)

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรายงาน 17 สัปดาห์รวมกัน สภาพคล่องที่ไม่ จำกัด เกิน 700 ล้านปอนด์ในขณะที่เจ้ามือรับแทงกล่าวว่าสามารถใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนมูลค่า 425 ล้านปอนด์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องสูงสุด

กลยุทธ์อื่นๆ ที่ดำเนินการเพื่อช่วยเก็บเงินสดไว้ รวมถึงการระงับการจ่ายเงินปันผลจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม การเลื่อนรายจ่ายฝ่ายทุนที่ไม่จำเป็น และมุ่งเน้นไปที่การจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่เข้มงวด

นอกจากนี้ วิลเลี่ยม ฮิลล์ ยังสามารถยอมรับการสละสิทธิ์ตามพันธสัญญากับกลุ่มธนาคารที่ให้กู้ยืม โดยครอบคลุมระยะเวลาจนถึงและรวมถึงเดือนธันวาคม 2563 ส่งผลให้สัญญาหนี้สินสุทธิได้รับการแก้ไขเป็น 4.5 เท่า ในเดือนมิถุนายน 2564 และ 4.0 เท่าในปี พ.ศ. 2564 ธันวาคม 2021 กลับสู่ 3.5x ในเดือนมิถุนายน 2022

ในเดือนมีนาคม William Hill ได้สรุปสถานการณ์โดยจำกัดกิจกรรมกีฬาจนถึงฤดูใบไม้ร่วง และการปิดร้านหนึ่งเดือนจะทำให้รายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลงระหว่าง 100 ถึง 110 ล้านปอนด์สำหรับปี

อย่างไรก็ตาม จากกิจกรรมการบรรเทาผลกระทบ เจ้ามือรับแทงกล่าวว่ากำลังดำเนินการก่อนสถานการณ์เริ่มต้น ซึ่งขณะนี้รวมการปิดร้านเป็นเวลาสามเดือน

นอกจากนี้ ในแต่ละเดือนของการปิดร้านเพิ่มเติม วิลเลียม ฮิลล์กล่าวว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่ผลกระทบ EBITDA ที่ลดลงจาก 12 ล้านปอนด์เป็น 15 ล้านปอนด์ โดยสมมติว่ารัฐบาลจะยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่พนักงานที่ถูกเลิกจ้างต่อไป ในสัปดาห์นี้ รัฐบาลกล่าวว่าโครงการยกเลิกจะดำเนินไปจนถึงเดือนตุลาคมแม้ว่านายจ้างจะถูกคาดหวังให้แบ่งปันค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคม

“วิลเลียม ฮิลล์เอาชนะความท้าทายมากมายในประวัติศาสตร์ 86 ปี และฉันภูมิใจในทีมและการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ของโควิด-19” Ulrik Bengtsson ผู้บริหารระดับสูงกล่าว “เราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องพวกเขา และพวกเขาก็ทำเช่นเดียวกันสำหรับลูกค้าของเรา

“เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการยกเลิกกิจกรรมกีฬาและการปิดพื้นที่ค้าปลีกของเรา เราใช้มาตรการทันทีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ลดกระแสเงินสดไหลออก และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยการเจรจากับซัพพลายเออร์ของเรา ยกเลิกการขึ้นเงินเดือนและโบนัสผู้บริหาร และระงับการจ่ายเงินปันผล

“เราได้รักษาสภาพคล่องและแก้ไขข้อกำหนดของสัญญาหนี้สินสุทธิของเรา ซึ่งนำไปสู่ช่องว่างที่สำคัญในงบดุล สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากแผนการเปิดตัวการเดิมพันกีฬาดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็ว”

Bengtsson กล่าวว่า William Hill ยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องลูกค้าในช่วงการระบาดของโรค coronavirus โดยกำหนดวิธีที่เจ้ามือรับแทงเพิ่มปริมาณข้อความการพนันที่รับผิดชอบที่ส่งถึงผู้เล่นหกเท่า

William Hill ยังให้คำมั่นที่จะให้คำมั่นสัญญาโดยสภาการพนันและการเล่นเกมของสหราชอาณาจักรและนำการแบนโฆษณาเกมทางทีวีและวิทยุมาใช้โดยสมัครใจ ซึ่งจะมีผลจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน

“เรายังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้เล่นโดยใช้การปกป้องลูกค้ามากขึ้น” เขากล่าว “เรากำลังดูแลทีมของเรา หาโอกาสการจ้างงานให้ได้มากที่สุด และเราพร้อมที่จะเสริมพลังให้ธุรกิจทันทีที่ข้อจำกัดของ Covid-19 อนุญาต”

เมื่อมองถึงอนาคต Bengtsson กล่าวว่า William Hill จะยังคงติดตามคำแนะนำและคำแนะนำล่าสุดจากรัฐบาลในแง่ของไวรัสโคโรน่า โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการเปิดพื้นที่ค้าปลีกในสหราชอาณาจักรอีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2020

เจ้ามือรับแทงยังระบุถึงพัฒนาการล่าสุดจำนวนหนึ่ง รวมถึงการกลับมาของสโมสรฟุตบอลในเยอรมนี โดยบุนเดสลีกาเตรียมกลับมาแข่งขันแบบปิดในสุดสัปดาห์นี้

การแข่งม้าซึ่งมีส่วนทำให้กิจกรรมหนังสือกีฬาออนไลน์ของสหราชอาณาจักรเกือบ 1 ใน 3 ได้กลับมาดำเนินการอีกครั้งในฝรั่งเศส และคาดว่าจะกลับมาแข่งแบบปิดในสหราชอาณาจักรตั้งแต่เดือนมิถุนายน

“กลยุทธ์ของเราสำหรับบริษัทยังคงเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่าย – เพื่อเอาชนะใจลูกค้า สร้างทีมการทำงานร่วมกันที่คล่องตัว และทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จ – การดำเนินการ” Bengtsson กล่าว “เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจและจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันของ William Hill ในระยะยาว”

นักวิเคราะห์จาก Regulus ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานนี้ด้วย โดยบอกว่าธุรกิจดิจิทัลของสหรัฐฯ เป็นเพียงกลุ่มเดียวภายในโอเปอเรเตอร์ที่เกือบจะรับประกันการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

จากข้อมูลของ Regulus การยกเว้นสหรัฐอเมริกาทางออนไลน์มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้จะไม่มีการแทรกแซงด้านกฎระเบียบและการเมืองที่เป็นลบอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะปรับปรุงได้ในระดับหนึ่งโดย R&D และการดำเนินการด้านการจัดการ

อย่างไรก็ตาม Regulus ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมทางบกของเจ้ามือรับแทง โดยกล่าวว่า หัวใจของ William Hill ยังคงเป็นธุรกิจค้าปลีก

“ขอบเขตที่ William Hill สามารถเปลี่ยนการปรับปรุงการปฏิบัติงานไปสู่ระดับของการปรับวิศวกรรมเชิงกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับมันในการเติบโตมากกว่าแค่เอาตัวรอดในโลกหลังโควิด-19 ยังคงเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ แต่แทบจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่กว่าอะไรก็ตาม กลุ่มที่มีปัญหาได้เผชิญหน้าแล้ว” เรกูลัสกล่าวเสริม

Better Collective ยักษ์ใหญ่ด้านการตลาดในเครือได้รายงานรายได้และกำไรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับไตรมาสแรก แม้ว่าการเติบโตจะชะลอตัวลงในช่วงปลายระยะเวลาอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

รายได้ในช่วงสามเดือนถึงวันที่ 31 มีนาคมมีมูลค่ารวม 20.9 ล้านยูโร (18.5 ล้านปอนด์/ 22.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 40.3% จาก 14.9 ล้านยูโรในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2019 และสูงกว่าที่กลุ่มคาดการณ์ไว้ในตอนแรก

Better Collective ระบุว่าการเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่มาจากการได้กำไรจากกีฬาที่แข็งแกร่งและกิจกรรมสูง จนกระทั่งเมื่อการแข่งขันกีฬาทั่วโลกถูกยกเลิกหรือระงับในช่วงกลางเดือนมีนาคมเนื่องจากโควิด-19 ซึ่งจะทำให้การเติบโตลดลงไปอีก

การระบาดยังหมายถึงจำนวนลูกค้าที่ฝากเงินใหม่ยังคงอยู่ในระดับปีต่อปีที่ 116,000 โดย Better Collective กล่าวว่ากิจกรรมกีฬาที่ลดลงในช่วงหลังของเดือนมีนาคมทำให้ผู้เล่นไม่สามารถลงทะเบียนได้

ในแง่ของการใช้จ่ายระหว่างไตรมาส ต้นทุนรวมที่ไม่รวมรายการพิเศษและค่าตัดจำหน่ายมีจำนวน 12.3 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 46.4% จาก 8.4 ล้านยูโรในปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายหลักในไตรมาสที่ 1 โดยมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น 59.5% เป็น 6.7 ล้านยูโร เนื่องจากจำนวนพนักงานโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 268 เป็น 416

ค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับรายรับเพิ่มขึ้น 42.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 2.7 ล้านยูโร ขณะที่การใช้จ่ายภายนอกอื่นๆ เพิ่มขึ้น 9.9% เป็น 2.4 ล้านยูโร ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 50.5% เป็น 2.1 ล้านยูโร โดยส่วนใหญ่มาจากการเข้าซื้อกิจการ

Better Collective ยังระบุค่าตัดจำหน่าย 1.6 ล้านยูโร และ 401,000 ยูโรสำหรับรายการพิเศษใช้จ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่การเติบโตของรายได้ในไตรมาสที่ 1 นั้นเป็นผลจากผลกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 26.9% จาก 5.2 ล้านยูโรในปี 2019 เป็น 6.6 ล้านยูโรในปีนี้

หลังจากมีรายได้ทางการเงินเพิ่มขึ้น 675,000 ยูโร และค่าใช้จ่ายทางการเงิน 897,000 ยูโร กำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 6.4 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 30.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี Better Collective จ่ายภาษี 1.7 ล้านยูโร เหลือกำไร 4.7 ล้านยูโรในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 27.0% จาก 4.7 ล้านยูโรในปีที่แล้ว

เมื่อพิจารณาจากผลลัพธ์แล้ว Jesper Søgaard ผู้บริหารระดับสูงกล่าวว่าการเติบโตในไตรมาสที่ 1 นั้นแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว แม้จะได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าก็ตาม

“แม้จะไม่มีการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม แต่ผลงานรายไตรมาสก็ยังน่าพอใจอย่างมาก” เขากล่าว “ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม กิจกรรมการเดิมพันกีฬาลดลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งของระดับปกติในขณะที่กิจกรรมอีสปอร์ตและคาสิโนแข็งแกร่งกว่าปกติ”

Søgaard ยังตั้งข้อสังเกตว่า Better Collective ได้ดำเนินการหลายอย่างเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของ coronavirus ในไตรมาสที่ 2 และต่อ ๆ ไปอย่างไร เมื่อเดือนที่แล้ว กลุ่มบริษัทกล่าวว่าเป้าหมายทางการเงินของบริษัทยังคงอยู่แม้ว่าจะมีการระบาดและได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้

โครงการประหยัดต้นทุนใหม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ซึ่งประกอบด้วยโครงการริเริ่มมากกว่า 50 โครงการ ซึ่งรวมถึงการทำให้พนักงานมากกว่า 50 คนต้องตกงาน หรือมีเงินเดือนบางส่วนหรือทั้งหมดครอบคลุมโดยโครงการสนับสนุนจากรัฐบาล

คณะกรรมการของ Better Collective และผู้บริหารผู้ก่อตั้งได้ตกลงที่จะยกเว้นค่าธรรมเนียมและเงินเดือนของพวกเขาในไตรมาสที่ 2 ขณะที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะลดเงินเดือนของพวกเขาสำหรับไตรมาสที่ 2 ร่วมกับโครงการค่าตอบแทนระดับประเทศ นอกจากนี้ ต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่จะลดลงชั่วคราวผ่านการหลีกเลี่ยงต้นทุนหรือมาตรการลดราคา

“สถานการณ์เรียกร้องความยืดหยุ่น และเราได้แจกจ่ายทรัพยากรภายในเพื่อมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ธุรกิจที่ยังคงดำเนินการอยู่” Søgaard กล่าว

“เราคาดว่ากิจกรรมกีฬาจะต่ำตลอดทั้งไตรมาสที่ 2 แม้ว่าลีกกีฬาสำคัญๆ ของยุโรปบางลีกอาจกลับมาแข่งขันอีกครั้งโดยไม่มีผู้ชมทางกายภาพในช่วงไตรมาสดังกล่าว เช่น บุนเดสลีกาเยอรมันที่ยืนยันว่าจะเริ่มในวันที่ 16 พฤษภาคม 2020

“ผลประกอบการไตรมาส 2 ของเราน่าจะเป็นข้อยกเว้นในเรื่องการเติบโตที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม เราคาดว่ากิจกรรมจะสูงในช่วงครึ่งหลังของปี 2020”

Bragg Gaming Group รายงานว่ารายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2019 ด้วยการเติบโตของ Oryx ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาเกม และการกระจายฐานลูกค้าของบริษัทย่อยช่วยให้ธุรกิจตัดขาดทุนสุทธิสำหรับปี

รายได้เพิ่มสูงขึ้นจาก 767,000 € (£ 679,401 / 829,344 $) ในปี 2018 ถึง€ 26.6m แม้ว่าปีก่อนไม่ได้รวมถึงผลจากการ Oryx ซึ่งได้รับมาในเดือนสิงหาคม 2018 บนพื้นฐานโปรฟอร์ม ซึ่งรวมถึงรายรับของ Oryx ในตัวเลขปี 2018 รายได้จะเพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบเป็นรายปี

สิ่งนี้ยังช่วยให้ธุรกิจมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เป็นบวกสำหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2019 โดย EBITDA ทั้งปีเข้ามาที่ 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ

“ปี 2019 เป็นปีแรกของการดำเนินงานเต็มรูปแบบของ Bragg และเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการสร้างตัวเราให้เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ B2B ที่เติบโตเร็วที่สุดในพื้นที่เกม” Dominic Mansour ผู้บริหารระดับสูงของ Bragg กล่าว “เราประสบกับการเติบโตของรายได้ตลอดปี 2562 และถึง EBITDA ที่เป็นบวกในไตรมาสที่สี่”

การเติบโตอาจเกิดจากปัจจัยหลักสี่ประการ Mansour กล่าวต่อ เขากล่าวว่ากระบวนการบูรณาการที่ราบรื่นทำให้ Oryx สามารถขยายฐานผู้ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว โดยมีลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งลงทะเบียนตลอดทั้งปี ซึ่งช่วยให้ธุรกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นในตลาดที่มีการควบคุม ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากเนื้อหาที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่น ได้รับการสนับสนุนโดยฟีเจอร์ในเกมและเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เล่นที่นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มการรวม Oryx Hub

ในระหว่างปี Oryx ได้ลงทะเบียนกับลูกค้าเช่น Kindred Group, Betsson, LeoVegas และ Betclic Everest Group บริษัทลดการพึ่งพาลูกค้าห้าอันดับแรกในระหว่างปี โดยมีเพียง 46% ของรายได้ทั้งหมดมาจากพันธมิตรเหล่านี้ภายในเดือนธันวาคม 2019 ลดลงจาก 73% ในเดือนธันวาคม 2018

รอยเท้าทางภูมิศาสตร์ของ Oryx ขยายตัว โดยการย้ายไปยังตลาดที่มีการควบคุม เช่น โคลอมเบียและสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Kambi ผู้ให้บริการเทคโนโลยีหนังสือกีฬา สิ่งนี้นำไปสู่ข้อตกลงกับ Seneca Gaming Corporation ของนิวยอร์ก

เมื่อพิจารณาจากต้นทุนแล้ว รายได้ที่เกี่ยวข้องกับรายได้มีจำนวน 14.6 ล้านยูโร เหลือกำไรรวม 12.0 ล้านยูโร ค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหารอยู่ที่ 14.8 ล้านยูโร ในขณะที่แบร็กก์ยังขาดทุน 5.3 ล้านยูโรจากการวัดผลการพิจารณาที่รอตัดบัญชีและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงาน 8.1 ล้านยูโร หลังจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ผลขาดทุนก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 9.8 ล้านยูโร และเมื่อภาษีเงินได้ 541,000 ยูโร ผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 10.4 ล้านยูโร

การสูญเสียทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็น 11.9 ล้านยูโรเมื่อการสูญเสียจากธุรกิจสื่อ GiveMeSport ที่ถูกยกเลิกถูกรวมเข้าด้วยกัน และหลังจากการปรับปรุง ผลขาดทุนสุทธิที่ครอบคลุมของ Bragg สำหรับ 2019 มีจำนวน 12.1 ล้านยูโร ลดลง 13.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในเดือนพฤษภาคม มีการประกาศว่า Bragg จะขายทรัพย์สินของ GiveMeSport (GMS) และ GiveMeBet ให้กับ Sn&ck Mediaเพื่อพิจารณารวมเป็นเงิน 400,000 ยูโร นี้จะแบ่งออกเป็นการชำระเงินสดและการพิจารณารอการตัดบัญชี

“ด้วยการขาย GMS ที่เสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้เรามีกระแสเงินสดเป็นบวก และสามารถมุ่งเน้นทรัพยากรและพลังงานของเรา 100% ในการเสริมสร้างแพลตฟอร์ม Oryx และขยายธุรกิจของเราไปทั่วโลก” Mansour กล่าว “ในปี 2020 ทีมงานของเรามุ่งเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับผู้ให้บริการเสริม เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่สมบูรณ์และระบบการจัดการบัญชีผู้เล่นแก่ผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเพื่อเข้าสู่ตลาดที่มีการควบคุมมากขึ้น”

เมื่อพิจารณาจากผลกระทบของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่มีต่อธุรกิจ แบร็กก์กล่าวว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ด้วยคาสิโนออนไลน์หนึ่งในแนวดิ่งที่ไม่หยุดชะงักจากการระบาดใหญ่ มันกล่าวว่าขณะนี้ไม่มีเหตุผลที่จะแก้ไขการคาดการณ์ในปี 2020

ด้วยเหตุนี้ คาดว่ารายรับสำหรับปี 2020 จะลดลงระหว่าง 35 ล้านยูโร ถึง 38 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 43% จากปี 2019 EBITDA สำหรับปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.5 ล้านยูโร ต้องขอบคุณการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุนเมื่อธุรกิจขยายใหญ่ขึ้น

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง Bragg ได้แก้ไขข้อตกลงการสร้างรายได้จาก KAVO Holdings ซึ่งเป็นธุรกิจที่เข้าซื้อกิจการ Oryx รายได้ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 30 มิถุนายน ถูกเลื่อนกลับไปเป็นวันที่ 30 กันยายน โดย Bragg ได้ว่าจ้าง Canaccord Genuity เพื่อให้คำแนะนำในขณะที่มันทำงานเกี่ยวกับการระดมทุนเพื่อชำระเงิน

ในที่สุด Bragg ได้ประกาศว่า Steven Prowse ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทจะลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลทันที ด้วยเหตุผลส่วนตัว Prowse เข้าร่วมธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2019 แทนที่ Ashkay Kumar ในบทบาท

เขาจะถูกแทนที่โดย Ronen Kannor ซึ่งล่าสุดดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงินของ Stride Gaming ซึ่งเขาดูแลการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกของธุรกิจในตลาดการลงทุนทางเลือกของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน เขามีส่วนเกี่ยวข้องในหลายทำธุรกรรม M & ในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งและได้รับการอธิบายว่า“มีประโยชน์” ให้กับธุรกิจขายในที่สุดกลุ่ม Rank

“ฉันอยากจะขอบคุณสตีเวนสำหรับการทำงานหนักและการมีส่วนร่วมของเขากับแบรกก์” มานซูร์กล่าว “ทีมงานของเราขอให้เขามีสุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในอนาคต

“เรายินดีต้อนรับ Ronen เข้าสู่ทีม ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมที่จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในขณะที่เราดำเนินการตามแผนริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่น่าตื่นเต้นหลายอย่างในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

สภาการพนันและการเล่นเกม (BGC) จะเปิดตัวโปรแกรมการศึกษาอิสระมูลค่า 10 ล้านปอนด์ (11.3 ล้านยูโร/12.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสอนคนหนุ่มสาวทั่วสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับความเสี่ยงของการพนัน

ผ่านความคิดริเริ่ม BGC มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กอายุ 11-19 ปีทุกคนในอังกฤษ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือได้รับการศึกษาความรู้เรื่องการพนันอย่างน้อยหนึ่งครั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือการศึกษาต่อ

โปรแกรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นของ BGC จะจัดส่งโดย GamCare และ Young Gamers & Gamblers Education Trust (YGAM) และตั้งเป้าที่จะให้เยาวชนเข้าถึง 120,000 คนโดยตรง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอีก 100,000 คน เช่น ครู คนทำงานเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตชุมชน ตำรวจและกีฬาชุมชนจะได้รับการฝึกอบรมผ่านโครงการนี้ด้วย โดยการทำเช่นนี้ BGC มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการพนันและความสามารถในการระบุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันในผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของพวกเขา

ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังผู้ปกครองและครอบครัว เพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนจะได้รับการรักษาความปลอดภัย และสามารถส่งต่อเพื่อขอความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนได้

“GamCare ได้ทำงานร่วมกับคนหนุ่มสาวและเยาวชนที่ต้องเผชิญกับมืออาชีพเพื่อมอบการศึกษาด้านการพนันมาหลายปีแล้ว” Anna Hemmings หัวหน้าผู้บริหารของ GamCare อธิบาย “สิ่งที่เราเห็นในห้องเรียนมักจะเป็นมุมมองที่เป็นขั้วเกี่ยวกับการพนัน และการขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ YGAM และขยายโครงการที่จำเป็นอย่างมากนี้ เราเชื่อว่าการศึกษาการพนันควรมีความเท่าเทียมกับการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ และการขยายโปรแกรมนี้จะช่วยให้เราก้าวไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างมีนัยสำคัญ”

Lee Willows ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ YGAM กล่าวเสริมว่าองค์กรการกุศลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับ GamCare และ BGC เพื่อนำเสนอโครงการที่มีความทะเยอทะยานดังกล่าว

“การเพิ่มความตระหนักและการศึกษาการป้องกันอันตรายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการลดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน” เขาอธิบาย “ด้วยการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญที่มีอิทธิพลเหนือการเรียนรู้ของคนหนุ่มสาว เราจะเตรียมผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ให้มีทักษะ ความรู้ และความมั่นใจ ไม่เพียงแต่นำเสนอโปรแกรม แต่ยังเน้นถึงการสนับสนุนที่เหมาะสมกับวัยจาก GamCare”

องค์ประกอบด้านการศึกษาจะได้รับการสนับสนุนโดยสื่อต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการศึกษา โดยจะต้องพัฒนาวิดีโอและเนื้อหาดิจิทัลเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถส่งได้ในช่วงล็อกดาวน์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ผู้ที่ถูกตั้งค่าสถานะว่าได้รับผลกระทบจากอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันผ่านการสอนจะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและการสนับสนุนจาก GamCare ได้โดยตรง

กำลังได้รับทุนจาก BGC ซึ่งมอบเงินให้กับมูลนิธิการกุศลเพื่อแจกจ่ายตามคำแนะนำของ YGAM และ GamCare โปรแกรมจะได้รับการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์

Michael Dugher ผู้บริหารระดับสูงของ BGC กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นหน่วยงานมาตรฐานใหม่ที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุมส่วนใหญ่ BGC รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการริเริ่มอันยอดเยี่ยมนี้” “การให้ความรู้แก่เยาวชนของเรามีความสำคัญหากเราต้องแน่ใจว่าพวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีขึ้นและตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มที่

“มันเป็นสิ่งสำคัญเช่นกันที่ผู้ที่สอนพวกเขาจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่และสามารถมองหาสัญญาณบอกเล่าของอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนันและวิธีการเข้าถึงความช่วยเหลือหากจำเป็น ผู้คนนับล้านชอบเล่นการพนันเป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะในลอตเตอรีแห่งชาติ หรือกีฬา บิงโก หรือการเล่นเกม คนส่วนใหญ่ที่เล่นการพนันในสหราชอาณาจักรทำอย่างปลอดภัย

“โครงการและการลงทุนที่สำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราที่ BGC เพื่อส่งเสริมการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานต่อไป”

การเปิดตัวโครงการริเริ่มด้านการศึกษาเป็นชุดล่าสุดของมาตรการรับผิดชอบต่อสังคมที่นำโดย BGC ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขั้นต้นได้กำหนดพันธะสัญญา 10 ข้อสำหรับสมาชิกในการปกป้องผู้เล่นภายใต้การล็อกดาวน์ จากนั้นจึงประสานงานการห้ามโฆษณาภาพและเสียงทั่วทั้งอุตสาหกรรมตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม

Full House Resorts กลายเป็นผู้ให้บริการภาคพื้นดินรายล่าสุดที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) เนื่องจากรายรับในไตรมาส 1 ลดลง 24.7% มาอยู่ที่ 30.9 ล้านดอลลาร์ และผู้ประกอบการก็ขาดทุน

การเล่นเกมคาสิโนสร้างรายได้ส่วนใหญ่ให้กับ Full House ในช่วงสามเดือนถึง 31 มีนาคมที่ $20.8m อย่างไรก็ตาม ลดลง 26.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี

รายได้จากอาหารและเครื่องดื่มลดลง 19.3% สู่ 7.0 ล้านดอลลาร์ ขณะที่รายรับจากโรงแรมลดลง 27.4% ที่ 2.0 ล้านดอลลาร์

รายได้อื่นๆ รวมถึงการดำเนินการออนไลน์ เพิ่มขึ้น 38.3% เป็น 1.1 ล้านดอลลาร์ จากยอดรวมนี้ $0.4m มาจากการเดิมพันกีฬาออนไลน์ผ่าน Rising Star และหนังสือกีฬาออนไลน์ BetAmerica ของ Churchill Downs Interactive ในรัฐอินเดียนา

ผู้ดำเนินการเดิมพัน Parimatch Holding ได้แต่งตั้ง Dmitry Sergeev เป็นผู้บริหารระดับสูงของแผนก Commonwealth of Independent States (CIS) ที่จัดตั้งขึ้นใหม่

Sergeev จะเป็นผู้นำธุรกิจและมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอกลยุทธ์องค์กรของ Parimatch โดยมีเป้าหมายที่จะขยายขอบเขตและขยายขอบเขตการนำเสนอเทคโนโลยี

Parimatch กล่าวว่าได้จัดตั้งแผนกใหม่เพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทั้งหมดในตลาดเอเชียและยุโรปตะวันออกที่มีการแสดงแบรนด์ Parimatch

ภูมิภาค CIS ประกอบด้วยอาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส จอร์เจีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน มอลโดวา รัสเซีย ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ยูเครน และอุซเบกิสถาน

“ในฐานะ CEO ของ Parimatch CIS ฉันจะมุ่งเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ พัฒนาและใช้งานโซลูชันทางเทคนิคใหม่ๆ และสร้างความมั่นใจว่าความสำคัญอันดับหนึ่งของบริษัทคือนวัตกรรม” Sergeev กล่าว “เราต้องก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวและกำหนดเทรนด์ใหม่เพื่อสร้างความตื่นเต้นและสร้างความบันเทิงให้กับลูกค้าของเรา”

ก่อนหน้านี้ Sergeev ดำรงตำแหน่ง CEO ของ Parimatch Russia ตั้งแต่ปี 2019 หลังจากดำรงตำแหน่ง CEO ของธุรกิจรัสเซียของ bwin ในปี 2548 เขายังได้ก่อตั้งพอร์ทัลกีฬา ‘Championship’ ซึ่งนับแต่นั้นมาได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทสื่อกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและ CIS

เมื่อ Sergeev รับตำแหน่งใหม่ของเขาที่ Parimatch CIS นั้น Ruslan Medved ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรอง CEO ของ Parimatch Russia จะกลายเป็นกรรมการผู้จัดการสำหรับตลาดนั้น

“CIS เป็นภูมิภาคที่สำคัญสำหรับเรา และฉันรู้จากความสำเร็จของเขาในการเป็นหัวหน้าของ Parimatch Russia ว่า Dmitry จะเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งสำหรับ Parimatch CIS ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างแท้จริงสำหรับธุรกิจในวงกว้าง ในขณะที่เราลงทุนในความสามารถด้านเทคโนโลยีของเรา เพื่อมอบประสบการณ์ที่สร้างสรรค์และราบรื่นให้กับฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งกว่าสองล้านรายของเรา” Sergey Portnov ผู้บริหารระดับสูงของ Parimatch กล่าว

สำนักงานเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมการแข่งรถแห่งนิวซีแลนด์ (RITA) ได้เปิดตัวการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปฏิทินการแข่งขันที่ได้รับการแก้ไขสำหรับฤดูกาลแข่ง 2020-21 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ coronavirus นวนิยาย (Covid-19)

ปฏิทินการแข่งขันในฤดูกาลหน้าจะตัดการประชุม 42 รายการจากกำหนดการ ไม่มีการแข่งที่ 14 สนาม และจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2020 ถึงกรกฎาคม 2021

นอกจากนี้ RITA ยังเสนอให้มีการประชุมมากขึ้นใกล้กับสถานที่ฝึกอบรมประชากรม้าและสุนัขเกรย์ฮาวด์ ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการเดินทางระยะไกลทั่วประเทศ

ร่างปฏิทินฉบับล่าสุดได้ถูกส่งไปยังสโมสรแข่งรถแล้ว โดยกระบวนการปรึกษาหารือจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน RITA คาดว่าปฏิทินเวอร์ชันสุดท้ายจะออกภายในวันที่ 3 กรกฎาคม

Dean McKenzie ประธานกรรมการบริหารของ RITA กล่าวว่า “การระบาดใหญ่ของ Covid-19 ส่งผลร้ายแรงต่อการแข่งรถ และเร่งความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในทุกระดับของอุตสาหกรรม

“ผู้นำของการแข่งรถในนิวซีแลนด์ได้พูดคุยกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเป็นเวลาหลายสิบปี แต่ยังไม่กล้าพอที่จะจัดการกับความต้องการที่สำคัญสำหรับการเพิ่มความเข้มข้นของสถานที่”

McKenzie ชี้ให้เห็นว่ารายงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการแข่งรถของประเทศโดย John Messara อดีตประธาน Racing New South Wales ได้เสนอแนะว่ามีสถานที่แข่งรถที่ใช้งานมากเกินไปในประเทศ ซึ่งใช้ทรัพยากรของภาคส่วนนี้มากกว่าการเพิ่มรายได้ทางการค้า

“ปฏิทินฉบับร่างหมายความว่าสถานที่บางแห่งจะพลาดใบอนุญาตการแข่งรถ และนั่นเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย แต่ Covid-19 ทำให้การให้บริการเกือบ 60 แห่งไม่ยั่งยืนและไม่น่าสนใจสำหรับเจ้าของและผู้เข้าร่วมที่เดินทางไปตามความยาวและความกว้างของนิวซีแลนด์เพื่อการประชุม” เขาพูดว่า.

Bernard Saundry ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ New Zealand Thoroughbred Racing (NZTR) เตือนว่า เว้นแต่จะมีการนำข้อเสนอนี้มาใช้ อุตสาหกรรมนี้จะต้องเผชิญกับความพินาศทางการเงิน

“สโมสรแข่งม้าพันธุ์ดีทุกแห่งในนิวซีแลนด์ล้วนมีประวัติศาสตร์และเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำ” Saundry กล่าว “NZTR ได้ทำงานที่สำคัญในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาในแผนสถานที่ที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงอุตสาหกรรมการแข่งรถในอนาคต

“เราตระหนักดีว่าปฏิทินสำหรับปี 2020-21 นั้นดูแตกต่างอย่างมากจากฤดูกาลที่แล้ว โดยมีการประชุมน้อยลงในสถานที่จัดงานน้อยลง อุตสาหกรรมไม่สามารถอยู่รอดได้ นับประสาก้าวไปข้างหน้าถ้าเราพยายามปรับตัวให้เข้ากับการแข่งขันในปี 2020 ให้กลายเป็นแม่พิมพ์ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ผ่านมา”

Michael Dore ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการแข่งรถและสวัสดิการของ Greyhound Racing New Zealand กล่าวเสริมว่าระยะเวลาการปรึกษาหารือจะช่วยให้มีเวลาสำหรับการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่เสนอเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าสู่ปฏิทินสุดท้าย เขากล่าวว่าควรใช้สถานการณ์นี้เป็นโอกาสในการประเมินผลิตภัณฑ์รถแข่งอีกครั้ง และลดต้นทุนในทุกหมวด

McKenzie สรุปโดยยอมรับว่าข้อเสนอจะ “ท้าทาย” สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมทั้งหมด แต่เสริมว่าจำเป็นเนื่องจากสภาพที่เป็นอยู่ไม่ยั่งยืน

“ในขณะที่ RITA ต้องการเห็นความสอดคล้องเพิ่มเติมระหว่างรหัสกับแผนของพวกเขาในการดำเนินการต่อกับสถานที่บางแห่ง ความคืบหน้าในปฏิทินนี้น่ายินดีมาก” เขากล่าวเสริม “ริต้าขอยกย่องกฎการแข่งขันสำหรับความเป็นผู้นำและความกล้าหาญในการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์โดยรวมที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม”

การเผยแพร่ปฏิทินร่าง 2020-21 มาหลังจาก RITA เดือนนี้ยังได้รับการยืนยันปฏิทินการเปลี่ยนผ่านสำหรับส่วนที่เหลือของฤดูกาล 2019-20ซึ่งได้รับการเลื่อนออกไปเนื่องจากการระบาดของโรค coronavirus

การแข่งขัน Harness racing จะกลับมาแข่งอีกครั้งในวันที่ 29 พฤษภาคม โดยจะมีการแข่งพันธุ์แท้ในวันที่ 3 กรกฎาคม ในขณะที่การแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์กลับมาแข่งแบบปิดเมื่อต้นสัปดาห์นี้

RITA ในสัปดาห์นี้ยังยินดีรับแพ็คเกจการสนับสนุนใหม่มูลค่า NZD$72.5m (35.4m/€40.0m/US$43.2m)จากรัฐบาลของประเทศ ข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก RITA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เปิดตัวการปรึกษาหารือแยกกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เสนอไปยัง TAB จำนวนหนึ่งซึ่งรวมถึงการลดจำนวนบุคลากรลงอย่างมาก