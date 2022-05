สมัครเว็บ SBOBET สมัครเล่น SBOBET แทงบอลสโบเบ็ต สมัครเว็บบอล SBOBET สมัครเว็บสโบเบ็ต สมัครเว็บสโบ สมัครเล่นคาสิโน SBOBET สมัคร SBOBET คาสิโน สมัคร SBOBET สล็อต สมัคร SBOBET มือถือ เว็บคาสิโน SBOBET คาสิโน SBOBET เว็บบาคาร่า SBOBET บาคาร่า SBOBET เว็บสโบเบ็ต เว็บแทงบอลสโบเบ็ต แทงบอล SBOBET สมัครแทงบอล SBOBET สมัครสมาชิก SBOBET สมัครเว็บบอล SBOBET สมัครเว็บสโบเบ็ต สมัครเว็บสโบ

วยข่าวของข้อเสนอที่ถูกดึง ไทม์ไลน์ของ Golden State ในการอนุญาตให้มีการเดิมพันกีฬาเปลี่ยนเป็นรอบการเลือกตั้งปี 2022 ซึ่งหมายความว่าการเดิมพันกีฬาที่ถูกต้องตามกฎหมายครั้งแรกในรัฐจะเป็นไปได้ในปี 2566

เมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อต้นเดือนนี้ดูเหมือนว่าจะมีแรงผลักดันสำหรับการเรียกเก็บเงินที่ได้รับการสนับสนุนจาก Dodd และ Assemblyman Adam Gray (D-Merced) ที่จะตั้งคำถามเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาต่อหน้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐแคลิฟอร์เนียในการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ กลับกลายเป็นลางร้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อวุฒิสมาชิกของรัฐยกเลิกการพิจารณาร่างกฎหมายซึ่งเดิมกำหนดไว้สำหรับวันที่ 18 มิถุนายน

ภายใต้ข้อเสนอของด็อด/เกรย์ สมมติว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงนามในนั้น คาสิโนและสนามแข่งม้าเกือบ 70 แห่งของรัฐในสี่มณฑลสามารถเสนอการพนันกีฬาค้าปลีกโดยเร็วที่สุดในปีหน้า นอกจากนี้ยังมีการขยายไปสู่การเดิมพันมือถือในสถานที่ในปี 2022 โดยมีการวางเดิมพันออนไลน์ทั่วทั้งรัฐในปี 2566

ไม่รวมเผ่า

หน่วยงานการเล่นเกมของชนเผ่าในแคลิฟอร์เนียสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ต่อปี ทำให้กลุ่มเหล่านี้มีอิทธิพลทางการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ และพวกเขาไม่เคยอยู่เบื้องหลังความพยายามของ Dodd/Gray ด้วยเหตุผลหลายประการ

เหตุผลหลักประการหนึ่งที่หน่วยงานการเล่นเกมของชนพื้นเมืองคัดค้านการเรียกเก็บเงินนั้นเป็นเพราะในขณะที่ห้องบัตร Golden Stateถูกละทิ้งจากด้านการเดิมพันกีฬาของสมการ กฎหมายจะให้สถานที่เหล่านั้นมีสิทธิตามรัฐธรรมนูญในการเสนอเกมบนโต๊ะ เช่น แบล็กแจ็กและรูเล็ต ชนเผ่าต่างๆ คัดค้านมาตรการดังกล่าวมาเป็นเวลานาน โดยอ้างว่าเป็นการคุกคามต่อความผูกขาดของพวกเขาที่มีต่อรัฐ

ในการให้สัมภาษณ์กับBloomberg Dodd กล่าวว่ามี “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายอย่างมีนัยสำคัญ” ที่ต้องการมีส่วนร่วม และเนื่องจากการระบาดของ COVID-19 การรวมกลุ่มเหล่านั้นเข้าด้วยกันจึงเป็นเรื่องยาก

Casino.orgโทรไปที่สำนักงานของ Dodd และ Grey ก่อนเผยแพร่บทความนี้

ปีที่แล้ว ชนเผ่าต่างๆ ได้เปิดเผยไดรฟ์ลงคะแนนเดิมพันกีฬาของตัวเอง – หนึ่งที่จะจำกัดความพยายามไปที่คาสิโนของพวกเขาในขณะที่เก็บห้องไพ่ไว้ไม่ให้ปะปน ความพยายามนั้นยังคงมีชีวิต แม้ว่าชนเผ่าต่างๆ จะฟ้องร้องรัฐต่อเวลามากขึ้น โดยอ้างว่าความพยายามในการรวบรวมลายเซ็น 997,139 รายชื่อเพื่อนำมาตรการในการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายน 2020 ถูกขัดขวางโดย coronavirusและคำสั่งที่พักพิงของรัฐ

อิทธิพลมาก

ในรัฐโกลเดน สเตท ชนเผ่าต่างๆ มีน้ำหนักมาก – แกว่งไกวซึ่งสามารถวัดได้เป็นดอลลาร์ ตัวอย่างเช่น ในรอบการเลือกตั้งปี 2018 รัฐบาลชนเผ่าได้บริจาคเงินเกือบ 826,000 ดอลลาร์ให้กับรัฐบาล Gavin Newsom (D-CA) ตามข้อมูลของVote Smart

อัยการสูงสุดซาเวียร์ เบเซอร์รา พรรคประชาธิปัตย์ที่ถูกกล่าวหาว่าชอบชนเผ่ามากกว่าห้องบัตร ได้รับเงินจำนวน 159,900 ดอลลาร์จากรัฐบาลชนเผ่าสำหรับการหาเสียงในปี 2018

สำหรับส่วนของเขา นิวซัมเงียบเกี่ยวกับ สมัครเว็บ SBOBET การพนันกีฬา ไม่รับรองหรือเย้ยหยันแนวคิดนี้ อย่างไรก็ตาม รัฐแคลิฟอร์เนียประสบปัญหาขาดแคลนเงินจำนวน 54 พันล้านดอลลาร์หลังเกิดการระบาดของไวรัสโคโรน่า และต้องการรายได้มากจนนักการเมืองยอมให้ขึ้นภาษีน้ำมันมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม แม้ว่ารัฐจะเก็บภาษีน้ำมันสูงที่สุดในประเทศและมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 15.5% ณ วันที่ 30เมษายน

UFC Fight Island เปิดเผยแล้ว League ประกาศสี่กิจกรรมกรกฎาคมในอาบูดาบี

โพสต์เมื่อ: มิถุนายน 9, 2020, 12:10น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 9 มิถุนายน 2020, 12:37น.

ความเชี่ยวชาญ: การเล่นเกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การเดิมพันที่แปลกใหม่ , การเมือง .

UFC Fight Island เป็นของจริง สถานที่ที่เปิดเผยอยู่ในอาบูดาบีและจะใช้สำหรับสี่เหตุการณ์ในเดือนหน้า เริ่มด้วย UFC 251 นำโดย Kamaru Usman และ Gilbert Burns ในการแข่งขันชิงแชมป์รุ่นเวลเตอร์เวท

อัตราต่อรอง MMA ของ UFC Fight Island

UFC Fight Island ในอาบูดาบีจะเป็นเจ้าภาพจัดการ์ด MMA สี่ใบในเดือนหน้า (ภาพ: UFC/Casino.org)

หลังจากการเก็งกำไรนานกว่าสองเดือน Dana White ประธาน UFC เปิดเผยว่า Fight Island อยู่บนเกาะ Yas ในอาบูดาบี

เราเกิดความคิดที่จะต่อสู้ที่ Fight Island เพราะเราต้องการจุดหมายปลายทางเพื่อจัดงานระดับนานาชาติในช่วงการแพร่ระบาดทั่วโลก โครงสร้างพื้นฐานที่เรากำลังสร้างจะเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับนักสู้ที่ไม่เคยมีมาก่อน – จากสนามประลอง สถานที่ฝึกส่วนตัว และแปดเหลี่ยมบนเกาะ – มันจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่มี ของเราจะไม่มีวันลืม ฉันรอไม่ไหวแล้ว” ไวท์อธิบาย

UFC 251 จะลงในวันที่ 11 กรกฎาคมที่ Fight Island จะมีสามไฟต์ชิงแชมป์ นอกเหนือจาก Usman vs. Burns แล้ว Alexander Volkanovski กับ Max Holloway จะต่อสู้เพื่อเข็มขัดรุ่นเฟเธอร์เวท และ Petr Yan กับ Jose Aldo จะปะทะกันในรุ่นแบนตัมเวต

การต่อสู้ UFC ครั้งสุดท้ายในอาบูดาบีคือ UFC 242 ในเดือนกันยายน 2019 นำโดย Khabib Nurmagomedov กับ Dustin Poirier Khabib ชนะในรอบที่สามโดยการซับมิชชันแบบเปลือยเปล่า Khabib เป็นที่ชื่นชอบอย่างมากที่ -450 นักพนันชนะเพียง 22.22 ดอลลาร์สำหรับการเดิมพันทุกๆ 100 ดอลลาร์

UFC 251 ราคาต่อรอง

The Westgate SuperBook เปิดบรรทัดไม่นานหลังจากที่ White เปิดเผยตำแหน่ง Fight Island และการ์ดสำหรับ UFC 251

ในพาดหัว Usman (16-1) ได้รับการสนับสนุนให้ป้องกันเข็มขัดมวยปล้ำของเขาที่ -210 และ Burns (19-3) รองชนะเลิศที่ +180 อุสมานไม่แพ้ไฟต์ UFC ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 และไม่เคยตกรอบเลย

ในการแข่งขันชิงแชมป์รุ่นเฟเธอร์เวท (Volkanovski เอาชนะ Holloway ที่ UFC 245 ในลาสเวกัสเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว) Volkanovski (21-1) เป็นรายการโปรดที่ -170 ฮอลโลว์เป็นหมาที่ +150

และในการแข่งขันชิงแชมป์รุ่นแบนตัมเวตว่างนั้น ยาน (14-1) ได้เปิดฉากเป็นรายการโปรดที่ใหญ่ที่สุดในการชกชิงแชมป์ทั้งสามครั้งด้วยคะแนน -300 Aldo ตกอับที่ +250

McGregor Missing

นอกเหนือจาก UFC ที่ประกาศ Fight Island แล้ว White กล่าวว่าการต่อสู้ไตรภาคระหว่างรุ่นใหญ่ Stipe Miocic (19-3) และ Daniel Cormier (22-2) จะลดลง 15 สิงหาคม

นักเก็งกำไรเกือบจะได้เงินเป็นจำนวนเท่ากัน Miocic ชื่นชอบเล็กน้อยที่ -125 (อัตราต่อรองโดยนัย 55.56 เปอร์เซ็นต์) และ Cormier ตกอับเล็กน้อยที่ +105 (อัตราต่อรองโดยนัย 48.78 เปอร์เซ็นต์)

ไวท์กล่าวว่าสถานที่นี้ยังไม่ได้รับการกำหนด แต่ “ไตรภาคกับรุ่นใหญ่สองคนนี้จะเกิดขึ้น”

อันนี้สำหรับลูกแก้วทั้งหมด” Cormier กล่าว “1-1 น็อคทั้งคู่ แต่ไฟต์เยี่ยม อดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะสู้กับไอ้คนนี้อีกครั้ง!! ตอนนี้ได้เวลาทำงานหนักเหมือนที่ฉันเคยฝึกมา”

UFC กำลังก้าวไปข้างหน้าโดยไม่มีชื่อที่ใหญ่ที่สุด: Conor McGregor The Notorious ประกาศอำลาวงการเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา White เปิดเผยในวันนี้ว่าชาวไอริชได้รับโอกาสในการต่อสู้ที่ UFC 249 เมื่อเดือนที่แล้ว แต่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจ

UFC ต้องเปลี่ยนแชมป์รุ่นไลท์เวท Khabib เนื่องจากโคโรนาไวรัสทำให้เขาอยู่ในรัสเซียบ้านเกิดของเขา Justin Gaethje ก้าวเข้ามาในช่วงเวลาสั้น ๆ และทำให้ Tony Ferguson ไม่พอใจสำหรับสิทธิ์ที่จะท้าทาย Khabib

White กล่าวว่า McGregor บอก UFC ว่าเขา “ไม่ใช่นักสู้ที่มาแทนที่”Washington, DC Sportsbooks Brick-and-Mortar ถูกผลักออกไปจนถึงฤดูร้อนปี 2021

ความเชี่ยวชาญ: การเงินธุรกิจ เกมการ ควบ รวม กิจการ

การพนันกีฬาบนมือถือในวอชิงตัน ดี.ซี. เริ่มถ่ายทอดสดเมื่อปลายเดือนที่แล้ว แต่จะใช้เวลาอีกหนึ่งปีกว่าที่นักพนันจะสามารถวางเดิมพันในสถานที่จริงได้

เดิมพันกีฬาวอชิงตัน ดี.ซี.

ฉากการเดิมพันกีฬา DC จะไม่มีหนังสือกีฬาขายปลีกสำหรับฤดูกาล 2020 NFL (ภาพ: อีเอสพีเอ็น)

สำนักงานลอตเตอรีและการเล่นเกมของ DC กำลังบอกว่าการพนันกีฬาขายปลีกอาจไม่เกิดขึ้นในเมืองหลวงของประเทศจนถึงฤดูร้อนปี 2564 ซึ่งส่งผลกระทบต่อแผนก่อนหน้าที่กำหนดเป้าหมายการเริ่มต้นฤดูกาลฟุตบอล 2020

ความล่าช้าในการเปิดตัวการพนันกีฬาขายปลีกในเขตนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้แพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส นั่นทำให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีจากผู้ให้บริการเกมไปเยี่ยมชมสถานที่เดิมพันกีฬาที่เสนอได้ยาก Washington Business Journalรายงานว่า COVID-19 ยังสร้างปัญหาห่วงโซ่อุปทานด้วยอุปกรณ์เล่นเกมที่ผลิตในตลาดนอกสหรัฐอเมริกา

ด้วยการผลักดันการเปิดตัวหนังสือกีฬาทางกายภาพออกไปอีกหนึ่งปี ศาลากลางของประเทศอยู่ภายใต้จังหวะเวลาที่ไม่ดีนัก DC Lottery และโอเปอเรเตอร์ไม่เพียงแต่จะพลาดรายได้จากฟุตบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่เดิมพันมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา แต่ฤดูกาล NBA และ NHL 2019-20จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในเดือนหน้า โดยทั้ง Washington Wizards และ Capitals เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันในลีกเหล่านั้น โครงสร้าง

ทำให้เรื่องแย่ลง…

ความล่าช้าเป็นเวลานานในการดำเนินการหนังสือกีฬาขายปลีกในวอชิงตันเกิดขึ้นเนื่องจาก แพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ GamBetDC ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้กำลังทะเลาะกันในวัยเด็ก ไม่เพียงแต่การเปิดตัวของ GamBetDC ที่มีเวลาไม่ดีเนื่องจากปฏิทินกีฬาที่เบา แต่แอพมือถือที่ประกอบมานั้นยังไม่ได้ถ่ายทอดสด

ณ วันที่ 3 มิถุนายน ตามหน่วยงาน มีการสร้างบัญชี 640 บัญชี และมีการฝากเงินเข้าบัญชี 150 ครั้ง จนถึงจุดนั้น มีการเดิมพันทั้งสิ้น 11,295 ดอลลาร์สำหรับฟุตบอล ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน ปาเป้า และฟุตบอลในอนาคต” รายงานของWashington Business Journal

การเดิมพันกีฬาใน DC ได้รับการโต้แย้งในการโต้เถียงมาระยะหนึ่งแล้ว และ GamBetDC ไม่ได้ทำอะไรมากในการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้น

การวิเคราะห์ล่าสุดโดยWashington Postระบุว่านักพนันเขตที่ใช้ GamBetDC ที่ต้องการเดิมพันในสัปดาห์ที่ 1 NFL เอียงระหว่าง Philadelphia Eagles และ Washington Redskins จะมีโอกาสเป็น -312 (เดิมพัน $312 เพื่อชนะ $100) หากเดิมพันที่ มันนี่ไลน์บนอีเกิลส์ที่โปรดปราน DraftKings ซึ่งยังไม่มีให้บริการใน DC ได้โพสต์ Eagles ที่ -286 (เดิมพัน $286 เพื่อชนะ $100)

นั่นหมายความว่า GamBetDC กำหนดให้นักพนันมี vig ที่สูงกว่า ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจำเป็นต้องชนะในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าเพื่อที่จะคุ้มทุน

GamBetDC ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงอัตราต่อรองในการแข่งขัน NASCAR เมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยแพลตฟอร์ม DC ที่มีผู้ขับขี่เพียงไม่กี่คนที่ “บวกเงิน” ในทางกลับกัน Circa Sports เสนอทั้งสนามพร้อมเงินสำหรับการแข่งขันแอตแลนต้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ตัวอย่างการเดิมพันเงินบวกคือ +500 หรือเดิมพัน $100 เพื่อชนะ $ 500

การเดิมพันกีฬาขายปลีกของ DC อาจมีลักษณะอย่างไร

ในเขตนี้ มีใบอนุญาตสองประเภทสำหรับผู้ประกอบการหนังสือกีฬารายย่อย: คลาส A และคลาส B ใบอนุญาตคลาส A เริ่มต้นจะไปที่ Capital One Arena ของ Monumental Sports and Entertainment ซึ่งเป็นบ้านของเมืองหลวงและพ่อมด William Hill จะดำเนินการกีฬานั้น ผู้ให้บริการคลาส A รายอื่นจะเป็นสนามกีฬาหลักอื่นๆ ของเมือง เช่น Audi Field, Nats Park และ Entertainment and Sports Arena

ใบอนุญาตคลาส B ใช้ได้กับบาร์และร้านอาหารที่ตั้งอยู่ภายในสองช่วงตึกของคุณสมบัติเหล่านั้นที่ต้องการมีสปอร์ตบุ๊คในสถานที่ของพวกเขาUFC, Oddsmakers หวังว่า Conor McGregor เกษียณอายุชั่วคราว

โพสต์เมื่อ: มิถุนายน 8, 2020, 07:44น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: มิถุนายน 8, 2020, 09:45น.

ความเชี่ยวชาญ: การเล่นเกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การเดิมพันที่แปลกใหม่ , การเมือง .

UFC และ oddsmakers หวังว่าการประกาศของ Conor McGregor ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเขากำลังจะเกษียณจากศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานจะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น

Conor McGregor อัตราต่อรอง UFC MMAConor McGregor ซึ่งเห็นที่นี่ระหว่างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเขาในเดือนมกราคมกับ Donald Cerrone กล่าวว่าเขาเสร็จสิ้นกับ UFC (ภาพ: Steve Marcus/Getty)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ปีจากดับลินไอร์แลนด์บอกผู้ติดตามของเขาบน Twitter ว่าเขากำลังจะออกจาก MMA The

Notorious ทวีตว่า “เฮ้ พวก ฉันตัดสินใจลาออกจากการต่อสู้แล้ว ขอบคุณทุกคนสำหรับความทรงจำที่น่าทึ่ง! มันช่างสนุกจริงๆ!” การประกาศดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากAmanda Nunes เอาชนะ Felicia Spencerในการตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ในคืนวันเสาร์ที่ลาสเวกัส

McGregor ทวีตพร้อมกับรูปถ่ายของตัวเองกับแม่ของเขาในลาสเวกัสหลังจากชัยชนะ UFC ครั้งหนึ่งของเขา

“เกมนี้ไม่ได้ทำให้ฉันตื่นเต้น และนั่นก็เท่านั้น” McGregor เสริมในESPN “ทั้งหมดนี้กำลังรออยู่ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ฉันกำลังพิจารณาตัวเลือกของคู่ต่อสู้ และตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆ ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นสำหรับฉัน”

McGregor เอาชนะ Donald Cerrone โดย TKO ในเดือนมกราคมในเวลาเพียง 40 วินาที The Notorious ตกเป็นฝ่ายตกอับในการต่อสู้ครั้งต่อไปที่เขาต้องการ: แชมป์รุ่นไลท์เวทKhabib Nurmagomedov

แม็คเกรเกอร์ยังเต็มใจที่จะต่อสู้กับจัสติน เกธเจ แชมป์ชั่วคราวชั่วคราว ซึ่งได้รับตำแหน่งนั้นเนื่องจากคาบิบไม่สามารถต่อสู้กับโทนี่ เฟอร์กูสันในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เขาอยู่ในรัสเซียบ้านเกิดของเขา Gaethje ก้าวเข้ามาและทำให้เฟอร์กูสันไม่พอใจ

“ไม่ว่าฉันจะพูดอะไร พวกเขา [UFC] ต้องการต่อต้านเพื่อแสดงพลังบางอย่าง พวกเขาน่าจะเพิ่งชกเสร็จ ผมกับจัสตินสำหรับตำแหน่งชั่วคราว และยังคงเดินหน้าต่อไป” McGregor เป็นที่ชื่นชอบเล็กน้อยกับ Gaethje

เขาจะกลับมาไหม

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ McGregor บอกโลกว่าเขาทำ UFC เสร็จแล้ว ในเดือนมีนาคมปี 2019 ชายชาวไอริชประกาศลาออกทางโซเชียลมีเดีย ในขณะนั้น Dana White ประธาน UFC กล่าวว่าไม่มีอะไรมากไปกว่ากลอุบายในการได้มาซึ่งความเป็นเจ้าของในบริษัท

อย่างไรก็ตาม คราวนี้ White นำเสนอเพลงที่แตกต่างออกไป

ถ้า Conor McGregor รู้สึกว่าเขาต้องการเกษียณ คุณก็รู้ความรู้สึกของฉันเกี่ยวกับการเกษียณอายุ คุณควรทำอย่างนั้นจริงๆ และฉันรักคอนเนอร์ มีไม่กี่คนที่ทำให้เรื่องนี้สนุกจริงๆ สำหรับฉัน และเขาก็เป็นหนึ่งในนั้น” ไวท์อธิบาย

หัวหน้า UFC ยังแสดงความผิดหวังกับผลกระทบของ coronavirus

“มีวันละสามครั้งที่ฉันยกมือขึ้นแล้วพูดว่า ‘ฉันเสร็จแล้ว ฉันทำเสร็จแล้ว ฉันจึงเข้าใจสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ ทุกคนต้องการการต่อสู้ในตอนนี้” ประธาน UFC กล่าว

เจ้ามือรับแทงชาวไอริช Paddy Power มีอัตราต่อรองว่า McGregor จะเป็นแชมป์ไลต์ UFC อีกครั้งก่อนมกราคม 2022 (11/4) หรือไม่ เช่นเดียวกับแชมป์เวลเตอร์เวทก่อนมกราคม 2022 (5/2)

ธุรกิจระเบิด

UFC ไม่ต้องการเห็น McGregor รักษาคำพูดของเขาอย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงเรื่องการเกษียณอายุ The Notorious เป็นการจับฉลากแบบจ่ายต่อการชมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีก และได้พาดหัวข่าวถึง 5 ใน 6 กิจกรรม PPV ที่มียอดขายสูงสุดใน UFC

UFC 229 ระหว่าง McGregor และ Khabib ทำสถิติซื้อ 2.4 ล้านครั้ง การแข่งขันชกมวยของเขากับ Floyd Mayweather ดึงดูดการซื้อ PPV 4.3 ล้านครั้ง มากเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์

Mayweather รู้เรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเกษียณอายุของเขา แชมป์ผู้ไร้พ่ายรายนี้ออกจากตำแหน่งไปแล้วถึงสองครั้ง ครั้งแรกที่ต่อสู้กับฮวน มานูเอล มาร์เกซในปี 2552 และอีกครั้งในปี 2560 เพื่อต่อสู้กับแม็คเกรเกอร์ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางเพื่อรับฟังข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ Wire Act ปี 2018 ในปลายเดือนนี้

ความเชี่ยวชาญ: การ แข่งม้ากฎหมายการ พนันกีฬา

ศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางจะรับฟังข้อโต้แย้งในปลายเดือนนี้ในคดีระหว่างคณะกรรมการสลากกินแบ่งมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์และรัฐบาลกลางเกี่ยวกับการตีความพระราชบัญญัติการ โอน เงิน

Will Barr Wire Act คดีความ

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แสดงความยินดีกับอัยการสูงสุด วิลเลียม บาร์ร (ขวา) หลังจากที่บาร์ร์เข้ารับตำแหน่งที่ทำเนียบขาวเมื่อปีที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมของ Barr จะโต้แย้งในศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางในเดือนนี้เกี่ยวกับความคิดเห็นของ Wire Act ใหม่ที่อาจส่งผลต่อการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต (ภาพ: Tia Dufour / ภาพถ่ายทำเนียบขาว)

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ศาลอุทธรณ์รอบที่ 1 ได้ประกาศว่าจะจัดการประชุมทางไกลเกี่ยวกับคดีนี้ในวันที่ 18 มิถุนายน โดยมีทนายความจากทั้งสองฝ่ายนำเสนอคดี การประชุมทางไกลเป็นเพราะข้อจำกัดยังคงอยู่เนื่องจากวิกฤต COVID-19

Wire Act เป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่มีอายุเกือบ 60 ปีที่ห้ามการทำธุรกรรมการพนันระหว่างรัฐบางประเภทผ่านอุปกรณ์สื่อสารผ่านสาย เช่น โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

ในปี 2545 ศาลอุทธรณ์ศาลที่ห้าได้ยืนยันคำตัดสินของศาลล่างว่าการกระทำดังกล่าวเป็นกรณีพิเศษสำหรับการพนันกีฬา และในขณะที่มีความพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายในสภาคองเกรส ความเห็นของกระทรวงยุติธรรมในปี 2554 ระบุธุรกรรมการพนันระหว่างรัฐที่ไม่ใช่กีฬา – เกี่ยวข้องไม่อยู่ในขอบเขตของพระราชบัญญัติการลวด ความคิดเห็นนั้นนำไปสู่ลอตเตอรีของรัฐที่อนุญาตให้ขายออนไลน์

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายของกระทรวงยุติธรรม (OLC) ได้ออกความคิดเห็นใหม่ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ซึ่งเผยแพร่สู่สาธารณะในอีกสองเดือนต่อมา ความคิดเห็นใหม่นั้นกล่าวว่ามีเพียงประโยคเดียวที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันกีฬา ซึ่งเจ้าหน้าที่ยุติธรรมอ้างว่าหมายความว่าส่วนอื่นๆ สามารถนำไปใช้กับการเดิมพันรูปแบบอื่นได้

ลอตเตอรีนิวแฮมป์เชียร์ท้าทายความคิดเห็นนั้นในศาล ปีที่แล้ว ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ตัดสินให้ลอตเตอ รีชนะ โดยกล่าวว่ากฎหมายจำกัดเฉพาะการพนันกีฬาเท่านั้น

คดีนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า New Hampshire Lottery Commission; NeoPollard Interactive LLC; Pollard Banknote Ltd. กับ William Barr; อัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ; สหรัฐ. NeoPolalrd เป็นผู้จำหน่ายลอตเตอรีของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์

DOJ กล่าวว่าความคิดเห็นเป็นเพียงคำแนะนำสำหรับตอนนี้

ในการตอบกลับการยื่นคำร้องต่อผู้พิพากษาอุทธรณ์เมื่อเดือนที่แล้ว รองผู้ช่วยอัยการสูงสุด อีธาน พี. เดวิส กล่าวว่าความคิดเห็นในเดือนพฤศจิกายน 2561 ไม่ได้กล่าวถึงวิธีการที่กฎหมายบังคับใช้กับลอตเตอรี่ของรัฐและผู้ขาย นอกจากนี้ ร็อด โรเซนสไตน์ ซึ่งเป็นรองอัยการสูงสุด กล่าวกับเจ้าหน้าที่ผู้พิพากษาว่าอย่าสอบสวนลอตเตอรี่ของรัฐ จนกว่าเจ้าหน้าที่จะตัดสินใจได้

นอกจากนี้เขายังเสริมว่าความคิดเห็นในตอนนี้เป็นเพียง “คำแนะนำภายในของ OLC”

เมื่อหน่วยงานดำเนินการตามคำแนะนำของ OLC การดำเนินการนั้นโดยทั่วไปจะตรวจสอบได้หาก ‘สิ้นสุด’” Davis เขียน “ในกรณีนั้น อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของเอเจนซี่นั้นได้รับการตรวจสอบ ไม่ใช่ความคิดเห็นของ OLC”

อย่างไรก็ตาม Davis ยังอ้างว่า Barbadoro ทำผิดโดยการพิจารณาคดี Wire Act เกี่ยวข้องกับการพนันกีฬาเท่านั้นและโจทก์ไม่ได้ให้คำอธิบายว่าทำไมจึงควรส่งผลต่อการพนันกีฬาเท่านั้น

รัฐ, กลุ่มที่สนใจในคดี

เนื่องจากผลกระทบที่คดีนี้อาจมีต่อลอตเตอรี่และเกมหลายรัฐ เช่น Powerball และ Mega Millions รัฐ ผู้ขาย และรายอื่นๆ ได้ยื่นบทสรุป amicus เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อศาล

การสนับสนุนกรณีของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์คือ 19 รัฐและค่าคอมมิชชันลอตเตอรี, International Game Technology Inc., สมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์การเล่นเกม และ iDevelopment and Economic Association

“Barr และกระทรวงยุติธรรมอ้างว่ายอมรับ ‘การใช้ลอตเตอรีอย่างกว้างขวางและยาวนานโดยรัฐอธิปไตยเพื่อเป็นทุนในวัตถุประสงค์สาธารณะของพวกเขา’” 18 รัฐ (เพนซิลเวเนียแยกกัน) เขียนในบทสรุปเมื่อเดือนมีนาคม “แต่การกระทำของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นเดิมพันหากศาลนี้คืนสถานะความเห็นของ DOJ ในปี 2018 การพิจารณาว่าพระราชบัญญัติลวดใช้กับการพนันที่ไม่ใช่กีฬาหรือไม่ การทำเช่นนี้จะทำให้รัฐบาลทั่วประเทศสูญเสียรายได้อย่างหายนะ เร่งรัดการลดลงหรือการกำจัดบริการสาธารณะที่สำคัญ”

กระทรวงยุติธรรมก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรบุคคลที่สามเพื่อหยุดการพนันทางอินเทอร์เน็ตและสมาคมร้านสะดวกซื้อแห่งชาติ

กลุ่มอ้างว่ารัฐต่อสู้เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นการพนันออนไลน์

“การเล่นเกมออนไลน์มีผลกระทบร้ายแรงต่อบุคคลที่มีช่องโหว่ซึ่ง CSIG มุ่งมั่นที่จะปกป้องและในเครือข่ายร้านสะดวกซื้อระดับประเทศที่ NACS เป็นตัวแทน”กลุ่มเขียนไว้ในบทสรุปสั้น ๆ ในเดือนธันวาคม “CSIG และ NACS จึงมีความสนใจอย่างมากในการทำให้แน่ใจว่า Wire Act ถูกตีความอย่างถูกต้องว่าห้ามไม่เพียงแค่การเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเล่นเกมที่ไม่เกี่ยวกับกีฬาด้วย”การศึกษาพบว่านักพนันกีฬาออนไลน์ไม่หันไปเล่นคาสิโนออนไลน์ระหว่างที่ขาดกีฬา

โพสต์เมื่อ: 7 มิถุนายน 2020, 12:05น. Last updated on : 6 พฤศจิกายน 2020, 08:02น.

ความเชี่ยวชาญ: การเล่นเกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การเดิมพันที่แปลกใหม่ , การเมือง .

การศึกษาใหม่พบว่านักพนันกีฬาไม่พอใจที่จะทำคะแนนในช่วงที่ไม่มีกีฬาทั่วโลกที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 กับคาสิโนออนไลน์

นักพนันกีฬา คาสิโนออนไลน์ การพนัน

Camp Nou ซึ่งเป็นที่ตั้งของ FC Barcelona ยังคงว่างเปล่า และนักพนันกีฬาที่มีผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์รายเดียวในยุโรปจะไม่เดิมพันในลักษณะอื่นในระหว่างการระงับการแข่งขันกีฬา (ภาพ: เอฟซีบาร์เซโลนา)

“การพนันก่อนและระหว่างการระบาดของ COVID-19 ในหมู่นักพนันกีฬาทั่วไปในยุโรป: การศึกษาเชิงประจักษ์โดยใช้ข้อมูลการติดตามพฤติกรรม” ได้รับการตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ในวารสารสุขภาพจิตและการเสพติดระหว่างประเทศ ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างนักพนันกีฬาออนไลน์กับคาสิโนออนไลน์

นักวิจัย Michael Auer จากบริษัทข้อมูลสัญชาติเยอรมัน Neccton, Doris Malischnig จาก Office of Addiction and Drug Policy of Vienna และ Mark D. Griffiths จากหน่วยวิจัยเกมนานาชาติที่มหาวิทยาลัยนอตติงแฮมสรุปว่านักพนันกีฬาออนไลน์ทั่วไปในยุโรปจะไม่หันไปหา การพนันทางอินเทอร์เน็ตรูปแบบอื่นๆ

การศึกษาพบว่า “ไม่มีการแปลงเงินที่ใช้จากการเดิมพันกีฬาไปเป็นเกมคาสิโนออนไลน์ อย่างน้อยก็สำหรับผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์รายนี้โดยเฉพาะ” นักวิจัยได้รับข้อมูลโดยผู้ให้บริการเกมอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ของยุโรปที่มีผู้เล่นในสวีเดน เยอรมนี ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ รายงานไม่ได้ระบุบริษัท iGaming

เล่นปฏิเสธ

การตรวจสอบการเดิมพันกีฬา COVID-19 วิเคราะห์บัญชีของลูกค้าของนักพนัน 5,396 รายที่วางเดิมพันกีฬาออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งรายการในห้าสัปดาห์จาก 10 สัปดาห์ตามปฏิทินระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 7 มีนาคม 2020 นักวิจัยเปรียบเทียบการเล่นคาสิโนออนไลน์ของพวกเขาทั้งสองก่อนที่กีฬาจะมาถึง หยุดและหลังจากนั้น จนถึงวันที่ 30 เมษายน และพบว่าพวกเขาไม่ได้เดิมพันเพิ่มเติมกับสล็อตอินเทอร์เน็ตและเกมบนโต๊ะแบบโต้ตอบ อันที่จริงพวกเขาเดิมพันน้อยกว่า

ซึ่งหมายความว่าผู้เล่นไม่เพียงแต่เดิมพันกีฬาน้อยลง (กิจกรรมส่วนใหญ่ถูกยกเลิกภายในวันที่ 7 มีนาคม) แต่พวกเขายังเดิมพันน้อยลงในเกมคาสิโนออนไลน์” การศึกษาเปิดเผย “ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าจำนวนเงินที่เดิมพันโดยนักพนันกีฬาลดลงอย่างมากในช่วงการระบาดของ COVID-19 (เทียบกับก่อนหน้านั้น) และนักพนันกีฬาไม่ได้เปลี่ยนไปเล่นเกมคาสิโนออนไลน์มากขึ้น และยังมี การลดลงอย่างมากในการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ในหมู่นักพนันกีฬา”

การแข่งขันกีฬาจำนวนมากที่น่าจะดึงดูดนักพนันกีฬาในสี่ประเทศที่ถูกตรวจสอบถูกเลื่อนออกไป รวมถึงฟุตบอล (ฟุตบอล) และโอลิมปิกฤดูร้อน 2020 ที่โตเกียว วิมเบิลดันก็ถูกยกเลิกเช่นกัน

Offbeat Sports Don’t Cut It

ผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาได้หันไปใช้กิจกรรมที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมในระหว่างนี้ซึ่งยังคงดำเนินอยู่ เช่น ปิงปองและฟุตบอลในเบลารุส กีฬาเสมือนจริงก็เข้ามาเช่นกัน และ NASCAR ก็ให้ผู้ขับขี่แข่งขันกันทางไกลในซีรีส์ iRacing

แต่วิลเลียม ฮิลล์ หนึ่งในเจ้ามือรับแทงรายใหญ่ที่สุดของโลก กล่าวว่า การดำเนินงานของสหรัฐในสหรัฐฯ พังทลายลงในช่วงการระบาดใหญ่ ในช่วงหกสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11 มีนาคมถึง 28 เมษายน William Hill US รายงานว่ารายรับลดลง 90%

William Hill เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดในเนวาดา และยังเปิดดำเนินการในอีกแปดรัฐอีกด้วย

ไม่เหมือนกับในสหราชอาณาจักรและที่อื่น ๆ ในยุโรป เจ้ามือรับแทงในสหรัฐอเมริกาที่มีการควบคุมไม่ได้รับอนุญาตให้รับเดิมพันในเหตุการณ์แปลกใหม่ เช่น การแข่งขันรายการเรียลลิตี้ทีวี พวกเขายังถูกห้ามไม่ให้เสนอแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเมืองDraftKings, FanDuel นำการดาวน์โหลดแอปเดิมพันกีฬาสามเท่า

โพสต์เมื่อ: มิถุนายน 6, 2020, 04:23น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 7 มิถุนายน 2020, 10:58น.

ความเชี่ยวชาญ: การเงินธุรกิจ เกมการ ควบ รวม กิจการ

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันการพนันกีฬาบนมือถือ รวมถึงแอปพลิเคชันที่ DraftKings (NASDAQ:DKNG) และ FanDuel เสนอให้ เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าในเดือนพฤษภาคม แม้จะมีข้อเสนอที่ จำกัด ในกระดานชนวนกีฬาของสหรัฐตามการวิจัยใหม่จากมอร์แกนสแตนลีย์

แอพเดิมพันกีฬาบนมือถือ Triple

แม้จะมีกีฬาที่จำกัดการเดิมพัน การดาวน์โหลดแอปเดิมพันก็เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม (ภาพ: NBC Washington)

ในเดือนมีนาคม การระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสทำให้ต้องยกเลิกการแข่งขัน NCAA และเลื่อนฤดูกาล NBA และ NHL ออกไป ท่ามกลางความไม่ชอบมาพากลอื่นๆ แต่ผู้ใช้ใหม่ของแอพเดิมพันเพิ่มขึ้น 18 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนเมษายน เมนูกีฬาแบบจำกัดจะเข้ามาแทนที่ ทำให้การดาวน์โหลดแอปลดลง 12 เปอร์เซ็นต์ แต่นั่นทำให้การเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 212% ในเดือนพฤษภาคม Thomas Allen นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าว

Allen ชี้ให้เห็นว่า DraftKings และ FanDuel ยังคงครองตลาดแอพเดิมพันกีฬา ผู้เล่นรายอื่นในเวที ได้แก่ Fox Bet, MGM/GVC และ William Hill Smarkets ซึ่งเป็นคู่แข่งรายอื่นในกลุ่มนี้เพิ่งเปิดตัวในโคโลราโดและสามารถอาศัยอยู่ในอินเดียน่าได้ในปลายปีนี้

นักวิเคราะห์เรียกว่า DraftKings, Penn National Gaming (NASDAQ:PENN) และ William Hill (OTC:WIMHY) ของเขา “การเล่นที่ชื่นชอบในการเดิมพันกีฬาของสหรัฐ”

App Boom มีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อ

ด้วยความล่าช้าของเมเจอร์ลีกเบสบอล (MLB) การดาวน์โหลดแอปเดิมพันที่เพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมเกิดจากความสนใจของนักพนันในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล การแข่งขัน NASCAR บางรายการ งาน UFC และกีฬานานาชาติ เช่น ฟุตบอลเยอรมันและเบสบอลเกาหลี

ปัจจัยสนับสนุนอีกประการหนึ่งคือโคโลราโดเข้าร่วมปาร์ตี้การพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายและดำเนินการในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 1 พฤษภาคม แม้ว่าโอกาสในการเดิมพันกีฬาจะถูกจำกัดเมื่อเดือนที่แล้ว แต่รายงานของ Centennial State ได้จองเงินเดิมพันจำนวน 25.5 ล้านเหรียญสหรัฐ

อัลเลนคาดการณ์ว่าตัวเลขการดาวน์โหลดแอปจะแข็งแกร่งขึ้นในเดือนนี้ เนื่องจากพีจีเอทัวร์จะกลับสู่การแข่งขันปกติในวันที่ 11 มิถุนายน กรกฏาคมอาจจะเร็วกว่าสำหรับบริษัทพนันกีฬาออนไลน์ โดยการแข่งขัน Formula 1 จะเริ่มต้นใหม่ในวันที่ 5 กรกฎาคม และ NBA และ NHL จะกลับมาอีกครั้งใน เดือน.

ความไม่แน่นอนกับงานอดิเรกของอเมริกา

เมฆแห่งความไม่แน่นอนอยู่เหนือ MLB และเมื่อลีกอาจเริ่มฤดูกาล 2020 ได้ในที่สุด มีการพูดคุยกันว่าลีกสามารถกลับมาเล่นต่อได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมโดยไม่มีแฟนบอลในสนาม แต่เจ้าของและผู้เล่นอยู่ในภาวะอับจนเกี่ยวกับจำนวนเกมในฤดูกาลปกติที่จะเล่นและระดับค่าตอบแทนผู้เล่นตามสัดส่วน

การเจรจาที่ถกเถียงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายกำลังกระตุ้นการเก็งกำไรฤดูกาลอาจล่าช้าจนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งหมายความว่ามีเกมน้อยลงและเงินเดือนลดลง

แนวโน้มการกลับมาของ MLB นั้นมีความไม่แน่นอนมากขึ้นเนื่องจากการเจรจาระหว่างผู้เล่นและเจ้าของอย่างต่อเนื่อง แต่การกลับมาของ MLB และ NBA จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงบวกที่สำคัญที่สุด” อัลเลนกล่าวถึงผลกระทบที่ลีกเหล่านั้นอาจมีต่อแอพเดิมพันกีฬา

มีบางอย่างสำหรับความรู้สึกนั้น ในปีดั้งเดิมที่ไม่ใช่โคโรนาไวรัส รอบตัดเชือกของ NBA และ NHL จะจบลงในเดือนมิถุนายน ทำให้ MLB เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่นักพนัน จนกระทั่งฟุตบอลวิทยาลัยและ NFL เริ่มต้นในช่วงสุดสัปดาห์วันแรงงาน

ในสหรัฐอเมริกา เบสบอลเป็นกีฬาที่มีการเดิมพันมากที่สุดเป็นอันดับสามรองจากฟุตบอลและบาสเก็ตบอล สมมติว่า MLB เริ่มฤดูกาล 2020 Los Angeles Dodgers และ New York Yankees เป็นรายการโปรดในการเดิมพันเพื่อชนะ World Series