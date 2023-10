สมัคร Genting Club เป็นรากฐานของการเติบโต

สมัคร Genting Club เราได้เห็นแล้วว่า gamification กลายเป็น ‘คำศัพท์’ ของการประชุม igaming หลายครั้งในช่วงที่ผ่านมา แต่สำหรับSoft2Betนี่เป็นมากกว่าคำหรือวลีโวหาร แต่การเล่นเกมกลับกลายเป็นรากฐานสำคัญประการหนึ่งในการเติบโตของบริษัท

Yoel Zuckerbergประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของSoft2Betอธิบายให้เราทราบถึงวิธีการต่างๆ ที่ Soft2Bet ใช้ gamification เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้เล่น

เขากล่าวถึงกลยุทธ์ในการเลือกคุณสมบัติการเล่นเกมที่แตกต่างกัน ก่อนที่จะเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีกลุ่มเทคโนโลยีที่ถูกต้อง

CasinoBeats: ขอบคุณสำหรับการสนทนากับเรา Yoel! คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการแนะนำตัวเองกับผู้อ่านของเราได้หรือไม่? คุณมาร่วมงานกับ Soft2Bet ได้อย่างไร?

YZ : แน่นอน และยินดีที่ได้พูดคุยกับคุณ! ฉันชื่อ Yoel Zuckerberg ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Soft2Bet ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา การเดินทางของฉันในอุตสาหกรรมได้พาฉันผ่านตลาดทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยทำงานในความสามารถที่หลากหลาย เช่น CRM, การดำเนินงาน, SEO, การเข้าซื้อกิจการและการชำระเงินทั่วทั้งภาคส่วนคาสิโน, โป๊กเกอร์ และการเดิมพันกีฬา

ที่ Soft2Bet เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้ว ฉันมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์เป็นหลัก

CasinoBeats: Gamification ได้กลายเป็นวลียอดนิยมที่ใช้กันมากขึ้นในอุตสาหกรรม igaming ในปี 2023 คุณคิดว่าเหตุใดผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเกมจำนวนมากจึงหันมาให้ความสนใจกับการเล่นเกม

YZ: Gamification เป็นองค์ประกอบพื้นฐานในกลยุทธ์ของเราที่ Soft2Bet จุดมุ่งหมายคือการมอบประสบการณ์ที่น่าดึงดูดและน่าดึงดูดที่นอกเหนือไปจากสล็อตแมชชีนหรือเกมไพ่แบบดั้งเดิม

ด้วยการเล่นเกม เรากำลังเข้าถึง “วงจรโดปามีน” อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยรักษาความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เล่น โดยมอบประสบการณ์การเล่นเกมแบบไดนามิกที่พวกเขาจะไม่พบที่อื่น

CasinoBeats: การเล่นเกมเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ของผู้เล่นหรือไม่?

YZ : แน่นอน! เป็นเรื่องง่ายที่จะเห็นว่าผู้ให้บริการหลายรายกลายเป็นผู้ให้บริการเกม โบนัส และตัวเลือกการชำระเงินที่คล้ายคลึงกันอย่างไร ในอุตสาหกรรมที่นวัตกรรมมีอยู่ไม่มากนักในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การสร้างความแตกต่างให้กับตัวเราเองเป็นสิ่งสำคัญ

Gamification ช่วยให้เราได้เปรียบโดยการเพิ่มจุดเปลี่ยนที่ไม่เหมือนใครให้กับข้อเสนอที่คุ้นเคย เพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาผู้เล่น

อย่างไรก็ตาม gamification ไม่ใช่คำตอบเดียวเท่านั้น เราเสริมด้วยคุณสมบัติการปรับแต่งและการแปลที่หลากหลาย ช่วยให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่เป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง

CasinoBeats: Soft2Bet เลือกวิธีการที่ใช้ในการเล่นเกมอย่างไร? และคุณได้ใช้หลักการเล่นเกมเพื่อกำหนดรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร

YZ : แนวทางการเล่นเกมของเราคือการผสมผสานประสบการณ์ iGaming แบบดั้งเดิมเข้ากับรูปแบบการเล่นเกมอื่นๆ เช่น เกมสบาย ๆ บนมือถือ คอนโซล และเกมทักษะแบบเรียลไทม์ ตัวอย่างเช่น เกม “Bonus Crab” ของเราเป็นเครื่องก้ามปูแบบเรียลไทม์ที่ผู้เล่นสามารถชนะรางวัลของเล่นที่แปลงเป็นโบนัสได้ “สนามกีฬา Betinia” ใช้การแปลเป็นภาษาท้องถิ่นเพื่อนำเสนอการมีส่วนร่วมด้านกีฬา ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ผู้เล่นสร้างสนามกีฬาในเมืองเสมือนจริงต่างๆ

ความสำเร็จอันยอดเยี่ยมของเราจนถึงปัจจุบันคือ “City Builder” ซึ่งผสมผสานประสบการณ์การสร้างเมืองแบบโรมันเข้ากับแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์ เราเตรียมพร้อมที่จะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ผสมผสาน BattleSlot เข้ากับเกมไพ่ ช่วยให้ผู้เล่นสามารถยึดครองดินแดนใหม่และรับโบนัส

นวัตกรรมแต่ละอย่างเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์ที่สดใหม่และน่าดึงดูดซึ่งทำให้ผู้เล่นกลับมาเล่นอีก

CasinoBeats: การมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อมอบประสบการณ์ผู้เล่นที่โดดเด่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่ Soft2Bet คุณจะปรับแต่งกลุ่มเทคโนโลยีของคุณอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเล่นเกมที่เฉพาะเจาะจง?

YZ : การมอบประสบการณ์ผู้เล่นที่โดดเด่นผ่านกลุ่มเทคโนโลยีที่ออกแบบมาสำหรับการเล่นเกมคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกที่ Soft2Bet เริ่มต้นด้วยการประเมินเป้าหมายการเล่นเกมของเราอย่างละเอียดเพื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ เช่น การเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เล่น ความภักดี หรือการขับเคลื่อนพฤติกรรมของผู้เล่นที่เฉพาะเจาะจง เราใช้กลุ่มเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ยืดหยุ่น และปรับขนาดได้

ช่วยให้สามารถบูรณาการฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ระบบคะแนน กระดานผู้นำ และการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็รับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านกฎระเบียบ ผ่านการทดสอบ A/B ซ้ำและการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน เราได้ปรับปรุงแนวทางของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมและกลับมาเล่นอีก

ข้อตกลงดังกล่าวจะเห็นสล็อต คาสิโนสด และชื่อกีฬาเสมือนจริงจากซัพพลายเออร์ที่รวมอยู่ในข้อเสนอของผู้ให้บริการในภูมิภาค

Henry Berger ซีอีโอของ Starkbet แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงกับ Pragmatic Play ว่า “Starkbet เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้เล่น LatAm มาโดยตลอด และนั่นจะเป็นเรื่องจริงมากยิ่งขึ้นในตอนนี้ เราจะมีเนื้อหาจาก Pragmatic Play ในผลงานของเรา

“เกมของมันเป็นหนึ่งในเกมที่ได้รับการร้องขอมากที่สุดในหมู่ผู้เล่นของเรา และเราจะสามารถนำเสนอพวกเขาได้มากขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อตกลงนี้”

ด้วยข้อตกลงดังกล่าว ผู้เล่น Starkbet จะสามารถเล่นเกมสล็อตของ Pragmatic Play มากกว่า 300 รายการ เช่น Rocket Blast Megaways และ Diamond Cascade ที่เพิ่งเปิดตัว รวมถึงเกมยอดนิยมอย่าง Sugar Rush และ Gates of Olympus

ผู้ประกอบการยังจะได้รับประโยชน์จากเกมคาสิโนสดของซัพพลายเออร์ รวมถึง Sweet Bonanza CandyLand และ Mega Wheel รวมถึงคอลเลกชันเกมคลาสสิกที่ครอบคลุม เช่น รูเล็ต และแบล็คแจ็ค

ชื่อกีฬาเสมือนจริงเช่น Force 1 และ Horse and Greyhound Racing ยังเป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอเนื้อหาของ Pragmatic Play ที่จะรวมเข้ากับ Starkbet

ความร่วมมือกับ Starkbet ส่งผลให้ Pragmatic Play ยังคง เติบโตในตลาดละตินอเมริกา เนื่องจากซัพพลายเออร์ยังมีข้อตกลงในภูมิภาคเช่นBetsul , BetsafeและSL7

“รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทีม Starkbet ในฐานะพันธมิตรล่าสุดของ Pragmatic Play ในละตินอเมริกา” Victor Ariasรองประธานฝ่ายปฏิบัติการละตินอเมริกาของ ARRISE ที่ขับเคลื่อน Pragmatic Play กล่าวเสริม

“เป็นอีกแบรนด์ที่แข็งแกร่งอย่างน่าอัศจรรย์ที่เรารู้สึกยินดีที่ได้เห็น Pragmatic Play นำเนื้อหามาและเรามั่นใจBetConstruct ได้เปิดตัวโซลูชันข้ามแพลตฟอร์มเพื่อปรับปรุงการเดิมพันบนมือถือและการสร้างแอปการพนันในชื่อBet Easy

ด้วยตัวเลือกสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android Bet Easy จะช่วยให้ผู้ให้บริการมีทีมเพียงทีมเดียวที่ทำงานบน UI/UX แบบรวมในระบบปฏิบัติการอุปกรณ์มือถือทั้งหมด แทนที่จะเป็นสองทีมที่แยกจากกันเช่นการพัฒนาแอพเนทีฟอื่น ๆ

บริการสร้างแอปยังมีตัวเลือกการบูรณาการที่หลากหลาย รวมถึงฟังก์ชันคาสิโนและสปอร์ตบุ๊ค Betinsights ผู้แนะนำ และการแชท รวมถึงเครื่องมือส่วนบุคคลและการขัดเกลาทางสังคม

Bet Easy สัญญาว่าจะมีกระบวนการบูรณาการที่เรียบง่ายเช่นกัน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ “การออกแบบที่ใช้งานง่ายและเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง” คุณสมบัติ flutter ยังช่วยให้สามารถพัฒนาได้พร้อมกันบนหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์มจะสามารถสร้างได้ภายในสี่ถึงห้าสัปดาห์

BetConstruct ได้สร้างคลื่นแห่งการพัฒนาในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาในแพลตฟอร์มและแนวดิ่งที่แตกต่างกัน

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและบริการได้เพิ่มชื่อเกมจากGolden Race , CreedroomzและPascal Gamingไปยังโซลูชั่นบนบก ซึ่งช่วยให้พันธมิตรสามารถปรับปรุงประสบการณ์คาสิโนของพวกเขาได้

การพัฒนาอื่นๆ จาก BetConstruct ได้แก่ การเปิดตัวโซลูชันแพลตฟอร์มคาสิโนแบบกระจายอำนาจที่เรียกว่าDECA การเปิดตัวแพลตฟอร์ม B2B igaming metaverse BCverseและเวอร์ชันใหม่ของซอฟต์แวร์เทอร์มินัลการเดิมพันแบบบริการตนเองBetting Terminal PRO

ผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์และชนเผ่าในมิชิแกนเห็นว่ารายรับจาก igaming และการพนันกีฬาลดลงเล็กน้อยในเดือนสิงหาคมเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ก็สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบเป็นรายปี

ตามข้อมูลจากMichigan Gaming Control Boardผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬา 15 รายในรัฐ Wolverine ได้รับรายรับรวม 175.4 ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับ 176.1 ล้านดอลลาร์ ในเดือนกรกฎาคม

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้น 13.2 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน เมื่อเทียบกับตัวเลขในเดือนสิงหาคม 2022 ที่มีมูลค่าเพียง 154.9 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในช่วงเดือนนั้นOdawa Casinosหยุดให้บริการการพนันกีฬาออนไลน์ ส่งผลให้จำนวนผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาทางอินเทอร์เน็ตในรัฐเหลือ 14 ราย

การจัดการการเดิมพันกีฬาทั้งหมดในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 218.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.8 เปอร์เซ็นต์จาก 200.8 ล้านดอลลาร์ที่รายงานในเดือนก่อน แต่ต่ำกว่าเล็กน้อย 218.8 ล้านดอลลาร์ที่บันทึกไว้ในเดือนเดียวกันในปี 2565

ตามแนวตั้ง การดำเนินงาน igaming ของมิชิแกนในเดือนสิงหาคมมีรายได้รวม 152.2 ล้านดอลลาร์ (กรกฎาคม: 153.6 ล้านดอลลาร์ 2022: 130.9 ล้านดอลลาร์) ในขณะที่การเดิมพันกีฬาออนไลน์อยู่ที่ 23.2 ล้านดอลลาร์ (กรกฎาคม: 22.5 ล้านดอลลาร์ 2022: 24 ล้านดอลลาร์)

ในแง่ของรายรับรวมที่ปรับปรุงแล้ว AGR แบบรวม igaming และการพนันกีฬาออนไลน์มีมูลค่า 153.1 ล้านดอลลาร์ – 137.2 ล้านดอลลาร์จาก igaming และ 15.9 ล้านดอลลาร์จากการพนันกีฬาออนไลน์

AGR ของ Igaming ลดลง 0.7 เปอร์เซ็นต์จากตัวเลขเดือนกรกฎาคม ($138.2m) และเพิ่มขึ้น 16.8% YoY ($117.5m) AGR ของการพนันกีฬาลดลง 3 เปอร์เซ็นต์จากเดือนก่อน ($16.4m) และลดลง 1.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ($16.1m)

ผู้ประกอบการมิชิแกนรายงานการส่งภาษีและการจ่ายเงิน 29.7 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐในช่วงเดือนสิงหาคม – คาสิโนออนไลน์: 28.6 ล้านดอลลาร์ การพนันกีฬาออนไลน์: 1.1 ล้านดอลลาร์

คาสิโนสามแห่งของดีทรอยต์จ่ายเงินให้เมืองดีทรอยต์ 7.3 ล้านดอลลาร์เป็นภาษีการเดิมพันและค่าธรรมเนียมการบริการเทศบาล – คาสิโนออนไลน์: 6.9 ล้านดอลลาร์ การพนันกีฬาออนไลน์: 368,596 ดอลลาร์ ผู้ประกอบการชนเผ่าจ่ายเงิน 3.6 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานกำกับดูแล

BetConstruct ได้เปิดตัว iGaming Botซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานภายในแอป Telegram

iGaming Bot “กำหนดวิธีที่ผู้เล่นโต้ตอบกับแพลตฟอร์มเกมออนไลน์” ตามเทคโนโลยีและผู้ให้บริการ เนื่องจากรวมความสะดวกสบายและความบันเทิงเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ผลิตภัณฑ์มองเห็นฟังก์ชัน igaming ที่รวมเข้ากับ Telegram โดยตรงเพื่อมอบ “ประสบการณ์ที่คล่องตัวและเข้าถึงได้” ซึ่งช่วยเสริมข้อเสนอของเว็บไซต์และแอพ

ด้วย iGaming Bot ผู้เล่นสามารถนำเสนอเกมสล็อตได้โดยตรงผ่านแอป Telegram เช่นเดียวกับคุณสมบัติและบริการอื่น ๆ รวมถึงการฝากและถอน การตรวจสอบบัญชีและวิธีการชำระเงิน และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

BetConstruct ได้เปิดตัวหรือรีเฟรชผลิตภัณฑ์หลายอย่างในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา รวมถึงต้นสัปดาห์นี้ด้วยการเปิดตัวโซลูชันข้ามแพลตฟอร์มที่เรียกว่าBet Easy

Bet Easy ช่วยให้ผู้ให้บริการมีทีมเพียงทีมเดียวที่ทำงานบน UI/UX แบบรวมในระบบปฏิบัติการอุปกรณ์มือถือทั้งหมด แทนที่จะเป็นสองทีมที่แตกต่างกัน

บริการสร้างแอปยังมีตัวเลือกการบูรณาการที่หลากหลาย รวมถึงฟังก์ชันคาสิโนและสปอร์ตบุ๊ค Betinsights ผู้แนะนำ และการแชท รวมถึงเครื่องมือส่วนบุคคลและการขัดเกลาทางสังคม

จากGamCareระบุว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่โทรติดต่อสายด่วนการพนันแห่งชาติเพื่อรับการสนับสนุนด้านการพนันที่เกี่ยวข้องกับสล็อตออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

ด้วยข้อมูลนี้ในใจและเพื่อตอบสนองต่อคำปรึกษาเกี่ยวกับสมุดปกขาวด้านการพนันของรัฐบาลสหราชอาณาจักร องค์กรการกุศลที่สนับสนุนการพนันจึงเรียกร้องให้กำหนดเดิมพันสูงสุดสำหรับสล็อตออนไลน์ที่ 2 ปอนด์

ข้อมูลเปิดเผยว่าร้อยละ 73 ของผู้โทร 5,660 รายไปยัง National Gambling Helpline เมื่อปีที่แล้วต้องดิ้นรนกับการพนันออนไลน์

ของผู้ที่ติดต่อสายด่วนเมื่อปีที่แล้ว 60 เปอร์เซ็นต์รายงานว่าสล็อตออนไลน์เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพนันหลักที่พวกเขาต้องดิ้นรนซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 34 เปอร์เซ็นต์ในปี 2561-2562

ในขณะเดียวกันสัดส่วนของคนที่อ้างถึงความท้าทายกับการแลกเปลี่ยนการเดิมพันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.3 เป็นร้อยละ 7.6 ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เปอร์เซ็นต์ของนักพนันที่มีปัญหากับตลาดการเงินออนไลน์ เช่น สกุลเงินดิจิทัล และแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.02 เป็นร้อยละ 2.17

อย่างไรก็ตามสัดส่วนของผู้ที่มีปัญหากับการเดิมพันกีฬาออนไลน์ลดลงจากร้อยละ 34 ในปี 2561-2562 เป็นร้อยละ 20 ในปี 2565-23

GamCare เผยแพร่จุดข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวกับผู้ที่ดิ้นรนกับสล็อตออนไลน์ เนื่องจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการแนะนำขีดจำกัดการเดิมพันสูงสุดสำหรับเกมสล็อตออนไลน์ การตรวจสอบความเสี่ยงทางการเงิน การคุ้มครองผู้เล่น และการออกแบบสล็อต

ส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ ได้แก่ การกำหนดช่วงเงินเดิมพันสูงสุดสำหรับสล็อต 2 ปอนด์ จนถึง 15 ปอนด์ต่อการหมุน รวมถึงการป้องกันที่มากขึ้นสำหรับเด็กอายุ 18 ถึง 24 ปี

เพื่อตอบสนองต่อคำปรึกษา GamCare ได้ขอให้วางเดิมพันสูงสุดสำหรับสล็อตออนไลน์ที่ 2 ปอนด์ ความระมัดระวังของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีอายุ 18-24 ปี มาตรการที่ครอบคลุมมากขึ้นเพื่อลดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน (การออกแบบสล็อต เวลาสุทธิ และการสูญเสีย การแสดงและปรับปรุงการตลาด) และเกมคาสิโนออนไลน์ให้มีเดิมพันสูงสุด 2 ปอนด์เช่นกัน

Colin Walshผู้จัดการประสบการณ์ชีวิตของ GamCare ให้ความเห็นว่า “ยังคงมีการรับรู้ว่าความเสียหายจากการพนันส่วนใหญ่มาจากการเดิมพันม้าหรือการแข่งขันกีฬา

“ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เราได้เห็นแนวโน้มในวงกว้างที่ผู้คนมักจะเริ่มเล่นการพนันในกิจกรรมเหล่านี้ แต่ท้ายที่สุดก็เปลี่ยนไปสู่การพนันออนไลน์ด้านอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมว่าใช้เวลาและเงินไปมากน้อยเพียงใด

“ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าขณะนี้เป็นสล็อตออนไลน์ที่ไม่สมส่วนซึ่งเป็นความท้าทายหลักสำหรับคนจำนวนมากที่โทรหาสายด่วนการพนันแห่งชาติ”

วอลช์กล่าวต่อ: “ฉันรู้จากประสบการณ์ของตัวเอง – และประสบการณ์ของผู้ที่อยู่ในเครือข่ายของฉัน – การพนันรูปแบบนี้ยากแค่ไหน และรู้สึกโดดเดี่ยวแค่ไหนหากคุณพบว่าตัวเองติดอยู่ในวงจรเชิงลบ

“แต่ฉันก็รู้ด้วยว่ามันเป็นไปได้ที่จะผ่านมันไปได้ และใครก็ตามที่ดิ้นรนกับมันจะได้รับความช่วยเหลือฟรี”

SBC จัดงานประกาศ รางวัล SBC Awardsครบรอบ 10 ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเฉลิมฉลองอันน่าตื่นเต้น โดยเชิดชูบุคคลและบริษัทที่มีความโดดเด่นซึ่งมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการชั้นยอด ทำให้พวกเขาได้รับรางวัลในพิธีเมื่อวานนี้

งานมอบรางวัลฉบับครบรอบปีนี้มีการประกาศผู้ชนะใน39 หมวดหมู่รวมถึงผู้ให้บริการ บริษัทในเครือ สื่อ ซัพพลายเออร์ และเครื่องมือด้านการชำระเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนด งานดังกล่าวจัดขึ้นที่ Caves Codorníu อันงดงาม ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 450 ปีในฐานะผู้ผลิตไวน์และ Cava ที่เก่าแก่ที่สุดของสเปน และดึงดูดผู้บริหารระดับสูงจำนวน 1,000 คนจากอุตสาหกรรมการพนันและ iGaming

พิธีมอบรางวัลนี้จัดขึ้นโดยบุคคลที่คุ้นเคยของ SBC Awards และบุคคลในวงการโทรทัศน์อย่างเคิร์สตี กัลลาเชอร์ร่วมกับอดีตนักฟุตบอลอาชีพและผู้จัดการทีมคนปัจจุบันคลาเรนซ์ เซดอร์ฟ ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นกองกลางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ และยังมีมรดกจากยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาสู่ชื่อของเขา

Bet365ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ให้บริการสปอร์ตบุ๊คแห่งปีโดยยังคงรักษาตำแหน่งในปีที่แล้วไว้ได้ โดยโปรแกรมพันธมิตรของแบรนด์ยังได้รับรางวัลโปรแกรมพันธมิตรที่ดีที่สุด อีกด้วย Kaizen Gamingได้รับรางวัล ผู้ ประกอบการคาสิโนแห่งปีและผู้ประกอบการยุโรปตอนใต้แห่งปี

ในหมวดหมู่ผู้ให้บริการอื่นๆ คณะกรรมการตัดสินอิสระได้มอบรางวัลสามรายการให้กับBetsson Groupรวมถึงนวัตกรรมในความบันเทิงคาสิโนและเกมแคมเปญการตลาดแห่งปีและผู้ประกอบการยุโรปตะวันตกแห่งปี

In the Rising Star categories, Betiton Casino earned the Rising Star in Casino title, while the Rising Star in Sports Betting award went to Rhino.bet. STS S.A. claimed the Eastern European Operator of the Year title, while Glitnor Group secured the Northern equivalent. When it comes to esports, Betway Group managed to outshine the competition.

Sofascore (นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Affiliate) , iGamingNuts (Affiliate คาสิโนแห่งปี)และBetter Collective (Affiliate กีฬาแห่งปี)กลายเป็นผู้ชนะที่โดดเด่นในประเภท Affiliate โดยBetter Collectiveประสบความสำเร็จในการรักษาตำแหน่งในปีที่แล้ว

Flutter Entertainmentได้รับรางวัลEmployer of the Year Award อันทรงเกียรติ ในขณะที่ Dan Taylor ( Flutter International ) ผู้มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมและMarina Ilina (PIN-UP Global) ร่วมกันคว้าตำแหน่งLeader of the Year ร่วมกัน มูลนิธิ Entain Foundation USได้รับการยกย่องให้เป็นโครงการริเริ่มที่รับผิดชอบต่อสังคมแห่งปี

IDnow , TrustlyและNuveiครองตำแหน่งในสาขาการชำระเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยได้รับตำแหน่งFraud and Compliance Solution of the Year, Payment Innovation of the YearและPayment Solution of the Yearตามลำดับ