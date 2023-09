สมัครเว็บคาสิโน ในวิชาเอกบ้านเกิดของเขา

สมัครเว็บคาสิโน การแข่งขัน กอล์ฟยูเอสโอเพ่น ที่สนามทอร์รีย์ ไพน์ส ในแคลิฟอร์เนียเมื่อวันพฤหัสบดี และผู้พนันกีฬาจำนวนหนึ่งกำลังวางเดิมพันกับฟิล มิคเคลสัน มือซ้ายวัย 51 ปีสร้างความตกตะลึงให้กับวงการกอล์ฟด้วยการคว้าแชมป์PGA Championshipในเดือนพฤษภาคม และกลายเป็นผู้เล่นที่อายุมากที่สุดในประวัติศาสตร์ PGA ที่คว้าแชมป์เมเจอร์ได้

ขณะนี้ เมื่อใกล้เข้ามาอีกครั้งในซานดิเอโก ซึ่งเป็นบ้านเกิดของมิคเคลสัน ผู้คนต่างวางเดิมพันเพื่อให้เขาชนะอีกครั้ง ปัจจุบันมิคเคลสันอยู่อันดับสองในเปอร์เซ็นต์การจัดการที่DraftKings Sportsbookที่ 9% ตามหลังBrooks Koepka เพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นผู้นำที่ 10% อย่างไรก็ตาม Koepka และ Mickelson เสมอกันในเปอร์เซ็นต์การเดิมพัน โดยรวม ที่ 7%

ราห์มเป็นทีมเต็งที่จะชนะหลังจากออกจากเดอะเมโมเรียลก่อนกำหนด

ในส่วนของอัตราต่อรองในอนาคตมิคเคลสันยังอยู่ต่ำกว่ากระดานมาก William Hill SportsbookมีJon Rahmเป็นคนเต็งที่+1000 ราห์มขึ้นนำหกจังหวะในการแข่งขันเมโมเรียลทัวร์นาเมนท์เมื่อสองสัปดาห์ก่อนก่อนที่จะถูกบังคับให้ถอนตัวอันเป็นผลมาจากผลการทดสอบโควิดเชิงบวก

สัปดาห์นี้ Rahm หวังว่าจะได้แชมป์ที่Torrey Pines ซึ่งเป็น สถานที่ที่เขาได้รับชัยชนะระดับมืออาชีพครั้งแรกในปี 2017 ที่Farmers Insurance Open

“ราห์มเล่นได้ดีที่นั่น เขาฟอร์มดีและได้เงิน ดังนั้นเขาจึงเป็นนักกอล์ฟที่มีราคาต่ำที่สุด” นิค บ็อกดาโนวิชผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ William Hill US กล่าว “เขานำหน้าทุกคนมาก และเขาเป็นผู้ชายที่มีอัตราต่อรองสั้นที่สุดในช่วงเดือนที่ผ่านมา ผู้คนอาจคิดว่าเขาถึงกำหนดพักและอาจลงเอยด้วยการเดิมพันกับเขามากขึ้น”

หนังสือกีฬาเสนอเดิมพันเสริมเพื่อเพิ่มการแข่งขันระหว่าง Koepka-DeChambeau

Koepka ( +1200 ) อยู่อันดับถัดไปในราคาต่อรองในอนาคตที่ William Hill ตามมาด้วยDustin Johnson (+1400), Xander Schauffele (+1500) และทั้งสามคนของBryson DeChambeau , Jordan SpiethและRory McIlroy (ทั้งหมดที่ +2000)

การแข่งขันล่าสุดของ DeChambeau กับ Koepka ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยน Twitter ที่แสนดีทำให้เกิดการเดิมพันในหนังสือกีฬาที่ดีที่สุดในเพนซิลเวเนีย สัปดาห์นี้มี การเดิมพันแบบตัวต่อตัวหลายรายการที่นักกอล์ฟจะได้จบการแข่งขันที่สูงกว่าใน US Open

ปัจจุบัน Koepka ได้รับการสนับสนุนให้ชนะการจับคู่ นั้นด้วยราคามันนี่ไลน์ที่-108ที่FanDuel Sportsbook DeChambeau ผู้ป้องกันแชมป์ US Open คือ-118

รายการโปรด 15 อันดับแรกที่เหลือในราคาต่อรองฟิวเจอร์สอยู่ด้านล่าง

William Hill มีอัตราต่อรองในอนาคตสำหรับนักกอล์ฟทั้งหมด 147 คน หนังสือกีฬาของภูมิภาคยังมีการเดิมพันมากมายเกี่ยวกับตำแหน่งจบสกอร์ การเดิมพันแบบกลุ่ม การผ่านเข้ารอบ/พลาดการตัดตัว และการเดิมพันอื่นๆ อีกมากมายเช่นกัน

FOX Bet PAยังมีการเดิมพันที่เพิ่มขึ้น ที่น่าสนใจ รวมถึงรอบทัวร์นาเมนต์ใดๆ ที่ 64 หรือต่ำกว่า (เพิ่มเป็น +200 ) และ Phil Mickelson ที่จะจบใน 20 อันดับแรก (เพิ่มเป็น +300 )

มิคเคลสัน, สปีธกระตุ้นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในไลน์การเดิมพัน

ใน แง่ของความรับผิด มิคเคลสันกำลังเตรียมที่จะเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับBetMGM Sportsbook Mickelson เปิดที่+15000ใน US Open Futures และตอนนี้อยู่ที่+5000

Jordan Spiethมีการเปลี่ยนเส้นครั้งใหญ่ โดยย้ายจาก+6600 เป็น +2000 BetMGM ยังระบุMax HomaและPatrick Reedว่าเป็นหนี้สินจำนวนมากที่เข้าร่วมการแข่งขันในสัปดาห์นี้

“ในปี 2008 Tiger Woods ชนะ Torrey Pines ด้วยคะแนน 1 อันเดอร์พาร์” Jason Scottรองประธานฝ่ายการค้าของ BetMGM กล่าว “หากหลักสูตรนี้เล่นได้ยากในสัปดาห์นี้ ทั้งผู้เล่นและผู้เดิมพันต่างก็อยู่ในทัวร์นาเมนต์ที่น่าตื่นเต้น Justin Thomas และ Jordan Spieth ได้รับการสนับสนุนมากมายจากนักพนันในช่วงต้นสัปดาห์ และคาดว่าจะเป็นภาระใหญ่ของสปอร์ตบุ๊คเมื่อทีออฟ”

เงินสิบเหรียญสามารถทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้ที่ DraftKings

ผู้เล่น แฟนตาซีรายวันสามารถพบกับการแข่งขันที่คู่ควรกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ๆ ด้วยค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง 10 ดอลลาร์ ผู้เล่นสามารถเข้าร่วม DraftKings’ Fantasy Golf Millionaire ซึ่งมีเงินรางวัลรวม 2.5 ล้านดอลลาร์และการจ่ายเงินรางวัลอันดับหนึ่ง1 ล้านดอลลาร์ และหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างรายชื่อผู้ เล่น การพรีวิว PGA Tour นี้ อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ที่ FanDuel การแข่งขัน PGA Mega Eagle เสนอเงินรางวัลอันดับหนึ่ง 100,000 ดอลลาร์พร้อมค่าธรรมเนียมแรกเข้า9 ดอลลาร์ ผู้เล่นตัวจริงจะถูกล็อคเมื่อทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นเวลา9:45 น. ET วันพฤหัสบดี

การจับคู่ US Open น่าจะสร้างความน่าสนใจได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

การรายงานข่าวทางโทรทัศน์สำหรับ US Open จะถูกแบ่งระหว่าง Golf Channel และ NBC และนักกอล์ฟชื่อดังบางคนจะทีออฟในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดี โดยCollin Morikawa , Justin Thomas และ Brooks Koepka เริ่มที่ที # 10 เวลา 10:29 น. ตะวันออก Max Homa, Xander Schauffele และ Mickelson ทีออฟที่ #10 หลังจากนั้นเล็กน้อย เวลา 10:51 น.

บางทีมิคเคลสันอาจค้นพบเวทมนตร์แบบเดียวกับที่พาเขาไปสู่ชัยชนะเมื่อเดือนที่แล้ว

“เขาเพิ่งคว้าแชมป์พีจีเอ แชมเปียนชิพ และเขากลับมาถึงบ้านแล้ว ดังนั้นเขาจึงรู้สนามดีกว่าใครๆ” บ็อกดาโนวิชกล่าว “จะต้องรับผิดเจ็ดหลักกับเขาเมื่อสิ่งนี้เริ่มต้นขึ้น”

ไม่มีใครรู้ว่าท้ายที่สุดแล้ว US Open จะจบลงอย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนอยู่แล้ว

หลายคนคิดว่า Lefty เป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง

เครดิตภาพหลัก: AP Photo/Ron JenkinsHollywood Casino Yorkใช้เวลาไม่ถึงแปดสัปดาห์จาก “แสง กล้อง และแอ็คชั่น” แต่มินิคาสิโนยังคงมองหาผู้ชายและผู้หญิงดีๆ สักสองสามคน

ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐเพนซิลวาเนีย ทุกเดือน ใน วันพุธ ตัวแทนของHollywood Casino Yorkได้ยื่นคำร้องและได้รับการอนุมัติให้เสนอเกมบนโต๊ะ ในระหว่างการพิจารณาคดี ตัวแทนได้ทบทวนความคืบหน้าในการก่อสร้าง มินิคาสิโน ปัญหาการจ้างงาน และตามที่PlayPennsylvaniaรายงานเมื่อวานนี้มีแผนจะขยาย

Hollywood Casino York จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคม

Ruben Warrenผู้จัดการทั่วไปของ Hollywood Casino York บอกกับ PGCB ในระหว่างการพิจารณาคดีว่าพวกเขาวางแผนที่จะเปิดในต้นเดือนสิงหาคม เขากล่าวว่าการเปิดตัวของ Hollywood Casino York นั้น “น้อยกว่าแปดสัปดาห์เล็กน้อย” โดยไม่ต้องระบุวันเปิดตัวที่แน่นอน

Hollywood Casino York มีแผนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก (ปัจจุบัน) ขนาด80,000 ตารางฟุตได้แก่:

สล็อตแมชชีน500เครื่อง

เกมบนโต๊ะ24 เกม

10เกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์

บาร์สตูลสปอร์ตบุ๊ค

ร้านอาหาร2 แห่ง

รูปภาพจาก Hollywood Casino York

เกม บนโต๊ะมีกำหนดจะมาถึงในวันที่22 มิถุนายน การติดตั้งสล็อตควรจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนมิถุนายน วอร์เรนกล่าว ข้อกังวลเรื่องโควิด-19 ทำให้เกิดการกำหนดค่าพื้นที่เล่นเกมใหม่เล็กน้อย

Hollywood Casino York จะเป็นที่ตั้งของBarstool Sportsbook แห่งแรกบนชายฝั่งตะวันออก ผนังของสปอร์ตบุ๊คสร้างด้วยสนามบาสเก็ตบอลที่ถูกยึดคืน พื้นสปอร์ตบุ๊คมีลักษณะคล้ายสนามฟุตบอล

Hollywood Casino York รับสมัครพนักงาน

การเปิดตัวยอร์คของ Hollywood Casino เมื่อต้นเดือนสิงหาคมทำให้มีกำหนดเวลาที่แน่นหนาในการเติมเต็มความต้องการด้านพนักงาน

Warren บอกกับสมาชิกของPGCBว่าโรงงานแห่งนี้กำลังดิ้นรนในการสรรหาพนักงานให้เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกรณีของการค้นหาพนักงานที่มีศักยภาพ และฝึกอบรมพวกเขาให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเกม

David Baraschประธาน PGCB ให้ความเห็นว่า:

“ความกังวลของฉันคือการมีพนักงานเพียงพอและมีพนักงานที่มีประสบการณ์ หากคุณเปิดด้วยมือใหม่จำนวนมากที่อาจไม่ถึงงาน… ดีกว่าเปิดไม่ดีกว่าเปิดไม่ดี”

วอร์เรน กล่าวว่า:

“เป้าหมายของเราคือการเปิดอสังหาริมทรัพย์และให้แน่ใจว่าตัวแทนจำหน่ายที่เราได้รับประสบการณ์บนพื้นคาสิโนเพื่อดำเนินการในแนวทางที่ถูกต้องสำหรับลูกค้าและหน่วยงานกำกับดูแลของเรา เราคาดหวังอย่างเต็มที่ที่จะเปิดสถานที่ให้บริการพร้อมกับเกมบนโต๊ะทั้งหมดที่เปิดให้บริการ”

Hollywood CasinoYork เพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานภาคพื้นดิน

เป้าหมายคือการเปิด Hollywood Casino York ด้วยพนักงานทั้งหมด 320 คนโดยมี ตัวแทนจำหน่ายโต๊ะ 105คน Warren ให้การเป็นพยาน

PGCB อนุมัติการเพิ่มเกมบนโต๊ะ สิทธิ์ในการเสนอสล็อตในพื้นที่คาสิโนที่ได้รับการฟื้นฟูซึ่งติดกับ York Galleria Mall ในเมือง Springettsbury มาพร้อมกับใบอนุญาตคาสิโนขนาดเล็ก

จนถึงขณะนี้มีพนักงานใหม่เพียง 60 คน เท่านั้น ที่ได้รับการฝึกอบรมฟรี วอร์เรนกล่าว ตัวแทนจำหน่ายปัจจุบันจำนวน 20 รายจากคาสิโนที่เป็นแม่ของ Penn National อย่างHollywood Casinoซึ่งอยู่ห่างออกไป 50 ไมล์ในGrantvilleกำลังถ่ายโอนไปยังยอร์ก เขากล่าวเสริม

นั่นทำให้คาสิโนขาดตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพอย่างน้อย 45 ราย

“โรงเรียนตัวแทนจำหน่ายมักถูกลดจำนวนลงอย่างมาก ฉันรู้จากการได้ครอบคลุมแอตแลนติกซิตี้ เพื่อเป็นการป้องกันผู้ที่ลาออกหรือชะล้าง” วอร์เรนกล่าว โรงเรียนฝึกอบรมซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าและใกล้กับคาสิโน จะยังคงเปิดเป็นเวลาหนึ่งถึงสองเดือนหลังจากคาสิโนเปิด

ตัวแทนจำหน่ายในการฝึกอบรมจะใช้เวลาบางส่วนทำงานบนพื้นที่คาสิโน Grantville ซึ่งมีตัวแทนจำหน่ายที่ช่ำชองคอยดู

Hollywood Casino York กำลังจัดงานจ้างงานโดยเสนอ โบนัสการลงชื่อเข้าใช้ $1,500และอาจเสนอการฝึกอบรมแบบชำระเงิน พวกเขาจะมอบรถจักรยานยนต์ Harley-Davidsonให้กับผู้โชคดีที่ยังคงทำงานจนถึงวันหยุด Warren อธิบาย ฮาร์เลย์ผลิตในยอร์ค

Hollywood York มองการขยายตัวก่อนที่จะเปิด

อาจก่อให้เกิดปัญหาการจ้างงานสำหรับพื้นที่คาสิโนระดับแรก Warren ทำลายความเงียบของ Penn National Gaming เกี่ยวกับการเจรจาเพื่อเช่าพื้นที่เพิ่มเติมด้านบนในระดับที่สองของห้างสรรพสินค้าที่กำลังดิ้นรน

ก่อนหน้านี้ PlayPennsylvaniaแจ้งข่าวเกี่ยวกับการเพิ่มชั้นสองแม้จะมีบริษัทแม่ของ York อย่างPenn National Gamingและตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขาBryan Coleซึ่งมีสำนักงานอยู่ติดกับสำนักงานใหญ่ของ Penn’s Wyomissing, PA

Hollywood York มีอยู่แล้วขนาดเล็กบนชั้นสองของห้างสรรพสินค้า มีการวางแผนลิฟต์และบันไดเลื่อนไว้แล้ว

บริษัทใช้เงินมากกว่า50 ล้านดอลลาร์เล็กน้อยในไซต์ยอร์ก ซึ่งเป็นการประมูลที่แพงที่สุดสำหรับมินิคาสิโน การเพิ่มพื้นที่ให้บริการให้สูงสุดนั้นสมเหตุสมผลกับการลงทุนนั้น

Hollywood Casino York จะเป็นมินิคาสิโน แห่งที่สอง ใน PA ครั้งแรกสด! คาสิโนพิตต์สเบิร์กเปิดเมื่อปลายปีที่แล้ว มีการวางแผนเพิ่มอีกสามแห่ง รวมถึงคาสิโนในเครืออย่างHollywood Casino Morgantown

Hollywood York เงียบเกี่ยวกับรายละเอียดของการขยาย

Warren ปฏิเสธที่จะบอกว่าแผนสำหรับห้างสรรพสินค้าชั้น 2 ของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เป็นอย่างไร หากสัญญาเช่าดำเนินไป ป.ป.ช.ไม่ได้กดดันเขา ไม่จำเป็นต้องมีการรับรองจาก PGCB สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ร้านอาหารหรือความบันเทิงบนชั้นสอง เว้นแต่การขยายจะรวมถึงรูปแบบการเล่นการพนันบางรูปแบบ

Eric Schippers และ Cole โฆษกของ Penn ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นอีกครั้ง การโทรขอความคิดเห็นกับทนายของคาสิโนเพื่อการพิจารณาคดีAdrian Kingไม่ได้กลับมา

Penn National Gaming ถูกปรับโดย PA Gaming Board

Penn National มีวันที่ไม่ดีต่อหน้าคณะกรรมการ พวก เขาถูกตีด้วย ค่า ปรับและค่าธรรมเนียม124,500 ดอลลาร์

Hollywood Casino ใน Grantville ถูกตบด้วยค่าปรับและค่าธรรมเนียม 72,000 ดอลลาร์จากการอนุญาตให้ผู้อุปถัมภ์ที่เมาซึ่งอยู่ในรายชื่อการยกเว้นตนเองเล่นการพนันเป็นเวลาหลายชั่วโมง จากนั้นเธอก็ชนรถของเธอเข้ากับรถที่จอดอยู่ห้าคันและขับไปบนทางหลวงระหว่างรัฐ-80 ผู้หญิงที่มึนเมาไม่รู้ว่าเธอกำลังขับรถเพียงสามล้อเนื่องจากการชนรถยนต์ในลานจอดรถของคาสิโน

PGCB ยังปรับ Hollywood Casino อีก52,500 ดอลลาร์ อดีตพนักงานสองคน ผู้ซื้อ และผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยความสะดวก นับตั้งแต่ถูกไล่ออก ทั้งคู่มีโครงสร้างการชำระเงินที่ฉ้อฉลเพื่อซ่อนการชำระเงินให้กับผู้ขายสองรายที่ไม่มีใบอนุญาต

ภาพนำ c/o Hollywood Casino Yorkฟิลาเดลเฟีย ซิกเซอร์ส ผงาดขึ้นมาจากซากปรักหักพังของการพังทลายครั้งยิ่งใหญ่สองครั้งเพื่อเอาชนะแอตแลนตา ฮอว์กส์104-99 ในเกมที่ 6 ของรอบรองชนะเลิศการประชุมภาคตะวันออก 76ers บังคับเกมที่ 7ในวันอาทิตย์เวลา 20.00 น. ที่ Wells Fargo Center

คะแนนรวมของซิกเซอร์สสามเกมหลังสุดที่เจอกับฮอกส์นั้นอยู่ในระดับ“ต่ำกว่า”

หนังสือกีฬาออนไลน์ของเพนซิลเวเนียมี Sixers เป็นทีมเต็ง 7 แต้มโดยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 216.5

Philadelphia Sixers อัปเดตอัตราต่อรองของเกมเพลย์ออฟ

ตัวอย่างการเดิมพัน Atlanta Hawks vs. Philadelphia 76ers เกมที่ 7

ข้อมูลการเดิมพัน Hawks vs. Sixers Game 6 จาก DraftKings

The Sixers เปิดที่ทีมเต็ง 7.5 แต้ม และตอน นี้เป็นทีมเต็ง 7 แต้มที่DraftKings ที่FanDuelทีม Sixers คือ (-7)

76ersมีความน่าจะเป็นชนะ70%

แอตแลนต้าแพ้แปดเกมจากเก้าเกมเพลย์ออฟล่าสุดเมื่อเผชิญหน้าตกรอบ

เกมคืนสุดท้ายของทีมฮอว์กส์ 11 เกมนั้นอยู่ต่ำกว่าเส้นคะแนนรวม

Seth Curry ทำคะแนนได้ 21+ แต้มในแต่ละเกมเหย้า 4 เกมหลังสุดของทีม 76ers

ฮอกส์ ATS: 47-36, O/U บันทึก 36-45-2

ซิกเซอร์ส ATS: 44-37-2, O/U บันทึก 40-43

