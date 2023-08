สมัคร M8BET ขยายวิสัยทัศน์ดิจิทัลผ่านการซื้อเกม

สมัคร M8BET MGM Resorts Internationalจะเพิ่มขีดความสามารถในการเล่นเกมหลังจากที่บริษัท ในเครือ LeoVegas ของกลุ่มได้ทำข้อ ตกลง เพื่อซื้อ Push Gamingส่วนใหญ่

นี่แสดงถึงสิ่งที่ LeoVegas เรียกว่าเป็น “การลงทุนครั้งใหญ่ครั้งแรก” เนื่องจากผู้ให้บริการคาสิโนและความบันเทิงของสหรัฐเข้าซื้อกลุ่มด้วยข้อตกลงมูลค่า 607 ล้านดอลลาร์ในปี 2565

ข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบและตามจารีตประเพณี และคาดว่าการปิดจะเสร็จสิ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

Gary Fritzประธาน MGM Resorts International Interactive กล่าวว่า “การเข้าซื้อกิจการ Push Gaming โดย LeoVegas นั้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่จะขยายการแสดงเกมดิจิทัลของ MGM Resorts ในระดับสากล เพื่อเพิ่มความสามารถและผลิตภัณฑ์ของเราในอีกหลายปีข้างหน้า”

“เรามีความยินดีที่ได้นำ Push Gaming มาสู่ธุรกิจของเรา เนื่องจากได้นำประวัติการพัฒนาเกมที่เป็นที่นิยมและมีอำนาจในอุตสาหกรรมตลอดจนทีมผู้บริหารและปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยม”

Push Gaming ซึ่งนำเสนอชื่อคาสิโนออนไลน์มากกว่า 30 รายการ เช่น Razor Shark, Wild Swarm, Big Bamboo และ Jammin’ Jars จะเห็นเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เสริมความสามารถในการผลิตของ LeoVegas และสนับสนุนแผนการสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องผ่านการขยายตัว

ในฐานะส่วนหนึ่งของ LeoVegas นั้น Push Gaming จะยังคงอยู่ภายใต้ทีมบริหารเดียวกัน โดยมีพนักงานมากกว่า 100 คนในการพัฒนาเกมที่จะเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มของตนเองและเซิร์ฟเวอร์เกมระยะไกล

Gustaf Hagman ซีอีโอ ของLeoVegasแสดงความคิดเห็นว่า: “ฉันตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ Push Gaming สู่ครอบครัวขยายของเรา ทีมผู้บริหารของ Push Gaming มีการเดินทางที่น่าอัศจรรย์ ทำให้บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ผู้เล่นที่มีเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่โดดเด่นและฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง เราหวังว่าจะได้มีส่วนสนับสนุนความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของพวกเขาในอนาคต”

ด้วยข้อตกลงนี้ iBetSoft จะเสนอสล็อตฐานผู้เล่นเอเชียจากการนำเสนอเนื้อหาของ BGaming รวมถึงการเปิดตัวที่เป็นที่ยอมรับ เช่น Joker Queen, Wild Cash และ Fruit Million

โฆษกจาก iBetSoft กล่าวเพิ่มเติมว่า: “ที่ iBetSoft เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ BGaming เพื่อนำเสนอโซลูชั่นระบบไวท์เลเบลที่ครอบคลุมให้กับอุตสาหกรรมเกม

“ด้วยการรวมความเชี่ยวชาญของเราในการพัฒนาเกมและการรวมแพลตฟอร์มเข้ากับจุดแข็งของพันธมิตรของเราในด้านอื่นๆ เราจึงสามารถให้บริการชุดที่สมบูรณ์ซึ่งตรงกับความต้องการของผู้ให้บริการและผู้เล่น

“ร่วมกัน เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมคุณภาพสูงที่ทำให้ผู้เล่นกลับมาเล่นซ้ำอีก”

แม้ว่าข้อตกลงนี้จะทำให้ BGaming หันมาโฟกัสที่พื้นที่เกมในเอเชีย แต่ Paulina Hovarผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในละตินอเมริกาของบริษัทเพิ่งนั่งลงกับ CasinoBeats เพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามในการขยาย LatAm ของบริษัท

Caesars Entertainmentยืนยันถึงการมองโลกในแง่ดีในการบรรลุเป้าหมาย EBITDA ทางดิจิทัลที่ 500 ล้านดอลลาร์ภายใน 12-24 เดือนข้างหน้า โดยมีชุดการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หลักที่ผู้ดำเนินการจะเปิดตัว

Eric Hession ประธานบริษัท Caesars Sports & Online Gaming กล่าวในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ให้รายละเอียดว่าบริษัทถูกกำหนดให้ดำเนินการกับ “การปรับปรุงเทคโนโลยีที่สำคัญสามประการ” บนแพลตฟอร์มในช่วงที่เหลือของปี

อันดับแรกจะเห็นแอปคาสิโนออนไลน์แบบสแตนด์อโลนที่เปิดตัวในช่วงไตรมาสที่สามเพื่อผลักดันการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ดีขึ้นผ่านการมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาเกมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะรวมถึงข้อเสนอที่เป็นกรรมสิทธิ์ใหม่และความสามารถทางการตลาดที่ได้รับการปรับปรุง

นอกจากนี้ ระบบการจัดการบัญชีผู้เล่นภายในบริษัทจะเริ่มทำการทดสอบ ซึ่งจะนำไปสู่กระเป๋าเงินที่ใช้ร่วมกันซึ่ง Caesars คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2024 กลุ่มนี้จะย้ายการดำเนินการทั้งหมดในเนวาดาไปยังกลุ่มเทคโนโลยี Liberty ก่อนการแข่งขัน NFL ปี 2023 ฤดูกาล.

เกี่ยวกับความกระตือรือร้นภายในการเปิดตัวแอพ igaming แบบสแตนด์ อโลน Tom Reegซีอีโอของ Caesars แสดงความคิดเห็นว่า: “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับสิ่งนั้น ซึ่งจะปรับปรุงโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสล็อตของเราใน igaming เนื่องจากพอร์ทัลที่มีอยู่ของเราผ่านแอพเดิมพันกีฬา ธุรกิจ icasino ที่มีอยู่ของเราเอนเอียงไปทางโต๊ะมากกว่าเพื่อนของเรา และแอพ igaming forward กำลังจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นสำหรับเรา

“หากเราได้รับส่วนแบ่งการเล่นเกมเท่ากับส่วนแบ่งการเดิมพันกีฬาของเรา นั่นจะเป็นการเพิ่มหนึ่งในสามของ EBITDA และจากที่เราได้คุยกันหลายครั้ง เรามีข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนและความสามารถที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป เรียกว่า 12 เดือนถึง 24 เดือนที่เราคาดว่าจะเป็นขาที่สามของอุจจาระที่พาเราไป $500m บวก

“ทุกครั้งที่ฉันพูดกับคุณ ฉันมั่นใจในตัวเลขเหล่านั้นมากขึ้น และทุกครั้งที่ฉันพูดกับคุณ เรามีประสิทธิภาพดีกว่าที่ฉันคิดว่าเราจะเคยเป็นเมื่อ 90 วันก่อน”

ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของ Caesars มีรายรับเป็นประวัติการณ์ของกลุ่มที่ 2.83 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีจาก 2.29 พันล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นทั่วทั้งกระดานในทุกส่วนการรายงาน

ดิจิทัลเปลี่ยนจากขาดทุน 53 ล้านดอลลาร์เป็นกำไร 238 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ลาสเวกัสและแผนกภูมิภาคของบริษัทเพิ่มขึ้น 23.7% และ 2.2% ปิดที่ 1.13 พันล้านดอลลาร์ (2565: 914 ล้านดอลลาร์) และ 1.38 พันล้านดอลลาร์ (2565: 1.36 พันล้านดอลลาร์) ) ตามลำดับ

ส่วนประกอบด้านการจัดการและการสร้างแบรนด์ของบริษัท รวมถึงการรายงานขององค์กรและอื่นๆ ติดตามการเพิ่มขึ้นแบบเศษส่วนเป็น 69 ล้านเหรียญสหรัฐ (2022: 66 ล้านเหรียญสหรัฐ) และ 3 ล้านปอนด์ (2022: 2 ล้านปอนด์)

ผลขาดทุนสุทธิดีขึ้นจากปีที่แล้วที่ 680 ล้านดอลลาร์เพื่อปิดกรอบเวลาที่ 136 ล้านดอลลาร์ โดยขาดทุนในรูปแบบดิจิทัล (32 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 576 ล้านดอลลาร์ในปี 2565) และบริษัทและ 491 ล้านดอลลาร์อื่น ๆ (2565: 185 ล้านดอลลาร์)

สถานที่ทั่วลาสเวกัสดีขึ้น 74.4 เปอร์เซ็นต์ ปิดที่ 293 ล้านดอลลาร์ (2565: 168 ล้านดอลลาร์) ส่วนภูมิภาคลดลง 39.5 เปอร์เซ็นต์เป็น 75 ล้านดอลลาร์ (2565: 124 ล้านดอลลาร์) และการจัดการและตราสินค้าเพิ่มขึ้นเป็นกำไร 19 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับการขาดทุน ของ $211m YoY

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วปิดสามเดือนที่ 958 ล้านดอลลาร์ (2022: 296 ล้านดอลลาร์) โดยรู้สึกได้ถึงการลดลงอีกครั้งทั่วทั้งภูมิภาค ดิจิทัลและองค์กร และอื่นๆ

“เราส่งมอบอีกหนึ่งไตรมาสที่แข็งแกร่ง นำโดยบันทึก EBITDA ที่ปรับปรุงใหม่ในไตรมาสที่ 1 ในลาสเวกัส” Reeg กล่าวเสริม

2ผลลัพธ์ในกลุ่มภูมิภาคของเรายังคงสอดคล้องกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่รวมผลกระทบจากสภาพอากาศเลวร้ายในเนวาดา ตอนเหนือ ในระหว่างไตรมาส

“ส่วนงานดิจิทัลของเราเกือบคุ้มทุนในไตรมาสนี้ แม้จะเปิดตัวการดำเนินงานในโอไฮโอและแมสซาชูเซตส์”

ผู้ให้บริการโซลูชั่นการพนันและผู้รวบรวมเนื้อหาเกมSlotegratorได้ยืนยันข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนใหม่กับXSA Sports ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์และสปอร์ตบุ๊ค ของ บราซิล

ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Slotegrator จะให้บริการ โซลูชัน APIgratorซึ่งมีมากกว่า 15,000 รายการจากนักพัฒนา 100 รายในการผสานรวมเซสชันเดียวที่ง่ายดายไปยัง XSA Sports ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถเลือกรายการที่สอดคล้องกับตลาดบราซิลได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 และอธิบายโดย Slotegrator ว่าเป็น “ผู้นำในอุตสาหกรรมเกมมิ่งของบราซิล” XSA Sports พัฒนาแพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้ ปรับขนาดได้ และยืดหยุ่นสำหรับลูกค้า ช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับตลาดบราซิลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดาย

ผู้พัฒนาได้รวมเนื้อหาเกมจากรายชื่อผู้ให้บริการจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งรวมถึงเกม Belatra; คาเลต้า ; เกมแนวคิด; เอลีเซียม; เกมเอสเปรสโซ; EurasianGaming; ฟูกาโซ ; แกมซิกซ์ ; โฮเกมมิ่ง; อิโกรซอฟต์; เจ็ทเกม; KAGaming; กาลัมบา ; ล็อตโต้ชนะทันที; เอ็มเพลย์; มาคอว์เกมมิ่ง; มิ่งขวัญ; เน็ตเกม; เล่นเท่านั้น; ปลาติปุส; บีเกมมิ่ง ; สเปดเกมมิ่ง; ซูเปอร์ล็อตโต้; สามต้นโอ๊ก; ทริปเปิลเชอร์รี่; เทอร์โบเกม; วีโวเกมมิ่ง; เอ็กซ์โปรเกมมิ่ง; และ ZeusPlay

ไอวาร์ กาบิดุลลินผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Slotegrator แสดงความคิดเห็นว่า: “ด้วยรากฐานของบราซิล XSA Sports คุ้นเคยกับความท้าทายและโอกาสของตลาดบราซิลเป็นอย่างดี ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า

“แพลตฟอร์มจาก XSA Sports สามารถปรับแต่ง ปรับขนาดได้ และยืดหยุ่นได้ ข้อตกลงกับ XSA Sports เป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอเนื้อหาเกมที่มีคุณภาพและหลากหลายแก่ผู้เล่นในตลาดการพนันที่ใหญ่ที่สุดในละตินอเมริกา”

Soft2Betได้เปิดเผยว่าSpelinspektionenผู้มีอำนาจด้านการพนันของสวีเดนได้ออกใบอนุญาต B2B ให้กับกลุ่มผู้ให้บริการและผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

ได้รับการยกย่องจากบริษัทว่าเป็น “ข่าวเด่น” Soft2Bet ตั้งข้อสังเกตว่าการพยักหน้าจะ “ช่วยปรับปรุงด้าน B2C” และรับประกันว่าข้อเสนอของ Betinia, YoyoCasinoและCampoBetจะ “มีอุปกรณ์ที่ดีกว่ามาก” ในการให้บริการตลาด

ใบอนุญาตใหม่อายุ 5 ปีจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2028 และได้รับการยกย่องว่าเป็นการปูทางให้บริษัท “สามารถเสนอใบอนุญาตนี้ให้กับพันธมิตรรายใหม่และรายเดิมที่กำลังมองหา เพื่อทำงานในตลาดสวีเดน”

การสนทนาเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต B2B เริ่มขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดย Riksdag ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2021

David Yatomที่ปรึกษาทั่วไปของ Soft2Bet แสดงความคิดเห็นว่า: “Soft2Bet ให้ความสำคัญกับตลาดสวีเดนมาระยะหนึ่งแล้ว เราจึงมีความยินดีที่ได้ประสานรอยเท้าของเราในตลาดสวีเดนทั้งในด้าน B2B และ B2C นี่เป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัท ซึ่งจะตามมาด้วยความสำเร็จอื่นๆ อีกมากมาย”

ระยะเวลาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับใบอนุญาต B2B เริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2565 หลังจากที่บริษัทต่างๆ ได้รับแจ้งว่าข้อกำหนดใหม่จะถูกนำมาใช้กับซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์เกมออนไลน์และผู้พัฒนาเกมทั้งหมด

Wazdanยังคงกำหนดเป้าหมายไปที่ตลาดบัลแกเรียหลังจากตกลงที่จะใช้ชื่อเกมที่หลากหลายกับผู้ให้บริการท้องถิ่น 8888.bg

เสนอเกมคาสิโนและการพนันกีฬาในตลาดบัลแกเรีย 8888 จะรวมแคตตาล็อกการเปิดตัวสล็อตที่สมบูรณ์ของ Wazdan เนื่องจากเกมหลังนี้ดูเหมือนจะส่งเสริมตำแหน่งในภาคคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับการควบคุมของประเทศ

ราดกา บาเชวาหัวหน้าฝ่ายขายและการพัฒนาธุรกิจสำหรับบอลข่านและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ที่ Wazdan กล่าวว่า “8888.bg เป็นหนึ่งในคาสิโนออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของบัลแกเรีย ดังนั้นเราจึงตื่นเต้นที่จะได้นำเนื้อหาของเราไปสู่ผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง

“เรามีพันธมิตรที่ประสบความสำเร็จมากมายในตลาดนี้จนถึงตอนนี้ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ผู้เล่นชาวบัลแกเรียจำนวนมากขึ้นจะได้ค้นพบและเพลิดเพลินกับข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมของเรา”

การเข้าถึงอีกมุมหนึ่งของพื้นที่เล่นเกมของบัลแกเรีย ข้อตกลงนี้ถือเป็นความร่วมมือผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์รายที่ห้าของ Wazdan ในประเทศยุโรปตะวันออก

รวมอยู่ในข้อเสนอของ Wazdan ฐานผู้เล่นของ 8888 จะสามารถเข้าถึงชื่อสล็อตเช่น 9 Coins, Magic Spins, Larry the Leprechaun, Power of Gods: Egypt, Clover Lady, Fortune Reels, Magic Stars 9, Lucky Reels, Sizzling Bells และ Magic Fruits ดีลักซ์

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Wazdan เฉลิมฉลองการได้รับใบอนุญาตซัพพลายเออร์ของสวีเดนจากหน่วยงานด้านการพนันของประเทศสแกนดิเนเวีย โดยยกย่องช่วงเวลาดังกล่าวว่าเป็นข้อพิสูจน์ถึง ‘การทำงานหนักอย่างต่อเนื่อง’

ด้วยการประชุมสุดยอด CasinoBeats 2023 ใกล้ขอบฟ้า เราได้นั่งคุยกับLars Kollindหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของSwinttเพื่อค้นหาความคาดหวังของเขาสำหรับงานนี้ ความสำคัญของการได้รับเลือกให้เข้าชิงรางวัลสามรางวัล และอนาคตของหนึ่งในนั้นจะเป็นอย่างไร สตูดิโอที่เติบโตเร็วที่สุดของ iGaming

CasinoBeats: คุณ เข้าร่วม Swintt เมื่อต้นปีนี้ สองสามเดือนแรกในบทบาทใหม่ของคุณเป็นอย่างไร?

LK:สองสามเดือนแรกของฉันที่ Swintt ยุ่งมาก แต่ก็เป็นบวกมาก ฉันทำงานหนักในการสร้างเครือข่ายกับผู้ติดต่อทั้งเก่าและใหม่ และเซ็นสัญญามากมายที่จะช่วยให้แบรนด์ของเราเติบโตเมื่อเราก้าวไปข้างหน้า

เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากกับทีมงานที่ยอดเยี่ยม และฉันรู้สึกมั่นใจมากเกี่ยวกับทิศทางที่เรากำลังก้าวไป มันเป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นจริงๆ ที่ได้มีส่วนร่วมกับบริษัทที่มีความทะเยอทะยานเช่นนี้ และฉันก็แทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นอนาคต จัดขึ้นสำหรับทุกคนที่ Swintt

CasinoBeats: บริษัทมีการเติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และบนเว็บไซต์ของคุณ มีบางตลาดที่ได้รับการระบุให้ขยายตัว ซึ่งรวมถึงกรีซ แคนาดา และสหรัฐอเมริกา ทำไมคุณถึงเลือกตลาดเหล่านี้โดยเฉพาะ

LK:เรามุ่งมั่นที่จะรักษากลยุทธ์ของเราให้สอดคล้องกับความทะเยอทะยานโดยรวมของ Glitnor Group โดยรวม ดังนั้นเมื่อเรามองหาตลาดใหม่ เราจะพิจารณาด้วยว่าแผนก B2C ของเรากำลังทำอะไรอยู่ และพยายามให้แน่ใจว่าการดำเนินการของ Swintt ดำเนินไปพร้อมกัน เหล่านี้.

ด้วยกฎระเบียบที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หรือเกิดขึ้นอย่างที่เราพูด อุตสาหกรรมทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่าแคนาดาและกรีซเป็นสองตลาดเกิดใหม่ที่ร้อนแรงที่สุด ดังนั้นออนแทรีโอจึงเป็นเป้าหมายหลักต่อไปของเรา ฉันยังตื่นเต้นมากที่ได้เดินทางไปโตรอนโตเพื่อร่วมงาน Canadian Gaming Summit ที่จัดโดย SBC และรอคอยที่จะได้พบกับทุกคนในงานนี้

CasinoBeats: กลยุทธ์การพัฒนาเกมของคุณจะแตกต่างอย่างไรในตลาดเหล่านี้เมื่อเทียบกับตลาดที่คุณดำเนินการอยู่แล้ว

LK:ด้วยความที่ทั้งสามเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหม่ ฉันไม่คิดว่าปัจจุบันมีข้อมูลเพียงพอที่จะทำการวิจัยเชิงลึกและรู้ว่าอะไรใช้ได้ผลในแต่ละประเทศ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ที่Swinttเรามีความภูมิใจในการสร้างเกมที่รองรับผู้เล่นได้หลากหลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และพอร์ตโฟลิโอของเราก็กว้างพอที่จะดึงดูดแฟน ๆ ของเกมคลาสสิคและวิดีโอสล็อตขั้นสูงได้เช่นกัน ฉันเชื่อว่าการปฏิบัติตามกลยุทธ์พื้นฐานนี้ต่อไป เราจะประสบความสำเร็จอย่างมากในออนแทรีโอและที่อื่น ๆ

CasinoBeats: คุณเคยพบโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่งาน CasinoBeats Summit ในอดีตและคุณได้สร้างความสัมพันธ์ที่สำคัญที่นั่นหรือไม่?

LK: CasinoBeats เป็นการประชุมสุดยอดที่มุ่งเน้นที่เครือข่ายอุตสาหกรรมอย่างแน่นอน และเรารอคอยเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เข้าร่วมรุ่นในปีนี้ เราสนุกกับการเข้าร่วมการแสดงของ SBC และในขณะที่เราชอบที่พวกเขาจัดการทั้งส่วนนิทรรศการและส่วนการประชุม เราก็รู้สึกซาบซึ้งกับงานอื่นๆ ที่พวกเขาจัดในช่วงบ่ายและเย็นเท่าๆ กัน เราเคยพบเพื่อนและเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมมากมายในอดีตที่ผ่านมา และเรามั่นใจว่าการแสดงในปีนี้จะเป็นไปตามความคาดหวังของเราอีกครั้ง!

CasinoBeats: คุณคิดว่าอะไรทำให้การประชุมสุดยอด CasinoBeatsแตกต่างจากการประชุมหรือกิจกรรมในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่คุณเคยเข้าร่วมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

LK:ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้น ข้อเท็จจริงที่ว่า SBC ดำเนินการทั้งส่วนนิทรรศการและส่วนการประชุมของการแสดงหมายความว่า CasinoBeats Summit ช่วยให้มั่นใจได้ถึงระดับคุณภาพที่สม่ำเสมอซึ่งค่อนข้างไม่เหมือนใครเมื่อเทียบกับงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาตรฐานของลำโพงก็สูงเป็นพิเศษเช่นกัน ในขณะที่ขนาดของการประชุมทำให้บรรยากาศเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งเหมาะสำหรับการสร้างเครือข่าย เราชอบความจริงที่ว่าผู้คนอยู่ใกล้กันจริงๆ และมีโอกาสที่จะคลุกคลีระหว่างกิจกรรมอื่นๆ ทั้งหมด

CasinoBeats: รู้สึกอย่างไรที่ Swintt ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสามรางวัลจาก Game Developer Awards

LK:มันให้ความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากและพูดตามตรงว่าเกินความคาดหมายที่สุดของเรา! เราหวังว่าจะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล แต่การได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใน 3 หมวดหมู่แยกกันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจอย่างยิ่งสำหรับเรา และเราแทบรอไม่ไหวที่จะเข้าร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดนี้ เราชอบความจริงที่ว่า CasinoBeats ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาเกมเป็นอย่างมาก เนื่องจากนี่เป็นเอกลักษณ์อีกครั้งในอุตสาหกรรมและเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมาก เรามีความสุขมากที่มีโอกาสนำเสนอเนื้อหาใหม่ทั้งหมดที่เรากำลังดำเนินการ

CasinoBeats: หากคุณสามารถให้คนดังเข้าร่วมกับคุณในการเยี่ยมชมคาสิโนครั้งต่อไป คุณจะเป็นใครและทำไม

LK:หลังจากโชคดีพอที่จะได้ Vinnie Jones มาร่วมแสดงกับเราในอดีต ฉันคิดว่าเขาจะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเยี่ยมชมคาสิโน การได้เห็นวิธีที่เขาโต้ตอบกับผู้คนอย่างเป็นมิตรและคุ้นเคย และเสียงฮือฮาที่เขาสร้างขึ้นในทุกที่ที่เขาไปนั้นเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆ ดังนั้นฉันแน่ใจว่าเขาจะสามารถใช้เวทมนตร์ของเขาที่โต๊ะคาสิโนได้เช่นกัน! ตั้งแต่เราร่วมมือกับเขาใน The Crown เห็นได้ชัดว่า Vinnie เป็นตัวดึงดูดแบรนด์ของเราอย่างมาก ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้รับเงินเดิมพันฟรีจากฉันสองสามครั้ง

CasinoBeats: เราคาดหวังอะไรจาก Swintt ในช่วงที่เหลือของปี 2023 มีชื่อหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในไปป์ไลน์หรือไม่?

LK:เรากำลังทำงานอย่างหนักในแพลตฟอร์ม SwinttStudios ของเรา และพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อขยายรายชื่อสตูดิโอบูติกที่เราสามารถสนับสนุนได้จากทั้งด้านการตลาดเชิงเทคนิคและมุมมองเชิงพาณิชย์ ดังที่ฉันได้กล่าวไว้ข้างต้น ขณะนี้เรากำลังสร้างเกมใหม่อย่างน้อยหนึ่งเกมโดยความร่วมมือกับ Vinnie Jones และเราจะยังคงนำเสนอเกม Swintt Premium และ Swintt Select ใหม่ที่น่าตื่นเต้นไปยังตลาดที่มีอยู่ทั้งหมด ดังนั้นจึงมีเกมมากมายให้ผู้เล่นและผู้ดำเนินการค้นหา ต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Pragmatic Playได้ตั้งเป้าไปที่ภูมิภาคละตินอเมริกาอีกครั้งหลังจากลงนามในข้อตกลงการรวมเนื้อหาหลายแนวกับ ได้ตั้งเป้าไปที่ภูมิภาคละตินอเมริกาอีกครั้งหลังจากลงนาม ใน Juegalo

ความร่วมมือครั้งล่าสุดนี้ซึ่งเห็นว่ากลุ่มได้เพิ่มฐานที่มั่นในขอบเขตของเขตอำนาจศาลต่างๆ ตามการมุ่งเน้นที่เข้มข้นในภูมิภาคโดยซัพพลายเออร์เกมมิ่งโดยมีการลงนามในความร่วมมือที่คล้ายกันจำนวนหนึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

นิโคลัส คอร์เนโฆ่ซีอีโอของ Juegalo.com กล่าวว่า “ข้อตกลงนี้แสดงถึงโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับเราที่จะเติบโตในฐานะแบรนด์ โดยสามารถจัดหาเกมที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมให้กับผู้เล่นของเราได้ เรามั่นใจว่าการเปิดตัวจะทำให้การเข้าชมและรายได้ของเราเติบโตขึ้นตามไปด้วย”

ภายใต้เงื่อนไขของการเชื่อมโยง Juegalo จะได้รับชุดสล็อต Pragmatic Play ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ชอบของ Gates of Olympus, Sugar Rush, The Knight King และ Big Bass – Keeping it Reel

นอกจากนี้ ชื่อคาสิโนสดเช่น Mega Wheel และ Sweet Bonanza CandyLand จะมีให้สำหรับฐานผู้เล่นของผู้ให้บริการ เช่นเดียวกับชุดเนื้อหากีฬาเสมือนจริงของผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์

Victor Ariasรองประธานฝ่ายปฏิบัติการละตินอเมริกาของ Pragmatic Play กล่าวเสริมว่า: “เรายินดีต้อนรับทีมงานที่ Juegalo.com สู่รายชื่อพันธมิตรที่เพิ่มมากขึ้นของเรา

“เรามั่นใจว่าข้อเสนอแบบหลายแนวของเราจะนำคุณค่าที่โดดเด่นมาสู่ผลกำไรและมอบเนื้อหาใหม่มากมายให้กับผู้เล่นสำหรับเซสชันการเล่นของพวกเขา”

Rush Street Interactiveระบุว่า “เป็นไปตามแผน” สู่ความสามารถในการทำกำไรหลังจากการปรับปรุง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสแรกของปี 2566 และผลขาดทุนสุทธิ

ริชาร์ด ชวาร์ตษ์ CEO นิยามผลประกอบการประจำไตรมาสว่า “ยอดเยี่ยม” เนื่องจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในละตินอเมริกา

เมื่อเผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 1 รายรับของ RSI อยู่ที่ 162.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี (ไตรมาส 1 ปี 2022: 134.9 ล้านดอลลาร์) เนื่องจากการเติบโตมากกว่า 100 เปอร์เซ็นต์ในละตินอเมริกาและการเปิดตัวตลาดใหม่ในอเมริกาเหนือ

ผู้ดำเนินการยังรายงานการปรับปรุงรายได้ในคาสิโนออนไลน์และหนังสือกีฬาออนไลน์

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 184.4 ล้านดอลลาร์ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (2022: 185 ล้านดอลลาร์)

นอกจากนี้ RSI ยังปรับปรุงการขาดทุนสุทธิในไตรมาส 1 เป็น 24.5 ล้านดอลลาร์ (2022: ขาดทุน 52.3 ล้านดอลลาร์) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังคงขาดทุน 8.7 ล้านดอลลาร์ แต่เป็นตัวเลขที่ดีกว่าปีก่อนมาก (2022: ขาดทุน 43.4 ล้านดอลลาร์)

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและโปรโมชันที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 49.4 ล้านดอลลาร์ (2022: 66.3 ล้านดอลลาร์) ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ต่อเดือนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาอยู่ที่ 325 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 23 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี

ณ วันที่ 31 มีนาคม RSI มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดไม่จำกัดอยู่ที่ 147 ล้านดอลลาร์