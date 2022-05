สมัครแทงไฮโล ยิงปลาออนไลน์ สมัครรอยัล

สมัครแทงไฮโล สหภาพผู้ปกครองของ Culinary Workers Union ซึ่งเป็นตัวแทนการเจรจาต่อรองที่ผ่านการรับรองของคนงานที่ Trump Hotel Las Vegasเมื่อวันอังคาร เรียกร้องให้คว่ำบาตรระดับชาติของธุรกิจทั้งหมดที่มีความสัมพันธ์กับ Donald Trump ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันบริษัทแม่ของ Culinary Union เรียกร้องให้คว่ำบาตรธุรกิจที่เป็นเจ้าของ ลงทุน หรือร่วมมือกับทรัมป์ จนกระทั่งถึงเวลาที่ Trump Hotel Las Vegas ยังคงปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายในการต่อรองกับสหภาพแรงงาน ตามข่าวประชาสัมพันธ์ Culinary Workers Union Local 226

แคมเปญ #BoycottTrump เกิดขึ้นหลังจากการปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางของโรงแรม Trump Hotel Las Vegas ที่คัดค้านการเลือกตั้งสหภาพแรงงานในเดือนธันวาคม 2015 ซึ่งส่งผลให้คนงานส่วนใหญ่ของโรงแรมลงคะแนนให้เข้าร่วม Culinary Union องค์กรหลังนี้เป็น องค์กรผู้อพยพที่ใหญ่ที่สุดของ เนวาดามีสมาชิกมากกว่า 57,000 คน ซึ่งรวมถึงผู้หญิงประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ และชาวละติน 56 เปอร์เซ็นต์ และบริษัทในเครือที่ใหญ่ที่สุดของ UNITE HERE

สนามกอล์ฟระดับชาติของทรัมป์ ลอสแองเจลิสเพิ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกสหภาพแรงงาน ซึ่งเลือกที่จะประกาศการคว่ำบาตรจากร้านอาหารของสโมสร กิจกรรมการคว่ำบาตรเพิ่มเติมมีการวางแผนโดยชาวบ้านสหภาพแรงงานในวันที่ 29 กันยายนในซานฟรานซิสโกและไวกิกิและในชิคาโกในวันที่ 1 และ 18 ตุลาคม คาดว่าจะมีเหตุการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในนิวยอร์ก ฟลอริดา และเวอร์จิเนีย

UNITE HERE ประธานดี. เทย์เลอร์กล่าวว่า “ในขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ รณรงค์ต่อต้านคนงานและต่อต้านผู้อพยพอย่างไม่สามารถปกป้องได้ คนงานที่โรงแรมลาสเวกัสของเขาต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและความเคารพในที่ทำงาน พวกเขาโหวตให้สหภาพแรงงาน พวกเขาชนะ และตอนนี้กฎหมายระบุว่าทรัมป์ต้องเจรจา” ตามข่าวประชาสัมพันธ์

Culinary Union กล่าวต่อไปว่าการรณรงค์ต่อต้านสหภาพแรงงานที่เป็นศัตรูนั้นดำเนินการโดยฝ่ายบริหารของ Trump Hotel Las Vegas โดยฝ่ายบริหารโรงแรมจ้างที่ปรึกษาด้านแรงงานต่อต้านสหภาพแรงงานและจ่ายเงินให้พวกเขามากกว่า 500,000 ดอลลาร์ ความผิดที่ถูกกล่าวหารวมถึงการสอบสวนและการข่มขู่ผู้สนับสนุนสหภาพแรงงาน ตลอดจนพนักงานที่ถูกระงับกิจกรรมของสหภาพแรงงาน Geoconda Arguello-Kline เลขาธิการเหรัญญิกของ Culinary Union กล่าวว่า “หลังจากการรณรงค์ต่อต้านสหภาพแรงงานที่น่าอับอายกับคนงานของพวกเขา โรงแรมยังคงปฏิเสธที่จะเจรจากับพนักงานของพวกเขา” และ “เราขอเรียกร้องให้พันธมิตรและคนงานยืนหยัด ในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการคว่ำบาตรระดับชาติจนกระทั่งโดนัลด์ทรัมป์ ‘ผู้เจรจาที่ยิ่งใหญ่’ มาที่โต๊ะ”

นอกจาก Trump Hotel Las Vegas แล้ว ที่พักทั้ง 10 แห่งในเขต Clark County ของStation Casinosพร้อมด้วย Alianteซึ่งBoyd Gamingได้เข้าซื้อกิจการเมื่อวานนี้ และPalms Casino Resortอยู่ในข้อพิพาทด้านแรงงานและรวมอยู่ใน Culinary Union’s ไม่สนับสนุนรายการ

ในขณะเดียวกัน เมื่อวันที่ 10 กันยายน ทีมผู้บริหารของ Carl Icahn ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการกับ New Jersey Division of Gaming Enforcement เพื่อขออนุญาตปิด Trump Taj Mahal ในเดือนตุลาคม

AFL-CIO จะสนับสนุนการคว่ำบาตรตามที่โฆษกหญิงของ Culinary Workers Union แสดงศักยภาพของคนงานสหรัฐ 12 ล้านคนใน 56 สหภาพแรงงาน

G2E 2016 เริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์ที่งานSands Expoในลาสเวกัสด้วยเซสชั่นการศึกษาเต็มวันครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ eSports และการเล่นเกมตามทักษะ ไปจนถึงแนวทาง AML สำหรับคาสิโนเชิงพาณิชย์และชนเผ่า ข้อบังคับสำหรับiGamingพลังของการไม่เกรงกลัวกีฬา บนมือถือ การเดิมพันโบนัส ‘การละเมิด’ และอื่นๆ

วันนี้งานใหญ่เริ่มต้นด้วยผู้แสดงสินค้ากว่า 450 รายที่เปิดเผยสินค้าของตนในทุกด้านของอุตสาหกรรมเกม ในขณะที่ชุดการศึกษาดำเนินไปควบคู่กันไปจนกระทั่งงานแสดงสินค้าและการประชุมเกมชั้นนำระดับนานาชาติของอเมริกาเหนือสิ้นสุดลงในวันพฤหัสบดี

จัดโดย Reed Expositions และนำเสนอโดย American Gaming Association G2E จะต้อนรับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกว่า 25,000 คนมาร่วมงานที่เติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับอุตสาหกรรมที่เน้นและให้บริการ

งานใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในปีนี้คือ “Integrated Resort Experience at G2E” ซึ่งเป็น “งานแรกที่รวบรวมการจัดหาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และบริการใหม่ๆ ที่ขับเคลื่อนรายได้และมูลค่าจากแหล่งที่ไม่ใช่เกม” เสริมด้วยโมดูลการศึกษา มุ่งเน้นไปที่การรักษาความสัมพันธ์กับองค์ประกอบที่ไม่ใช่เกม วิธีดึงดูดและรักษาคนรุ่นมิลเลนเนียล การเพิ่มความบันเทิงสูงสุด และข้อมูลการตลาด

พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการขนาดใหญ่จะจัดแสดงนิทรรศการจากผู้นำระดับโลกและผู้มาใหม่ด้วยIGT ที่ใช้ พื้นที่ 25,000 ตารางฟุต และเกมวิทยาศาสตร์จัดแสดงบนพื้นที่กว่า 21,000 ตารางฟุต ผู้แสดงสินค้าที่เล็กที่สุดจะมีพื้นที่ 16 ตารางฟุตบนพื้นที่เกือบ 200,000 ตารางกิโลเมตร ฟุตชั้น.

มองหา IGT เพื่อสาธิต Lucky’s Quest ซึ่งเป็นหนึ่งในเกมการพนันที่อิงตามทักษะเกมแรก ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมจะได้เห็นการเปิดตัว IGT ของตู้ “CrystalCurve ULTRA” ที่มีหน้าจอทัชสกรีนแบบโค้งขนาด 32 นิ้วพร้อมระบบสัมผัสหน้าจอแบบโค้งขนาด 50 นิ้ว ตามประกาศของ IGT; “ตู้มีกล้องฝังตัวที่ให้ผู้เล่นมีโอกาสรวมภาพของพวกเขาในการเล่นเกม” คาดว่าจะมีเกมใหม่อย่างน้อย 25 ธีมจาก IGT ในงานปีนี้

Scientific Games เตรียมเปิดตัวสล็อตธีมใหม่ เช่น “Seinfeld” และอื่นๆ Seinfeld จะเปิดตัวบนแพลตฟอร์ม GameScape ของ Scientific Games หลังจากเปิดตัว The Simpsons ของ G2E เมื่อปีที่แล้วบนหน้าจอโค้งที่มีผู้เล่นล้อมรอบขนาด 40 นิ้ว จอแสดงผลความละเอียดสูงหลายจอ และระบบเสียงสเตอริโอ 3 มิติ ซาวด์บาร์ในเครื่องนี้แตกต่างจากตู้ IGT ตรงที่อนุญาตให้เสียงขึ้นและลงได้ เช่นเดียวกับเสียงจากซ้ายไปขวา เข้าและออกโดยไม่จำเป็นต้องใช้เก้าอี้เสียง

น่าเสียดายที่ผู้บริโภคต้องรอสำหรับแนวคิดใหม่เหล่านี้เพื่อนำไปใช้กับชั้นคาสิโนเพื่อสัมผัสกับนวัตกรรมและเกมใหม่เนื่องจาก G2E ไม่ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไป

AGA และ Reed Expositions กล่าวถึง G2E 2016 ดังต่อไปนี้

“อุตสาหกรรมเกมกำลังเข้าสู่ยุคที่น่าตื่นเต้นด้วยเทรนด์ เทคโนโลยี และกฎหมายใหม่ที่จะขับเคลื่อนภาคส่วนมูลค่า 240,000 ล้านดอลลาร์ในอนาคต” แอนดรูว์ ออร์ทาเล่ รองประธานฝ่ายบริการอุตสาหกรรมของ AGA กล่าว “G2E นำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกมทั้งหมดเพื่อเตรียมเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตได้ในอีกหลายปีข้างหน้า”

Ed Many รองประธานอาวุโสของ Reed Exhibitions กล่าวว่า “เราได้ให้ความสำคัญกับวิวัฒนาการของ G2E เพื่อให้แน่ใจว่าจะก้าวไปข้างหน้าในขณะที่อุตสาหกรรมเกมเปลี่ยนแปลงไป ผู้เข้าร่วมงาน G2E 2016 จะได้รับประสบการณ์โดยตรงต่ออนาคตของอุตสาหกรรมเกมคาสิโน เช่นเดียวกับการสำรวจวิธีการที่หลากหลายเพื่อเพิ่มผลกำไรของพวกเขาในวันนี้”

อนาคตของ Landmark Hotel และคาสิโน Pharaohs Palace ที่เกี่ยวข้อง นั้นไม่แน่นอนหลังจากเส้นตายในวันศุกร์สำหรับข้อตกลงการเข้าซื้อกิจการที่ประกาศก่อนหน้านี้ผ่านไปโดยไม่มีการสรุปข้อตกลงขั้นสุดท้าย

ตามรายงานจาก GGRAsia เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริษัท Macau Legend Development Limited ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเกี่ยวกับการขายสถานที่ที่เป็นไปได้ให้กับบุคคลที่เรียกว่า “Li CK” ในขณะนั้น มันอธิบายว่าผู้ซื้อเป็น “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” และ “บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท” ในขณะที่วารสารเศรษฐกิจฮ่องกงระบุว่าผู้ซื้อลึกลับเป็น Li Chi Keung ซึ่งได้รับการอธิบายไว้ในบริษัทผู้ ให้บริการคาสิโนใน มาเก๊าปี 2559 รายงานระหว่างกาลว่าถือหุ้นประมาณ 12%

บริษัท Macau Legend Development Limited ที่จดทะเบียนในฮ่องกงยังดำเนินการBabylon Casinoในย่านFisherman’s Wharfของมาเก๊าภายใต้ใบอนุญาตการเล่นเกมที่ถือครองโดย SJM Holdings Limited และประกาศในการยื่นฟ้องในภายหลังว่าได้เข้าสู่การเจรจากับบริษัทแห่งที่สองเกี่ยวกับอนาคตของ The Landmark Hotel และคาสิโนของ Pharaohs Palace

“ขณะนี้ บริษัทได้รับการติดต่อจากบริษัทและอยู่ในระหว่างการเจรจากับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นบุคคลที่สามที่เป็นอิสระเกี่ยวกับการกำจัดทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นและยังคงเป็นไปในเชิงบวกในการกำจัด” อ่านในเอกสาร “เป็นที่คาดหวังว่าการกำจัดจะเกิดขึ้นในไม่ช้าหลังจากที่ผู้ซื้อที่มีศักยภาพดำเนินการตรวจสอบสถานะเสร็จสิ้นและได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จำเป็นในมาเก๊าและฮ่องกง”

เดือนสิงหาคม เห็นบริษัท Macau Legend Development Limitedซึ่งนำโดยอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติของมาเก๊า David Chow Kam Fai รายงานผลขาดทุนระหว่างกาลเป็นเวลาหกเดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ประมาณ 22.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมากกว่าสองเท่าของการขาดดุล 8.8 ล้านดอลลาร์ที่รายงานสำหรับ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558

อย่างไรก็ตาม ข่าวดังกล่าวไม่ได้เลวร้ายสำหรับ Macau Legend Development Limited เนื่องจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Savan Vegas Hotel And Entertainment Complexในประเทศลาวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หลังจากจ่ายเงิน 42 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม ข้อตกลงสำหรับคาสิโน โรงแรม และรีสอร์ทที่ให้บริการเต็มรูปแบบยังรวมถึงการผูกขาดการเล่นเกมเป็นเวลา 50 ปีสำหรับสามจังหวัดของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงจังหวัดสะหวันนะเขตที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพรมแดนติดกับประเทศไทย

ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้รับอนุญาตจาก Kahnawake Gaming Commission (KGC) อีกต่อไปให้ให้บริการโดยผู้รับอนุญาตการพนันออนไลน์หลังจากที่ Continent 8, LLC ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอาจละเมิดใบอนุญาต ของ รัฐนิวเจอร์ซีย์

ในวันจันทร์ กองบังคับการเล่นเกมแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ (DGE) ประกาศว่าบริษัทและ KGC ได้บรรลุความเข้าใจที่จะป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ที่ใช้ Kahnawake ยอมรับการเดิมพันจากผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาหากเว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาต นโยบายใหม่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 กันยายน

ตามข่าวประชาสัมพันธ์ DGE ได้ดำเนินการทันทีเมื่อทราบว่าอาจมีการให้บริการโดย Continent 8 ไปยังเว็บไซต์เกมทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายผ่านศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ใน Mohawk Territory of Kahnawake เขตอำนาจศาลที่ตั้งอยู่นอกเมืองมอนทรีออล รัฐควิเบกแคนาดา . เว็บไซต์ที่กล่าวถึงโดยเฉพาะคือ “การพนันกีฬาออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย” ตามข่าวประชาสัมพันธ์

หลังจากการหารืออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับปัญหาเขตอำนาจศาลเฉพาะ กับ KGC และสภาอินเดียนแดงแห่ง Kahnawake DGE สามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อนโยบายมีผลบังคับใช้ เว็บไซต์ที่มาจาก Kahnawake จะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปสำหรับผู้พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีบริษัทดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ

ผลของนโยบายใหม่คือเว็บไซต์คาสิโนที่เชื่อถือได้ เช่น Intertops, Clubworld, Bovada , Slots.lv, Aladdin’s Gold , Allstar Slots และอีกหลายแห่งจะไม่สามารถระบุ KGC เป็นผู้ออกใบอนุญาตได้อีกต่อไปและจะไม่สามารถนำเสนอได้ ผู้เล่นของพวกเขาโต้แย้งบริการแก้ไขผ่านค่าคอมมิชชั่น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา KGC เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในบริการระงับข้อพิพาทที่ยุติธรรมที่สุดในโลกแก่ผู้ถือใบอนุญาต

ในขณะที่การกระทำของ DGE อาจดูเหมือนปกป้องผู้เล่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และบางทีอาจจะเป็นเนวาดาและเดลาแวร์ – ผลที่เกิดขึ้น มันทำให้ส่วนที่เหลือของประเทศไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนออนไลน์ที่ทำงานได้

David Rebuck ผู้อำนวยการ DGE กล่าวว่า “แผนกนี้มีความยินดีที่ได้รับความช่วยเหลือจาก KGC ในฐานะผู้กำกับดูแล และหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันในอนาคต เราสามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆ ที่สามารถแก้ไขได้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อกังวลด้านกฎระเบียบของแผนก ฝ่ายชื่นชมความมุ่งมั่นของ KGC และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับปริมาณการใช้งานเกมทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่มีใบอนุญาต ข้อตกลงนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการรับรองความสมบูรณ์ของการดำเนินการเกมทางอินเทอร์เน็ตในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และช่วยให้แน่ใจว่าผู้อุปถัมภ์เกมออนไลน์สามารถเล่นบนไซต์ที่มีการควบคุมอย่างยุติธรรม” ตามข่าวประชาสัมพันธ์

แอตแลนติกซิตี้กำลังมองหาวิธีที่จะต่อสู้กับหนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเมืองนี้เผชิญกับการรัฐประหารโดยรัฐ เมื่อวานนี้ นายกเทศมนตรีดอน การ์เดียน กล่าวว่า เมืองนี้จะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์จากการขายทรัพย์สินในสนามบิน Bader Field ซึ่งเป็นเจ้าของเมือง ให้กับสำนักงานสาธารณูปโภคแห่งแอตแลนติกซิตี

เงินที่ได้จากการขายจะถูกนำมาใช้เพื่อชำระหนี้ส่วนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐกำลังหารูปแบบการชำระหนี้เพื่อ หลีกเลี่ยงการเข้ายึด เมืองตากอากาศ การย้ายดังกล่าวจะทำให้ระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำไม่เปลี่ยนจากรัฐเป็นของรัฐเป็นเอกชน

ขณะนี้แอตแลนติกซิตี้ใกล้จะผิดนัดเงินกู้ฉุกเฉินจำนวน 73 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เมืองอ้างว่าพวกเขามีเงินทุนเพียงพอที่จะชำระหนี้ การขายทรัพย์สิน Bader Field จะเป็นหลักประกันที่เมืองใช้สำหรับเงินกู้ของรัฐ อย่างไรก็ตาม Guardian ระบุว่าเมืองยังมีเวลาหนึ่งปีที่จะสามารถสร้างรายได้จากหน่วยงานสาธารณูปโภคก่อนที่รัฐจะเข้ามาได้

มีการให้เงินกู้ยืมจำนวน 73 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นปีนี้ และรัฐกล่าวว่าเมืองนี้อยู่ในอันตรายจากการผิดนัดเงินกู้ นายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนติกซิตี้กล่าวว่ามีเงินเพียงพอ ในความเป็นจริง นายกเทศมนตรีกล่าวว่าเมืองนี้มีกองทุนการตลาดคาสิโนที่ถูกโอนไปแล้วมากถึง 60 ล้านดอลลาร์และเกือบ 20 ล้านดอลลาร์จากภาษีการลงทุนซ้ำของคาสิโนที่สามารถใช้เพื่อครอบคลุมการชำระเงินที่แอตแลนติกซิตี้ต้องทำภายในสัปดาห์หน้า

เป้าหมายคือการใช้เงิน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อชำระหนี้ซึ่งเป็นความต้องการของรัฐและให้สาธารณูปโภคน้ำอยู่ในมือของเมือง G. Bruce Ward ผู้อำนวยการบริหารหน่วยงานด้านน้ำ กล่าวว่าหน่วยงานดังกล่าวจะไม่จำหน่ายทรัพย์สินจนกว่าจะมีการตกลงกับเมือง การ์เดียนได้แนะนำว่าในที่สุดมหาวิทยาลัยสต็อกตันอาจต้องการใช้ที่ดินซึ่งอาจมีประโยชน์หลายอย่างสำหรับวิทยาเขตเช่นหอพักหรือการใช้กีฬา

นายกเทศมนตรี ระบุว่า การขายที่ดินเป็นโครงการแรกจากทั้งหมดเจ็ดโครงการเพื่อช่วยลดหนี้ในเมืองใหญ่ และการเปิดตัวจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าสำหรับแผนเหล่านี้เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้รัฐเข้ายึดครอง เช่นเดียวกับ การยื่นฟ้องล้มละลาย

จะมีการลงประชามติในการลงคะแนนเสียงในเดือนตุลาคมนี้ โดยถามผู้มีสิทธิเลือกตั้ง Penghu ว่าควรอนุญาตให้มีคาสิโนในประเทศหรือไม่ในวันจันทร์ บุคคลหลายคนได้จัดให้มีการประท้วงนอกสภานิติบัญญัติ Yuan ด้วยความหวังว่าจะโน้มน้าวให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือก ‘ไม่’ เมื่อลงคะแนนในวันที่15ของเดือน ในบรรดาผู้ประท้วงประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มพลเมือง ผู้อยู่อาศัย ผู้นำทางศาสนา สมาชิกสภานิติบัญญัติ และอื่นๆ

ผู้ประท้วงแย้งว่าผลประโยชน์ที่กล่าวกันว่ามาจากการเล่นเกมดังกล่าวโดยกลุ่มนักพนันมืออาชีพนั้นสูงเกินจริง นักพัฒนาอ้างว่าการนำคาสิโนเข้ามาจะสร้างรายได้มากถึง 4 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันต่อปี ในแต่ละปี จะมีการแจกเงินให้ผู้สูงอายุมากถึง NT$80,000 โดยพิจารณาจากเงินที่แจก และเงินอุดหนุน NT$30,000 ในแต่ละปีที่มอบให้กับนักเรียน พ่อแม่ที่มีลูกอายุ 1 ถึง 6 ปีจะได้รับ NT$50,000 (ประมาณ US$1,600) ในแต่ละปี

ในระหว่างการสาธิต บทสวด ‘No to casino, save Taiwan : no to casino, save Penghu’ ถูกทำซ้ำ การแสดงเสียดสียังแสดงให้เห็นผู้เสนอของคาสิโนที่พยายามสร้างความสับสนให้ผู้อยู่อาศัยโดยใช้คำที่ปกปิดสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าเป็นความจริงของการเล่นเกมคาสิโนที่มาถึงภูมิภาค

Shih Chao-hui ตัวแทนของภาคศาสนากล่าวว่าเขาเชื่อว่าคาสิโนจะเป็นอันตรายต่อศีลธรรมในภูมิภาค Chao-hui รู้สึกว่าครอบครัวของเกาะจะทำลายเงินออมของพวกเขาด้วยการเล่นเกมดังกล่าว

Cheng Tung-liao ซึ่งเป็นผู้อาศัยใน Penghu และศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัย Chengchi แห่งชาติ ระบุว่าคาสิโนจะนำภูมิภาคนี้ไปสู่การพัฒนาที่ล้นเกิน ศาสตราจารย์กล่าวถึงอัตราการออกกลางคันของนักเรียนมัธยมปลายในมาเก๊าและเตือนว่าเมื่อภูมิภาคนี้มีการพนันที่ฝังรากอยู่ในเศรษฐกิจในท้องถิ่น จะไม่มีทางหวนกลับ

บรรดาผู้ที่ต่อต้านการลงประชามติของคาสิโนก็ต้องการเห็นฝ่ายนิติบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติการพัฒนาเกาะนอกชายฝั่ง โดยยกเลิกความสามารถในการอนุญาตให้มีการจัดตั้งคาสิโนหากชาวบ้านยินยอม

Bloomberry Resorts Corporationปฏิเสธข้ออ้างที่ว่าได้ตกลงที่จะขยายวันปิดการขายJeju Sun Hotel And Casinoในเกาหลีใต้ให้กับ Iao Kun Group Holding Company Limited ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ VIP ของมาเก๊า

จากรายงานของ GGRAsia เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัท Bloomberry Resorts Corporation ในกรุงมะนิลาได้บรรลุข้อตกลงในการขนย้ายคาสิโนบนเกาะเชจูไปยัง Iao Kun Group Holding Company Limited เพื่อแลกกับเงินสดประมาณ 101 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ผู้ประกอบการใน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะปิดตัวลง ตามข้อตกลงภายใน 45 วัน

อย่างไรก็ตาม Jim Preissler กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของIao Kun Group Holding Company Limitedได้อธิบายในระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินในไตรมาสที่สองของบริษัทที่จดทะเบียนใน NASDAQ ว่าบริษัทยังคง “ดำเนินการเพื่อสรุป” ข้อตกลงทางการเงินสำหรับ ซื้อ.

“ในระหว่างนี้ เราและผู้ขายได้ตกลงที่จะขยายวันที่ปิดการขายที่จำเป็น ไอดีไลน์ SBOBET สำหรับการเข้าซื้อกิจการ” Preissler กล่าวBloomberry Resorts Corporation ซึ่งดำเนินการSolaire Resort And Casinoในย่านEntertainment City แห่งใหม่ ของมะนิลา ได้โต้แย้งคำยืนยันนี้ทันทีในการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์“Bloomberry Resorts Corporation ขอชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้ตกลงที่จะขยายวันปิดธุรกรรมดังกล่าวกับ Iao Kun [Group Holding Company Limited]” อ่านในเอกสาร

เมื่อเดือนที่แล้วเห็น Iao Kun Group Holding Company Limited ปิดบริการลูกกลิ้งสูงกับSands Cotai Central , Galaxy Macau CasinoและStarWorld Casino And Hotel Resortในมาเก๊าในขณะที่เพิ่งรายงานว่าลดลง 51% เมื่อเทียบเป็นรายปีใน มูลค่าการซื้อขายชิปกลิ้งในไตรมาสที่สองเป็น 900 ล้านดอลลาร์ บริษัท ยังคงให้บริการการพนันวีไอพีแก่ผู้เล่นในตลาดบ้านผ่านCity Of Dreams MacauและCasino Le Royal Arcและบันทึกผลขาดทุนสุทธิ 104.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามเดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งเพิ่มขึ้น 338% จากการขาดดุล 23.8 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 ในขณะที่คาดการณ์การหมุนเวียนชิปประจำปีที่ 2.5 พันล้านดอลลาร์เป็น 3 พันล้านดอลลาร์

ในความพยายามที่จะกระจายธุรกิจออกจากมาเก๊า บริษัท Iao Kun Group Holding Company Limited ได้ลงนามในข้อตกลงในเดือนพฤษภาคมปี 2015 ซึ่งเห็นว่าเริ่มดำเนินการทดลองที่คาสิโนในออสเตรเลีย ที่ ดำเนินการโดยCrown Resorts Limitedได้แก่Crown Melbourne Entertainment ComplexและCrown เพิร์ธ .

ในออสเตรเลียนักการเมืองของรัฐบาลกลางสามคนได้เปิดตัวแคมเปญที่มีการโต้เถียง ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้คนในวงการเสนอข้อมูลลับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสล็อตแมชชีน ของ ประเทศตามรายงานจาก Australian Broadcasting Corporation โครงการ “Pokie-Leaks” จากแอนดรูว์ วิลคี ส.ส.อิสระแทสเมเนียร่วมกับวุฒิสมาชิกลาริสซา วอเตอร์ส และนิค เซโนฟอน มองว่าทั้งสามใช้สิทธิพิเศษของรัฐสภาในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสที่เสนอข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับอุตสาหกรรม กลวิธี การออกแบบเครื่องจักร และการจ่ายเงินลับให้กับนักการเมือง

แคมเปญนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Alliance For Gambling Reform สมัครแทงไฮโล ซึ่งประกอบด้วยนักธุรกิจ นักวิชาการ และนักการเมืองที่โต้เถียงกันเรื่องข้อจำกัดที่มากขึ้นในอุตสาหกรรมการพนันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ของออสเตรเลีย และได้รายงานว่า สำนักงาน แอดิเลด ของ Xenophon ได้รับแท่ง USB ที่มีข้อมูลที่ถูกกล่าวหาว่า เผยให้เห็นคุณสมบัติที่น่าติดตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ในสล็อต ที่ ทันสมัย

“ข้อมูลนี้จำเป็นต้องเปิดเผยในศาลแห่งความคิดเห็นของสาธารณชน” Xenophon บอกกับ Australian Broadcasting Corporation “นั่นคือที่มาของ “โปกกี้-รั่ว” ถ้าคุณรู้ว่ามีบางอย่างที่ต้องเปิดเผย บอกเรา และด้วยสิทธิพิเศษของรัฐสภา เราสามารถบอกทุกคนได้”

ในส่วนของเธอ Waters บอกกับผู้จัดรายการว่าการรณรงค์ที่ถกเถียงกันนั้นจำเป็นเพราะพรรคการเมืองสำคัญของออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากเงินบริจาคจากอุตสาหกรรมการพนันและโรงแรม“การหลีกเลี่ยงการตรวจสอบประเภทนี้เป็นสาเหตุที่ล็อบบี้การพนันบริจาคเงินหลายแสนให้กับฝ่ายเก่าในการเลือกตั้งระดับรัฐบาลกลาง” นักการเมืองชาวออสเตรเลียกรีนกล่าว “จนกว่าเราจะได้เงินก้อนโตจากการเมืองในออสเตรเลีย ฝ่ายเก่าจะยังคงให้บริการนายเงินของพวกเขาในล็อบบี้การพนัน และชาวออสเตรเลียจะถูกฉ้อโกงต่อไป”

วิลคี ซึ่งเป็นตัวแทนของเขตเลือกตั้งเดนิสันที่อยู่ชายขอบในแคนเบอร์ราเปิดเผยว่าเขากระตือรือร้นที่จะสนับสนุนความคิดริเริ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สมาคมสโมสรจดทะเบียนแห่งนิวเซาธ์เวลส์ตัดสินใจยกเลิกคดีหมิ่นประมาทต่อ Australian Broadcasting Corporation ผู้ดำเนินการสล็อตได้ฟ้องร้องผู้ประกาศข่าวหลังจากที่ Wilkie อ้างสิทธิ์ในรายการโทรทัศน์ข่าวรายการหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนว่านักดนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน Peter Garrett ได้รับการเสนอเงินอย่างลับๆ โดยใครบางคนในอุตสาหกรรมการพนัน

ในกระบวนการทางกฎหมาย ศาลฎีกาแห่งนิวเซาธ์เวลส์ได้ให้สิทธิ์ Australian Broadcasting Corporation ในการเข้าถึงบันทึกทางการเงินของผู้ดำเนินการสล็อตแม้ว่าบริษัทบันเทิงจะยกเลิกคดีไปเมื่อต้นเดือนนี้ก่อนที่จะได้รับข้อมูลใดๆ

“มันบอกว่า [สมาคมสโมสรจดทะเบียนแห่งนิวเซาธ์เวลส์] ได้ยกเลิกการดำเนินคดีทางกฎหมายกับ Australian Broadcasting Corporation เนื่องจากกระบวนการค้นหาของศาลและข้อกำหนดในการเปิดหนังสือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง” วิลคีบอกกับโฆษก “นี่เป็นเพียงการแสดงขั้นตอนที่ผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายนี้จะต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อเท็จจริงและความจำเป็นที่ผู้แจ้งเบาะแสจะพูดออกมา”

หลังจากกลายเป็นผู้เสียชีวิตรายล่าสุดของประธานาธิบดี Rodrigo Duterte คนใหม่ของฟิลิปปินส์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน และได้รับคำสั่งให้ปิดร้านบิงโกและเกมอิเล็กทรอนิกส์ 53 แห่ง จากทั้งหมด 137แห่ง ขณะนี้ผู้ดำเนินการ Leisure And Resorts World Corporation ได้รับแจ้งว่าอาจเปิดใหม่อีก 20 แห่งชั่วคราว สถานที่ที่ปิดก่อนหน้านี้

ตามเอกสารที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ Leisure And Resorts World Corporation เปิดเผยว่าบริษัทในเครือ AB Leisure Exponent Incorporated ได้รับอนุญาตให้ฟื้นการดำเนินงานในสถานที่เล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงแรม เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ได้รับการยกเว้นจากระยะทาง ข้อกำหนดที่กำหนดให้ธุรกิจดังกล่าวควรอยู่ห่างจากโรงเรียนหรือโบสถ์อย่างน้อย 200 เมตร

“การอนุมัติเป็นไปตามคำแนะนำของแผนกอนุญาตการเล่นเกมและการพัฒนา [ของ Philippine Amusement And Gaming Corporation] และความเห็นทางกฎหมายของแผนกบริการองค์กรและกฎหมายเพื่อให้เกียรติใบอนุญาตของผู้ประกอบการซึ่งมีไซต์เกมอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าและโรงแรม และถือว่าได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดเรื่องระยะทาง” อ่านเอกสารจาก Leisure And Resorts World Corporation

อย่างไรก็ตาม Leisure And Resorts World Corporation อธิบายว่า หน่วยงานกำกับดูแลของ Philippines Amusement And Gaming Corporationนั้น “ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาว่า [มัน] จะคงข้อยกเว้นของห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และโรงแรมจากข้อกำหนดระยะทางอย่างถาวรหรือไม่” ซึ่งหมายความว่าไซต์ อาจถูกขอให้ปิดเป็นครั้งที่สอง

แต่ข่าวดังกล่าวไม่เป็นผลดีต่อบริษัทผู้พัฒนาเกมออนไลน์อย่าง PhilWeb Corporation หลังจากที่บริษัท Philippine Amusement And Gaming Corporation ประกาศว่า บริษัทได้ปฏิเสธข้อเสนอของบริษัทในการสร้าง ผลิตภัณฑ์ลอตเตอรี ฟิลิปปินส์ แบบข้อความ ที่สามารถจัดส่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้

โครงการนี้ถูกมองว่าเป็นหนทางที่จะช่วยบริษัทหลังจากที่รัฐบาลปฏิเสธที่จะต่ออายุใบอนุญาตเมื่อเดือนที่แล้ว และอาจส่งผลให้บริษัทสร้างรายได้ต่อปีสูงถึง 2.06 พันล้านดอลลาร์“นโยบายปัจจุบันของรัฐบาลคือการควบคุมอย่างเข้มงวดและรับประกันการไม่แพร่ขยายช่องทางการพนันที่เข้าถึงได้ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยของสังคม” อ่านจดหมายจาก Andrea Domingo ประธาน บริษัท บันเทิงและเกมแห่งฟิลิปปินส์ส่งถึง Dennis Valdes , ประธาน บริษัท ฟิลเว็บ คอร์ปอเรชั่น.

ในเครือจักรภพแห่งหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนาไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการขยะที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ที่The Grand Mariana Casino Hotel And Resortเมื่อการพัฒนาเปิดขึ้นในต้นปีหน้า

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Saipan Tribune คณะกรรมาธิการคาสิโนเครือจักรภพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับใบอนุญาตขยะชั่วคราวหนึ่งปีแรกให้กับบริษัท Big Bang Entertainment ของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Du Young Jang และขณะนี้กำลังตรวจสอบการใช้งานประมาณ 17 บริษัทเพิ่มเติม

“ไม่มีหมายเลข [จำกัด] สำหรับผู้ประกอบการขยะ” Edward Deleon Guerrero กรรมการบริหารของคณะกรรมาธิการคาสิโนเครือจักรภพกล่าวกับ Saipan Tribune “สถานที่ฝึกอบรมสดที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้มีเพียงห้าห้องวีไอพี แต่เมื่อ The Grand Mariana [Casino Hotel And Resort] เปิดจะมีห้อง VIP จำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับผู้ที่มาที่นี่เพื่อเล่น”

ผู้ประกอบการ Junket จัดทริปสำหรับผู้เล่นคาสิโนที่มีมูลค่าสูงและขณะนี้ Big Bang Entertainment กำลังขออนุมัติอย่างเป็นทางการขั้นสุดท้ายสำหรับข้อตกลงกับ Best Sunshine International Limited ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของImperial Pacific International Holdings Limitedและจะดำเนินการ The Grand Mariana Casino Hotel And Resort บน เกาะไซปันหลังจากมีเงื่อนไขเริ่มต้นของข้อตกลงที่รับรองชั่วคราวเมื่อสองสัปดาห์ก่อน

“ผู้ประกอบการค้าขยะเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมเกม และเรากำลังแข่งขันกันในพื้นที่ภูมิภาค และคุณก็ชอบมาเก๊าและสิงคโปร์” เกร์เรโรกล่าวกับหนังสือพิมพ์ “ขณะนี้ ไซปันเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวจีนชื่นชอบมากที่สุดอันดับที่ 5 และเรายังอยู่ในอันดับที่ 5 ของโลกของเกมคาสิโนรองจากมาเก๊า ลา สเวกัสสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ ตอนนี้เราอยู่ในแผนที่โลก”

เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตภายใต้การพิจารณาที่เหลืออยู่ Guerrero ประกาศว่าผู้สมัครทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสอบจำนวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบสินเชื่อของตนพร้อมกับบทบาท ความมั่งคั่ง และขั้นตอนการมอบหมาย

“ผู้สมัครทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการพิจารณา” เกร์เรโรกล่าว “เราได้ใช้กระบวนการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งเรากำลังทำงานร่วมกับผู้ให้บริการคาสิโนเพื่อให้มันตรวจสอบผู้ประกอบการขยะด้วย โดยเริ่มจากมุมมองทางการเงิน ปัจจุบัน [Imperial Pacific International Holdings Limited] กำลังผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนที่จะให้เครดิตแก่ VIP ของตน เมื่อ [Imperial Pacific International Holdings Limited] อนุมัติการออกกระบวนการสินเชื่อแล้ว ก็จะออกหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะทำธุรกรรมกับบริษัทนี้ในฐานะผู้ดำเนินการขยะ จากนั้นจะส่งไปที่คณะกรรมาธิการคาสิโนเครือจักรภพรวมทั้งสิ่งที่ค้นพบพร้อมกับหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะทำธุรกิจกับผู้ประกอบการรายนั้น

“ในตอนนั้นคณะกรรมาธิการคาสิโนเครือจักรภพจะยังคงตรวจสอบการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและสมาคมตั้งแต่เวลาที่ส่งใบสมัครและชำระค่าธรรมเนียม เมื่อเราได้รับจดหมายแสดงเจตจำนงและผลการพิจารณาของ [Imperial Pacific International Holdings Limited] เราจะประเมินว่าผู้สมัครต้องการการตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ และเราจะประเมินจำนวนเงินขั้นต่ำเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนั้น หาก [Imperial Pacific International Holdings Limited] ปฏิเสธที่จะออกหนังสือแสดงเจตจำนง แอปพลิเคชันนั้นจะหยุดลง เราไม่สนุกอีกต่อไปแล้ว”

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Boyd Gaming Corporation (NYSE: BYD) ได้ ขยายกิจการไปยังNorth Las Vegasได้ประกาศเสร็จสิ้นการซื้อAliante Casino & Hotel มูลค่า 380 ล้าน ดอลลาร์

การเข้าซื้อกิจการคาสิโนอายุเกือบ 8 ปี ซึ่งประกาศเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ ทำให้บริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสเติบโตในลาสเวกัสวัลเลย์เป็น 10 แห่ง นอกจากคุณสมบัติของเนวาดาแล้ว Boyd ยังเป็นเจ้าของและดำเนินการอสังหาริมทรัพย์เพื่อความบันเทิงในการเล่นเกม 22 แห่งที่ตั้งอยู่ในอินเดียน่า อิลลินอยส์ แคนซัส ไอโอวา ลุยเซียนา และมิสซิสซิปปี้

Keith Smith ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของBoyd Gaming กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์เกมชั้นนำใน North Las Vegas, Aliante ให้โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการมีส่วนร่วมในการเติบโตระยะยาวของตอนเหนือของ Las Vegas Valley” ตามข่าวประชาสัมพันธ์ของ บริษัท

ผู้บริหารของ Boyd กำลังเดิมพันว่าการวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของคาสิโนซึ่งตั้งอยู่นอกเส้นทาง 215 Beltway ประมาณระหว่างรัฐ 15 และ US 95 จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตในอนาคต นอกเหนือจากพื้นที่คาสิโน 82,000 ตารางฟุตแล้ว Aliante ยังมีโรงแรม 202 ห้อง, หนังสือการแข่งขันและกีฬา 170 ที่นั่ง, โชว์รูม 650 ที่นั่ง, โรงภาพยนตร์ 16 จอ, สระว่ายน้ำ และพื้นที่จัดกิจกรรม 14,000 ตารางฟุต ด้วยราคามากกว่า 660 ล้านดอลลาร์ รีสอร์ทแห่งนี้เปิดภายใต้ชื่อสถานี Aliante ในเดือนพฤศจิกายน 2008 และเดิมเป็นการร่วมทุนระหว่างตระกูล Greenspun และ Station Casinos อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 กลุ่มบริษัทไพรเวทอิควิตี้และธนาคารได้กลายเป็นเจ้าของรายใหม่เนื่องจากการปรับโครงสร้างการล้มละลายของสถานี

Aliante จะได้รับความเป็นผู้นำคนใหม่ เนื่องจาก Kerrie Burke ผู้บริหาร Boyd Gaming มาเป็นเวลานาน จะเป็นรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของสถานที่ให้บริการ และ Rich Danzak รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Aliante จะรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป .

การเข้าซื้อกิจการเปลี่ยน Aliante ไปที่ Boyd Gaming Race and Sports hub และตอนนี้จะนำเสนอ Boyd Gaming ล่าสุดในหนังสือการแข่งขันและกีฬา ลูกค้าจะสามารถใช้แอพเดิมพันกีฬาบนมือถือของ Boyd, B Connected Sports นอกจากนี้ Aliante ยังคาดว่าจะเปลี่ยนไปใช้ B Connected ซึ่งเป็นโปรแกรมสะสมคะแนนทั่วประเทศของ Boyd ในปีหน้า

ในช่วงปีแรก Boyd คาดว่าการซื้อของ Aliante จะช่วยประหยัดต้นทุนได้ 8 ล้านดอลลาร์ และสร้างกำไรก่อน EBITDA มากกว่า 40 ล้านดอลลาร์ภายในสามถึงห้าปีในอดีต เครือข่าย Ongame เป็นคู่แข่งอันดับต้น ๆ เมื่อพูดถึงการเล่นเกมโป๊กเกอร์ออนไลน์ มีรายงานว่าเครือข่ายกำลังเตรียมที่จะปิดตัวลง Pokeroff.ruเป็น บริษัท ในเครือของโป๊กเกอร์ในรัสเซียที่อ้างว่า Ongame จะปิดตัวลงภายในวันที่ 15 ตุลาคม ขณะนี้เครือข่ายมีลูกค้าเฉลี่ยประมาณ 100 รายในช่วงเวลาเร่งด่วน ดังนั้นเครือข่ายนี้จึงห่างไกลจากผู้ให้บริการระดับบนสุดที่เคยเป็นมา

Ongame ถูกโจมตีเมื่อเครือข่ายต้องลบบริการในสหรัฐอเมริกา หลังจากที่กฎหมายบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่บังคับใช้ในปี 2549 และดูเหมือนจะไม่หวนกลับคืนมา ภายในปี 2011 Bwin เจ้าของ Ongame เริ่มควบรวมกิจการกับ PartyGaming ในการควบรวมกิจการนี้ รำของ PartyPoker ถือเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการเล่นเกมโป๊กเกอร์ ดังนั้น Ongame จึงถือเป็นทรัพย์สินส่วนเกิน

ภายในปีหน้า ในปี 2555 Amaya Gaming ได้เข้าซื้อกิจการแบรนด์ Ongame ภายในปี 2014 Amaya Gaming สามารถรับ PokerStars และ Full Tilt ได้ จึงทำให้ Ongame ล้าสมัยอีกครั้ง จากนั้น Ongame ถูกยึดครองโดย NYX Gaming Groupและ NYX ก็ประสบกับความสูญเสียในช่วงเจ็ดร่าง เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา NYX ได้ตัดสินใจขายกิจการ Ongame ที่ต้องเผชิญกับยุโรปให้กับบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งตอนนี้ได้ตัดสินใจหยุดดำเนินการแล้ว

ในข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับงานปาร์ตี้ลึกลับและ NYX แบรนด์และซอฟต์แวร์ของ Ongame แห่งอเมริกาเหนือจะยังคงอยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของโดย NYX ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ Ongame จะกลับมาใช้งานได้อีกในอนาคต ถ้าและเมื่อไหร่จะขึ้นอย่างแน่นอนในอากาศ