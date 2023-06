สมัครเว็บ SLOT สร้างเกมสล็อตจากรายการ

สมัครเว็บ SLOT ด้วยสองฤดูกาลภายใต้เข็มขัด Westworld เป็นหนึ่งในรายการโทรทัศน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น รายการโทรทัศน์แนวไซไฟและแฟนตาซีได้รับการดัดแปลงให้อยู่ในรูปแบบสล็อตด้วยฝีมือของ Aristocrat บริษัทเกมได้ประกาศว่าพวกเขากำลังจะเปิดตัวตู้เกมใหม่โดยมอบองค์ประกอบใหม่ในการเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เล่นที่คาสิโน

นำทีวีมาสู่ชีวิต:

พื้นฐานของWestworldคือ Delos Lab และพื้นที่ Westworld ที่แท้จริง ผู้เล่นจะเดินทางผ่าน Westworld เฝ้าดูตัวละครที่พวกเขาชื่นชอบปรากฏอยู่บนหน้าจอ ด้วยการหักมุมที่คาดไม่ถึงระหว่างการเล่นเกม ผู้เล่นจะเพลิดเพลินไปกับภาพที่สวยงามพร้อมทิวทัศน์ที่แสดงด้วยความละเอียดสูง

Aristocrat คำนึงถึงความนิยมของรายการโทรทัศน์และได้รวมฉากที่น่าจดจำไว้บนวงล้อ ผู้เล่นจะได้ยินเสียงเพลงธีมของการแสดงและพร้อมที่จะหมุนวงล้อเพื่อติดตาม Dolores และ Teddy ขณะที่พวกเขาเคลื่อนผ่านฉากต่างๆ ของเกม

ตามที่European Gaming…

เกมสล็อตใหม่ให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับสองโลกที่แตกต่างกันบนวงล้อ ชุดสัญลักษณ์ด้านบนเป็นตัวแทนของโลกห้องทดลองของ Delos ในขณะที่ชุดสัญลักษณ์ด้านล่างใช้ธีมสวนสาธารณะของ Westworld ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันในสองเกมที่แยกจากกัน โดยการเดิมพันที่มากขึ้นจะรวมสัญลักษณ์เกมทั้งสองชุดเพื่อให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำกับเกมอย่างเต็มที่

เข้าร่วม Mad Max: Fury Road:

เกมสล็อต Westworld ใหม่เข้าร่วมกลุ่มเกมใหม่ที่สร้างโดย Aristocrat รวมถึงMad Max: Fury Road จากภาพยนตร์ยอดนิยม Mad Max: Fury Road เปิดตัวครั้งแรกที่งาน Global Gaming Expo ในเดือนตุลาคม Aristocrat สามารถแสดงเกมใหม่ในลาสเวกัสเพื่อให้ผู้ให้บริการเห็นว่าเกมใหม่เสนออะไร

Ocean Resort Casinoซึ่งรวมถึงHard Rock Hotel & Casino เปิดให้บริการอย่างครึกโครมในเดือนมิถุนายนปีนี้มีรายงานว่าถูกฟ้องเรียกค่าเสียหาย 10 ล้านดอลลาร์จากอดีตหุ้นส่วนที่สโมสรHQ2 ของที่พัก

ตาม รายงานของ Page Sixในเอกสารที่ยื่นต่อศาลฎีกาแห่งรัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมโจ มอร์ริซีย์อ้างว่าเขาไม่เคยได้รับเงินจากกำไรเจ็ดหลักที่คลับชายหาดและไนต์คลับ [HQ2] และถูกไล่ออกหลังจากเผชิญหน้ากับทรัพย์สินBruce Deifikเจ้าของบริษัทผู้พัฒนาในโคโลราโดกล่าวหาว่าพนักงานร้านเสริมสวย HQ2 ล่วงละเมิดทางเพศ

สัญญาที่ถูกกล่าวหา :

มอร์ริซีย์ ซึ่งขณะนี้มีรายงานว่าทำงานในนิวยอร์กซิตี้กับ Robert’s Steakhouse and Scores อ้างว่าเขาช่วยเดฟิกหาเงิน 10 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์

มีรายงานว่าความพยายามระดมเงินเพื่อแลกกับผลกำไร 30 เปอร์เซ็นต์ของสโมสรและเงินเดือนประจำปี 200,000 ดอลลาร์ มอร์ริซีย์จะได้รับ 49 เปอร์เซ็นต์ของรายได้หาก HQ2 ถูกขาย

การเรียกร้องการล่วงละเมิดทางเพศ :

ในเอกสารของศาล มีรายงานว่า Morrisey กล่าวเสริมว่าความสัมพันธ์ของเขากับ Deifik ตกต่ำลงหลังจากได้รับการบอกเล่าจากพนักงานหญิง “เธอรู้สึกไม่สบายใจที่ [Deifik] ถามเธอและเพื่อนๆ เป็นประจำ . . เพื่อมาชมวิวที่ยอดเยี่ยมจากห้องชุดประธานาธิบดีของเขาที่คาสิโน” และพนักงานหญิงที่ไม่ระบุชื่อกล่าวย้ำกับมิสเตอร์มอร์ริสซีย์ว่าพวกเขารู้สึกว่าจำเป็นต้องดื่มและสังสรรค์กับ [Deifik] เพื่อที่จะได้รับการว่าจ้าง”

ตามรายงานของ Page Six มอร์ริซีย์อ้างในเอกสารของศาลว่าเมื่อเขาเผชิญหน้ากับเดฟิกด้วยการกล่าวอ้างเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศโดยพนักงานของสโมสร เขาถูก “รังแกและขายหน้า” และถูกผลักออกไปอย่างได้ผล

Morrisey ยังอ้างว่าคาสิโนกำลังมองหาผู้ซื้อรายใหม่และพยายามที่จะกำจัดเขาจากข้อตกลงใด ๆ

ตึกที่สูงที่สุดของเมืองนี้ถูกซื้อกิจการเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2018 เมื่อ Glenn Straub ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในฟลอริดา ซึ่งซื้อทรัพย์สินมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 ด้วยราคา 82 ล้านดอลลาร์ ขายอาคารดังกล่าวให้กับ AC OCEAN WALK LLC ซึ่งเป็นกลุ่มที่นำ โดย Deifik ด้วยราคา 200 ล้านเหรียญสหรัฐ

สิ่งอำนวยความสะดวก :

สถานที่ให้บริการ Boardwalk ประกอบด้วยโรงแรม 1,399 ห้องซึ่งมีสระว่ายน้ำ 6 สระ รวมทั้งสระน้ำเกลือและลานอาบแดดที่หันหน้าออกสู่ทะเล ร้านอาหาร 16 แห่ง พื้นที่เล่น/รับประทานอาหารสำหรับเด็ก ห้องโถง Ovation Hall ขนาด 5,500 ที่นั่งที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ สปาขนาด 32,000 ตารางฟุต รวมถึงร้านเสริมสวยเต็มรูปแบบ โรงจอดรถที่รองรับได้ 7,000 คน พื้นที่ค้าปลีก 70,000 ตารางฟุต ห้อง Topgolf Swing Suite และจาก Revel เดิม Royal Jelly คลับล้อเลียนที่ดำเนินการโดย Ivan Kane

คาสิโนขนาด 138,000 ตารางฟุตให้บริการหนังสือกีฬาขนาด 7,500 ตารางฟุต ที่ดำเนินการโดย William Hill USพร้อมกับเกมโต๊ะ 99 เกม ห้องโป๊กเกอร์ 8 โต๊ะ เครื่องเกม 1,945 เครื่อง และเลานจ์ผู้เล่น Ocean Premier ที่มองเห็นมหาสมุทร

ในมาเก๊าหัวหน้าคาสิโนท้องถิ่นSJM Holdings Limited ได้ประกาศว่าบริษัทของเขาหวังว่ารัฐบาล จะ อนุญาตให้ดำเนินการโต๊ะเกมใหม่สู่ตลาด ‘300 ถึง 500’ ที่ Grand Lisboa Palaceที่กำลังก่อสร้าง

การเปิดตัวปลายปี 2562 จินตนาการ:

ตามรายงานจากGGRAsiaการเปิดเผยดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวานนี้จากAmbrose So Shu Fai ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในฮ่องกง (ในภาพ) โดยชายวัย 67 ปีระบุเพิ่มเติมว่าเขาคาดว่าสถานที่มูลค่า 4.6 พันล้านดอลลาร์จะเริ่มต้อนรับผู้เล่นและแขกรับเชิญภายในสิ้นปีหน้า

มีรายงานว่าบอกกับ GGRAsia…

“เกี่ยวกับ Grand Lisboa Palace เราหวังว่าจะเสร็จสิ้นโครงการภายในปีหน้า เพื่อให้ในช่วงครึ่งแรกเรามีเงื่อนไขเพียงพอที่จะยื่นขอใบอนุญาตดำเนินการจากรัฐบาล”

โรงแรมห้าดาวสามแห่ง:

SJM รับผิดชอบคาสิโนประมาณ 20 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วมาเก๊า รวมถึงCasino Grand Lisboa อันโด่งดัง และคาสิโน Emperor Palaceที่ ใหม่กว่า เริ่มทำงานใน Grand Lisboa Palace ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 ด้วย สถานที่ Cotai Strip ที่สร้างเสร็จแล้ว เนื่องจากมีโรงแรมห้าดาวสามแห่งภายใต้แบรนด์ Grand Lisboa Palace, Palazzo Versace และKarl Lagerfeld

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมที่กว้างขวาง:

บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Grand Lisboa Palace ที่สร้างเสร็จแล้ว ซึ่งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการช็อปปิ้ง ร้านอาหาร และความบันเทิงมากมาย จะสามารถแข่งขันกับรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการของคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง เช่น The Venetian Macao มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์จากSands China Limitedเช่นเดียวกับStudio City MacauของMelco Resorts and Entertainment Limited ที่ มีมูลค่า 3.2 พันล้านเหรียญ สหรัฐ และได้วางแผนในขั้นต้นสำหรับพื้นที่เล่นเกมเพื่อโฮสต์สล็อตประมาณ 1,000 ช่องพร้อมกับโต๊ะเกม 700 โต๊ะ

แผนการจัดสรร:

GGRAsia รายงานว่าในไตรมาสที่สาม บริษัท SJM Holdings Limited มีโต๊ะเกมในตลาดมวลชนเฉลี่ย 1,408 โต๊ะ รวมถึงโต๊ะวีไอพีอีก 291 โต๊ะในมาเก๊าด้วย ดังนั้น ยังประกาศว่าบริษัทยังคงวางแผนที่จะจัดสรรส่วนหนึ่งของสินค้าคงคลังนี้ให้กับ Grand Lisboa Palace .

Topgolf International Incorporatedบริษัทบันเทิงด้านกีฬาระดับโลกได้ประกาศการลงนามในข้อตกลงที่จะเป็นพันธมิตรกับ TCL Corporation ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจีน เพื่อเพิ่ม ห้องรับรอง eSports ในสถาน ที่6 แห่งในสหรัฐอเมริกา

ความบันเทิงในธีมกอล์ฟ:

บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในดัลลัสแห่งนี้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 51 แห่งทั่วโลก ซึ่งมอบโอกาสให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินไปกับเกมภายใต้แบรนด์ Topgolf ที่ซึ่งผู้เล่นจะถูกท้าทายให้ตีลูกกอล์ฟไมโครชิพที่เป้าหมายขนาดยักษ์ที่เหมือนกระดานปาเป้าในสนาม

การแพร่กระจายในวงกว้าง:

Topgolf International Incorporated อธิบายผ่านข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการว่าห้องรับรอง eSports ที่กำลังจะมีขึ้นจะเปิดให้บริการในต้นปีหน้า ณ สถานที่บางแห่งในรัฐเท็กซัส เนวาดาแอริโซนามินนิโซตาและนอร์ทแคโรไลนา โดยมีโทรทัศน์ 4K UHD 6 -Series จากTCL Corporation มีรายละเอียดว่าหน่วยเหล่านี้จะถูกเพิ่มในพื้นที่รับชมของคุณสมบัติและจะปรับให้เหมาะสมสำหรับความบันเทิงและการเล่นเกม eSports แบบกลุ่มและรายบุคคล

การใช้งานที่หลากหลาย:

YuChiang Cheng ประธานของ Topgolf Media ประกาศว่าบริษัทของเขาตัดสินใจเปิดตัวสิ่งอำนวยความสะดวก eSports หลังจากเข้าถึง ‘กลุ่มผู้เล่นเกมที่หลากหลายซึ่งมีภูมิหลังต่างกันทั้งหมด’ เขายังระบุด้วยว่าลูกค้าจะสามารถใช้ห้องรับรองที่จะเปิดตัวในเร็วๆ นี้เพื่อเพลิดเพลินกับเกมและกิจกรรมพิเศษต่างๆ รวมถึงการฝึกสอนและปาร์ตี้รับชม

คำแถลงของเฉิงอ่าน…

“หัวใจหลักของ Topgolf คือการนำผู้คนจากทุกสาขาอาชีพมารวมกันผ่านการเล่น การแข่งขัน ดนตรี และอาหาร เพื่อแบ่งปันช่วงเวลาที่มีความหมาย การสร้างจุดหมายปลายทางของ eSports ที่ครอบคลุมซึ่งขับเคลื่อนโดยการนำเสนอการรับชมและการเล่นเกมที่สวยงามของ TCL Corporation จะช่วยให้ผู้คนหลากหลายกลุ่มเพลิดเพลินไปกับ eSports และรู้สึกยินดี”

ลาสเวกัสเป็นผู้นำ:

Topgolf International Incorporated ประกาศว่าห้องรับรอง eSports แห่งแรกจะเปิดตัวใน แฟรนไชส์ ที่ลาสเวกัสในต้นเดือนหน้า พร้อมยืนยันว่ายังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับกิจกรรมที่คล้ายกันเนื่องจากจะเป็นเจ้าภาพในสถานที่ของบริษัท

พันธมิตร ‘มั่นใจ’ ของความสำเร็จ:

ในส่วนของเขา Chris Larson รองประธานอาวุโสอเมริกาเหนือของ TCL Corporation อธิบายสถานที่จาก Topgolf International Incorporated ว่า ‘ไม่เหมือนใคร’ ก่อนที่จะระบุว่าบริษัทของเขา ‘ตื่นเต้น’ ที่ได้ร่วมมือกับผู้ดำเนินการตามลำดับ ‘เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับชุมชน eSports และแขกของ Topgolf’

แถลงการณ์ของ Larson อ่าน…

“โทรทัศน์ที่ได้รับรางวัลของ TCL Corporation ได้รับการยกย่องในด้านคุณภาพของภาพระดับพรีเมียมและประสิทธิภาพที่ทรงพลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชุมชนเกม ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ [ของเรา] เป็นส่วนเสริมที่คู่ควรสำหรับบ้านและสนามแข่ง Topgolf ทั่วประเทศ ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะยั่งยืนและประสบความสำเร็จสำหรับทั้งแบรนด์และลูกค้าของเรา”

Lightning Box Gamesผู้พัฒนา วิดีโอสล็อตออนไลน์และบนบกที่เชี่ยวชาญ ได้ประกาศว่าได้อัปเกรดเกมที่เลือกเป็นภาษามาร์กอัป HTML5 ที่เหมาะกับมือถือก่อนที่จะเปิดตัวใน ตลาดนิวเจอร์ซีย์และแคนาดา

การเข้าถึงในยุโรป:

ผู้ ริเริ่มชาว ออสเตรเลียใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อลงรายละเอียดว่าเกมออนไลน์ที่อัปเกรดแล้ว ซึ่งรวมถึงเกม Lost Temple, Serengeti Diamonds และ Frogs ‘n’ Flies จะถูกแจกจ่ายไปยังผู้ให้บริการทั่วยุโรปผ่านทางเกมใหม่SG Digital บริษัท ในเครือของผู้คิดค้นลอตเตอรี่และเครื่องเกมScientific Games Corporation

แฟลชจากอดีต:

Lightning Box Games ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน ซิดนีย์อธิบายว่าเกมที่ปรับปรุงใหม่ได้รับการออกแบบโดยผู้ก่อตั้ง บริษัท David Little และ Peter Causley ในปี 2010 โดยใช้แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Flash แต่ระบุว่าการอัปเดตหมายความว่าช่องวิดีโอเหล่านี้ซึ่งรวมถึงเกม Lost Temple, Angel’s Touch, Moon Temple, Chilli Gold และ Diamond Tower จะพร้อมใช้งาน ‘สำหรับผู้เล่นรุ่นต่อไป’

ต่ออายุความชื่นชม:

อดีตนักออกแบบเกมของInternational Game Technology (IGT)และAristocrat Technologies Australiaปัจจุบัน Causley ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Lightning Box Games และประกาศว่าชื่อของบริษัทของเขาถูกใช้เป็นประจำโดยลูกค้า ซึ่งรวมถึงMicrogaming , Everi Holdings Incorporated และIncredible Technologies Incorporated ปัจจุบัน Causley ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Lightning Box Games และประกาศว่า ชื่อ

คำสั่งของ Causley อ่าน…

“เกมคลาสสิกของเราได้สร้างชื่อเสียงในหมู่ผู้เล่นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและได้เข้ามาแทนที่ใน Hall of Fame ของสล็อตอย่างถูกต้อง ความต้องการของผู้เล่นได้เห็นพวกเขาได้รับการอัพเกรดสำหรับเทคโนโลยีล่าสุดบนอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุด และตอนนี้เราสามารถแสดงต่อหน้าคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชมพวกเขาอีกครั้ง”ในมาเก๊าสหภาพแรงงานสามแห่งซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานในอุตสาหกรรมเกม 56,271 คนของเมืองได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการคาสิโนแบ่งปันความโชคดีล่าสุดของพวกเขาด้วยการให้รางวัลพนักงานด้วยค่าจ้างขั้นต่ำที่เพิ่มขึ้นประมาณ 3%

ปรับปรุงรายได้จากการเล่นเกม:

ตามรายงานจากGGRAsiaคำขอร้องจาก Power of the Macao Gaming Association, Macau Gaming Enterprises Staff Association และ New Macau Gaming Staff Rights Association มาจากตัวเลขอย่างเป็นทางการล่าสุดจาก Gaming Inspection and Coordination Bureau แนะนำว่าเมืองนี้เปิดอยู่ ติดตามการเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขสองหลักเมื่อเทียบเป็นรายปีในรายรับจากการเล่นเกมโดยรวมประจำปีสำหรับปี 2018 เป็นประมาณ 33.01 พันล้านดอลลาร์

เพิ่มขึ้นเพื่อ ‘เพิ่ม’ จิตวิญญาณ:

Eason Iu Chong รองประธานฝ่ายอำนาจของ Macao Gaming Association มีรายงานว่าบอกกับ GGRAsia ว่าองค์กรของเขาได้ขอให้มีการจ่ายเงินเพิ่มขึ้น ‘3% เป็น 6%’ เพื่อช่วยให้พนักงานคาสิโนรับมือกับราคาผู้บริโภคคอมโพสิตเฉลี่ยในท้องถิ่น ดัชนีที่เพิ่มขึ้น 2.81% เมื่อเทียบเป็นรายปีตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2017 นอกจากนี้เขายังอ้างว่าองค์กรของเขาเป็นตัวแทนของพนักงานกว่า 1,800 คนที่ทำงานในตำแหน่งด้านความปลอดภัย ตัวแทนจำหน่ายและบริการอาหารที่คาสิโนหลายแห่งในมาเก๊า

มีรายงานว่า Eason บอกกับ GGRAsia…

“สมาชิกของเรากำลังเปิดหูเปิดตาและแน่นอนว่าพวกเขาหวังที่จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจของมาเก๊าตอนนี้อย่างน้อยก็ดีขึ้นกว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมื่อเกมตกต่ำดังนั้นเราจึงคิดว่าผู้ประกอบการคาสิโนควรเพิ่มเงินเดือนของเราและเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน”

กระตุ้นให้ปฏิบัติตามตัวอย่าง 2018:

GGRAsia รายงานว่าผู้ให้บริการคาสิโนหกรายในมาเก๊าซึ่งรวมถึงGalaxy Entertainment Group Limited , Melco Resorts and Entertainment Limited , MGM China Holdings Limited , SJM Holdings Limited , Wynn Macau Limitedและ Sands China Limited สาขาย่อยของLas Vegas Sands Corporationจ่ายก่อนหน้านี้ เพิ่มขึ้นระหว่าง 2.5% ถึง 8% ในปี 2018 Choi Kam Fu ผู้อำนวยการทั่วไปของ Macau Gaming Enterprises Staff Association ประกาศโดยอ้างว่ากลุ่มของเขาขอให้เพิ่มขึ้น ‘ไม่น้อย’ ในปี 2019

มีรายงานว่าชเวบอกกับ GGRAsia…

“เรารู้สึกว่าเศรษฐกิจของมาเก๊ากำลังไปได้สวยและอุตสาหกรรมเกมที่นี่ยังคงมีแนวโน้มที่ดี บริษัทควรมีเงื่อนไขในการให้รางวัลแก่พนักงานด้วยส่วนแบ่งรายได้ในรูปแบบของการขึ้นค่าจ้างและโบนัส”

ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ:

ในที่สุด Cloee Chao จาก New Macau Gaming Staff Rights Association บอกกับแหล่งข่าวว่าองค์กรของเธอกำลังวางแผนที่จะส่งคำร้องไปยังผู้ให้บริการคาสิโนทุกคนในมาเก๊าในปลายเดือนนี้โดยเรียกร้องให้ ‘ขึ้นค่าจ้างสำหรับคนงานในปีหน้า’ เธอให้รายละเอียดโดยอ้างว่ากลุ่มของเธอเป็นตัวแทนพนักงานคาสิโนประมาณ 500 คนโดยส่วนใหญ่จ้างเป็นตัวแทนจำหน่าย

มีรายงานว่า Chao เพิ่ม …

“ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา คาสิโนได้ให้รางวัลกับดีลเลอร์ด้วยการจ่ายเงินเพิ่มขึ้น 2.5% ฉันไม่คิดว่ามันช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อได้มากนัก สำหรับปีหน้าเราจะขอขึ้นค่าจ้างอย่างน้อย 5% สำหรับคนเล่นเกม”

ข้อตกลงความร่วมมือใหม่ระหว่าง Microgaming’s, Prima Networks Limitedและ National Lottery AD จะเห็น การเปิดตัว โป๊กเกอร์ออนไลน์ ของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ Isle of Man บนไซต์7777.bg

จากการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ …

ข้อตกลงใหม่ถือเป็นการเปิดตัว เครือข่ายโป๊กเกอร์ภายใต้แบรนด์ Microgamingใน ตลาด บัลแกเรียและสอดคล้องกับความพยายามของบริษัทในการขยายธุรกิจในตลาดหลักที่มีการควบคุม

เปิดตัวครั้งแรก :

ฐานรากที่มั่นคงในประเทศบอลข่านผ่านความร่วมมือระหว่างไมโครเกมมิ่งและบริษัทเกมเอกชนชั้นนำในบัลแกเรียจะเป็นครั้งแรกที่National Lottery ADได้นำเสนอโซลูชั่นซอฟต์แวร์โป๊กเกอร์ออนไลน์ตามความต้องการของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ 7777.bg

ด้วยข้อตกลงพิเศษ ลูกค้าของ National Lottery AD สามารถใช้ประโยชน์จากการเล่นบนซอฟต์แวร์โป๊กเกอร์ที่มีฟีเจอร์หลากหลายและปรับปรุงของ Microgaming

“ ความมุ่งมั่นสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ”

Andrew Clucas ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Microgaming แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่ว่า…

“นี่เป็นก้าวสำคัญในการขยายเครือข่ายโป๊กเกอร์และสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการขยายสู่ตลาดที่มีการควบคุม เรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ National Lottery AD ในฐานะซัพพลายเออร์โป๊กเกอร์แต่เพียงผู้เดียวในบัลแกเรีย”

“ คุณสมบัติโซลูชั่นโป๊กเกอร์ที่หลากหลาย ”

นอกจากนี้ยังเพิ่มมุมมองของเขาเกี่ยวกับข้อตกลง หุ้นส่วนผู้จัดการของ National Lottery AD มิเลน กาเนฟกล่าวว่า…

“ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและนำเสนอเกมโป๊กเกอร์ที่สนุกสนานและได้รับรางวัลแก่ลูกค้าของเราต่อไป เราหวังว่าจะได้ลูกค้าชาวบัลแกเรียของเราที่เล่นบนโซลูชันโป๊กเกอร์ที่มีคุณลักษณะหลากหลายของ Microgaming”

เครือข่ายโป๊กเกอร์ภายใต้แบรนด์ Microgaming :

Microgaming Poker Network เปิดตัวในปี 2546 เป็นหนึ่งในเครือข่ายโป๊กเกอร์ที่ก่อตั้งมายาวนานที่สุดในโลกและให้บริการในหลายภาษา เครือข่ายโป๊กเกอร์ให้ผู้เล่นเข้าถึงการดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมง โปรโมชั่นปกติ และเกมข้างเคียง Casino in Poker (CiP) มากมาย

รุ่นล่าสุด :

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Microgaming ได้เปิดตัวสล็อตวิดีโอใหม่ ๆ รวมถึงชื่อแนวไซไฟที่พัฒนาโดยTriple Edge Studios , Action Ops: Snow & Sableและ Crystal Riftเกมที่พัฒนาโดย Rabcat Computer Graphics GmbH ผู้ริเริ่มชาวออสเตรีย ผู้สร้าง Castle Builder ครั้งที่สอง

ในสหราชอาณาจักรผู้พัฒนาเกม คาสิโนออนไลน์ และมือถือ Blueprint Gaming Limitedได้ประกาศเปิดตัววิดีโอสล็อต ล่าสุด ใน Vikings Unleashed MegaWays หกรีล

การผจญภัยทางทะเล:

นักพัฒนาที่ใช้นวร์กใช้ข่าวประชาสัมพันธ์สั้น ๆ ในวันจันทร์ที่เผยแพร่โดย European Gaming Media and Events เพื่อลงรายละเอียดว่านวัตกรรมคาสิโนออนไลน์ล่าสุดตั้งอยู่ใน 900 AD และติดตามการผจญภัยของกลุ่ม Norsemen ที่กล้าหาญขณะที่พวกเขาพยายามสำรวจน่านน้ำที่มักทรยศ ของทะเลเหนือ.

ช่างเครื่อง MegaWays:

บริษัทในเครือของ Gauselmann Group บริษัทเกมยักษ์ใหญ่ของเยอรมัน Blueprint อธิบายว่าวิดีโอสล็อตใหม่ล่าสุดที่เหมาะกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ยังใช้กลไก MegaWays ภายใต้ใบอนุญาตจากBig Time Gaming Limited ซึ่งเป็น คู่สัญญาของออสเตรเลีย เพื่อให้ผู้สนใจรักวิธีชนะมากถึง 117,649 วิธี

แพของสถานที่ท่องเที่ยวโบนัส:

Jo Purvis ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและความสัมพันธ์ของ Blueprint ประกาศว่า Vikings Unleashed MegaWays มาพร้อมกับ ‘ซาวด์แทร็กที่เข้มข้นและกราฟิกที่น่าทึ่ง’ เธอระบุว่าเกมนี้ถูกกำหนดให้ ‘ทำให้ผู้เล่นติดใจ’ ด้วยสัญลักษณ์ลึกลับและการชนะแบบเรียงซ้อนควบคู่ไปกับโหมดหมุนโบนัสที่มีตัวเลือกตัวคูณไม่จำกัด

คุณลักษณะการพนันพิเศษ:

ก่อนเข้าสู่โหมดสปินโบนัสของ Vikings Unleashed MegaWays Purvis ประกาศว่าผู้เล่นจะได้รับโอกาสในการแข่งขันเพื่อหมุนเพิ่มเติมและค่าตัวคูณเริ่มต้นที่สูงขึ้นผ่านเครื่องมือเดิมพันแบบดูอัลแอคชั่นแบบวงล้อแบบพิเศษ ราวกับว่านั่นยังไม่เพียงพอ เธอยังประกาศด้วยว่าผู้สนใจรักสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัติความผันผวนที่เพิ่มขึ้นนี้ได้โดยตรงผ่านเครื่องเล่น Unleashed Bet ที่กำหนดค่าได้

แถลงการณ์ของ Purvis อ่าน…

“ผู้เล่นจะต้องไม่เกรงกลัวเมื่อเผชิญกับการต่อสู้ในเกมสล็อตใหม่ล่าสุดของเรา Vikings Unleashed Megaways ฟีเจอร์การพนันฟรีสปินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราจะเพิ่มความตื่นเต้นให้กับการดำเนินการ และพร้อมกับกลไก MegaWays ยอดนิยม เรามั่นใจว่าจะได้เห็นชาวไวกิ้งไม่กี่คนที่ต่อสู้เพื่อชัยชนะครั้งใหญ่”