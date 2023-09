สมัครเว็บบาคาร่า และการเคลื่อนที่ของเส้นทั้งหมด

สมัครเว็บบาคาร่า รหัสส่งเสริมการขาย DraftKings Sportsbook PA ให้คุณฟรี $50 บวกสูงสุด $1,000

หากต้องการรับข้อเสนอต้อนรับครั้งแรก:

ฝากเงินเริ่มแรกอย่างน้อย $5 เพื่อรับ $50 ทันที

ทุกๆ25 ดอลลาร์ที่คุณเดิมพันบนเว็บไซต์ คุณจะได้รับ 1 ดอลลาร์เป็นเงินโบนัสนอกเหนือจากเงินเริ่มต้น 50 ดอลลาร์ (สูงสุด 1,000 ดอลลาร์)

เงินโบนัสจะต้องเคลียร์ภายใน 90 วัน

โบนัส $1,050 ที่ DraftKings เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

DraftKings PA ยังมอบเงิน $200 สำหรับการเดิมพัน $5+ ในโบนัสแบบซ้อนกันได้

ผู้ใช้ใหม่ยังสามารถรับเงินเดิมพันฟรี 200 ดอลลาร์ เพียงแค่วางเดิมพัน 5 ดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัวของ NFL (หรือคอลเลจฟุตบอลหรือ UFC)

สิ่งจูงใจนี้ทำให้ยอดรวมที่มีอยู่ใน DraftKings เป็นโบนัสรวมสูงถึง$1,250

โปรโมชั่นเดิมพัน $5 รับ $200 มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

ต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไปและปรากฏตัวใน PA, NJ, NY, WV หรือรัฐอื่น ๆ ที่เข้าร่วม

ลูกค้า DraftKings Sportsbook ครั้งแรกเท่านั้น

ต้องวางเดิมพัน $5 (หรือมากกว่า) ภายในวันที่ 10 กันยายนเวลา 23:59 น

คุณจะได้รับ $200 ทันที นอกเหนือจากเงินรางวัลใดๆ ที่เกิดจากการเดิมพันที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

การเดิมพันครั้งแรกที่มีมูลค่า $5 ขึ้นไปใน NFL, College Football หรือ UFC ถือเป็นการเดิมพันที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด

โบนัส $200 จะจ่ายเป็นเดิมพันฟรีแปด $25

เดิมพันฟรีมีอายุเจ็ดวัน

จำนวนเงินเดิมพันฟรีไม่รวมอยู่ในผลตอบแทนหรือเงินรางวัลใดๆ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงิน และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

อนุญาตให้วางเดิมพันได้เพียงครั้งเดียวต่อลูกค้าหนึ่งราย

ไม่รวมการเพิ่มผลกำไร อัตราต่อรอง การเดิมพันฟรี การเดิมพันการถอนเงิน และการเดิมพันที่เป็นโมฆะ

อัตราต่อรองการแข่งขัน NFL สัปดาห์ที่ 1

สัปดาห์ที่หนึ่งของฤดูกาล NFL จะเริ่มในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน โดยรายการเต็มรายการแรกจะเริ่มในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน นี่คือรายการเดิมพันNFLสำหรับสัปดาห์ที่ 1 ที่สามารถช่วยให้คุณนำโบนัส $200 กลับบ้านได้

เกม NFL วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน:

ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ เยือน ดีทรอยต์ ไลออนส์ (+4)

บัลติมอร์ เรเวนส์ เยือน นิวยอร์ก เจ็ตส์ (+7)

พิตส์เบิร์ก สตีลเลอร์ส เยือน ซินซินเนติ เบงกอลส์ (-6.5)

ซานฟรานซิสโก โฟร์ตีนายเนอร์ส ที่ ชิคาโก้ แบร์ส (+7)

อินเดียนาโพลิส โคลท์ส เยือน ฮุสตัน เท็กแซนส์ (+8)

นิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ เยือน ไมอามี่ ดอลฟินส์ (-3)

คลีฟแลนด์ บราวน์ส เยือน แคโรไลนา แพนเทอร์ส (-2)

นิวออร์ลีนส์ เซนต์ส เยือน แอตแลนต้า ฟอลคอนส์ (+5.5)

Jacksonville Jaguars ที่ Washington Commanders (-3)

นิวยอร์ก ไจแอนต์ส เยือน เทนเนสซี ไททันส์ (-5.5)

ลาส เวกัส เร้ดเดอร์ส เยือน ลอสแอนเจลิส ชาร์จเจอร์ส (-3)

กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส เยือน มินนิโซตา ไวกิ้งส์ (+1.5)

แคนซัส ซิตี้ ชีฟส์ เยือน แอริโซนา คาร์ดินัลส์ (+3.5)

แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส เยือน ดัลลาส คาวบอยส์ (+1.5)

ฟุตบอลคืนวันจันทร์ที่ 12 กันยายน:

เดนเวอร์ บรองโกส์ ที่ ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส์ (+6.5)

DraftKings Sportsbook ปล่อย 7 แต้มพิเศษสำหรับเกมเปิดของ NFL

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด DraftKings ยังเสนอโปรโมชั่นที่เป็นมิตรต่อผู้เล่นในช่วงเปิดฤดูกาลของ NFL เกมแรกของฤดูกาล NFL ในวันที่ 8 กันยายน พบกับทีมBuffalo Billsและแชมป์ Super Bowl อย่างLos Angeles Rams DraftKings มีโปรโมชั่นที่ให้คุณชนะการเดิมพันมันนี่ไลน์หากทีมของคุณขึ้นนำ7 แต้มในเวลาใดก็ได้ในเกม

ผู้เล่นจะต้องเลือกเข้าร่วมก่อน แต่การเดิมพันจะถือเป็นชัยชนะทันทีที่ทีมของคุณขึ้นนำ 7 แต้ม

ปัจจุบัน Rams อยู่ที่ DraftKings Sportsbook PA โดยมีราคามันนี่ไลน์อยู่ที่. ตั๋วเงินขณะนี้อยู่ บนเส้นเงิน

อีกหนึ่งฤดูกาลฟุตบอลกำลังรออยู่ และ DraftKings กำลังทำหน้าที่ส่วนหนึ่งเพื่อทำให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุด ด้วยโปรโมชันมากมายให้เลือก การเล่นอย่างชาญฉลาดเพียงไม่กี่รายการก็สามารถทำให้กระเป๋าเงินของคุณเป็นผู้ชนะได้

คุณพร้อมสำหรับฟุตบอลแล้วหรือยัง?

DraftKings เป็นอย่างแน่นอน

เครดิตภาพหลัก: AP Photo/Charles KrupaPittsburgh Steelersมีคำสั่งซื้อสูงในสัปดาห์ที่ 1 พวกเขาไปเยือนซินซินแนติเพื่อเผชิญหน้ากับแชมป์ AFC ที่ป้องกัน อีกด้วย. เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2003 ที่ Ben Roethlisberger จะไม่ใช่กองหลังของ Steelers สำหรับงานที่ยากลำบากของ AFC North Road หนังสือกีฬามีสตีลเลอร์สเป็นทีม รองบ่อน 6.5 แต้มโดยมีคะแนนรวมอยู่ที่ 44 แต้ม

หนังสือกีฬาส่วนใหญ่เปิดฉากโดย Bengals เป็นทีมเต็งเล็กน้อยเหนือ Baltimore Ravens เพื่อคว้าแชมป์ AFC North ตอนนี้ Ravens เป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ดิวิชั่นนี้ สตีลเลอร์สถูกคาดการณ์โดยผู้สร้างโอกาสว่าจะจบอันดับสุดท้ายใน AFC North

มิทเชล ทรูบิสกี้เข้ามารับหน้าที่เป็นกองหลังตัวเก่งของทีมสตีลเลอร์ส โดยมีเคนนี พิกเกตต์ ดราฟต์ รอบแรก รอลงสนาม สตีลเลอร์สแพ้สามเกมล่าสุดกับเบงกอลส์ด้วยคะแนนรวม 92-37

Cincinnati Bengals เป็นเจ้าภาพ Pittsburgh Steelers เวลา 13.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน ที่แอปเดิมพันกีฬาในเพนซิลเวเนียคุณสามารถเดิมพัน NFL ได้หลายวิธีก่อนเกมเริ่มและระหว่างเกมด้วยการเดิมพันสด วิธี เดิมพัน Pittsburgh Steelersบางวิธีได้แก่ มันนี่ไลน์ สเปรดรวม พาร์เลย์ พาร์เลย์เกมเดี่ยว และพร็อพของผู้เล่น

อัตราต่อรองการเดิมพันพิตส์เบิร์กสตีลเลอร์สกับซินซินนาติเบงกอลส์สัปดาห์ที่ 1

ตัวอย่างการเดิมพันพิตต์สเบิร์กสตีลเลอร์สกับซินซินเนติเบงกอลส์สัปดาห์ที่ 1

ตัวอย่างการเดิมพัน Cincinnati Bengals กับ Pittsburgh Steelers สัปดาห์ที่ 1 จากDraftKings

เบงกอลส์มีโอกาสชนะ 69%

สตีลเลอร์สชนะสี่จากห้าเกมหลังสุดในฐานะทีมรองบ่อนกับเบงกอลส์

ห้าเกมหลังสุดของเบงกอลส์แต่ละเกมอยู่ต่ำกว่าเส้นคะแนนรวม

สตีลเลอร์สครอบคลุมการแพร่กระจายในสี่เกมจากห้าเกมล่าสุดกับคู่ต่อสู้ AFC North

ฤดูกาลที่แล้ว: สตีลเลอร์ส8-10 ATS ; เบงกอลส์ATS 14-7

ฤดูกาลที่แล้ว:สถิติ O/U ของสตีลเลอร์ส 7-11; เบงกอลส์ O/U บันทึก 8-12-1

ณ วันที่ 3 กันยายน สเปรดคงที่ที่ 6.5 คะแนนรวมย้ายจาก 45.5 เป็น 44.5 เป็น 44 (3 ก.ย.)

ริเวอร์คาสิโน พิตต์สเบิร์กผู้จัดการหนังสือกีฬาแม็กซ์Schmerin is seeing some interesting ticket and handle percentages at BetRivers sportsbook as of Sept. 9.

“ตอนนี้ตั๋วมากกว่า 75% ขายให้กับสตีลเลอร์สแล้ว” ชเมรินกล่าว “อย่างไรก็ตาม ที่จับนั้นถูกแยกออกตรงกลางในตอนนี้ มันไม่มีน้ำหนักเกินไปในด้านใดด้านหนึ่ง โดยปกติแล้วเราจะเห็นหนุ่มพิตส์เบิร์กจำนวนมากที่เดิมพันด้วยใจ อย่างไรก็ตาม พวกที่เล่นด้วยเงินมากกว่ากำลังใช้หัวของพวกเขา”

การเดิมพันเสาผู้เล่น Pittsburgh Steelers กับ Cincinnati Bengals สัปดาห์ที่ 1

อุปกรณ์ประกอบฉากสำหรับผู้เล่น Pittsburgh Steelers Week 1 ได้รับการโพสต์บนหนังสือกีฬาออนไลน์ของ PA

อุปกรณ์ประกอบฉากของ Mitchell Trubisky กับ Bengals

ระยะที่ผ่าน

DraftKings PA กีฬา : มากกว่า 227.5 (-115) / ต่ำกว่า 227.5 (-115)

หนังสือกีฬา Caesars PA : มากกว่า 227.5 (-117) / ต่ำกว่า 227.5 (-117)

ผ่านทัชดาวน์

DraftKings: มากกว่า 1.5 (+140) / ต่ำกว่า 1.5 (-185)

ซีซาร์: มากกว่า 1.5 (+126) / ต่ำกว่า 1.5 (-175)

วิ่งหลา

DraftKings: มากกว่า 19.5 (-110) / ต่ำกว่า 19.5 (-120)

ซีซาร์: มากกว่า 19.5 (-111) / ต่ำกว่า 19.5 (-123)

อุปกรณ์ประกอบฉากของ Najee Harris กับ Bengals

วิ่งหลา

DraftKings: มากกว่า 62.5 (-115) / ต่ำกว่า 62.5 (-115)

ซีซาร์: มากกว่า 62.5 (-109) / ต่ำกว่า 62.5 (-125)

ระยะรับ

DraftKings: มากกว่า 23.5 (-110) / ต่ำกว่า 23.5 (-120)

ซีซาร์: มากกว่า 23.5 (-109) / ต่ำกว่า 23.5 (-125)

การรับ+ระยะวิ่ง

DraftKings: มากกว่า 90.5 (-115) / ต่ำกว่า 90.5 (-115)

ซีซาร์: มากกว่า 90.5 (+105) / ต่ำกว่า 90.5 (-125)

อุปกรณ์ประกอบฉาก Diontae Johnson กับ Bengals

ระยะรับ

DraftKings: มากกว่า 49.5 (-115) / ต่ำกว่า 49.5 (-115)

ซีซาร์: มากกว่า 49.5 (-119) / ต่ำกว่า 49.5 (-115)

การเดิมพัน Prop สำหรับผู้รับ Chase Claypool และ George Pickens ยังไม่เปิดเผย

สายการเดิมพันของพิตส์เบิร์กสัปดาห์ที่ 2 กับนิวอิงแลนด์แพทริออตส์อุปกรณ์ประกอบฉากผู้ เล่นPhiladelphia Eaglesได้กลายเป็นวิธียอดนิยมในการเดิมพัน NFL อุปกรณ์ประกอบฉากผู้เล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหนังสือกีฬาเพนซิลเวเนียคือ:

ระยะที่ผ่าน

ระยะรับ

วิ่งหลา

ทัชดาวน์

ตลาดอื่นๆ ที่นำเสนอ ได้แก่ การรับ การจ่ายบอล การสกัดกั้น อุปกรณ์ป้องกันและทีมพิเศษ และอื่นๆ หากเกมเป็นวันอาทิตย์ อุปกรณ์ประกอบฉากของ Philadelphia Eagles มักจะมีให้บริการที่แอปเดิมพันกีฬา PAเริ่มตั้งแต่วันอังคาร

ในแต่ละสัปดาห์เราจะติดตามตลาดการเดิมพันของผู้เล่น Philadelphia Eagles นอกจากนี้ เรายังจับตาดูอุปกรณ์ประกอบฉากของ Eagles ตลอดฤดูกาลอีกด้วย

การเดิมพันเสาผู้เล่น NFL คืออะไร?

ผู้เล่นบางคนมีรายชื่ออยู่ในสปอร์ตบุ๊คและมีเส้นสูง/ต่ำพร้อมราคา ต่อรองที่สอดคล้อง กับข้อเสนอของผู้เล่นแต่ละคน คาดว่าจะเห็นvig/juiceมากขึ้นสำหรับการเดิมพันแบบพร็อพ ตัวอย่างเช่น Jalen Hurst สูง/ต่ำ หลาวิ่ง 50.5 (-115)

โปรดทราบว่าเส้นพร็อพของผู้เล่นเคลื่อนที่เร็ว เร็วกว่าการกระจายคะแนนและผลรวมมาก หากคุณวางแผนที่จะเดิมพันอุปกรณ์ประกอบฉากผู้เล่น Philadelphia Eaglesให้จับตาดูว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะออกเมื่อใด ศึกษาการจับคู่ เปรียบเทียบราคาที่สปอร์ตบุ๊ค และดำเนินการอย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่นตลอดทั้งฤดูกาลจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้เล่นตลอดทั้งฤดูกาล

Philadelphia Eagles ตัวติดตามเสาผู้เล่นรายสัปดาห์

สรุปอุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่น Philadelphia Eagles สัปดาห์ที่ 1

(ราคาต่อรองผ่าน DraftKings)

ผ่านหลา

Jalen เจ็บมากกว่า 225.5

ผ่านทัชดาวน์

เจ็บต่ำกว่า 1.5

วิ่งหลา

Jalen เจ็บมากกว่า 45.5

แซนเดอร์สมากกว่า 49.5

กำไรดีเกิน 19.5

ระยะรับ

เอเจ บราวน์ มากกว่า 65.5

เดวอนต้า สมิธ อายุต่ำกว่า 49.5

ดัลลาส โกเดิร์ต มากกว่า 47.5

เควซ วัตกินส์ รุ่นอายุต่ำกว่า 27.5 ปี

ผู้เล่น Eagles นำเสนอข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์การเดิมพัน

หลังจากการเปิดตัว Eagles ครั้งใหญ่ของ AJ Brown ในสัปดาห์ที่ 1 Andrew Palumboผู้จัดการ BetRivers Sportsbook ที่ Rivers Casino Philadelphia ให้ความเห็นว่า:

“เกมใหญ่ของ AJ Brown เป็นสิ่งที่แฟน ๆ คาดหวังไว้เมื่อ Eagles เพิ่มตัวรับสตั๊ดเป็นครั้งแรกเนื่องจากผลรวมของฤดูกาลของ TO Brown ยังคงอยู่ที่ประมาณ 1,000 หลา และหากเขาเฉลี่ย 53 หลาต่อเกมในช่วงที่เหลือของฤดูกาล เขา จะตีโอเวอร์ ระยะรับรวมของบราวน์ถือเป็นผู้เล่น NFL ที่มีการเดิมพันมากที่สุดเป็นอันดับเจ็ดที่ริเวอร์คาสิโนฟิลาเดลเฟีย”

บนอุปกรณ์ประกอบฉากของผู้เล่นตลอดฤดูกาลของJalen Hurts Palumbo กล่าวเสริม:

“ผู้เล่นที่มีการเดิมพันมากที่สุดเป็นอันดับสองในสปอร์ตบุ๊คของเราคือ Jalen Hurts ผ่านทัชดาวน์รวม 22.5 ครั้งสำหรับฤดูกาล เรายังเห็นการดำเนินการมากมายของ Hurts เพื่อคว้า NFL MVP เขาเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตามเงินและตั๋วในฟิลาเดลเฟีย ในขณะที่ Hurts อยู่อันดับสามทั่วเพนซิลเวเนีย ตามหลัง Justin Herbert และ Josh Allen”

ติดตามอุปกรณ์ประกอบฉากตลอดฤดูกาลของ Philadelphia Eagles

ก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลPA sportsbooks ได้เปิดตัวอุปกรณ์ประกอบฉากผู้เล่นตลอดฤดูกาลสำหรับ Philadelphia Eagles บางรุ่น นี่คือการดูอุปกรณ์ประกอบฉากและการเปรียบเทียบตัวเลขบางส่วนในหนังสือกีฬา PA ที่ดีที่สุดบางรายการ

Jalen Hurts อุปกรณ์ประกอบฉากฤดูกาล 2022

ระยะที่ผ่าน

BetMGM: มากกว่า 3,599.5 (-120)/ต่ำกว่า 3,599.5 (-110)

DraftKings: มากกว่า 3560.5 (-115)/ต่ำกว่า 3560.5 (-105)

Caesars PA Sportsbook : มากกว่า 3450.5 (-110)/ต่ำกว่า 3450.5 (-110)

ผ่านทัชดาวน์

BetMGM: มากกว่า 22.5 (-110)/ต่ำกว่า 22.5 (-120)

DraftKings: มากกว่า 22.5 (-110)/ต่ำกว่า 22.5 (-105)

Caesars PA Sportsbook: มากกว่า 22.5 (-110)/ต่ำกว่า 22.5 (-110)

วิ่งหลา

BetMGM: มากกว่า 699.5 (-115)/ต่ำกว่า 699.5 (-115)

DraftKings: มากกว่า 725.5 (+100)/ต่ำกว่า 725.5 (-130)

Caesars PA Sportsbook: มากกว่า 700.5 (-110)/ต่ำกว่า 700.5 (-110)

รีบเร่งทัชดาวน์

BetMGM: มากกว่า 8.5 (+100)/ต่ำกว่า 8.5 (-130)

Caesars PA Sportsbook: มากกว่า 7.5 (-110)/ต่ำกว่า (-110)

การสกัดกั้น

BetMGM: มากกว่า 10.5 (-115)/ต่ำกว่า 10.5 (-115)

DraftKings: มากกว่า 10.5 (-110)/ต่ำกว่า 10.5 (-110)

อุปกรณ์ประกอบฉากการวิ่งระยะยาวของฤดูกาลปี 2022 ของ Miles Sanders

วิ่งหลา

BetMGM: มากกว่า 849.5 (-115)/ต่ำกว่า 849.5 (-115)

DraftKings: มากกว่า 860.5 (-115)/ต่ำกว่า 860.5 (-115)

ทัชดาวน์

BetMGM มากกว่า 4.5 (-115)/ต่ำกว่า 4.5 (-115)

Caesars PA Sportsbook: มากกว่า 5.5 (+158)/ต่ำกว่า (-190)

อุปกรณ์ประกอบฉากฤดูกาล 2022 ของ Dallas Goedert

ระยะรับ

BetMGM: มากกว่า 649.5 (-115)/ต่ำกว่า 649.5 (-115)

DraftKings: มากกว่า 700.5 (-115)/ต่ำกว่า 700.5 (-115)

Caesars PA Sportsbook: มากกว่า 675.5 (-110)/ ต่ำกว่า 675.5 (-110)