สมัครเล่น Royal Online ไพ่บาคาร่า Cinemaware

"Cinemaware Marquee เทียบเท่ากับค่ายภาพยนตร์อิสระที่มีชื่อที่เป็นนวัตกรรมพร้อมรูปแบบเกมที่น่าสนใจอย่างแท้จริง" ลาร์ส บาติสตา รองประธานฝ่ายพัฒนา eGames กล่าว "เป้าหมาย

ของเราคือการนำเสนอเกมที่สุดยอดและน่าทึ่งอย่างต่อเนื่อง มีนักพัฒนาที่มากความสามารถมากมายที่สร้างเกมที่น่าทึ่งในยุโรป เอเชีย และที่อื่นๆ เกมเหล่านี้จำนวนมากไม่เคยเข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือ ดังนั้นเราจึงพยายามอย่างหนักในการค้นหาและเผยแพร่ เนื้อหาที่ไม่เหมือนใครซึ่งนักเล่นเกมตัวยงในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะต้องหลงรัก”

Cinemaware Marquee จะไม่เชี่ยวชาญในประเภทใดโดยเฉพาะ แต่สอดคล้องกับฉลาก Cinemaware ดั้งเดิมจะเป็นตัวแทนของมาตรฐานสูงสุดในการผลิตและการเล่นเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โฟกัสเริ่มต้นของฉลากจะอยู่ที่ชื่อพีซีระดับไฮเอนด์ แต่ในไม่ช้าจะย้ายเข้าสู่คอนโซลและโลกมือถือด้วยเกมสำหรับระบบในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้น

Richard Siporin รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ eGames กล่าวว่า “แบรนด์ Cinemaware ใหม่ของเรามีความสำคัญต่อกลยุทธ์โดยรวมของ eGames ในการสร้างความหลาก

หลายให้มากกว่ากลุ่มเกมทั่วไป และ Cinemaware Marquee ผลักดันวิสัยทัศน์นั้นไปสู่สถานที่ใหม่ๆ “การเผยแพร่เกมที่มีความทะเยอทะยานอย่างแท้จริงสำหรับทุกแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นทั่วโลกจะทำให้ Cinemaware Marquee เป็นแบรนด์ชั้นนำในสิทธิของตนเอง และท้ายที่สุดจะยอดเยี่ยมสำหรับนักเล่นเกมและธุรกิจของเรา”

Cinemaware คือแบรนด์ของเกมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งมีรูปแบบการเล่นที่น่าติดตามและนำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์ขนาดใหญ่ คุณสมบัติเกมที่ได้รับรางวัลของ Cinemaware ได้แก่ Robin Hood: Defender of the Crown(r), Defender of the Crown(r), SDI(tm), The King of Chicago(tm), Sinbad and the Throne of the

Falcon(tm), Rocket Ranger(tm), Lords of the Rising Sun(tm), It Came from the Desert(tm), Wings(tm) และแฟรนไชส์ทีวีสปอร์ต ™ ของเกมกีฬา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ Cinemaware สามารถพบได้ที่www.cinemaware.com

eGames, Inc. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแลงฮอร์น รัฐเพนซิลเวเนีย จัดจำหน่ายและทำการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันรวมถึงแบรนด์ eGames(tm), Cinemaware(r) และ Cinemaware Marquee(tm) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eGames, Inc สามารถพบได้ที่www.egames.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับแผนการของบริษัทที่จะนำชื่อออกสู่ตลาดสำหรับแพลตฟอร์มอื่นที่

ไม่ใช่สำหรับพีซี และข้อความอื่นๆ ที่มีคำว่า “เชื่อ” “คาดหวัง” “อาจ ” “ควร” หรือ “คาดหวัง” ผลลัพธ์ที่แท้จริงที่บริษัททำได้และปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมาก

จากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทในหลายๆ ด้าน บริษัทขอเตือนผู้อ่านว่าความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่กล่าวถึงในหัวข้อ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานในอนาคต” ในบริษัท

นิวยอร์ก, 4 ม.ค. 2549 (PRIMEZONE) — Murray, Frank & Sailer LLP ได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มในศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาในเขต Northern District of Texas ในนาม

ของผู้ถือหุ้นที่ซื้อหรือได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ Blockbuster , Inc. (“บล็อกบัสเตอร์” หรือ “บริษัท”) (NYSE:BBI) ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2547 ถึง 9 สิงหาคม 2548 (“ระยะเวลาเรียน”)

หากคุณซื้อหรือได้มาซึ่งหลักทรัพย์บล็อคบัสเตอร์จากการแลกเปลี่ยนใดๆ ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2547 ถึง 9 สิงหาคม 2548 และได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่อง คุณอาจย้ายศาลไปทำ

หน้าที่เป็นโจทก์หลักได้ไม่เกินวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549 ผู้ถือหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาสามารถเข้าร่วมการดำเนินการได้ ไม่ว่าจะใช้การแลกเปลี่ยนใดเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ในการทำหน้าที่เป็น

โจทก์นำ คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายบางประการ คุณสามารถเข้าร่วมการดำเนินการระดับนี้ในขณะที่โจทก์นำออนไลน์ได้ที่http://www.murrayfrank.com/CM/NewCases/NewCases.asp

Blockbuster ดำเนินธุรกิจและแฟรนไชส์ของร้านค้าปลีกที่ให้บริการวิดีโอและวิดีโอเกมที่บันทึกไว้ล่วงหน้าสำหรับการเช่า การขายและการค้าในร้านค้า และยังจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ

ความบันเทิงอื่นๆ ยังให้บริการออนไลน์ให้เช่าภาพยนตร์ที่จัดส่งทางไปรษณีย์ การร้องเรียนดังกล่าวเรียกเก็บเงินจาก Blockbuster และเจ้าหน้าที่และกรรมการของบริษัทบาง

รายที่มีการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และกล่าวหาว่าตลอดช่วงระยะเวลาของกลุ่ม จำเลยได้แถลงข้อความที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดอย่างมีสาระสำคัญต่อ

สาธารณชนที่ลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินและโอกาสที่ละเมิดมาตรา 10 (b) และ 20(a) ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2477 และกฎข้อ 10b-5 ที่ประกาศใช้

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ไวอาคอมประกาศว่าตั้งใจจะขายกิจการของตนโดยมีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ในภาพยนตร์เรื่อง Blockbuster (“Splitoff”) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

Splitoff ไวอาคอมได้ประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน 5 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจ่าย 3 กันยายน 2547 ให้กับผู้ถือหุ้นบล็อคบัสเตอร์ที่มีประวัติเมื่อปิดกิจการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 การ

ร้องเรียนอ้างว่าในการเชื่อมต่อกับ Splitoff จำเลยล้มเหลว เพื่อเปิดเผยและบิดเบือนความจริงว่า Splitoff และการจ่ายเงินปันผลพิเศษทำให้ Blockbuster ไม่มีทรัพยากรทางการเงิน

ที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่ทะเยอทะยาน ว่าบริษัทไม่สามารถรวมการดำเนินงานในร้านค้าและออนไลน์ได้เนื่องจากอุปกรณ์ที่ล้าสมัยและปัญหาการติดตามสินค้าคงคลัง บริษัทประสบปัญหาในการเปิดโปรแกรมซื้อขายดีวีดีในร้านค้า

Murray, Frank & Sailer LLP และบริษัทรุ่นก่อนได้อุทิศตนในการดำเนินคดีแบบกลุ่มผู้ถือหุ้นและการดำเนินคดีเชิงพาณิชย์ที่ซับซ้อนมานานกว่าสิบห้าปี และได้กู้คืนเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์สำหรับผู้ถือหุ้นในการดำเนินคดีแบบกลุ่มทั่วสหรัฐอเมริกา

หากคุณต้องการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการนี้ ประกาศนี้ หรือสิทธิและผลประโยชน์ของคุณ โปรดติดต่อที่ปรึกษาของโจทก์ Eric J. Belfi หรือ Christopher S. Hinton จาก Murray, Frank & Sailer LLP ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้และการกระทำของชั้นอื่น ๆ ที่สามารถพบได้ในการดำเนินการระดับ Newsline ที่www.primezone.com/ca

ฟิลาเดลเฟีย, 4 ม.ค. 2549 (PRIMEZONE) — ต้องการหาวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเอาชนะอาการเพลงบลูส์ในฤดูหนาวหรืออาการไข้ในห้องโดยสารหรือไม่? พาครอบครัวออกจากโซฟาและพาพวกเขาไปเล่นสเก็ตน้ำแข็งกลางแจ้ง เป็นวิธีที่ดีต่อสุขภาพในการเพลิดเพลินกับฤดูหนาว!

งาน HEALTHY KIDS FEST ประจำปีที่เก้าของ Independence Blue Cross เฉลิมฉลองวิธีการสนุกสนานที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณเช่นกัน ด้วยทิวทัศน์มุมกว้างของแม่น้ำเดลาแวร์ เส้น

ขอบฟ้าของเมืองฟิลาเดลเฟีย และสะพานเบนจามิน แฟรงคลินอันยิ่งใหญ่ การเล่นสเก็ตน้ำแข็งที่ Blue Cross RiverRink เป็นกิจกรรมกลางแจ้งที่สมบูรณ์แบบสำหรับการออกกำลังกายใน

ฤดูหนาวนี้ การเฉลิมฉลองจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม เวลา 13.00 น. ถึง 17.00 น. ที่ Blue Cross RiverRink ที่ Penn’s Landing ตำแหน่งใหม่ Columbus Boulevard ที่ Market Street

พันธมิตรในกิจกรรมสำคัญนี้ที่ส่งเสริมความตระหนักด้านสุขภาพจะเป็นสมาคมกีฬาตำรวจ (PAL) ของฟิลาเดลเฟียและสโมสรสเก็ตฟิลาเดลเฟียและสังคมมนุษยธรรม ทีมเต้นรำ PAL และทีม

เชียร์ลีดเดอร์จะเข้าร่วมในสถานที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพต่างๆ สโมสรสเก็ตฟิลาเดลเฟียจะสาธิตการเล่นสเก็ตน้ำแข็งในเวลา 12:20 น. และ 14:20 น. เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าการเล่นสเก็ตน้ำแข็งเป็นวิธีที่ดีต่อสุขภาพในการเพลิดเพลินกับฤดูหนาว!

HEALTHY KIDS FEST จะนำเสนอข้อมูลและเคล็ดลับสำหรับคุณแม่ พ่อ และลูกๆ เกี่ยวกับวิธีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงเดือนฤดูหนาวที่ยากลำบากเหล่านี้ จะมีเกมแบบโต้ตอบและข้อมูลฟรีที่เป็นประโยชน์ ห้องจัดเลี้ยงห้องหนึ่งภายในเครื่องทำความร้อนจะเปลี่ยนเป็นศูนย์ออกกำลังกายหรือยิมขนาดเล็ก

สโมสรฝึกอบรมกีฬามหาวิทยาลัยเวสต์เชสเตอร์จะคอยดำเนินการตรวจวัดความดันโลหิต การอ่านชีพจร และการตรวจหูฟังของแพทย์สำหรับเด็กที่เข้าร่วมในกิจกรรมของวัน

เพิ่มความบันเทิงจะเป็นกิจกรรมฟรีรวมทั้งการเพ้นท์ใบหน้า, ประดิษฐ์และใช้เวลาและศิลปะบอลลูน จะมีเกมต่าง ๆ ให้เด็กๆ ได้ลองเล่น โดยออกแบบมาเพื่อเพิ่มการประสานงานและส่งเสริมน้ำใจนักกีฬาที่ดี

วิทยุ B101 จะเยี่ยมชม Blue Cross RiverRink ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้เพื่อเฉลิมฉลองให้กับเด็กๆ พวกเขาจะมีงานฝีมือและการแจกของรางวัลพิเศษพร้อมกับมาสคอต Buzzbee

ในวันอาทิตย์ เวลา 14:30-16:00 น. เด็กๆ จะมีโอกาสได้วิ่ง กระโดด ยืดเหยียด และเล่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสาธิตสมรรถภาพทางกายและความท้าทายในการออกกำลังกายในฤดูหนาว Penn Maid Dairy ผลิตภัณฑ์นมที่ Philly ชื่นชอบมาตั้งแต่ปี 1927 จะพร้อมเสิร์ฟพร้อมกับโฆษก ควีนนี่ และตัวอย่างเพื่อสุขภาพและของว่างสำหรับเด็ก Penn

Maid Dairy จะดำเนินการโปรแกรมการศึกษาและโต้ตอบเกี่ยวกับประโยชน์ของการกินเพื่อสุขภาพด้วยนมและผลิตภัณฑ์จากนมพร้อมของรางวัลสำหรับทุกคนที่เข้าร่วม นอกจากนี้ Cabot Creamery ยังจัดเตรียมตัวอย่างชีสที่ได้รับรางวัล โดยแสดงให้เห็นว่าขนมที่ดีต่อสุขภาพสามารถช่วยสร้างเด็กที่แข็งแรงได้

กิจกรรม HEALTHY KIDS FEST เปิดให้เข้าชมฟรี เซสชั่นสเก็ตราคา $6 ต่อคน และมีให้บริการในช่วง HEALTHY KIDS FEST เวลา 12:30 น. ถึง 14:30 น. และตั้งแต่ 15:00 น. ถึง 17:30 น. ค่าเช่าสเก็ตราคา $3 และมีที่จอดรถสะดวกสบายในราคาเพียง 8 ดอลลาร์

เซสชั่นสเก็ตสาธารณะมีดังนี้: วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 18:00 ถึง 21:00 น.; วันศุกร์ 18:00 – 20:00 น. และ 20:30 – 22:30 น. และ 23:00 – 01:00 น. และวันเสาร์

เวลา 12:30 – 14:30 น. 15:00 – 17:30 น. 18:00 น. ถึง 20:00 น. และ 20:30 น. ถึง 22:30 น. และ 23:00 น. ถึง 01:00 น. วันอาทิตย์ เวลา 12:30 – 14:30 น. 15:00 – 17:30 น. และ 18:00 – 21:00 น. เล่นสเก็ตหาดีเจสดทุกคืนวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 21.00 – 21.00 น.

Independence Blue Cross เป็นผู้สนับสนุนการนำเสนอของ Blue Cross RiverRink ผู้สนับสนุนรายอื่นๆ ได้แก่ Lukoil, NBC 10 และ Greater Philadelphia Tourism Marketing Corporation

The Blue Cross RiverRink ได้ย้ายไปทางใต้ในฤดูกาลนี้ไปยังตำแหน่งใหม่ Columbus Boulevard ที่ Market Street สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเด็กสุขภาพ FEST ครั้งเล่น

สเก็ตบทเรียนปาร์ตี้วันเกิดหรือการประชุมส่วนตัวกรุณาโทร 215.925.RINK หรือเยี่ยมชมwww.riverrink.com สามารถรับชมโลโก้ Blue Cross RiverRink ได้ที่: http://media.primezone.com/prs/single/?pkgid=354

POINT ROBERTS, Wash., 5 มกราคม 2549 ( PRIMEZONE ) — www.China-AsiaStocks.com (CAS) พอร์ทัลข่าวนักลงทุนและอุตสาหกรรมสำหรับภาคส่วนจีน-เอเชีย ให้ภาพ

รวมพิเศษในหัวข้อ “โอกาสการเติบโตใหม่สำหรับ อุตสาหกรรมถ่านหินทั่วโลก” ความต้องการถ่านหินเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงและการนำไปใช้ในเหล็กที่เพิ่มขึ้น โดยมีจีนเป็นแรงผลัก

ดันหลัก ผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรม BHP Billiton, Puda Coal ผู้ผลิตถ่านหินโค้กของจีน Massey Energy และ Fording Canadian Coal Solar ให้มุมมองเกี่ยวกับอิทธิพลที่สำคัญภายในอุตสาหกรรมถ่านหินในปัจจุบัน

BHP Billiton (NYSE:BHP) รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสาร Mark Lidiard กล่าวว่า “ถ่านหินที่เป็นโลหะถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก และความต้องการ

ถ่านหินเชิงโลหะที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของตลาดเหล็กกล้าของจีน…” ถึง Zhao Ming ประธานและซีอีโอของ PUDA Coal (OTCBB:PUDC) “การก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐานจำนวนมากในจีน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การขยายกระบวนการเป็นเมือง การพัฒนาภูมิภาคตะวันตก และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2008 กำลังผลักดันความต้องการ เหล็กจึงทำให้ความต้องการถ่านหินโค้กเพิ่มขึ้น

ทั้ง Katharine W. Kenny รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Massey Energy (NYSE:MEE) และ Susan Soprovich ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ใน Fording Canadian

Coal Trust (NYSE:FDG) ต่างเห็นพ้องกันว่าอุปทานที่จำกัดเป็นแรงผลักดันอีกประการหนึ่งสำหรับการเติบโตของอุตสาหกรรม . เคนนีกล่าวว่า “อุปทานถ่านหินทั่วโลก รวมทั้งในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ ดังนั้นในขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นอย่างมาก ราคาถ่านหินก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดด้านอุปทาน .”

หากต้องการอ่านรายงานฉบับเต็มคลิกที่นี่: http://www.China-AsiaStocks.com/Articles/China_Coal.aspภาพรวม ข้อความที่ตัดตอนมา: โอกาสการเติบโตใหม่สำหรับอุตสาหกรรมถ่านหินทั่วโลก

เศรษฐกิจโลกกำลังแสดงสัญญาณการเติบโตที่เร่งตัว กระตุ้นความต้องการถ่านหินที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมถ่านหิน อุตสาหกรรมถ่านหินทั่วโลกได้รับโอกาสในการพัฒนาใหม่ๆ

Katharine W. Kenny รองประธานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ Massey Energy อธิบายว่า “เห็นได้ชัดว่าด้านอุปสงค์ได้รับแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งทั่วโลก ทั้งจาก

สหรัฐฯ และจีนด้วย จีนกำลังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออุปสงค์ทั่วโลก แต่เบื้องหลังของจีนคืออินเดียและสหรัฐฯ ดังนั้น มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่สำคัญทั่วโลกซึ่งผลักดันความต้องการทั้งไอน้ำและถ่านหิน…”

Puda Coal, Inc. (OTCBB:PUDC) ผ่านบริษัทในเครือและหน่วยงานควบคุม จัดหาถ่านโค้กเกรดพรีเมียมให้กับอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กเพื่อใช้ในการผลิตโค้ก ปัจจุบันบริษัทผลิต

ถ่านหินโค้กสะอาด 1.1 ล้านเมตริกตันต่อปี และฝ่ายบริหารเชื่อว่าบริษัทเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ถ่านหินโค้กคุณภาพสูงรายใหญ่ที่สุดในมณฑลซานซีของจีน มณฑลซานซีผลิตถ่านหิน

20-25% ของจีนและจ่ายโค้กเกือบ 50% ของจีน www.Puda-Coal.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Puda Coal, Inc. คลิกที่นี่: http://www.china-asiastocks.com/CO/PUDC/Default.asp

www.China-AsiaStocks.comซึ่งเป็นพอร์ทัลภายในกลุ่มเนื้อหา InvestorIdeas.com นำเสนอการวิจัย ข่าวสาร บล็อก ฟีด RSS การประชุม และลิงก์ไปยังบริษัทมหาชนในภาคส่วนจีน-เอเชีย

รายชื่อหุ้นจีน-เอเชียในปัจจุบัน: http://www.China-AsiaStocks.com/Companies/China-AsiaStocks/Stocks_List.asp หากต้องการเยี่ยมชมพอร์ทัลจีน-เอเชียในภาษาจีน คลิกที่นี่: http://www.china-asiastocks.com/CAS/

จดหมายข่าว Investor Incite จดหมายข่าว InvestorIdeas.com ฟรี “Investor Incite” ประกอบด้วยการอัปเดตของบริษัทและอุตสาหกรรม การวิจัยการลงทุน และแนวโน้มการพัฒนาในด้านสำคัญๆ เช่น ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ พลังงานทดแทน การค้นหาทางอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ

www.InvestorIdeas.com/About/Disclaimer.aspเว็บไซต์ของเราไม่ได้ให้คำแนะนำ แต่มีพอร์ทัลข้อมูลสำหรับการวิจัยข่าว บทความ รายชื่อหุ้น และการวิจัยล่าสุด ไม่มีสิ่งใดในไซต์

ของเราที่ควรจะตีความว่าเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์หรือหลักทรัพย์ เราพยายามค้นคว้าอย่างละเอียด แต่เราไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอ ข้อมูล

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่โดดเด่นนั้นมาจากเอกสารสาธารณะและ/หรือบริษัท และไม่ใช่ความเห็นของเว็บไซต์ของเรา ปัจจุบันไซต์เหล่านี้ได้รับการชดเชยโดย “บริษัทเด่น” Puda Coal, Inc. (OTCBB:PUDC) สี่พันเหรียญต่อเดือน

ลาสเวกัส, 5 ม.ค. 2549 (PRIMEZONE) — CES Booth No. RV2 — Buffalo Technology ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบ พัฒนา และผลิตโซลูชันระบบเครือข่าย สตอเรจ

และหน่วยความจำแบบไร้สายและแบบมีสาย ประกาศในวันนี้ว่าได้เข้าพบผู้บริโภค ความต้องการโซลูชั่นไร้สายประสิทธิภาพสูงด้วยการเปิดตัว AirStation(tm) MIMO Wireless Cable/DSL Router (WZR-G240) และ AirStation(tm) MIMO Wireless Notebook Adapter (WLI-CB-G240)

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มช่วงสัญญาณไร้สายและเพิ่มความเร็วการรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าเทคโนโลยี LAN ไร้สายทั่วไปถึงห้าเท่า ผลิตภัณฑ์รองรับเทคโนโลยี Airgo

TrueMIMO(tm) (Multiple-Input, Multiple-Output) Gen3 ซึ่งช่วยให้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงถึง 240Mbps(a) ด้วยความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายที่รวดเร็ว โซลูชัน MIMO ล่าสุดของบัฟฟาโลช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและแบ่งปันเนื้อหาสื่อสมบูรณ์ เช่น เพลง รูปภาพ วิดีโอ เกม ฯลฯ ผ่านเครือข่ายไร้สายได้อย่างราบรื่น

Morikazu Sano รองประธานฝ่ายการตลาดระดับโลกของ Buffalo Technology กล่าวว่า “อุปกรณ์มัลติมีเดียไร้สายเพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาดผู้บริโภค ควบคู่ไปกับความต้องการโซลูชันที่

สามารถรองรับเนื้อหาดิจิทัลจำนวนมหาศาลที่ใช้ในเครือข่ายมัลติมีเดีย “Buffalo ได้นำเสนอโซลูชั่นไร้สายที่เหนือความคาดหมายของตลาดเสมอ — โซลูชันที่รวมชุดคุณสมบัติครบครันและ

ใช้งานง่าย ประสิทธิภาพการทำงานที่ทำงานร่วมกันได้และความน่าเชื่อถือในราคาที่จ่ายได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ MIMO ใหม่ของเรา เรายังคงให้บริการที่ดีที่สุดแก่ตลาดต่อไป โซลูชั่นไร้สายของสายพันธุ์ ซึ่งปฏิวัติเครือข่ายไร้สายและความบันเทิงภายในบ้าน”

“เป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วที่ Airgo ได้นำเสนอเทคโนโลยีไร้สายยุคหน้าซึ่งยังคงเหนือกว่ามาตรฐานเดิม และชิปเซ็ต TrueMIMO Gen3 ของเราเป็นอีกก้าวสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสำหรับ

เทคโนโลยีไร้สายที่เร็วที่สุดสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน” Greg กล่าว ราลี ประธานและซีอีโอของ Airgo Networks “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ผู้ผลิตเครือข่ายไร้สายชั้นนำและล้ำสมัยอย่างบัฟฟาโลได้เลือกที่จะร่วมงานกับเรา ดังนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้เทคโนโลยีและความบันเทิงในบ้านร่วมกันได้”

อัลกอริธึม MIMO ใช้เสาอากาศหลายตัวในการส่งและรับสัญญาณไร้สายหลายตัวพร้อมๆ กัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพไร้สายเร็วขึ้น ช่วงขยาย และความน่าเชื่อถือมากกว่าโซลูชันเครือข่ายไร้สายอื่นๆ ด้วย True MIMO รุ่นที่สามของ Airgo ผู้ใช้จะได้สัมผัสกับความเร็วทรูพุตไร้สายของ TCP/IP ซึ่งเหนือกว่าประสิทธิภาพของอีเทอร์เน็ตแบบมีสาย

โซลูชัน MIMO ใหม่ของบัฟฟาโลใช้เทคโนโลยี AOSS(tm) (One-Touch Secure System) ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรของบัฟฟาโล ซึ่งปัจจุบันเป็นเพียงระบบการตั้งค่าไร้สายแบบสัมผัส

เดียวที่มีในตลาดปัจจุบัน AOSS ให้ผู้ใช้ติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์ไร้สายของบัฟฟาโลพร้อมกับการรักษาความปลอดภัยแบบไร้สายด้วยการกดปุ่มและคลิกเมาส์ ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณสมบัติด้าน

ความปลอดภัยขั้นสูง เช่น WPA-PSK พร้อมการรองรับ AES ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถรองรับ WPA2 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุดและทรงประสิทธิภาพที่สุดสำหรับเครือข่ายไร้สาย คุณสมบัติความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่ WEP 128/64 บิต Dynamic Packet Filtering และ NAT ตัวตรวจจับการบุกรุก และ SPI Firewall

เราเตอร์ AirStation(tm) MIMO Wireless Cable/DSL นำเสนอการกำหนดเส้นทาง LAN/WAN ที่ปรับให้เหมาะสมด้วยไฟเบอร์ไปยังบ้าน (FTTH) และสวิตช์อีเทอร์เน็ต 4 พอร์ต 10/100 ในตัว ผลิตภัณฑ์ที่มี Airgo True MIMO Gen3 เข้ากันได้กับ 802.11a/b/g อย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้กับอุปกรณ์ไร้สายที่รองรับ 802.11 อื่นๆ

สนับสนุนโดยการรับประกันแบบจำกัดสองปีและการสนับสนุนทางเทคนิคแบบโทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เราเตอร์ AirStation MIMO Wireless Cable/DSL (WZR-G240) และ

AirStation MIMO Wireless Notebook Adapter (WLI-CB-G240) จะวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ ในราคาตามท้องถนนโดยประมาณที่ 149 ดอลลาร์และ 99 ดอลลาร์ตามลำดับ

ผ่านร้านค้าปลีก ผู้ค้าปลีกออนไลน์ และเว็บไซต์ของบัฟฟาโล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัฟฟาโลเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.buffalotech.com

Buffalo Technology (USA), Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเครือข่าย หน่วยความจำ พื้นที่เก็บข้อมูล และมัลติมีเดียที่ได้รับรางวัล

สำหรับสภาพแวดล้อมในบ้านและธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนสำหรับผู้สร้างระบบและผู้รวมระบบ ด้วยประสบการณ์ด้านเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เกือบสามทศวรรษ Buffalo ได้

พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและดีที่สุดของสายพันธุ์ที่ทำให้บริษัทอยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัฟฟาโลเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุณาเยี่ยมชมwww.buffalotech.com

Buffalo เป็นเครื่องหมายการค้าของ Buffalo, Inc. AirStation เป็นเครื่องหมายการค้าของ Buffalo, Inc. เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่

เกี่ยวข้อง และโลโก้ Airgo เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Airgo Networks, Inc. Airgo Networks, True MIMO และ Wireless Without Limits เป็นเครื่องหมายการค้าของ Airgo

(a) อัตราข้อมูลไร้สายตามทฤษฎีเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ที่บังคับใช้ ปริมาณงานจริงของผู้ใช้จะต่ำกว่าอัตราการเชื่อมโยงตามทฤษฎี และจะแตกต่างกันไปตามเครือข่ายและสภาพแวดล้อม

ลาสเวกัส, 5 ม.ค. 2549 (PRIMEZONE) — CES Booth No. RV2 — Buffalo Technology ผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบ การพัฒนา และการผลิตระบบเครือข่าย การจัดเก็บ

ข้อมูลและหน่วยความจำแบบไร้สายและแบบมีสาย ได้ประกาศในวันนี้ถึงการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดใน กลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชัน LAN ไร้สายที่ได้รับรางวัลสำหรับตลาดผู้บริโภค ได้แก่

AirStation(tm) Wireless A/G High Power Smart Router (WHR-HP-AM54G54) และ AirStation(tm) Wireless A/G High Power USB Adapter พร้อมด้วย เสาอากาศ (WLI-U2-AMG54HP)

โซลูชั่นไร้สายใหม่ของบัฟฟาโลเหมาะสำหรับการสตรีมเนื้อหามัลติมีเดีย เช่น เพลง ภาพถ่ายและวิดีโอ การเล่นเกมแบบไร้สายหรือการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านเครือข่ายไร้สาย ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดจุดบอดและเสนอความเร็วปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นซึ่งเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ 802.11g หรือ 802.11a/g มาตรฐาน 1.5 ถึง 2 เท่า เราเตอร์ใหม่นี้ให้กำลังการส่ง

สัญญาณไร้สายเพิ่มขึ้นถึง 60% เมื่อเทียบกับเราเตอร์ 802.11a หรือ 802.11g มาตรฐาน และขยายช่วงของอุปกรณ์ไคลเอนต์ไร้สาย 802.11g มาตรฐานได้ถึง 70% ทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 50%

อุปกรณ์ไร้สายใหม่ของบัฟฟาโลช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายสองแบบ — 802.11b/g สำหรับความเข้ากันได้และเครือข่ายพื้นฐาน เช่น อีเมลและการท่องอินเทอร์เน็ต และ 802.11a สำหรับการถ่ายโอนไฟล์จำนวนมากและการสตรีมมัลติมีเดีย

“ระบบเครือข่ายไร้สายมีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง และด้วยจำนวนผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียที่มีความสามารถไร้สายจำนวนมาก ตลาดผู้บริโภคจึงใช้ประโยชน์จากเครือข่ายความเร็วสูงที่มีแบนด์วิดธ์สูง

และความเร็วสูง” Morikazu Sano รองประธานฝ่าย Global กล่าว การตลาดที่บัฟฟาโลเทคโนโลยี “เราต้องการนำเสนอโซลูชันไร้สาย 802.11a/g แบบต่างๆ แก่ลูกค้าของเรา ซึ่งเป็น

โซลูชันที่รวมเอาเทคโนโลยีการขยายเสียงที่แท้จริงกำลังสูงของเราเข้ากับแบนด์วิดธ์ไร้สายที่เพิ่มขึ้น ทำให้บัฟฟาโลสามารถนำเสนอโซลูชันที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่สร้างสรรค์ซึ่งตอบสนองทุกความต้องการ ความต้องการเครือข่ายไร้สายและมัลติมีเดีย"

การใช้ชิปเซ็ต Atheros Super AG(r) โซลูชั่นไร้สายใหม่ของบัฟฟาโลช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดูอัลแบนด์ได้ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี channel-bonding ซึ่ง

ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไร้สายได้อย่างมากทั้งในย่านความถี่ 2.4Ghz และ 5Ghz ผู้ใช้สัมผัสอัตราข้อมูลสูงสุด 108Mbps และอัตราทรูพุตมากกว่า 60Mbps* ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีแอมพลิฟายเออร์กำลังสูงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในช่วงที่เพิ่มขึ้นหรือในโครงสร้างแบบหลายห้อง / หลายชั้น หรือโครงสร้างที่สร้างขึ้นอย่างหนาแน่น เช่น บ้านก่ออิฐสูง

ผลิตภัณฑ์ยังมีเทคโนโลยี AOSS(tm) (One-Touch Secure System) ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรของบัฟฟาโล ซึ่งปัจจุบันเป็นระบบการติดตั้งและกำหนดค่าระบบไร้สายและการรักษา

ความปลอดภัยเพียงปุ่มเดียวที่มีวางจำหน่ายในตลาดปัจจุบัน โซลูชัน LAN ไร้สายทั้งหมดของ Buffalo มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูง เช่น WPA-PSK พร้อมการรองรับ AES ซึ่ง

ทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถรองรับ WPA2 ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุดและทรงประสิทธิภาพที่สุดสำหรับเครือข่ายไร้สาย คุณสมบัติความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่ WEP 128/64 บิต Dynamic Packet Filtering และ NAT ตัวตรวจจับการบุกรุก และ SPI Firewall

นอกจากเครื่องขยายสัญญาณในตัวแล้ว AirStation Wireless A/G High Power Smart Router ยังรวมการสนับสนุน Wireless Distribution System (WDS) ที่ช่วยเสริม

ประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมโยงและการทำซ้ำ เราเตอร์มีเซิร์ฟเวอร์ DHCP ในตัวพร้อมสวิตช์ตรวจจับอัตโนมัติ 10/100 พอร์ต 4 พอร์ต และรองรับช่องสัญญาณอัตโนมัติ ซึ่งจะเลือกช่องสัญญาณไร้สายที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติโดยมีการรบกวนน้อยที่สุด FTTH (fiber-to-the-home) ช่วยให้สามารถปรับความเร็ว LAN/WAN ที่ 98.7Mbps ของปริมาณงานผ่านสาย

อะแดปเตอร์ USB ให้การเชื่อมต่อแบบไร้สายทันทีสำหรับพีซีหรือแล็ปท็อปที่รองรับ Windows ที่มีพอร์ต USB ผลิตภัณฑ์รองรับเทคโนโลยี Hi-Speed ​​USB 2.0 ที่ความเร็วสูงสุด 480Mbps

ฟอร์มแฟกเตอร์ที่หลากหลายทำให้อแด็ปเตอร์เป็นโซลูชั่นไร้สายในอุดมคติสำหรับสภาพแวดล้อมเครือข่ายใดๆ เนื่องจากมีขาตั้งแบบถอดได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถหนีบเข้ากับโน้ตบุ๊กหรือวางไว้บนโต๊ะข้างเดสก์ท็อป ผลิตภัณฑ์นี้ยังมีเสาอากาศแบบกำหนดทิศทางสำหรับช่วงสัญญาณไร้สายที่เพิ่มขึ้น

สนับสนุนโดยการรับประกันสองปีแบบจำกัดและการสนับสนุนทางเทคนิคแบบโทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน AirStation(tm) Wireless A/G High Power Smart Router (WHR-HP-

AM54G54) และ AirStation(tm) Wireless A/G High Power อะแดปเตอร์ USB พร้อมเสาอากาศ (WLI-U2-AMG54HP) จะวางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์ในราคาปกติที่ 99

ดอลลาร์สำหรับเราเตอร์ และ 79 ดอลลาร์สำหรับอะแดปเตอร์ USB ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะวางจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีก ผู้ค้าปลีกออนไลน์ และเว็บไซต์ของบัฟฟาโล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัฟฟาโล เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ ww.buffalotech.com

Buffalo Technology (USA), Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเครือข่าย หน่วยความจำ พื้นที่เก็บข้อมูล และมัลติมีเดียที่ได้รับรางวัล

สำหรับสภาพแวดล้อมในบ้านและธุรกิจขนาดเล็ก ตลอดจนสำหรับผู้สร้างระบบและผู้รวมระบบ ด้วยประสบการณ์ด้านเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เกือบสามทศวรรษ Buffalo ได้

พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมและดีที่สุดของสายพันธุ์ที่ทำให้บริษัทอยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัฟฟาโลเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กรุณาเยี่ยมชมwww.buffalotech.com

คำชี้แจงเครื่องหมายการค้าของ Buffalo, Inc. Buffalo เป็นเครื่องหมายการค้าของ Buffalo, Inc. AirStation เป็นเครื่องหมายการค้าของ Buffalo, Inc. เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่กล่าวถึงเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

108 Mbps คือความเร็วลิงก์สูงสุดที่มีเมื่อ Super G และ Super AG อยู่ในโหมด Dynamic Turbo อัตราข้อมูลไร้สายตามทฤษฎีเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ที่บังคับใช้ ปริมาณงานจริงของผู้ใช้จะต่ำกว่าอัตราการเชื่อมโยงตามทฤษฎี และจะแตกต่างกันไปตามเครือข่ายและสภาพแวดล้อม

ลาสเวกัส รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา – ต่อยอดจากความนิยมของโทรศัพท์ Nokia 6101 และ Nokia 6102 วันนี้ โนเกีย (NYSE: NOK) ได้ประกาศเปิดตัวโทรศัพท์ Nokia 6102i และ Nokia 6103 ซึ่งทั้งสองรุ่นนี้ได้เพิ่มความสะดวกสบายของเทคโนโลยี Bluetooth ให้กับคุณสมบัติที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ชุดที่พบในโทรศัพท์สไตล์พับระดับกลางขนาดกะทัดรัดเหล่านี้

โทรศัพท์โนเกีย 6102i มีการออกแบบที่โดดเด่นเหมือนกันกับโทรศัพท์โนเกีย 6102 ในขณะที่โทรศัพท์โนเกีย 6103 ใหม่มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยที่ได้รับการปรับปรุง แต่ยังคงขนาดที่กะทัดรัด

และใช้งานง่ายเป็นพิเศษซึ่งทำให้โทรศัพท์โนเกีย 6101 ได้รับความนิยมอย่างมาก ลูกค้า. โทรศัพท์โนเกีย 6102i และโนเกีย 6103 จะวางจำหน่ายในรุ่น GSM 900/1800/1900 สำหรับตลาดในยุโรป แอฟริกา และเอเชียเป็นหลัก ในขณะที่รุ่น GSM 850/1800/1900 จะวางจำหน่ายในตลาดในอเมริกาเป็นหลัก

การเพิ่มเทคโนโลยี Bluetooth ลงในแพลตฟอร์มโทรศัพท์ยอดนิยมนี้ทำให้มีตัวเลือกมากมายสำหรับเจ้าของเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายของประสบการณ์มือถือของพวกเขา

Nokia นำเสนอการปรับปรุงที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth มากมาย เช่น ชุดอุปกรณ์ในรถยนต์แบบไร้สายและชุดหูฟังไร้สาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงอุปกรณ์พกพา วันนี้ Nokia ได้

ประกาศเปิดตัวชุดหูฟังไร้สายใหม่สามรุ่น ซึ่งรวมถึงหนึ่งในอุปกรณ์ที่เล็กที่สุดเท่าที่เคยมีมา นอกจากนี้ ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์จำนวนมากขึ้นสู่ตลาดที่ผสมผสานเทคโนโลยี Bluetooth ตั้งแต่แล็ปท็อปไปจนถึงรถยนต์ เจ้าของโทรศัพท์ Nokia 6102i และ Nokia 6103 จะพบวิธีต่างๆ ในการใช้อุปกรณ์มือถือของตนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

“โทรศัพท์โนเกีย 6101 และโนเกีย 6102 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก การผสมผสานระหว่างการออกแบบที่ทันสมัยและพับได้ขนาดกะทัดรัดพร้อมชุดคุณสมบัติที่

แข็งแกร่งและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Nokia ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าที่ซื้อในช่วงกลางเดือน – ช่วงของโทรศัพท์มือถือ” Aage Snorgaard รองประธานอาวุโสฝ่าย

ผลิตภัณฑ์ดึงดูดใจในวงกว้างของ Nokia กล่าว “ด้วยเทคโนโลยีบลูทูธที่อยู่ในอันดับต้นๆ ของ ‘รายการสินค้าที่ต้องการ’ ของลูกค้าจำนวนมาก การเพิ่มเทคโนโลยีบลูทูธเข้ากับสมการนี้จะทำให้โทรศัพท์โนเกีย 6102i และโนเกีย 6103 น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคระบบไร้สาย”

นอกเหนือจากเทคโนโลยีบลูทูธแล้ว โทรศัพท์โนเกีย 6102i และโนเกีย 6103 ยังมีชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น กล้อง VGA พร้อมคีย์กล้องเฉพาะ การส่งข้อความเสียงของ Nokia

Xpress สำหรับส่งคลิปเสียงด้วยการกดปุ่มเพียงไม่กี่ปุ่มและหน้าจอสองสีที่รองรับภาพเคลื่อนไหว วอลเปเปอร์และสกรีนเซฟเวอร์ ข้อมูลรายชื่อติดต่อและปฏิทินที่ซิงโครไนซ์ การโทรออกด้วย

เสียงและการบันทึก และสปีกเกอร์โฟนแฮนด์ฟรีในตัวทำให้โทรศัพท์ Nokia 6102i และ Nokia 6103 เป็นคู่หูด้านประสิทธิภาพการทำงานที่สมบูรณ์แบบ ในขณะที่วิทยุ FM ในตัวและการสนับสนุนเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดได้ รวมถึงเสียงเรียกเข้า ธีม และเกม MIDI และ MP3 ความต้องการความสนุกสนาน

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

ลาสเวกัส, 5 ม.ค. 2549 (PRIMEZONE) — Consumer Electronics Show — SimpleTech, Inc.(r)(Nasdaq:STEC) ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้ทำการตลาดของโซลูชันหน่วย

ความจำและสตอเรจแบบกำหนดเองและแบบเปิด เกี่ยวกับเทคโนโลยีหน่วยความจำแฟลช, DRAM และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประกาศในวันนี้เกี่ยวกับการขยายสายผลิตภัณฑ์ SimpleShare(tm)

networked Attached storage (NAS) ด้วยการเปิดตัวรุ่น 500GB พร้อม iShare(tm) iShare มอบวิธีง่ายๆ ในการแบ่งปัน จัดเก็บ และปกป้องเอกสาร รูปภาพดิจิทัล และเพลงทั่วทั้งบ้านหรือที่ทำงาน และทางอินเทอร์เน็ต คุณลักษณะ iShareGallery ของ SimpleShare ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างหน้าเว็บส่วนตัวที่ไม่ซ้ำกันได้อย่างรวดเร็ว

“เนื้อหาดิจิทัลกำลังเพิ่มขึ้น SimpleShare พร้อม iShare ทำให้ง่ายต่อการแชร์เอกสาร ภาพถ่ายดิจิทัล และไฟล์อื่นๆ กับครอบครัวและเพื่อนฝูงในบ้านทุกที่ทุกเวลาผ่านอินเทอร์เน็ต

ระยะไกล” Mike Moshayedi ประธาน SimpleTech กล่าว “นอกจากนี้ iShare Gallery ของ SimpleShare ยังทำให้ง่ายต่อการสร้างหน้าเว็บส่วนตัวและแกลเลอรี่ภาพ”

SimpleShare ขยายพื้นที่เก็บข้อมูลบนเครือข่ายเป็นเรื่องง่าย SimpleShare สามารถสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้บนเครือข่ายไปยังตำแหน่งศูนย์กลางด้วย Retrospect Express และแบ่งปันข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นเพลงดิจิตอล และโฮมเธียเตอร์จากทุกที่ในบ้านหรือที่ทำงาน หรือสถานที่ห่างไกลผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

SimpleShare เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายใด ๆ และอนุญาตให้ผู้ใช้หลายคนแบ่งปันรูปภาพ วิดีโอ ภาพยนตร์ เกม เพลง และเอกสารทั่วทั้งบ้านหรือทางอินเทอร์เน็ต

สำหรับพื้นที่เพิ่มเติม ความจุในการจัดเก็บสามารถเพิ่มได้มากกว่า 1.5 เทราไบต์ (TBs) โดยการเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก USB เพิ่มเติมสองตัวเข้ากับ SimpleShare เกี่ยวกับขนาดของเทป VHS SimpleShare ตั้งอยู่อย่างสุขุมบนเดสก์ท็อปและใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านไอที แม้แต่มือใหม่ก็สามารถใช้ได้

ภาพถ่ายและเอกสารดิจิทัลทำได้เพียงคลิกเดียวด้วย iShare ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน SimpleShare จากระยะไกลได้จากทุกที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ด้วยการเข้าถึงที่ปลอดภัยและป้องกันด้วยรหัสผ่าน ไฟล์สามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดโดยตรงไปยังและจาก SimpleShare ได้อย่างรวดเร็ว

ลองนึกภาพว่ากำลังอยู่ในช่วงพักร้อนและสามารถอัปโหลดรูปภาพดิจิทัลไปยังเซิร์ฟเวอร์ SimpleShare ได้ทันทีเพื่อความปลอดภัย ต่างจากกล้องตรงที่ ไม่สามารถเปลี่ยนรูปภาพได้ ดัง

นั้น ในกรณีที่แฟลชการ์ดหรือกล้องสูญหายหรือถูกขโมย รูปภาพที่ไม่สามารถถูกแทนที่ได้จะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยใน SimpleShare นอกจากนี้ การอัปโหลดรูปภาพยังช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างในแฟลชการ์ดเพื่อให้ใช้งานได้มากขึ้น

SimpleShare with iShareGallery ให้ผู้ใช้สร้างหน้าเว็บของตนเองได้อย่างรวดเร็วโดยเพียงแค่เลือกรูปภาพที่จะแสดงและเลือกเทมเพลต ภาพถ่ายดิจิทัลสุดโปรดจะไม่ผูกติดอยู่กับ

คอมพิวเตอร์ที่บ้านอีกต่อไป และตอนนี้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต เพื่อการแบ่งปันอย่างง่ายดายกับครอบครัวและเพื่อนฝูง ผู้ใช้ยังสามารถสร้างคำเชิญทางอีเมลเพื่อเชิญครอบครัวและเพื่อน ๆ ให้ดูแกลเลอรี่ออนไลน์ของพวกเขา

ชอบรูปถ่ายและต้องการสั่งซื้อหรือไม่? การเป็นพันธมิตรกับ SimpleTech กับ Shutterfly ทำให้ผู้ใช้เชื่อมต่อกับบริการพิมพ์แบบมืออาชีพได้อย่างราบรื่น ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้และผู้ที่อยู่ใน

เครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน สั่งพิมพ์โดยตรงจาก iShareGallery เพียงคลิกที่ปุ่ม “สั่งซื้อภาพถ่าย” ใน iShareGallery ระบุขนาดภาพถ่าย กรอกข้อมูลการเรียกเก็บเงิน/จัดส่ง จากนั้นคำสั่ง

ซื้อจะถูกส่งไปยัง Shutterfly ( www.shutterfly.com ) ผู้ให้บริการภาพถ่ายออนไลน์อิสระชั้นนำโดยอัตโนมัติ คำสั่งซื้อภาพถ่ายจะดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงและจัดส่งไปยังปลายทางที่เลือก

คุณลักษณะ ShareSorter ของ SimpleShare ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลากและวางไฟล์ลงในเซิร์ฟเวอร์ โดยจะจัดเรียงตามโฟลเดอร์เฉพาะโดยอัตโนมัติ ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว รูปภาพ เพลง เอกสาร งานนำเสนอ และเอกสารสำคัญอื่นๆ จะได้รับการจัดระเบียบและบันทึกลงในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง

SimpleShare 500GB พร้อม iShare มีกำหนดจะเริ่มจัดส่งในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยราคาแนะนำของผู้ผลิตที่ 549 ดอลลาร์ SimpleShare มีจำหน่ายในความจุ 160GB, 250GB และ

400GB โดยราคาแนะนำของผู้ผลิตคือ $249, $349 และ $449 ตามลำดับ ฟีเจอร์ iShare คาดว่าจะวางจำหน่ายในทุกรุ่นโดยเริ่มในไตรมาสที่สองของปี 2549 SimpleShare มีจำหน่าย

ที่ BestBuy, Circuit City, CompUSA, CDW และ Costco และทางออนไลน์ที่ Amazon.com, Buy.com และผ่านร้านค้าออนไลน์ของ SimpleTech ที่www.SimpleTechDirect.com

SimpleTech, Inc. ออกแบบ ผลิต และทำการตลาดโซลูชันหน่วยความจำและสตอเรจแบบกำหนดเองและแบบเปิดมาตรฐาน บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองซานตาอานา รัฐแคลิฟอร์เนีย

โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,500 รายการ และเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโมดูลหน่วยความจำ การ์ดหน่วยความจำ และผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงและมีความหนาแน่นสูง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.simpletech.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ SimpleShare

และ iShare และเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของรายได้และผลกำไรของ SimpleTech Inc. ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ ปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง

แตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นมีรายละเอียดภายใต้ “ปัจจัยเสี่ยง” ในการยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นครั้งคราวโดย SimpleTech รวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานปัจจุบันในแบบฟอร์ม 8-K

SimpleTech ไม่มีภาระผูกพันในการเผยแพร่การแก้ไขใดๆ ต่อแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ในที่นี้ หรือเพื่อสะท้อนถึง

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด SimpleTech, SimpleShare และ iShare เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SimpleTech, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่อ้างถึงในที่นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

SANTA ANA, Calif., 5 ม.ค. 2549 (PRIMEZONE) — วันนี้ eWan 1, Inc. (Pink Sheets:EWAN) ประกาศว่าได้เริ่มกระบวนการยื่นและขั้นตอนที่จำเป็นในการเป็นบริษัทที่รายงาน

โดยสมบูรณ์ บริษัทได้เริ่มขั้นตอนแรกในการรักษาสำนักงานกฎหมายของ Randall S. Goulding และที่ปรึกษา SEC Richard Anslow Goulding จะเตรียมเอกสารภายในที่จำเป็น

ทั้งหมด และ Anslow จะยื่นเอกสารการจดทะเบียนจริง ขณะนี้ eWAN อยู่ในตำแหน่งที่จะออกสู่ตลาดแล้ว เป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทจะต้องรายงานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับรายการแลกเปลี่ยนที่

เป็นไปได้ต่างๆครั้งแรกที่บรรลุรอยเท้าของชาติ ในการก้าวไปสู่จุดยืนระดับสากล เราตั้งใจที่จะจับกลุ่มตลาดที่ด้อยโอกาสในระยะแรกๆ และมีความสำคัญในพื้นที่ที่บริษัทข้ามชาติยังไม่ได้แตะต้อง”

EWAN เชี่ยวชาญด้านโซลูชันเครือข่ายบรอดแบนด์ซึ่งรวมถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ข้อมูล เกม เสียงและวิดีโอ โดยใช้การออกแบบเครือข่ายและสถาปัตยกรรมที่ล้ำหน้าที่สุดใน

อุตสาหกรรม โดยอิงจากการสร้างเครือข่ายโทรคมนาคม “อยู่ด้านบนสุด” ของการเชื่อมต่อโครงข่ายใยแก้วนำแสงในเมืองใหญ่ คะแนนภายในสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ให้บริการระดับ ‘A’

และด้วยการผสมผสานฮาร์ดแวร์ที่เร็วที่สุด น่าเชื่อถือที่สุด ซ้ำซ้อนและปรับขนาดได้ ปัจจุบัน EWAN เป็น ISP ขนาดกลางเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการเครือข่ายแบบ “wire-speed” ในทุกอุปกรณ์ ที่จุดเชื่อมต่อทุกแห่ง

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อมูลที่ “คาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎ 175 ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และกฎ 3b-6 ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี

1934 และอยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่สร้างขึ้นโดยกฎเหล่านั้น แถลงการณ์ทั้งหมด นอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริง ที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจรวมถึงแถลงการณ์ที่

เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความดังกล่าวจะถูกต้องและเป็นผลจริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว

DOUGLAS, Isle of Man, 5 มกราคม 2549 (PRIMEZONE) — The Prima Network ( www.primapoker.com ) เครือข่ายโป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำของโลกได้ประกาศว่า

PinnacleSports.com ( www.pinnaclesports.com ) จะเปิดตัว เป็นเจ้าของห้องโป๊กเกอร์ในต้นปี 2549 PinnacleSports.com เป็นเว็บไซต์เดิมพันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่

ยอมรับมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต โดยเสนอการเดิมพันส่วนต่างที่ลดลงให้กับลูกค้าในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก ข้อตกลงดังกล่าวรวบรวมเว็บไซต์เกมชั้นนำของโลกสองแห่งและถือเป็นห้องไพ่ใบที่ 18 ที่จะเข้าร่วม The Prima Network ในปีที่ผ่านมา

Simon Noble จาก PinnacleSports.com กล่าวว่า “การตัดสินใจเซ็นสัญญากับ The Prima Network เป็นเรื่องง่ายเนื่องจากชื่อเสียงและซอฟต์แวร์ที่โดดเด่น ซึ่งผู้เล่นโป๊กเกอร์ชื่น

ชอบอย่างชัดเจน” “Prima Network มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการรวมห้องไพ่เข้ากับการดำเนินงานออนไลน์อื่น ๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการเปิดตัวเว็บไซต์โป๊กเกอร์ใหม่ของเรา”

เพิ่งได้รับรางวัล 2005 Top Gaming Portal โดย Gambling Online Magazine เครือข่าย Prima Network ได้รับการยอมรับจากนักวิเคราะห์และผู้ประกอบการว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของโป๊กเกอร์ออนไลน์ เครือข่ายที่ราบรื่นของมันรวมห้องการ์ดและผู้เล่นหลายพันคนทั่วโลกเข้าด้วยกัน

เมื่อห้องไพ่เข้าสู่ตลาดวันนี้ พวกเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคในการเข้าเล่น จากการจัดหาผู้เล่นให้เพียงพอเพื่อคงไว้ซึ่งกิจกรรมตลอด 24 ชั่วโมง ไปจนถึงการเสนอเงินรางวัลจำนวนมากที่แข่งขัน

กับไซต์โป๊กเกอร์มากกว่า 200 แห่งบนอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการรายใหม่ใน The Prima Network จะได้รับข้อได้เปรียบที่แตกต่างเมื่อเข้าสู่เวทีโป๊กเกอร์ออนไลน์ เครือข่ายให้ห้องบัตรเข้าถึง:

“มันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราที่จะได้ร่วมงานกับ PinnacleSports.com” Roger Raatgever ซีอีโอของ The Prima Network กล่าว “เครือข่าย Prima นั้นสอดคล้องกับหนังสือกีฬา

เช่น Pinnacle Sports ที่ตระหนักถึงคุณค่าของการให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์แก่ลูกค้าที่ลงเดิมพันในทันที เราเสนอทัวร์นาเมนต์ที่ไม่ซ้ำใครและเงินรางวัลมากมายที่สามารถทำการตลาดได้ง่ายสำหรับผู้เล่นที่มีศักยภาพ”

The Prima Network เครือข่ายโป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำของโลก ขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์ Microgaming ผู้พัฒนาระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตชั้นนำ Prima Network ให้สิทธิ์แก่ผู้ให้บริการ

มากกว่า 35 รายทั่วโลกเพื่อสร้างเครือข่ายโป๊กเกอร์ระดับโลก เครือข่ายพรีมาทำให้มั่นใจได้ว่าผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์จำนวนมากและเกมและทัวร์นาเมนต์ที่หลากหลายพร้อมให้บริการตลอด

เวลา ถูกหาโดยผู้เล่นและผู้ให้บริการโป๊กเกอร์ออนไลน์ The Prima Network เป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพ ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานสูงสุดในการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ ความยุติธรรม และความน่าเชื่อถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.primapoker.com

PinnacleSports.com เป็นเว็บไซต์เดิมพันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในอินเทอร์เน็ต ให้บริการลูกค้าในกว่า 80 ประเทศทั่วโลก PinnacleSports.com ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 เป็นหนังสือกีฬาเล่ม

แรกที่นำเสนอการเดิมพันมาร์จิ้นที่ลดลงโดยใช้รูปแบบการกำหนดราคา -105 ที่ให้คุณค่ากับการเดิมพันที่ดีกว่าเจ้ามือรับแทงแบบเดิมถึง 50% ด้วยข้อกำหนดการเดิมพันขั้นต่ำที่ต่ำและขีดจำกัด

สูงสุดบนเว็บ PinnacleSports.com ได้รับชื่อเสียงระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมในการจัดหามูลค่าที่สม่ำเสมอให้กับผู้เล่น การบริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ และการจ่ายเงินออนไลน์ที่รวดเร็วที่สุด บริษัทได้รับอนุญาตและควบคุมอย่างเต็มรูปแบบในคูราเซาและสหราชอาณาจักร มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเดิมพันกีฬา การแข่งขัน และการเล่นเกมคาสิโน

ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา – Yahoo! Inc. บริษัทอินเทอร์เน็ตชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัว Yahoo! Go Mobile บริการใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้บริโภคนำเนื้อหาและบริการทาง

อินเทอร์เน็ตที่พวกเขาชื่นชอบไปไว้ในอุปกรณ์มือถือของตน ยาฮู! Go Mobile จะเปิดตัวพร้อมกับ AT&T และ Cingular Wireless ในสหรัฐอเมริกา และกับ Nokia ในตลาดต่าง

ประเทศหลายแห่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ยาฮู! Go Mobile ผสานรวมพลังของอินเทอร์เน็ตเข้ากับประสบการณ์อุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคโดยผสมผสานการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์เข้ากับการเข้าถึงชุมชน ข้อมูล และบริการเนื้อหาจากทั่วทั้งเว็บ

บริการใหม่นี้จะเป็นครั้งแรกของ Yahoo! ได้นำชุดผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมของบริษัทที่ครอบคลุมและการเข้าถึงบริการทั่วทั้งเว็บมาไว้ในแอปพลิเคชันมือถือเครื่องเดียว ยาฮู! Go

Mobile (http://go.yahoo.com) จะเชื่อมต่อบริการสื่อสารของบริษัทที่คุ้นเคยกับอีเมล การส่งข้อความ สมุดที่อยู่ และปฏิทินในตัวของอุปกรณ์มือถือ ทำให้ผู้บริโภคได้รับแหล่งข้อมูลที่

เชื่อถือได้แหล่งเดียวสำหรับข้อมูลที่พวกเขาพบ ที่สำคัญที่สุด ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ทำอุปกรณ์เคลื่อนที่หาย ข้อมูลติดต่อที่บันทึกไว้จะยังปรากฏอยู่บนเว็บ และซิงค์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดาย

ในสหรัฐอเมริกา Yahoo! จะเปิดตัว Yahoo! Go Mobile กับบริษัท AT&T และ Cingular Wireless ในสามตลาดและกับ AT&T และ Cingular ภายในพื้นที่บริการท้องถิ่นของ

AT&T 13 แห่งแบบดั้งเดิม บริษัทเหล่านี้ยังวางแผนสร้างแบรนด์ร่วมของ AT&T Yahoo! บริการ Go Mobile ที่ออกแบบมาเพื่ออนุญาต AT&T Yahoo! ใหม่และที่มีอยู่ สมาชิกอินเทอร์เน็ต

ความเร็วสูงสามารถใช้ประสบการณ์อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลกับพวกเขาบนอุปกรณ์พกพา Cingular Wireless หลังจากการเปิดตัว ผู้บริโภคจะสามารถซื้อบริการที่ติดตั้งล่วงหน้าบนอุปกรณ์

Nokia 6682 ใหม่จากร้านค้า Cingular Wireless บางแห่งในตลาดออสติน, เท็กซัส, โคลัมบัส, โอไฮโอ และลอสแองเจลิส และผ่านช่องทางการขายของ AT&T ภายใน 13 รัฐของบริษัท พื้นที่ให้บริการในพื้นที่ของ ILEC

ในระดับสากล Nokia และ Yahoo! จะเปิดตัว Yahoo! ก้าวสู่มือถือสู่ผู้บริโภคใน 10 ประเทศทั่วยุโรปและเอเชีย ผู้บริโภคที่ซื้ออุปกรณ์ Nokia 6630, Nokia 6680, Nokia 6681 และ

Nokia N70 จะได้รับ Yahoo! Go Mobile ติดตั้งไว้ล่วงหน้า วันนี้ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลด Yahoo! แอปพลิเคชัน Go Mobile บนอุปกรณ์เหล่านี้โดยตรงจาก http://go.yahoo.com

“Yahoo! Go Mobile เป็นก้าวแห่งการปฏิวัติในการเชื่อมต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับบริการเว็บโปรดบนอุปกรณ์พกพา และยังทำให้ผู้บริโภคหลายล้านคนทั่วโลกเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้อง

ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล” Marco Boerries รองประธานอาวุโสกล่าว ประธาน Connected Life Yahoo! “ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ AT&T, Cingular และ Nokia, Yahoo! ได้

สร้างโอกาสที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงในการเปิดตัวบริการใหม่ที่ไม่มีใครเทียบได้ในตลาด เรารับฟังผู้บริโภคและรู้สึกตื่นเต้นที่จะให้สิ่งที่พวกเขาต้องการ – วิธีเดียวที่จะทำให้ง่าย เชื่อมต่อกับข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดในขณะเดินทาง”

“บริการ AT&T Yahoo! Go Mobile เป็นตัวอย่างที่มีพลังของความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ในวงกว้างของเราในการขยายประสบการณ์ AT&T Yahoo! นอกเหนือจากพีซีและทำให้ลูกค้าของเรา

ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยการเข้าถึงเนื้อหาความบันเทิงและการสื่อสารส่วนบุคคลจากเกือบทุกที่ด้วยความสอดคล้อง และรูปลักษณ์และประสบการณ์ที่คุ้นเคย” สกอตต์ เฮลบิง ประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการตลาดของ AT&T Consumer กล่าว “นี่คือสิ่งที่เราหมายถึงเมื่อเราพูดถึง ‘ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล’ – ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อกับบริการด้านการสื่อสารและความบันเทิงได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือบนท้องถนน ผู้บริโภคต้องการการสื่อสารที่หมุนไปรอบๆ พวกเขาไม่ใช่อย่างอื่น”

Marc Lefar ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Cingular Wireless กล่าวว่า “เรายินดีที่จะเสนอวิธีการเชื่อมต่อกับเนื้อหาและบริการที่ชื่นชอบของ Yahoo! “การประกาศในวันนี้เป็น

อีกตัวอย่างหนึ่งของความมุ่งมั่นของ Cingular ในการให้ลูกค้าของเราเข้าถึงผู้คน ข้อมูล และความบันเทิงที่พวกเขาสนใจได้อย่างง่ายดาย Yahoo! Go Mobile มอบวิธีที่ราบรื่นสำหรับผู้ใช้ ไม่เพียงแต่เข้าถึงบริการ Yahoo! ของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึง ทำให้พวกเขาสามารถรวมและซิงค์เนื้อหานี้กับอุปกรณ์ไร้สายของพวกเขาได้”

“อินเทอร์เน็ตได้ปฏิวัติความพร้อมใช้งานของข้อมูลให้กับผู้คน – และตอนนี้โลกของข้อมูลอยู่ในอุปกรณ์พกพาของพวกเขา เราตื่นเต้นที่จะได้เห็น Yahoo! ใช้ประโยชน์จากความสามารถของ

สมาร์ทโฟน Nokia อย่างเต็มที่ เราร่วมกันปลดปล่อยผู้คนจากเดสก์ท็อปของพวกเขา โดยทำให้สามารถใช้บริการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่ชื่นชอบได้ทุกที่ทุกเวลา” Ilkka Raiskinen รองประธานอาวุโสกลุ่มธุรกิจมัลติมีเดียของ Nokia กล่าว

การเปิดตัวบริการนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ Yahoo! ได้เสนอความสามารถในการลงทะเบียน Yahoo! ID โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือ ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงบริการผ่าน Yahoo! ไอคอนไปบนอุปกรณ์มือถือของพวกเขา

ยาฮู! Go Mobile เป็นส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชั่นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อขยายขอบเขตการเข้าถึงบริการของ Yahoo! ให้ไกลกว่าเบราว์เซอร์ ยาฮู! บริการ Go มอบวิธีใหม่ๆ แก่ผู้บริโภคในการเข้าถึง Yahoo! บริการทุกที่ทุกเวลาที่พวกเขาต้องการ (บรรณาธิการ: ดูข่าวประชาสัมพันธ์แยกต่างหาก)

อดีต SBC Communications Inc. ปัจจุบันคือ AT&T Inc. และ Yahoo! ประกาศพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 และได้ขยายพันธมิตรชั้นนำของอุตสาหกรรมเพื่อ

ให้บริการแบบร่วมแบรนด์แก่ผู้บริโภคผ่านพีซี โทรทัศน์ภายในบ้าน และระบบเสียง อุปกรณ์ Cingular Wireless, SBC FreedomLink Wi-Fi และอุปกรณ์ SBC Home Networking

Cingular และ Yahoo! ได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ไร้สายสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการโต้ตอบกับ Yahoo! ชุมชนในขณะเดินทาง วันนี้บริษัทต่างๆ นำเสนอ Yahoo! บริการแก่ผู้บริโภคผ่านบริการ MEdia Net ของ Cingular รวมถึงอีเมล แผนที่ เกม ข่าวสาร และสภาพอากาศ

โนเกียและยาฮู! ประกาศความร่วมมือในปี 2548 ส่งผลให้ผู้ใช้สมาร์ทโฟนโนเกียหลายล้านคนสามารถติดตามข่าวสาร ความบันเทิง และการติดต่อผ่านบริการอินเทอร์เน็ตที่กำลังพัฒนาอย่าง

รวดเร็วของ Yahoo! ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีที่สุดในการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตนั้นเปิดใช้งานผ่านเนื้อหามัลติมีเดียที่หลากหลาย การออกแบบที่มีสไตล์ และความเร็วในการเชื่อมต่อสูงของอุปกรณ์มัลติมีเดียของ Nokia

ยาฮู! มุ่งเน้นไปที่การขยายบริการผู้บริโภคที่สำคัญนอกเหนือจากเบราว์เซอร์ โดยมอบประสบการณ์เว็บสู่มือถือแบบบูรณาการ และช่วยให้ผู้บริโภคใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์มือถือของตนให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ยาฮู! เปิดตัวบริการโทรศัพท์มือถือครั้งแรกในปี 2542 และยังคงปรับปรุงและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องในการนำเสนอสำหรับผู้บริโภคอุปกรณ์พกพา และทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่และผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้บริการเหล่านี้แก่ผู้ชมในวงกว้างที่สุด

ยาฮู! Inc. เป็นแบรนด์อินเทอร์เน็ตชั้นนำระดับโลกและเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางทางอินเทอร์เน็ตที่มีการค้ามนุษย์มากที่สุดในโลก ยาฮู! พยายามที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ออนไลน์ที่จำเป็นต่อชีวิตของผู้ใช้ และนำเสนอเครื่องมือและโซลูชั่นการตลาดอย่างเต็มรูปแบบสำหรับธุรกิจในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก ยาฮู! มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซันนีเวล รัฐแคลิฟอร์เนีย

AT&T Inc. เป็นหนึ่งในบริษัทโฮลดิ้งด้านโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา การดำเนินงานทั่วโลกภายใต้แบรนด์ AT&T บริษัท AT&T ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้

บริการการสื่อสารทาง IP ชั้นนำระดับโลกแก่ธุรกิจและในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต DSL ความเร็วสูงระดับท้องถิ่นและทางไกล และบริการเผยแพร่ไดเรกทอรีและโฆษณาในสหรัฐอเมริกา

AT&T Inc. ถือหุ้นร้อยละ 60 ใน Cingular Wireless ซึ่งเป็นผู้ให้บริการไร้สายอันดับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้าไร้สายมากกว่า 52 ล้านราย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AT&T Inc. และผลิตภัณฑ์และบริการของ AT&T สามารถดูได้ที่ www.TheNewATT.com

Cingular Wireless เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยให้บริการลูกค้า 52.3 ล้านคน Cingular บริษัทร่วมทุนระหว่าง AT&T Inc. ซึ่งเดิมคือ SBC

Communications Inc. (NYSE: T) และ BellSouth Corporation (NYSE: BLS) มีเครือข่ายเสียงและข้อมูลดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นั่นคือเครือข่าย ALLOVER (SM) –

และชุมชนโมบายทูโมบายที่ใหญ่ที่สุดของผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายระดับประเทศ Cingular เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายเพียงรายเดียวในสหรัฐฯ ที่เสนอแผนบริการไร้สายแบบโรลโอเวอร์

(SM) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเก็บนาทีที่ไม่ได้ใช้รายเดือนไว้ได้ รายละเอียดของบริษัทสามารถดูได้ที่ http://www.cingular.com รับข่าวประชาสัมพันธ์ Cingular Wireless ทางอีเมลถึงคุณโดยอัตโนมัติ สมัครได้ที่ http://www.cingular.com/newsroom

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร www.nokia.com

ยาฮู! และ Yahoo! โลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Yahoo! Inc. ชื่ออื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

วิลมิงตัน, เดลลา, 9 ม.ค. 2549 (PRIMEZONE) — m-Wise, Inc. (OTCBB:MWIS) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำด้านโซลูชั่นเนื้อหาบนมือถือสำหรับผู้ให้บริการ ASP และผู้ให้บริการเนื้อหา ประกาศว่า Syntek บริษัทร่วมทุน Capital, AG ได้ทำข้อตกลงยุติและปลดเปลื้องหนี้ 1 ล้านดอลลาร์เป็นหุ้นสามัญของ m-Wise

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง m-Wise จะออกหุ้นสามัญขั้นต่ำ 5,561,994 หุ้น เพื่อแลกกับการยุติหนี้ 3.5 ปีของ m-Wise ให้กับ Syntek Capital การแปลงหนี้นี้เป็นของหุ้นจำกัดตาม

มูลค่าตลาดโดยไม่มีส่วนลดเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายเฉลี่ย 30 วันของหุ้นสามัญนอกจากนี้ m-Wise จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ Syntek จำนวน 5,263,158 หุ้นของหุ้นสามัญที่ราคาใช้สิทธิ 0.19 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้นานถึงสามปี

Shay Ben-Asulin ประธานของ m-Wise กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุนเชิงกลยุทธ์อย่าง Syntek Capital มองเห็นโอกาสในราคาหุ้นปัจจุบันของเราและเข้ารับตำแหน่ง

ระยะยาวใน m-Wise ฝ่ายบริหารของ m-Wise เชื่อว่าการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของเรา ควบคู่ไปกับการทำธุรกรรมทางธุรกิจหลายอย่างในไม่ช้า จะส่งผลให้ Syntek และผู้ถือหุ้นของเราได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยม”

Ronni Benatoff ผู้อำนวยการ Syntek Capital กล่าวว่า “เรายินดีที่จะเริ่มต้นปีใหม่เพื่อยืนยันการสนับสนุน m-Wise Syntek Capital มีกลยุทธ์ในการลงทุนเฉพาะในบริษัทที่มีธุรกิจหลักที่มั่นคงและยั่งยืน เราตระหนักมานานแล้วถึงศักยภาพของ เทคโนโลยีของ m-Wise และเชื่อมั่นในศักยภาพในการเติบโตในอนาคต”

Syntek Capital เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาและพัฒนาธุรกิจที่มีอนาคต โดยสามารถสนับสนุนมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงและจับต้องได้ (นอกเหนือจากการจัดหาเงินทุนเพียงอย่างเดียว) โดยใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ความสามารถด้านเครือข่ายเฉพาะตัว และการมุ่งเน้นการลงทุนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

Syntek ลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพสูง เติบโต และอยู่ในขั้นต่อมา โดยมีรายได้จำนวนมากและเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในภาคสื่อ และเทคโนโลยีขั้นสูงและซอฟต์แวร์ ตลอดจนการลงทุนในสถานการณ์พิเศษ

m-Wise ซึ่งก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำด้วยแพลตฟอร์มการส่งมอบบริการโดยพฤตินัยและเอ็นจิ้นข้อมูลมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ให้บริการมือถือ, ASP ไร้สาย และผู้ให้บริการเนื้อหาและสื่อขนาดใหญ่

m-Wise ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโอเปอเรเตอร์ชั้นนำ, ASP และผู้ให้บริการเนื้อหา มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำและติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เช่น การจัดการและการส่งมอบเนื้อหา อินโฟเทนเมนท์ เกมบนมือถือ และบริการชุมชนบนมือถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.m-wise.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ใช้คำต่างๆ เช่น “เชื่อ” “ตั้งใจ” “คาดหวัง” “อาจ” “จะ” “ควร” “วางแผน” “คาด

การณ์” “ครุ่นคิด” “คาดการณ์” หรือที่คล้ายกัน งบ. ข้อความเหล่านี้อิงตามความเชื่อของเรา เช่นเดียวกับสมมติฐานที่เราใช้โดยอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากข้อความเหล่านี้

สะท้อนถึงมุมมองปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้จึงมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและการสันนิษฐาน ผลลัพธ์ที่แท้จริงในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ผู้อ่านไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นสามัญของเราหรือไม่ก็ตาม ไม่ควรยึดถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร