สมัครเว็บแทงบอล หลากหลาย’ ในไตรมาสที่ 3

สมัครเว็บแทงบอล Entainได้ขยายการทดลองใช้ Advanced Responsibility & Care ไปสู่การโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งแบรนด์ในสหราชอาณาจักร ท่ามกลางความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กลุ่มยังคงรักษาการส่งมอบ “การเติบโตที่ยั่งยืน สม่ำเสมอ และหลากหลาย” ตลอดไตรมาสที่สาม

การนำเสนอการอัปเดตการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานตลอดไตรมาสที่ 3 รวมถึงปีจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทซึ่งมีการเติบโตรายไตรมาสเป็นเลขสองหลักติดต่อกันเป็นเดือนที่ 23 ได้ยกย่อง “ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง” เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเปรียบเทียบที่ยากลำบาก

สิ่งนี้ทำให้รายรับจากการเล่นเกมสุทธิแบบกลุ่มเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน โดยออนไลน์เพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์และการค้าปลีกลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณในสหราชอาณาจักรฟื้นตัวไปสู่ระดับก่อนโควิด-19 และกิจกรรมต่างๆ สร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องใน ยุโรป.

บนพื้นฐานดิจิทัล แผนกกีฬาและเกมของ Entain เพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์และ 1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

ในสหรัฐอเมริกา หน่วยงาน BetMGM ของกลุ่ม ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอำนาจศาล 16 แห่งหลังจากเปิดตัววันแรกในแอริโซนา ไวโอมิง และเซาท์ดาโคตามีรายงานว่ามีส่วนแบ่งการตลาด 23 เปอร์เซ็นต์สำหรับการพนันกีฬาและ igaming ในช่วงสามเดือนถึงเดือนสิงหาคม

ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 26 เปอร์เซ็นต์เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาดที่แบรนด์ดำเนินการอยู่ ในขณะที่ Entain เสริมว่าเป็น “ผู้นำตลาด igaming ที่ชัดเจน” โดยมีส่วนแบ่ง 32 เปอร์เซ็นต์

ในปีนี้ NGR ทั่วทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยการเติบโตทางออนไลน์ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเห็นว่ากีฬาเพิ่มขึ้น 38 เปอร์เซ็นต์ และการเล่นเกมจบลงที่ 7 เปอร์เซ็นต์ NGR การค้าปลีกลดลง 23% เมื่อเทียบเป็นรายปี

นอกจากนี้ Entain ยังยืนยันอีกครั้งถึงความคาดหวังว่า EBITDA ของกลุ่มทั้งปีจะลดลงในภูมิภาคที่ 850-900 ล้านปอนด์ โดยมีการซื้อขายที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ชดเชยด้วยผลกระทบของกระบวนการออกใบอนุญาตในเนเธอร์แลนด์

Jette Nygaard-Andersen ซีอีโอของ Entainอธิบายว่า “ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถอย่างต่อเนื่องของ Entain ในการส่งมอบการเติบโตที่ยั่งยืน สม่ำเสมอ และหลากหลาย”

“แพลตฟอร์ม Entain อันทรงพลังของเรามอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า ซึ่งช่วยให้เราเติบโตนำหน้าตลาดของเรา ดังที่เห็นได้จากการเติบโตออนไลน์ด้วยตัวเลขสองหลักติดต่อกัน 23 ไตรมาส

“เรายังคงเป็นผู้นำอุตสาหกรรมของเราในด้านการปกป้องผู้เล่นที่สำคัญทั้งหมด และฉันรู้สึกตื่นเต้นกับผลลัพธ์เบื้องต้นของโปรแกรม ARC ที่เป็นนวัตกรรมของเรา ซึ่งเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่ามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงการปกป้องผู้เล่นทั่วทั้งอุตสาหกรรม

“ตามที่เราประกาศเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ตลาดที่สามารถระบุได้ทั้งหมดของเราคาดว่าจะมากกว่าสามเท่าหรือมากกว่า 160 พันล้านดอลลาร์ สิ่งนี้จะได้รับแรงผลักดันจากโอกาสที่สำคัญในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขณะนี้เรากำลังท้าทายตำแหน่งตลาดอันดับหนึ่ง แผนการเติบโตของเราในตลาดใหม่และที่มีอยู่ และกลยุทธ์ของเราในการเข้าสู่พื้นที่ใหม่ของความบันเทิงเชิงโต้ตอบ

“ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดใจมากขึ้นแก่ลูกค้า ขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากขนาดและเทคโนโลยีของเรา เราจะขับเคลื่อนผลกระทบจากมู่เล่ของการเติบโตทางโลกที่สามารถเพิ่มขนาดธุรกิจของเราเป็นสามเท่า เป็นผลให้เรายังคงมั่นใจอย่างมากต่อโอกาสในอนาคตของ Entain”

รายได้รวมจากการเดิมพันออนไลน์สร้างรายได้ที่ต้องเสียภาษี 17.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งให้ผลตอบแทน 690,271 ดอลลาร์ในภาษีของรัฐและท้องถิ่น

DraftKingsครองตลาดออนไลน์เป็นเดือนที่สองติดต่อกันด้วยการเดิมพัน 106.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างรายได้รวมจากเกม 3 ล้านดอลลาร์

FanDuelเป็นอันดับสองด้วยการเดิมพัน $82.1n สร้างรายได้รวมจากการเดิมพันกีฬา $7.2n BetMGM สร้างรายได้ $81.8n และครองตลาดด้วยรายรับ $8.8n

“DraftKings, FanDuel, BetMGM และผู้ให้บริการรายอื่นมีความก้าวร้าวอย่างมากในการใช้ฟุตบอลเพื่อผลักดันลูกค้าใหม่” Matt Schoch นักวิเคราะห์ของ PlayMichigan กล่าวเสริม

“การเติบโตของเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าความพยายามในการส่งเสริมการขายเหล่านั้นได้รับผลตอบแทน และนั่นจะช่วยขยายตลาดแม้หลังจากฤดูกาลฟุตบอลสิ้นสุดลง”Holland Casinoได้เพิ่มความลึกเพิ่มเติมให้กับข้อเสนอคาสิโนออนไลน์ของดัตช์ในชื่อOryx Gaming นำเนื้อหาไปใช้ในตลาดที่เป็น “ส่วนสำคัญ” ของกลยุทธ์การขยายธุรกิจ

เพื่อจัดหากลุ่มคาสิโนของรัฐ บริษัท Bragg Gaming Groupได้เสร็จสิ้นการบูรณาการกับPlaytechซึ่งเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยี igaming ของผู้ให้บริการ

สิ่งนี้จะทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมพิเศษของ Oryx จาก Gamomat และ Peter & Sons รวมถึงเกมจากสตูดิโอภายในองค์กร และเกมคาสิโนที่รวบรวมไว้

เกมทั้งหมดจะจัดจำหน่ายผ่าน Oryx Hub ไม่ว่าจะเป็นแบบเอกสิทธิ์หรือแบบรวม และสามารถใช้ได้กับเครื่องมือการมีส่วนร่วมของผู้เล่นของบริษัท ซึ่งรวมถึงรอบฟรีและคุณสมบัติการเล่นเกม เช่น ทัวร์นาเมนต์ ภารกิจ และภารกิจ ทั้งหมดนี้มีข้อความในเกมในตัว

Chris Looney ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าของ Bragg Gamingกล่าวว่า “Holland Casino เป็นแบรนด์ที่โดดเด่นในเนเธอร์แลนด์กล่าวเป็นเวลา 45 ปีแล้วนับตั้งแต่เปิดตัวคาสิโนครั้งแรกเกือบจะถึงวันนี้ ดังนั้นเราขออวยพรให้พวกเขาสุขสันต์วันเกิดและขอแสดงความยินดีที่พวกเขาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการกลุ่มแรกที่ได้รับใบอนุญาตออนไลน์สำหรับเกมเสี่ยงโชคจากหน่วยงานกำกับดูแล

“เนเธอร์แลนด์เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การขยายตลาดที่ได้รับการควบคุมของเรา และเราภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรด้านเนื้อหาที่สำคัญของ Holland Casino และรู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเกมของเราไปสู่ผู้ชมกลุ่มใหม่ ในขณะเดียวกันก็มั่นใจในมาตรฐานสูงสุดของการพนันที่ปลอดภัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ”

ผู้ดำเนินการได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในสิบคนแรกที่ได้รับใบอนุญาตในการเข้าสู่ตลาดการพนันออนไลน์ของเนเธอร์แลนด์หลังจากปฏิบัติตามกำหนดเวลาตามกฎระเบียบในวันที่ 1 ตุลาคม

นอกเหนือจากความปรารถนาที่จะเติบโตในระบบนิเวศดิจิทัลใหม่ของเนเธอร์แลนด์แล้ว Holland Casino ยังให้บริการสถานประกอบการทางบก 14 แห่งทั่วประเทศใน Enschede, Venlo, Breda, Amsterdam West, Utrecht, Leeuwarden, Amsterdam Center, Rotterdam, Scheveningen, Zandvoort, Groningen, ไนเมเกน วัลเคนเบิร์ก และไอนด์โฮเฟน

Jeroen Verkroost ผู้อำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของ Holland Casinoให้ความเห็นว่า “เนื้อหา igaming ของ Oryx Hub ได้รับการพิสูจน์แล้วในตลาดทั่วยุโรป และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าของเราเมื่อพวกเขาเล่นออนไลน์ที่ Holland Casino เป็นครั้งแรก

“เราประทับใจกับความมุ่งมั่นของ Oryx ในตลาดดัตช์ใหม่และความเป็นหุ้นส่วนของเรา ซึ่งแสดงให้เห็นโดยการบูรณาการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มของเรา การอนุมัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเทคนิคตั้งแต่เนิ่นๆ และแน่นอนว่าเกมที่ยอดเยี่ยมมากมายที่ได้รับการรับรองสำหรับเนเธอร์แลนด์

“การเปิดตลาดอย่างถูกกฎหมายถือเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในการเล่นเกมคาสิโนของเนเธอร์แลนด์ และเราหวังว่าจะมอบความบันเทิงคาสิโนที่ดีที่สุดแก่ผู้เล่นของเรา ร่วมกับพันธมิตรของเรา Oryx ไปอีกหลายปีข้างหน้า”

Greentube ยกย่องตลาดที่มี “ศักยภาพที่น่า ตื่นเต้น” หลังจากได้รับความร่วมมือทางการค้าเพื่อเผยแพร่เนื้อหาเกมไปยังพอร์ทัลออนไลน์ของ Casino Barcelonaในสเปน

จะเห็น CasinoBarcelona.es ได้รับ “หลากหลาย” ของชื่อแผนกโต้ตอบ Novomatic ซึ่งได้เห็นข้อเสนอทางบก Book of Ra, Sizzling Hot และ Lord of the Ocean พร้อมให้ผู้เล่นออนไลน์ของ CasinoBarcelona.es เป็นครั้งแรก นอกเหนือจากซีรีส์ Diamond Link ของกลุ่มแล้ว

Xavier Ballester ซีอีโอของ CasinoBarcelona.esกล่าวว่า “CasinoBarcelona.es มีความร่วมมือระยะยาวที่ประสบความสำเร็จอย่างมากร่วมกับ Novomatic

“ด้วยเหตุผลนี้ เรามีความสุขมากที่ได้ขยายความร่วมมือนี้ต่อไป และด้วยวิธีนี้ มอบเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมจาก Greentube ให้ผู้เล่นของเรา”

การรวมเนื้อหา Greentube เข้ากับ Casino Barcelona เกิดขึ้นผ่าน แพลตฟอร์ม Tecnalisและช่วยส่งเสริมเพิ่มเติมในประเทศสำหรับซัพพลายเออร์ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือกับผู้ให้บริการหลายรายทั่วสเปนแล้ว

Graziano Pozzi ผู้จัดการบัญชีหลักสำหรับสเปนและอิตาลีที่ Greentubeให้ความเห็นว่า “สเปนเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่น่าตื่นเต้นและประสบความสำเร็จในประเทศแล้ว เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ทำข้อตกลงอื่นที่ช่วยให้เราสามารถขยายการเข้าถึงผู้ชมได้

“ชื่อทางบกของ Novomatic เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงสำหรับ CasinoBarcelona.es และเราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าด้วยการสร้างมรดกอันยาวนานนี้ เราสามารถสร้างความร่วมมือที่นำทั้งสองฝ่ายไปสู่ระดับต่อไป”

Push Gaming ตั้งเป้าที่จะสานต่อโมเมนตัมในไตรมาสที่สี่ของปีและ ต่อๆ ไป ในขณะที่บริษัทกำลังขยายความร่วมมือกับลูกค้าปัจจุบัน Hero Gaming

ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุง ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์จะสามารถเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอสล็อตที่กำลังเติบโตของซัพพลายเออร์ผ่านทางMalta Gaming Authority ของ Push Gaming และแพลตฟอร์มที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร

ซึ่งรวมถึงชื่อต่างๆ เช่น Jammin’ Jars 2, Booty Bay และFat Drac รุ่นล่าสุด ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในเกมแรกๆ ที่เปิดให้ผู้เล่นในรายชื่อคาสิโนออนไลน์ของ Hero

แบรนด์ที่จะเปิดตัวเกมของ Push เร็วๆ นี้ ได้แก่Casino Heroes, Boom CasinoและSimple Casino

“เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์และการเป็นหุ้นส่วนของเรากับ Push Gaming ก็เป็นส่วนขยายในเรื่องนั้น” Sven de Waard ผู้จัดการคาสิโนของ Hero Gaming กล่าว

“ชื่อที่มอบให้เราเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของวัฒนธรรมที่เราทำงานอย่างหนักเพื่อบำรุงเลี้ยงและการที่ข้อกำหนดนั้นมาจากแพลตฟอร์มของ Push โดยตรงจะช่วยฝึกฝนสิ่งนั้นต่อไป”

Push Gaming ยังคงสร้างโมเมนตัมการเติบโตที่ได้รับจากการเข้าซื้อแพลตฟอร์ม MGA และ UKGC ที่ได้รับอนุญาตในปี 2020 และกำลังขยายความทะเยอทะยานในการขยายไปทั่วยุโรปด้วยรายการตลาดใหม่ ๆ ที่เตรียมไว้ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Fiona Hickey หัวหน้าฝ่ายขายของ Push Gamingกล่าวเสริมว่า “Hero Gaming ได้จัดให้มีหน้าต่างร้านค้าชั้นนำสำหรับเกมของเรามาระยะหนึ่งแล้ว แต่การเคลื่อนไหวครั้งนี้จะช่วยเพิ่มการส่งมอบเนื้อหาของเราไปยังผู้เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ทีมงานของ Hero รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยตลอดหลายปีที่ผ่านมา และทุกคนที่ Push รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นสิ่งนี้ดำเนินต่อไปผ่านแพลตฟอร์มของเราเอง”

Wazdanได้ทำข้อตกลงการจัดจำหน่ายกับคาสิโนออนไลน์และผู้ให้บริการพนันกีฬา MaxBetในการเชื่อมโยงที่จะรักษาสถานะที่สูงขึ้นในตลาดโรมาเนียสำหรับซัพพลายเออร์ igaming

ผู้ดำเนินการซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการพนันของโรมาเนีย ONJN ในปี 2559 จะเห็นกลุ่มได้รับเกม Wazdan ที่ได้รับการคัดสรรยี่สิบเกม รวมถึง Power of Gods: Egypt, Larry the Leprechaun และ Sizzling 777 Deluxe slot

นอกเหนือจากชุดสล็อตแล้ว MaxBet ยังจะได้รับคุณสมบัติของ Wazdan เช่น ระดับความผันผวน โหมดเร็วพิเศษ โหมดหน้าจอขนาดใหญ่และโหมดอัลตร้าไลท์ รวมถึงคุณสมบัติการเดิมพันที่เป็นเอกลักษณ์ โหมดประหยัดพลังงาน และคุณสมบัติการซื้อ ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงที่ต้องการได้ รอบโบนัสรวมถึงการถือโบนัสแจ็คพอตได้ตลอดเวลา ผู้เล่นสามารถปรับแต่งคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ไม่เหมือนใคร เฉพาะสล็อต Wazdan เท่านั้น

Alexandra Oneata หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ MaxBet.roกล่าวว่า “เป้าหมายหลักของเรานับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ของเราคือการมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำอย่างแท้จริงให้กับผู้ชมของเรา

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์สล็อตที่มีชื่อเสียงของ Wazdan ลงในพอร์ตโฟลิโอของเรา และแทบรอไม่ไหวที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้เล่นว่าพวกเขาได้รับการตอบรับอย่างไร”

ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็น “ข้อตกลงครั้งสำคัญอีกครั้ง” สำหรับ Wazdan โดยได้ลงนามข้อตกลงกับOktagonBet , MeridianBet, Odin Services, Elite24Bet, GG.by และ Twin Casino ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

Radka Bacheva หัวหน้าฝ่ายขายและการพัฒนาธุรกิจของ Balkan และ SE Europe ที่Wazdanกล่าวเสริม: “ด้วยชื่อเสียงที่น่าประทับใจของ MaxBet.ro และการเข้าถึงในตลาดโรมาเนีย ข้อตกลงดังกล่าวเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่าย เพิ่มความตระหนักรู้ในโปรไฟล์ของเราในหมู่ผู้เล่นอย่างมีนัยสำคัญ ในประเทศ.

“ผลิตภัณฑ์ของเราให้ทั้งความหลากหลายและความตื่นเต้นเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้เล่นที่แตกต่างกัน และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นว่าพวกเขาสะท้อนกับผู้ชมของผู้ให้บริการอย่างไร”

Synot Gamesมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่วุ่นวายสำหรับกลุ่ม หลังจากประกาศข้อตกลงการเผยแพร่เนื้อหากับPlaytech

ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น “จุดสังเกตที่สำคัญอีกประการหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโตของ Synot Games” เกิดขึ้นในขณะที่ซัพพลายเออร์ igaming ตั้งเป้าที่จะรักษาแนวโน้มในการส่งมอบเกมเข้าสู่ตลาดที่มีการควบคุมใหม่

ความร่วมมือล่าสุดนี้จะทำให้ Playtech เพิ่มเกมคาสิโนออนไลน์เช่น Book of Secrets, Respin Joker, Mysterious Atlantis และ Pixel Reels ล่าสุด, Fruits Go Multiply, Diamondz และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะมีให้บริการทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือ

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Synot Games ได้เข้าร่วมเครือข่ายการจัดจำหน่ายของ Playtech ในฐานะพันธมิตรซอฟต์แวร์คาสิโน” Tomasz Mogiła ผู้จัดการประจำประเทศของ Playtech กล่าว

“ขนาดและการจัดจำหน่ายของ Playtech เป็นข้อเสนอที่ทรงพลังสำหรับพันธมิตรที่มีศักยภาพ และนี่คือตัวอย่างที่ดีของความมุ่งมั่นของเราในการเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่เหมาะสมและมีชื่อเสียงเพื่อนำเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมมาสู่ตลาดที่มีการควบคุมและเติบโต”

ข้อตกลงการจัดจำหน่ายเนื้อหาล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการพัฒนาที่วุ่นวายสำหรับ Synot Games โดยมีข้อตกลงที่คล้ายกันควบคู่ไปกับBet365 , AventoและFavBetที่ได้รับการรับรองแล้วในสัปดาห์นี้

Synot Games ได้รับอนุญาตจาก Malta Gaming Authority และ UK Gambling Commission โดยมีการรับรองเกมในเนเธอร์แลนด์เพิ่มไปยังเขตอำนาจศาลอื่นๆ หลายแห่ง รวมถึงสเปนอิตาลี โปรตุเกส สวีเดน เดนมาร์ก ลัตเวีย ลิทัวเนีย สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย โรมาเนีย โครเอเชีย กรีซ สหราชอาณาจักร และมอลตา

“ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการขยายการเข้าถึงตลาดใหม่ที่ได้รับการควบคุมทั่วโลก และเรารอคอยที่จะเป็นพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จ” Ivan Kodaj ซีอีโอของ Synot Gamesให้ ความเห็น

Entainได้เสร็จสิ้นการซื้อ สินทรัพย์ Unikrnเนื่องจากบริษัทเกมและการพนันกีฬาคาดว่าจะเปิดตัว “ผลิตภัณฑ์ eSports ที่เป็นนวัตกรรมใหม่” ให้กับลูกค้าในปี 2565

หลังจากเริ่มให้รายละเอียดความตั้งใจในการเข้าซื้อกิจการเมื่อต้นปี Entain ได้สรุปความตั้งใจที่จะเป็น “ผู้นำระดับโลกด้านการพนันกีฬา การเล่นเกม และความบันเทิงเชิงโต้ตอบ” โดยเป็นหัวหอกในการซื้อบริษัทพนัน eSports และบริษัทพนันตามทักษะ

Entain ได้ซื้อเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ แพลตฟอร์ม และแบรนด์จาก Unikrn ซึ่งเมื่อรวมกับทีมงานระดับนานาชาติที่แข็งแกร่งกว่า 50 คน จะเป็นหัวหอกในการเปิดตัวในระดับโลก

Justin Dellarioซึ่งเพิ่งร่วมงานกับ Entain จาก Twitch ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่าย eSports กำลังเป็นผู้นำในการผลักดันเข้าสู่ตลาดใหม่นี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นสู่ความบันเทิงเชิงโต้ตอบ

“Entain คือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นและสร้างสรรค์สำหรับลูกค้าของเรา ด้วย Unikrn ตอนนี้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่คุ้มค่าแก่เกมเมอร์และแฟนกีฬา eSports ที่เกี่ยวข้องกับเกมและกิจกรรมที่พวกเขาชื่นชอบ” Dellario กล่าว

Unikrn นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ รวมถึง u-mode ซึ่งช่วยให้นักเล่นเกมสามารถเดิมพันการแข่งขันจัดอันดับของตนเองในวิดีโอเกมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในโลก และการเดิมพันแบบสตรีมเมอร์ ซึ่งเป็นการอัปเดตอัตราเดิมพันแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI บนสตรีม Twitch

“ปัจจุบัน Esports ได้รับการยอมรับว่าเป็นกีฬากระแสหลัก โดยมีผู้เล่นเกมมากกว่า 450 ล้านคนที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี” บริษัทกล่าวในแถลงการณ์ของสื่อ

“Entain เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จำนวนมากมีศักยภาพที่แข็งแกร่งในการเป็นลูกค้าใหม่ในด้านอื่น ๆ ของธุรกิจ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้สังเกตว่านักเล่นเกมวิดีโอมีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในการพนันกีฬาและ igaming มากกว่าสี่เท่ามากกว่าคนอื่น ๆ ในกลุ่มประชากรเดียวกัน”

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Entain ได้เผยแพร่การอัปเดตการซื้อขายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 รวมถึงปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตรายไตรมาสเป็นเลขสองหลักติดต่อกันเป็นเดือนที่ 23 ซึ่งนำมาซึ่ง “ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง” เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเปรียบเทียบที่ยากลำบาก

สิ่งนี้ทำให้รายรับจากการเล่นเกมสุทธิแบบกลุ่มเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคมถึง 30 กันยายน โดยออนไลน์เพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์และการค้าปลีกลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ โดยปริมาณในสหราชอาณาจักรฟื้นตัวไปสู่ระดับก่อนโควิด-19 และกิจกรรมต่างๆ สร้างขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องใน ยุโรป.

บนพื้นฐานดิจิทัล แผนกกีฬาและเกมของ Entainเพิ่มขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ และ 1 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ

888ได้ยืนยันเป้าหมายที่จะเริ่มถ่ายทอดสดในเนเธอร์แลนด์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 เนื่องจากกลุ่มได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ “เหตุการณ์สำคัญเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ” จำนวนหนึ่งที่เพิ่งเปิดตัวโดยกลุ่มการพนันออนไลน์

สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทบันทึกผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สามซึ่งลดลงตามการคาดการณ์ของคณะกรรมการ หลังจากตัดสินใจยุติการให้บริการในเนเธอร์แลนด์ตั้งแต่ต้นเดือน

การให้รายละเอียดเกี่ยวกับโอกาสของเนเธอร์แลนด์ กลุ่มยังคงเชื่อว่าประเทศนี้เป็นตัวแทนของ “โอกาสระยะกลางที่น่าดึงดูด” และตั้งใจที่จะยื่นขอใบอนุญาตท้องถิ่นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

เมื่อมองไปข้างหน้า กำหนดเวลาในการมอบใบอนุญาตใดๆ ภายในเนเธอร์แลนด์ยังไม่ชัดเจน แต่กลุ่มมีเป้าหมายที่จะดำเนินการภายในประเทศในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

การปิดชั่วคราวคาดว่าจะส่งผลเสียต่อ EBITDA ในปี 2565 และหลังการบรรเทาผลกระทบบางอย่างในระดับกลุ่มประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์ของกลุ่มในปี 2566 และต่อๆ ไป

ในช่วงไตรมาสที่สามของปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2021 รายได้รวมเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็น 229.9 ดอลลาร์ (2020: 215.6 ล้านดอลลาร์) ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานปีต่อปีอยู่ที่ 758.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 28 เปอร์เซ็นต์จาก 594.7 ล้านดอลลาร์ในปี 2020

เมื่อแจกแจงตัวเลขพาดหัวนี้เพิ่มเติม รายรับ B2C ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็น 220.3 ล้านดอลลาร์ (2020: 206.3 ล้านดอลลาร์) โดยผลการดำเนินงาน B2B ของบริษัทเพิ่มขึ้นสี่เปอร์เซ็นต์เป็น 9.6 ล้านดอลลาร์ (2020: 9.3 ล้านดอลลาร์)

บนพื้นฐาน YTD รายได้ของ B2C เพิ่มขึ้น 29 เปอร์เซ็นต์จาก 567.6 ล้านดอลลาร์เป็น 729.4 ล้านดอลลาร์ โดย B2B เพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็น 28.9 ล้านดอลลาร์ (2020: 27.1 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากบิงโกและส่วนการดำเนินงานของสหรัฐฯ มีการเติบโตปานกลาง