สมัครเว็บบาคาร่า Golden Entertainment แต่งตั้งรองประธาน

สมัครเว็บบาคาร่า (ข่าวประชาสัมพันธ์) — Golden Entertainment, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัส ได้ประกาศในวันนี้ว่า Charles Protell จะได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองประธานบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท

Mr. Protell วัย 42 ปี มีประสบการณ์เกือบ 20 ปีในสายงานที่ปรึกษาองค์กรและวาณิชธนกิจ โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจของ Macquarie Capital ครอบคลุมภาคการเล่นเกม ที่พัก และการพักผ่อน ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Macquarie Capital เขาดำรงตำแหน่งวาณิชธนกิจที่คล้ายคลึงกันกับ REGAL Capital Advisors, Credit Suisse, Deutsche Bank และ CIBC World Markets นาย Protell ได้ปิดธุรกรรมการระดมทุนและการให้คำปรึกษามากกว่า 70 รายการ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 55 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทบรรพบุรุษของ Golden Entertainment ในความสามารถต่างๆ ตั้งแต่ปี 2553 เขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ Lakes Entertainment ในการทำธุรกรรมควบรวมกิจการกับ Sartini Gaming ซึ่งก่อตั้ง Golden Entertainment ในเดือนกรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ Mr. Protell เคยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ Sartini Gaming ในโครงการริเริ่มต่างๆ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการเกมแบบกระจายและทรัพย์สินคาสิโนจาก Affinity Gaming

ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นายโปรเทลล์จะดูแลการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาธุรกิจ การรายงานทางการเงิน และการบริหารการเงินของบริษัท รวมถึงการรายงานของ SEC ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ของนักลงทุนและผู้ให้กู้

“Charles มอบประสบการณ์วาณิชธนกิจและความสัมพันธ์มากมายแก่ Golden Entertainment ที่มาพร้อมกับประวัติการทำธุรกรรมที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมเกม” เบลค แอล. ซาร์ตินี ประธาน ประธาน และซีอีโอของ Golden Entertainment กล่าว “เรารู้จักชาร์ลส์มาหลายปีแล้ว และตั้งตารอที่จะใช้ทักษะของเขาเพื่อเร่งและเพิ่มพูนความสามารถของเราในการประเมินและแสวงหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น”

“ผมโชคดีที่มีโอกาสร่วมงานกับ Golden Entertainment ในช่วงเวลาที่บริษัทอยู่ในตำแหน่งสำหรับการเติบโตแบบอินทรีย์ที่มีความหมาย และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์อย่างแข็งขัน” นาย Protell กล่าว “ฉันเชื่อว่าความเป็นผู้นำของบริษัทในด้านเกมแบบกระจายและคาสิโนระดับภูมิภาคทำให้ Golden Entertainment เข้าถึงโอกาสที่ไม่เหมือนใคร และฉันหวังว่าจะได้ช่วยเหลือเบลคและทีมของเขาดำเนินการตามโอกาสเหล่านั้นในอนาคตอันใกล้นี้”

นอกจากนี้ Gary Vecchiarelli จะร่วมงานกับ Golden Entertainment ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและการบัญชี นายเวคคิอาเรลลี วัย 39 ปี มีประสบการณ์วิชาชีพมากกว่า 15 ปีในบทบาทอาวุโสด้านการบัญชีและการเงินหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ปี 2012 นาย Vecchiarelli ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Galaxy Gaming ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นผู้ให้บริการเกมโต๊ะคาสิโนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ที่สุดของโลก ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ Galaxy Gaming นาย Vecchiarelli เคยดำรงตำแหน่งด้านการบัญชีสาธารณะมากมาย รวมถึงกับบริษัทต่างๆ เช่น BDO USA, LLP, McGladrey & Pullen, LLP และ Crawford, Pimentel & Co., Inc. ในขณะที่อยู่ที่ BDO Mr. Vecchiarelli มีบทบาทสำคัญใน มีบทบาทในการช่วยเปิดและสร้างแนวทางปฏิบัติด้านการตรวจสอบในลาสเวกัสของ BDO

Matthew Flandermeyer ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินคนปัจจุบันของ Golden Entertainment จะลาออกจากบริษัทในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจของครอบครัว นายฟลานเดอร์เมเยอร์ตกลงที่จะให้บริการคำปรึกษาแก่ Golden Entertainment เป็นเวลาสูงสุดหกเดือนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนความรับผิดชอบของเขาอย่างเป็นระเบียบ Mr. Protell จะเริ่มงานกับบริษัทภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 และ Mr. Vecchiarelli จะเริ่มงานกับบริษัทภายในวันที่ 3 มกราคม 2560

“เราต้องการต้อนรับ Charles และ Gary เข้าสู่ทีมของเรา ตลอดจนแสดงความขอบคุณต่อ Matt สำหรับการมีส่วนร่วมของเขาใน Golden Entertainment ในช่วงวิวัฒนาการของเราในฐานะบริษัทมหาชน” นาย Sartini กล่าว “เราขออวยพรให้เขาโชคดีในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ และขอขอบคุณเขาที่ทำให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนบทบาทของเขาจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม”

(ข่าวประชาสัมพันธ์) — ถือเป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดของปีที่งาน The Wonder Of It All! Foxwoods Resort Casinoแหล่งความบันเทิงชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในช่วงวันหยุดเต็มรูปแบบพร้อมกับกิจกรรมมากมายที่จะสร้างกำลังใจให้กับแขกทุกคน การแสดงดนตรีและการแสดงตลกที่ได้รับรางวัลจะสร้างความสนุกสนานให้กับโรงละคร Grand และ Fox Theatres ในขณะที่แขกผู้มีชื่อเสียงและดีเจชั้นนำจะส่งเสียงเพลงของปี 2559 อย่างสนุกสนานที่ Grand Pequot Ballroom และ SHRINE

สามารถซื้อตั๋วสำหรับการแสดงทั้งหมดได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ Foxwoods หรือโทรติดต่อ Foxwoods Box Office ที่หมายเลข 800-200-2882 หรือ Ticketmaster ที่ 800-745-3000 นอกจากนี้ยังมีตั๋วจำหน่ายที่ Foxwoods Box Office ทุกแห่ง หากต้องการจอง The Music Box โปรดไปที่เว็บไซต์ Foxwoods หรือโทร 860-312-8303

Legends In Concert

1 ธันวาคม 2559 ถึง 1 มกราคม 2560 เวลาแสดงจะแตกต่างกันไป

Fox Theatre

Legends in Concert จะยังคงอยู่ที่ Fox Theatre สำหรับการมีส่วนร่วมตามฤดูกาลประจำปีครั้งที่ 11 การแสดงจะนำเสนอนักแสดงนำของศิลปินที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในธุรกิจนี้ ซึ่งรวมถึง Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston, Prince, Paul McCartney และ Taylor Swift เป็นครั้งแรกที่ Foxwoods เดือนนี้มีการแสดงให้เลือกถึง 30 รายการ วางแผนทริปทั้งครอบครัวเพื่อดูการแสดงที่มีทุกอย่างสำหรับทุกคน ตั๋วมีราคา $30 & $40, $35 และ $45 เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน

Dubfire

1 ธันวาคม เวลา 21.00 น.

SHRINE

Ali Shirazinia หรือที่รู้จักกันในชื่อ Dubfire เป็นดีเจและโปรดิวเซอร์แนวเฮาส์และเทคโนที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ ก่อนที่จะมาเป็นการแสดงเดี่ยว Dubfire เคยเป็นสมาชิกของดูโอ Deep Dish ที่ได้รับรางวัลแกรมมี่ และตั้งแต่นั้นมาก็ได้ก่อตั้งค่ายเพลงของเขาเอง SCI+TEC ซึ่งเป็นที่ตั้งของศิลปินดนตรีระดับโลกที่น่าประทับใจ อย่าพลาดค่ำคืนแห่งจังหวะแดนซ์ฟลอร์ที่จุดประกายกับ Dubfire ตั๋วราคา $15

มาร์ก แอนโทนี่

2 ธันวาคม เวลา 20.00 น.

โรงละครแกรนด์

มาร์ก แอนโทนี ผู้ชนะรางวัลแกรมมี่สองครั้งและสมาชิกหอเกียรติยศบิลบอร์ด ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินซัลซ่าเขตร้อนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคของเขา Anthony เป็นแอมบาสเดอร์ระดับโลกของดนตรีลาตินและมีเพลงฮิตติดชาร์ต Billboard 26 เพลง เช่น “Vivir Mi Vida” และ “Flor Pálida” ซื้อตั๋วตอนนี้แล้วเต้นรำทั้งคืนที่แกรนด์เธียเตอร์ บัตรราคา $127 และ $197

เจอร์รี ไซน์เฟลด์

3 ธันวาคม, 20.00 น . ไอคอนแห่งความบันเทิง

แกรนด์เธียเตอร์

เจอร์รี ไซน์เฟลด์เป็นที่รู้จักจากผลงานซีรีส์ตลกเรื่อง “Seinfeld” เก้าซีซั่นที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์โทรทัศน์ ไซน์เฟลด์เป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้และนักแสดงชื่อดัง เขายังได้เขียนบทและอำนวยการสร้างภาพยนตร์ ละครบรอดเวย์ และหนังสือขายดี “Sein language” ตอนนี้เขาได้แสดงในเว็บซีรีส์เรื่อง “Comedians in Cars Getting Coffee” ซึ่งมีผู้ชมมากกว่า 100 ล้านคน บัตรราคา $82.50, $110 และ $150

SHRINE

ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับดนตรีเฮาส์และรากฐานของดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ Bamboora มีความสามารถรอบด้านเป็นจุดเด่นของเขาในแนวเพลงของดีเจยอดนิยม สไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์และพลังอันไม่หยุดยั้งของเขาทำให้เขาได้เล่นในสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่เคารพนับถือมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้เวทีร่วมกับศิลปินชื่อดังอย่าง Tiesto, Avicii, Calvin Harris, Axwell และ Fedde Le Grand ตั๋วราคา $15

Phil Vassar

7 ธันวาคม เวลา 14.00 น.

Fox Theatre

ช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ ดื่มด่ำกับความรื่นเริงยามบ่ายด้วยการแสดงคริสต์มาสสุดพิเศษจาก Phil Vassar เพลงอันเป็นเอกลักษณ์ของ Phil มีซิงเกิลอันดับ 1 10 เพลงและเพลงฮิตติดท็อป 40 26 เพลง การแสดงที่มีชีวิตชีวาของเขาซึ่งเป็นเพลงโปรดในช่วงวันหยุดสุดคลาสสิกผสมผสานกับเพลงฮิตติดชาร์ตเพลงคันทรี่ของเขาจะทำให้ผู้ชมร้องเพลงตามและเข้าถึงจิตวิญญาณแห่งวันหยุด ตั๋วราคา $59.95

การแสดงวันหยุดของ Barbra & Frank วัน

ที่ 8 ธันวาคม เวลา 14.00 น.

Fox Theatre

ศิลปินที่มีพรสวรรค์สองคนซึ่งแสดงเป็น Barbra Streisand และ Frank Sinatra จะขึ้นเวทีเพื่อแสดงความเคารพต่อตัวละครของพวกเขา โดยร้องเพลงและเพลงที่น่าจดจำที่สุดเท่าที่เคยเขียนมา เข้าร่วมบาร์บราและแฟรงก์ คู่สามีภรรยาผู้ทรงพลังที่มีการหยอกล้อและความสามัคคีที่ไม่มีวันเลิกรา เพื่อชมการแสดงสุดคลาสสิกในช่วงวันหยุดที่คุณชื่นชอบพร้อมกับเพลงฮิตอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกเขา บัตรราคา $39

Sebastian Maniscalco

9 ธันวาคม เวลา 20.00 น. วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 18.00 น. และ 21.00 น. วันที่ 11 ธันวาคม เวลา 17.00 น. นักแสดงตลกจากโรงละคร

Grand Theater

Sebastian Maniscalco มีชื่อเสียงขึ้นมาจากการแสดงยืนขึ้นประจำที่โหดเหี้ยมของเขา ซึ่งบอกสิ่งที่เราคิดไว้อย่างชัดเจน หลังจากขายบัตรการแสดงหมดเกลี้ยง Maniscalco ก็นำเสนอรายการตลกตอนพิเศษทาง Showtime เรื่อง “Sebastian Maniscalco: Why Will You Do That?” รวมถึงการปรากฏตัวทางโทรทัศน์ตอนดึกในรายการ “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” “Late Night with Seth Meyers” “Conan” และอีกมากมาย ด้วยเวลาการแสดงที่มีให้เลือกถึง 3 รอบ คุณจะไม่อยากพลาดค่ำคืนแห่งการแสดงตลกตรงไปตรงมากับหนึ่งในดาราที่ฮอตที่สุดในอุตสาหกรรม บัตรราคา $50, $70 และ $85

America on Tap

10 วันที่ 10 ธันวาคม เวลา 14.00 น.

Grand Pequot Ballroom

America On Tap คือผู้ผลิตชั้นนำของเทศกาลคราฟต์เบียร์ระดับพรีเมี่ยมในประเทศ และเป็นซีรีส์ความบันเทิงครบวงจรระดับประเทศเรื่องแรกและเรื่องเดียวสำหรับโรงคราฟต์เบียร์ America On Tap มีคราฟต์เบียร์ที่เป็นที่ต้องการมากกว่า 50 รายการ พร้อมเสิร์ฟตัวอย่างเบียร์ในบรรยากาศที่คึกคัก เต็มไปด้วยดนตรีสด แผงขายของยอดนิยม และอาหารอร่อย บัตรราคา $35 และ $55

Diplo

10 ธันวาคม เวลา 21.00 น

. SHRINE

Thomas Wesley Pentz หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Diplo เป็นหนึ่งในพลังทางดนตรีที่มีชีวิตชีวาและได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน หลังจากการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่หลายครั้ง รวมถึง Producer of the Year และครองตำแหน่งศิลปินที่มียอดสตรีมมากที่สุดบน Soundcloud Diplo ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในฐานะบุคคลสำคัญในวงการเพลงป๊อปสำหรับเพลงฮิตอย่าง “Lean On” และ “Pon De Floor” ตั๋วราคา $70 บัตรมีจำนวนจำกัดที่หน้าประตู ราคา $100

Adventure Club

13 ธันวาคม เวลา 21.00 น.

SHRINE ดู

โอ้ดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์ของแคนาดา Adventure Club (ร่วมกับ Christian Srigley และ Leighton James) ยกย่อง EDM และดั๊บสเต็ปที่ทำให้หัวใจเต้นแรงของพวกเขามาจากอิทธิพลอย่าง Tiësto และ Skrillex การแสดงนี้ได้ออกทัวร์ทั่วอเมริกาเหนือ รวมถึงบางส่วนของยุโรปและออสเตรเลียที่เล่นเทศกาลดนตรีชื่อดัง เช่น Electric Daisy Carnival และ Ultra Music Festival ตั๋วราคา $20

Legends of the Mic

17 ธันวาคม 20.00 น.

Grand Theatre

อย่าพลาดค่ำคืนแห่งการชมผู้บุกเบิกฮิปฮอปคนโปรดของคุณพร้อมกันบนเวทีที่ Grand Theatre! ศิลปินยอดนิยมอย่าง Slick Rick, Doug E. Fresh, MC Lyte, Rakim, MC Shan, EPMD, Black Sheep, Onyx และ DJ Kid Capri จะแสดงเพลงคลาสสิกย้อนยุคจากยุค 80 และ 90 บัตรราคา $58, $78 และ $158

ซานต้าสุดเซ็กซี่กับแสงไฟสว่างไสว

20 ธันวาคม 2019 เวลา 21.00 น.

SHRINE

Bright Lights นักร้อง-นักแต่งเพลงชาวอเมริกันนำเพลงป๊อปฮิตของเธอมาสู่ SHRINE เป็นที่รู้จักดีที่สุดจากการร้องของเธอในซิงเกิลฮิตติดชาร์ตของ Zedd อย่าง “Clarity” Bright Lights ได้กลายเป็นหนึ่งในนักร้องที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในวงการดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เธอยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงแกรมมี่จากการแต่งเพลงในเพลง Somebody To Love ของจัสติน บีเบอร์อีกด้วย ตั๋วราคา $15

วันส่งท้ายปีเก่าของวงการอุตสาหกรรมกับ Dillon Francis

27 วันที่ 27 ธันวาคม เวลา 21.00 น.

SHRINE

Dillion มีชื่อเสียงในฐานะศิลปินทัศนศิลป์ผู้สร้างสรรค์และผู้สังเกตการณ์วัฒนธรรมป๊อปที่ขี้เล่น สามารถได้ยินจากจังหวะ EDM ของเขาและพบเห็นได้บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขา หลังจากได้รับความสนใจจากเพลงแนว EDM ชื่อดังอย่าง Diplo, EP ของ Dillion “This Mixtape is Fire” ก็ติดอันดับสูงสุดบนชาร์ต Billboard Dance/Electronic ตั๋วราคา $40

ปาโบล ฟรานซิส โก

27 ธันวาคม เวลา 22.00 น.

โรงละคร

ฟ็อกซ์ ปาโบล ฟรานซิสโก นักแสดงตลกเดี่ยวไมโครโฟนพาผู้คนทั่วโลกมายืนหยัดด้วยบุคลิกนอกกรอบของเขา และเปิดรับทุกวัฒนธรรมป๊อป “OUCH!” รายการพิเศษหนึ่งชั่วโมงที่ได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชมครั้งแรกของปาโบลทาง Comedy Central ยังคงติดอันดับรายชื่อที่ได้รับการร้องขอมากที่สุดของเครือข่าย และเขาได้ปรากฏตัวในรายการ “The Tonight Show with Jay Leno” และ “The Show Biz Show ของ Comedy Central พร้อมด้วย / เดวิด สเปด” ตั๋วราคา $29

Eve of the Eve กับ Clinton Sparks

30 ธันวาคม เวลา 21.00 น.

SHRINE

Clinton Sparks เป็นโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่หลายรางวัลระดับแพลตตินัมสำหรับศิลปินป๊อปชื่อดังอย่าง Lady Gaga, Akon, Pitbull, Ludacris, Big Sean, T-Pain, Beyonce และอีกมากมาย คลินตันเริ่มต้นจากการเป็นนักข่าวเพลงให้กับ E! และเพิ่งได้รับรางวัล ASCAP จากผลงานของเขากับ DJ Snake ตั๋วราคา $20

การเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าของ Winter Wonderland พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ Ice-T และ Coco

31 ธันวาคม, 22.00 น.

ห้อง Grand Pequot Ballroom

เข้าสู่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวที่แปลกประหลาดด้วยเทพธิดาหิมะและการตกแต่งน้ำแข็งอันหรูหรา โดยมีราชาแห่ง Ice-T และราชินี Coco เป็นประธาน เพื่อต้อนรับปี 2017 อย่างมีสไตล์ ปาร์ตี้ที่ไม่ควรพลาดกับคู่รักรายการเรียลลิตี้โชว์สุดโปรดของทุกคน สัญญาว่าจะเป็นค่ำคืนแห่งการเริ่มต้นปีใหม่อย่างแน่นอน ตั๋วมีราคา $60 จนถึง 1 ธันวาคม, $75 2-30 ธันวาคม และ $100 วันของ

Mike Epps และผองเพื่อน

31 ธันวาคม เวลา 21.00 น.

แกรนด์เธียเตอร์

Mike Epps เป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ นักแสดง โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ นักเขียน และแร็ปเปอร์ เป็นที่รู้จักดีที่สุดจากการเล่นเดย์เดย์โจนส์ใน “Next Friday” และปรากฏตัวใน “The Hangover” ในบทแบล็ค ดั๊ก ไมค์ เอปส์กำลังนำพรสวรรค์ด้านการแสดงตลกของเขามาสู่แกรนด์เธียเตอร์ และแน่นอนว่าผู้ชมจะต้องส่งเสียงหัวเราะลั่น บัตรราคา $45 และ $65

วันส่งท้ายปีเก่ากับ DJ JD

31 ธันวาคม เวลา 21.00 น

. SHRINE

ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา DJ JD ได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองในฐานะดีเจชั้นนำของนิวอิงแลนด์ โดยจัดปาร์ตี้ที่ร้อนแรงที่สุดและเล่นปาร์ตี้สุดพิเศษในพื้นที่ ในฐานะผู้อำนวยการด้านดนตรีของ Shrine ที่ Foxwoods DJ JD กำลังพิสูจน์ความสามารถของเขาในการเขย่าฝูงชนอย่างต่อเนื่องด้วยทักษะของเขาบนเครื่องเล่นแผ่นเสียง ตั๋วเริ่มต้นที่ $ 50