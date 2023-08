สมัครเว็บไฮโล จับตามองลูกบอลด้วย Hugo Goal

สมัครเว็บไฮโล Play’n GOซัพพลายเออร์ iGaming ชั้นนำกำลังแพร่กระจายกระแสฟุตบอลก่อนฟุตบอลโลกปีนี้ด้วย Hugo Goal สล็อตออนไลน์ล่าสุด

เกมดังกล่าวเป็นสล็อตแบบ 3 รีลที่สร้างจากทีวีโทรลยอดนิยมของ Hugo ในยุค 90 และเกมใหม่ล่าสุดนี้จะพาเขาเข้าสู่โลกของฟุตบอล

แนวคิดเบื้องหลัง Hugo Goal คือการนำตัวละครอันเป็นที่รักมาใส่ในสภาพแวดล้อมใหม่ และฉากใดจะดีไปกว่ากีฬาโปรดของโลก

โปรดิวเซอร์เกม Tamas Ujszaszi อธิบายถึงสิ่งที่ทำให้การสร้างเกม Hugo สนุกและท้าทายมาก:

“ Hugo มีโลกที่หลากหลายของตัวละครที่เป็นที่รู้จัก และเขาเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย มันไม่ง่ายเลยที่จะตัดสินใจว่าเราต้องการให้ใครแสดงในเกมร่วมกับเขา!

ในที่สุดเราก็ตัดสินให้ Aksfylia และ Don Croco ซึ่งเป็นศัตรูหลักของเขา เรายังแนะนำ Goat ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครเก่าจากโลกของ Hugo เพื่อให้ความรู้สึกคลาสสิก ”

นี่เป็นความร่วมมือครั้งที่สามระหว่าง Play’n GO และ Hugo Games A/S ต่อจากความสำเร็จของ Hugo และ Hugo 2 และมั่นใจว่าจะดึงดูดทั้งแฟนกีฬาและผู้เล่นคาสิโน Johan Törnqvist ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Play’n GO เชื่อว่าจังหวะเวลาเหมาะสมสำหรับการผจญภัยครั้งล่าสุดของ Hugo:

“ เราต้องการสร้างความสำเร็จร่วมกับ Hugo และปล่อย Hugo Games ให้กับผู้ให้บริการในช่วงเวลาที่เหมาะสม ก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปีนี้

“ เกมนี้จะดึงดูดฐานผู้เล่นจำนวนมาก Play’n GO กำลังตั้งตารอฤดูร้อนที่น่าตื่นเต้นพร้อมกับฟุตบอลที่สนุกสนานมากมาย และเกมนี้จะมอบความสนุกทางเลือกระหว่างการแข่งขัน เราสามารถผสมผสานความสนใจของผู้เล่นที่มีต่อ Hugo และทัวร์นาเมนต์ ทำให้พันธมิตรของเรามีโอกาสขายต่อเนื่องมากมาย ”

เข้าร่วม Hugo โทรลล์ทีวีที่น่ารัก Afskylia Don Croco และ Goat ในวิดีโอสล็อตสามรีลใหม่ล่าสุดนี้ ด้วยคุณสมบัติโบนัสมากมายและโอกาสในการชนะ สิ่งที่คุณต้องทำคือจับคู่สัญลักษณ์สามตัวในเพย์ไลน์ใดก็ได้!

Hugo Goal เป็นเกมล่าสุดในรายชื่อเกมคุณภาพสูงที่กำลังขยายตัวของ Play’n GO และดูเหมือนว่าพวกเขาทำคะแนนให้ตัวเองเป็นผู้ชนะอีกคนแล้ว

ComeOn ผู้ให้บริการเกมในเครือ Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST – บริษัทย่อย ประกาศเปิดตัวแบรนด์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นโดยมีเป้าหมายที่ตลาดสวีเดน แบรนด์ Hajper.com ต่อยอดมาจาก Snabbare.com ซึ่งเปิดตัวในเดือนธันวาคม 2017

Hajper.com จะเป็นแบรนด์ ComeOn แห่งที่สองในสวีเดนที่นำเสนอการถอนเงินที่เร็วขึ้นและการเล่นคาสิโนโดยไม่ต้องลงทะเบียนให้เสียเวลา เช่นเดียวกับ Snabbare การถอนเงินที่ Hajper.com จะถูกส่งภายใน 15 นาที

Tomas Johansson ซีอีโอชั่วคราวของ ComeOn กล่าวว่า ” หลังจากการเปิดตัว Snabbare ในสวีเดนและ Nopeampi ในฟินแลนด์ เรามีความยินดีที่สามารถนำแบรนด์ที่น่าตื่นเต้นมาสู่ลูกค้าชาวสวีเดน ด้วย Hajper เราหวังว่าจะรองรับตลาดส่วนใหญ่ของสวีเดน ด้วยแบรนด์ที่จะแตกต่างทั้งฟีเจอร์การเล่นและแนวคิดทางการตลาด ”

Hajper.com เป็นบริการจ่ายเงินและเล่นที่ปลอดภัยและใช้งานง่าย โซลูชัน Know Your Customer (KYC) เต็มรูปแบบในการฝากเงินทุกครั้งช่วยให้ลูกค้าสามารถเล่นคาสิโนได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนที่ใช้เวลานาน กระบวนการถอนเงินเป็นหนึ่งในกระบวนการที่รวดเร็วที่สุดในตลาด

ComeOn เป็นผู้เล่นชั้นนำในตลาดเกมออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่านมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ด้วยแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและสถานะที่แข็งแกร่ง โดยหลักแล้วคือการเดิมพันคาสิโนและกีฬา

เกี่ยวกับเชอรรี่:

Cherry เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและเติบโตอย่างรวดเร็วของสวีเดน โดยมีการดำเนินงานด้านเกม ความบันเทิง และสื่อต่างๆ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2506 และปัจจุบันดำเนินธุรกิจผ่านห้าธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่เกมออนไลน์ การพัฒนาเกม การตลาดออนไลน์ เทคโนโลยีเกมและร้านอาหารคาสิโน วัตถุประสงค์คือการเติบโตตามธรรมชาติร่วมกับการซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็ว Cherry มีพนักงานประมาณ 1,400 คน และมีผู้ถือหุ้นประมาณ 6,700 ราย หุ้นคลาส B ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น Nasdaq Stockholm, Mid Cap ดูข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่www.cherry.se

เกี่ยวกับ Play’n GO:

Play’n GO เป็นผู้จัดหาเนื้อหาเกมคุณภาพสูงที่ได้รับรางวัลให้กับแบรนด์คาสิโนชั้นนำของโลกหลายแห่ง โซลูชันหลายช่องทางของแท้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของพันธมิตรออนไลน์และบนบกแต่ละราย โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดทางภูมิศาสตร์ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดเฉพาะของตลาด เกมได้รับการพัฒนาใน HTML5 เพื่อมอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้นบนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการทั้งหมด สิ่งเหล่านี้เสริมด้วยเครื่องมือการจัดการ back-office ที่เหนือกว่าซึ่งให้ความสามารถในการรายงานและการตลาดที่กว้างขวาง ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ให้บริการพร้อมที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมขั้นสูงสุด ผลงานที่กว้างขวางของซัพพลายเออร์เพิ่งได้รับการยอมรับจากรางวัล IGA Slot Provider of the Year 2017 ปัจจุบัน Play’n GO มีสำนักงานในสวีเดน มอลตา ฮังการี และสหราชอาณาจักร กรุณาเยี่ยมชมhttp://www.playngo.comสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื่องในโอกาสฟุตบอลโลกARJELได้ริเริ่มแคมเปญบนโซเชียลมีเดีย การสตรีมภายใต้คำขวัญ “การเดิมพันต้องยังคงเป็นเกม” แคมเปญนี้มุ่งเน้นไปที่การป้องกัน

ตลาดเกมออนไลน์มีการเติบโตที่น่าประทับใจโดยไม่ลดลงเลยตั้งแต่ปี 2555 และความนิยมในการเดิมพันกีฬาก็ได้รับการยืนยัน

ในการแถลงข่าวล่าสุด ARJEL ได้ประกาศความตั้งใจของแคมเปญล่าสุดซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของการพนันกีฬา ARJEL เน้นย้ำว่าการเคลื่อนไหวนี้มุ่งเน้นไปที่สามสาขาวิชาหลัก ได้แก่ ฟุตบอล เทนนิส บาสเก็ตบอล และเป็นไปตามประเพณีของฝรั่งเศส: รสนิยมในการแข่งขันกีฬาและการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นสำหรับทีมหรือบุคคลที่มีค่านิยมสูงที่เกี่ยวข้องกับกีฬา เช่น การเอาชนะตัวเอง เคารพผู้อื่นและมีรสนิยมในความพยายาม

ผลดีเหล่านี้เป็นที่พอใจ พวกเขาเสริมตลาดที่ถูกกฎหมายในฝรั่งเศสซึ่งมีการป้องกันผู้เล่นมากกว่าและเท่าที่เกี่ยวข้องกับการพนันกีฬา ตรวจสอบกลยุทธ์ของข้อเสนอพิเศษที่จำกัดความเสี่ยงในการจัดการ

อย่างไรก็ตาม มีสิ่งที่คู่กันที่ต้องแก้ไข: ความเสี่ยงของการพัฒนาสำหรับปัญหาการพนัน สำหรับผู้ควบคุม ความกังวลนั้นคงที่ มันมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อจำนวนผู้เล่นทวีคูณและเงินเดิมพันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันกีฬาขนาดใหญ่ เช่น ฟุตบอลโลก

เพื่อรับมือ ARJEL ต้องการเข้าถึงผ่านแคมเปญการสื่อสารบนโซเชียลเน็ตเวิร์กสำหรับนักพนันกีฬา มือใหม่ และผู้เชี่ยวชาญทุกคน

สิ่งนี้ทำผ่านข้อความป้องกันสั้น ๆ และมินิซีรีส์จำนวน 5 ตอนที่ออกอากาศตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน แคมเปญนี้ระลึกถึงกฎง่ายๆ สองสามข้อเพื่อให้ “การเดิมพันต้องยังคงเป็นเกม” ด้วยความเพลิดเพลินและไม่มีส่วนเกิน

ความคิดริเริ่มด้านการสื่อสารนี้เป็นความต่อเนื่องของนโยบายที่ประธาน ARJEL, Charles Coppolani ได้วางไว้ทันทีที่เขาเข้ารับตำแหน่งในปี 2014 เขาได้กำหนดให้การป้องกันการพนันมากเกินไปเป็นลำดับความสำคัญสูงสุดของเขา มันขึ้นอยู่กับความปรารถนาที่จะกระตุ้นการรับรู้ของผู้เล่นตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น

ในการเปิดตัวแคมเปญนี้ ARJEL หวังว่าจะได้รับการถ่ายทอดอย่างกว้างขวางบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก และขอยกย่องการทำงานของ Goodseed Productions ซึ่งเป็นเอเจนซีด้านภาพและเสียงสำหรับความคิดสร้างสรรค์และความเกี่ยวข้องของความสำเร็จ

ที่มา: arjel.fr

ครั้งแรกในวันที่ 4 – 6 มิถุนายนคืองานประชุมสุดยอดเกม EUROMAT ที่รวมอุตสาหกรรมทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกที่สร้างภาคเกมบนบก ตลาดยุโรปมีความสำคัญเสมอสำหรับ BetConstruct และไม่น่าแปลกใจเลยที่บริษัทเพิ่งได้ รับ ใบอนุญาตโรมาเนีย Class II สำหรับโซลูชันการค้าปลีก David Ozararat ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของ BetConstruct จะเข้าร่วมที่ Euromat เพื่อแบ่งปันวิสัยทัศน์ของบริษัทสำหรับอุตสาหกรรมและการพัฒนาตลาด

หลังจากที่ทีมของเราจะเดินทางไปเซอร์เบียเพื่อเข้าร่วมงาน Belgrade Future Gaming Trade Fair ในวันที่ 5 – 6 มิถุนายน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มี Sportsbook, Casino RNG, Virtual Sports และอื่น ๆ อีกมากมาย บริษัทจะสาธิตโซลูชั่นการค้าปลีกที่กว้างขวาง รวมถึง Pocket Betshop, Betting Terminal และ Cashier Client หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของบริษัทและโครงการใหม่ โปรดไปที่ BetConstruct ที่ Stand A3

ในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน BetConstruct ขอเชิญคุณร่วมงาน Russian Gaming Week expo เพื่อพบกับทีมงานของเราและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำเร็จล่าสุดของบริษัท เมื่อการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2018 ใกล้เข้ามา BetConstruct ได้เตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเพื่ออัปเกรดผลิตภัณฑ์และนำเสนอข้อเสนอใหม่ที่น่าสนใจ สำหรับผู้ดำเนินการที่ต้องการใช้กลยุทธ์และโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงนี้ BetConstruct จะแสดงข้อเสนอที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น Sportsbook ชั้นนำของอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับโครงการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งรวมถึงSpringBMEที่อนุญาตให้เริ่มธุรกิจการพนันกีฬาและเกมได้ภายในไม่กี่วัน และFeedConstructผู้จัดหาข้อมูลตามเวลาจริงที่จะให้ข้อมูลอัตราต่อรองการเดิมพันสำหรับ FIFA 2018 อย่างครอบคลุม อย่าลืมเยี่ยมชม BetConstruct ที่บูธ B4 และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอของบริษัท

BetConstruct เป็นผู้พัฒนาและผู้ให้บริการโซลูชันเกมออนไลน์และบนบกที่ได้รับรางวัล โดยมีศูนย์พัฒนา การขาย และการบริการใน 16 ประเทศ

ข้อเสนอที่เป็นนวัตกรรมและได้รับการพิสูจน์แล้วของ BetConstruct รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมถึง Sportsbook, Sports Data Solutions, Retail Solutions, RNG & Live Dealer Casino, VR Casino, Poker, Skill Games, Fantasy Sports, Social Platform และอีกมากมาย การเพิ่มล่าสุดคือ SpringBME (Business Management Environment) โครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่สมบูรณ์แบบรายแรกในอุตสาหกรรม

พันธมิตรทั้งหมดได้รับประโยชน์จากแพลตฟอร์ม BetConstruct Spring ด้วยเครื่องมือสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและบริการรวมทุกอย่างที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตและช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย ตั้งแต่การตั้งค่าแบบสแตนด์อโลนไปจนถึงโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จและไวท์เลเบล BetConstruct มอบโอกาสที่เป็นอิสระให้กับพันธมิตรในการประสบความสำเร็จ

ที่มา: ข่าวอุตสาหกรรมเกมยุโรป

BtoBetและ Betradar ได้ประสานความร่วมมือที่แข็งแกร่งของพวกเขากับผู้นำด้านเทคโนโลยี iGaming BtoBet ภูมิใจที่ได้รับการรับรองอีกครั้งด้วยสถานะ Gold Certified ความร่วมมือระหว่างผู้นำอุตสาหกรรมทั้งสองจะมอบโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับเจ้ามือรับแทงที่กำลังมองหาโซลูชั่นการเดิมพันที่สมบูรณ์แบบเพื่อขยายหรือปรับปรุงกิจกรรมของพวกเขา

การรับรองนี้เป็นการยืนยันเพิ่มเติมถึงความมุ่งมั่นจากตัวแทนของ BtoBet ในการให้บริการที่โดดเด่น โดยบริษัทพยายามที่จะก้าวไปอีกขั้นเพื่อให้เกินความคาดหมายของลูกค้า

ในฐานะพันธมิตรที่ได้รับการรับรองระดับทอง BtoBet รับประกันการสนับสนุนที่ดีที่สุดและการใช้งานโซลูชั่นเทคโนโลยีของ Betradar ได้แก่:

การเดิมพันก่อนการแข่งขัน

เดิมพันสด

ช่องถ่ายทอดสด

บริการจัดการการซื้อขาย และ

โซลูชั่นการเล่นเกม

ความร่วมมือในระดับนี้มอบให้กับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงข้างต้นได้สำเร็จและปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูงของ Betradar เท่านั้น ตลอดกระบวนการรับรองที่เข้มงวด BtoBet ได้แสดงความมุ่งมั่นและระเบียบวินัยที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริการทั้งหมดที่มีให้นั้นเป็นปัจจุบันและบูรณาการตามคำแนะนำของ Betradar ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับบริการของ Betradar

เกี่ยวกับ BtoBet:

BtoBet เป็นบริษัทข้ามชาติและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีประสบการณ์ 20 ปีในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านไอที การเงิน โทรคมนาคม อีคอมเมิร์ซ และการธนาคาร มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อเทคโนโลยีและลงทุนอย่างกว้างขวางในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ประสบการณ์ที่ได้รับในสภาพแวดล้อมขั้นสูงเหล่านี้ช่วยให้ BtoBet มีวิสัยทัศน์ในอุตสาหกรรมการเดิมพัน iGaming และ Sports ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความต้องการของตลาด จับกระแสการเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์ความต้องการของเจ้ามือรับแทงและผู้ดำเนินการ BtoBet เป็นพันธมิตรที่แท้จริงในด้านเทคโนโลยี โดยนำเสนอแพลตฟอร์มและบริการแบบสแตนด์อโลนสำหรับอุตสาหกรรม iGaming และ Sports Betting ขึ้นอยู่กับทีมพัฒนาที่มีความสามารถและได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนการจัดการแบบวันต่อวันแก่ลูกค้า BtoBet อนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ซ้ำใครในตลาด โดยเปิดโอกาสให้พวกเขาปรับแต่งข้อเสนอของตนเองได้อย่างสมบูรณ์สำหรับการเดิมพันกีฬาและธุรกิจ iGaming มือถือออนไลน์และการค้าปลีก BtoBet มีสาขาทางเทคนิคพร้อมทีมนักพัฒนาขนาดใหญ่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องใน Skopje, Ohrid, Bitola, Belgrade, Nish, Tirana และ Rome มอลตาเป็นเจ้าภาพศูนย์การค้าและการตลาด เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่:www.btobet.com

ที่มา: ข่าวอุตสาหกรรมเกมยุโรปสโมสรฟุตบอลอังกฤษ Derby County ได้ประกาศว่า 32Red บริษัทคาสิโนออนไลน์ในสหราชอาณาจักรจะเป็นผู้สนับสนุนหลักรายใหม่ของสโมสรสำหรับแคมเปญ 2018/19

โลโก้ 32Red จะถูกวางไว้ที่ด้านหน้าของชุดแข่ง Umbro ทีมชุดใหญ่ทั้งหมดสำหรับฤดูกาลที่จะถึงนี้ เช่นเดียวกับเสื้อจำลองสำหรับผู้ใหญ่ทั้งหมด

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการเป็นหุ้นส่วนและการต่อสัญญาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งจะเห็น Rams สวมเพชรคู่อันโด่งดังบนสนามจนถึงปี 2022 Umbro จะผลิตคอลเลกชั่นสำหรับฤดูกาล 2018/19 ในสนามอีกครั้งสำหรับทีมดาร์บี้ ทีมผู้บริหาร ตลอดจนชุดกีฬาจำลองอีกครั้ง สำหรับผู้สนับสนุน Rams

แฟน ๆ ดาร์บี้จะได้รับโอกาสครั้งแรกในวันพรุ่งนี้ (31 พฤษภาคม) เพื่อชมเสื้อเหย้า Umbro ใหม่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับฤดูกาลหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dcfc.co.uk

นอกจากนี้ ความร่วมมือกับสโมสรจะให้บริการ 32Red ซึ่งเป็นคาสิโนออนไลน์ที่ชนะรางวัลหลายรายการของสหราชอาณาจักร พร้อมด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลรอบสนามกีฬา Pride Park เพื่อเพิ่มการรับรู้ถึงแบรนด์ของพวกเขา

32Red จะจัดกิจกรรมและการแข่งขันสำหรับผู้สนับสนุน Rams ในอนาคตอันใกล้ – รายละเอียดจะได้รับการยืนยันใน dcfc.co.uk

Ashley Peden หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรของ Derby County กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีและตื่นเต้นอย่างมากที่ได้เป็นพันธมิตรกับ 32Red ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Kindred Group และโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะมอบให้”

“32Red เป็นแบรนด์ปัจจุบันที่มีความคิดก้าวหน้า และเป็นแบรนด์ที่มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการสนับสนุนสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียง และเราตื่นเต้นที่พวกเขาจะได้เป็นผู้สนับสนุนเสื้อหลักของดาร์บี้ เคาน์ตี้ในฤดูกาล 2018/19

“เราตั้งตารอที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างสองแบรนด์ของเราทั้งในและนอกสนามในปีหน้า และเราขอขอบคุณ Kindred Group สำหรับการสนับสนุนของพวกเขา”

Neil Banbury ผู้จัดการทั่วไปในสหราชอาณาจักรกล่าวว่า “เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Derby County ซึ่งเป็นสโมสรแบบดั้งเดิมและประสบความสำเร็จ เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ตกลงกับสโมสรในการตกลงเป็นหุ้นส่วนหลักของสโมสร ซึ่งจะเห็นตรา 32Red ที่ด้านหน้าของเสื้อและชุดฝึกซ้อม

“เราตั้งตารอที่จะสร้างประวัติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในการเป็นสปอนเซอร์ฟุตบอลและมอบความตื่นเต้นและความบันเทิงให้กับ Ramsfans ซึ่งทำให้ 32Red เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์ ความทะเยอทะยานของสโมสรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน และเราขออวยพรให้สโมสรและแฟนๆ ประสบความสำเร็จในการผลักดันสู่พรีเมียร์ลีก”ลาลีกาลีกฟุตบอลชั้นนำของ สเปนได้ลงนามในข้อตกลงกับ ManBetX ซึ่งเป็นแบรนด์การพนันระดับโลกในมอลตา ซึ่งเจ้ามือรับแทงจะกลายเป็นหุ้นส่วนเอเชียแต่เพียงผู้เดียวของลีกตลอดทั้งฤดูกาล 2018–2019

ข้อตกลงดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการเสนอราคาของลีกสเปนอย่างมากในการรวมตำแหน่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแห่งหนึ่งของโลก

การพูดในงานเปิดตัวที่สำนักงานใหญ่ของ LaLiga ในมาดริด LaLiga และ ManBetX พยายามที่จะเน้นถึงผลประโยชน์ร่วมกันของความสัมพันธ์ใหม่

Gregory Bolle หัวหน้าฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศของลาลีกากล่าวว่า “เอเชียเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของเรา ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้เรามีส่วนร่วมอีกครั้งกับแฟนๆ ลาลีกาเอเชียหลายล้านคน”

“อันที่จริงแล้ว เนื่องจากผลการแข่งขันกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสโมสรลาลีกาในยุโรป ฟุตบอลสเปนยังคงเป็นที่อ้างอิงสูงสุดทั่วโลก และเป็นเหตุผลที่ลาลีการ่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำและมีความทะเยอทะยานเช่น ManBetX”

Luis Álvarez-Cervela โฆษกของ ManBetX กล่าวเสริมว่า: “ข้อตกลงของเรากับลาลีกาจะช่วยขยายไม่เพียงแค่แบรนด์การแข่งขันฟุตบอลในเอเชียเท่านั้น แต่จะทำให้แบรนด์ของ ManBetX เติบโตขึ้นด้วย”

ที่มา: Sportspromedia.com

รายได้ของสเปนจากตลาดเกมออนไลน์หรือ GGR ในไตรมาสแรกแตะ 163.3 ล้านยูโร ตัวเลขดังกล่าวลดลงร้อยละ 5.69 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.85 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560

สิ่งนี้แสดงโดยข้อมูลที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการทั่วไปเพื่อการควบคุมการพนัน ( DGOJ ) ในรายงานเกี่ยวกับภาคเกมออนไลน์ ซึ่งระบุว่ากลุ่มการเดิมพันมีอัตราการเติบโตจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วที่ 15.89 ร้อยละด้วยความยับยั้งชั่งใจเมื่อเทียบกับประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 20.38 ในปี 2558 ร้อยละ 30.33 ในปี 2559 และร้อยละ 20.48 ในปี 2560)

การเติบโตนั้นเกิดจากการเดิมพันกีฬาคู่กันโดยเฉพาะ ทั้งการเดิมพันแบบดั้งเดิมที่เพิ่มขึ้น 13.35 เปอร์เซ็นต์ และการเดิมพันสดด้วยการเติบโต 18.84 เปอร์เซ็นต์

บิงโกยังมีการเติบโตในไตรมาสนี้ด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีที่ 29.87 เปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้ยังคงรักษาแนวโน้มที่เริ่มต้นในปี 2559 ซึ่งเป็นไตรมาสที่มีการเติบโต 9.80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังคงอยู่ในปี 2560 โดยมีการเติบโต 23.10 เปอร์เซ็นต์

ในส่วนของคาสิโน การเติบโตสูงสุดเกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2018 โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีที่ 51.02 เปอร์เซ็นต์ สถานการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2558 โดยมีอัตราการเติบโตประจำปีในไตรมาสแรกอยู่ที่ร้อยละ 38.62 ในปี 2558 105.04 เปอร์เซ็นต์ในปี 2559; ร้อยละ 49.00 ในปี 2560 การเติบโตนี้มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมของเครื่องจักรแห่งโอกาสตั้งแต่เปิดตัวในการผลิตในปี 2558 และนำไปสู่ส่วนแบ่งการตลาดของคาสิโนที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับส่วนอื่น ๆ ที่เหลือ

การแข่งขันมีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีลดลงถึง 80.20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนนี้แสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติโดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงประจำปีในไตรมาสแรกของปี 2015 ที่ −47.91 เปอร์เซ็นต์; ร้อยละ 88.53 ในปี 2559; −37.83 เปอร์เซ็นต์ในปี 2560 ผลลัพธ์โดยรวมคือส่วนแบ่งการตลาดของการแข่งขันในส่วนอื่น ๆ ลดลง

โป๊กเกอร์นำเสนอพฤติกรรมในไตรมาสแรกนี้ค่อนข้างแตกต่างจากปีก่อน เนื่องจากมีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่อปีที่ 41.59 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกับเกมอื่นๆ ดูเหมือนว่าจะกลับแนวโน้มขาลงของปีก่อนหน้าที่เริ่มต้นอย่างอ่อนแอในไตรมาสแรกของปี 2017 (อัตราการเปลี่ยนแปลงประจำปีในไตรมาสแรกคือ −5.00 เปอร์เซ็นต์ในปี 2015, −12.03 เปอร์เซ็นต์ในปี 2016 และ 2. 51 เปอร์เซ็นต์ในปี 2016 2560).

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการสังเกตพฤติกรรมที่ดีขึ้นของโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์มากกว่าโป๊กเกอร์เงินสด ในไตรมาสแรกมีอัตราเป็นบวกเป็นครั้งแรกทั้งในเกมเงินสด (ร้อยละ 29.95) และเกมการแข่งขัน (ร้อยละ 50.23)

การใช้จ่ายด้านการตลาดในไตรมาสนี้อยู่ที่ 76.26 ล้านยูโร โดยมีการเติบโตต่อปีที่ร้อยละ 35.79 และแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพันธมิตร 6.26 ล้านยูโร € 3.16 ล้านสปอนเซอร์; โปรโมชั่น 25.39; และค่าโฆษณา 41.45 ล้านยูโร

ค่าเฉลี่ยรายเดือนของผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่คือ 796,331 ซึ่งแสดงถึงการเติบโต 24.36 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ค่าเฉลี่ยรายเดือนของการลงทะเบียนใหม่คือผู้ใช้ 267,856 ราย โดยมีการเติบโตต่อปีที่ 27.87 เปอร์เซ็นต์Armen Sargsyan ประธานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้พบกับ Vahe และ Vigen Badalyan ผู้ก่อตั้ง SoftConstruct ในสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ประมุขแห่งรัฐได้เยี่ยมชมรอบ ๆ วิทยาเขตของ SoftConstructเพื่อพบปะกับทีมและทำความคุ้นเคยกับโซลูชันที่บริษัทจัดหาให้ เมื่อการเยี่ยมชมดำเนินไปแขกผู้มีเกียรติได้มีโอกาสพูดคุยกับพนักงานของบริษัทและเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดของ BetConstructรวมถึงการเปิดตัวใหม่ ผู้ก่อตั้ง Vigen และพี่น้อง Vahe Badalyan แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในอนาคตเกี่ยวกับการพัฒนาบริษัทและการเติบโตของภาคไอทีในประเทศ ประธานาธิบดี Armen Sargsyan รู้สึกประทับใจกับขนาดที่ SoftConstruct พัฒนามาตลอด 15 ปี