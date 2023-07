สมัคร BETFLIX เริ่มลดงานรอบต่อไป

สมัคร BETFLIX มีรายงานว่าผู้ให้บริการคาสิโนชาวอเมริกัน MGM Resorts International ได้ริเริ่มขั้นตอนสุดท้ายของโครงการประหยัดต้นทุน MGM 2020 ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในเดือนมกราคมโดยประกาศยกเลิกงานอีก 1,070 ตำแหน่ง

ลาสเวกัสมีขนาดใหญ่:

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากหนังสือพิมพ์ Las Vegas Review-Journal บริษัทมีรายละเอียดว่า 881 ตำแหน่งเหล่านี้กำลังถูกยกเลิกในทรัพย์สินของตนตาม Las Vegas Strip ซึ่งรวมถึง Mandalay Bay Resort and Casino ขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับ Bellagio Las Vegas ที่ใหญ่กว่า และจะเกี่ยวข้องกับบทบาทการจัดการและการจัดการระดับกลาง

ผลประโยชน์ต่อเนื่อง:

มีรายงานว่า MGM Resorts Internationalซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัสอธิบายว่าผู้ที่ถูกปลดประจำการส่วนใหญ่จะได้รับค่าจ้างอย่างน้อยสองสัปดาห์และสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพตลอดจนการจัดหางานและบริการให้คำปรึกษาหลายเดือน บริษัทในเนวาดาระบุว่าพนักงานที่ได้รับผลกระทบจะมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างสองสัปดาห์เต็มสำหรับการทำงานทุกปี แม้ว่าจะถูกจำกัดไว้ที่ 26 สัปดาห์สำหรับพนักงานที่ได้รับเงินเดือนและ 13 สัปดาห์สำหรับผู้ที่ใช้อัตรารายชั่วโมงขั้นพื้นฐาน

ความคิดริเริ่มในการปรับปรุง:

Las Vegas Review-Journalรายงานว่าการสูญเสียงานได้รับการประกาศผ่านจดหมาย ( pdf ) จาก Jim Murren ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MGM Resorts International ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่ม MGM 2020ของบริษัทในการปรับปรุงกระแสเงินสดประจำปีสูงถึง 200 ดอลลาร์ ล้านบาทในสิ้นปีหน้า

มีรายงานว่าจดหมายของ Murren อ่าน …

“ฉันอยากให้ความมั่นใจกับคุณว่าการตัดสินใจในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานั้นทำขึ้นอย่างจงใจ รอบคอบ และมีแรงผลักดัน เมื่อได้ทำงานพื้นฐานนี้แล้ว เราจะแข็งแกร่งขึ้นและเตรียมพร้อมมากขึ้นสำหรับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในปี 2563 และต่อๆ ไป”

ตัดต่อเนื่อง:

Las Vegas Review-Journal รายงานว่า MGM Resorts International ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน ของนักลงทุนในการปรับปรุงรายได้เพื่อเพิ่มราคาหุ้น และเมื่อเดือนที่แล้วได้ยกเลิกตำแหน่งผู้บริหาร 254 ตำแหน่ง

มีรายงานว่าอ่านจดหมายจาก Murren…

“ฉันยืนหยัดอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจของเรา และเชื่อว่ามันจำเป็นต่ออนาคตของเรา แต่ฉันเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผลกระทบที่มีต่อบุคคลและครอบครัวของพวกเขา”

ความไม่รอบคอบก่อนหน้านี้:

The Philadelphia Inquirerรายงานว่า Mattia อ้างว่าเสียเงิน 147,026 ดอลลาร์ไปยังสถานที่จัดงานทางตะวันออกของ Pennsylvaniaในช่วงเวลานี้ โดย Vespe กล่าวว่าได้รับทราบการขาดดุลที่น่าประทับใจไม่น้อยที่ 103,844 ดอลลาร์ คดีความของพวกเขาอ้างถึงค่าปรับเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว ซึ่งครอบคลุมช่วงแปดเดือนจนถึงมกราคมปี 2018 โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง 7 เหตุการณ์ที่คณะกรรมการการเล่นเกมแห่งเพนซิลเวเนียกล่าวหาว่าพบพนักงานคาสิโนโดยไม่สนใจสัญญาณไฟเตือนบนเครื่องสับไพ่อัตโนมัติที่ใช้สำหรับเกมโป๊กเกอร์ แบล็คแจ็คและบาคาร่าคดีความของพวกเขาอ้างถึงค่าปรับเมื่อฤดูร้อนที่แล้ว ซึ่งครอบคลุมช่วงแปดเดือนจนถึงมกราคม ปี

คณะกรรมาธิการการเล่นเกมของ PA ระบุว่าการเพิกเฉยนี้ยังทำให้คาสิโนใช้ shufflers อัตโนมัติสำหรับแบล็คแจ็ค 26 รอบที่เกี่ยวข้องกับ 122 มือในเดือนพฤษภาคม 2560 แม้ว่าหกสำรับของเครื่องจะขาดไพ่ 16 ใบก็ตาม ในเหตุการณ์ที่สามที่อ้างถึงโดยคดีความ ผู้ควบคุมกล่าวว่าได้ค้นพบว่าตัวแทนจำหน่ายที่ให้บริการการแข่งขันโป๊กเกอร์ SugarHouse Casino ในเดือนกันยายนปี 2017 ได้ตั้งเครื่องสับไพ่โดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อจัดเรียงไพ่ตามลำดับตามความเหมาะสมแทนที่จะสุ่ม

The Philadelphia Inquirer รายงานว่าการละเมิดที่เกี่ยวข้องขั้นสุดท้ายที่กล่าวถึงในคดีเห็นว่า Gaming Commission ลงโทษ SugarHouse Casino ในช่วงเวลาเดียวกันที่อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายใช้สำรับสำหรับเกม Spanish 21 ที่มีไพ่มากเกินไป

การจองที่สมเหตุสมผล:

มีรายงานว่า Conrad Benedetto ทนายความที่ทำงานในนามของ Mattia และ Vespe บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าเขาเชื่อว่าเป็นการ ‘ยุติธรรมที่จะตั้งคำถามถึงความสมบูรณ์ของเกมไพ่นับพัน’ ที่เล่นใน SugarHouse Casino ‘โดยใช้อุปกรณ์นั้นและสำรับเหล่านั้น’ เนื่องจากสถานที่นั้นถูกพบว่าใช้ ‘อุปกรณ์ที่ชำรุดและสำรับที่ ‘ผิดกฎหมาย’ เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดเดือน’

ความท้าทายที่แข่งขัน:

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าโฆษกของ SugarHouse Casino ที่ไม่ปรากฏชื่อบอกกับ The Philadelphia Inquirer ว่าสถานที่ดังกล่าวถูกกำหนดให้หักล้างคำกล่าวอ้างทั้งหมดที่มีอยู่ในคดีเนื่องจาก ‘ความสมบูรณ์ของการเล่นเกมของเรามีความสำคัญสูงสุด’

อ่านแถลงการณ์จากโฆษกคาสิโน…

“เราได้ลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้างพนักงานที่รับผิดชอบและแก้ไขขั้นตอนเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ เราปฏิเสธการเรียกร้องของบุคคลในคดีนี้และไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินคดีที่รอดำเนินการได้”

หลังจากการเก็งกำไรในอุตสาหกรรมมากมาย The Rank Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนบนบกและออนไลน์ได้ตกลงที่จะใช้เงิน 115.3 ล้านปอนด์ (145.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อซื้อ Stride Gaming บริษัทในเครือของอังกฤษ

สถานะที่เพิ่มขึ้น:

ตามรายงานจากบริการข่าวของ Reuters สำนักงานใหญ่ของ Maidenhead ซึ่งอยู่เบื้องหลังเครือข่าย Grosvenor Casinos ที่แข็งแกร่ง 54 แห่งของสหราชอาณาจักรได้ลงนามในข้อตกลงก่อนหน้านี้ในวันนี้ในความพยายามที่จะเพิ่มสถานะในภาค iGaming ที่เฟื่องฟูของประเทศ

การแข่งขันคู่:

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเข้าซื้อกิจการมีขึ้นเพื่อสร้างThe Rank Groupซึ่งรับผิดชอบ แบรนด์ คาสิโนออนไลน์ที่GrosvenorCasinos.com , Enracha.esและMeccaBingo.com ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการ iGaming รายใหญ่อันดับสองในสหราชอาณาจักรรองจาก GVC Holdings และอนุญาตให้แข่งขันกับโดเมนบิงโกหลักของคู่แข่งที่FoxyBingo.com ได้ดีขึ้น

การเพิ่มความเข้มข้นของ iGaming:

เกือบ 19% ของรายได้ในครึ่งปีล่าสุดของ Rank มาจากภาค iGaming และมีรายงานว่าบริษัทประกาศว่าการซื้อกิจการของStride Gamingจะให้ ‘เครื่องมือสำหรับการเติบโตทางดิจิทัล’ และอนุญาตให้ดึงดูดผู้เล่นอายุน้อยที่ชอบใช้เว็บไซต์และ แอพมือถือมากกว่าการเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกบนบก

Rank จะใช้เงินทุนในการเข้าซื้อกิจการผ่านเงินกู้ 128.1 ล้านปอนด์ (161.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเพิ่งตกลงกับธนาคาร NatWest Bank และคาดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษีประจำปีได้อย่างน้อย 13 ล้านปอนด์ (16.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) เนื่องจากเป็นการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองสำหรับการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ และตัดงานที่ซ้ำกัน

ผลลัพธ์ล่าสุด:

ในส่วนของ Stride มีรายงานว่าเป็น ผู้ดำเนิน การบิงโกออนไลน์ ที่ใหญ่เป็นอันดับสาม ในสหราชอาณาจักรโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโดเมนของตนที่SpinAndWin.com , MagicalVegas.comและRegalWins.comซึ่งถือครองส่วนแบ่งการตลาด 11% แต่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทใน ลอนดอนถูกกล่าวหาว่าถูกบังคับให้ตำหนิการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบเนื่องจากกำไรก่อนหักภาษีหกเดือนลดลงเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 2.6 ล้านดอลลาร์ (3.2 ล้านดอลลาร์) โดยมีรายรับที่เกี่ยวข้อง 30 ล้านปอนด์ (37.8 ล้านดอลลาร์) ซึ่งลดลงประมาณ 30%

ในแคลิฟอร์เนีย มีรายงานว่านักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์เรียกร้องให้สวนสาธารณะซานตา แอนนิต้ายุติการแข่งม้าที่มีชีวิต หลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เห็นโคชีส์วัย 9 ขวบตัวที่ 26 กลายเป็นพันธุ์แท้ตัวที่ 26 เสียชีวิตขณะฝึกซ้อมหรือแข่งขันในสนามประวัติศาสตร์

การเลือกเดิมพันกีฬา:

ตามรายงานวันจันทร์จากสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น KNBC-TV สถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในชานเมืองทางตอนเหนือของลอสแองเจลิสของอาร์เคเดียจัดงานครั้งแรกในวันคริสต์มาสปี 1934 แต่ขณะนี้กำลังตกลงกับความจริงที่ว่าการแข่งม้าได้สูญเสียตำแหน่งไปเนื่องจากเป็นตัวเลือกการพนันตามกฎหมายเพียงแห่งเดียวของแคลิฟอร์เนีย

การเข้าร่วมที่ลดลง:

ปัจจุบัน The Stronach Groupเป็นเจ้าของสนามนี้สร้างขึ้นหลังจากที่แคลิฟอร์เนียออกกฎหมายให้การพนันคู่ขนานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ และสามารถดึงดูดผู้ชมได้ถึง 61,000 คนสำหรับรายการ Santa Anita Derby ในปี 1958 แต่หลายทศวรรษต่อมามีรายงานว่าความนิยมนี้ลดลงด้วยเหตุการณ์เดียวกันนี้ในอีก 56 ปีต่อมาซึ่งดึงดูดผู้สนใจรักได้เพียงประมาณ 35,000 คน ซึ่งเกิดขึ้นแม้ว่าจำนวนประชากรในท้องถิ่นจะเพิ่มขึ้น 58% ก็ตาม

ความโกรธของนักกิจกรรม:

KNBC-TVรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงสิทธิสัตว์รวมตัวกันนอกประตูโรงงานของลอสแอนเจลีสเคาน์ตีในวันจันทร์เพื่ออ้างว่าการแข่งม้านั้น ‘ไร้มนุษยธรรม’ และ ‘เลวร้ายที่สุด’ และต่อมายังเรียกร้องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติท้องถิ่นเริ่มมาตรการลงคะแนนเสียงในท้องถิ่นเพื่อต่อต้าน กีฬา.

หนึ่งในผู้ประท้วง ฮีทเธอร์ วิลสัน บอกกับKNBC-TV ว่าไม่ควรใช้สัตว์เพื่อความบันเทิงหรือเดิมพันกีฬา และชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่ากีฬาแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ ซึ่ง เป็นที่ถกเถียงกันในทำนองเดียวกันนั้นถูกแบนไปแล้วใน 40 รัฐ เธอยังชี้ให้เห็นถึงการผ่านมาตรการลงคะแนนเมื่อปีที่แล้วซึ่งจะห้ามงานอดิเรกนี้ในฟลอริดาตั้งแต่สิ้นปีหน้าเพื่อเป็นตัวอย่างว่าแคลิฟอร์เนียควรมุ่งหน้าไปที่ใด

การปฏิรูปการแข่งรถ:

อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า Stefan Friedman โฆษกของ The Stronach Group บอกกับ KNBC-TV ว่าบริษัทของเขาพยายามที่จะตอบโต้การต่อต้านดังกล่าวด้วยการผลักดันให้เกิดการปฏิรูป ซึ่งรวมถึงการกำกับดูแลด้านสัตวแพทย์ที่มากขึ้น การห้ามบางส่วนเกี่ยวกับการใช้แส้ และการควบคุมที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับยาสำหรับม้า เช่น อย่างลาซิกซ์. เขาประกาศโดยเจตนาว่าผู้ดำเนินการได้สร้าง ‘ความสัมพันธ์แบบร่วมมือ’ กับองค์กร People for the Ethical Treatment of Animals (PETA)

มีรายงานว่าฟรีดแมนบอกกับสถานีโทรทัศน์ว่า…

“เราคิดว่าการแข่งม้าอยู่ในภาวะวิกฤต เราจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงการค้าส่งในอุตสาหกรรมนี้ พวกเราที่ The Stronach Group มุ่งมั่นที่จะได้รับสิทธิ์นี้”

Wazdan ผู้ให้บริการโซลูชันเกมคาสิโนระดับพรีเมียมที่ล้ำสมัยได้ร่วมมือกับ GAMING1 ในข้อตกลงที่จะจัดหาเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดให้กับแบรนด์ชั้นนำของกลุ่มเบลเยียม Casino777.be และ Circus.be

ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเกิดขึ้นจากความร่วมมือของผู้ผลิตสล็อตชั้นหนึ่งกับ Mr Green ผู้ดำเนินการระดับ 1 ซึ่งเห็นเกม Wazdan ที่มีอยู่ในแบรนด์ Mr Green และ Evoke

จากการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ …

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2019 Sizzling 777 Deluxeยอดนิยมของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีสำนักงานใหญ่ในมอลตาได้เผยแพร่บน Casino777.be และเป็นไปตามที่คาดไว้ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม เกมสล็อต 5 วงล้อ 10 เพย์ไลน์ที่มีผลไม้ฉ่ำๆ และดวงดาวล้ำค่า ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่นตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัว

เพิ่มเติมล่าสุด :

“ เราเชื่อว่าเกมเหล่านี้จะได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่นของเรา ”

เพื่อให้แน่ใจว่าเกม Wazdanที่หลากหลายมีให้บริการสำหรับผู้เล่นชาวเบลเยียม ผู้ให้บริการได้เพิ่ม Magic of The Ring, Black Hawk Deluxe , Magic Stars 3, Highway to Hell Deluxe, Magic Fruits Deluxe, Great Book Of Magic, Fruit Mania, Mystery Jack และ Magic Target Deluxe ใน Casino777.be

ผู้พัฒนาได้ถ่ายทอดสดกับเว็บไซต์เกมชั้นนำของเบลเยียม Circus.be คาสิโนออนไลน์อันดับหนึ่งให้บริการเดิมพันกีฬาทัวร์นาเมนต์ เกมโต๊ะ และสล็อตโดยเสนอ ‘ร้านค้าแบบครบวงจร’ ให้กับผู้เล่นในประเทศยุโรปตะวันตกสำหรับทุกความต้องการในการเล่นเกมของพวกเขา GAMING1 มีสำนักงานใหญ่อยู่ใน Liège และเป็นส่วนหนึ่งของ Ardent Group โดยร่วมมือกับผู้ให้บริการชั้นนำระดับประเทศ เว็บไซต์เกมออนไลน์กว่า 10 แห่งในสเปน สวิตเซอร์แลนด์ โปรตุเกส ฝรั่งเศส เซอร์เบีย และโคลอมเบีย ขยายขอบเขตทั่วโลกของ Wazdan ในอุตสาหกรรมiGaming

การนำเสนอที่มีคุณภาพ :

“ รอยเท้าระหว่างประเทศของเรากำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ”

Sabri Tekaya กรรมการผู้จัดการของGAMING1 Malta แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนใหม่ กล่าวว่า…

“เรามีความยินดีที่ได้สนับสนุนเกมคาสิโนชั้นนำของเราด้วยข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นจาก Wazdan เราประทับใจอย่างมากกับคุณภาพของกราฟิก เกมเพลย์ และอินเทอร์เฟซที่ Wazdan นำเสนอผ่านชุดเกมแบบไดนามิก”

“มันอยู่ใน DNA ของกลุ่มเราที่จะมอบเนื้อหาคาสิโนที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นของเรา การเพิ่มเนื้อหาเกมของ Wazdan ลงในพอร์ตโฟลิโอของเรานั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์นี้อย่างสมบูรณ์แบบ เราเชื่อว่าเกมเหล่านี้จะได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่นของเรา และเรารู้สึกตื่นเต้นที่พวกเขาได้เข้าร่วมแพลตฟอร์มของเรา”

Andrzej Hyla หัวหน้าฝ่ายขายของ Wazdan แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงล่าสุดว่า…

“เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้นำเกมที่เราชื่นชอบมาสู่ตลาดเกมออนไลน์เบลเยียม ที่เฟื่องฟู เรายุ่งอยู่กับการสร้างสรรค์เกมใหม่ๆ มากมายในปีนี้ และรู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันกับผู้เล่นในเบลเยียม การดำเนินงานระหว่างประเทศของเรากำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเรามั่นใจว่าเกมชั้นนำในอุตสาหกรรมของเราจะกลายเป็นเกมโปรดของผู้เล่นในตลาดอื่นๆ ทั่วโลกในอีกหลายเดือนและหลายปีข้างหน้า”

คุณสมบัติเฉพาะของ Wazdan :

เกมของ Wazdan รวมอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ราบรื่นและกราฟิกชั้นยอด และพร้อมให้เล่นบนอุปกรณ์ทั้งหมด รวมถึงเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และมือถือ นอกจากนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการของผู้เล่นผ่านฟีเจอร์เฉพาะของ Wazdan รวมถึง ระดับความผันผวน ซึ่งให้คุณเลือกความผันผวนต่ำหรือสูงได้ คุณลักษณะ การพนันซึ่งช่วยให้คุณตัดสินใจปลดล็อกการหมุนเพิ่มเติมโดยการเดิมพันการชนะของคุณ โหมด Ultra Fast ซึ่งสามารถใช้เพื่อเพิ่มความเร็วของวงล้อ โหมดหน้าจอคู่ ทำให้มองเห็นตารางการจ่ายเงินระหว่างการหมุน และ โหมดจอใหญ่ที่มาพร้อมกับโหมดซูมสองโหมดให้คุณปรับวงล้อของเกมให้เต็มหน้าจอ และฟีเจอร์สล็อตที่ยอดเยี่ยมอีกสองฟีเจอร์ ได้แก่ โหมดประหยัดพลังงาน และ โหมด Ultra Liteสามารถช่วยคุณประหยัดแบตเตอรี่ได้

เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้วที่ Wazdan ได้พัฒนาเกมล้ำสมัยในหลายช่องทางและนำเสนอเกม HTML5 ที่น่าตื่นเต้นกว่า 110 เกม ผลงานของบริษัทนำเสนอชื่อที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก เช่น Magic Stars 3, 9 Lions , Los Muertos ™, Great Book of Magic Deluxe , Black Hawk Deluxe, Football Mania Deluxe และ Magic Stars 5 ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุด, Magic Stars 6 , Space SpinsและJuicy Reels

นอกจากการร่วมงานกับ Mr Green แล้ว Wazdan ยังได้รับเกียรติจากสองรางวัลหลักในงานประกาศรางวัล iGaming Excellence Awards (MiGEA) ครั้งที่ 3 ของมอลตาในปี 2019 ได้แก่ ผู้พัฒนาเกมสล็อตใหม่ที่ดีที่สุดของมอลตา และผลิตภัณฑ์ iGaming ออนไลน์ที่ดีที่สุดของมอลตาแห่งปี .

ซัพพลายเออร์ B2B ในมอลตาสำหรับอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ Relax Gaming ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการ iGaming Interwetten Gaming Limited ในข้อตกลงที่จะเห็นว่ามีเนื้อหาภายในที่หลากหลาย

รวมถึงเกมยอดนิยมอย่าง Temple Tumble รวมถึงเกมบนโต๊ะและวิดีโอสล็อต เช่น Dragon’s Awakening ซึ่งเป็นวิดีโอสล็อต 5×3 ที่มีมังกร Eldur ในตำนาน

จากการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ …

ผู้ ให้บริการออนไลน์ของ Ta’ Xbiex ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ ให้บริการ เดิมพันกีฬา คาสิโนสดคาสิโนสด และเกมที่ มีจะสามารถเข้าถึงพอร์ตโฟลิโอ Powered By และพันธมิตร Silver Bullet ที่กำลังเติบโตของ Relax Gaming

หนึ่งในสาม :

ความร่วมมือครั้งใหม่เป็นข้อตกลงครั้งที่สามในเดือนพฤษภาคมเพียงอย่างเดียวสำหรับผู้ให้บริการ iGaming โดยได้ลงนามข้อตกลงด้านเนื้อหากับPragmatic Playผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์มอลตาความร่วมมือครั้งใหม่เป็นข้อตกลงครั้งที่สามในเดือนพฤษภาคม เพียงรวมถึงผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของสวีเดนNolimit City

Mario Bilic หัวหน้าฝ่ายคาสิโนของInterwettenกล่าวว่า…

“ผลิตภัณฑ์ของ Relax Gaming อาจจะใหม่ แต่พวกเขากำลังสร้างคลื่นที่ทำให้เรามั่นใจว่าพวกเขาจะเพิ่มมิติใหม่เชิงบวกให้กับข้อเสนอคาสิโนของเรา

“โปรแกรมพันธมิตร Silver Bullet ที่ก้าวล้ำทำให้เราเข้าถึงเกมนวัตกรรมมากมายจากสตูดิโอพันธมิตรของ Relax Gaming ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แนะนำให้ผู้เล่นของเราได้รู้จัก”

เต็มศักยภาพ :

ในขณะเดียวกัน Daniel Eskolaประธานเจ้าหน้าที่บริหารของผู้พัฒนาเกม Relax Gamingกล่าวว่า…

“Interwetten เป็นผู้ให้บริการชั้นนำในเยอรมนีออสเตรียและที่อื่น ๆ และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำชุดเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นหุ้นส่วนของเรามาสู่ผู้

“เรามั่นใจว่าผู้เล่นจะสนุกกับการเล่นเกมของเราครั้งแล้วครั้งเล่า และรอคอยที่จะตระหนักถึงศักยภาพที่แท้จริงของความร่วมมือนี้”

ช่องใหม่ :

Relax Gaming เปิดตัววิดีโอสล็อต ใหม่ที่น่าตื่นเต้นสองรายการ ในเดือนพฤษภาคม Caveman Bobนำเสนอ Bob’s Wheel of Fortune, Hand of Bob และ Mammoth Re-spins อันขบขัน พร้อมด้วยแบรนด์ใหม่สองแบรนด์ ( ข้อตกลงเนื้อหาแบรนด์แรกของ Relax ) ชื่อช่อง Boxing และ Mixed Martial Arts (MMA) Let’s Get Ready To Rumble® และ It’s Time®

หลังจากการถกเถียงอย่างเข้มข้นเป็นเวลาสองวัน สภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐอิลลินอยส์รายงานว่าได้ผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจเห็นใบอนุญาตของรัฐมิดเวสต์ของคาสิโนเพิ่มเติมมากถึงหกแห่ง รวมถึงหนึ่งแห่งสำหรับมหานครชิคาโก

การลงคะแนนที่น่าเชื่อถือ:

ตามรายงานจาก Chicago Sun-Times ภาษาของคาสิโนถูกแทรกลงในงบประมาณและแผนการปรับปรุงทุนที่แสวงหามายาวนาน และได้รับความยินยอมจากองค์กรที่ควบคุมโดยพรรคเดโมแครตด้วยการลงคะแนนเสียง 87 ต่อ 27

ข้อเสนอของชิคาโก:

หนังสือพิมพ์รายงานว่า ปัจจุบัน รัฐอิลลินอยส์เป็นที่ตั้งของคาสิโนบนเรือล่องแม่น้ำสิบแห่ง แต่กฎหมายที่เพิ่งผ่านไปจะขยายพอร์ตโฟลิโอนี้ผ่านการออกใบอนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวกลอยน้ำที่คล้ายกันสำหรับLake Countyซึ่งอยู่ทางเหนือของชิคาโกและเขตอำนาจศาลทางใต้ของ Williamson County . นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดว่ามาตรการซึ่งตอนนี้ถูกกำหนดให้ย้ายไปลงคะแนนเสียงที่จำเป็นต่อหน้าวุฒิสภารัฐอิลลินอยส์ นอกจากนี้อาจนำไปสู่การเปิดคาสิโนบนบกในชิคาโก เช่นเดียวกับเรือล่องแม่น้ำในชุมชนDanville , Rockfordและชานเมืองทางตอนใต้ของเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐ

The Chicago Sun-Timesรายงานว่าถ้อยคำของกฎหมายจะอนุญาตให้คาสิโนในชิคาโกที่จินตนาการไว้มีขนาดใหญ่กว่าคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดถึงสามเท่าจากตำแหน่งการเล่นเกม 4,000 ตำแหน่ง แต่กำหนดให้ผลกำไรของคาสิโนถูกแบ่งเท่า ๆ กันระหว่างรัฐ เมืองและผู้ประกอบการเอกชนของสถานที่

ถูกต้องตามกฎหมายการพนันกีฬา:

มาตรการตามที่เขียนไว้จะอนุญาตให้หนังสือกีฬาบนบกเปิดที่คาสิโน สนาม แข่งม้าและสถานที่เล่นกีฬาขนาดใหญ่ เช่น สนามทหาร 61,000 ที่นั่งของชิคาโก ในขณะที่นำการเดิมพันกีฬา ออนไลน์ มาสู่ ‘ดินแดนแห่งลินคอล์น’ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากใบอนุญาตสามใบแยกกัน ราคา 20 ล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ ภาษาของกฎหมายยังอนุญาตให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ในรัฐหยุดให้บริการเครื่องวิดีโอเกมและอนุญาตให้นักเดินทางที่สนามบินนานาชาติ O’Hare และสนามบินนานาชาติ Midway เล่นสล็อตได้

ฝ่ายค้านเบื้องต้น:

นายกเทศมนตรีเมืองชิคาโก Lori Lightfoot ได้คัดค้านแนวคิดในการนำคาสิโนมาสู่เมืองของเธอในตอนแรก แต่ได้เปลี่ยนท่าทีของเธอเมื่อถึงเวลาลงคะแนนหลังจากการประชุมกับ Jay Pritzker ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์และผู้นำเสียงข้างน้อยของสภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐอิลลินอยส์ จิม Durkin

มีรายงานว่า Lightfoot บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าเธอได้เปลี่ยนความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับกฎหมายหลังจากบรรลุข้อตกลงว่าใบอนุญาตการเดิมพันกีฬาใหม่สำหรับชิคาโกจะถูกส่งให้ ‘ขึ้นอยู่กับการกำกับดูแลและการควบคุมของท้องถิ่นเท่านั้น’