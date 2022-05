สมัครเสือมังกร เล่นไพ่เสือมังกร เสือมังกรคาสิโน ไพ่เสือมังกรออนไลน์ เล่นเสือมังกรออนไลน์ ไพ่ใบเดียว ไพ่เสือมังกร เกมไพ่ใบเดียว เกมไพ่เสือมังกร ไพ่เสือมังกร GClub จีคลับเสือมังกร ทดลองเล่นเสือมังกร เสือมังกรออนไลน์มือถือ โต๊ะเสือมังกร แอพเสือมังกร เดิมพันของ Belmont ลดลงอย่างรวดเร็ว Tiz กฎหมายเพื่อแข่งอีกครั้งก่อน Kentucky Derby

เป็นปีที่สองติดต่อกันที่ Belmont Park เห็นการลดลงในการจัดการในวันแข่งที่ใหญ่ที่สุด การ์ดเดิมพัน Belmont Stakes ของวันเสาร์ซึ่งมีการแข่งขันหลายสิบรายการรวมถึงการเดิมพันแบบให้คะแนนหกครั้ง สร้างรายได้เพียง 67.8 ล้านดอลลาร์ในการเดิมพัน ซึ่งลดลงจาก 102.2 ล้านดอลลาร์ในการจัดการกับ New York Racing Association ที่รายงานเมื่อปีที่แล้วสำหรับบัตร 13 ใบ ซึ่งเป็นสถิติสำหรับ Belmont ที่ไม่มี Triple Crown อยู่ในสาย

เบลมอนต์เดิมพันด้วยกฎหมาย

Jockey Manny Franco สวมหน้ากากเมื่อวันเสาร์ แต่ไม่มีอะไรสามารถครอบคลุม Tiz the Law ผู้ซึ่งได้รับรางวัล Belmont Stakes Saturday ในรูปแบบผู้บังคับบัญชา (ภาพ: Elsa Lorieul/NYRA)

แน่นอนว่าดาร์บี้ของวันเสาร์มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ประการหนึ่ง ไม่มีแฟน ๆ ยืนอยู่บนอัฒจันทร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของนิวยอร์กในการควบคุมการแพร่กระจายของ coronavirus นอกจากนี้ การแข่งขันดำเนินไปช้ากว่าปกติสองสัปดาห์ เนื่องจากโควิด-19 ทำให้การเริ่มการประชุมในฤดูใบไม้ผลิของ Belmont Park ล่าช้า

เดิมพัน Belmont ซึ่งชนะโดยTiz the Law ที่ชื่นชอบ 4-5 คน คิดเป็นเงินเดิมพันเพียงครึ่งเดียวที่ 34.1 ล้านดอลลาร์ ปีที่แล้วสร้างรายได้ 53.2 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ เดิมพัน Belmont ซึ่งเป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายของรายการ Triple Crown ได้จบลงที่การแข่งขันในปีนี้ เนื่องจากการแข่งขัน Kentucky Derby และ Preakness Stakes ได้เลื่อนกำหนดขึ้นในเดือนกันยายนและตุลาคมตามลำดับ เป็นผลให้ผู้นำของ NYRA ตัดสินใจลดความยาวของเบลมอนต์จากปกติ 1-1 / 2 ไมล์เป็น 1-1 / 8 ไมล์เนื่องจากชั้นเรียนอายุ 3 ขวบยังคงฝึกซ้อมเพื่อวิ่ง 1-1 / 4 ของ Kentucky Derby – ระยะทางไมล์

ถึงกระนั้นแฮนด์ที่ต่ำของวันเสาร์ก็เปิดหูเปิดตาเล็กน้อย ไม่ใช่ทุกเส้นทางที่จะเปิดอีกครั้ง เนื่องจากรัฐต่างๆ ยังคงฟื้นตัวจากเหตุฉุกเฉินของ coronavirus ตัวอย่างเช่น เวลานี้ของปีที่แล้ว สนามแข่งอย่าง Monmouth Park ของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และสนามแข่งม้า Arlington International Racecourse ในรัฐอิลลินอยส์เปิด ปีที่แล้วมีการแข่งขัน 39 สนามในวัน Belmont Day ตามข้อมูลของ Equibase ในวันเสาร์ที่ 17 จัดการแข่งขัน

ด้วยจำนวนแทร็กที่ถือครองน้อยลง ผู้ที่เปิดใหม่หรือยังคงใช้งานได้ตลอดช่วงเหตุฉุกเฉินได้รายงานว่ามีการจัดการที่สูงขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Patrick McKenna โฆษกของ NYRA ได้โพสต์บน Twitter ว่าการ์ดวันศุกร์ของ Belmont ได้รับเงินจำนวน 12.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 130% จากวันเดียวกันของปีที่แล้ว

Travers ถัดไปสำหรับ Belmont Champ

ตามที่คาดไว้ Tiz the Law ที่ชื่นชอบครอง Belmont ในวันเสาร์ ภายใต้การนำของแมนนี ฟรังโก เด็กหนุ่มที่ได้รับการฝึกจากบาร์เคลย์ แทกก์ได้สะกดรอยตามผู้นำยุคแรกๆ แท็ป อิท ทู วิน โดยอยู่ในระยะไม่เกินสองช่วงของเขา

เมื่อม้าเข้ารอบแล้ว Tiz the Law ก็ยิงประตูได้ชัดเจนเพื่อนำ คว้ามันไว้ และทิ้งฝูงไว้ข้างหลังระหว่างทางไปสู่ชัยชนะเกือบสี่ระยะ ตอนนี้เขาเป็น 3-for-3 ในการแข่งขันในปีนี้และ 5-for-6 ในอาชีพของเขา

แม้กระทั่งก่อนเบลมอนต์ Tiz the Law นำผู้แข่งขัน Kentucky Derby ทั้งหมดที่มีคะแนน 122 คะแนน นั่นมากเกินพอที่จะผ่านเข้ารอบ และเขาได้เพิ่มอีก 150 ในวันเสาร์ ถึงกระนั้น Tagg กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าม้าของเขามีแนวโน้มที่จะเตรียมการ Kentucky Derby อีกหนึ่งรายการคือ Travers Stakes 8 ส.ค. ที่ Saratoga Race Course ทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก

ฉันไม่เคยชนะ Travers และฉันต้องการชนะ” Tagg กล่าว “มันสำคัญมากสำหรับฉัน”

แม้ว่าเขาจะยังไม่มีอะไรต้องพิสูจน์จนกว่าจะถึงดาร์บี้ การวิ่งใน Travers จะช่วย Tiz the Law ได้ หลีกเลี่ยงการเลิกจ้างระยะยาวอีกครั้ง ก่อนชนะวันเสาร์ เขาไม่ได้ลงแข่งมา 84 วันแล้ว มันคือ 77 วันระหว่างเบลมอนต์และ 5 กันยายน Kentucky Derby

ประกาศรอบ Futures Kentucky Derby เพิ่มเติม

การพูดของ Kentucky Derby เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของ Churchill Downs ได้ประกาศเมื่อรอบเพิ่มเติมของการเดิมพัน Derby Futures จะเกิดขึ้น ทำให้นักพนันมีโอกาสเดิมพัน Tiz the Law และอื่นๆ อีกกว่า 20 รายการ และรับโอกาสที่น่าจะสูงกว่า พวกเขาอาจจะจบลงด้วยในวันดาร์บี้

รอบต่อไปคือสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้ ตั้งแต่ สมัครเสือมังกร วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ รอบเพิ่มเติมจะเริ่มขึ้นในวันที่ 17-19 กรกฎาคม และ 7-9 สิงหาคม ฟิวเจอร์สพูลเป็นแบบ pari-mutuel ดังนั้นอัตราต่อรองจะไม่ถูกกำหนดจนกว่าการเดิมพันจะสิ้นสุดทุกเย็นวันอาทิตย์

นอกจากนี้ Churchill Downs จะเสนอการเดิมพันเพิ่มเติมใน Kentucky Oaks ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับพรีเมียร์สำหรับเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ ตั้งแต่วันที่ 17-19 กรกฎาคม

Oddsmakers ที่Belmont Parkในนิวยอร์กได้ติดตั้ง Colt ที่ได้รับการฝึกฝนจาก Barclay Tagg ที่อัตราต่อรอง 6-5 นำม้า 10 ตัว Belmont จะเป็นการแข่งขันครั้งแรกของ Tiz the Law นับตั้งแต่การครอบครองของเขาที่ Gulfstream Park เมื่อเกือบสามเดือนที่แล้วใน Florida Derby เขามีชัยชนะสี่ครั้งและการเริ่มต้นอาชีพห้าครั้งและพยายามที่จะทำ 3 ต่อ 3 ในปีนี้

โควิด-19 ทำให้ Triple Crown ปี 2020 กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว เนื่องจากไวรัสบังคับให้ทั้งสามเผ่าพันธุ์ต้องเคลื่อนไหว ผลที่ตามมาก็คือ เบลมอนต์ – โดยทั่วไปแล้วจะเป็นเลกสุดท้ายของซีรีส์ – กระโดดข้าม Kentucky Derby และ Preakness Stakes ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 5 กันยายน และ 3 ต.ค. ตามลำดับ นอกจากนี้ Belmont ยังจะวิ่งที่ 1-1/8 ไมล์แทนระยะทาง 1-1 / 2 ไมล์แบบเดิม

แต่ประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอยู่ในสายวันเสาร์ Tiz the Law สามารถเป็นม้าพันธุ์ New York ตัวแรกที่ชนะการแข่งขันอันทรงเกียรติตั้งแต่ปี 1882 เขายังสามารถมอบ Triple Crown ให้กับผู้ฝึกสอน Tagg ด้วยชัยชนะ

คุณไม่ได้ผู้เข้าแข่งขันอันดับต้นๆ ตลอดเวลา” Tagg กล่าว “เขาเป็นม้าที่ดี หวังว่าเขาจะดีอย่างที่เราคิด คุณทำงานทุกวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์ คุณแค่หวังว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่มีอะไรผิดพลาด แต่จนถึงตอนนี้ดีมาก เราพอใจกับสิ่งที่เขาทำและเราพร้อมสำหรับการแข่งขัน”

แมนนี่ ฟรังโก ซึ่งเป็นจ็อกกี้อันดับต้นๆ ของสนามนิวยอร์กในช่วงสองปีที่ผ่านมา ได้ขึ้นขี่เบลมอนต์คันแรกบนเรือที่โปรดปราน

ด้วยการชนะ Tiz the Law เกือบจะแน่นอนทำให้สถานะของเขาเป็นที่โปรดปรานของ Kentucky Derby

เช่นเดียวกับสนามแข่งส่วนใหญ่ทั่วประเทศ สวนสาธารณะ Belmont Park จะปิดให้บริการในวันเสาร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของ coronavirus

ผู้ท้าชิงหลักกำลังหยุดพักระยะสั้น

ความท้าทายหลักของ Tiz the Law น่าจะมาจาก Sole Volante ผู้ชนะของเดิมพัน Sam F. Davis ระดับ III ที่แทมปาเบย์ดาวน์สถูกเลิกจ้างเป็นเวลาสามเดือนเมื่อวันพุธที่แล้วเพื่อชนะการแข่งขันค่าเบี้ยเลี้ยงที่กัลฟ์สตรีมพาร์ค

ในขณะที่ผู้ฝึกสอน Patrick Biancone ยอมรับว่า Tiz the Law เป็นม้าตัวโปรดอย่างสมเหตุสมผล เขากล่าวว่าม้าของเขาซึ่งเป็นผู้ชนะในการเริ่มต้นอาชีพสี่ในหกได้รับโอกาสนี้

“เขามีความสามารถมาก” Biancone กล่าว “เขาดีมากสำหรับเราและฝึกฝนให้ดีที่สุดตลอดเวลา เราจะมาดูกันว่าเขาเก่งแค่ไหนในวันเสาร์นี้”

Sole Volante จะแหกจากประตูที่สองและมีโอกาส 9-2 ช่วงเช้า

ตัวเลือกที่สามของอัตราต่อรองตอนเช้าคือ Dr Post ที่ 5-1 ได้รับการฝึกฝนโดย Todd Pletcher เด็กหนุ่มคนนี้เป็นแบบ 2 ต่อ 2 ในปีนี้ แต่เบลมอนต์ซึ่งเขาจะทำลายอันดับเก้าถือเป็นการเปิดตัวสเตคที่ให้คะแนนของเขา Tap It to Win ซึ่งฝึกฝนโดย Mark Casse ก็คว้าชัยชนะมาได้สองครั้งในปีนี้ แม้ว่าทั้งคู่จะแข่งกันในรายการเผื่อไว้ก็ตาม เขาดึงเสาด้านในออกและเริ่มที่อัตราต่อรอง 6-1

ม้าอีกสองตัวยังมีคะแนนเดิมพันชนะ แต่ Max Player ไม่ได้วิ่งเลยตั้งแต่ชนะ Grade III Withers ที่ Aqueduct ในเดือนกุมภาพันธ์ Modernist ชนะรายการ Holy Bull Grade II ที่ Fair Grounds Race Course ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังไม่ได้วิ่งเลยตั้งแต่จบอันดับสามใน Grade II Louisiana Derby ที่สนาม New Orleans ในอีกหนึ่งเดือนต่อมา

Max Player ที่ฝึกโดย Linda Rice และ Modernist ที่ฝึกโดย Bill Mott จะพังจากประตูที่สามและสี่ตามลำดับ ทั้งคู่เริ่มต้นด้วยอัตราต่อรอง 15-1

Grade I Belmont Stakes

Belmont Park

วันเสาร์ 17:42 น. ET, NBC

PP Horse ML Odds Jockey Trainer

1. แตะเพื่อชนะ 6-1 John R. Velazquez Mark E. Casse

2. Sole Volante 9-2 Luca Panici Patrick L. Biancone

3. ผู้เล่นสูงสุด 15-1 Joel Rosario Linda Rice

4. สมัยใหม่ 15-1 จูเนียร์ Alvarado William I. Mott

5. Farmington Road 15-1 Javier Castellano Todd A. Pletcher

6. Fore Left 30-1 Jose Ortiz Doug O’Neill

7. นักวิ่งป่า 50-1 Reylu Gutierrez Steven M. Asmussen

8. Tiz The Law 6-5 Manny Franco Barclay Tagg

9. Dr Post 5-1 Irad Ortiz, Jr. Todd A. Pletcher

10. นิวเมติก 8-1 Ricardo Santana, Jr. Steven M. Asmussen

เดิมพันได้ในเวกัส นอกชายฝั่ง

ผู้เล่นที่ขี่ม้าที่สนามแข่ง ร้านพนันนอกสนาม และเว็บไซต์ pari-mutuel ออนไลน์ต่างๆ เช่น NYRABets, TwinSpires และ TVG จะกำหนดราคาต่อรองสุดท้ายที่คุณจะเห็นในการออกอากาศในวันเสาร์ อย่างไรก็ตาม ยังมีวิธีอื่นๆ ที่ผู้คนสามารถเดิมพันในการแข่งขันได้

ในลาสเวกัสCirca Sportsได้โพสต์อัตราต่อรองในการแข่งขันเช่นกัน ต่างจากอัตราต่อรอง pari-mutuel ที่แทร็ก ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมการเดิมพัน อัตราต่อรองของ Circa ได้รับการแก้ไข ดังนั้น เมื่อคุณขัดขวาง Modernist ที่ 20-1 คุณจะรักษาอัตราต่อรองนั้นไว้ แม้ว่าอัตราต่อรองของเขาจะสั้นลงก่อนการแข่งขันก็ตาม

ในคืนวันพุธ Circa เสนอ Tap It to Win ที่ +595, Sole Volante ที่ +495, ผู้เล่นสูงสุด +2200, Modernist +2000, Farmington Road +2000, Fore Left +4500, Jungle Runner +5000, Tiz the Law -135 , ดร.โพสต์ +675, นิวเมติก +1700.

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ หากคุณเดิมพัน $135 ใน Tiz the Law ที่ Circa คุณจะได้รับเงินคืน 235 ดอลลาร์ ($100 บวกเงินเดิมพันของคุณ) หากอัตราต่อรอง pari-mutuel ของ Tiz the Law ณ เวลาโพสต์คือ 6-5 (และฉันจะให้ 6-5 แก่คุณตอนนี้ซึ่งไม่เป็นเช่นนั้น) คุณจะได้รับประมาณ $297

เซอร์กายังมีการเดิมพันสองทางสำหรับม้าสี่ตัวที่อัตราต่อรองต่ำที่สุด โอกาสชนะก็เท่ากัน โอกาสที่ม้าจะไม่ชนะคือ: Tiz the Law +105, Sole Volante -765, Tap It to Win -990 และ Dr Post -1150 หนังสือกีฬายังบอกกับCasino.orgในคืนวันพุธว่าพวกเขาจะเสนอตัวเลือกการเดิมพันเพิ่มเติมรวมถึงการจับคู่ในปลายสัปดาห์นี้

สำหรับนอกชายฝั่งเหล่านั้น USRacing ยังเสนอการเดิมพันที่เบลมอนต์ อัตราต่อรองของเว็บไซต์เกือบจะเหมือนกันกับอัตราต่อรองตอนเช้าของ Belmont โดยมีความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือ Tiz the Law ในปัจจุบันที่มีเงินเท่ากัน

ผู้เล่น NBA บางคนกังวลเกี่ยวกับการกลับมาดำเนินการที่ Disney World

ความเชี่ยวชาญ: การ แข่งม้ากฎหมายการ พนันกีฬา

NBA ใกล้จะกลับมาเล่นอีกครั้งในปลายปีนี้ แม้ว่าแผนการเล่นในฤดูกาลนี้ภายใต้การกักกันที่ Walt Disney World ในออร์แลนโดจะทำให้เกิดคำถามจากผู้เล่นบางคน

NBA Resumes เล่น Kyrie

Kyrie Irving และผู้เล่นคนอื่นๆ ได้แสดงการจองเกี่ยวกับ NBA ที่จะกลับมาเล่นต่อใน Orlando ในเดือนหน้า (ภาพ: Ned Dishman/NBAE ผ่าน Getty Images)

ข่าวหลุดเมื่อวันศุกร์ที่แล้วของการเรียกผู้เล่นที่ Brooklyn Nets ปกป้อง Kyrie Irving และคนอื่น ๆ คุยกันว่าเหมาะสมที่จะกลับมาเล่นหรือไม่ ขณะนี้ มีรายงานเพิ่มเติมว่าผู้เล่นบางคนจะลงไปที่ Disney World และเตรียมเริ่มเกมใหม่ในวันที่ 30 กรกฎาคมหรือไม่

ในขณะที่มีความกังวลเกี่ยวกับ coronavirus และการแพร่กระจายล่าสุดในฟลอริดา เออร์วิงก์และคนอื่น ๆ ได้พูดคุยเมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับการกลับมาเล่นอีกครั้งในขณะที่การประท้วงต่อต้านความโหดร้ายของตำรวจและการเหยียดเชื้อชาติยังคงดำเนินต่อไปทั่วประเทศ

เรากำลังต่อสู้กับปัญหาที่สำคัญที่สุด: เราจะไม่ยอมรับความอยุติธรรมทางเชื้อชาติที่ยังคงถูกละเลยในชุมชนของเรา เราจะไม่อยู่ในความมืดมิดเมื่อพูดถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเรา กลุ่มผู้เล่น NBA และ WNBA นำโดย Irving และ Los Angeles Lakers ผู้พิทักษ์ Avery Bradley กล่าวในแถลงการณ์ที่ส่งไปยังESPNเมื่อวันจันทร์

เราจะไม่เพิกเฉยต่อแรงจูงใจ/ความคาดหวังทางการเงินที่ขัดขวางเราในอดีตจากการตัดสินใจที่ถูกต้อง” แถลงการณ์กล่าวต่อ

สมาคมผู้เล่นบาสเกตบอลแห่งชาติ (National Basketball Players Association) ซึ่งเป็นสหภาพที่เป็นตัวแทนของผู้เล่น NBA ได้แจ้งสมาชิกว่าทีมใดจะลงเล่นในออร์แลนโดในวันอังคารนี้ว่าพวกเขามีเวลาถึงวันที่ 24 มิถุนายน เพื่อแจ้งให้ทีมและสหภาพทราบว่าพวกเขาจะไปที่ฟลอริดาหรือไม่อีเอสพีเอ็นรายงาน ผู้เล่นที่เลือกที่จะไม่ลงไปที่นั่นอาจสูญเสียเงินเดือนมากถึง 15 เปอร์เซ็นต์จากการปฏิเสธที่จะเล่น แม้ว่าผู้เล่นที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดไวรัสอาจมีข้อยกเว้นบางประการก็ตาม

เออร์วิง ซึ่งเข้ารับการผ่าตัดไหล่เมื่อต้นปีนี้ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเล่นให้กับ Nets ในออร์ลันโด

ผู้เล่นอาจถูกกักกันเป็นเวลาหลายเดือน

NBA ทำหน้าที่เป็นจุดวาบไฟสำหรับการตอบสนองของประเทศต่อ COVID-19 เกม Utah Jazz-Oklahoma City Thunder ถูกยกเลิกอย่างกะทันหันก่อนที่จะมีการสิ้นสุด หลังจากที่ Rudy Gobert ดาราดังของ Jazz ตรวจพบว่าติดไวรัส หลังจากนั้นไม่นาน NBA ได้ระงับฤดูกาลตามด้วยลีกอาชีพและลีกระดับมหาวิทยาลัยที่สำคัญของสหรัฐฯ ที่เหลือ ไม่ว่าจะเล่นหรือเตรียมพร้อมสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึง

รัฐบาลของรัฐหลายแห่งได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้อยู่แต่ในบ้านซึ่งบังคับให้ธุรกิจที่ไม่จำเป็น รวมทั้งคาสิโน ปิดตัวลงอย่างไม่มีกำหนด

เมื่อกอล์ฟ PGA Tour, UFC และ NASCAR กลับมาเล่นอีกครั้ง ทีม NBA ได้เริ่มจัดการออกกำลังกายโดยสมัครใจในเมืองบ้านเกิดของพวกเขา ในวันที่ 30 มิถุนายน ผู้เล่นที่มีความมุ่งมั่นจะต้องรายงานและเริ่มออกกำลังกายเป็นรายบุคคล ในวันที่ 7 กรกฎาคม ทีมต่างๆ จะมุ่งหน้าไปยังออร์แลนโดเพื่อตั้งแคมป์

ผู้เล่นจะถูกกักกันที่วิทยาเขตของดิสนีย์ตราบเท่าที่ยังมีฤดูกาลอยู่ เมื่อลีกเข้าสู่รอบที่สองของรอบตัดเชือกแล้ว ผู้เล่นที่เหลือสามารถนำแขกเข้ามาได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ลีกคาดว่าจะสรุปการแข่งขัน NBA Finals ภายในวันที่ 13 ต.ค.

Oddsmakers โปรดปรานสามทีมสำหรับ NBA Title

ในขณะที่ 22 ทีมจะมุ่งหน้าสู่ออร์แลนโดเพื่อเริ่มเล่นใหม่ในเดือนหน้า แต่ oddsmakers ยอมรับว่ามีสามทีมที่เป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์ได้ นั่นคือ Lakers, Milwaukee Bucks และ Los Angeles Clippers ทั้งสามทีมได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้แข่งขันที่มีแนวโน้มมากที่สุดตลอดทั้งฤดูกาล

William Hill แสดงรายการ Lakers ที่ +240 โดยมี Bucks ที่ +260 และ Clippers ที่ +320 สองทีมถัดมาคือ ฮูสตัน ร็อคเก็ตส์ และ บอสตัน เซลติกส์ มีอัตราต่อรองที่ 1600

DraftKings มีความชื่นชอบร่วมกันของ Lakers และ Bucks ที่ +250 โดยมี Clippers ที่ +333 Rockets อยู่ถัดไปที่ +1300 โดยที่ Celtics อยู่ที่ +2000

FanDuel เสนอ Bucks ที่ +240, Lakers ที่ +260 และ Clippers ที่ +340 อัตราต่อรองของ Rockets และ Celtics นั้นเหมือนกันกับที่ DraftKingsเบกเกอร์, โธมัส, ผู้ร้ายในข้อหาฉ้อโกงการเดิมพันกีฬา 30 ล้านเหรียญสหรัฐ, อนุญาต $ 5,000 ในค่าครองชีพรายเดือน

โพสต์เมื่อ: 16 มิถุนายน 2020, 01:25น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 16 มิถุนายน 2020, 04:57น.

ความเชี่ยวชาญ: การเงินธุรกิจ เกมการ ควบ รวม กิจการ

ผู้พิพากษาศาลแขวงสหรัฐในเนวาดาจะอนุญาตให้จอห์น เอฟ. โธมัสและโธมัส เบกเกอร์——ชายสองคนของเฮนเดอร์สันที่อยู่เบื้องหลังกองทุนรวมการเดิมพันกีฬามูลค่า 29.5 ล้านดอลลาร์ที่ถูกกล่าวหา——เพื่อดึงเงินค่าครองชีพคนละ 5,000 ดอลลาร์ต่อเดือน

เบกเกอร์, โธมัสกล่าวหาคดีฉ้อโกง

ชายสองคนที่ถูกคณะกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวหาว่าเตรียมกองทุนการพนันกีฬาที่ฉ้อฉลมูลค่าเกือบ 30 ล้านดอลลาร์จะได้รับอนุญาต 5,000 ดอลลาร์เพื่อครอบคลุมค่าครองชีพรายเดือน (ภาพ: Associated Press)

ผู้พิพากษาแอนดรูว์ กอร์ดอน พิพากษาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ปฏิเสธคำขอคำสั่งห้ามโดยจำเลยที่พยายามยกเลิกการอายัดทรัพย์สินส่วนตัวของพวกเขา กอร์ดอนตัดสินคดีเพราะก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผู้ชายเหล่านี้ย้ายเงินผ่านบริษัทเชลล์ที่รู้จักกันในชื่อ No More Bad Hires Inc. (NMBH)

ก.ล.ต. คัดค้านทั้งสาระสำคัญและเนื่องจากโธมัสและเบกเกอร์ล้มเหลวในการหารือก่อนที่จะยื่นคำร้อง แต่มันกำหนดเป็นค่าเผื่อ $5,000 ต่อเดือนต่อจำเลย” ตามสำเนาคำวินิจฉัยของ Gordon ที่ได้รับจากCasino.org

คณะกรรมการเชื่อว่าหากจำเลยได้รับอนุญาตให้เข้าถึงกำไรที่ได้มาโดยมิชอบโดยอิสระ เงินจะถูกใช้และจะไม่ได้รับการชดเชยเหยื่อ

สัญญาและ Ponzi

ก.ล.ต. อ้างว่า Becker และ Thomas ดึงนักลงทุนหลายร้อยคนจาก 40 รัฐออกจาก 29.5 ล้านดอลลาร์โดยใช้เครือข่ายที่ซับซ้อนของ บริษัท เชลล์รวมถึง Einstein Sports Advisory LLC, QSA LLC, Vegas Basketball Club LLC, Vegas Football Club LLC, Wellington Sports Club LLC, และเวลสคอร์ป อิงค์

ทั้งคู่สัญญาว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนแบบทวีคูณจากเงินลงทุน โดยอ้างว่าพวกเขาสามารถเติบโตเงินสดได้เร็วกว่านายทุนชื่อดังอย่าง Warren Buffett ระบบการเดิมพันโดยอ้างว่าพวกเขาหมุนรอบการเดิมพันแบบพาร์เลย์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ถูกต้องสำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่รวดเร็ว แต่การเดิมพันเหล่านั้นมาพร้อมกับอัตราต่อรองที่ยาวนานและมักจะหลีกเลี่ยงโดยนักพนันกีฬามืออาชีพ

ในความเป็นจริง เงินเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เบ็คเกอร์และโธมัสหลอกล่อจากนักลงทุนได้รับการจัดสรรให้กับนักลงทุน โดยที่เหลืออีก 85 เปอร์เซ็นต์มุ่งไปที่การจัดหาเงินทุนสำหรับไลฟ์สไตล์ การชำระเงินให้กับนายหน้า และการแจกจ่าย Ponzi ตามข้อมูลของ SEC

เจ้าหนี้ไม่มีความสุข

เจ้าหนี้หรือในกรณีนี้ ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ ได้ย้ายไปปิดกั้นไม่ให้จำเลยเข้าถึงกองทุนแช่แข็งเพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นค่าครองชีพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกอร์ดอน

“สุดท้าย เจ้าหนี้ของจำเลยหลายรายย้ายเข้ามาแทรกแซงคัดค้านการใช้เงินแช่แข็งเพื่อสนับสนุนค่าครองชีพและค่าธรรมเนียมทางกฎหมายของจำเลย ฉันยอมให้การเคลื่อนไหวของพวกเขาเข้าแทรกแซงบนพื้นฐานที่จำกัด” ผู้พิพากษาเขียน

กอร์ดอนเสริมว่าเบกเกอร์และโธมัสสามารถโต้แย้งข้อโต้แย้งเพื่อถอนเงินสดจากบัญชีธนาคาร NMBH ก่อนหน้านี้ แต่จำเลยเลือกที่จะท้าทายสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากการกระทำของพวกเขาไม่อยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง

ศาลอาจถูกบังคับให้พิจารณาคำตัดสินของคำสั่งห้ามเบื้องต้นอีกครั้ง แต่จำเลยจะต้องนำหลักฐานใหม่มาสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าควรยกเลิกคำสั่งห้ามของ ก.ล.ต.

เบกเกอร์และโธมัสแย้งว่าพวกเขาควรได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเงินเพราะ ก.ล.ต. ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจำเลยจะกระจายทรัพย์สิน หลายกรณีที่ได้ยินในศาลรอบที่เก้าวางภาระนั้นให้กับอัยการ แต่ในกรณีนี้ ก.ล.ต. กล่าวว่ามีหลักฐานว่านักต้มตุ๋น “ยักยอก” 13.9 ล้านดอลลาร์ในเงินทุนของนักลงทุน ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายค้าปลีกและการเดินทางมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์อัตราต่อรอง MLB สั้นลงเมื่อยกเลิกฤดูกาลเนื่องจากเจ้าของและผู้เล่นดิ้นรนเพื่อประนีประนอม

โพสต์เมื่อ: 16 มิถุนายน 2020, 12:58น. ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ: 17 มิถุนายน 2020, 07:28น.

ความเชี่ยวชาญ: การเล่นเกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การเดิมพันที่แปลกใหม่ , การเมือง .

เมเจอร์ลีกเบสบอล (MLB) อาจไม่เล่นบอลในปีนี้ และ oddsmakers กล่าวว่าตอนนี้เกือบจะได้เงินแล้วสำหรับโอกาสของฤดูกาลที่กำหนดเป็นประจำ

อัตราต่อรอง MLB ผู้บัญชาการ Rob Manfred

Rob Manfred กรรมาธิการ MLB กล่าวว่าลีกใกล้จะยุติฤดูกาล 2020 แล้ว (ภาพ: Steve Wenig/AP)

เจ้าของและผู้เล่นต่างดิ้นรนเพื่อหาจุดร่วมในการบรรลุเงื่อนไขใหม่เพื่อให้ฤดูกาลปกติดำเนินต่อไป วันเปิดทำการมีกำหนดวันที่ 26 มีนาคมแต่ถูกเลื่อนออกไปโดย COVID-19

ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา MLB Players Association (MLBPA) ได้ปฏิเสธข้อเสนอของลีกสำหรับฤดูกาล 72 เกม โดยผู้เล่นจะได้รับค่าจ้างตามสัดส่วนร้อยละ 80 โทนี่ คลาร์ก กรรมการบริหารของ MLBPA กล่าวว่า “การเจรจาเพิ่มเติมกับลีกจะไร้ประโยชน์” และเรียกร้องให้ MLB กำหนดตารางเวลาและโทรกลับทีมแทน

ปัญหาคือ หาก MLB กำหนดตารางเวลาและโทรกลับผู้เล่น แต่จ่ายเงินเดือนให้น้อยลง สหภาพอาจนำลีกขึ้นศาลเพื่อขอค่าแรงและค่าเสียหายที่สูญหาย” คลาร์กกล่าว

ผู้บัญชาการ Rob Manfred ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าเขาเป็น “100 เปอร์เซ็นต์” บาง MLB ที่จะเล่นในปีนี้กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าตอนนี้เขามีข้อสงสัยอย่างจริงจัง

“มันเป็นแค่หายนะ” ผู้บัญชาการกล่าวกับESPN “มันไม่ควรเกิดขึ้น และมันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องหาวิธีที่จะผ่านมันไปให้ได้ และนำเกมกลับคืนสู่สนามเพื่อประโยชน์ของแฟน ๆ ของเรา”

อะไรคืออัตราต่อรอง?

ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ากำลังเดิมพันว่าทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันได้หรือไม่

สองสัปดาห์ที่ผ่านมาอัตราต่อรองของฤดูกาล MLB ปี 2020ที่เกิดขึ้นคือ “ใช่ -500” นั่นแสดงถึงโอกาสที่ร้อยละ 83.33 การเดิมพันที่ชนะ 100 ดอลลาร์ในบรรทัดนั้นสุทธิเพียง 20 ดอลลาร์

วันนี้เส้นเดิมลดเหลือเพียง -165. นั่นบอกเป็นนัยถึงโอกาส 62.26 เปอร์เซ็นต์ ชนะเดิมพัน $100 กลับ $60.61 นักพนันสามารถรับทีมรองบ่อนได้ที่ +125 ซึ่งจะสุทธิ 125 ดอลลาร์ต่อ 100 ดอลลาร์ที่เสี่ยงหากฤดูกาล MLB ถูกบรรจุกระป๋อง

“ฉันไม่มั่นใจ” มันเฟรดกล่าวถึงฤดูกาล 2020 อย่างไรก็ตาม เขาบอกกับ MLBPA ในจดหมายว่า “เจ้าของทีมมุ่งมั่นที่จะเอาเบสบอลกลับคืนสู่สนาม 100 เปอร์เซ็นต์”

Oddsmakers ยังเสนอจำนวนเกมในฤดูกาลปกติของ MLB ชอบ 51-65 เกมที่ -155 ตามด้วย 50 เกมหรือน้อยกว่า (+225) และ 66 เกมหรือมากกว่า (+375)

จ่ายเพื่อเล่น

เจ้าของบอกว่าพวกเขาไม่สามารถจ่ายเงินเดือนเต็มให้กับผู้เล่นได้ในฤดูกาลที่สั้นลงและไม่มีแฟน ๆ ในสนามกีฬา Clark กล่าวว่า MLB และ Manfred กำลังเจรจากันโดยไม่สุจริต

ผู้เล่นรู้สึกรังเกียจที่หลังจาก Rob Manfred บอกผู้เล่นและแฟน ๆ อย่างชัดเจนว่าฤดูกาล 2020 จะเกิดขึ้น ‘100 เปอร์เซ็นต์’ เขาได้ตัดสินใจที่จะกลับคำพูดของเขาและตอนนี้กำลังขู่ว่าจะยกเลิกทั้งฤดูกาล” คลาร์กกล่าว

หากฤดูกาลเกิดขึ้น FanDuel มี Los Angeles Dodgers เป็นรายการโปรดของ World Series ที่ +380 New York Yankees อยู่ที่ +400, Houston Astros +800, Atlanta Braves +1400 และ Minnesota Twins ที่อันดับ 5 อันดับแรกที่ +1600