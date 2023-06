สมัครเล่นน้ำเต้าปูปลา ที่ Hollywood Casino ที่ PNRC

สมัครเล่นน้ำเต้าปูปลา คืนที่ใหญ่ที่สุดของการแข่งม้าที่Hollywood Casino ที่ Penn National Race Courseจะกลับมาในวันที่3 มิถุนายน Penn Mileเน้นโปรแกรมการแข่งขัน 11 รายการที่มีการแข่งขันหกรายการ กระเป๋าสำหรับการแข่งขันในปีนี้คือ$ 400,000 Eric Johnstonผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแข่งรถของ Hollywood Casino คาดว่ากระเป๋าเงินจะสูงถึง 500,000 ดอลลาร์ในปีหน้า

จะเดิมพันการแข่งม้าใน PA ได้ที่ไหน

คุณสามารถเดิมพัน Penn Mile และ การ แข่งม้า อื่นๆ :

ทางออนไลน์ที่ TVG

Hollywood Casino ที่ PNRC และสถานที่เดิมพันนอกเส้นทาง อื่น ๆ

สนามเพนน์ไมล์ 2022 และอัตราต่อรอง

การแข่งขัน Penn Mile (เกรด 2) สำหรับเด็กอายุสามขวบไปหนึ่งไมล์บนสนามหญ้า

พี.พี ม้า จ๊อกกี้ เทรนเนอร์ อัตราต่อรอง

1 แอนนาโพลิส ไอราด ออร์ติซ จูเนียร์ ท็อดด์ เพลตเชอร์ 9/5

2 ชั้นวางฤดูร้อนว้าว ไทเลอร์ คอนเนอร์ เจมส์ ลอว์เรนซ์ที่ 2 12/1

3 วิญญาณที่ไม่ถูกกักขัง อังเคล ซัวเรซ มาร์ค ชูแมน 10/1

4 โอ้โห้สามห้า เคนดริก คาร์มูช จอร์จ วีเวอร์ 8/1

5 ไม่ต้องกังวล ซิลเวสเตอร์ กอนซาเลซ เฮโรลด์ ไวลี่ 20/1

6 มีไหวพริบ แครอล เซเดโน่ แม็คเลน เฮนดริกส์ 12/1

7 อันตรายสีแดง ปาโก้ โลเปซ ไบรอัน ลินช์ 5/2

8 ป้อมวอชิงตัน ฟลาเวียน ปราต ชูก แมคกอเฮย์ 7/2

แต้มต่อเพนน์ไมล์

Penn Mile มีสนามม้าแปดตัว เมื่อคัดเลือกม้าและจ๊อกกี้เพื่อลงแข่ง จอห์นสตันต้องสร้างความสมดุลระหว่างคุณภาพและปริมาณของม้าในสนาม

“น่าแปลกที่นักเดิมพันชอบดูสนามที่ใหญ่กว่า ดังนั้นมันจึงเป็นโอกาสที่ดีกว่าสำหรับการจ่ายเงินจำนวนมาก” จอห์นสตันกล่าว “สิ่งที่คุณไม่ต้องการคือม้า 1 ตัวที่โดดเด่นที่สุด และม้า 5 ตัวที่ดี หรือแม้แต่ยอดเยี่ยม จากนั้นคุณจะได้เข้าสู่รูปแบบการเดิมพันที่น่าสนใจ และทำให้ผู้เล่นลำบากแทน คุณต้องการสนามที่สมดุล คุณต้องการม้าที่ดีมากมาย นั่นเป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบ”

ต้องการปัดฝุ่นความรู้ในการแข่งม้าหรือไม่? Horse Racing Nationแสดงรายการสนามที่มีอัตราต่อรองและความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเดิมพัน Penn Mile

Blood Horseให้พื้นหลังของม้าและจ๊อกกี้ที่แข่งขันใน Penn Mile

บัตรแข่งเต็ม

Penn Mile (กระเป๋าเงิน 400,000 ดอลลาร์)

Penn Oaks (กระเป๋าเงิน 150,000 ดอลลาร์)

การแข่งขันเดิมพัน $100,000:

ความคาดหวัง

ไลพาร์ด

เริ่มใหม่

ดานซิก

การแข่งขันรอบแรกเริ่มเวลา 17.00 น. โดยคาดว่า Penn Mile จะวิ่งประมาณ 19.45 น

การแข่งม้า ความสนุก และอื่นๆ อีกมากมายที่ Hollywood Casino

จอห์นสตันคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน Penn Mile ระหว่าง 4,000 ถึง 5,000 คน เมื่อการแข่งขันกลับมาจากการเว้นไปหนึ่งปีในปี 2021 เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 จอห์นสตันเห็นโอกาสที่จะเลื่อนการแข่งขันไปเป็นวันศุกร์แทนที่จะเป็นวันเสาร์

“ในการแข่งขันครั้งก่อนๆ ที่ฉันเคยจัดขึ้นทั่วประเทศ วันศุกร์เป็นการแข่งขันเฉพาะกลุ่มเล็กๆ และเรากำลังมองหาที่จะจับกลุ่มนั้นอีกครั้ง เราไม่ได้ต้องการแข่งขันกับเดิมพันใหญ่ทั้งหมดในแคลิฟอร์เนีย นิวยอร์ก และเคนตักกี้ที่จะเกิดขึ้นในบ่ายวันเสาร์ เราอยู่ห่างจากจุดนั้นและดึงผู้เล่นเข้ามาใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ พวกเขาออกไปที่นั่นและเลิกงานตอน 17.00 น. และกำลังมองหาอะไรดูและเดิมพัน เราจะให้โอกาสนั้นแก่พวกเขา”

แฟนๆ ทุกวัยจะสามารถเพลิดเพลินกับการแข่งม้า รถขายอาหาร ดนตรีสด และสัมปทาน

การดำเนินการเริ่มเวลา 17.00 น. พร้อมการ์ดการแข่งขัน 11 ใบ Penn Mile คาดว่าจะวิ่งในเวลาประมาณ 19:45 น

นำภาพโดย Katie Kohler

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบน Twitterแบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน RedditBarstool Sportsbook อีกเล่มกำลังจะมาถึงเพนซิลเวเนีย Barstool Sportsbookที่สร้างขึ้นใหม่ที่Hollywood Casino ที่ The Meadowsจะเปิดในวันที่ 9 มิถุนายนโดยรอการอนุมัติจาก Pennsylvania Gaming Control Board มันจะเป็นBarstool Sportsbook Penn National Gaming เล่มที่สี่ที่เปิดให้บริการในเพนซิลเวเนียตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564

Barstool Sportsbook ที่ Hollywood Casino ที่ The Meadows

Hollywood Casino ที่ The Meadows วางแผนที่จะเปิด Barstool Sportsbook ใหม่ในวันที่ 9 มิถุนายน เวลา 17:30 น. ข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่าบุคคลในวงการกีฬาในท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และสมาชิกของ Washington County Chamber of Commerce จะอยู่ที่นั่นเพื่อตัดริบบิ้น

Barstool Sportsbook มูลค่า7 ล้านเหรียญที่ The Meadows ตั้งอยู่บนชั้นคาสิโนที่มองเห็นสนามแข่ง มันมี:

ร้านอาหารและบาร์หลายแห่ง

สล็อตแมชชีนและโต๊ะเกมที่มีข้อจำกัดต่ำ

โทรทัศน์ขนาดใหญ่ 45 เครื่อง

วิดีโอวอลล์กว้าง 48 ฟุต

Barstool Sportsbook ใน PA

Penn National Gamingซึ่งตั้งอยู่ในเพนซิลเวเนีย ซื้อ หุ้น36% ใน Barstool Sports ของ Dave Portnoyในเดือนมกราคม 2020 เพนซิลเวเนียเป็นรัฐแรกที่เปิดตัวหนังสือกีฬาออนไลน์ Barstoolในเดือนกันยายน 2020 PA คาสิโนออนไลน์ของ Barstoolเปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2021 การแต่งงานของ Barstool และ Penn แห่งชาติแล้วตี PA คาสิโนบน บก

สิงหาคม 2021 : Hollywood Casino Yorkคาสิโนขนาดเล็กฉลองการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่และนำเสนอ Barstool Sports แห่งแรกบนชายฝั่งตะวันออก

Erin Chamberlin รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาคกล่าวว่า “เมื่อเราประกาศให้ Barstool ในเดือนมกราคม 2020 เป็นพันธมิตรหลัก มันทำให้เรามีโอกาสคิดเกี่ยวกับวิธีที่เราจะออกแบบหนังสือกีฬาในตอนนี้ เรามีหนึ่งในแบรนด์กีฬาที่โดดเด่น” Erin Chamberlin รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาคของ Penn National Gaming กล่าว “นี่คือหนังสือกีฬาที่แตกต่างจากสิ่งใดในเครือจักรภพที่ฉันเคยเห็น”

ธันวาคม 2021:มินิคาสิโนอีกแห่งHollywood Casino Morgantownเปิดให้บริการ นอกจากนี้ยังมี Barstool Sportsbook มีระเบียงกลางแจ้งตามฤดูกาลมากขึ้น ระเบียงกลางแจ้งที่ปิดสนิท อัฒจันทร์แบบยืดหดได้ และพื้นที่สำหรับซื้อสินค้า Barstool

Marc Guastellaรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Casino Morgantown กล่าวว่า:

“นี่เป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มและความบันเทิงที่สำคัญของเราที่นี่ เราคาดว่าสิ่งนี้จะได้รับความนิยมอย่างไม่น่าเชื่อในตลาด

หนังสือกีฬาขายปลีกยังคงมาในปี 2565

มีนาคม 2022:ก่อนการเดิมพัน March Madness คาสิโนฮอลลีวูดที่ Penn National Race CourseเปิดBarstool Sportsbook ใหม่ในจุดที่เคยเป็นบุฟเฟ่ต์เดิม นอกเหนือจากตู้พนันกีฬาและทีวีแล้ว หนังสือกีฬาขนาด 12,000 ตารางฟุตยังมี:

สามโต๊ะแบล็คแจ็ค

ตารางเล่นลูกเต๋าชนิดหนึ่ง

สเตชั่นเกมบนโต๊ะแบบไฮบริด 10 สเตชั่นพร้อมหน้าจอแสดงผลสี่จอ

จัมโบตรอน 28 ฟุต

TopGolf Swing Suite ขนาด 300 ตารางฟุต

Jeff Morris รองประธานฝ่ายกิจการสาธารณะและรัฐบาลสัมพันธ์ของ Penn National Gaming แสดงความคิดเห็นต่อPennLive :

“เรามั่นใจว่าขนาดและขอบเขตของหนังสือกีฬาของเรานั้นใหญ่กว่าที่อื่น ๆ บนชายฝั่งตะวันออก เนื่องจากเราเป็นเจ้าเดียวที่มีโต๊ะแบล็กแจ็กและแครปส์ ชุดวงสวิงกอล์ฟยอดนิยม และ Jumbotron ขนาด 28 ฟุต”

Barstool Sportsbooks ข้อมูลประชากรที่อายุน้อยกว่าและเกมบนโต๊ะ

Penn National Gaming วางแผนที่จะซื้อหุ้นที่เหลือของ Barstool ในปี 2023 นับตั้งแต่ได้รับ 36% ในปี 2020 Penn National ได้โน้มน้าวให้ Barstool ดึงดูดกลุ่มประชากรที่อายุน้อยกว่าและการเข้าถึงสื่อ เนื่องจาก Barstool และ Portnoy เป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จัก พวกเขาจึงไม่ใช้จ่ายด้านการตลาดและการโฆษณาในปริมาณที่เท่ากันกับสปอร์ตบุ๊คอื่นๆ

ในระหว่างการเรียกรายได้ไตรมาสที่ 1 ของ Penn National Gaming ซีอีโอJay Snowdenกล่าวว่า:

“เราได้รับการสนับสนุนโดยการเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องของกลุ่มประชากรที่อายุน้อยกว่าของเรา เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การปรับโฉมคุณสมบัติและข้อเสนอของเราเพื่อยกระดับความบันเทิงที่ดึงดูดใจแก่กลุ่มลูกค้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

$PENN ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า Barstool Sporstbooks เพิ่มโอกาสในการขายต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 ปี 2019 กับไตรมาสที่ 1 ปี 2022 ในอสังหาริมทรัพย์กับสปอร์ตบุ๊ครายย่อย Penn National ได้เห็น ธีโอเกม บน โต๊ะ เพิ่มขึ้น 53% สำหรับอายุ 21 ถึง 44ปี การชนะตามทฤษฎี (ธีโอ) คือการชนะในบ้านที่คาดหวังสำหรับผู้เล่น โดยพิจารณาจากจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้เล่นวางเดิมพันและเกมที่เล่นPhiladelphia Phillies Dollar Dog Nightsเป็นหนึ่งในโปรโมชั่นยอดนิยมของฤดูกาล ด้วยกำหนดการของอีเกิลส์เพียงสองคนเท่านั้น Dollar Dog Nights จึงได้รับการสถาปนาขึ้นใหม่ในหลาย ๆ แห่งในเซาท์ฟิลาเดลเฟีย

สด! Casino Philadelphiaเสนอ Dollar Dogs ที่ Sports & Socialในทุกเกมเหย้าของ Philliesในช่วงที่เหลือของฤดูกาล

และใช่ ในที่สุดอีเกิลส์ก็ได้เพิ่ม Dollar Dog Night ครั้งที่สามลงในกำหนดการ

ตารางเวลา Phillies Dollar Dog Night

PlayPennsylvania รายงานครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมว่าอีเกิลส์มีDollar Dog Nights เพียง สองครั้งในฤดูกาลนี้ซึ่งเกิดขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคม Dollar Dog Nights น้อยกว่าซีซั่นก่อนๆ

นี่คือกำหนดการล่าสุดของ Dollar Dog Nights จากฤดูกาลที่ผ่านมา:

2021: The Phillies จัดงาน Dollar Dog Nights สามครั้งเมื่อฤดูกาลที่แล้ว แม้ว่าฟิลาเดลเฟียจะไม่อนุญาตให้คนเข้าชมเต็มความจุที่ Citizens Bank Park จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน

2019:ฤดูกาลที่แล้วโดยไม่มีการจำกัดแฟน ๆ อีเกิลส์มีDollar Dog Nights สี่ครั้ง

2018 : Three Dollar Dog Nights

PlayPennylvaniaส่งอีเมลถึงแผนกประชาสัมพันธ์ของ Phillies เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมเพื่อยืนยันว่าไม่มี Dollar Dog Nights แต่ไม่ได้รับการตอบกลับ

การโทรไปยังสำนักงานของวุฒิสมาชิก Bob Caseyโดยแฟนของ Phillies และ Kyle Pagan ผู้สนับสนุน Crossing Broadได้ย้ายเข็ม PlayPennsylvaniaส่งอีเมลถึงแผนกประชาสัมพันธ์ของ Phillies เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมเพื่อยืนยันรายงาน แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับอีกครั้ง

แม้ว่าจะไม่มีการประกาศ แต่การอัปเดตเว็บไซต์ Philliesระบุว่ามีการเพิ่มDollar Dog Night ครั้งที่สาม ในกำหนดการในวันที่ 21 กันยายนเทียบกับโตรอนโต

โปรโมชั่นเกมอีเกิลส์ที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียมีคำตอบสำหรับแฟน ๆ อีเกิลส์ที่ต้องการสุนัขดอลล่าร์ทุกคืน ในทุกเกมเหย้าของอีเกิลส์ในช่วงที่เหลือของฤดูกาลที่Sports & Socialพวกเขาจะมีฮอทด็อก 1 ดอลลาร์ รายได้ทั้งหมดจะนำไปมอบให้กับองค์กรการกุศลช่วยเหลือสัตว์ ในท้องถิ่น

Brian Uranรองประธานฝ่ายการตลาดของ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียแสดงความคิดเห็น:

“ตอนนี้เราตื่นเต้นที่จะเสนอสิ่งที่พวกเขาต้องการให้กับแฟน ๆ ของอีเกิลส์ – ฮอทดอก 1 ดอลลาร์ระหว่างเกมเหย้าของอีเกิลส์ทุกเกมในฤดูกาลนี้ที่ Sports & Social ซึ่งเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมเกม เห็นได้ชัดว่าแฟน ๆ ของอีเกิลลีส์คิดถึงสุนัขดอลล่าร์ของพวกเขา ดังนั้นเราจึงหาวิธีที่จะทำให้การโปรโมตชุมชนที่สนุกสนานนี้ในย่านสเตเดี้ยมดิสทริกยิ่งใหญ่ขึ้น และทั้งหมดก็เพื่อจุดประสงค์ที่ดี”

หากคุณกำลังมุ่งหน้าไปที่เกมอีเกิลส์มีเหตุผลมากมายที่ควรพิจารณาหยุดที่Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียก่อนหรือหลังเกม

FanDuel Sportsbookมีจอแสดงผล LED ขนาด 52 ฟุต หน้าต่างเครื่องนับเงิน และตู้พนันกีฬา

ชั่วโมงแห่งความสุขที่Sports & Socialคือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 16:00 น. – 19:00 น. โดยมีอาหารพื้นเมือง 4 ดอลลาร์ ค็อกเทล 5 ดอลลาร์ ไวน์ 6 ดอลลาร์ และอาหารเรียกน้ำย่อย 1/2 ราคา

หลังจากจบเกมที่Center BarและSports & Socialแสดงตั๋ว Phillies ของคุณเพื่อรับเครื่องดื่มพิเศษหลังจบเกม รวมถึงเบียร์ 4 ดอลลาร์ ค็อกเทล 5 ดอลลาร์ และไวน์ 6 ดอลลาร์

วิธีจอดรถฟรีที่เกม Phillies

คุณต้องการจ่าย $22 เพื่อจอดรถหรือคุณต้องการจอดรถฟรี สามารถจอดรถได้ฟรีที่ Live! ลานจอดรถของคาสิโนฟิลาเดลเฟีย แต่คุณขับท้ายรถไม่ได้ เป็นการแลกเปลี่ยนที่มั่นคงหากคุณสามารถล็อคประตูท้ายของเพื่อนได้

สด! สมาชิกบัตรรางวัลที่เป็นสมาชิกบัตรทองและสูงกว่าสวนสาธารณะฟรีระหว่างเกมเหย้าของอีเกิลส์ในโรงจอดรถด้วยตนเองที่ถนนแดเรียน

สมาชิกบัตรคลาสสิกสามารถรับเงินคืนสำหรับค่าจอดรถในการเล่นสล็อตฟรี นอกจากนี้ หากคุณวางเดิมพัน $100 ขึ้นไปที่ FanDuel Sportsbook ตอนถ่ายทอดสด! ระหว่างเกมเหย้าของอีเกิลส์ คุณจะได้รับเงินค่าจอดรถคืน

หากคุณไม่ใช่สมาชิกระดับ Gold Card (หรือสูงกว่า) คุณสามารถชำระเงิน $30 เพื่อจอดรถที่ Live! แสดงใบเสร็จของคุณที่ Live! ศูนย์รางวัลและรับ $30 ในการเล่นฟรี

แฟน ๆ ของ Phillies รัก Dollar Dog Night

แฟน ๆ ยังไม่ยอมแพ้สำหรับ Dollar Dog Night อีกครั้งที่ CBP

The Rivers Casino Pittsburgh Poker Roomเพิ่งมีแจ็กพอตแบดบีตเกิน 1 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน และยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แจ็คพอตมูลค่า1,159,167 ดอลลาร์ ณ วันที่ 28 กรกฎาคมถือเป็นแจ็คพอตแบดบีตโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ โดยแซงหน้าแจ็คพอตสถิติเดิมที่ 1,068,590 ดอลลาร์

ที่Rivers Casino Pittsburghแจ็คพอตแบดบีตมีโครงสร้างที่จะจ่าย40% ให้กับผู้แพ้ในมือ30% ให้กับผู้ชนะและแจกจ่าย30% ที่เหลือให้กับผู้เล่นคนอื่นๆที่โต๊ะ ตอนนี้แจ็คพอตมีมากกว่า 1.1 ล้านดอลลาร์แล้ว ผู้ชนะแจ็กพอตแบดบีต (ผู้แพ้ในรอบคัดเลือก) จะได้รับมากกว่า 460,000 ดอลลาร์

ผู้เล่นที่ส่งจังหวะไม่ดีจะได้รับ $347K+ โดยที่ผู้เล่นคนอื่น ๆ ทั้งหมดในโต๊ะจะแบ่งเงินจำนวนเดียวกันนั้นให้พวกเขาด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันสำหรับวันจ่ายเงินห้าหลักเป็นอย่างน้อย

ริเวอร์คาสิโน Pittsburgh Bad Beat Jackpot

แจ็กพอต Bad Beat เปิดให้เล่นจริงในวันที่ 1 มีนาคม 2021โดยเสนอแจ็คพอตสองระดับในมินิและแจ็กพอตหลัก แจ็คพอตขนาดเล็กกำหนดให้ผู้แพ้ในมือต้องมีฟูลเฮาส์ เอซเต็มไปด้วยราชา หรือดีกว่าโดยผู้เล่นทั้งสองในมือโดยใช้ไพ่ที่ถืออยู่ทั้งคู่ มันทำให้ผู้เล่นมีโอกาสที่จะชนะบ่อยขึ้น ทุกๆ 1-2 เดือน

ในขณะเดียวกัน แจ็ก พอตหลักจะยากขึ้นในการผ่านเข้ารอบ โดยผู้แพ้จะต้องทำเอซสี่ใบหรือดีกว่าโดยเล่นไพ่ทั้งสองใบ

Leslie Brittainผู้จัดการห้องคาสิโน Rivers Casino Poker ออกแบบโดยตั้งใจให้ตีได้ยากขึ้นมากกล่าวว่าเป้าหมายของ Main Pot คือการจ่าย “เงินที่เปลี่ยนชีวิต” ที่เป็นไปได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่น PA โป๊กเกอร์สามารถชื่นชมได้อย่างแน่นอน

เส้นทางสู่ 1 ล้านเหรียญสหรัฐ

สิ่งต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทันที เนื่องจากเพียงหกสัปดาห์ผ่านไปก่อนที่ผู้เล่นคนหนึ่งจะคว้าแจ็กพอตหลักตัวแรกเป็นเงิน 149,000 ดอลลาร์

“ในความคิดของฉัน เรารู้ว่ามันสามารถทำเงินได้ถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ตามหลักการแล้ว เราคิดว่ามันน่าจะรวมกันที่ 500,000 ดอลลาร์” Brittain กล่าวกับPlayPennsylvania

ไม่กี่สัปดาห์ต่อมา มินิแจ็กพอตมาถึงวันที่ 4 พฤษภาคม ในราคา70,024 ดอลลาร์ก่อนจะผ่านไปเกือบ 7 เดือนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ในราคา431,648 ดอลลาร์ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตีสามครั้งในปี 2565 ในขณะที่แจ็คพอตหลักไต่ขึ้นสู่ครึ่งล้านดอลลาร์

“เมื่อทะลุ $500 [พัน] แล้วขึ้นไปถึง $750 [พัน] เหมือนกับว่าคุณไม่ต้องการให้มันทะลุ ลึกๆ แล้วคุณอยากให้มันเข้าเป้า แต่มันจะไปถึงจุดนั้น [ถึง 1 ล้านดอลลาร์] ไหม?” บริเตนกล่าวต่อ “และวันที่เราต้องทำให้ฟอนต์นั้นเล็กลงอีกหน่อย” เธอกล่าวเสริม “มันเจ๋งมาก”

แจ็คพอต Big Bad Beat ช่วยธุรกิจ

แจ็คพอตช่วยธุรกิจหรือธุรกิจกำลังเติบโตทั่วทั้งกระดาน?

แจ็คพอตอาจช่วยธุรกิจในห้องโป๊กเกอร์แม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันได้ โดยทั่วไปแล้วเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่อุตสาหกรรมตกต่ำเนื่องจากครอบครัวไปพักผ่อนและWorld Series of Poker (WSOP)กำลังดำเนินการในลาสเวกัส แต่ Rivers Poker Room มีแนวโน้มที่จะทรงตัว

แม้ว่าการจราจรจะหนาแน่นขึ้นจากหลายปีที่ผ่านมา และการจราจรก็พลุกพล่านมากกว่าปกติตามสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมคาสิโนทั้งหมดของเพนซิลเวเนียก็กำลังเติบโตเช่นกัน ดังนั้น Brittain จึงกล่าวว่าไม่มีทางที่จะบอกได้ว่าการเพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากแจ็คพอตหรือแนวโน้มทั่วทั้งอุตสาหกรรมหรือไม่

แจ็คพอต Rivers Casino Pittsburgh Bad Beat จะทำลายสถิติหรือไม่

ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายน Rivers Pittsburgh เอาชนะสถิติแจ็กพอตแบบแบดบีตของสหรัฐฯ ที่ 1,068,590 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งชนะในปี 2018 ที่Motor City Casino ในเมืองดีทรอยต์

แจ็คพอตสามารถตีได้ทุกเมื่อ แต่ก็สามารถหยุดได้เช่นกัน

มันจะตีในที่สุดแม้ว่า

“ฉันคิดว่านั่นเป็นสิ่งที่พิเศษเหมือนกันใช่ไหม” Andre Barnabeiรองประธานอาวุโสฝ่ายการเล่นเกมของ Rivers Casino Pittsburgh กล่าว ถึงแจ็คพอตของพวกเขา “หลายคนถามว่า ‘โอ้ เป็นไปได้ไหม’ ไม่เพียงแต่ตีมินิได้หลายครั้งเท่านั้น แต่ตีแบดหลักก็โดนเช่นกัน”

สำหรับว่า Barnabei หรือ Brittain มีการคาดการณ์ว่าเมื่อใดจะถูกรางวัลแจ็กพอตหรือจำนวนรวมทั้งหมดในเวลานั้น ทั้งสองต่างก็สะท้อนความรู้สึกเดียวกัน: เมื่อมีผู้ชนะ พวกเขาหวังว่าจะเป็นรางวัลที่สร้างสถิติใหม่

ที่ดูเหมือนจะล็อคแล้ว

แบ่งปันบน Facebookแบ่งปันบน Twitterแบ่งปันบน LinkedInแบ่งปันบน Reddit