สมัครเว็บบาคาร่า FanDuel จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดใหม่

สมัครเว็บบาคาร่า (ข่าวประชาสัมพันธ์) – เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาFanDuelได้ก้าวสำคัญในการทบทวนมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาภายในชุดใหม่ โดยมี Michael Garcia อดีตอัยการสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กเป็นประธาน

คณะกรรมการรวบรวมผู้นำที่ได้รับความเคารพจากหน่วยงานภาครัฐ กฎหมาย และกีฬามารวมตัวกัน คณะกรรมการที่โดดเด่นนี้จะให้คำแนะนำอิสระเกี่ยวกับการพัฒนาประเด็นการกำกับดูแลและกฎระเบียบแก่คณะกรรมการบริหารของFanDuel สำหรับอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้นนี้

สมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่

— ประธาน, ไมเคิล การ์เซีย, อดีตอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก, หุ้นส่วนของ Kirkland & Ellis LLP;

— ทอม ริดจ์ อดีตผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย และรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐอเมริกา ประธานบริษัท Ridge Global

— เทอร์เดมา อุสเซรี อดีตประธานและซีอีโอของ Dallas Mavericks; และ

— ทิม บรอสแนน อดีตรองประธานบริหารฝ่ายธุรกิจเมเจอร์ลีกเบสบอล

“การรับประกันความไว้วางใจกับผู้เล่นของเราคือผู้เช่าหลักของการดำเนินงานของ FanDuel และเป็นแรงผลักดันในทุกสิ่งที่เราทำในฐานะบริษัท” Nigel Eccles ซีอีโอของ FanDuel กล่าว “คณะกรรมการที่ปรึกษาเป็นก้าวสำคัญในการทำให้ FanDuel เติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้ใช้ และเป็นแนวทางในการทำงานของเราร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและฝ่ายนิติบัญญัติก้าวไปข้างหน้า”

“FanDuel เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนมีส่วนร่วมกับกีฬา” การ์เซียกล่าว “แต่การเติบโตอย่างรวดเร็วมาพร้อมกับความรับผิดชอบใหม่ที่จริงจัง ผู้นำในอุตสาหกรรมมีหน้าที่ดูแลให้แน่ใจว่าการคุ้มครองผู้บริโภคและมาตรฐานการกำกับดูแลจะเติบโตตามสัดส่วนของธุรกิจ ทีมที่ปรึกษาของเรานำประสบการณ์ ทักษะ และมุมมองมาให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง คำแนะนำและคำแนะนำที่มุ่งสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นไปได้ทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และเกม ในขณะที่ FanDuel ยังคงเปลี่ยนจากการเริ่มต้นไปสู่ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น”

ร่วมกับการทำงานของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้ FanDuel ได้ขอให้อดีตผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางและอัยการสูงสุดของสหรัฐอเมริกา Michael Mukasey เป็นผู้นำการทบทวนนโยบายและระเบียบการภายในเพื่อรับรองความสมบูรณ์ของการแข่งขัน ผู้พิพากษา Mukasey และทีมงานของเขาที่สำนักงานกฎหมาย Debevoise & Plimpton กำลังพัฒนาชุดคำแนะนำสำหรับ FanDuel ที่จะนำไปใช้ และจะเน้นย้ำประเด็นต่างๆ ที่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งในการควบคุมได้

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — Foxwoods Resort Casinoโรงแรมชั้นนำ การเล่นเกม แหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการแสดงความบันเทิงที่มีดาราดังในเดือนธันวาคมนี้

ตัวเลือกความบันเทิงที่หลากหลายของ Foxwoods รวมถึงคอนเสิร์ตจากผู้ชนะรางวัลแกรมมี่ การแสดงสดจากดาราตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และการแสดงมายากลที่ร้อนแรงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบเสียงสุดยอดและแสงสีตระการตาที่ทั้ง Grand Theatre และ Fox Theatre ยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงขึ้นไปอีกขั้น ผู้เข้าพักที่ Foxwoods Resort Casino จะได้พบกับทุกสิ่งที่พวกเขาฝันถึงและอีกมากมาย!

สามารถซื้อตั๋วสำหรับการแสดงทั้งหมดได้ทางออนไลน์หรือโทรติดต่อ Foxwoods Box Office ที่ 800-200-2882 หรือ Ticketmaster ที่ 800-745-3000 นอกจากนี้ยังมีตั๋วจำหน่ายที่ Foxwoods Box Office ทุกแห่ง

Lee Greenwood

เมื่อ: 3 ธันวาคม เวลา 14.00 น.

สถานที่: Lee Greenwood ศิลปินคันทรี่เจ้าของรางวัล Fox Theatre

Grammy จะแสดงคอนเสิร์ตคริสต์มาสที่ Foxwoods ซึ่งรับรองว่าจะทำให้คุณมีจิตวิญญาณแห่งวันหยุดอย่างแน่นอน ด้วยเพลงฮิตอย่าง “Holdin’ A Good Hand” และ “Dixie Road” กรีนวูดได้รับรางวัลมากมายในอาชีพของเขา รวมถึงเพลงแห่งปี 1985 CMA “God Bless the USA” สามารถซื้อตั๋วได้ในราคา $59.95

Donny & Marie Osmond

เมื่อ: 3 ธ.ค. เวลา 19:30 น. 4 ธ.ค. เวลา 20.00 น. 6 ธ.ค. 14.00 น. และ 19.00 น.

สถานที่: Grand Theatre

คุณพร้อมที่จะเชียร์วันหยุดแล้วหรือยัง? ครอบครัวออสมอนด์กลับมาที่ฟ็อกซ์วูดส์แล้ว และพร้อมที่จะแสดงบทเพลงและการเต้นสุดพิเศษอีกครั้ง! ด้วยเพลงที่เราทุกคนรู้จักและชื่นชอบอย่าง “It Takes Two” และ “Puppy Love” สองพี่น้องเหล่านี้ได้รับคำวิจารณ์อย่างล้นหลามจากหลาย ๆ คน โดย Entertainment Weeklyอธิบายว่า ” INSANELY ENTERTAINING” บัตรราคา $50 – $150

Blood Sweat & Tears นำเสนอ Bo Bice

เมื่อ: 5 ธันวาคม เวลา 20.00 น.

WHERE: Fox Theatre

แม้ว่าสมาชิกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ยุค 60 แต่ Blood Sweat & Tears ก็สามารถรักษาจิตวิญญาณของพวกเขาไว้ได้ และสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งในฐานะหนึ่งในการแสดงทัวร์ที่ร้อนแรงที่สุดในโลก Blood Sweat & Tears ตอนนี้มี Bo Bice อดีตผู้เข้าแข่งขัน American Idol มาเป็นนักร้องนำ ด้วยรางวัลมากมาย BS&T ไม่เคยพลาดที่จะมอบช่วงเวลาดีๆ ให้กับผู้ชม บัตรมีจำหน่ายแล้วในราคา $30 และ $45

Jerry Seinfeld

เมื่อ: 5 ธันวาคม เวลา 20.00 น.

สถานที่: Grand Theatre

ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา Jerry Seinfeld สร้างชื่อให้ตัวเองในชุมชนที่โดดเด่น แม้จะอยู่ในอันดับที่ 12 จาก 100 นักแสดงตลกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของ Comedy Central บัตรราคา $82.50-$150

The Royal Roy Experience

เมื่อ: 5 ธันวาคม 21.00 น.

สถานที่: ห้อง Grand Pequot Ballroom

DJ Royal Roy กำลังฉลองวันเกิดครบรอบ 40 ปีของเขาที่ Foxwoods! พบกับพิธีกร/นักแสดงตลก Bad Lad, DJ Bigg Bizz และ DJ Mister Cee แขกรับเชิญพิเศษจาก “Real Housewife of Atlanta” อย่างคลอเดีย จอร์แดน และนักแสดงเซอร์ไพรส์อีกมากมายในค่ำคืนปาร์ตี้อันน่าจดจำ สุภาพสตรีเข้าฟรีก่อน 23.00 น. สามารถซื้อตั๋วได้ในราคา $40 และ $50

ธรรมชาติของมนุษย์

เมื่อ: 10 ธ.ค. เวลา 19.30 น. 11 ธ.ค. เวลา 20.00 น.

WHERE: Fox Theatre

นี่คือฤดูกาลแห่งดนตรีชั้นยอดและความสนุกสนานในครอบครัว! Human Nature กลุ่มนักร้องอันดับ 1 ของลาสเวกัส นำเสนอ Ruby Lewis นักร้องชื่อดัง กำลังนำจิตวิญญาณแห่งวันหยุดมาสู่ Foxwoods ในเดือนธันวาคมนี้ สัมผัสประสบการณ์คริสต์มาสคลาสสิกด้วยการผสมผสานของ Motown ที่ทั้งครอบครัวสามารถเพลิดเพลินได้ บัตรราคา $45 และ $60

Marc Anthony

เมื่อ: 11 และ 12 ธันวาคม เวลา 20.00 น.

สถานที่: Grand Theatre

Marc Anthony ศิลปินเพลงลาตินแกรมมี่และ Premio Lo Nuestro มียอดขายมากกว่า 12 ล้านอัลบั้มทั่วโลก เพลงซัลซ่ายอดฮิตของ Marc Anthony “Vivir Mi Vida” เป็นซิงเกิลอันดับ 1 ในชาร์ตวิทยุแห่งชาติของ Billboard เป็นเวลา 17 สัปดาห์ติดต่อกัน คอนเสิร์ตของเขาจะทำให้ผู้ชมอยากลุกขึ้นมาเต้นตาม! บัตรราคา $95 และ $175

วันเกิดปีที่ 100 ของ Sinatra กับ Robert Davi

เมื่อ: 12 ธันวาคม 20.00 น.

WHERE: Fox Theatre

Frank Sinatra จะเป็นสถานที่พิเศษเสมอที่ Foxwoods Resort Casino หลังจากเป็นคนแรกที่แสดงใน Fox Theatre เมื่อเปิดทำการในปี 1993 เดือนนี้เราเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 100 ปีของเขาด้วยคอนเสิร์ตที่ระลึกซึ่งแสดงโดย Robert Davi ฟังเพลงคลาสสิกของซินาตร้า เช่น “Come Fly With Me” ขณะที่เรารำลึกถึงชีวิตของนักดนตรีแจ๊สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งตลอดกาล ตั๋วราคา $55

The SUPERNATURALISTS – การหมั้นแบบจำกัดที่นำแสดงโดย Criss Angel

เมื่อ: 16 และ 17 ธันวาคม เวลา 19:30 น. 18 ธันวาคม 18.00 น. และ 21.30 น. 19 ธันวาคม 16.00 น. และ 20.00 น. 20 ธันวาคม 14.00 น. และ 19.00 น. โดย

ที่ : โรงละครฟ็อกซ์

พวกเหนือธรรมชาติกำลังกลับมาที่ Foxwoods และคราวนี้ Criss Angel จะเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง เหล่านักดนตรีเหนือธรรมชาติมีนักดนตรีที่น่าทึ่งเก้าคน รวมถึง “The Illusionist” Landon Swank, “The Femme Fatale of Legerdemain” Krystyn, “The Mentalist” Banachek, “The Escape Artist” Spencer Horsman, “The Manipulator” Stefan Vanel, “The Street นักมายากล”เอเดรียน เวกา” “The Dog Conjuror” จอห์นนี่ โดมิงเกซ และ “Jokers” Maestro และ Fifi ด้วยภาพลวงตาที่ปฏิวัติวงการ พวกเหนือธรรมชาติจะทำให้ผู้ชมทุกคนมีความประหลาดใจเหมือนเด็ก บัตรราคา $65-$125

Lisa Lampanelli

เมื่อ: 18 ธันวาคม 20.00 น.

WHERE: Grand Theatre

ลิซ่า แลมปาเนลลีแสดงในรายการวิทยุดาวเทียม Sirius ของ Howard Stern และละครตลกเรื่อง Loveable Queen of Mean โดยนำไหวพริบอันเฉียบแหลมของเธอมาสู่ Foxwoods ใน Leaner Meaner Tour เป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์ตลกพิเศษทางช่อง HBO เรื่อง “Long Live The Queen” ลิซ่าได้รับการยกย่องจากหลาย ๆ คนว่าเป็นหนึ่งในผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการตลก บัตรราคา $45 และ $65

Mike Epps

เมื่อ: 19 ธันวาคม เวลา 20.00 น.

สถานที่: โรงละครขนาดใหญ่

Mike Epps ไม่ใช่แค่การ์ตูนสแตนด์อัพที่สนุกที่สุดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นนักแสดงที่น่าทึ่งอีกด้วย! ตั้งแต่แฟรนไชส์ ​​Resident Evil ไปจนถึง The Hangover Mike Epps ไม่เคยพลาดที่จะสร้างความประทับใจ เมื่อเร็วๆ นี้ Epps ได้แสดงนำในซีรีส์คอมเมดี้เรื่อง “Uncle Buck” ของ ABC ซึ่งจะออกฉายในปี 2016 ค่าตั๋วอยู่ที่ 45 ดอลลาร์และ 65 ดอลลาร์

Artie Lange

เมื่อ: 26 ธันวาคม 22.00 น.

สถานที่: Fox Theatre

Artie Lange ผู้ร่วมดำเนินรายการ “The Artie Lange Show” คือหนึ่งในนักแสดงตลกแสดงสดที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในวงการ นับตั้งแต่ที่เขาแสดงในรายการ Mad TV ของ FOX ไปจนถึงรายการตลกตอนพิเศษเรื่อง “The Stench of Failure” อาร์ตี้เป็นที่จับตามองของหลายๆ คน รวมถึงนักแสดงตลกฮาวเวิร์ด สเติร์น ที่เขาปรากฏตัวในรายการของเขาเป็นประจำเป็นเวลาห้าปี บัตรราคา $30 และ $40

Imagine Dragons

เมื่อ: 21 ธันวาคม เวลา 22.00 น.

สถานที่: Grand Theatre

นับถอยหลังสู่ปีใหม่กับวง Imagine Dragons ที่ได้รับรางวัลแกรมมี่ ด้วยซิงเกิลฮิตในปี 2012 “Radioactive” Imagine Dragons ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในชุมชนอัลเทอร์เนทีฟร็อก สามปีกับ 180 คอนเสิร์ตต่อมา Imagine Dragons ได้ทุ่มเทให้กับการสร้างสรรค์ดนตรี อัลบั้มล่าสุดของพวกเขา “Smoke + Mirrors” มียอดขายมากกว่า 3.9 ล้านอัลบั้มและยอดขาย 24 ล้านเพลงทั่วโลก บัตรราคา $95-$275

รายการสถานที่และกิจกรรมเพิ่มเติม:

Shrine Night Club

อะไร: Costa’s House Party

เมื่อ: 5 ธันวาคม 21.00 น. ตั๋ว: $30

อะไร: Vinny Vibe

เมื่อ: 11 ธันวาคม 21.00 น.

อะไร: Ikon

เมื่อ: 19 ธันวาคม 21.00 น.

อะไร: Jason Smith

เมื่อ: 26 ธันวาคม 21.00 น.

อะไร: NYE กับ DJ JD

เมื่อ: 31 ธันวาคม 21.00 น. (ข่าวประชาสัมพันธ์) — ป่ามีชีวิตชีวาด้วยเสียงดนตรีมากมายในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้!

ตั้งแต่การแสดงอันดับ 1 บนลาสเวกัสสตริปในช่วงสามปีที่ผ่านมา ไปจนถึงการแสดงของศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดFoxwoods Resort Casinoมีรายการความบันเทิงช่วงวันหยุดที่จะเปลี่ยนเวทีของเราให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวอันตระการตา

ไบรอัน เซ็ตเซอร์

Brian Setzer ผู้ได้รับรางวัล GRAMMY สามครั้งจะได้อยู่บนเวทีกลางที่ Foxwoods Resort Casino สำหรับการทัวร์ Christmas Rocks ประจำปีครั้งที่ 12 ของเขา Setzer ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในนักกีตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่ และยังมีกีตาร์รุ่น Gretsch ชั้นยอดที่ตั้งชื่อตามเขาอีกด้วย คอนเสิร์ตครั้งนี้จะทำให้ทุกคนมีจิตวิญญาณแห่งวันหยุดอย่างแน่นอน บัตรราคา $20 และ $40

Legends in Concert

Legends in Concert กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องที่ Foxwoods Resort Casino รายชื่อศิลปินในปีนี้ประกอบด้วยศิลปินที่มีพรสวรรค์อย่าง Michael Jackson, Celine Dion, Bette Midler, Steven Tyler, Roy Orbison และ Elvis Presley Legends in Concert ขึ้นชื่อเรื่องฉากที่ประณีต เครื่องแต่งกายอันงดงาม และความประทับใจ ด้วยนักแสดงที่โดดเด่น แต่ละคอนเสิร์ตจะไม่มีวันลืมเลือนอย่างแน่นอน บัตรราคา $30 และ $40

ลานสเก็ต Foxwoods และลานฤดูหนาว

มาเล่นสเก็ตเจ็ดวันต่อสัปดาห์บนลานสเก็ตน้ำแข็งกลางแจ้งของเรา ต้นไม้รอบๆ ลานสเก็ตตกแต่งด้วยไฟกว่า 100,000 ดวง หลังจากเล่นสเก็ตแล้ว เพลิดเพลินไปกับช็อกโกแลตร้อนขณะผ่อนคลายบนเก้าอี้ Adirondack ซึ่งตั้งอยู่ข้างเตาผิงกลางแจ้งหนึ่งในสี่แห่งที่ล้อมรอบต้นคริสต์มาสสูง 30 ฟุตที่ตกแต่งอย่างครบครัน นำกล้องของคุณไปด้วยเนื่องจากมีไฟคริสต์มาสขนาดใหญ่และของขวัญ — ฉากหลังที่ดีสำหรับรูปภาพวันหยุดของครอบครัวของคุณ

