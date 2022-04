สมัคร GClub Royal การดำเนินงาน

สมัคร GClub Royal หลังจากประวัติศาสตร์อันยาวนานที่กินเวลา 61 ปี วันอังคาร เวลา 03.00 น. หอคอยที่สูงที่สุดของThe Riviera Hotel and Casino ถูกระเบิดในการรื้อถอนที่ควบคุมได้บน Las Vegas Stripทำให้หนึ่งในโบราณวัตถุที่เหลืออยู่ของ Sin City ที่มีเรื่องราวในอดีต

การรื้อถอนอาคาร Monaco Tower 24 ชั้นที่ “The Riv” ที่ 2901 Las Vegas Blvd เข้าร่วม Dunes ซึ่งหอคอยทางเหนือได้รับประโยคเดียวกันในปี 1993 เมื่อแทนที่จะรื้อโรงแรม การฝึกระเบิดเริ่มขึ้นตามที่ลอสแองเจลิส กล่าว ไทม์ส New Frontier and the Stardust ตามมาในปี 2550 เมื่อมีการใช้วัตถุระเบิดเพื่อทำให้พวกมันตกลงไปที่พื้น

ในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ คาสิโนแห่งนี้เป็นคาสิโน 9 ชั้นและห้องดีลักซ์ 300 ห้องเป็นแห่งแรก และถือเป็นสถานที่สำหรับผู้เล่นระดับสูง เสนอครั้งแรกในฐานะ Casa Blanca โดย William Bischoff นักเลงเมือง Detroit ทรัพย์สินได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมในปี 1952 นักธุรกิจจาก Miami Samuel Cohen เข้ารับตำแหน่งหลังจาก Bischoff ถอนตัวออกจากโครงการ แต่โคเฮนถูกระบุว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มการพนัน S & G ในไมอามีและในปี 1955 และไม่รวมอยู่ในกลุ่มการลงทุนอีกต่อไป ที่ริเวียร่าเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2498 เมื่อ Joan Crawford ทำหน้าที่เป็นปฏิคมอย่างเป็นทางการและ Liberace นำแสดงที่ The Clover Showroom ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยถือโดย Harpo และ Gummo Marx ตามa2zlasvegas และ Wikipedia. ผู้ประกอบการในไมอามี่ประสบปัญหาทางการเงินและในเดือนกรกฎาคมปี 1955 คาสิโนล้มละลาย กรรมสิทธิ์เปลี่ยนแปลงสองครั้งหลังจากเจ้าของ Gensbro Hotel Co. ของ The Riviera เข้าควบคุมในปี 1955 และในปี 1984 ริเวียร่าฟ้องล้มละลายในบทที่ 11

Las Vegas Convention and Visitors Authority ซื้อ The Riviera ในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 จาก Paragon Gaming ในราคา 191 ล้านดอลลาร์ และปิดตอนเที่ยงของวันที่ 4 พฤษภาคม 2015 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา The Riviera ถูกใช้เป็นฉากหลังให้กับภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์เรื่อง “Casino” ในปี 1995 ภาพยนตร์เจมส์บอนด์เรื่อง “Diamonds Are Forever;” และเวอร์ชัน Rat Pack ดั้งเดิมของ “Ocean’s 11” ซึ่งเปิดตัวในปี 1960 พื้นที่ 26 เอเคอร์ของริเวียร่ากำลังถูกเคลียร์โดย Las Vegas Convention and Visitors Authority เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการขยายLas Vegas Convention Center ในเดือนสิงหาคม มอนติคาร์โลทาวเวอร์มีกำหนดจะพบกับชะตากรรมเดียวกัน ตามที่รายงานโดยAssociated Press

เมื่อเดือนที่แล้ว นักศึกษาวิทยาลัยในท้องถิ่นได้ ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของคลาร์กเคาน์ตี้เนวาดาเพื่อพยายามรักษาสถานที่จัดงานอายุ 61 ปีแห่งนี้

เจ้ามือรับแทง ชาวอังกฤษ Betfred ได้บรรลุข้อตกลงกับ หน่วยงานกำกับดูแลด้าน การพนันซึ่งจะถูกปรับเป็นเงินกว่า 1.15 ล้านดอลลาร์ สำหรับการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินที่เหมาะสม

Betfred ซึ่งมีฐานอยู่ใน Warrington ถูกบังคับให้ต้องเข้ารับการตรวจสอบใบอนุญาตหลังจากอนุญาตให้บุคคลในWest Yorkshireซึ่งขโมยเงินเกือบ 1.21 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างของตนไปเดิมพัน “สัดส่วนที่มีนัยสำคัญ” ของเงินทุนเหล่านี้ทางออนไลน์

การสอบสวนโดยคณะกรรมการการพนันระบุว่า Betfred ได้ดำเนินการเพียง “ไม่เป็นทางการ” และ “เฉพาะกิจ” เพื่อระบุแหล่งที่มาของความมั่งคั่งของนักพนันในขณะที่ไม่ได้เก็บบันทึกการตรวจสอบที่เหมาะสม แม้ว่าลูกค้ารายนี้จะถูกตัดสินจำคุก 40 เดือนในเดือนมกราคม โดยอยู่ในห้าอันดับแรกในแง่ของการใช้จ่ายและผลกำไร และแสดงใบแจ้งยอดจากธนาคารที่มีรูปแบบการฝากเงินที่ “ไม่ปกติ”

ในฐานะส่วนหนึ่งของการป้องกัน Betfred อ้างว่าเชื่อว่าลูกค้าเป็น “ผู้อำนวยการของบริษัทที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับ” เช่นเดียวกับนักพนันมืออาชีพที่ได้รับเงินจำนวนมากจากผู้ประกอบการรายอื่น อย่างไรก็ตาม Gambling Commission ตัดสินว่าผู้ประกอบการล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อยืนยันข้อมูลนี้

“เราระบุจุดอ่อนจำนวนหนึ่งในการต่อต้านการฟอกเงินและการควบคุมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ใช้โดย Betfred” อ่านคำแถลงจาก Richard Watson ผู้อำนวยการโครงการของ Gambling Commission “ค่าปรับที่มากกว่า 1.15 ล้านดอลลาร์สะท้อนถึงความล้มเหลวเหล่านี้”

ข้อตกลงที่ตกลงกันไว้จะทำให้ Betfred จ่ายเงิน 42,934 ดอลลาร์เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการสอบสวนของคณะกรรมการการพนันในขณะเดียวกันก็ตกลงที่จะดำเนินการตรวจสอบบุคคลที่สามโดยอิสระและตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนในการต่อต้านการฟอกเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ เจ้ามือรับแทงจะต้องมอบข้อตกลงโดยสมัครใจจำนวน 1.11 ล้านดอลลาร์ โดยที่ 628,976 ดอลลาร์ได้รับการจัดสรรให้กับเหยื่อของการฉ้อโกง โดยส่วนที่เหลือจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม

นี่เป็นคดีล่าสุดในคดีที่คล้ายกันซึ่งรวมถึง Gala Coral Group ที่ถูกปรับมากกว่า 1.24 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายนขณะที่ Paddy Power ถูกโจมตี 440,000 ดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนธันวาคม Caesars Interactive Entertainment ตกลงที่จะจ่ายเงินเกินกว่า 1.19 ล้านดอลลาร์ โดย Rank Group จะถูกลงโทษในเดือนกันยายนเป็น 1.34 ล้านดอลลาร์

“คณะกรรมการการพนันได้สรุปคดีมากมายในช่วงสิบเดือนที่ผ่านมาซึ่งนำไปสู่ค่าปรับประมาณ 5.31 ล้านดอลลาร์” อ่านคำแถลงของวัตสัน “ผลลัพธ์และข้อค้นพบในกรณีเหล่านี้ให้สัญญาณที่ชัดเจนแก่ผู้ปฏิบัติงานถึงความจำเป็นในการเรียนรู้บทเรียนจากสิ่งเหล่านี้สำหรับความรับผิดชอบต่อสังคมและการควบคุมการฟอกเงินหรือความเสี่ยงที่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรที่รุนแรงขึ้น”

ในการลงคะแนน 53 ต่อ 5 เมื่อวันอังคาร วุฒิสภารัฐนิวยอร์กผ่านS05302ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากสภาของรัฐจะทำให้การพนันโป๊กเกอร์ออนไลน์ถูกกฎหมายใน Empire State ทำให้แต่ละคาสิโนใน 11 แห่งสามารถยื่นขอใบอนุญาตเพื่อโฮสต์เกมโป๊กเกอร์ออนไลน์ ได้ .

นิวยอร์กจะเข้าร่วมกับนิวเจอร์ซีย์ เนวาดา และเดลาแวร์ และกลายเป็นรัฐที่สี่ของประเทศที่จะทำให้กิจกรรมถูกกฎหมายหากได้รับอนุมัติจากสภาแห่งรัฐ ก่อนที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้น สภาต้องตัดสินใจว่าจะลงคะแนนในสัปดาห์นี้หรือไม่ ซึ่งสิ้นสุดในสมัยนิติบัญญัติของปีนี้

แทนที่จะเป็นเกมเสี่ยงโชค โดยการจัดประเภทเกมออนไลน์ของ Omaha Hold ’em และ Texas Hold ’em เป็นเกมแห่งทักษะ ร่างกฎหมายดังกล่าวได้เลี่ยงการห้ามเล่นการพนันตามรัฐธรรมนูญของรัฐ รัฐอนุญาตเฉพาะการพนันในการแข่งม้า คาสิโน และลอตเตอรี่ของรัฐที่อนุมัติโดยสภานิติบัญญัติเท่านั้น สิบล้านดอลลาร์จะซื้อใบอนุญาต 10 ปี ซึ่งจะนำไปใช้กับภาษี 15 เปอร์เซ็นต์ที่คาสิโนจะต้องค้างชำระกับรัฐจากรายได้จากการเล่นเกมออนไลน์ ในการเข้าร่วมผู้เล่นจะต้องมีอายุ 21 ปี อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายไม่ได้กำหนดให้รัฐใช้รายได้ที่ได้รับจากการพนันออนไลน์เพื่อการศึกษา

สภาของรัฐกำลังพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เหมือนกับ S05302 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Assemblyman J. Gary Pretlow ส.ว. จอห์น โบนาซิก ประธานคณะกรรมการการแข่งขัน การเล่นเกม และการพนันของวุฒิสภา ถูกสอบสวนโดย ส.ว. Liz Krueger นานกว่า 30 นาทีบนชั้นวุฒิสภาเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้ ครูเกอร์กล่าวว่าเธอเชื่อว่าการพนันออนไลน์จะเสพติดมากกว่าการพนันคาสิโน ซึ่งเป็นสาเหตุที่เธอไม่สามารถสนับสนุนกฎหมายได้ ครูเกอร์กล่าวว่า “ไม่ว่าคุณจะเรียกว่าการพนันหรือไม่ ก็ตามมันคือการพนัน” ตามรายงานของyracuse.com

ทันทีหลังจากการลงคะแนนMGM Resorts Internationalได้ออกแถลงการณ์ปรบมือการตัดสินใจของวุฒิสภา John McManus ที่ปรึกษาทั่วไปของ MGM กล่าวว่าการสร้างตัวเลือกที่ปลอดภัยและได้รับการควบคุมสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ในรัฐที่มีรายได้ภาษีใหม่หลายล้านดอลลาร์จะถูกสร้างขึ้น ซึ่งสามารถใช้สำหรับ “การศึกษาและการลงทุนที่สำคัญอื่นๆ” เขากล่าวต่อไปว่า “เราปรบมือวุฒิสภาสำหรับการผ่านกฎหมายที่สมเหตุสมผลนี้จะช่วยปกป้องชาวนิวยอร์กที่เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์บนเว็บไซต์โป๊กเกอร์นอกชายฝั่งที่ไม่มีการป้องกันซึ่งปัจจุบันทำงานโดยไม่มีข้อบังคับ การควบคุมการฉ้อโกง หรือการจำกัดอายุ ” Bonacic กล่าวว่าเขาเชื่อว่าหากการพนันโป๊กเกอร์ออนไลน์ถูกกฎหมายในนิวยอร์ก ความร่วมมือระหว่างคาสิโนในสนามแข่งม้าและคาสิโนในลาสเวกัส อาจก่อตัวขึ้นเพื่อเสนอการพนันทางอินเทอร์เน็ต

อีกประเด็นหนึ่งที่รัฐกำลังต่อสู้กับ กีฬาแฟนตาซีทุกวัน อย่าง ถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตาม แต่ด้วยสภานิติบัญญัติที่กำหนดให้ปิดทำการในวันพฤหัสบดี ที่อาจไม่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่ง

ความฝันของ Bill Foley นักธุรกิจมหาเศรษฐีที่จะนำฮ็อกกี้น้ำแข็งมืออาชีพระดับสูงสุดมาที่ลาสเวกัสดูเหมือนจะเป็นจริงด้วย National Hockey League (NHL) ที่มีรายงานว่าเมืองนี้เป็นที่ตั้งของแฟรนไชส์ที่ 31

ตามรายงานจาก Scott Burnside ที่เผยแพร่โดย ESPN ระบุว่า NHL จะใช้การประชุมคณะกรรมการผู้ว่าการครั้งต่อไปในวันที่ 22 มิถุนายนเพื่อเลือกลาสเวกัสอย่างเป็นทางการเหนือเมืองควิเบกซิตีเป็นทางเลือกสำหรับการขยายตัวล่าสุด โดยผู้จัดงานสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมได้ 500 ล้านดอลลาร์

โฟลีย์เป็นประธานของ Fidelity National Financial ผู้ให้บริการจำนองเชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัย และประกาศแผนในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วผ่านยานพาหนะ Black Knight Sports And Entertainment ของเขาเพื่อนำแฟรนไชส์ ​​NHL ไปยังเนวาดาตอนใต้

NHL ไม่ได้ขยายตัวตั้งแต่ปี 2000 เมื่อทีม Minnesota Wild และ Columbus Blue Jackets เข้าสู่ลีก และทีม Las Vegas สามารถเริ่มเล่นใน T-Mobile Arena ใหม่ขนาด 17,500 ที่นั่ง ซึ่งสร้างด้วยเงินส่วนตัวโดยMGM Resorts Internationalและ Los Angeles Anschutz Entertainment เจ้าของ Kings ทันทีที่ฤดูกาล 2017/18

Jonas Peterson ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Las Vegas Global Economic Alliance กล่าวกับ ESPN ว่า “นี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนชุมชนและกีฬาของเราในเนวาดาตอนใต้” “การมีทีมฮอกกี้มืออาชีพไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มเศรษฐกิจของเรา แต่ยังรวมถึงความภาคภูมิใจของชุมชนด้วย”

การประชุมเจ้าของทีมปัจจุบัน 22 มิถุนายนจะจัดขึ้นที่Hard Rock Hotel And Casinoในลาสเวกัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมอบรางวัล NHL Awards ประจำปีกับ The Associated Press รายงานว่าการโหวตอนุมัติสองในสามที่จำเป็นสำหรับแฟรนไชส์ใหม่นั้น “เสร็จสิ้นแล้ว ดีล” ตามคำแนะนำของคณะกรรมการบริหารของลีก

ก่อนหน้านี้ Black Knight Sports And Entertainment ได้ประกาศว่าได้รับเงินฝากประจำฤดูกาลจากผู้คนกว่า 14,000 คน ควบคู่ไปกับการรับรอง NHL ให้เล่นใน T-Mobile Arena ที่อยู่เบื้องหลังNew York-New York Hotel And Casino นอกจากนี้ยังระบุเพิ่มเติมว่าสมาชิกในทีมจะฝึกซ้อมที่ Las Vegas Ice Center หรือ Sobe Ice Arena ในขณะที่สร้างสถานที่สองลานที่ทันสมัยใหม่ใกล้ Summerlin

“ผมตื่นเต้นแต่กำลังรอการประกาศอย่างเป็นทางการจาก NHL” สตีฟ ศรีโซลัก ประธานคณะกรรมาธิการเทศมณฑลคลาร์กและเป็นคนแรกที่ฝากเงินค่าตั๋วฤดูกาลบอกกับอีเอสพีเอ็น “ลาสเวกัสรอสิ่งนี้มานานหลายทศวรรษ เราเป็นเมืองในเมเจอร์ลีก เราสมควรได้รับกีฬาในเมเจอร์ลีก”

ด้วยประชากรในเมืองใหญ่เกือบ 2.2 ล้านคน ลาสเวกัสเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีแฟรนไชส์กีฬาอาชีพที่สำคัญ ทีมOakland Raiders แห่ง National Football League (NFL)ได้หารือเกี่ยวกับการย้ายไปทางใต้ของเนวาดากับเจ้าของ Mark Davis ที่บอกว่าทีมและหุ้นส่วนของเขา ซึ่งรวมถึงSheldon Adelson ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของLas Vegas Sands สามารถสร้างเงินได้ 1.4 พันล้านดอลลาร์ สนามกีฬาโดมใกล้ The Strip ด้วยเงินสาธารณะจำนวนมาก

ความพยายามในการเปลี่ยน ภูมิภาค Primorsky Kraiทางตะวันออกไกลของรัสเซียให้กลายเป็นเขตการพนันได้ประสบปัญหากับคาสิโนที่วางแผนไว้สามแห่งจากสี่แห่งของจังหวัดในขณะนี้ซึ่งล่าช้ากว่ากำหนดที่จะเปิดให้บริการ

ตามรายงานจาก CalvinAyre.com สัปดาห์นี้เห็นผู้ว่าราชการจังหวัด Vladimir Miklushevsky ออกทัวร์พื้นที่ 36 ไมล์ทางเหนือของศูนย์กลางของ Vladivostok ซึ่งคาสิโนถูกสร้างขึ้นในบริษัทของรองนายกรัฐมนตรี Yuri Trutnev

แม้ว่าทั้งคู่จะสามารถเพลิดเพลินกับ คาสิโน Tigre De Cristalซึ่งเปิดในเดือนตุลาคมโดยเสนอสล็อต 769 และ 67 โต๊ะเกม พวกเขาถูกกล่าวหาว่าบอกโดยผู้ดำเนินการโดย G1 Entertainment ว่าการก่อสร้างในระยะที่สองของอสังหาริมทรัพย์จะไม่เริ่มจนถึงฤดูใบไม้ผลิหน้า บางส่วน ช้ากว่าแผนเดิมสามเดือน

ในทำนองเดียวกันNagaCorp รายงานว่าได้แจ้ง Miklushevsky และ Trutnev ว่าการก่อสร้าง Seaside Entertainment Resorts Cityมูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ได้ล่าช้าออกไปหลังจากคนงานค้นพบสิ่งที่ค้นพบทางโบราณคดี ผู้ประกอบการคาสิโนในกัมพูชาเดิมตั้งเป้าวันเปิดทำการ "ไม่ช้ากว่าปี 2018" แต่ตอนนี้ให้คำมั่นที่จะเริ่มดำเนินการก่อนสิ้นปี 2018 เท่านั้น

ทั้งคู่ได้รับแจ้งด้วยว่าSelena World Resort And Casino มูลค่า 900 ล้านดอลลาร์ จากผู้ให้บริการในประเทศDiamond Fortune Holdingsนั้นล่าช้ากว่ากำหนดด้วยระยะแรกในสามขั้นตอนที่วางแผนไว้ตอนนี้ไม่ได้วางแผนที่จะเปิดจนกว่าจะถึงช่วงปี 2018

ในที่สุด คาสิโนรีสอร์ทฟีนิกซ์มูลค่า 215 ล้านดอลลาร์ จาก กลุ่มรอยัลไทม์ ในคาซาน ก็ถูกวางแผนไว้สำหรับปี 2560 ด้วยสื่อท้องถิ่นในขณะนี้ปฏิเสธที่จะเสนอการอัปเดตเกี่ยวกับวันเปิดโครงการที่คาดไว้ของโครงการ 1,500 ห้อง

Rhythm City Casino Resortแห่งใหม่มูลค่า 110 ล้านดอลลาร์เปิดประตูในไอโอวาในวันนี้ พร้อมบริการสปาเต็มรูปแบบของ Aveda และแหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย ในขณะที่พื้นที่เล่นเกม 33,800 ตารางฟุตมีเครื่องสล็อต 800 เครื่องและโต๊ะ 30 โต๊ะ เกม.

คาสิโนใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก RC Casino ตั้งอยู่ในเมืองดาเวนพอร์ตใกล้กับทางแยกระหว่างรัฐ 74 กับทางหลวงระหว่างรัฐ 80 นอกจากนี้ยังมีโรงแรม 106 ห้องพร้อมศูนย์กิจกรรม 1,500 ที่นั่ง ในขณะที่ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินกับเกมต่างๆ ได้ พื้นที่สูบบุหรี่และห้ามสูบบุหรี่ที่กำหนด

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ The Dispatch และ The Rock Island Argus วันเปิดงานจะมีความบันเทิงฟรีซึ่งรวมถึงนักแสดงดนตรี The Hotrods ตามด้วย Bob Dorr ในขณะที่ผู้เข้าร่วมจะสามารถเพลิดเพลินกับอาหารใน Farmer’s Pick Buffet ของคาสิโน ร้านอาหาร American Grill ของ Keller และร้านอาหาร Keller’s Express

“ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งปี เราได้เปลี่ยนทุ่งนาให้เป็นสถานที่ที่สวยงาม” Mo Hyder ผู้จัดการทั่วไปของ Rhythm City Casino Resort กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Quad-City Times “สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ รวมกับทีมบริการลูกค้าที่โดดเด่นที่เรามี จะทำให้ประสบการณ์คาสิโนที่ดีที่สุดตามแนวแม่น้ำมิสซิสซิปปี้ ”

RC Casino ซึ่งตั้งอยู่ในเมมฟิสได้ซื้อใบอนุญาตคาสิโนบนเรือของพื้นที่จากอดีตผู้ให้บริการคาสิโน Isle Of Capriในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2014 และประกาศแผนการที่จะย้ายการดำเนินการบนบกทันที

“มันไม่เหมือนอย่างอื่นใน Quad-Cities [และ] เราภูมิใจกับมันมาก” Dan Kehl ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RC Casino กล่าวกับ Quad-City Times “เราอยากจะขอบคุณผู้รับเหมาและพนักงานที่ทำงานอย่างหนักเพื่อนำมาให้ตรงเวลาและตามกำหนดเวลา และเราอยากจะขอบคุณครอบครัวของทั้งสองที่เสียสละเวลาส่วนใหญ่กับคนที่พวกเขารักในขณะที่พวกเขาทำงาน”

Rhythm City Casino Resort แห่งใหม่มาพร้อมกับรูปแบบการออกแบบที่อุดมไปด้วยสีน้ำเงิน สีเทา และสีเงิน ในขณะที่ยังให้การยกย่องต่อการจุติครั้งก่อน ณ ที่ตั้งเรือในตัวเมืองด้วยการนำเสนอรูปแบบคลื่นจำนวนมากตามผนังและพรม

“การเคลื่อนไหวนี้ไม่เพียงแต่ได้เปรียบทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่เราไม่สามารถจัดการได้เมื่ออยู่ในแม่น้ำ” ไฮเดอร์บอกกับหนังสือพิมพ์ “มันทำให้เราสร้างสถานบันเทิงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย”

ผู้ให้ บริการ Daily Fantasy Sports (DFS) เช่น FanDuel และ DraftKings เผชิญกับการต่อต้านที่เพิ่มขึ้นคือหลายรัฐที่ผลักดันให้แบนตัวดำเนินการ DFS เนื่องจากเกม DFS นั้นขึ้นอยู่กับโอกาสและไม่ใช่ทักษะ อย่างไรก็ตาม ผู้ร่างกฎหมายใน โคโลราโดและมิสซูรีมีจุดยืนที่แตกต่างออกไปหลังจากผ่านกฎหมายฉบับใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งอนุญาตให้ผู้ดำเนินการ DFS ดำเนินการอย่างถูกกฎหมายในรัฐของตน

Jay Nixon ผู้ว่าการรัฐ Missouri ได้ลงนามในกฎหมาย DFS ฉบับใหม่ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าอุตสาหกรรม DFS ได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในรัฐ ค่าคอมมิชชั่นการเล่นเกมได้รับอนุญาตจากMissouri Fantasy Sports Consumer Protection Act เพื่อตรวจสอบการดำเนินการ DFS ทั้งหมด กฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม 2559 และจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ DFS ทั้งหมดต้องจ่ายเงินสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้หรือ 10,000 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับว่าข้อใดต่ำกว่า

นอกเหนือจากนี้ ผู้ประกอบการ DFS ยังต้องจ่ายค่าดำเนินการรายปี 11.5% จากรายได้สุทธิของพวกเขา กฎหมายฉบับใหม่กำหนดให้เงินที่เรียกเก็บจากผู้ประกอบการ DFSจะต้องมอบให้กับกองทุนการศึกษาในรัฐ กฎหมายยังกำหนดให้ต้องมีการเตรียมมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและกรอบการกำกับดูแลสำหรับการแข่งขัน DFS และควรรวมถึงการห้ามไม่ให้พนักงานจากบริษัท DFS เข้าร่วมการแข่งขันที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม กฎหมายยังห้ามผู้ประกอบการ DFS ไม่ให้ครอบคลุมกีฬาเยาวชน มัธยมและวิทยาลัย และกำหนดให้ผู้เล่น DFS ทุกคนมีอายุ 18 ปี

ในแถลงการณ์ Nixon กล่าวว่า “เมื่อมีขอบเขตใหม่ของการเดิมพันออนไลน์ที่สัมผัสของหน้าจอ เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องผู้บริโภคและคนหนุ่มสาว ฉันขอขอบคุณสมัชชาใหญ่ที่ตอบรับการเรียกร้องของฉันเพื่อนำเสนอการคุ้มครองผู้บริโภคที่มีสามัญสำนึกเพื่อให้แน่ใจว่าเกมแฟนตาซีสปอร์ตในมิสซูรีดำเนินการอย่างรับผิดชอบและมีความรับผิดชอบ”

โคโลราโดยังได้ลงนามในกฎหมาย DFS ฉบับใหม่ในวันเดียวกับที่รัฐมิสซูรี หลังจากที่รัฐบาล John Hickenlooper อนุมัติ H1404 ทำให้บริษัท DFS ดำเนินการในโคโลราโดได้นั้นถูกกฎหมาย กฎหมาย H1404 นั้นคล้ายกับร่างกฎหมายของรัฐมิสซูรีมาก เนื่องจากยังป้องกันไม่ให้ผู้ให้บริการ DFS ครอบคลุมฟุตบอลในโรงเรียนมัธยมและวิทยาลัย และยังกำหนดให้ผู้เล่น DFS ทุกคนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ร่างกฎหมายใหม่กำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับตัวดำเนินการ DFS และได้จัดตั้งแผนกภายใต้ Department of Regulatory Agencies ที่รับผิดชอบในการตั้งค่าใบอนุญาตและการต่ออายุค่าธรรมเนียม และการตรวจสอบอุตสาหกรรม DFS ในรัฐ

เทนเนสซี เวอร์จิเนีย มิสซิสซิปปี้ และอินดีแอนาเป็นสี่รัฐที่ลงนามในกฎหมายฉบับใหม่ในปีนี้เพื่อให้ DFS ถูกกฎหมาย โคโลราโดและมิสซูรีกลายเป็นรัฐที่ 5 และ 6 ที่รับรองอุตสาหกรรม DFS ในปี 2559

ในแมสซาชูเซตส์ เพลนริด จ์ พาร์ค คาสิโนได้รับรายได้สล็อตทั้งหมดสำหรับเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนเป็น 13.48 ล้านดอลลาร์ โดยสถานที่ดังกล่าวต้องเสียภาษี 5.39 ล้านดอลลาร์เพิ่มเติม

คา สิโน เพลนวิลล์เปิดในปลายเดือนมิถุนายนของ 2015 และโพสต์รายได้สล็อตรวมทันทีที่ 18.15 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนแรกของการดำเนินการแม้ว่าตัวเลขนี้จะลดลงกว่า 16% เป็น 15.22 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม

ตั้งอยู่ 35 ไมล์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของบอสตันใกล้กับชายแดนแมสซาชูเซตส์/โรดไอแลนด์ คาสิโนที่ดำเนินการโดยPenn National Gamingได้บริจาคเงิน 61.48 ล้านดอลลาร์ในภาษีและการประเมินอื่น ๆ จากการดำเนินการสล็อตโดย 82% ของสิ่งนี้จะไปยังกองทุนช่วยเหลือในท้องถิ่นของรัฐ

“ตัวเลขรายรับรายเดือนเป็นเพียงช็อตช็อตในเวลาและไม่เปิดเผยแนวโน้ม” Lance George ผู้จัดการทั่วไปของ Plainridge Park Casino กล่าวกับหนังสือพิมพ์ The Boston Globe “เรายังคงมุ่งเน้นไปที่ความพยายามทางการตลาดและข้อเสนอโปรโมชั่นใหม่ๆ และหวังว่าจะได้ฉลองครบรอบหนึ่งปีของเราที่นี่ในเครือจักรภพในปลายเดือนนี้”

คาสิโน Plainridge Park สนุกกับการผูกขาดการพนันสล็อตแมชชีนในแมสซาชูเซตส์แต่จะต้องเผชิญกับการแข่งขันในปีหน้าเมื่อสภาชนเผ่าอินเดียน Mashpee Wampanoag เปิดเฟสแรกของคาสิโน First Light มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ ในทอนซึ่งใช้เวลาขับรถประมาณ 30 นาที . คู่แข่งปัจจุบันที่ใกล้ที่สุดของสถานที่คือคาสิโนทวินริเวอร์ในลินคอล์นโรดไอแลนด์แต่การลงประชามติทั่วทั้งรัฐก็อาจเห็นคาสิโนใหม่เปิดไม่กี่ร้อยฟุตจากแนวรัฐในทิเวอร์ตัน

สถานที่จัดงานในนอร์โฟล์คเคาน์ตี้มีรายได้ถึง 147 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบเอ็ดเดือนแรกและดูเหมือนว่าจะเสร็จสิ้นการดำเนินงานเต็มปีแรกโดยมีรายได้ประมาณ 160 ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิมที่ 300 ล้านดอลลาร์

“ฉันคิดว่าเพลนริดจ์ได้เข้าสู่ที่ราบสูง” พอล เดอโบล ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมการพนันบอกกับเดอะ บอสตัน โกลบ “นี่อาจเป็นรายได้ระดับปกติของเพลนริดจ์ หากคุณวัดความสำเร็จเป็นการคาดการณ์การประชุม เพลนริดจ์ก็น่าผิดหวัง แต่รายรับ 160 ล้านดอลลาร์ต่อปี [นั้น] ไม่ได้โทรมเกินไป หากความสำเร็จวัดจากการจ้างคนสองสามร้อยคน จ่ายภาษีใหม่หลายสิบล้านและทำกำไรให้เจ้าของ ใช่แล้ว เพลนริดจ์ก็ประสบความสำเร็จ”

โรงแรมทั้ง 13แห่ง ซึ่งแต่เดิมมีชื่อเดิมว่าพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 กำลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างภายในฝั่งโคโลอานของโคไท (โคโลอาน/ไทเป) ในเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ขณะนี้โครงการคาดว่าจะเปิดได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2559 ซึ่งไม่มีกำหนดเปิดก่อนหน้านี้สำหรับฤดูร้อนปี 2559 ยังไม่มีคำว่าทรัพย์สินหรูหราที่พัฒนาโดย The 13 Holdings Ltd ( เดิมชื่อ Louis XIII Holdings Ltd ) ยังคงตั้งใจที่จะนำเสนอคาสิโนเมื่อเปิดให้บริการ ประกาศก่อนหน้านี้ระบุไว้เช่นนั้น แต่การสอบถามยังไม่ได้รับการยืนยันและการยื่นล่าสุดกับ HKExไม่ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคาสิโน ในการยื่นฟ้องเมื่อวันพุธ บริษัทกล่าวว่า “กลุ่มได้ลงทุนในส่วนปฏิบัติการของการดำเนินงานโรงแรมในมาเก๊าด้วยการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา” [ เน้นของเรา ]

รัฐบาลได้กล่าวไว้ในอดีตว่าไม่มีกฎหมายใดที่จะขัดขวางการเล่นเกมในสถานที่นั้นและยังไม่มีการยื่นคำร้องสำหรับคาสิโนใด ๆ เนื่องจากผู้รับสัมปทานเพียงหกรายเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมและการจัดสรรโต๊ะใหม่ ทั้ง 13 คนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกับหนึ่งในผู้ถือสัมปทานปัจจุบัน และจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการประกาศต่อสาธารณะ

Stephen Hung ประธานร่วมของ The 13 Holdings Limited (577.HK) ที่จดทะเบียนในฮ่องกง ยังดำรงตำแหน่งรองประธานของ Rio Entertainment Group ซึ่งดำเนินการRio Casino & Hotel Macau บน Fisherman’s Wharfภายใต้สัมปทานของGalaxy Entertainment Group

Mr. Hung กล่าวใน “ สาส์นของประธาน ” บนเว็บไซต์ของบริษัทว่า “ที่ THE 13 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับโรงแรมหรูโดยการแสวงหาที่จะหวนรำลึกถึงคุณค่าของยุคทองเมื่อความหรูหราทั้งหมดได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ มีฝีมือ และมีความเฉพาะตัว แทบทุกรายละเอียดการออกแบบในโรงแรมวิลล่าทั้งหมด 200 แห่งของเราสร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ THE 13 โดยฉันและทีมนักออกแบบที่มีความสามารถของเรา เรายังใช้ความเอาใจใส่และความมุ่งมั่นแบบเดียวกันในการฝึกอบรมพนักงานบริการของเรา การสร้างสรรค์อาหารของเรา การเลือกพันธมิตรที่หรูหราของเรา และการปรับแต่งRolls-Royces ของเรา ” ประธานกล่าว

การยื่นล่าสุดของวันพุธระบุว่า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 “พนักงานทั้งหมดในโรงแรมที่อยู่ในระหว่างการพัฒนามีมากกว่า 200 คนรวมถึงกรรมการของบริษัทด้วย”

คำว่า “all-villa” หมายถึงห้องพักทั้งหมดที่ The 13 เป็นที่รู้จักทางทิศตะวันตกว่าเป็น “ห้องชุด” วิลล่าแต่ละหลังมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 7 ล้านเหรียญสหรัฐในการทำให้เสร็จ ซึ่งทำให้ที่นี่อาจเป็นโรงแรมที่แพงที่สุดในโลกโดยพิจารณาจากราคาต่อห้อง รายงานบางฉบับระบุราคาสูงสุดต่อคืนสำหรับที่พักที่ 100,000 ดอลลาร์

อ้างอิงถึงการพัฒนาโรงแรมในการยื่นเรื่องกับตลาดหลักทรัพย์ บริษัทตั้งข้อสังเกตว่ามาเก๊ายังคงเป็นตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างรายได้จากการเล่นเกมรวม (“GGR”) ที่ 27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 12 เดือนถึงพฤษภาคม 2559 จาก 30.7 ผู้เข้าชมนับล้าน บริษัทยังกล่าวต่อไปว่าแม้ว่า GGR จะลดลง 25 เปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่การเข้าชมลดลงเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบ่งชี้ว่า GGR ที่ลดลงนั้นเป็นผลมาจากการเดิมพันเฉลี่ยที่ลดลงมากกว่าการขาดการลดลง

การยื่นสรุปในส่วนนั้นโดยระบุว่า “แม้จะมีสภาวะตลาดที่ผันผวนที่คาดการณ์ไว้ แต่บริษัทรู้สึกว่ากลยุทธ์เฉพาะของบริษัทในการกำหนดเป้าหมายไปยังลูกค้าทั่วโลกที่มีลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงที่กำลังมองหาประสบการณ์หรูหราที่ไม่เหมือนใครนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะแข่งขันในตลาดที่ชะลอตัว เรายังคาดหวังว่าในที่สุดมาเก๊าจะกลับมาเติบโตในระยะยาวโดยได้แรงหนุนจากการแนะนำโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งใหม่ การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของห้องพักในโรงแรม และการพัฒนาของเกาะ Hengqin ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งจะเปลี่ยนมาเก๊าให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชั้นนำในเอเชีย”MGM National Harborซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาทางตอนใต้ของกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. จะเปิดศูนย์การจ้างงานในพิธีที่วางแผนไว้สำหรับวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน ซึ่งจะมีผู้บริหารจาก MGM National Harbor รวมถึงผู้นำท้องถิ่นและการเมืองเข้าร่วมด้วย สู่นิตยสารธุรกิจเวอร์จิเนีย

ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาโรงแรมและคาสิโนมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ตั้งอยู่ในอาคารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงเรียนประถมโทมัส แอดดิสัน และพร้อมกับการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมในบ้าน จะช่วยผู้ที่หวังว่าจะได้งานในพื้นที่ทำงาน 100 แห่ง

ปัจจุบัน โรงเรียนตัวแทนจำหน่ายของวิทยาลัยชุมชนปรินซ์จอร์จตั้งอยู่ในที่พัก โดยมีนักเรียนประมาณ 200 คนได้รับการสอนเกมโต๊ะสี่เกม รวมทั้งบาคาร่าและแบล็คแจ็ค ตลอดเดือนที่จะมาถึง คาดว่าพนักงานประมาณ 3,600 คนจะได้รับการว่าจ้างจาก MGM National Harbor ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองพรินซ์จอร์จรัฐแมริแลนด์

ตามรายงานของ MGM ในบรรดาผู้ที่มีกำหนดจะเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์จัดหางานครั้งนี้ ได้แก่ Lorenzo Creighton ประธานและซีโอโอของ MGM National Harborพร้อมด้วย Bill Boasberg ผู้จัดการทั่วไป และ Logan Gaskill รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของรีสอร์ต อาคารตั้งอยู่ที่ 7100 Oxon Hill Rd ซึ่งจะมีพิธีตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 11.00 น. พิธีตัดริบบิ้นตามด้วยการเยี่ยมชมสถานที่

โครงการคาสิโนของ MGM ในรัฐแมรี่แลนด์เป็นส่วนหนึ่งของNational Harborซึ่งเป็นการพัฒนาแบบผสมผสานขนาด 350 เอเคอร์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโปโตแมค

เมื่อเดือนที่แล้วMGM Resorts International ได้เปิดตัวการออกแบบห้องชุดสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท 308 ห้องของ MGM Nation Harbor ซึ่งจะมีขนาดตั้งแต่ 588 ตารางฟุต ถึง 3,210 ตารางฟุต คาสิโนใหม่กำลังจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมปีนี้ และจะรวมพื้นที่เล่นเกม 135,000 ตารางฟุต สล็อตแมชชีน 3,600 เครื่อง โต๊ะเล่นเกม 140 โต๊ะ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย