สมัครเสือมังกร Aspire ‘มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ’

สมัครเสือมังกร แอสปาย โกลบอลและวิน กรุ๊ปได้ร่วมมือกันในข้อตกลงที่จะเห็นอดีตให้บริการโซลูชั่นแพลตฟอร์มแบบเบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบแก่บริษัทพนัน esports

การรวมบริการที่มีการจัดการของ Aspires เข้าด้วยกัน การเป็นหุ้นส่วนจะรวมถึงการโยกย้ายไซต์ esports ที่มีอยู่ของ Win Group ไปยังแพลตฟอร์มหลักของ บริษัท คาสิโนออนไลน์

“Esports เป็นหนึ่งในส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดใน igaming และเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการพัฒนาในพื้นที่ที่สำคัญนี้” Tsachi Maimon ซีอีโอของ Aspire Global กล่าวกล่าว

“เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ Win Group เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นเกมระดับชั้นนำของโลกในด้าน esports”

นอกจากนี้ ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลง Aspire จะให้บริการแพลตฟอร์ม PAM อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับเกมคาสิโนและการเดิมพันกีฬาผ่านหนังสือกีฬา BtoBet ยิ่งไปกว่านั้น Aspire Global จะใช้วิธีการให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการโยกย้ายโดยละเอียดดังนั้นจึงไม่มีการหยุดทำงาน

Stephen Shoemaker ซีอีโอของ Win Group กล่าวว่า: “เราเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวในวงกว้างของข้อเสนอของ Winners.bet และใน Aspire Global เราพบพันธมิตรแพลตฟอร์มที่ตรงกับความทะเยอทะยานของเราและมุ่งเน้นไปที่ความเป็นผู้นำระดับโลกในตลาด

“ในฐานะผู้นำตลาด เราทราบดีว่าผู้คนที่เดิมพันใน esports มีความคาดหวังสูงต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ และการวิจัยของเราระบุว่าแพลตฟอร์มในตลาดปัจจุบันไม่ตรงกับความคาดหวังของพวกเขา

“แพลตฟอร์มใหม่ในปี 2022 ของเราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้โดยนำเสนอแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาอีสปอร์ต”

การเชื่อมโยงกับ Win Group เกิดขึ้นจากความสนใจของNeoGames Aspire Global เมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากได้เห็นการทำธุรกรรมที่เสนอมูลค่าประมาณ 480 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็น 4.3 พันล้านโครนาสวีเดน ซึ่งคิดเป็น 91.03 โครนสวีเดนต่อหุ้น ซึ่งได้รับการแนะนำให้ผู้ถือหุ้นเสนอคณะกรรมการของผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยี B2B igaming

ตามข้อเสนอTsachi Maimon ซีอีโอ ของAspireได้เข้าร่วมกับCraig Daviesบรรณาธิการของ CasinoBeatsซึ่งเจาะลึกลงไปในข้อเสนอและผลกระทบที่มีต่อบริษัทในการก้าวไปข้างหน้า

“ผมยินดีที่ได้เลื่อนตำแหน่งให้จอห์น เฟอร์รุชชีในบทบาทใหม่ของเราในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ” แดเนียล ลี ประธานและซีอีโอของ Full House Resorts กล่าวกล่าว

“ภายใต้การนำของเขา Silver Slipper ได้บรรลุระดับใหม่ของความสามารถในการทำกำไร เขาช่วยพัฒนาความสามารถทั่วทั้งบริษัทของเรา รวมถึงทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้จัดการทั่วไปของ Bronco Billy’s และ Rising Star

“รูปแบบการจัดการที่ลงมือปฏิบัติจริงของเขา ตลอดจนประสบการณ์ในการเปิดคาสิโนสี่แห่ง จะให้บริการเราได้ดีพอๆ กับที่เราเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในระดับใหม่ โดยเริ่มจากการเปิด The Temporary ตามแผนของเราในฤดูร้อนนี้”เนื่องจากชื่อเกมใหม่หลายเกมทำให้กล่องจดหมายของ CasinoBeats โดดเด่น นั่งเอนหลังและเล่นเกมสล็อตใหม่ที่คัดสรรมาสองสามเกมในขณะที่เราดูการผจญภัยจูราสสิคของ Stormcraft Studios, วงล้ออันทรงพลังของ Pragmatic Play, iSoftBet ของการขุดเพื่อความร่ำรวย และภารกิจอียิปต์ของArmadillo Studios

Jurassic Park: Gold – สตูดิโอสตอร์มคราฟต์

‘ชีวิตพบหนทาง’ ในสล็อตวิดีโอ 5 × 4-8, 40 เพย์ไลน์ที่รวมศักยภาพการชนะสูงสุดถึง x8,000 ของเงินเดิมพัน

ในเกมหลัก การตามล่าเพื่อรับรางวัลแจ็กพอตมหาศาลในฟีเจอร์โบนัส Link&Win ซึ่งเปิดใช้งานโดยการรวบรวมสัญลักษณ์ Powerball หกตัวขึ้นไป เมื่อทริกเกอร์แล้ว รีลอาร์เรย์จะขยายได้ถึง 5×8 โดยมีพาวเวอร์บอลมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ปลดล็อกแถวเพิ่มเติม

หากผู้เล่นเติมสัญลักษณ์ลอตเตอรี่ 40 อันจนเต็มตาราง พวกเขาจะได้รับรางวัลแจ็กพอต x8,000 ของเงินเดิมพัน

“ตามสไตล์ของ Stormcraft Studios อย่างแท้จริง ทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง Jurassic Park: Gold ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการนำเสนอเกมระดับบล็อคบัสเตอร์ขนาดมหึมาที่สอดคล้องกับชื่อของมัน” David Reynolds หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์เกมและการจัดการพันธมิตรของ Microgaming แสดงความคิดเห็นกล่าว

“สร้างขึ้นจากสล็อตธีมไดโนเสาร์สุดคลาสสิกพร้อมส่วนเพิ่มเติมใหม่ที่น่าตื่นเต้นเช่นกลไก Link&Win งวดล่าสุดนี้จะต้องดึงดูดใจเช่นเดียวกับต้นฉบับที่ยิ่งใหญ่”

Might of Ra – การเล่นเชิงปฏิบัติ

Pragmatic Playขอต้อนรับผู้เล่นเข้าสู่วงล้อที่แผดเผาด้วยแสงแดดในวิดีโอสล็อต 6×4 50 เพย์ไลน์อันยิ่งใหญ่นี้ที่รวมศักยภาพการชนะสูงสุดถึง x22,500 ของเงินเดิมพัน

เพื่อเปิดใช้งานโบนัสฟรีสปิน ผู้เล่นจะต้องลงสัญลักษณ์โบนัสตั้งแต่สามตัวขึ้นไปในระหว่างเกมพื้นฐาน โดยได้รับรางวัล 15 การหมุนครั้งแรก

ในระหว่างรอบ สัญลักษณ์ใหม่ – อังก์ – จะปรากฏขึ้น การรวบรวมสัญลักษณ์เหล่านี้ในระหว่างรอบจะเป็นการอัปเกรดแถบรีล: ระดับที่หนึ่งจะเห็นสัญลักษณ์ไวด์ 54 สัญลักษณ์บนแถบรีลเมื่อเริ่มรอบ ระดับที่สอง เมื่อรวบรวมอังก์ครบ 5 อัน สัญลักษณ์ไวด์อีก 12 อันจะถูกเพิ่มลงในแถบรีล ที่ระดับสาม เมื่อรวบรวมอังก์ได้ 10 อัน สัญลักษณ์ไวด์อีก 12 อันจะถูกเพิ่มลงในแถบรีล และในระดับที่สี่ เมื่อรวบรวมอังก์ได้ 15 อันขึ้นไป สัญลักษณ์เสริมอีก 24 อันจะถูกเพิ่มลงในแถบรีล

“เต็มไปด้วยฟีเจอร์และตัวปรับแต่งโบนัสมากมาย Might of Ra มอบการหมุนฟรีให้กับผู้เล่นและ โอกาสในการชนะรางวัลใหญ่” Yossi Barzely ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Pragmatic Play ให้ความเห็น

“อียิปต์โบราณยังคงเป็นธีมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้เล่น และเราต้องการนำสิ่งที่น่าตื่นเต้นและใหม่มาสู่ผู้ให้บริการและแฟนๆ”

Gold Digger Megaways – iSoftBet

iSoftBetได้เปิดเหมืองใหม่ล่าสุดที่ผู้เล่นจะได้เห็นการกลับมาของ Gold Diggin ‘Gus พร้อมด้วย Boomer เพื่อนสุนัขของเขาในวิดีโอสล็อตขนาด 6 × 2-7, 117,649 เพย์ไลน์ที่รวมรีลติดตามพิเศษและการชนะแบบเรียงซ้อน

ในเกม หากผู้เล่นได้นักเก็ตทองตั้งแต่ 5 ชิ้นขึ้นไปในการหมุนครั้งเดียว ผู้เล่นจะเรียกใช้การตอบสนองของ Hold & Win โดยให้รางวัลเป็นการหมุน 3 ครั้งครั้งแรก ซึ่งจะรีเซ็ตทุกครั้งที่มีสัญลักษณ์ใหม่ปรากฏขึ้น

ในระหว่างโหมดนี้ รีลบูสเตอร์ที่มีสีต่างกันสามารถปรากฏขึ้นได้ด้วย โดยสัญลักษณ์สีน้ำเงินจะเพิ่มขนาดรีล สีเขียวจะเพิ่มค่าทั้งหมดในมุมมอง สีแดงเพิ่มชีวิตพิเศษ และสีม่วงเพิ่มตัวคูณการชนะ ในช่วงฟีเจอร์นี้ Boomer สุนัขผู้ซื่อสัตย์สามารถปรากฏตัวเพื่อเพิ่มนักเก็ตทองหรือรีลบูสเตอร์

“Gold Digger กลายเป็นที่นิยมทันทีเมื่อเราเปิดตัวเมื่อสองสามปีก่อน และเราตื่นเต้นที่จะต้อนรับมันกลับเข้าสู่พอร์ตโฟลิโอของเราด้วยคุณสมบัติที่มากขึ้นและวิธีชนะที่มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา” Mark Claxton หัวหน้าฝ่ายเกมของ iSoftBet กล่าว .

“กลไกของ Megaways ช่วยให้เราสามารถรวมการชนะแบบเรียงซ้อนได้ ในขณะที่รอบโบนัส Hold & Win ที่มีตัวปรับแต่ง Reel Booster หมายความว่าการชนะที่ร่ำรวยสามารถพบได้ในทุก ๆ รอยต่อของการตีทองนี้”

ราชินีแห่งอียิปต์: Exotic Wilds – Armadillo Studios

Armadillo Studiosนำผู้เล่นไปสู่อียิปต์โบราณด้วยการเปิดตัวสล็อตวิดีโอ 5 × 3, 243 เพย์ไลน์ที่รวมการชนะสูงสุดถึง x2,500 ของเงินเดิมพัน

ในการเรียกใช้โบนัสฟรีสปิน ผู้เล่นจะต้องได้รับสัญลักษณ์ฟรีสปินตั้งแต่สามตัวขึ้นไปในระหว่างเกมหลัก ที่นี่พวกเขาจะนำเสนอรอบการหมุนฟรีสามประเภทให้เลือก: การเพิ่มทวีคูณ การหมุนฟรี XXX ที่แปลกใหม่และสุดขีด

ยิ่งไปกว่านั้น การรวมโอกาสแจ็คพอตเข้าด้วยกัน อาจทำให้ทุกครั้งที่มีดินแดนป่าแปลกใหม่อย่างน้อยหนึ่งแห่งบนวงล้อ เมื่อทริกเกอร์ เกมจะเปลี่ยนเป็นโบนัสรับแจ็กพอต ซึ่งรวมถึงแจ็คพอตขนาดเล็ก รองลงมา เมเจอร์ และแกรนด์ที่เสนอเงินเดิมพัน x10, x20, x200 และ x5,000 ตามลำดับ

“ฉันภูมิใจในเกมสล็อตนี้จริงๆ” David Stoveld, COO ของ Armadillo Studiosกล่าว “ราชินีแห่งอียิปต์มีทุกสิ่ง – กราฟิกและเสียงที่ยอดเยี่ยม จังหวะเวลาที่ดี คณิตศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมพร้อมความยืดหยุ่นในการหมุนฟรี โบนัสแจ็คพอต นวัตกรรมกลไกที่ใช้งานง่าย และธีมที่สนุกสนานและหรูหรา

“เรามั่นใจว่าผู้เล่นจะรักการเดินทางครั้งนี้ที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าแปลกใหม่ที่ปรากฏขึ้นบ่อยครั้งและของขวัญจากสาวงามชาวอียิปต์เอง โดยเสนอตัวคูณสูงถึง x7 ต่อครั้งหรือมากกว่านั้นในการหมุนฟรี”

SBC Summit Latinoaméricaมีกำหนดจะกลับมาที่ฟลอริดาในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2565 เมื่อการประชุมและงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการพนันและเกมมุ่งหน้าไปที่ Seminole Hard Rock Hotel & Casino ในฮอลลีวูดสำหรับรุ่นที่สอง

เหตุการณ์_จะรวบรวมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์อีกครั้งจากธุรกิจการพนันกีฬา igaming คาสิโนบนบก และลอตเตอรีที่เปิดใช้งานอยู่แล้วในละตินอเมริกา ร่วมกับบริษัทต่างๆ ที่กำหนดเป้าหมายโอกาสที่ถูกสร้างขึ้นโดยการแพร่กระจายของกฎระเบียบ

ภายใต้ร่มเงาของโรงแรมกีตาร์อันเป็นเอกลักษณ์ของฮาร์ดร็อค ผู้ร่วมประชุมจะมีส่วนร่วมในการประชุมระดับสูง มีโอกาสที่จะได้ดูเทคโนโลยีและเกมล่าสุดของอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก และเพลิดเพลินกับกิจกรรมเครือข่ายพิเศษสามคืน

คืนสุดท้ายของการประชุมสุดยอดยังตรงกับงานSBC Awards Latinoamérica ประจำ ปีครั้งที่สอง ซึ่งเป็นการยกย่องผู้ประกอบการและบริษัทในเครือที่มีผลงานยอดเยี่ยมในภูมิภาค พร้อมด้วยซัพพลายเออร์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการท้องถิ่นที่ดีที่สุด

คริสเตียน โรบาลิโนรองประธานฝ่ายการตลาด อเมริกาของ SBC กล่าวว่า: “ศักยภาพที่นำเสนอโดยตลาดหลายแห่งในละตินอเมริกาได้สร้างกระแสฮือฮาอย่างแท้จริงในอุตสาหกรรมการพนันและเกมระหว่างประเทศ โดยผู้ประกอบการและซัพพลายเออร์ต่างมองว่าภูมิภาคนี้เป็นพื้นที่ที่มีการเติบโตอย่างมาก เมื่อมีการออกกฎระเบียบ

“SBC Summit Latinoamérica 2022 จะเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการรับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดท้องถิ่น เชื่อมต่อกับผู้เล่นหลักทั้งในตลาดที่จัดตั้งขึ้นแล้วและตลาดเกิดใหม่ และยังได้รับความสนุกสนานในบรรยากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจของ Seminole Hard Rock Hotel & Casino ”

การประชุม SBC Summit Latinoamérica ครั้งแรกจัดขึ้นที่ไมอามีในปี 2021 และแม้จะมีข้อจำกัดด้านการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับโควิดที่จำกัดการเข้าร่วม แต่ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 500 คนมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันความรู้และทำธุรกิจเพียงไม่กี่วัน

ไฮไลท์คือการประชุมซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจาก Betcris, RETAbet, Entain, Betsson Group, Apuesta Total, La Tinka, Logrand Entertainment Group และ Rivalo พร้อมด้วยตัวแทนจาก FIFA, Facebook, SECAP และ Puerto Rico Gaming Commission

ในปี 2565 การประชุมสุดยอดจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อมอบโอกาสทางธุรกิจและโอกาสในการเชื่อมต่อกับทีมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการค้าปลีกและออนไลน์ในประเทศต่างๆ ทั่วละตินอเมริกา

ศูนย์กลางของงานจะเป็นการประชุมระดับสูงอีกครั้ง ซึ่งถูกกำหนดให้จัดการกับประเด็นใหญ่บางอย่างทั้งในตลาดที่มีการควบคุมที่จัดตั้งขึ้นและดินแดนที่ปัจจุบันอยู่บนเส้นทางสู่การพนันที่มีการควบคุม

ผู้บริหาร หน่วยงานกำกับดูแล ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในกลุ่มวิทยากรจะแบ่งปันข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในภูมิภาค กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของผู้เล่นที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสปอร์ตบุ๊ครุ่นต่อไป คาสิโน และสินค้าลอตเตอรี่.

ผู้ร่วมประชุมจะมีโอกาสค้นพบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นและปรับแต่งได้ และวิธีที่พวกเขาจะทำให้ธุรกิจของตนได้เปรียบในการแข่งขันในนิทรรศการของ Summit

การเสร็จสิ้นประสบการณ์ SBC Summit Latinoamérica จะเป็นโปรแกรมกิจกรรมเครือข่ายตอนเย็นในสถานที่ที่ทันสมัยที่สุดบางแห่งในพื้นที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมงาน โปรดไปที่เว็บไซต์ SBC Summit Latinoaméricaหรือสอบถามเกี่ยวกับการจัดนิทรรศการและโอกาสในการสนับสนุนโปรด ติดต่อ sales@sbcgaming.com

Pariplayยอมรับความร่วมมือที่ “ก็อย่าลืมว่าเป็นใคร” สำหรับผู้ที่รวบรวมและเป็นผู้จัดหาเนื้อหาโดย Sportingtechเพื่อเผยแพร่พอร์ตโฟลิโอของข้อเสนอ

แพลตฟอร์มเปิดโอกาสให้แพลตฟอร์มได้รับฟังและเกมขอให้ Fusion suite ของ Pariplay ซึ่งนำเสนอชื่อจากที่ใหญ่กว่า 70 ราย รวมถึงเกมที่แปลจากส่วนกลางและเกมพิเศษ

มาร์เก็ตติ้งพอร์ตโฟลิโอมาเป็นจำนวนมากกว่า 12,000 เกมแล้วแพลตฟอร์มรวมของ Pariplay ลองชุดเครื่องมือตรวจสอบและการรักษาลูกค้าหลังสำนักงานซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้เล่นของผู้เล่น เช่น โปรแกรมนาและเครื่องมือจับฉลาก

Ivo Doroteia ซีอีโอของ Sportingtechกล่าวว่า “เราตื่นเต้นที่จะสานต่อโมเมนตัมล่าสุดของเราด้วยการร่วมมือกับ Pariplay ซึ่งเป็นผู้รวบรวมที่มีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงที่เพิ่มมากขึ้น

“พอร์ตโฟลิโอเนื้อหาจำนวนมากนำเสนอเนื้อหาการตลาดซึ่งเป็นผู้นำในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมเพื่อรับข้อเสนอของเราด้วยสิ่งที่มากกว่าสำหรับพันธมิตรผู้ให้บริการของเรา”

ฟีเจอร์สที่จะเป็นพันธมิตรกับ Sportingtech Pariplay เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้บริการที่ด้านล่างนี้ซึ่งจะช่วยให้คุณได้และเรียกดูอเมริกา ซึ่งกลุ่มที่กล่าวว่าได้

แอนดรูว์ แมคคลีน รองประธานฝ่ายขายของชำPariplayกล่าวเสริมว่า: “ข้อตกลงกับ Sportingtech สิ่งนี้มีความจำเป็นหลายอย่างที่จะต้องเผชิญ เรายังคงมองหาพันธมิตรเหล่านี้เพื่อขยายตลาดต่อไปในตลาดที่มีการควบคุม

“แพลตฟอร์ม Quantum ของ Sportingtech นั้นอยู่ในอันดับต้น ๆ และด้วยสถานะที่แข็งแกร่งในเขตอำนาจศาลหลัก ๆ ความร่วมมือครั้งนี้จะมีความสำคัญต่อเราในขณะที่เรายังคงขยายการเข้าถึงเนื้อหาของเราผ่านแพลตฟอร์ม Fusion ของเรา”

Push Gamingยังคงเปิดตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดเกมโรมาเนีย หลังจากที่ซัพพลายเออร์ B2B เข้าร่วมและเป็นพันธมิตรกับการพนันกีฬาและผู้ให้บริการเกมSuperbet

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง กลุ่มเนื้อหาที่เลือกของ Push Gaming เช่น Jammin’ Jars 2, Fire Hopper, Bison Battle และชื่อที่กำลังจะมาถึง Big Bamboo จะมีให้สำหรับผู้เล่น

Nicholas Yu ผู้จัดการเนื้อหาการเล่นเกมของ Superbetกล่าวว่า “การให้ผู้เล่นของเราเข้าถึงเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดจะช่วยให้เราได้ผู้เล่นใหม่และรักษาผู้เล่นเดิมไว้

“ด้วยชื่อที่เป็นนวัตกรรมและมีคุณภาพสูงของ Push Gaming ที่นำเสนอผ่าน Superbet เราหวังว่าจะได้สิ่งที่กำลังก่อตัวขึ้นเพื่อเป็นปีที่สดใสในอนาคต”

ความร่วมมือล่าสุดหลังจาก Push Gaming ได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปลายปีที่แล้วโดยหน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติของโรมาเนียที่ ONJN โดยบริษัทต้องการผลักดันการแสดงตนทั่วทั้งภูมิภาคต่อไป

Fiona Hickey หัวหน้าฝ่ายขายของ Push Gamingอธิบายว่า: “ความสำเร็จของเราเมื่อเริ่มเข้าสู่ตลาดโรมาเนียทำให้เราได้สำรวจผู้ให้บริการเพิ่มเติม มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ Superbet และการวางตำแหน่งทางการตลาดที่น่าตื่นเต้นและความแข็งแกร่งของแบรนด์ในฐานะผู้นำจะช่วยให้เราสามารถจัดหาเกมของเราให้กับผู้เล่นได้มากขึ้น

“สิ่งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในฐานะสตูดิโอที่มีผู้เล่นมากที่สุดในอุตสาหกรรม ทั้งในตลาดที่มีพลวัตมากที่สุดแห่งหนึ่งของ CEE รวมถึงทั่วยุโรปที่กว้างขึ้น ฉันแน่ใจว่านี่จะเป็นหนึ่งในข้อตกลงที่น่าตื่นเต้นมากมายที่เราจะประกาศในเร็วๆ นี้”

Wests Tigersฝั่ง National Rugby League ยินดีต้อนรับPlayUpในฐานะพันธมิตรชั้นนำสำหรับฤดูกาล 2022, 2023, 2024 และ 2025 ซึ่งจะมอบโอกาสในการสร้างแบรนด์มากมาย

ความร่วมมือซึ่งยังทำให้บริษัทกลายเป็นหุ้นส่วนการเดิมพันแต่เพียงผู้เดียวของสมาคมรักบี้ในซิดนีย์ จะรวมถึงโฆษณาดิจิทัลบนเว็บไซต์และช่องทางโซเชียล ป้ายวันแข่งขัน และคำมั่นสัญญาถึงโอกาสที่ “เงินซื้อไม่ได้” สำหรับลูกค้า

นอกจากนี้ นอกเหนือจากการเปิดใช้งานวันแข่งขันแล้ว PlayUp ยังจะได้รับสิทธิ์ในการตั้งชื่อให้กับ Wests Tigers Field Club ที่ Commbank Stadium เช่นเดียวกับสิทธิ์ในการสร้างแบรนด์อีกจำนวนหนึ่ง

ซึ่งรวมถึงการสร้างแบรนด์บนกางเกงสำหรับเล่นในปี 2022 ซึ่งจะขยายเป็นสองแผงสำหรับฤดูกาล 2023, 2024 และ 2025 และการสร้างแบรนด์เสื้อเจอร์ซีย์ในปีเดียวกันนี้สำหรับเสื้อบุรุษและสตรี

Justin Pascoe ซีอีโอของ Wests Tigersกล่าวต้อนรับ PlayUp บนกระดาน: “ในนามของทุกคนที่ Wests Tigers ผมขอต้อนรับ PlayUp ในฐานะพันธมิตรการเดิมพันอย่างเป็นทางการของเรา และแสดงความขอบคุณสำหรับการสนับสนุนตลอดสี่ปีข้างหน้า” เขากล่าว

“เป็นเรื่องดีที่ได้รวมแบรนด์การพนันระดับเฟิร์สคลาสระดับโลกไว้ในกลุ่มบริษัทของเรา และเรารอคอยที่จะเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งทั้งในและนอกสนาม”

ความร่วมมือครั้งนี้แสดงถึงการสนับสนุนหลักครั้งแรกของ PlayUp ต่อทีมกีฬาของออสเตรเลีย โดยลีกรักบี้กล่าวว่าเป็น “องค์ประกอบสำคัญ” ของข้อเสนอของกลุ่ม

Paul Jeronimo ซีอีโอของ PlayUp Australiaกล่าวว่า “PlayUp และ Tigers มีอนาคตที่สดใสในการเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในการแข่งขันของตน ดังนั้นความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบ ที่ PlayUp เรารัก NRL และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ Wests Tigers ก่อนฤดูกาล 2022”

แคมเปญ NRL ปี 2022 ของ Wests Tigers กำลังดำเนินการในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคมที่บ้าน CommBank Stadium ของพวกเขากับ Melbourne Storm ก่อนเกมเยือนนัดแรกของฤดูกาลแปดวันต่อมาที่ Newcastle Knights

Endorphinaยังคงขยายธุรกิจไปทั่วโลกสู่ตลาดใหม่ๆ หลังจากเสริมความแข็งแกร่งในสถานะของบริษัทในลิทัวเนียในฐานะพันธมิตรของบริษัทกับUniclub

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงที่ผู้ให้บริการสล็อตออนไลน์ในปรากกล่าวว่าจะ “เจริญรุ่งเรืองเป็นพิเศษ” สำหรับทั้งคู่ Uniclub จะรวมแคตตาล็อกเกมของ Endorphina เพื่อให้ผู้เล่นในลิทัวเนียได้สัมผัส

Martynas Matulevicius ซีอีโอของUniclubแสดงความคิดเห็นว่า: “ผลงานเกมที่โดดเด่นของ Endorphina ได้มาถึงลิทัวเนียแล้ว และพวกเราที่ Uniclub มักจะค้นหาเนื้อหาสำคัญและสร้างสรรค์เพื่อยกระดับข้อเสนอสล็อตของเราสำหรับผู้เล่นของ เรา

“การเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการเนื้อหาที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเราเพื่อที่จะเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และการมีเกมของ Endorphina ในข้อเสนอของเราจะช่วยตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ดีที่สุดในลิทัวเนีย”

ตามคำพูดของ Matulevicius Zdenek Llosa ผู้จัดการฝ่ายขายอาวุโสของEndorphina กล่าวเพิ่มเติมว่า : “เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ประกาศความร่วมมือของเรากับ Uniclub ผู้ให้บริการ เกมที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในลิทัวเนีย

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะเปิดตัวผลงานเกมที่เราเลือกรวมถึงเกมยอดนิยมอย่าง Hell Hot 100, 2021 Hit Slot และ Joker Stoker หนึ่งในเกมโปรดส่วนตัวของฉัน เรารอคอยที่จะให้ความบันเทิงกับผู้เล่นใหม่ในลิทัวเนีย”

การผลักดันล่าสุดสู่ตลาดใหม่เกิดขึ้นจากข่าวเมื่อต้นเดือนนี้ที่เห็นผู้ให้บริการเกมสล็อต ออนไลน์B2B เสริมฐานรากในยุโรปเนื่องจาก Endorphina ได้รับการรับรองสำหรับตำแหน่งในเดนมาร์ก

International Game TechnologyเปิดตัวWheel of Fortuneในออนแทรีโอในรูปแบบของเกมบิงโกอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ซึ่งกล่าวว่าจะเป็น “การลงนามข้อตกลงกับผู้ให้บริการรายบุคคล” จะเห็นWheel of Fortune Double 3X4X5X Pay BingoและWheel of Fortune Five Times Pay Bingoให้บริการแก่ศูนย์เกมการกุศล 37 แห่งในออนแทรีโอที่ได้รับการอนุมัติสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บิงโก

David Fraserผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเกม การ กุศลOntario Lottery and Gaming Corporationอธิบายว่า: “การเปิดตัวเกม Wheel of Fortune แบรนด์พรีเมียมของ IGT เป็นเกมบิงโกตู้อิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสที่จะดึงดูดผู้เล่นใหม่และผู้เล่นเดิมในตลาดเกมการกุศลของออนแท

“ส่วนเพิ่มเติมที่น่าตื่นเต้นเหล่านี้จะยกระดับการเล่นเกมและสร้างตัวเลือกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมสำหรับผู้ให้บริการของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างการเล่นเกมเพื่อการกุศลและระดมเงินเพื่อการกุศลในท้องถิ่น”