สมัคร Joker Gaming ออกใบอนุญาตข้ามสิทธิบัตร

สมัคร Joker Gaming International Game Technologyได้ผนึกกำลังกับGreentubeแผนกดิจิทัลของNovomaticผ่านข้อตกลงการออกใบอนุญาตข้ามสิทธิบัตร

ความร่วมมือดังกล่าวระบุว่าเงื่อนไขทางการเงินยังไม่เปิดเผย จะรวมถึงสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์เกมระยะไกลสำหรับการให้บริการเกมผ่านเครือข่าย

“ข้อตกลงนี้ยังคงเป็นจิตวิญญาณของการทำงานร่วมกันและนวัตกรรมที่ IGT พยายามที่จะส่งเสริมในอุตสาหกรรมของเรา” Renato Ascoliซีอีโอ Global Gaming ของ IGT ให้ความเห็น

“เราตั้งตารอที่จะให้โอกาสแก่อุตสาหกรรมเกมทั้งหมดในการออกใบอนุญาตพอร์ตโฟลิโอ RGS ของ IGT และ Greentube ซึ่งครอบคลุมเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับการส่งมอบเกมให้กับลูกค้าทุกที่ที่พวกเขาเล่น”

หลังจากการดำเนินการเชื่อมโยง IGT จะสามารถเสนอใบอนุญาตสิทธิบัตรแก่อุตสาหกรรมเกมให้กับพอร์ตโฟลิโอ RGS ที่รวมกันของทั้ง IGT และ Greentube ทั้งสองบริษัทจะยังคงพยายามปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของตนต่อไป ทั้งรายบุคคลและผ่านความร่วมมือกับผู้พัฒนาและซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมเกม

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บรรลุข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญนี้กับ IGT เนื่องจาก Greentube ยังคงขยายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นเกมระดับพรีเมี่ยมอย่างต่อเนื่อง” Thomas Grafซีอีโอของ Greentube กล่าวเสริม

“พอร์ตโฟลิโอ RGS ที่รวมกันของ Greentube และ IGT นั้นล้ำสมัยอย่างแท้จริง แสดงถึงความกล้าหาญที่รวมกันและความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเกมที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง”

ความร่วมมือล่าสุดจาก Greentube นี้ยังคงเป็นแรงผลักดันของสตูดิโอในปี 2023 โดยมีเป้าหมายไปที่ชิลีและเม็กซิโกผ่านข้อตกลง Latamwinรวมถึงการเข้าซื้อกิจการAlteatecและการเปิดตัวGreentube Mynt Alteatec

IGT ยังเริ่มต้นปีใหม่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากกลายเป็นบริษัทล่าสุดในการบันทึกเส้นทางภายในออนแทรีโอหลังจากเชื่อมโยงกับGreen Bear Gaming Developmentซึ่งดำเนินการในนาม UBetOhio

3 Oaks Gamingได้ร่วมมือกับเว็บไซต์พันธมิตรคาสิโน List.Casinoเพิ่มสถานะออนไลน์โดยอนุญาตให้ผู้ใช้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปิดตัวล่าสุดของซัพพลายเออร์

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง List.Casino สามารถให้ “คำแนะนำเชิงลึก” แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับเนื้อหา igaming ของผู้พัฒนาพร้อมบทวิจารณ์เกมและรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อกำหนดทางเทคนิค

Sebastian Damianกรรมการผู้จัดการของ 3 Oaks Gaming อธิบายว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ List.Casino ได้ตกลงที่จะให้คำแนะนำเชิงลึกแก่ผู้อ่านเกี่ยวกับเกมคุณภาพสูงที่เราจัดจำหน่ายที่ 3 Oaks เราขอขอบคุณการสนับสนุนจาก Affiliate เช่น List.Casino ในการให้ความรู้แก่ผู้เล่นทั่วโลกเกี่ยวกับเกมที่เรานำเสนอ

“ความร่วมมือเหล่านี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แฟนสล็อตตระหนักถึงประสบการณ์ความบันเทิงที่เรานำเสนอผ่านเกมมากมาย”

List.Casino เปิดตัวในปี 2019 โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้ที่คลั่งไคล้สล็อตทราบเกี่ยวกับเนื้อหาสล็อตทั้งหมดของ 3 Oaks Gaming รวมถึงการเปิดตัวล่าสุดเช่นGoddess of Egypt , Rio Gems : Hold and Win and Hit More Gold! .

โฆษกของ List.Casino กล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ 3 Oaks Gaming และแนะนำสล็อตออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเขา เรามองหาพันธมิตรผู้ให้บริการเกมรายใหม่อยู่เสมอ และ 3 Oaks Gaming ก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน”

ในความพยายามที่จะติดตาม “ความสำเร็จอย่างมากในปี 2022” 3 Oaks Gaming ได้สร้างความร่วมมือหลายครั้งในปี ใหม่ โดยข้อตกลงนี้เป็นไปตามข้อตกลงการเผยแพร่เนื้อหากับ PIN-UP ที่เผชิญกับยูเครน

Rush Street Gamingได้เปิดเผยส่วนเสริมล่าสุดในเครือข่ายภาคพื้นดินหลังจากRivers Casino Portsmouth ของรัฐเวอร์จิเนีย ของรัฐเวอร์จิเนีย เฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่

หลังจากได้รับการยกย่องมายาวนานว่าเป็น “การพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง” โดยกลุ่ม การเปิดตัวครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในการต้อนรับคาสิโนถาวรที่ให้บริการเต็มรูปแบบแห่งแรกของเครือจักรภพ

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการยืนยันในเดือนธันวาคมโดยHard Rock Internationalว่าสิ่งอำนวยความสะดวกคาสิโนถาวรที่รอคอยมานานในเมืองบริสตอลเวอร์จิเนียได้เริ่มขึ้นแล้ว ห้าเดือนหลังจากสถานที่ชั่วคราวเริ่มต้อนรับแขก

พิธีตัดริบบิ้นที่ Rush Street เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดวันจันทร์ที่ 23 มกราคม มีข้อสังเกตจากRoy Corbyผู้จัดการทั่วไปของ Rivers Casino Portsmouth; แชนนอนโกลเวอร์นายกเทศมนตรีเมืองพอร์ตสมัธ; Brian Donahueผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจพอร์ตสมัธ; Kelly Geeผู้อำนวยการบริหารของ Virginia Lottery; และTim Drehkoffประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Rivers Casino Portsmouth และ Rush Street Gaming

ในพิธีนี้ Rivers Casino Portsmouth ได้รับใบอนุญาตจากผู้ให้บริการคาสิโนอย่างเป็นทางการโดยGina Smithรองผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลการเล่นเกมของ Virginia Lottery

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมชุมชนที่มีชีวิตชีวาและเปิดตัวสถานบันเทิงที่สวยงามแห่งนี้ให้ทุกคนได้เพลิดเพลิน” Drehkoff กล่าว

“เราขอขอบคุณชุมชนและสมาชิกในทีมของเราสำหรับการสนับสนุน และเรารอคอยที่จะเปิดตัวกลไกทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสำหรับภูมิภาคนี้”

Rivers Casino Portsmouth เปิดประตูสู่สาธารณะในเวลาประมาณ 10.00 น. ของวันที่ 23 มกราคม โดยแขกสามารถเข้าถึงเครื่องสล็อต 1,446 เครื่องของคาสิโน เกมโต๊ะ 57 เกม โต๊ะโป๊กเกอร์ 24 โต๊ะ และตัวเลือกร้านอาหารและความบันเทิงในสถานที่มากมาย

นอกเหนือจากร้านอาหารและเครื่องดื่มหลายแห่งแล้ว ลูกค้ายังสามารถใช้ประโยชน์จากความบันเทิงสดและเสมือนจริง ชุด Topgolf Swing และ BetRivers Sportsbook ซึ่งมีนายกเทศมนตรี Glover วุฒิสมาชิกแอล หลุยส์ ลูคัส และผู้นำเสียงข้างน้อยในสภา ดอน สก็อตต์ วางเดิมพันครั้งแรกในพิธีการ พื้นที่มีที่นั่งในคลับ บาร์ หน้าต่างเดิมพัน ตู้บริการตนเอง 27 ตู้ และหน้าจอความละเอียดสูงหลายจอ

Rush Reward Players Club ของ Rivers Casino Portsmouth เปิดให้แขกลงทะเบียนในสถานที่แล้ว โดยมีโปรแกรมความภักดีที่ช่วยให้นักเล่นเกมเพลิดเพลินไปกับรางวัลต่างๆ เช่น การเล่นฟรี สิ่งอำนวยความสะดวก และอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ยังอาจได้รับสิทธิประโยชน์จากคุณสมบัติ Rush Street Gaming อื่นๆ เช่น Rivers Casino Pittsburgh, Rivers Casino Philadelphia, Rivers Casino Des Plaines ในพื้นที่ชิคาโก และ Rivers Casino & Resort Schenectady ในตอนเหนือของรัฐนิวยอร์ก

“เรามาที่นี่เพื่อรับใช้ชุมชน แขกของเรา และสมาชิกในทีมของเรา” Corby กล่าวเสริม “เราจะบรรลุภารกิจนั้นด้วยการสร้างประสบการณ์แขกที่เป็นตัวเอกและกลายเป็นจุดหมายปลายทางความบันเทิงทางเลือกสำหรับพอร์ตสมัธ แฮมป์ตันโรดส์ และผู้มาเยือนในพื้นที่ของเรา”

เพื่อให้ตรงกับการเปิดตัว Rivers Casino Portsmouth ยังได้ประกาศการบริจาคให้กับพันธมิตรการกุศลในท้องถิ่นสามแห่งจากรายได้ในระหว่างกิจกรรมทดสอบการเล่นเกมในวันที่ 19 และ 21 มกราคม

เห็นโรงพยาบาลเด็กของพระราชธิดา; USO Hampton Roads และเซ็นทรัลเวอร์จิเนีย; และศูนย์บริการชุมชนเวสลีย์ได้รับเงินคนละ 170,000 ดอลลาร์

ESA Gamingยังคงดำเนินกิจการต่อไปในทวีปแอฟริกาหลังจากที่ผู้ให้บริการเกมเปิดตัวในไนจีเรียผ่านการเป็นพันธมิตรกับ BetBonanza

การเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองจะเห็นผลงานการนำเสนอเนื้อหาที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมของ ESA รวมถึง Wild Vegas, Fruitz&Spinz, Basketball Mine และ Goal Mine รวมถึงเนื้อหาคาสิโนคลาสสิกมากมายและเกม Rocket Racers เกมแนวแครชเกมแรกของ ESA Gaming ทำให้ผู้เล่นในประเทศเข้าถึงได้

กาติส ลิซิติสซีโอโอของ BetBonanza กล่าวว่า “ในขณะที่เรายังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับข้อเสนอคาสิโนของเราเพื่อเสริมสปอร์ตบุ๊คชั้นนำของเรา เราไม่สามารถหาพันธมิตรที่ดีไปกว่า ESA Gaming ได้

“ชื่อของพวกเขาเสนอโอกาสในการขายต่อเนื่องที่ยอดเยี่ยม และธรรมชาติที่รวดเร็วก็สะท้อนได้ดีกับลูกค้าของเรา เราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่ตลาดไนจีเรียต่อไป”

BetBonanza ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 และปัจจุบันนำเสนอเนื้อหาคาสิโนที่หลากหลาย รวมถึงสล็อต เกมบนโต๊ะ เกมทันทีและเกมแครช จากข้อมูลของ ESA Gaming การเปิดตัวกับผู้ให้บริการจะ “เสริมความแข็งแกร่งอย่างมีนัยสำคัญ” ตำแหน่งในตลาดแอฟริกาที่ได้รับการควบคุม

โธมัส สมอลวูดหัวหน้าฝ่ายการตลาดของ ESA Gaming กล่าวเสริมว่า “ตลาดแอฟริกาที่มีการควบคุมได้กลายเป็นจุดสนใจหลักสำหรับเรา เนื่องจากผลงาน EasySwipe ของเราได้รับการออกแบบอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความต้องการของผู้เล่นท้องถิ่นในทวีป

“betBonanza เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งและกำลังสร้างตัวเองอย่างรวดเร็วในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำในไนจีเรีย เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำชื่อของเรามานำเสนอและนำเสนอความตื่นเต้นใหม่ ๆ ให้กับฐานลูกค้าที่กำลังเติบโต”

ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ซัพพลายเออร์เข้าสู่ทวีปนี้เป็นครั้งแรกผ่านความร่วมมือกับPariplayและ888Africa

Betpoint เน้นย้ำว่า “ไม่ สนใจที่จะเพิ่มจำนวนสล็อตของเราโดยไม่เลือกปฏิบัติ” แต่มุ่งเน้นไปที่คุณภาพและมาตรฐานหลังจากเปิดเผยความร่วมมือทางการค้ากับPragmatic Play

สิ่งนี้จะเห็นผู้ให้บริการเนื้อหา igaming ขยายการจำหน่ายสล็อตและเกมคาสิโนสดในตลาดอิตาลี ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “ตลาดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ” สำหรับกลุ่ม

ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ลูกค้าของ Betpoint สามารถเข้าถึงชุดสล็อตที่ประกอบด้วยเกมต่างๆ เช่น Gates of Olympus และเกมล่าสุดที่มี Candy Stars, Muertos Multiplier Megaways และ Firebird Spirit

นอกจากนี้ ซัพพลายเออร์คาสิโนออนไลน์จะนำชุดคาสิโนสดไปยังผู้ให้บริการ ซึ่งจะรวมถึงเกมแบบดั้งเดิม เช่น แบล็คแจ็ค และรูเล็ต เช่นเดียวกับชื่ออื่น ๆ เช่น Boom City และ Sweet Bonanza CandyLand

Giuseppe Simoneผู้อำนวยการของ Betpoint กล่าวว่า “Betpoint ยังคงดำเนินต่อไปในเส้นทางของการเพิ่มคุณค่าแบบเลือกสรรของข้อเสนอ เราไม่สนใจที่จะเพิ่มจำนวนสล็อตของเราโดยไม่เลือกปฏิบัติ แต่ในทางกลับกัน เรามุ่งเป้าไปที่ข้อเสนอคุณภาพที่แสดงถึงมาตรฐานที่ดีที่สุดในตลาด ดังนั้นเราจึงยินดีที่จะเพิ่มเกม Pragmatic ให้กับเกมสาธารณะของเรา”

ผลจากการส่งมอบธุรกิจชั้นนำสองแห่งพร้อมกัน Pragmatic Play ได้รับคำชมมากมายในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับจุดยืนของกลุ่มในเขตอำนาจศาลที่สำคัญของยุโรป

Irina Cornidesประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของPragmatic Playกล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำสล็อตยอดนิยมและคาสิโนสดของเราไปถ่ายทอดสดกับ Betpoint ในอิตาลี ซึ่งเป็นตลาดเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับ Pragmatic Play

“นำคุณภาพ ตัวเลือก และความบันเทิงระดับพรีเมี่ยมมาสู่ผู้เล่น Betpoint เรารอคอยที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ยาวนานและเจริญรุ่งเรืองกับหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำของประเทศ”

Relax Gamingได้ปรับปรุง บัญชี รายชื่อสตูดิโอขับเคลื่อนโดยผ่านการเพิ่มGalaxsysเป็นพันธมิตรล่าสุด

การเป็นพันธมิตรกับสตูดิโอขับเคลื่อนโดย Galaxies จะสามารถขยายผลงานซึ่งรวมถึงเกม 20 เกม เช่น Rocketon, Crash และ Penalty และเกมทักษะเช่น Hexagon, Belote, Backgammon และ Dominoes

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Galaxsys ในฐานะพันธมิตร Powered By Relax คนล่าสุด” Simon Hammonซีอีโอของ Relax Gaming แสดงความคิดเห็น “กลุ่มผลิตภัณฑ์ของสตูดิโอกำลังได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก และเรารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในผู้นำตลาดในส่วนนี้”

นอกจากนี้ แค็ตตาล็อกเนื้อหาของบริษัทที่อยู่ในอาร์เมเนียจะมีให้สำหรับผู้เล่นที่คาสิโนมากกว่า 100 แห่งทั่วยุโรป เอเชีย ละตินอเมริกา และแอฟริกา

Gil Sofferรองประธานอาวุโสฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจกล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับหนึ่งในผู้รวบรวมชั้นนำในอุตสาหกรรม และฉันมั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะช่วยนำเนื้อหาของเราไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด ผู้ประกอบการในธุรกิจ”

ความร่วมมือครั้งนี้ยังคงเป็นการเริ่มต้นที่ยุ่งวุ่นวายในปี 2564 สำหรับ Relax Gaming ซึ่งเห็นว่าบริษัทได้เพิ่มพันธมิตรที่คล้ายกันให้กับแพลตฟอร์มขับเคลื่อนโดยด้วยSmartSoftในขณะเดียวกันก็เข้าสู่ภูมิภาคใหม่ในรูปแบบของ กรีซ

Relax Gaming ปิดตัวลงในปี 2565 ด้วยข้อตกลงกับ Markor Technologyโดยรวมเนื้อหาเข้ากับแพลตฟอร์มการรวมกลุ่มหลัง

ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ Relax เผยแพร่เนื้อหาภายในองค์กรไปยังพันธมิตรคาสิโนออนไลน์ของ Markor ผ่านตลาดต่างๆ

Casino Daysได้แต่งตั้งXpointเพื่อให้บริการเทคโนโลยีระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แก่แบรนด์คาสิโนออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตในออนแทรีโอ

การใช้ Xpoint Verifyของบริษัทเทคโนโลยีการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยซอฟต์แวร์ตรวจสอบตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ Casino Days จะสามารถตรวจสอบตำแหน่ง GPS การเชื่อมต่อ และข้อมูลอุปกรณ์ได้ “ในไม่กี่วินาที”

Marvin Sandersonซีอีโอของ Xpoint กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้เน้นย้ำถึงความน่าดึงดูดของเทคโนโลยีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของเราในหมู่ผู้ให้บริการที่เป็นที่ยอมรับ โดยนำเสนอความยืดหยุ่นและการบูรณาการที่รวดเร็ว เพื่อช่วยให้ผู้เข้าสู่ตลาดเริ่มต้นและทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยข้อมูลอัจฉริยะตามตำแหน่งและบริการป้องกันการฉ้อโกงที่สำคัญของเรา

“Casino Days เป็นแบรนด์คาสิโนออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม และเราหวังว่าจะให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลและแพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรมของเรา”

Casino Days ได้รวม Xpoint Verify ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบทางภูมิศาสตร์สำหรับผู้ให้บริการเกมด้วยเงินจริง ภายในแพลตฟอร์มคาสิโนดิจิทัล ทำให้ผู้ใช้ออนทาเรียนเพลิดเพลินได้อย่างปลอดภัย มั่นคง และปราศจากการฉ้อโกง

Xpoint Verify อยู่เคียงข้างXpoint Liteในชุดผลิตภัณฑ์ของ Xpoint โดยผลิตภัณฑ์หลังนี้ใช้สำหรับกีฬาแฟนตาซีและผู้ให้บริการเกมตามทักษะ

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการยืนยันทางภูมิศาสตร์สองรายการจาก Xpoint นั้นใช้งานจริงร่วมกับพันธมิตรหลายรายในแคนาดาและทั่วสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในผู้จำหน่ายเทคโนโลยีระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพียงสองรายที่ได้รับใบอนุญาตในรัฐนิวเจอร์ซีย์

Casino Days เป็นแบรนด์คาสิโนออนไลน์แห่งแรกที่สร้างโดยRhino Entertainment แพลตฟอร์มนี้รวมฟังก์ชันการทำงานบนมือถือเข้ากับสล็อตและเกมต่างๆ จากผู้ให้บริการ โบนัสก้อนใหญ่ พร้อมการสนับสนุนและการชำระเงินระดับมืออาชีพ รวมถึง Interac และการ์ด

Ross Parkhillประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Rhino Entertainment กล่าวว่า “เป้าหมายของเราคือเพื่อให้แน่ใจว่า Casino Days มอบประสบการณ์การใช้งานคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่น เราได้ร่วมมือกับ Xpoint เพื่อสนับสนุนการตรวจจับกรณีการฉ้อโกง ข้อมูลเท็จ การปลอมแปลง และการปลอมแปลงอุปกรณ์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างพื้นที่ดิจิทัลที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ของเรา

“เราคาดหวังว่าความร่วมมือนี้จะให้บริการ Casino Days ได้ดีในขณะที่เรามองหาการเติบโตแบรนด์ของเราในออนแทรีโอ และเราหวังว่าจะได้เป็นพันธมิตรด้านการระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ยาวนานและเป็นประโยชน์ร่วมกันกับ Xpoint”

Spinomenalไม่มีสัญญาณของการชะลอตัวในปีปัจจุบันหลังจากข้อตกลงการรวมเนื้อหากับLottoland ผู้ดำเนินการในยิบรอลตาร์ ในยิบรอลตาร์ กลายเป็นการพัฒนาล่าสุดของซัพพลายเออร์ igaming ในช่วงปี 2023

ติดป้ายกำกับว่าเป็น “หุ้นส่วนที่ก้าวหน้า” การเชื่อมโยงกับ Spinomenal จัดหารายชื่อเนื้อหาคาสิโนออนไลน์ให้กับ “ฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง 16 ล้านคน” ซึ่งจะรวมถึงการจัดเตรียมเกมต่างๆ เช่น Majestic King, Demi Gods II, Wolf Fang และ Book of Rampage

ข้อตกลงล่าสุดนี้ร่วมกับ Lottoland ซึ่งมีหนังสือกีฬา บิงโก และคาสิโน ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ล็อตโต้หลัก พร้อมที่จะ “เพิ่มอย่างมีนัยสำคัญ” รอยเท้า Spinomenal ทั่วทั้งโฮสต์ของ “ตลาดที่มีการควบคุมที่สำคัญ”

Nigel Birrellซีอีโอกลุ่ม Lottoland กล่าวเสริมว่า “การให้ลูกค้า 16 ล้านคนของเราเข้าถึงเนื้อหาใหม่และน่าตื่นเต้นเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของเราไปข้างหน้าและดึงดูดผู้เล่นใหม่

“เรามีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ Spinomenal และหวังว่าจะนำผลงานของพวกเขาไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา”

นี่กลายเป็นการพัฒนาล่าสุดของปีสำหรับซัพพลายเออร์ โดยความร่วมมือของ Lottoland หลังจากข้อตกลงที่คล้ายกันนี้ได้รับการตกลงร่วมกับ แบรนด์ PokerStarsของFlutter Entertainmentเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เช่นเดียวกับการรับรองของกรีกเมื่อต้นเดือนนี้

Lior Shvartzซีอีโอของ Spinomenal ให้ความเห็นว่า “Lottoland เป็นผู้ดำเนินการที่ได้รับความเคารพอย่างสูงและมีตำแหน่งที่มีอิทธิพลในพื้นที่ igaming เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเพิ่มผลงานเกมที่กว้างขวางของเราลงบนแพลตฟอร์มของ Lottoland และเฝ้าดูความสัมพันธ์ที่เบ่งบาน”

AGSกำลังจับตาดูการขยายตัวที่ใกล้เข้ามาในหลายภูมิภาคหลังจากที่ซัพพลายเออร์เกมได้รับข้อตกลงการรวมเนื้อหากับCaesars Sportsbook และคาสิโน

ภายใต้เงื่อนไขของความร่วมมือ ลูกค้าของ Caesars ทั่วนิวเจอร์ซีย์และเพนซิลเวเนียจะสามารถเข้าถึงเนื้อหา AGS igaming ทั้งหมดได้

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสกระชับความสัมพันธ์ของเรากับ Caesars ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์คาสิโนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก” Gary Hardy ให้ความเห็นรองประธานอาวุโสของ AGS และผู้จัดการทั่วไปของ Interactive ให้ความเห็น

“ผลงานที่เพิ่มมากขึ้นของธีมเกมที่ผู้เล่นชื่นชอบและประวัติในการส่งมอบประสิทธิภาพของเกมที่สอดคล้องกันน่าจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่งของ Caesars ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำในตลาด RMG ในอเมริกาเหนือ

“ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราหวังว่าจะขยายไปสู่ตลาดอื่นๆ ด้วยหนึ่งในแบรนด์ที่โดดเด่นของอุตสาหกรรมเกม”

การเป็นพันธมิตรนี้จะเห็น Caesars เสนอการบูรณาการในรัฐดังกล่าวมากกว่า 30 เกมสล็อตตามแบบดั้งเดิมจากเครือข่ายโต้ตอบ AGS รวมถึง Capital Gains, Rakin ‘Bacon!, Gold Wins Deluxe และ Tiger Lord

“เกม AGS เป็นส่วนเสริมที่น่าตื่นเต้นสำหรับคอลเลกชันเกมคาสิโนออนไลน์ของเรา” แมทธิว ซันเดอร์แลนด์จากCaesars กล่าวรองประธานอาวุโสของ

“เราคาดว่าเนื้อหาใหม่นี้จะได้รับความนิยมในหมู่ผู้เล่นของเราเนื่องจากประวัติที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินการได้ดีทั้งออนไลน์และในคาสิโนที่มีหน้าร้านจริง”คาสิโนออนไลน์และการจับสลากในรัฐอินเดียนาได้เข้าใกล้ความเป็นจริงไปหนึ่งก้าวหลังจากที่ผู้ แทนอีธาน แมนนิ่งยื่นกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรของรัฐอินเดียนา