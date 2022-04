สมัครโจ๊กเกอร์เกมส์ รายรับจำนวนมาก

สมัครโจ๊กเกอร์เกมส์ อย่างไรก็ตาม โนมูระคาดว่าประสิทธิภาพของ GGR ในเดือนสิงหาคมโดยรวมจะทรงตัวหรือลดลงมากถึง 5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี

Sanford Bernstein คาดว่า GGR ทั้งหมดในเดือนสิงหาคมจะลดลงระหว่าง 2 ถึง 4 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

“การเติบโตในเชิงบวกในเดือนสิงหาคมจะต้องอาศัยปริมาณวีไอพีที่เกินมาตรฐานและการถือครองที่สูงขึ้น สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในการคาดการณ์ของเราในขณะนี้” นักวิเคราะห์ของ Sanford Bernstein Vitaly Umansky, Eunice Lee และ Kelsey Zhu เขียน

สถาบันยังตั้งข้อสังเกตว่า “ความอ่อนแออย่างต่อเนื่อง” ในสกุลเงินของจีน หยวนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเติบโตของ GGR ของมาเก๊า

“ในอดีต มีความสัมพันธ์กันระหว่าง GGR กัการประท้วงข้างถนนที่ส่งผลกระทบกับฮ่องกงเป็นเวลาหลายเดือนได้ “ผลกระทบน้อยที่สุด” ต่อรายรับจากคาสิโนในมาเก๊าที่อยู่ใกล้เคียง กล่าวโดย Morgan Stanley Asia Ltd ในบันทึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

นักท่องเที่ยวทำขึ้นสำหรับนักพนันส่วนใหญ่ในมาเก๊า หลายคนใช้ฮ่องกงเพื่อเข้าถึงมาเก๊า

มาเก๊ามีนักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่เกือบ 2.6 ล้านคนในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามข้อมูลการมาถึงของนักท่องเที่ยวที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดยสถิติและบริการสำมะโนของเมือง ซึ่งช้ากว่าอัตราการเติบโต (21.7 เปอร์เซ็นต์) ที่บันทึกไว้ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีนี้ Praveen Choudhary นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าว

“สมมติว่ารายรับจำนวนมาก [การเล่นเกมรวม] [ในมาเก๊า] เพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ในเดือนกรกฎาคม รายรับจำนวนมากต่อผู้เข้าชมค้างคืนของจีนจะเติบโตขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นผลบวกในมุมมองของเรา” เขากล่าวเสริม “สิ่งนี้ดูเหมือนจะยืนยันมุมมองของเราเกี่ยวกับผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อมาเก๊าจนถึงเหตุการณ์ในฮ่องกง”

รายรับจากการเล่นเกมคาสิโนในมาเก๊าลดลง 3.5%เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกรกฎาคม มาอยู่ที่ 24.45 พันล้านดอลลาร์ (3.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามข้อมูลจากสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของเมือง หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้ให้รายละเอียดอย่างเป็นทางการของ GGR รายเดือนเป็นมวลและวีไอพี

ในรายงานก่อนหน้านี้ กลุ่มนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคาร Morgan Stanley กล่าวว่ามีเพียง 2% ของผู้มาเยือนมาเก๊าจากจีนแผ่นดินใหญ่เท่านั้นที่เดินทางผ่านใจกลางเมืองฮ่องกง ซึ่งการประท้วงเกิดขึ้นบ่อยที่สุด

ผู้เยี่ยมชมส่วนหนึ่งใช้สนามบินนานาชาติฮ่องกง ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลก เพื่อไปยังมาเก๊า การเดินทางระหว่างสองสถานที่ทำได้ง่ายขึ้นด้วยการเปิดสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊าในเดือนตุลาคม ซึ่งฝั่งฮ่องกงทำให้แผ่นดินถล่มใกล้สนามบิน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สองคนในบันทึกย่อแยกกันกล่าวว่าการปิดสนามบินฮ่องกงชั่วคราวในวันที่ 12 และ 13 สิงหาคมไม่ได้ส่งผลกระทบต่อรายรับการเล่นเกมในมาเก๊าในช่วงเจ็ดวันตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคมถึง 18 สิงหาคม

หน่วยงานท่าอากาศยานของฮ่องกงตัดสินใจปิดศูนย์กลางการบินของเมืองชั่วคราวในวันที่ 12 และ 13 สิงหาคม เนื่องจากการหยุดชะงักของการดำเนินงานที่เกิดจากการประท้วงต่อต้านรัฐบาล การตัดสินใจเกิดขึ้นหลังจากผู้ประท้วงหลายพันคนเข้ายึดห้องโถงขาเข้าและขาออกของโรงงานแห่งนี้

นักวิเคราะห์การลงทุนได้ตั้งข้อสังเกตในความเห็นก่อนหน้านี้เกี่ยวกับมาเก๊าว่าไม่จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างจำนวนนักท่องเที่ยวที่มายังมาเก๊าและการใช้จ่ายในการเล่นเกมในคาสิโน เนื่องจากการวิจัยระบุว่าผู้เยี่ยมชมจำนวนค่อนข้างน้อยที่เดิมพันสูงยังคงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของตลาด

25 ส.ค. 2019

Ho Iat Seng (ในภาพ) นักธุรกิจและอดีตประธานสภานิติบัญญัติของมาเก๊า กลายเป็นบุคคลคนที่สามที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้นำระดับสูงในเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา นับตั้งแต่ได้รับมอบอำนาจจากฝ่ายบริหารของโปรตุเกสในปี 2542

เขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในท้องถิ่นที่จัดการกระบวนการผู้เช่าที่คาดว่าจะได้รับสิทธิ์ในการเล่นเกมคาสิโนของมาเก๊า ใบอนุญาตหกใบในปัจจุบันจะหมดอายุในปี 2565

การรับรองของนายโฮในฐานะผู้บริหารระดับสูงของมาเก๊ามีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยผ่านคณะกรรมการ 400 คน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยบุคคลมืออาชีพและโปรปักกิ่ง ไม่มีการเลือกสมาชิกของคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยการลงคะแนนโดยตรงในหมู่ประชากรที่เป็นผู้ใหญ่

นายโฮ ซึ่ง วิ่งโดยไม่มีผู้โต้แย้งได้รับคะแนนเสียงของคณะกรรมการร้อยละ 98

เขาจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 ธันวาคม เมื่อเฟอร์นันโด ชุย ไซ ออน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนปัจจุบันก้าวลงจากตำแหน่ง

นายโฮจะมีสิทธิรับราชการในวาระห้าปี โดยมีความเป็นไปได้ที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปอีกห้าปีเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแรก

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงจะตรงกับวันครบรอบ 20 ปีของการส่งมอบมาเก๊าให้กับจีนในปีนี้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม นาย Ho ได้ประกาศ – ในฐานะผู้สมัครสำหรับตำแหน่งสูงสุด – โครงร่างของโปรแกรมการเมืองที่เขาเสนอ แต่ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตสำหรับอุตสาหกรรมเกมของเมือง

คุณโฮ อายุ 62 ปี และเกิดที่มาเก๊า เขาไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง Edmund Ho Hau Wah ผู้บริหารระดับสูงหลังการส่งมอบของมาเก๊า หรือของ Stanley Ho Hung Sun อดีตผู้ผูกขาดธุรกิจคาสิโนของมาเก๊า

นาย Ho Iat Seng ยังไม่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมคาสิโนที่โดดเด่นของเมืองGDP มาเก๊าลดลงสองไตรมาสเนื่องจากการชะลอตัวของการเล่นเกมยังคงมีอยู่

24 ส.ค. 2019

GDP มาเก๊าลดลงสองไตรมาสเนื่องจากการชะลอตัวของการเล่นเกมยังคงมีอยู่

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของมาเก๊า (GDP) ลดลง 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในแง่ของความเป็นจริงในไตรมาสที่สองของปี 2019 กล่าวเมื่อวันศุกร์ที่สถิติและบริการสำมะโนของเมือง มันเป็นการลดลงรายไตรมาสที่สองติดต่อกันเนื่องจากการชะลอตัวในอุตสาหกรรมเกมของเมืองยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการลดลงร้อยละ 3.2 ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2019

เศรษฐกิจของมาเก๊าหดตัวลงในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน นำโดยอุปสงค์ภายในประเทศและการส่งออกที่ลดลง

การส่งออกบริการเกมที่แท้จริงจากมาเก๊า – การวัดว่านักพนันที่เข้ามาเยี่ยมชมมีส่วนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ลดลง 0.8 เปอร์เซ็นต์ในไตรมาสที่สองของปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ นั่นคือการเร่งตัวขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบเป็นรายปีที่บันทึกไว้ในไตรมาสแรก

รายรับจากการเล่นเกมคาสิโน (GGR) ในมาเก๊า – การวัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมคาสิโน – ลดลง 0.5 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงสามเดือนที่ถึงวันที่ 30 มิถุนายน GGR ดังกล่าวมีมูลค่า MOP73.35 พันล้าน (9.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามข้อมูล ออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมโดยหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนในท้องถิ่น สำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกม

ในแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันศุกร์ บริการสถิติกล่าวว่า: “อุปสงค์ภายนอกยังคงชะลอตัวลง การส่งออกบริการเกมลดลงร้อยละ 0.8 และการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 24.4 อุปสงค์ในประเทศลดลงร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบปีต่อปี ลดลงร้อยละ 25.0 ในการสร้างเงินทุนคงที่ขั้นต้น”

กล่าวเสริมว่า: “รายจ่ายเพื่อการบริโภคของภาคเอกชนและรายจ่ายเพื่อการบริโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาลเพิ่มขึ้น 2.2% และ 5.7 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ชดเชยส่วนหนึ่งของการลดลงอันเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ”

สำนักสถิติกล่าวว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคในไตรมาสที่สอง “ยังคงระมัดระวังท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจภายนอกที่ไม่แน่นอน”

การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเนื่องจากมีโครงการก่อสร้างน้อยลง ข้อมูลการสร้างทุนถาวรขั้นต้นลดลง 25.0% เมื่อเทียบเป็นรายปีในแง่ของความเป็นจริงในไตรมาสที่ 2 อันเนื่องมาจากการลงทุนก่อสร้างที่ลดลง 30.1%

การลงทุนภาคเอกชนลดลง 19.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามการลดลงของการลงทุนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และจำนวนโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ลดลง บริการสถิติเสริม

เศรษฐกิจของมาเก๊าหดตัว 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในแง่จริงในช่วงครึ่งแรกของปี 2019 ในขณะที่รายจ่ายเพื่อการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายปี การลงทุนลดลง 28.8% การส่งออกบริการในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 0.2% แต่การส่งออกบริการเกมลดลง 0.7%

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ คาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม ว่าอัตราการเติบโตของ GDP ในมาเก๊าประจำปีจะอยู่ที่ 4.3% ในปีนี้และที่ราบสูงประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ในระยะกลาง

GDP ของมาเก๊าเพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในแง่ของความเป็นจริงในปีที่แล้ว ตามสถิติของเมืองและการบริการสำมะโนประชากร GDP อยู่ที่ร้อยละ 9.7 สำหรับปี 2560MGM Resorts 2020 EBITDA ตั้งเป้าทะเยอทะยานเกินไป: Bernstein

23 ส.ค. 2019

MGM Resorts 2020 EBITDA ตั้งเป้าทะเยอทะยานเกินไป: Bernstein

เป้าหมายของกลุ่มคาสิโน MGM Resorts International เพื่อบรรลุถึง 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในรายได้ที่ปรับแล้วก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในปี 2020 – ต้องขอบคุณปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงความหวังสำหรับธุรกิจที่รีสอร์ท MGM Cotai ในมาเก๊า (ในภาพ) – ดูเหมือน “ทะเยอทะยานเกินไป”

นั่นเป็นไปตามหมายเหตุเมื่อวันพฤหัสบดีจากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ Sanford C. Bernstein Ltd.

MGM Resorts ดำเนินการเล่นเกมในตลาดมาเก๊าผ่านหน่วยงานที่จดทะเบียนในฮ่องกง MGM China Holdings Ltd.

Vitaly Umansky, Kelsey Zhu และ Eunice Lee นักวิเคราะห์จาก Sanford Bernstein กล่าวว่า “เป้าหมายของบริษัทในการบรรลุ EBITDA ที่ปรับแล้ว 3.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 3.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 3.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นในกระแสเงินสดรวมในปี 2020 ก็ดูเหมือนเช่นกัน ทะเยอทะยานสำหรับเรา”

ตามการประมาณการของ Sanford Bernstein คาดว่า MGM China จะสร้างรายได้เกือบ 2.47 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (315 ล้านเหรียญสหรัฐ) ใน EBITDA ที่ปรับแล้วผ่าน MGM Cotai ในปี 2020 เพิ่มขึ้น 17.5% จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.10 พันล้าน HKD ในปีนี้

สถาบันกล่าวว่ากลุ่มคาสิโนซึ่งมีความทะเยอทะยานที่จะสร้างรีสอร์ทญี่ปุ่น มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ มีแนวโน้มว่าจะสามารถลดเลเวอเรจลงเหลือ 3.7 เท่าภายในปี 2020 ตามเป้าหมายที่ประกาศด้วยตนเอง

แต่นายหน้าแนะนำว่า EBITDA ของกลุ่มปี 2020 มีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่ 3.47 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติของตลาด โดยอยู่ที่ 3.11 ดอลลาร์ต่อหุ้นในกระแสเงินสดอิสระรวม

Sanford Bernstein กล่าวว่าการประมาณการแบบอินไลน์ทำให้ MGM Resorts คาดการณ์ว่าธุรกิจจะเพิ่มขึ้นตามลำดับที่ Park MGM ในลาสเวกัส รัฐเนวาดา และที่ MGM Springfield ในแมสซาชูเซตส์ – ทั้งในสหรัฐอเมริกา – และที่ MGM Cotai; เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมของอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งได้มาใหม่ของสหรัฐ รวมถึงการดำเนินโครงการ “MGM 2020”

หลังเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการประหยัดต้นทุนที่สำคัญ คอรีย์ แซนเดอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของกลุ่มกล่าวว่าในระหว่างการเรียกผลประกอบการไตรมาสแรกว่า MGM 2020 มีกำหนดจะกำจัดตำแหน่งงาน 1,000 ตำแหน่ง จิม เมอร์เรน ประธานกลุ่มบริษัท ตั้งข้อสังเกตว่าแผนดังกล่าวคาดว่าจะลดต้นทุนค่าแรงได้ 100 ล้านเหรียญสหรัฐแพนซี โฮ กล่าวสุนทรพจน์สนับสนุนรัฐบาลฮ่องกงในการประชุมสหประชาชาติ

09 ก.ย. 2019

แพนซี โฮ กล่าวสุนทรพจน์สนับสนุนรัฐบาลฮ่องกงในการประชุมสหประชาชาติ

Pansy Ho Chiu King ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า MGM China Holdings Ltd และลูกสาวของอดีตผู้ผูกขาดคาสิโนในมาเก๊า สแตนลีย์ โฮ ฮุง ซัน ได้ยื่นคำปราศรัยกับองค์กรสหประชาชาติเนื่องจากจะเริ่มการประชุมในวันจันทร์ เพื่อสนับสนุน รัฐบาลฮ่องกงจัดการกับการประท้วงตามท้องถนนที่นั่น

นั่นเป็นไปตามเอกสารบนเว็บไซต์ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและเห็นโดย GGRAsia

คำปราศรัยของนางสาวแพนซี โฮ (ภาพในแฟ้มภาพ) ถูกเก็บไว้ในฐานะตัวแทนของสหพันธ์สตรีแห่งฮ่องกง

Ms Pansy Ho ยังเป็นประธานร่วมและกรรมการบริหารของ MGM China และมีบทบาทสำคัญในการรักษาสิทธิ์การเล่นเกมมาเก๊าในปัจจุบันของ MGM China

“ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ประท้วงหัวรุนแรงกลุ่มเล็กๆ ไม่ได้แสดงถึงมุมมองของชาวฮ่องกงทั้งหมด 7.5 ล้านคน การกระทำรุนแรงที่เป็นระบบและคำนวณได้ของกลุ่มนี้ไม่เคยได้รับการยินยอมจากชาวฮ่องกงทุกคน” คำแถลงที่ส่งไปยังคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติกล่าว

การประชุมสภาในกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีกำหนดเริ่มในวันจันทร์ (9 กันยายน) และดำเนินไปจนถึง 27 กันยายน

นาง Pansy Ho จะไม่ใช่ผู้นำอุตสาหกรรมคาสิโนมาเก๊าคนแรกที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการประท้วงตามท้องถนนของฮ่องกง การประท้วงดังกล่าวเชื่อมโยงกับกฎหมายที่ถอนตัวออกไปในขณะนี้ ซึ่งอนุญาตให้ส่งผู้ต้องสงสัยข้ามแดนไปยังเขตอำนาจศาลอื่น ๆ รวมถึงจีนแผ่นดินใหญ่

ฮ่องกงได้เห็นการประท้วงต่อต้านรัฐบาลเป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งบางครั้งก็นำไปสู่การปะทะกันอย่างรุนแรงกับตำรวจ ในเดือนสิงหาคม การประท้วงนำไปสู่การปิดสนามบินนานาชาติฮ่องกงชั่วคราว หลังจากผู้ประท้วงหลายพันคนเข้ายึดห้องโถงขาเข้าและขาออก

Lawrence Ho Yau Lung น้องชายของ Ms Pansy Ho ประธานและหัวหน้าผู้บริหารของ Melco Resorts and Entertainment Ltd ผู้ได้รับใบอนุญาตคาสิโนในมาเก๊า ได้พูดถึงความกังวลของเขาในการประท้วงที่ฮ่องกง เช่นเดียวกับ Ambrose So Shu Fai หัวหน้าผู้บริหารของผู้รับใบอนุญาตมาเก๊า SJM Holdings Ltd ตามรายงานของสื่อ บริษัทหลังนี้ก่อตั้งโดยคุณสแตนลีย์ โฮ

ยอดผู้มาเยือนมาเก๊าในเดือนสิงหาคมยังคงเติบโตปีต่อปี แม้จะมีความกังวลจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองว่าทัวร์กลุ่มขาเข้าอาจได้รับผลกระทบ ในทางลบ จากการประท้วงบนท้องถนนเป็นเวลาหลายเดือนในฮ่องกงที่อยู่ใกล้เคียง หัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวของมาเก๊ากล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ส่งรายการความปรารถนาของพนักงานเล่นเกมไปที่ Macau CE-elect: นักเคลื่อนไหว

06 ก.ย. 2019

ส่งรายการความปรารถนาของพนักงานเล่นเกมไปที่ Macau CE-elect: นักเคลื่อนไหว

พนักงานคาสิโนของมาเก๊าได้เสนอชื่อสิทธิในวันหยุดที่ดีขึ้นเป็นการปรับปรุงผลประโยชน์ในสถานที่ทำงานที่ต้องการมากที่สุดตามการสำรวจในเดือนสิงหาคม ผลการสำรวจได้ถูกส่งไปยัง Ho Iat Seng หัวหน้าผู้บริหารระดับสูงของมาเก๊า กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่ากลุ่มนักกิจกรรมด้านการเล่นเกมและแรงงานในท้องถิ่นที่จัดการสำรวจความคิดเห็น นายโฮจะเข้ารับตำแหน่ง ผู้นำคนใหม่ของมาเก๊าในวันที่ 20 ธันวาคม

กลุ่มนักเคลื่อนไหว New Macau Gaming Staff Rights Association ได้บรรยายสรุปสื่อท้องถิ่นเมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับการสำรวจ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคมถึง 7 สิงหาคม ผ่านแบบสอบถามที่แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่เกมในท้องถิ่นผ่าน WeChat แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน

เจเรมี เล่ยม่านเฉา รองผู้อำนวยการกลุ่มเคลื่อนไหวด้านแรงงาน กล่าวว่า ผลสำรวจนี้รวบรวมคำตอบที่ถูกต้อง 7,235 รายการจากกลุ่มตัวอย่างที่มีคนงานมากกว่า 10,000 คนเข้าหา พวกเขาได้รับการกล่าวขานว่าได้รับการว่าจ้างจากอสังหาริมทรัพย์คาสิโนมาเก๊าจำนวน 20 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำงานในฝ่ายปฏิบัติการคาสิโน การรักษาความปลอดภัย หรือแผนกทำความสะอาด ตามคำกล่าวของนาย Lei

จาก 12 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงานที่กล่าวถึงโดยกลุ่มในการสำรวจ ผู้ตอบถูกขอให้ทำเครื่องหมายสูงสุดสามหัวข้อที่พวกเขาต้องการให้กลุ่มแรงงานเพิ่มพร้อมกับผู้นำที่รอของมาเก๊า

12 หัวข้อ ได้แก่ สิทธิในวันหยุดที่ดีขึ้น ขึ้นเงินเดือน; การบังคับใช้นโยบายควบคุมการสูบบุหรี่ นโยบายแรงงานนำเข้า ความคุ้มครองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการแก้ไขกฎหมายแรงงาน

หัวข้อ 3 อันดับแรกสำหรับผู้ตอบแบบสอบถามคือ – เรียงจากมากไปน้อย – “พนักงานเกมควรจะสามารถเพลิดเพลินกับสิทธิวันหยุดเช่นเดียวกับข้าราชการ”; “บริษัทเกมควรใช้โปรแกรมห้าวันทำการต่อสัปดาห์สำหรับคนงาน”; และความสำคัญของ “นโยบายควบคุมการสูบบุหรี่อย่างเข้มงวดในการปกป้องสุขภาพของคนงาน” ตามที่กลุ่มแรงงานระบุ

“จากผลการวิจัย เราค่อนข้างแปลกใจที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มากกว่าที่จะขึ้นเงินเดือนหรือนโยบายแรงงานนำเข้า” นาย Lei กล่าวกับสื่อ

ตัวแทนของกลุ่มแรงงานคิดว่าผลการสำรวจสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เล่นเกม – โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นพนักงานเล่นเกมระดับเริ่มต้นและทำงานเป็นกะ – ไม่พอใจกับนโยบายอุตสาหกรรมเกี่ยวกับช่วงเวลาพักรายสัปดาห์ กฎการลาประจำปี และสภาพแวดล้อมการทำงาน

“การละเมิดการควบคุมการสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัญหาร้ายแรง…การร้องเรียนที่เราได้รับมาโดยตลอดนั้นส่วนใหญ่มาจากพนักงานเล่นเกมที่ทำงานในคาสิโนขนาดเล็กที่พวกเขา [การจัดการสถานที่จัดงาน] ไม่ได้ติดตั้งห้องรับรองผู้สูบบุหรี่ที่ได้มาตรฐาน และ [จาก] ผู้ที่ทำงานในห้องเล่นเกมวีไอพี” Cloee Chao ผู้อำนวยการสมาคมสิทธิการเล่นเกมมาเก๊าใหม่กล่าว

“เราได้พบกับสำนักงานหาเสียงของนายโฮ [Ho Iat Seng] และส่งผลการสำรวจแก่เขา [ในต้นเดือนสิงหาคม]” นาง Chao กล่าวเสริม เธอหมายถึงช่วงก่อนการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ เขาเป็นผู้สมัครเพียงคนเดียว และได้รับเลือกจากคณะกรรมการ 400 คน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ได้คะแนนเสียงถึง 98 เปอร์เซ็นต์

“เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงคนใหม่จะจัดการผู้เช่าสำหรับสิทธิการเล่นเกมคาสิโนมาเก๊า มันเป็นโอกาสที่ดีที่จะบอกเขาว่าคนงานต้องการให้รัฐบาลพิจารณาอย่างไร [เมื่อเจรจาเงื่อนไขผู้เช่า]” Ms Chao กล่าว

ใบอนุญาตการเล่นเกมหกใบในปัจจุบันจะหมดอายุในปี 2565

นายโฮ นักธุรกิจท้องถิ่นและอดีตประธานสภานิติบัญญัติของมาเก๊า ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจเกมของเมือง เขายังไม่ได้แสดงความคิดเห็นในรายละเอียดต่อสาธารณะเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับอุตสาหกรรมเกมของเมือง

คาสิโนในมาเก๊าไฟเขียวเพิ่มห้องรับรองสำหรับผู้สูบบุหรี่อีก 21 แห่ง

06 ก.ย. 2019

คาสิโนในมาเก๊าไฟเขียวเพิ่มห้องรับรองสำหรับผู้สูบบุหรี่อีก 21 แห่ง

สำนักงานสุขภาพของมาเก๊ากล่าวว่าได้รับอนุญาตในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาสำหรับห้องรับรองผู้สูบบุหรี่รูปแบบใหม่ 21 ห้องในสถานที่เล่นเกมของมาเก๊าตามการอัพเดทที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม มีห้องรับรองสำหรับผู้สูบบุหรี่รูปแบบใหม่ทั้งหมด 583 ห้อง – ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่ปรับปรุงล่าสุด – สำหรับสถานที่เล่นเกมทั้งหมด 32 แห่งในเมือง มีสถานที่ใหม่เพิ่มหนึ่งแห่งในรายการตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน

สำนักงานสาธารณสุขตั้งข้อสังเกตเมื่อวันพุธว่า ณ วันที่ 31 สิงหาคม บริษัทได้รับคำขอให้ใช้บริการห้องรับรองผู้สูบบุหรี่จำนวน 617 ห้องจากสถานที่เล่นเกม 34 แห่งในมาเก๊า ไม่ได้ระบุชื่อและไม่ได้ระบุสถานที่เหล่านั้นที่เลือกที่จะไม่ขออนุญาตห้องสูบบุหรี่รูปแบบใหม่

ปัจจุบันมีสถานที่เล่นเกม 47 แห่งในเมืองตามข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนในท้องถิ่นสำนักตรวจสอบการเล่นเกมและประสานงาน สถานที่หลายแห่งมีชั้นเล่นเกมหลายชั้นหรือพื้นที่เล่นเกมหลายแห่ง รวมถึงโซนวีไอพีซึ่งมักจะแยกจากสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมหลัก

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ห้องวีไอพีเป็นสถานที่แห่งเดียวในคาสิโนมาเก๊าที่ยังคงได้รับอนุญาตให้สูบบุหรี่ที่โต๊ะเล่นเกม กฎใหม่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะในมาเก๊ามีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2018 แม้ว่าระยะเวลาผ่อนผันหนึ่งปีสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนจะอนุญาตให้ห้องวีไอพีสูบบุหรี่ที่โต๊ะเพื่อดำเนินต่อไปอีก 12 เดือน

นักวิเคราะห์การลงทุนหลายคนได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า ใบสมัครฉบับเต็ม – โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2019 – ของกฎการสูบบุหรี่ใหม่มีแนวโน้มที่จะเป็นอุปสรรคต่อภาคการเล่นเกม

ในการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อวันพุธ สำนักงานสาธารณสุขกล่าวว่าได้ดำเนินการตรวจตราร่วม 931 ครั้งในพื้นที่เล่นเกมมาเก๊ากับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของเมืองในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2019 เพิ่มขึ้น 58.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี การตรวจสอบดังกล่าวส่งผลให้มีการระบุและดำเนินการตามข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎการสูบบุหรี่จำนวน 987 กรณี ลดลง 13.6 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เหตุการณ์เหล่านั้นคิดเป็น 26.1 เปอร์เซ็นต์ของการละเมิดกฎการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทั่วเมืองในช่วงแปดเดือนแรกของปี 2019 คาสิโนเป็นแหล่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดของการรายงานการละเมิดกฎการสูบบุหรี่ของมาเก๊าจนถึงปีนี้

ในเดือนสิงหาคมเพียงอย่างเดียว Wynn Palace Casino – ดำเนินการโดย Wynn Macau Ltd – ถูกระบุว่าเป็น “จุดดำ” สำหรับการละเมิดกฎการสูบบุหรี่ที่ถูกกล่าวหา สำนักงานสาธารณสุขกล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันพุธ

นักท่องเที่ยวมาเก๊ายังคงเพิ่มขึ้นแม้จะมีการประท้วงฮ่องกง

05 ก.ย. 2019

นักท่องเที่ยวมาเก๊ายังคงเพิ่มขึ้นแม้จะมีการประท้วงฮ่องกง

จำนวนผู้มาเยือนมาเก๊าในเดือนสิงหาคมยังคงเติบโตปีต่อปี แม้จะมีความกังวลจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมืองว่าทัวร์กลุ่มขาเข้าอาจได้รับผลกระทบทางลบจากการประท้วงบนท้องถนนเป็นเวลาหลายเดือนในฮ่องกงที่อยู่ใกล้เคียง

ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยหัวหน้าสำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊า (MGTO) มาเรีย เฮเลนา เด เซนนา เฟอร์นันเดส ในการแสดงความคิดเห็นต่อสื่อท้องถิ่นเมื่อวันพุธที่ข้างงานกิจกรรมสาธารณะ หมายเลขอย่างเป็นทางการของผู้มาเยือน-มาถึงของมาเก๊าในเดือนสิงหาคมจะออกในปลายเดือนนี้โดยฝ่ายสถิติและสำมะโนของเมือง

การวิจัยชี้ให้เห็นว่าผู้เยี่ยมชมฮ่องกงจำนวนมากเดินทางไปมาเก๊า ที่ทำได้ง่ายขึ้นและถูกกว่าตั้งแต่เปิดสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (HKZM) เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่หน่วยงานด้านการเดินทางในต่างประเทศจำนวนหนึ่งได้ออกคำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับฮ่องกงในแง่ของฉากถนนล่าสุดในเขตปกครองพิเศษที่อยู่ใกล้เคียงของมาเก๊า

นาง Senna Fernandes กล่าวว่าสำนักงานของเธอยอมรับว่าการประท้วงในฮ่องกงซึ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูร้อน ทำให้เกิดความกลัวในภาคการเดินทางของมาเก๊าว่า “การลดลงอย่างมาก” ในจำนวนแพ็กเกจทัวร์ที่ผูกกับมาเก๊าในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

แต่หัวหน้าการท่องเที่ยวของมาเก๊ากล่าวว่ายาแก้พิษอย่างหนึ่งต่อความเสี่ยงด้านตลาดที่เกิดจากทัวร์สองเมืองอาจเป็นการทำตลาดผลิตภัณฑ์แพ็คเกจทัวร์ใหม่กับมาเก๊าเป็นจุดหมายปลายทางเพียงแห่งเดียว รัฐบาลของเมืองต้องการเพิ่มระยะเวลาพักเฉลี่ยของผู้มาเยือนค้างคืนซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นมากกว่านักท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ อ้างจากการวิจัย

“เราสามารถร่วมมือ [กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว] เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ [แพ็คเกจทัวร์] ใหม่ประเภทนี้ในภูมิภาคใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในบริเวณอ่าวมหานคร [กวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า] หรือตลาดอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกันที่นี่โดย เที่ยวบินตรง” นาง Senna Fernandes กล่าว เธอกล่าวถึงโครงการริเริ่มของรัฐบาลจีนในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจและผู้คนในเมืองสำคัญรอบสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล

นักท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมของมาเก๊ามีจำนวนถึง 3.53 ล้านคน เพิ่มขึ้น 16.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามข้อมูลล่าสุดจากสถิติและบริการสำมะโนของเมือง ในช่วงเดือนนั้น นักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่เกือบ 2.6 ล้านคนเดินทางมายังมาเก๊า เพิ่มขึ้น 18.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ผู้เยี่ยมชมที่เดินทางไปมาเก๊าผ่านแพ็คเกจทัวร์ในเดือนกรกฎาคมมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 869,900 คน โดย 713,900 คนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ตามการสำรวจรายเดือนล่าสุดของตัวแทนการท่องเที่ยวของเมือง นักท่องเที่ยวชาวจีนแผ่นดินใหญ่ประกอบขึ้นเป็นนักท่องเที่ยวแบบแพ็คเกจขาเข้ามาเก๊าเป็นส่วนใหญ่ และจำนวนนักท่องเที่ยวแพ็คเกจจีนในเดือนกรกฎาคมตามลำดับมีการขยายตัวเกือบร้อยละ 20 เมื่อเทียบปีต่อปี

นักท่องเที่ยวทำขึ้นสำหรับนักพนันส่วนใหญ่ในมาเก๊า ในจำนวนนี้ใช้สนามบินนานาชาติฮ่องกง ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินที่พลุกพล่านที่สุดในโลก และตอนนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับสะพาน HKZM เพื่อเข้าถึงมาเก๊า อย่างไรก็ตาม เมื่อเร็วๆ นี้ สนามบินฮ่องกงต้องหยุดชะงักจากการประท้วงหลายครั้ง

บันทึกช่วยจำสำหรับนักลงทุนหลายฉบับที่ออกโดยนักวิเคราะห์เมื่อเดือนที่แล้ว ชี้ให้เห็นว่าการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกงไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อรายได้รวมจากการเล่นเกมคาสิโนของมาเก๊า

Melco Resorts แต่งตั้ง Evan Winkler เป็นประธานบริษัท

05 ก.ย. 2019

Melco Resorts แต่งตั้ง Evan Winkler เป็นประธานบริษัท

ผู้พัฒนาและผู้ประกอบการคาสิโน Melco Resorts and Entertainment Ltd กล่าวว่าได้แต่งตั้ง Evan Winkler (ภาพในรูปถ่ายไฟล์) เป็นประธานบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันพุธ Mr Winkler จะรับผิดชอบเรื่อง “การดำเนินงานในแต่ละวันทั่วโลก” ของ Melco Resorts บริษัท กล่าวในการแถลงข่าวในวันนั้น

ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทจะรายงานตรงต่อนาย Winkler, Melco Resorts กล่าว ฝ่ายบริหารจะรายงานตรงต่อลอว์เรนซ์ โฮ เหยา ลุง ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโดยตรง

Mr Winkler ยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการของ Melco Resorts และจะยังคงดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป ตามการเปิดเผยของวันพุธ

ผู้บริหารยังเป็นประธานและกรรมการผู้จัดการของ Melco International Development Ltd ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Melco Resorts คุณ Winkler เข้าร่วม Melco International ในเดือนสิงหาคม 2559

การเปิดตัวดังกล่าวเป็นคำพูดของ CEO ของ Melco Resorts ว่า: “บริษัทได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ธรรมดาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกม รวมถึงการขยายไปทั่วโลก เปิด Morpheus นำสถานที่ท่องเที่ยวที่มากกว่าเกมมากกว่าที่เคยและสร้างความแข็งแกร่งมาก ทีม.”

เขากล่าวเสริมว่า: “ในขณะที่เรา… ก้าวไปข้างหน้า ฉันมีความไว้วางใจสูงสุดในทีมที่มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการมอบการเติบโตที่โดดเด่นให้กับบริษัท”

การเปิดตัวในวันพุธยังกล่าวถึงมิสเตอร์วิงเคลอร์ว่าเขาตั้งตารอที่จะ “มีบทบาทที่กว้างขึ้นภายในกลุ่ม Melco”

Melco Resorts ได้ปรับโครงสร้างทีมผู้บริหารหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงรายงานล่าสุด ในเดือนมกราคม 2018

มาเก๊ามองเห็นการเติบโตของอาชญากรรมคาสิโนที่ช้ากว่า 2Q: govt

03 ก.ย. 2019

มาเก๊ามองเห็นการเติบโตของอาชญากรรมคาสิโนที่ช้ากว่า 2Q: govt

บริการตำรวจของมาเก๊าได้เห็นการชะลอตัวในแง่ของการเติบโตปีต่อปีของการกู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมและการกักขังที่ผิดกฎหมายในช่วงไตรมาสที่สองของปีนี้, เลขาธิการของเมือง, หว่องซิโอชาก (ภาพในแฟ้ม. (ภาพ) กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร

เจ้าหน้าที่ของมาเก๊าระบุว่ากรณีที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมเมื่อเกิดขึ้นภายในคาสิโนหรือในบริเวณโดยรอบ

ตามข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารโดยสำนักงานเลขาธิการ กองกำลังตำรวจมาเก๊า – ตำรวจตุลาการและตำรวจความมั่นคงสาธารณะ – ได้บันทึกรวม 169 คดีที่ถูกกล่าวหาว่าถูกกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 17.4%

จาก 169 คดีในช่วงหกเดือนแรกของปี 2019 มี 166 คดีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการกักขังบุคคลโดยผู้ปล่อยเงินกู้: เพิ่มขึ้น 23.0 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

แต่การเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สองของจำนวนการกักขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่ที่ 11.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี ต่ำกว่าการเติบโต 37.3% ในไตรมาสแรก เลขานุการเน้นในการบรรยายสรุป

ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ การกู้ยืมเงินที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมที่ถูกกล่าวหา – หรือที่เรียกว่าการให้กู้ยืมเงิน – มีจำนวนทั้งสิ้น 295 คดี คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบปีต่อปี นายหว่องตั้งข้อสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนกรณีดังกล่าวได้ชะลอตัวลง – ร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สอง เมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 25.5 ในไตรมาสแรก

“กองกำลังตำรวจได้ลาดตระเวนและต่อสู้กับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมทั้งสองประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง และเราได้บรรลุผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผลแล้ว” คุณหว่องกล่าว โดยอ้างถึงการเติบโตที่ชะลอตัวในไตรมาสที่สองของการจ่ายดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมและการกักขังที่ผิดกฎหมาย กรณี

โดยรวมแล้ว ตำรวจได้บันทึกคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมจำนวน 968 คดีในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 15.2 เปอร์เซ็นต์จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อาชญากรรมดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงและการโจรกรรมภายในคาสิโน ตามที่นาย Wong ผู้ต้องสงสัยและเหยื่อของคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่ามาเก๊ายังคงมีตัวอย่าง “ศูนย์หรือต่ำ” ของ “อาชญากรรมรุนแรงที่ร้ายแรง” แต่อย่างน้อยสองกรณีที่รายงานในครึ่งแรกของปีนี้ – ตามลำดับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่บุคคลเสียชีวิต – ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นที่คุณสมบัติของคาสิโนในเมือง

ภัยคุกคามความปลอดภัย

จากการบรรยายสรุปในวันอังคารของนายหว่องและรายงานของสื่อท้องถิ่นก่อนหน้านี้ ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินที่ผิดกฎหมายถูกแทงเสียชีวิตโดยชายชาวจีนแผ่นดินใหญ่อีกคนภายในโรงแรมคาสิโนมาเก๊าในเดือนกุมภาพันธ์ ในอีกกรณีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม ชายชาวจีนแผ่นดินใหญ่เสียชีวิตจากการโจมตีด้วยมีดในโคไท ซึ่งเป็นคดีที่ตำรวจท้องที่สงสัยว่าเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างสองแก๊งค้าประเวณี

การโจมตีที่คร่าชีวิตทั้งสองครั้งส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยคนสำคัญบางคนในจีนแผ่นดินใหญ่ผ่าน “ความพยายามร่วมกัน” กับตำรวจที่นั่น นายหว่องกล่าวเมื่อวันอังคาร

“แม้ว่าทั้งสองกรณีนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว [ในการจับกุม] แต่ตำรวจกังวลอย่างยิ่งต่อผลกระทบด้านลบที่เกิดจากผู้คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผิดกฎหมายและการค้าประเวณีต่อความมั่นคงของเมือง” นายหว่องกล่าวกับสื่อ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยังระบุด้วยว่าตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน กองกำลังตำรวจของเมืองได้เริ่มจัดระเบียบการลาดตระเวน “ขนาดใหญ่” ในคาสิโนและบริเวณโดยรอบทุกวัน

ตำรวจยังได้สื่อสารกับผู้ควบคุมคาสิโนของเมือง – สำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกม – และให้บัญชีดำที่แนะนำเกี่ยวกับผู้ค้าแลกเปลี่ยนเงินที่ผิดกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่สามารถกลับไปที่คาสิโนมาเก๊าได้ นายหว่องกล่าวเสริม .

สำนักงานของนายหว่องได้กล่าวเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่า กองกำลังตำรวจของเมืองได้ตรวจพบผู้ต้องสงสัยรวม 4,039 คนในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเงินที่ผิดกฎหมายในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ มาเก๊า. คำแถลงเสริมว่าในที่สุดพวกเขา 3,109 คนถูกไล่ออกจากมาเก๊าและห้ามมิให้กลับเข้าเมืองอีกครั้งเป็นระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งถึงสามปี

“สภาพความปลอดภัยของมาเก๊าอาจมองเห็นความไม่แน่นอนมากขึ้น เนื่องจากมีการเฉลิมฉลองและงานใหญ่มากมายใกล้เข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยมีผู้มาเยือนที่นี่มากขึ้น เมื่อเผชิญกับสิ่งนี้ กองกำลังตำรวจจะรักษาความระมัดระวังในระดับสูงต่อปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน และเสริมความร่วมมือของเรากับสำนักงานตรวจสอบการเล่นเกมและประสานงาน เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเกมเพื่อป้องกันและต่อสู้กับอาชญากรรม” นายหว่องกล่าวในการบรรยายสรุปในวันอังคาร

ในเดือนธันวาคม มาเก๊าจะฉลองครบรอบ 20 ปีของการส่งมอบเมืองจากฝ่ายบริหารของโปรตุเกสไปยังประเทศจีน

junkets ชั้นนำของมาเก๊าเห็นม้วนลดลง 25pct: JP Morgan

Sep 02, 2019

junkets ชั้นนำของมาเก๊าเห็นม้วนลดลง 25pct: JP Morgan

การหมุนเวียนชิปของแบรนด์ขยะที่ใหญ่ที่สุดสามแบรนด์ในตลาดคาสิโนมาเก๊าลดลงอย่างน้อย 25 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม เสนอบันทึกในวันอาทิตย์จาก JP Morgan Securities (Asia Pacific) Ltd โดยอ้างถึงข่าวกรองด้านตลาด

บริษัทนายหน้าอื่น Morgan Stanley Asia Ltd กล่าวในบันทึกช่วยจำในวันเดียวกัน – หลังจากการออกโดยรัฐบาลมาเก๊าของ ข้อมูล รายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) ในเดือนสิงหาคม – สิ่งที่นักวิเคราะห์ Praveen Choudhary เรียกว่า “ขยะที่ใหญ่ที่สุด” ในตลาดมาเก๊า “เห็น ลดลงมากกว่าร้อยละ 30 ในการม้วน VIP เดือนสิงหาคม”

สถาบันการเงินไม่ได้กล่าวถึงแบรนด์ขยะตามชื่อ แต่มันเป็นเรื่องของบันทึกสาธารณะว่าภาคส่วนขยะของมาเก๊ากำลังเผชิญกับ ปัญหา ด้านกฎระเบียบและการเมืองที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจคาสิโน

นักวิเคราะห์ของ JP Morgan DS Kim และ Jeremy An อธิบายว่าการหดตัว GGR ใกล้ 9 เปอร์เซ็นต์ของมาเก๊าในเดือนสิงหาคมเป็น “เดือนที่ลืมไม่ลง” ว่า “เราเชื่อว่าการลดลง 3 อันดับแรกของ Junkets ลดลง 25 เปอร์เซ็นต์เป็น 30 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี คล้ายกับเดือนกรกฎาคมมากหรือน้อย” แม้ว่าสถาบันจะเพิ่มโดยอ้างถึงประสิทธิภาพของเจ้ามือกับผู้เล่นว่า “ปัจจัยโชคดูเหมือนจะอ่อนกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ 2.9 เปอร์เซ็นต์ถึง 3.0 เปอร์เซ็นต์”

นักวิเคราะห์กล่าวเสริมว่า “VIP ยังคงน่าผิดหวังอย่างดื้อรั้น” แต่นี่ “ไม่ได้คาดไม่ถึงเลย”

JP Morgan กล่าวว่า GGR ของตลาดมวลชนก็อ่อนตัวลงในเดือนสิงหาคมมากกว่าที่คาดไว้ เจพี มอร์แกนกล่าวว่าการขยายตัวประมาณ 7 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบปีต่อปี รัฐบาลมาเก๊าออกเฉพาะการแบ่งตลาดระหว่างวีไอพีและมวล GGR เป็นรายไตรมาส ชั่วขณะหนึ่งหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาสที่รายงาน

JP Morgan แนะนำว่า VIP GGR ในเดือนสิงหาคมลดลง 26 เปอร์เซ็นต์เป็น 28 เปอร์เซ็นต์ เทียบกับร้อยละ 15 เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปี 2562

นายคิมและนายอันตั้งข้อสังเกตว่า: “ทั้งสองกลุ่มขาดความคาดหวัง แต่กลุ่มมวลชนกลับกลายเป็นความผิดหวังที่ใหญ่กว่าเนื่องจากการตรวจสอบช่วงกลางเดือนของเราและการเดินทางในมาเก๊าไม่มีสัญญาณของการชะลอตัวของมวลชน”

พวกเขากล่าวเสริม โดยอ้างถึงการประท้วงตามท้องถนนอย่างต่อเนื่องในฮ่องกงที่อยู่ใกล้เคียง: “เราต้องโทษความไม่สงบในฮ่องกง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มคนระดับล่าง/คนกลุ่มเล็ก) และการลากผู้เล่นระดับพรีเมียมระดับบน (เช่น การรั่วไหลจากปัญหาขยะ) สำหรับตอนนี้ จนกว่าเราจะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นก่อนฤดูกาลการรายงานของไตรมาส 3”

นายหน้า Sanford C. Bernstein Ltd สังเกตว่าการหดตัว GGR ของมาเก๊าในเดือนสิงหาคมนั้นใหญ่เป็นสองเท่าของที่ลดลง 4% ที่คาดการณ์ไว้ในตัวเลขฉันทามติของตลาดที่รวบรวมโดย Bloomberg

นักวิเคราะห์ Vitaly Umansky, Eunice Lee และ Kelsey Zhu ระบุในบันทึกเกี่ยวกับความคาดหวังในเดือนกันยายน: “เรากำลังประเมินการเติบโตของ GGR ที่ +6 เปอร์เซ็นต์ ถึง +9 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปี (-5 เปอร์เซ็นต์ ถึง -2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายเดือน) เดือน).”

พวกเขากล่าวเสริมว่า: “GGR ในเดือนกันยายน 2018 ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นมังคุด ซึ่งทำให้การเปรียบเทียบปีต่อปีง่ายขึ้น”

Carlo Santarelli นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank Securities Inc กล่าวในหมายเหตุเมื่อวันอาทิตย์ว่าสถาบันของเขากำลังคาดการณ์ GGR ของตลาดมาเก๊าสำหรับไตรมาสที่สามที่จะหดตัว 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเทียบกับการลดลง 1.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี

Melco Intl จะเปิดสำนักงาน Yokohama สร้างตัวตนในญี่ปุ่น

Sep 02, 2019

Melco Intl จะเปิดสำนักงาน Yokohama สร้างตัวตนในญี่ปุ่น

Melco International Development Ltd นักลงทุนคาสิโนระดับโลกกล่าวว่าเร็วๆ นี้กลุ่มจะเปิดสำนักงานแห่งที่สามในญี่ปุ่น คราวนี้อยู่ที่เมืองโยโกฮาม่า (ในภาพ) ซึ่งเป็นมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศตามจำนวนประชากร กลุ่มนี้มีสำนักงานในโตเกียวและโอซาก้าอยู่แล้ว

“ญี่ปุ่นยังคงเป็นเป้าหมายหลักของกลุ่ม” Melco International กล่าวในการยื่นฟ้องต่อตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันศุกร์

“ด้วยสำนักงานในโตเกียวและโอซาก้า และอีกแห่งในโยโกฮาม่าพร้อมกับทีมผู้นำในท้องถิ่น [ญี่ปุ่น] ตอนนี้กลุ่มมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการสำรวจความร่วมมือในท้องถิ่นและเพื่อสร้างสถานะในท้องถิ่นของเราต่อไป” กล่าวเสริม

นายกเทศมนตรีในเมืองโยโกฮาม่าประกาศต่อสาธารณชนเมื่อเดือนที่แล้ว – เป็นครั้งแรก – รองรับการสร้างรีสอร์ทคาสิโนที่นั่น “เราต้องมองไปที่อนาคตของโยโกฮาม่า อีก 20 ถึง 30 ปีข้างหน้า” Fumiko Hayashi รายงาน “ฉันได้ข้อสรุปแล้วว่า เพื่อให้บรรลุการเติบโตและการพัฒนา เราจำเป็นต้องมีรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR)” เธอกล่าวเสริม

Lawrence Ho Yau Lung ประธานและผู้บริหารระดับสูงของ Melco International อ้างคำพูดในการยื่นฟ้องว่ากลุ่มนี้ “ทุ่มเท” ในการเป็นผู้ดำเนินการ IR ระหว่างประเทศในญี่ปุ่น

“ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราได้เปิดตัวการออกแบบรีสอร์ทแบบบูรณาการในโอซาก้าที่เรานำเสนอ และเข้าร่วมในคำขอข้อมูลของโยโกฮาม่าและ แนวคิดคำขอสำหรับแนวคิด ของโอซาก้า ” นายโฮกล่าว

เขาเสริมว่าบริษัทของเขาเชื่อว่าอยู่ใน “สถานะที่แข็งแกร่งในการเป็นหุ้นส่วน” เกี่ยวกับ “การเดินทางของญี่ปุ่น” ไปสู่การสร้างธุรกิจรีสอร์ทแบบบูรณาการ “ด้วยสัมผัสแบบญี่ปุ่นที่ไม่เหมือนใคร”

ผู้ประกอบการคาสิโนต่างประเทศจำนวนหนึ่งได้ประกาศความสนใจในการแย่งชิงใบอนุญาตรีสอร์ทคาสิโนของญี่ปุ่น อนุญาตให้ IRs สูงสุดสามรายการในระยะแรกของการเปิดเสรีตลาด

บริษัทคาสิโนในสหรัฐฯ Las Vegas Sands Corp ประกาศในเดือนสิงหาคมว่าจะมุ่งเน้นไป ที่เมืองโตเกียวและโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นในความพยายามที่จะได้รับอนุญาตให้สร้างรีสอร์ทคาสิโนในประเทศนั้น ในการแถลงข่าว Las Vegas Sands กล่าวว่าจะไม่แสวงหาโอกาสดังกล่าวในโอซาก้าอีกต่อไป

ผู้ให้บริการคาสิโนมาเก๊า Galaxy Entertainment Group Ltd ได้กล่าวว่ามันเป็นข่าวเชิงบวกที่เมืองอื่น ๆ แสดงความสนใจในการเป็นเจ้าภาพรีสอร์ทคาสิโน รองประธานกลุ่ม Francis Lui Yiu Tung กล่าวว่า “เราสนับสนุนให้เห็นว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ เมืองอื่นๆ กำลังพิจารณาเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับรีสอร์ทแบบบูรณาการ”

การปรับปรุง EBITDA

ในการยื่นฟ้องเมื่อวันศุกร์ Melco International รายงานรายรับสุทธิจำนวน 22.35 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง(2.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2562 เพิ่มขึ้น 12.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลลัพธ์ได้รับแรงหนุนจากรายได้คาสิโนที่เพิ่มขึ้น 12.7% ในช่วงเวลานั้น สู่เกือบ 19.49 พันล้าน HKD

Melco International ดำเนินธุรกิจเกมผ่านบริษัทในเครือ – ได้แก่ Melco Resorts and Entertainment Ltd – ในมาเก๊า ฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐไซปรัส ณ วันที่ 30 มิถุนายน Melco International ถือหุ้นประมาณร้อยละ 54.05 ของ Melco Resorts