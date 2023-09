สมัครเว็บไฮโล ฤดูกาล 2023 ได้ที่คาสิโนเพนซิลเวเนีย

สมัครเว็บไฮโล พวกเขาเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายแรกๆ ใน PA ที่ยื่นขอใบอนุญาตการพนันกีฬาและ BetPARX Sportsbook ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเวเนียและถูกกฎหมายในการใช้งาน แอปสปอร์ตบุ๊คมีให้บริการบนiOS และ Android เช่นเดียวกับแอปเดิมพันกีฬาที่แนะนำด้านล่าง

รหัสโปรโมชั่น BetPARX PA และโบนัสการลงทะเบียนในปี 2023

ปัจจุบัน BetPARX Sportsbook เสนอโบนัสประกันเดิมพันครั้งแรกให้กับลูกค้าใหม่สูงถึง $750ด้วยการฝากครั้งแรก เยี่ยมชมสปอร์ตบุ๊คออนไลน์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอการเดิมพันกีฬาล่าสุดใน PAและอ่านรายละเอียด

ไม่จำเป็นต้องมีรหัสโปรโมชั่นเพื่อรับข้อเสนอต้อนรับของ BetPARX Sportsbook

โปรแกรมสะสมคะแนนการเดิมพันออนไลน์ของ BetPARX

BetPARX Casino ดำเนินโปรแกรมสะสมคะแนนที่เรียกว่าXclubซึ่งคุณสามารถเชื่อมโยงกับบัญชี BetPARX Sportsbook ออนไลน์ของคุณได้ โปรแกรมปัจจุบันสำหรับผู้เล่นคาสิโนเสนอการเล่นสล็อตฟรี $ 10สำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่ เช่นเดียวกับโปรแกรมสะสมคะแนนส่วนใหญ่ ยิ่งคุณเดิมพันมากเท่าไร ระดับที่คุณได้รับก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

คุณเริ่มต้นที่ระดับผู้เล่นและสะสมคะแนนภายในหกเดือนเพื่อเป็นพรีเมี่ยมหรืออีลิท จากนั้น คุณจะอยู่ในระดับนั้นต่อไปอีกหกเดือน โดยจะได้รับรางวัล เช่น เล่นฟรี บริการเครื่องดื่มชั้นนำฟรี และบริการตามลำดับความสำคัญ

แอป BetPARX Sportsbook PA

สิ่งที่ทำให้การแต่งงานระหว่าง BetPARX Casino และผู้ให้บริการที่ Kambi เป็นการจับคู่ที่น่าดึงดูดใจคือความสามารถในระยะยาวที่ Kambi นำมาสู่โต๊ะผ่านประสบการณ์ในโลกเกมมือถือ

บนหน้าจอหลัก คุณจะเห็นตัวเลือกในการวางเดิมพันในเหตุการณ์สำคัญที่สุดของวัน ลิงค์ด่วนหลาย ลิงค์ เชื่อมต่อคุณกับกีฬาทั้งหมดที่อยู่ในฤดูกาลนี้ นอกจากนี้ยังมีแบนเนอร์ที่ด้านบนของหน้าจอที่แสดงโปรโมชั่น ข้อเสนอ และบูสเตอร์เดิมพันล่าสุด

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการค้นหาดังนั้นคุณจึงสามารถเดิมพันกีฬาใดๆ ในโลกที่คุณสามารถหาได้ วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มค้นหาคือการคลิกเมนูแบบเลื่อนลงด้านซ้ายบน หากคุณกำลังมองหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ การเข้าสู่ระบบ หรือการเข้าถึงการสนับสนุน คุณสามารถใช้ไอคอนที่ส่วนบนขวาของหน้าแรกของแอปได้

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม แอปของ BetPARX Casino ใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในขอบเขตของรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเล่น

ซอฟต์แวร์สปอร์ตบุ๊คของ BetPARX

คุณสมบัติที่สำคัญของสปอร์ตบุ๊ค PAคือง่ายต่อการค้นหาสิ่งที่คุณกำลังมองหาและโหลดได้อย่างรวดเร็ว

การใช้เครื่องมือเมนูที่มุมซ้ายบน คุณสามารถเลื่อนลงและเลือก “การเดิมพันกีฬา” เพื่อดูว่ามีการเดิมพันใดบ้างที่นำเสนอในปัจจุบัน

เมื่อคุณอยู่ในหน้า Landing Page ของการเดิมพันกีฬา คุณจะเห็นเมนูแบบเลื่อนลงด้านซ้ายรายการที่สอง หากคุณคลิก คุณจะพบหมวดหมู่กีฬา และเมื่อคุณเลือกกีฬาและลีกเส้นต่างๆ จะแสดงที่กึ่งกลางหน้าจอ

คุณจะสังเกตเห็นว่าเมนูที่ด้านบนของหน้าจอทำให้คุณสามารถสลับระหว่างตัวเลือกที่มีได้ เช่น การเดิมพันฟิวเจอร์ส และการเดิมพันที่มีอยู่ทั้งหมดภายในกีฬาที่กำหนด

เมื่อคุณเลือกเกมหรือ ข้างที่จะเดิมพันในที่สุดสลิปเดิมพันจะเลื่อนขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ ในป๊อปอัปนั้น คุณสามารถป้อนจำนวนเงินที่คุณต้องการเดิมพันและคลิก “วางเดิมพัน” เพื่อดำเนินการลง

การลงทะเบียนบัญชีเดิมพันกีฬาของ BetPARX

สมมติว่า Kambi ไม่ต้องการสร้างวงล้อขึ้นมาใหม่ด้วยแอพใหม่สำหรับ BetPARX Sportsbook การลงทะเบียนควรจะทำได้ง่าย แอป DraftKings ปัจจุบันต้องการเพียงคุณ:

ชื่อ

วันเกิด

ที่อยู่ทางกายภาพ

หมายเลขโทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล

ตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขประกันสังคม ของคุณ

จากนั้นคุณจะถูกขอให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้เล่นยังสามารถเลือกใช้สิ่งที่เรียกว่า “ การรับรองความถูกต้องที่รัดกุม ” ซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งที่จะส่ง PIN ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เล่นทุกครั้งที่พยายามเข้าสู่ระบบ

คุณยังสามารถปรับการตั้งค่าบัญชีเพื่อจำกัดเงินฝากและจำนวนเดิมพันของคุณได้

คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีจึงจะลงทะเบียนบัญชีในเพนซิลเวเนียได้อย่างถูกกฎหมาย

การฝากเงินในแอป BetPARX PA

ในปัจจุบัน มีตัวเลือกการฝากเงินมากมายสำหรับลูกค้า BetPARX แต่โปรดทราบว่าบางตัวเลือกที่คุณอาจคุ้นเคยในตลาดเช่นนิวเจอร์ซีย์ไม่มีให้บริการ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถใช้เพื่อฝากเงินได้ในปัจจุบัน:

Play+ บัตรเติมเงิน

บัตรเดบิตมาสโทร

วีซ่า/มาสเตอร์การ์ด/ดิสคัฟเวอร์

ACH/เช็คอิเล็กทรอนิกส์

โอนเงินผ่านธนาคาร

เงินสดที่ กรง BetPARX

ตรวจสอบ

ชำระเงิน NearMe

โปรดทราบว่าขณะนี้ PayPal และบัตรเครดิตยังไม่เป็นตัวเลือกในการฝากเงิน อย่างไรก็ตามนั่นเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต

การถอนเงินในแอปเดิมพันกีฬา BetPARX

ปัจจุบันลูกค้าสามารถเลือกวิธีการถอนเงินได้สี่วิธี พวกเขาคือ:

Play+บัตรเติมเงิน

ACH/เช็คอิเล็กทรอนิกส์

เงินสดที่ กรง BetPARX

ตรวจสอบ

ตลาดการเดิมพันกีฬาของ BetPARX

ภาพหน้าจอของ Parx Sportsbook

BetPARX เสนอไลน์เดิมพันกีฬาออนไลน์ที่เป็นประโยชน์ ตัวเลือกที่หลากหลายจะทำให้นักพนันกีฬาส่วนใหญ่ชื่นชอบการเล่นในอเมริกาเหนือ

แน่นอนว่าNFLอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการ สปอร์ตบุ๊คออนไลน์ของ BetPARX มีไลน์NFL ให้เลือกมากมาย ตั้งแต่ค่าสเปรดปกติและสูง/ต่ำ จากเส้นคาดการณ์ล่วงหน้าไปจนถึงฟิวเจอร์สทุกประเภท แฟนฟุตบอลจะมีความสุขที่นี่ เช่นเดียวกับฟุตบอลวิทยาลัย นอกจากนี้ BetPARX จะมีลีกฟุตบอลแคนาดาและไลน์ฟุตบอลในสนาม ด้วย

ในส่วนของสาขาวิชาอื่น ๆ คุณจะ เห็นรายการทั่วไปทั้งหมด รวมถึงบาสเกตบอลเบสบอลฮอกกี้ และกีฬาต่อสู้ BetPARX มีข้อเสนอบาสเก็ตบอลที่เอื้อเฟื้อเป็นพิเศษ ผู้ที่กำลัง มองหากิจกรรมนอก NBA จะพบกับFIBA ​​Champions LeagueและLiga ACB

เมื่อเราย้ายออกจากรายการเอก คุณจะพบกับ สนามกอล์ฟมากมาย เช่น PGA , LPGAและ European Tour; เช่นเดียวกับเทนนิสมวยและ มอเตอร์สปอร์ต

นอกจากนี้ยังมีเมนูเดิมพันฟุตบอลมากมาย รวมถึงการเดิมพันในเกมฟุตบอลโลกหญิงที่เปิดให้เล่นเมื่อเปิดตัว

ประเภทการเดิมพันที่ใช้ได้

คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการเดิมพันแบบชนะ/แพ้แบบตรงบนมันนี่ไลน์หรือสเปรดพอยต์ ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางใหม่ของ BetPARX Sportsbook อย่างไรก็ตาม ในโลกของการเดิมพันกีฬา (และสิ่งที่ BetPARX นำเสนอ) การเดิมพันเหล่านั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

ผู้เล่นสามารถคาดหวัง:

พาร์เลย์ (การเดิมพันที่รวมการเดิมพันอื่น ๆ สองรายการขึ้นไป)

การเดิมพันข้อเสนอ (ผลลัพธ์ส่วนบุคคลหรือทีมภายในเหตุการณ์ที่เลือก)

ทีเซอร์ (การเดิมพันที่เปลี่ยนจุดกระจายไปในทิศทางเดียวหรืออย่างอื่น)

สูง/ต่ำ (เดิมพันคะแนนรวมที่ทำโดยทั้งสองทีมในการแข่งขันโดยไม่คำนึงถึงผู้ชนะ)

ความนิยมในการเดิมพันฟิวเจอร์สหมายความว่าผู้เล่นในเพนซิลเวเนียมีแนวโน้มที่จะเห็นเมนูตัวเลือกเหล่านี้ทั้งหมดเช่นกัน คาดหวังได้ทุกอย่างตั้งแต่Super Bowlและ World SeriesไปจนถึงCricket World CupและAustralian Rules Football

เดิมพันสดที่ BetPARX PA Sportsbook

การเดิมพันสดค่อนข้างมีชีวิตชีวาเนื่องจาก BetPARX เสนอการเดิมพันในเกมสำหรับกีฬาหลักทั้งหมด นี่หมายถึงเกม MLB, NBA, NHL และ NFL ที่อยู่บนกระดาน หนังสือเล่มนี้ยังมีฟุตบอลในเกมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกด้วย

เราชอบที่การเดิมพันสดดำเนินไปอย่างรวดเร็วเป็น พิเศษ เราไม่พบความล่าช้าใดๆ เนื่องจากเส้นอัปเดตหลังการขว้างหรือตะกร้าแต่ละครั้ง นอกจากนี้ยังรวดเร็วและง่ายดายในการเพิ่มบางอย่างลงในสลิปพนันของคุณและยืนยันการเดิมพัน หากอัตราต่อรองเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณต้องการวางเดิมพันในเกม แอปจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่คุณจะพยายามเดิมพัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีที่คุณมี

ในขณะที่สปอร์ตบุ๊คจำนวนมากเสนอการเดิมพันพื้นฐานบางประการเมื่อพูดถึงการเดิมพันสด แต่BetPARX สปอร์ตบุ๊คนั้นเหนือกว่าปกติ

ตัวอย่างเช่น เกมเบสบอลเกมหนึ่งที่เราดึงขึ้นมามีมันนี่ไลน์ รันไลน์ และผลรวมในเกม นอกจากนี้ แถบเลื่อนยังช่วยให้คุณดูค่าใช้จ่ายในแต่ละรันไลน์และการเดิมพันรันทั้งหมดได้ ทำให้ผู้คนมีทางเลือกมากมายไม่รู้จบเมื่อพูดถึงความพร้อมของไลน์

นอกจากนี้ ยังมีการเดิมพันสดที่หลากหลาย อีกด้วย BetPARX Sportsbook ไม่เพียงแต่ยึดติดกับการดำเนินการหลักเท่านั้น เราเห็นในไลน์เกมสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น แอคชั่น AHL ซึ่งแสดงให้เห็นว่า PA sportsbook ทำงานอย่างหนักเพื่อให้คุณ มีชีวิตอยู่ อัตรา ต่อรองในเกมสำหรับทุกสิ่ง

รายละเอียดสปอร์ตบุ๊คขายปลีกของคาสิโน BetPARX

ชั่วโมงการทำงาน

วันอาทิตย์ – พฤหัสบดี: เที่ยง – 22.00 น.

วันศุกร์และวันเสาร์: เที่ยง – 23.00 น

ข้อมูลสปอร์ตบุ๊คของ BetPARX

2999 ถนนถนน

เบนซาเลม, PA 19020

1-888-LUV-PARX

ขนาด: 7,400 ตารางฟุต

ที่นั่ง: 196 ที่นั่ง พื้นที่วีไอพีสามแห่งและที่นั่งบาร์ หน้าต่าง

เดิมพันสด: 6

ตู้เดิมพันกีฬาแบบบริการตนเอง: 18

เสียง/วิดีโอ: ผนังสื่อ HD ขนาด 156 ฟุตที่สามารถแสดงเกมได้สูงสุด 36 เกมที่ ในเวลาเดียวกัน.

อาหาร/เครื่องดื่ม: มีบริการอาหารและเครื่องดื่ม เมนูประกอบด้วย “รายการโปรดในวันแข่งขันระดับสูง”

พันธมิตรซอฟต์แวร์: Kambi/GAN

ออนไลน์และมือถือ: BetPARX Online Sportsbook

พันธมิตร BetPARX

BetPARX สร้างความสัมพันธ์กับบริษัทเทคโนโลยีGANในเดือนกรกฎาคม 2018 GAN จะให้บริการแพลตฟอร์มดังกล่าวข้างต้นสำหรับคาสิโนออนไลน์ของ BetPARX

แอปพลิเคชันของ BetPARX ยังเปิดเผยว่าคาสิโนวางแผนที่จะรับข้อมูลกีฬาที่ใด ใบสมัครให้รายละเอียดความร่วมมือกับSports Information Services Limited

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ BetPARX PA

ในที่สุด BetPARX Sportsbook จะเสนอช่องทางต่างๆ ให้ผู้เล่นติดต่อฝ่ายสนับสนุนได้ ขณะนี้มีหน้าคำถามที่พบบ่อยที่ชัดเจนและปุ่มบนไคลเอนต์เดสก์ท็อปที่มุมล่างขวาเพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนแชทสด

หากคุณต้องการติดต่อทีมสนับสนุนทางอีเมล คุณสามารถทำได้โดยติดต่อไปที่p asupport@parxcasino.com ยังไม่มีการสนับสนุนทางโทรศัพท์ในขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดของปี ฤดูกาลฟุตบอลเริ่มต้นขึ้น และคาสิโนในเพนซิลเวเนียก็มีโปรโมชั่นและการแจกของรางวัลอย่างจริงจังพอ ๆ กับที่แฟน ๆ ของพวกเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Eagles และ Steelers

มีบางอย่างสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสถานที่หรือเงินทุน อ่านต่อเพื่อดูว่ามีโปรโมชันใดบ้างที่อยู่ใกล้คุณสำหรับNFLฤดูกาล ใหม่ปี 2023 นี้

ตั๋ว Win Eagles จาก Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟีย

ลูกค้าที่ Live! คาสิโนฟิลาเดลเฟียสามารถรับประโยชน์จากสองโปรโมชั่น

สด! คาสิโนฟิลาเดลเฟียจะมอบรางวัล300,000 ดอลลาร์ในช่วงฤดูกาล NFL ปี 2023 ในการแข่งขันPick’em Challenge ซึ่งแจกจ่ายให้กับผู้ชนะ 280 รายตลอดทั้งปี

สด! สมาชิกรางวัลจะต้องได้รับเครดิต 100 ระดับจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อมีสิทธิ์แล้ว สมาชิกสามารถรูดบัตรสะสมคะแนนที่ตู้ส่งเสริมการขายและทำการเลือกสำหรับสัปดาห์นั้นได้

การแข่งขันจัดขึ้นที่ Live! คาสิโน ฟิลาเดลเฟีย พิตต์สเบิร์กและแมริแลนด์ การคัดเลือกจะต้องมาถึงภายในเวลา 23.59 น. ของ คืนวันเสาร์ โดยผู้ที่เข้าเส้นชัย 10 อันดับแรกในแต่ละสถานที่จะได้รับการเล่นฟรี

การแจกตั๋ว Philly เป็นโปรโมชั่นที่สอง ซึ่งดำเนินไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน สมาชิกรางวัลจะได้รับผลงานตามเครดิตระดับสะสม และจะมีการจับรางวัลในช่วงปลายเดือนเพื่อแจกตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตและการแข่งขันกีฬาในพื้นที่ฟิลาเดลเฟีย แน่นอนว่ารวมถึงเกม Eagles ด้วย

NFL ดูปาร์ตี้ที่ Rivers Casino Pittsburgh

Rivers Casino Pittsburgh มีปาร์ตี้ชมฟุตบอลทุกวันอาทิตย์ในช่วงฤดูกาลปกติ ด้วยทีวีขนาด 86 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง ผนังวิดีโอ LED ขนาด 50×7 จำนวน 2 ตู้ ตู้เดิมพัน 33 ตู้ และหน้าต่างเดิมพัน 6 ช่อง BetRivers Sportsbookมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

มีอาหารและเครื่องดื่มให้เลือกซื้อ โดยมีโต๊ะและเก้าอี้ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง คุณสามารถซื้อที่นั่งเก้าอี้เลานจ์ได้ในราคา 30 ดอลลาร์ หรือจองบูธสำหรับ 5, 8 หรือ 10 คน โดยเริ่มต้นที่250ดอลลาร์

Rivers Casino Philadelphia มีโปรโมชั่น NFL มากมาย

เช่นเดียวกับทรัพย์สินในเครือในพิตส์เบิร์กRivers Casino Philadelphia พร้อมให้บริการคุณในวันแข่งขัน

เพลย์เมกเกอร์ฟุตบอลชาเลนจ์

สมาชิก Rush Rewards สามารถเข้าร่วมPlaymaker Football Challenge ได้ตลอดทั้งฤดูกาล การแข่งขันเริ่มในวันที่ 5 กันยายน และมอบรางวัลทุกสัปดาห์

หากต้องการเล่น ให้ไปที่ตู้ Rush Rewards ระหว่างวันอังคาร เวลา 06.00 น. ถึงวันเสาร์ เวลา 23.59 น. และเลือกว่าใครจะเป็นผู้ชนะหนึ่งในเกมของวันอาทิตย์ ผู้เล่นจะได้รับโอกาสหนึ่งครั้งในแต่ละสัปดาห์ในการเลือกทีมที่ชนะสำหรับทุกเกมที่กำลังจะมาถึงในสัปดาห์นั้น บวกกับคะแนนรวมสำหรับหนึ่งเกมในฐานะไทเบรก

วันอังคารถัดไป ผู้ชนะจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ Rivers Casino และเรื่องราวของ Instagram ผู้ชนะมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการรับรางวัล โดยสามารถเลือกได้ระหว่าง:

ตั๋วฟรีสองใบสำหรับชมเกมเหย้าของ Philadelphia Eagles

เล่นฟรี

เงินสด

วันอาทิตย์

ดูตัวเลือกของคุณสำหรับ Playmaker Football Challenge ในแต่ละสัปดาห์ที่ BetRivers Sportsbook ซึ่งมีตู้วางเดิมพัน 33 ตู้ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และพื้นที่ 5,700 ตารางฟุต รวมถึงผนังทีวีขนาดใหญ่ที่สามารถแสดงเกมได้สูงสุด12 เกมในคราวเดียว

Sunday Funday เพิ่มความตื่นเต้นด้วยการแข่งขันตอบคำถามตลอดสัปดาห์ โดยจะมีการตอบคำถามสดในวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 18.00 น. แขกที่เข้าร่วมสามารถซื้อ เบียร์ Miller Lite มูลค่า 2 ดอลลาร์และ เครื่องดื่ม Simply Spiked Lemonade ในช่วงเวลาดังกล่าว ฮอทด็อกมีจำหน่ายในราคาตัวละ 3 ดอลลาร์ (หรือสองอันราคา 5 ดอลลาร์) ในวันอาทิตย์ เวลาเที่ยงวันถึง 23.00 น

ผู้ชนะรายเดือนสามารถรับตั๋วเข้าชมเกมเหย้าของPhiladelphia Phillies ได้สี่ใบ

ผู้เล่นฟิลาเดลเฟียของ Harrah ชนะด้วยทัชดาวน์ของ Eagles

ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ฟิลาเดลเฟียสามารถรับสิทธิ์เล่นฟรีทุกสัปดาห์ที่ Eagles เล่นที่บ้าน เพียงเข้าร่วมที่Harrah’s Philadelphia ในวันแข่งขัน

โปรโมชั่น NFL Football Pick ‘Em มูลค่า $500K

อยากลองสร้างรายได้ก้อนใหญ่ในฤดูใบไม้ร่วงนี้ดูไหม? เยี่ยมชม Harrah’s Philadelphia และเข้าร่วมโปรโมชัน NFL Football Pick ‘Em มูลค่า 500,000 ดอลลาร์

การแข่งขันเปิดให้สมาชิก Caesars Rewards ทุกคน และผู้เข้าร่วมต้องเลือกผู้ชนะเกม NFL ประจำสัปดาห์ตามชื่อ สามารถเลือกได้สำหรับเกมที่กำลังจะมาถึงภายในกรอบเวลาสองวันตั้งแต่วันพุธจนถึง 15 นาทีก่อนการแข่งขันฟุตบอลคืนวันพฤหัส

ผู้เข้าเส้นชัย 10 อันดับแรกจะได้รับรางวัลในแต่ละสัปดาห์ และจะต้องกลับมายังที่พักอีกครั้งในวันพุธหรือพฤหัสบดีถัดไปเพื่อดูว่าพวกเขาชนะหรือไม่ ต้องรับรางวัลก่อนเริ่มการแข่งขันในคืนวันพฤหัสบดี รางวัลมีดังนี้:

ที่ 1: เล่นฟรี $250 หรือเครดิตรางวัล 25,000

อันดับที่ 2: เล่นฟรี $200 หรือเครดิตรางวัล 20,000

อันดับที่ 3 – 5: เล่นฟรี$100 หรือเครดิตรางวัล 10,000

วันที่ 6 – 10: เล่นฟรี$50 หรือเครดิตรางวัล 5,000

ทัชดาวน์ 7 ดอลลาร์

มาในวันอาทิตย์ สมาชิก Caesars Rewards ทุกคน สามารถมีสิทธิ์เล่นสล็อตฟรี $7 ทุกครั้งที่ Eagles ทำทัชดาวน์ระหว่างเกมในบ้าน เพียงไปที่ตู้ส่งเสริมการขายและรูดบัตรรางวัลของคุณในช่วงสี่ชั่วโมงก่อนเริ่มการแข่งขัน เท่านี้คุณก็พร้อมแล้ว!

ทุกทัชดาวน์ของ Eagles คุณจะได้รับ$7 โดยจ่ายในช่วงพักครึ่งและหลังเกม ประตูในสนามหรือคะแนนใดๆ ของฝ่ายค้านไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการเล่นฟรี ถึงกระนั้น การรุกที่มีพลังสูงของ Eagles จะให้โอกาสมากมายในการรับเงินฟรีสำหรับทุกคนในอาคารในวันที่มีเกมเหย้า

Parx Casino มอบโปรโมชั่น Bank on the Birds

South Philadelphia Race and Sportsbook ของ Parx Casino มีพื้นที่ 27,000 ตารางฟุต จอมอนิเตอร์ความละเอียดสูงกว่า 100 จอ และเมนูอาหารและเครื่องดื่มเต็มรูปแบบ สถานที่ตั้งของ PA ขึ้นชื่อในด้านบรรยากาศการพนันที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสปอร์ตบุ๊คก็เหมาะกับรูปแบบนั้น

คุณยังสามารถทำให้ Eagles เหงื่อออกได้จากพื้นคาสิโนด้วยโปรโมชั่นBank on the Birds ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นในทุก ๆ เกมของ Eagles และเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่น่าดึงดูดที่สุดในประเทศ โดยให้ผู้เล่นที่กระตือรือร้นทุกคนมีโอกาสชนะรางวัล$500โดยไม่มีข้อกำหนดนอกหลักสูตร

คาสิโนจะเลือกสล็อตแบงค์หรือเกมบนโต๊ะในหลุมทุกๆ 15 นาทีและทุกคนที่เล่นที่ธนาคารหรือโต๊ะนั้นจะได้รับเงินรางวัล 500 ดอลลาร์ในการเล่นสล็อตฟรีหรือแมทช์เพลย์ มันง่ายมากจริงๆ เพียงตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้การเล่นฟรีของคุณภายใน 30 วัน ไม่เช่นนั้นมันจะหมดอายุ

เลือกแชมป์ที่คาสิโนฮอลลีวูดของรัฐเพนซิลวาเนีย

สถานที่ตั้ง คาสิโนฮอลลีวูดในเพนซิลเวเนีย (สนามแข่งม้าแห่งชาติเพนน์ และเดอะมีโดวส์) เสนอ โปรโมชั่น เลือกแชมป์สำหรับเกมฟุตบอลวันอาทิตย์และวันจันทร์

สมาชิก Penn Play สามารถเยี่ยมชมตู้การตลาดได้ทุกเมื่อก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Pick’em ซึ่งจะมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ 30 รายในแต่ละสัปดาห์