สมัครเกมส์ยิงปลา คาสิโน GClub Gaming เข้ารอบ

สมัครเกมส์ยิงปลา Bede Gaming ผู้จัดหาซอฟต์แวร์ที่ได้รับรางวัลให้กับอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความหลากหลายและความเป็นอยู่ที่ดีให้เป็นที่ยอมรับด้วยการเสนอชื่อหกครั้งในงาน Women in Gaming Diversity Awards 2019 ประจำปี

นี้ Bede เป็นผู้เข้ารอบสุดท้าย ในหมวดหมู่ ‘สถานที่ทำงานที่ดีที่สุด’ และ ‘ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน’ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการมอบสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและให้การสนับสนุนอย่างแท้จริงสำหรับพนักงาน

หลังจากได้รับการเสนอชื่อใน Hot 50 ประจำปีของ Gaming Intelligence ซึ่งเป็นรายชื่อผู้บริหารที่ทรงอิทธิพลที่สุดในอุตสาหกรรม Sarah Hitchcock ยังมีบทบาทสำคัญในการเลือกของ Bede ในฐานะหุ้นส่วนดิจิทัลรายใหม่ของ Ontario Lottery and Gaming Corporation ในปี 2018 ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดของ Bede จนถึงปัจจุบัน .

การเสนอชื่อเข้าชิงได้รับความนิยมอย่างมากจากชัยชนะของ Bede ในหมวด “Great Place to Work – Supplier” ที่งาน International Gaming Awards 2019

Alex Butcher กรรมการผู้จัดการ Bede Gaming กล่าวว่า “เราทำงานอย่างหนักเพื่อสร้าง Bede ให้เป็นนายจ้างที่มีส่วนร่วม และสามารถดึงดูดผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถมากที่สุดในอุตสาหกรรมได้ การให้คนเป็นหัวใจของสิ่งที่เราทำเป็นรากฐานที่สำคัญของบริษัท เป้าหมายของเราคือการสร้างสมดุลของความท้าทายและการสนับสนุนสำหรับพนักงานของเรา ในขณะที่ทำให้แน่ใจว่า Bede เป็นสถานที่ที่สนุกในการทำงาน

“มันวิเศษมากที่สมาชิกจำนวนมากในทีมของเราได้รับการยอมรับด้วยการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Women in Gaming Diversity Awards ในปีนี้ และเราขออวยพรให้พวกเขาโชคดีในคืนนี้”

Bede นำเสนอเครื่องมือทางการตลาดเชิงรุกที่หลากหลายบนแพลตฟอร์มเกม ควบคู่ไปกับเกมมากกว่า 3,000 เกมจากผู้ให้บริการกว่า 100 ราย เครื่องมือการพนันที่มีความรับผิดชอบล้ำสมัย รวมถึงการจำกัดการฝากเงินและการพัฒนาเครื่องมืออัตโนมัติเพิ่มเติมเพื่อระบุผู้เล่นที่แสดงสัญญาณของพฤติกรรมการพนันที่มีปัญหา แยกให้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการเล่น

คุณพ่อผู้ทุ่มเท แดเนียล ปรารถนาจะซื้อบ้านให้ครอบครัวเป็นเวลาหลายปี แต่ไม่เคยเชื่อว่าความฝันของเขาจะเป็นจริง จวบจนบัดนี้

พนักงานขายปลีกของ Stoke-on-Trent ได้รับเงินจำนวน 137,152.75 ปอนด์หลังจากจับคู่ทั้งหกหมายเลขใน Irish Lotto และกำลังนับวันจนกว่าเขาจะย้ายเข้าสู่เกมกึ่งแฟนตาซีแบบสี่เตียงกับคู่หูและอีกสามปี – ลูกชายคนโต เดือนหน้า

และความภาคภูมิใจของสถานที่เมื่อจอดรถด้านนอกจะเป็น Mercedes-Benz C-Class ใหม่ล่าสุดที่มีสไตล์ของ Daniel หลังจากที่เขาแลกกับ Ford Focus คันเก่าและล้างหนี้ด้วยเงินรางวัล

Daniel เสี่ยงโชคกับLottomartแอพที่ให้ผู้เล่นเดิมพันผลการออกรางวัลลอตเตอรีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในรูปแบบใหม่

ใช้เวลาสักครู่ก่อนที่ข่าวจะจม “ฉันรู้สึกตกใจ ฉันไม่เชื่อมันพูดตรงๆ สมัครเกมส์ยิงปลา ฉันคิดว่า ‘สิ่งนี้ไม่สามารถเป็นจริงได้’ “ฉันอยู่บ้าน นั่งดูทีวีในห้องนั่งเล่น ฉันวิ่งตรงไปหาคู่ของฉันและบอกเธอว่าเธอไม่เชื่อเช่นกัน” เขากล่าว

แต่ในไม่ช้ามันก็กลายเป็นจริงเมื่อเงินสดมาถึง

“ฉันดูบัญชีธนาคารของฉันตลอดเวลา ดูว่ามีเงินอยู่ในบัญชีเท่าไหร่ ฉันกระโดดขึ้นลงด้วยความปิติยินดี” แดเนียลกล่าว เขาไปงานเลี้ยง Nando’s เมื่อเงินถูกฝากไว้ และจองวันหยุดพักผ่อนกับครอบครัวที่เตเนริเฟ่ แต่ Daniel ที่ติดดินจะไม่ยอมให้เงินเหลือเฟือ

“เราจัดการสร้างบ้านและให้ลูกชายของฉันได้เริ่มต้นชีวิตที่ดี ฉันจะทำงานต่อไป – ฉันสนุกกับมัน – และเป็นการดีที่มีเงินออมในธนาคาร

“คุณไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆ มันเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่ดีที่สุดในโลกที่รู้ว่าคุณสามารถไปยังที่ที่คุณต้องการในชีวิตโดยไม่ต้องดิ้นรนหรือกังวลใดๆ” แดเนียลกล่าว

การกระพือปีกโดยบังเอิญของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากพ่อตาของเขาซึ่งได้รับเงินรางวัล 200 ปอนด์จากการเดิมพันฟุตบอลเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม

การค้นหาออนไลน์อย่างรวดเร็วทำให้เขารู้สึกโชคดีที่ Lottomart ซึ่งเขาถูกดึงดูดโดยฟังก์ชัน Boost พิเศษของบริษัท ซึ่งให้ผู้เล่นมีตัวเลือกเฉพาะระหว่างแจ็กพอตที่ใหญ่กว่าหรือโอกาสในการชนะแจ็คพอตที่เพิ่มขึ้นด้วยการคูณจำนวนเดิมพันไลน์ในการเล่น และแบ่งเงินรางวัลออกเป็น 2, 4, 8, 16 หรือ 32 เศษส่วน

เขาวางเดิมพัน 2 ปอนด์ใน Great British Jackpot และ Irish Lotto และใช้ x32 Boost แทนที่จะมีเดิมพันเดียวสำหรับผลรวมของ Irish Lotto 4.4 ล้านปอนด์ เขามี 32 ไลน์เดิมพัน แต่ละครั้งเล่นด้วยเงิน 137k และเป็นหนึ่งใน 31 ทางเลือกเพิ่มเติมที่สร้างแบบสุ่ม (1-10-14-21-22) -39) ที่ตีทอง

“เราตื่นเต้นมากสำหรับแดเนียล มันวิเศษมากที่เงินรางวัลนี้จะช่วยให้เขาสามารถรักษาอนาคตของครอบครัวได้” Ashley Lang, Lottomart CEO กล่าว

“นี่คือเหตุผลที่เราสร้าง Boost: เพื่อให้ผู้คนมีโอกาสชนะมากขึ้น เราทุกคนรู้สึกดีมากเมื่อเราสร้างผู้ชนะอย่างแดเนียล” แลงกล่าวเสริม

วันหยุดสุดสัปดาห์อีสเตอร์นี้ ผู้เล่นที่Thunderbolt Online Casinoของแอฟริกาใต้สามารถรับโบนัสคาสิโนอีสเตอร์ได้ถึง R9,000 ผู้ที่อ้างสิทธิ์โบนัสคาสิโนอีสเตอร์ทั้งสามที่เสนอในสุดสัปดาห์นี้จะได้รับโบนัส R300 ฟรี

ในการรับรหัสโบนัส ผู้เล่นต้องเปิดไข่อีสเตอร์โดยคลิกห้าครั้ง

ต้องแลกโบนัสเหล่านี้ตามลำดับ เมื่อพวกเขาอ้างสิทธิ์โบนัสสามตัวแรกแล้ว ผู้เล่นจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัส R300 แบบไม่ต้องฝากเงิน

โบนัสคาสิโนอีสเตอร์ที่คาสิโนSlotlandและ Win A Day รวมถึงชิปฟรี $ 17 ที่ Win A Day และมินิสล็อตฟรีสำหรับผู้เล่น Slotland

หนึ่งในคาสิโนออนไลน์แห่งแรกๆ Slotland ให้ความบันเทิงแก่ผู้เล่นทั่วโลกมาเกือบ 20 ปีแล้วด้วยสล็อตที่ไม่เหมือนใครและวิดีโอโป๊กเกอร์เกมที่หาไม่ได้จากที่อื่น ล่าสุดคือWin a Fortuneเกมสล็อตที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรายการทีวียอดนิยมพร้อมโบนัสสองเท่ารอบวงล้อแห่งโชคลาภเพื่อการจ่ายเงินพิเศษ

หลายปีหลังจากเปิดตัว Slotland บริษัทได้สร้างWin A Day Casinoด้วยเกมสล็อตและวิดีโอโปกเกอร์ที่ไม่เหมือนใคร เกมใหม่ล่าสุดของ Win A Day คือเกม Cirque de Paris ที่มีมนต์ขลัง เกมสล็อตดั้งเดิมที่นำการแสดงละครสัตว์มาสู่แล็ปท็อป เดสก์ท็อป สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต

คาสิโนทั้งสองให้บริการลูกค้าที่เป็นตัวเอกที่ทำให้ผู้เล่นกลับมาครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

วันนี้ AGS ประกาศวางตำแหน่งเกมแรกในเพนซิลเวเนียที่Parx Casinoใน Bensalem ชานเมืองฟิลาเดลเฟีย เกมดังกล่าวถ่ายทอดสดบนชั้นคาสิโน Parx เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยมีเกมอื่นๆ ที่จะเปิดตัวทั่วทั้งรัฐในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

แอนดรูว์ เบิร์ก รองประธานอาวุโสด้านผลิตภัณฑ์สล็อตของ AGS กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้าสู่ตลาดเพนซิลเวเนียที่แข็งแกร่งและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำที่ Parx Casino ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการล้ำสมัยที่ดึงดูดผู้เล่นจากฟิลาเดลเฟียที่มากขึ้น ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับหก พื้นที่ในสหรัฐอเมริกาที่มีประชากรมากกว่าหกล้านคน”

สำหรับการเปิดตัวในเพนซิลเวเนีย AGS ได้เปิดตัว Orion Portrait, Orion Slant, ICON และ Big Red slot cabinet ชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมถึงเกมที่มีประสิทธิภาพสูงมากมาย เช่น Fu Nan Fu Nu, Jade Wins, Olympus Strikes, Golden Wins และ Colossal ดาว.

Marc Oppenheimer ของ Parx Casino หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดของ Greenwood Gaming เจ้าของและผู้ดำเนินการ Parx กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ AGS เลือก Parx Casino เป็นพันธมิตรเปิดตัวในเพนซิลเวเนีย เรากระตือรือร้นที่จะเพิ่มเกมความบันเทิงของ AGS ลงในสล็อตของเราและให้ผู้เล่นของเราได้สัมผัสกับความตื่นเต้นที่ผันผวนสูงซึ่งเกม AGS เป็นที่รู้จัก ด้วยคุณสมบัติที่ชื่นชอบของผู้ที่ชื่นชอบสล็อต เช่น แจ็คพอตแบบโปรเกรสซีฟและเกมฟรี”

หลังจากเปิดตัวเกมที่ Parx แล้ว AGS จะเปิดตัวเกมทั่วเพนซิลเวเนีย ซึ่งปัจจุบันมีคาสิโนแบบสแตนด์อโลนและสนามแข่ง 10 แห่ง พร้อมด้วยคาสิโนรีสอร์ทสองแห่ง ในปี 2018 สล็อตแมชชีนและเกมบนโต๊ะในคาสิโนเพนซิลเวเนียสร้างรายได้รวมเป็นประวัติการณ์ถึง 3.2 พันล้านดอลลาร์ – ยอดรวมสูงสุดที่เคยมีมาในอุตสาหกรรม 13 ปีของการดำเนินงานโดย Parx Casino เป็นผู้นำ

สนามแข่งColonial Downsในเมือง New Kent รัฐเวอร์จิเนีย เตรียมเปิดสนามแข่งม้าประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ในวันอังคารที่ 23 เมษายน สิ่งอำนวยความสะดวกจะเปิดด้วยเทอร์มินัล HHR ของ Exacta Systems จำนวน 600 เครื่องหลังจากที่กลุ่มโคโลเนียลดาวน์สได้ทำข้อตกลงระยะเวลา 10 ปีทำให้ Exacta เป็นผู้ให้บริการระบบการแข่งม้าประวัติศาสตร์พิเศษในสนามแข่งและ บริษัท ในเครือของ Rosie’s Gaming ที่มีตราสินค้า Off Track Betting ทั่วเวอร์จิเนีย คาดว่ากลุ่มโคโลเนียลดาวน์สจะวางอาคารผู้โดยสาร Exacta ต่ำกว่า 3,000 แห่งในรัฐเวอร์จิเนียภายในกลางปี ​​2563

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ Exacta Systems เป็นผู้ให้บริการระบบ HHR แต่เพียงผู้เดียวในเวอร์จิเนีย” Aaron Gomes ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Peninsula Pacific Entertainment และ Colonial Downs Group ให้ความเห็น “ผลิตภัณฑ์ Exacta ไม่เป็นสองรองใคร และผลงานที่ทำลายสถิติอย่างต่อเนื่องในรัฐเคนตักกี้และไวโอมิงทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนในการร่วมเป็นพันธมิตรด้วย ลูกค้าในสองรัฐนี้ชื่นชอบเกม Exacta HHR ที่หลากหลายอย่างเห็นได้ชัด และเรามั่นใจ ที่ลูกค้าของเราในเวอร์จิเนียก็เช่นกัน เรารู้สึกตื่นเต้นที่ประชาชนทั่วไปจะมาเยี่ยมเราและเล่นเกม Exacta ในระหว่างการเปิดตัวของเราในวันที่ 23”

เจเรมี สไตน์ ประธานบริษัท Exacta Systems กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับกลุ่มโคโลเนียลดาวน์ส และทำงานร่วมกันในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการแข่งม้าและการเพาะพันธุ์ในเครือจักรภพแห่งเวอร์จิเนีย “พวกเขาทำการลงทุนที่สำคัญทั่วเวอร์จิเนีย และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรระยะยาวกับพวกเขาในความพยายามนั้น”

Pariplay Ltd. บริษัทเทคโนโลยีเกมที่ให้บริการผู้ให้บริการ iGaming คาสิโนและลอตเตอรีบนบก ได้เปิดตัวDragons of the Northสล็อตวิดีโอออนไลน์ใหม่ที่จะพาผู้เล่นเดินทางสู่โลกแห่งจินตนาการและความตื่นเต้น การผจญภัย. มังกรที่ดุร้ายไม่เหมือนใครสี่ตัว เพลงประกอบที่เร้าใจ และรูปแบบเกมที่คุ้มค่า จะทำให้ผู้เล่นกระตือรือร้นที่จะเริ่มทำภารกิจในอนาคตเพื่อค้นหาชัยชนะ

Dragons of the North ของ Pariplay นำเสนอ 50 เพย์ไลน์ของความสนุกที่ร้อนแรง เผยให้เห็นคุณสมบัติที่น่าดึงดูดซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มรางวัลที่เป็นไปได้และรับประกันประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใคร กราฟิกที่สวยงามและสวยงามช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับเกม โดยแสดงภาพภูมิทัศน์ที่เต็มไปด้วยสีสันแต่เต็มไปด้วยอันตราย ซึ่งแน่นอนว่าจะกระตุ้นให้เกิดการเล่นซ้ำและการสำรวจลึกเข้าไปในโลกมหัศจรรย์ทั้งหมดที่มีให้

ผู้เล่นสามารถเรียกรางวัลรีลพิเศษหลายรางวัลด้วยสัญลักษณ์ Golden Dragon Egg ซึ่งทำหน้าที่เป็นไวด์ทั้งในเกมหลักและฟรีสปิน รางวัลที่เป็นไปได้ ได้แก่ รางวัลเงินสดที่ตัวคูณชนะขึ้นอยู่กับการเดิมพันทั้งหมด 10 ฟรีสปินพร้อมโอกาสในการชนะเพิ่มอีก 2 สปิน และหนึ่งในสี่แจ็คพอตที่แตกต่างกันพร้อมตัวคูณตั้งแต่ 15x ถึง 1,000x ผู้เล่นหมุนวงล้อแจ็คพอตพิเศษเพื่อดูว่าพวกเขาจะได้รับรางวัลขนาดเล็ก รอง ใหญ่ หรือใหญ่

คุณสมบัติการชนะอื่น ๆ ได้แก่ ตัวคูณแบบสุ่มที่เพิ่มรางวัลสำหรับการหมุนปัจจุบันเป็น 2x, 5x หรือ 10x ฟีเจอร์ Stacked Wilds + Reel Tilt สามารถดันผู้เล่นให้ได้รับรางวัลพิเศษด้วยการเอียงรีลแบบสุ่ม การเอียงของรีลแบบสุ่มสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อไวล์ดที่ซ้อนกันสองอันบนรีล แต่จากนั้นถูกเลื่อนขึ้นหรือลง ส่งผลให้เกิดไวด์ที่ซ้อนกันสามอัน

Dragons of the North เสนออัตราผลตอบแทนต่อผู้เล่น (RTP) ที่ทำกำไรได้ 95.98% และได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ชมทั่วโลกด้วยภาษาต่างๆ กว่า 20 ภาษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพลิดเพลินของผู้เล่นให้ดียิ่งขึ้น เกมนี้ได้รับการพัฒนาใน HTML5 เพื่อให้สามารถเล่นเกมได้ทั้งบนโทรศัพท์มือถือและเดสก์ท็อป โหมดแนวตั้งบนมือถือของเกมยังช่วยให้ผู้เล่นสลับไปใช้การเล่นเกมมือเดียวได้อย่างง่ายดาย

ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานกำกับดูแลการพนันในสหราชอาณาจักร คาสิโน GClub Isle of Man และ Malta สล็อตนี้เป็นส่วนเสริมล่าสุดของ Pariplay ที่มีเกมคาสิโนออนไลน์มากกว่า 100 เกม นอกเหนือจากชื่อสล็อตดั้งเดิมและชื่อแบรนด์แล้ว บริษัทยังมีเกมขูดบัตรออนไลน์ เกมบิงโก และชื่อชนะทันที

Richard Mintz ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์และการตลาดของ Pariplay กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับ Dragons of the North ซึ่งเป็นการติดตามผลความสำเร็จอันน่าทึ่งของสล็อต Rumble Rhino ที่เราเปิดตัวในเดือนมีนาคม เกมเหล่านี้เป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นของเราในการสร้างประสบการณ์ที่มีส่วนร่วมด้วยคุณสมบัติการเล่นเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในกรณีของ Dragons of the North เราได้รวมคุณสมบัติพิเศษที่แต่ละรีลมีรางวัลของตัวเอง ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามการหมุนแต่ละครั้ง”

แม่บ้านจากเท็กซัตีฉ่ำ $ 11,708.21 ชนะเงินสดBingoSpirit Bingolicious Bingo Tourney ของคาสิโนออนไลน์ซึ่งเล่นทุกวันศุกร์เป็นรายการพิเศษประจำสัปดาห์ที่ Judy ชื่นชอบ ทำให้เธอประหลาดใจมากที่เธอไม่ชนะรางวัลเงินสด 1,000 ดอลลาร์ของการแข่งขัน — เธอกำลังเล่นเกมบิงโก pari-mutuel และรูปแบบแพนเค้กทำให้ได้รับเงินรางวัลแจ็กพอตที่อร่อยถึง 11,708.21 ดอลลาร์ เราคิดว่าแพนเค้กจะเป็นอาหารจานโปรดของเธอต่อจากนี้ไปแน่นอน

Judy เป็นผู้เล่นที่ซื่อสัตย์และเป็นเพื่อนร่วมห้องของ BingoSpirit มาตั้งแต่ปี 2008 เธอโชคดีพอที่จะชนะรางวัลใหญ่ก่อนหน้านี้ในกิจกรรม Big Bingo ประจำเดือน และได้รับรางวัลมากมายหลายช่อง เธอคือเครื่องพิสูจน์ว่าที่ BingoSpirit เรามีผู้เล่นตัวจริงที่ชนะรางวัลเงินสดจริง Judy ชอบเล่นที่ BingoSpirit และยินดีกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่เธอได้รับเสมอ มีความสุขที่รู้ว่าเมื่อเธอชนะ เงินรางวัลของเธอจะอยู่กับเธออย่างรวดเร็วและปลอดภัยเสมอ

เมื่อ Cinco de Mayo ใกล้เข้ามา ก็ถึงเวลาสำหรับพินนาตาและปาร์ตี้ สัปดาห์นี้Intertops คาสิโนสีแดงเปิดตัวเกมใหม่เทศกาลเม็กซิกันแนวจากเกมเรียลไทม์ที่เรียกว่าMariachi 5

จนถึงวันที่ 30 เมษายน Intertops ให้ผู้เล่นสูงถึง $500 และ 50 ฟรีสปินเพื่อลองเกมใหม่

Mariachi 5 เป็นเกมสล็อตห้ารีลที่มีสีสันพร้อมผู้เล่น mariachi ห้าคน ดนตรีที่มีชีวิตชีวาและของรางวัลมากมาย เมื่อพินาต้าสามตัวปรากฏขึ้น ผู้เล่นจะเลือกหนึ่งในห้านักดนตรีของ Mariachi เพื่อแสดงรางวัลโบนัส: ฟรีสปินสูงสุด 15 ครั้งพร้อมตัวคูณการชนะสูงสุด 8 เท่า

“กัวคาโมเล่ศักดิ์สิทธิ์!” ผู้จัดการคาสิโน Intertopsกล่าว “เกมนี้ร้อนแรงกว่าจาลาเปโน่!”

ในวงล้อที่สองและสี่ Wilds ขยายให้ครอบคลุมทั้งวงล้อที่สร้างความเป็นไปได้มากมายสำหรับการชนะชุดค่าผสม Scatters ทำให้เกิดการหมุนฟรีด้วย wilds และ scatters พิเศษ

วันนี้คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียได้อนุมัติค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 242,500 ดอลลาร์ต่อผู้ประกอบการคาสิโนสองราย

ค่าปรับเป็นผลมาจากการอนุมัติของคณะกรรมการในการประชุมสาธารณะของข้อตกลงยินยอมระหว่างสำนักงานที่ปรึกษาการบังคับใช้กฎหมายของ PGCB และ:

– Sands Bethworks Gaming, LLC ผู้ดำเนินการ Sands Casino Resort Bethlehem ใน Northampton County แยกค่าปรับ 120,000 ดอลลาร์สำหรับการละเมิดการเล่นเกมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และวินาทีสำหรับ $110,000 เกี่ยวกับการให้รางวัลการเล่นสล็อตฟรี และ

– Washington Trotting Association, LLC ผู้ดำเนินการThe Meadowsใน Washington County ปรับ $12,500 สำหรับการละเมิดการเล่นเกมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ค่าปรับครั้งที่สองที่อนุมัติโดยคณะกรรมการต่อต้าน Sands Bethworks Gaming, LLC สำหรับการอนุญาตให้มีการเล่นสล็อตฟรีโดยพนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นและ/หรือออกการเล่นสล็อตฟรีในจำนวนเงินที่สูงกว่าระดับที่ได้รับอนุญาต การเล่นสล็อตฟรีใช้เพื่อสร้างและให้รางวัลแก่ความภักดีของผู้อุปถัมภ์ และกระตุ้นการเข้าชมซ้ำจากลูกค้าที่มีค่าซึ่งอาจอุปถัมภ์สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นในหรือนอกเครือจักรภพ

การปรับโทษต่อ Washington Trotting Association, LLC เกิดจากชายอายุ 18 ปีเข้าถึงพื้นที่เล่นเกม เดิมพันที่เกมบนโต๊ะ และถูกเสิร์ฟแอลกอฮอล์

การประชุมครั้งต่อไปของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียมีกำหนดการเวลา 10.00 น. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2019 ในห้องพิจารณาคดีสาธารณะของ PGCB ที่ตั้งอยู่บนชั้นสองของสตรอเบอรี่สแควร์คอมเพล็กซ์ในแฮร์ริสเบิร์ก

ณ ตอนนี้ผู้เล่นคาสิโน TonyBet ที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรและเอสโตเนียมีตัวเลือกใหม่ในการถอนเงินจากบัญชีการเดิมพันส่วนตัวผ่าน PayPal

ตัวเลือกในการฝากเงินผ่าน PayPal เปิดตัวเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อทำธุรกรรมที่TonyBetให้สะดวกที่สุด เพื่อให้ดียิ่งขึ้น ตัวเลือกใหม่ของการถอนเงินได้รับการตกลงกันระหว่าง TonyBet และ PayPal เช่นกัน

PayPal เป็นหนึ่งในวิธีการชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก ให้บริการธุรกรรมการเงินที่รวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัยแก่ผู้ใช้หลายล้านคน แพลตฟอร์มนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหราชอาณาจักรและเอสโตเนีย ด้วยเหตุนี้ ตลาดเหล่านี้จึงมีตัวเลือกในการถอนเงินผ่าน PayPal เป็นไปได้ว่าอาจมีการขยายรายชื่อประเทศในอนาคตอันใกล้นี้

Viktorija Antanaviciute กรรมการผู้จัดการของ TonyBet มีความกระตือรือร้นอย่างมากเกี่ยวกับประเด็นสำคัญสองประการของข่าวที่น่าตื่นเต้นดังกล่าว ประการแรก นั่นคือการเป็นหุ้นส่วนใหม่นี้จะให้อิสระทางการเงินแก่ผู้เล่นมากขึ้น และในการทำเช่นนั้น จะส่งผลดีต่อธุรกิจ ประการที่สอง โบนัสต้อนรับคาสิโนและกีฬาที่อัปเดตสำหรับผู้มาใหม่ TonyBet คาดว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

โบนัสต้อนรับใหม่มีให้จนถึงต้นเดือนพฤษภาคม และหวังว่าจะให้ผู้ใช้ใหม่เพลิดเพลินไปกับประโยชน์ของการฝากและถอนเงินของ PayPal ที่ TonyBet

เกือบจะถึงเทศกาลอีสเตอร์แล้ว และUnibet Casinoกำลังเปิดตัวโปรโมชั่นหลากหลายผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่ในวันนี้ ซึ่งผู้เล่นสามารถชนะรางวัลอีสเตอร์มากมาย เช่น เงินสด ฟรีสปิน ตั๋วโป๊กเกอร์ และแม้แต่การเดินทางสู่เทือกเขาแอลป์ที่น่าทึ่ง

จนถึง 28 เมษายน โปรโมชั่นนี้มีบางอย่างสำหรับลูกค้าทุกประเภท ด้วยการจับฉลากกีฬา การล่าไข่ในคาสิโนสด โปกเกอร์ฟรี และแม้แต่มินิเกมบิงโกอีสเตอร์ แต่ละผลิตภัณฑ์เฉพาะจะจัดโปรโมชั่นย่อยของตัวเองในสองสามสัปดาห์ข้างหน้า โดยมีรางวัลเฉพาะของตัวเอง ดังนั้น Unibet จึงตัดสินใจแยกจดหมายข่าวนี้ออกเป็นส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคุณสามารถดูได้ด้านล่าง

Unibet Sports & Racebook

ทดสอบความเชี่ยวชาญด้านกีฬาของคุณในเทศกาลอีสเตอร์นี้เพื่อลุ้นรับเงินสดพิเศษในแจ็กพอตอีสเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งรับประกันว่าจะได้รับรางวัล 50,000 ปอนด์

ทุก ๆ เดิมพัน 5 ปอนด์ที่คุณวางในการแข่งขันฟุตบอลหรือเทนนิสใด ๆ คุณจะได้รับหนึ่งสิทธิ์ในการจับรางวัล มีรางวัลเงินสด 50 รางวัล โดยจะประกาศผู้ชนะในวันที่ 29 เมษายน

Unibet Casino คาสิโน

อีสเตอร์ Unibet นี้กำลังเพิ่มมิติพิเศษให้กับโต๊ะแบล็คแจ็คโดยให้รางวัลเป็นเงินสดแก่คุณ หากคุณสามารถสะสมการ์ดไข่ทองคำได้ห้าใบเมื่อคุณเล่น รวบรวมครบชุดและจะเพิ่ม 10 ปอนด์ในบัญชีของคุณภายใน 72 ชั่วโมง

รวบรวมการ์ด Golden Egg พิเศษที่โต๊ะต่อไปนี้เพื่อรับรางวัล: BJ Unibet 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 หรือ 9 และ BJ Unibet VIP 1 หรือ 2

Unibet Poker

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนประจำที่โต๊ะของเรา ต้องการฝึกฝนทักษะของคุณ หรือเพียงแค่ต้องการลองเล่นเกมโป๊กเกอร์ในตำนานเป็นครั้งแรก มีบางอย่างสำหรับทุกคนในโปรโมชั่นพิเศษอีสเตอร์

เริ่มตั้งแต่วันที่ 15-28 เมษายนและให้โอกาสคุณในการรวบรวมหรือรับตั๋วเข้าชมเกมที่ยอดเยี่ยมฟรี คุณสามารถรับตั๋วม้วนฟรีได้ทุกวันเมื่อคุณเข้าสู่ระบบในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น และยังมีภารกิจรายสัปดาห์สองภารกิจให้คุณสนุกด้วย ซึ่งคุณสามารถชนะตั๋ว HexaPro ได้โดยการเล่นเกม HexaPro ห้าเกม เกมที่น่าตื่นเต้นนี้ให้คุณเล่นเพื่อเงินกองกลางที่มีมูลค่าสูงถึง 1,000 เท่าของการซื้อเข้าของคุณ

Unibet Bingo

กำลังมองหาบิงโกหวาน ๆ ที่จะชนะอีสเตอร์นี้หรือไม่? ดีเพราะ Unibet Bingo ให้โอกาสคุณมากขึ้นในการตะโกนว่า “BINGO!” เมื่อคุณเล่นที่คาสิโนออนไลน์ เพียงเดิมพัน 10 ปอนด์ในห้อง Arena Bingo แล้วรับรางวัลเป็นเงินสดฟรี 5 สปินที่คุณสามารถใช้กับมินิเกมโปรดทั้งหมดของคุณ

วิธีเล่น: เดิมพัน 10 ปอนด์ในห้องอารีน่าบิงโกและหมุนเงินสดห้าครั้งจะเข้าบัญชีของคุณทันทีเมื่อตรงตามข้อกำหนดการเดิมพัน

Relax Gaming ได้เพิ่มเนื้อหาที่รวบรวมไว้ในข้อตกลงเชิงกลยุทธ์กับ Green Jade Games

การทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มกับแพลตฟอร์มจะเห็น Green Jade Games เปิดตัวชื่อรวมถึงHammer of Fortune , The Smash และ Coin Flip Deluxe บนแพลตฟอร์ม Relax Gaming และขยายการจัดจำหน่ายผ่านแบรนด์คาสิโน 350+ แบรนด์ของ Relax Gaming

Daniel Eskola ซีอีโอของ Relax Gaming กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามในความร่วมมือกับเกม Green Jade ซึ่งเป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์สูง

“Relax Gaming มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแนวทางที่เปิดกว้างและร่วมมือกันในการทำธุรกิจ และข้อตกลงระหว่างแพลตฟอร์มกับแพลตฟอร์มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองบริษัทในระยะยาว”

Ben McDonagh, MD ของ Green Jade Games กล่าวว่า “ข้อตกลงนี้แสดงถึงโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการขยายการเข้าถึงของเราด้วยแพลตฟอร์มที่มองการณ์ไกลซึ่งมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและน่าทึ่งด้วยวิธีการที่ไร้สาระและเทคโนโลยีที่น่าประทับใจ

“เรายินดีที่จะบรรลุข้อตกลงนี้และหวังว่าจะเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานและคุ้มค่า”

Relax Gaming เป็นซัพพลายเออร์และผู้รวบรวมรุ่นต่อไป โดยนำเสนอเนื้อหาที่สดใหม่และเกมมากกว่า 570+ เกม บริษัทได้ขยายพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยตกลงทำข้อตกลงเชิงพาณิชย์มากกว่า 50 ฉบับตั้งแต่ปลายปี 2018 โดยมีชื่อที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในอุตสาหกรรมมากมาย

iSoftBet, ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ชั้นนำในตลาดออนไลน์และคาสิโนมือถือได้เปิดตัวเปิดตัวสนุกที่เต็มไปด้วยล่าสุดPinata เฟียสต้า

สล็อต 5×3 มีส่วนผสมทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับเทศกาลอันยอดเยี่ยม รวมถึงสัญลักษณ์กีตาร์ มาการิต้า ตัวละครที่มีสีสันมากมาย และแน่นอน ปิญาต้า

ด้วย Popping Wilds, Mega Spiñata ที่สามารถเติมได้สามวงล้อ หรือ Grande Reels ที่มี wilds ซ้อนกัน Piñata Fiesta เป็นหนึ่งในสล็อตที่อัดแน่นที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของ iSoftBet

หากผู้เล่นทุบพินาต้า ฟีเจอร์แบบสุ่มจะทำงาน เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ เกมดังกล่าวยังมีโบนัสฟรีสปิน ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีฟีเจอร์สุ่มปรากฏขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเพื่อยกระดับความสนุกในเฟียสต้าขึ้นไปอีกระดับ

Piñata Fiesta เป็นรุ่นล่าสุดจาก iSoftBet ต่อจาก Book of Immortals ที่น่าตื่นเต้นเพื่อเข้าร่วมเกมสล็อตที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ iSoftBet หลายร้อยเกม

Michael Probert ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ iSoftBet กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะเปิดตัว Piñata Fiesta ซึ่งเป็นหนึ่งในสล็อตที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ในพอร์ตโฟลิโอของ iSoftBet

“ด้วยวงล้อที่สนุกสนานและตัวละครที่มีสีสัน Piñata Fiesta สัญญาว่าจะเป็นช่วงปาร์ตี้ของฤดูร้อน”

เช่นเดียวกับเกม iSoftBet ทั้งหมด Piñata Fiesta รองรับทั้งในโหมดแนวนอนและแนวตั้งเมื่อทำงานบนอุปกรณ์มือถือและมีตัวเลือกสกุลเงินและภาษาที่หลากหลาย

Betwayได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งในการแข่งขันไอริชด้วยการเป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ของCork Racecourse Mallow ‘s Grade 3 Chase ในวันอาทิตย์อีสเตอร์

เงินรางวัลมูลค่า 40,000 ปอนด์จะจัดขึ้นในฐานะBetway Chase ในสุดสัปดาห์นี้และจะถ่ายทอดสดทาง Racing TV รวมถึงทางสถานีโทรทัศน์สาธารณะหลักของไอร์แลนด์ RTÉ

หลังจากลงนามในข้อตกลงสามปีในปี 2018 ปัจจุบัน Betway เป็นผู้สนับสนุนหลักของงาน Super Saturday ของ Galway Festival และยังเป็นผู้สนับสนุนที่งาน Punchestown Winter Festival ในปี 2018 ด้วย

Alan Alger แห่ง Betway กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้สนับสนุนรายใหม่ให้กับ Betway Chase เกรด 3 ของ Cork ในวันอาทิตย์อีสเตอร์ที่จะถึงนี้ เป็นรางวัลที่มีค่าซึ่งดูเหมือนว่าจะดึงดูดนักวิ่งที่มีความสามารถ

“เราประสบความสำเร็จมาแล้วในไอร์แลนด์ด้วยการสนับสนุนงาน Galway Festival และเทศกาลฤดูหนาวของ Punchestown และตั้งตารอคอยวันสำคัญอีกวันของการแข่งที่ Cork ในวันอาทิตย์อีสเตอร์นี้”

แอนดรูว์ โฮแกน ผู้จัดการทั่วไปกล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Betway สู่ Cork Racecourse Mallow สำหรับ Racing Home สำหรับเทศกาลอีสเตอร์ของเราในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทีม Betway และทำให้ความร่วมมือครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก”

กิจกรรมโบนัสแบล็คแจ็คเริ่มในวันจันทร์ที่Intertops PokerและJuicy Stakes Casino และพวกเขาจะเฉลิมฉลองการเปิดตัวสล็อต Fruit Bat Crazy ใหม่ของ Betsoft พร้อมหมุนฟรีในวันพฤหัสบดีถึงวันเสาร์หน้า

ผู้เล่น Blackjack สามารถรับโบนัสเงินสดได้ในวันที่ 22-26 เมษายน ระหว่างกิจกรรม Lucktap Blackjack Jackpot พวกเขาจะได้รับโบนัสเงินสดเมื่อถึงมือที่กำหนด — จาก $5 สำหรับแบล็คแจ็คที่เหมาะสม สูงถึง $500 สำหรับ Suited Big Suite 21 (Small Suite 21 จ่าย $10, Big Suite 21 จ่าย $25)

“ดังนั้น ฉันชนะมือ และ ถ้าอย่างนั้นฉันก็ได้เพิ่มนิดหน่อย?” ถามผู้เล่นคนหนึ่ง “หวาน – จัดการฉันด้วย!”

ผู้เล่นสามารถตีแบล็กแจ็กแจ็กพอตในมือที่กำหนดในแบล็คแจ็คสามเวอร์ชันใดก็ได้ภายใต้แท็บ Lucktap (แบล็คแจ็คคลาสสิก ดับเบิลดรอว์ และคู่ที่สมบูรณ์แบบ) มีข้อกำหนดการเล่นผ่าน 15x

นอกจากนี้ยังมีเกมสล็อตใหม่ที่จะเปิดตัวในสัปดาห์หน้า Fruit Bat Crazy ใหม่ของ Betsoft เป็นเกมใหม่ในเกมเรียงซ้อนแบบดั้งเดิม ผู้เล่นสร้างส่วนผสมของผลไม้ก่อนที่จะทุบพวกมันในแผ่นเดียว การชนะเล็ก ๆ ทำให้เกิดการเรียงซ้อนของตัวเองก่อนที่จะคำนวณการชนะครั้งใหญ่ เพิ่มโอกาสที่ผลไม้แสนอร่อยจะท่วมท้น

ฟรีสปินจะได้รับเครดิตทันทีโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่านการแชทสด ผู้เล่นสามารถชนะรางวัลสูงถึง $250 จากการหมุนฟรี ข้อกำหนดการเดิมพัน 30x

อดีตวุฒิสมาชิกรัฐนิวเจอร์ซีย์ Raymond Lesniak จะพูดในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับ Sports America (23-25 ​​เมษายน) และจัดเซสชั่นการลงนามหนังสือที่งาน

ในฐานะนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์อเมริกันซึ่งดำรงตำแหน่งในวุฒิสภารัฐนิวเจอร์ซีย์ตั้งแต่ปี 2526 ถึง 2561 เลสเนียกช่วยผลักดันความท้าทายทางกฎหมายต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามือสมัครเล่นและมือสมัครเล่น (PASPA) ในที่สุดก็นำไปสู่การพลิกคว่ำในเดือนพฤษภาคม 2561

เร็วที่สุดเท่าที่ 2014 Lesniak ได้ประกาศแผนการของเขาที่จะท้าทายการเรียกเก็บเงินที่ล้าสมัย – ผ่านในปี 1992 – และทำให้การพนันกีฬาถูกกฎหมายสำหรับทั้งสนามแข่งและคาสิโนในรัฐ

ในวันที่สองเต็มของการประชุม (วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน) ซึ่งจัดขึ้นอย่างเหมาะสมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่ศูนย์แสดงสินค้า Meadowlands เขาจะเข้าร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญสำหรับเซสชันแทร็ก “States of the Nation” ในหัวข้อ “New Jersey — land of โอกาส.”

คณะกรรมการดังกล่าวจะดูแลโดย Kristal Rovira จาก GamblingCompliance รวมถึง David Rebuck กรรมการ NJDGE, Hard Rock SVP Interactive Kresimir Spajic, John Brennan นักวิเคราะห์อาวุโส USBets และ Jeffrey Gural ประธาน American Racing & Entertainment

อย่างไรก็ตาม เขาจะเข้าร่วมงานตั้งแต่วันพุธที่ 25 พฤษภาคม เพื่อลงนามในหนังสือBeating the Odds: The Epic Battle ที่นำการพนันกีฬาทางกฎหมายทั่วอเมริกาซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม เพื่อให้ตรงกับการเริ่มต้นการแข่งขันบาสเกตบอลวิทยาลัย March Madness ของปีนี้

เดิมที Lesniak ได้วางแผนที่จะเผยแพร่หนังสือก่อน Super Bowl LIII ซึ่งจัดขึ้นในแอตแลนต้าเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ แต่ได้ระงับไว้ชั่วครู่เพื่อเพิ่มบทเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ที่พิจารณาความคิดเห็นในปี 2554 ว่า Wire Act ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลาง ห้ามนักพนันส่งข้อมูลการพนันข้ามรัฐ ใช้กับการเดิมพันกีฬาเท่านั้น

Rasmus Sojmark ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ SBC กล่าวว่า “นิวเจอร์ซีย์มีความสำคัญมากในการพัฒนาการพนันกีฬาในสหรัฐอเมริกา โดยเปิดประตูให้ผู้อื่นติดตาม เราแทบรอไม่ไหวที่จะให้โอกาสนี้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเพื่อพบกับชายผู้มีบทบาทสำคัญในการนำการพนันกีฬามาสู่รัฐ”

หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของ Lesniak ในการท้าทาย PASPA และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อสู้ที่ประสบความสำเร็จที่เขามีกับผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ Chris Christie เพื่อสนับสนุนสาเหตุและได้รับการลงมติเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬา S2460 ของเขาในกฎหมาย

Lesniak เขียนว่า “ด้วยการออกกฎหมายการพนันกีฬา ผู้ว่าการคริสตี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องปกป้องมันจากความท้าทายของกระทรวงยุติธรรมและลีกกีฬา เขาจ้างทนายความศาลฎีกาซูเปอร์สตาร์เท็ดโอลสันเพื่อเป็นตัวแทนของรัฐตลอดทาง ในที่สุดเราก็ชนะการชักเย่อโดยการสนับสนุนจากผู้ว่าการคริสตี้ ต้องใช้เวลาสักครู่ การอนุมัติอย่างมากจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และการคุกคามที่จะแทนที่การยับยั้ง แต่ในที่สุดผู้ว่าการคริสตี้ก็เข้ามาช่วยส่งบอลข้ามเส้นชัย

EveryMatrix ยินดีที่จะประกาศการลงนามในข้อตกลงใหม่ระหว่าง CasinoEngine แพลตฟอร์มการรวมชั้นนำและ CT Interactive ผู้ให้บริการเนื้อหาระดับแนวหน้า ภายใต้ข้อตกลงนี้ CT Interactive จะนำเสนอเนื้อหาเกมบล็อกบัสเตอร์ที่มีมากกว่า 100+ ชื่อ HTML5 ผ่านเซิร์ฟเวอร์เกมระยะไกล ELEPHANT ของบริษัทไปยังเครือข่ายผู้ให้บริการขนาดใหญ่ของ CasinoEngine และด้วยเหตุนี้จึงเป็นการขยายขอบเขตการเข้าถึงตลาด

Lachezar Petrov หัวหน้า CT Interactive กล่าวว่า “เราประทับใจ EveryMatrix และทีมงานที่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานร่วมกับพันธมิตร iGaming ที่มีชื่อเสียง และเรายินดีที่ได้ให้พวกเขาเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่า เนื่องจากชื่อสล็อตของ CT Interactive จะแสดงร่วมกับผู้ใช้เดสก์ท็อปและมือถือของ EveryMatrix ในทุกช่องทางของผู้ให้บริการ เราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอผลงานเกมยอดนิยมแก่ผู้เล่น รวมถึงเกมล่าสุดของเรา เช่น 40 Mega Slot, Ramses the Great และ Fluftails”

นายเปตรอฟกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นจุดสูงสุดอีกครั้งสำหรับบริษัท ซึ่งกำลังมองหาพันธมิตรกับผู้เล่นชั้นนำของอุตสาหกรรม

Amund Stensland หัวหน้าฝ่ายการจัดการผู้ขายของ EveryMatrix กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสร่วมกันที่นำเสนอโดยข้อตกลง และเรายินดีที่จะมี CT Interactive ผู้ให้บริการเกมที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้เล่นชาวยุโรปเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ทีมของ CasinoEngine กระตือรือร้นที่จะสร้างความร่วมมือที่ยาวนานและคุ้มค่า”

ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ สร้างบริการที่มีมูลค่าเพิ่มรอบ ๆ การรวมกลุ่มและสร้างมูลค่าสูงสุดจากผู้เล่นแต่ละคน CasinoEngine เป็นแพลตฟอร์มการรวมคาสิโนและการผลิตอันดับ 1 ที่ช่วยผู้ประกอบการ สร้างความแตกต่างด้วยตัวเลือกเกมที่เพิ่มขึ้นและความง่ายในการใช้งาน

Scientific Games Corporation เปิดตัว OpenSports ซึ่งเป็นชุดเทคโนโลยีการพนันกีฬาที่ไม่มีใครเทียบได้ของบริษัท OpenSports ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์หนังสือกีฬาผ่านกลุ่มโซลูชันที่ได้รับการปรับปรุงและความเร็วในการส่งมอบตลาดด้วยประสบการณ์ของผู้เล่นที่เป็นแก่นแท้ของข้อเสนอ

โซลูชันสปอร์ตบุ๊คที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดช่วยให้ลูกค้ามีพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์แบบแยกส่วนที่สามารถผสมและจับคู่เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะได้

OpenBet ยังคงเป็นโซลูชั่นเทคโนโลยีการเดิมพันกีฬาหลัก ซึ่งเป็นแกนหลักที่หนังสือกีฬาสามารถดำเนินการผ่านเครื่องมือการเดิมพันที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ SG Digital ที่ทดสอบขนาดผ่านการแข่งขันกีฬาระดับโลก

OpenPlatform ให้บริการและฟังก์ชันการทำงานของบัญชีผู้เล่นและกระเป๋าเงินระดับโลก

OpenTrade ขับเคลื่อนโดย Don Best Sports ที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการ ให้บริการซื้อขายที่มีการจัดการแบบ 360 องศา ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคา อัตราต่อรอง และฟีด และ

OpenEngage ขับเคลื่อนผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊คด้วยอินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นและเป็นนวัตกรรมสำหรับผู้เล่นดิจิทัล (แอพมือถือ เว็บบนมือถือ และเดสก์ท็อป) และการค้าปลีก (SSBT, EPOS และการแสดงเนื้อหา)

OpenAccelerate ช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินการ จัดการ และดำเนินธุรกิจประจำวันของสปอร์ตบุ๊คของตน ทีมบุคลากรในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ซึ่งออกแบบและดำเนินการตามกลยุทธ์ที่สำคัญและประสิทธิภาพระดับโลกในด้านการจัดหา การรักษาลูกค้า และการมีส่วนร่วมของผู้เล่น

Keith O’Loughlin รองประธานอาวุโสฝ่ายกีฬาของ SG Digital กล่าวว่า “วิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์และบริการหนังสือกีฬาของเราสอดคล้องกับเป้าหมายของเราในการมอบประสบการณ์ผู้เล่นที่ไม่มีใครเทียบได้ให้กับลูกค้าของเรา การรวมพอร์ตโฟลิโอของเราภายใต้แบรนด์เดียวช่วยให้เราสามารถ ช่วยให้ลูกค้าของเราเชื่อมต่อกับผู้เล่นได้ดีขึ้นและมอบการมีส่วน

ร่วมในระดับต่อไป ในฐานะธุรกิจ เราได้เติบโตผ่านการควบรวมกิจการเชิงกลยุทธ์และยังคงลงทุนในโซลูชั่นเทคโนโลยีล้ำสมัยของเราเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าและผู้เล่นของเรา OpenSports รับทราบและยอมรับ ที่เปลี่ยนแปลงโดยมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อชนะในเวทีการเดิมพันกีฬาเป็นขั้นตอนที่เป็นธรรมชาติสำหรับเราในการปรับปรุงวิธีที่เราเชื่อมต่อความต้องการของลูกค้ากับประสบการณ์ผู้เล่นระดับโลกอย่างต่อเนื่อง เกมเปลี่ยนไป เราเปลี่ยนไปแล้ว เรา’เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมนี้”

นาฬิกาถูกฟ้องตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2017 เมื่อวุฒิสภาเพนซิลให้ไปข้างหน้ากับการพนันออนไลน์หลังจากผ่านHB 271

ในที่สุดก็มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

ผู้เล่นในเพนซิลเวเนียสามารถทำเครื่องหมาย 15 กรกฎาคมในปฏิทินของพวกเขาเป็นวันที่คาสิโนออนไลน์จะเปิดตัวในรัฐคีย์สโตน วันที่ได้รับการประกาศในการประชุมสาธารณะคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียเมื่อวานนี้ ข่าวที่ดียิ่งขึ้น: คาดว่าแอปการพนันกีฬาจะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตามที่ Doug Harbach ผู้อำนวยการด้านการสื่อสารของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียในแถลงการณ์ถึงผู้ถือใบรับรอง iGaming และผู้ประกอบการ iGaming

Kevin O’Toole กรรมการบริหารของ PGCB เน้นย้ำถึงความสำคัญของวันที่ 15 กรกฎาคมในคำแถลงของเขาต่อคณะกรรมการ “กรอบเวลานี้จะให้เวลาประมาณ 90 วันนับจากวันที่นี้สำหรับผู้ถือใบรับรองและผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเอกสารไปยังห้องปฏิบัติการของคณะกรรมการ เพื่อส่งการควบคุมภายในที่จำเป็น และเพื่อขอรับการรับรองทั้งหมดที่จำเป็นต่อการใช้งาน iGaming ในเพนซิลเวเนีย”

เขายังพูดถึงจำนวนคาสิโนที่ได้รับใบรับรอง “จนถึงปัจจุบัน คณะกรรมการได้ให้ใบรับรองการเล่นเกมแบบโต้ตอบกับคาสิโน 10 แห่งจาก 13 แห่งของเพนซิลเวเนียที่อนุญาตให้คาสิโนเหล่านั้นเข้าร่วมในโป๊กเกอร์ สล็อต และ/หรือเกมบนโต๊ะอย่าง I-games”

การเล่นการพนันออนไลน์จะสร้างรายได้มากขึ้นสำหรับรัฐแม้หลังจากเดือนบันทึกการตั้งค่ามีนาคม

MGM Resorts International อยู่ในอันดับที่ 18 ในรายชื่อ 500 America’s Best Large Employers ประจำปี 2019 ของ

Forbes โดย Forbes ร่วมกับบริษัทวิจัย Statista ได้รวบรวมรายชื่อประจำปีโดยการสำรวจพนักงานมากกว่า 50,000 คนใน 25 คนอย่างอิสระ อุตสาหกรรม ปีนี้ MGM Resorts เป็นผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสันทนาการด้วยการจัดอันดับ

บริษัทการบริการอื่นๆ ที่ทำรายชื่อนี้ ได้แก่ โรงแรมฮิลตัน ที่ 65, Four Seasons Hotels and Resorts (78), Hyatt Hotels (No. 144), Marriott International (No. 124) และ Wynn Resorts (No. 207)

“ในฐานะบริษัทที่มุ่งเน้นลูกค้า เราตระหนักดีว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานมีความสำคัญต่อความสำเร็จในภารกิจของเราในการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่แขก” ฟิลลิส เอ. เจมส์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านความหลากหลายและความรับผิดชอบขององค์กรของ MGM Resorts International กล่าว “ทีมงานของเราประกอบด้วยคนที่มีความสามารถและทุ่มเทอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งเข้าใจคุณค่าของการปฏิบัติต่อแขกของเราและกันและกันด้วยความเคารพและให้เกียรติขั้นพื้นฐาน เราลงทุนในโครงการริเริ่มมากมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและความก้าวหน้าของสมาชิกในทีม

ของเรา เช่น โครงการโอกาสวิทยาลัยที่ช่วยให้ พนักงานที่มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาออนไลน์หรือโปรแกรมประกาศนียบัตรที่กำหนดที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษาของเนวาดาระบบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินี้”

ตั้งแต่ปี 2016 MGM Resorts ได้เสริมความคิดริเริ่มด้านการมีส่วนร่วมของพนักงานที่แข็งแกร่งด้วยโปรแกรมและแพลตฟอร์มใหม่ ๆ ซึ่งรวมถึง: แพลตฟอร์มการยกย่องพนักงานที่ได้รับรางวัลที่เรียกว่า Applause การประเมินข้อเสนอแนะที่สูงขึ้นสำหรับผู้จัดการ และพอร์ทัลการสื่อสารออนไลน์ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม ซึ่งกันและกันและรับทราบข่าวสารของบริษัท

พนักงานที่กรอกแบบสำรวจของ Forbes ได้รับการติดต่อทางออนไลน์และขอให้แสดงความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยตัว นายจ้างไม่ได้มีบทบาทในการคัดเลือกผู้เข้าร่วม ซึ่งถูกถามถึงความเต็มใจที่จะแนะนำบริษัทของตนในระดับ 0 ถึง 10 และขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการทำงาน เงินเดือน ศักยภาพในการพัฒนาและภาพลักษณ์ของบริษัทเกี่ยวกับ นายจ้างปัจจุบันของพวกเขา

ในแต่ละปี Forbes ร่วมมือกับบริษัทวิจัยตลาด Statista เพื่อวัดนายจ้างชั้นนำทั่วประเทศและทั่วโลกโดยขอให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดพูดว่า: คนงาน เนื่องจากประสบการณ์ของพนักงานอาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรและพนักงานแต่ละคน การจัดอันดับของ Forbes จึงตรวจสอบนายจ้างขนาดใหญ่และขนาดกลาง เริ่มต้นในปี 2015 ด้วยนายจ้างที่ดีที่สุดของอเมริกา Forbes และ Statista ได้ขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงนายจ้างที่ถือว่าดีที่สุดสำหรับความหลากหลาย ผู้หญิง และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่

การพนันกีฬาเป็นพาดหัวข่าวมากมายในปีที่แล้ว เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและสมัครเล่นปี 1992 ถูกตัดสินโดยศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญในเดือนพฤษภาคม 2018 อย่างที่กล่าวไปแล้ว เราไม่สามารถมองข้ามการทำให้ถูกกฎหมายทางออนไลน์ได้ การพนันในรัฐของสหรัฐอเมริกา สัปดาห์นี้ เพนซิลเวเนียได้ประกาศครั้งใหญ่

สำหรับผู้ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวคาสิโนออนไลน์ในรัฐคีย์สโตน นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ เราเห็นแจ็คพอตรอยัลฟลัช การปิดคาสิโนทางตอนใต้ของสหรัฐฯ เครือข่ายการพนันกีฬาใหม่และคดีความเกี่ยวกับ Wire Act ที่เจ. ทอดด์ของเราจาก “การพนันในสัปดาห์นี้” ให้รายละเอียดทั้งหมด มาเริ่มกันด้วยวันจ่ายเงิน:

5. ผู้เล่น Sycuan โดนแจ็คพอตบนรอยัลฟลัช Khammanh K. กำลังเล่น Ultimate Texas Hold’em ที่ Sycuan Casino ในแคลิฟอร์เนีย เมื่อแจ็กพอตรอยัลฟลัชสูงถึง 126,139.20 ดอลลาร์ นี่ไม่ใช่แจ็คพอตล่าสุดที่ Sycuan Casino เช่นกัน David H. ชนะรางวัล 25,311.49 ดอลลาร์ขณะเล่นสล็อตแมชชีน Black Diamond Marvin R. ชนะรางวัล 21,023.75 ดอลลาร์ขณะเล่นสล็อตแมชชีน Extreme Jackpots และแขกรับเชิญอีกสองคนได้รับรางวัล 21,815.81 ดอลลาร์ขณะเล่นสล็อตแมชชีน Lightning Link Heart Throb และ 18,188.06 ดอลลาร์ขณะเล่นสล็อตแมชชีน Superball Keno . “เราเพิ่งเปิดประตูสู่การขยายธุรกิจมูลค่า 260 ล้านดอลลาร์และพลังงานทั่ว Sycuan นั้นยอด

เยี่ยมมาก” John Dinius ผู้จัดการทั่วไปของ Sycuan Casino กล่าว “ด้วยการเพิ่มพื้นที่เล่นเกมที่ขยายใหม่ของเรา ตอนนี้เรามีเครื่องสล็อต 2,800 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 54 เกม และวิธีอื่นๆ ที่แขกของเราจะได้รับชัยชนะ ใหญ่”

4. คดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ DOJ พังทลาย กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตัดสินใจว่า Wire Act ใช้กับการพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ แต่ 14 รัฐของสหรัฐอเมริกาไม่เห็นด้วย โดยเข้าร่วมในคดีฟ้องร้องของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ต่อ DOJซึ่งเคลื่อนไหวอยู่แล้ว มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์กังวลเกี่ยวกับการขายลอตเตอรีที่ตกอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติลวดปี 1961 “ลอตเตอรีนิวแฮมป์เชียร์มีหน้า

ที่สนับสนุนการศึกษาในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์” ชาร์ลี แมคอินไทร์ กรรมการบริหารลอตเตอรีนิวแฮมป์เชียร์กล่าว “เมื่อปีที่แล้ว ลอตเตอรีนิวแฮมป์เชียร์สร้างกำไรสุทธิ 87.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งทั้งหมดนี้สนับสนุนการศึกษาในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ และเราคาดว่าจะสร้างรายได้มากกว่า 90 ล้านดอลลาร์เพื่อการศึกษาในปีนี้ DOJ การกลับรายการครั้งนี้ทำให้การสนับสนุนด้านการศึกษามีปัญหา .” ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เนื่องจากลอตเตอรีนิวแฮมป์เชียร์กำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับถ้อยคำในพระราชบัญญัติลวด

3. Sportradar และ SportsGrid เปิดตัวเครือข่ายการเดิมพันกีฬาฟรีตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อวานนี้ได้มีการประกาศความร่วมมือระหว่าง Sportradar และ SportsGrid เพื่อแนะนำเครือข่ายการเดิมพันกีฬา 24 ชั่วโมงฟรีแห่งแรก “Sportradar มักจะมองหาการปรับปรุงประสบการณ์ของแฟน ๆ ผ่านการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี” Jason Sukhraj รองประธานอาวุโส

ฝ่ายโฆษณาในสหรัฐอเมริกาและ OTT Sportradar กล่าว “การร่วมมือกับทีมผู้บริหารของ SportsGrid ทำให้เรามีแพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงความสามารถหลักของเราในการเดิมพันด้วยพรสวรรค์ในการเขียนโปรแกรมของพวกเขา และตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับข้อมูลและเนื้อหาที่มุ่งไปที่การเล่นเกมกีฬา” ข้อเสนอใหม่นี้จะรวบรวมเทคโนโลยีและข้อมูลของ Sportradar เข้ากับการเขียนโปรแกรมของ SportsGrid ซึ่งให้ข้อมูลครอบคลุมและการวิเคราะห์สถิติและอัตราต่อรองของกีฬาอาชีพแก่แฟน ๆ

2. Penn National Gaming เพื่อปิด Resorts Casino Tunica ในวันอังคารที่ Penn National Gaming ประกาศแผนการที่จะปิด Resorts Casino ใน Tunica, Mississippi แผนนี้จะมีผลในวันที่ 30 มิถุนายน บริษัท ได้เข้าซื้อกิจการของJackpot Casino ครั้งที่ 1และ Resorts Casino Tunica ในเดือนมีนาคม 2017 นอกจากนี้ Penn National Gaming ยังดำเนินการHollywood Casino – Tunicaซึ่งตั้งอยู่ติดกับรีสอร์ทคาสิโน “ด้วยการเข้าซื้อกิจการของ Resorts Casino ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสอง

อสังหาริมทรัพย์ เรารู้ว่าเรากำลังซื้อกิจการเรือที่มีอายุมากซึ่งต้องการการปรับปรุงเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญ” Al Britton รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาคของ Penn National Sr. กล่าว “ในขณะที่เราทำทุกอย่างในการควบคุมของเราเพื่อให้ทรัพย์สินมีกำไรในช่วงสองปีที่ผ่านมา การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากการขยายเกมล่าสุดในอาร์คันซอยังคงผลักดันปริมาณธุรกิจของอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลง หลังจากสำรวจทางเลือกที่เป็นไปได้ทั้งหมดแล้ว เราก็เหลือการตัดสินใจที่ยากลำบากในการปิดธุรกิจ”

1. การพนันออนไลน์ของรัฐเพนซิลเวเนียมีกำหนดเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม ในที่สุด! เตรียมพร้อมสำหรับ iGaming ในเพนซิลเวเนีย ในวันที่ 15 กรกฎาคม เกือบ 18 เดือนหลังจากที่วุฒิสภาของเพนซิลเวเนียให้การล่วงหน้าสำหรับการพนันออนไลน์ รัฐ Keystone จะเปิดตัวคาสิโนออนไลน์อย่างเป็นทางการ ตามประกาศในการประชุมสาธารณะของคณะกรรมการควบคุมการ

เล่นเกมเพนซิลเวเนียในวันพุธ นอกเหนือจากข่าวดังกล่าวแล้ว เราสามารถคาดหวังว่าแอปการพนันกีฬาจะเปิดตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือเร็วกว่านั้น ตามที่ Doug Harbach ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียในแถลงการณ์ถึงผู้ถือใบรับรอง iGaming และผู้ดำเนินการ iGaming แน่นอนว่าการพนันกีฬาทางบกได้รับการแนะนำในเพนซิลเวเนียปลายปีที่แล้วและการเปิดตัวแอพมือถือคาดว่าจะเพิ่มรายได้ทันที Kevin O’Toole กรรมการบริหารของ PGCB เน้นย้ำถึงความสำคัญของวันที่ 15 กรกฎาคมในคำแถลงของเขาต่อ

คณะกรรมการ “กรอบเวลานี้จะให้เวลาประมาณ 90 วันนับจากวันที่นี้สำหรับผู้ถือใบรับรองและผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเอกสารไปยังห้องปฏิบัติการของคณะกรรมการ เพื่อส่งการควบคุมภายในที่จำเป็น และเพื่อขอรับการรับรองทั้งหมดที่จำเป็นต่อการใช้งาน iGaming ในเพนซิลเวเนีย” การเล่นการพนันออนไลน์จะสร้างรายได้มากขึ้นสำหรับรัฐแม้หลังจากเดือนบันทึกการตั้งค่ามีนาคม

Grover Gaming, Inc. ผู้นำด้านการออกแบบเกมอิเล็กทรอนิกส์และการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประกาศในสัปดาห์นี้ว่า บริษัทได้ระดมเงินเพื่อการกุศลผ่านพันธมิตรเกมเพื่อการกุศลมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์

กว่า 100 ล้านดอลลาร์ได้บริจาคโดยตรงไปยังองค์กรการกุศลที่ใช้ระบบเกมการกุศลอิเล็กทรอนิกส์ของ Grover Gaming ในนิวแฮมป์เชียร์ เคนตักกี้ โอไฮโอ นอร์ทดาโคตา และเวอร์จิเนียในช่วงห้าปีที่ผ่านมา “ราฟเฟิลอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ดึงแท็บอิเล็กทรอนิกส์ในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ช่วยให้องค์กรการกุศลเหล่านี้เจริญรุ่งเรืองและจัดหาตามวัตถุประสงค์หลักของพวกเขาได้อย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจากในรัฐที่ไม่อนุญาตให้มีการเล่นเกมเพื่อการกุศลทางอิเล็กทรอนิกส์” เควิน มอร์ส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดของ Grover Gaming กล่าว

องค์กรการกุศลและภราดรภาพที่เป็นพันธมิตรเหล่านี้เป็นตัวแทนของบ้านพักและกลุ่มภราดรภาพหลายร้อยแห่ง เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งกวางมูซ ทหารผ่านศึกจากสงครามต่างประเทศ กองทหารอเมริกัน คณะผู้ใจดีและคุ้มครองของกวางเอลก์ คณะภราดรภาพแห่งนกอินทรี และอื่นๆ อีกมากมาย

เงินที่ระดมทุนโดยองค์กรเหล่านี้ผ่านการเล่นเกมการกุศลจะนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของชุมชนที่พวกเขาเป็นตัวแทน และลดภาระของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยการให้ทุนแก่ศูนย์ครอบครัว โรงพยาบาล บ้านพักคนชรา โรงเรียน และสาเหตุอื่นๆ ที่คุ้มค่า

Garrett Blackwelder ประธานของ Grover Gaming กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจที่พันธมิตรการกุศลของเราได้บรรลุเป้าหมายอันน่าทึ่งนี้ “การได้เห็นโดยตรงว่าการมีส่วนร่วมของพวกเขาเป็นประโยชน์ต่อสถานที่ต่างๆ เช่น โรงเรียนเด็ก Mooseheart, ศูนย์วิจัยโรคเบาหวานของ Eagles และอื่น ๆ อีกมากมาย ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่สนุกสนานที่สุดในอุตสาหกรรมนี้”

Grover Gaming ตั้งอยู่ในเมืองกรีนวิลล์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา พัฒนาซอฟต์แวร์ เนื้อหาเกม และระบบเกม และได้รับอนุญาตในนิวแฮมป์เชียร์ เคนตักกี้ นอร์ทดาโคตา วอชิงตัน ออนแทรีโอ แคนาดา เวอร์จิเนีย และเซาท์ดาโคตา เกมของพวกเขาเป็นที่รู้จักทั่วทั้งอุตสาหกรรมสำหรับกราฟิกความละเอียดสูงและการออกแบบที่น่าตื่นเต้น สร้างขึ้นที่ศูนย์การออกแบบและพัฒนาของ Grover Gaming โดยพนักงานที่มีความสามารถมากกว่า 130 คน รวมถึงนักพัฒนา ศิลปิน นักออกแบบเสียง โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนา .net

Playtech ผู้ให้บริการเทคโนโลยีกีฬาชั้นนำในตลาดที่มีการควบคุมทั่วโลก พร้อมที่จะสาธิตโซลูชั่นการค้าปลีกและออนไลน์ที่ไม่เหมือนใครในการประชุม Betting on Sports America ในสัปดาห์นี้

ซัพพลายเออร์กำลังช่วยผู้ประกอบการในสหรัฐฯ พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ต้องเผชิญลูกค้าด้วยซอฟต์แวร์ดิจิทัลและมือถือ ควบคู่ไปกับคีออสก์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้ส่วนเพิ่มในยุโรป

ผลิตภัณฑ์กีฬาขายปลีกและออนไลน์ของ Playtech ในปัจจุบันมีการซื้อขายกีฬาอย่างเท่าเทียมกันมากกว่า 750 ล้านดอลลาร์ในแต่ละเดือน โดยก่อนหน้านี้มาจาก 60,000 Bet Entry Points (BEPs)

มีกิจกรรมการแข่งขันมากกว่า 200,000 รายการต่อปีแก่ผู้ให้บริการทั่วโลก รวมถึงแล็ดโบร๊กส์ในสหราชอาณาจักร OPAP ในกรีซ และ Caliente ในเม็กซิโก

บริษัทจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างเต็มรูปแบบที่ BOSA ซึ่งรวมถึงคีออสก์ เทอร์มินัลขนาดกะทัดรัดที่ประหยัดพื้นที่ และพนักงานขายของที่เคาน์เตอร์

นอกจากนี้ยังจะสาธิตผลิตภัณฑ์ BetTracker ซึ่งเชื่อมโยงโซลูชันภายในร้านกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดหลังที่จะจัดแสดงบนโทรศัพท์ iTab ยักษ์ของบริษัท

ผู้เข้าชมสามารถพบกับทีม Playtech ได้ที่บูธ 121 เพื่อสัมผัสประสบการณ์ผลิตภัณฑ์การเดิมพันกีฬาที่แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นสำหรับตัวพวกเขาเอง

นอกจากนี้ Jonathan Doubilet ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรจะมีส่วนร่วมในการอภิปรายว่าลอตเตอรี่สามารถมีบทบาทอะไรในตลาดการพนันที่เฟื่องฟูในเวลา 15:50 น. ในวันพุธที่ 24 เมษายน

ปัจจุบัน Playtech ให้บริการโซลูชั่นลอตเตอรีแก่ผู้ประกอบการรายใหญ่หลากหลายราย รวมถึง OPAP ซึ่งเป็นหนังสือกีฬาที่ดำเนินการลอตเตอรีที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก SAS ในโปรตุเกสและ Totalizator ของโปแลนด์